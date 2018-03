Hoy por Hoy (08/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1995 00:07 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal muy buenos días

Voz 1018 00:10 si nosotras paramos Se para el mundo es el lema con el que mujeres de ciento setenta países movilizan hoy ocho de marzo Día Internacional de la Mujer para denunciar la discriminación social y laboral acompañadas en ocasiones de episodios de violencia física que llegan a ser mortales nuestro país es el único en el que ha convocado la huelga de veinticuatro horas por parte del Movimiento ocho en el que se suman los sindicatos Comisiones y UGT con paros parciales de dos horas estará hasta en marcha distintas movilizaciones que nos permiten visualizar su calado en Madrid en la plaza de Callao está a punto de comenzar la lectura del manifiesto suscrito por más de tres mil mujeres periodistas bajo el lema las periodistas paramos para denunciar el machismo la seguridad laboral o la discriminación de discriminación salarial Nicolás Castellano

Voz 1620 00:53 qué tal José Antonio buenas tardes pues está la plaza cayó ya prácticamente llena quedan media hora para que se inicie la lectura de ese manifiesto que han apoyado de manera masiva más de siete mil cuatro cuatrocientas compañeras periodistas desde toda España hay que piden hoy el fin de las desigualdades que piden una categoría salarial igualitaria para todas Ike hoy escenifica aquí en esta plaza de Callao esa reivindicación conjunta con las voces que han por ejemplo silenciado y la antena de la SER durante unos minutos porque no estaban allí representadas Pepa Bueno hasta aquí muy cerca del escenario Ana Rosa Quintana Susanna Griso caras conocidas y también compañeras becaria compañeras en paro compañeras precaria que vienen hoy aquí desde el sector de la comunicación a significar su apoyo a la huelga

Voz 1018 01:31 es en efecto la jornada reivindicativa en todos los ámbitos sociales también en la comunicación con la incidencia lógica en la antena de la Cadena SER hoy más empobrecida por la ausencia de nuestras compañeras Éste es el comunicado del Comité de Mas

Voz 2 01:42 a las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras nos sumamos a la jornada de inmovilización haciendo una radio diferente si mujeres la radio no suena ni funciona igual en la SER Hoy paramos por la igualdad

Voz 1018 02:19 hora doce dos minutos la casa de todos el Congreso de los Diputados lo tiene de actividad parlamentaria sólo está desarrollando un Coloquio protagonizado por mujeres moderado por la presidenta de la Cámara Ana Pastor en el salón de los Pasos Perdidos y a Ana Pastor ha hecho incidencia ha subrayado la importancia de la jornada que está conmemorando

Voz 3 02:35 porque hoy tenemos que hacer un acto como este porque hoy a pesar de que hemos logrado y hemos avanzado y que pueda haber e igualdad legislativa sin embargo sigue habiendo una desigualdad que es inaceptable para cualquier mujer en el día de hoy

Voz 1018 02:52 una de las intervinientes Encarnación Roca ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha puesto un ejemplo muy gráfico de lo que está ocurriendo en el mundo de la justicia

Voz 1727 02:58 cuando la mujer tiene que

Voz 4 03:01 hacer una oposición para llegar a la carrera que sea en este caso juez pues ahora ha superado los hombres pero va muy por delante hay muchas más mujeres jueces que hombres jueces pero cuando resulta que tiene que ser nombrada para algún cargo a entonces la igualdad no se manifiesta

Voz 1018 03:23 distintos Parlamentos autonómicos y ayuntamientos ha modificado también la agenda habitual de los jueves en la calle en Barcelona debe estar a punto de concluir en la plaza de Sant Jaume

Voz 5 03:31 tres columnas de manifestantes que arrancaron

Voz 1018 03:33 hace algo más de una hora Joan Bofill

Voz 1620 03:36 pues ahora mismo la imagen es ya aquí en la plaza Sant Jaume absolutamente centenares podríamos decir casi miles de personas principalmente mujeres pero también muchísimos hombres allí frente al Ayuntamiento de Barcelona que hoy ha decidido pues a parar completamente hacer huelga total y de hecho hay una pancarta que los lo recuerdan que dice que el Ayuntamiento Barcelona da yo a la huelga feminista aquí a las doce cuando tenía que empezar este este a este paro o parcial de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarios y esta es la manifestación ahora mismo que empieza aquí frente al Ayuntamiento de Barcelona de gente de todos los sectores mujeres de todos los sectores de la limpieza médicos también muchos periodistas que hoy han salido aquí en Barcelona para pedir que se les escuche no solo hoy sino siempre

