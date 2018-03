Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias ocurrió la movilización de las mujeres en España ha hecho historia en las calles quedó claro ayer que no es un episodio ni un sarpullido ni flor de un día si algo quedó claro ayer es que hay que escuchar a las mujeres tomar nota de lo que dicen de lo que piden las de veinte las de treinta las cuarenta cincuenta las de sesenta la jubiladas nunca se sale a la calle por capricho nadie está detrás ningún partido ningún sindicato de las impresionantes manifestaciones que han dado la vuelta al mundo son las mujeres que se reconocen unas a otras en pequeñas o grandes batallas en el campo y en la ciudad con vidas totalmente diferentes aspiraciones radicalmente distintas gustos diametralmente opuestos pero que se miran y se reconocen en la larga lista de reivindicaciones cualquiera de ellas encuentra algo que tiene que ver con su experiencia las que tienen compañeros implicados en los cuidados y las que no comparten el miedo a las calles oscuras y al acoso las que tienen sueldos de miseria y las que tienen buenos empleos comparten la brecha salarial el techo de cristal y el juicio permanente sobre su imagen las que son madres las que querrían serlo pero no se lo pueden permitir con su sueldo y las que no quieren tener hijos comparten los prejuicios la presión diferencia de una sociedad que necesita el relevo generacional pero se desentiende de su coste y todos sabemos que no va a ser fácil ni bases rápido pero se engaña quien piense que la abundancia informativa de las últimas horas de las últimas semanas en tierra un clamor que siempre ha estado ahí pero que ahora ha decidido marcar la agenda pública la España democrática que ha visto en cuarenta años la transformación urgente y radical de la vida de sus mujeres que ha sido pionera en identificar y cuantificar la violencia de género pionera en aprobar el matrimonio igualitario esa España se coloca hoy a la vanguardia del gran reto de la la modernidad a la posmodernidad o como quieran llamarlo el reto de la igualdad de género real muchas periodistas españolas hemos recibido estos días llamadas de colegas europeos preguntándonos pero que pasan en España sobre machismo aquí no pasa nada que no pase en Francia en Alemania en Italia o Reino Unido todo sólo que aquí las mujeres han dicho basta siempre nos acordamos de las feministas veteranas que nos han traído hasta aquí hoy toca dar las gracias a las feministas jóvenes incluso muy jóvenes que han dado una lección de organización la movilización inteligencia y sentido común en este ocho de marzo ajenas a las provocaciones los desprecios o cualquier intento de utilización muchas gracias

es viernes el día después nueve de marzo y de las palabras a los hechos aunque el Gobierno y el PP trataron ayer de rectificar su resistencia ante esta huelga Shoes reclamaciones hoy hay Consejo de Ministros y que sepamos tampoco tiene previsto aprobar la partida de doscientos millones de euros que el Gobierno comprometió para este año en el pacto contra la violencia de género que firmó a bombo y platillo con movilizaciones mucho menos multitudinarias en sus países Merkel Macron y May anunciaron no tomaron ayer medidas concretas sobre igualdad dice el Gobierno el español que como no hay presupuesto no puede aprobar esa partida no hay presupuesto para nada porque no están aprobados pero hoy el Gobierno empieza a concretar sus planes para atender a los sectores descontentos que si quiere atender a aprueba por ejemplo el plan de vivienda en qué va a consistir Javier Alonso

Voz 0858 04:12 contempla ayudas para los jóvenes y jubilados que viven de alquiler que puede llegar hasta el cincuenta por ciento de la renta los menores de treinta y cinco años también podrán acceder a ayudas a la compra pero sólo en los municipios de menos de cinco mil habitantes la aportación del Estado puede llegar a once mil euros o el veinte por ciento

Voz 1727 04:28 este es el primer Consejo de Ministros para el nuevo titular de Economía para Román Escolano ir Estados Unidos dos noticias de la noche la primera Donald Trump Jane King John Un se van a reunir en el mes de mayo y además Trump ha hecho realidad esta noche su obsesión proteccionista

Voz 1 04:43 ha vuelto aventuró Arbós tío

Voz 0882 04:47 ya ha estampado su firma en el texto que fija aranceles

Voz 0858 04:50 al acero y el aluminio fabricado en el resto del mundo lo ha hecho rodeado de trabajadores del sector la comisaria de Comercio europea ya ha dicho que espera que los Veintisiete sean excluidos de la lista China exigen la retirada

Voz 1 05:01 ya

Voz 1727 05:05 aquí en España según fuentes de la Fiscalía el Ministerio Público se va a pronunciar hoy en contra de que Jordi Sanchez pueda salir de la cárcel para estar el lunes en el debate de investidura en el Parlamento

Voz 0858 05:14 ni permiso ni libertad provisional porque dicen esas fuentes las causas que le llevaron a prisión

Voz 1727 05:19 no han variado el prior del Valle de los Caídos se niega a acudir a la comisión parlamentaria que estudia la situación del monumento franquista

Voz 0858 05:27 en una carta a la que ha tenido acceso la SER Santiago Cantera responde a los senadores que vayan ellos haberle al monasterio Ander Gil pesó el prior lo quiere venir

Voz 1425 05:36 la Iglesia católica en España puede amparar actitudes recurriremos a instancias superiores deben decía

