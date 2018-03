Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:17 muy buenos días nadie le podrá quitar ya el adjetivo de histórica a la huelga feminista del ocho de marzo del dos mil dieciocho centenares de miles de personas mayoritariamente mujeres desbordaron durante todo el día de ayer las calles de Madrid y de otras doscientas ciudades españolas como Sevilla también tantas otras ciudades españolas en las que se reclamó alto y claro acabar en la vida real y no sólo en las leyes con la violencia económica sexual laboral y social que padecen las mujeres seis millones de personas han secundado el paro en las empresas según estimaciones de los sindicatos ya sea dejando de ir a trabajar o manifestándose dos horas por turno el paro se ha notado en el transporte en la educación en la sanidad también en la industria fue sin embargo inapreciable en el consumo eléctrico incluso el presidente Rajoy con un partido y un Gobierno que han hecho malabarismos para sortear la incomodidad que les ha provocado esta protesta au su incapacidad para comprenderla se decidió Rajoy a comparecer con un lazo violeta

Voz 1487 02:07 compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo la jornada de hoy sirve para impulsar un debate para concienciar a todos lo que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días de

las veremos en qué quedan estas palabras del presidente del Gobierno hay que por ahora los hechos le quitan la razón ni el presupuesto ni las políticas ni los nombramientos demuestran esa supuesta lucha por la igualdad de la que ayer habló el presidente durante un minuto en un discurso de un cuarto de hora es viernes nueve de marzo y la noche nos deja el anuncio de que los presidentes de Estados Unidos de Corea del Norte se van a reunir Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:03 buenos días Pepa será en mayo cuando Donald Trump quimio aún Jones asienten juntos en la misma mesa

Voz 4 03:08 esto es o quince mil quince vamos

Voz 5 03:14 may

Voz 0858 03:15 el anuncio lo ha hecho de madrugada un alto cargo de la vecina Corea del Sur que ha sido el encargado de llevar a la Casa Blanca la invitación de Kim Jong-Un a Trump aún no han concretado más detalles de esta red

Voz 1727 03:25 aquí también esta noche Donald Trump ha firmado la orden que impone nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio lo había prometido en campaña ya cumplido el paso que puede desencadenar algo parecido a una guerra comercial aquí de nuevo en España el Consejo de Ministros aprueba hoy nuevas ayudas para el alquiler y la compra de vivienda

Voz 0858 03:46 de las ayudas al nuevo plan de vivienda que tiene que concretar aún el Gobierno se van a beneficiar de manera retroactiva desde el uno de enero los colectivos más vulnerables entre ellos los jóvenes que podrán recibir ayudas de hasta el cincuenta por ciento del coste del alquiler pero sólo en algunos

Voz 1727 04:01 será además el primer Consejo de Ministros de Román Escolano como ministro de Economía

Voz 0706 04:07 entre las obligaciones del cargo de ministro de Economía Industria competitividad

Voz 1727 04:12 en Cataluña los independentistas intentan convencer a la CUP esbozando un nuevo proceso que culminaría en una Constitución catalana

Voz 0858 04:20 sí es lo que han acordado Esquerra Jobs per Catalunya que piden a la CUP un esfuerzo dicen para investir a Jordi Sanchez president de la Generalitat catalana el próximo lunes hoy la Fiscalía va a comunicar que se opone a que Sánchez salga de prisión para asistir a ese pleno del lunes

Voz 1727 04:40 sin rastro de Gabriel tras el registro en una finca familiar del detenido por acosar a su madre

Voz 0858 04:45 la Guardia Civil ha registrado este jueves esta vivienda situada en una zona muy cercana al área en la que desapareció desapareció el niño Denis

Voz 1727 04:55 desde esta noche Luke Skywalker tiene ya estrella en el Paseo de la Fama

Voz 5 05:00 estoy preparado yo ven

Voz 0858 05:02 yo puedo ser director Jamil ha tenido que esperar cuarenta y un años desde que se hizo famoso en toda la galaxia con ese sable de luz para quedar inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood cuarenta y un años Hamilton ha desvelado esa baldosa acompañado cómo no de los soldados imperiales del eterno robot R2 D2

Voz 1727 05:22 y en deportes la jornada de Europa League Nos dejó buen resultado para el Atlético malo para el Athletic Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:30 los días Pepa victoria clara de los de Simeone en Madrid tres Terol Lokomotiv de Moscú dos goles de Saur otro de Diego Costa en el debut de la portería la vuelta el próximo jueves a las cinco de la tarde en Moscú y derrota del Athletic en Marsella tres uno gol de Aduriz de penalti el partido de vuelta también el próximo jueves a las siete de la tarde en San Mamés hoy tenemos más fútbol desde las nueve de la noche arranca la jornada veintiocho en Primera con el Girona Deport a la misma hora también la jornada treinta en segunda Tenerife

Voz 1727 05:51 Pedro

Voz 0978 05:58 pero no

Voz 1727 05:58 todo el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

a partir de hoy las temperaturas van a ser más altas que han subido las mínimas poco frío va a hacer las próximas noches durante las tardes el ambiente será más agradable caído en el Mediterráneo y Canarias con máximas de veinte a veinticinco grados con estas temperaturas en el Mediterráneo tendremos a unos momentos de niebla que cuando se presenten refrescan el ambiente pero cuando Gasol volverán a subir rápidamente las temperaturas el ambiente será igualmente fresco en toda la mitad oeste y sur de la península donde las nubes van a ser persistentes con lluvia algunas tormentas que pueden descargar con intensidad llegarán a más debilitadas con menos agua al Cantábrico y el Mediterráneo pero en gran parte de Galicia Extremadura el Valle del Guadalquivir Sistema Central hasta el domingo podemos superar con creces los cien litros por metro cuadrado acumulados y mucha atención al viento que sida reforzando especialmente el domingo cuando va a soplar con mucha fuerza en gran parte de la Península Ibérica

