Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias buenos días habrán notado ya que hoy no está en este micrófono Pepa Bueno tampoco han venido a la radio las demás compañeras que hace hacen Hoy por hoy en la redacción de la SER a esta hora no hay ninguna mujer todas están en huelga todas han decidido dejar el hueco para que se escuche el lugar que las mujeres ocupan en el mundo es ocho de marzo hay huelga de mujeres hay huelga feminista el cincuenta y dos por ciento de la población de España está llamada hoy a una huelga para la que sobran los motivos que hemos ido desgranando a lo largo de las últimas semanas la brecha salarial los techos de cristal la violencia machista los micro machismo cotidianos hoy es su día su reivindicación su lucha su huelga han dicho una y mil veces que esta huelga no es contra los hombres si es verdad ellas no está noise hablemos de donde estamos nosotros muchos siglos de un mundo hecho a nuestra medida no podemos ponernos de perfil y acudir al socorrido es que hoy vivir no es fácil para nadie la huelga feminista nos habla a los hombres de frente en pie de igualdad y habla de leyes de poder de economía de comportamientos de nuestro poder nuestra economía y nuestros comportamientos mujeres madres hermanas hijas amigas compañeras gracias por habernos zarandeado a siguen este camino hacia el ocho de marzo por habernos hecho caer en la cuenta de que vuestra batalla habla en realidad de nuestros privilegios de los grandes y notorios de los pequeños e inadvertidos

Voz 1781 01:30 Aimar Bretos

Voz 1 01:38 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 01:46 vamos a estar hoy en todas las manifestaciones a las que lleguemos de las muchísimas que están convocadas durante toda el día en España las que se espera masivas de la tarde pero también las que ya a esta hora se multiplican en todo el país por ejemplo en Portugalete en Vizcaya en el Puente Colgante Miguel Ángel Garrosa

Voz 2 02:02 hola buenos días y el Puente Colgante de Vizcaya ese escenario a esta hora una Performance y organizada por el movimiento feminista de caída Performance en homenaje a esta monja además del hogar muchas inmigrantes que no van a poder hacer huelga durante durante esta jornada eh que ha comenzado hace un rato para esos casos las convocantes han propuesto que las mujeres opten por hacer visibles sus trabajos por ejemplo colgando los delantales de las ventanas vistiendo

Voz 0027 02:27 Ebro o portando brazaletes e Itziar

Voz 2 02:31 es una de las organizadoras de esta Performance y también una de las coordinadoras del movimiento feminista Vizcaya Itziar acaba de comenzar una jornada que puede ser histórica

Voz 0911 02:40 sin duda alguna estamos ante un punto de inflexión e una movilización masiva e histórica y bueno pues diferentes puntos de Euskal Herría Nos estamos levantando ya movilizadas aquí como hemos en en el Puente Colgante bueno pues triste venimos trabajando desde el eje de cuidados como habéis dicho es un reconocimiento no a tantas mujeres que hoy no va a poder parar que trabajan y que cruza este este puente bueno vamos del reconocimiento a todos esos trabajos no visibles pero que son fundamentales para que bueno para que el sistema funcione pero lo mismo que aquí pues estuve unos están diciendo porque eso no que en Iruñea está viendo piquetes informativos en Gasteiz están ya decorando la ciudad enseguida en Donosti habrá una bicicleta nada así que está claro que va a ser una jornada multitudinaria y que lo que pensamos es que a partir de mañana no se va a poder mirar a otro lado sin duda alguna es un día histórico eh eh las mujeres estamos parando para cambiar el mundo ibérico ya bien es Cascos hoy

Voz 3 03:46 nuevos compañeros eh el esta performance siga hasta las nueve de la mañana luego aquí en los que había hay paros de dos horas convocados por José Comisiones Obreras a paros de cuatro horas convocados por los sindicatos nacionalistas y jornada de huelga de veinticuatro horas convocada por la

Voz 1781 03:59 en este gracias Miguel Ángel en Madrid que en está

Voz 0027 04:01 acción de Atocha menos mujeres ahora mismo que cualquier otro día a esta hora Fermín Agustí buenos días

Voz 4 04:07 qué tal tenemos buenos días y muchísima menos gente desde el habitual al mujer que las estamos encontrando ahora mismo la mayoría de ellas apoya la huelga feminista pero con paros parciales además por supuesto trabajadoras que no se pueden permitir no cobrar este día o incluso trabajadoras que no apoyan la huelga porque como nos dice una administrativa que lleva cuarenta años trabajando dice es que no quiere que sea una igualdad por decreto

Voz 0027 04:31 ocho y cuatro de la mañana siete y cuatro en Canarias Mercedes Fadrique buenos días Mercedes forma parte de una pequeña agencia de comunicación siete trabajadoras a esta hora estaría incurriendo en la oficina en Madrid que vais a hacer hoy

Voz 5 04:44 pues mira hoy lo hemos decidido entre todas hemos hecho gritaron con nos parecía importante el cada una va a cada sitio concreto vigente cada nación a unir a las a las actividades que hay en su va el Ibex pues por la tarde

Voz 0027 05:03 junto a la Mercedes volverán a cuatro horas entiendo vais a hacer esta convocatoria los sabes trasciende lo laboral en el ámbito familiar Mercedes como vais a hacer esta huelga

Voz 4 05:16 pues un trámite familiar es bueno estar Argentina soy la única madre mujeres no asumen serio hoy mi hijo no va al colegio solidarias con el equipo educativo que se así canta otro mujeres

Voz 0027 05:33 cuando semanas tiene tres añitos y medio qué razones estuvo Mercedes para ir a la huelga

