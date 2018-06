Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 ah

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias el PSOE registro en el Congreso esta mañana una iniciativa en defensa de la igualdad laboral entre hombres y mujeres esta mañana en la SER la ministra de Igualdad Dolors Montserrat ha argumentado que ya la ley establece que un hombre no puede cobrar más que una mujer por el mismo trabajo y la secretaria de Igualdad de los socialistas ha respondido que esa es la teoría pero que la práctica no se cumple Dolors Montserrat en Hoy por hoy Carmen Calvo en Televisión Española

Voz 3 00:32 esto está prohibido en España pronto un hombre no puede cobrar la diferente más que otra mujer por el mismo puesto de trabajo si realmente esto pasa hay procedimientos como la Inspección de Trabajo para poder denunciar

Voz 1364 00:44 es que que bajar de la teoría a la práctica los obstáculos no caen porque una ley lo diga el delito no hacer la declaración de la renta eh pero mucha gente que va de impuestos pues señora ministra la quiero ver hablando conmigo y con todo el mundo de la teoría a la práctica que es lo que colocamos los socialistas hoy en el registro del Congreso de los Diputados

Voz 0325 01:02 sobre la huelga feminista de mañana la alcaldesa de Mos una localidad gallega la que gobierna el Partido Popular ha animado hoy a que las mujeres vayan mañana a trabajar ya que lo hagan con sus hijos y al mismo tiempo el Partido Popular va a votar en contra hoy en el Parlamento gallego de una propuesta de la oposición para que se elabore un protocolo de género en los patios de los colegios Santiago Xaime López

Voz 1231 01:20 dicen en el Partido Popular que la Xunta ya desarrolla

Voz 0846 01:22 ya políticas que favorecen la es coeducación la igualdad pero la oposición denuncia que esto no se traduce en los patios de recreo cuyas radiografías claramente machista de abuso de poder Malí a pie res diputada socialista

Voz 4 01:35 al menos en ocupara parte central Dones uno no que se da protagonismo deporte rey o fútbol combatividad Estrela mientras que en las Beiras herrikos frecuente que esté en As minas o resultado menos os máis mayores ellos máis Fortes dominan o espacios

Voz 0846 01:54 el Partido Popular Popular va a votar en contra de esta iniciativa mientras hemos la alcaldesa del PP ni de Arévalo anima a las trabajadoras y a las funcionarias del Ayuntamiento a acudir mañana con sus hijos a su puesto de trabajo cree que es una buena oportunidad para que los pequeños valoren el trabajo que sus madres hacen también fuera de

el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que la actuación de la policía durante el referéndum ilegal del pasado uno de octubre fue cuestionable Israel ha repasado además la situación en Siria ha condenado los ataques del régimen de Bashar al Asad contra la población civil y cree que desde el Gobierno sirio se planea lo que ha llamado un apocalipsis con ayuda exterior

el Alto Comisionado ha afirmado que los esfuerzos del Gobierno sirio para justificar el asalto brutal sobre Guta Oriental son insostenibles desde el punto de vista legal y moral más añade cuando el Gobierno de Al Asad parece preparado para matar a su propia gente tan fácilmente ha llegado a calificar de ridículo sus esfuerzos por proteger a la población civil en torno a Cataluña rata recordado su consternación ante la violencia durante el referéndum ilegal del uno de octubre pone en duda que su uso fuera legal legítimo innecesaria

Voz 0325 02:59 donde su comunidad es un Madrid Madrid hasta ahora a los vecinos de Móstoles se concentran a las puertas del Ayuntamiento para condenar la agresión racista sufrida el pasado fin de semana por un actor africano una mujer que fue detenida le golpeó con una botella en la cabeza a SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 03:16 el Consistorio mostoleño ha hecho un llamamiento a asociaciones colectivos y ciudadanos del municipio para que se sumen a esta concentración a la que ahora mismo acuden miembros del gobierno municipal representantes de ONG's y el propio agredido condenamos han dicho cualquier tipo de agresión de carácter homófobo xenófobo y racista y por ello no vamos a permitir que se atente contra la vida de una persona simplemente por una cuestión racial han señalado desde el Ayuntamiento quienes consideran totalmente injustificables estos actos de origen violento

Voz 0325 03:44 al menos noventa trenes del metro que están circulando pueden tener amianto así figura en el listado que la dirección del suburbano ha entregado a la plantilla para que tengan en cuenta esta información a la hora de Manises

Voz 6 03:53 dar o reparar estos trenes a la selva según Metro estos datos no son para ellos una novedad ya los conocían desde hace tiempo pero no se los han comunicado a sus trabajadores hasta la semana pasada dicen que es parte de las medidas de refuerzo que están tomando para garantizarla

