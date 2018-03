Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 0228 00:11 son las once las diez en Canarias la Guardia Civil ha detenido en Navia un hombre como presunto autor de la muerte de Paz Fernández la mujer cuyo cadáver fue localizado el pasado martes en un embalse Asturias Pablo Cangas

Voz 1657 00:21 la detención se produce cuatro días después del hallazgo del cadáver de paz Borrego en el embalse de Arbor con signos según ha confirmado después la autopsia de haber sido golpeada en la cabeza con un objeto

Voz 0477 00:29 como hasta causarle la muerte para después sumergido

Voz 1657 00:32 intencionadamente su cuerpo el detenido es un vecino del pueblo con el que la víctima mantenía una relación de amistad la última persona con la que se viva paz con vida el día de su desaparición Se da la circunstancia de que el detenido concedía ayer varias entrevistas en la prensa regional proclamando su inocencia y asegurando que la fallecida al había manifestado su preocupación por un encuentro con una tercera persona de la que no se ha encontrado rastro entre tanto esta mañana se han reanudado las tareas de búsqueda de otras dos mujeres desaparecidas en Asturias desde hace una semana

recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato machista es gratuito no deja rastro en la factura aunque sí que que borrarlo de la lista de llamadas más cosas Oriol Junqueras y Marta Rovira firman hoy un artículo conjunto la página web de Esquerra Republicana un texto en el que piden la construcción de mayorías amplias y transversales es decir una mayoría abierta nuevas incorporaciones para acordar un proyecto común para Cataluña vamos al Parlament informa Pablo

Voz 1673 01:22 yo en lo que puede considerarse un ejercicio de cierta autocrítica Juncker así Rubira constatan que lo que ellos llaman la alianza conservadora ha impedido que se pueda lograr la independencia de Cataluña llaman a centrar todos los esfuerzos en ser más en ensanchar la base social a favor de esta hipotética República necesitamos más consistencia hay una mayoría más amplio y transversal para superar la división de bloques proclaman los líderes de Esquerra que implícitamente están llamando a seducir al votante de los Comunes del PSC por ello piden ser conscientes de las debilidades olvidarse de las declaraciones altisonantes que no llevan a nada y poner las luces largas para centrarse en aquellas políticas que generen los grandes consensos

Voz 0228 01:57 a esta hora declararan en la Audiencia Nacional el ex director de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y el ex secretario de Interior catalán César Puig los dos figuran como investigados por la actuación de los Mossos durante el referéndum del pasado uno de octubre la audiencia está Pilar Velasco buenos días

Voz 2 02:10 buenos días el jefe político de Trapero opera Soler declara desde las nueve ante la fue imputado en la causa que el exterior por sedición la juez ha puesto el foco su responsabilidad tanto en la organización del luto de octubre como en la jornada de registros en la Consejería de Economía la Fiscalía considera que su papel mano a mano contra pero fue decisivo en la toma de decisión en su colaboración fue pasa ya de la inactividad se convirtió en acciones tanto en el Restrepo como el intento de boicot a los registros una vez declare Soler será el turno de su mano derecha del ex conseller encarcelado Joaquim Forn con su imputación por los mismos hechos ya son cinco los mandos de la cúpula de los investigados

Voz 3 02:43 hay un nuevo convoy con ayuda humanitaria ha podido llegar esto

Voz 0228 02:46 mañana leer a la región asediada de Guta Oriental en sirias el segundo que logra acceder después de que Cruz Roja Internacional haya tenido que suspender en los últimos días el envío de estos camiones por la violencia

Voz 3 02:56 ya que se mantiene en ese mismo territorio

Voz 0228 02:58 C3 tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:03 el Madrid en Madrid hasta ahora un centenar de trabajadores de Metro se concentra a las puertas de la Asamblea para pedir la dimisión del consejero delegado Borja Carabante que acaba de iniciar su comparecencia en la Comisión de Transportes de la Cámara regional comparece a petición de Podemos y PSOE una comparecencia que coincide con la primera jornada de paros convocada por el sindicato de maquinistas de metro que ha empezado a las nueve de la mañana termina las tres de la tarde con servicios mínimos del cincuenta y nueve por ciento

Voz 3 03:26 los convocantes el seguimiento está siendo hasta

Voz 1275 03:28 hasta ahora masivo Juanma Ortiz portavoz de los maquinistas

Voz 4 03:31 los paros están dando al cien por cien y estoy ninguna incidencia están respetando los servicios mínimos y estamos en una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid porque Borja Carabante está declarando aquí a a petición de los demás partidos políticos estamos haciendo una concentración para pedirle a él

Voz 3 03:51 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 1275 03:53 colectivos de vecinos como 15M Tetuán han conseguido paralizar el desalojo previsto para esta mañana de una familia que lleva un año ocupando de forma ilegal un piso propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda en la capital en la calle Ofelia Nieto las plataformas denuncian que el Gobierno de Carmena ha desprotegido esta familia formada por cinco mujeres tres de ellas menores una con quince días el desalojo se ha aplazado al cuatro de abril esas portavoz del letón resiste

