Hoy por Hoy (09/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:06 José Antonio Marcos buenos y donde qué tal buenos días los partidos de la oposición exige al Gobierno que pise el acelerador para traducir en hechos concretos los compromisos de impulsar políticas de igualdad tras las movilizaciones de cientos de miles de mujeres ayer en todas las ciudades de España la pelota se sitúa hoy en el tejado del Palacio de la Moncloa donde además se reúne el Consejo de Ministros que salvo sorpresa no tiene previsto aprobar la partida de doscientos millones de euros comprometida para este año en el pacto de Estado contra la Violencia de Género marino herido la rabia

Voz 0259 00:34 el ex no son nuevas dice la portavoz del grupo parlamentario socialista Ángeles Álvarez pero son mucho más exigentes y el Gobierno debe empezar en Trotta

las demandas por esta yo creo que ayer se puso en evidencia que las mujeres españolas quieren políticas de corresponsabilidad del Estado y también de sus compañeros no se trata de conciliar Se trata del reparto del reparto del cuidado que es en estos momentos la

Voz 4 00:59 principal brecha que existe entre hombres

Voz 0376 01:01 eres la portavoz de Podemos Irene Montero señala

Voz 0259 01:04 que ahora toca trabajar y trasladar a la legislación a la legislación todo lo que pidieron ayer las mujeres en la calle son declaraciones en Telecinco lo importante es que se produjo una toma de conciencia tan multitudinaria que ya es imposible que que no haya consecuencias de esto no hay pues claro nuestra función es legislar lo no el Partido Popular parece que empieza a tomar nota Stay sigue en su camino en esa línea de rectificación el presidente de la Xunta desde Valencia Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que sería un grave error calificar de política las masivas en multitudinarias manifestaciones y movilizaciones de ayer sería también una falta de respeto hacia las miles de mujeres que ayer reclamaron la igualdad

Voz 1018 01:44 el consejo de ministros en el que hoy se estrena nuevo titular de Economía Román Escolano tiene previsto dar luz verde al nuevo Plan de Vivienda que entre otras cosas contempla ayudas para alquileres a menores de treinta y cinco años con rentas bajas y el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CSIF Comisiones y UGT han cerrado ya el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios públicos en los próximos tres años estamos hablando de unos tres millones de personas Rafa Bernardo sí

Voz 1762 02:07 el acuerdo es satisfactorio en términos globales dicen los sindicatos aunque también dicen que hubieran preferido un ritmo más rápido de recuperación de poder adquisitivo los salarios de los empleados públicos subirán como mínimo según este texto un seis coma uno por ciento en tres años como máximo en torno al ocho por ciento según los criterios que explica Miguel Borra presidente de CSIF

Voz 5 02:26 la pija que va a ser de uno setenta y cinco en el dos mil dieciocho dos veinticinco en el dos mil diecinueve y dos puntos en el dos mil veinte abstuviera variable que será vinculada al Producto Interior Bruto en el dos mil diez bueno de hasta noventa y cinco por ciento hasta un uno por ciento en el dos mil veinte habría que sumar un cincuenta y cinco por ciento si España cumple los criterios desde con lo cual nos estaríamos siendo a un acumulado en torno al ocho por ciento

Voz 1762 02:53 además el acuerdo contempla que se genere empleo público neto a partir de este mismo año y la generación de la negociación colectiva de la jornada de trabajo en las distintas administraciones públicas lo que abre la puerta a recuperar las treinta y cinco horas semanales el pacto se firmará a primera hora de la tarde entre el ministro de Hacienda irreal

Voz 1018 03:07 entrantes de Comisiones UGT y CSIF hora doce y tres minutos para estar está convocada en Almería una manifestación en apoyo a los padres del pequeño Gabriel Cruz desaparecido hace ya diez días hay miles de personas en la calle unidad móvil David Hernández Rosa Ortiz