Voz 5 04:05 ahí para tranquilizar a los empleados pero los sin

Voz 6 04:08 datos dicen que estas medidas llegan con quince años de retraso la novedad ahora es el número esos noventa trenes de la serie dos mil que es uno de los modelos más antiguos también sabemos que trenes de la serie cinco mil aunque no cuántos están ahora mismo circulando hay otro tren de la serie seis mil que también tiene una pieza con amianto ahora los trabajadores tienen prohibido manipular estas piezas pero ningún tren va a ser inmovilizado porque metro insiste no hay riesgo ni para trabajadores ni para había

Voz 5 04:29 giros una venimos contando la Comunidad de Madrid obligaran

Voz 0325 04:31 los institutos oferta religión en todo el bachillerato como venía reclamando la Conferencia Episcopal hasta ahora los centros sólo están obligados en primero pero desde hoy también tienen que ofrecer esta materia en segundo para la Asociación de Directores de Instituto de Madrid es incongruente Pilar de los Ríos

Voz 7 04:44 estamos en contra de que se oferta es la religión tanto en la tapa secundaria obligatoria como en Bachillerato consideramos que es una asignatura que se tiene que ofertar fuera del currículo se grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 9 05:06 por eso las habilidades de verdad necesitan seguro

Voz 11 05:29 así SER Hoy por hoy con Toni Garrido ya conocen ustedes Se Castro terrorista cuyos logros hablan por sí solos él inventó el sistema de apertura de las bolsas de patatas fritas Él es el que dicta los chistes que tus amigos comparten el grupo de Whatsapp

Voz 12 05:46 sí él solo Él es el encargado de hacer las mechas a Cristiano Ronaldo para insolvencias invernal

Voz 11 05:55 he llevado a Castro con un motivo muy concreto hoy más que nunca queremos reivindicar un tipo de terrorismo de buenos días Z habla de qué tal como ha dicho no sé si sería incorrecto calificarlo de derrotismo porque no se puede no no no es eso va más allá

Voz 13 06:16 sí esa es es neologismo lo que hacen los los abuelos hoy en día es a la gente mayor bueno como de hecho como sea cuñado en este programa ahora son los pensionistas

Voz 12 06:27 o sea hace poco y los que no

Voz 11 06:29 para un futuro mejor gracias a ese el FT

Voz 13 06:32 donde antes leía leía estos días un más que seguro que habéis leído muchos que es los que protestaban en mayo sesenta y ocho son los pensionistas de sea que por edad es lo que toca osada que dura ya estoy sumamente les toca ahora

Voz 11 06:42 amigos quizá también ellos sean los encargados de modificar de transformar de mejorar el lenguaje más mayores están reclamando para ellos el poder que les corresponde traer hechos silenciosamente sustentando la economía de miles de familias durante la crisis y lo hacen ahora en voz alta en las calles para reclamar una pensión y un trato de dignos por parte de las autoridades así que todos haríamos muy bien si empezáramos cuando

Voz 9 07:07 todo antes a hablar en su idioma

Voz 14 07:14 hace muy pocos días Chase

Voz 11 07:17 la periodista Noemí López Trujillo destapó sin saberlo la caja de los truenos Ferraz impresión para felicitar hay

Voz 13 07:24 su abuela para su abuela básicamente la capital de Kenia la gimnasia son básicamente lo mismo las dos Se llaman Nairobi

Voz 12 07:34 vamos a Kenia Nairobi deporte practicado por Jane Fonda Nairobi puede haber Nairobi pero eso es Nairobi pero hay en este

Voz 11 07:45 el Guaje de abuelos ahí expresiones

Voz 12 07:48 sí sí sí nos ha yo

Voz 13 07:50 lo que deberíamos de hecho llamarle en la es ese día hay que reivindicarlo José a esta gente que acudir que no sea cuidado que que que que que ha tutelado nuestro paso por la vida que nos han enseñado tantas cosas y tan buenos cuentos esas fruto de ello son llamarle pizza a la pizza llama le Cat sub o Cat su porque hay dialectos dentro de la vuelta al al que he hecho decir autobús sube el autobús ediciones me voy a poner edición también incluyó edición Ci por supuesto imprescindible y esto lo sabe muy bien Toni gusta mucho pantalones de piquillo pantalones pitillo y yo incluso con Paulson destruye Nagüeles nativo más que una vez si me Vida Artiste en el dialecto parques que el que es que es un español luego les tiene algunas cosas en común no sabemos

Voz 11 08:36 y quieren compartir con nosotros a una frase conozcan que tengan ustedes en su Savile que cuiden un patrimonio que debemos cuidar nueve cero dos catorce sesenta sesenta también aceptamos mensajes en aguas el seis nueve nueve nueve treinta once veintidós que tenemos una perla una joya podemos hacer si nos vamos a escucharle

Voz 15 08:57 el nuevo Pay Pay Pay Pay buena

Voz 12 09:11 sí estoy dice Facebook en Facebook claro por favor mejor

Voz 13 09:17 es que la nieta tampoco lo pronuncia bien sobrevuela va a pronunciar el que aquí hay unos bucles muy buenas para que España el país insisto en el que Kirk Douglas es el padre de Michael Douglas porque esa es nuestra es nuestro nivel de inglés ahí ves a una nieta que les tiende a Facebook

