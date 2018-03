Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias a esta hora comienza en Madrid el primero de los tres días de huelga los que están convocados los maquinistas de Metro contra la presencia de amianto en algunos trenes los servicios mínimos fijados son del sesenta y ocho por ciento Radio Madrid a la selva

Voz 0393 00:28 los trabajadores están llamados a parar desde ahora desde las nueve hasta las tres de la tarde y lo hacen por la presencia de amianto en el suburbano y por la falta de diligencia de metro que dicen no ha protegido la Seu la salud y seguridad extrabajadores Juan Ortiz es el portavoz del sindicato de maquinistas

Voz 1 00:40 así lo primero lo hemos dado un comunicado una tarta el consejero regalo yendo el filme unos responsable asegurarnos que el Madrid de los viajeros están en una en un ambiente saldré en caso de que el consejero delegado no quiera firmar esa carta tienen su dimisión

Voz 0393 01:00 esta mañana también comparece el consejero delegado de Metro en la Asamblea de Madrid sobre este tema para explicar por qué no tomaron las medidas adecuadas desde la compañía insisten en que no hay riesgo ni para trabajadores ni para viajeros

Voz 1727 01:11 de una huelga que empieza otra que cumple un mes ya en la justicia en Galicia Javier

Voz 0858 01:15 sindicatos y Xunta van a reunirse hoy el gobierno de Feijóo está dispuesto a aumentar su oferta de subida salarial que es precisamente lo que reclaman los trabajadores Galicia Xaime López

Voz 0846 01:24 este mediodía se retomaron esas negociaciones entre la Xunta y la representación sindical de los funcionarios de la justicia esta vez parece que el Gobierno gallego si está dispuesto a poner fin al conflicto por la vía de la negociación un conflicto que supera ya el mes de paro indefinido el presidente Núñez Feijoo deja entrever que la Xunta una propuesta de subida salarial bastante ventajosa por dentro de Franch

Voz 2 01:47 la racionalidad de si estamos dispuestos a seguir falaz pero os límites de incrementos es evidentemente cada vez son más estrecha

Voz 0846 01:57 en los juzgados gallegos se acumulan miles de expedientes de trámites pendientes de juicios que es aplazan sine die dicen algunos con más de paro puede suponer cuatro años más de retraso para una justicia ya de por simulan cascada de reacciones a nivel internacional

Voz 0858 02:14 la obra tras confirmarse ayer que Estados Unidos va imponer aranceles al acero y al aluminio de terceros países Donald Trump firmó anoche la norma y algunos países creen que anticipa una nueva guerra comercial Carolina Gómez

Voz 0393 02:26 Donald Trump ha dado esta noche el salto a su anunciado proteccionismo pidió Estados Unidos impondrá unos aranceles del veinticinco por ciento para el acero del diez por ciento para el aluminio la medida va afectar por el momento a todos los países salvo a Canadá México China ha alertado del grave impacto que tendrá sobre el Comercio Internacional Brasil asegura que recurrirá la decisión Japón tacha la medida de lamentable y la comisaria europea de Comercio Cecilia Malmström considera que la Unión Europea debería ser excluida de esos aranceles porque Europa es un aliado cercano a Estados Unidos

Voz 0858 03:00 aquí en Italia los partidos siguen sin abrir negociaciones para formar Gobierno pero los ciudadanos ya han empezado a reclamar lo que les prometieron en campaña los centros de asistencia social de todo el país se han llenado de colas de italianos que quieren empezar a cobrar la renta de ciudadanía que llevaba en su programa el Movimiento cinco Estrellas precisamente el partido más votado en esas elecciones corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 03:23 tras las elecciones del domingo pasado que los cinco estrellas con casi el treinta y tres por ciento de los votos en muchos municipios del sur de Italia con el cincuenta por ciento más han empezado ya las colas en los centros de asistencia fiscal de ayuntamientos y de regionales para pedir la renta de ciudadanía de setecientos ochenta euros mensuales prometido en campaña electoral por los cinco estrellas son principalmente

Voz 3 03:45 jóvenes mujeres ancianos y los Foo

Voz 0946 03:48 varios se han visto obligados a colgar carteles recordando que todavía no hay un nuevo Gobierno que hubiera aprobado esta ayuda ayuda por cierto de la que sólo ayer se conocieron algunos detalles setecientos ochenta euros mensuales que conllevarán cuarenta horas semanales de dedicación veinticinco de ellas de formación diez de búsqueda de empleo Hi5 de Trabajo Social su incumplimiento conllevará la suspensión de la renta de por vida la celeridad de estos demandantes contrasta con la ausencia de diálogo por ahora de los partidos políticos para alcanzar un acuerdo y formar una mayoría parlamentaria y Gobierno estables Ante ello el presidente de la República Sergio Mattarella ha advertido habremos entre bisontes dispuesta necesitamos siempre al futuro de este sentido de responsabilidad para al centro el interés general del país

Voz 3 04:38 así de sus ciudadanos y como abre la bolsa Jordi Fábrega pues bastante

Voz 0980 04:46 este dubitativa ahora mismo está ganando un cero con dos por ciento el IBEX35 español está a punto de recuperar los nueve mil setecientos puntos aquí hay subidas pero en el resto de bolsas europeas las más importantes están cayendo está retrocediendo muy poco pero cayendo la Bolsa francesa al alemán la también un poco la británica esta madrugada las bolsas asiáticas han subido lo ha hecho un cero cinco por ciento el Nikkei japonés