Voz 4 05:42 hombre considera que como

Voz 5 05:45 aún como está digamos naval

Voz 4 05:47 hay obras que no sobre todo creo que lo más importante aunque lo parezca son los signos sin los hilos casi invisibles a diario no al final hemos estado escuchando lo quiero decir que hacer notar a los hombres que muchos no sois marxistas esos esos signos diarios no entonces es menos habitual machismo Sans que lo estamos acostumbrando y que considera que en la educación de los que peques tan importante al final este tipo de gestos hacen notar quizá yo me quedo con año pasé Ariño ha jugado muy hicimos bueno la que otro día los parones y luego bueno a mi gestación para mí el año pasado fue un punto inflexión que llevaba tiempo llena más lleva años yendo a a manifestaciones Pedra el año pasado hizo como tú que hubiera abierto y con el que octubre llegar ni siquiera a la sillones porque estaban todo bloqueado ni vas a llevar

Voz 0027 06:57 bien

Voz 4 06:59 Scariolo Clark dijo en su momento nombres o sea que a mí me gustaría que estuviera presente porque me parece que es muy importante que hay que pequeños mi puedan compartir esto pero me preocupa Argentina pues va a nuestras Arturo las manos

Voz 0027 07:20 Mercedes padre que gracias muy buenos días

Voz 4 07:24 buenos días

Voz 0027 07:27 yp Puri Hernández buenos días técnico de laboratorio en el hospital Virgen de la resaca de Murcia porque protestas hoy

Voz 6 07:37 pues hoy prestamos por más razones pues la brecha salarial por la enorme diferencia que las televisiones 3D somete al que tenemos las mujeres para llegar a las diez y lo vamos a doble jornada con las tareas domésticas y los cuidados famosísima razonable lo pasaba muy bien

Voz 0027 07:55 ahora en lo público en el hospital público de Murcia también hay discriminación te pregunto si en el sector público también hay discriminación a la mujer

Voz 6 08:04 sí claro que hay discriminación pues tenemos las listas salarial las personas que reducen su jornada para las personas mayores en su inmensa mayoría tumor las mujeres pero que a la hora de de Corea el salario en mucho menos y luego a la hora de la jubilación acepciones son menores que las del hombre también tenemos el acceder a los cargos de dirección

Voz 0027 08:29 aunque la ida

Voz 6 08:31 esa mayoría somos mujeres pero a la hora de llegar a a los cargos de dirección lo tenemos mucho más difícil que tiene más de cuarenta años con nunca hemos tenido la directora ni la Gerencia mujer y luego la inmensa mayoría de de los jefes de servicios médicos pues hombre no trabajamos muchas más mujeres que se hombre

Voz 0027 08:57 oye que me voy Matas con este escenario que me cuentas qué te parece que la ministra de Igualdad dijera ayer aquí en Hoy por hoy que ser feminista es una etiqueta que ella no quiere esa etiqueta para sí misma no pasa nada y creo que tenemos problemas con esta comunicación así que lo vamos a dejar así suerte hoy que vaya bien feliz ocho de marzo

Voz 7 09:23 vale muchas gracias hasta luego

Voz 0027 09:27 ocho de marzo en Asturias este ocho m es además de un día de reivindicaciones es un día de luto ayer se confirmó que la mujer cuyo cadáver fue encontrado en un embalse el martes fue asesinada se busca a otras dos mujeres desaparecidas en el Principado en las dos últimas semanas en circunstancias parecidas Radio Asturias Ángel Fabián buenos días buenos días fracturas en el cráneo y el cuello producidas por un objeto Rob la autopsia es clara Paz Fernández

Voz 8 09:51 algo de cuarenta y tres años fue asesinada ahora la pena

Voz 0027 09:53 decía busca al asesino se centra en el círculo de conocidos más cercano a la víctima su cadáver fue encontrado el mar

Voz 1762 10:00 pues en el embalse de árbol en Villalón después de veintidós días desaparecida continúa también la búsqueda de las otras dos mujeres desaparecidas en los últimos días en astur

Voz 0027 10:08 Lorena Torre vecino de Gijón y Concepción Barbeito de Castrillón los investigadores insisten en que no hay relación entre ninguno de los tres casos y además Javier Alonso buenos días buenos días además resumimos las demás noticias este jueves empezando por las reacciones al nombramiento del nuevo ministro de economía de Rajoy Román Escolano hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones jura o promete esta tarde

Voz 0858 10:30 otro hombre más para el Consejo de Ministros nos altera la situación nueve hombres y tan sólo cinco mujeres en el Gobierno Escolano como decías jura o promete a las seis y media de la tarde en el Palacio de la Zarzuela ya tiene dos preguntas del PSOE sobre la mesa Pedro Sánchez anoche en Televisión Española

Voz 9 10:44 cómo crecemos y sobre todo cómo redistribuir los criterio

Voz 0858 10:47 yo nueve Larra de Unidos Podemos exige a Rajoy que cese a los ministros a los que el Congreso retirado la confianza

Voz 10 10:53 que deje de nombrar ministros y se ponga de una vez por todas a cesar a los ministros que ya están reprobados por esta cámara

Voz 0858 10:59 el socio preferente Ciudadanos se confiesa decepcionado al Rivera Rajoy vuelve a decepcionar

Voz 11 11:05 sin hacer una profunda que yo creo España no

Voz 0027 11:08 necesita además anoche el Ministerio de Hacienda

Voz 0858 11:10 no llegó a un principio de acuerdo con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios falta cerrar los flecos en las próximas horas en Italia Matteo Renzi se vio forzado también anoche a hacer efectiva su dimisión como líder del centro izquierda por la presión interna de su propio partido ya había anunciado que lo dejaría pero dijo que cuando se formara Gobierno lo iba a hacer en diferido al final lo tuvo que hacer anoche ya a esta hora están volando hacia Washington los enviados de Corea del Sur que se han reunido esta semana con el presidente norcoreano sólo ha trascendido de momento que llevan un mensaje para Trump del propio Quiñón

Voz 0027 11:44 en los deportes es jueves de Europa League para dos equipos españoles Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 11:48 buenos días Atlético Madrid y Athletic Club los de Simeone reciben desde las siete de la tarde los rusos del Lokomotiv de Moscú posiblemente sin Oblak en la portería por molestias en la ingle han con lo que debutaría Bernard que no juega un partido desde diciembre de dos mil

