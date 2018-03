Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:16 muy buenos días feliz ocho de marzo a todas las mujeres que nos escuchan es día de huelga feminista en España lo de hoy es una huelga si es una huelga de para las mujeres hoy las mujeres están convocadas a dejar vacía su sillas en la escena pública laboral y doméstica para ocupar las calles con manifestaciones que serán multitudinarias esta tarde y los hombres pues los hombres trabajamos hoy precisamente para que lo que quede en evidencia hoy sea exactamente el lugar que ellas ocupan en el mundo en el trabajo remunerado y en el que no que es el doméstico también en el consumo y en los ciudadanos en los cuidados entendidos en sentido amplio hijos mayores enfermos la movilización de las jóvenes el crecimiento del movimiento Mee too la información al instante global eh discriminaciones y violencias todo eso ha dado un impulso muy muy poderosa la convocatoria del ocho de marzo de este año convocatorio cuyo éxito no deberíamos pedir según el paro laboral los se consigue parar a lo cual empresa que puede que también pero el éxito es el debate que se está promoviendo el éxito pasa porque hoy no haber una sola conversación en la que se puede ignorar que las mujeres exigen la mitad de todo el éxito pasa porque las previstas de la SER no están aquí están a punto de venir a la puerta de la radio nada en unas horas para manifestarse el éxito pasa porque cuando yo ahora en unos vientos de paso a Rosa Márquez que no va a estar va a hablar un nombre el éxito pasa porque Ana Rosa ha cancelado su programa y en Telecinco están emitiendo ahora mismo una edición repetida de la voz y Susanna Griso tampoco va a hacer Espejo público esta mañana como dice Mariola lo que es la jefa de la sección de Sociedad de la Cadena SER en un análisis que ha dejado escrito y que pueden leer en nuestra web pero al que ella no va a poner voz porque está haciendo huelga como dice Mariola este ocho de marzo pide a gritos un cambio estructural de la sociedad mujeres de todos los ámbitos y profesiones han dado un paso adelante sean vestido de negro se han puesto lazos morados han celebrado asambleas han tirado unas de otras

Voz 1389 02:08 para decir basta ya

Voz 0027 02:13 Yolanda de buenos días nueve los minutos de la mañana ocho y dos en Canarias es la presidenta de la Asociación de Ayuda de la dependencia de Castilla y León Yolanda como vais a llevar a cabo vuestra protesta como hace huelga de cuidados alguien que tiene una persona dependiente a su cargo

Voz 2 02:29 bueno pues realmente con muchísimo sacrificio porque hablamos de menores grandes dependientes muchos de ellos niños tienen de enfermedades raras y algunos de ellos sin diagnóstico lo que necesitan cuidados extremos los veinticuatro horas nosotros somos madre cuidadores en el entorno familiar no por vocación sino por amor por amor a nuestros hijos si irme indicamos hoy efectivamente salimos a las calles de Castilla y León a reivindicar que se vuelva a la cotización un derecho que no se nos puede olvidar un derecho que se aprobó en el dos mil seis Un derecho que las innovadoras incluida parecidos visible en este país se les dio luz un derecho que queremos recuperar porque tenemos derecho derecho y vuelvo a recalcar la palabra haber hecho a poner pasar ICO poder cuidar de los enfermo eso es un derecho humano un derecho por no es vocación repito después amor entre nosotras hoy también vamos a ocupar las calles

Voz 0027 03:34 Yolanda de la viuda gracias buenos días gracias Teresa Meana buenos días de la Asamblea Feminista HM de Valencia contagia ese ese ímpetu Teresa estáis ahora mismo en la calle repartido información

Voz 2 03:50 irán a cargo del veterano banco pero que lo echen por qué ruido de la música que llevamos llevamos media invadió siete alucinante los barrios estos impresionantes todo es histórico y desde luego estamos super emocionada exquisito repite cada poco voy a llorar voy a llorar fíjate que no setenta como yo estamos tan bueno ir a jóvenes Oyón buen es impresionante de guerra

Voz 0027 04:16 horas todavía cómo eran los ocho de marzo de de los contenta

Voz 2 04:21 yo quiera para nosotras Diarra folleto sí que siempre nos mandaran a fregar Chaves porque las feministas teníamos la Casa Alba ahora dos hablen las vendedoras en los mercados las quinientas increíble verdad y bueno son cuarenta y pico años tenemos ante pasadas verdades de la su racistas tenemos giros de lucha mire estamos en un día realmente histórico de verdad hacer esta tarde

