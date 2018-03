Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy hay tantas cosas aquí tantísimas mujeres que empezamos cuatro en el setenta y cinco mira lo que dice mucho de que detrás hay uno está sin trabajo necesitan además la manera de hacer amantes llevamos siglos esperando ver esta igualdad real que no se producen ya sí en Madrid Barcelona Vigo Sevilla

Voz 1727 00:48 Lao Murcia Cádiz Valencia

Voz 3 00:51 manifestaciones multitudinarias pidiendo igualdad real

Voz 1727 00:53 al entre mujeres y hombres nunca vistas antes en cada ciudad las manifestaciones se convirtieron en la expresión más clara de una jornada de protesta que incluyó un paro laboral que según los sindicatos fue seguido por casi seis millones de personas el mundo que celebraba de manera global el Día Internacional de la Mujer

Voz 4 01:12 miraba asombrado a España Spain Werner von White Stripes

Voz 1727 01:19 la CNN y la BBC hablaban de lo que pasaba en nuestro país en Francia titulaban huelga feminista sin precedentes en España también en Portugal

Voz 5 01:28 no está pero dice

Voz 6 01:30 me gusta mi dice

Voz 1727 01:33 o en Alemania donde la cadena internacional la Deutsche Welle titulaba las mujeres españolas de en el mundo la canciller alemana Angela Merkel

Voz 7 01:42 Aragón tenemos este este internacional

Voz 1727 01:46 ha publicado en las redes sociales un vídeo vestida de lila en el que asegura que la lucha por la igualdad no ha terminado todavía en Reino Unido Theresa May ha prometido reformar la Ley contra la Violencia de género en Francia el Gobierno de Macron aprobaba ayer una ley contra el acoso sexual y aquí pues aquí el Gobierno y el PP trataron de encajar como pudieron la rectificación que la calle hizo de su error de cálculo de sus prejuicios de su resistencia y el resto de partidos se sumó al clamor

Voz 8 02:16 espero y deseo que el mensaje que hoy se ha lanzado con fuerza y que es un mensaje que viene para quedarse pues se canalice a través de medidas propuestas concretas nadan a ella como hemos entendido que es que países nuestro entonces la mujeres ha quedado claro que es movimientos feministas que era necesaria una huelga feminista para decir alto y claro que Si nosotras paramos para el mundo y para nosotras estamos pactando los presupuestos con el Partido Popular para que muchas medidas en favor de la igualdad salgan adelante

Voz 1727 02:47 eran Andrea Levy del PP Carmen Calvo del PSOE Irene Montero de Unidos Podemos y Patricia Reyes de Ciudadanos todas estuvieron anoche aquí en La Ser en Hora veinticinco y fuera de nuestro ámbito muy destacable lo ocurrido en Turquía a la par que condenaba ese país a duras penas de cárcel la XXV periodistas ayer las mujeres tomaban la calle una auténtica riada desbordó el centro de Estambul es viernes nueve de marzo hay Consejo de Ministros el primero al que asiste el nuevo titular de Economía Román Escolano el Gobierno va a aprobar un nuevo Plan de Vivienda Javier

Voz 0858 03:28 habrá incentivos al alquiler para promotores e inquilinos los mayores de sesenta y cinco y los menores de treinta y cinco que no cobren más de mil quinientos euros podrán beneficiarse de ayudas que hasta el cincuenta por ciento en la renta que Kepa

Voz 1727 03:40 es noticia de la noche Donald Trump y Kim Jon Un se van a reunir en el mes de mayo

Voz 0858 03:47 a les comicios comicios han anunciado emisarios surcoreanos en Washington el presidente de Estados Unidos ha aceptado la propuesta del mandatario norcoreano Kim Jong-Un ofrece paralizar sus ensayos con misiles balísticos y suspender también su programa nuclear

Voz 1727 04:01 aquí policías y guardias civiles aceptan la subida salarial propuesta por Interior

Voz 0858 04:05 a las asociaciones di los sindicatos han trasladado al departamento de Zoido el sí de los agentes a la oferta de equiparación salarial con las policías autonómicas Un guardia civil cobrará en dos mil veinte setecientos euros brutos más al mes un policía nacional que

Voz 1727 04:19 vientos los chaparrones de los últimos días están reduciendo por fortuna las consecuencias de la sequía en España

Voz 0858 04:25 sí en apenas una semana el déficit de precipitaciones se ha reducido en más de un sesenta por ciento gracias a este tren a este tren de borrascas que han entrado en nuestro país durante los últimos siete días perfecto

Voz 1727 04:35 de una también parece que va a seguir lloviendo Jordi Carbó buenos días

Voz 4 04:40 buenos días sí que seguirá yo

Voz 0978 04:43 cuando pero la borrasca que no su afectar este fin de semana va a traer también otros aspectos no tan positivos muchísima atención al viento viento muy fuerte que soplará a partir de esta tarde y durante todo el fin de semana la situación costera la situación marítima muy complicada que tendremos sobretodo a partir de mañana en toda Galicia vientos que en gran parte de la Península pueden superar los ochenta kilómetros por hora la parte positiva es que seguirá acumulando agua de nuevo en cuencas como las del Tajo Guadiana Guadalquivir las acumulaciones van a ser importa lluvia que llegará más debilitada Cantábrico y el Mediterráneo y ascenso de temperaturas que hará que las máximas sobre todo en el Mediterráneo superen los veinte grados

Voz 1727 05:24 quién deportes hoy termina el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones de la Federación de Fútbol Sampe

Voz 1161 05:30 que todo indica que tendrá finalmente dos candidatos el próximo nueve de abril uno coma

Voz 9 05:33 firmado ya ayer Luis Rubiales el expresidente de la presentó

Voz 1161 05:36 treinta avales mínimos que será requerían para ser candidato aunque dice poseer ochenta y siete y esta mañana será el turno de Juan Luis Larrea actual presidente de la Federación en funciones y antiguo tesorero con Villar y en lo deportivo arranca la jornada veintiocho en Primera desde las nueve Girona Depor a la misma hora Tenerife Oviedo en la jornada treinta en segunda