Voz 1781 11:58 seis va a arbitrar el colegiado danés que Kennedy

Voz 1161 12:00 Ziganda visitan al Olympique de Marsella con la duda de Aduriz hasta última hora por un proceso gripal va a arbitrar el portugués Sousa

Voz 0027 12:10 y qué tiempo hacer y Jordi Carbó buenos días

Voz 1684 12:13 buenos días no se va a repetir la situación de ayer de sol incluso tiempo radiante que se pudo disfrutar en prácticamente todo el país la lluvia ya cae desde esta madrugada en muchos puntos de la península no será un Villagrá

Voz 0027 12:24 sin eso sino más bien tipo

Voz 1684 12:26 día de primavera con chubascos pero también ratos de sol afectarán sobre todo a Andalucía Extremadura Castilla La Mancha Castilla León y Andalucía en Madrid lloverá sobre todo durante la mañana estas lluvias llegará muy debilitadas al Cantábrico y el Mediterráneo ambiente fresco sólo en el sureste de la península máximas alrededor de los veinte grados

Voz 0861 12:46 después de pagarle toda la boda de verte vestido como Un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 0027 13:01 porque me tienes que amargar el día más especial a Papa

Voz 1 13:04 ellas preguntados si ser padre compensa

Voz 1781 13:08 con diecisiete millones de duras el diecinueve de marzo extra Día del padre de la ONCE compensa

Voz 12 13:20 para mover un carro necesito argüido rastrillee siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor compra

Voz 7 13:37 catorce de la historia Siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com bien las redes sociales arroba hoy

Voz 1 13:50 muy bien facebook Hoy por hoy pero claro no quiere rascar hay tres personas me avisaron de que el Gobierno Miki

Voz 13 14:08 pues la la autopista somos porque coche

Voz 14 14:11 la de la veinte y no corresponder

Voz 0027 14:14 las desde finalmente aquí

Voz 15 14:17 Luis el cabrón

Voz 1 14:18 muy íntimos

Voz 1781 14:21 después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puedes asoció por eso Hosmi cuando ese veía

Voz 16 14:28 antes finalmente amanezca será por muchas más

Voz 1781 14:32 a chicas mujeres

Voz 1 14:35 corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos Gabriel

Voz 17 14:44 tú saber lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias casi todo

Voz 18 15:07 radio quiero ser elefante yo presidente USA la compara habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 19 15:14 escolares hago escolar el otro pues se puede hacer para no caben en la boca

Voz 20 15:19 yo digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder bueno lo que no puedo ahora sí soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 1781 15:30 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 21 15:38 hasta la profundidad de los simples Si un ser muy muy enamorado de la vida

Voz 22 15:48 podcast presenta un relato sobre la vida y la música junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio

Voz 20 15:58 enamorado de la vida que también

Voz 1781 16:01 los sonidos Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 2 16:07 la Cadena SER combate todo tipo de violencia que los casos de agresiones machistas no estoy nunca una imagen normalizada del agresor que atenúe su responsabilidad en los hechos

Voz 23 16:17 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 24 16:26 en este corren huevos

Voz 1781 16:32 el musa excusarnos

Voz 22 16:48 si estás de bajón arriba por activa ayuda tus defensas con actriz Simon sin lactosa Combi cabinas B6 ir ahora a Lozano está humano D'Ors y Morakot y el Souvirón de Don Simon

Voz 25 17:11 muy buenos días a las ocho diecisiete sabemos si si si sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subirá Stories ver toda la temporada de esa serie que tanto te gusta pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de ellas del debate además un smartphone y una tablet gratis Llama gratis

Voz 1781 17:31 bien al quince X sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 26 17:37 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 17:45 ah sí sonó a medianoche la cacerolada multitudinaria en el centro de Madrid en la Puerta del Sol cientos de mujeres avanzando la jornada de huelga feminista que sea vivir hoy en España para las mujeres que a esta hora estén decidiendo si van a la huelga a la huelga laboral que es una aún aparte de de la protesta esposa entramos en detalle sobre el aspecto laboral Pascual

Voz 1684 18:05 de buenos días buenos días cuestiones concretas quien convoca esta huelga la comisión OCM que agrupa a organizaciones feministas qué convocatoria legal respalda que una trabajadora haga huelga los sindicatos CGT CNT han convocado la huelga general y el aviso no ha sido impugnado por el Gobierno por lo que ha quedado legalizada y aunque mi empresa no estén representados los sindicatos CGT CNT también se puede hacer huelga de veinticuatro horas sí pero estaba amparada por el derecho de huelga aunque para quienes no puedan secundar la huelga las veinticuatro horas los sindicatos UGT y Comisiones Obreras promueve en paros de dos horas por turno con carácter general se harán de mediodía a dos en los turnos de mañana de cuatro a seis en los turnos de tarde en el caso de que el trabajo de noche el paro ha sido ya de dos horas al comienzo del turno

Voz 0027 18:47 no hay servicios mínimos Pascual así como en cualquier huelga

Voz 1684 18:50 algunos sindicatos han pedido que las mujeres no sean incluidas en los servicios mínimos pero la empresa no tiene porque accederá a esta petición

Voz 0027 18:57 no hay que avisar a la empresa de la decisión que tome una

Voz 1684 18:59 no el trabajador no tiene obligación de avisar a sus superiores y además es ilegal que le pregunten lo que va a hacer no se puede cubrir el puesto de la persona que hace huelga no puede haber represalias laborales sin embargo la huelga cubre sólo a los trabajadores en régimen general

Voz 0027 19:14 entonces qué pueden hacer las autónomas

Voz 1684 19:17 pueden decidirlo individualmente si tienen un negocio propio la decisiones libre pueden cerrar o no trabajar pero si prestan servicios en exclusividad para una empresa podrían tener problemas por falta de cobertura legal y si ese fuera caso tendrían que acudir a las organizaciones representativas para que activas en el mecanismo de protección y las becarios Pascual ha de efectos prácticos son cotizantes por lo que pueden acogerse a la huelga como cualquier otro empleado las becas suelen permitir un número de horas de faltas por lo que ese restaría las horas o el día de huelga de estas faltas permitidas