Voz 0027 04:47 qué vais a hacer esta tarde

Voz 2 04:49 tenemos todo el acciones de hecho por estar delante de Renfe en una acción bueno creo que la manía y nos va a desbordar todos los años es importante la manivela Chema pero esto va a desbordar la huelga dos pregunta agotar aquí no se puede cuantificar como así lo indicó cerradas como se cuantifica invisible cuando nace hace no es una huelga una huelga laboral por supuesto que se educativa también de consumo de cuidados eso que las mujeres no así me lo hacemos en exclusiva este trabajo invisible no reconocido y que estos la vida el que sostiene la vida como hace mantendría este tema girado gratuito de las mujeres que se criaturas de mayores estamos por todas verdad Portman no sólo las asesinadas terminas Istán en el fondo del Mediterráneo por todas las mujeres porque este date cuenta que son más en este país se acerca de su universal agradecí a decir que queremos parar el mundo para que se vea que cuando las mujeres paramos todos se para que vimos a profunda porque que no nos gusta ir luego lo vamos a cambiar

Voz 0027 06:00 Teresa a ver si lo dijo bien feliz de marras sí me olvidé hay hombres que ahora mismo se están organizando en todas las ciudades de España para hacer puntos de cuidado de niños para que las madres puedan hacer huelga de cuidados total por ejemplo en Logroño Alejandro maestro buenos días

Voz 3 06:31 hola buenos días es uno de los comentarios que va Tendero

Voz 0027 06:34 hoy el punto de cuidado desde Logroño en qué consiste en punta cuidado

Voz 3 06:39 así es estamos hora precisamente de camino para para prepararlo todo para las nueve y media y y bueno se ha realizado está montado para cuidados una guardería para los chavales en las chavalas a un para que puedan dejar a a los niños no esos cuidados intensivos todos los días que que nosotros simbólicamente de lo estamos haciendo el día de hoy pero son ellas las que todos los días del año en estas labores cuántos hombres vais a estar allí pues famoso grupo considerable de de hombre implicado en en esta propuesta pero pero son ellas son las nuestras compañeras las que las que pensaron la idea no nosotros estamos de ayudando a llevando con ello

Voz 0027 07:27 a los que edades tienen los sueños que pueden ir allí te iba a preguntar si les vais a explicar lo que es una huelga feminista pero bueno antes que eso te quiero preguntar quedadas tienes Lar

Voz 3 07:36 sí pues la verdad no sabemos con qué nos encontraremos no pero un poco edades comprendidas entre los los tres y los dieciocho años

Voz 0027 07:45 has pensado esta mañana con el salió Navas como el explico yo a un chaval a una chavala de diez años que es una huelga feminista

Voz 3 07:53 si se han preparado actividades en esa dirección pero pero insisto no y iguales a ellos también se les debería pregunta no es poner el foco de atención porque estos actividades productos estamos haciendo en el día de hoy que la ejecuta meigas todos los días

Voz 0027 08:17 Alejandro maestro muchísimas gracias y que vaya bien buenos días

Voz 3 08:21 venga buenos días clave yo ocho de la mañana siete y ocho

Voz 0027 08:23 Canarias siete y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Aimar buenos días a todos

Voz 0789 08:35 en anteriores comentarios ya dejé muy clara mi opinión sobre este ocho de marzo y sobre la huelga de las mujeres y la importancia de que todos y todas escuchemos con atención el mensaje de esta jornada histórica que es el catálogo de los grandes asuntos de las grandes asignaturas pendientes o fallidas o desenfocada ya saben desigualdad salarial techo de cristal violencia etcétera para ampliar el mensaje de este ocho de marzo sugiero que descendemos de lo general a lo particular dique ilumine hemos universos femeninos que siempre quedan fuera de foco hay muchos yo les propongo uno el numerosísimos colectivo de cuidadoras en su inmensa mayoría procedentes de Latinoamérica que atienda a nuestros padres a los ancianos a nuestros enfermos dejando muy lejos a miles de kilómetros y durante muchos años a sus propios padres y a sus propios hijos cuidados a su vez muchas veces por sus abuelos en una cadena de enorme profundidad humana de la que nos encontramos con dos de los rasgos definitorios de muchos trabajos

