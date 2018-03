Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

muy buenos días pocas voces femeninas van a escuchar hoy en la Cadena SER Pepa Bueno y el resto de compañeras se han sumado al

Voz 0116 00:23 la huelga feminista que está convocada hoy en España una movilización

Voz 0027 00:25 que sin que haya empezado ya a triunfal impulsada por quienes llevan toda la vida defendiendo la igualdad pero sobre todo en este momento de la historia de España por las jóvenes

Voz 1804 00:33 están plantando y que no están dispuestas

Voz 0027 00:36 esperar más años para que la igualdad que consagra la Constitución sea efectiva las mujeres se han puesto en pie porque están hartas iban en van a llenar las calles para hacerlo hoy están llamadas a abandonar los puestos de trabajo por todas las jornadas si quieren que es lo que pide el movimiento feminista o bien

Voz 1 00:52 en paros de dos horas que es lo que plantean comisiones

Voz 0027 00:54 ah y UGT a mi lado en Radio Madrid Pepe Álvarez buenos días secretario general de UGT le agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotros en este ocho de marzo Día de la Mujer día de la huelga de feministas tiene información de Comas

Voz 1804 01:06 empezando el día en los sitios en los que ya se está trabajando

Voz 1 01:09 el día está empezando cómo acabó el día de ayer esta jornada éxito ya lo era antes de que empezáramos creo que hemos puesto el país patas arriba habrá un antes y un después hoy esto lo culmina haremos con este paro más de dos horas al que están llamados no sólo las mujeres sino también los hombres por los cálculos

Voz 0027 01:33 de usted en ese paro de dos horas a mediodía qué sectores Se van a haber más afectados

Voz 1 01:38 buenos yo creo que es ahora ver todos los sectores en general el transporte sin ningún lugar a dudas pero

Voz 2 01:43 eh

Voz 1 01:44 nosotros hemos querido especialmente que los sectores más masculino se sumen a la vuelta

Voz 0027 01:50 sabe usted que las convocantes las plataformas feministas convocantes insisten en que este no es el día de los hombres que ellas agradecen el apoyo de los hombres pero que les piden que no se sumen a una movilización que consideran es su momento de demostrar el peso que ocupan todo el mundo se su

Voz 1804 02:04 a esta huelga no van a poder demostrar cuál es el roto

Voz 0027 02:07 el sistema en caso de que falten bueno es que

Voz 1804 02:10 por eso justamente los otro zulo la convocatoria de de dos horas porque

Voz 1 02:14 queremos que hoy sea un día de absoluto protagonismo de las mujeres pero en todo caso queremos que quede constancia de que la lucha por la igualdad no ha de ser sólo una cuestión de las mujeres porque si es sólo una cuestión de las mujeres es seguramente que el el movimiento será más radical seguramente que el día ocho de marzo habrá muchas más y más voces pero nosotros queremos que los hombres conozcan hasta qué punto hay una situación de desigualdad absolutamente insoportable en nuestro país y queremos que los hombres seamos plenamente conscientes de que nos perdemos por esta sociedad patriarcal y machista porque dos horas

Voz 0027 02:55 señor Álvarez porque paros de dos horas y no la jornada completa como plantean los colectivos feministas y otros sindicatos como CNT CGT

Voz 1 03:01 bueno dos horas fundamentalmente porque tenemos ese objetivo porque nosotros lo concebimos con convocar una huelga de de mujeres en una cuestión que nos e invita a todos Nos interpela a todos los los seres los seres humanos podíamos haber hecho de tres de cuatro la cuestión yo creo que no es eh cuántas horas convocamos de de de paro sino que la cuestión es que hoy tiene que sólo ha jornada efectivamente que el protagonismo sea pleno de la de la mujer pero que los hombres cojamos conciencia de la de las desigualdades que existen en nuestro país pero desigualdades que no sólo son de carácter económico desigualdades que son a la hora de pasear por las ahí o que sonó a la hora de ida a trabajar donde mujeres encuentran con con acosadores o que tienen que ver con la violencia machista que vivimos que vivimos cada día

Voz 1804 03:59 por otro lado una cosa que a mí me parece importantísima que los hombres empecemos a tener a tomar conciencia de lo que los perdemos

Voz 1 04:06 la aportación que puede hacer la mujer a la sociedad desde todos los puntos de vista incluso desde el punto de vista de las propias relaciones personales y de trabajo es extraordinariamente importante importante la participación de los hombres en el cuidado de sus hijos en la crianza de sus hijos es una cuestión importantísima que los perdemos los hombres y por tanto yo creo que en esta jornada los tiene que dar en los tiene que invitar a eh ese debate para que seamos un poco mejores Pepe Álvarez cuando ustedes van a dónde

