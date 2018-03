Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cabe

Voz 0325 00:10 son las diez las nueve en Canarias está en marcha la jornada de huelga de huelga con motivo del Día de la Mujer en España representan el cincuenta y dos por ciento de la población y están llamadas estos paros para exigir el fin de la brecha salarial la igualdad de los cargos directivos o el final de la violencia machista en Hoy por hoy hemos hablado con Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras que ha subrayado que tan importantes son hoy los paros como las manifestaciones cuyas principales convocatoria son esta tarde

Voz 3 00:34 tiene tiene claro porque yo creo que la en un concierto de concienciación colectiva empoderamiento colectivo de las mujeres que ha que ha estallado hacia ha dicho que hay que romper muchas otras cuando yo creo que el paro laboral es una su factor importante pero lo que creo que va a ser un auténtico arriba dado gente con nombres son las manifestaciones que va se van a desarrollar en toda España a lo largo del día

Voz 0325 00:59 Mariano Rajoy acaba de referirse por Twitter a este día dice en su mensaje que el Gobierno trabaja por la igualdad real y que cuenta con la colaboración de todos para lograr la plena participación de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres la ministra de Defensa acaba de leer en Valencia el manifiesto del PP europeo con motivo de este ocho de marzo un texto en el que denuncian por ejemplo la brecha salarial Dolores de Cospedal

Voz 4 01:20 es de todo punto Es increíble que mujeres bien formadas y competente todavía ganen menos que sus con

Voz 1061 01:28 bañeros hombres es es indudable

Voz 4 01:30 tanto encontrar soluciones para hacer desaparecer esta situación para erradicar también la violencia de género el acoso sexual en el trabajo en nuestro continente europeo

Voz 0325 01:43 las primeras concentraciones han provocado retenciones de tráfico en algunas ciudades es el caso por ejemplo de Barcelona también está ahora en Valencia desde allí informa Juanma Graner

Voz 1718 01:51 son muchas las calles de Valencia donde hasta ahora grupos de piquetes informan de la huelga hay también cortan de forma intermitente el tráfico así las principales vías de entrada y salida de la capital valenciana están sufriendo cortes de tráfico intermitentes bajo la atenta vigilancia de Policía Local y Nacional la entrada a Valencia desde la A tres la V veintiuno al sur y al norte la avenida de los Naranjos en la zona universitaria están sufriendo esos cortes no se han producido incidentes más allá de embotellamientos puntuales para dejar bien claro nos dicen que si hay amparan que si ellas paran Se para el mundo y hasta el tráfico

Voz 0325 02:20 Naciones Unidas poner acento en este ocho de marzo especialmente los derechos de las mujeres rurales la ONU ha hecho públicos distintos datos coincidiendo con este Día por ejemplo que las mujeres tienen más probabilidad de vivir en una situación de pobreza extrema que los hombres José Luis García

Voz 1061 02:33 la ONU recuerda que la desigualdad de género es endémica y que una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida ochocientos treinta mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo que se pueden evitar Naciones Unidas subraya que si no se aborda la desigualdad habrá que esperar hasta dos mil ochenta y seis para cerrar la brecha salarial la ONU dar protagonismo hoy a los derechos y el activismo de las mujeres rurales que constituyen más de una cuarta parte de la población mundial

Voz 0325 02:55 llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 0325 03:03 jornada de huelga feminista Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han cerrado un acuerdo esta misma noche que han trasladado ya a la CUP un documento que plantea el desarrollo de un nuevo proceso constituyente en Cataluña Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 03:14 el portavoz de sus para Cataluña confirmaba este acuerdo que ha alcanzado esta misma noche le pedía la CUP que se de prisa revisarlo para tener una decisión antes del lunes entonces es cuando se tiene que celebrar el pleno teóricamente convocado para investir a Jordi Sanchez

Voz 5 03:27 al ha cumplido Manu Agujetas forros para

Voz 0694 03:30 te cuadra a Le pido un esfuerzo para

Voz 0706 03:32 cuadrar la decisión con el pleno del Parlament aseguraba dar Pujol hoy ante b3 según el portavoz de Cataluña el acuerdo contempla el desarrollo de un proceso constituyente que tiene que acabar con una Constitución catalana o según dice con algún tipo de documento con

Voz 0325 03:45 estamos el dibujo hasta ahora con otras noticias José Luis Atlantia y ACS estudian un acuerdo sobre Abertis

Voz 1061 03:51 ambas han lanzado sendas opas sobre esta empresa hoy en sendos comunicados remitidos a la Comisión del Mercado de Valores confirman que están planteándose un pacto a esta hora ACS se anotan más de un seis por ciento en Bolsa al vértice deja casi un cuatro por ciento y Atlantia por su parte gana casi un cuatro por ciento en la Bolsa de Italia del

