Hoy por Hoy (07/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las

Voz 2 00:02 en Canarias hoy por hoy José Antonio Marcos muy buenos días hola qué tal muy buenos días

Voz 1441 00:10 cadena SER pueda avanzarles hasta ahora Aldo el documento consensuado entre PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos para ejercer un mayor control sobre la financiación de los partidos políticos el texto que previsiblemente saldrá adelante la subcomisión parlamentaria contempla un endurecimiento de penas y una limitación de las donaciones efectuadas a través de fundaciones Mar Ruiz sí son setenta y cinco puntos para la reforma y unificación tanto de la ley de partidos como la de financiación hice propone por ejemplo acabar con uno de los corderos actuales para la corrupción prohibir las donaciones de personas jurídicas a las fundaciones de los partidos políticos limitar la cuantía de las donaciones de personas físicas y publicar los nombres de los donantes a partir de un determinado importe también plantea obligar a los partidos a responder patrimonial mente de los delitos de financiación cometidos por sus cargos orgánicos y públicos y que el Tribunal de Cuentas pueda congelar las subvenciones a las formaciones que no presenten sus finanzas en tiempo y forma también se proponen primarias para elegir candidatos a la Presidencia del Gobierno comunidades autónomas grandes ciudades paridad de hombres y mujeres en cargos orgánicos el PP se va a oponer a la votación de hoy según fuentes consultadas por la SER no descarta pedir amparo incluso a la Mesa del Congreso acusa a la oposición de arrinconar les políticamente con un acuerdo extraparlamentario denuncia el intervencionismo brutal sobre el funcionamiento de los partidos políticos que propone ese texto el ex presidente valenciano Francisco Camps va a comparecer hoy como testigo el juicio de la trama Gürtel después de que su ex número dos Ricardo Costa el acusara el amigo a vista de dirigir la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana el juicio comenzó hoy con la comparecencia de José Luis Peñas que fue concejal del PP en la localidad madrileña de Majadahonda que destapó ese escándalo vamos a la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:48 con cuarenta minutos de retraso ha comenzado esta sesión en la que el Tribunal del juicio a la financiación ilegal del PP a cuenta de la

Voz 1441 01:54 Gürtel escuchará el testimonio del ex presidente del

Voz 1552 01:56 PP valenciano de la Generalitat Francisco Camps aquí en varios acusados han situado como la X de los pagos en negro Álvaro Pérez sostuvo que todas las irregularidades en contrataciones en Valencia se hicieron por orden de Camps y Ricardo Costa a quién nombró como secretario general confesó que el PP se financió negros siguiendo las directrices del ex presidente Valencià en lo que también usaba su poder para convencer a empresarios donantes en B ayer lo negaba todo en la comisión de investigación del Congreso hoy declara como testigo está obligado a decir verdad previsiblemente mantendrá la misma postura en estos momentos declara todavía quien denunció la trama el concejal ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas

Voz 1441 02:37 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido está compareciendo rueda de presa Almería para presentar los datos de su departamento sobre personas desaparecidas durante el pasado año Zoido ha anunciado que ha conversado de forma personal con los padres del pequeño Gabriel al que se busca de dieciocho días un asunto que se ha convertido en elemento de aviación prioritario para las fuerzas de seguridad Rosa Ortiz

Voz 0392 02:57 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido se ha reunido esta mañana en privado con los padres de Gabriel Cruz el niño de ocho años desaparecido hace ya ocho días lo ha hecho en el pueblo de Las Negras a primera hora de la mañana y allí les ha transmitido su han dicho que se pone en su pellejo como ministro del padre a P les ha pedido que confía en la labor que se está haciendo de búsqueda e investigación que desarrollan las fuerzas de seguridad la hija Lito que mantengan viva la esperanza

Voz 3 03:21 la lógica preocupación pero también con la esperanza de que cuanto antes pueda parecer el niño

Voz 1441 03:36 hora doce y tres minutos a pocas horas ya para el CNI para la huelga feminista convocada al el Día Internacional de la Mujer en todo Europa Dolors Montserrat la ministra española de Sanidad Igualdad considera que ser feminista es una etiqueta la de listas tuvo esta mañana que la serie boicot

