Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0228 00:00 son las diez las nueve en Canarias representantes del misterio de atiende de los sindicatos mayoritarios del sector público están reunidos a esta hora para terminar de cerrar de firmar el acuerdo para la subida del salario de los funcionarios como les venimos contando ese pacto podría alcanzar un incremento de más del ocho por ciento en tres años y además incluye medidas para la igualdad entre hombres y mujeres Miriam Pinillos secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras ha estado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1698 00:34 este acuerdo supone lo que la el inicio de la recuperación así lo entendemos nosotros que hace una referencia expresa y clara para desarrollar ahí aprobar los planes de igualdad medida de conciliación y corresponsabilidad porque esto no

Voz 0733 00:50 en la medida en conciliación no

Voz 1698 00:52 de ni de dirigido exclusivamente a las mujeres porque tienen que vivir de manera corresponsable dirigida a hombres y mujeres

Voz 0228 01:00 las organizado las de la jornada de la huelga feminista de ayer recuerdan que ese ocho de marzo sólo el inicio y que desde hoy deben hacerse realidad ya sus reivindicaciones una de las impulsoras del día Justa Montero de la comisión ocho de marzo estado esta mañana también en la SER y considera que el Gobierno debe variar sus políticas de igualdad en varios ámbitos desde las pensiones a la lucha contra la violencia machista

Voz 1 01:18 tiene que plantear cambiar en materia de violencia y has machistas e incorporar toda la que es las violencias sexuales tiene que cambiar en materia de la política de pensiones como dicen las pensionistas con su brecha particular tienen que cambiar en materia de la Ley de Dependencia es decir hay que hacer una revisión de conjunto de lo que ha sido las leyes que han estado grabando la situación de las mujeres y que por eso el clamor de las mujeres ha sido tan unánime

Voz 0228 01:49 más cosas Donald Trump ha aceptado reunirse en el próximo mes de mayo con el líder de Corea del Norte con Kim Jong Un ha confirmado hoy el jefe de seguridad nacional de Corea del Sur que ha trasladado en persona en Washington al presidente norteamericano la invitación del dirigente de Corea del Norte

Voz 0116 02:03 a esos precios le he transmitido al presidente trampa que en nuestro encuentro el líder norcoreano Kim Jon Un me dijo que está comprometido con la desnuclearización y que no hará ningún ensayo nuclear o balístico y ha mostrado su deseo de encontrarse con el presidente Trump cuanto antes el presidente valora esto dice que se encontrará con Kim Jong Un para mayo para alcanzar una desnuclearización de manera permanente

Voz 0228 02:31 no se acaba de reaccionar este anuncio considera que esa reunión es un paso en la buena dirección para normalizar la situación en la península de Corea y un apunte más al menos cuatro personas han muerto y otras trece que han resultado heridas en un ataque suicida que se ha producido esta mañana en Kabul en la capital de Afganistán un ataque que se ha producido junto una explanada en la que en ese momento estaban concentradas miles de personas llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1275 02:59 el Madrid y Madrid está en marcha desde hace una hora la primera jornada de paros convocada en el suburbano por la presencia de amianto ha comenzado a las nueve con servicios mínimos de casi el sesenta por ciento se nota el paro en la estación de

Voz 15 16:32 pues de esos lee el poema que le ha dedicado a la huelga de mujer

Voz 13 16:35 es Garmin y que llama Guille que ETA le queda por Cage Scheffer mujer y hombre a la par per a esta unidad lo que tiene barra Rajoy que plantearon de Gemma dejó en shock Chopra hoy vaya después chamán ahora vas a Tejerina Funcas Rajoy no me lo creo nada siempre mala espina

Voz 16 17:13 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1995 17:22 se lo contamos ayer por la mañana teníamos la certeza de que el mundo no estaba mirando que lo que ocurrió ayer en nuestro país se convertía en tema de conversación en muchos planetas en otros muchos países que llegaba todo el planeta el mensaje que las que que se lanzaba desde España pero

