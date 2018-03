Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 se

Voz 3 00:10 son las once las diez en Canarias distintos actos y protege

Voz 1673 00:13 estás en las principales ciudades reivindican a esta hora la igualdad entre hombres y mujeres en este día de huelga feminista con motivo del ocho de marzo en el Congreso por ejemplo una charla con mujeres destacadas de todos los ámbitos en la que la presidenta de la Cámara ha subrayado el carácter reivindicativo de excedían informa Óscar García

Voz 1645 00:28 a pesar de que el Congreso ha suspendido hoy su agenda ordinaria se ha organizado esta charla coloquio donde la presidenta Ana Pastor la elevado a acto reivindicativo

Voz 4 00:36 porque hoy tenemos que hacer un acto como es porque hoy a pesar de que hemos logrado y hemos avanzado que pueda haber e igualdad legislativa sin embargo sigue habiendo una desigualdad que es inaceptable para cualquier mujer en el día de hoy

Voz 1645 00:52 a este acto asisten entre otras la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarna Roca ahora directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas María Blasco también hay representación de algunos grupos parlamentarios PP PSOE PNV y Ciudadanos Consolider al Albert Rivera

Voz 1673 01:06 varias activistas feministas han acudido un acto de la ministra de Igualdad en Logroño para presentar sus demandas allí está Diego García

Voz 5 01:12 así las cuarenta mujeres de la Coordinadora Feminista se han concentrado a las puertas del restaurante donde el Partido Popular celebra una convención bajo el título Mujeres Igualdad las convocantes han lanzado consignas como vuestras leyes nuestras normas violencia machista terrorismo de Estado a las doce clausura de convención la ministra de Igualdad Dolors Montserrat

Voz 1673 01:30 en los últimos minutos están sumando además reacciones desde la política y la justicia resume José Luis García e inmigrantes

Voz 1061 01:35 Secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha subrayado en Twitter el compromiso de su partido por la igualdad entre hombres y mujeres asegura que este ocho de marzo es un día que va a cambiar la historia Albert Rivera por su parte ha pedido que se luche juntos

Voz 3 01:47 hombres y mujeres contra la discriminación la violencia machista

Voz 1061 01:49 a favor de la igualdad además el fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar ha trasladado también en redes sociales su compromiso personal en defensa de los derechos de la mujer

Voz 1673 01:57 les sumamos más imágenes de esta mañana por ejemplo en las Cortes Valencianas hoy es día de sesión de control al Gobierno regional una sesión a la que no han acudido las diputadas ni del PSOE ni de Compromís ni tampoco de Podemos allí está Manuel Gil

Voz 6 02:10 en sus asientos cuelgan carteles en los que se le diputada en huelga yo paro una sesión en la que Ximo Puig ha recordado que preside un Gobierno paritario que apoya todas y cada una de las reivindicaciones feministas ha criticado a Mariano Rajoy polvo provoque boicotear la huelga participando esta mañana en una convención del PP europeo aquí en Valencia mientras las diputadas del PP y Ciudadanos aseguran que quieren luchar por la igualdad trabajando la popular Isabel Bonig asegura que su partido no cree en el feminismo radical sino el luchar por la igualdad de la mano de los hombres

Voz 1673 02:39 y esa imagen que se da en Valencia se está repitiendo también por ejemplo en Vitoria sólo las parlamentarias del Partido Popular y las del Partido Nacionalista Vasco han acudido al pleno del Parlamento vasco y sumamos que la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado esta mañana dos años de prisión a un hombre que reconoció haber abusado de una mujer cuando ya estaba inconsciente por el consumo de alcohol en una discoteca de Caravaca de la Cruz llegamos hacia las once y tres

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1673 03:06 imágenes de este ocho de marzo en Barcelona se están concentrando las primeras columnas de manifestantes que van a confluir Se espera a mediodía la Plaça Sant Jauma desde primera hora ha habido además cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad

Voz 8 03:17 el Barcelona Sergi López a esta hora donde

Voz 1895 03:20 más se notan los efectos de la huelga en el metro de Barcelona donde en la mayoría de línea se dobla el tiempo de espera habitual en la plantilla del metro hay un gran peso de la CGT y algunos trabajadores están siguiendo la huelga de veinticuatro horas en la sanidad donde la huelga se ha hecho desde las ocho a las diez de la mañana los primeros cálculos apuntan a un seguimiento del ochenta por ciento ahora las once han empezado a formarse tres columnas en Barcelona que confluirán sobre las doce del mediodía en la plaza de Sant Jauma en la primera gran protesta de este ocho de marzo