Voz 12 09:35 cómo es muy amplio vamos a superarlo en categorías así que vamos a repasar en la categoría de nombres de establecimiento y marcas comerciales

Voz 13 09:45 tenemos Vargas por ejemplo algunos mayores deciden tirar por el camino del medio llaman

Voz 12 09:49 Kung Fu al Carrefour Bashir clara pues tiene unos

Voz 13 09:55 lo más tuyo y aunque somos persona me vueltas tampoco dijimos Carrefour bien no porque Carrefour

Voz 12 10:02 Paul se dice cajón cazo serio cabal me lo vas a decir que

Voz 13 10:06 claro es que si lo es con L no es Carrefour Mercalli Fall también pero es in péctore bueno Marilyn Monroe llamarle Marilyn Monroe a Leroy Merlin

Voz 12 10:17 lo que no se llama así no hubiese un homenaje también está el hay Merlín en Berlín por ejemplo que está muy bien de precio

Voz 13 10:28 si vas a comprar bien de precio al Maradona por Salvador o sí depende

Voz 12 10:32 Maradona acto

Voz 13 10:35 ah y también tienen ofertas también a veces en el metadona

Voz 12 10:39 te hay que compra nadie es otro tipo de mercado abuela ahí es

Voz 13 10:44 pero la gente pidiendo la entrada se luego pues e hija que te llaman para hacerte una oferta de Esther de la compañía de teléfonos está Esther Esther Esther Esther haya sido daba avistar Esther Jazztel lo está ya esté así me hambre así pues te vas a Virgin a Al que alguien como James alguien pero a comparte una hamburguesa

Voz 12 11:06 porque sabe que quién vale si quiero comprar verdadero tiro pero sí

Voz 13 11:12 es decir puede ser hay dos tiendas muy buenas de marca muy juvenil con música a tope que Esca

Voz 12 11:18 gresca Brett gresca y me gusta más el estrafalarios es Darius perdón no es un error es mucho mejor que lo mejor es la desviación de la ropa que tienen dentro

Voz 13 11:31 a ver si cualquiera Si cualquiera que haya entrado Numbers casa sabe que gresca es muchísimo

Voz 12 11:35 no yo no la ropa en máximos Durruti Torrente es buenísimo porque creo que hace falta unos cascos donde puedo ir porque no soy tonto

Voz 13 11:45 pues a Marimar Marimar es es una tienda una gran superficie

Voz 12 11:50 en homenaje a la dueña imagino Marimar pero bueno neologismos en categoría de de no sé si no estamos diciendo muchas veces la marca pero creo que eso entiendo bastante bien la categoría de N lo mismo si anglicismos que en Coto

Voz 13 12:04 bueno pues alguna abuela que tras saber que su hermano bueno tras es el nieto había entrado en la carrera le dijo orgulloso sus amigas que su nieto estudiaba para Telémaco

Voz 12 12:18 es la estarían sí

Voz 16 12:21 es en ingeniería de Telémaco no sea verdad es carrera perfecta

Voz 13 12:26 tal como te arregla el teléfono bueno también la madre de una medida que se apuntó a un curso informática en vez de pulsar impulsaba el cinturón que esta sintonía es una palabra hay un grupo de Washington y no sabría lo que es cuando sabes cinturón lo que es Intrum tienes una edad

Voz 12 12:42 eres un cinturón negro no sé si los extra de moda eh no meros no forma parte de la moda pues sé porque hay medicamentos que se puedan más que más sintió aunque también cinturón de cinturón Hero o en hablar

Voz 13 12:57 luego hay un programa muy famoso de Televisión Española que que hacen cocina un concurso de cocina que Saba Manchester

Voz 12 13:04 esto es el Manchester el Manchester donde

Voz 13 13:06 actúan en grupo de gente como el Manchester kits que es la versión para niñas y luego también hay abuelas que te dicen oye por favor cuando llegue a casa ha sido cuando llega a casa que estoy preocupada mándame un wasabi sabe dónde muy wasabi el avanzó

Voz 12 13:25 pero con mensaje picante con un mensaje

Voz 13 13:27 a mí me estoy vistiendo luego a gente que les llama abuelos que le llaman a los influencer le llamaba afluentes los que a mí me parece más lógico además porque una palabra como influencer pues la gente no pronuncia bien y afluente estamos todos de acuerdo en que los el abuelo les es más fácil de pronunciar que lo real

Voz 12 13:45 vale tenemos una llamada interés poco tiempo a seguir guía de Pontevedra muy buenos días

Voz 17 13:49 hola buenos días tienes que ser muy rápido si vas a quién conoces el abuelo es verdad es si es mi madre que tiene ochenta y tres años al tomate sobrinos la llama tomates voy a la lasaña se llama hazaña ya he al micro ondas le llama a Honda no me haces no la Sala de lo más personas saña con tomate el viento mañana en el marcador