Voz 0027 19:47 pueden hacer huelga las estudiante el derecho a la huelga

Voz 1684 19:49 existe sólo a los trabajadores pero en este día de la mujer se ha permitido también la movilización de los estudiantes porque en la escuela radical la transformación social a partir de tercero de la ESO catorce quince años los alumnos pueden hacer paros su huelga general no necesitan autorización de los padres por debajo de este curso los escolares si tienen que llevar un justificante muchas trabajadoras

Voz 0027 20:09 Nos han contado en las últimas semanas en este programa querrían ir a la huelga pero que no van a poder hacerla que alternativas

Voz 18 20:15 es el caso de muchas empleadas del servicio Domecq

Voz 1684 20:18 en estos casos la comisión ocho EM ha propuesto que cuelguen el delantal o cualquier utensilio de trabajo en la ventana o balcón de la casa en la que están trabajando otra opción para visibilizar el apoyo ese llevar un brazalete morado

Voz 0027 20:29 esta información que acaba de leer Pascual Donate la elaborado con mucho detenimiento durante los últimos días nuestra compañera María Manjavacas pero ella está hoy de huelga así que la leído Pascual gracias buenos días hasta luego Octavio Salazar buenos días ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba miembro de la red de Derecho Constitucional feminista que además autor del libro El hombre que no deberíamos ser Octavio qué papel pueden adoptar los hombres para acompañar y facilitar está protestar de Nina bueno pues yo creo que los hombres lo que

Voz 18 21:02 a hacer efectivamente facilitar que las mujeres de nuestro entorno

Voz 1684 21:06 no puedan ejercer este derecho al agua

Voz 18 21:08 Liga es decir por lo tanto implicarnos en tareas en posibilidades que habitualmente no asumimos acompañarlas como aliado pero no como protagonista de esta vindicación eh y luego muy especialmente sentirnos interpelado muy directamente por todo lo que significa este día no yo creo que el gran reto nuestro como hombre va a ser a partir de mañana no a partir del nueve de marzo

Voz 0027 21:30 eh Octavio me has dicho que esta huelga feminista trasciende lo laboral con el laborales sólo una de las patas pero que es una propuesta ninguna protesta transversal a que otros ámbitos afecta

Voz 18 21:40 bueno yo creo que tal y como plantea lleva planteando el feminismo de hace siglos lo que se está pidiendo aquí a gritos es darle prácticamente la vuelta al sistema a las estructuras políticas a la estructura de poder al orden cultural que también representa al machismo por lo tanto claro hay una dimensión radical y yo diría que hasta revolucionaria no de de lo que implican la manifestaciones que van a tener lugar a lo largo de del día de hoy no significa pasar de de una estructura patriarcal a una auténtica democracia es decir una democracia donde las mujeres sean plenas ciudadanas cosa que todavía hoy no lo son

Voz 0027 22:16 el acelerón Octavio que por suerte está dando el movimiento feminista hace que algunos hombres estén adoptando una reacción defensiva no una tentación dices tú en tu libro a atrincherarse en comportamientos machistas en pensamientos en discursos machistas

Voz 18 22:30 sin duda no yo creo que el avance progresivo de las mujeres como el feminismo además ha situado el lo últimos tiempos la agenda pública no se ha puesto sobre la mesa no con una fuerza que ante nunca ha tenido pues yo creo que está haciendo que muchos hombres temerosos de perder sus habituales dividendo estén reaccionando pues como tú apuntada no en esa posición de de trinchera no tiene esa actitud absolutamente defensiva llena de prejuicio de ignorancia están bien no sobre lo que representa el feminismo y por lo tanto los hombres que no nos identificamos con esa posiciones tenemos que que tomar la palabra no para que no se nos confunda no con esos otros

Voz 0027 23:07 hay una cuestión fundamental en la huelga de hoy es que su resultado no se puede medir sólo por lo menos por el seguimiento práctico en los puestos de trabajo es muy probable que hoy es el mercado post pues posiblemente no separe primero porque la huelga interpela a la mitad de la masa de los trabajadores a las mujeres y segundo porque muchas de ellas no van a poder parar observan asuma ahora formas de protesta menos ambiciosa es que la huelga de veinticuatro horas el éxito de la protesta se midió con otros parámetros lo que no quita que vayamos a ir poniendo el termómetro al mercado laboral a la industria a lo largo de toda la mañana Unai Hernández delegado de CGT en Renault España buenos días

Voz 27 23:43 hola buenos días el turno de noche ha terminado

Voz 0027 23:45 ya allí en Valladolid cómo se ha vivido esta jornada de protesta

Voz 27 23:48 bueno todavía no tenemos datos oficiales pero las primeras estimaciones es que el de la incidencia de la huelga ha sido aproximadamente en torno al diez por ciento son las comparado nosotros eso lo consideramos un éxito hay que recordar que es la primera huelga general de veinticuatro horas que convocamos Sgt en solitario no digo sólo CGT CNT e Intersindical pero bueno los mayoritarios no han podido sumar a estos paros de veinticuatro horas con lo cual pues bueno estamos bastante satisfechos pero insisto estamos a la espera de datos oficial

Voz 0027 24:21 en Renault Valladolid trabajan entorno a seis mil personas cuántas son mujeres

Voz 27 24:26 pues en torno al veinte por ciento más o menos entorno aumente por ciento pero bueno es la población la población de mujeres ha aumentado en los últimos años debido a una un largo proceso judicial que inició CGT en el año noventa y dos que finalizó en el año en el año dos mil dos cosas

Voz 28 24:42 un proceso de diez años en el que de no

Voz 27 24:45 vamos que Renault no contrataba mujeres que estaba estaba cometiendo una discriminación y finalmente se nos dio la razón tuvimos que pasa por el TSJ de Castilla León por la Audiencia Nacional por el Supremo y al final dio la razón a partir de ahí eh

Voz 0027 25:00 Sonatrach mujeres ante

Voz 27 25:02 las cadenas a un en unos oficios históricamente eran eran masculinos

