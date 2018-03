Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:02 es ocho de marzo Día de la Mujer Il les saludo yo porque Pepa Bueno está haciendo huelga

Voz 3 00:15 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:23 muy buenos días este ocho de marzo se traduce en una movilización mundial para exigir la igualdad entre hombres y mujeres aquí en España es día de huelga pero no una huelga que ya es la primera vez que los paros tienen fundamentalmente cara de mujer primero para dejar patente que la sociedad no puede avanzar sin ellas segundo para reivindicar que el papel que juegan aún no es el que les corresponde que siguen existiendo cotos de poder masculino a los que las mujeres no consiguen acceder si lo hacen son una minoría exigua en definitiva para reivindicar que la sociedad tampoco puede avanzar apoyada en una sola de sus piernas una jornada de huelga que ha empezado ya así a medianoche con esta sonora cacerolada en la Puerta del Sol de Madrid protesta que ha dado el preparadas listas ya para la movilización una movilización que va a recorrer todo el país por ejemplo no vamos ahora mismo en directo a un centro de trabaja una conservera de Santoña en Cantabria Paqui era buenos días buenos días a esta hora empieza habitualmente tu turno de trabajo hoy va a ser diferente

Voz 4 01:27 sí bueno el turno empieza ahora pero a las once y media tendremos un fan aún hasta las hasta la una y media para hacer las dos horas de huelga

Voz 0027 01:40 cuáles son los motivos para parar hoy aquí

Voz 4 01:44 este es el principal que soy mujer con todo lo que ello conlleva a que es el el ducha no porque haya una igualdad de oportunidades porque la brecha salarial no sea la que es para que no haya techo de cristal para que se acaben los malos datos todo lo que conlleva el ser mujer

Voz 0027 02:08 tu tu sector es muy feminista dado qué porcentaje de la plantilla representa Islas mujeres entre empresas

Voz 4 02:15 son meras seremos tres

Voz 0027 02:17 cuartas de la plantilla somos mujeres idea

Voz 1258 02:22 cuántas mujeres calcula Stuckey

Voz 0027 02:24 van a secundar las distintas formas de protesta planteadas para hoy

Voz 4 02:29 bueno yo creo que para va a haber un seguimiento mayoritario por parte de de las mujeres y que exactamente no te puedo decir el número pero va a ser mayoritario

Voz 0027 02:41 muy bien decías en una plantilla en el que el setenta y cinco por ciento es mujer quién dirige la empresa aquí

Voz 4 02:48 pues que casualmente está empresa está en manos de mujeres hayan aunque nuestro aunque nuestro jefe inmediato es su nombre de la empresa es de de mujeres

Voz 0027 02:59 aquí muchísimas gracias suerte muestras movilizaciones gesto buenos días muchas noches aquí patíbulo es sólo una de las veintitrés millones setecientos once mil mujeres que según el INE viven en España hay están hoy llamadas exigía sus derechos como dónde con qué cobertura vamos a responder a esas preguntas practicas que se pueden estar planteando en muchos hogares España a esta hora Pascual Donate buenos días buenos días quién convoca la huelga estaba convocada por la Comisión ocho m que agrupa a organizaciones feministas cuál es el lema sí nosotras páramos Se para el mundo es la frase que pretende poner de manifiesto el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad como se va a hacer tiene cuatro ámbitos laboral educativo de cuidados de consumo todas las trabajadoras tienen cobertura legal para hacer el modelo de huelga que quieran la de la de toda la jornada

Voz 1684 03:46 los paros los sindicatos CGT y CNT han convocado la huelga general y el aviso no ha sido impugnado por el Gobierno por lo que ha quedado legalizada está amparada por el derecho de huelga Por su parte los sindicatos UGT y Comisiones Obreras promueven paros de dos horas por turno con carácter general serán de Mediodía II en los turnos de mañana de cuatro a seis en los turnos de tarde en el caso del trabajo de noche el paro ha sido de dos horas al comienzo del turno

Voz 0027 04:11 hay que avisar el empresa trabajador

Voz 1684 04:14 no tiene obligación de avisar a sus superiores y además es ilegal que le pregunte en lo que va a hacer no se puede cubrir el puesto de la persona que hace huelga in no puede haber represalias laborales sin embargo la huelga cubre sólo a los trabajadores en el régimen general

Voz 0027 04:28 hay servicios mínimos si como en cualquier

Voz 1684 04:30 de huelga algunos sindicatos piden que las mujeres no sean incluidas en los servicios mínimos pero la empresa no tiene porqué acceder a este periodo

Voz 0027 04:37 en cuanto se pierde económicamente por secundar la huelga el contrato

Voz 1684 04:41 Cabral queda en suspenso este día no se cotiza a la Seguridad Social hice descuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias el descuento se realiza sobre el salario bruto varía en función de si se opta por paros o huelga general

Voz 0027 04:54 las autónomas que pueden hacer

Voz 1684 04:56 pueden decidir individualmente si tienen un negocio propio la decisión es libre pueda encerrar o no trabajar pero si prestan servicios en exclusividad para una empresa podrían tener pro

Voz 0027 05:07 además por falta de cobertura legal hiciese fue

Voz 1684 05:09 al caso tendrían que acudir a las organizaciones representativas para que activase el mecanismo de protección filas becaria es a efectos prácticas a efectos prácticos son son cotizantes por lo que pueden acogerse a la huelga como cualquier otro empleado las becas suelen permitir un número de horas de faltas por lo que se restarían las horas o el día de huelga de estas faltas permitir

Voz 0027 05:30 las que SAC Si se quiere apoyar la huelga pero no se puede hacer es

Voz 1684 05:35 en el caso de muchas empleadas del servicio doméstico para estos casos la Comisión OCM ha propuesto que cuelguen el delantal o cualquier utensilio de trabajo en la ventana o balcón de la casa en la que están trabajando otra opción para visibilizar el apoyo es llevar un brazalete morado

Voz 0027 05:50 los estudiantes pueden hacer huelga el derecho

Voz 1684 05:53 la huelga asiste sólo a los trabajadores pero en este día de la mujer se ha pedido también la movilización de los estudiantes porque en la escuela radica la transformación social a partir de tercero de la ESO catorce quince años los alumnos pueden hacer paros o huelga general no necesitan autorización de los padres por debajo de este curso los escolares si tienen que llevar un justificante