Voz 1673 03:51 con motivo de este ocho de marzo Naciones Unidas destaca también que el ochenta por ciento de las personas desplazadas en todo el mundo por los efectos del cambio climático son mujeres informa Javier Jorge así es en África Nigeria Umbro también en Estados Unidos en Nueva Orleans ocho de cada diez personas desplazadas por el impacto del cambio climático son mujeres según denuncia la ONU en este Día Internacional por ejemplo las eh días provocadas por el actual recalentamiento de la tierra han secado un noventa por ciento el lago Chad y esto ha obligado a abandonar sus hogares a miles de mujeres sin embargo Naciones Unidas no predica con el ejemplo porque sólo son mujeres una cuarta parte de los científicos que están elaborando ahora el nuevo informe del IPCC el panel de expertos de la ONU contra el cambio climático y un asunto más más allá de ese día de huelga feminista el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya el nombramiento de Román Escolano como ministro de Economía un nombramiento que según el secretario general de CCOO Unai Sordo no va a cambiar nada con respecto al trabajo de su antecesor de Luis de Guindos

Voz 9 04:43 Mariano Rajoy va buscando una continuidad en las políticas económicas y que a mí me parece una mala noticia porque creo que las políticas económicas actuales están comer tanto en España un crecimiento sin redistribución lo que es lo que se crece

Voz 3 05:01 las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviosos si Tours cuando su padre les ve aparcar

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:32 Toni Garrido si vosotras Price separa el mundo hoy por hoy Pollos pertenece más que nunca nueve cero dos catorce sesenta sesenta es muy evidente que tenemos que hablar y vamos a hacerlo durante durante toda la mañana este programa hoy no tiene otro sentido no tiene otro foco más que le videntes y tratamos de reflejar y hacerlo bien qué pasa en este país todos los días hoy es evidente muy evidente lo que está pasando en este país pero aún así hay gente que insiste no se sabe cómo interpretarlo en que España es un país maravilloso Javi Gómez Santander muy buenos días

Voz 3 06:11 hola buenos días Tony sí lo es

Voz 1995 06:13 hoy no sé es que hoy tengo sentimientos encontrados un día muy emocionante es un día donde el momento es ahora hay parece muy evidente una vez más que algo está ocurriendo pero tú te debes hoy a decir que España es un país maravilloso

Voz 1995 06:43 sí sí sí sí tú sostienen de te voy a explicar que España es un país maravilloso aunque hay que inventarse la claro te apoyas en sonidos que justo van contra ese

Voz 13 07:46 el baile en este caso la libertad de la maternidad para decir que hoy sólo que las mujeres deshace auténticamente mujeres

Voz 1995 07:52 pues con estas mimbres sacaron las que sí que sí voy a la que se vaya a la manifestación estatal vale y enseguida Javi no vas nos va a demostrar al menos va intentar explicar por qué cree que este es un país maravilloso aunque hay que inventarse lo hoy muchos están empezando a inventar ese nuevo país y ante las preguntas mucho si está obteniendo sólo una canción porque es evidente que este fenómeno va dejar a más de uno en el suelo y que esas botas para pasar por encima

Voz 14 08:21 a ver Steve Walsh

Voz 3 08:45 no

Voz 3 09:39 Orchestra el treinta y uno de marzo cuenta Lucía

Voz 2 14:32 de lunes a pillar a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos la decisión no es firme pero a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo síguenos también en Hora catorce punto que apenas

Voz 37 14:49 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 15 14:53 Toni Garrido

Voz 1995 14:54 el primer día llegó aseguró que España es un país maravilloso aunque había que inventarse lo dijo no semanas después percibieron la idea dijo que pese a todo lo que pudiera parecer España es un país maravilloso y además estaba condenado a hacerlo sin remedio una condena feliz en la que cada semana trata de convencernos no ya como periodista sino como es el español por antonomasia de que este país es maravilloso

Voz 35 15:27 Javier Gómez Santander buenas no

Voz 1995 15:30 muy buenos días eh sigues asumiendo el rol de de España esto es algo con lo que en nace Toni no puede renunciar a una responsabilidad así como Harry Potter lleva aquí una marca en la frente en todo ahí que llevó el mechón de el día de el blanco de España sí pero vale esto lo hemos contado en alguna ocasión cuando la reina de Inglaterra recibe a la gente en Palacio en alguna recepción siempre hace la misma pregunta cuenta siempre hace la misma pregunta cómo ha llegado usted hasta aquí la gente contesta Froome iba siga a bordo coge un taxi estaba en hotel y a exhibir y otra gente empiece a contar su trayectoria vital bueno pues mis padres tenía una granja en Oxford de ahí ella claro es una pregunta muy ambiguo así que permíteme permita semi permitió tuve que haga hoy la misma pregunta hoy día ocho de marzo hoy día de la huelga feminista Javier