Voz 6 06:50 es

Voz 8 06:59 la mujer Mon aquí puede dar datos dados CNES para barrer Sega eh la tropa terrestre de estaba muy bien

Voz 1275 07:27 a lo largo de la mañana vamos a recorrer bares

Voz 9 07:29 capitales de provincia españolas y también algunas capitales europeas para hacer balance del Día Internacional de la Mujer ir de las movilizaciones Hispart paros de ayer de la fuente buenos días buenos días Pepa para analizar ese balance en dos horas

Voz 0456 07:44 compañía Justa Montero de la Comisión feminista del ocho de marzo a partir de las ocho de la siete en Canarias buenos días a todos y a todas bueno días Pepa

Voz 0456 08:13 buen día Carles desde Granada como tantos otros mensajes que escucharemos a lo largo de la mañana nos acompaña también Soledad Gallego Díaz y llamamos a Miriam Pinillos secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras

Voz 8 08:25 tu vida

Voz 0456 08:27 con un poco antes a las siete y media a seis y media en Canarias abordamos

Voz 10 08:30 como a través de la difusión masiva y artificial de noticias falsas o ser perjudicado se cuestiona la imagen de gobiernos democráticos asentados firmes en sus

Voz 0456 08:43 a la tendencia Fernández de Lis redactora jefa de Ciencia Tecnología del país nuestro hay un informe sobre la difusión en Twitter

Voz 10 08:49 de las noticias manipuladas de las imágenes falsas de las fe

Voz 0858 08:54 en nuestra mesa de análisis Anton Losada Carmen Remírez

Voz 0456 08:56 de Ganuza y Josep Cuní a partir de las diez Toni Garrido con Eva Cruz y Martí El premio Ramon Llull por su novela La fuerza del destino que hoy nos presenta una hora después con María Guerra vamos a repasar las películas que han sido castigadas por la crítica y aclamadas sin embargo por el público y antes de despedir el programa David de Jorge nos trae platos que están para chuparse los dedos y atención platos que no engorda

Voz 8 09:21 eh

Voz 1727 09:24 esto no

Voz 2 09:26 sí

Voz 1727 09:31 nuestra barra libre política de los viernes hoy lo que quieran como siempre pero también les invitamos a hacer balance con nosotros de la huelga feminista de ayer a reflexionar sobre esa jornada como decíamos histórica

Voz 0456 09:43 una jornada que algunas como estas jóvenes gallegas que escuchan reivindicaban al son de pandereta una jornada que otras celebran hoy

Voz 1628 09:50 buenos días soy marcadas de Bayreuth aquí el ocho de marzo celebramos mañana porque en el centro nuestro no teníamos sitio hasta mañana vamos a hacer un una actividad ya en la que las ojeras van a hablar de sus problemas haga misma ellas asuntos como los salarios la igualdad de están fuera de su mundo ellas están pensando en la guerra en sus familias en cómo sobrevivir aquí vamos a hacer un acto en favor de la paz porque al fin al cabo la guerra es el más terrible instrumento del patriarcado ella sino trabajan fuera de casa normalmente no las interesa todavía están convencidas la importancia de uso doméstico ir tienen otros prioridades

Voz 0456 10:31 pueden reflexionar contarnos cómo vivieron la jornada de ayer hacer balance en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 11 10:42 ha hablado con uno macarra buscando ven

Voz 1628 10:47 a la mañana a las cinco y once en Canarias Javier sigue

por hoy con Roberto Mahan y con Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 5 10:58 hoy por hoy no pero la puerta de casa hay veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista que muy guay

Voz 14 11:37 darle vueltas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 15 11:46 no se preocupen ahora misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 16 11:51 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es una

Voz 17 12:34 señoras y señores y presentarles el personaje de la semana el obispo de San Sebastián como hecho huelga de

Voz 2 12:48 muy firme nos ha traído un personaje bicho el temor en el que han dado vida estrellas rutilantes de Chuck atraído Munilla ha traído desde Radio María

Voz 18 13:08 este otoño y es feliz vivo Dammarie

Voz 2 13:11 ya priva a vivir que son dos días

Voz 0858 13:46 Madrid Barcelona Sevilla o Bilbao son sólo algunas de las grandes ciudades que el jueves ocho de marzo de dos mil dieciocho han hecho historia con movilizaciones masivas de Mujeres contra la brecha salarial el techo de cristal contra el acoso sexual contra los problemas para conciliar y contra tantas otras cosas vamos a iniciar un recorrido por todas estas protestas hoy si con la voz de todas nuestras compañeras lo vamos a hacer empezando por la más multitudinaria la de Madrid quinientas mil personas la secundaron según la organización ciento setenta mil según la Delegación del Gobierno muchos periódicos llevan hoy aportada esa imagen de la Gran Vía a rebosar teñida demorado Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 14:24 qué te te días y fue una de las manifestaciones más multitudinarias que es la democracia que Madrid era una marea humana entre Atocha entre Plaza de España no cabía en un alfiler de hecho la cabecera se tuvo que adelantar algunos tardaron más de cuatro horas en hacer todo el recorrido muchos feminismo mucha reivindicación Madrid será la tumba del machismo viva líderes unidas una de la marea de mujeres pero también de hombres y de familias que acudieron a esta marcha el metro lo dio la talla Madrid Si acabó casi a medianoche con lectura de manifiesto con ambiente festivo

Voz 0858 15:01 ya excusa de Madrid fue la gran día en Barcelona se quedó pequeño el paseo de Gràcia una foto que también recoge esta mañana la prensa catalana

Voz 1275 15:08 allí salieron a la calle más de doscientas

Voz 0858 15:11 mil personas según los datos que ha facilitado Guardia Urbana Frederic Vinçent bon día