Voz 1018 04:18 en Madrid la alcaldesa Manuela Carmela protagoniza esta obra la concentración convocada en la sede municipal en Cibeles acompañada por buena parte de los responsables políticos locales Felipe Serrano

Voz 0622 04:28 la plaza de Cibeles acaba de quedar cortada completamente al tráfico las concejalas del equipo de gobierno con Carmena la cabeza Se van a acercar también hoy al Ayuntamiento pero no para trabajar sino para secundar esta masiva concentración convocada por CCOO y UGT en las últimas horas y días la alcaldesa de Madrid ha venido destacando la necesidad de incorporar la cultura de las mujeres con valores como los cuidados son la empatía al ámbito profesional para mostrar así sus diferencias con respecto a los hombres hasta aquí se van a acercar también los líderes de Comisiones Obreras y de UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez que se van a dirigir a las numerosas personas concentradas la marea violeta inunda por completo la plaza de las

Voz 1018 05:11 niveles imagen también en Sevilla en la Plaza Nueva minutos previos a la concentración convocada por Comisiones y UGT a la que van a asistir además la presidenta autonómica allí el alcalde de la ciudad Paco García

Voz 0697 05:21 hola buenas tardes desde la Plaza Nueva a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla lugar de mucha actividad en esta jornada reivindicativa a las once y media mujeres profesionales del periodismo han procedido a la lectura de un manifiesto como tú bien dice a las doce y media concentración convocada por las fuerzas sindicales hecha predicho que acechan el alcalde de la ciudad Juan Espadas la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y aunque reto en veinticinco minutos yo creo que va a ser todo un éxito porque no soy buen orador pero que puede haber ya de cuatrocientas quinientas personas esperando esa hora de la concentración la última cita por la tarde a las siete y media la plaza Nueva Fer el punto de partida de la manifestación convocada por el movimiento feminista de Sevilla y Valencia

Voz 1018 06:03 la concentración de estudiantes y profesores en la Universidad frente al rectorado que desde hace un par de días tiene al frente

Voz 6 06:08 en mujeres la primera en quinientos años que se dice pronto ese nadie Mestre catedrática de Psicología Manuel Gil

Voz 7 06:16 varios centenares de personas la gran mayoría mujeres mujeres estudiantes se concentran aquí a las puertas del Rectorado de la Universidad de Valencia un edificio por cierto blindado por los agentes de la Policía Nacional ha quise están escuchando gritos contra la violencia machista y al acoso gritos de nos tocan a una nos tocan a todas muchas maneras moderadas también música para recordar que día histórico para la lucha por la igualdad pero para conseguir lo dicen todavía falta mucho y por eso aquí están reclamando que cuando acaben sus carreras quieren tener las mismas posibilidades que nosotros para conseguir un trabajo digno para romper los techos de cristal como el que a duras penas y tras vivir en primera persona el machismo ha hecho añicos Mavi Mestre la primera rectora de esta universidad pública con más de cinco siglos de historia que ha sido elegida esta misma semana y que hoy está aquí siendo la primera sujetando la pancarta reivindicativa en este ocho de marzo Día de la Mujer

Voz 1018 07:05 Stone este salvo lo que tenemos por ahora que no es poco

Voz 1995 07:08 poco abrumador lo que está ocurriendo hoy en este país gracias José Antonio conseguimos Toni Garrido un tremendo éxito la jornada hoy está resultando ser un tremendo éxito son las once y siete una hora menos en Canarias y pocas veces muy pocas demasiada pocas veces uno se siente orgulloso del país donde vive del entorno donde vive déjenme decirles que hoy me siento muy orgulloso de nuestras compañeras de la SER de las compañeras periodistas de todas y cada una de las mujeres hagan huelga o no puedan hacerlo no les dejen hacerlo o no por más que sea ilegal impedir el libre ejercicio de la huelga déjeme decir que me siento muy orgulloso del sitio donde vivimos que permitan os ahora que hablemos de lo más cercano para nosotros vamos a hablar de nuestras compañeras de las periodistas que hoy han parado es importante hacer notar que su ejemplos muy importante en este país Madrid a esta hora pone su foco en la plaza de Callao al lugar que han elegido para leer un manifiesto en favor de la igualdad cientos de mujeres periodistas que una jornada como hoy también desde luego en la Cadena SER han vaciado las redacciones de todos los medios de comunicación de los reído a Pablo González Batista que se vaya a la plaza de Callao que está a apenas unos metros de de la radio para curiosa concentración que esta inicia en unos minutos