Voz 0325 04:06 exterior hoy tampoco va a haber entrega de ayuda en Guta

Voz 1061 04:10 el Comité Internacional de la Cruz Roja ha anunciado esta mañana que el convoy que tenía previsto enviar a esta zona asediada cerca de Damasco no va a poder entrar allí por la violencia que se sigue registrando en ese territorio el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha actualizado Además la cifra de víctimas por los bombardeos en Guta en las últimas horas al menos son ochenta y seis los fallecidos entre ellos diez menores y ocho mujer

si sumamos que Salvamento Marítimo está buscando en aguas de Almería una patera con treinta y tres personas a bordo que anoche partieron de Marruecos el operativo está en marcha de hecho desde las diez de la noche y un apunte más recordamos con esta jornada de huelga feminista de este ocho de marzo Renfe ha cancelado también un total de trescientos cuatro trenes AVE de Medi la de larga distancia en las líneas de cercanías van a circular un máximo del setenta y cinco por ciento de los trenes en hora punta del cincuenta por ciento durante el resto del día

Voz 1995 05:12 Toni Garrido si vosotras Price Se para el mundo es que no tiene sentido no existen precedentes en un país que pasó de la dictadura la decadencia con apenas un breve periodo de civilización entremedias no hay precedentes de algo parecido nunca en España pasó algo igual ocho de marzo de dos mil dieciocho tened claro que sí hablará de nosotras de las mujeres un país que hoy tiene la oportunidad de madurar de dar un paso decidido hacia el futuro hoy la sociedad española como nunca antes en su historia se enfrenta el reto de ponerse frente al espejo y comprobar en lo que se ha convertido porque si vosotras Price separa el Mondo voy mujeres jóvenes mayores Madres niñas abuelas compañeras defenderán en cada caso en cada plaza en cada esquina que todos podemos ser mejores que todos podemos vivir en un sitio más justo que a todos nos afecta a todo hoy España abre las ventanas airea espacios cerrados donde huele a rancio hoy la efervescencia de lo posible pone ante nosotros la cruda realidad hombres y mujeres no vivimos en el mismo sitio lo parece pero no vivimos igual la buena noticia es que decididamente hoy al menos el cincuenta y dos por ciento de este país ha madurada hoy por hoy les pertenece a ustedes hoy por hoy os pertenece a vosotras hoy será pues soldados nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque es evidente

Voz 1995 08:14 son las diez y ocho minutos una hora menos en Canarias no podemos utilizar las redes sociales pero aún así hemos lanzado hoy por hoy paramos hoy por el paramos y les pedimos que hagamos terapia que pongamos en común sentimientos pareceres opiniones nueve cero dos catorce sesenta sesenta este programa hoy va a estar en vuestras manos es bueno también recordar que pasa hoy por si alguien todavía a estas alturas digitalmente Nos entra Pablo González Batista muy buenos días

Voz 1646 08:38 buenos días Toni vamos a repasar Pekín oye

Voz 1995 08:41 ni una sola duda de lo que está ocurriendo hoy en este país quién

Voz 1646 08:44 convoca la huelga pues en España esta huelga de carácter internacional está convocada por la Comisión ocho m que agrupa a organizaciones feministas de ámbito nacional autonómico

Voz 0694 08:52 lo local y cuenta con un enorme apoyo

Voz 1646 08:55 el ochenta y dos por ciento de los españoles cree que hay motivos suficientes para convocar esta protesta contra la discriminación que sufre la mujer

Voz 1995 09:01 cuál es el lema Sí nosotras paramos separa

Voz 1646 09:03 cuando esa es la frase que pretende poner de manifiesto el relevante papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad

Voz 1995 09:09 y los bueno preguntar por los motivos cuáles son los motivos la vamos a recordar tiene cuatro ámbitos en la ámbito laboral

Voz 1646 09:14 el educativo el de los cuidados del consumo y los motivos son entre otros denunciar la brecha salarial la precariedad laboral el techo de cristal que dificulta el acceso de la mujer a puestos de poder el sexismo

Voz 1061 09:25 la violencia machista que como sabéis el año pasado mal

Voz 1646 09:27 tú a cincuenta mujeres a más de cincuenta mil

Voz 1995 09:30 en llamados a la huelga pues todos los trabajadores hombres

Voz 1646 09:33 mujeres lo contrario de hecho sería ilegal bueno rico

Voz 1995 09:36 quieren las convocantes que los hombres actúen pues en que actuemos según demos abuelos

Voz 1646 09:40 el colectivo feminista insta a los hombres a que secunden la huelga digamos de otra manera apoyando solidarizarse con la mujer para que ella pueda hacer esta huelga la sesión de Hombres por la Igualdad pide que los hombres se encargan hoy de los hijos de las personas dependientes de las tareas domésticas en resumen que se encarguen de todo aquello que suelen hacerlas mujeres para que éstas puedan participar en las diferentes movilizaciones