Voz 6 17:37 exactamente que viera

Voz 1995 17:40 sí lo mismo si en muchos planetas que sé

Voz 6 17:43 en cualquier precio de hacer exactamente

Voz 1995 17:46 en todo Santa Cruz muy buenos días

Voz 11 17:48 hola buenos días tal y no como refleja al final

Voz 1995 17:51 mil de la prensa internacional las manifestaciones feministas de ayer en España como nos viera

Voz 11 17:55 bueno muchos diarios como el New York Times hace hacen repaso fotográficos de las protestas en todo el mundo desde Nueva Delhi a Turquía a Grecia pero se fija la especialmente en las españolas por lo multitudinarias que fueron allí perdón fuimos líderes claramente también las cadenas de televisión rellenaron minutos de su parrilla con lo que pasaba en las calles de España Ésta es la CNN en inglés

Voz 6 18:16 sí

Voz 22 18:20 aún más detenidamente le dedicó espacio el canal de CNN en Español hablando precisamente sobre el Día Internacional de la Mujer la Fuerza femenina chicas esta mesa está haciendo presente en las calles de España en una movilización histórica ese habla de esto en las redes sociales

Voz 11 18:35 también la BBC hizo su vídeo con sonidos de las manifestaciones españolas y en el cuerpo de la información destacaban que mujeres relevantes como por ejemplo Penélope Cruz hicieron huelga doméstica aunque no se sumaran a las manifestaciones en la calle también eh tomaron declaraciones de mujeres anónimas que decían cosas como vivir bajo la dictadura ha cambiado mucho pero todavía hacen falta muchos más cambios

Voz 6 19:00 esquivos que que Pinillos expresaban pues

Voz 11 19:03 la verdad es que sorprende porque no hay todavía me imagino opiniones sobre la huelga feminista de España ni explicaciones que es lo que estamos buscando sobre por qué ha aprendido esta idea con más fuerza aquí en España que en ningún otro país del mundo que realmente sorprendente sí hay reflexiones sobre el feminismo en general y su relevancia actual Marina en el Guardian por ejemplo denuncia el machismo de la extrema derecha de la extrema derecha mundial entre la que incluye a Trump al presidente de Filipinas Rodrigo Duarte eh Duterte perdón o a Vladimir Putin dice que la izquierda debería unirse más porque la política identitaria es una política deliberada

Voz 1995 19:39 es una opinión unos controvertida política basada en la identidad para mucha gente está detrás de los tics censores y represivos que se están viviendo actualmente en todo el mundo

Voz 11 19:49 sí es un debate que para nada está resuelto la prensa conservadora tiene la política identitaria como como caballo de batalla pero es que claro asomarse a la prensa conservadora en el Día Internacional de la Mujer resulta un poquito desolador sobre todo a la prensa conservadora británica que a lo mejor es la que mejor conocemos

Voz 6 20:04 que darnos algún ejemplar pues mira

Voz 11 20:06 la prensa conservadora británica ejemplifica porque hacen falta todavía manifestaciones feministas el telegrama que el Telegraph que es un periódico serio se fija no en las multitudinarias manifestaciones en todo el mundo sino en lo que se puso Meghan Markel para celebrar el Día Internacional de la Mujer un traje pantalón amigos

Voz 6 20:23 no

Voz 11 20:23 cuando realmente la noticia era que el príncipe Harry y su prometida se habían reunido con jóvenes estudiantes para animarles a seguir carreras de ciencias matemáticas

Voz 6 20:31 la otra noticia por cierto sobre Meghan Markel es que sea bautizado en secreto para poder no sabemos cómo es un bautizo secreto Destino Clandestino un bautizo para poder casarse con el príncipe mujer

Voz 11 20:45 su tiempo todo seguimos con la prensa conservadora el infame Daily Mail no hace mayores comentarios sobre la huelga feminista pero sí cuenta la historia de las amenazas de muerte que han recibido dos hermanas que protagonizan una campaña publicitaria de un banco con una canción son deben