Voz 10 05:55 hoy por hoy con Pepa Bueno una buena nevada un buen chaparrón una buena rectifica si los parece tan vuelo porque llamarlo mal tiempo llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas PNV extrae ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta tres mil euros en vehículos en stock sólo hasta el treinta y uno

Voz 4 06:10 esta consulta condiciones vigencia de la promoción en la red de concesionarios

Voz 11 06:14 BMW o en BMW puntúe es te gusta conducir

Voz 9 06:18 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido diecisiete hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 12 06:52 ahora vuelve la adrenalina el vértigo la velocidad domingo dieciocho de marzo en exclusiva en Movistar Moto GP

Voz 11 07:09 Movistar elige costumbres milenarias

Voz 4 07:15 diez conclusiones los músicos de huelga a la japonesa protagonizada por y Tommy Cifuentes Masako Tejerina

Voz 7 07:29 su manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 0907 07:47 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 4 07:53 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 08:01 son las siete y ocho las seis y ocho en Canarias a principios de este año Donald Trump se burlaba de King común asegurando que su botón nuclear era mucho más grande que el suyo hace un año guiño muy amenazaba con domesticar decía con fuego al viejo estadounidense mentalmente trastornado una escalada verbal que sino fuera por el perfil de bravucón hería y frivolidad de los dos hubiera puesto al mundo en estado de alarma urgente Carolina Gómez buenos días

Voz 6 08:28 los días la verdad es que el tono no la han bajado nunca Pérez

Voz 1727 08:30 esta noche se anuncia un encuentro entre los dos serán el mes de mayo

Voz 0393 08:34 lo han adelantado emisarios surcoreanos en Washington

Voz 1727 08:37 Lido

Voz 12 08:40 el presidente Donald Trump

Voz 0393 08:41 dado la invitación que Quindio nunca ha hecho llegar a través de estos mediadores para reunirse lo antes posible el líder norcoreano había ofrecido a cambio de ese encuentro suspender sus ensayos con misiles balísticos y abordar el desarme nuclear de la península la cita será en mayo y en lugar todavía está por concretar una posibilidad es que se produzca en la frontera intercoreana que se considera territorio neutral de producirse sería el primer encuentro de la historia entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte el presidente surcoreano dice que sería un

Voz 1727 09:08 mito histórico If Donald Trump ha dado esta noche su gran paso proteccionista

Voz 13 09:13 mal el enfermos tío

Voz 1727 09:19 ha afirmado aranceles del veinticinco por ciento para el acero y del diez por ciento para el aluminio en las importaciones una medida que afectará a todos los países salvo a Canadá y a México por el momento a esto se le llama guerra comercial y nunca ha dado más que disgustos China ya ha alertado del grave impacto que tendrá sobre el Comercio Internacional Brasil asegura la que recurrirá a todas las acciones necesarias para preservar sus intereses y Francia se va a poner en contacto con los socios europeos para estudiar acciones conjuntas en Cataluña estamos en vísperas de un nuevo fin de semana intensas negociaciones el lunes se celebra la sesión de investidura de Jordi Sanchez como si el tiempo no pasara los independentistas tienen que volver a convencer a la CUP la misma cupo que pidió y tuvo la cabeza de Artur Mas la última propuesta para convencerlos incluye una nueva tanda de multi consultas que acabarían en una Constitución catalana pero de momento la pregunta sigue siendo si Jordi Sanchez podrá salir o no de la cárcel para esa sesión en el Parlamento fuentes de la Fiscalía le dicen a la SER que se va a oponer a esa salida de prisión Javier Álvarez

Voz 0689 10:29 el contenido del informe que presentará hoy al Tribunal Supremo sobre si Jordi Sanchez puede tener permiso carcelario para acudir a la investidura o bien acceder a la libertad provisional será contrario a la puesta en libertad fuentes de la institución han explicado que el criterio del Ministerio Público no

Voz 0858 10:42 variado en cuanto a los imputados que permanecen en la que

Voz 0689 10:45 Marcel y su informe está orientado a oponerse a las dos posibilidades de libertad para Sánchez ni permiso ni libertad provisional Julián Sánchez Melgar ha querido salir al paso de especulaciones sobre si la Fiscalía agotaría el plazo concedido hasta el lunes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha puntualizado que será un informe técnico ajeno a oportunismos políticos

Voz 14 11:03 los doctrina siempre cortar cortar la la Fiscalía ni actúa por táctica ni actúa por oportunista

Voz 0689 11:12 la Fiscalía tendrá en cuenta el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el derecho a participar en las elecciones y el proceso político para destacar que su efectividad no puede dejar sin efecto las consecuencias propias de un proceso penal y menos aún cuando se imputan delitos muy graves en definitiva la Fiscalía explicará que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad

Voz 1727 11:33 también el lunes el prior del Valle de los Caídos tiene que acudir al Senado donde se analiza en comisión la situación del monumento franquista Santiago Cantera que así se llama este monje benedictino se niega a cumplir las sentencias que obligan a exhumar los cuerpos de algunas víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros según hemos sabido el prior ha remitido una carta a la Mesa de la Cámara Alta diciendo que no piensa acudir que si sus señorías quieren hablar con él ya saben dónde encontrarle Alfonso Ojea

Voz 15 12:02 en su desafío a las instituciones Santiago Cantera se ha quedado solo tanto la Abogacía del Estado como Patrimonio Nacional propietario de Cuelgamuros ya han advertido que se trata de un cementerio público y que los monjes no tienen nada que decir sólo tienen que rezar en su carta remitida al Senado Santiago Cantera avisa de que no acudirá a la Cámara Alta el próximo lunes y que en todo caso si los parlamentarios quieren hablar con él pues les espera gustosamente en el Valle de los Caídos el PSOE se pregunta cuánto tiempo va a estar aguantando al prior La

Voz 1275 12:33 jerarquía eclesiástica los superiores

Voz 15 12:35 la orden benedictina Ander Gil ex senador socialista

Voz 16 12:38 el prior no quiere venir no entendemos como la Iglesia católica en España puede amparar actitudes pierde corríamos a instancias superiores de la iglesia hasta que consigamos esta sentencia judicial en un Estado democrático sea cumplida por el priori respaldada por el Estado