Voz 0027 25:07 usted copias mujeres noticia han convocado un paro de veinticuatro horas una huelga de veinticuatro horas los sindicatos mayoritarios las centrales Comisiones UGT han han convocado paros de dos horas a qué lo atribuye

Voz 27 25:20 bueno la cita si han convocado a ellos y en un principio la Asamblea se vista decide convocar las veinticuatro horas de paro y como no tienen capacidad para convocar una huelga el sindicato lo ocasiones nos piden ayuda algunas organizaciones CGT inmediatamente decimos que sí que nos

Voz 28 25:36 eh nos disponemos a convocarla

Voz 27 25:38 por ellas también CNT también Intersindical pero Comisiones y UGT no se manifiestan en ese momento tú no sabemos si

Voz 29 25:46 ha llegado tarde

Voz 27 25:48 eh han querido tener un lavado de cara como diciendo como bueno nosotros también estamos haciendo algo pero nosotros sabemos que ha sido un error lo que lo que han hecho mejor tampoco Un se quería no sé por cuestiones de estrategia sindical se querían ver

Voz 18 26:03 en una convocatoria acercarnos a obseso

Voz 27 26:06 en la que se estaban llevando un poco la y el empuje de lo que es el abuelo Annecy

Voz 0027 26:12 bueno hay Hernández gracias buenos días

Voz 27 26:15 vale a vosotros que nos ha dicho el delegado de Sgt

Voz 0027 26:17 Renault España aquellos sí perciben por ejemplo la brecha de género que es esa brecha es sólo salarial que poderosas razones económicas tienen las mujeres en España para salir hoy a la calle Rafa Bernardo

Voz 1762 26:27 el veintitrés por ciento de brecha salarial nace de discriminaciones en ocasiones difíciles de medir pero muchas otras veces fácilmente constatable es los datos hablan y los más claros son los que se refieren a la precariedad que se ceba más con ellas veintiocho por ciento de temporalidad frente al veintiséis por ciento de los varones pero sobre todo influye el tiempo parcial el veinticuatro por ciento de las mujeres ocupadas tienen empleo de este tipo frente al siete por ciento de los hombres todo dicho de otra forma del total de contratados a tiempo parcial un setenta y tres por ciento son mujeres más de la mitad de ellas de forma involuntaria es decir porque no han podido acceder a un empleo a jornada completa no porque buscasen un trabajo a tiempo parcial la otra cara del mundo laboral la de los puestos de dirección choca contra el techo de cristal sólo un diecinueve por ciento del total de consejeros de las empresas que cotizan en bolsa son mujeres la brecha se traslada también al paro diecinueve por ciento de mujeres paradas frente al dieciséis por ciento de hombres ya lo que se cobra durante el desempleo en este caso la diferencia es del quince por ciento atempera respecto a los salarios porque esa prestación tiene unos topes máximos en pensiones las brecha se agranda hasta el treinta y seis por ciento porque muchas mujeres no han tenido acceso a un trabajo por el que ese cotizarse además de tener carreras más cortas y con más interrupciones a causa de los cuidados de hijos y otros familiares dependientes que han recaído mayoritariamente sobre

Voz 0027 27:43 ella nos vamos en directo a un centro de salud en el Casco Histórico de Sevilla Javier Márquez buenos días hola buenos días Aimar como se nota la protesta feminista allí ahora mismo

Voz 0694 27:51 aparente normalidad estamos en el centro de salud de Marqués de Paradas y en un centro de especialidades han estado entrando indistintamente hombres y mujeres accediendo por la puerta del personal ahora sino cuando su puesto de trabajo si entramos en podemos ver que ha ido muy

Voz 0027 28:04 Jerez y un hombre en la ventanilla da misión

Voz 0694 28:07 cultivo de ambos sexos buscando su consulta y que hay una mujer en estos momentos dedicada a tareas de limpieza hemos hablado con alguna de estas mujeres nos explican que desconocen todavía está ahora cómo va a ser el seguimiento que todavía están llegando muchas de las trabajadoras al centro de salud pero que esperan que se lleve a cabo el paro a partir de las once de las doce recordamos que en la Atención Primaria los servicios mínimos están marcados en

Voz 0027 28:28 el cien por cien en los punto de urgencia hay cuarenta por ciento que el resto por ejemplo aquí

Voz 0694 28:31 así que en los hospitales se prestan los habitual

Voz 0027 28:33 de servicios efectivo gracias Javier Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras buenos días

Voz 28 28:39 hola buenos días

Voz 0027 28:42 a la protesta feminista

Voz 28 28:44 hombre hemos porque como Aleix explican ahora mismo en el infierno del todo Bernardo la situación de las mujeres en el mundo del trabajo la situación de desigualdad manifiesta que en este año dos mil dieciocho porque la situación de desigualdad en el trabajo y por tanto la distribución económica hay un elemento clave para entender la desigualdad que en el conjunto de la absolvió Sojuela siguen sufriendo las mujeres todavía hay una cultura instalada en el país una cultura aunque entiende que los rótulos de las mujeres son Mendi Felipe una singular los a a los cuidados yo que iba porque yo creo que en un ejercicio de concienciación colectiva este empoderamiento de las mujeres que ha que ha estallado ha dicho que hay que romper muchas otras las yo creo que el paro laboral resuma su factor importante creo en lo que creo que va a ser una auténtica de gente no todos los hombres son las manifestaciones que se van a desarrollar en toda España a lo largo del día Madrid perdón si estaban en la de Madrid como todos los últimos veinte años una abrirlo

Voz 0027 29:50 los festiva hace nada dos minutos el responsable de CGT en Renault España que no entiende porqué los grandes sindicatos han convocado sólo paros de dos horas no se han unido a la convocatoria que pedían los colectivos feministas de una huelga de veinticuatro horas