Voz 3 03:48 ahí

Voz 4 03:49 a mí me parece una etiqueta pues a mí no me gusta que me pongan esta etiqueta a yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad porque yo pienso sinceramente que vengo de una tierra justamente que es la catalana que una etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones mañana yo misma me satisface saber que a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad

Voz 1441 04:21 el fiscal del Estado Julián Sánchez Melgar está compareciendo estará en el Congreso de los diputados para presentar el informe correspondiente a su área de actuación ha anunciado su intención de hacer más efectivas las iniciativas de la justicia para perseguir los delitos contra las mujeres

Voz 5 04:35 una ampliación del concepto de violencia de género una correcta regulación del empleo de las redes sociales como medio de comisión de este delito tipificado conductas como el anonimato en las redes sociales que están favoreciendo la violencia contra la mujer ver la reconsideración del mecanismo del artículo cuatrocientos dieciséis de la Ley de juicio mientras criminal para que deje de procurar situaciones impunes

Voz 2 05:00 en caso de silencio

Voz 6 05:02 todo a la víctima

Voz 1441 05:04 ante la huelga convocada para mañana Renfe anuncia la cancelación de ciento cinco trenes AVE de larga distancia de ciento noventa y nueve de media distancia previstos para el ocho de marzo vamos a situarnos en la calle en el centro de Madrid donde centenares de agricultores procedentes del este y el sur de la península se manifiesta para pedir soluciones a la sequía que padecen desde hace meses está previsto que la marcha concluía a primera hora frente al Ministerio de Agricultura M Vega

Voz 0605 05:30 colas en la madrileña Plaza de Callao para llevarse a casa gratis tomates melones lechugas calabacines se repartirán durante el día hasta veinticinco mil kilos de fruta verdura de los cultivos de Murcia Almería y Alicante acción para reivindicar que el agua llegue a las tierras levantinas a la que defienden aquí es la huerta de Europa Lucas Jiménez representa los regantes Lorenzo Ramos a la Unión de Pequeños Agricultores

Voz 7 05:54 necesitamos que se implemente medidas que aseguren un mínimo de agua para que todo un tejido empresarial todo el tejido social no esté al borde del abismo permanentemente

Voz 8 06:06 el agua para regar los gastamos agua Barreda cogemos la utilizamos para producir alimento

Voz 0605 06:14 entre las medidas que exigen al Ministerio de Agricultura explotar al máximo las desaladoras alternativas ante la escasez de agua de los embalses de la cabecera del Tajo

Voz 1441 06:28 y todavía buenos segundos algunas cuestiones más contó Fernández Isabel

Voz 9 06:31 el Alto Comisionado de Naciones Unidas acusa al Gobierno sirio de planear una apocalipsis con ayuda del exterior y califica de cuestionable el uso de la fuerza durante el referéndum ilegal del uno de octubre poco después de presentar al mundo su arsenal de armas nucleares de última generación al presidente ruso Vladimir Putin subraya que sólo apretará el botón nuclear como respuesta a un ataque la policía detenido una cuarta persona en relación con una agresión sexual en grupo denunciada por una menor en Jaén todavía se busca una quinta persona implicada en los hechos

Voz 1441 06:58 esto en esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias

Voz 2 07:00 son casi una hora menos en Canarias seguimos

Voz 3 07:03 hoy por hoy

Voz 2 07:08 la Cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido decíamos con ironía a comienzos de este programa en la primera hora que el dinero la felicidad y la demostración era que ayer el París Saint Germain se quedó fuera de la competición por el modesto Real Madrid quedó tipo hola la ironía no tiene dinero se ve ahí pues bueno es el triunfo del pequeño este año además de

Voz 10 07:33 los estar muy contentos porque ya ha salido la lista de los más ricos del mundo y no estamos en ella

Voz 2 07:41 y eso quiere decir que somos muy un hace muy feliz o tal vez por eso buenos días

Voz 11 07:47 hola Toni hola Tom en la lista de este año Jeff Bezos fundador de Amazon sigue en cabeza con ciento doce mil millones de dólares es la primera vez