Voz 15 12:51 los benedictinos gestionan los beneficios derivados de la explotación de la cafetería el restaurante Il la Hospedería del Valle de los Caídos ir reciben anualmente del Estado trescientos cuarenta mil euros

Voz 1727 13:03 son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 17 13:06 y el subirnos al tren de las noticias Renfe Renfe ofrece un descuento del quince por ciento al comprar un pase Interrail global de primera o segunda clase en cualquier modalidad joven adulto

Voz 18 13:19 Senior además va acompañado de un pase gratuito para niños de cuatro a once años hasta dos niños por adulto la fecha de inicio del viaje puede ser hasta tres meses después de la compra la promoción es válida hasta el treinta y uno de marzo Más información en Renfe punto com

Voz 0907 13:34 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 4 13:40 si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco eramos los precios

Voz 19 13:48 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once en las tiendas de Madrid compra online más información en Ikea punto es

Voz 20 13:58 en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin IVA en cazas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión

Voz 4 14:07 consulta condiciones puedes repetirlo número cincuenta seis déjalo todo lo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 21 14:21 como poquitas líneas ICO empiezo a creer informa en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno aunque deportivo coche nuevo Marcello cochazo mi nuevo Honda Civic

Voz 22 14:34 lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento

Voz 9 14:38 has puesto extras no extras nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito sólo en marzo descuentos adicionales en toda la gama

Voz 1463 14:50 tenemos que cambiar este rifa y arreglar ese enchufe montar la estantería colgarlas corté

Voz 4 14:56 pone a punto tu casa con la gran semana del bricolaje de brigada hasta

Voz 23 15:00 diecinueve de marzo maletín de setenta y ocho herramientas por sólo cuarenta

Voz 9 15:04 pero con noventa y cinco euros esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje

Voz 11 15:08 más de sesenta tiendas muy cerca de Ci

Voz 9 15:12 María Dani Ferrer injurias al barriada Love of Lesbian Ricky Faulkner y Ferran Pontón de Egon Soda Stand Still Ricky Lavado Nudo Zurdo The secret social Víctor Valiente Sidoni más con sal Planas todos en uno son mi capitán este viernes con nuevo disco en La Ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 4 15:57 por hoy con Pepa Bueno hoy se estrena en el Teatro España

Voz 1727 16:01 Paul cronología de las bestias protagonizada por Carmen Machi dirigida por Lautaro Perotti la obra pretende indagar en la mentira hasta donde somos capaces de mentir sentirnos Javier Torres

Voz 0907 16:12 ante quién diga que nunca ha mentido Nos cuesta reconocerlo porque la mentira tiene mala prensa aunque a veces nos ayude a vivir

Voz 13 16:18 nadie es cien por ciento malo nadie es es cien por ciento mentiroso engañado los tiempos ciento inocente

Voz 0907 16:25 Lautaro Perotti es el autor y director de cronología de las bestias una comedia negra de suspense una familia que durante años ha construido subida sobre la mentira se ve sorprendida por la aparición del hijo de una mujer que se siente culpable Carmen Machi su madre

Voz 0381 16:39 es una persona violenta no sé si por el dolor no se siempre lo fue sin nació así la hicieron así o realmente el dolor la ausencia de este sufrimiento tan grande esa contención continua ese callar ese silencio la llevado hace unos unos arrebatos de ira realmente quedan como miedo o no el personaje está trabajando desde el dolor desde desde el sentimiento desde la fragilidad

Voz 0907 17:08 arquitectura teatral construida con idas y venidas en el tiempo para espectadores atentos uno

Voz 13 17:12 como como persona y como espectador muchas veces saca conclusiones rápidas sobre los hechos toman la información que me dan otros para hacer la propia construir mi verdad mi mirada sobre la verdad en base a sólo una parte de los acontecimientos o ni siquiera de primera mano a veces contado por terceras personas esto lo hacemos todo el tiempo como Enología de

Voz 0907 17:39 las bestias las mentiras en nuestras vidas

Voz 1727 17:42 y este viernes estrena lobby Pablo la película de Javier Bardem y Penélope Cruz sobre el narco colombiano repasamos la cartelera con Pepa Blanes

Voz 1463 17:51 los estrenos de esta semana nos dejan dos lecciones la primera que el mercado cinematográfico impone el inglés como lengua comercial y la segunda que las biografías sobre tiranos

Voz 9 18:02 estamos ahora

Voz 1463 18:04 los dos grupos de las grandes películas que llegan a cine tratan sobre personas reales y aunque ocurren en Colombia Rusia a sus personajes tienen un perfecto inglés debe varíen lobby Pablo es el biopic de Pablo Escobar el narco colombiano está protagonizado por dos de nuestros mejores actores Penélope Cruz y Javier Bardem y muestra la conexión política con

Voz 9 18:33 los arrestos hasta reformar la Iglesia puede correr y conspirar

Voz 1463 18:38 la otra cinta es la muerte de Stalin una comedia acelerada una sátira sobre el poder de los dictadores ir de los oportunistas que les sustentan en el cargo se pelean para sucederle es cuando Murcia

Voz 4 18:49 sí

Voz 24 18:52 creo que es la jornada de ayer con Ana

Voz 25 18:54 maravilloso seguimiento de la huelga feminista en Bilbao que aunque jugaba el Athletic en los balcones no había banderas había delantales

Voz 26 19:03 bienvenida Ana Mari Cruz Vitoria la manifestación fue enorme por parte de mujeres claro a pie a hombres y había mucha gente joven fue una manifestación masiva a mí me ha recordado

Voz 27 19:15 va a la de el No a la guerra

Voz 4 19:19 pero que haya un antes

Voz 26 19:21 antes puedes Toñi en Madrid cese en Tahití

Voz 28 19:23 años jamás había visto tantas personas como ayer era manifestación Bravo porque las mujeres bravas pues todos los autores que va a votar

Voz 29 19:32 Mercedes Granada fue emocionante creo que todas las que hay sí sentimos el poder y la fuerza de la solidaridad entre mujeres cambiar mucha alegría de estar junta qué alegría ver a tantas mujeres jóvenes sería tan tan tan joven mi amiga Juanes Mercedes que estar jubilada pero llevan toda la vida y la lucha feminista eche de menos a mi hija que está haciendo voluntariado en Rumanía pero ahí estaba yo para gritar por ello Purnell Manolo Manolo hazte la cena sobre