Voz 0027 06:13 los sindicatos han cursado sumó su convocatoria para hombres y mujeres porque lo contrario sería ilegal pero los colectivos de mujeres que impulsan esta protesta Pascual qué papel prefieren que jueguen los hombres del colectivo feminista insta a los hombres

Voz 1684 06:25 a que secunden la huelga de otra manera apoyando solidarizado

Voz 0027 06:29 ese con la mujer para que ella pueda hacerla las

Voz 1684 06:32 cesión de Hombres por la Igualdad pide que los hombres se encarguen hoy de los hijos de las personas dependientes de las tareas domésticas en resumen que se encarguen de todo aquello que todavía hoy suelen hacer las mujeres para que ellas puedan participar en las distintas movilizaciones

Voz 0027 06:46 ah gracias Pasqual sepan ustedes que Pascual Donate no ha elaborado esta información lo hizo ayer una de las periodistas de la SER María Manjavacas que hoy hace huelga y con ella las periodistas de la SER Éste es el comunicado del Comité de Empresa de esta cadena las trabajadoras y trabajadores en la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de movilización haciendo una radio diferente si mujeres la radio no suena ni funciona igual en la SER Hoy paramos por la igualdad pero esta es además deja otras noticias Javier Alonso buenos días buenos días Aimar empezando por el juramento o la promesa del cargo del nuevo ministro de Economía

Voz 0858 07:38 Román Escolano que sustituye a Luis de Guindos Escolano hasta ahora número dos del Banco Europeo de Inversiones jurará o prometerá el cargo ante el Rey a las seis y media de la tarde en el Palacio de la Zarzuela sale un hombre mientras entra otro así que la situación en el Gobierno Se mantiene nueve hombres cinco se confirma se ha confirmado las últimas horas que la mujer que apareció muerta el martes en un embalse de Asturias fue asesinada Javier según la autopsia presenta múltiples contusiones y un golpe en la cabeza tenía cuarenta y tres años recordamos que desapareció el trece de febrero Se busca a otras dos mujeres que desaparecieron en Asturias casi en las mismas fechas el Tribunal Supremo Se da cinco días para decidir si permite a Jordi Sanchez salir de prisión para acudir al pleno de investidura

Voz 0027 08:17 el

Voz 0858 08:17 el juez Llarena tiene de plazo hasta el lunes para tomar una decisión no está garantizado que llega a tiempo el pleno está convocado ese mismo lunes a la sierra

Voz 0027 08:24 mañana esta mañana el diario El País publica que la número dos del Defensor del Pueblo se reunió en prisión con Oriol Junqueras y Joaquim Forn

Voz 0858 08:31 fue el pasado veintiocho de febrero y a petición de la propia Concepció Ferrer ex parlamentaria de Unió Democràtica de Catalunya desde la oficina del Defensor del Pueblo lo enmarcan en el ámbito personal por el oro por el origen y catalanista de Ferrer dicen que no ha querido ella

Voz 0027 08:44 dar su versión del encuentro aldea Podemos Se levanta también de la mesa por el pacto educativo como hizo el martes

Voz 0858 08:50 el PSOE debe Larra portavoz adjunta en el Congreso de Unidos Podemos dice que lo hacen a petición de los propios afectados

Voz 5 08:56 hoy la comunidad educativa nos ha pedido que nos vayamos y nosotros si la comunidad educativa en los pide que nos vayamos en estas condición

Voz 0027 09:03 no vamos a seguir en los deportes al City de Guardiola la Juventus ya están en cuartos de la Champions Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 09:12 buenos días Aimar los italianos dieron la sorpresa con su victoria en Wembley uno dos sobre el Tottenham tras el empate a dos de la ida en Turín y trámite para el Manchester City que perdió en casa uno dos con el Basilea al que había vencido cero cuatro en la ida y este jueves partidos de ida en los octavos de la Europa League desde las siete de la tarde el Atlético

Voz 1684 09:25 Lokomotiv de Moscú desde las nueve y cinco Marsella Athletic

Voz 0027 09:31 vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 09:34 buenos días hoy de nuevo tendremos que prepararnos para afrontar un día de lluvia en Extremadura Andalucía gran parte de Castilla La Mancha lluvia débil que también alcanzará a la Comunidad de Madrid más intensa en Castilla y León así como en Galicia a medida que vayamos hacia el Cantábrico o el Mediterráneo lluvias más débiles y escasas en Canarias algún chubasco aislado temperaturas más altas han subido las mínimas pero sigue haciendo frío durante la tarde donde llueva ambiente fresco donde Gasol máximas que puede superar con facilidad los quince grados los veinte en Canarias

Voz 6 10:06 a y a no

Voz 7 10:11 eh

Voz 0456 10:17 no

Voz 8 10:19 a esta cola el esteta que fue el ala era el agua

Voz 0456 10:43 sin

Voz 9 10:45 Ellos madre ella ella a bordo

Voz 0027 10:48 escuchamos en versión del conocido tema de Chicho Sánchez Ferlosio oeste a la huelga de mil novecientos sesenta y tres que este dos mil dieciocho cincuenta y cinco años después los colectivos feministas han adaptado para la jornada de paros y movilizaciones mundiales de hoy Danny De la Fuente buenos días esta mañana tenemos programación especial vamos a llenar estas horas de Hoy por hoy que tenemos por delante con multitud de voces masculinas femeninas un programa centrado en el Día Internacional de la Mujer

Voz 0456 11:13 no pero a relatarles a todos los invitados que tenemos esta mañana buenos días a todos eso quedaría que hablando solo hasta las doce del mediodía las once en Canarias que es cuándo terminaremos con Toni Garrido conectando en directo con esa lectura del manifiesto de la huelga que se van así que les adelanto resumo que desde ahora y hasta que terminemos contamos con los portavoces de los dos grandes sindicatos de UGT y de CCOO vamos a recorrer industrias vamos a testar los paros en empresas conserveras como han escuchado automovilísticas en colegios institutos en centros de salud en hospitales también nos acercamos alguna agencia hay gabinete de comunicación vamos a hablar con la presidenta de las que eligen en España de las camareras de piso con la presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia enfermedades raras de Castilla y León porque hay mujeres tenemos oyentes como Trini de Valencia dependiente