Voz 5 04:14 hemos vivido momentos absolutamente horrorosos horripilante estoy aquí porque les querían dar una semana está recién parida por lo menos es respetar la cuarentena respetar la baja ya esta perla la la joven no han respetado el mismo derecho humano

Voz 1275 04:34 y una cosa más el cuñado de Ignacio González José Juan Caballero Reus a declarar en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea donde estaba citado esta mañana para hablar del caso del campo de golf de del Canal de Isabel Segunda están investir está investigando en el caso Lezo y es socio de la empresa tengo concreta que se adjudicó la explotación de esta instalación ahora mismo la sesión de la Comisión está interrumpida once grados en la Gran Vía

Voz 6 04:52 al

cinco una hora menos en Canarias

Voz 7 05:21 cinco una hora menos en Canarias

Voz 1995 05:23 esto ahora vamos a hablar mucho de cine Quilós hacer desde distintas aristas pero eran llegó libro hace unos días en la redacción de Hoy por hoy libro se llama quien firma iban Reguera en el libro recoge los mejores finales en la historia de cine según iban el mejor final de la historia es el de las uvas de la ira es una película de John Ford basada en la novela de Steinbeck creen que unas palabras escritas tras el crack económico de principios del siglo XX pueden tener vigor en esta época

Voz 7 05:56 no sé si no están dando bastante con en todo el mundo ya no tuviéramos unas como si no tuviéramos un solo los los como el alemán que lo vi como si fuera Miguel Fuentes que en esta otra mujer cosas seguidas como unos cinco o a Siria somos de esa manera a esta hora los contándolo nuevos sus hijos nace divulguen también de nosotros estamos vivos seguimos pueden acabar con nosotros los hemos siempre adelante

Voz 9 07:42 eso

Voz 1995 07:44 somos la gente la Pericles de mil novecientos cuarenta y eso indica que la evolución es mucho más lenta de lo que imaginamos su lucha también es lenta silenciosa pero no por ello menos importante llega a ser capaces con Cristina poner

Voz 6 07:58 ser capaces significa intenta mejorar

Voz 11 08:33 el objetivo fue de manera reivindicativa de manera Dinamo asociativa intentar dar respuesta o poner voz a las problemáticas que colectiva tenía al cabo de los años nos dimos cuenta de que solamente digamos de la palabra no podíamos desarrollando nuestra actividad que no digamos lo conseguiremos el objetivo entonces mide esta mente pasamos a la acción creando la la oportunidad ese te diga o creando la solución que era creo que empezamos a crear los primeros la gente especial donde estamos más entidad en el primer Centro Especial de Empleo muy ya había ya tenemos cinco

Voz 11 10:00 mucho de eso hemos creado muchos puestos de trabajo pero todavía es mayor el número de personas que están pendientes una oportunidad estamos en revisión de lentamente trabajaba pero que Sunshine mil personas en la Bolsa de Córdoba hay provincias están inscritas en la bolsa de semana así que el esa bolsas han Barça vamos a estar en las que tenemos en mente muy peregrinaje diario en las que estamos pensando

Voz 1876 10:24 Pepa Mick celebrará actos durante todo el año para dar a conocer su labor e intentar que se sume más gente

Voz 13 10:31 es lo señor Pablo no no si de Florentino

Voz 16 11:15 engullir hoy en Take it

Voz 3 11:16 canción he compuesto

Voz 7 11:19 hace en la calle más en cuanto a la par sólo Mutola exacta relato tanto los térmico de son los dentro

Voz 17 11:59 eh o tu hijo

Voz 18 12:08 qué es lo más emocionante que ha pasado esta semana

Voz 6 12:10 vale a ver si aciertas que nuestro Mégane este esté entre los cincuenta primeros de actos

Voz 19 12:19 en La Script tenemos mega podcast que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 20 12:52 corren nuevos tiempos

Voz 21 12:55 vamos a escuchar

Voz 23 13:08 el último aviso para los pesqueros sin polizario claros descensos si bien avisó pasajeros y son muy

Voz 1995 13:13 la orquesta el treinta y uno de marzo

Voz 6 15:00 no porque usted no hubiera

Voz 1995 15:02 películas

Voz 12 15:04 alguna sí pero bueno hubiera muchísimas películas en mi casa

Voz 1995 15:09 verán Oscar es críticos escritores asiste regularmente festivales ofrece charlas sobre su trabajo pero hay un pequeño detalle que le distingue sus compañeros usted no necesita ver las películas para hacer una crítica

