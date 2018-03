Hoy por Hoy (12/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días con el corazón encogido pensando en la familia de Almería que ha perdido al pequeño Gabriel comienza la semana una semana que va a volver a sacar a muchos españoles a la calle tenemos por delante una primavera social caliente este próximo sábado está convocada la gran manifestación para pedir pensiones dignas hoy cumple treinta y cuatro días en huelga los trabajadores de la justicia en Galicia cuarenta y dos días en huelga los profesores asociados de la Universidad de Valencia que están cobrando cinco euros la hora comienzan hoy mismo huelga los profesores interinos en Andalucía y a partir de hoy debe empezar a concretarse la respuesta política a las demandas concretas de las mucho quieres que afectan a la mitad de la sociedad di con ellas a la sociedad entera y de momento lo que tenemos son movimientos defensivos del Gobierno que va respondiendo con promesas con cargo al presupuesto no nato todavía a los colectivos que más le interesan electoralmente este miércoles comparece Rajoy en el Congreso para hablar de las pensiones no consta que tenga intención de hacer lo mismo con la igualdad tras la histórica protesta del ocho m el viernes pasado aprobó en Consejo de Ministros el Plan Estatal de viviendas con ayudas al alquiler para mayores de sesenta y cinco y menores de treinta y cinco años ayudas que que le vendrá muy bien a jóvenes trabajadores y jubilados precarizadas pero que al final subvencionan con dinero público los altísimos precios de alquiler que están expulsando a los vecinos del centro de las ciudades los que ingresen por encima de mil quinientos euros brutos al mes aunque sea poco más no verán bajar la renta que pagan por su piso sino más bien al contrario existe el peligro de que suban vamos a tratar de aclarar esta mañana con los afectados los expertos y con el Gobierno este plan de viviendas que llega hasta el año dos mil veintiuno la vivienda es un derecho básico tan básico como la sanidad o la educación con ella empezó la burbuja que nos precipitó a la crisis y una década después volvemos a hablar de ella

Voz 1727 02:34 es lunes doce de marzo día de luto en Almería adonde iremos enseguida en directo vía de pena en toda España por el crimen de Gabriel Cruz el niño de ocho años desaparecido hace dos semanas de Las Hortichuelas en aquella provincia en Almería la Guardia Civil espera el resultado de la autopsia para seguir interrogando a la única detenida hasta el momento la novia del padre Ana Julia Quezada Aimar Bretos

Voz 0027 02:56 Fuentes de la Guardia Civil confirman a la SER que a pesar de que en un primer momento se creía que cuando Gabriel desapareció ella se había quedado en la casa de la abuela paterna los investigadores saben que ella salió de aquella casa prácticamente al mismo tiempo que el niño este es el momento en el que la Guardia Civil detuvo ayer después de grabar como ella sacaba el cadáver de Gabriel de un pozo y lo metió en el maletero del coche pena de muerte gritaban centenares de personas que anoche se concentraron frente a la Comandancia en la que estaba detenida que las saquen aquí coreaban mientras apoyaban la verja de la comarca

Voz 1727 03:30 aquí lo que hemos visto y lo que es lo que ha ido contando la Guardia Civil del Ministerio del Interior no podemos avanzar ni un milímetro de un suceso terrible que destroza una familia que tiene todo el derecho del mundo a vivir en la intimidad un duelo que quienes no hemos vivido algo parecido sólo podemos intuir no hace falta decir que un suceso que conmociona tanto como la muerte violenta de un niño al que se ha buscado además durante dos semanas desata todo tipo de especulaciones rumores prejuicios ir respuestas irracionales au interesadas no vamos a añadir nosotros dolor a la pena sincera que esta muerte provoca a toda la sociedad hoy no hay pleno de investidura en Cataluña en la defensa de Jordi Sanchez no recurrirá todavía extras

Voz 0027 04:15 hoy era el día en el que Roger Torrent fijó el debate de investidura de Sanchez ya el viernes el presidente del Parlamento anunció que suspendía a la espera de que se pronunciara el Tribunal de Derechos Humanos pero finalmente ayer por la tarde los abogados de Sanchez confirmaron que no van a recurrir por ahora a euros a Duran agotar los pasos de la justicia española y mientras tanto el ex secretario de Hacienda catalán Lluís Salvadó sigue siendo hoy parlamentario no ha dimitido a pesar de la grabación

Voz 4 04:37 a mirar

Voz 3 04:40 el cine oye premiado

Voz 0027 04:43 como la nueva consellera de Educación había que elegir las Jun que candidata tuviera las tetas más gordas Salvadó dijo ayer que pone su cargo a disposición del partido Esquerra que todavía no le ha pedido el acta el PSOE te diría que el presidente de la Conferencia Episcopal comparezca en el Senado después de que el prior del Valle de los Caídos acudir hoy