Voz 2 07:55 ciento doce mil millones de dólares

Voz 11 07:57 sí es la primera vez que Forbes tiene un líder en su lista con una fortuna de más de cien mil millones este es Jeff Bezos en dos mil tres ya estaba calvo dando una charla Ted en la que decía que esto de la compra por internet estaba apenas empezando yo trato que ver un horno prefiere hacer Arabia porque tiene exactamente la misma pirita en dos mil tres cuando era un pobre

Voz 3 08:19 esto que ahora que es el el mundo con diferente pongamos acusan pues gracias a dimisionario

Voz 2 08:28 bueno yo detrás de Jeff Bezos que es el dueño de Amazon sueño de periódicos ganando

Voz 3 08:35 que se va a comprar la Liga al fútbol y todo de semana comprarlo de clusters almas detrás de él quién está Bill Gates el hombre que hace muchos años que no pisa un supermercado

Voz 11 08:47 como cada nunca nunca caen entre Bezos Iraitz existe la mayor diferencia entre un primero y un segundo que ha habido desde dos mil uno la fortuna de Gates se sitúa en noventa mil millones de dólares después del viene Warren Buffett con ochenta y cuatro mil sorprende que da igual cuanto den estos reyes Midas a sus múltiples obras de caridad porque su fortuna sigue creciendo tanto la de Gates como la de ver la de Buffett

Voz 2 09:08 en España siempre que aparece la lista Forbes interés está en saber dónde está nuestro querido avances

Voz 11 09:13 once Ortega baja posiciones en dos mil dieciocho es la sexta persona más rica del mundo con setenta mil millones de dólares que son cincuenta y seis mil cuatrocientos veintisiete millones de euros ha perdido mil trescientos millones de dólares y no para de bajar desde dos mil dieciséis cuando llegó a ocupar el segundo puesto recordemos que trescientos veinte millones los gastó el año pasado en aparatos para el diagnóstico quirúrgico

Voz 2 09:33 vale yo creo que cuando estás en el número seis de la lista Forbes arrinconando te da igual ésta de siete el ocho o el dos segura al enojó no

Voz 11 09:41 el que puede que esté fastidiado ahí les da tomes Donald Trump que le gusta estar arriba de las listas a pesar de las acusaciones de nepotismo desde ocupa la presidencia su fortuna personal ha descendido en cuatrocientos millones de dólares cosa que le ha hecho bajar más de doscientos puestos del quinientos cuarenta y cuatro al setecientos sesenta y seis

Voz 2 09:57 pues eh ha habido alguna incorporación interesantes este año la lista Forbes la gente con más pasta

Voz 11 10:02 bueno en el editorial que acompaña la lista eh destacan que por primera vez hay millonarios de Hungría o de Zimbabue pero esto no significa que el dinero esté bien repartido el europeo más rico es el quinto Bernard Arnault con setenta y dos mil millones de dólares es el propietario del imperio de lujo el M V H pero quitando han van Amancio ya Bernard tenemos que irnos hasta el puesto diecisiete donde está el primer chino más Boateng el dueño de tensa entre el gigante de Internet pero lo más interesante está realmente los datos laterales datos por ejemplo la primera mujer está en el número dieciséis es Alice Walton una de las herederas del imperio Wal Mart las siguientes Françoise Bettencourt la heredera de L'Oréal y el resto de las más ricas del mundo las mujeres también son herederas al darse cuenta de este dato Forbes elabora desde dos mil dieciséis la lista de mujeres ricas hechas a sí mismas está liderada por Marian Ilich con cinco mil millones de dólares una fortuna que no llega ni al cinco por ciento de la de Bezos claro Ilich vende pizzas de estos vende de todo les sigue una mujer que hace ventanas y tejados y en tercer lugar está ella la que anunciaba hace poco

Voz 12 11:05 el nuevo día Washington Ayna ochentero Oprah Winfrey es la primera

Voz 11 11:15 mujer multimillonaria hecha a sí misma que no funda la empresa que la hizo rica con su marido

Voz 2 11:20 que suena como aspirante a la Casa Blanca la tercera mujer más rica del planeta con una fortuna hecha por sí misma suena como aspirante a la Casa la Cadena Ser las cifras lo interesante esos personajes también su biografía