Voz 1995 10:01 sí es legal la huelga por supuesto

Voz 1646 10:03 dos modalidades los sindicatos CGT CNT han convocado a la Guardia general y el aviso no ha sido impugnado por el Gobierno por lo que ha quedado legalizada en el marco del derecho de huelga de los trabajadores por su parte los sindicatos UGT y Comisiones Obreras promueven paros de dos horas por turno que con carácter general Saray de doce a catorce horas por la mañana de dieciséis a dieciocho horas por la tarde

Voz 1995 10:24 hay servicios mínimos por supuesto así

Voz 1646 10:26 asegurar que en ciertos servicios esenciales hay un número suficiente de trabajadores para atenderlos no es el caso por ejemplo de hospitales sol transporte algunos sindicatos piden que las mujeres no sean incluidas en esos servicios mínimos pero la empresa no tiene porqué acceder a esta petición

Voz 1995 10:40 si hay que hablar de esto que hablar del dinero cuánto se pierde económicamente por secundar la huelga

Voz 1646 10:44 pues durante la huelga el contrato laboral queda en suspenso este día no se cotiza a la Seguridad Social se descuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias el descuento sease es sobre el salario bruto varía en función de si se opta por hacer paros aussies opta por acudir a la huelga general

Voz 1995 10:59 vale y por último vamos a repasar la durante todo el programa ha dicho vamos a recorrer todo el baile lo último en calendario de las movilizaciones

Voz 1646 11:05 si la huelga va a estar acompañada de acto Side manifestaciones durante todo el día por todo el país sin embargo las de manifestaciones están convocadas para esta tarde la manifestación central será en Madrid que salde saldrá de Atocha a las siete y terminará en la Plaza de España pero para cualquier consulta sobre las movilizaciones en cada ciudad municipio de este país hay una web en la que se puede encontrar toda esta información es hacia la huelga feminista punto oenegés

Voz 1995 11:30 bueno pues estas la hibernación hay muchas preguntas europea ya una más tienen tienen toda la información en en esa web también aquí en la Cadena Ser lógicamente durante dolía les vamos a contar qué es lo que está sucediendo en unos minutos a adelantaremos algunas de las movilizaciones previstas el algunas ciudades recuerda en Hoy por hoy paramos sus comentarios sus opiniones sus aportaciones eran extremadamente bien valorada Si recuerden el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta un día especial y por eso hoy todavía más necesitamos cinco vatios

Voz 9 12:11 Raúl Del Bosque muy buenos días toree hoy cinco necesitamos la mejores cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco porque durante años ante tanta desigualdad a las mujeres tenía que aferrarse al grito de

Voz 10 12:23 aguanta

Voz 9 12:28 y hoy por fin queda claro que lo de aguantar Se va a acabar

Voz 1995 12:32 digo número cuatro por lo que se haya liado

Voz 9 12:35 lo tienes claro lo de hoy no se preocupe señora queremos explicar los actos previstos en las principales ciudades españolas y el seguimiento de la huelga en el resto de Europa motivo número tres mejor que España es un país maravilloso sino fuera porque hay que cavar con gente como esta

Voz 11 12:50 tú no me gustan las mujeres que sean grandes no muy gorda pero grandes formal que no fumen para eso estoy yo para hacerlo

Voz 9 12:59 esto sigue pasando dándonos lo recordará como cada jueves el periodista Javier Gómez Santander motivo número dos que hoy más que nunca queremos que nos digáis nueve cero dos catorce sesenta sesenta como decía Toni es todo esto tenemos que hablar como eje de una huelga que que estáis haciendo ya nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce seremos a la gente se sienta finalmente motivo número uno porque por fin el movimiento feminista es arrollador ahí ya tocaba un poquito y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

sí tal que Luis el Cabrón exhibirla

Voz 13 14:13 sí efectivamente ese quizás en la manera más evidente habla de en un largo artículo y también en los principales titulares durante su portada digital habla de El día de la mujer pero sobre todo aquí en España yo creo que es el día que exhibir más tal vez intensamente más incluso que los países nórdicos hoy especialmente si hacemos repaso los comentarios ponernos al día de lo que se trata como no tiene que destacar con alguien conocido fue de países de habla de Cruise que apoya la huelga según BBC también va a ser doméstica

Voz 1995 14:48 pues nos gusta que la prensa internacional hoy mil especialmente España por ejemplo que hay en los zonas de Augusta que la prensa internacional efigie hoy porque cada vez que salimos tienda mega aparecemos interaccionan los es mejor motivos pero hoy que la prensa internacional que la avidez esté pendiente de lo que ocurre en España es una la muy buena noticia son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias es un día donde la normalidad brilla por su ausencia así que José Ángel Fuentes buenos días

Voz 2 15:16 hola qué tal va la mañana como de costumbre aquí llegan de nuevo buenas no