Voz 29 15:23 bueno en Jerez

Voz 12 15:24 el no

Voz 29 15:27 las veo pero

Voz 12 15:28 algunas peón pero bueno hace muchísimos años que es Vigo películas entonces tienes lo mismo con la literatura no les cinco páginas de un libro y más o menos sabes de qué va con una película suele suceder lo mismo a veces no porque a veces las películas mejora no empeoran pero pero en general funciona

Voz 1995 15:54 pero el el cartel la sinopsis ocells sirve como base para poder hacer una crítica

Voz 12 15:59 claro porque es lo mismo que sitúan a lisas por ejemplo a una persona no tú puedes hacer un análisis de su personalidad pero también puedes hacer un análisis de la ropa que usa de los amigos que tiene de cómo habla de la de la comida que le gusta de cómo ha de de los colores que prefiere es decir hay muchísimos elementos que esos sí que son muy muy importantes para para para definir una película o un objeto no una persona

Voz 1995 16:29 Óscar fue jefe de la sección de Cultura internacional de la agencia Efe actualmente preside la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y es noticia porque acaban de rodar un documental sobre su figura dirigido por el canario Octavio Octavio Guerra el documental se titula en busca de los Oscar

Voz 0477 16:47 qué le parece el Festival de Las Palmas Gran Canaria como crítico

Voz 14 16:49 muy interesante me parece que hay película muy buenas Alice una programación muy interesante

Voz 1995 16:57 todas las sesiones tan interesante

Voz 14 16:59 sí muy buenas películas ha visto hoy al festival

Voz 1995 17:05 claro no sé si preguntar la causa a devolver del Festival de Cine de Cartagena de Indias donde ha ejercido como jurado no sé si preguntarle por la película el bufé del hotel

Voz 12 17:14 bueno pues preguntó por las dos cosas

Voz 1995 17:16 le gustó más

Voz 12 17:18 realmente lo que me gustó más fue un risotto langostinos espectacular

Voz 1995 17:24 dónde de de no más detalles bueno Hanún

Voz 12 17:27 el restaurante de Cartagena que se llama Don Juan Ike la verdad espectacular ese bueno también había alguna película había un par de películas buenas que me buscaron esta zona que premiemos que se llama las heredera es una película paraguaya que rarísimo porque no tienen casi no tienen cine en Paraguay Ci otra una película chilena que se llama casa lo hubo que es como de animación pero muy muy interesante

Voz 1995 17:59 su película transmita cine es bueno más que meta cine es meta critica por qué hablaría de la critica a los críticos y también al sistema es verdad que los festivales tienen autoridad algunos son citas para la prensa para obligatoria obligatorias es imposible el alarde festival decía el caso de Berlín de San Sebastián de Málaga en nuestro país de Vancouver fuera de hay mucho mucho festival ahí hay una burbuja de festivales en general

Voz 12 18:28 no yo creo que hace mucho tiempo y los gobiernos mucho a particulares se han dado cuenta de que hacer un festival es un por un lado un negocio muy importante a nivel de dinero que ingresa por otro lado una manera de dar a conocer un país entonces hay muchos gobiernos que fomentan los festivales y por eso hace muchísimos años porque ello hará como treinta años que estoy oyendo a festivales hay yo no creo que que que haya aumentado demasiado bueno a lo mejor aumentaron un poco en algunos lugares pero siempre hubo muchos muchos festivales

Voz 1995 19:10 Oscar los festivales de ahora son como los sedantes nació hace treinta años Can

Voz 6 19:14 sí sí son más o menos

Voz 12 19:17 los mismo nuevo pase a ser un poco más sofisticados he y entonces bueno el problema de los festivales es que él es la persona que menos interesa que que realmente trabaje es el crítico porque en por ejemplo en Cannes dan eh cuatro películas diarias entonces nadie absolutamente nadie puede puede jugar cuatro películas en un día porque no tiene ninguna capacidad no es decir se mezclan la película los personajes

Voz 1995 19:51 la primera vale la segunda Guaro

Voz 12 19:54 ha pasado una cosa que es muy importante una una razón psicológica que es que si tú ves tres películas mediocres hay uno la tercera es un poco mejor esa tercera te parece que ocupa la cuarta te parece que es maravillosa por por por comparación por las otras no entonces eso hace que el crítico el la crítica sea errónea se me ha pasado por ejemplo porque Common España cambian el título de las películas al veces yo voy a ver una película que pensé que era muy buena y la voy a ver equivocadamente pienso ves otra y resulta que que parece malísima impidiese sin embargo cuando la vi por comparación con las que vi ese mismo día pensé que era

Voz 1995 20:40 era mejor ir a juzgar consiguiendo su criterio en que tengo que fijarme para saber si una película que es buena o no según el cartel la cartelería en los colores en la dimensión de la cabeza del protagonista en el número de protagonistas cuando es una película coral hay mucha gente en quedó fijarme según su criterio en el cartel para intuirse la película va a estar bien