Voz 24 21:02 que a la gente no le ha gustado

Voz 11 21:06 para un vídeo casero y como no les ha gustado a los han decidido montar una campaña para pedir su muerte si hubieran sido dos hermanos la agresividad sería muchísimo menor como todos sabemos esto es así de duro es una razón más por la que hace falta el feminismo

Voz 1995 21:21 sí en Francia por ejemplo

Voz 11 21:23 ayer se vendían más barato a las mujeres para reflejar la doble la brecha salarial le dio espacio a la huelga española de ayer Il Le Mond además de la buena españolas hacía eco de una iniciativa súper interesante que está ocurriendo en varias ciudades del mundo

Voz 24 21:37 la Ni Fú

Voz 11 21:39 desde Montevideo a Nueva Delhi Se trata de una iniciativa para que las mujeres tomen la calle por la noche en pequeños grupos recorren las calles oscuras porque las calles a oscuras tampoco queremos tener miedo de ellas en nuestras propias ciudades

Voz 6 21:52 hay algún artículo de opinión que haya llamado nuestra llaman la atención

Voz 11 21:55 podemos destacar el artículo de Alice Vincent en el Telegraph que habla de la película Armas de mujer Walking consigo ni Weaver Melanie Griffith Harrison Ford la la peli cumple treinta años este año

Voz 25 22:05 echar a perder la operación no sé yo intento asegurarme de que se hace correctamente es la auténtica promotora de estos no deberíamos proceder cine

Voz 11 22:14 hablar esta película porque debería haber envejecido horriblemente mal pero resulta que según ella sigue fresca y que una película de hace treinta años sobre el difícil ascenso laboral de una secretaria Extraordinaria en un mundo de hombres siga vigente es una malísima noticia según Alice Vincent no sólo está vigente sino que todavía habla del futuro dice el personaje de Melanie Griffith no voy a pasarme el resto de Mi vida sin llegar a ninguna parte sólo por seguir unas normas que nunca establecía las mujeres dice Alice Vincent crean un mejor entorno laboral y contribuyen al éxito de las empresas pero siempre que no se les pida que se comporten como los hombres

Voz 6 22:49 Alice ya no sé muy bien cuáles es

Voz 11 22:51 ante las diferencias entre el comportamiento de los hombres y el de las mujeres pero gracias por el apoyo gracias por darnos la oportunidad de poner un tema incluida en la banda sonora que refleja muy bien cómo nos sentimos

Voz 1995 23:03 tanto que planteaba Cruz porque el fin último es poner esta canción

Voz 11 23:06 es que es muy

Voz 6 23:08 pero bueno muchísimas aquí es una hora menos en Canarias

Voz 1995 28:16 imagínese un gran salón tipo años cincuenta en técnica color vale Se me gusta la la plaza ni color porque para hablar de el siguiente asunto es bueno que busquemos un ambiente hollywoodienses

Voz 32 28:36 en cómodos dieran la diez era una época

Voz 6 28:44 en la que todo era posible en una época en la que nacía el rock'n'roll poco después el hombre miraba a la luna

Voz 1995 28:57 los de arriba

Voz 6 29:00 dice coronel muy buenos días buenos días

Voz 23 29:02 los días a todas audiencia estoy

Voz 1995 29:05 ya un poco el ambiente de tu libro verdad sí

Voz 23 29:07 sí la verdad es que sí es este ambiente dorado de este Hollywood de los años cincuenta en el cual como tú bien indican todo lo posible todo era apostaba por hacer con unas características muy determinadas podías conseguir es el hombre que descubrí que digamos da vida a este libro la fuerza de un destino fue capaz de hacerlo no

Voz 1995 29:30 yo no no no que no parezca una crítica ahí esos tiempos además los de gente fantástica pero no crees que este tipo de sociedades y moderó producía hombres mujeres extraordinarios que en esa época conocemos las aventuras el trabajo el desarrollo las proezas de hombres y mujeres que no ese porque hoy no están en el mundo ya no produjera ese tipo de individuo