Voz 11 11:32 claro en este este año nos podemos fijar en James Simons este hombre trabajaba en el departamento de Defensa como investigador de códigos le pagaban muy bien pero escribió una carta al Times criticando la guerra de Vietnam Illes Sharon entonces hizo profesor de Matemáticas en la Universidad James Brooks y se convirtió en un prestigioso académico especializado en geometría hito apología el pobre dice que encontró la concentración a través de la tristeza se murió un hijo y su forma de pensar en otra cosa fue pensar en matemáticas llegó a ganar el premio Bev en el dos setenta y seis uno de los más prestigiosos en matemáticas

Voz 2 12:03 pero como este hombre llega con con ese pasaba a ser muy no parece que ese sea el camino para ver a multimillonarios

Voz 11 12:09 pues mira selecta se le atascó un problema dijo voy a descansar y así le doy una pensada se retiró de la universidad distraerse creó una empresa de inversión Renaissance Technologies como era matemático Se especializó en descubrir patrones en los cambios de precios de las acciones para diseñar modelos hacer predicciones

Voz 2 12:27 prevé bien les salió bastante bien

Voz 11 12:29 en acabó en el puesto veinticinco de la lista Force el año pasado doce meses después ha caído al puesto cincuenta y dos en bonita inversión debatirán que sobrevuele ha gustado

Voz 2 12:38 porque ha bajado su fortuna

Voz 11 12:40 al mecenazgo a través de la Fundación Simmons crea programas para analizar datos que tenemos y que sobrepasan la capacidad humana de análisis como por ejemplo los obtenidos por la secuenciación del genoma humano o en las mediciones del universo

Voz 2 12:52 bueno pues si hago de ustedes lo hace que sepa que cada vez que compra en Amazon está haciendo más rico aún más rico que

Voz 3 13:01 eso no es ni bueno ni malo simplemente debajo muchísimas gracias a vosotros

Voz 15 13:26 sí

Voz 3 14:11 nosotros tener derechos de autor cronista pues así comenzábamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas vamos a buscar otro otro reverso de la otra él es más que eso es una persona muy claro Isaías Lafuente

Voz 18 14:35 Byrne si La Ventana con Carles Francino y penas

Voz 14 16:23 ya dieron megapíxeles te dan igual porque lo que te moda de verdades poner los mejores píldoras de Instagram entonces tienes que escuchar no llega a Caixa raras el podcast de tecnología para la gente que sólo sabe disfrutar con la tecnología

Voz 2 17:42 antes de acabar usaremos las preguntas que nos deja el día de hoy no es sintomático que Rajoy sea reconvertido en concienciado feminista adelantando a las mujeres de su propio de la senadora del PP huelga a la japonesa desayuna dos veces no hay algo poético en que sea a las puertas de una incineradora donde se hagan cenizas las aspiraciones del futuro no president de la Generalitat no debería Rajoy contarle lo de la reforma laboral a Donald Trump para ahorrarse indemnizaciones por despido Francisco Granados imputado por la trama Púnica acusó ayer a los fiscales de querer jugar al Tetris con las preguntas creación de aquel usarán los fiscales encargados al final de este proceso judicial de jugar al Monopoly con la Comunidad de Madrid estalla el expresidente valenciano Francisco Camps en ese punto en el que puede pedir lo de siempre en la cafetería de la Audiencia Nacional cuando un exalto cargo de la Generalitat acusa en sede judicial a la mano derecha de Artur Mas de amañar contratos públicos para financiar ilegalmente a Convergència esto era sólo el primer ensayo para ser independientes Banco Santander y BBVA ha sido excluidos de los duros test de estrés que realiza Estados Unidos se imaginan que pasaría si esas pruebas en la rehabilitación a nuestros pensionistas me debería darnos que pensar que en una lista sobre los bien colegios mejores de España cien que se publica hoy en distintos medios todos los cien son privados o concertados hablando de listas estará Fernando Alonso entre los veinte mil surcoreanos que están concedidos que con convencidos perdón de que van a sufrir un cataclismo inminente que parte de la alegría de los jugadores del Real Madrid tras su victoria ayer ante el París en Yemen esté relacionada exclusivamente