Voz 15 15:20 noticias de El Corte Inglés remite ha tocado hacer la compra puesto es muy fácil porque si te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor llene el supermercado de El Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días además hasta el catorce de marzo tienes un cincuenta por ciento de regalo por compras superiores a diez euros en todas las conservas de pescado un regalo que podrás canjear en una próxima compra superior a quince euros también en conservas de pescados es que no hay nada como nuestras conservas de pescado tesoros del mar saludables y sabrosos y listos para consumir en cualquier momento como ingrediente principal de numerosas recetas no olvides que las puedes encontrar con la mayor variedad surtido y te las mejores marcas en Hipercor el supermercado de El Corte Inglés

Voz 1061 21:32 en en Madrid en la capital que no voy a tener una concentración de de de mujeres desde Callao Sol Plaza de España poeta Alcalá sino me fallan los datos estamos hablando de ciento ocho concentraciones en todo Madrid más quince manifestaciones la principal será como sabéis esta tarde a las siete de la tarde desde Atocha hasta la plaza de España es una manifestación histórica al menos se Toni la previsión de la jefe de Gobierno en maneja unas cifras en torno al millón de personas casi un millón de mujeres principalmente suponemos esa tarde en esa manita estación tanto mixta como como de mujeres pero lo he dicho también concentraciones una de las más inmediatas a las doce de la mañana frente al Palacio de Cibeles en el Ayuntamiento Madrid parará la alcaldesa Mari junto a todo su equipo de gobierno y también a las doce muy cerquita de aquí a Radio en en Callao bueno concentración de de las periodistas que también paran entre ellas también las de las de esta casa los terrenos

Voz 1995 22:18 permitir ustedes que era su compañera claro a las doce vamos a intentar prestar atención hay muchas convocatorias en todo el país no solamente asociamos a prestar atención a nuestras compañías porque es un colectivo relevante para nosotros entienden especialmente especialmente sensible es verdad que hemos vivido muchas jornadas distintas de huelgas de movilizaciones de concentraciones Javier en Madrid pero esta desde primera hora de la mañana desde las siete de la mañana de ayer por la noche las minas y concentraciones apunta a que va a ser un día realmente histórico algo que se va a recordar durante mucho tiempo

Voz 1061 22:49 sí de hecho en la puerta sólo comentados ahora mismo bono a las doce en punto de la noche éramos escuchó durante todos los informativos en en Madrid y Nacional también esa cacerolada no que que auguraba ya un poco marcaba el punto de partida el el sonido no el el tono de las protestas que llevarán a alargar durante todo todo el día no solamente también en de mujeres trabajadoras y también de mujeres estudiantes porque a la una de la tarde también se espera una concentración también a modo de manifestación en Ciudad Universitaria en este caso iban a ser las universitarias que se van a concentrar a a la una de la tarde casi lo dicho casi ciento veinte protestas manifestaciones concentraciones solamente a quién a quién

Voz 1995 23:25 qué va a pasar la Asamblea porque escuchamos a a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes hablar de la huelga a la japonesa nos preguntábamos a eres ayer si esta huelga a la japonesa consistían desayunar dos veces no tenemos muy claro en qué consistía exactamente pero que iba a pasar hoy la asamblea

Voz 1061 23:38 bueno pues mira el pleno comenzado ya hace practicamente unos quince minutos ha abierto la sesión plenaria de de cada jueves en el parlamento madrileño una sesión que ha comenzado con una declaración institucional por este ocho de marzo iba a ser un pleno Toni atípico va a durar menos de lo habitual y no vamos a ver mujeres por ejemplo la bancada de Podemos todas las diputadas de Podemos llevan ausentar hoy en este pleno en el caso del grupo socialista bueno pues todos los diputados los parlamentarios de este partido van a parar durante dos horas entre las once y media la una y media de de la tarde no hará lo mismo en este caso Ciudadanos y Partido Popular hacías mención a la presidenta hemos visto ya con un broche un broche morado una placa morada en en la solapa de su chaqueta pero hoy la presidenta de Madrid estará presente en ese pleno también a la una de la tarde haciendo la entrega de los premios y los reconocimientos que era como una medida a las ocho mujeres más importantes a juicio de de

Voz 1995 24:27 el Gobierno de seguro checa indica que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene buenos asesores cerca en fin recordemos lo que va a pasar esta tarde manifestación se prevé multitudinario una recuérdanos que iba a pasar a las siete de la tarde la capital

Voz 1061 24:38 sí siete de la tarde ya desde las seis de la tarde Toni va a haber cortes en todo el centro de Madrid una manifestación que va a a surgir a comenzar desde desde Atocha va llegar hasta la Plaza de España pasando por por Cibeles por Gran Vía ya a ese comunicado final entorno a las ocho de la tarde en esta manifestación que como decíamos la Delegación de Gobierno cifró prevé

Voz 0325 24:58 qué puede superar el millón de personas

Voz 1995 25:01 Javier Bañuelos compañero de la Cadena Ser en Madrid muchísimas gracias al vamos a Barcelona Sergi Caballero un día