Voz 4 09:33 ni los la abnegación Illa invisible

Voz 0789 09:36 dad a pesar de su clamorosa evidencia creo que nunca hemos hecho justicia al sacrificio de este colectivo a ese desgarro humano ni a su importancia para permitir una vida laboral a muchas de nuestras familias creo que merecería un gran reconocimiento y la gratitud explícita de este país en este día de la mujer vaya para ellas el homenaje de mi pequeño recuadro estoy seguro de que los oyentes de la Cadena SER podrían añadir muchos otros ejemplos de áreas en sombra para completar el mensaje de este ocho de marzo

Voz 5 10:04 no

Voz 0027 10:09 qué decir que me venido un poco arriba antes y ya lo he avanzado así que efecto sorpresa poco pero los oyentes habituales de la Ser saben que aunque llueva ni va otro tiene todos los días a esta hora saludamos a Rosa Márquez pues hoy no hoy ocho de marzo Día de la Mujer día de la huelga feminista José Ángel Fuentes buenos días

Pablo Simón buenos días la buenos días en tienes un dato medir

Voz 18 17:58 sí tenía un dato por aquí busca precisamente cuando hablamos de que las mujeres tienen que elegir muchas veces entre maternidad desarrollo profesional el porcentaje de ministros que no tienen hijos de ministras que no tiene hijos desde mil novecientos setenta y siete

Voz 0789 18:12 es el nueve por ciento de los ministros de toda la democracia no tienen hijos pero el cuarenta y cinco por ciento de las mujeres no tienen hijos es decir para ellas llegar hasta ser ministra ha supuesto una renuncia mucho mayor de la que ha supuesto para hay Joaquín Estefanía muy buena

Voz 0027 18:28 los días buenos días de preguntar después por Román Escolano pero déjame saludar también a Miguel Lorente profesor de la Universidad de Granada exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel buenos días

Voz 19 18:38 a unos días Aimar y nos acompaña desde bien temprano Octavia

Voz 0027 18:41 Salazar que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de derecho constitucional además de ser autor del libro El hombre que no deberíamos ser Octavio hola de nuevo tuvo nueve diecinueve de la mañana ocho y diecinueve en Canarias Joaquín una primera reflexión cómo estáis viviendo este ocho de marzo porque ya no que yo creo que sí

Voz 0958 19:05 esta es la huelga de la igualdad de oportunidades yo creo que movimiento feminista que es un movimiento que se inicia probablemente alrededor de la Revolución Francesa tenido distintas olas primero consiguieron los derechos civiles es decir el derecho a la libertad de expresión a la libertad de reunión etc etcétera luego vinieron los derechos políticos voto etcétera etcétera luego vino una oleada muy importante y muy cercana a nosotros que es la de lo personal es político la sexualidad el aborto todo este tipo de cosas y ahora llega en la cuarta ola que es la de la igualdad de oportunidades yo creo que hoy lo primero que tendríamos que hacer yo lo quiero hacer es reivindicar y hacer un homenaje a las pioneras del feminismo en España que durante tantos años han luchado las Carmen Martínez Extenda Amelia Valcárcel el diría Falcón dos personas es decir que a mí me gustaría subrayar hoy por distintos motivos que son Carlota Bustelo y Natalia Rodríguez Salmones que fueron personas que hace muchos años empezaron esta lucha que hoy está dando sus resultados no

Voz 0027 20:07 Miguel Lorente buenos días buenos días era una forma de dar de paso por si querías continuar el argumento si no totalmente me parece genial el el

Voz 19 20:19 si la mirada ya crónica la perspectiva histórica porque esto no es consecuencia de un solo día esto es la consecuencia de muchos años siglos de de de trabajo en una actitud siempre con con mucha resistencia con mucho ataques y que precisamente porque tiene esa perspectiva histórica está llena de futuro porque como bien se ha dicho eso es lo que está ocurriendo hasta hoy porque no sólo es lo de hoy significa un cambio trascendental en lo que hemos vivido creo que que es una jornada llena de esperanza llena de compromiso irán bien llena de acción para el día siguiente Octavio