Voz 3 16:32 cómo hemos llegado hasta aquí hay Toñi de hecho vengo hablarte de eso vengo a explicarte cómo hemos llegado hasta aquí

Voz 38 16:40 hasta esta sensación la pregunta de

Voz 3 16:42 hoy es España es un país machista yo he traído con la respuesta pasará qué misterio habrá pues mira una cosa muy pequeñita pero Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en Salvados hablando de la sensibilidad de la huelga que nos hacía

Voz 28 17:02 ya llevamos cuarenta años es constitucional no capeas desconvocó la huelga por las diferencias salariales la pregunta razonable es porque este año el año pasado o el anterior la anterior o como su suelo barato

Voz 1995 17:13 claro es es una sensibilidad ya que nos apunta eh la idea de que por ejemplo en las actrices en Hollywood no quieren a Mariano Rajoy Jan no se ha convertido en los Globos de Oro por ejemplo en humo en un movimiento

Voz 3 17:27 antifascista anticrisis si el nuevo No a la guerra sea los cómicos no te puedes fiar de ellos en fin las mujeres llevabais toda la vida más no podíais esperar doscientos años más bueno pues no ha sido el único dentro del Partido Popular en los últimos días se han dicho muchas cosas siempre dicen que desde el respeto y Pepa lo Arzo desde Canarias con amor

Voz 39 17:46 no sé supongo que tendrán tiempo libre para para ir a la peluquería no pero yo creo que eso no va a servir absolutamente para nada a mi me parece que lo que dice que el Gobierno es trabajar

Voz 3 17:56 este vuelo Garzo Pepa lugar Se llama Pepa Loves has dicho sí sí tiene las

Voz 1995 18:00 mujeres lo que van a hacer es ir a la peluquería no sabe evaluar

Voz 3 18:03 sí sí yo viendo cómo van a ir a la peluquería yo ya de que llueve pues esta es la sensibilidad El Mundo en el que estamos muy bueno también me llamó mucho la atención Arcadi Espada hablando del manifiesto allí

Voz 40 18:17 mira ahí hay desprecio intercedido gustosamente gustosamente me página dominical al manifiesto ese para qué las mujeres te mueran de vergüenza al leerlo no sólo por ese aire Gili putrefacto que tiene y que sube a cualquier persona alfabetizada los colores a la cara

Voz 1995 18:39 bueno esto respondería a la pregunta hay motivos claro pues ponemos esto otra vez pero es que yo quiero ir más allá y Toni son iba mucho a misa me va mucho a camisa es muy de Sony después de hoy esto sucede ahora por la huelga o es algo que viene de viejo

Voz 3 19:01 pues te voy a proponer hurgar vamos a hurgar en una borrosa en lo que más nos duele de España y eso que como dijo Vitolo esto de andar mirando que ha pasado no es propio de hombres como mujeres

Voz 41 19:14 eh

Voz 1995 19:15 el metiendo vencidos Izaña por tema como lo que ha pasado tienes este sujeto lo es un jugador

Voz 3 19:22 del Atlético de Madrid Iggy bueno le preguntaban porqué había pasado en el Vestuario y él encontró ese camino para la excusa pero sí Vitolo lo nosotros también vamos a estar hoy con el ni ni España por qué no hablamos con las mujeres vamos a intentar por qué no hay diálogo por qué no fluye la comunicación pues sabes quién habló de esto quién Arias Cañete

Voz 28 19:44 Camus el debate en tu nombre un agujero es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual con lo que se parece que de Sun machista que está acorralando a una mujer indefensa la actitud

Voz 1995 20:00 sí el que canta Novés se le consideró es otro pero lo más o menos

Voz 3 20:06 es el mismo machito Ponce le queríamos dar aquí un subidón

Voz 1995 20:10 de patriarca a él que Arias Cañete el otro era la que hablaba no que canta eso es así

Voz 3 20:16 le queríamos dar a esto por qué por qué hemos dado este subieron de patriarcado porque vamos al patriarca del patriarcado todas a escucharlo todo al hombre que es cinturón negro de machismo Fue alcalde de Valladolid les dan todos quedan sí sí de hecho luego lo segundo para hacer ahora hace los exámenes Si es verdad hemos escuchado antes el drama de los ascensores igual no han dado crédito miren mira