Voz 12 14:20 sí ha volcado enrocado bola eh

Voz 1231 14:26 es un completo un triple tarea lasaña se lleva al artículo lasaña

Voz 17 14:30 no claro que no inventó no han podido

Voz 12 14:33 español Manuel Marín un beso María los programas de tener

Voz 11 14:40 Nos tenemos muchas ejemplos y muy poco tiempo otro se llama vamos a visitar de pero con todo lo que tienes aquí que te quedas cuál es la que más

Voz 13 14:45 el preocupa a mí la verdad es que lo del metadona me gusta mucho eh me voy al metadona

Voz 11 14:51 sí sí sí sí hay prejuzga que decir las amigas de nuevo la llama

Voz 12 14:54 con paracetamol a Puigdemont ese también que éste estaba mal dolor de cabeza sabes que verdad que nos da la verdad

Voz 13 15:01 sí sí sí la guerra de las malasios si a mi me gusta

Voz 12 15:05 adiós adiós me gusta mucho más con esta manía dejar los tipos

Voz 13 15:07 los a las películas en inglés había un padre que decía que fue haber sexy Pili Love que era Shakespeare in Love sexy pilotos lo sexy lo hace mucho mejor

Voz 11 15:19 frases en de Nagüeles por favor V30 once XXII o manteros al Whatsapp mensajes de texto y luego los repasado Suárez seis nueve treinta once XXII

Voz 18 15:30 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 24 16:16 y en el lavadero del hospital dejaron al Che expuesto durante dos días libres hablando de la Comunitat Valenciana

Voz 9 16:23 antes de pronto el Rey dando un discurso en octubre madre mía al cambio climático mostró entras las risas Carlos se sintió mal que me

Voz 25 16:31 Irán como ganas de meterme en los dedos Si Ivo mitad de la común

Voz 9 16:36 como mucho asco toda la movida hay conseguiría superarlo Mona le dio una oportunidad a esto sobre

Voz 24 16:42 a estas sobre lo ya no voy a adelantar nada más por ahora pero

Voz 9 16:46 a estos seis sobre pero el fin de esta historia estaba muy abierto ahora mismo haya de esa hoja el cáncer apocalíptico y todos estábamos muy nerviosos

Voz 26 16:56 sus a la mierda

Voz 9 16:59 relatos La Ventana de Carlos

Voz 26 17:01 Francino Cadena SER

Voz 27 17:05 sí

Voz 28 17:08 que este miércoles siete víspera del Día Internacional de la Mujer especial Hora veinticinco encantaría llenar el estudio de mujeres de todas las edades de todas las profesiones de todas las procedencias pero todas mujeres

Voz 29 17:22 los conocer sus historias encontrarán ustedes un formulario en la web en Twitter y en Facebook

Voz 28 17:28 en Hora Veinticinco en ahí apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves se calla Súmate a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco con Ángels Barceló marzo

Voz 30 17:43 qué

Voz 23 17:44 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los que quieren y disfrutar de un paisaje blanco inmenso

Voz 31 17:51 hoy llegó la nieve ha continuado

Voz 1231 17:53 cuando iba a continuar nevando pistas

Voz 11 20:30 once y veinte minutos una hora menos en Canarias nunca en la historia hemos escrito ni tanto ni tan mal

Voz 12 20:36 eso a pesar de los esfuerzos durante más de veinte años de la pena

Voz 11 20:38 son encargada de atender todas las dudas lingüísticas que los hispanohablantes preguntamos a la RAE esa persona hoy está con nosotros no sé si levantaría directamente a abrazar a Elena Hernández que dirige el Departamento de Español al día

Voz 12 20:56 en el día

Voz 11 20:57 que que podríamos haberlas sección sólo con los errores gramaticales de las ofertas en los supermercados

Voz 5 21:06 muy buenos días estar aquí que me abrace si se tercia también

Voz 11 21:12 Elena un poco bueno algo personal que la Academia nos arrepentirse barriguita ciento a solo no es una cosa que cuando entras ahí se nota en el ambiente que hay algo que no

Voz 5 21:21 a yo vamos yo particularmente no creo que redactados eh el borrador de la última Ortografía propuso tampoco porque está bien fundamentada la razón por la cual se quitó esa tilde que por cierto nunca de

Voz 40 21:36 a usarse que ahí hay un pecado

Voz 5 21:39 de origen digamos

Voz 12 21:41 bueno esa es tu opinión me gusta mucho no sé si todo eso

Voz 5 21:45 quién hable pero

Voz 12 21:48 día TUI elevado muy muy agresivo como como las tertulias que lleva tilde es tu opinión

Voz 11 21:58 pero eh es una pregunta muy frecuente imagino que las trescientas cada día Elena recibe trescientas consultas a través de Ray informa con la etiqueta RAE consultas imagino que esta es una de las seguro de las más habituales en la centros el del solo