Voz 1646 25:07 de momento feminista

Voz 1995 25:10 Barcelona bueno pues por la mañana ya hay concede

Voz 14 25:12 pues en todas las plazas de los ayuntamientos catalanes el territorio podríamos decir que a esta hora ya está salpicado de movilizaciones por ejemplo las estamos viendo ahora mismo en la Universidad Autónoma de Barcelona en carreteras cortadas la C cincuenta y cinco por ejemplo en Manresa la C58 en Terrassa o la N II en Premià de Dalt en Barcelona a lo contábamos Ahora Madrid aquí la gran movilización comenzará en diagonal a las seis y media de la tarde llegará hasta plaza Cataluña donde se le

Voz 21 25:41 o sea el el manifiesto

Voz 14 25:44 en cuanto al seguimiento por lo que sabemos hasta ahora porque claro sólo todo esto acaba de empezar se está produciendo ya un alto seguimiento en sanidad porque según Comisiones Obreras en centros sanitarios hospitales catalanes ocho de cada diez trabajadoras y trabajadores están haciendo

Voz 2 25:59 el gas espera también muchos que miento en la

Voz 14 26:02 educación catalana donde mientras llega a clase en muchos casos lo que serán en las aulas es abordar cuestiones como la brecha salarial entre hombres y mujeres o las violencias machistas en cuanto a la movilidad el transporte público hay que tener en cuenta aquí Toni que el sindicato que convoca huelga total tiene mucha fuerza en metro y autobuses de la área metropolitana por lo tanto el servicio puede quedar muy tocado todo el día de hecho en metro y ferrocarriles de la Generalitat el tiempo de espera ahora es bastante largo y en algunos casos se han tenido que cerrar algunas estaciones para para evitar aglomeraciones

Voz 1995 26:36 así están las cosas en Barcelona en Cataluña Sergi muchísimas gracias diga hasta luego diez y veintiséis una hora menos en Canarias vamos a seguir los vamos a Radio Sevilla a estas horas allí nos espera Javier Márquez Javier buenos días

Voz 0694 26:46 buenos días que en esta mañana en la movilización feminista en la capital andaluza bueno pues se van la cita de diferentes colectivos a la una por ejemplo el movimiento feminista ha convocado una movilización en la Plaza del Duque Centrica junto a la zona comercial del centro de Sevilla posteriormente un almuerzo colectivo de mujeres en la plaza Bellpuig dejó en un barrio en la zona norte del casco antiguo donde convocan a a la mujer a que partido sí pero no sólo son ellas las que han convocado movilizaciones a las once y media de la lectura de un manifiesto de la Asamblea de periodistas a las doce el movimiento estudiantil y a esa misma hora los sindicatos han convocado concentración en los hospitales públicos y a las doce y media los sindicatos UGT CCOO convocan concentración todo como aperitivo a la gran manifestación que será esta tarde a las siete y media la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento de la capital y que será una de las muchas concentraciones y movilizaciones que se lleven a cabo puede en la zona las capitales de provincia Andalucía en prácticamente toda la ciudad de nuestra comunidad

Voz 1995 27:46 para esta tarde a las siete la demostración de fuerza va a ser realmente extraordinaria Javier muchísimas gracias a Salou nos vamos hasta Bilbao yo su Segovia buenos días

Voz 0694 27:56 cuáles son las principales movilizaciones

Voz 1995 27:58 previstas para hoy en Bilbao la jornada de momento

Voz 0694 28:00 está desarrollándose en incidentes reseñables la más significativa quizá la de Vitoria en donde tres mujeres han sido identificadas por portar sprays no autorizados en Bilbao a primera hora un grupo de mujeres ha desplegado en la pan harta de quince metros en el puente de La Salve seguro que lo conoce ese es el que está junto al Museo Guggenheim en la pancarta de color morado se podía leer ocho m huelga feminista en Portugalete el movimiento feminista frente al Puente Colgante Patrimonio de la Humanidad símbolo también de ahí el ex escenario que han elegido de la brecha no sólo salarial o laboral sino sobre todo social que durante años han representado ese puente la margen derecha en la margen izquierda de la ría del Nervión la derecha donde vivía el patrón de la fábrica la Izquierda el obrero ahí

Voz 2 28:44 Mora borroka feminista viva la lucha feminista ni comunicado decía

Voz 22 28:48 hoy va a ser un punto de inflexión por la cantidad de mujeres que bueno pues gestante que semana movilizar de una u otra manera como contábamos hay muchas maneras de de parar hoy aquí os hecho todos los reconocimientos a esas mujeres trabajadoras de los Barrie los cuidados que no era poder para que hoy

Voz 12 29:09 no puede estar con nosotros y eso es importante también reconocer nada