Voz 23 29:52 sí que es verdad que era una sociedad distinta de la que ahora estamos nosotros acostumbrados a vivir va sufrir no pero precisamente también la novela intenta a través de los ojos de de de este felino Carrión que procura convertirse en otro personaje en otro en otro hombre

Voz 11 30:09 llamado John León justo un Gómez

Voz 23 30:12 Page a estas personas que se de la velaron su futuro a partir de creerse sus sueños en una sociedad que era posible si trabajaba Si te dejas la piel en en intentar conseguir y perseguir estos sueños para hacerlo realidad no creo que que en aquel momento la justo los que conocemos algo más como Paul Newman James Dean no o John Fitzgerald Kennedy o Lise Taylor o Rita Hayworth o la misma Merlín Monroe también tenían hasta esta capacidad pero al mismo tiempo sabían que tenían que hacer muchos sacrificios y esto era la digamos la la moneda que que en que el tiempo no

Voz 1995 30:47 la fuerza del destino su libro con el que ha ganado el Premio de las Letras Catalanas tramo yo he enhorabuena gracias y hablas de de Jean Leon dio voy a decir vamos a repasar algo de su vida a través de las voces de algunos de los que acabas de mencionar pero yo voy al final alguien que acaba haciendo habido muchos estés tienen ese referente seguro porque lo han probado en León pero alguien que que finalmente como idea postrera se dedica Cervino no puede ser mala persona

Voz 23 31:14 no exactamente y además a partir de las conversaciones que yo mantuve para documentar me para hacer la no la novela fueren su hermana su hermana pequeña que aparecen en la novela y su hijo que vive en Tailandia Juan Antonio León o Jean Anthony León y me dijeron que él siempre tuvo es esta voluntad de han está digamos calidad humana de querer agradecer las personas que habían hecho posible su sueño no son dos personas muy concretas que en la novela aparecen que y son las que más le ayudaron uno fue el marinero que no lo delató que le ayudó a llegar hasta Nueva York después de que el pues entrase en una bodega ha intentando los siete veces hasta la octava no lo consiguió en el puerto de Le Havre en Francia hasta Nueva York y el otro es el hombre que le procuró su identidad que era portorriqueño llegaba justo Ramón León que es justo la digamos para utilizar sus palabras a la identidad que que toma antes de invertirse en Jean Leon no es verdad una persona que ha se vino que tiene esta relación con la tierra a Icon este caldo que bueno cuando descorchar una de sus botellas parece que dos los efluvios que salen de de cualquiera de ellos un chardonnay sea un cabernet Franco o un merlot pues te te dan esta sensación

Voz 1995 32:31 que no era exigente el tengo que decir que hay gente que cuando te terminas una por una UTE de Jean sin sigla cercas al oído se oye esto

Voz 33 32:42 uno con claridad con el Ministerio que pare su parte un poco serio reveló este

Voz 1995 32:47 fin de semana yo no estoy invitando a nada Hay que cada uno sea responsable pero si ustedes al acabar una botella desde León se ponen así la oreja una caracola misma

Voz 6 32:58 Jito

Voz 33 33:04 más rudimentario pero

Voz 1995 33:06 hay personajes en la en la vida de de ya leo que han marcado el siglo eh

Voz 6 33:09 gente se de Sinatra suelo James Dean

Voz 1995 33:12 pero como un hombre empieza a tropezarse con este tipo de individuos