Voz 9 19:57 muchas gracias a tablas

Voz 2 20:03 hoy por hoy

Voz 14 20:12 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:18 esta lunes diez la lluvia respete el cementero descarga de forma intermitente desde anoche en Madrid hay previsión de más precipitaciones durante todo el día incluso no se descartan tormentas aisladas eso sí las temperaturas algo más altas

Voz 6 20:30 esta mañana diez grados tenemos ahora mismo

Voz 1275 20:32 la Gran Vía la Gran Vía que fue el colofón anoche de una marca histórica quinientas mil personas se echaron a la calle seguras organizadoras del ocho m ciento setenta mil según la Delegación

Voz 31 20:42 no los quieren su trágica Jada la periodista también ahí estamos comprometida en la defensa de la democracia de las libertades

Voz 32 21:14 entre todos

Voz 1275 21:20 así terminó esa marcha con tono reivindicativo con tono festivo hoy con las calles a rebosar una marea de mujeres pero también de hombres y de familias completas fue el colofón de un día repleto de actos de protesta así centro acciones los faros tuvieron un seguimiento según los sindicatos del ochenta por ciento según la Comunidad fue del veintitrés por ciento en los servicios de la Administración viernes nueve de marzo Se lo cuenta esta mañana la SER los centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben una media de doscientos cincuenta denuncias al año de padres y madres de alumnos por problemas sobre la custodia compartida problemas como quién recoge los niños Al salir de clase Osiel menor puede ir o no a una excursión asuntos que en su mayoría trascienden el ámbito educativo a la Consejería de Educación siguen los casos de conflicto entre

Voz 1727 22:12 progenitores las instrucciones de una guía quise

Voz 1275 22:15 elaboró hace cuatro años

Voz 6 22:37 la Consejería de Educación siguen los casos de conflictos entre monitores las instrucciones de una guía que es el abono hace cuatro años y Comisiones Obreras ha pedido que se retire porque está ocasionando muchos problemas Cristina Machado esa guía dice a los centros cómo actuar en los casos de pro

Voz 1727 22:51 escritores separados o divorciados que compartan la patria potestad vulnera los derechos de las familias según Comisiones Obreras porque les exige que aporten sentencias judiciales que no son públicas Isabel Garbín

Voz 33 23:03 no se puede exigir sentencia de disolución de matrimonio o pareja de hecho divorcio porque incluso en el caso de parejas de hecho esta figura no existe pero en relación con disolución de matrimonio la Ley de Enjuiciamiento Civil lo prohibe explícitamente dice que sólo se podrán consultar las sentencias en sede judicial

Voz 6 23:22 perjudica también al personal de los centros según el sindicato porque les atribuye funciones que van más allá de su labor

Voz 33 23:28 tanto los equipos docentes como los equipos directivos deben limitarse a aplicar las normas administrativas educativas y las sentencias judiciales no interviniendo en conflictos que se producen fuera el centro

Voz 6 23:41 el setenta y cinco por ciento de las denuncias que llegan cada año en los centros educativos según datos de educación se da en casos en los que los progenitores tiene conflictos abiertos como quién se lleva hoy al niños iba o no a religión Ozzie tiene permiso para ir a una excursión a la Consejería de Educación asegura que no tendrá problemas en hacer cambios en esa día si son necesarios

Voz 1275 24:04 buenas noticias en titulares con Sara Selva la comida

Voz 6 24:07 de Madrid ha ordenado el cierre otra residencia para mayores por sus deficiencias y falta de seguridad la Consejería de políticas sociales ha clausurado el centro de Sierra Canaima en Moralzarzal tras un largo historial de sanciones económicas incumplimientos no

Voz 1275 24:18 maquinistas de metro llaman a parar de nueve de la mañana a tres de la tarde por la presencia de amianto en el suburbano los servicios mínimos serán del sesenta y ocho por ciento además hoy comparece el consejero delegado Borja Carabante en la Asamblea de Macy's

Voz 6 24:29 la Policía ha encontrado este jueves el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en su domicilio de Ciudad Lineal fueron a su casa tras el aviso de un familia según los agentes el cuerpo presentaba signos de haber sido víctima de una muerte violenta

Voz 1275 24:39 el Atlético viajará a Moscú la semana que viene con resultado cómodo tras ganar tres cero anoche al Lokomotiv en la Europa League

Voz 9 24:46 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:55 detrás DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 34 24:57 a esta hora las retenciones habituales en destacar tres accidentes el primero se ha producido en la A42 apertura de Getafe genera a cinco kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital y el segundo y tercero Se han tenido lugar en la M cuarenta a uno en la zona de Coslada sentido A uno y el segundo el tercero en la zona de Mercamadrid hacia la cuatro así que tenga mucha precaución si iban a transitar por alguna de estas vías

Voz 9 25:20 en la capital como está el tráfico hasta mañana pantallas asuman subió buenos días hola qué tal Laura muy buenos días

Voz 1275 25:26 sí pero con unos niveles de circulación más barato

Voz 9 25:28 pues de lo habitual eso sí ya tenemos algunas dificultades que se reflejan por ejemplo en el acceso por la calle de General Ricardos la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza por ejemplo a esta hora está totalmente despejada de vehículos Ariel igual que el acceso por la avenida del Mediterráneo pero de la M30 así que tenemos que destacar un tráfico que comenzase al algo más intenso desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas

Voz 21 25:52 cómo te acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje se sientes esta necesidad viaja al corazón defiende u donde podrás probar en la tanda más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores

Voz 11 26:07 viene a BMW en Madrid concesionario filial BMW en las Tablas el corazón de BMW

Voz 35 26:13 hay pocos placeres en esta vida que pude disfrutar gratis en vilo Copacabana casi lo queremos premiar tu fidelidad por eso si vienes a jugar con nosotros te invitamos a comer merendar cenar gratis y los domina

Voz 9 26:24 los menú especial arroz con bogavante el Cid Campeador cinco Móstoles recuerda pueda con responsabilidad Bingo Copacabana Casino Park bienvenido al espacio de juego del futuro