Voz 0890 20:42 hay veces que a mí me da cierto reparo entrar depende con quién me encuentras dentro porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés tú piensa que entre un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas se mete contigo un ascensor se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que las intenta agredir por lo tanto ojo con ese tema

Voz 1995 21:03 pues les donde

Voz 3 21:05 arriba aquí no les ha pasado esto bueno es una sentido

Voz 1995 21:09 de la Riva pero siendo alcalde

Voz 3 21:11 él también tenía esta sensibilidad enorme hacia la mujer pero hay veces que a las seis de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco productiva rocker no puedes tener tras décadas Quinn de todas maneras esto parece que pueden haber sido los éxitos de toda una carrera de machismo pero no es así el gran hit de León de la Riva vino con Leire Pajín exministra de Sanidad ministra en aquel momento del Gobierno de Zapatero él dijo que era la alegría de la huerta que repartía condones por todas partes remató yo

Voz 1995 21:42 tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo pero no lo voy a contar aquí

Voz 3 21:48 también detectamos que además de machista es la insta porque sería la veo la cara

Voz 1995 21:53 pero bueno yo creo que ese es el último de sus problemas y no es el único verdad y más alcaldes que han demostrado durante demasiado tiempo que la sensibilidad y la conciencia no está de su lado pues sí

Voz 3 22:05 vengo con David López este hombre ha protagonizado los uno de los últimos momentos grandes del Partido Popular en cuanto a machismo hombre de pelo negro y firme y aún más negras y firmes convicciones define a las

Voz 42 22:17 feministas muchas veces son mujeres frustradas mujeres amargar las mujeres rabiosa y mujeres fracasadas como personas que vienen a dar lecciones a las demás

Voz 2 22:27 de cómo hay que vivir de cómo hay que pensar

Voz 1995 22:30 bueno yo yo suelo te recuerda Javi que en la sección lleva por título España Sunrise a ellos

Voz 3 22:36 ahí vamos a llegar Toni ahí vamos a llegar pero por el camino estamos ahorrando y que tiene recompensa como vamos a llegar hasta allí sin saber lo que piensa David López este hombre

Voz 43 22:45 sobre el aborto creo que es el mayor crimen humanitario

Voz 42 22:50 existe el aborto Se convierte el cuerpo de la mujer en una sala de ejecutar

Voz 43 22:55 John de cientos de miles de niños y niñas también hay que decirlo

Voz 1995 23:02 también hay que niños y niñas niña

Voz 3 23:05 ya para que no le llamen machista Bender no no solamente maravillosos empezamos a sospechar que el PP no haber cómo lo digo como si no entendiera bien a las mujeres pero por si les quedan dudas escuchamos a Gallardón con eso de que hace a una mujer mujer

Voz 13 23:20 vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que hoy sólo que las mujeres les hace auténticamente mujeres claro que sí

Voz 3 23:27 creo que es una mujer que no es madre pan sin claro que sí

Voz 1995 23:30 digo Abi es así enfrenta

Voz 3 23:33 poco queremos enseñarnos con el PP que bastante tienen vamos a cambiar de tercio o no porque vamos a hablar de Ciudadanos cabeza de lista de Santander para las generales del quince irle preguntan a este hombre que se llama Carlos Prats sobre la violencia de género Iker responde

Voz 44 23:51 la pregunta es qué os la violencia B2 a somos absolutamente contra todo tipo de violencia pues mire estamos viendo que los solamente hombres mujeres sino también hay mujeres que también hay cárceles de mujeres hay redes hay yihadistas que son mujeres

Voz 3 24:06 con Riera periodista Gloria Mena eh Se ríe

Voz 1995 24:09 cómo te vas a reír siempre me está usted defendía

Voz 3 24:12 dado que hay yihadistas que son mujeres como vamos a hacer una ley de violencia de género a Carlos Prats sigue con su razonamiento porque si si las mujeres son peor

Voz 1995 24:22 claro está musa la analogía es que acaso no yihadista yihadistas bosque

Voz 3 24:25 por qué los yihadistas tíos que íbamos a reunir a los yihadistas todos van por nobleza porque al menos sabes que dicen bueno les esperan vírgenes probar mujeres que van al yihadismo por maldad Carlos Prats siguió hablando de la maldad de las mujeres