Voz 1727 05:41 el abad está citado para explicar por qué se niega a exhumar tal y como le ordena una sentencia a varias víctimas del franquismo y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 1827 05:54 buenos días hoy ser de los tres que quedan

Voz 0978 05:57 esta semana de los tres días que quedan el más tranquilo con temperaturas al alza no hubiesen aumentó lluvia que afectará sobre todo a la mitad oeste y sur de la península con temperaturas que iban a subir sobretodo en el Mediterráneo con máximas de más de veinte grados pero a medida que avance el fin de semana se va complicando y sobre todo por el viento va a soplar muy fuerte con rachas es de más de cien kilómetros por hora por ejemplo en gran parte de Galicia se esperan olas en la Rías Baixas de más de ocho metros de altura sobre todo a partir de mañana por la tarde cuidado en puntos de montaña en cumbres de los Pirineos y la Ibérica también de la Cordillera Cantábrica rachas que pueden superar a partir de mañana por la tarde los ciento cincuenta kilómetros por hora y el tiempo en lo que respecta el estado del cielo el fin de semana también se mantendrá cambiante con ratos de lluvia momentos de sol sobretodo en el Mediterráneo

Voz 1727 06:47 Manu Carreño esta mañana con el futuro de Neymar incierto tras la eliminación del Paris san Germain de la Liga de Campeones Manu buenos días

Voz 1375 06:55 buenos días Pepa pues con el París Saint Germaine eliminado hoy buscando a golpe de millón en Europa los nuevos fichajes galácticos para el año que viene del jeque qatarí neymar se recupera de su lesión mientras hoy es portada en el asi en El Mundo Deportivo por motivos bien distintos dice nuestros compañeros de las que el PSOE lleva pedir al Madrid cuatrocientos millones por el brasileño y que ya algunos enviados el club blanco han estado negociando con el padre del jugador dije contra el Mundo Deportivo que Neymar ha pedido a sus más íntimos que podría hacer para volver a Barcelona que se equivoca fichando por el París Saint del conclusión si yo fuera Florentino Pérez no ficharía a Neymar sí que es un jugador que enamora sé que es un jugador distinto capaz de hacer diabluras con un valor en un terreno de juego pero es un jugador que si desequilibra en el campo te desequilibra fuera del mismo es capaz de fichar por el Madrid el verano que viene clavarse la al siguiente entre él y su padre volverse al Fútbol Club Barcelona no ha terminado la primera temporada en el París Saint Germain ya está pensando en largarse ha quedado claro que se puede formar un proyecto deportivo en torno a Messi que se puede formar un proyecto deportivo en torno a Cristiano Ronaldo y ahí están los resultados

Voz 2 08:04 sí

Voz 1375 08:04 pero yo no crearía un proyecto deportivo entorno animar el tiempo dirá hasta luego Pepa hasta luego

Voz 1727 08:10 Manu

Voz 7 11:31 lo que en España se llama acera en México o Guatemala se denomina banqueta vereda en Panamá Ia andén en Colombia son variaciones léxicas del español que se deben conocer

Voz 1 11:43 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 2 13:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:04 buenos días soy Teresa de Sevilla una cosa importante buenísima que vi ayer fue precisamente la presencia de los chicos y los hombres

Voz 11 13:11 lo que más me gustó es ver la cantidad de jóvenes

Voz 12 13:14 eso me ha dado muchísima esperanzado

Voz 13 13:17 es maravilloso seguimiento de la huelga feminista en Bilbao y aunque jugaba el Atleti en los balcones no había banderas había delantales

Voz 14 13:26 que ayer fue un día histórico nadie lo va a poner en duda porque mira en Tarrasa hubo no uno dos una por la mañana yo ya por la noche el manifestaciones todo el mundo la acalló bueno

Voz 15 13:35 hay una manifestación masiva a mí me

Voz 1727 13:38 Kurt daba a la de no

Voz 2 13:41 en la guía puesto un ratito también aquí en Málaga

Voz 16 13:43 la de reivindicación indie felicito a todos chicos y chicas porque todo salió estupendo e históricos de verdad

Voz 17 13:50 ayer pare por puro agradecimiento agradecimiento a todas las que es la jugaron mucho más que no la estamos jugando nosotros para conseguir que tengamos los derechos que ahora tenemos que hacer efectivos realmente no pare por mi nieta por seguir manifestando la igualdad no lo Manolo en en torero

Voz 1727 14:10 oye desde la Ser compartiendo su experiencia del día de ayer a lo largo de toda la madrugada de de esta mañana su experiencia el día de ayer que terminó en las manifestaciones multitudinarias de la tarde noche nunca la igualdad había sacado a tantas mujeres a la calle ni en España ni en el resto del mundo la de Madrid la manifestación de Madrid impresionante pero sí se asoman a Cadena Ser punto com las de muchas otras ciudades españolas fueron también multitudinarias históricas La Ser estuvo desplegada en todas ellas imposible contarlas todas esta mañana pero ahí va un somero recuento aquí en Madrid

Voz 1275 14:42 la marcha sobrepasó todas las expectativas las calles estaban a rebosar el metro colapsó en una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la democracia

Voz 2 15:03 y mientras mil personas según los organizadores

Voz 18 15:06 cientos setenta mil según la policía fue el colofón a un día de concentración