Voz 4 26:33 estas rebajas me he pillado una camisa

Voz 36 26:36 hay un local para mi nuevo negocio sí sí ha salido bien en ella tienen más de dos mil locales naves suelos con hasta un cuarenta por cien de descuento estas rebajas entra en haya punto es o llama al nueve cero uno once setenta y siete ochenta y ocho pon tu negocio en on

Voz 9 26:49 te ahorras tener que rebobinar Tous cintas los cinco minutos que tardaba el fax en conectarse y te ahorras este buscar una cabina para llamar ahora con Cepsa hogar que ahorrará hasta un dieciocho por ciento en gas y electricidad y hasta un ocho por ciento en carburante calcula todo ahorren renacer savoir punto com adiós pasado

Voz 12 27:06 hola tu mundo más eficiente

Voz 4 27:11 organiza

Voz 12 27:12 ha partido el espacio de tu baño empírico de porque ayudamos a conseguirlo con nuestros muebles de baño brinco por reformas y bricolaje

Voz 4 27:20 observa los toca los palos siéntate en ellos mirarlos con lupa o con microscopio trae a un notario si quieres pero si los muebles de camino a casa que querías el mes pasado son los mismos que ahora tienen un veintiuno por ciento de descuento mínimo sólo desde el diez al diecinueve de

Voz 9 27:36 marzo camino a casa

Voz 4 27:39 debe hacerte feliz

Voz 20 27:41 los sembrará aterrizar si aparcar su coche en el parking

Voz 1463 27:44 el de AENA la tripulación les felicitó llegarán a casa

Voz 20 27:46 los primeros días de sólo tres con diez euros al día

Voz 4 27:49 consulta las ofertas cena en a Kim punto com

Voz 9 27:52 es una derecha lo dejamos puentear a Nicolas pierde Izquierda arrastramos socio tras malditas Duque cree ver un tutorial tengo que sentarme Wall para el concierto el diecisiete de marzo ven a disfrutar de Michael Lejeune a Casino Gran Madrid Torrelodones Un concierto para revivir las mejores canciones del Rey del Pop más información en el Casino Gran Madrid

Voz 4 28:13 pues porque eso catorce levanta pasiones

Voz 37 28:16 ves decía muy porque siempre te trae ofertones vuelve Súper catorce de ahorro más con catorce súper ofertas en sólo diez días como la bolsa de cuatro kilos de naranjas y por dos con cincuenta euros la bolsa o el podio de Galicia por sólo dos con noventa y cinco euros el kilo sólo del uno al diez de marzo

Voz 12 28:35 bueno

Voz 38 28:39 hay una cosa más la ciudad de Madrid recibió casi un siete por ciento más de población extranjera en dos mil diecisiete un aumento que hace que se mantenga el crecimiento de la población total madrileña desde hace tres años consecutivos Felipe Serrano

Voz 39 28:49 las personas de nacionalidad extranjera representan

Voz 0622 28:52 el trece por ciento del total la población foránea empadronada ha aumentado un seis coma ocho por ciento respecto a hace un año son datos a uno de enero elaborados por el departamento de estadística municipal Jorge García Castaño concejal de hacienda y presidente de la Junta de centro

Voz 4 29:10 es un crecimiento

Voz 40 29:11 es tendencia que es un crecimiento constante que se está dando en los últimos tres años y cada año de forma un poco más acelerada este año es un crecimiento del seis coma ocho por ciento de la población extranjera además un crecimiento bastante feminización ciento dieciséis mujeres por cada cien nombres y para nosotros es un es un indicador fundamental de salud económica Madrid es una de las grandes capitales europeas de forma acelerada año tras año vuelve a recuperar esa tendencia de creación de empleo esa tendencia de crecimiento de población y esa tendencia de de de atraer población de otras partes del mundo

Voz 0622 29:40 del total de las mujeres extranjeras empadronadas el cuarenta y cinco por ciento procede de América Latina y el Caribe por distritos Se mantienen las pautas de localización sobretodo en Centro Usera Villaverde Tetuán Carabanchel y Puente de Vallecas

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media

Voz 1727 30:02 harías

Voz 14 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 cientos de miles de mujeres en la calle sonando en la radio y en las portadas y televisiones de todo el mundo no dejan espacio para guerra de cifras la huelga feminista de este ocho de marzo en España forma parte ya de la historia contra la brecha salarial por la corresponsabilidad en los cuidados por el acceso a los puestos de poder por la conciliación contra el acoso contra la violencia machista económica laboral y social con variaciones fueron en las reclamaciones de los cientos de miles de personas de mujeres en la calle y en cuanto al paro estrictamente laboral seis millones de mujeres secundaron esos paros según los sindicatos que desee notaron sobre todo en el transporte en la Educación la Sanidad el periodismo hoy toca ya pasar de las palabras a los hechos

Voz 9 31:15 porque hoy es una de mar

Voz 1727 31:18 ocho días lleva en marcha el Talgo Badajoz Madrid en los últimos dos ha circulado con retraso y no de diez o veinte minutos casi una hora una hora tarde salió ayer el primer convoy de Badajoz después de que el último llegará el miércoles por la noche dos horas y media después de lo previsto ser Cáceres Justo Pérez

Voz 1161 31:36 lo dice es Pepa incidencias relacionadas Burke el tren que o de Madrid a Badajoz este miércoles sufría una rotura en la locomotora tuvo que ser reemplazada de la propia estación de Chamartín a consecuencia de ello el que viajaba ayer de vuelta salía hasta cincuenta minutos tarde y es que el primer día de este nuevo servicio el talón Extremadura ya acumularon dieciséis minutos de demora en esa ocasión en el destino por limitaciones de velocidad de las vías que tenemos

Voz 1727 32:02 in a las nueve de la mañana empieza Madrid el primero de los tres días de huelga convocados por los maquinistas de Metro contra la presencia de amianto en algunos de sus trenes los servicios mínimos son del sesenta y ocho por ciento así que nos esperan grandes retrasos Radio Madrid Sara selva los trabajadores

Voz 6 32:20 pero están llamados a secundar esos paros de nueve de la mañana tres de la tarde lo hacen para protestar por la presencia de amianto en el suburbano y por la falta de diligencia de metro que dicen no ha garantizado la seguridad de salud esos trabajadores Juan Ortiz es el portavoz del sindicato de maquinistas