Voz 0027 04:37 terciario se sientan en la mesa el deciden hoy esto de la brecha salarial es un escándalo tenemos que hacer algo

Voz 1804 04:42 dicen

Voz 1 04:42 bueno que no existe lo mismo que dicen

Voz 4 04:45 eh venir cada día porque

Voz 1 04:48 la brecha salarial nosotros donde la conocemos donde la detectamos que es evidente que deja de existir porque inmediatamente la prueba su conocimiento de las baje texturas que donde existe es que ustedes no la detectan o que no estamos porque hay miles y miles de empresas donde eh no estamos presentes porque hay eh algunas empresas seguramente que centenares igual algún algunos miles de empresas e incluso grandes donde el tienen unas relaciones laborales que hay una parte de la relación que es de carácter individual y en la de carácter individual cuando pagar el convenio pagar un plus eh nosotros no tenemos acceso a saber cuál es el el plus ni la compañera que está Lauder compañero tiene acceso saber cuál es el bus curiosamente todos sabemos que esos pluses tienen una diferencia del treinta del cuarenta el cincuenta por ciento si eso es una mujer quién quién trabaja por eso de esta jornada para nosotros también tiene que salir por donde encima que es un compromiso de una ley de transparencia nosotros queremos que las

Voz 1804 05:55 empresas tienen que demostrar que los hombres Carme

Voz 0027 05:58 eso cómo se demuestra porque ser puede publicar el plus que cobra extrabajador no eso no se puede publicar

Voz 1804 06:02 es verdad fue pública

Voz 1 06:04 por porque no si hay una ley que dice que que hay que publicarlo se puede hacer se puede hacer la masa salarial de hombres y de mujeres se pueda hacerla más al de hombres y mujeres por segmentos si la ley quiere hay muchas fronteras de hecho en Finlandia que es el primer país en Finlandia no en Islandia que es el primer país cada o el paso adelante va a ser obligatorio el conocimiento de de

Voz 0027 06:28 qué pasa así que los empresarios trampear a través de los pluses idea

Voz 1 06:30 complementos claro peores otros trucos o que otros atajos utilizan para pagarlo

Voz 0027 06:36 a los pobres a los he visto

Voz 1 06:38 todos física Osés desde encontraste línea de producción todo mujeres en otra todo hombres y preguntar por qué es tan aquí los hombres sí aquí las mujeres no es que es más fuerte pero que no porque tiene un límite de pesos a cargar es una no no el trabajo más fuerte me lo fuerte no puede ser una excusa porque la ley no permite a los hombres que hagan esfuerzos que luego tengan que pagar con con bajas el laborales por tanto ésa no es una excusa y curiosamente donde hay más esfuerzo hay hay más pago eh pero es es la cultura es decir el la la la mujer a la que en determinadas profesiones muy feminista dadas si comparsas profesiones de las mujeres con las de los hombres en igualdad de condiciones peón o camarera de piso peón o limpiadora siempre el hombre está por arriba de la de la mujer pero es que si vamos a algún otro elemento como por ejemplo en los cargos de libre disposición de la empresa no habló de directivos pensarlo mucho directivos es verdad pero los mandos intermedios en las en las empresas que decide la empresa de manera unilateral aunque haya muchas mujeres casi siempre ser hombre esos que los que los están haciendo por no hablar de otros pluses como es la la antigüedad donde existe que también discriminan porque efectivamente la reducción de jornada o la maternidades cuenta para la para la Pepe Álvarez UGT dos preguntas muy concretas uno UGT

Voz 0027 08:12 para cuándo una secretaria general pues

Voz 1 08:15 creo que eso tiene que estar a punto de caer en todo caso de hay una vicesecretaria general Dios pero que el próximo Congreso apruebe que cuando un hombre sea Secretario la mujer sea vicesecretario cuando una mujer sea secretaria el hombre sea vicesecretario iría

Voz 0027 08:32 bueno que su sucesora cuando llegue el momento

Voz 1 08:34 sea mujer yo estaría encantadísima de que cuando deje la secretaría general

Voz 0027 08:44 me coja el relevo qué opinión le merece a UGT en la elección de Román Escolano como nuevo ministro de Economía

Voz 1 08:51 pues la verdad es que lo conocemos muy poco de lo que lo conocemos sabemos que es liberal muy liberal parece que tiene probados probada conocimientos formación pro en todo caso a mi me gustaría que este ministro que este ministra diferencia el otro esté en latín necesitamos un ministro de Economía que no lo evite que los te eh en otro mundo como está o el señor oriundos durante todo este periodo de tiempo que se remangarse que vea cuáles son los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas y que el Gobierno de acuerdo con lo que conoce la situación de nuestro país porque uno de los problemas que ha tenido España es que yo creo que los ministros de Economía han estado muy