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias la columna de Almudena Grandes

Voz 0099 05:29 cuando escuchen estas palabras ustedes ya sabrán hasta qué punto el ocho de marzo ha sido un éxito ya no porque como ayer hizo huelga grabó esta columna en miércoles siete en cualquier caso con independencia las cifras concretas es indiscutible la energía la solidez argumental la creatividad y la masiva capacidad de contagio que ha desarrollado el movimiento feminista en los últimos dos o tres años ya sé que es un fenómeno internacional pero quiero hablar de España porque aquí mismo en el plazo de unas pocas semanas ha surgido otro movimiento inesperado masivo y sorprendentemente enérgico los mayores no solo han salido a la calle a protestar por el XXV de aumento en suspensiones han salido también a hacer memoria a recordar que no tienen miedo porque llevan toda la vida luchando primero contra la dictadura de Franco después durante la transición más tarde contra las reformas laborales ahora por sus derechos de quiénes serán jubilados dentro de unas décadas así han arrastrado a los más jóvenes que se ha sumado a su causa se manifiestan a su lado por sus abuelos y por sí mismos es una estampa tan emocionante como los carteles que convocaron la huelga de ayer pero mientras las mujeres los jubilados y jubiladas dos estudiantes afirman la fortaleza de nuestra sociedad civil donde están los partidos de izquierdas por qué en el peor momento de la derecha tradicional no son capaces de rentabilizar este fabuloso capital político me encantaría contestar a estas preguntas pero por desgracia no me sé las respuestas

Voz 5 07:02 y hoy sí otra vez Rosa Márquez buenos días

Voz 7 08:10 no

Voz 9 08:26 yo creo todo eso

conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 12 08:48 el mundo cambia son las dos de la tarde de la uno en Canarias que espero que el Partido Popular un clan llegaron como el guber convocará el referéndum a cada instante Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 3 09:06 no queremos que te pierdas nada

Voz 13 09:09 en los nuevo sondeo vuelve a dar la victoria al Partido Socialdemócrata decir aguantar a seguir en la carrera electoral explotar un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 14 09:20 esos hechos y queremos a esto

Voz 6 09:23 porque es un auténtico acto

nuestra web supera los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación

Voz 15 10:03 Nos sigues Cadena Ser

Voz 18 10:25 corren nuevos tiempos

Voz 19 10:38 sí

Voz 20 10:39 si tienes penoso pitidos en los oídos no una cápsula el día esas molestias saudita

Voz 9 11:15 todos

Voz 23 11:17 en el capítulo de ayer mientras siga habiendo en cualquier rincón de Europa cualquier desigualdad ama Alemania Reino Unido Francia el Partido Popular Europeo no

Voz 24 11:27 para llegar hasta que ésta sea erradica la brecha salarial está en mínimos históricos mejor que en países tan importante como Reino Unido como Francia o como Alemania

Voz 25 11:36 bueno tanto en solidaridad con todas las mujeres ídolo

Voz 13 11:42 miles de mujeres han llenado en las últimas horas las calles de Madrid también las de Barcelona en el marco de la crisis esconde sufrió una operación híbrida que hemos conseguido que nuestro país miles de Sevilla

Voz 26 12:00 aquí yo creo que esto ya no hay quien lo pare Hoy por Hoy por Hoy por hoy

Voz 3 12:04 tenemos una afiliación a la Seguridad Social como nunca lo habían tejido en España hoy por hoy podemos decir hoy por hoy que han recuperado todos los puestos de trabajo que emprendió la mujer hay quiénes optamos estando aquí trabajando del Partido Popular sí

Voz 13 12:28 hay tantas cosas los aquí tantísimas mujeres empezamos cuatro en el setenta y cinco

Voz 3 12:37 dan ganas de ir a trabajar

Voz 27 12:59 como budistas de todo signo lo que no podemos es entendernos y estrella en los pequeñas divisiones y una exaltación emocional impermeable a los argumentos de la

Voz 3 13:11 dos hombres de la libertad por la igualdad trabajamos que mejore la situación de las mujeres con una sociedad Le roles Compaq uno todos y cada uno las principales preocupaciones de los españoles siguen siendo el paro la corrupción y los políticos encontrar siempre han existido noticias falsas lo que sí parece haber calado es el futuro de las pensiones que inquieta el doble arrestados el pasado por último Catalu el nacionalismo ha caído casi dieciocho puntos de los españoles sobre este asunto no es Pepa Bueno

Voz 6 14:08 de igualdad en bienes que miembros las mujeres hay motivos para salir a la calle la pregunta es que antes quedándose en casa

Voz 26 14:16 creo en el movimiento feminista cien por quienes porque pienso que la

Voz 3 14:19 acción la tenemos que hacer las mujeres que somos el colectivo

Voz 1727 14:26 son las nueve y catorce a las ocho y catorce en Canarias mañana de viernes de un viernes muy especial en Hoy por hoy con Antón Losada que está en Radio Coruña bos días o de hoy con Carmen Remírez de Ganuza en Radio Madrid a mi lado buenos días buenos días Pepa y con Josep Cuní en Radio Barcelona Bondy a Josep bon día buenos días a todos mañana de análisis