Voz 4 12:00 buenos días voy a dirigir a moderada que es muy razonable pero yo como forma no pudo ir en persona de lo que es en casa con todo muy fácil

Voz 10 12:15 las apoyo como en cualquier huelga solo

Voz 0456 12:17 la podrán hacerlas mujeres que puedan permitírselo es algo que esta mañana vamos a analizar con Narciso Michavila sociólogo que ha hecho una encuesta al respecto poco antes de las nueve de las ocho en Canarias charlamos también con el colectivo de hombres feministas de Logroño en nuestra mesa de análisis se sientan hoy Octavio Salazar miembro de la Red Feminista de Derecho constituye Canal Miguel Lorente ex delegado del Gobierno contra la Violencia mal si esta Joaquín Estefanía Pablo Simón a es ahora sumamos el análisis también de la presidenta de la Federación Extremeña de Mujeres Rurales a las diez volvemos a recorrer España para seguir en paro esa huelga contamos con su participación en directo a partir de esa hora en el número de teléfono que luego les facilitará el equipo de Toni en una hora más tarde a partir de las once salimos de casa es una jornada de paros mundial así que hacemos un recorrido por las principales capitales europeas y antes de despedir el programa mediodía como les decía escuchamos en directo ese manifiesto

Voz 1684 13:12 de la Vega

Voz 0027 13:14 les invitamos a reflexionar sobre esta jornada histórica Dani

Voz 0456 13:18 tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis para que no sigan contando como ayer cómo van a pasar el día de hoy cómo les ha afectado la huelga si altera alguna de sus rutinas o para que reflexionen sobre los derechos de las mujeres sus reivindicaciones y conquistas pendientes nueve cinco dos dos diez seis sesenta audios al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 13:46 seguimos en un cuarto de hora antes se quedan con Javier Alonso y el resto de la actualidad

Voz 0858 13:50 sí con Roberto Mahan y David Nieto en la técnica con Jordi Fábrega en la producción falta Elena Sánchez nuestra técnica habitual que también está de huelga con Pepa

Voz 2 14:01 pues siéntate un momento y parate a pensar si eres buen conductor porque te han subido el precio del seguro del coche

Voz 11 14:08 veinte de la mutua con tu segura de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho

Voz 2 14:21 a punto es mi hijo Javi que dice que quiere ser entre un loco pues oye al menos así no estará solo

Voz 1804 14:27 cuando ves en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera con la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición el Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso mina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa te en cadenaser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasarán Zoco revista magacín tu plana punto com purismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 12 14:59 las es que pueda ayudarle ya que quiero estelar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la cumples

Voz 13 15:09 no se preocupe ahora misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 15:14 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 15:23 ven a los vital tesis de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital de Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno Owen Vitaldent punto com tu salud empiezan boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 16 15:45 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 15:49 ocho de marzo y la actualidad se empeña en demostrarnos que la violencia contra la mujer sigue ahí la autopsia del cadáver que apareció el martes en el embalse de árbol en Asturias confirma que María Paz Fernández Borrego fue asesinada y su cuerpo tiene marcas de contusiones y también un fuerte golpe en la cabeza las pruebas también dejan claro que las sino la mató y después arrastró su cuerpo hasta el agua a Radio Asturias Ángel fallan buenos días

Voz 0174 16:13 buenos días la investigación se centra ahora en su círculo más próximo de conocidos tras dejar claro la autopsia de Paz Fernández Borrego de cuarenta y tres años que fue asesinada su cadáver fue encontrado el martes en el embalse de carbón en Villalón después de veintidós días desaparecida continúa además la búsqueda de las otras dos mujeres desaparecidas en los últimos días en Asturias Lorena Torre vecina de Gijón y Concepción Beira de Castrillón Laos investigadores insisten en que no hay relación entre ninguno de los tres

Voz 0858 16:41 casos gracias Ángeles recordamos que existe un número de atención a la violencia machista es

Voz 1258 16:46 cero dieciséis hay pueden recibir asesoría

Voz 0858 16:48 lo profesional sí la sufren o conocen a alguien que la sufra la llamada es gratuita después no aparece la factura

Voz 10 17:00 sí diecisiete cinco

Voz 0858 17:02 siete en Canarias Rajoy ha tardado exactamente un mes en decidir quién sustituirá a Luis de Guindos finalmente la cartera de Economía va a parar a Román Escolano vicepresidente del Banco Europeo de inverso si pones que hoy va a jurar o prometer el cargo en el Palacio de la Zarzuela a las seis y media de la tarde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacaba ayer el bagaje europeo y en el sector financiero de Escolano

Voz 17 17:25 estamos como gobierno pues muy orgullosos de que vamos a tener un compañero que viene con experiencia viene formado viene a que otros podamos también aprender del no aquí a la política conviene venir con algo aprendido no todo pero algo conviene ya tenerlo encendido

Voz 0858 17:44 eso decía la vicepresidenta la oposición por su parte ya ha puesto deberes al nuevo ministro mientras reprocha a Rajoy que no haya hecho una remodelación más profunda del Ejecutivo Roberto Torija buenos días buenos días la oposición

Voz 1762 17:56 León recibe con cierto escepticismo el nombramiento de Román Escolano representa dice Ione de Larra de Unidos Podemos la continuidad en las políticas del Gobierno

Voz 18 18:04 lo único que esperamos de este ministro son políticas continuistas y que por desgracia han dejado en nuestro país un Ras todo un rastro de pobreza de precariedad sin precedentes

Voz 1762 18:15 desde el PSOE esperan que escuche el clamor de la calle como dice Mercè Perea

Voz 19 18:19 yo lo que le pedí al nuevo ministro es que evidentemente se ponga sido Si a dar respuestas a los millones de españoles cuarenta y siete más de cuarenta y siete que esperan una expectativa un proyecto de vida en nuestro sistema de protección social evidentemente en el mercado laboral y evidentemente del modelo productivo