Voz 6 03:25 hola buenas tardes aquí en Puerta prusiana en pleno centro de Almería se concentra en esta hora miles de personas al grito

Voz 4 03:30 un ánimo de Todos somos Gabriel el niño

Voz 6 03:33 desapareció en el pueblo de Las Hortichuelas hace hoy a diez días y que está en paradero desconocido desde entonces los organizadores han hecho miles de carteles decenas de camisetas con la foto del pequeño la misma que está en el cartel de búsqueda del menor desaparecido desde las diez de la mañana ciento de cientos de personas se han ido sumando esta concentración que

Voz 7 03:51 podría reunir aquí a más de cinco mil personas la madre de Gabriel va a ser quien lea el manifiesto pidiendo que el niño regrese pronto y que lo haga Channel salvo el acto que tenía previsto empezar a las doce arranca con retraso

Voz 1018 04:02 con sonido directo Almería gracias Rosa López nacional la magistrada Carmen Lamela deja en libertad con medidas cautelares al ex director de los Mossos d'Esquadra Pasolini Soler investigado por la actuación de la policía autonómica catalana el pasado uno de octubre Pilar Velasco

Voz 8 04:17 cifras dos largas horas de declaración la pereza Carmen la pena ha decretado la libertad Poti al cocidas auxiliares para el que fuera jefe político del español rapero Pere Soler salir salirle intentar que comparecer cada quince días en los juzgados acercan a su sencillo cuesta ha rechazado la petición de la Fiscalía de cien mil euros de fianza el doble que Atta pero por su papel activo en el referéndum suelto de octubre esto de boicot a los registros en la Consejería de Economía asegura que su actuación revisando los agentes eran mera apariencia para eludir contra estaciones incitó a Trapero a no impedir la consulta ilegal y cree además que hay riesgo de fuga hay reiteración ahora es el turno de mano derecha del ex conseller excarcelados Joaquim Forn investigado por los mismos delitos de sedición se escuda en quienes dirigían operativos policiales

Voz 1018 05:01 la Fiscalía del Supremo informará hoy negativamente sobre la salida temporal de la cárcel de Jordi Sanchez para asistir el lunes al debate de investidura en el Parlamento que formalmente todavía se mantiene aunque en la práctica todo indica que será inviable una entrevista apunta bulle el ex presidente Puigdemont admite que su estrategia pasa por forzar una repetición de elecciones

Voz 9 05:18 tragedia no es ninguna tragedia que haya elecciones no es la prioridad no es lo que desea a nadie al menos nosotros no lo deseamos pero cuando el mecanismo legal prevé que pueda haber elecciones es porque él no es ninguna tragedia que pueda pasar de hecho el Estado español tuvo que repetir una selección

Voz 1018 05:32 les parda repartió o acciones Bruselas responderá en el momento adecuado la decisión del presidente de Estados Unidos que impone e imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio al comisario de Comercio se reunirán mañana como el representado de Estados Unidos para conocer los detalles y al final decidí la respuesta Griselda Pastor

Voz 0376 05:49 la Unión Europea espera explicaciones y sobre todo mantiene que los americanos no pueden considerar a los países de la Unión Europea como un riesgo a su seguridad Ésta es la posición ya expresada

Voz 1 05:59 hermanastro mentes de que Trump concretar

Voz 0376 06:02 las medidas chupa mucho

Voz 10 06:04 bueno pues Txema Auzmendi jondo como un socio de los americanos en la OTAN juicio ser considerar había un problema para su seguridad dijo no

Voz 0376 06:13 fijó posición que ha vuelto a reiterar hoy mismo vía Twitter primero y ahora ella esperamos como posición oficial en una media hora cuando comparezcan en sala de prensa esta vez el Vicepresidente Katainen Malmström confirma que este sábado severa para hablar de este tema con su homólogo americano

llevo unos segundos dos apuntes más con Toñi Fernández e Isabel quitar

Voz 6 06:33 detenido un vecino de la localidad asturiana de Navia en relación con el asesinato de Mari Paz Fernández cuyo cadáver fue encontrado hace cuatro días en un embalse era amigo de la víctima la última persona que la vio con vida entre tanto se sigue buscando a las otras dos mujeres desaparecidas en esa como