Voz 0978 15:15 bon día lleno total en el centro de Barcelona

Voz 0706 15:22 gritos a favor de la igualdad salarial pero también denuncia de acoso sexual o de las agresiones sexuales primeras filas de la manifestación exclusivamente formada por mujeres una marcha que llegó como decías hasta la Plaza Cataluña Nos tocan a una nos pagan a todas decía el manifiesto manifestaciones en toda Cataluña

Voz 0978 15:43 Girona por ejemplo miles de mujeres hicieron una cadena humana en el centro de la ciudad para pedir igualdad Iborra mañana cortes de calles y carreteras que provocaron retenciones para acceder a Barcelona el metro por ejemplo tuvo un dieciocho por ciento menos de viajeros que en un día normal

Voz 0858 15:55 y la de Bilbao según on

Voz 1946 15:57 bueno esa protesta de Bilbao ha traspasados

Voz 0858 16:00 punteras las mujeres vizcaínas han llegado incluso a las páginas del New York Times ideal The Gardian

Voz 1946 16:05 muchas jóvenes estudiantes pero también pensionistas madres hijas mujeres con velo paradas su asalariadas una impresionante marea negra hay morada inundó las calles y colapsó la ciudad durante horas tanto a la mañana como por la tarde

Voz 1 16:18 porque creo que no sobramos ninguna empecemos por todas aquí luchando por sus derechos que es muy necesario que las chicas jóvenes acompañamos a las mayores en nuestra lucha

Voz 1946 16:30 en una movilización secunda especialmente en sectores feminicidios como la enseñanza la residencia son la limpieza donde allí los sindicatos aseguran que el paro fue casi total

Voz 0858 16:38 en Galicia dos protestas han marcado la jornada la de Vigo Illa de Santiago de Compostela en la capital gallega con menos de cien mil habitantes la concentración desbordó totalmente la icónica plaza del Obradoiro Xaime López dos días

Voz 0846 16:50 dos días las palabras de Nelly una joven en la frontera de los veinte años lo dicen todo

Voz 19 16:55 me parece una barbaridad

Voz 1727 16:57 siento mucho

Voz 19 16:59 yo de que tanta gente se sumara a la calle

Voz 0846 17:02 una barbaridad así estaba el Obradoiro a pesar de las lluvia constante a lo largo de todo el día aunque más constante intensa fue la presencia de las mujeres en las plazas y calles de las ciudades gallegas sobre todo en Vigo donde más que agua corría por las calles una marea violeta de igualdad se acaban los adjetivos para calificar una jornada sin duda emocionante hasta la Xunta reconocía que había motivos para la huelga hay Feijóo suspendió la reunión del Gobierno gallego para ponerse al frente durante unos minutos de una concentración de funcionarios en andan

Voz 0858 17:31 a Sara Armesto buenos días hola buenos días allí treinta mil personas han abarrotado la Plaza Nueva de Sevilla son los datos que ha facilitado la Policía Nacional

Voz 1874 17:38 treinta mil personas dice la Delegación del Gobierno en la ayuntamiento lo eleva el número de asistentes a cien mil lo cierto es que la manifestación que ayer tarde recorrió el centro de Sevilla fue una de las más multitudinarias que se recuerdan en la capital andaluza en los últimos años literalmente no se cabía en el punto de inicio de la protesta en Plaza Nueva y la marcha tardó dos horas en pasar por un recorrido de poco más de un kilómetro una riada de personas entre ellas muchas jóvenes

Voz 20 18:01 es el movimiento ha sido la gente Seaman infecta absolutamente y ha sido un día muy grande para las mujeres ahí para la lucha por la igualdad de ellas hombre la verdad que ha manifestado

Voz 11 18:11 no ha sido acuerdo sobre te pues la diferencia generacional que hemos visto la misma más multitudinario de lo que se esperaba

Voz 1874 18:18 sumadas a las concentraciones de la mañana toda la jornada movilizo según el Ayuntamiento a más de ciento veinte mil sevillanas sí sevillanos

Voz 0858 18:25 bueno pues ya saben que el Partido Popular dijo que no secundaria la huelga sus dirigentes dijeron que iban a trabajar como un día normal incluso algunas como Cifuentes hola ministra Tejerina dijeron a trabajar incluso más de lo normal huelga a la japonesa y eso es lo que ha hecho Mariano Rajoy trabajar que pasado el ocho de marzo en unas jornadas del Partido Popular Europeo en Valencia el presidente se plantó incluso un Lazio un lazo violeta en la solapa y habló un minuto de igualar ya minuto ningún compromiso concreto José Luis Sastre buenas

Voz 1071 18:54 buenos días el presidente del Gobierno lazo morado en la solapa fue Valencia hablar de Europa de los populismos empezó por ahí los catorce minutos que duró su intervención al hablar de Europa habló de los grandes hombres de Estado que la construyeron incitó Adenauer como ejemplo luego advirtió contra el Brexit el secesionismo ilegal y el nacionalismo excluyente y los fantasmas del pasado eso fue en los ocho minutos hasta los diez casi al final no se detuvo Rajoy en la igualdad a la que dedicó un minuto Éste es un extracto

Voz 1487 19:21 compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo la jornada de hoy sirve para impulsar un debate para concienciar a todos lo que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días del año

Voz 1071 19:46 mientras haya cualquier desigualdad el Partido Popular Europeo no parará hasta erradicarla dijo Rajoy en un discurso que llevaba escrito y en el que no había referencias a las manifestaciones que ya esa hora mediodía abarrotaban calles de grandes ciudades después de esa frase Rajoy se puso a hablar de Luis de Guindos el ex ministro y hombre de confianza al que reemplaza por otro hombre de confianza

Voz 0858 20:06 tampoco ha estado en las protestas Albert Rivera líder de Ciudadanos que ha participado en su casa un coloquio en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Mujer el dijo que no se sumaba porque el manifiesto contenía Refree