Voz 1762 18:35 mientras que Carles Campuzano del P PDK Cat lamentaba que Rajoy no haya aprovechado para hacer un cambio más profundo en su equipo

Voz 0027 18:42 sí enterrar

Voz 20 18:44 la oportunidad para hacer una remodelación dado

Voz 0027 18:47 fondo de un gabinete que está agotado la patronal real

Voz 1762 18:49 de el nombramiento con agrado Juan Rosell es el presidente de la CEOE

Voz 21 18:53 varios la valoración es positiva experiencia europea que en este momento es clave para la economía española y por lo tanto pues bienvenido digamos al al Ministerio las

Voz 1762 19:02 principales asociaciones de las entidades financieras subrayan la experiencia de Escolano en este sector lo esta noche

Voz 0858 19:08 el Ministerio de Hacienda y los sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre los sueldos y las condiciones de trabajo de los funcionarios tanto la secretaria de Estado de la Función Pública como las centrales sindicales hablan de avances sustanciales hasta ahora la oferta que había hecho el Gobierno llegaba a aumentos de hasta el ocho por ciento en tres años amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 19:27 tras seis horas de reunión los negociadores sindicales y de Hacienda salen con un entendimiento global al que le falta para llamarse Acuerdo que se confirmen los detalles en salarios los empleados públicos consiguen mejoras sobre la propuesta inicial del Gobierno que eran los recordamos subidas en tres años entre el cinco y el ocho por ciento según la situación económica también se avance negociación colectiva porque se podrá volver a negociar materias como la jornada o la incapacidad temporal en cada administración también hay entendimiento en empleo público explica Pepe Fernández de Comisiones Obreras

Voz 22 19:55 hoy se ha ido completando el documento de empleo en el que se mejora de una forma sustancial todo lo relativo a la tasa de reposición ir genes la creación de empleo neto de empleo público

Voz 1762 20:09 no se puede hablar de acuerdo explican las partes porque Hacienda tiene que consultar todavía hay verificar las cifras con el resto del Gobierno para ser presentadas a los sindicatos en una nueva reunión que se va a celebrar este viernes

Voz 0858 20:22 el constructor aeronáutico Airbus ha confirmado que va a hacer un ajuste en su plantilla en toda Europa el número de despidos no está aún cerrado pero la dirección ha dicho que podría afectar hasta a tres mil setecientos trabajadores en todo el continente la compañía confía en reducirlo a través de recolocaciones pero fuentes sindicales apuntan ya a que sólo en España

Voz 1762 20:41 ya se van a recortar ochocientos puestos de trabajo

Voz 0858 20:49 en Italia la presión interna ha podido al final con Matteo Renzi el lunes el ex primer ministro hoy también líder del Partido Democrático anunció su dimisión pero también que no lo haría efectiva hasta que se formará un Gobierno pues bien al final anoche no le quedó más remedio que formalizar su renuncia mientras se incrementa Paralelamente la presión sobre su partido para que facilite la formación de un Ejecutivo corresponsal en Roma Sonsoles

Voz 0946 21:15 el ex primer ministro se aunque seguirá ahora como senador de la República de un Senado que en el dos mil dieciséis quiso suprimir o referéndum su dimisión inmediata deriva del caos y críticas entre dirigentes del segundo partido más votado en las generales del pasado domingo entre la minoría que acepta un acuerdo con los cinco estrellas para gobernar y una mayoría que lo rechazaba Di Maio de los cinco Estrellas ha propuesto ya pasar página a los enfrentamientos de los últimos años y empezar a cambiar el país

Voz 0858 21:45 junto a los socialdemócratas pero el preside

Voz 0946 21:48 entre del Partido Democrático Orsini que ha convocado la ejecutiva para el próximo lunes ha afirmado que el noventa por ciento de las bases no da

Voz 0858 21:56 su apoyo a negociaciones con el movimiento

Voz 0946 21:58 el cómico Grillo ganador de los comicios ni con Berlusconi y Salvini de la coalición de derecha el mensaje de la Izquierda es claro que gobiernen los vencedores que ahora reclaman el poder Di Maio Salvini Berlusconi que por ARCO juntos tienen mayoría más que suficiente en el Parlamento

Voz 1258 22:17 gracias Johnny la ONU sigue sin con

Voz 0858 22:20 seguir que se respete la tregua de treinta días que ordenó el Consejo de Seguridad y que la propia Rusia dijo que iba a impulsar por el contrario la ofensiva del régimen sirio de Bachar al Assad sobre Guta continúa avanzando de forma implacable sólo en las últimas veinticuatro horas han muerto otras cuarenta y cinco personas según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa para la SER desde Beirut oriolana

Voz 10 22:42 Bachar al Asad continúa pisando el acelerador en Guta Oriental ignorando toda presión internacional sus tropas y habrían dividido en dos la zona bajo control rebelde asegura el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos en total habrían arrebatado a la insurgencia la mitad de su territorio si bien principalmente rural la ofensiva terrestre pero sobre todos los bombardeos de la aviación siria y rusa dejaban ayer medio centenar de muertos que elevan a ochocientos cincuenta las víctimas civiles en dos semanas una campaña indiscriminada que indignó una vez más al Alto Comisario de la ONU por los derechos humanos tal José sin yo rompí cuando estás preparado para matar a tu propia gente mentir es que las afirmaciones del Gobierno de Siria conforme está tomando todas las medidas para el viernes su población civil son francamente ridícula azules en total hay casi cuatrocientos mil civiles atrapados que hoy podrían recibir un nuevo convoy Un sanitario Ésta es la intención de Naciones Unidas después del fracasado intento del martes entonces la entrega tuvo que interrumpirse por los incesantes bombardeos precisamente en las guerras las mujeres

Voz 0858 23:43 en la violencia de forma doble por un lado como población civil sufren los efectos de los combates pero además sufren otra violencia por su condición de mujeres la violencia sexual por eso ONU Mujeres ha querido denunciar este ocho de marzo el uso de la violación como arma de guerra Álvaro Zamarreño eso hace que sean dobles víctimas en los conflictos como reconoce la resolución trece veinticinco que obliga