Voz 9 20:53 bueno yo estoy viviendo con muchísima emoción el día hace un momento recibían guasa de mi padre diciendo que sepas que tu madre ya ha colocado su delantal en el balcón no bueno pues se a mí ese simple mensaje me ha removido o no todo no hizo un poco puntualizando lo que decía estando de acuerdo en lo que plantea Joaquín Estefanía yo diría que está hola no sepa hemos hablado otra ola defendimos debería ser la de la democracia paritaria no es decir que finalmente asumamos que una democracia o es paritaria o no es democracia no cuando hablamos de democracia van hablamos de de estructuras de poder no de poder político de poder económico de de poder tecnológico del conocimiento no que somos mitad y mitad y que por lo tanto en mitad de tienen que tener reflejo necesariamente las estructuras en las instituciones cielos mecanismo de participación no yo creo que esa es la gran la gran revolución no que queda por completar en el siglo XXI

Voz 0027 21:49 hablo Symonds esto esto que es apunta que es clave

Voz 0789 21:51 además surge en un momento muy peculiar es decir la movilización que estamos viendo del feminismo en España es cierto que está alineada con el movimiento también tuyo otras dinámicas que está viéndose en Estados Unidos pero no es algo que están generalizado en Europa es decir cuando tú empezabas a contrastar el nivel de atención mediática de capacidad que ha habido para colocar estos temas en la agenda durante estas dos Temas semanas ha sido algo impresionante yo creo que eso se deriva de diferentes factores no hay factores evidentemente más de coyuntura como puede ser un hecho también evidente que es que la crisis se ha cebado los recortes en los servicios sociales y eso les penaliza ellas mucho más que a ellos porque se ven más penalizadas por la doble jornada pero también hay un elemento de agencia que yo creo que es clave es la capacidad que han tenido las activistas feministas para englobar también una perspectiva intergeneracional es decir como bien apuntaba Joaquín Estefanía a generaciones anteriores pero también a generaciones nuevas y en ese mismo sentido el hecho de que las mujeres progresivamente hayan ido ganando espacios mediáticos y de poder también ayuda mucho más a visibilizar esta lucha hoy hemos visto tú mismo comentabas no los principales programas de la mañana están dirigidos por mujeres estas mujeres hoy se han ido a negro como cuando había huelga general en España hay Televisión Española va negro no pues esto es algo parecido y eso es algo muy positivo porque visibilizar esa le da un empuje simbólico clave

Voz 0027 23:05 yo yo

Voz 0958 23:06 sí dos cosas es muy interesante el dato que ha proporcionado Pablo Simón al principio de ministros y ministras con hijos porque eso demuestra que a pesar de que haya habido

Voz 0027 23:16 gobiernos paritario o casi paritaria

Voz 0958 23:18 Ellos la situación de los hombres y de las mujeres dentro de esos gobiernos paritario no era lo mío no era la misma es decir que son esas barreras invisibles de esas desigualdades invisibles de las que no hablamos ahora es decir que habiendo el mismo número de hombres y mujeres el trabajo de las mujeres ministras probablemente era muy superior al de los hombres ministros porque tenían otras cosas que hacer muy muy significativas dado el mundo en el que viven no pero pero incluso dos

Voz 0789 23:44 cosas para añadir perdón por una parte que carteras ocupan ellas y ellos ya es diferente es decir hay como las carteras de más peso siempre recaen sobre ellos y luego incluso los gobiernos paritario de Zapatero tú bajas a la estructura de secretarios de Estado y directores generales de nuevo la brecha de género se volvía agrandar es decir incluso en esos elementos que desde una perspectiva simbólica es fundamental hay que mirar también lo que hay debajo no hay esos elementos tan sutiles a veces son fundamentales para entrar

Voz 0027 24:09 pero también porque esta ola la hora de reivindicación de igualdad

Voz 0958 24:12 Leal no sé si luego me gustaría reivindicar el concepto de igualdad de oportunidades porque eso no tiene que ver solamente con las mujeres es decir en este retroceso en esta oleada de retroceso democrático que está viviendo el mundo en estos momentos yo creo que todos los sectores que hoy estamos hablando de las mujeres están viviendo una desigualdad de oportunidades enormidad es decir algo que habíamos conseguido algo que era un derecho casi cultural ayer se está rompiendo en mil pedazos por ejemplo uno de los problemas ni me has dicho que luego hablaremos de la brecha Salas

Voz 0027 24:44 si alguien nos acompaña hacerse radiografías del euro

Voz 0958 24:47 desde eso quiero decir que hay un problema nuevo que está emergiendo que es que al no haber negociación colectiva y cada uno de los trabajadores están negociando individualmente con sus patrones con sus empresarios