Voz 44 24:40 también al aborto la bolsa a parte de esa violencia es un fracaso es un fracaso es un fracaso no solamente no solamente personal sino fracaso de la sociedad

Voz 1995 24:51 me gusta mucho el orden de factores el abortos violencia

Voz 3 24:56 luego ya un fracaso es la verdad que dicen que brechas salariales el problema lo que tenemos es una brecha encefálica ojalá fuera ojalá fuera sólo la brecha salarial bueno una cosa esto fue fue bueno la RAE dijo en noviembre que iba a revisar lo de sexo débil igual a la mujer en el diccionario finalmente han dicho que es despectivo y esto bueno han levantado críticas podríamos decir nadie va va a decir que tendría que permanecer sexo débil como sinónimo de de mujer pues sí haya alguien nuestros queridos amigos ultras de Hispanidad puntocom Eulogio López su director explica por qué las mujeres si son el sexo débil

Voz 45 25:33 te llamamos debido a las mujeres por cada mujer necesita sentirse estimada sentirse querida dice Si no se marchita muere como El Viejo puedan eh eh todo las islas antes apreciado hombres y mujeres por la mujer mucho más mejoras necesita sentirse valorado por eso llamamos sexo David no por otra cosa

Voz 3 25:55 no sólo a ganar hombre que decir si es una por la mañana si es que vais buscando el fallo Hay pero bueno en esta cadena de pensadores hay motivos para pues vamos a subir un poco más el listón adiós

Voz 1995 26:12 pero con este ya terminamos el argumento de que demostrar que España es un país maravilloso seguimos esta línea yo me estoy bien

Voz 3 26:18 poco pero pero a esto hay que terminarlo con un arzobispo es que no podemos terminarlo de otra manera estoy para el arzobispo Cañizares

Voz 20 26:25 no podemos tolerar que es ideología de género sea más insidiosa cien palabras del Papa Juan Pablo II se derbi suele insistió en que el fondo van de la familia van a destruir el hombre buenas destruir la humanidad y ahora te explico por qué

Voz 3 26:46 porque estos tipos que ya cuando hablaron Así eran viejos hoy son todavía mucho más viejos hoy subastado está más sepultado por qué ellas Toni hoy están en la calle eso no es maravilloso

Voz 35 26:58 pues se

Voz 1995 26:59 España es un país maravilloso ocho de marzo Javi Gómez muchísimas gracias

Voz 14 27:07 en el en el todas

Voz 15 27:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 53 33:02 pues mira esta tarde hay convocada una manifestación pero efectivamente las portuguesas no han ido a huelga aquí la verdad es que no lo hice ha hablado inicialmente algunos repercusión la hemos visto en España ninguno de los partidos políticos mostró interés en unirse a al equipo

Voz 1995 33:23 Iker está llegando allí de lo que está ocurriendo aquí

Voz 38 33:26 siempre ha tenido muchísima repercusión sea es

Voz 54 33:30 es el de los periódicos se muy curiosa lo que está pasando en España

Voz 53 33:35 pero luego el el bloque de izquierda que su partido más a la izquierda que vivía en claudicar el España

Voz 55 33:42 eh hice novio que inició

Voz 53 33:44 lealmente se planteo posiblemente

Voz 54 33:46 es una muy bien mucha resistencia por parte de los sindicatos entonces la idea

Voz 53 33:52 el Gobierno por supuesto no ha hablado

Voz 54 33:54 el Gobierno aquí es esa sea avistar

Voz 1995 33:57 en cualquier caso la brecha salarial la injusticia la desigualdad también es evidente en Portugal

Voz 54 34:03 efectivamente este hecho al es más faltan aquí el diecisiete coma cinco por ciento y esta mañana han salido datos que muestran que en la población que tiene más siempre hay cinco años que sobre qué significa significante de la fuerza laboral salarial llega a ser del cuarenta y tres por ciento de las cosas que bueno siga

Voz 1995 34:24 en alguna que otra ocasión Ettore hemos hablado y hemos señaló algunas de las de las cosas que ocurrían en Portugal en Lisboa que nos parecían ejemplares hoy Aitor uno hoy la ejemplaridad creo que la vamos a tener en este lado de la frontera Aitor Hernández compañero muchísimas gracias por atendernos nos vamos a Londres señalábamos al principio del programa la importancia que está teniendo hoy en diarios como The Guardian o la BBC interista ocurrió

Voz 24 34:52 cuando Independent lo que está ocurriendo hoy en España Adil Postigo buenos días hola buenos días si efectivamente el seguimiento que se está haciendo aquí