Voz 41 32:33 el primero lo hemos mandado un comunicado una carta al consejero delegado pidiéndole que la germen haciéndose responsable asegurarnos que los trabajadores del Metro de Madrid de los viajeros están en una en un ambiente saludable en caso de que el consejero delegado no quiera firmar esa carta que

Voz 6 32:52 hoy precisamente el consejero delegado de Metro Borja Carabante comparece la Asamblea de Madrid para explicar por qué no tomaron las medidas adecuadas y otro

Voz 1727 32:59 la huelga la de Justicia cumple un mes en Galicia con una noticia que habla de un posible desbloqueo una reunión este viernes entre los sindicatos y la Xunta que promete mejorar su oferta a los trabajadores que reclaman subidas salariales Radio Galicia Xaime

Voz 0846 33:13 lo peor este mediodía se retoman las negociaciones entre el Gobierno gallego y los representantes laborales ahora sí parece que la Xunta quiere poner fin a una huelga que dura ya más de un mes el presidente Alberto Núñez Feijóo anuncia que hará una propuesta de mejora salarial muy sustanciosa dentro de Gaza

Voz 42 33:30 la racionalidad de si estamos dispuestos a seguir faenando pero os límites de incrementos es evidentemente cada vez son más estrictos

Voz 0846 33:40 en los juzgados gallegos Se acumulan miles de expedientes miles de juicios miles de trámites un mes de huelga dicen algunos supone cuatro años más de retraso en la justicia

Voz 1727 33:51 lo llaman lo llamamos Fake News noticias falsas pero su nombre es mucho más simples son mentiras los bulos sobre todo si son políticos sexto penden de una manera formidable imparable por las redes así lo confirma el estudio más importante que se ha hecho hasta el momento sobre la difusión en la red de falsedades es un estudio firmado por un grupo de investigadores del MIT y que publicó ayer La la revista Science las mentiras concluye este estudio se difunden significativamente más lejos más rápido más profunda y más ampliamente que las noticias verdaderas Patricia Fernández de dices la actora jefa de materia la sección de Ciencia del país Patricia buenos días hola buenos días Pepa porque es importante este estudio porque se ha hablado mucho de que existían de que existen y de la influencia de las fechas News

Voz 15 34:40 así es importante porque es efectivamente el más amplio que en este momento sala de izado forma pormenorizada ciento veintiséis mil afirmaciones difundidas en Twitter entre dos mil seis y dos mil diecisiete y además tiene otra particularidad y es que ha contado por primera vez con la colaboración de esta red social de Twitter que es en la que más rápidamente se difunden estos bulos la pre la empresa abierto sus tripas para que los investigadores puedan estudiar este fenómeno que preocupa mucho a sus fundadores ya que creen que puede desvirtuar todo su sentido porque la llena de informaciones encontraste

Voz 1727 35:12 pues vamos con el detalle de las conclusiones

Voz 15 35:14 si el estudio muestra que de media las informaciones falsas recibe un setenta por ciento más de tuits que las veraces es decir que los usuarios las comparten mucho más entre sus seguidores en el otro extremo las informaciones veraces analizadas les llevó seis veces más tiempo alcanzara mil quinientas personas que a los bulos is on sobretodo informaciones políticas las noticias las que tienen que ver con la política se difunden mucho más rápidamente que las de otros ámbitos tal Men polémicos como el terrorismo los desastres naturales son la información financiera alcanzan a más de veinte mil personas casi tres veces más rápido de lo que tardan el resto noticias falsas en

Voz 1727 35:48 llegar a diez mil individuos han estudiado quiénes son quiénes difunden estas mentiras si aquí hay

Voz 15 35:54 dos conclusiones sorprendentes Pepa una es que los usuarios que difunden las noticias falsas más virales las que llegan a más gente no tiene en cuenta importantes son muy seguidas al contrario tienen menos seguidores siguen a menos personas son menos activos llevan menos tiempo en Twitter que aquellos que infunden las afirmaciones veraces que además los autos llegan a una conclusión muy llamativa son los bots esas cuentas fraudulentas automatizadas cuyo propósito es engañar o general confusión según dicen a estudio al contrario de lo que se cree los robots aceleraron la difusión de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo lo que implica que las ellas falsas extienden más que la verdad por culpa de los humanos no de los robots que gemas propaganda desde de preparar implica dicen los investigadores del MIT que las políticas para luchar contra la desinformación en las redes deberían centrarse en el comportamiento de los humanos en lugar defensa

Voz 1727 36:41 a centrarse en los robots Patricia la pregunta del millón esa que nos hace llorar a los periodistas por qué triunfan las mentiras más que la verdad cuál es la razón buena hay muchos estoy

Voz 15 36:51 eso sólo lo que se llama La Cámara de eco de las redes es decir que sólo sigues a personas cuyo mensaje comparte así que confirman tus propios sesgos estas mucho más dispuesto a difundir una mentira que confirme esos sesgos que una verdad que los

Voz 1727 37:03 es que te metan contradicciones con lo que queda de esas acto

Voz 15 37:07 los investigadores creen que las mentiras triunfan porque suelen provocar una respuesta de temor indignación sorpresa es decir que lamentablemente son mucho más atractivas que la verdad porque

Voz 1727 37:16 te dan a las vísceras no la cabeza exactamente tristeza por Dios pero a ver si somos capaces de combatirlo algún beso Patricia un beso adiós

Voz 4 37:28 hola soy Pedro bienvenido dicho cuéntanos

Voz 11 37:31 estoy muy preocupado llega a fin de Messi no llego las facturas sí

Voz 0673 37:35 llenan tranquilo Pedro hace unos días hablamos con un voluntario del plan de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa puedes llamar al novecientos setecientos veinticuatro novecientos siete ayuda

Voz 4 37:44 Irán gracias ahora llamaré Gas Natural Fenosa hecho dicho

Voz 43 37:50 en las fotos de Disneyland París ojo tres por los luego Prince

Voz 1161 37:53 el Space Mountain también está rojo

Voz 43 37:56 papá es mi máscara de Spiderman

Voz 9 37:58 vuelven las emociones del XXV Aniversario París Disneyland París con Viajes El Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses consulta fechas y condiciones ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 4 38:22 por hoy con Pepa Bueno son las siete y treinta y ocho las seis y treinta y ocho