Voz 0694 29:12 en el Parlamento vasco al igual que en la Asamblea madrileña hay pleno con veintiun parlamentarios ausentes las que suman EH Bildu y Podemos de setenta y cinco que componen la Cámara así que quórum sí pero justo a la entrada de la Cámara en una Hakkari decía

Voz 0804 29:24 lo primero en lo que es mi propia agenda en cuanto a lo que pueda ser limitar la propia agenda también a actos públicos en los que no tenga ninguna ningún protagonismo iba a ser también de la visualización Libby civilización de la T solidaridad con la reivindicación del movimiento femenino feminista en alguna de las concentraciones que puedan tener lugar hoy en Euskadi

Voz 0694 29:52 así cuyo límite a su agenda pública y en el transporte los servicios mínimos del treinta por ciento fijados están funcionando con normalidad sin aglomeraciones así así que también el resto de servicios en cuanto las marchas convocadas a principal será en Bilbao pero en todas las capitales vascas se llevarán a cabo concentraciones y manifestaciones por la tarde a las ocho de cuanto a los faros división entre los sindicatos los nacionalistas convocan a distintas horas en total cuatro horas además de las veinticuatro

Voz 2 30:15 van a secundar el movimiento feminista

Voz 1995 30:17 no no hemos no emocionarse yo su con algunos de los sonidos que hemos que hemos escuchado con la historia de este puente muchísimas gracias yo soy Dolón vamos rápidamente hasta Valencia muy rápidamente después se continuaremos haremos un apellido unos vamos hasta Valencia Juanma Graner

Voz 1646 30:32 buenos días bon día aquí se repite poco la foto que acabamos de escuchar en Les Corts por ejemplo sesión de control al president sólo con diputadas de P de PP y de Ciudadanos las de Compromís PSPV y podemos hacen huelga y las consellerias las cinco consellerias del Gobierno valenciano no tienen agenda pública haya acudirán a la mani de esta tarde es sólo una de las muchas acciones lo más inmediato que en Valencia hacia para ya mismo la Asamblea Feminista convocado en la Estación del Norte a mujeres para que acudan con muchos con postales con carritos de la compra con escobas con delantales también concentraciones en el rectorado de la Universitat de València en cinco siglos nunca había habido una rectora esta semana ha llegado la primera más bimestre hoy concentración a las doce las mujeres estibadores también se concentran en el puerto hay comidas una macarra nada popular en fin todo para ir calentando motores para las manifestaciones de esta tarde la primera para abrir fuego en Castellón vive su fiesta grande la Maddalena es a la una de la tarde esta tarde llegará la manifestación a Valencia a las seis y poco después está convocada a las siete en Alicante

Voz 2 31:28 eh

Voz 0694 31:29 eso es lo que está previsto en Valencia muchísimas gracias muy rápidamente los vamos a Zaragoza Pepe las Marías Pepe buenos días hola buenos días que está prevista en tu ciudad que la concentración convocada por sindicatos UGT Comisiones junto al monumento a la Constitución tenían una manifestación que saldrá del campus de la Universidad convocada por la Coordinadora Feminista ambas a las doce de mediodía ya a las doce y media también como en Madrid en otros puntos concentración de periodistas aragonesas en la plaza de España

Voz 1995 31:54 pues sí sí contar los gracias Pepe Yuste contaros que eso qué va a pasar en su ciudad en su pueblo en su barrio por favor ya menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy les cedemos este este espacio esté va a ser su altavoz lo pretende serlo siempre pero de una forma muy clara y muy evidente nueve cero dos catorce sesenta sesenta Hoy por hoy paramos

Voz 23 32:20 conecta a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI

Voz 2 32:26 XXXIV sesenta y seis

Voz 5 32:29 lo que quieras

Voz 24 32:33 primera fuerza política del Parlament se llama de Cataluña

Voz 2 32:37 claro pero ya está no hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 25 32:46 hola me encontrara la utopía somos porque tuve la Berna me y no

Voz 1995 32:52 donde sí

Voz 26 32:54 sí tal que Luis el Cabrón exhibirla

Voz 7 32:57 vimos

Voz 2 32:59 además de esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puedes asoció puede ser Rosetti cuando ese día finalmente amanezca será por magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 1995 38:11 nueve cero dos catorce sesenta sesenta en los llama desde A Coruña Marina muy buenos días

Voz 41 38:17 hola buenos días de saludarte y gracias por fortuna llamada cómo estás viviendo el día de hoy os mira yo trabajando

Voz 42 38:26 yo trabajando muy a mi pesar tengo yo trabajando porque yo soy una trabajadora de eventuales hoy estimado ahora portuaria en el puerto Luis estoy trabajando

Voz 1995 38:37 y cómo se está viviendo esta jornada tu trabajo hay muchas mujeres que hoy no pueden parar por múltiples motivos resta es un ápice su movilización general a la particular cómo lo estás viendo cómo se está viviendo hoy