Voz 0831 35:00 de la de la huelga en España es realmente

Voz 53 35:04 realmente masivo están las las primeras páginas y realmente están sorprendidos de la bueno del del del del número de mujeres que están participando en esta huelga ahí bueno ya están informando por ejemplo sobre la a mí me los trenes que no están pudiendo salir de todo y la repercusión que está teniendo en el día en el día a día están realmente sorprendidos por lo que pasa allí

Voz 38 35:26 porque aquí el paro es

Voz 53 35:29 mínimo importante importante

Voz 1995 35:31 lo que está ocurriendo y aquí de qué forma se está celebrando esta jornada el Día Internacional de la Mujer de qué forma se está celebrando allí

Voz 53 35:39 pues básicamente el el acto principal hay digamos que hay una una una organización que se llama Women Strike que es una plataforma que dice que que reúne a distintos colectivos de mujeres he convocado una una una concentración en Russell Square donde están las universidades en en en en Londres eh también hay hay de él no se espera que sea masiva estamos hablando que que que que esperan una concentración hablado con la con la organizadora esperan que haya unos cinco mil seis mil y siete mil personas y ojalá vaya vaya a más pero no se espera que haya que haya mucho también habrá piquetes en distintos puntos de la ciudad como que los cines Víctor House donde hay un grupo

Voz 0831 36:18 Gere que están haciendo huelga porque piden

Voz 53 36:21 cuidado con no sé con los salarios iban a ir allí para para ayudarles también hemos hablado con el con el director de sindicato de limpiadores de limpia y no sabemos ha dicho que están llevando a cabo para llevar a cabo distintas acciones en puntos de la ciudad de para para para solidarizarse con compañeros victimista dos en las empresas la principal bastión en el Royal Opera House y la la

Voz 0831 36:45 estamos de Opera de Londres a las a las jugar

Voz 53 36:47 tres de la tarde en cualquier caso son actos realmente muy muy muy muy concretos y muy mínimos no hay está de unos comentaba el director del sindicato que está sorprendido por la que considera que en España hay una capacidad de movilización mucho más grande que viene ya de de de de de de hace mucho esas muchas décadas y aquí no existe no ir también a decir también que hubo hay que decir también que hubo una manifestación masiva una marcha desde el Parlamento hasta Trafalgar Square el domingo liderada por Sadiq Khan y por la nieta de la sede de la líder de las subrayó y mientras llama en pan justo en esa en esa en esa marcha se considera que fue la la la la manifestación por solicitando el derecho de las mujeres aquí en donde se celebró el domingo

Voz 1995 37:36 así están las cosas en Inglaterra Daniel Postigo muchísimas gracias buenos días vamos a saludar a Mar va a ser que es el corresponsal del diario El País en París y hoy está con nosotros mar muy buenos días hola buenos días cómo cómo se está viviendo allí esta jornada

Voz 38 37:53 bueno en Francia no hay no hay una huelga general vaina huelga masiva como como en España hay una manifestación convocada a las tres treinta de la tarde a las quince sesenta y es una hora simbólica no porque se considera según los convocantes de esta manifestación que a esta hora las mujeres en una jornada laboral normal de puede a cinco de la tarde a las quince treinta al dejan de cobrar por la brecha salarial se Firpo por la brecha salarial que hay en Francia que se calcula que en términos Frutos ese es veinticinco por ciento y mirando los puestos iguales es del nueve por ciento de las mujeres a las quince treinta de quince cinco de la tarde ya no cobrarían este tiempo trabajado hasta ahora simbólica de las quince treinta para augura para para varias maneras estaciones de la República aquí aquí todo está muy centrado y es muy político el movimiento la posición de la brecha salarial precisamente que las empresas del Gobierno francés ha convocado una reunión interministerial es decir varios ministerios para presentar una batería de medidas precisamente destinadas a reforzar las sanciones y los controles a las empresas para que nunca Bazo de tres años y en la medida de lo posible con con esta brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 1995 39:12 es uno de los puntos fuertes de la campaña de de Macron esas promesas electorales en las que se hablaba de la igualdad y medidas claras y reformas en favor de esta igualdad it de lo que está ocurriendo hoy en España y la prensa se hace eco de una forma u otra

Voz 38 39:25 de momento no no no y no he visto dejo excesivo hoy en la prensa pero sí que se ve a España como digo creo en una jornada como hoy como una excepción a la obviamente el movimiento en España está siendo mucho más masivo y contundente y el mensaje mucho más claro que en otros países la una cosa curiosa de de Francia hoy es que el el diario El Gascón que un diario que se caracteriza