Voz 5 22:11 es bastante recurrente porque es de esas tildes de las pocas tildes que la gente se sabe y pone justamente ésa es la que hemos ido a eliminar así que hayamos tocado en fibra sensible

Voz 11 22:24 desde el año dos mil doce y habéis conseguido algo que es difícil sobre todo de estas redes sociales donde es tan fácil cambiar el tono y tenido cierta frialdad cierto tono institucional que a veces es dice por ejemplo la pregunta de no podemos más de sería correcto cambiar la expresión dará a luz por un boxing de un bebé Israel de esto no tiene sentido emplearon extranjerismos imagino que es muy difícil mantener aseo con calma

Voz 13 22:56 ante según qué preguntas buena es verdad

Voz 40 22:58 hay muchas preguntas que que tienen ahí por debajo digamos eh eh un chiste au una provocación pero es verdad que hemos creado un estilo el estilo Rae es un estilo un poco digamos

Voz 5 23:12 yo diría así o anticuada

Voz 40 23:14 todo tratamos de usted a los usuarios pero yo creo que eso incluso esa esta moderno hoy tratamos de mantenernos ahí eh porque bueno nunca nunca sabes cuándo detrás de una consulta hay hay hay una pregunta sería o hay un desconocimiento real o hay un chiste entonces bueno en ese caso era obvio que había un poco de coña pero nuestra en nuestro lema es eso contestar siempre icono estar en lo más aséptica allí también

Voz 5 23:44 educadamente posible

Voz 11 23:47 al me mandan hoy hay cuestiones nombres personas que se ponen de actualidad

Voz 12 23:52 don Alfonso pregunto cara separado anchoa

Voz 11 23:56 ancho adjunto o cara anchoa separado y ambas con con mayúscula sin inmutarse Ray informa contestó se puede usar cara ancho junto o cara anchoa frondosas

Voz 5 24:07 sí sí es verdad es una pauta de formación de neologismos en español que es por composición nosotros contestamos con arreglo a esa pauta la capacidad de crear nuevos términos para responder a nuevas necesidades expresivas de los hablantes está ahí y entonces nosotros nos limitamos a a bueno a orientar sobre si esas formaciones responden efectivamente a esas pautas au no

Voz 12 24:31 tu trajes en la en la le la Academia de la Lengua pero no eres académica

Voz 5 24:35 yo no tengo tengo yo di yo siempre digo en broma en la familia que lo que tengo una silla o una banqueta

Voz 12 24:41 el Helena tú en durante el horario laboral Tiko cuida más eh tu lenguaje que los horas de ocio

Voz 5 24:48 que si esto entonces es cómo los policías cuando estamos de servicio ahí extrememos la la corrección luego ya en en casa o cuando es bueno nos relajamos como todo el mundo no ponernos interrelaciones al principio Sachs admitirlo eso no lo voy a contestar si no es en presencia de mi abogado

Voz 12 25:06 bueno al hilo de de la pregunta Elena trabaja en la Academia eh hay muchas

Voz 11 25:12 desaparece el seis la Academia sólo ha habido desde su fundación en mil setecientos trece once mujeres académicas no se dejó entrar a Emilia Pardo Bazán ni a María Moliner bueno pues si hablamos de actualizar y hablamos de nuevos tiempos en en nuestro país debemos debemos pensar que ese aire entra en todas las ventanas de que abrir todas las ventanas y airear un poco en algunas instituciones bueno el chiste a veces se deriva claro de de uso habitual seguramente erróneo por ejemplo

Voz 9 25:38 es siempre que la de Pedro Sánchez es a la de su físico siempre similar

Voz 13 25:42 es que me da igual

Voz 5 25:45 bueno eso es fruto de algo muy frecuente en en en la lengua oral que es el el cruce de palabras que por alguna razón en la mente no se asocian y que nos llevan a cometer errores y es es un caso muy claro

Voz 11 25:58 aquí no es el momento de que eh

Voz 12 26:01 P

Voz 11 26:02 pocas semanas tristemente desaparecido Forges Forges que Metola palabra bocata mus lamentó no es el momento en el que los cómicos entren ya de una vez por todas en la Academia o lo antes por ejemplo

Voz 41 26:12 el autobus

Voz 2 26:15 peor

Voz 12 26:25 favoritas cometen porque no dieron con sede del momento ya de abrir un poco airear algunas puertas tienes que volver a la Academia lo pagará

Voz 5 26:36 quieres AIN ha incorporar algunos de esos términos yo estaría vamos lo que digo siempre no la incorporación de voces al diccionario siempre tiene

Voz 40 26:45 eh eh como requisito eh que que hayan alcanzado un un

Voz 5 26:52 puso generalizado entre los hablantes en el nivel digamos culto no por consiguiente ese tipo de vulgarismos que tiene que ver con fenómenos fonético es que se dan en cierta en el habla popular pues normalmente no suelen alcanzar ese nivel y por tanto no suelen incorporadas al diccionario no