Voz 1258 24:05 incorporar la perspectiva de género en los procesos de

Voz 0858 24:08 Paz pero sigue habiendo una enorme resistencia afrontar las causas estructurales de esa violencia hacia las mujeres no se explica Etxea Ruiz profesora de Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid

Voz 23 24:19 no hay avances en abordar de una manera y con verdadera voluntad política con recursos económicos lo que es toda esa estructura de desigualdad que genera esa división sexual del trabajo que hace que hoy en día pues mayormente las mujeres sufren de manera diferente a los hombres los conflictos armados donde mayormente la la pobreza esta hace minimizada la mayoría de las personas pobres son mujeres

Voz 0858 24:42 además los enfoques Securitas centrados en la respuesta militar a los conflictos propician una mayor violencia a las mujeres incluso por parte de tropas supuestamente de paz se desentienden de las causas políticas sociales y económicas de las guerras que a su vez tiene mucho que ver con perpetuar la desigualdad de las mujeres la violencia sexual la discriminación y la desigualdad digan hoy también a la sede de la Eurocámara de Bruselas el Parlamento Europeo va a celebrar hoy una sesión monográfica dedicada a la situación de la mujer en el continente pero no nos lo cuenta nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor nos lo cuenta Rafa Panadero hay dos invitadas a la sesión especial que el Parlamento Europeo convocan para el Día Internacional de la Mujer y una de ellas es la creadora del festival es una iniciativa por la igualdad a través de la música y la cultura es la soprano directora de orquesta Picasso

Voz 24 25:30 qué debo hablar también de de cómo veo la situación actual de la mujer de la necesidad de empoderamiento que todavía sigue teniendo cada vez leen tanto en las niñas como en las mujeres y habla también de las niñas porque son los jóvenes los que realmente pueden pueden dar Malisse dar una situación que que por desgracia no hoy en día todavía no lo es

Voz 0858 25:51 qué más se ha movido para que la voz de jurado suene ese día en Bruselas es la europarlamentaria liberal Beatriz Becerra que está convencida de que dos mil dieciocho tiene que ser un año clave en el que las instituciones europeas abran brecha por la igualdad siguiendo la línea marcada por el movimiento Michu a partir de ahí Becerra marca dos prioridades luchar contra

Voz 0027 26:09 la desigualdad laboral que no solamente es actúa

Voz 25 26:12 la sino que afecta Chipre caricia de una manera sangrante las pensiones de mujeres que cuando llegan a la pensión pues tienen un cuarenta por ciento de diferencia

Voz 1258 26:23 cambiar la idea de baja parental la tal baja médica por parto es una baja médica laboral que solamente le corresponde a las mujeres que trabajan ida a luz

Voz 25 26:32 el permiso parental desde mi punto de vista tiene que ser igual compartido obligatoriamente

Voz 0858 26:38 Deferr espera que este ocho de marzo Se vaya más allá de los fuegos artificiales habituales en este tipo de fechas en tres minutos iniciamos una ronda por España para conocer cómo marcha esta huelga feminista del ocho OM antes

Voz 1258 26:50 Juan Antonio San Pedro buenos días quedar buenos días hoy por hoy los deportes

Voz 1161 27:02 que vienen con un incombustible Buffon que sigue teniendo opciones de ganar la Champions antes de retirarse y es que no llegaban favoritos los italianos para medirse al Tudelano no de los equipos en forma de la competición campeón de su grupo en el Real Madrid traía un empate a dos de la ida en Turín y además se adelantaba en el marcador con el gol de suelen el treinta y nueve uno cero al descanso pero apenas tres minutos de la segunda entre el diecinueve y el veintidós les bastaron a los italianos para darle darle la vuelta al marcador goles de Higuaín y dejar fuera el primero de los cinco equipos ingleses Higuaín estuvo en el libro como la Juventus siempre tiene que aspirará a ganar todo seguimos en en la lucha por las tres competiciones estamos en la final de la Copa Italia en un buen camino en la Liga y no estamos en cuartos de final de Champions hay que seguir en este camino hicimos un gran esfuerzo para para pues logrando creo que lograr la clasificación en un estadio tan mítico como Wembley perdiendo cuidarlo Vuelta creo que es de gran mérito y estoy orgulloso de este equipo sí sorpresa Manchester en cuanto a la calificación pero sí en el resultado City uno Basilea II sin efecto por el cero cuatro de la ida habla Guardiola

Voz 26 27:58 ayer el Madrid es un golpe de timón yo y lo hizo también Juventus cree que los equipos que tienen mucha historia en esta competición

Voz 27 28:05 sí sin lugar a dudas así es que estamos muy contentos de estar otra vez en esta porque esto va cogiendo cogiendo prestigio para esto hemos hecho una una fase de clasificación inmaculada pero en cuartos de final pues ya sabemos lo que

Voz 1161 28:17 no que va Rubén Citizen se suman a Real Madrid y Liverpool para el sorteo de cuartos y hoy partidos de ida en los octavos de la Europa League desde las siete de la tarde en el Atlético Madrid recibe al Lokomotiv de Moscú lo Wanda Metropolitano sabéis lesionado Black podría no jugar

Voz 0027 28:27 de unas molestias en su mano en la ingle con lo que verles

Voz 1161 28:30 sería titular disputando sus primeros minutos con el club y pese a que se les dan como favoritos tras caer desde la Champions y médico que se toman el papel con cautela

Voz 28 28:38 tenemos ganas de ganar un título este año es cierto nos vamos a engañar y bueno todo empieza todo empieza que lógico que siempre el periodismo ponga títulos

Voz 1258 28:48 ahora mismo son Burgos es gamos

Voz 1161 28:51 Lyon y Milán Arsenal a las nueve y cinco el Atletic visita al Olympique de Marsella con Aduriz y entrenan ayer pro proceso gripal Nova también se va a disputar el mismo Athletic Zenit Blasio Dínamo de Kiev Sporting Lisboa Viktoria Plzen

Voz 29 29:02 el diecinueve de marzo disfruta del Plan Renove Running Intersport trae los tus viejas zapatillas de running de la marca que sea Si llevas un treinta por ciento de descuento en Calzados Running Day sólo hasta el diecinueve de marzo de no vas a perder ven ya tu tienda Intersport y estrenan zapatillas porque invita