Voz 3 04:59 a explicar porqué se resiste a exhumar a varios represaliados del franquismo a pesar de que existe una sentencia judicial que le obliga Ander Gil PSOE explica porque citan a Ricardo Blázquez

Voz 5 05:09 lo razonable principal responsable de la Iglesia católica en España curiosamente sí ha manifestado en alguna ocasión que les parece normal que Matías familias que tienen a sus familiares en cunetas cosas como les pues reclamen sus restos

Voz 1727 05:22 dos mujeres de nacionalidad española viajaban a bordo del avión que se estrelló ayer en Irán

Voz 0027 05:27 son turco españolas según la prensa turca volviendo de celebrar la despedida de soltera de la hija del dueño de la compañía propietaria del avión la nave cubría la ruta Emiratos Árabes Estambul estrelló en las campañas por causas que se desconocen el comercio mundial de armas se disparó un diez por ciento en los últimos cinco años los que hemos conocido esta noche del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo y que confirman a Estados Unidos como el principal vendedor India como el principal comprador España es el octavo exportador mundial de armas y vende sobretodo a Australia Turquía y Arabia Saudí

Voz 1727 05:55 las FARC se derrumban en su primera cita con las urnas en Colombia

Voz 0027 05:59 descalabro en las legislativas se quedan con el decimocuarto partido más votado el partido de la derecha dura el de Álvaro Uribe se ha convertido en el el la formación con mayor representación en el

Voz 1727 06:08 si la política italiana va dar esta tarde un paso más hacia el bloqueo

Voz 0027 06:12 porque el centroizquierda el Partido Democrático Yassin Matteo Renzi se va a reunir para confirmar que no apoyarán un gobierno del Movimiento cinco Estrellas

Voz 1727 06:23 cuéntanos Jordi Carbó con qué tiempo empieza la semana buenos días

Voz 0978 06:27 buenos días eh con una situación mucho más tranquila placentera que la del fin de semana recordamos esas rachas que en el litoral de A Coruña no en zonas de montaña sino en zonas muy bajas alcanzaron los ciento cuarenta kilómetros por hora en la madrugada del sábado al domingo para pasar unos cuantos días para que se repitan estas rachas tan intensas Si viene el viento no desaparece ha soplará fuerte sobre todo en el mediterráneo con rachas de más de setenta kilómetros por hora y además ser el culpable de que en esta zona el ambiente sea muy seco con temperaturas altas máximas alrededor de los veinte grados cuidado al riesgo de incendio que este evento suele favorecer lo en general va a hacer sol gran parte de la jornada sobre todo durante la tarde temperaturas parecidas a las de ayer quitando estén viento suave del Mediterráneo y Canarias en el resto sensación de ambiente fresco algunas nubes pero sólo serán activas sobre todo esta tarde en Cantabria País Vasco Navarra y el norte de Catalunya

Voz 1727 07:21 sobre los ultras que este fin de semana han protagonizado varios episodios en el fútbol europeo Manu Carreño buenos días

Voz 1375 07:28 buenos días Pepa la imagen del presidente del pago de Salónica bajando al terreno de juego con un arma impidiendo a sus jugadores que abandonasen el campo ha dado la vuelta al mundo todo porque en el minuto noventa el árbitro les anuló un gol por fuera de juego no tuvo otra ocurrencia que acompañado eso sí de cuatro cinco gorilas bajar al terreno de juego para con ese arma que se dejaba entrever debajo del abrigo amenazar al árbitro diciéndole tu carrera como colegiado sea terminado pues cómo vamos a pedir algunos clubes que echen a los ultras de sus campos si algunos equipos y algunos clubes ya están dirigidos por ultras pero no ha sido la única escena surrealista de película de terror de este fin de semana en el fútbol hinchas del Lille el equipo francés que está en una zona baja de la clasificación invadieron el terreno de juego para atacar a sus propios futbolistas y algo parece

Voz 1 08:15 todo ocurrió en el estadio del West Ham en el fútbol inglés en el entramado

Voz 1375 08:19 todo el Hamburgo por segunda vez en lo que llevamos de temporada han aparecido once cruces amenazando a los once jugadores que están llevando al Hamburgo un histórico del fútbol alemán a zonas de descenso hemos perdido la cabeza definitivamente hijo nos ponemos serios de verdad o cualquier día de estos tendremos que contar parece que no tardando mucho una verdadera tragedia en el fútbol pero nada

Voz 6 08:39 sí hacinadas todos miran a otro lado todos se ponen

Voz 1375 08:42 de perfil todo vale esto se nos ha ido de las manos imaginó al tiempo hasta luego Pepa

Voz 1727 08:48 adiós Manu

Voz 13 10:58 y cómo lo dices con con Catalunya con lo suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente permite interesa mucho es el como toque es visto como gente en el Reino Unido ha votado que quiero ser pendiente de Europa pero come