Voz 28 30:03 bueno nosotros lo que hemos interpretados que la desigualdad que sufren las mujeres siempre a Sofía no se puede entender sin la dimensión laboral pero que la desigualdad es mucho más amplio clan tensión laboral sí por lo tanto nos parecía que no era lo más apropiado que una jornada histórica al modo hacer este ocho de marzo se midiera en términos de convocatorias de huelga clásica sino que teníamos que habitan espacios de respuesta moral de las Miquel en una sorpresa que sea como salimos la realidad precariedad múltiple con sus lo pedir afines a lo mejor era no eran fáciles no esa convocatoria que es una herramienta no eso se tira cuestionarse son dos horas veinticuatro ó tres cuartos de hora aunque deseo entonces se hablan de muchas empresas de brecha salarial el techo de cristal hombre siempre ocupacional ese era nuestro objetivo es esa concienciación de los problemas laborales discriminación que sufren las mujeres son el fuimos también el sindicalismo una masiva participación en las manifestaciones esa ha sido la puesta cuáles son las comisiones obreras que yo creo que no es una puesta no sólo inteligente sino perfectamente coherente con lo que buscaba movía

Voz 0027 31:12 Marcelino Camacho Antonio Gutiérrez José María Fidalgo Ignacio Fernández Toxo Unai Sordo no hay mujeres en comisiones que puedan ocupar la secretaría general

Voz 28 31:21 históricamente ningún sindicato ningún sindicato ha tenido una huelga general como mujeres que evidentemente las acerca de su está raro nosotros hemos avanzado mucho en ese terreno ejecutiva que yo ahora tengo el gusto de ser secretario general está compuesta estaría tiene las mismas mujeres que los hombres y además juntando responsabilidades muy relevante en San ejecutiva incremente ya avanzado muchísimo

Voz 0027 31:47 bueno

Voz 28 31:50 hace muchos años y eso ha derivado en que las mujeres son sindicatos estén en igualdad de condiciones que estoy seguro que ese es eso

Voz 0027 32:02 señor sordo terminamos qué opinión le merece el nombramiento de Román Escolano con un nuevo ministro de Economía

Voz 28 32:08 bueno yo no soy tanto de analizar las trayectorias profesionales geopolíticas algo que tenían alguna una el evento muy muy relevante como de la orientación de las políticas impresión que Mariano Rajoy para buscar una continuidad en las políticas económicas a mí me parecía una mala noticia porque creo que las políticas económicas actuales están comenzando tanto en España un crecimiento sin redistribución de lo que se crece más bienes y servicios que antes de la crisis tenemos un millón y pico menos el casonas trabajando tenemos un país que crecía al tres y pico por ciento pero que no recupera los salarios de la abstención y creo que esto exige un cambio en las políticas económicas porque estamos actuando en un motel en un momento de crecimiento económico con reformas estructurales pensadas para a la devaluación interna del país provocar esta dinámica negativa a partir exigimos a este mira a la misa del Gobierno cambiar la orientación de las políticas porque no nos gusta más el cariz que está tomando

Voz 0027 33:15 Unai Sordo gracias feliz ocho de marzo

Voz 28 33:19 muchas gracias a la caridad y las

Voz 30 33:29 hola qué tal verdad que no se puede trabajar sin compromisos Banco Sabadell lo sabe por eso trabaja con las empresas

Voz 22 33:34 es como si fueran uno por ejemplo asegurándoles un gestor especialista para llevarlas a conseguir sus objetivos descubre el resto de compromisos en Banco Sabadell punto com barra acompañar

Voz 31 33:50 este invierno ha traído mucha

Voz 1781 33:52 nieve

Voz 31 33:53 ni por supuesto los Alfa de is Gutter edición hasta siete mil euros te regalaron opcionales para unidades limitadas en stock con tres años de garantías sin límite de kilometraje Alfa Romeo Gil previsión quedó para el invierno

Voz 12 34:08 a rastrear siempre nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche parque consideras el mejor precio rastrea otro punto com El mejor comparador de la Historia

Voz 7 34:19 ya

Voz 32 34:19 en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros lo tenemos te llevas una figura muy potente y además dos líneas de móvil gratis que espera que obtenemos más cositas cedamos

Voz 1781 34:31 dos smartphones también gratis estos del llamado gratis al quince diez al quince X o entra en Jazztel punto com la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo a real asociado hagámoslo fácil ahora en General Óptica miramos portó audición como has dicho sí lo has oído bien ahora en General Óptica

Voz 33 35:05 también cuidamos de tu audición plena General Óptica descubre nuestro nuevo Servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por un Audi foros General Óptica cuidamos de tu mirada cuidamos de tradición

Voz 34 35:21 es que pueda ayudarle ya que quiero ver alarma sufrido algún robo si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 35 35:30 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que les decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 0027 35:36 jugar con la alarma

Voz 36 35:38 el ex con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas

Voz 37 35:44 que punto es El Corte Inglés y te invitan a conocer las últimas novedades para ti y tuve ofertas especiales experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales informa tela aventura de ser madre el punto com participa nuestro sorteo

Voz 1781 36:00 son la tiene hasta el uno de abril Baby míos en el Corte Ingles

Voz 38 36:08 vuelven las cuentas que ocho horas pero sólo del quince al dieciséis de marzo tengo una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Services y dos fueron

Voz 1781 36:21 neumáticos buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido de siete mil setecientos uno asimismo el número de serie correspondiente a la par

Voz 0861 36:41 ah

Voz 1781 36:42 premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido seis hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 26 37:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 37:06 a las ocho y treinta y siete de la mañana a las siete y treinta y siete en Canarias y a esta hora entran en clase los alumnos del instituto Lope de Vega en el centro de Madrid es un instituto muy movilizado en la huelga feminista de hoy ahí está Carlos Sevilla Carles buenos días buenos días hasta ahora deberían comenzar las clases en este instituto público del barrio de Malasaña en Madrid mil cuatrocientos alumnos y alumnas de enseñanza secundaria y bachillerato asisten a diario a este centro en el que trabajan un centenar de profesores desde el Instituto nos dicen que no sabrán qué seguimiento tendrán los paros hasta que avance la jornada hace unos minutos ha vaciado el vestíbulo en los bancos presentaban varios grupos de alumnos nos han contado que hoy sólo tienen exámenes unos de ellos otros dicen que son pocos en el aula no tendrán clase fuera junto a una pancarta que dice por mí por todas mis compañeras un alumno que de una alumna que venía a examinarse nos ha contado que lleva tiempo hablando con sus compañeras de la huelga feminista nos ha contado que esta tarde irá a la manifestación es una de las primeras huelguistas del Lope de Vega Aimar al damos de Madrid Granada allí en el instituto Padre Suárez como se han organizado los profesores en esta jornada de protesta feminista Rafa Troyano buenos días