Voz 0789 25:00 muchas ocasiones y ese es el origen de la desigualdad

Voz 0958 25:02 la salarial eso era una cosa que se había roto después de la Gran Depresión una cosa que se había conseguido y en estos momentos hay multitud de empresas en donde hombres y mujeres individualmente tienen que negociar sus salarios y condiciones de vida

Voz 0027 25:15 estamos hoy distribuidos en distintas ciudades Pablo y Joaquín está en conmigo en el estudio de Radio Madrid pero por ejemplo Miguel Lorente está en Granada Octavio Salazar está en Córdoba Octavio Miguel los animo a que tome esa palabra siempre que se que ellos lo ponen difícil siempre faltaba una querían

Voz 9 25:33 contar Aimar en relación a lo que a lo que decía Joaquín Reyes que efectivamente no hay que olvidar que neoliberalismo patriarcado se retroalimentan son primos hermanos y claro ahora mismo estamos viviendo a nivel planetario un momento especialmente complicado para las mujeres porque son dos estructuras por así decirlo de poder Se están reforzando mutuamente no eso claro tiene unas consecuencias en el mercado de trabajo y la cultura en determinados mitos no como el que desde el feminismo sea llamado El mito de la libre elección no la supuesta no

Voz 20 26:06 harta de las mujeres para tomar

Voz 9 26:09 determinadas decisiones que tienen que ver con su vida con sus cuerpos decir que no podemos perder de vista esa visión que va incluso más allá de la estricta agenda feminista y que tiene que ver con una evidente necesidad de transformación política radical incluso económica del propio sistema productivo y de distribución de debían y recurso nuestras sociedades

Voz 0027 26:32 sin liberal y feminista

Voz 0958 26:35 yo lo veo bastante complicado eso está desde ahora no de acuerdo en esta vía depende lo que ya vemos liberal pero sí

Voz 19 26:43 hay otra cuestión en relación lo que estabais comentando y es que para para llegar a ser ministro a cualquier puesto hay que poder llegar y ahí es donde están las trampas que a través de la de la economía y de otras cuestiones que se van in introduciendo para para para conseguir hacía el control social no la reputación reconocimiento de la crítica pues se sucede no ir por ejemplo cuando en el uso del tiempo lo que las mujeres han conseguido hoy con esta huelga es decir

Voz 20 27:10 pararse a pensar a reflexionar sobre las

Voz 19 27:12 situación y tratar de compartirlo este este día extra que que de alguna manera es simbólicamente han conseguido los hombres lo tenemos cada semana es decir el tiempo libre de cada día que tenemos los hombres treinta y cuatro por ciento más según el barómetro del CIS porque

Voz 4 27:28 mujeres dedican veintisiete por ciento del tiempo más que lo son

Voz 19 27:30 hombres a las tareas domésticas y un veintiséis por ciento más al cuidado de hijos e hijas pues ese treinta y cuatro por ciento hace que cada día tengamos

Voz 0958 27:37 es un día más los hombres cada semana perdón un día más al al año

Voz 19 27:41 mes y medio más y por lo tanto tenemos la capacidad de replantear de reflexionar incluso de reaccionar con estrategia frente a todos los avances que ha ido desarrollando el feminismo y ahora también de modo de pensar en la próxima redacción porque estoy seguro que lo mismo que cuando se habló del movimiento y una menos salió el movimiento nadie y menos para tratar de equiparar el todas las violencias pues ahora estoy seguro que ya están pensando en la idea de si los hombres para en el mundo separa ibamos a encontrar esas reacciones si esas críticas y se tratar de generar confusión que ahora un poco la estrategia pues machista del machismo

Voz 0027 28:18 en tres minutos volvemos

Voz 0027 33:25 las mujeres paranoia nosotros quedamos aquí escuchando sacando conclusiones esta protesta que nos interpela directamente estamos cinco hombres en la mesa

Voz 4 33:34 os propongo que hablemos de nosotros por qué

Voz 0027 33:39 estamos hablando de nuestros propios privilegios ellas hablan de nuestros propios privilegios es Plantío Octavio empiezo por ti percibes síntomas de resistencia entre hombres incluso jóvenes incluso hombres progresistas Kika abrumados por la dimensión que está adquiriendo esta protesta en todos los ámbitos