Voz 12 21:00 bueno todo depende del cartel es bueno te da mucha información si es malo no te da ninguna información depende del cartel pero por ejemplo si es una película coral siempre va a haber un personaje que está más resaltado que nosotros en el cartel suele suele ocurrir así entonces si la si el cartelista viene hecho ese personaje será uno de los más progre protagonistas no de la película y luego también no sé los colores el nombre del cómo suena el nombre de los de los protagonistas del director que esto esto en realidad ha sido desmentido por la realidad porque en el festival este en Cartagena una película muy buena dominicana que se llamaba Coco Cote y que ganó un premio el bueno en primicia el principal prueba pruebe premio hirió por el nombre no hubiera dado no conduce céntimo es horrible el nombre y sin embargo esa es la excepción que confirma la regla

Voz 1995 21:59 Oscars el protagonista de El documental En busca el Oscar que habla de una vida curiosa vamos a decir curiosa de un crítico que juzga sus críticas en algo distinto al contenido de las películas la periferia de la película son encontraremos a Óscar Oscar muchísimas gracias por atendernos un placer

Voz 12 22:17 nada igualmente esta los estamos muy contentos tenemos

Voz 1995 22:19 les y nos ONO rival en tu seas no que trae este estudio María ya

Voz 3 22:25 hola estas ahora

Voz 6 22:27 según Caracol Radio brillo en tu mirada

Voz 3 22:31 lunes nuestro los lo que llora oyó ayer célula para ir por la del metro de Madrid lleno de adolescente es que yo me iba acercando a ellas y les decía gracias me decían de nada señora es por eso acabo de llorar en la redacción con una compañero llorando es llorando o sea que fenomenal aquí también lloro por las pocas críticas cinematográficas que ha habido ir animo a todas las adolescentes también a los chicos osea quiero decir que no es que os vais a ya no tengo que tengáis que ser todos los pilotos aquí todo el mundo puede ser todo pero yo creo que a la crítica le ha faltado mujeres y eso es una cosa maravillosa entonces también lloro por las que no ha habido pero lloro de alegría por las que vendrán

Voz 1995 23:20 de ayer como lo sentiste las críticas Cela gueto en Liga fue esta casa

Voz 3 23:24 no no sea tampoco porque a mí me pone muy nerviosa las pues sea lloro continuamente entonces me emociona me resulta muy resulta muy emocionante sobre todo lo que es espontáneo eso la actual y en una estación de metro de tren que viene una os hordas de chicos de ideas y casi todos demorado gente de toda más señoras mayores sí porque bueno yo tengo cincuenta y dos años y entonces en mi época pues las feministas amor osea que queramos más solas en ese sentido incluso los hombres Si yo por ejemplo a los compañeros de la SER les he ido por la redacción dándoles las gracias porque ellos creen creéis y eso es muy importante y es importante que te acompañen tus compañeros sí la verdad es que fue un día bonito pero aquí estamos otra vez osea que nos gustaría que la vida siguiera que ya estamos redactando la Cadena SER un documento para pedir igualdad real

Voz 1995 24:19 pues no sabes lo que me gusta admite gusta habían y lo quedó usted escucharte decir esas cosas

Voz 3 24:24 o sea que estoy segura que todos los jefes están encantados no puedo decir jefas porque los directivos no son mujeres pero estoy segura de que el estas manifestaciones van a servir para mucho más que para llenar informativos

Voz 1995 24:36 que no perdieron viaje

Voz 3 24:39 Blanco señaló Arenas

Voz 1995 24:41 bueno que tú ya no estás un poco harta de ceremonia entregas y premio así espera situados

Voz 3 24:48 hombre hemos acabado es que cada vez hay más premios es curioso cada vez hay más premios siempre se les ponen fatal los Oscar están de capa caída porque era

Voz 1995 24:59 peor audiencia de su historia en esos que ahora de no han caído tan iba

Voz 3 25:04 tiene razón ya no hay estrellas sea el problema que yo creo es que hay tantas pantallas que cómo vas a meter tu a una familia cuatro horas en un cuarto de estar en un salón con una televisión es que eso ya no existe

Voz 1995 25:18 cada vez que alguien

Voz 3 25:20 tiene que darse una descarga irreal era de realidad las academias no es que se den un chute

Voz 1995 25:26 si hay una cosa que tú señalabas el otro y ahí es muy importante hay una completa y absoluta desconexión entre los trabajos que premia la Academia los trabajos que premia al público la forma del agua que es la película ganadora de este año con el señor Del Toro gran tipo intelectual y nos gusta mucho decirlo pero está en la número noventa y tres en la lista de películas con mayor taquilla y nos hemos dado cuenta que una vez más o empiecen los dos mundos acercarse porque sino no va a tener sentido premiar una parte el cine que ignora completamente damas a la que le gusta la gente