Voz 1727 14:04 son las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias la Guardia Civil espera el inminente resultado de la autopsia de Gabriel para saber cómo murió hoy para tener nuevos datos con los que abordar el interrogatorio de la única detenida por ahora que es la pareja del padre Ana Julia Quezada ella lo niega todo pero los agentes confían en que termine confesando actuó sola si hay más personas involucradas en el crimen ha hasta ahora se creía que Quezada no pudo raptar y matar al niño ella sola porque se había quedado en la finca de la abuela paterna cuando Gabriel salió hacia la casa de los tíos pero Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:40 qué tal buenos días fuentes de la Guardia Civil confirman al

Voz 1727 14:42 a ser que Quezada salió de aquella casa prácticamente al mismo tiempo que el niño por lo que dicen sí es verosímil la hipótesis ojo solo hipótesis ahora mismo de que actuaran

Voz 0125 14:53 sola eso es eso de momento todo está abierto pero sí que es cierto que esta es la línea de investigación ahora mismo sobre todo tras hallar el cadáver del pequeño

Voz 1727 15:00 no ha habido otros momentos en la investigación en la que la

Voz 0125 15:02 los de civil estaba convencida de que la detenida pudo actuar con cómplices hoy contamos en la SER de hecho que la hipótesis

Voz 1389 15:08 el secuestro se mantuvo prácticamente hasta ayer porque la

Voz 0125 15:10 arrestada la principal sospechosa en la última semana fue la que propuso en varias ocasiones al padre de Gabriel a su pareja ofrecer una cantidad cuantiosa como recompensa a cualquier persona que pudiese ofrecer algún dato de hecho Pepa no se le detuvo en el momento en el que se recuperó el cuerpo sino sesenta kilómetros más tarde para corroborar eso si alguien le está

Voz 1727 15:29 ayudando lo que sí tenía claro la Guardia Civil

Voz 0125 15:31 sí es que el día de la desaparición salió prácticamente a la vez que el pequeño Grabiel de la casa de la abuela con lo cual la hipótesis de que actuase sólo como dices siempre ha tenido credibilidad y verosimilitud de hecho al ser una persona conocida esto podría haber hecho al pequeño cambiar de planes y medir a casa de sus primos como se pensaba haber tomado otro rumbo con la detenida de todas formas insisto hay que esperar a que finalicen los interrogatorios policiales porque aunque de momento no reconoce Nava la Guardia Civil espera que termine confesó

Voz 1727 15:57 tanto ella por lo que sabemos está negándolo todo en sus primeras declaraciones a la Guardia Civil pero la Guardia Civil te confirma también Ana de que tienen pruebas muy explícitas de su participación en los hechos

Voz 0125 16:08 si tienen todo en soporte fotográfico porque está grabado todo el momento en el que se recupera el cuerpo del pequeño

Voz 1727 16:13 año del pequeño Gabriel del Pozo

Voz 0125 16:16 en el momento en el que ya lo introduce en el maletero de su coche ayer se montó un dispositivo especial el que es estaba montando en los últimos siete días que pudo constatar que la detenida cogió el coche junto con el padre de Gabriel le dejó a mitad de camino después tras dar muchas vueltas Se acercó al pozo recuperó el cadáver y lo metió en el maletero de su coche por eso aunque ella de momento niega todos los hechos que se le imputan la Guardia Civil tiene claro que va a acabar reconstruyendo la desaparición quedan preguntas en el aire que hizo con el pequeño Gabriel ese día cuando salieron de casa de la abuela Si se deshizo del ese mismo día sí fue algo accidental o premeditado si actuó sola y sobre todo el móvil los primeros datos apuntan a que pudo cometer el crimen por las malas relaciones que tenía con el P

Voz 1727 16:58 con toda la prudencia es poca en estos primeros momentos Terradillos hasta luego gracias adiós a la espera de saber cuánto tiempo necesitan los forenses para practicar la autopsia la Diputación de Almería está en contacto con la familia de Gabriel para acoger la capilla ardiente van a instalar un velatorio público en el patio de luces Almería Javier Romero buenos días

Voz 20 17:16 pues sí qué tal va buenos días pues así han terminado como están escuchando los oyentes de la SER de la peor forma posible estos doce días de angustia y desesperación minutos de silencio la capital donde se dieron cita doce mil personas para llorar a Gabriel pues Almerience rotos en distintos puntos de la provincia en el puesto avanzado de mando Las Negras ayer que se recogía en Las Hortichuelas también momento tenso que también bienes contando frente a las puertas a la Comandancia con gritos pidiendo la pena de muerte ayer se celebró el ese pleno extraordinario en la capital escuchamos al alcalde de Pacheco decretando los tres días de luto que comenzaban a las cero horas sede