Voz 9 34:00 sí claro yo creo que estamos viviendo un momento ciertamente paradójico de por un lado bueno ebullición podemos llamarlo así feminista ahí también no algunos hombres me gustaría pensar que bastante que están tomando buena nota de lo que el feminismo no está reclamando no en cuanto responsabilidad pero también hay un sector yo diría que bastante amplio de de hombres que están reaccionando posicione muy de defensa no de de los privilegios no de eso que se ha llamado desde el feminismo los dividendos patriarcales porque evidentemente ven cómo se ven amenazados

Voz 0789 34:36 sus púlpitos esa posición de Com

Voz 9 34:38 jodida no en la que habitualmente hemos estado los sujeto varones y que se resisten por lo tanto a transformar su lugar en el mundo y hacer esa revisión personal que yo creo que deberíamos hacerlo a todos los hombres no creo que esa revolución empieza por lo personal no lo personal es político como también nos enseña el feminismo y luego tiene que tener también

Voz 0958 35:00 presión social y política no

Voz 9 35:02 pero si es cierto o no que que muchos hombres están yo creo que es ciertamente nerviosos no hay más que escuchar algunas declaraciones de estos días para bueno certificarlo Pablo

Voz 0789 35:13 en ese sentido yo creo que el trabajo de concienciación es también fundamental porque si esto tiene que salir adelante es también con los hombres es decir podemos hablar de que el movimiento feminista tiene que estar liderado por ellas no hay ninguna duda pero el día de mañana es decir está bien este parón feminista hoy este paro esta huelga pero la próxima tiene que ser una huelga general es decir el próximo la próxima tiene que ser para pedir esas cosas concretas que son fundamentales para que ir para que cerremos la brecha salarial para que pueda haber COE cuotas también en los consejos de administración de las empresas para hay una serie de reivindicaciones concretas que yo creo que también son importantes y es verdad que el porque esto también es un proceso casi de aprendizaje porque yo lo reconozco yo no tenía una sensibilidad el especial hasta que hace cinco seis años empecé a hablar con amigas que sí la tenían y esto es un poco como cuando en la película Matrix Neo Bell código sea hay un momento en el que te das cuenta índices ostra en esta mesa sólo hay hombres Mostra en el Consejo de de departamento la ellas no son catedráticas ostras y entonces te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas que tú al principio lo consideraba normal porque esas inserto en una estructura de normalidad y entonces te vuelves mucho más reactivo y yo creo que ese trabajo tiene que ser progresivo persistente y por eso la huelga de hoy es muy importante en términos simbólicos la siguiente es ir a por las materiales decirle esas cosas concretas que hacen falta

Voz 9 36:30 para ello me dice Pablo es ponérsela gafas violetas no de verlo todo otra vez de ese color no yo creo que una vez que te colocas a gafas Juncker de las hay camino de vuelta no

Voz 19 36:39 Miguel si hay mucha resistencia hay efectivamente todas las edades ahí porque a los hombres creen que lo que tienen es una merecen es decir no piensan que Thein arrebatándole a nadie sino que su condición masculina porque así lo ha decidido la cultura que ellos han creado pues le da derecho oí lo legitima para A there is disponer de todo lo que de todo lo que considere además si el era él devolución de todo lo que se ha logrado a través del feminismo gracias al feminismo ello lo han interpretado como una especie de cesión no por eso siempre responden pero qué más quieren las mujeres pero que vas queréis no no lo ven como un derecho en basado en la igualdad sino como una especie de concesión que ellos graciosamente han han llevado Gobierno que perciben la pérdida en vez de hacer un paso adelante como se ha dicho y renunciar a lo que no les pertenece ellos perciben lo que pierden esos privilegios que pierde y por lo tanto hay resistencias e interpretan que todo el avance en igualdad es un ataque a sus posiciones entonces yo creo que que hace falta mucho como

Voz 0958 37:38 lo acaba de decir Paulo dirigirse a los hombres

Voz 19 37:41 como hace Octavio continuamente para que para que de alguna manera nos implicamos más y nos comprometemos en esta consecución

Voz 0027 37:48 igualdad Joaquín vamos a uno de los motivos cuantificables de esta huelga la brecha que no sólo salarial porque también divide también discrimina a las mujeres y a los hombres en cuanto a los parados ha parado separadas en cuanto a pensionistas a los y las pensionistas