Voz 1779 38:06 buenos días a esta hora total normalidad aquí en el centro de Granada en plena Gran Vía hay exámenes y todas las clases están llenas quizás alguna falta de alumnos en las clases las clases de los cursos superiores nos dice la conserje que hay normalidad que han venido todos los profesores pero que parece que sí que va a haber paro en el instituto entre las once y media y la una y media a esta hora el tráfico con normalidad los autobuses con normalidad y el metro también con normalidad en Granada

Voz 0027 38:32 si antes hemos visitado un centro de salud mediano en el casco histórico de Sevilla vamos ahora a un hospital grande que el Clínico de Santiago Luis Pardos

Voz 1762 38:38 días buenos días aparente normalidad en el complejo hospitalario compostelano algo lo que pueden haber contribuido esos servicios mínimos máximos denunciados por los sindicatos sólo sorprende hasta ahora el vacío en el puesto de información aunque no hay forma de saber si es culpa o no de la huelga en El Hormiguero que aquí se organiza cada mañana vemos a mujeres con bata blanca como en uniforme de quirófano o con los trajes de celadora también con carpetas bajo el brazo que este es un hospital universitario hace unos minutos cruzaba el hall en una animada charla con un miembro de su equipo la gerente heroína Nuñez prima del presidente de la Xunta y que por lo visto al igual que él tampoco apoya esta huelga a lo largo de la mañana veremos cómo se respaldan los paros previstos durante

Voz 1781 39:13 sí

Voz 39 39:19 tiene su minuto ahora es claro Nau para para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Renau hacerlas desde aquí aquí y sobre todo ahora

Voz 40 39:33 descubre ya no cae

Voz 8 39:35 Saban

Voz 1781 39:38 hay perdón a puedes repetirlo con Sanjay se Zurich la número cincuenta y seis déjalo de todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad

Voz 0027 39:48 proyectos para que lleves tu negocio tal de esos

Voz 1781 39:50 las líneas ICO empiezo a creer

Voz 41 39:53 sí sí sí seis informe en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 1781 39:59 este invierno ha traído mucha nieve

Voz 31 40:02 ni por supuesto los Alfa de hizo Winter Edition hasta siete mil euros te regalo un opcionales para unidades limitadas el stock y con tres años de garantías sin límite de kilometraje Alfa Romeo Gil predicho quedó para el invierno

Voz 8 40:20 en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés que fáciles acostumbrarse a los buenos precios

Voz 23 40:24 porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son

Voz 0027 40:28 por ejemplo la pesca de pincho ocho con noventa y nueve euros el kilo

Voz 23 40:31 sí recuerda que tienes más de mil artículos con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad Hipercor supermercado del corto

Voz 40 40:38 inglés alimenta tu vida

Voz 34 40:41 se podrá ayudarle buenas llamaba porque tiene usted alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hacerla cumplir

Voz 0027 40:52 ahora misma visual explica seguridad

Voz 35 40:54 su faena para que les hereje hoy mismo la alarma instalada

Voz 36 40:56 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas diré

Voz 42 41:05 punto Es una buena nevada un buen chaparrón una buena ventisca si los parece tan vuelo porque llamarlo mal tiempo llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas PNV extrae ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta tres mil euros en vehículos en stock sólo hasta el tres

Voz 32 41:19 el uno de marzo consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es te gusta conducir en ya sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros no tenemos te llevas una cifra muy potente y además dos líneas de móvil gratis equipos espera que obtenemos más cositas te damos

Voz 1781 41:37 dos smartphones también gratis estos de que se llama gratis al quince diez al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 30 41:49 hola de nuevo Itu creyendo que la Mutua solo aseguraba coches y resulta que puedes tener todos tu seguros en la mutua lo has pensado pues no lo pienses más veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros IT bajamos su precio sea cual sea hogar moto vida nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco es para que llames nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en punto a punto es Amos veinte a la mutua

Voz 43 42:20 Pedro

Voz 0027 42:46 las ocho y cuarenta y tres de la mañana siete treinta y tres en Canarias María Jesús es días Canarias periodista María Jesús como has decidido vivir esta jornada de huelga

Voz 6 43:00 pues que no voy a ir a trabajar no voy a llevar al niño al colegio y luego voy a asistir a todas las concentraciones que pueda con el niño para apoyar a esas mujeres que no pueden estar ahí porque por muchas circunstancias a lo mejor quisieran estar pero no están ahí y hoy en día puedo decir que soy ciertamente una privilegiada porque tengo trabajo porque me puedo permitir hacer la huelga pero hay otras que no oí Iker a estar ahí para sumar

Voz 0027 43:30 cuántos años tiene tu hijo Herminia tiene siete

Voz 6 43:33 años bien me lo pienso una huelga hacer

Voz 0027 43:35 instaló Lois sola

Voz 6 43:37 he tratado de cárcel oí parece que lo entiende de hecho estaba muy preocupado en su momento cuando habló de la brecha salarial recuerdo que en noviembre me decía Mamá estás trabajando gratis ya o sea que sí trató de que poco a poco todo lo voy a entendiendo porque creo que criar un hijo feminista fundamental criar a los hijos también en el feminismo es fundamental para tener una sociedad igualitaria

Voz 0027 44:05 María Jesús Bueno ocho de marzo buenos días

Voz 6 44:07 el día

Voz 0027 44:09 muy buenos días nos decía María Jesús es fundamental que los niños tengan claro de qué va esto esa importancia se multiplica cuando uno analiza la encuesta que elaboró el Instituto Demoscópico Gap tres elaboró hace unos meses una encuesta a más de doce mil jóvenes es una muestra enorme Se les preguntaba Akin querrían parecerse a qué personaje público y la respuesta es muy muy significativa porque las chicas mencionó a mujeres y hombres pero los chicos sólo mencionaba nombres entre los veinticinco nombres más mencionados por los chavales varones no había ni una sola