Voz 23 33:16 pues precisamente gracias a una una serie de casualidades de golpes de suerte que le digamos que leerle sobrevivieron cuando él de Nueva York se va hacia Los Ángeles haciendo de taxista conoce a Frank Sinatra a por una casualidad ha empezar a trabajar por las noches de camarero en el Villa Capri que era un restaurante que tenía la voz allí en en Hong debut y a partir de ahí empieza no sólo a intimar con con él a propósito de un capítulo bastante oscuro que también trascendió en los medios de allí a propósito de Joe Di Maggio y un y un ataque de celos que tuvo con su esposa de aquel momento Marilyn Monroe Iker justo al lado de este restaurante había una escuela de interpretación donde había unas a digamos rutilantes estrellas que intentaban hacerse un lugar en que el firmamento que se llamaban Jimmy Dean Paul Newman Natalie Wood Warren Beatty con los que empezó a trabar una amistad una amistad sincera que se digamos prolongó a lo largo de los años

Voz 1995 34:16 por cuando que ha hablado en muchas ocasiones que la escala el uno de abril de mil novecientos cincuenta y seis inaugura la escala que es el restaurante Jean Leon que acaba siendo lugar mítico frecuentó así lo recordaba

Voz 34 34:26 Newman hay un recuerdo muy duro ése había fotógrafos fuera no le gustaba nada entonces recuerdo que siempre enviaba un gorila para alejarlos bueno creo que la gente fuera para ser vista porque aquí nunca a nadie te molestaba la la gente iba porel por su comida en España Martí hasta

Voz 1995 34:50 que Ronald Reagan no elige su sobrino para los residentes de investidura no empezamos a conocernos empresas una de ya le

Voz 23 34:56 sí es verdad es a partir del veinte de enero de mil novecientos ochenta y uno en los festejos en las galas de la inauguración presidencial de Ronald Reagan como tú bien apuntas que ha empezamos a descubrir que detrás

Voz 6 35:06 más de esta etiqueta de este nombre Jean Leon

Voz 23 35:08 esta es una historia de un santanderino llamado Ceferino Carrión Madrazo que en el año cuarenta y nueve saliendo de esta España gris y asfixiante pues desea volar libre y auto para poner digamos sus sueños en en en alza no acaba llegando después como te comentaba de de conseguir

Voz 11 35:28 entrar en un en la bodega de un barco como

Voz 23 35:31 son hasta Nueva York Nueva York llegará a Los Angeles llega conectar con esta gente pero ya que antes me estabas a un sirviendo este este esta voz de Paul Newman decirte que Paul Newman en este mismo documental reconocía que ha sin la presencia de Jean Leon sin los consejos de Jean Leon él no hubiera llegado a ser el actor que fue digo esto y que la novela también Trans trasciende para que el lector vea la la calidad humana que tenía Jean Léon a la hora de tratar con estas estrellas de estas celebridades porque cuando James Dean muere a todas las productoras le ofrecen los papeles que tenían que ser paladín a Paul Newman el que era íntimo de de James Dean pues le viene como una depresión porque no se puede hacer el cargo de de hacer los papeles de su amigo no es Jean Leon quién lo lo pilla por banda dice hoy es el mejor homenaje que les podía exceder a Jimmy que no está escoger estos papeles abordarlos y es así como al final y a base de insistencia consigue que Paul Newman sea el hombre que ha sido no

Voz 1995 36:33 no es la hora no pero es cierto es que nosotros nos hemos levantado muy temprano pero claro uno piensa en el pollo al hoy Dean Martin la granadina de voy a lo Paul Newman los escalones al minero los y de hecho parece ser que los fetos Shine desde León fue lo último que comió el cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y dos Mary Monroe

Voz 23 36:53 pero así lo contaba los días posteriores a la muerte de Marilyn a lo he podido leer entrando en la hemeroteca de Los Angeles Times si lo podía hacer cualquier persona que no esté escuchando ahora tienes que creértelo porque es así la escala que es el restaurante que abrió con los fondos de James Dean porque era su socio lo que pasa es que murió dos días antes que firmarán los papeles en el banco tenía esta calidad también un servicio a domicilio a las grandes estrellas aparte de que Monroe tenía la mesa número catorce reservada para siempre este servicio a las grandes estrellas con las cuales el tenía una gran amistad a lo ofrecía personalmente Jean Leon no luego el cuenta en estas entrevistas insisto que le hicieron los medios de comunicación de Los Angeles en aquel en aquella época que él estuvo allí que les sirvió estos se tutsi Nickon ternera picada Icon a un vino muy determinado que es el que siempre pedía Merlín Monroe que también pues explicó que allí se encontró con alguien muy relevante de la sociedad norteamericana le preguntaron de la familia Kennedy