Voz 1804 09:36 House

Voz 1 09:37 de la sociedad y de los problemas de los ciudadanos de hecho unas algunas de las cosas que pasan tienen que ver con eso

Voz 0027 09:42 terminamos señora Álvarez es usted feminista ya sabe usted que estuvo aquí la ministra de Igualdad ayer nos dijo que que eso de feminismo es una etiqueta que ya no quiere para ella

Voz 1 09:50 yo por supuesto de ser feminista porque ser feminista para mí es estar por la igualdad y sin igualdad no hay libertad para usted que para Larra la ministra no puede decir no puede anteponer igualdad a libertad porque sin igualdad no hay libertad

Voz 0027 10:08 Pepe Álvarez secretario general de UGT gracias por venir esta mañana los estudios de la SER buenos días buenos días se confirma que la mujer que estaba desaparecida desde mediados de febrero y cuyo cadáver se encontró el martes en un embalse de Asturias fue asesinada todavía hay dos mujeres desaparecidas también en Asturias en circunstancias muy parecidas en Radio Asturias Aja Fabián buenos días buenos días

Voz 1390 10:33 tras la investigación se centra ahora en su círculo de conocidos más cercanos la autopsia no ofrece dudas Paz Fernández Borrego gijonesa de cuarenta y tres años fue asesinada así lo atestiguan las lesiones el cadáver fue encontrado el martes en el embalse de argón en Villalón después de veintidós días

Voz 1 10:48 desapareciera continúa además la búsqueda de las otras

Voz 1390 10:50 dos mujeres desaparecidas en los últimos días en Asturias Lorena Torre vecina de Gijón y Concepción Beira de Castrillón los investigadores insisten en que no hay relación alguna entre ninguno de los tres casos y otras noticias de este ocho de marzo en Javier Alonso buenos días buenos días Aimar en

Voz 0858 11:06 en han ingresado en prisión dos de los cuatro detenidos por intentar agredir sexualmente a una

Voz 1 11:11 Menor son los únicos dos adultos arrestados los otros

Voz 0858 11:14 los retenidos son menores ya han pasado a disposición de la Fiscalía además en Cataluña el abogado de Jordi Sanchez reclama al juez que decida cuanto antes si le permite salir de prisión para acudir al Parlament a ese pleno que pretende investir como president de la Generalitat que que está convocado recordamos para el próximo lunes sino anuncia ese abogado que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Airbus ha anunciado que va a despedir a tres mil setecientos trabajadores de sus fábricas en toda Europa ochocientos ellos aquí en España argumenta que la caída de la demanda de sus aviones le impide mantener la plantilla

Voz 1 11:49 la china ha avisado de los peligros una

Voz 0858 11:52 guerra comercial entre Estados Unidos y otros potencias del mundo pide contención a la administración

Voz 1804 11:57 tras

Voz 0027 11:59 en los deportes Atlético de Madrid Athletic dispuso disputan esta noche Sampe sus partidos de ida de octavos en la Europa League los de Simeone reciben a los rusos

Voz 1161 12:07 el Lokomotiv Moscú a las siete de la tarde en el Wanda Metropolitano con la duda de Oblak en la portería por molestias en una arbitrará el colegiado danés que Leti desde las nueve y cinco los de Ziganda visitan al Olympique de Marsella con Aduriz sufriendo un proceso gripal va a arbitrar el puerto

Voz 1 12:19 pues Sousa

Voz 1390 12:22 y nos queda la previsión del tiempo vuelven las lluvias a la mitad oeste de la península Jordi Carbó buenos días buenos días el tiempo soleado radiante de ayer pues se trató de una pausa porque las nubes estado adoptivas esta noche de momento esperemos mucha lluvia pero insistimos que será sobre porque y oeste de la península donde éstas nueve se mostrarán más activas más ratos de sol en el Cantábrico y el Mediterráneo también en Canarias suben las temperaturas un ascenso que a partir de mañana será más notable

Voz 1804 14:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 14:21 siete y catorce minutos de la mañana seis y catorce en Canarias la desigualdad de género y la lucha por erradicarla tienen no sólo la dimensión local de de la lucha en cada ciudad son cada país también podemos hacer una lectura desde la perspectiva de género de la geopolítica mundial en su ayudar para ello el compañero de la sección de Internacional de la Cadena Ser Álvaro Zamarreño buenos