Voz 0958 38:05 en cuanto a precarios momento precariedad vamos pero sí es verdad que tenemos que hablar hoy también es una idea fuerza el día de hoy de los derechos económicos sea de la brecha salarial que consiste básicamente en una de ellas igualdad de retribución para trabajos de igual valor yo creo que eso es la forma hombre es lo que determina lo que está o lo que está ocurriendo no es decir para traer para trabajos que valen lo mismo es decir hombres y mujeres y que son retribuidos de manera distinta ayer hemos conocido que la diferencia de de salario por hora de entre un hombre y una mujer es como media un catorce por ciento en este país y además estamos hablando eso varios problema porque si hablásemos de salarios anuales esa diferencia sería casi veintitrés o veinticinco puntos puesto que los hombres trabajan más horas que las mujeres puesto que hay muchas más mujeres que hombres que están en el trabajo a tiempo parcial o que Anpe pido a jornada reducida para cuidar a sus a la gente de su familia etc etc es una brecha salarial que podemos seguirla desde el inicio del proceso hasta el final es decir en primer lugar cuando se hace el proceso de selección para buscar a una persona para que entre en la empresa o entre en la Administración ahora se está empezando a hablar de los currículum ciegos es decir de tal manera que la gente entre a trabajar sin que ahí el que lea el currículum no sea no sepa si aquella persona es hombre o mujer para eliminar las discriminaciones relacionadas con la educación con la cultura con muchísimas cosas no luego continúa con la misma promoción es decir se promocionan de distinta manera a los hombres que a las mujeres por muchas circunstancias pero los bonus todo este tipo de todo el todas la secuencia en da lugar a esto de tal manera que te puede

Voz 33 40:01 es que no

Voz 0958 40:04 de distinta manera a hombres y mujeres está prohibido legalmente en este país es decir pero podríamos decir para entendernos que en el salario fijo o en el salario base puede haber una igualdad entre el hombre y la mujer pero luego te con ellos

Voz 0027 40:18 la acción final

Voz 0958 40:21 decir que cobran ahí es donde se establece esa diferencia que es una diferencia enorme e insisto en términos de obras y en términos anuales

Voz 0027 40:30 Sandra Serra buenos días hola buenos días es profesora en Baleares responsable de la secretaría de Mujer en el sindicato State tienen ya a esta hora no sé si dato pero sin presiones sobre el efecto que está teniendo la huelga feminista y en Baleares

Voz 2 40:45 sí efectivamente todavía no tenemos datos porque nos han dicho de la Conselleria de Educación que hasta mediodía no no sabrán a la el seguimiento que ha ha habido ya está el a que acabe el día como también hay turnos de tarde y noche no sabrán las cifras totales a pero así que a través de las llamadas que hemos recibido durante estos últimos días incluso semanas los centros educativos de los las personas docentes tenemos muy bueno muy muy buenas perspectivas no de que está de que esta huelga feminista en el sector educativo sea sea un éxito

Voz 0027 41:18 usted es profesora de colegio instituto

Voz 2 41:21 bueno yo estoy de Secundaria

Voz 0027 41:24 sí ha habido debate en el colegio usted es profesora sobre sobre si ir a la huelga no ir a la huelga hacer los paros de dos horas

Voz 2 41:32 bueno sí siempre hay un poco de debate de árabes dos convocatorias pues claro ha habido al principio un poco de confusión once también ha se ha creado un poco a falta no falsos rumores y eso ha hecho que a veces como una convocatoria cediera como legal y la otra como no legal hemos tenido que explicar que que que todas las dos son legales que que cada persona debe decidir por sus propios pues tanto sus corsés económicamente puede de nuevo sus propios ideológicas o lo que sea de civil una u otra no nosotros hemos apostado por la de veinticuatro horas porque pensamos que todas las de desigualdades

Voz 0027 42:15 todas las que tiene la mujer

Voz 2 42:17 no en su día a día tanto laboralmente como como en el tema de la corresponsabilidad de las violencias machistas son muy importantes como para que la huelga sea sea general

Voz 0027 42:30 en la educación por ejemplo en Baleares usted percibe una brecha salarial existe en el ámbito de la educación