Voz 1275 20:17 encías anticapitalistas unidad reivindicativo

Voz 0706 20:20 día de celebración pero también un día en el que tenemos que reconocer que queda mucho por hacer y no sólo las mujeres los hombres también tenemos que hacer los primeros implicados en esta causa una causa justa de igualdad y libertad

Voz 0858 20:31 sí estuvieron en la marcha de Madrid el secretario general del PSOE Pedro Sánchez Illa portavoz de Unidos Podemos Irene Mons

Voz 1727 20:37 a partir de hoy que estamos

Voz 0706 20:39 los ante un momento histórico para la sociedad española que ha sido liderado por las mujeres de este país

Voz 1275 20:45 así que hoy hay que estar en las calles ganando las de dignidad de movilizaciones para demostrar que Si nosotras paramos para el mundo que queremos un país democrático y feminista lo vamos a conseguir

Voz 0858 21:00 más cosas seis y veintiuno cinco y veintiuno en Canarias la Fiscalía Se va a poner hoy a que Jordi Sanchez el número dos de sus per Cataluña que está en prisión preventiva pueda salir de la cárcel para asistir a su investidura el próximo lunes El Ministerio Público va a presentar al juez del Supremo Pablo Llarena un informe en el que según fuentes consultadas por la SER va a decir que rechaza tanto el permiso carcelario como la libertad provisional pero las fuerzas independentistas siguen adelante con su plan ayer Junts per Catalunya y Esquerra ofrecieron a la CUP un acuerdo para intentar convencerlos de que apoyen a Sánchez incluye la promesa de un proceso constituyente en Cataluña también cumplan dicen de gobierno de desobediencia Barcelona Frederic Vinçent

Voz 0978 21:42 es un proceso participativo que pactan sus Per Cataluña haya Esquerra que todavía se tiene que diseñar según el aquí durante ambos este proceso lo va a diseñar Puxeu y las estructuras que los independentistas quieren crear en Bruselas tendrá peso político a estas estructuras pero sin papel institucional recordemos el Parlament organizaría comisiones de estudio para este proceso constituyente que tiene que culminar con una hipotética constitución catalana esto es una concesión a la CUP como lo es que recoger que este proceso sea vinculante lo que no se dice es que estas consultas por toda Cataluña las tenga que organizar al Govern lo mismo para seducir a la CUP en el acuerdan incluidos reclamaciones habituales entre los anticapitalistas como eliminar las subvenciones a las escuelas que separan niños de niñas o bajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas

Voz 0858 22:23 Román Escolano nuevo ministro de Economía se estrena hoy por primera vez en el Consejo de Ministros va a participar en las deliberaciones sobre el nuevo plan de Vivienda que va a aprobar el Gobierno en su reúne donde hoy por lo que ha trascendido este plan incluye hasta diez mil euros de ayuda para los jóvenes que quieran comprar una vivienda o subvenciones al alquiler que pueden llegar al cincuenta por ciento de la renta más detalles Eladio Meizoso

Voz 0527 22:45 el plan por lo que ha trascendido hasta ahora contempla ayudas a la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios tasados hasta treinta y seis mil euros al promotor por vivienda para los inquilinos de viviendas alquiladas con renta hasta seiscientos o novecientos euros al mes según los casos esas ayudas puede llegar al cincuenta por ciento un máximo de tres años para los mayores de sesenta y cinco años y los menores de veinticinco que gane menos de mil quinientos euros al mes para esto

Voz 5 23:11 los jóvenes habrá también ayudas a la compra de

Voz 0527 23:13 vivienda hasta diez mil ochocientos euros o el veinte por ciento del precio fuentes de Fomento dicen ahora que esta ayuda se limitará a los municipios de menos de cinco mil habitantes en los que actualmente vive menos del nueve por ciento de la población el plan recordemos tendrá carácter retroactivo desde el uno de enero ha dicho el Gobierno

Voz 0858 23:32 más movimiento del Gobierno ofrece una subida de casi el nueve por ciento de su salario para todos los funcionarios en tres años eso sí condicionado a la evolución económica la propuesta del Gobierno incluye también por primera vez desde la crisis un aumento en el número de empleados públicos Rafa Bernardo queda rematar las cifras esta mañana

Voz 0978 23:50 el acuerdo podría firmarse por la tarde dicen fuentes de la negociación las subidas salariales se situarían en tres años entre el seis coma nueve por ciento y el ocho coma ocho por ciento según la marcha de la economía española la senda de subidas fija sería como sigue dicen estas fuentes uno y medio por ciento hasta la mitad del año unos setenta y cinco en la segunda mitad de este dos mil dieciocho Dos con veinticinco por ciento en dos mil diecinueve dos por ciento en dos mil veinte Además se recuperan para la negociación colectiva ámbitos como la jornada y la incapacidad temporal se generaría empleo público neto por primera vez tras el comienzo de la crisis irse universalizar el proceso de estabilización del empleo público

Voz 0858 24:24 con este pacto dicen estas fuentes ganan todos

Voz 0978 24:26 los empleados públicos porque recuperarán finalmente poder adquisitivo a menos que la inflación se desboca y el Gobierno porque un acuerdo con los sindicatos le da una importante baza para negociar los presupuestos de este año ante otros grupos

Voz 0858 24:37 políticos idas del otro grupo desde el otro lado del Atlántico trampa confirmado ya su amenaza ya firmado la imposición de aranceles a la entrada de acero y de aluminio de terceros países en Estados Unidos y la Unión Europea México o Brasil ya han dicho esta noche que es un disparate que pueda abrir una guerra comercial corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 24:56 sí Donald Trump ha excluido a México ya Canada de la subida de aranceles aunque esté una exclusión temporal sujeta a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para el presidente de Estados Unidos la subida del veinticinco por ciento las importaciones de acero y del diez por ciento las de aluminio