Voz 1727 38:25 en Canarias y ya sabemos los nombres de los candidatos a ocupar la presidencia de la Federación Española de Fútbol

Voz 9 38:32 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 38:42 y esos nombres son Luis Rubiales hijo Juan Luis Larrea

Voz 1161 38:47 el primero es presidente de la AFE lo es desde ayer tras presentar el mínimo de avales requeridos para formalizar candidatura treinta aunque asegura tener ochenta y siete Rubiales enseña la bandera del cambio y promete una futura federación a la altura de la actual fútbol español algo que según él todavía no sé

Voz 44 39:01 por lo que manejo es que voy a ganar con solvencia nosotros llevamos una propuesta de modernización de renovación no no una propuesta hueca el fútbol español representa la excelencia pero en cambio la Federación le falta un empuje para hasta esa altura tenemos que estar a la altura no sólo nuestro fútbol no sólo en España sino también de la mano de éxito

Voz 1161 39:18 Rubiales tiene sus sospechas entorno a la limpieza de los comicios

Voz 44 39:21 yo creo que es muy importante que se garantice por la Comisión Electoral el también por el Consejo Superior de Deportes que quién vota vota dentro de la urna sin papeleta dando vueltas por ahí en secreto y además creo que cualquier candidato que quieras al presidente quiere ser presidente con una elección e intachable

Voz 1161 39:37 el otro candidato será Juan Luis Larrea hoy va a presentar sus avales para formalizar la candidatura el actual presidente en funciones y anterior tesorero en la era Villar justo en el fin de plazo un mes antes de que el próximo nueve de abril se celebren dichas elecciones en cuanto lo deportivo esta noche comienza la jornada veintiocho en Primera con el Girona deportes de las nueve en Montilivi con los catalanes a las puertas de puestos europeos de hecho podrían terminar este viernes en la sexta plaza si vencen a los gallegos son baja Iraizoz y planas para recibir a los de seguidor que tienen en pues Kate siguen en puestos de descenso aunque también les sacaría de ellos esta noche una victoria a la espera del resto de la jornada el técnico demanda más contundencia defensiva en los

Voz 14 40:13 los he visto mejora en este aspecto pero ahora es una una cosa que tiene que ser nuestra que todos los equipos que van enfrentar el Dépor van a tener que pelear para luchar fuerte para hacernos un gol

Voz 1161 40:26 bajas Guillerme Krohn Dehli Valverde Luis el Cartabia por lesión además de arbitrar el colegiado navarro Undiano Mallenco arranca también la jornada treinta en Segunda con el Tenerife Oviedo va a arbitrar el colegiado gallego Ilich Mara en la Europa League Vitoria el Atlético en el Wanda Metropolitano tres cero sobre el Lokomotiv dos goles de Saúl otro de Diego Costa debut oficial de la con la portería a cero pese al buen resultado Simeone no

Voz 45 40:47 lo que pienso eliminatoria copera son complicadas son complejas la afición del clima en el campo de juego nos tendremos que adaptar y obviamente a llegar de la mejor manera preparado para que obviamente te resultado tenga peso en el partido de vuelta

Voz 1161 41:01 la vuelta el próximo jueves en Moscú desde las cinco de la tarde y derrota del Athletic tres uno en Marsella gol de Aduriz de penalti Balenziaga avisa

Voz 46 41:08 a ser un partido complicado desde el primer minuto ciento quince íbamos precio dos cero y bueno hemos intentado pues meter ese gol que había eliminatoria así ha sido con el penalti en el minuto quince no se me ciertas pero yo creo que la eliminatoria no está cerrada de entonces todo lo posible para que el jueves pasemos

Voz 1161 41:26 la vuelta en San Mamés desde las siete de la tarde y del resto tres victorias a domicilio Milán cero Arsenal dos Ceseca cero Lyon uno Dortmund uno Salzburgo cero empate a dos en el Lazio Dínamo de Kiev y dos victorias en casa dos uno Sporting de Lisboa dos victorias a los partidos de vuelta también el próximo jueves además siguen hoy los entrenamientos de pretemporada de la forma en Montmeló hoy parece que Fernando Alonso se subirá su monoplaza al Mclaren en la Euroliga dos partidos de la jornada veinticinco desde las seis de la tarde de CSKA de Moscú Unicaja desde las nueve Barça Estrella Roja ayer Victoria de Baskonia en Valencia setenta y uno ochenta y uno victoria del Real Madrid sobre Panathinaikos noventa y dos setenta y cinco también partido de vuelta de los cuartos en la Eurocup tras perder en la ida Gran Canaria tiene que ganar al lo convirtió van desde las nueve de la noche para forzar el tercer partido en la NBA victoria de Oklahoma sobre Phoenix ciento quince ochenta y siete con seis puntos de Abrines derrotas de Chad

Voz 1727 42:14 lo ciento once ciento veinticinco con los Nets

Voz 1161 42:17 puntos de Hernán Gómez y de San Antonio con los Warriors ciento diez ciento siete sin Pau Gasol lesionado sin españoles victorias de Miami sobre Philadelphia ciento ocho noventa y nueve de Boston en Minnesota ciento nueve ciento diecisiete

Voz 9 42:27 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas bases subirse al telesilla a menos cinco grados Araque por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwán para que con el mejor equipamiento para

Voz 4 42:45 desde veintidós mil cien aunque el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran apagón el gran apagón tercera y última temporada

Voz 1463 42:58 a todo metálico Cano a sabes cuánto dura al apagón

Voz 4 43:00 con Macarena Gomez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho Novo otras cosas quieren ver otras cosas harto de vosotros sus nos carroñeros

Voz 21 43:11 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com social Vallejo usted aceptó venir aquí

Voz 20 43:21 en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin y bandazos graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión la consulta condiciones

Voz 47 43:32 te has enterado de todo lo que lleva a la nueva gama Opel Black

Voz 4 43:35 edición

Voz 47 43:36 lo porque hablas así de bajitos porque es una exclusiva

Voz 1100 43:39 tú

Voz 22 43:42 nuestra serie especial Opel división aprovecha esta gama con un diseño único y cuatro mil euros el equipamiento más exclusivo Ven a conocer concesionario Opel única