Voz 5 14:44 sobre esa movilización histórica de las mujeres que ayer se vio en toda España porque es verdad que la manifestación de Madrid fue muy impresionante pero igualmente impresionante era contemplar otras capitales más pequeñas y con sus calles absolutamente colapsadas por mujeres y hombres que por la tarde salían a reivindicar la igualdad tanto en Galicia espectacular la de Vigo

Voz 0199 15:07 es espectacular la de Vigo espectacular la de Santiago desbordado aplazado Obradoiro y espectacular aquí en Coruña en el Obelisco con una de las movilizaciones más grandes que ha visto esta hacia A Coruña no yo creo que ayer fue una victoria incontestable total y absoluta de las mujeres y del ir al movimiento feminista no yo creo que ayer miles de mujeres salieron a la calle a decir básicamente tres cosas la primera que este intento de dar por amortizadas las políticas de igualdad con la excusa de la crisis no al grito de misión cumplida que parecen parecían intentar colocaron muchos gobiernos no que ya no era necesario avanzar más en ese terreno ha quedado claramente sobrepasada la realidad segundo el el logra un rechazo muy firme a a este nuevo machismo que ha emergido como respuesta a las políticas de igualdad no y que trata de convencernos de que el problema no es la igualdad el problema es la libertad como si las como se pudiera haber libertad sin igualdad igualdad de oportunidades no y finalmente intento claro y evidente que llevamos soportando desde hace años de convertir al feminismo un movimiento marginal de marginalizar lo de combatirlas la logia que es fácil objeto de escarnio ahí de pescar ni de de ridículo no yo creo que la respuesta fue absolutamente imponente histórica el triunfo del movimiento feminista ayer es incontestable

Voz 5 16:29 imponentes las manifestaciones en Galicia y en Barcelona Cuní en torno a doscientas mil personas dice la Delegación del Gobierno

Voz 21 16:37 imagínate a la Delegación del Gobierno en esta línea tienen tendencia como todos las instancias oficiales a rebajar las las cifras

Voz 0199 16:45 lo bueno depende depende de quién se manifieste

Voz 21 16:48 exacto exacto no obstante pongamos que son doscientas mil que son muchísimas no que llevaba en el paseo de Gràcia y mucho más arriba y por por la Diagonal pero en fin pongamos esa cifra importantísima es evidente que fue un paso un paso a tener muy en cuenta aunque aunque como veo en la prensa hoy que muchos de nuestros colegas ponen énfasis en eso quisiera también incidir en ello no corremos el riesgo de que el éxito de ayer se vaya diluyendo a partir de hoy porque digo eso porque creo que eso hay que enfrentarlo ante dos antes

Voz 3 17:21 son los dos polos el pueblo global y el pueblo local el pueblo global

Voz 21 17:27 es cuando el establishment hace suya una reivindicación cuidado porque la historia dice que tiende a ir rebajando la influencia de esa manifestación de esta contestación en fin de de esta protesta

Voz 5 17:41 sí

Voz 21 17:41 pero por otro lado también está la cuestión estrictamente local personal familiar la pregunta de tú que estás haciendo para evitar que eso siga porque decirle a los demás que hagan leyes está muy bien es lógico es naturales humanos comprensibles exigible pero Itu individualmente que estás haciendo por eso donde está la base para incidir más en una mejor educación educación

Voz 1727 18:05 Leal en la igualdad en una educación igual

Voz 21 18:09 para niños y niñas en las casas no sólo en las aulas donde la retórica de las clases también es sabemos que van a incidir y creo que ahí es donde deberíamos entonar nuestro propio mea culpa

Voz 5 18:21 ya he fíjate que hablando con Carmen antes de empezar la tertulia pensaba que hay dos mantras que se han repetido mucho a lo largo de las últimas semanas ante esta convocatoria de huelga feminista y el resultado de ayer convierte ya en añeja

Voz 1727 18:38 la propia discusión y el propio debate no uno S

Voz 5 18:41 el de quién está detrás de la convocatoria

Voz 1727 18:44 y es una sí quién está detrás de la convocatoria bueno ayer quedó claro y meridiano tiene claro que no se sabe si es transversal pero Pepa la teoría de la conspiración vende ya que le quiero dar paso a Carmen estoy de quiero dar que pasa Carmen chic arenga dejarme que hoy

Voz 5 19:01 hemos estado sólo mujeres a las ocho os quería escuchar a vosotros hombres a los que los primeros a las nueve una esa no quién está detras bueno pues ayer se vio que quién estaba detrás hidrantes las mujeres mujeres de toda condición y tal y la segunda que es otro mantra muy recurrente pueden hoy entonces ahora que esto va a quedarse en nada se va a diluir porque porque como decía Cuní lo asume el establishment del establishment empieza empiece a asumir como pensamiento hegemónico que la desigualdad real está ahí que la legal no es suficiente y que por lo tanto a partir de ahora las mujeres van a volver a sus casas y a sus centros de trabajo con ideas muy clarito en las empresas por ejemplo a pedir planes de igualdad realistas y actualizados

Voz 1727 19:47 hasta dos mil dieciocho por ejemplo habido una enorme movilización de