Voz 21 17:44 la ciudad de Almería permanecerá tres días de luto oficial a partir de mañana como muestra de respeto y dolor ante une

Voz 3 17:53 yo execrable

Voz 22 17:54 que no ha conmovido a todos hoy y se hará lo propio

Voz 20 17:57 la Diputación que acogerá la capilla ardiente será en el patio de luces según la familia quiere compartir con los Almería y toda España sobre el cimiento por el cariño recibido la Diputación informará durante esta jornada del horario público que tendrá la capilla ardiente para todo el que desee dar su último adiós al pequeño dado Gabriel Gabriel Amat ex presidentes de la Diputación Provincial a la que mozo

Voz 23 18:17 es algo que no tiene palabras para ventilar la Diputación Provincial de Almería hace mañana lunes a las nueve y media va ha convocado un pleno extraordinario urgente para decretadas unos días de luto pero esta provincia en Almería

Voz 20 18:35 también concentrado hoy hoy a la una en la Universidad de Almería y el único acto ese pleno a las nueve y media en el patio de luces de la Diputación Provincial está prácticamente todas las comparecencias anulada

Voz 1727 18:45 que luego Javier el Gobierno la Junta de Andalucía todos los partidos políticos han expresado su dolor por la muerte de Gabriel dolor y compañía hay calor a la familia todo el mundo ha dicho eso alguno algún mando menor del Partido Popular algunos miembros de su entorno ideológico se han apresurado a recordar con la investigación abierta el cuerpo del niño todavía sin enterrar que este jueves se vota en el Congreso la derogación de la prisión permanente revisable Manuel Jabois buenos días qué tal

Voz 1389 19:13 Pepa buenos días tú querías hablarme de esto de los mensajes que pues del peligro que tienen estos mensajes cuando ocurren estas cosas del peligro de los mensajes en caliente el mensaje del político ayer más difundido redes sociales no fue del ningún líder parlamentario sino de uno extraparlamentario de ultraderecha que fue Santiago Abascal pidiendo precisamente eso la pena de muerte revisado o perdón la la cadena perpetua revisable la prisión permanente la prisión permanente revisable hay algo que es casi matemático y es la distancia que se produce entre los mensajes de duelo y los mensajes de venganza cuanto menores esa distancia más adheridas se siente la gente porque estás gobernar a estas agitando estás dirigiendo ta gente conmocionada estás dirigiendo otra gente que estamos viendo tuyo ahora mismo la televisión rodeando la Comandancia gritando

Voz 1727 19:54 esta esta apelando a las vísceras pena de muerte

Voz 1389 19:56 decir el el riesgo es es el riesgo real yo no puedo meterme en nunca en la cabeza de alguien que mata a un niño pero yo no sé hasta qué punto influye la pena que va a tener de cárcel cuando Il planea un crimen o ella planea un crimen

Voz 1727 20:10 llama la atención si llevara atención Jabois el hecho de que me lo comentabas ahora no los padres en general que son quienes tienen una pérdida tremenda inimaginable para alguien que no lo haya vivido son los que llaman a la calma ya que se deje trabajar a la Guardia Civil a la justicia

Voz 1389 20:26 es ahí es donde se mantiene la civilización es decir en esos momentos es cuando se mantiene de la civilización cuando los padres de cuando los padres de Marta del Castillo y cuando los padres de Gabriel no agitan a ningún agente no piden venganza sino durante dicen dejen trabajar a la justicia y veremos qué ocurre como mucho hacen iniciativas por ejemplo como la del padre pero todo dentro de un cauce democrático todo dentro de un cauce legal sin apelar como decías a las vísceras un beso a esta mañana un beso chao

Voz 1727 24:57 a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias e inquilinos expertos en mercado inmobiliario y también la oposición política llevan todo el fin de semana advirtiendo de que el Plan Estatal de Vivienda probó el viernes el Gobierno y que se publicó el sábado en el BOE sólo va a servir de gasolina dicen para un mercado de alquiler ya inflamado porque además de que confirma a España como uno de los países de la OCDE que menos inversión publica dedica a garantizar el derecho a la vivienda ese poco dinero público lo destina a mantener los precios del alquiler con ayudas directas a algunos inquilinos para que puedan pagarlo vamos con el detalle con los datos Eladio Meizoso buenos días

Voz 1389 25:36 hola buenos días quién puede beneficiarse

Voz 1727 25:39 esas ayudas al alquiler las ayudas serán para los que tú

Voz 1389 25:41 la ingresos familiares en general por debajo de tres veces el IPREM son algo más de mil quinientos euros brutos al mes para viviendas de no más de seiscientos euros de renta mensual o novecientos euros en algunos casos los menores de treinta y cinco años y los mayores de sesenta y cinco recibirán ayudas por un cincuenta por ciento de esa renta los demás por un cuarenta por ciento siempre un máximo de tres años además los que han sido desahuciados pueden recibir en otro programa de ayudas hasta el cien por cien del alquiler para viviendas de no más de cuatrocientos euros de renta al mes