Voz 11 06:48 unidad Rusia China y Corea del Sur celebran el encuentro acordado por Donald Trump y Quiñón un para el próximo mes de mayo en la reunión se abordará la marcha atrás en la carrera nuclear de Corea del Norte a cambio de seguridad

pues todo esto sólo lo que tenemos color gracias José Antonio muchísimas gracias doce y siete una hora menos en Canarias seguimos la Cadena Ser en Hoy por hoy con Toni Garrido es viernes estamos acabando el programa

Voz 1 07:31 llega el Whatsapp y de la mano del extraordinario jugador de squash ese Sergio Castro ya te lo contaré pistas de squash todavía hay todavía quedan diecisiete mensajes los amigos del Square edición lo háganlo hágalo acorralados hacia hombre pero Easyjet jugáis con hombreras también que es muy bien noventa nunca se jugó con hombreras al escuelas no digo pero con la moda de no lo llamas

Voz 11 07:56 su extremo nos escucha al unida federal mientras jugaba munimadrid no tienes blanco de todos los así vale

Voz 1 08:02 de borrar lo que viene siendo bueno ha sido una gran semana

Voz 11 08:04 con gran éxito de movilizaciones el ocho de marzo con las mujeres es imposible que si queremos borrar sonidos no nos hayamos encontrado muchos de ellos en nuestros Whatsapp como éste que es el número uno de los Torra que

Voz 12 08:16 estoy hasta aquí hasta allí Mírame supura me supura estoy harta de las manifestaciones ya no puedo más ya no hubiera la del ocho de marzo porque soy hasta el Pirri estoy hasta los huevos estamos huevas acomodar esas feminista vale esté a favor de las mujeres que se dedican a la política que han dicho que van a ir las manifestaciones porque es anticapitalista hay ir radica al yo añado seguro de la pensionista que esa nueva lacra del de esta sociedad aires feministas hay hombre por favor que quiere que quieren que se acabe la violencia machista hasta aquí que es el novecientas veinte mujeres muertas desde dos mil tres Andrade lo que son cuarenta y nueve en el último año para esto vamos hasta aquí qué es esto te dos mil once que es cuando entró Mariano en La Moncloa se hayan recortado cuarenta por cien en políticas de igualdad posible Cory el amor y se pilla mal ready

Voz 11 08:57 hasta el Girona totalmente dieron una gran crítica al Gobierno y a alguna de las medidas no tomadas durante este tiempo

Voz 13 09:04 pues no lo borre es tan malo al grupo del programa

Voz 11 09:07 el oro envío ballet perfectible indulto que no se Tom Si estamos en época de sarna estoy yo ya terminamos hace tiempo ese periodo no sé si los colegios hay exámenes pero lo cierto es que mi esa unidad Lucía que sigue esta demanda este martes pasado sonido que cuando lo escuche tiene que ver con otros personajes más icónicos de esta sección que es Juan el futbolista que no lo es pero que todo lo lo explica con términos futbolísticos y que hace tiempo que no metíamos esta vez para explicar y este es el número dos de nuestro ranking como Le fue en un examen

Voz 14 09:36 bueno bueno Tristán en Burundi es

Voz 15 09:38 sí muy batiendo con resultado procede sintomatología más Teo la semana contento cual trabajo que digo la verdad se formó un grupo estuvo muy lindo buena calidad Amanecer entre esos seguidores corredora la materia igual era fácil de visitarán Soto de visionar una materia mucho y se unan bajo yo lo tendré Benarés