Voz 30 29:18 hemos sólo el presupuesto porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita podemos hablar de nada primero que tiene que ver el doctor De y luego vemos además casi siempre estarás con tu presupuesto lo más importante contó diagnóstico comprueba lo pide tu cita ya en el novecientos treinta y siete treinta y tres treinta y tres en Vital Dent punta

Voz 26 29:36 a ver si ellos Lino vehículo comercial Renault lo llevo todo venas Mestre profesional en un vehículo comercial de este setenta y cinco euros al mes cuarenta y ocho cuota centrada mil setenta y cinco con ochenta y tres Eurostad cuatro con noventa por ciento cuota final cuatro mil cuatrocientos sesenta con cincuenta y uno euros Comisión apertura ciento setenta y ocho con sesenta y cuatro euros financiado por leasing oferta reza Iván que hasta fin de mes condiciones en Renault punto es

Voz 1 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 16 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con ahí

Voz 0027 30:13 Beatriz Cardona buenos días bon día

Voz 31 30:15 hola Juan Díaz muy buenos días buenos días

Voz 0027 30:18 Valencia es profesora de inglés perteneces a la Asamblea Feminista Intersindical de Valencia y hoy ocho de marzo Día de la Mujer haces huelga porque

Voz 31 30:27 bueno es difícil decir por quién no debemos hacer guardar las mujeres para las pocas aguarda porque aunque eso en la población de todo

Voz 0027 30:38 queremos

Voz 31 30:40 las sufrimos violencia machista todos los días no sólo con asesinatos brutales sino con presiones por la maternidad discriminaciones laborales y en definitiva debemos hacer valer los sitio en el mundo y hoy es un día perfecto para ellos pues yo ahora mismo estoy a punto de llorar estoy emocionada es un día en el que serán cristalizaron trabajo que llevamos realizando o de de marzo del año pasado Icon con mucha debería con mucha sonoridad Icon muchas ganas de cambiar este mundo porque no es justo

Voz 0027 31:17 qué le dirías a una mujer que aunque

Voz 0887 31:19 parte el fondo que es el objetivo de la igual

Voz 0027 31:22 ad no comparte vuestras formas la huelga

Voz 31 31:25 la escuela es el mecanismo más fuerte que tenemos una cosa pero embajador de reivindicar nuestros derechos es lo que provocó que celebremos el el día ocho de marzo fue precisamente eso una vuelven a principios del siglo XX de unas mujeres junto a tu fábricas que fueron quemadas dentro porque tomaban mejoras salariales la huelga significa que decimos basta hicimos basado el hombre era muy contundentes con lo cual es un instrumento que tenemos que utilizar es más conforme está el mundo tenemos la obligación de utilizar son

Voz 0027 31:59 Beatriz muchos hombres estarán preguntando a esta hora en sus casas como pueden contribuir a la protesta cómo ayudan más que les dirías

Voz 31 32:07 eh sombras lo que deben hacer los hombres se los hombres que para nosotros son feministas deben facilitar que las mujeres de su entorno realicen la huelga es la primera cosa que dejen de preguntarnos por qué los movimientos premisa prefiere que los hombres son Juan huelga feminista no necesitamos que nadie nos quedan y que no se explique lo que tenemos que hacer centenares de mujeres en el estado centenares de miles asador hemos decidido que supe es tengáis un segundo plano que en definitiva no el resto del año trescientos sesenta y cuatro años los hombres visible en absoluto a hacer ocho de marzo es el día de las mujeres

Voz 0027 32:50 Beatriz Cardona muchas gracias feliz de Marx

Voz 31 32:54 bueno hay más mucho el ánimo

Voz 32 32:57 Ellos son cansa o al has quitando poco a poco la a no ha dormido esta noche pero no estoy cansada lo miró ningún espejo pero sesión trató guapa hoy ya sabe a estos Coll se detalla Boyle por su sonrisa Olli sueca que hay que eres sin preocuparse por nada y a una mujer que será pueden editores

Voz 33 33:30 ya

Voz 32 33:31 hoy va a que pueda pensara Jones eh

Voz 0027 34:01 por además de la huelga de veinticuatro horas y de los paros de dos horas por turno convocados te y comisiones la movilización feminista de este ocho de marzo va más allá habrá actos habrá manifestaciones en las principales ciudades así que convertimos esta mesa de España en una ronda exprés insisto compañeros exprés por las emisoras de la Cadena Ser en todas las comunidades para conocer cómo se nada dir hoy este ocho de marzo en cada territorio en Andalucía Javier Márquez buenos días buenos días Aimar

Voz 1258 34:26 aquí en Andalucía las primeras concentraciones eran a mediodía

Voz 0027 34:29 céntricas de las ocho capitales convocadas por los sindicatos también el movimiento estudiantil Asamblea de Mujeres Periodistas ha convocado concentraciones a partir de las once y media en Sevilla por la tarde todos los colectivos que apoyan esta jornada de paros llaman a sumarse a las manifestaciones que a partir de las siete y media recorrerán todas las capitales de sur a norte Asturias que tenéis ahí organizado Ángel

Voz 1561 34:50 sean buenos días manifestación a las siete de la tarde en Gijón partirá de la plaza del humedal y las mujeres irán con delantal y carritos de la compra la Junta General del Principado el Parlamento asturiano no celebrará pleno este jueves como era habitual y limitará la sesión semanal a mañana y el Gobierno tiene hoy su agenda en blanco y celebró ayer el acto institucional en el que el presidente Javier Fernández puso el acento en combatir la violencia machista

Voz 0027 35:10 actos centrales de este ocho de marzo se va a celebrar en la capital en Madrid Javier Bañuelos bueno

Voz 0861 35:14 o sea si buenos días esperan ciento veintisiete concentraciones una de ellas en el parlamento madrileño oye pleno ignora diputada

Voz 16 35:20 podemos todas abandonarán su escaño a las doce

Voz 0861 35:23 dentro de periodistas en Callao también parará la alcaldesa Madrid frente al Palacio de Cibeles día por la tarde decías a las siete la manifestación central de Atocha a Plaza de España la Gemma en Galicia Jaime López posea