Voz 1275 15:10 desde actos de protestas por todo Madrid el seguimiento según la Comunidad fue el más del veinte por ciento en los servicios públicos los sindicatos hablan de un ochenta por ciento de mujeres que ayer pararon en Madrid

Voz 0706 15:20 Barcelona doscientas mil personas según la Guardia Urbana participaron en la marcha de anoche por el centro de la ciudad en pleno Paseo de Gràcia Sense un poquito

Voz 19 15:27 no la gente y la Unión siempre hace la fuerza requiere unas Vasari Iker

Voz 0706 15:33 Bach es muy necesario hacer este tipo de movilizaciones decían algunas de las participantes la marcha terminó en la plaza Cataluña manifestaciones por otra parte en toda Cataluña en Girona por ejemplo miles de mujeres hicieron una cadena humana por el centro de la ciudad por la mañana varios cortes de calles y carreteras que provocaron más de una vez

Voz 20 15:48 parecía que lo del domingo con quince mil personas a las calles de Vigo no se podía superar pero se hizo con creces y cuarenta y cinco mil personas llenaron las calles de la ciudad en una manifestación morada que por momentos parecía infinita que a ratos no se movía que tardó horas en llegar al final de la marcha

Voz 21 16:04 yo no Said en tu cosquillas sino que tú salir

Voz 2 16:07 el único año estamos hartas de tener

Voz 20 16:10 el ex Arsène premio los tener una jornada reivindicativa fuera de todo precedente con movilizaciones desde primera hora de la mañana y no sólo en Vigo sino prácticamente en todos los municipios de la comarca más

Voz 0141 16:21 multitudinaria que nunca a decenas de miles de mujeres participaban ayer en la manifestación que recorría las calles de Valencia una marea morada reclamando igualdad clamando en contra de la brecha salarial y lo sabe

Voz 1071 16:32 esos hacia la mujer como decía una de las organizadoras

Voz 0141 16:34 las Valencia separó hemos dado valer

Voz 1510 16:37 de ahí estoy convencida de que Barcelona Madrid y el resto de la península también habrá paralizado porque las mujeres somos fuertes tenemos mucho que decir y estamos hartas y no nos vamos a callar más

Voz 0141 16:46 Valencia es sólo una muestra de lo que ocurría ayer en toda la Comunitat Valenciana

Voz 0393 16:50 quién Sevilla la asistencia multitudinaria la manifestación

Voz 22 16:52 Don desbordó las previsiones y el recorrido cien mil personas según el ayuntamiento treinta mil según la Delegación del Gobierno clamaron por la igualdad

Voz 1510 17:02 la música precavido en el punto de inicio de la protesta que tan

Voz 22 17:06 más de dos horas en pasar por un recorrido de poco más de un kilómetro fue una de las marchas más concurridas de los últimos años en la capital andaluza información de Laura

Voz 1727 17:14 Gutiérrez Frederic piense María Díaz Ana Talent Armesto la movilización era más que un paro laboral pero también un paro laboral que secundaron casi seis millones de personas según los sindicatos especialmente en la educación el transporte la sanidad y el periodismo casi seis millones de mujeres fue inapreciable en el consumo eléctrico sobre las manifestaciones pues ya están escuchando guerra decidido era multitudinarias en cualquier caso el ocho de marzo española asombraba al mundo la BBC y la CNN habrían por la tarde con estas manifestaciones aquí

Voz 14 17:47 Spain Fars Nationwide Femen Strike eran bien en los centros de poder europeo en algo

Voz 1727 17:55 manía la marca España subía puntos corresponsal en Berlín Carmen Viñas en Alemania

Voz 0391 18:00 en los medios de comunicación del país se han hecho eco de la huelga de mujeres los informativos de la primera cadena de televisión pública así como la radio pública en sus respectivas páginas web han destacado la huelga como algo inédito en nuestro país y ha subrayado que los efectos han sido notables que en el Frankfurter Allgemeine el Handelsblatt la biblia económica alemana han resaltado los cinco coma tres millones de mujeres que han ido a la huelga las ciento veinte manifestaciones por todo el país destacan que hasta la reina Letizia había cancelado sus citas también la cadena de televisión alemana más internacional la Deutsche Welle ha informado sobre la huelga con el sugerente título las mujeres españolas de tienen

Voz 1727 18:36 mundo en Francia nos ponían como ejemplo de la batalla contra la violencia de género corresponsal en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 18:42 en Francia las españolas han estado en el centro de la noticia toda la jornada primicia en España huelga general sin precedentes las españolas hacen historias son algunos de los titulares de cadenas como fans ANFO y la televisión de noticias de FM se ha destacado como los paros han afectado a unos metros que algunos trenes estuvieron que serán a dos piquetes en los grandes almacenes y las estrellas femeninas en la radio y televisión ausentes la radio más escuchada por los españoles Cadena Ser ha perdido las voces femeninas señaló el periódico regional sudoeste también en la televisión y en el país las mujeres abandonaron las redacciones los medios entrevistaron a manifestantes españolas de la Gran Vía de Madrid o en plazas de otras ciudades y destacaron que España es pionera en la lucha contra la violencia de género presentada como modelo por el con

Voz 12 19:32 dejó de Europa así que el mundo nos miraba con asombro

Voz 1727 19:34 pero Iker respondieron los políticos aquí en España pues pasaron todos anoche por La Ser por Hora Veinticinco Carolina Gómez buenos sí