Voz 5 08:35 en nada en apenas unos minutos y si hay motivos para estar orgullosos Toni Éste es uno de ellos ese hueco del que tú hablabas el hueco que han dejado hoy las mujeres que paran en todo el mundo es perfectamente visible hoy también en nuestra profesión esta mañana al llegar a la redacción de la Ser hemos encontrado sus sillas vacías muchas sillas vacías en una imagen que estoy seguro que sabrá repetido esta mañana en las sedes de medios de medios de comunicación de de todo el país ISI esta mañana hemos visto qué aspecto tiene ese ese vacío hoy aquí os aseguro que lo que tengo ante mí es la demostración del enorme espacio que son capaces de llenar las mujeres periodistas convocadas en torno a una reivindicación aquí como has dicho en la plaza de Callao en pleno centro de Madrid en un lugar simbólico justo delante del espacio de la prensa Se reúnen a esta hora cientos de compañeras de profesión pero también hombres pero también niños incluso perros para apoyar la lectura de un manifiesto feminista las periodistas paramos al que durante estos días se han sumado con sus firmas más de siete mil quinientas compañeras subiendo un manifiesto que además se valer aquí en apenas unos pocos minutos a partir de las de las doce y media con este esto las periodistas se suman al apoyo a la huelga general feminista de hoy y además incorporan reivindicación que son propias de nuestro gremio se levantan por supuesto contra la precariedad la inseguridad laboral la brecha salarial el acoso sexual el techo de cristal y también contra lo que es al menos tan importante como esto no contra esa masculino extracción de las historias de los puntos de vista reivindican la necesidad de incorporar y valorar justamente la mirada femenina los relatos las vivencias de las mujeres en los enfoques que utilizamos como profesionales o hoy por eso no han escuchado a Pepa Bueno esta mañana tampoco a escuchar Ángels Barceló aludido nivel sea Laura Gutiérrez a Sonia Sánchez a Marta Gonzales Novo y otras tantas compañeras que delante y detrás de micrófono hacen cada día a la radio y que hoy paran porque están aquí en cuerpo o al menos en espíritu sumando su apoyo este manifiesto ya esta reivindicación que por otra parte defienden muy bien cada día desde sus puestos de trabajo decía quién han escuchado pero bueno porque no estaba en la radio claro es muy difícil estar en la radio cuando se está aquí Pepa Bueno muy buenos días

Voz 1727 10:31 hola buenos y así estamos aquí en la plaza de Callao de Madrid todas las periodistas de la SER practicamente todas estamos aquí hola Toni

Voz 1995 10:39 llevo todo el hoy Te doy mi palabra de honor y todavía pensando en fin de lo importante que es de del trabajo que haces esquí recortado desde el primero de la mañana cuando decías ayer que hacernos mejores no sé porqué que bien ayer medidas a dos una lección de los toros y es pero ayer concretamente y esto cómo no sé porque esa frase si me inconscientemente la recuerdos y visto mejores toda de mejorar evolucionar que llevo toda la mañana pero pensando en y el el impresionante trabajo que haces cada día hicieron da mucho cuando no estás lógicamente

Voz 1727 11:11 es muy emocionante Toni Mira estamos a media hora todavía de la lectura del comunicado veinte minutos está llena la plaza hemos coincidido periodistas de todas las edades de todos los medios algunas hacía años que no nos veíamos que estuvimos ya en otras batallas que sabemos lo leo esto y ABC a veces lo incomprendido que resulta el el poner sobre la mesa reivindicaciones como como las que estamos haciendo ahora algunas muy viejas y otras nuevas in que sí claro que sí es que esto va de hacer el mundo mejor yo sé que a ti te impresionó esa reflexión porque hay quien piensa que esto va contra alguien que esto va contra los hombres que esto va contra esto se trata de hacer el mundo mejor porque si el mundo es mejor para el cincuenta y dos por ciento de la humanidad de eso se beneficia la humanidad entera

Voz 1995 12:01 Pepa también déjeme decir Siria emocionante hay motivos pocas veces pero hay motivos a veces para estar orgulloso del lugar donde uno vive

Voz 1727 12:11 lo que hubo del lugar donde uno vive como España a mí me han llamado periodistas de del resto de Europa un poco asombrados por la movilización de las periodistas en concreto en España pero que está pasando yo les decía lo mismo que hay lo mismo que en tu país lo mismo que me me llevaban ayer concreto en concreto de de de una tele francesa dio pues lo mismo que en tu país y qué pasa en Italia hay que pasa en Portugal aquí he aprendido una chispa España tiene un movimiento feminista muy movilizada en mucho tiempo por el aborto por la Ley Integral contra la Violencia de Género por la Ley de Igualdad ha muy de te está muy movilizado y en este momento en este momento histórico nos convertimos en una referencia Toni