Voz 2 42:37 bueno más que brecha salarial porque es verdad que nosotros y tenemos los mismos sueldos y los mismos pluses tanto hombres como mujeres al al estar pagados por una administración pública pero sí que hay otro lo de brechas no como la la brecha de género hay sobre todo en los en los centros educativos de Infantil y Primaria es es un sector muy civilizado donde hay muchas mujeres sí que es verdad que también ha allí al estar tan finalizados los cargos de dirección en los los ocupan las mujeres pero ya sí pasamos a la de la educación en áreas donde hay más número no de hombre nos encontramos muchas veces que los cargos directivos están ocupados por ellos

Voz 0027 43:20 por ejemplo

Voz 2 43:21 se lo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esto

Voz 0027 43:24 mañana gracias buenos días María Angels Rodríguez bon día es responsable de Salud de CCOO en Catalunya a esta hora en la sanidad catalana está está protestando verdad

Voz 2 43:37 en viejos empezado pronto tenemos potestad para todo el día

Voz 0027 43:42 y cómo va a articular esa protesta

Voz 2 43:44 de momento muy bien tenemos un seguimiento en la pública alrededor de un ochenta por ciento

Voz 0027 43:50 hombre claro lógicamente Samira

Voz 2 43:52 estamos asustados unos no unos servicios mínimos elevados como nuestras otras huelgas anteriores en el sector dependencias sector privado él se era el siempre recién están de mínimos son gente que ha manifestado su tu vas de sí

Voz 3 44:07 Dios voluntad viajero venga esto

Voz 2 44:09 Olga de dos horas huelga feminista pero por desgracia están trabajando puesto que estamos hablando es el cien por cien de servicios mínimos

Voz 0027 44:17 María Index que motivos tiene una trabajadora de la sanidad en Cataluña para ir hoy a la huelga

Voz 2 44:23 claro pues mira como motivo son muchos porque históricamente por el tema de la mujer ha sido un sector siempre han mucho más precario a nivel de contratos en él de salarios etcétera De hecho las dos horas es es es motivo de porqué Comisiones Obreras decimos dos horas es por qué es la diferencia de horarios es decir las horas que tiene que hacer además una mujer de media para cobrar lo mismo que un hombre entonces dentro de este es uno de los padres motivos en el caso de soy la pública por ejemplo no existe en este momento una diferencia salarial como tal pero sí de otro tipo por ejemplo las tenemos un sector que en algunos casos estamos hablando del noventa por ciento de mujeres trabajadoras caso dependencia caso geriatría alrededor de los ochenta por ciento en el resto de la sanidad

Voz 0027 45:14 los directores de hospitales

Voz 2 45:16 hospitales es es todo

Voz 0027 45:19 punto activó

Voz 2 45:21 no entonces setenta y el noventa por ciento depende de qué sector estamos dando que los altos cargos son hombres entonces justamente el ochenta por ciento mujeres y por ciento incluso el noventa a algunos casos de directores son hombres evidentemente es aquí tenemos la brecha no lo que llevamos el techo de cristal que la mujer no puede subir más haría

Voz 0027 45:45 a María Angels esta ola tiene marcha atrás esta ola tiene vuelta atrás esta ola feminista en la que estamos

Voz 2 45:53 se marcha atrás no lo que quiere mudéjar conseguía igualdad es que tampoco así pide otra cosa no se pide ser más que nadie lo que se está pidiendo es un trato de igualdad

Voz 0027 46:04 María Angels Rodríguez responsable de Salud de Comisiones en Cataluña gracias por estar en la SER bon día

Voz 2 46:10 hoy en día

Voz 0027 51:04 nueve y cincuenta y uno de la mañana ocho y cincuenta y uno en Canarias hay tres mujeres que hoy no van a poder salir a la calle a exigir igualdad son Jennifer Hernández de Los Realejos en Tenerife Pilar Cabrerizo de Guadix en Granada Ia de la Fortes de Málaga son las tres víctimas mortales de la violencia de género que reconoce el ministerio en lo que va de año porque hay más casos Le María Elizabeth Santa Cruz a la que un hombre lanzó por la ventana a finales de enero en Barajas en Madrid oficialmente no se considera víctima de violencia de género porque no eran pareja pero evidentemente lo es porque todos los índices el investigación apuntan a que era una prostituta al que el cliente explotador sexual arrojó por la ventana Miguel Lorente ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género anoche anoche recoge este en Tomelloso forzó el Premio Internacional Luisa de Medrano enhorabuena es así allí explica esta una cuestión fundamental que que luchar contra la violencia de género es luchar contra la consecuencia no que contra lo que tenemos que luchar contra el machismo que es el origen de esa violencia de género