Voz 0393 19:42 buenos días Andrea Levy felicitó a los convocantes por el éxito de la huelga ya todas las mujeres que han estado en las reivindicaciones asegura que el Partido Popular luchará para combatir la brecha salarial e impulsará medidas que radique en la discriminación la popular se declaraba además feminista en contra del criterio de la ministra de Igualdad que se opone a las etiquetas

Voz 23 20:02 felicitar desveló a los convocantes por el éxito y repito yo creo en la igualdad la libertad y por lo tanto y deseo que el mensaje que hoy se ha lanzado con fuerza iba a ser la reivindicación de un solo día se canalice a través de medidas propuestas

Voz 0393 20:18 hombre que propuestas como la ley por la igualdad en el empleo destacaba Carmen Calvo que el PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso

Voz 23 20:24 nadan hacer ella como ayer porque hemos un día de toma de conciencia muy profunda y muy impactante fiestas Irun campana de las mujeres que nos hemos hecho dueña T a este país para decir algo hoy y mañana tiene que

Voz 0393 20:40 Irene Montero reclamaba a los hombres que cedan el protagonismo de esta lucha las mujeres Unidos Podemos ha conseguido el apoyo de todos los partidos en el Congreso menos el Partido Popular para sacar adelante su ley contra la brecha

Voz 24 20:50 ya ha quedado claro que el movimiento feminista tenía razón que era necesario una huelga para exigir que España sea un país feminista no y creo que esto va a ser un día que va a durar décadas no se va a poder dejar de hablar del feminismo en este país Lidl de la necesaria lucha por la igualdad y los derechos humanos

Voz 0393 21:04 sólo en Ciudadanos ha dejado esta jornada histórica una sensación agridulce en palabras de Patricia Reyes que reconocía que tardaron en darse cuenta de que la convocatoria trascendía los partidos políticos aunque denunciaba que fueron increpadas en la manifestación de Madrid

Voz 23 21:15 en un primer momento se se pretendió instrumentalizar la huelga sí que es verdad que luego a Churchill otras movimientos todas las reivindicaciones que están incluidas las otras las compartimos enviará a la manifestación han empezado a increpar nos han llamado fascistas hay que defender la igualdad pero la igualdad es complementaria de la libertad

Voz 0393 21:34 Ciudadanos asegura que negociaran medidas en favor de la igualdad en los Presupuestos Generales

Voz 1727 21:38 así que Andrea Levy convertida en portavoz de la Con torsión del PP y el Gobierno por su resistencia a esta huelga feminista au su incomprensión de lo que está pasando en su país donde está la ministra de Igualdad fue uno de los gritos más coreados ayer en la manifestación de Madrid eso es que el PP puso ante los micrófonos durante toda la jornada a la política popular con más discurso de género a Ana Pastor Iker Rajoy llegamos saberlo ayer con un lazo morado José Luis Sastre buenos días

Voz 1071 22:07 los días el presidente del Gobierno lazo morado en la solapa fue Valencia hablar de Europa de los populismos empezó por ahí los catorce minutos que duró su intervención al hablar de Europa habló de los grandes hombres de Estado que la construyeron incitó Adenauer como ejemplo luego advirtió contra el Brexit el secesionismo ilegal y el nacionalismo excluyente y los fantasmas del pasado eso fue a los ocho minutos hasta los diez casi al final no se detuvo Rajoy en la igualdad a la que dedicó un minuto Éste es un extracto Mick

Voz 1487 22:34 compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo hasta la jornada de hoy sirve para impulsar un debate para concienciar a todos lo que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días del año

Voz 1071 23:00 mientras haya cualquier desigualdad el Partido Popular Europeo no parará hasta erradicarla dijo Rajoy en un discurso que llevaba escrito y en el que no había referencias a las manifestaciones que ya es ahora mediodía abarrotaban calles de grandes ciudades después de esa frase Rajoy se puso a hablar de Luis de Guindos el ex ministro y hombre de confianza al que reemplaza por otro hombre de confianza

Voz 1727 23:20 así que por ahora los hechos quitan la razón al presidente del Gobierno ni el presupuesto

Voz 25 23:24 ni las políticas ni los nombramientos demuestran que esté entre sus objetivos prioritarios esa igualdad de la que ayer habló durante un minuto en un discurso

Voz 1727 23:35 a un cuarto de hora Soledad Gallego Díaz muy buenos días hola muy buenos Díez muy alegre sí qué pasó exactamente ayer en España soledad imposible y fin mirlo o no pero realmente una

Voz 0882 23:56 un movimiento unas un estallido de un movimiento feminista en Tel Fernández tiene que tener

Voz 1910 24:02 consecuencias que demostró además que existe una enorme conexión entre generaciones entre las mujeres no tiene un poder una fuerza que necesariamente insisto tiene que tener consecuencias de la vida cotidiana de ayer y de hoy tiene dice Titín tienen que suceder kosher porque hicimos Rubén esto puede ser muy peligroso