Voz 0116 14:40 las buenos días Aimar Bono voy a empezar con una pregunta cuál dirías tú que es el centro simbólico de la gente

Voz 11 14:47 política mundial la ONU no

Voz 0116 14:49 te lo voy a poner difícil aceptamos ONU bueno pues en enero se consiguió un hito muy importante en la ONU que ha pasado desapercibido por primera vez en setenta y siete años de historia de la organización sea alcanzó la paridad en su cúpula aunque nunca ha habido una secretaria general de los cuarenta y cuatro altos cargos una especie

Voz 0089 15:08 el Gobierno global hoy veintitrés son

Voz 0116 15:10 Gêres eso pasa en la ONU Álvaro que es una organización

Voz 0027 15:13 con más simbolismo qué peso real vamos a mirar esa geopolítica de las mujeres en el nivel de quiénes tienen el poder

Voz 0116 15:19 real de los gobiernos pues con datos de dos mil diecisiete había veinte mujeres como jefas de Estado o de Gobierno en todo el mundo en un estudio hecho sobre ciento cuarenta y seis países setenta tienen o han tenido en algún momento de su historia una mujer en el poder elegida democráticamente y hay setenta y siete países en los que nunca ha habido una mujer al frente España así entre ellos aunque hoy en día la mayoría están en Europa nuestro continente no ha estado precisamente en vanguardia hubo muchas jefas de Estado y de Gobierno en Asia antes de que en mil novecientos setenta y nueve dos mujeres llegarán a jefas de gobierno

Voz 0027 15:54 lo de Reino Unido de Portugal y abanderó geopolíticas inevitable mencionar un elemento fundamental en el orden internacional que es la guerra Podemos

Voz 0116 16:02 por esa mirada de género cada vez las guerras son menos de ejércitos y más de civiles y eso tiene un impacto enorme sobre las mujeres en el dos mil Se aprobó la resolución trece veinticinco Un triunfo del feminismo que reconoce ese impacto especial de la guerra nos lo explica Itziar Ruiz Giménez profesora del autor

Voz 11 16:21 más de madre visibilizar como las guerras quién

Voz 12 16:23 con un impacto influenciado en hombres y mujeres muchas mujeres son víctimas de violencia de agresiones sexuales son víctimas de trata hay muchas mujeres que se ven obligadas a huir de los conflictos y son refugiadas en esos campos de refugiados son esas rutas migratorias se encuentra con una enorme violencia

Voz 0116 16:40 se ha incorporado el principio de que en los procesos de paz tiene que haber una perspectiva de género dando voz a las mujeres de esa sociedad en conflicto y a sus necesidades la experiencia es que suelen ser procesos de paz más duraderos

Voz 12 16:53 es una paz duradera se incorpora a las mujeres incorpora una agenda feminista pero importantes que se incorporen hombres y mujeres pero que se incorporen personas que pongan en el centro de esas negociaciones no acuerdos de impunidad no acuerdos que es lo que hacen es reforzar las estructuras de desigualdad para el conjunto de la población sino que pongan en el centro los procesos de paz los derechos humanos y la equidad de género

Voz 0027 17:15 incorporar la perspectiva de género esta tenía

Voz 0116 17:17 Don muchas resistencias porque como resume Etxea Ruiz las causas de la desigualdad casi siempre tienen mucho que ver con las causas del

Voz 11 17:24 el conflicto gracias Álvaro siete diecisiete

Voz 0027 17:27 mañana seis y diecisiete en Canarias

Voz 13 17:30 el subirnos al tren de la noticia Renfe ante la huelga convocada por diversos indica

Voz 14 17:37 los para el día de hoy el Ministerio de Fomento

Voz 13 17:39 han establecido unos servicios mínimos para garantizar

Voz 14 17:42 la movilidad de los ciudadanos circularán entre el setenta y cinco y el cincuenta por ciento de los trenes de cercanías el sesenta y cinco por ciento de los trenes de media distancia y el setenta y dos por ciento de los trenes AVE de larga distancia el detalle de estos servicios puede consultarse en Renfe punto com o en el teléfono nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 7 18:01 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 11 18:59 el ocho de marzo y las oyentes de la SER Mi nombre es natural Móstoles me gustaría poder hacer huelga pero evidentemente soy madre separada con dos hijas no me lo puedo permitir porque de doscientos euros que cobro al mes que me diréis vosotros si me quitan dinero me mis hijas evidentemente esa la porque el trabajo ese mañana así que ahí estaré apoyando la huelga por el futuro de mis hijas sobre todo sí porque son evidentemente muchas ganas