Voz 8 44:42 quiso así es y además hay que tener en cuenta que los hombres los referentes que tienen aparte de detener porque la encuesta encuestadora a los jóvenes españoles en bachillerato y FP sobre su futuro laboral que querían trabajar etcétera y cuáles eran sus referentes y entre los chicos varones los referentes amas son aparte de empresarios son sobre todo empresarios del mundo de las tecnologías más eh Bill Gates Steve Jobs etcétera lo digo porque hay que tener cuidado porque de las brechas que se va a abrir ahora mismo precisamente en tema de género es el tema a la tecnología no se decía ayer Elena Pisonero aquí así buenos así es sólo un doce por ciento de las mujeres están estudiando Informática y es una profesión es que cada vez esta mejor pagadas a costa de que sin embargo por ejemplo pues las que se están dedicando a Asuntos Sociales o a hostelería la Academia están peor pagados Narciso otro dato de esa encuesta más o menos el mismo número de de chicos y chicas dice que querría parecerse a su padre sin embargo a la madre hay el número de chicos se hunde por cada ocho chicas que dicen que quieren parecerse a su madre sólo un chico dice que quiere parecerse a somalí especialmente bueno a ver primero la encuesta está preguntan concretas la pregunta abierta ya prácticamente al final con lo cual eh hay que darle importancia estadística bastante relativa sin embargo en el resto de la de la encuesta vemos cómo se repiten efectivamente los roles de género que ojo tampoco pasa absolutamente nada porque el setenta y cinco

Voz 0027 46:11 viento de la psicóloga sean mujeres o porque haya profesiones donde haya minoría mujeres sólo son por ejemplo el veinticinco por ciento de las de las ingenierías no es lo más importante seguir abriendo oportunidades y que en casos concretos como en lasciva que lo hemos vivido este mismo mes que se le impide una mujer por el hecho de ser mujer poder trabajar en las ciudadana Algeciras sale de oportunidades cuántos años tenían los jóvenes a las que hicisteis esta encuesta bachiller en horario no es de dieciséis a dieciocho árbitros segundo Bachillerato FP Narciso Michavila presidente haga tres muchísimas gracias por haber venido al instruidas a la Ser estaban llenas gracias gracias a vosotros y buenos días Octavio Salazar qué explicación le encuentras tú que entre los cien referentes más repetidos haya triple de hombres que de mujeres bueno pues a eso tiene una explicación evidente que es el centrismo tan

Voz 18 47:05 es una sociedad parisina ese palabro que es pues esa palabra significa que las referencias

Voz 8 47:10 trata de quién tiene el poder quién tiene el prestigio quién tiene la autoridad sigue

Voz 18 47:16 del sujeto masculino o no y por lo tanto creo que esa es una de las grandes revoluciones pendientes no también compartir de manera equilibrada con las mujeres la posesión los saberes del conocimiento y por tanto también la referencia de esos sujeto a quienes nos gustaría parecernos no por eso es tan importante no desde el punto de vista de la educación como construimos esas referencias no como por ejemplo han rompemos no con esa brecha la que apuntado Narciso no en el ámbito determinada determinadas carrera no de determinados estudios no porque sin duda el poder del futuro hacer el poder de la tecnología me temo que otra vez los hombre vamos a estar ahí acaparando noto ese espacio de poder

Voz 43 48:03 las

Voz 44 48:09 sí

Voz 43 48:13 ahora

Voz 0027 48:21 acaban de despertar y se preguntan qué hace este tío aquí sustituyendo de Bassi Navidad Semana Santa y verano bueno hoy es ocho de marzo hoy hay huelga feminista sin precedentes en España las mujeres han decidido dejar hoy sus puestos de trabajo para salir a la calle para gritar basta ya de un mundo hecho a la medida de los hombres entre esas mujeres están las periodistas esta casa Éste es el comunicado del Comité de Empresa de la cara

Voz 8 48:44 así las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres y condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de movilización haciendo una radio diferente si mujeres la radio no suena ni funciona igual en la SER Hoy paramos por la igualdad

Voz 0027 49:19 Joaquín Stefan

Voz 1781 49:20 llega un primer titular cómo está sufriendo esta jornada lo que escuchas mucha esperanza yo creo que hoy se inicia una nueva etapa WISE iniciado en el mundo la cuarta del feminismo

Voz 8 49:33 la ola de la igualdad en el puerto

Voz 0027 49:34 unidades son las nueve menos diez de la mañana las ocho menos diez en Canarias

Voz 1 49:41 en Hoy por hoy

Voz 1781 49:52 en Hoy por hoy

Voz 1 49:55 noticias de Madrid

Voz 0861 49:57 ni la lluvia ni las nubes empañan este ocho de marzo Día de la Mujer qué tal buenos días nos vamos en directo están instituto Lope de Vega para conocer si se está notando o no la convocatoria de la huelga feminista en las aulas Carlos Sevilla qué tal buenos días

Voz 0027 50:13 Krall van Javier buenos días las clases deberían haber empezado hace veinte minutos en este instituto público de Malasaña uno de los cuatrocientos cuarenta y ocho centros de enseñanza secundaria que hay en toda la Comunidad aquí conviven a diario en mil cuatrocientos alumnos de un centenar de profesores llamado soy apoyar una huelga en un sector el de la educación madrileña donde casi el setenta y cinco por ciento del personal docente son mujeres desde el Instituto dicen que hasta que no avance la jornada no sabrán el nivel de seguimiento de los paros ahora el vestíbulo está vacío los alumnos y alumnas con las que hemos hablado cuentan que en algunos grupos sólo tienen exámenes otros comentan que si son pocos en el aula no tendrán que en la fachada una pancarta les recuerda que hoy es un día especial en ella puede leerse por mí todas mis compañeras Javier