Voz 0456 25:10 sí dígame

Voz 1510 25:14 es una cuestión de seguridad nacional proteger a las industrias estadounidenses es una promesa de campaña porque depender de que otros países vendan estos materiales EEUU pone en riesgo según Trump al sector armamentístico Donald Trump ha dejado la puerta abierta a subir o a bajar aranceles dependiendo del país porque quiere acuerdos comerciales que sean justos ha dicho en Twitter que tendrá gran flexibilidad con amigos de verdad en cualquier caso el presidente ha dado el primer paso para una guerra comercial a pesar de las amenazas de países aliados de la fuerte oposición dentro del Partido Republicano hoy de sus propios asesores como el director del Consejo Económico que dimitió la semana pasada por este asunto

Voz 0858 25:56 Isidre sin punto al escucha que tiene excusas he visto que su reloj eléctrico sea retrasado hasta seis minutos no se preocupe demasiado porque está pasando en toda Europa todos los relojes que utilizan la frecuencia de la red eléctrica lo están sufriendo y la causa no es un problema técnico ni ningún defecto de fabricación es un problema geopolítico un enfrentamiento entre dos países entre Kosovo y Serbia Javier Gregori

Voz 0882 26:18 en Europa ahora todos los relojes eléctricos es decir los que usan la frecuencia de la red eléctrica como referencia se están retrasando desde mediados del pasado mes de enero sólo se libran aquellos aparatos que tengan un sistema de control autónomo como el de los teléfonos móviles y el origen del problema está en una falta de precisión entre Serbia y Kosovo Serbia no reconoce a coro Cobo y se niega a entregarle la gestión de la red eléctrica europea en su territorio y esto ha producido un pequeño error en la frecuencia que usan todos los relojes eléctricos para poder sincronizar se por ley la señal tiene que tener cincuenta hercios pero en realidad se ha bajado un cero coma cero cero cinco y esto se ha ido acumulando lo largo del tiempo y el retraso es

Voz 0858 26:59 ya de seis minutos mal partido del Athletic en Marsella Sampe in muy bueno del Atlético en el Wanda Metropolitano

Voz 1161 27:16 la cara y la cruz de los españoles en estos partidos de ida de las octavos de la Europa League los de Valverde tendrán los

Voz 21 27:21 eh Ziganda tendrán que remontar en la vuelta

Voz 1161 27:23 es uno en contra de anoche con el Marsella en el velódromo en el que encajaron ya el primer gol a los treinta y cinco segundos mal resaltado el gol de penalti marcado por Aduriz les da opciones el goleador hablaban

Voz 22 27:33 no ha sido un buen partido nuestro así como bastante superiores que un resultado la verdad que muy difícil habrá que intentar hacer lo que podamos Elsa en San Mamés vamos a ver con todo pero la verdad que hoy ha sido un mal día

Voz 1161 27:48 volvía al once Balenziaga tras su lesión tampoco becerrada la eliminatoria

Voz 23 27:51 va a ser un partido complicado desde el primer minuto dado quince llegabas parece dos cero y bueno hemos intentado pues meter ese gol que había eliminatoria no así ha sido con el penalti en el minuto quince no se metió pero yo creo que la eliminatoria no está cerrada a hacer todo lo posible para que el jueves pasemos

Voz 1161 28:08 la vuelta como decía Balenciaga el próximo jueves en San Mamés desde las siete de la tarde y contundente el resultado del Wanda Metropolitano bético tres Lo

Voz 0456 28:14 Madrid cero dos goles de Saúl que hizo una excelente partido

Voz 1161 28:17 que ve el encuentro de vuelta en Moscú muy diferente pienso

Voz 24 28:19 el partido de ayer iba a ser muy complicado creo que que va a cambiar el totalmente el equipo de que hemos visto de Lokomotiv un poco conservador y quiero calle va a ser todo lo contrario no y creo que que incluso en su casa va a ser un partido muy complicado

Voz 1161 28:30 el otro de Diego Costa y además debutó en partido oficial con el Atlético dejando la portería a cero veremos si se recupera Oblak para el de vuelta que será el próximo jueves en Moscú desa a las cinco de la tarde el resto eliminatorias tres victorias a domicilio Milán cero Arsenal dos CSKA cero Lyon uno y Dortmund uno Salzburgo cero empate a dos en el Lazio Dínamo de Kiev y dos victorias en casa Levitt dos Zenit uno Sporting de Lisboa dos Viktoria Plzen cero los partidos de vuelta también el próximo jueves en fútbol sigue hoy con el inicio de la Casa de la competición liguera en Primera con la jornada veintiocho desde las nueve de la noche en el Montilivi con el partido que llega en un gran momento al Girona las puertas de puestos europeos de hecho podría terminar este viernes en la sexta plaza a los gallegos son baja Iraizoz y planas para recibir a los de Seedorf que sigan en puestos de descenso aunque también les sacaría de ellos esta noche una victoria a la espera del resto de la jornada el técnico demanda más contundencia defensiva

Voz 25 29:17 suyo he visto mejora en este aspecto pero ahora es una una cosa que tiene que ser nuestra que todos los equipos que han enfrentar el Depor van a tener que pelear para luchar fuerte para hacernos un gol

Voz 1161 29:29 bajas Guillerme Krohn Dehli Valverde Luis Cartabia por lesión además de al por sanción va a arbitrar el colegiado navarro

Voz 1727 29:34 ah Undiano Mallenco y arranca también la jornada treinta en segunda

Voz 1161 29:37 con el Tenerife Oviedo o lo arbitrará el colegiado gallego Erice Mara además en baloncesto en la Euroliga dos partidos de la jornada veinticinco desde las seis de la tarde de CSKA Moscú Unicaja desde las nueve Barça Estrella Roja ayer victoria de Baskonia en Valencia siete y un ochenta y uno victoria del Real Madrid sobre los ecos noventa y dos setenta