Voz 4 09:56 vamos a ir borrando Juan hasta que ella se licencia título

Voz 1 10:00 a favor hombre bueno mira más visto que

Voz 11 10:02 en un número top tres y es un futbolista y no lo parece eh es Leo Baptistao jugador del Espanyol la semana pasada marcaba un gol en el último minuto salvado a su equipo de la debacle hacia una rueda de prensa ojo la pregunta del periodista pero ojo en la respuesta de él

Voz 14 10:19 Leo Leo

Voz 6 10:23 no digo que un gol lo otra o que el español en los últimos minutos para construir un punto importante como parece

Voz 1 10:29 el antiguo cosas es este sábado viernes hombre perdón dijera cuando yo que fijan es semanal se acentuó ayer sólo viene como te digo yo el el Whatsapp oye tengo uno que envía estas ayer bueno comenzaba que velaba por favor por favor es que pensaba digo ya verás ya verás

Voz 11 10:50 que ya está colocada en el minuto más fuerte de de la sección que ese es el lo que llamábamos el top five e este miércoles la Juventus estaba eliminada diva a la que su estrella no estaba al parecer haciendo un buen partido y haber locutor argentino que empezó a hacer con él un poco algo parecido a La matanza de Texas Vigo ala privada

Voz 14 11:10 qué le queda futbolísticamente aviva la de aquí a la Copa de voto

Voz 16 11:18 el incitar Sampaoli hoy su partido para que el chico de o ahí termina el partido yo diré mi comentario por ejemplo China bueno se salva Douglas Costa creado pero por lo menos hay una actitud no ha tenido buen partido iba a las la tocó

Voz 2 11:33 igual para Dibaba atención Sébire Dibaba halal

Voz 17 11:39 lo

Voz 1 11:41 claro

Voz 2 11:43 pero es muy bonito con acaba de las juventudes liso y selló horas dice Julen la primera gran oportunidad que tuvo dos hijos

Voz 1 11:52 hay una tu nombre estupendo vivo ahí

Voz 11 11:56 pese rencorosa hasta el final

Voz 1 11:59 digo pues es de llevar a chico bueno pues nada ya está que como te lo mandé yo ya me venir a mí que deba Caron indultó oye tengo una joya que va a quedar indultado Smart

Voz 11 12:10 a esa maravillosa llevó a mi grupo nada es lo que parece recordáis la última gran el último gran discurso de Mariano Rajoy los los tenemos todos lo hemos puesto en este país

Voz 1 12:18 para ellos cuando bueno a veces haber acuerdo

Voz 11 12:21 prefiero pero qué pasaría si además de hacer lo Rajoy también lo hiciera pareja

Voz 14 12:26 yo puedo asegurarle

Voz 18 12:28 ustedes qué haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible

Voz 2 12:38 bueno si es que eso es posible

Voz 18 12:41 eh y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también

Voz 2 12:44 imposible todo lo posible posible lo imposible

Voz 1 12:57 muy bien Escocia tiene fuerza eh que falta claro el problema va a ser el tono de Mariano

Voz 11 13:05 pero de qué fuerza tiene las palabras cuando las uno independentistas

Voz 15 13:09 en de caviar de dárselo La Moncloa

Voz 19 13:13 gracias Sergio Castro yo

con la resaca del día de una madrugada muy buenas vigilante vamos a buscar otro otro reverso de otro él es más que eso

me queda claro Isaías Lafuente de La Ventana con Carles Francino

Voz 4 18:19 era lo próximo tras el anuncio de la reunión entre Donald Trump Viking Johnson el sorprendente encuentro entre Javier Cárdenas y un libro para esta pregunta me basta añadir el toro interrogativos aún titular real que aparece hoy en el diario El País Kiko Rivera condenado a pagar doce mil euros por no ir no ir a una discoteca y por último no hay poesía coherente al comprobar que los separatistas no están unidos Nos vamos volveremos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno descansen disfruten la vida se nos escapa entre los dedos hasta el lunes