Voz 1995 12:54 hoy es cierto foco de mucha gente en Europa el mundo está pendiente de lo que millones de mujeres en España Gan de lo que ocurre también esta tarde apenas ha comenzado la jornada son las doce y tres una hora menos en Canarias ese comunica en unos minutos ahí están con todas nuestras compañeras periodistas a las que echamos mucho de menos en una jornada como la de hoy que toma mañana aquí gracias de corazón por todo lo de cada día gracias por el ejemplo gracias procesiones de periodismo de vida que los las calles

Voz 1727 13:22 déjame decir algo más y orgullo de la Ser de los compañeros de la SER que estáis haciendo una programación feminista estupenda

Voz 8 13:30 hasta

Voz 9 13:31 mañana que han ido del más débil

Voz 1 13:44 a la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 13:51 qué buscando en ordenador seguros de coche pues que sepas que sólo uno que ofrece el mejor seguro y al mejor precio

Voz 1 13:58 llegas tarde de Línea Directa

Voz 11 14:03 todos lo AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 12 14:16 sí

Voz 13 14:22 hoy por hoy en cadenaser punto com en las redes sociales

Voz 14 14:26 la mujer arroba hoy por hoy piel Hayes

Voz 13 14:29 en Hoy por hoy

Voz 15 14:35 sabes lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias K

Voz 16 14:55 con motivo de la huelga convocada para este ocho de marzo vuelva con motivo de la huelga feminista convocada para este Noos con motivo de la huelga feminista convocada este ocho de marzo por diez con motivo de la huelga feminista convocada para este ocho de marzo por diferentes colectivos sociales ni María Guerra y Pepa Blanes sean presentó

Voz 17 15:18 todo para agravar la promoción del programa de esta semana en el que seguro hablan de la resaca de los Oscar di unos estrenos si esas cosas el cine en la SER con el escrito

Voz 10 15:30 a a veces que yo estoy en otras cosas pero esto no esto lo saben hacer ellas yo no puedo

Voz 1 15:37 a ver los móviles comment megapíxeles son mejores porque tienen más megapíxeles y claro hace mejores fotos de que el chaval de turrón

Voz 1995 15:44 la Esteban igual porque lo que te mola

Voz 13 15:46 de verdades poner los mejores libros de Instagram

Voz 11 15:49 entonces tienes que escucharlo aquí llega a Caixa raras el podcast de tecnología para la gente que sólo sabe disfrutar con la tecnología

Voz 1 15:57 pero ver si tu móvil lo tiene megapíxeles no vas a poderes ya

Voz 11 16:01 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 18 16:06 Carolina se corren nuevos

Voz 5 16:09 tiempos vamos a escucharlo

Voz 19 16:11 sí

Voz 12 16:24 por qué

Voz 11 16:26 en Vitaldent estamos sólo el presupuesto porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita lo podemos hablar de nada primero que tiene que ver el doctor de luego vemos todo lo demás casi siempre saldrás con tu presupuesto y lo más importante contó diagnóstico comprueba la OCU pide tu citas ya en mil novecientos treinta y siete treinta y tres treinta y tres

Voz 20 16:47 bonitas

Voz 10 16:48 el gran bueno llamaba porque quiero estelar

Voz 21 16:51 alarma al mundo si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 10 16:57 no se preocupe ahora misma visuales seguridad para que les hoy mismo en el armario

Voz 1995 17:01 para protege tu hogar con la alarma

Voz 13 17:04 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece on calcula un Leinen Securitas Direct

Voz 19 17:10 junto eso saudíes que tributos carburantes

Voz 22 17:15 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 23 17:23 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores

Voz 11 17:29 más información en BP te lleva más lejos punto com que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo haya ganado seis años consecutivos

Voz 13 17:41 ese extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FG convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 17:57 en las botas de Disneyland París oler rojo después los Lupín estoy pero Space Mountain también está rojo es mi máscara de Spiderman

Voz 24 18:06 el ex del XXV aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars y mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses

Voz 13 18:22 multa fechas y condiciones Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 25 18:28 te has enterado de todo lo que lleva a la nueva gama Opel Black edición pero porque hablas así de bajitos porque es una exclusiva pero tú

Voz 1995 18:38 nuestra serie especial Opel división aprovecha hasta gana con un diseño único y cuatro mil euros del equipamiento más exclusivo Ven a conocer a dato concesionario Opel

Voz 8 18:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con