Voz 1100 43:53 el Rey vuelos ya lo que quiero es que el nuevo álbum ropa si esta mañana en los Andes

Voz 20 43:59 a los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 48 44:02 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que les decía hoy mismo la

Voz 22 44:06 Emma Escalona protege con leyes

Voz 9 44:09 vale Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es para mí la radio también eh

Voz 49 44:21 las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no es algo el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque mejor está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe su que te acompaña

Voz 9 44:40 el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 7 44:44 comercial

Voz 9 44:49 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita de escuchar las seis y ustedes agendas de servicios útiles buenos días la Oficina de Seguridad

Voz 0127 45:05 internauta alerta de que se ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplanta a la compañía eléctrica Endesa es un email en el que dice que los han cobrado dos veces una misma factura que la compañía nos quiere hacer un reembolso del dinero que nos ha quitado por error pero para recibirlo tenemos que pinchar en un enlace e introducir

Voz 51 45:23 los datos de nuestra tarjeta de crédito supuestamente para recibir el pago este email es falso si lo recibe no pinche en el enlace Easyjet lo ha hecho consulte lo antes posible con Endesa para informarles de lo que ha ocurrido

Voz 9 45:35 esperemos que esta información desidia de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 14 45:42 plomo señor lo Gran Flor no nos libre Florentino Fernández de que tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo tú también debería pensar lo mismo porque este viernes tú tú también puede ser millonario con el euro Jack

Voz 9 45:57 bueno Eurojust tutela once de cuarenta y dos millones de euros

Voz 4 46:03 estuve situ puede ser millonario de la ONCE

Voz 52 46:08 el ojo izquierdo que Joy pero

Voz 53 46:11 hola

Voz 9 46:14 termina a José Mari la semana diciendo

Voz 54 46:16 es una obligación de todos buenos días esté visto la foto Pepa dieras una más entre los muchos millones de mujeres da igual si fueron seis u ocho una cifras extraordinarias

Voz 1100 46:26 es como una convocatoria de huelga decíamos ayer antes de las manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades de España que este ocho de marzo de dos mil dieciocho sea recordada y visto lo visto todos los será por muchos años parece mentira que hayamos tardado tanto signos de desarrollo de avances científicos de miles de millones de hombres y mujeres en paso por la tierna durante millones y millones de años para que todavía hoy algo tan obvio tan simple tan sencillo y evidente como la igualdad de género cómo es posible ojalá ese impulso que necesita la sociedad para lograr que las cosas quedaron bien claro que todo avance debe arrancar desde el ámbito más íntimo el familiar desde la infancia a través de la educación pero al tiempo no es de recibo que las instituciones públicas incumplen sus obligaciones de vigilancia sobre esa negada igualdad cierto que la apuesta por las cuotas es muy polémica y a muchos les sonará anticuada Percy quiénes tiende a ser tan por el mango no cede ante el sentido común a lo mejor hay que arrancarle la sartén y obligarles por ley a implantar el equilibrio inexcusable el ojo izquierdo

Voz 55 47:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que es Francia dará que eh

Voz 1727 48:16 diariodehoyporhoy del nueve de marzo del año dos mil dieciocho escribe Marta Ferrer tiene quince años y en este día después del ocho EM quiere compartir con nosotros un texto que ha firmado en su

Voz 4 48:28 es

Voz 56 48:29 que se ha tenido que venir acto pero todo no estamos

Voz 8 48:33 con mucha cuenta ahora de lo que de lo que está pasando en maltrato por las noticias escrito un escrito en el que se llama una entre un millón está hecho por el Día de la Mujer Ibis en las siguientes palabras me apetecía mucho hablar de este tema manifestarme dar mi opinión inhibición de las cosas como mujer me parece indignante que hoy en día siga habiendo tantas desigualdades entre las mujeres y los hombres desde cobrar diferentes sueldos por el mismo trabajo hasta algunos comentarios que dejamos pasar pero que son realmente ofensivos y que no deberían existir actualmente las mujeres representan el ochenta y tres por cien de los trabajos

Voz 41 49:11 no yo estoy mujer que

Voz 8 49:13 la calle que no me grita ingreso sería sobren cuerpo quiero que todos esos hombres que maltratan a sus mujeres Ceres cuenta de los despreciables que son quiero que a unos se les da a elegir entre una pelota una muñeca quiere ser como grandes mujeres estén llegando que han llegado lejos pre también quiero ser como esas mujeres del día a día quiero aprender de esas niñas que no cuentan con una vida FAZ quiero que es en los valoren que las próximas generaciones sean de otra manera y que de una vez por todas te del mundo cuenta de que no estoy esta más que la educación enseña otras maneras deberán mujer posición en esta sociedad y quieren muy próxima vida volverán a ser mujeres

Voz 1727 49:52 un beso grande Marta son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 2 49:58 en Hoy por hoy

Voz 14 50:08 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:13 qué tal buenos días llueve en Madrid en este nueve de marzo día después del ocho años así fue el colofón a un día histórico de Madrid a una jornada de paros con un seguimiento muy amplio según los sindicatos de un ochenta por ciento de una de las marchas más multitudinarias que se recuerdan en democracia setenta mil personas secundaron la manifestación según la Delegación del Gobierno quinientas min según las organizador así lo cierto es que las fotos lo dicen todo no cabía ni un alfiler entre Atocha y Plaza de España la cabecera se tuvo que adelantar para dar cabida a más personas y el metro colapsó de hecho en Atocha dejaron de parar los trenes por la gran cantidad de personas que se encontraban en el exterior de la estación un broche de lujo para un día lleno de concentraciones y movilizaciones en Madrid

Voz 2 51:24 la Autónoma en la universidad

Voz 1275 51:26 además en Cibeles encallado en todas las localidades de la región en la Asamblea de Madrid las diputadas de Podemos dejaron vacíos sus escaños los el PSOE secundaron los paros se leyó una declaración institucional finalmente consensuada por todos los grupos para celebrar el Día de la Mujer y Cifuentes hizo su huelga a la japonesa por la que le preguntaban anoche en la Cope