Voz 1727 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1628 30:26 el grito de cientos de miles de mujeres en más de cien ciudades de España para reclamar igualdad igualdad real una moto

Voz 1727 30:34 licitación sin precedentes que ha venido para quedarse según reconocen todos los partidos

Voz 0858 30:38 que asumen notación anoche sus portavoces en Hora veinticinco en la SER la tarea de materializar en políticas reales las reivindicaciones de las mujeres por ejemplo la brecha salarial lo decía Andrea Levy del PP que se declara feminista desmarcándose así de la ministra de Igualdad que dijo aquí mismo que sólo consideraba lo de feminista una ética

Voz 23 30:56 la fe incitar desveló a los convocantes el éxito se pito yo pero la igualdad creo en la libertad y por lo tanto soy feminista espero y deseo que el mensaje que hoy se ha lanzado con fuerza iba a ser la reivindicación ni un solo día se canalice a través de medidas y propuestas concretas

Voz 0858 31:13 propuestas como la ley por la igualdad en el empleo destacaba Carmen Calvo que el PSOE ya registraba este miércoles al Congreso

Voz 26 31:19 va a ser ella como ayer porque hemos pitó un día de de toma de conciencia muy profunda y muy canté si esto ha sido un campanazo de las mujeres que las hemos hecho dueña de este país para decir algo hoy mañana él quería hacer

Voz 0858 31:35 en la misma línea Irene Montero de Unidos Podemos que ha conseguido el apoyo de todos los partidos en el Congreso menos el PP para su ley contra la brecha salado

Voz 0047 31:43 con más de seis millones de mujeres Benger quinientos una movilización histórica ha quedado Umbral otros movimientos feministas tenía razón que era necesaria una huelga para exigir que España son país pensó esta no y creo que esto va a ser un día que va a durar décadas no va a poder dejar de hablar del feminismo en este país de la dejaría rusa por la igualdad por los derechos humanos

Voz 0858 32:01 sólo en ciudadanos alejado esta jornada histórica una sensación agridulce en palabras de Patricia Reyes que reconocía anoche que se sumaron tarde la convocatoria y que denunciaba que fueron increpadas en la marcha de mano

Voz 26 32:12 en un primer momento de pretendió instrumentalizar la huelga sí que es verdad que luego han sido los otros movimientos todas las reivindicaciones que están incluidas las otras las compartimos enviará a la manifestación han empezado a increpar la han llamado fascista hay que defender la igualdad pero la igualdad es complementaria de la libertad

Voz 0858 32:33 más allá de las calles de media España rebosar de gente el ocho y menos deja otras imágenes muy gráficas como la de la playa del fortín Vinaròs en Castellón se convirtió en un enorme cementerio con una cruz de cartón por cada una de las setecientas treinta y nueve mujeres que han sido asesinadas en España en la última década comunidad en la última década Comunidad Valenciana nada les día

Voz 2 32:53 un día las cruces van a permanecer en la playa hasta el día once recuerdan como dices a las setecientos treinta y nueve mujeres que han muerto asesinadas por sus parejas o ex parejas desde dos mil siete hasta el año pasado en cada Cruz Blanca pone el nombre y los apellidos de la mujer el lugar donde fue asesinado ya en manos de quién bajo el lema Arte contra la violencia machista la Asociación Zen Força pretende recordar a cada una de las víctimas de esta lacra la recopilación de los datos de todas comenzaba el pasado mes de noviembre

Voz 0858 33:21 por sedación falta más motivos que esas setecientas treinta y nueve cruces para celebrar el Día de la Mujer aquí va un ejemplo del machismo más ramplón

Voz 27 33:29 sabéis dónde van los mejores desde la huelga del Día Internacional de la Mujer lo mejor de todo es que se circula por Murcia de Guta es un ruido de un repartidor de

Voz 0858 33:42 en Murcia que se ha vuelto tristemente famoso la empresa para la que trabaja ha aclarado que se trata de un autónomo Il ha dicho que no le demos tanta importancia que no era más que una broma sin ninguna gracia que decir Murcia rutas

Voz 2 33:54 pues sí sin ninguna gracia se llama Celestino

Voz 1478 33:56 López se convertía en uno de los protagonistas negativos de esta huelga feminista repartidor autónomo trabaja para una empresa de aceitunas quise grabado en vídeo mientras conducía por furgoneta por Murcia mofándose de lo bien que se conducía gracias a esa huelga feminista el vídeo ha corrido como la espuma por grupos de whatsapp de mujeres que incluso han pedido explicaciones a la empresa a través de las redes sociales de hecho la compañía se vio obligada a emitir un comunicado desvinculan doce de la polémica asegurando que el repartidores autónomo no forma parte de la plantilla el protagonista del vídeo a través de su Facebook calificó como una broma el vídeo como cualquier otra que se hacen diariamente sobre hombres y mujeres dice

Voz 2 34:32 no darle tanta importancia

Voz 0858 34:36 nos acercamos a la DGT situación a esta hora Alfonso Martínez buenos días

Voz 0047 34:39 buenos días en madres encontramos ya las primeras dificultades de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Pinto y en el cruce con la M treinta en la cuarenta y dos a su paso por en la cinco a la altura de Alcorcón y Campamento circulación lenta además en la M cuarenta entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Aragón en Zaragoza un accidente La dos ha provocado el corte del carril izquierdo de los tres existe

Voz 0978 35:00 tres en ambos sentidos y complica la circulación

Voz 0047 35:02 dirección Madrid y hacia la capital zaragozana en Galicia luego tengan cuidado en la VIII ya que las rachas fuertes de viento pueden ocasionar dificultades a su paso por Mondoñedo entre los kilómetros quinientos treinta y seis al quinientos cincuenta euros les informamos que estamos en alerta amarilla por lluvia y viento en las comunidades de Galicia Castilla León Madrid Extremadura y Andalucía desde la Dirección General de Tráfico les insistimos moderen la velocidad y extremen la precaución al volante suele estar