Voz 5 19:51 los periodistas pues fíjate lo que podemos decir de los planes de igualdad en las empresas periodísticas en un sector en el que por razones obvias la complejidad nuestro trabajo el tema de los horarios están capital no o volver a casa y como apuntaba Cuní decir bueno que que lo del ocho de marzo y sigue el nueve y el diez y el once esas dos ideas previas que han alimentado mucho el debate y a mi juicio han desviado el foco y por eso tanto sean Vido se han visto desbordados después por lo que estaba pasando lo que vimos en la calle ayer de demuestra la falacia no demuestra la falacia porque lo que había ayer en la calle era una multitud de mujeres no creo yo que toda fueran

Voz 24 20:34 fue fue muy muy impactante mucho a los los trenes del metro pasaban Hinault de esa

Voz 1727 20:41 alojaban viajeros nadie podía entrar en los trenes pasaba un hoy

Voz 24 20:44 la sala otro y volvía a pasar otro imposible Isidro estabas dentro de la manifestación era imposible salir sea realmente fue algo muy emocionante por un lado ir muy impactante por otro yo lo que querría decir esto es que discrepo poco metí ya lo sabe lo hemos hablado antes me parece que el el origen de la convocatoria aunque haya sido un grupo feminista no haya sido Podemos ha tenido sesgo sesgo ideológico que ha perjudicado el el hecho de que haya habido más mujeres que ya se hayan sumado a esta protesta que es una protesta justa transversal pero que no ha sido todo lo justo y trasversal fíjate que lo ha sido porque ha sido un éxito incontestable pero creo que que sea ideologizada al principio esta esta protesta y eso es lo que arrestado todavía más contundencia

Voz 1727 21:36 lo ideologizada pues porque sea

Voz 24 21:38 se ha enfocado digamos la la convocatoria por un feminismo versus anti capitalismo que a mi me parece que en la España de hoy es un es una es una receta que está anticuada que no conecta con con exactamente con la mayoría de la población yo creo que el feminismo es transversal para todo el mundo pero el capitalismo no lo es porque yo

Voz 1727 22:02 por ejemplo soy de la idea de que el capital

Voz 24 22:04 mismo pese a que necesite reformas es el único sistema que ha permitido el progreso de la mujer ya sé que ya sé que ya me voy a empezar a pelear pero lo único que quiero decir es que siendo completamente partidaria de la protesta creyendo de verdad que la derecha se ha equivocado radicalmente porque tendría que haber estado allí creo que la el el sesgo de la convocatoria en España ha estado muy politizado y ese ha sido un error craso

Voz 0199 22:30 yo no creo que la política sea algo malo yo que lo va políticas algo bueno la política es lo que hace funcionar la democracia lo que hace es lo que hace funcionar las sociedades helado el hecho de que no se politice normalmente es bueno porque la política es buena negro

Voz 1727 22:44 críticas vuela para subir no podrá proponer cosas abiertas no para todo

Voz 24 22:48 ha demostrado que es el bueno

Voz 0199 22:50 sin política es muy difícil avanzar en la democracia en las libertades a la segundo yo creo que el sesgo anticapitalista sólo lo ha visto Albert Rivera y la gente Ciudadanos la verdad

Voz 1727 23:00 yo perdón perdona tus viste porque yo bebí miles yo había dos miles de The Carlyle se decían pero las mujeres anticapitalistas Carmen tienen derecho a manifestarse no

Voz 24 23:08 su puesto pero dijo que cuando eres

Voz 1727 23:11 te has puesto pero eso es que estaba en el en el núcleo de la convoca por favor

Voz 5 23:16 perdona perdonad

Voz 1727 23:18 no vamos a detenernos mucho Osán no vamos a detenernos mucho aquí porque esto evidentemente está claramente superado por lo que vimos allí pero os dejo que remató dos

Voz 0199 23:27 o simplemente que es una es digamos un un gancho argumental que encontró Ciudadanos para quitarse de medio de una de una dilema al que no quiso posicionarse porque ahora sus estrategias no posicionarse no vaya a ser que perdamos un voto feminista en voto machista pero lo relevante ayer es que eso de que el establishment asumido el discurso bueno lo debió asumir ayer porque ayer el discurso era contrario hemos avanzado mucho en igualdad en España está entre los mejores países del mundo que suerte ser mujer y nacer en España comparado con otros países la división que se intentó hacer que ayer fracaso estrepitosamente y me alegro mucho entre mujeres que trabajan progresado dentro de un mundo dominado por las reglas masculinas mujeres que protestado se fue un intento de visión que hemos visto durante todo este mes eso fracasó ayer estrepitosamente el intento de dar por amortizada el discurso de la igualdad en las políticas de igualdad que paraninfo lo realmente no potente ayer que es que todo un discurso que hemos sufrido durante la crisis que es que estas políticas primero ahora un lujo segundo había que recortar las III había otras prioridades ayer fue clarisimamente contestada en la calle precisamente lo que se contestó ayer a la calle fue el discurso que se estaba instalando como el discurso oficial que es el feminismo era cosa antiguo es radical esto de la igualdad es una cosa que ya está superada que ya lo hemos logrado porque en España no existe igualdad y somos de los países más iguales del mundo igual ayer ayer vimos la contestación en la calle fue no pudo ser más clara ni más contundente ni por fortuna más ciudadana de política