Voz 12 27:08 ahora no hay que bajar la guardia las trescientas consultas que llegan con tus podrías estar todo el día corrigiendo y ayudando a la gente del exterior el teléfono todo lo vas a hacer no han no tiene

Voz 5 27:18 no me lo dejara el bolso fueran lo siento sincero basado

Voz 11 27:22 pues bueno hagan presidirán una consulta te puedo hasta que bolsas Ikeda vamos a través del bolso a Elena hagan alguna consulta siquiera porque vamos a responder en directo a través de la cuenta de la RAE algunas de las cuestiones sean educados lo primero imprecisos también en su pregunta de cuestión que vamos a trasladar en directo

Voz 5 27:43 esto es como esto es trabajasen red eh a ver si me la sé

Voz 12 27:48 la dio en directo con la RAE ayudando al oyente

Voz 7 30:52 Cartagena se corren nuevos tiempos

Voz 46 30:55 vamos a escucharnos

Voz 21 31:04 joven al Hospital de

Voz 11 32:59 a los de la reo sitio que algunos como el lugar donde deja su trabuco

Voz 12 33:04 Pérez Reverte querellas grandes es la jefa del departamento de Español al Día de la Real Academia de lengua ahí está

Voz 7 33:11 aquí dispuesta a contestar cuestiones que ustedes formulen en directo porque Elena hay que

Voz 11 33:17 así las cosas vive en un pantano emocional en el reino de los cabreos irracionales y las manías los usos inconscientes porque Elena te enfrentas a gente que cree que el idioma es suyo les pertenece y punto esto esto es tu pan de cada día

Voz 5 33:33 sí bueno no deja de tener cierta razón lo que pasa que no es esa

Voz 40 33:35 esta el idioma es mío como individuo sino el idioma es nuestro como comunidad entonces no siempre lo que uno dice

Voz 5 33:42 eh tienen porque se lo que ha asumido ahora como

Voz 12 33:45 Zidane no como ustedes creen

Voz 11 33:49 por ejemplo no ahora es esto no es bueno es lo siguiente que es buenísimo una escala muy muy fácil de donde se crean sea de dónde salen esas usos cómo se crean esas esas

Voz 40 34:01 Nos pues mira no te salga a decir en concreto es saber a veces son simplemente cuestión es que alguien en un con un altavoz potente puede ser un programa de televisión o de radio eh

Voz 5 34:12 pues tiene un momento de estos de de de máxima

Voz 40 34:14 creatividad y Acuña una expresión feliz que es eh

Voz 5 34:18 corporal a a su uso particular por muchos hablantes y al final bueno se acaba generalizando los un poco el mecanismo

Voz 12 34:25 es verdad que a veces hay cuestiones que deben

Voz 40 34:28 eh expresiones que tienen nombre y apellido no le famoso mileurista no que nació precisamente en la radio no ahí de

Voz 5 34:36 creo sino recuerdo mal pero el director si eso es así pero otras veces bueno

Voz 40 34:41 son son anónimos au bueno se pierde acaba perdiendo la pista

Voz 5 34:45 no con el tiempo la red social

Voz 11 34:47 les seguro que han contribuido a esa imaginación exacerbada incluso algunas canciones que ponen de moda expresiones

Voz 47 34:54 a mí no

Voz 12 34:57 sí claro que sí igual yo no

Voz 13 35:00 el mencionado Pérez Reverte

Voz 14 35:02 eso una Francisco Rico Javier Marías

Voz 11 35:05 enfrentados a Don incorporamos creo que sigo API al digno no me los imagino pero eso puede llegar ese como expresión pueden estar discutiendo sobre si es una voz suficientemente importante como para incorporar la nuestro

Voz 40 35:22 ese tipo de de de formaciones de de la voz digamos canónica son siempre propias

Voz 5 35:28 la conversación coloquial si lo que buscan un poco es la expresividad no parece como que se desgastan las palabras y necesitamos estirar las de formar las para darles mayor expresividad pero eso no significa que ese tipo de

Voz 40 35:40 sí

Voz 5 35:41 bueno vayan a pasar al diccionario aunque a veces eh bueno hay casos de variantes que han nacido así no

Voz 11 35:48 te voy a poner a continuación una serie de estas no es nada personal pero tienes que escucha

Voz 5 35:55 tras miedo

Voz 11 35:57 estamos a la persona que a las duras y nosotros que no conocemos el miedo de vamos a escuchar esto

Voz 48 36:03 estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión serán muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que las cosas que eran miembros y miembros cómo estás

Voz 40 36:15 no yo perfectamente tranquila entiendo muy bien cuál es la razón de ese desdoblamiento irán bien eh que la palabra miembro en la lengua española es de las que pertenecerá al a lo que se denomina

Voz 5 36:28 sustantivos epicentros que son sustantivos que tienen un género gramatical pero que pueden referirse a individuos de uno u otro sexo también decimos que por ejemplo no se mi madre es un pilar fundamental de la familia y no digo es una Pilar o una Pilar a fundamental de la familia decir que una palabra no haga específico su designación a su referencia de ha de género o de sexo