Voz 34 35:35 dos días convocados concentraciones a mediodía el manifestaciones por la tarde en más de cuarenta ayuntamientos más de cuatrocientos mil mujeres gallegas llamadas Alfaro también el Parlamento que mantiene su agenda pero sin diputadas de la oposición ahora una concentración a mediodía la Xunta hoy según el Gobierno gallego

Voz 0027 35:51 Euskadi Josu Segovia alguno hay tres convocatorias principales del movimiento feminista

Voz 0858 35:56 la ría de cuatro horas de paro por la mañana cuatro

Voz 35 35:59 tarde eso los sindicatos nacionalistas por su parte Comisiones y UGT reducen los paros a la mitad en cuanto a las manifestaciones las principales serán las del movimiento feminista en Bilbao a las doce desde la Plaza Moyúa y a las ocho de del Sagrado Corazón también será en en Vitoria San Sebastián además UGT y Comisiones propiciarán concentraciones por separado entre las doce las

Voz 0027 36:15 sí media Cataluña Frederic Vincent bon día Díaz en manifestación central del Día de la Mujer esta tarde en Barcelona Ciudadanos no estará porque dice que mezclará la estelada con la lucha por la igualdad y el sindicato CGT que tiene especial fuerza en el metro el autobús de Barcelona así que pueden haber afectaciones importantes en el día de hoy Castilla-La Mancha Juan Vicente Muñoz buenos días buenos días aquí se han convocado movilizaciones en las

Voz 1258 36:34 cinco capitales de provincia serán a mediodía también esta tarde entre las seis y las siete y media concentraciones en las cinco capitales privados asistencia las dos alcaldesas en las capitales de provincia Milagros Tolón de Toledo Pilar Zamora de Ciudad Real las dos han anulado hoy sus agendas públicas Juan Antonio

Voz 0027 36:48 a Baleares bon día queda del movimiento feminista

Voz 36 36:50 convocaba aquí en las Islas dieciocho concentraciones en toda la jornada una de ellas en para las doce frente al Ayuntamiento donde coincidirá con el fin de una marcha del sector educativo y la concentración convocada por mujeres periodistas ya por la tarde hay manifestación en todas las islas la más multitudinaria que espera será la de Palma a las siete de la tarde salida desde Plaza

Voz 1258 37:08 España Extremadura Justo Pérez cómo estás buenos días buenos días el ocho de tiene marcada aquí por el pleno en el que el Parlamento regional no se ha movido de fecha APS haga la propuesta del grupo socialista las diputadas podemos un acudirán la resto si la presidenta de la Cámara Blanca Martín va a donar sus aproximadamente cien euros de ingresos este día a una ONG que lucha contra la violencia machista y además la Junta de Extremadura suspendido toda su agenda al margen de ese pleno estarán junto al resto de partidos políticos las diversas manifestaciones convocadas por la tarde en Mérida y en Cáceres a las seis y media en Badajoz a partir de las seis también hay concentraciones al mediodía frente a la Subdelegación Delegación del Gobierno

Voz 0027 37:44 Fermín Mier Cantabria buenos días aquí buenos días Aimar la comisión ocho de marzo espera hacer historia con un apoyo multitudinario a la manifestación convocada a las siete y media de la tarde por las calles de Santander es ahí donde esperan generar las imágenes más contundentes de la reivindicación feminista de hoy en una región que tristemente lidera el ranking de la brecha salarial en nuestro país las asambleas feministas de Cantabria organizan pasacalles y lectura de poesía

Voz 1258 38:07 las a las doce y media concentración convocada

Voz 0027 38:10 por UGT y Comisiones Obreras y aquí el Gobierno cántabro el Gobierno de Revilla no tiene agenda pública Aragón Juanjo Hernández qué tal hola hola

Voz 1203 38:17 muy buenas a las doce en Zaragoza junto al monumento de la Constitución nada menos los sindicatos UGT CCOO convocan una concentración bajo el lema vivas libres y unidas en Huesca la concentraciones en el edificio de Correos en Teruel en el Hospital Obispo Polanco desde el mediodía manifestación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza por la tarde desde las siete manifestaciones en las tres capitales de provincia de Castilla y León María Alejandre buenos días moros

Voz 0317 38:40 las concentraciones a mediodía manifestaciones por la tarde las empresas el paro de veinticuatro horas comenzó ya en el turno de noche de las fábricas de Renault aunque sin acuerdo en los servicios mínimos de Valladolid en el terreno educativo los rectores creen que hay motivos más que justificados para la protesta pero no la va a hacer destacamos lo de los todos los rectores en Castilla y León son hombres la mujer no ha llegado a estos cargos de responsabilidad en el terreno político el Parlamento autonómico mantiene una reunión de la Comisión de familia y la Junta de Castilla y León también mantiene la habitual reunión pero jueves del Consejo de Gobierno

Voz 0027 39:06 en Valencia acaban de estrenar rectora por primera vez Comunitat Valenciana Manuel Gil bon día

Voz 1561 39:10 Bondi aymaras y después desde hace un rato ya están en marcha al en las principales ciudades de la Comunitat algunos piquetes informativos para animar a participar en esta huelga de mujeres en una jornada en la que hay que convocadas concentraciones marchas Performance y manifestaciones

Voz 0887 39:24 la una en Castellón sale de la plaza María Agustina

Voz 1561 39:26 en Valencia la cita es a las seis en el parterre en Alicante a las siete en las escaleras del Mercado Central y en la sesión de control al president en Les Corts hoy no estarán las consellerias ni las diputadas de PSPV Compromís y Podemos Navarra Fernando Nieto buenos días buenos días con delantal en la fachada del Parlamento de Navarra símbolo adoptado hoy Colón

Voz 0027 39:44 dado por decisión de los partidos de gobierno en la Comunidad

Voz 1561 39:46 foral a las once se interrumpirá el pleno del Parlamento para una concentración otra frente al Ayuntamiento de Pamplona a las diez y media de la mañana a mediodía en el Paseo de Sarasate y la coordinadora ocho de marzo que saldrá a la calle a las ocho de la tarde