Voz 1727 26:12 también se subvenciona a las empresas

Voz 1389 26:15 hay dos líneas de ayudas para la construcción o la rehabilitación de viviendas una general para las destinadas al alquiler a precio tasado hasta treinta y seis mil euros por vivienda y otra para viviendas adaptadas a ancianos

Voz 20 26:28 lo discapacitados durante veinticinco años

Voz 1389 26:30 Nos tienen que destinarse el primer caso cuarenta en el segundo

Voz 1727 26:33 las ayudas se limitan mucho en el caso de compra de vivienda

Voz 1389 26:37 sólo para menores de treinta y cinco años para viviendas que cuesten menos de cien mil euros en municipios de menos de cinco mil habitantes recibirán hasta diez mil ochocientos euros o hasta el veinte por ciento de

Voz 1727 26:47 en total el de cuánto dinero público hablamos

Voz 1389 26:49 ese puesto para subvenciones de vivienda es de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones de euros desde los trescientos cincuenta millones de este año a trescientos setenta y dos en dos mil veintiuno es un sesenta y cuatro por ciento más que el Plan de Vivienda anterior apunta el Gobierno

Voz 1727 27:02 gracias Eladio un sesenta y cuatro por ciento más porque en el anterior plan más de la mitad de lo presupuestado se quedó sin ejecutar en la práctica sólo se invirtieron ochocientos ochenta y ocho millones de euros de los dos mil trescientos once presupuestados eso le permite al Gobierno a hacer ese cálculo decir que se destina más que en el plan anterior cuando en realidad entonces se presupuestaron casi novecientos millones más que ahora lo que pasa es que buena parte del dinero no se utilizó los inquilinos aseguran que este nuevo plan agrava el problema porque en lugar de limitar los excesos del mercado de alquiler los propicia inyectando dinero público que sólo sirve para aumentar las rentas Eva Vega buenos días

Voz 0605 27:44 buenos días Pepa los sindicatos de inquilinos de las dos ciudades más caras para vivir de alquiler en España Barcelona y Madrid inspirados en los de Berlín Viena para ser colectivo el problema adviertan de que el Plan de Vivienda del Gobierno hará subir los precios porque los propietarios añadirán a la renta la parte que subvenciona el Ejecutivo José Ingrid sindicato de inquilinos de Madrid

Voz 1251 28:07 lo que produce en el mercado es una subida generalizada de precios que va a redundar en empeorar la situación de emergencia IVE burbuja del alquiler que estamos viendo y que estamos sufriendo

Voz 0605 28:18 reclama que el Gobierno intervenga y controle precios que derogue la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que a los tres años en lugar de a los cinco el propietario tiene vía libre para subir el alquiler y que cree un auténtico parque de vivienda pública que en España apenas representa el dos por ciento Jaime Palomera del sindicato de inquilinos de Barcelona apunta que el nuevo Plan favorece a los grandes propietarios

Voz 1251 28:43 con este plan en realidad más familias ingresos reducidos podrán pagar ese piso de la Sareb al que ahora no llegan las sociedades inversoras podrán ofrecer mayores márgenes de beneficio

Voz 1727 28:55 según la estadística de Fotocasa el precio de la

Voz 0605 28:58 el ERE en Cataluña ha aumentado un cuarenta y nueve por ciento en los últimos cuatro años en Madrid ha crecido un veintisiete por ciento ya en todo el país el incremento ha sido del dieciocho por ciento

Voz 1727 29:08 Javier Gil es experto en viviendas sociólogo e investigador de la UNED muy buenos días

Voz 34 29:14 hola buenos días los oyentes que ahora mismo está

Voz 1727 29:16 dentro de los parámetros que exige el Plan Estatal se preguntaran pero porque critican que se les ayude a pagar el alquiler que me ayuden a mí a pagar el alquiler si tengo dificultades claro

Voz 34 29:27 el problema es que como ya como acabáis de decir va dirigida a la orden de alguna manera financiar parcialmente la burbuja inmobiliaria que estamos viviendo no necesitamos que ayude a financiar los precios de los alquileres de compraventa sino lo que necesitamos es que se regulen los precios la subida de precios de los alquileres compraventa como estamos viviendo burbuja inmobiliaria ente articulada a partir de dos mil catorce una burbuja de alquileres que ha generado una burbuja de compraventa hipotecaria de vivienda lo que necesitamos es que se