Voz 24 25:05 ah bueno al ver a mi me parece que la política es buena se mire como se mire estoy de acuerdo contigo pero pero déjame que te diga que los discursos los discursos de principios contra un sistema que ya se ha demostrado que es el único que ha avanzado en los derechos de la mujer el único

Voz 1727 25:24 no lo que quería que que que digo que habría ese tema vale vale voy a cerrar la sume ahora mismo porque creía que que quería es que réplica no no no es el debate de hace un mes el debate lo dejamos ahí veréis estuvieron en la calle anticapitalistas Capi

Voz 5 25:39 estadistas estuvieron mujeres de todo tipo de todas maneras no sacra sacra liceos las palabras Sarkozy que no es un peligroso revolucionario en diciembre del dos mil

Voz 1727 25:50 ocho dijo aquello de hay que no reformas

Voz 5 25:53 a refundar el capitalismo porque iba a morir ahogado por el sistema financiero le preocupa

Voz 1727 26:00 daba Alves hijo tumbarlo hoy le preguntaba Albert Rivera cuando lo tuve que hace poco digo pero

Voz 5 26:04 eh a ver las reivindicaciones de la mujeres para que sean realistas para que sean verdad precisan de un cambio integral del modelo económico es decir el capitalismo tendrá que adaptarse a reformarse muchísimo para meter en el sistema productivo lo que ahora no mete

Voz 1727 26:22 este acuerdo había abre nadie dice lo que me gustaría pero es que me verdad es que no sé es que no se puede mencionar seguidas se habla de ideología estamos hablando de cosas concretas todo lo que la ideología es oro todo lo que ayer se todo lo que ayer se contaban las manifestar

Voz 5 26:37 tienes eso exige que nadie se engañe una reforma muy profunda del mundo en el que vivimos porque afecta a muchos ordenes afectará mucho

Voz 24 26:47 Agrarias no hubiera que hubiera reformas de verdad osadas que no fueran

Voz 5 26:52 a lo mejor la ah bueno sí sí sí sí es que no fueran de la

Voz 24 26:56 la discriminación positiva que hemos conocido hasta ahora sino por ejemplo a algo algo más imaginativo a mí me parece que uno de los principales problemas que tenemos las mujeres es el momento de la maternidad realmente las empresas discriminan a las mujeres en ese momento pero yo creo que unas discriminan por el embarazo la lactancia las discriminan por el cuidado de los hijos posterior ya a mí me parece que que yendo por la vía en la que estamos viendo ahora que es la de Alan a prolongar el permiso de maternidad etcétera etcétera no avanzamos nada porque eso va en contra del interés profesional y laboral de la mujer lo que hace falta es facultar permitir

Voz 1727 27:34 obligar a los hombres a tener

Voz 24 27:37 Pacios laborales dedicados al cuidado de los hijos es decir que los OMG

Voz 21 27:41 es puedan ir al pediatra puedan ir al colegio eso

Voz 24 27:43 sí sí que requiere una reforma legal sí

Voz 1727 27:46 prefiere un requiere un cambio de mentalidad Idaira

Voz 24 27:49 desde días atrás necesitaré cosas concretas estamos en una reforma legal para que vayan al pediatra sí hombre si tú estás promoviendo nuestra que te ríes yo creo que por supuesto es un tema de hábitos de mentalidad por supuesto antes que todo eso pero si tú estas promoviendo desde las instancias de de parlamentaria si del Gobierno reformas que que abonen ese compromiso de los son pues creo que es algo que se podría hacer en política activa Hinault y no solamente una discriminación positiva porque la mujer para progresar en el trabajo necesita estar igual que el hombre es el hombre el que tiene que retrae

Voz 1727 28:26 el trayecto traerse ante la casa no

Voz 0199 28:28 a la historia es que el único método que funciona para promocionar la igualdad entre diferentes colectivos y grupos humanos es la discriminación positiva

Voz 1727 28:38 ahí lo dejamos porque pues no no hay famosas los últimos que siento los cayendo resulta diecisiete dos calles que me voy a publicidad que lo retomamos enseguida en unos minutos

Voz 3 28:49 sé que siempre has deseado tener una casa en el centro sí mucho pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la tierra es un sótano Estefanía ni siquiera un semisótano

Voz 3 29:14 es destacable que lo ha hecho

Voz 29 29:16 dos seis años consecutivos

Voz 32 30:30 ah sí

Voz 1727 34:06 a las ocho de la mañana hemos estado haciendo balance de la movilización de ayer con una de sus organizadoras Justa Montero y con una periodista

Voz 5 34:13 como Soledad Gallego Díaz a Montero como organizadora le preguntábamos lo que se pregunta medio mundo hoy por qué en España porque con esta fuerza

Voz 42 34:23 bueno esto no surge como de repente con un champiñón hay que tener en cuenta que aquí venimos de unos años de una movilización de unas movilizaciones muy fuertes feministas hay que tener en cuenta que nosotras conseguimos que dimitiera es el único ministro que ha dimitido en todos estos años que dimitiera Gallardón cuando hizo una propuesta de cambiar de detrás de reducir la ley de aborto y ahí ya salieron muchísimas mujeres jóvenes diciendo no queremos que se decida sobre nuestras vidas luego recogemos todo lo que fue la las movilizaciones contra la violencia y el año pasado vimos también la manifestación espectacular con muchísimo protagonismo de mujeres jóvenes contra lo que se estaba produciendo el juicio contra la contra David contra la violación que sufrió una mujer en Sanfermines