Voz 3 26:01 la verdad es que en el siglo XX precisamente lo que hacían los los Oscar era premiar en calidad pero también con ese conectaba no sea eso in al final del siglo XX eso lo hizo muy bien Weinstein que fue buscar público y prestigio pero bueno incluso Spielberg que tardó mucho en conseguir un Oscar en los ochenta era candidato por Encuentros en la tercera fase se eran candidatos George Lucas aunque no les daba nada porque no

Voz 1995 26:28 en el ejemplo de Ben Hur que arrasaba doce ocho

Voz 3 26:34 ya no pasa pero si yo no pasaba al contrario

Voz 1995 26:36 Blasco que tiene mucha taquilla directamente no

Voz 3 26:39 pero Hitchcock también tuvo esa maldición en Hitchcock y que le consideraban en Hollywood solamente un director comercial tuvo que venir la los críticos de la Nouvelle Vague y dos para reconocerle sea que y ahí siempre hay este este problema ahora muchísimo más porque es porque hay que lo existen todo sea diversificado y entonces la gran el entre la crisis que ha habido

Voz 0477 27:04 con lo de las pantallas el consumo pues

Voz 3 27:07 yo estoy abierto Se abierto muchísimo y ahora yo creo que sí que los Oscar se parecen más a los premios independientes de lo que se basa nunca va a haber ya una película apisonadora en ese sentido hilo es que todos

Voz 1995 27:20 no mucho más abierta habrá nichos es que hemos encontrado por ejemplo grandes éxitos exitosos de taquilla con algunas criticas películas como por ejemplo está la visto además es que yo tengo no asumiría de Dogo esto

Voz 3 27:33 no si estás en el estás en La Ventana

Voz 1995 27:36 oye la película allí una moción sobre los emoticonos dos de guasa pues yo la he visto es que usted es un fragmento vamos a los acto muy breve les ahorramos a ustedes

Voz 18 27:48 a vivir

Voz 1995 27:54 son películas que se basan en las voces de reconocidos actores en este caso de Kevin Gutiérrez por su la Corberó que cosechó algunas de las peores puntuaciones de la historia y reseñas escribe hasta cosas

Voz 6 28:07 me avergüenza a verlo

Voz 1995 28:09 critica de por The Gardian no se debería dejar ver esta película de los niños Paredes ha con prisas pero un ejecutivo de policía poco inspira dice New York Virginio eso ha sido en que Benicio es un gran y humeante montón de mierda muestra lo bajo que Huéscar coactivo para conseguir dinero fácil

Voz 3 28:31 esta es la más impacto eh

Voz 1995 28:34 la primera cosa ciento setenta millones de euros Ci la película consiguió más de mil de recaudación no hay mucho que eres tú lo has

Voz 3 28:43 dicho has dicho la he visto la tuve que ver

Voz 1995 28:47 porque como tienes niños

Voz 3 28:49 pues te dices tengo que sacar tengo que ir y ese es el problema que ABC es bueno esta las algunas infantiles también las hay de mayores

Voz 1995 28:57 tras los Minyons por ejemplo decía la película

Voz 1 29:00 los los Minyons llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros tienen muchos nombres

Voz 1995 29:08 sino doce Argentina hacia un chiste estirado y con poca gracia a Entertainment Weekly Si los Minyons fueran juguetes con debía sus baterías de pijo la película de grupo es como intentar hacer una banda con tres Ringo Star toda la película es puro relleno costó setenta y cuatro millones y recaudó mil doscientos

Voz 3 29:27 eh eh

Voz 1995 29:28 modo de mía Tele una vas ofrece es Gemma

Voz 3 29:31 Transformers que que también ha ganado este año todos los Razzies

Voz 1 29:36 dijiste que compartiría AIS lo que hay sobre nuestro planeta

Voz 1995 29:41 de postre Transformers yo milagrosamente sobreviví al preestreno con un fuerte dolor de cabeza y ligeras náuseas puede que otro tengan tanta suerte

Voz 3 29:51 a osea de las dolor de cabeza ves transformada en un sitio que suene bien flipa

Voz 1995 30:00 eh

Voz 3 30:02 la he visto

Voz 1995 30:05 es como si tú mismo fuese asaltado por un ejército de robots eligen así si esta película es un reflejo de la cultura humana resulta difícil de creer que los autobuses en todo para salvar quieres algo nuevas hombre por ejemplo

Voz 3 30:19 Torrente ha también ha tenido sus diferencias con la crítica

Voz 6 30:24 usted está de Torrente tres

Voz 1995 30:33 Blige El País sin un hilo conductor que se suceden con un nivel ínfimo Arsenal en taquilla pero el buen cine no se intuyen y por el forro y recaudó dieciocho millones euros y trece años pues sigue estando el Louvre dieciséis de las películas más taquilleras de la historia

Voz 3 30:49 bueno pues mira que no ha esto a veces es así a veces muy bueno pues vamos a hacer por ejemplo los apellidos vascos a mil los ocho no me parece una película brutal me parece que podía haber sido más ácida como seguramente hubiera sido el guión original de Cobeaga hilo peto en en la ir porque fue conectó entonces bueno yo prefiero que conecte los Ocho apellidos vascos que Torrente que me parece un monumento al machismo en este ya que estamos en el día así