Voz 0831 39:53 por sus portadas muy imaginativas iras aunque potentes publica dos portadas distintas no público

Voz 38 39:59 da para hombres y otra para mujeres

Voz 0831 40:02 Nos hombres que hoy cómprame Libération les cuesta dos euros cincuenta el diario las mujeres dos euros y esto es precisamente como una

Voz 38 40:09 era de visibilizar que hacer real la brecha salarial no para los hombres pagan veinticinco por ciento más que el diario que te las mujeres

Voz 1995 40:19 interesante Marc muchísimas gracias por atender nuestra llamada días y por último vamos a pasar por Roma que siempre es un lugar fantástico que visitar Ismael Monzón muy buenos días

Voz 0831 40:30 qué tal buenos días es lo que está ocurriendo es

Voz 1995 40:32 España tiene un reflejo a esta hora once cuarenta por cierto hace hace apenas diez minutos que comenzado los paros de dos horas en este Día Internacional de la Mujer esta huelga feminista de lo que está ocurriendo aquí tiene algún eco en la en la prensa de italiana

Voz 0831 40:46 no no lo que está ocurriendo en España no está teniendo no ha tenido demasiado eco en Italia porque es cierto que aquí también hay nieve convocadas pues distintas y distintos paros y manifestaciones hay huelga de transportes en todo el país desde el metro el autobús y los cambiase se va a parar hoy sí también aquí en en Italia no es el seguimiento que está habiendo en España ni por parte de los medios de comunicación y en la sociedad y en ninguna parte pero sí que se han convocado como decíamos esas esas huelgas que están convocados además más asociaciones feministas he estado a las a las mujeres a no ir a trabajar que está secundada también por algunos sindicatos minoritarios y que también lo han llevado por ejemplo al terreno de la de la educación de los servicios públicos en los en los ministerios ejemplos está se está haciendo se está haciendo también huelga hoy el presidente de la de la República también por ejemplo pues el nítido mensaje con eh con la ocasión de El día de la mujer aunque aunque ya digo que bueno el seguimiento al igual que están comentando otros compañeros en otras en otras capitales no es no es ni mucho menos como en España aquí y por ejemplo los medios de comunicación el debate público ha estado muy centrado evidentemente las selecciones que han sido hace tres días por eso pues pues no se está hablando mucho este tema aunque también precisamente las elecciones en la campaña electoral pues tampoco se ha hablado de desigualdad de los derechos de las mujeres no es un tema Borja en bloque ya que hay aparecida en la campaña electoral

Voz 1995 42:29 Il problema de desigualdad de violencia de género de brecha salarial también es ahí

Voz 0831 42:35 sí sí sí por supuestos aquí por ejemplo

Voz 1995 42:38 es que no habla no porque no tengan problemas sino porque han decidido centrar

Voz 0831 42:43 todo lo contrario todo lo contrario aquí en Italia por ejemplo pues mueren al año entre ciento veinte y ciento cincuenta mujeres se por ejemplo que que estamos hablando de de triplicar las cifras de España con una población que si es mayor pero tampoco mucho estas Santa millones de habitantes aquí además se incluso todos todos esos a casos de violencia machista hasta hace bien pocos han tratado como sucesos esa cómo se trataba en España en los años noventa por ejemplo pues se hablando con colectivos que se dedican a a estos temas el modelo de España S se establece siempre como como un ejemplo muchas y muchas se mujer en muchas abogadas sin ir más lejos con recuerdan siempre a la época de Zapatero que decían que en España pues trajo muchos eh trajo bastantes en políticas de igualdad que en Italia dicen que no se han aplicado hoy por ejemplo como decía también hay hay manifestaciones de aquí a la más importantes serán el coliseo esta tarde a las cinco a las cinco de la tarde participará una actriz Asia Argento en que que fue una de las una de las actrices que busque denunciaron todo este fenómeno no sí sí de los acosos de Harvey Weinstein y aquí por ejemplo en Italia esta chica esta crisis ha sido muy criticada ha sido muy criticado precisamente pues pues por ese argumento que que que algunos algunos sacan a relucir no que Si que bueno que sí fue acosada fue también de algún modo dicen porque yo sólo busco seré una diferencia bastante bastante notable a la perfección del tema