Voz 0116 19:29 sí así bienvenida Consuelo Sevilla hola buenos días

Voz 18 19:31 y felicidades a toda nosotras Enjoy quiero decir que haré el paro de dos horas que iré a la manifestación es tratar de que he preparado el delantal pagar el balcón de mi casa porque creo que los derechos se consiguen y que las leyes se cambian si somos capaces de visibilizar lo que creemos que es bueno para todos así es como avanzado siempre la humanidad entonces yo os animo a que no os quedéis en casa

a partir de las nueve seguimos escuchando más gracias Dani siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias en la Cadena SER

Voz 19 20:04 hoy por hoy

hoy por hoy las noticias de Madrid es dar buenos días con lluvia Mari recibe hoy este ocho de marzo el día de la mujer el día de Milán

Voz 22 20:26 bueno en mi casa bien una discriminación tremenda o en Diana la huelga es participar y participar en todo participar este sistema te están pudiendo contar a tu hijo es que no estuvo o envía de Isabel porque esto

Voz 2 20:41 lo que es eh el cobrar menos que mis compañeros incluso en un nivel como pues una universidad donde

Voz 1804 20:48 el profesor de universidad

Voz 0861 20:51 las estudiantes empleadas del hogar madres abuelas nietas mujeres que quieren parar que necesitan parar

Voz 7 21:02 oye madres esfera más de ciento veintisiete contener concentraciones y manifestaciones la primera comenzó anoche a las doce en punto en plena aporta el sol con esta cacerolada y lo dicho Alfonso Ojea hoy se espera un intenso día de protestas

Voz 0089 21:16 así un centenar y medio de concentraciones y manifestaciones que se van a desarrollar desde esta misma mañana en toda la región en su gran mayoría Se trata de actos reivindicativos con motivo del Día de la Mujer todos ellos convocados en una jornada de paro la delegada del Gobierno Concepción Dancausa ofrecía los números de una fecha para la protesta

Voz 1804 21:34 hay convocadas ciento deshecho concentraciones ochenta y ocho en Madrid setenta en otros municipios de la Comunidad doce manifestaciones cuatro el Madrid y ocho en otros municipios además de la huelga general

Voz 0089 21:47 la manifestación más importante por el número de personas que van a participar en la marcha es la que se inicia a las siete de esta tarde en la zona de Atocha es una cita que obliga a las fuerzas de seguridad y también a las emergencias madrileñas a reforzar el seguimiento

Voz 0861 27:47 desde veintiocho ni siquiera el Día de la Mujer ha conseguido unir a los partidos políticos en el Ayuntamiento de Madrid división de posturas entre los que se suman a la huelga de veinticuatro horas los que trabajan pero se suman a los paros previstos y los que deciden trabajar en su jornada habitual Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:03 ahora Madrid no oculta su satisfacción por el debate que ya antes de iniciarse esta jornada Se abrió ante el ocho m Rita Maestre es la portavoz municipal

Voz 32 28:10 en España hay mucho que hacer muchísimo que hacer que no hay ninguna razón para estar ya satisfechas con lo que tenemos que por supuesto a la huelga a las manifestaciones ya todo lo que haga falta para ver si conseguimos vivir un poco más libres

Voz 0887 28:21 desde el Partido Socialistas apoyan los paros aunque su portavoz Purificación Causapié

Voz 0116 28:25 venció yo el día ocho voy de huelga

Voz 33 28:28 creo que además de las periodistas las juezas las ingenierías las políticas también debemos parar el ocho de marzo espero que la huelga sea un gran éxito

Voz 0887 28:37 mientras desde el PP tachan esta convocatoria de sectarismo Inmaculada Sanz unos postulados

Voz 34 28:42 qué más que feministas creo que son comunistas en el manifiesto que no se excluya a las que no nos sintamos de Izquierda yo estoy absolutamente a favor de cualquier reivindicación de igualdad de derechos pero creo que es profundamente desafortunada de de verdad que no ayuda hasta

Voz 0887 28:54 la posición parecida desde Ciudadanos que ven en el comunicado de la huelga una oportunidad

Voz 35 28:59 Dida a mí me pareció una oportunidad fíjate que hubiésemos tenido todas para sentirnos representadas yo creo que precisamente por por apelar a lo que sale ante capitalismo que está claramente en la convocatoria pues pierden oportunidades claras adolescentes madrileñas

Voz 0861 29:12 también sufren el machismo cada día ese es el diagnóstico que ha hecho aquí en Antena da ser en La Ventana de Madrid Pilar de los Ríos es la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid

Voz 36 29:23 ah no sabemos muy bien por qué pero a nivel social veíamos que quita nuestras adolescentes en ocasiones tenían un comportamiento que no es un poco machista que habíamos echado como un paso para atrás