Voz 1258 39:59 la plaza del Castillo en manifestación Murcia Pacos

Voz 0027 40:01 Sánchez buenos días

Voz 1258 40:03 hola buenos días Aimar pues aquí Murcia donde ACB en los primeros delantales colgados en balcones y pancartas como la que hoy nos hemos cruzado al la radio casa libre de machismo hay previstas concentraciones de cinco minutos a las puertas de los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista será a las doce unas protestas que también se llevarán a cabo en la plaza del Cardenal viuda de Murcia capital

Voz 0027 40:21 en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena en este caso convocadas

Voz 1258 40:23 esas concentraciones por UGT y Comisiones Obreras la gran manifestación tendrá lugar esta tarde a partir de las ocho por las calles de la capital donde participarán diferentes colectivos y mujeres llegadas desde todos los puntos de la región de Murcia una manifestación a la que también se han apuntado más de cien mujeres periodistas de la región de Murcia

Voz 0027 40:39 qué actos se han programado en La Rioja Pascual Donate buenos días buenos días a las siete y media de la tarde el movimiento feminista invita a sumarse a las eran manifestación de la jornada que se celebrará en Logroño la carecerá partirá de la Glorieta del Doctor Zubía además habrá concentraciones ante el Palacete a mediodía y por la tarde a las cinco da Coordinadora Feminista también ha convocado Encuentros en la Universidad de La Rioja y en el Centro Cívico Madre de Dios antes de todo esto a las nueve y media en la Consejería de la mujer se leerá un manifiesto impulsado

Voz 10 41:03 no por el Gobierno regional hiciéramos esta ronda de emisoras en Canarias Héctor palmero muy buenos días muy buenos días en Tenerife los actos comenzarán con una cacerolada en el municipio de La Laguna y en Gran Canaria con un Busi piquete ambos a las nueve a partir de ahí habrá pasacalles y las asociaciones animan a colgar delantales en las ventanas a aquellas mujeres que no puedan hacer la huelga además en Las Palmas de Gran Canaria se inaugurará la avenida ocho de marzo en el barrio de Tamaraceite al margen de las concentraciones y manifestaciones que se van a llevar a cabo durante la tarde en todas las capitales en SUR

Voz 1684 41:32 tres

Voz 0027 41:33 así suena hoy la Cadena Ser en dos minutos de la Fuente

Voz 12 41:39 podrá ayudarles buenas llamaba porque quiero alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 13 41:47 no se preocupe ahora avisó el experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 0027 41:53 tu hogar con la alarma de sequía

Voz 14 41:55 estas directo con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 31 42:01 eso

Voz 11 42:06 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Adif ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 37 42:14 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a ti

Voz 0858 42:19 distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 37 42:21 punto com

Voz 26 42:22 para mí la radio también eh por las tardes y por las noches es algo que me que me acompaña constantemente no es algo el trabajo y en el coche no puedo poner la radio e al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe su que te acompaña

Voz 16 42:44 el valor de la radio es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 0027 42:48 comercial

Voz 10 42:51 miedo en las botas de Disneyland París a leerlo Prince estoy pero Space Mountain esto también está rojo es mi máscara de Spiderman

Voz 0456 43:01 a las emociones del XXV aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés para cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrás hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses con su

Voz 0027 43:17 a fechas y condiciones vena Beasley en París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 16 43:24 Pablo Escobar Gaviria

Voz 0887 43:28 ambos hoy Tocqueville

Voz 16 43:32 pedirán que puedes enamorar de alguien así y complica el crédito

Voz 1258 43:37 en la respuesta es sí

Voz 38 43:41 vamos a medio ley de ahí mira Javier Bardem es Pablo Escobar lo Beam Pablo Hasel Carmena

Voz 16 43:51 este jueves estará con Carles Francino en La Ventana Cadena SER

Voz 2 44:00 te has enterado de todos los que lleva una nueva gama Opel Black prisión pero porque habla bajito porque es una exclusiva pero tú vale

Voz 16 44:10 nuestra serie especial Opel aprovecha hasta cama con un diseño único y cuatro mil euros el equipamiento más exclusivo Ven a conocer concesionario Opel

Voz 2 44:20 noche de fútbol europeo en Carrusel Deportivo

Voz 16 44:28 desde las siete de la tarde hora menos en Canarias las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com la onda media

Voz 39 44:37 Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú

Voz 3 44:41 en Pinto lo suyo suena goles emoción le

Voz 40 44:58 el Deportivo demostró todo

Voz 0858 45:00 yo estaba para pasarlo bien Garrido

Voz 12 45:09 buenas llamaba porque tiene usted alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hacerla cumplir

Voz 13 45:17 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 45:22 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 41 45:33 no

Voz 42 45:35 pero me quedo

Voz 43 45:38 les voy

Voz 3 45:50 como también

Voz 44 46:00 eh y le ha eh

Voz 0027 46:18 vamos a esta hora en su opinión la en los oyentes Danny De la Fuente bueno

Voz 0456 46:22 buenos días de nuevo a Aimar y perdón a todos los oyentes porque estoy tan desbordado y sin la ayuda de Marina Fernández y de Lucía Taboada no me da tiempo a contestar a todos un día más echa humo el buzón de voz y el whatsapp

Voz 45 46:33 buenos días cadenaser hace mucho que no habló con vosotros aunque os llevo en mi corazón emisor vidas si ve actriz de Santander me uno a la huelga porque soy mujer y consideró que somos muy pisoteada así muy humilladas por la sociedad no olvidemos que España tiene dos gobiernos el Gobierno que tope de turno en las urnas en las elecciones ilegales ya ya después de lo que ha dicho el arzobispo de San Sebastián que no sé si reírme os llorando por un país que no levanta cabeza porque es humillante que un ministro de la Iglesia que se supone que es la mano de Dios tenga la desvergüenza de hablar así buenos días pasando bien gracias a las demás mujeres de la Cadena SER un beso muy fuerte

Voz 0456 47:14 un beso Beatriz encantados de volver a escucharte hay quién sea enterado se ha acordado de este día por la radio