Voz 1995 44:21 está bien de vez en cuando Ismael darse una vuelta por el entorno porque hay veces pocas muy pocas en las que uno puede estar orgulloso un poco al menos en lugar donde vive Ismael gracias por la crónica muchísimas gracias un placer once cuarenta y cuatro en una hora menos en Canarias nueve cero dos catorce sesenta sesenta Hoy por hoy

Voz 1995 50:35 vamos a saludar a luz desde Albacete luz muy buenos días

Voz 59 50:38 hola buenos días no es importante pero todos

Voz 1995 50:41 es que el sueño de mi hija es irá Albacete es muy pequeña idealmente dijo que que juntos para mi cumpleaños me gustaría

Voz 59 50:48 no tira a Albacete Teo vida Teo ida decírselo a Joaquín Reyes invito yo también te invito cuando quieras

Voz 1995 50:55 es decir sabes que tengo mucho amor por esa tierra nos cómo estás viviendo el día de hoy

Voz 59 50:59 bueno pues mira voy a salir a la calle ahora porque estaba pendiente de hablar con vosotros si lo vamos a hacer en la calle en la calle como las mujeres llenan la calle que es la iniciativa que hemos hecho desde la asociación de bibliotecarios de Albacete consiste en un un folio un folio plegado un libro de papiroflexia donde hemos puesto hemos seleccionado seis mujeres seis mujeres que tienen calle en Albacete se nombres de de mujeres de mujeres de carne y hueso no infantas ni vírgenes ni santas hay mujeres que tuvieron algo que ver con Albacete vinculadas Albacete mujeres contemporáneas que tuvieron importancia y fueron representativas que hemos hecho con esto queremos ver que también en las calles en el nombre de nuestras calles hay una desigualdad de género apabullantes

Voz 1995 51:54 kicking pero que importante desplazarse por la ciudad haciendo notar la diferencia que hay en el tratamiento de la importancia que le damos a unos y otras es importante hacerlo físicamente decir bueno vamos a pasear por la ciudad que es algo que hacemos muchos y muy bien ese simple paseo te va a dar cuenta te va a hacer una idea de la diferencia que hay de la desigualdad

Voz 59 52:13 sí mira además este año que es año de año patrimonio cultural europeo año dos mil dieciocho y las calles forman parte de ese patrimonio nuestro patrimonio más cercano del patrimonio que pisamos Ike en el que habitamos y en el que nos trasladamos ir como además que las calles que no marca las calles en las que vivimos en nuestra infancia y nuestra juventud que nos damos cuenta que no tienen nombres de le que la mayoría son nombres de hombres y si tenemos la suerte de vivir en la calle que tiene un nombre de mujer pues también queremos hemos puesto el foco para saber quiénes son esas mujeres que les han puesto en nombre de calles nos llama la atención porque encontramos por ejemplo ha la ardilla Hermida Medrano que fue una mujer nacida en Albacete pero que fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Valencia en mil novecientos treinta y seis hemos seleccionado seis hay algunas más no muchas pero queremos con esta iniciativa darnos cuenta

Voz 38 53:11 eh

Voz 59 53:12 de que también las mujeres son importantes y que las mujeres tienen que llenar la calle las calles son una parte esencial de nuestras vidas pero que muy pocas tienen nombres de mujer que para que no vienen nuestros destinos y en nuestros sueños las mujeres tienen que estar más calle

Voz 1995 53:29 qué es eso que que señalas luz muchísimas gracias por llamarnos y esperarnos un beso

Voz 25 53:34 venga ya me dirán donde queramos

Voz 59 53:37 a ver en alguna calle de mujer con nombre de mujer en Albacete

Voz 1995 53:40 hecho cuenta conmigo

Voz 59 53:43 la bibliotecaria de Chinchilla además así que si vienes Albacete tienes que venir a Chinchilla irremediablemente

Voz 1995 53:48 es que no íbamos en una semana inacabada tiempo para todo lo que tengo que hacer

Voz 25 53:55 gracias gracias

Voz 1995 53:57 muy grande Rebeca que nos escucha desde Madrid Rebeca muy buenos días

Voz 25 54:01 hola buenos días cómo estás viviendo este día

Voz 53 54:04 pues trabajan la desgraciadamente

Voz 1995 54:07 seáis claro

Voz 9 54:10 pero por qué no puedo darme tiene la huelga ex compañeras dio no hemos podido hacer

Voz 1995 54:16 pero eso no resta mérito a tu pensamiento ni a tu hermana

Voz 9 54:21 agradece décimas de las que puedan salir que salgan todas las que puedan por las que no podemos salir a la carrera lo haremos desde luego