Voz 1727 30:00 según la burbuja es una urbe

Voz 34 30:02 a que se ha creado políticamente a través de las reformas que ha realizado el Gobierno principalmente en dos mil dos y dos mil tres entre ellas la Ley de Arrendamientos Urbanos la reformador del dos mil trece que reducía los derechos del inquilino dato pero también la la Ley de Socinsa estos estas sociedades por la cual fondos inversión invierten en vivienda en el país y que tienen privilegios como que no realmente pagar pagar el impuesto de sociedades eso ha hecho que una un grupo inmobiliario como continental al constituirse como fin ha dejado de pagar más de cien millones de euros en impuestos sin tener que haber cambiado su actividad por lo tanto eso está volviendo el sector inmobiliario del país muy atractivo para fondos de inversión para especular con vivienda una vez más como ella vivimos el periodo del dos mil entonces cuando nos habla qué problema es un problema de mercado que no hay casa para tanto a para tanta población en uno de los países del mundo donde más vivienda construida por habitante lo que queremos es que no es así es que estamos viviendo una burbuja inmobiliaria una vez más que se ha generado políticamente ya no se trata sólo de financiar los nuevos precios sino de manera la inmediata limitar regular la subida de los precios de los alquileres pero también tenemos que revertir los cuando en Madrid en tres años han subido más de un treinta por ciento más de un treinta y nueve por ciento en distritos como Puente de Vallecas o centro mientras las condiciones económicas a la población se mantiene constante esto supone una situación de crisis de habitabilidad para la población estamos viendo expulsiones masivas de la población

Voz 1727 31:31 es gente es interesante eso que dice Javier Gil porque se daba por supuesto que el incremento desorbitado del precio del alquiler se producía en el Centro Centro centro de las ciudades pero sin embargo la letra pequeña indica que en los barrios periféricos a donde se expulsa a la mayoría de la población se están produciendo un incremento también claro

Voz 34 31:49 claro esto genera un efecto que las primeras subidas son en el centro de la ciudad también muy motivadas por la transformación de vivienda residencial en pisos para turistas pero que a su vez va desplazando a la población a zonas más periféricas que a su vez generan nuevos procesos de desplegar de expulsión hacia zonas aún más de él entonces si lo que estamos viendo que en Derecho por ejemplo la Sareb que es uno de los principales

Voz 1727 32:17 a vivienda en una ciudad como Madrid

Voz 34 32:20 en un foro de inversores que realizaron el mes pasado lo que venían a decir era que ellos los pisos en alquiler sólo los están poniendo en zonas muy periféricas lo sacan al mercado en zonas muy periféricas como el Ensanche de Vallecas del centro es sólo para turistas que quieren desplazar a las personas que viven de alquiler que por lo general es la población más vulnerable ella que no pueda acceder a hipotecas para comprar vivienda hacia las zonas más periféricas de la ciudad entonces no podemos hablar de una cuestión de mercado de que no descansa para tanta para tanta población sino que estamos viendo es que se estipula que estamos viviendo una vez más una burbuja inmobiliaria articulada políticamente que se trata de fondos de inversión extranjeros que gracias a las condiciones que ha generado el Gobierno vuelven a invertir en viviendas y vuelven a especular conviviendo en nuestro país

Voz 1727 33:05 pues les vamos a preguntar al Gobierno a Antonio Aguilar muy buenos días

Voz 35 33:08 hola buenos días es director general de Vivienda

Voz 1727 33:10 este de Fomento Le agradezco que esté con nosotros esta mañana está escuchando el programa el el Gobierno va a controlar de alguna manera que los caseros los propietarios los fondos de inversión seas sean quienes sean los caseros no incrementen el precio del alquiler no repercutan la subvención que reciben los inquilinos en el precio total de la renta que se paga

Voz 35 33:31 vamos a ver qué bueno como todo el mundo sabe nosotros vemos en un mercado de oferta demanda eh lo que se está produciendo en estos momentos es un incremento de la demanda que no está acompañada de ese incremento proporcional que tendría que haber de la oferta cuáles son los motivos fundamentalmente ya se han comentado escuchado ahora el experto que que estaba hablando es el turismo está viendo un incremento muy importante del sector del turismo y por eso son las ciudades que más turismo reciben las que están teniendo mayor incremento del precio de la alquilas por otro lado está la movilidad geográfica hoy en día sabemos que hay mucha movilidad geográfica por motivos laborales y lógicamente la gente que se mueve para conseguir un trabajo pues lógicamente no va comprando un piso allá donde encuentran ese trabajo es todo esto como digo está originando una demanda como digo insisto sólo se produce en los municipios en los que hay fundamentalmente una mayor demanda de turismo por eso lo que yo creo que hay que hacer eh bueno y los estudios que estamos haciendo en el Ministerio de Fomento así lo avalan es que lo que hay que hacer es incrementar la oferta de viviendas en estos municipios municipios que tienen más presión por los motivos que he comentado y que fundamentalmente son Madrid Barcelona Ivonne la zona de las islas Ibiza Palma de Mallorca y Canarias es no es casualidad que sea en estos municipios donde el turismo es un factor económico importante es donde están subiendo más los pero