Voz 40 36:54 no significa que no que no que

Voz 49 36:56 no lo tenga o que o que estoy en visibilizando o no

Voz 5 36:59 eh aludiendo a escasos

Voz 11 37:02 de gente a la que lenguaje se apodera de su mente tiempo un ejemplar cuanto peor mejor

Voz 2 37:08 para todos menos palabras

Voz 12 37:11 bien convoque chocan ahí como el

Voz 11 37:13 dejó ese de los palitos cuando las palabras chocan ayer el cero una conoce

Voz 12 37:17 la lucha de éxito andar tipifica también

Voz 40 37:20 no no no tengo ni idea de si tiene un nombre este fenómeno de esto no sé

Voz 12 37:25 tenía que mirar es lo que la dije yo

Voz 11 37:28 sólo por eso no la vas a hacer ningún caso

Voz 12 37:31 eso viene a demostrar la que su padre se a dejar ejecutar sólo para él jamás lo habría hecho cuantas consultas relativista del día sobre el abismo de la muchas veces sobre leísmo

Voz 40 37:45 mi que soy de Madrid debo decir que que en principio

Voz 5 37:48 no me choca tanto pero por de forma de formación profesional me he acostumbrado a a no come

Voz 40 37:53 a ver este tipo de de lo que sea

Voz 5 37:57 consideran desde el punto de vista normativo errores aunque tienen su explicación digamos del punto de vista de la lingüística descriptiva es decir no es tan tan digamos injustificado

Voz 40 38:08 Le pero en fin en en la norma el abismo e está eh rechazado también porque española médicas un fenómeno que no existe y no hay que olvidar que que hablantes de español no españoles de España son eh son más del noventa por cien

Voz 5 38:24 Don Galicia Asturias bueno por supuesto también hay muchas zonas no la listas no es en España

Voz 11 38:32 usó la RAE consultas les estoy escuchando en la SER que MTV se les después de la isla Ignatius Ignacio Español cuando decimos seguramente tiene el sentido de quizás sí quizás no vamos a dejar a Lena que piensen en seguramente común quizá la música no ayuda yo pienso que la música

Voz 50 38:53 les en Siero

Voz 11 39:00 de que el de que el el que no es la única confesión clásica la música popular española porque nada rima con supieras

Voz 12 39:13 yo verdad

Voz 11 39:16 quisiera que sepas hilos desajustes de de número también serán porque las sílabas que cabe son las que cabe y eso lo sabe muy bien Miguel Ríos

Voz 12 39:28 todo el mundo corrió correr mucho

Voz 5 39:32 Francia que sea más en su es decir ese mundo está compuesto por muchos importan

Voz 12 39:38 he ahí el verbo digamos asume la nacional por ejemplo yo era mucho mejor no

Voz 13 39:46 este tipo de explicaciones una narrará Ana

Voz 12 39:48 le dado ejemplo usted y si tengo hechos se detrás mío

Voz 5 39:56 bueno eso tiene explicaciones la norma culta rechaza la combinación de de estos adverbios con posesivos porque los posesivos sólo pueden asociarse a sustantivos pero estos adverbios tienen algo

Voz 40 40:10 antiguos estos adverbios vocativas que algo de sustantivos

Voz 5 40:13 lo demuestra el hecho de que en algunas variantes del español alguien puede decir que está en su delante justificaría que se pudiera decir delante suyo no sea que como casi todo lo que se empieza a generalizar en el habla tiene su explicación

Voz 12 40:28 pero no sólo cual debo confirma

Voz 5 40:31 lo que desde el punto de vista normativo se sigue rechazando de aconsejando el uso de estos adverbios con posesión

Voz 13 40:38 voy a estar muerto en lugar de ser definitivo es César muertas a mí lo que me encanta esto delante mi adelanten una vez en una clase me pregunta no pero es que es delante mía o delante mío

Voz 5 40:51 claro es que delante es eh ya digo en cuanto al Jerez

Voz 12 40:54 con el nueve por ciento del tráfico en Internet en todo el mundo se desarrolla en Castilla castellano español todo el mundo me hace preguntas Celina el nueve por ciento de población mundial le hace preguntas a Elena atraviesa

Voz 11 41:07 informa tú eres usuario verá informa José

Voz 13 41:11 los ellos y aparte yo tengo que decir una cosa hay tengo que decir que hay community managers y gente que se encarga de redes sociales y luego está Elena y el equipo de porque tú imagínate pensar un segundo lo que es ser community manager de la redada algunos

Voz 11 41:26 ejemplos como los que quinto delante

Voz 13 41:28 es que es como ser portero de de de un after

Voz 16 41:31 fallas tú tienes que aguantar a cada persona que te Bali la comparación bueno no tan petardo de imaginar pero que bueno que soporta el equipo de la RAE bueno Netflix España cuando el famoso pobres les preguntaron claro