Voz 6 31:21 con el fallo pero bueno se ha empleado pero siempre es importante es pillarle y mandan callar hombre amistoso hablamos nosotros bueno pues me voy pero no por no porque estemos pues el tiempo sigamos es que de verdad

Voz 7 31:56 eh eh

Voz 6 32:04 bien

Voz 1995 36:34 lo que es la vida Tommy David de Jorge no se conocían hasta este lunes los ibas a comer y fue un flechazo de amor romántico

Voz 0477 36:44 todas esas curvas joven ese pedazo con qué curva esas copas se Peraza ese deporte sí parece sus padres Belmonte Joaquín que corre de Juan Belmonte

Voz 6 37:01 los sesenta creo que mucho Belmonte subió unos Francos coño sirve era era de Triana me parece pero bueno oye pues me encanta eso pero sí

Voz 1995 37:11 paraíso Triana de Suecia de allí

Voz 6 37:15 el Frascuelo de Estocolmo el niño del frío la David emerge muy buenos días qué pasa fenómenos hoy lo pasemos bien eh que vino a Kevin lo pasemos como dicen aquí en el norte que bien lo pasemos a la que disfruta

Voz 7 37:29 por muchos estas votó hoy

Voz 1995 37:33 queremos hablar con David de una gran historia de disminución y queremos hablar contigo Delgado que tú sabes mucho de de cosas no lista de cosas muy buenas para comer que no engordan porque tu historia es ya está contada en Ibiza conocemos pero cuando uno las revisita sigue siendo una una una proeza lo que tu consiste

Voz 0477 37:55 sí la verdad que sí dio todavía me sigo sorprendiendo a muchas veces porque no conozco las fotografías en la que parece que estoy como inflado con restos de gasolina esa verdad que pese mucho pero bueno al final es yo creo que es sinónimo de que se pueden hacer las cosas no o sea que al final esa esa es la lección que muchas de estas atrapado en una situación en la que es muy difícil salir con ayuda profesional hay médicos que te echen un cable y luego con un entorno familiar trabajando mucho que al final uno tiene que pilotar esa autobús tiene que agarrar el volante coger el toro por los cuernos bueno pues seré pueda la vuelta a la situación no hay adelgazar pues en mi caso ciento treinta kilos es estar más feliz que una perdiz ganar

Voz 1995 38:31 cuánto cuánto llega este a pesar al equipo llega pasado hacía

Voz 0477 38:33 los setenta kilos un horror sí como medio Cebada Gago una cosa así no no fue medio Miura o unas José Pablo Romero de sí la verdad que preside mucho y hubo un momento en el que perdidas tragara de vivir aunque parezca mentira la hace aún no tenía ilusión por hacer cosas pero de repente como le costaba tanto como me costaba tanto a caminar diez metros ya es que llega un momento en el que todos suponen un esfuerzo tan grande que pues que no es que perdiera la ilusión por las cosas no la verdad es complicado complicado pero bueno aquí estamos

Voz 1995 39:02 en ese camino de de de vuelta

Voz 0477 39:05 tu ser que su que qué descubres voz descubre muchas cosas descubro los colores descubre los colores y luego descubro bueno pues a pisar a pisar el vuelo y a ir por ejemplo un reencuentro con el alimento y con con el goce porque antes me comía las mesas por las patas no y es verdad que ahora si hoy no al mercado sigo cocinando sigo disfrutando del alimento de la bebida pero de una manera distinta mucho más no sé mucho más inteligente lógicamente mucho más saludable y luego bueno pues aprendes a la mesura de las cosas no no se hiló hiló los perdido los pedidos disfruten de gozos que antes bueno pues pues no podía hacer no cosas tan ridículas pero tan ilusionantes como poder hacer abrocharse el cinturón en avión eh que no podía abrochar bueno nunca jamás o por ejemplo sentarme

Voz 39 39:51 que en una silla de terraza en la que me den las

Voz 0477 39:55 en la que se ha que sea algo que tampoco hacían antes nunca porque he sido un especialista en romper sillas ingresado pues puede sentarse en una terraza al sol es algo que pues entonces que fíjate qué cosa más tonta pero son esas cosas que sí que da sentido a la vida eso es si te conviertes un caprichoso en un fin Dolly es mucho más paciente antes es un impaciente me mucho más para mucho más paciente en la mesa mucho más participativo también que es abogada interesante a la hora de comer y beber incluso enamorada hizo nada impuesto es mucho más mucho más enamorada dice mucho más confiado en fin ese tipo de cosas

Voz 1995 40:29 Videnov setenta vuestro escucharte bien ese camino después también relación con la comida cambio decir que no es necesario la famosa frase de Nietzsche de lo que no mata engorda es necesario que es una cosa que engorde que tenga llena que venga llena de grasa