Voz 0116 37:55 él lo dijo ni que sí ni que no y ahí es donde entran

Voz 23 37:57 novelista en este caso un servidor para recrear pues digamos que pintar con cierta verosimilitud qué hubiera podido pasar aquella noche de agosto

Voz 1995 38:07 así que la investigación del FBI de que decir no asocia los hoy tu China

Voz 23 38:11 a la muerte no no no no no no que va que va no entra en el sentido de conspiración no no no que va pero pero sí que es verdad que en aquel en aquella misma noche Jam encarna a que era un gran reconocido mafioso estaba cenando con dos de sus esbirros en la Scala cosa que también pues hace irá que pensado

Voz 6 38:33 lo dejo aquí bueno no me no no tienes otra novela también en la Última Cena yo tardé además novela porque hay tantos

Voz 0228 38:41 Banyoles desconocido o no muy conocidos que ha triunfado en Estados Unidos no está muy bien que esas vidas sale a la luz si podemos sentirnos tanto en ellos como fascinados

Voz 1995 38:52 fíjate pero estamos hablando ya en León y yo pienso en José en José Andrés que es otro que prepara la comida en la que bueno hasta que se ha peleado contra preparaba la comida sección de gracias a la Casa Blanca que es muy amigo de de de una figura con el recibo

Voz 6 39:06 de huracán que asoló Puerto Rico se ha convertido en nuestro seguras es un ser muy muy severa

Voz 23 39:11 ante el saxo Bill Keller relación con estos con esos presidentes con Ronald Reagan con con el todavía íntimo cuando era solamente un actor que quería ser presidente del sindicato de actores que acaba siendo lo que luego será gobernador de California y acaba llegando a la Casa Blanca pero sin olvidar las promesas que hizo una noche de casi medio borrachera con James en el propio León o con John Fitzgerald Kennedy que también a en la novela reproduce una conversación que tienen a propósito de la presencia de Kennedy en la guerra civil que lo lo lo envió su padre que por aquel entonces era el embajador en Londres Yves precisamente a través de los ojos de este santanderino barcelonés de adopción esté Ceferino Carrión convertido ya in Jean Leon puedes pues e internarse en la trastienda no sólo de la Casa Blanca sino también de las casas de las grandes celebrities de de que la EPO Canobbio esto creo que es fascinante dice tiene que reivindicar ni que sea a través de una novela no

Voz 1995 40:04 vamos a reivindicar también la figura de martillo a más de diez novelas casi siempre bueno les siempre han sido dos novelas tarifas está venas nos hemos acercado un poco más en en en el tiempo y lo más maravilloso una de las secciones de Martí durante diez años trabajó en TV3 haciendo información del tráfico se pondría así de carreteras parte de atascos en nivel amarillo hijo voy a cumplir

Voz 23 40:28 pero si no no estos días hay muchos compañeros que me dicen en cierta manera hay un paralelismo con Jean Leon no digo bueno

Voz 11 40:36 poco quizás sí pero pero solo solo

Voz 23 40:38 por eso no por creer en tus sueños querer hacer realidad lo que tú crees que que tienes que hacer e intentar de inocular esta energía esta ilusión esta pasión que te generan también los personajes que te vas encontrando para luego vertebrar estas historias a partir de la novela y dar el paso hacia delante liar un poco la manta a la cabeza para hacer lo que tú crees que es también un poco el mensaje que nos deja Jean Léon a parte de del legado de su vino no de decir si tú crees en tus sueños tienes que salir primero que ERTE los pero salir luchar los para alcanzarlo sino quién lo va a hacer no las