Voz 1727 35:03 lo lejos fue director general pero le preguntabas el tierno va a controlar de alguna manera va a intervenir en el mercado del precio del alquiler porque a propósito de de esta entrevista mirando el artículo cuarenta y siete de la Constitución que no está ahí para decorar que está ahí para recoger un derecho básico como es el de la vivienda el propio artículo constitucional que nunca son artículos muy precisos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho el derecho a la vivienda regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir las la especulación venía esto a cuento de el Gobierno se plan ya además de dar ayudas al alquiler intervenir en el mercado para que no se dispare el precio del alquiler en estas zonas

Voz 35 35:50 bueno lo primero que habría que preguntarse es intervenir en precio es aconsejable o no lo es si es bueno o es malo porque tenemos experiencias recientes en París en Berlín donde se ha intervenido el precio del alquiler y ahora están intentando dar marcha atrás con lo cual no es no es un problema de decir lo que hay que hacer es intentar hacerlo en positivo en positivo en lo que estamos haciendo nosotros con el Plan estatal dando unas ayudas muy importantes a las familias más vulnerables a las familias que más lo necesitan habiendo hecho además un plan con un máximo consenso nos hemos reunido con todas las comunidades autónomas con con muchos ayuntamientos muchos ayuntamiento por supuesto las principales capitales de provincia y hemos incorporado más del ochenta por ciento de las solicitudes que no sale hecho por tanto yo creo que las comunidades autónomas tienen un plan estatal con el que están básicamente de acuerdo por lo menos eso es lo que a nosotros nos han transmitido en la en Irán es que hemos mantenido con ellos y exactamente lo mismo con los ayuntamientos han entendido que es un plan estatal con un fortísimo carácter social han entendido que las ayudas son adecuadas han entendido que el aumento en materia de subvenciones respecto al plan anterior es de un sesenta y cuatro por ciento estamos hablando de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones de euros por tanto yo creo que todas las cuestiones que se plantean respecto a las medidas que hay que hacer para que las familias más vulnerables tengan una ayuda que tengan derecho a la vivienda como este decidan la Constitución se están adoptando en este Plan estatal

Voz 1727 37:27 me recuerda a los oyentes que estamos hablando con Antonio Aguilar director general de Vivienda del Ministerio de Fomento director general de vuelve a hacer para terminar la pregunta que le hice al principio cómo va controlar el Gobierno que los caseros sean particulares fondos inversión grandes empresas no repercutan la ayuda pública en el precio del alquiler y que por lo tanto no sólo no arreglaremos nada sino que en quiere metemos el precio para los que no están bajo los parámetros del Plan estatal de ayudas para los que ganan más de mil quinientos euros brutos al mes como se va a vigilar eso

Voz 35 38:00 se intenta responderle de una manera clara yo creo que son dos los aspectos que hay que tener en cuenta en primer lugar el efecto inflacionista al que usted se refiere siempre ha venido acompañado cuando las cuantías las ayudas eran fijas que era el caso de la Renta Básica de Emancipación que sí produjo ese efecto inflación está cuando estamos hablando de ayudas en términos porcentuales esto ya no es así quiero decir porque ya las familias ya pueden dirigirse eh a rentas más bajas sabiendo que la ayuda en recibir no va a ser tan alta y por tanto los propietarios no no van a poder contar con esa ayuda e inicial que planteaba la Renta Básica de Emancipación como dijo luego el yo vuelvo a insistir e es necesaria mayor oferta de vivienda lo que no puede ser es que sea ya practicamente par pero la construcción de viviendas en las principales ciudades españolas y que sin embargo la demanda siga aumentando yo creo que esto es algo que nosotros lo entendemos en muchas facetas de la vida y en el caso de la vivienda pasa exactamente igual en la medida de que hay mayor demanda y la oferta no no acompaña o no es proporcional a esa mayor demanda los precios seguirán subiendo que la competencia en materia

Voz 34 39:14 sí cuando no tienen las comunidades autónomas

Voz 35 39:17 a tantos eh son ellos los que tienen que poner en marcha nuevas promociones en régimen de alquiler para dar salida a esta mayor demanda el Estado lo que puede hacer es exactamente lo que está haciendo fomentar mayor número de viviendas en alquiler poniendo unas cantidades muy importantes

Voz 36 39:34 es esto mil cuatrocientos cuarenta y tres millones

Voz 35 39:36 un sesenta y cuatro por ciento más que en el plan anterior

Voz 36 39:39 ejecutar o que lo ejecutado en el plan anteriores

Voz 35 39:41 no es que lo ejecutado es un sesenta y cuatro por ciento más que lo que en el plan anterior constaba en el capítulo de subvenciones eh qué es lo que estamos hablando en estos momentos no es ejecutado es de lo presupuesto