Voz 0477 40:44 como para que este rico también hombre claro sin duda por supuesto vuelves vuelve esa fíjate es curioso yo soy cocinero yo ese hace poca cosa vienen la la vida era una de las cosas que hace bien es la cocina no oí ese lenguaje manera cocinar cambia mucho también con con esta disminución de peso que cambia tu relación con con con la alimento y con la bebida porque antes cuenta que Mi vida giraba entorno a la comida la bebida ahí es verdad que yo este proceso quizás los únicos veinte o treinta días muy críticos fue cuando me di cuenta que que no iba a volver a ser así no que luego no es verdad porque es verdad que todavía me sigo relación de Bono y con icono bebida una mañana muy inteligente pero claro antes todo todo todo giraba entorno a la Hamada a lo que todo eso lo y lo que es

Voz 40 41:30 no sé de cierto que más no es mejor siempre usamos siempre de blancura de comer comer porque me encanta comas mejor pero no es así no funciona así sin duda el te vuelves mucho más caprichoso no poner más lonchas de jamón en el bocata lo haces

Voz 0477 41:46 has pequeña otras vidas la mayonesa o o ese aquí

Voz 40 41:48 esta tan tonta como de de Guilad

Voz 0477 41:51 veces sobre el pastel no que adelante estoy comerse el pastel y desdeñado la cereza y ahora pues yo soy mucho más el pastel ida disfrutas con muchísima más intensidad que que que metiéndole un pastel telón no es un poco la altitud lo que me pasa ahora mismo más que ver una botella prefiero prefiero a disfrutar de un trago sabes eso o en vez de una chuleta gigantes pues prefiero disfrutar del mordisco pasarlo por la boca morder los saborearlo en fin son otros tiempos igual de felices que aquellos muchísimo más felices por supuesto

Voz 1995 42:22 a pesar de las esto mucho mejor ideas tan bien algo es el premio buscar el Bregenz que el premio no sea comida en defensa

Voz 0477 42:32 hombre es que era clave es que pasa que en el momento en el que en el momento en el que te pones manos a la obra es fundamental tener la sensación de que no estas un tránsito lleno de de grisura de calvario sino tengo una sensación de que vas por una vía ancha en la que en la que puedes disfrutar no es la clave y claro que si sumas faltas estar no perder nunca la la relación con la báscula que es muy importante grado yo he estado durante muchos años

Voz 39 42:56 empezaron muy lejos de de cuál era mi realidad no

Voz 0477 43:00 bueno pues ahora mismo no me obsesionan pero todas las semanas me peso una vez por lo menos cuando sumo cuando me meto algún tiran encima pues lo que hago restar ISI restó vía adelgazó y voy por la serie da por la vereda tropical local por lo que hay cosas un premio no hay Si fuese eso y Sidney no es ligero pues te tomas unas frases de postre un pedazo de pastel es un poco intenso pues al al rato lo que haces es pues restar no a la fruta a ese tipo de cosas en fin eso un poco las claves no sé si declarar otras gustazo y como es algo emocionante simples algo algo interesantes

Voz 1995 43:36 tras repasar algunos de esos hallazgos que en ese camino de de perder ciento treinta kilos encontró hoy te va a compartir con nosotros en forma de receta de alimentos que se convino en que deben pero también crean sus sus trucos sus ideas qué hacen ustedes porque aquí el que más y el que menos se pone a dieta de vez en cuando nueve cero dos catorce sesenta sesenta verduras al no conlleva a izar el marisco cómo lo hace usted comparta con nosotros hacemos aquí una cosa en común que que nos viene bien a todos nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque y épocas luego también es difícil luchar contra los hábitos y también contra el contexto David Bowie

Voz 6 44:12 me mezclaron tu vida no no

Voz 1995 44:15 voy a comer esta noche un poquito pescado alabó las épocas con sí sí con una popular

Voz 0477 44:21 o sea que más que una cuestión de alimentos y de ideas y de asociar los odisea hojear los entonces cosas yo creo que es mucho más una historia de cambio de hábitos no que no es fácil pero bueno se puede conseguir cambiar esos hábitos no saltarse las comidas y luego algo muy importante en toda esta película es a hacer ejercicio tampoco se trata de repente de ponerse a hacer deporte común tardó en el gimnasio de subirse a lomos una bicicleta ya hace seiscientos cincuenta kilómetros no pequeños gestos pues de intentar sudar un poquito por lo menos una hora al día y bueno pues fue escoge la escalera no coger el ascenso intentaré hacer esos tramos que muchas veces los hacemos un autobús en la moto núm dos hacerlos en la bici o ampliando en fin no solamente vale cuidar lo que entra por la boca sino que yo también me he dado cuenta de que es muy importante gastados la suela de la Gata hace falta gastar la playera para bueno pues para que las cosas funcionen es importantísimo vimos muy