Voz 1727 24:23 mujeres de todas las edades mujeres de todas las situaciones laborales eso es lo que se veía en la calle quédate a mi lado Soledad porque vamos a hablar juntas esta mañana con Justa Montero que es de la Comisión feminista ocho de marzo muy buenos días muy buenos días estupendo diésemos día organizadoras de esta movilización que ha precisado de mucho trabajo durante mucho tiempo enhorabuena porque ha salido bien ha salido extraordinariamente yo creo que la enhorabuena Nos tenemos que dar a todas las mujeres que ayer décimos de este día es un día histórico también agradecer la participación de tantos hombres muy distintos espacios y también esta movilización así que es un día realmente para felicitarnos todas para empezar a pensar ya en el futuro de momento la pregunta más repetida en las últimas horas ha sido doble en realidad porque España porque ahora Justa Montero bueno esto no surge

Voz 26 25:18 de cómo de repente como un champiñón hay que tener en cuenta que aquí venimos de unos años de una movilización de unas movilizaciones muy fuertes feministas hay que tener en cuenta que nosotras conseguimos que dimitiera es el único ministro que ha dimitido en todos estos años que dimitiera Gallardón cuando hizo una propuesta de cambiar de tratar de reducirlo la ley de aborto y ahí ya salieron muchísimas mujeres jóvenes diciendo no queremos que se decida sobre nuestras vidas luego recogemos todo lo que fue la las movilizaciones contra la violencia y el año pasado vimos también la manifestación espectacular con muchísimo protagonismo de mujeres jóvenes contra lo que se estaba produciendo del juicio contra la contra David contra la violación que sufrió una mujer en Sanfermines entonces esto viene de todo un recorrido que por supuesto nos podemos remitir

Voz 1727 26:09 mira acontecimientos más históricos

Voz 26 26:11 desde los años setenta pero viene de todo un recorrido de ir acumulando fuerzas de un movimiento intergeneracional muy fuerte de un movimiento feminista que se va articulando y que va dando respuesta así que está ahí en la calle con una presencia muy fuerte así que viene de esto y desde luego claro de de de de un trabajo de un año de muchísimas mujeres de cientos de mujeres que desde hace un año hicimos se hizo la apuesta de que esto tenía que darse teníamos que dar un paso adelante más que teníamos que hacer una contestación que de que da asegurara que la forma de vernos la sociedad tenía que cambiar y que iba que tenía que suponer un antes y un después como efectivamente ha sido

Voz 1727 26:53 ahora hay que gestionar las expectativas no y las consecuencias que debe tener ya apuntaba algo Soledad una movilización de este calibre porque es una movilización histórica qué consecuencias debe tener como se debe traducir políticamente lo que vimos ayer estaba para las dos justamente

Voz 26 27:12 bueno en primer lugar lo que ya ven ya dijimos de antes no el día después el día nueve estaremos planteando claramente todas las reivindicaciones que han dado cuerpo a esta movilización ahí estamos

Voz 1727 27:25 son reivindicaciones que van como todo

Voz 26 27:27 la movilización en dos sentidos queremos que cambien por supuesto las normas no nos vale por parte de los políticos no

Voz 2 27:34 ningún tipo de gestos porque durante todos estos años

Voz 26 27:36 Nos hemos visto muchos gestos que no sirven para nada no queremos gestos queremos compromisos reales queremos que haya cambio de las de queremos que haya recursos de servicios para atender las necesidades las mujeres pero nuestra propuesta desde el principio va también dirigida a otro no solamente al ámbito de las leyes sino también

Voz 1727 27:55 a la propia sociedad que es la que real

Voz 26 27:58 Mente hemos visto que ha respondido de forma muy positiva porque tiene que haber cambios en los comportamientos y las actitudes en las y día en las ideas que además que al final determinan nuestro día a día no la relación entre unas y otras yo creo que desde ese punto de vista esta esta movilización de todo el día ha sido un paso importantísimo creemos que además es muy esperanzador ver cómo muchos hombres bueno por supuesto las cientos de miles de mujeres en todo el Estado español que se han movilizado y ver también cómo ya hay hombres que se plantean una actitud clara de cambio y de apoyo y de ser cómplice ese protagonistas también en este en este campo

Voz 1727 28:37 la soledad que debe pasar a partir de ahora

Voz 1910 28:40 pues yo creo que lo he dicho muy bien es imprescindible que se produzca en cambios en la legislación porque como dice lleno de gestos trata conseguir realidad decir imprescindible por ejemplo que los salarios se pueden saber el salario que tienes de tu compañero de trabajo sino individualmente uno por uno tienes que hacer una medida como la que se aprobó en Alemania porque es es la manera efectiva de poder tu reclamar que tu salario sea equiparable es necesario que que los presupuestos existan recursos

Voz 12 29:11 para luchar contra la violencia

Voz 1910 29:13 machista y luego hay otra parte que es importantísima que son la la red como los hombres reflexionen todos sus propias conducta en la necesidad de que cambien conductas que son habituales que el que parece normales y que no lo son porque son ofensivas son agresivas porque son conductas de no igualdad que menosprecian

Voz 1727 29:33 a la mujer debía iniciar el suelo yo creo

Voz 1910 29:36 que estas manifestaciones están teniendo un impacto enorme en hizo también en las conductas de la gente y eso es buenísimo