Voz 13 41:49 precisamente al hilo de esta famosa serie de narcos le preguntaron si se decía hijo de puta hijo de puta o VUE puta

Voz 12 41:56 Piqué respondió

Voz 13 41:59 al personaje parece decir ue puta osea como eje Inversis o web puta formas poco usadas dice va válido aconsejable hijo

Voz 12 42:07 de puta algunos personajes que ya muy conocidos tiene usted redes sociales conocerán por ejemplo a la vecina rubia sí que ha cimentado parte de su fama en en constante

Voz 13 42:18 en aprovecho para decir de la vecina rubia el hecho de que alguien tan con tantos seguidores diga escribir bien es de guapas que es la frase gloriosa me parece Chapo pero la les preguntaba a la Real Academia dice he visto un anuncio en la tele en el que dicen quiere teme es correcto usar tantos pronombres y la respuesta es posible

Voz 11 42:36 es que es correcto porque es una combinación de

Voz 13 42:38 quiere te confunda activo ético se refería

Voz 2 42:41 la canción Oporto

Voz 11 42:46 también han sufrido digo sufrir de digo bien preguntas de nuestros compañeros de Especialistas secundarios

Voz 13 42:52 sí sí sí predijeron el legendario cuídense melé de Jesulín de Ubrique dramas alucinante combinación como activo ético es incorrecto ya aquí Elena de su equipo dijeron sería necesario disponer del contexto pueden encontrar información al respecto aquí te manda o enlaces para eso

Voz 16 43:09 en la retina eso es verdad que es lacónica pero recta que tiene a informar de respondan

Voz 11 43:18 bueno última más para entender el el el acoso y derribo de que la RAE en las redes sociales

Voz 13 43:24 bueno este yo creo que eso es lo que dice ya que se ha incluido al món diga el diccionario querría saber se incorporarán Côclea Letta el año que viene la RAE que se oye coma cuatro kilómetros de distancia dice al al diga está en el diccionario desde mil setecientos veintiséis hoy aparece como marca vulgar en el diccionario y se desaconseja completa podemos aprovechar para decir melena dilo tú

Voz 5 43:48 completa no está en completa no ha estado nunca concreta ni ni a la espera creo

Voz 11 43:53 nadie lo hubiera tuvo muy fans en este programa de las completas Elena Hernández directora del departamento de España al día la Real Academia Española de la Lengua muchísimas gracias por venir porque nosotros trabajamos con las palabras se mal tono verdad

Voz 12 44:08 era me va a Ponta al sitio piensa que lo mío tienen arreglo yo me apunto al que no tenga relatan osea ahora los gimnasios Lotus pagan tal sí sí luego ya hay que ir

Voz 13 44:21 pero eso lleva para tu Katia no mejoras

Voz 12 44:25 muchísimas gracias en gracias

Voz 51 44:34 eh hoy ha eh

Voz 52 44:50 eh

Voz 51 44:55 miedo a afrontar estribos porque

Voz 12 45:03 cuando parecía que ya habían había pasado de la resaca de los Oscar llegan ellos si hay algo que me da rabia en esta vida es es ajeno

Voz 0470 45:14 de que el domingo no duerme perderlos Oscar

Voz 1231 45:17 esa gente que tiene que enterarse de quién ganó el Oscar al mejor guión adaptado a las cuatro de la mañana del domingo se sentará el lunes a las ocho de la mañana ya siente que matar

Voz 11 45:27 no había dicho los Oscar pues la gente que los Oscars no son los oscars mirando a corregir Regina pantomima dice cuatro cositas

Voz 12 45:45 un poco Sabina

Voz 16 45:49 fallero fallero ayer cositas que no gusta y que su gente conoce pero todo visto

Voz 1231 45:58 o sea estoy sobre los Oscar ellas usado la palabra merecidísimo pues no nos caen mal

Voz 2 46:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 53 46:09 a Garrido que han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte

Voz 11 51:30 después de los Oscar en medio de la semana de los partidos de vuelta a la Champions continúa la magia de la interpretación y los regates a la vulgaridad con gente que te hace reír y cuando digo que te hace reír me refiero a pantomima Ford

Voz 16 51:48 Rober Bodegas Alberto Casado qué tal muy buenos días qué tal muy buenas ideas cómo estáis fue el todo bien todo bien estupendamente la verdad

Voz 11 51:57 bueno pues nos alegramos de que vais hablar hoy

Voz 0470 52:00 bueno la madrugada del domingo al lunes se celebró la gala de los Oscars y seguro que a un experto en cine opinando sobres y los premios son justos o no

Voz 1231 52:09 porque afinadas empresa valoran las películas pero hemos visto que lo que nunca se valora es el hecho de ir al cine si estos días como mucha gente al fin haberlas pelis que han ganado y creemos que es importante que sepan lo que se va a encontrar yendo al cine si así que para quién debe tiempo general tiene vamos a ayudarle con una pequeña guía lo