Voz 1389 39:54 Antonio Aguilar pero entonces no hay ningún mecanismo verdad

Voz 1727 39:57 controlar que no se repercuta lo aumento que era el único que dé saber no existe ningún mecanismo público no

Voz 35 40:01 sí existe un mecanismo que es pones mayor oferta en el mercado eso es lo que estamos intentando que los ayuntamientos especialmente en las grandes capitales especialmente las ciudades que tienen eh mayor afluencia turística que ponga más viviendas en el mercado hay que construir más viviendas en alquiler en España hemos un veintidós por ciento ha aumentado un dos y pico por ciento en los últimos cinco años lo que supone un aumento de de más de trescientas cincuenta mil familias que viven en alquiler lo que hay que intentar es seguir fomentando ese número de viviendas de parque de viviendas al alquiler para que exista un equilibrio respecto a la compra venta en la media de Europa en torno al treinta por ciento en España está en torno al veintidós por ciento y entendemos que lo aconsejable sería ir acercándonos a ese treinta por ciento

Voz 1727 40:53 María Emilia andaría Aguilar director general de Vivienda gracias buenos días

Voz 35 40:57 muchas gracias

Voz 1727 40:59 Nos queda la comparativa Javier Gil experto e investigador de la UNED que pueden hacer los gobiernos para regular esta situación porque ya no se decía regular esas viviendas al mercado que regulación se puede hacer que sabemos por la legislación comparada

Voz 34 41:15 bueno lo primero que tenemos que hacer es volver a reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos que el Gobierno respeta reformó en dos mil trece para generar esa burbuja necesitamos dar estabilidad a las personas que viven de alquiler no puede ser que a día de hoy cada tres años tu casero te puedas subir el clero expulsar de tu vivienda la sin es sin que el inquilino pues te pueda decidir no en qué es lo que estamos viendo ahora mismo aquí que cada tres años las personas están siendo usadas de sus viviendas lo primero tenemos que regular los precios de los alquileres no puede ser que en tres años mantenemos los ingresos Bravo poblada constantes suban más un treinta por ciento pero también tenemos que regular el mercado de vivienda vacía el señor Aguilar habla de la necesidad de construir más vivienda en un país donde hay más de tres millones y medio de vivienda vacía más de doscientas mil en la Comunidad de Madrid entonces no necesitamos inversiones en nueva construcción esto digamos esa lógica de una bruja de alquiler que generan una burbuja de compra venta de anunciar una burbuja de la construcción de vivienda nueva lo que tenemos que hacer es que los que los principales tenedores de esas viviendas como son las haré con dos inversión bancos introduzcan esas viviendas en el mercado porque no las introducen en el mercado porque están tienen una estrategia muy

Voz 37 42:29 jurará muy articuladas para controlar los precios del mercado vale que es no es que no haya vivienda es que a quién tienes al y que hay que forzar a que se está viviendo

Voz 1727 42:41 Javier Gil te agradezco que haya estado con nosotros también buenos días

Voz 34 42:44 buenos días gracias a las obras

Voz 0259 46:32 buenos días Pepa si se reúnen para hacer balance del rotundo éxito y plantearse el desafío de hacer realidad esas demandas que fundaron las calles de toda España piden medidas contra la precariedad laboral de las mujeres contra la brecha salarial en las pensiones piden educación e igualdad en la escuela protección frente al acoso sexual que se

Voz 1375 46:50 cumpla el pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 0259 46:52 y un reparto igualitario de los cuidados pero para Inés Gutiérrez el cambio ya ha empezado la escuchamos

Voz 0598 46:58 este éxito se materialice en políticas públicas que se materialice en mayores recursos para las mujeres que se materialice en cambios legislativos en cambio es actitudes de mentalidad de comportamientos por ejemplo en la manera en que organizamos las tareas de cuidados la vida cotidiana la enorme movilización llegará este miércoles al pleno del Congreso podemos preguntará a la ministra

Voz 0259 47:23 ATIME al nuevo ministro de Economía Román Escolano qué medidas piensan tomar contra la desigualdad de género el PSOE pide al Gobierno que apoye sus leyes contra la discriminación laboral de la mujer y ciudadanos amenaza con no respaldar los presupuestos sino recogen los doscientos millones de euros para las medidas del Pacto de Estado ir una ampliación del permiso de paternidad en una semana más

Voz 1727 47:44 uno de los factores que convirtió el ocho m en una jornada histórica fue que no se limitó a las grandes ciudades las mujeres salieron a la calle incluso en los pueblos más recónditos de la España despoblada para documentarlo Mariola una joven tuitera está recopilando esas fotos de pequeñas pero poderosísimas concentración