Voz 0861 29:38 Pilar de los Ríos ayer en la entrevista en La Ventana de Madrid tenemos ánimo cinco grados en el centro de la capital cielos nubosos hay previsión de lluvias débiles durante lo que queda de jueves en toda la región

Voz 37 30:00 son las siete

Voz 23 30:01 pese a las seis y media en Canarias

son las siete

pese a las seis y media en Canarias

Voz 11 30:27 la Roja trayectoria además en el ámbito de la igualdad de la mujer de la

Voz 0027 30:31 la violencia machista autor del libro Cómo informar sobre violencia machista Calleja el objetivo de la huelga está en buena medida ya conseguido con la convocatoria

Voz 11 30:40 sin duda porque se ha abierto un debate sobre temas que normalmente no están en la agenda porque el feminismo conseguido hacerse con la agenda política con agenda periodística Icon agenda del debate de la gente en la calle es más complicado a partir de ahora que la gente que ha podido apoyar la desigualdad se atreva a defenderla yo creo que es ella es el el primer éxito conseguido poner en el centro del debate la cuestión de la igualdad y la cuestión de la lucha contra la violencia machista que obligan a definirse por supuesto todo el mundo tiene que decir algo lo hemos visto bueno al señor Munilla se dedicaba a convocar la huelga diciendo que el diablo anda por ahí suelto el obispo de San Sebastián lo de San Sebastián ubican Munilla pero todo el mundo ha tenido que definirse la pongan en ponga la etiqueta dada estoy a favor en esto otro no estoy a favor en todo estoy a favor con dices bueno ya está el peldaños ha subido esto es lo importante que después de la huelga es no es exagerado decir que nada va a ser lo mismo porque la percepción que se va a tener de esa desigualdad esa brecha salarial de género de esa discriminación contra la mujer va a ser completamente distinta digamos que los defensores del machismo lo tienen mucho más complicado después de esta web

Voz 0027 31:49 se les achican los espacios totalmente van a tener

Voz 11 31:51 de menos sitio porque es espacio cívico democrático en la calle en la los medios en el debate en general lo ha ocupado de manera realmente notable las mujeres hablábamos ayer y me decías un factor importantísimo que esta protesta es que no se produce como reacción a un asesinato machista sino que ocupa el espacio

Voz 0027 32:10 yo de debate tomando

Voz 11 32:13 si no como reacción es que esa es la clave digamos si los movimientos políticos y este lo es sin duda en el sentido más positivo del término se ensanchan cuando se producen no como nuevas reacciones no hay un asesinato machista se produce una manifestación esperamos hasta el siguiente chiste de lo importante es que hacemos entre asesinato y asesinato y lo que han hecho las mujeres y el discurso feminista entre asesinato y asesinato ha sido ocupar la calle o copar el discurso ocupar el mensaje ya hacer ver que Fem

Voz 0089 32:43 mismo es igualdad y que cuanto más presión

Voz 11 32:45 en Ciudad de las mujeres haya más igualdad y sobre todo más libertad Mabel no podemos hablar de libertad en una sociedad en la que miles de mujeres viven con miedo con miedo a ser asesinadas por sus parejas con miedo porque están siendo maltratadas por su pareja si hay miedo no hay libertad este debate que abierto el feminismo con esta convocatoria sobre todo un debate de libertad

Voz 0027 33:06 José Mari Calleja además de periodistas profesor universitario en la Universidad José Mari

Voz 1804 33:10 no cotos de poder exclusivos para hombres

Voz 11 33:14 es curioso porque la mayoría de los profesores las profesoras son mujeres la mayoría de las alumnas son mujeres pero luego hay muy poquitos rectores poquitas rectoras hay muchos más rectores

Voz 0027 33:28 las siete rectoras perdón porque a siete rectores

Voz 11 33:32 eso y sin embargo viendo lo el profesorado viendo el alumnado la la mujeres absolutamente mayoritaria yo di clase en periodismo y esto también pasa luego en las redacciones en las redes no hay una gran proporción de mujeres pero no hay una gran proporción de mujeres directivas de esos medios de comunicación extremo se mujer en las acciones y los despachos