Voz 0228 41:14 aquí en nuestras vidas La fuerza del destino

Voz 1995 41:17 la última novela de Martí Gironella eh

Voz 6 41:20 trabajo gracias por poner encima de la mesa porque ahora ya esto la sociedad compleja a la que vimos mucha gente coger una botella de Jean Leon sexy ni se pondrá a leer tu libro relajen tras escucha a Frank Sinatra y esa experiencia es difícil eso no se puede superar un gran plan para este fin de semana cojo que va a llover además boa además un abrazo gracias gracias a vosotros porque va a llover en todo el país intenso sigue Francis que no comprenden lo que tratamos de decirles

Voz 11 41:53 en la Cadena Ser

Voz 6 47:15 muy buenos días a todos y en Miami

Voz 1995 47:18 tal del mundo que hable español Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 3 47:21 hola qué tal Tuni Gemma Tom qué tal cómo va todo

Voz 1995 47:24 la hacer saludarte Marcela que era el tuvo ayer que tal vuestro día ayer

Voz 0733 47:28 pues mío que disfrutaremos mucho de ver qué

Voz 1698 47:33 de que British Airways Niper en Nine

Voz 0733 47:36 ninguna de las compañías volaban con ningún hombre todo sustituyeron por tripulaciones femeninas y Ciudad de Manchester se cambió el nombre por Bowman Ibiza la verdad es que aquí hay una bien con un ambiente festivo no tan impresionante como en España algo que destacan todos los medios de aquí se ha quedado todo el mundo muy impresionado de lo guerreras que son las españolas y cómo han tomado las calles ya han ido a la huelga en lugar de quedarse sólo con discursos y lo que me llamó mucho la atención es que periódicos como The Gardian han destacado pues algunas de las pancartas como esa que les ha llamado mucho la atención de nos han quitado tanto que nos han quitado a estar miedo me dicen las mujeres españolas también destacan algo tan lejano a la mesura británica como decir ninguna mujer puede traer un orgasmo limpiando el suelo de la cocina yo estoy yo creo que ha sorprendido mucho a los británicos que seguramente no lo sabía

Voz 47 48:35 sí ya está como está en Miami Marcela así no hemos británicos el comentario desde Miami como hemos sabido este día

Voz 3 48:44 pues bueno la verdad es que también se vio bastante digamos de Isabel salió en diferentes medios de comunicación el hecho de que las españolas estuvieran pues en paro que salieran a la calle pero también en América Latina es importante decir que aquí también aunque hemos ido un poco las más atrasadas si tengo que decirlo de esa manera en alzar la voz en todavía tener demasiado miedo para hablar en México y a lo largo de la región hasta la Argentina en Buenos Aires hubo diferentes protestas todas protestas pacíficas por supuesto pero de muchas mujeres que también salieron a las calles a reclamar sobre todo sobretodo la violencia de género los feminicidios que además crecen muchísimo en América Latina y que y que siguen siendo digamos una de las historias más tristes de las mujeres que vivimos acá

Voz 1995 49:30 ayer en tuvo lugar un encontronazo en el Parlamento británico entre Corbyn Theresa May a cuentas de la reunión de esta última con el príncipe heredero de Arabia Saudí vamos a escuchar momento porque siempre es interesante escuchar cómo dos parlamentarios británicos enzarzan

Voz 10 49:46 hay que agradecer al honorable diputado que me informe de que mañana es el Día Internacional de la Mujer Hoy se creó que se llama Mons playing in

Voz 1995 50:02 que no se porque pero el bueno existe porque el nivel de de la retórica el

Voz 48 50:08 de la dialéctica en el Parlamento Brittany

Voz 1995 50:10 la misma más allá de las ideas que tenga uno más allá de si está de acuerdo o no con las políticas de unos y otros en ocasiones