Voz 5 35:12 esto es lo que nos contaba Justa Montero una de las organizadoras organizadoras de la movilización de ayer esa solidaridad entre mujeres independientemente de su edad aludía también Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 35:25 demostró además que existe una enorme conexión entre generaciones entre las mujeres no se tiene un poder una fuerza que necesariamente insisto te tiene que tener consecuencias de la vida cotidiana de de ayer y de hoy tiene dice Titín tienen que suceder kosher porque Rubén esto puede ser muy peleón

Voz 5 35:43 eso es que esa es la otra gran cuestión del día después y ahora que la respuesta la daba Justa Montero queremos

Voz 42 35:51 que cambien por supuesto las normas no nos vale por parte de los políticos ningún tipo de gestos porque durante todos estos años hemos visto muchos gestos que no sirven para nada no queremos gestos queremos compromisos reales creemos que haya cambio de las leyes creemos que haya recursos de servicios para atender las necesidades las mujeres pero en nuestra propuesta desde el principio va también

Voz 5 36:12 dirigida a otro no solamente al ámbito

Voz 42 36:15 de las leyes sino también a la propia sociedad Ésta es la

Voz 5 36:18 la pregunta esta mañana no y ahora ahora que Antón Antón Losada Josep Cuní Carmen Remírez de Ganuza ahora que porque a las movilizaciones han terminado pero su dimensión su transversalidad demuestran que toda la agenda que planteaban mujeres en general feministas que eran la mayoría que estaban ayer en la calle es agenda pretende meterse en la agenda política en la agenda pública cómo deben los partidos Antón escuchar lo que ayer se dijo en las calles

Voz 0199 36:49 bueno es que yo creo que ya está en la agenda pública logró que las manifestaciones de ayer han conseguido lo que la semana anterior las semanas anteriores consiguieron también los pensionistas fije dos temas comenzaban completamente fuera de la agenda porque como estábamos en crisis no se podían tratar la igualdad y las pensiones están dentro de la agenda en este momento logros es el primer gran avance significativo la igualdad a los problemas de la igualdad en la constatación de que existe desigualdad que hay que intervenir para corregir esa desigualdad porque por sí sola no se va a corregir el mercado no la va a corregir es el gran éxito de las movilizaciones ayer el tema vuelva a entrar con fuerza en la agenda ahora los partidos políticos tienen la responsabilidad de asumir la gente pone encima de la mesa propuestas efectivas para sacar adelante políticas no estoy pensando en algo muy evidente hay por ahí doscientos y pico millones de euros que estaban comprometidos por parte de este Gobierno en su socio para determinadas políticas que siguen esperando un sonido

Voz 24 37:46 Justo grupos podemos encontrar por ahí

Voz 0199 37:49 yo creo que efectivamente este momento además en la situación en la que estamos con un gobierno en minoría todos los partidos políticos no sólo el que gobierna todos tiene la responsabilidad de escuchar lo que sucedió ayer poner en marcha políticas

Voz 1727 38:02 es la que centramos mucho la atención en en el Gobierno no pero es Bella todos los partidos políticos de uno ninguno

Voz 5 38:10 estaba detrás de lo que ayer ocurrió él

Voz 1727 38:12 Caixa que los apela a todos y en todos

Voz 5 38:15 no hay Abbas que cocer él

Voz 21 38:17 efectivamente mira dónde estaba recordando ayer que hace un par de meses un especialista en demoscopia me decía cuidado al dato en poco tiempo las pensiones y las mujeres van a ser los dos elementos de debate público y de reivindicación pública como apuntaba Antón bueno pues ahí lo tenemos ante eso qué puede pasar cuando yo antes advertía de cuidado con que el establishment lo haga suyo era una advertencia para no bajar la guardia porque ya sabemos cómo se diluyen esas cosas cuando llegan arriba cuando ayer día el señor Rajoy con el la cito pensé caramba de pasar a decir no nos metamos en esas cosas de de la brecha salarial como lo dijo Alsina hace un tiempo a ponerse el lazo ayer presentándose como no que el más feminista pero si un gobernante comprensible con la reivindicación por otra parte veamos que estamos hablando de las manifestaciones mucho más que de la huelga porque porque hay una imagen mucho más impactante porque esas manifestaciones se hacen sentir la huelga por otra parte que está muy bien y que es absolutamente legítima ha ido pasando desapercibida porque no lo fue porque fue realmente impactante pero a la hora del análisis nos impactan mucho más esas imágenes porque dan esa imagen precisamente como decía antes Carmen también de unida esa imagen de transversalidad importantísimo a partir de ahora el el problema y que van a tener los partidos es que va a volver entrar si es que ha desaparecido la ideología y los partidos de derechas tendrán digamos que más inconvenientes en explicar justificar cómo no digo que palíe el efecto de de lo que sucedió ayer o de las pensiones es para buscar los dos frentes sino como trampear esta situación porque socialmente eso también es transversal