Voz 0027 33:53 los hombres no es ni mucho menos específico

Voz 11 33:55 este sector el periodismo pero aquí también será llama la atención porque nosotros estamos digamos obligados por profesión a ser críticos con las situaciones de desigualdad yo creo que los periodistas aparte de contar aquellas cosas que pasan tenemos que tener una mirada crítica hacia lo que pasa en ese sentido deberíamos ser beligerantes para conseguir que dentro de los propios medios de comunicación en los que somos paces hacer editoriales campan nudos a favor de la igualdad los se traduzca en que haya un nivel de mujeres que se tomen decisiones que sean directores de periódicos que sean responsables de las empresas creo que todavía hay ahí sí que hay un techo de cristal que espero que se empiece a romper a partir de mañana vivirán los oyentes estupendo dos tipos los hombres hablándome de de mujeres y de velas porque porque seguro que dan lo nosotras las mujeres de la SER paranoico Éste es el comunicado del Comité de Empresa de la Cadena SER

Voz 38 34:45 las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de movilización

Voz 11 35:06 haciendo una radio diferente si mujeres la radio no suena ni funciona igual la SER hoy paramos por la igualdad

Voz 0116 35:23 ocho menos veinticinco de la mañana

qué tal Aimar muy buenos días

hoy por hoy con Aimar Bretos con Juan Antonio San Pedro buenos días buenos desarmar

Voz 1804 37:58 Volkswagen y el deporte en hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 0027 38:07 Black en el Atlético y Aduriz en el Athletic preocupan de cara a los partidos de hoy en la Europa League

Voz 1161 38:13 esto era por unas molestias en su mano para recibir esta noche los rusos del Lokomotiv de Moscú resto novedades Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 41 38:19 qué tal Sampe buenos días el Atlético de Madrid intentará seguir firme en la Europa League y para eso digo Pablo Simeone convoca los dieciocho jugadores que tiene de la primera plantilla es más practicamente bajo el mismo equipo que el otro día perdió por la mínima en Barcelona con dos en novedades GAP y se cae del equipo y Ángel Correa en el centro del campo y en defensa sin beberse alcohol deja su lado el lateral derecho a Juanfran Torres

Voz 1161 38:40 los rusos no estarán Ari Farfán va a arbitrar en el Wanda Metropolitano desde las siete de la tarde el colegiado danés

Voz 11 38:46 Khaled a la misma hora grado Dortmund Salzburgo ceses

Voz 1161 38:48 cada Moscú Lyon y Milán Arsenal preocupación también en el Athletic Íñigo Marquínez

Voz 0802 38:52 pendientes de Aritz Aduriz y así va a estar el Cuco Ziganda hasta ultimísima hora hasta minutos antes posiblemente de que comience el partido aquí en a Marsella a las nueve y cinco en el Velodrome allí es que el delantero rojiblanco ha pasado mala noche como consecuencia de un proceso gripal como decimos habrá que esperar hasta ultimísima hora por lo demás a payés una de las estrellas del Olympique es también en duda para el partido como consecuencia de una serie de molestias a muscular en el Athletic no va a estar solo las gradas de la Emilio dron cerca de trescientos aficionados acompañarán esta noche a los rojiblancos aquí en Francia

Voz 1161 39:25 arbitrará el colegiado portugués Sousa a la misma hora el Cheney Ilda además Sporting Lisboa Viktoria Saint de ayer clasificado para cuartos de la Champions el City de Guardiola pese a perder en casa uno dos con el Basilea sin efecto por el cero cuatro de la ida y clasificados los italianos de la Juventus al vencer anoche uno dos en Wembley al Tottenham tras empatar a dos en la ida en Turín Juventus de suman a a Liverpool para el sorteo de cuartos además el Barça se llevaba en los penaltis la Supercopa catalana tras empatar a cero con el Espanyol en Fórmula uno siguen hoy los entrenamientos de pretemporada en Montmeló en baloncesto Tenerife llevaba el primer partido de octavos en la Champions FIBA al vencer sesenta y seis setenta y uno a UCAM Murcia hoy dos partidos de la jornada veinticinco la Euroliga desde las ocho y media Valencia Baskonia desde las nueve Real Madrid Panathinaikos sin Doncic lesionado en la NBA victorias de Jutta en Indiana dieciocho puntos de Ricky Rubio de Toronto en Detroit en Sacramento con dobles números de Mirotic veintiséis puntos diez rebotes derrota de Memphis en Chicago pese a los diecisiete puntos de Marc Gasol descafeinado el duelo entre españoles no han jugado ni Juancho Hernangómez ni Calderón en la victoria de Cleveland en Denver sin españoles victorias también de Houston y Lakers

siete y cuarenta y tres de la mañana seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 46 43:06 el ojo izquierdo

Voz 7 43:08 hoy pero José María Izquierdo buenos días buenos días Aimar las mujeres están hartas han dicho basta