Voz 0733 50:17 pues sí es brillante ya no se reconoce su sentido del humor porque la pobre señora que le llaman May Bot por robot no tiene mucha gracia pero en este caso sí ciclista río mucho a la gente porque como sabéis el play ningún escondo un hombre le habla una mujer como si fuera tonta muy muy entonces claro ella dijo muchísimas gracias por informar mes como usted imaginar a esto no es una sorpresa para mí soy la primera ministra y además el Gobierno está preparando una ley para penalizar muchísimo más todos los casos de violencia doméstica lo que destacan mucho los británicos es que no es sólo física sino que en este país están muy preocupados por todos los abusos mentales por todo a la manera en las que las parejas y día a día tratan de de subestimar a sus compañeras femeninas Ése es el enfoque del Gobierno británico ahora en este Día Internacional de la Mujer comenzó lanzaron su campaña

Voz 1995 51:17 si los datos son escalofriantes ochenta y dos mujeres murieron asesinadas en el reñido con sus parejas o exparejas y casi dos millones de personas dos millones viven en un entorno de violencia doméstica vamos a cambiar de asunto Marcela porque tenemos que hablar de de una noticia reciente llegaba esta madrugada Donald Trump en mayo va a verse con Kim Jong un

Voz 47 51:41 la idea de San Isidro que San Isidro no sé si en San Isidro con el Día del trabajador pero

Voz 1995 51:48 las imágenes la charla entre quinto noni Donald Trump estudia no que no hay guionista en este planeta que sea capaz de estar a la altura esos dos

Voz 3 51:57 y creo que además ha dejado a todo el mundo sin palabras desde el día de ayer por lo menos muchos críticos del presidente han salido a hablar en las diferentes medios de comunicación creo que nadie ha dormido en paz porque hay muchísima preocupación al respecto además es que el presidente ayer vivía

Voz 49 52:13 pasaba de un escándalo

Voz 3 52:15 con una actriz porno a una reunión con Kim Jong Un

Voz 47 52:19 un día más

Voz 0733 52:22 no pero existen dicen que le ha venido muy bien para distraer la atención muy pero ha declarado como tú dices Marcela todos los analistas de todos los institutos de no proliferación con la boca abierta uno a que no está no está cuando entran para renunciar a su escalada nuclear sino les está invitando para demostrar que su inversión en armas nucleares le está llevando a que le reconozca como de igual a igual o sea que Trump se están metiendo sin tener embajador todavía nombrado en en Corea del Sur se está metiendo en Corea del Norte perdón se están metiendo en unas asunto totalmente que puede ser un un desastre ya veremos cómo cómo sale de esta

Voz 3 53:03 sobre todo la discusiones donde será la reunión de eso se hablaba muchísimo la noche anterior donde será la reunión claro todo el mundo dice seguramente Corea del Sur abierto esta posibilidad pero en una base militar en un lugar en un en un hotel en un en qué lugar se pueden encontrar ambos líderes la verdad es que ha dejado todo el mundo bastante sorprendido pero como les digo salía de un escándalo con con una actriz porno a dar esta esta noticia ha dejado también a todo el mundo muy sorprendido

Voz 6 53:32 en el como ustedes lo saben

Voz 3 53:34 ha sido titular durante las últimas semanas y es que esta actriz insiste en contar una historia que se supone que no puede contar pero que de todos modos ha salido en la prensa ya es poco lo que se puede contar básicas

Voz 6 53:47 este sí es verdad que uno es raro no que por la mañana estoy hablando de una

Voz 1995 53:53 del pago de ciento treinta mil dólares por el centro de una actriz que por la tarde la conversación gira en torno la Reunión de Kim Jong un en un programa de de de desarme contra Donald Trump es es por lo menos en esa está

Voz 0228 54:06 pero también hay cosas en las sombras no un día al otros coreanos quieren matar una al otro ahora quiere ser amigos y ahora trampa hablar con Kimi hubo un yo creo que hay una movida en las sombras ahí por fin el quimio mucho a lo mejor no es tan tonto como parece bueno