Voz 5 40:08 hay una hay una reflexión curiosa que hacer no a propósito de de lo que venirse diciendo de lo que decías ahora Cuní no es verdad que el las reivindicaciones feministas se promueven Se Menéame ser reflexionan se organizan en ámbitos de la izquierda están ahí a disposición de los ámbitos de la derecha se quieren ponerse también pero cuando se concretan dicen oye incluye M que es que me estas excluyendo no la renta

Voz 21 40:38 puede quedar al margen de eso no claro

Voz 5 40:40 que la reflexión la propuesta de ideas la movilización está al servicio de quien quiera hacerla luego luego dice no es que deberían amputar Se las feministas la parte de su cerebro que tiene un punto de vista sobre Vida una ideología una mirada política sobre la vida para hacerles el favor de incluir al resto hombre pues estaba a su disposición también ver la desigualdad a propósito de esa diferencia entre gestos y acciones de lo que ayer hizo Rajoy mensaje de Soledad Gallego Díaz a las ocho de la mañana muy directo a la Moncloa Rajoy habló durante un minuto de un discurso de catorce se puso el lazo lila

Voz 7 41:18 en la solapa

Voz 1910 41:21 yo soy muy partidaria de la transversalidad el movimiento feminista pero una cosa es la transversalidad y tres el cinismo del pues es muy difícil que el presidente de gobierno ese Colotto un lazo en el acceso

Voz 5 41:33 ahora diga que hizo un tiempo de feminista

Voz 1910 41:36 cuando desde el primer momento ellos consideran que el feminismo es una especie de etiqueta a una cosa que te ponen como un pin no claves de cree que vivimos eso se coloca un lazo feminista lazo ya no se medita poner etiquetas seguirá señor Rajoy eso nueve feminismo a mí me pareció una impostura me ha hecho mucha gracia

Voz 24 41:56 como lo es definido esta mañana decías que había sido una torsión porque ha sido ciertamente una contorsiones a ver yo no creo que haya que ponerse el lazo morado para estar con la mayoría yo hay causas feministas con las que no comulga en absoluto

Voz 3 42:11 sin entrar en detalles pero en absoluto y sin embargo la

Voz 24 42:15 la convocatoria de ayer más allá de si era huelga o movilización que ahí es donde podríamos realmente discutir y a las causas de la movilización me parecían absolutamente transversales y dignas de ser apoyadas y yo creo que el PP se ha equivocado porque ha llegado tarde a darse cuenta de lo que esto significaba eh entonces me parece que se puede llegar tarde de una manera digna lo que no hace falta es luego exagerar ese giro ahí ahí me refiero es una cuestión de símbolo en serio yo ahí estuve hablando con con alguien del Gobierno que me venía a reconocer que en fin que habían sido que había

Voz 1727 42:53 ha habido un poco de discusión en el seno del Ejecutivo

Voz 24 42:56 que que sí que habían sido un poco se habían visto arrollados por el asunto no ha quilla juega a la cintura de cada cual Rajoy es un hombre muy pragmático un veterano de la política que sabe latín por resumir entonces bueno pues se ha puesto el hay que reconocerle que ha habido mucha gente que le gusta o hay mucha gente que le ha dado la bienvenida a esa causa feminista yo creo que no hace falta ponerse el lazo creo insisto que yo creo que causas del feminismo que no hay por qué seguir porque yo también yo también que yo además de la igualdad reivindicó la libertad lo siento Antón antes hacías de una crítica me parece que todas todas las imposturas son excesivas también puedo hablar de la impostura de podemos podemos está haciendo muchísima muchísima sobreactuación con el tema de el feminismo no porque no sea suyo sino porque realmente en este momento su estrategia es la calle las pensiones de la calle acordaros de lo mal que Leiva con el tema de cata bueno pues aquí cada cada partido está haciendo su propia estrategia ya ya unos les está viniendo bien y a otros les está arrollando pero aquí no hay nadie inocente

Voz 1727 44:07 por tanto el PP como ciudadanos ojo que nos olvidamos de ciudadano que no vio venir

Voz 5 44:13 estaba aquí detrás desde el principio y que

Voz 1727 44:15 fue el primero por lo menos ciudadanos han tenido la la la

Voz 24 44:18 la la valentía de acudir por lo menos cuatro gatos

Voz 1727 44:20 eso sí cuando sábados fueron los primeros que hablaron de una movilización ideológica creo que decía no

Voz 0199 44:27 que es que yo creo que Ciudadanos podemos acusar a Rajoy de contorsionismo todas formas yo creo que el hecho que eso pues será lazos el mejor símbolo del éxito de las movilizaciones de ayer no pesca algunos ni se pusieron lanzó ayer no fueron incapaces de hacerse esa contorsiones me refiero específicamente a una parte

Voz 24 44:44 es que aquí te parece

Voz 0199 44:47 Ciudadanos que ayer seguía todavía en el discurso delante capitalismo oí la libertad como si hubiera una contradicción entre libertad igualdad que es una de las cosas que ronda la atención cuando se intenta contradecir los argumentos feministas son muchos los argumentos de la movilización de ayer que es una amenaza para la libertad desde cuándo la igualdad es una amenaza para la libertad lo que sucedió ayer y lo que simboliza el lazo de Rajoy es que el tema ha vuelto a la agenda ayer hablo un minuto pero es que cuanto hablo de igualdad en los últimos cuatro años Rajoy