Voz 0858 35:26 bueno pues a pesar de esas alertas las temperaturas suben se deja notar ya los ese aumento en los termómetros sobretodo en el Mediterráneo y en Canarias eso sí en el oeste lleno el sur el fin de semana va a estar marcado por la lluvia que además puede ser abundante

Voz 1727 36:45 el de arte contemporáneo porque

Voz 1161 36:47 por cierto hablando de arte contemporáneo cruel

Voz 0858 36:50 qué pensaba pensabas que Roussel sólo era deporte

Voz 32 37:39 mira aquí

Voz 1727 37:47 no son las seis Si XXXVIII cinco y treinta y ocho de la mañana y abrimos la Mesa de España hoy en Asturias donde dos mujeres Conchi Barbeira de cuarenta y seis años y Lorena Torre de cuarenta siguen desaparecidas desde hace una semana Ángel Fabian buenos días

Voz 13 38:03 ideas preparada en las últimas horas se ha ampliado el operativo

Voz 1727 38:06 lo de búsqueda si serán reforzados sobre todas las

Voz 0174 38:08 batidas en la zona gijonesa de acantilados de la providencia en la búsqueda de Lorena Torre de cuarenta años desaparecida el pasado miércoles es todo lo que se puede precisar en un caso en el que los familiares destacan que no tenía problemas por lo que no creen en una desaparición voluntaria en cuanto a la otra mujer desaparecida Concepción Barbeira también ha sido ampliada la búsqueda los alrededores de su casa en Castrillón su coche fue hallado el viernes junto a una playa recordemos que también continúan las investigaciones para dar con el autor de la muerte de Paz Fernández gijonesa de cuarenta y tres años cuyo cadáver apareció el martes en un embalse tras veintidós días desaparecida

Voz 1727 38:42 y otro menor ha sido detenido por la agresión sexual el fin de semana pasado a una chica de dieciséis años en Jaén con su arresto quedan identificados los cinco presunto implicados en el intento de violación que son tres menores y dos adultos que están ya en prisión provisional sin fianza Elena Carazo buenos días

Voz 0534 39:01 buenos días Pepa así como decía Se trata del tercer menor detenido en relación con estos hechos Sara está a la espera de pasar a la final a disposición de la Fiscalía de Menores él con él ya son cinco los detenidos en relación con estos hechos otros dos menores de edad que están en un centro internamiento y junto a ellos dos adulto que se encuentran en la cárcel de los dos adultos investigado por el presunto delito de agresión sexual uno se encuentra en busca se encontraba en busca y captura para cumplir una pena de prisión ya que no había cumplido con los pagos de la multa impuesta por la resolución recordamos todo ocurrió el sábado pasado a las cinco de la tarde en una céntrica calle de Jaén cuando los jóvenes según denuncia la víctima la cogieron y la metieron en un portal agrediendo la aunque gracias a los grito que dio ella no lograron consumar la violación

Voz 1727 39:50 en Extremadura Justo Pérez buenos días buenos días Pepa El Talgo Badajoz Madrid ha cumplido una semana pero sí muchos motivos para celebrar este jueves el tren circulado con casi una hora de retraso por problemas logísticos dice Renfe

Voz 1161 40:05 hoy es el segundo día acumulando retrasos todo debido a que el tren que iba a salir el miércoles tarde desde Chamartín a Badajoz sufría una rotura en la locomotora y tuvo que ser sustituida llegó a la capital pacense con más de hora y media de retraso es decir siete horas más tarde más tarde ello tuvo consecuencias ayer por esas operaciones logísticas de las que hablar Renfe como consuelo Pepa que en estos trenes de media distancia los viajeros tienen derecho a la devolución de parte o la totalidad del billete a partir de los sesenta minutos

Voz 1727 40:32 el retraso bueno pues habrá que conformarse con eso

Voz 1161 40:34 hacia es justo en habrá triste consuelo hasta luego sí

Voz 1727 40:37 en nuestro siguientes protagonistas no iban entren ni en sus coches sino en taxi para despistar a la policía Frederic Vincent bon día

Voz 0978 40:46 hola Pedro buenos días y aun así los Mossos han detenido a una

Voz 1727 40:48 banda de ladrones que se desplazaba cómodamente en taxi desde Badalona hasta la zona del Maresme donde han desvalijado once viviendas

Voz 0978 40:56 si los Mossos les atribuyen estos once robos en el más note allá Tiana Oprah mía dada las escasa saltaban las vallas exteriores o forzar una puerta o una ventana para poder entrar en taxi como comentabas según la hipótesis de los Mossos era buscado era querido creen que creen en la policía que precisamente para dificultar la acción policial esta banda de ladrones decidieron moverse en taxi la investigación sigue abierta desde los Mossos d'Esquadra no descartan que se detenga

Voz 1727 41:21 personas dice Ramos esta Mesa de España en Valencia que es la cuna de nuevo el presidente de Greenpeace España Ana Talens bon día

Voz 0534 41:28 buen día Pepa se llama David Sandoval es abogado

Voz 1727 41:31 en fin no cuarenta y nueve años y se ha puesto como principal objetivo trabajar para que las renovables sean la base del modelo energético

Voz 0534 41:37 lo español si ayer pasada por los micrófonos de la SER David Sandoval señala que el ecologismo en España y en la Comunitat goza de muy buena salud aunque el escenario ideal sería que no existiera el ecologismo porque sería síntoma de que respetamos el entorno