Voz 42 38:50 mire en mi plantilla somos dos mujeres solo quedamos dos el resto son todos Londres en las que había hace con jubilando oí en este momento quedamos dos mujer es nada más pero ellos yo deje caer así un poco quién va a ser el paro de dos horas según me dijeron si no quería trabajar me paz

Voz 43 39:16 sí es lo que hay

Voz 44 39:20 pues sí

Voz 1995 39:21 pero a tu voz Marina para dar voz valga la expresión a todas las mujeres que hoy aunque quieran

Voz 42 39:29 de alguna manera es quería decir una cosa yo no me siento discriminada mi trabajo estoy muy contenta es más hoy les digo a todos las cafeterías del puerto están cerradas pues ya hubo dos camioneros que metraje tantos cafés entonces en ese sentido no tengo nada que decir pero abaten que estoy con todas las demás pero

Voz 41 39:54 a tope gracias por tu llamada Marina hincha Vicky niño diez días

Voz 21 40:01 de la mujer

Voz 1995 40:03 importante con los ojos nada más Europa sabemos que están pendientes de lo que hoy ocurre en nuestro país Rosa

Voz 41 40:09 vi muy buenos días hola buenos días encantado de saludarte cómo estás leyendo esta jornada

Voz 42 40:14 pues mira yo muy nerviosa llevo ya nerviosa varios días porque creo que hoy va a haber un antes y un después estoy muy nerviosa y ahora mismo me estoy preparando para irme a una concentración haré huelga por la tarde que es muy turno de trabajo la tarde entera y me iré por supuesto a la manifestación eh mira quería comentaros la poca sensibilidad que está teniendo el Gobierno y el Santi del Partido Popular con el problema de las mujeres pero claro si miramos que Soraya Sáenz de Santamaría cuando tuvo su bebé se cogió solamente dos meses de baja maternal de los cuatro a los que tenemos derecho ya las mujeres pues claro eso no se explica de ninguna de las maneras para nuestra causa de ninguna luego también quería apuntar una columna en un periódico creo que era digital que escribió ayer todo un fiscal todo un miembro de la Real Academia Española que se llama Ramiro Grau que consideró un insulto y una aberración hacia las mujeres yo creo que están tardando mucho en destituir a este señor tanto del fiscal como de miembros de la Real Academia porque yo creo que si alguien la analiza el texto que escribió tiene que ser constitutivos de delito porque no me parece ni medio normal lo que escribió ayer por favor si alguien lo puede buscar por Internet que lo busque y lo vea que no exagero nada

Voz 41 41:44 precioso Grau se llama gracias por tu llamada Rosa placer nos vamos hasta Sevilla Magdalena buenos días hola bueno de Antoni cómo estás viviendo esta jornada

Voz 45 41:54 pues mira como una compañera de nerviosa Hay muy contenta por poder hoy participa are movilidad ahora aquí en Sevilla la concentración de las doce de la mañana y por la tarde a la manifestación ir sabes Toni lo más lo que más me me me motiva porque si me siento identificada con todo lo que se reivindica pero sobre todo con los cuidadores yo he sido una una persona que que he tenido que renunciar a a muchas cosas en mi vida muchas porque a ver me mate con ACB Mi padre como Alzheimer de pues yo he trabajado para la Ley de Dependencia hice lo que es estar ahí que seguramente hoy su compañía va a hacer la radio e iban a estar informada de todos seguramente tendrá los bellos de punta pues yo tengo ahora mismo porque es duro muy duro muy poco de no se sabe nada se lo qué es ETA qué se hace con todo el cariño del mundo con todo el amor del mundo pero quema mucho y pasa factura porque no pasa yo actualmente no puedo trabajar por enfermedades que que he ido acumulando la fibromialgia como bueno no te quiero contar eso simplemente quiero que sepa si alguna me está escuchando que hay supongo que sí como ustedes que están ahí al lado del enfermo al lado de su hijo de su padre al lado de su madre las familiar que quieren con locura hay que eso es lo más importante que que se perdona que me emociono y quiero que sepan todas esas persona que yo ya soy de aquí de Sevilla y que era voy a tener mi pensamiento seguro

Voz 1995 43:36 crimen Magdalena que después de escucharte no aserto será la que la que va a tener a esa gente a toda esa gente necesaria imprescindible en el pensamiento Magdalena que tengas un muy buen día

Voz 43 43:47 muchísimas gracias

Voz 45 43:49 la todos adiós y gracias

Voz 1995 43:52 llevar gracias vamos a hacer una pequeña pausa pero antes vamos a escuchar a Menchu que nos llama desde Asturias