Voz 5 45:19 es realmente ni ese minuto

Voz 0199 45:21 hago hago a la gente además ha vuelto la agenda con que el gran argumento que hasta ahora se tenía desde el Gobierno y desde buena parte de la derecha para excluir a la igualdad de la agenda es no hay dinero ayer ese argumento se tuvo la gente sale a la calle las mujeres sale Málaga dice oiga sabemos que hay

Voz 1727 45:37 el dinero así que vamos a hacer otra pausa volvemos enseguida

Voz 43 45:44 última visto pero los pesqueros sin polizario claro descensos si bien amistosa pero sí sí

Voz 3 45:49 muy en orquesta XXXI

Voz 3 46:05 estamos cerca está seguro

Voz 13 46:31 claro no arranca diciendo han Snow tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiere

Voz 1727 48:19 faltaban doce minutos para las diez de la mañana para las nueve en Canarias vamos

Voz 5 48:25 Xavi en este tiempo final que tenemos para hablar aunque sea mínimamente de Cataluña estamos en vísperas de un fin de semana Cuní que se anticipa otra vez muy intenso de negociaciones otra vez la CUP poniendo condiciones a una investidura hay que recordar que ya pidió y obtuvo la cabeza de Artur Mas y que en esta ocasión la investidura de Jordi Sanchez el lunes no reúne a fecha de hoy a esta hora por lo menos que sepamos los votos suficientes para salir adelante porque la CUP se resiste y que a cambio los partidos independentistas bueno en la lista en realidad Schutz per Cataluña Esquerra Republicana han ofrecido una especie de nuevo o pluses que terminarían una Constitución catalana pero claro y era cuestión previa y es que este hombre está en prisión preventiva que su abogado ha pedido que salga en libertad para la sesión de investidura y que todo lo que sabemos los periodistas de momento todo huele a que eso no va a ocurrir la Fiscalía va a pedir hoy formalmente que no le conceda esa libertad y en fin condicional para ir a la investidura y que vuelva parece que que en el entorno del juez apunta en la misma dirección luego esta negociación previa y no conduce a ningún sitio sino

Voz 1727 49:39 puede hacer la investidura no bueno hay que poner la banda sonora de Pekín

Voz 21 49:43 volver a empezar no es lo que está sonando estos días uno parece que no sólo vive el día de la marmota sino que se resiste a salir del día de la marmota bueno aquí hay como siempre diversos planos uno IU principal alguien desde el primer día quiere que vuelva va a haber elecciones IS alguien escuche Amón lo ha repetido en muchas ocasiones en privado porque porque entiende que una repetición de elecciones el podría forzar Esquerra Republicana a una coalición electoral entiende o deduce que eso le daría una fuerza parlamentaria posterior muy importante como para tener mayoría absoluta ah eso que ya lo intentó la última vez se ha resistido siempre Esquerra Republicana y hay que ver si volvería a resistirse o no de todas maneras como hemos repetido hasta la saciedad el Frente no es homogéneo sí porque PDeCAT no está de acuerdo con esta oferta la CUP no está de acuerdo porque como partido político vuelve a ver qué se diluye dando unas posibilidades a sus antípodas ideológicas la CUP es la más coherente de todas las formaciones desde el primer día sólo anticapitalistas pero saben perfectamente la ley de la oferta y la demanda con lo cual Bani les piden cosas ponen un precio y si se lo dan encantados de conocerse pues en esas están de nuevo porque la CUP ahora se resiste lo que no está tan claro es que la CUP quiera resistirse por un interés electoral propio o sencillamente porque quiere mantener su línea de coherencia a favor de los ideales que siempre ha expuesto

Voz 24 51:23 o sea por una razón o por otra al final lo que ocurre es que tienen paralizado el Cataluña haciéndole para a la CUP engañan no pero según lo repito no no bueno es igual a la la mayoría soberanista que son la CUP Cat están qué prolongando ciento cincuenta y cinco al que combaten dialécticamente todos los días y no tiene ningún sentido porque todos los todos los movimientos que están haciendo son para prolongarlo el primero este acuerdo que es volver al 9N volver a la República Ivo salvo salvo en mentar la independencia todos son el lenguaje más más soberanista Aimar rompedor osea es son ganas de seguir poniendo en desafío a la Generalitat o perdona el Parlament frente al Estado eso no hace más que prolongar la situación no no arregla absolutamente nada ellos saben que que que Sánchez no va a ser investido no lo va a ser esa de ninguna de las maneras Iker qué va a pasar pues que van a llegar a tensar la cuerda hasta donde puedan para luego que caiga esa fecha ficha de dominó vuelva a levantar otra ficha de dominó para que se vayan a abatir y al final estaremos así hasta finales de de de año

Voz 5 52:43 ah y con el menoscabo de la economía hay de la idea de la democracia si hay otro asunto hay una instrumentalización y los asuntos al margen de la de el bucle político con el que están en Cataluña es el el aspecto judicial será muy interesante leer los argumentos del juez para autorizar o no la salida de Jordi Sanchez de prisión porque muchos juristas insisten en que su situación de prisión provisional no le anula los derechos políticos nombre accediendo a leer habrá que leer con mucha atención

Voz 1727 53:15 no los argumentos del juez tanto es que el derecho de sufragio