Voz 1727 29:43 que siga el debate dice Miguel Lorente que en realidad no habría que firmar pactos contra la violencia de género que son las violencias la consecuencia del machismo es decir que contra lo que habría que firmar pactos es contra el machismo que está en el origen de todas las violencias que sufren las mujeres Soledad rectificación final del Gobierno rectificación de aquella manera la contracción del Gobierno del PP que a última hora nadie nadie haya querido quedarse al margen en una medida u otra de lo que estaba pasando en la calle de lo que estaba pasando en las casas también en las casas también esto es un éxito de la movilización y o o hay que estar subrayado todo el rato ojo que esto es una con torsión de última hora que ellos

Voz 1910 30:29 es muy partidaria de la transversalidad en el movimiento feminista pero una cosa es la transversalidad de tres el cinismo eso no es aceptable y en este caso tanto por parte de el Partido Popular como del Gobierno como de Ciudadanos ha existido un rechazo inicial evidente y un menosprecio evidente de la huelga de las manifestaciones huelgas manifestaciones son suyas porque no han participado en ella porque desde el primer momento supusieron en contra de ellas REA que eso es una claramente el muy posible que no hubo minuto digan que es el manifestaciones vídeos se sienten partícipes de ellas porque no subieron

Voz 1727 31:02 no quisieron de momento

Voz 1910 31:06 es es muy difícil que el presidente de gobierno se coloque un lazo en el pelo la idea que hizo símbolo feminista cuando desde el primer momento ellos consideran que el feminismo es una especie de etiqueta una cosa que te ponen las común Ping no es claves de cree que vivimos eso se coloca un lazo feminista lazo ya no se pero poner etiquetas seguirá al señor Rajoy es nueve feminismo

Voz 1727 31:29 Justa Montero claro

Voz 26 31:32 hemos visto estos días cómo nos han tratado de deslegitimar calificándolos de todo la la movilización como una movilización y y excluyente etc etc entonces bueno pues claro todos estos les retrata de alguna forma yo creo que hay cosas que

Voz 1727 31:50 que si el partido del Gobierno

Voz 26 31:52 qué quiere efectivamente trabajar por la igualdad tiene que plantearse seriamente cambiar sus políticas es que no cabe otra tiene que plantear cambiar en materia de violencia y violencias machistas incorporar toda la que es las violencias sexuales tiene que cambiar en materia de la política de pensiones como dicen las pensionistas con su brecha particular tienen que cambiar en materia de la Ley de Dependencia es decir hay que hacer una revisión de conjunto de lo que ha sido las leyes que han estado grabando la situación de las mujeres y que por eso el clamor de las mujeres ha sido tan unánime porque durante todos estos años de los efectos las crisis han visto las mujeres como se iba deteriorando su situación a todos los niveles

Voz 1727 32:38 es un poco absurdo que el PP no haya

Voz 1910 32:40 parece decirnos no haya querido desde el primer momento participar en esto porque las mujeres del PP los votantes del PP sufren exactamente igual parece que es que las votante del PP no está en tu sufriendo son muchísimas mujeres ellas también están sufriendo la brecha salarial también entiende la misma él mismo miedo por las calles de aquella

Voz 1727 32:58 el crudo que hayan hecho una

Voz 1910 33:00 en acción política electoralista que encima va en contra de ellos porque necesariamente terminará yendo en contra de ellos

Voz 1727 33:07 calles que pagamos con los impuestos de todos y de todas el dinero de las mujeres también paga las calles que son inseguras para ellas Soledad Gallego Díaz Justa Montero muchas gracias buenos días grandes altísimas gracias

Voz 1727 36:08 Donald Trump ha aceptado esta madrugada reunirse con Kim Jong un el próximo mes de mayo

Voz 0858 36:13 todavía no se sabe dónde se va a celebrar ese encuentro que será el primero en la historia entre un presidente de Estados Unidos You líder de Corea del Norte corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 36:21 buenos días el anuncio lo ha hecho el asesor de Seguridad Nacional surcoreano después de reunirse a principios de semana con Kim Jong un en Pyongyang y con Donald Trump ayer en la Casa Blanca Jesús

Voz 33 36:32 no ha respondido

Voz 1510 36:35 el Quiñón aún se ha comprometido a detener su programa nuclear en las pruebas de misiles incluso durante los simulacros militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur el mes que viene y quiere reunirse con el presidente Trump en lo más pronto posible

Voz 33 36:48 quién MIT Press son son son

Voz 1510 36:51 Donald Trump ha aceptado la Reunión que según el surcoreano será a finales de mayo aunque esto la Casa Blanca no lo ha confirmado trampa dicho en Twitter que son un gran progreso y que las sanciones contra Pyongyang se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo este anuncio ha pillado por sorpresa a la Casa Blanca después de un año de pruebas balísticas intercontinentales que pueden alcanzar cualquier punto de Estados Unidos de amenazas públicas insultos personales entre ambos mandatarios

Voz 0858 37:17 aquí en España la previsión del tiempo dice que las lluvias van a volver a Barrero y media España estos últimos chaparrones están ayudando maquillar un poco la sequía hasta un sesenta por ciento en las zonas que han recibido más agua Javier Gregory