Voz 6 45:14 pocos muy pocos

Voz 0477 45:17 sí sin nadar que se pasean cortar el césped ese poder el sí

Voz 41 45:21 qué tal que pueda por la playa o oye o follar más con tu pareja o con la vez

Voz 0477 45:25 Fina bajo con el compañero de piso que se sacarán a David sí

Voz 6 45:30 todo caso no Alavés que sudar y sufrir un poquito coltán cortando

Voz 1995 45:41 dos catorce sesenta sesenta la historia bytes alucinante no porque David empieza a presentar en la tele alguien que ha crecido viendo los maestros a la televisión de repente y le ofrecen hacer un un problema televisión Eli que es la mujer de David hay un documental que cuenta todo esto es y lo contabas

Voz 42 45:59 el empezar un programa de tele pesan doscientos y pico kilos que no creo que haya mucha gente que que sin utilizar lo que decís en ser un reality o algo así que empiezo un programa de televisión David es así es él vivía esa condición que la que tenía

Voz 43 46:13 eh pero no ha vivido ni desde la amargura

Voz 42 46:15 hola ni desde el inmovilismo no

Voz 3 46:18 ha dado vivía así para nada yo he conocido David

Voz 44 46:21 empezamos el programa aproximadamente con un ciento noventa a doscientos kilos que a lo largo de dos o tres años cogió pues eh

Voz 6 46:29 cuenta kilos

Voz 1995 46:30 a la hora de hacer broma David contra alguna dificultad apuntaba en un programa especial el PSOE y el espejo donde avise de Jorge hitos en torno contra ves aventura de adelgazamiento

Voz 1804 46:38 aquí al Libro Guinness de los récords para decir que en este a intentar entrar como récord del mundo de el cocinero más grande del mundo en el plató de cocina más pequeño del mundo entonces llamamos al Libro Guinness de los récords y nos dijeron que esa categoría no existía pero hubiéramos batió récord seguro

Voz 1995 46:56 ver a cocinar en esa pequeña

Voz 0477 46:59 juego por muy complicado muy complicado el no pasado muy bien lo que era cuando veo los vicios me di cuenta de que soplaba como como un búfalo aunque no me podía prácticamente mover que me apoyan la encimera absolutamente derrotado era complicado que incluso el técnico de sonido solía sufrir mucho porque claro yo tenía no tenía de expiración teniendo era era complicado y a pesar de todo fíjate fíjate que conseguía transmití pues felicidad por el por el registro por la comida la bebida o sea yo me lo pasaba como una enano pero claro estaba muy mal estaba muy fastidiado ahí a pesar de todo me montaba moto y andaba en ciclomotor y estas cosas la gente me voy a Moto y no voy a la moto decía usted sentido quedando fuera que va lanzó el ataque que no se veía que iba a servido en una moto remontar un avión no viajaba pero cada vez era todo mucho más complicado claro ni un peso muy extremo pero bueno he le pude dar la vuelta teniendo en cuenta que ambas esas situaciones uno no puede salir solo yo no pude salir solo me tuvieron que echar un cable is ayuda la encontré no solamente en casa en mi entorno familiar sino en los médicos que me echaron un cable porque es muy importante que que estemos mano de los profesionales cuando una patología es tan complicada como la que yo tenía no

Voz 1995 48:11 Gene ese camino pues Davide en otro recetas maravillosas como pulpo con alcachofas

Voz 0477 48:16 muchas verduras después yo estoy pijo

Voz 1995 48:18 tienes Carlos receta de sopa Martina Klein

Voz 0477 48:21 Estopa Martina Klein siempre he querido que Martina Klein cocinaron conmigo indicó que consiguió un programa porque es como ojo de la es como un mito erótico en Mi vida mal tiene creen que tiene más macizo

Voz 1995 48:31 es como no building es es

Voz 0477 48:34 en Hoy por hoy pero estoy seguro porque hoy por hoy lo escucha todo el mundo no ha conseguido que venga el programa LIC monopolista te dediqué un plato y un plato que es un caldo desgraciado con rabo de vaca con mono pues con con con verdura con nabos con patatas como zanahorias es una especie de Historia de platos muy contundente con ese punto gelatinosa de la carne muy desgraciado es una perfecta para Martina Klein que me parece una deidad griega

Voz 1995 49:04 bueno vamos a hacer una tienda me presenta vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos

Voz 1995 54:29 la dirige Roman dicen Twitter como el brócoli cocido mirando mi calendario de bomberos australianos macizos es la única

Voz 6 54:40 a hacia alegrarnos alegré el brócoli los bomberos Galeano que tiene tiene otra alega que estábamos que estamos siendo agenda

Voz 1995 54:59 en hasta a niños al pues vamos a colgar en todas nuestras redes sociales en todas y en el bueno el tablón de anuncios de la SER también veinte mandamientos seis todas las cosas y un dogma de fe