Voz 33 41:51 lo idóneo sería que no hiciese falta no hubiese movimiento ecologista tan fuerte pero lamentablemente el tiempo va dando la razón a estos movimientos que ya tienen más de cuarenta años la Comunidad Valenciana hay diversos y grandes grupos ecologistas trabajando aquí yo creo que bajamos todos en general de muy buena salud social sí

Voz 0534 42:08 Sandoval también pretende que se reduzca el consumo de plástico un beso

Voz 1727 42:11 Ana buen fin de semana igualmente Pepa

Voz 34 42:14 no

Voz 8 42:23 me eh

Voz 1727 42:35 abrimos la Mesa del Mundo en Reino Unido donde la policía ya identificado la sustancia con la que han intentado asesinar a un antiguo espía ruso y a su hija los investigadores ya saben que agente nervioso se utilizó pero no lo han revelado mientras el Gobierno promete una respuesta apropiada dice cuando se aclare quién está detrás de un ataque que para muchos lleva la firma del Kremlin corresponsal Begoña Arce

Voz 1510 43:01 el Reino Unido está sopesando qué acción tomar para responder al intento de asesinato de un antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia ambos continúan inconscientes en estado crítico aunque estable después de entrar en contacto con un agente nervioso cuya composición exacta la policía conoce ya pero no ha sido revelada la contaminación alcanzó también a la gente Jenny Bailey que socorrió a las dos víctimas el policía se hayan estado grave en cuidados intensivos aunque consciente y puede hablar en total veintiuna personas de sol Suria han recibido tratamiento a causa del ataque del domingo la casa donde vivía el espía ruso la tumba en el cementerio donde están enterrados su esposa y su hijo un pub una pizzería se hayan acordonado con los forenses trabajando a la búsqueda de pruebas en la Cámara de los Comunes la ministra del Interior Amber Rudd denunció ayer la agresión

Voz 2 43:49 sí con ATI sintonizáis Rey

Voz 1510 43:52 el uso de un agente nervioso en suelo británico es un acto de estar ahí y Félix en Numbers ex a un intento de asesinato llevado a cabo de la manera más pública y cruel la ministra aseguró que una vez establecidos los hechos y responsabilidades el Gobierno reaccionará de la forma y manera apropiada las fuerzas de seguridad están trabajando contrarreloj para determinar la fuente y el motivo de este acto que apunta a la mano del Kremlin

Voz 1727 44:23 en Portugal el Gobierno ha tenido que prometer una reforma urgente este mismo mes del icónico puente del veinticinco de abril en Lisboa

Voz 0978 44:32 una revista publicado un informe que revela que está

Voz 1727 44:34 al al borde del colapso tornillos sueltos desprendimientos y fisuras en un puente que atraviesan cada día cientos sesenta mil coches decenas de trenes y el Gobierno conocía ese informe Aitor Hernández

Voz 35 44:47 la tercera que hay ha visitado la capital portuguesa conoce el puente veinticinco de abril el gran puente colgante que cruza el río Tajo en su paso por Lisboa cada día a casi ciento sesenta mil coches y decenas de trenes atraviesan esta versión pequeña del Golden Gate en San Francisco por este motivo los lisboetas están alarmados con un informe secreto publicado abordar la vista avisa o que indica que el puente está en Riesco de colapso inminente el informe elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Estado habla de fisuras visibles en la estructura tornillos sueltos e incluso documenta el desplome de trozos de acero de más de tres kilos de peso según la revista el Gobierno luso tiene conocimiento del mal estado del puente desde el año pasado el Ejecutivo asegura que no hay motivo para preocuparse pero anuncia que este mes iniciará obras urgentes con un valor de veinte millones de euros para garantizar la integridad de la estructura

Voz 2 45:44 Tous

Voz 36 46:53 para mí la radio también eh porque las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mujeres tampoco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no siempre que acompaña el valor de la radio

Voz 1727 47:36 y esta mañana nos tocaba inevitablemente preguntarles cómo vivieron la jornada de ayer

Voz 1548 47:42 seguimos sumando voces femeninas buenos días soy Teresa de Sevilla llamó para decir que una cosa importante buenísima que vi ayer fue precisamente la presencia de los chicos y los hombres no recuerdo bien quién fue en la Cadena Ser uno de vuestros compañeros que hizo alusión a la ausencia de las mujeres dijo el programa no está saliendo igual de bien sin ella no chico existe maravillosamente bien porque estaba con nosotras enhorabuena

Voz 0456 48:06 muchas gracias Teresa y bienvenida la presencia de chicos de hombres también lo destaca aclara de Palencia y además

Voz 38 48:11 sí lo que más me gustó es ver la cantidad de jóvenes en esas manifestaciones chicos y chicas todos juntos luchando por lo mismo pensando lo mismo es obvia dado muchísima esperanza ahora sí que creo que las cosas pueden cambiar

Voz 0456 48:26 veremos apunta Montse de Tarrasa que nos ha mandado un par de fotos de las concentraciones en las que ha estado

Voz 39 48:31 ayer fue un día histórico nadie lo va a poner en duda porque mira en Tarrasa hubo no uno dos una por la mañana yo está por la noche el manifestaciones todo el mundo sale a la calle bueno muy bien ayer un día histórico pruebas a los trescientos setenta y pico de ellas que no es quedan como serán como siempre no que podría sea histórico en lo que le frenara

Voz 0456 48:49 estoy de acuerdo contigo la vicepresidenta ir Rubén deseó

Voz 0698 48:52 obvia buenos días sin duda ayer fue un ocho de marzo histórico con todo lo que significa esa palabra la que a veces vacías de contenido de tanto usarla pues Biel en nuestras manos está que hoy nueve diez pasado mañana once nueve el diez el once el mes que viene también el ocho de mayo y junio de septiembre sean históricos pongamos cada uno un poquito de nuestra parte para que de verdad esa igualdad real y efectiva sea una realidad ya los ocho de marzo