Voz 0882 37:30 el tren de borrascas que ha entrado en nuestro país sólo durante los últimos siete días atraído dos buenas noticias la primera las precipitaciones superan ya los valores normales en una zona que va desde Asturias hasta Navarra y también en otra franja desde el sur de Madrid hasta litoral de Granada pero lo más espectaculares que en apenas una semana la reducción de las lluvias en España ha pasado del treinta al diez por ciento a nivel nacional es decir el déficit de precipitaciones se ha reducido de media más de un sesenta por ciento según los últimos datos de Aemet pero también hay un dato negativo el déficit de lluvias según Aemet en este año hidrológico esto es desde el pasado uno de octubre es mayor un veinticinco por ciento entre las zonas la costa mediterránea sur de Aragón este de Extremadura

Voz 1727 41:11 a las ocho y cuarenta y un minutos de la mañana a las siete y cuarenta y uno en Canarias antes de que el tsunami feminista se cruzara en su camino el Gobierno empezaba a acusar ya que el descontento estaba tomando las calles españolas los pensionistas son un buen ejemplo la enorme dificultad que la vivienda vuelve a ser en muchas ciudades otro ya advirtió Montoro de que se disponían a aflojarse el cinturón hoy van a tomar la primera medida concreta el Consejo de Ministros aprueba un plan de vivienda sobre el que Roberto Torija y Aitor Albizua adelantan contenidos la primera pregunta es quién puede beneficiarse

Voz 1827 41:46 los mayores de sesenta y cinco años y los menores de treinta y cinco que ganen menos de mil quinientos euros al mes eso sí no pueden ser propietarios de una vivienda en España la que alquilen tiene que ser su residencia habitual mientras reciban la ayuda ya en qué consiste exactamente la subvención puede ser hasta la mitad del alquiler durante tres años siempre que éste no sobrepasen los seiscientos euros o novecientos en algunos casos el ministro de Fomento ya dijo que dependerá del precio del mercado es decir que en ciudades como Madrid o Barcelona con los precios más altos no habría problema en llegar a ese límite de novecientos euros sólo son ayudas para el alquiler no para los jóvenes también habrá ayudas para comprar una vivienda hasta diez mil ochocientos euros o el veinte por ciento del precio pero tiene letra pequeña fuentes de el Ministerio de Fomento dicen ahora que se limitará a los municipios de menos de cinco mil habitantes apenas un nueve por ciento de la población vive en municipios de este tipo y el plan contempla tan

Voz 1727 42:36 en ayudas a la construcción de viviendas Viviendas de sí

Voz 1827 42:38 dadas al alquiler a precios tasados son hasta treinta y seis mil euros al promotor por cada vivienda y por último desde cuando el Plan tendrá carácter retroactivo desde el uno de enero de este año

Voz 1727 42:48 gracias compañeros si el Gobierno también ha llegado a un principio de acuerdo salarial con los funcionarios ofrece subidas de entre el seis con nueve el ocho con ocho por ciento hasta el año dos mil veinte Miriam Pinillos secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras buenos días

Voz 14 43:04 hola buenos días le agradezco que estén en la SER porque

Voz 1727 43:06 en diecisiete minutos a partir de las nueve tienen ustedes una reunión con Hacienda para ultimar este acuerdo los flecos que queda por negociar

Voz 14 43:15 sí efectivamente buena tía Pepa Bueno en primer lugar me gustaría felicitar a todas las mujeres que salieron ayer a la calle que no pudieron la y a las que no pudieron salir para decir basta ya creo que era es necesario digamos hacer esta tres saludo y efectivamente en menos de veinte minutos eh tenemos una nueva o última reunión con el Gobierno para hacer a todos los flecos que han ido quedando en los distintos apartados que en la declaración de intenciones que el preámbulo no en muy pocos minutos

Voz 1727 43:47 pero está el acuerdo prácticamente cerrado sea que las subidas de entre el seis con nueve y el ocho coma ocho por ciento hasta el dos mil veinte es eso está cerrado ya

Voz 14 43:55 sí efectivamente eso está cerrado ya pero un acuerdo no se cierra hasta que no digamos se había escrito en su integridad no esperemos que efectivamente bueno podamos cerrarlo satisfactoriamente

Voz 1727 44:08 hay millones de funcionarios escuchando este programa ahí estarán preocupados señora Pinillos este incremento salarial recupera el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis sí

Voz 14 44:19 efectivamente yo quería hacer en varias aportaciones no eche en él de acuerdo supone lo que la el inicio de la recuperación así lo entendemos nosotros el inicio de la recuperación de los derecho ha arrebatado a la tres millones de trabajadores del sector público no tanto en materia salarial como en materia de empleo como en negociación colectiva por supuesto se inicia esa recuperación salarial tan necesaria para nosotros no es la ideal a la que supone la recuperación total de del catorce por ciento de la media del catorce por ciento de pérdida de poder adquisitivo de las emplea de los empleados público pero sí que es un inicio así además debe parecer muy claramente en el preámbulo del acuerdo

Voz 1727 45:04 pues estaremos muy atentos a lo largo del día de hoy a a saber en qué queda ese acuerdo salarial de los funcionarios con Hacienda por cierto ya que felicitaba las mujeres al principio de esta intervención incluye alguna medida de género el acuerdo

Voz 14 45:21 si incluye alguna medida degeneró el acuerdo a propuesta ella iniciativa de Comisiones Obreras en tanto en cuanto sea una referencia expresa y clara para desarrollar ahí aprobar los planes de igualdad en todo en el conjunto de la administración pública en todas la administraciones pública medida de conciliación y corresponsabilidad porque esto no es la medida de conciliación no puede ni de dirigido exclusivamente a las mujeres porque tienen que vivir de manera corresponsable dirigida a hombres y mujeres