Voz 41 43:58 buenos días buenas ideas como está siendo pero

Voz 43 44:02 pues mira está haciendo emocionante hicimos he me acosté a las doce de la mañana a las seis de la mañana ya estaba siendo les vamos a ir a la manifestación tengo cincuenta y seis años y yo necesitaba ver un poco de cambio estoy haciendo diles muy emocionada estoy participando dentro de lo que pudo en todo decir que aparte de la huelga laboral ni una huelga de consumo que no nos costó sí que es que no estemos gastando dinero absurdamente salgo mucho más amplio la huelga está la huelga de cuidados que decía la compañera fundamental tantísimas mujeres como están detrás de un enfermo en la familia mi animal a mi padre que tiene Alzheimer de alguna manera todas las mujeres hoy van a estar en la calle con nosotras en los pensamientos nuestros estoy muy emocionada porque pienso que hubo unos años grises pero la gente joven está cogiendo mucha fuerza a las estudiantes están creyéndose lo están oyendo

Voz 46 44:59 en queriendo ser iguales a lo mejor hoy en España

Voz 43 45:02 por fin empieza el siglo XXI manda eso que estoy muy muy muy emocionada el que voy a participar en la manifestación hoy en creyendo que vamos a hacer historia que la necesitamos

Voz 1995 45:15 te hubiera quedar

Voz 43 45:17 las perdona segundo hay dos mujeres desaparecidas ayer apareció otra muerta estamos cansadas no queremos tener miedo queremos servir de ver

Voz 1995 45:24 me voy a quedar con tu frase Menchú la voy a utilizar en hoy por fin en España empieza el siglo XXI presume mucho mucho la opinión de muchos y y la sensación y la efervescencia de un día como hoy nos

Voz 43 45:39 hacemos

Voz 20 45:49 yo solo

Voz 47 45:52 hay un gran amigo

Voz 41 51:46 si vosotras Paradis Se para él

Voz 1995 51:48 es una gran oportunidad tenemos hoy de avanzar qué gran oportunidad de poner a la sociedad española frente al espejo y mirarlos y comprobar el lo que nos hemos convertido que gran oportunidad de mirar al futuro que gran oportunidad hoy de vivir por fin en un sitio mejor este programa trata todos los días de de servirles de entre tenerles de informarles pero hoy más que nunca lo ponemos a su disposición todos los días hacemos el ejercicio de esfuerzo de tratar de entender que les interesa aquí les gusta que les motiva que las nueve hoy es evidente cual es el motivo y hoy está altavoz es suyo Alejandra muy buenos días

Voz 43 52:27 hola buenos días me llamo desde Madrid

Voz 41 52:31 sí sí eso estoy lo tenía digo estás en casa estás en el trabajo estás en escuchen hubo estás millones debía

Voz 43 52:38 pues bien muy contento muy feliz con muchas ganas de que de que llegue esta tarde Hay bueno he llamado porque han sido una semanas un poco un gran trabajo yo soy profesora trabajamos en colegio ha sido ha habido habido coacción para para no secundar la huelga

Voz 1995 53:02 pero eso no es legal

Voz 43 53:05 pues puede sellar el se

Voz 41 53:07 no sé si esto sabemos pero seguramente es lo que está ocurriendo en miles

Voz 1995 53:11 los sitios en España

Voz 41 53:14 sí

Voz 43 53:16 todo estaba escuchando a otra otra mujer eso situaciones y bueno yo decidió hacer la huelga porque porque soy una mujer privilegiada tengo estudios y bueno en fin tengo un trabajo que dentro de lo que cabe hecha cubiertos si si pasa algo que bueno tome la decisión y estoy satisfecha contenta pero eso no quita que que hayan sido días de de bastante este

Voz 1834 53:44 la verdad

Voz 1995 53:46 pues pensemos de hoy Si lo vamos a hacer conteo Alejandro en esas mujeres que algunas no pueden hacerlo cuidadoras Pons contaba que una otras mujeres aunque quisieran no va Ana dejarles no no no pueden hacer porque las consecuencias de su decisión de su acto que es legal legítimo de su derecho las consecuencias quizá no sean las deseables en una sociedad que presume de ser avanzada como una

Voz 43 54:09 ni se imaginan prensa dan medio educativo no que la amenaza no no sé si no se cumplirá de forma inminente porque demasiado evidente no si lo eh pero bueno será si si ocurre será

Voz 1995 54:27 pues mira Alejandra como a la radio déjanos saber si ocurriera algo ancianos Si algo ocurriera ya que hemos hablado hoy Si algo ocurriera déjanos

Voz 42 54:37 aún así eso salida algo conductas

Voz 1995 54:40 bueno no lo sé pero si algo ocurriera cierto es ya después es saber cuál es tu situación era bueno pues vuelves a llamar y lo lo volvemos a poner en en común y a ver qué ocurre un beso gracias por llamarnos gracias a llamado Román toma muy buenos días desde dónde dónde estás ahora

Voz 1834 55:01 el coche concluyó

Voz 1995 55:03 sí soy apremio para que quienes llamas

Voz 1834 55:08 bueno yo estoy digamos más que nada puedo hablarte de mi mujer

Voz 43 55:12 porque entonces yo soy yo