Voz 1100 43:16 lo quieren comunicar hoy al mundo entero pero de manera muy especial la otra mitad de la humanidad el ir a los hombres ella se bastan y sobran para explicar sus razones tantas y tan evidentes que sería arrogante por nuestra parte intentar añadir alguna circunstancia descubierta sufrida por ellas pongamos oido y aceptemos las culpas así que busquemos alguna Evra distinta de la que tirar veamos por ejemplo como el solo anuncio de la jornada ha puesto de los nervios a lo más granado de nuestros compatriotas ha sido nombrar la palabra huelga y el PP ha salido en tromba recuerdos del pasado viejo reflejo de Pavlov una huelga que horror ya estaban preocupados por los pensionistas que era casi siempre ha sido suya hoy encima serios por él respondo a nuestras hijas

Voz 11 44:07 lo que es peor hasta sur madres

Voz 1100 44:10 Motorola obedientes y hacen dos horas hay que tener cuidado seguirán que a ver si ahora sino amotinaron todos a los que hemos amargado la vida jóvenes parados con contratos miserables en primera instancia

Voz 47 44:22 eh

Voz 7 44:23 en la Iglesia hay ese obispo Munilla

Voz 1100 44:26 paseando por la concha del brazo dejó del demonio mal aspecto de esas feministas sumergidas en el pecado descendientes que son de aquella Eva tentadora que tantas desgracias nos trajo

Voz 48 44:39 el ojo izquierdo

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 49 45:00 no

Voz 20 45:00 a Francia

Voz 0027 45:10 diariodehoyporhoy del ocho de marzo escribe Rafael Conde cuando hace catorce años

Voz 11 45:15 su hijo Manuel junto a su pareja tomaron la decisión de que el servicio se dedicaría cuidarlo

Voz 3 45:20 soy hasta el día catorce años cuando nació mi hijo mayor es decir hay que dejar de ejercer

Voz 11 45:30 profesión que es trabajador social

Voz 3 45:32 hay quedarme en casa cuidando lo

Voz 11 45:36 luego yo Jacobo

Voz 3 45:39 y así llevo pues catorce años engrasada sin casa ha sido la experiencia más exigente y más gratificante que tenido seguramente en toda mi vida de vida muy muy rico es verdad que también ha sufrido común todas las mujeres que es el estar en casa la tremenda presión social que esto esa decisión suponía la presión de no tener ningún reconocimiento social ni económico seguridad y que la educación que inundan a los hombre está totalmente enfocada a conseguir recursos al trabajo un trabajo remunerado sabe seguramente va a poder tomar estas decisiones pues por todo lo que mi familia en todo lo que de pequeñito en camilla en relación al juzgado pero es una experiencia que tiene muy poquito hombre es necesario que los hombres trabajen y produzcan los juzgados producen pero de otra forma que está muy no es acumulables por unos pocos

Voz 23 46:53 antes de la información local

las oyentes de la SER en este ocho de marzo Danny De la Fuente empezamos en Euskadi

Voz 51 47:07 Ernesto uno El Eva de Donosti pues efectivamente yo voy a hacer el paro de dos horas y no sólo porque en mi familia o mi entorno hay gente que no puede hacerlo en todas hacer porque creo que que debo ir bueno comentar que en mi trabajo es verdad que somos casi todas mujeres dos hombres hay en la plantilla de mi oficina no se las demás pero yo sí voy a hacer guardias

Voz 1804 47:30 en Ausejo a todos y todas gracias Eva Marga Barcelona buenos días estoy haciendo

Voz 51 47:36 de huelga para que las mujeres no tengamos

Voz 1804 47:38 miedo a poder decidirlo todo

Voz 51 47:41 en lo que va de nosotras desde poder Tenerife que al tener que hacer una tortilla o bien poder llegar a un cargo directivo que lo podamos decidir no que nos eduque para que todos los venga dar nuevas feliz día de la mujer

Voz 0116 47:55 feliz de Amargant vamos a Baleares a reivindicar los derechos de un colectivo particular

Voz 52 47:59 aquí Lola de Palma de Mallorca yo no voy a Folha secundan la huelga porque tengo comunal bípedo impresionante pero el apoyo absoluto quisiera comenta la necesidad de reivindicar un mayor salario para las mujeres con discapacidad puesto que tenemos muchas más necesidades que el esto me quedaría las ayudas de acompañamiento ayudas en el hogar para leyes documentación en fin las señoras con discapacidad lamentablemente suelto aquellas que tienen una plena acción inferior cobrando sueldos penosos muy inferiores a los mil euros ochocientos ya los quinientos ya los horarios leoninas creo que este país este Gobierno tendría de estudiar ese tema

Voz 0116 48:41 gracias hola y quién no puedo hacer huelga tampoco por otros motivos Esther Tarragona