Voz 41 45:54 esto está cerrado son los flecos no no esto está cerrado está cerrado Miriam Pinillos secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras gracias buenos días muchísimas gracias a vosotros

Voz 1727 46:10 es el próximo lunes se celebra en Barcelona la sesión de investidura de Jordi Sánchez todavía no tiene los votos suficientes porque los anticapitalistas la CUP Sherry existen apoyarlo para convencerlos Jones per Catalunya y Esquerra esbozado un nuevo por es veremos porque hay una cuestión previa ahí es que Sánchez está en prisión preventiva todavía no se sabe si el juez va a autorizar que salga para la sesión de investidura de momento sabemos que la Fiscalía pedirá que no que no salga pero no es sobre esta cuenta atrás sobre lo que quiere hablar esta mañana Manuel Jabois muy buenos días qué tal buenos días Pepa ni ni sobre esta cuenta atrás ni sobre aquello de lo que habla todo el mundo y quiere hablar Manuel Jabois sobre el supuesto espionaje de los Mossos d'Esquadra a organizaciones constitucional en Al Ali constitucionalistas y a periodistas también un espionaje que ya está en manos de la Fiscalía lo ha denunciado la sociedad civil catalana porque has elegido esto

Voz 12 47:08 menos mal que no mencionaron a mí por mi propia del espía cuando estaba leyendo las informaciones porque pretendía no resiste un espionaje nadie Jabois la Adela unas horas oye que yo difíciles volver estaba pensando ahora mira salada volver a lo superfluo eh

Voz 0391 47:26 Lolita desde rompe un país subsedes

Voz 12 47:28 de romper ahora que estamos rompiendo sistema de miles de años después de las manifestaciones de ayer caray se hace un poco ya que renal bueno supongo que no nos queda más remedio que darle espacio a todo Él desde luego y seguiremos haciéndolo me interesa si me interesa es ese asunto porque es muy literario yo no sé si tú recuerdas un libro de la trilogía de Nueva York de Paul Auster creo que de los tres será fantasmas y en ese libro y un hicieron un escritor ordenaba es piar asimismo orden daba que cada mañana tuviese en su despacho un informe sobre lo que hizo ayer tú imagínate que los Mossos d'Esquadra en lugar de ordenar el espionaje a políticos y periodistas contrarios al proceso lo hubiesen hecho sobre los propios líderes independentistas no mejor hubiera sido y más conscientes de lo que hacen sería si cada mañana tuviese en su mesa el forfait de sus movimientos el informe sobre todo de sus declara

Voz 1727 48:25 desde el día anterior para comprobar

Voz 12 48:27 que estamos en un bucle infinito que esto sólo se sostiene por la confianza que se tienen los dirigentes soberanistas sus votantes podríamos estar así durante siglos con un problema que afecta a los demás problemas Mariano Rajoy es el mayor experto mundial en esperar a que las cosas se arreglan solas es decir el independentismo es un problema irresoluble pero también lo es el propio

Voz 1727 48:51 hoy es supervivencia la supervivencia

Voz 12 48:53 el proceso y la supervivencia de Rajoy depende de que nadie encuentre una solución para

Voz 1727 48:58 no es fiarse asimismo sería interesante mira esta noticia que te voy a contar ahora que te va a encantar si has comprobado tu Jabois que que tu reloj eléctricos ha retrasado hasta seis minutos no te preocupes mucho porque está pasando en toda Europa y la culpa no la tienen ningún problema técnico es un problema geopolítico con un enfrentamiento entre Kosovo y Serbia Javier Gregori

Voz 0882 49:21 en Europa ahora todos los relojes eléctricos es decir los que usan la frecuencia de la red eléctrica como referencia Se están retrasando desde mediados del pasado mes de enero sólo se libran aquellos aparatos que tengan un sistema de control autónomo como el de los teléfonos móviles y el origen del problema está en una falta de precisión entre Serbia y Kosovo Serbia no reconoce a Cobo y se niega a entregarle la gestión de la red eléctrica europea en su territorio y esto ha producido un pequeño error en la frecuencia que usan todos los relojes eléctricos para poder sincronizar se por ley la señal tiene que tener cincuenta hercios pero en realidad se ha bajado un cero coma cero cero cinco y esto se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y el retraso es

Voz 1727 50:02 día de seis minutos me ha parecido poesía pura esta historia de los relojes eléctricos un beso un buen fin de semana adiós un beso adiós sábados un beso

Voz 1727 50:31 qué tal buenos días jornada lluviosa en Madrid no se descartan incluso tormentas aisladas si no hace mucho frío once grados tenemos a esta hora en la cambia en unos minutos comienzan los paros en Metro paros convocados por el sindicato de maquinistas que denuncia la falta de protección de los trabajadores tras conocerse la presencia de amianto en la red del suburbano Juan noticias portavoz del sindicato

Voz 1425 50:52 lo primero lo hemos mandado un comunicado una carta al consejero delegado pidiéndole que la firme haciéndose responsable asegurarnos que nuestro trabajo averías del Metro de Madrid de los viajeros están en una en un ambiente saludable en caso de que el consejero delegado no quiera firmar esa carta con los mismos