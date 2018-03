Hoy por Hoy (12/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Ana Julia Quezada la novia del padre de Gabriel le dijo a un periodista justo antes de ser detenida que tenía detrás a la Guardia Civil Aimar Bretos

Voz 0027 00:22 es una conversación entre la principal sospechosa en el caso de la muerte de Gabriel y un periodista de El Periódico de Cataluña haya iba conduciendo el coche con el cadáver del niño de maletero entonces el el periodista le llama intenta despachar les rápido por miedo a que los agentes le dieron el alto

Voz 1 00:37 vale el buenos días pues buena a ver esto

Voz 1671 00:47 hoy es que estoy conduciendo no habla

Voz 1 00:50 mucho vale llama Santi que si quieres hablar con con esta constante y con Patricia espera ahora mira no puedo hablar que tengo al que la Guardia Civil y al final me van a parar venga hasta ahora más

Voz 0027 01:04 minutos después la Guardia Civil detuvo a Ana Juliá que esta conversación como decimos la publica a esta hora el Periódico de Cataluña media hora a las nueve y media se reúne la Diputación de Almería para decretar tres días de luto oficial en toda la provincia por Gabriel el niño de Níjar también está previsto que acuerde la instalación de la capilla ardiente en las dependencias de la propia Diputación será Almería Javier Romero

Voz 2 01:23 sí será la próxima imagen de la mañana en Almería en negro tras el golpe de la notición pleno la Diputación que ha habilitado ya el patio de luces del Palacio Provincial para declarar también tres días de luto Gabriel Amat presidente ha encontrado la realidad la realidad que el niño ha perdido la vida Arganza la quitado alguien que le ha quitado la vida indebidamente y que mejor mejor con todos nosotros para decretar un día de luto en nuestra provincia además ese mismo escenario del patio de luces acogerá la capilla ardiente del pequeño Gabriel según la institución la familia quiere compartir con los almerienses y toda España se agradecimiento por el cariño recibido la Diputación va informar durante la jornada de hoy del horario público que tendrá la capilla ardiente para todo el que desee dar su último adiós al pequeño gato

la noticia que acabamos de conocer el detenido por el supuesto crimen de una de las mujeres desaparecidas en Asturias ha confesado que él la mató Ángel Fabián buenas

Voz 0174 02:16 las buenos días Javier Ledo es el único detenido como sospechoso bajo el peso de las pruebas se ha derrumbado ya ha confesado ante los investigadores haber matado a Paz Fernández la gijonesa de cuarenta y tres años que durante veintidós días estuvo desaparecida y cuyo cadáver apareció en un embalse

Voz 0027 02:34 tenido cumplía setenta y dos horas pasará hoy por tanto a disposición

Voz 3 02:38 qué tal

Voz 3 02:55 toman su primer tranquilizante antes que su primera Copa del diecisiete por ciento que ha consumido un sedante en el último año más de un cinco por ciento lo ha hecho sin receta los adolescentes perciben estos fármacos como aliados para evitar el sufrimiento y el peligro está en que a diferencia del consumo de otras drogas con estos signos sedantes si tienen el respaldo de su familia Francisco Pascual ex presidente de drogado

Voz 4 03:18 sí el lugar de generar factores de enfrentamiento contra los problemas y poder solucionar es mucho más fácil dotarle un comprimido y que las personas descanse que algo que me ha dado mi familia me ha ido bien luego me lo voy a poder tomar yo después de tener

Voz 3 03:34 al ex sobre esta encuesta estudios también revela que el consumo de tabaco y cannabis ha crecido entre los menores de catorce a dieciocho años desde dos mil catorce dos de cada diez ya han caído en la moda del cigarrillo electrónico sólo baja apenas un punto la ingesta de alcohol aunque son más de un millón cien mil los chavales que beben extrañas

Voz 0027 03:55 la Cadena SER ha visitado el punto de la frontera entre San Diego y Tijuana en Estados Unidos y México donde se han colocado ya los prototipos del muro quemando levantar trampa hace unos meses y que mañana visitará para ver qué prototipos aparece mejores Wales ordena instalar en el resto de la frontera mesa de Oteiza es la probeta de una futura frontera amurallada que condiciona completamente la vida a un lado y de otro enviada especial de la Cadena SER Marta del Vado

Voz 1510 04:18 Lisa en el lado estadounidense es una pequeña comunidad industrial al sur de San Diego próspera con carreteras de cuatro carriles y calles cuadriculada es llenas de almacenes entre los que se te pierde la vista mesa de Hatay en el lado mexicano es un barrio de la ciudad de Tijuana destartalado con la mitad de las calles embarradas sin asfaltar entre medias de las dos comunidades el famoso muro aunque en dos mil siete

Voz 5 04:41 de barreras que se han ido creciendo en tamaño valles metálicas después inclinado hacia el vi que después empezaron a tener alambrada o después alumbrado sensores el sobrevuelo se me helicóptero

Voz 1510 04:56 habla Ramón desde el lado estadounidense Jorge en la parte mexicana vive justo enfrente de los ocho prototipos que Donald Trump mandó levantar hace unos meses muros de hormigón de más de nueve metros de alto sobresalen de la actual barrera de metal que no pasa de los tres metros cree que la gente ha lado

Voz 5 05:13 tiene como que están dividiendo en dos a donaciones que funcione pues tiene mucho en común me entiendes

Voz 1510 05:20 Jorge lleva diecisiete años viviendo en Tijuana fue deportado en el año dos mil no se va de la frontera su hija vive al otro lado el presidente va a visitar mañana estos prototipos que pretende usar para reforzar los más de mil quinientos kilómetros de muro ya construido para tapiar lo que queda de los más de tres mil kilómetros de frontera el objetivo es frenar el tráfico de drogas y de personas

Voz 5 05:41 acabar con la inmigración ilegal una división que vaya a mantenerle te vaya de Kenia pero sí creo que sí que vaya a ser la solución que ayer hubo una detención en de las joya que nos tanga entonces no no utilizaran el muro útiles

Voz 1510 05:58 que trampa a la frontera hostigar la inversión de los veintitrés millones de dólares que lleva pidiendo desde que asumió el cargo para reforzar la seguridad una partida que el Congreso no ha aprobado ante el revuelo en Washington por la primera visita del presidente al muro la indiferencia de los vecinos Ramón en el lado estadounidense no sabía de la visita Jorge del lado mexicano tampoco

Voz 6 06:18 a ver si les ha es lo de lo correcto al suelo y está dividiendo a dos a dos comunidades es libre después de ambas partes en necesitan tanto quien SD como estos genes como todos

Voz 1727 06:55 Arias

Voz 10 07:01 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos atender la voz de la ciudadanía es una virtud política de forma que si a la vista del clamor del ocho de marzo el Partido Popular se dispone a poner en marcha un paquete de medidas en favor de la mujer mejor dicho a desempolvar las que tenía redactada sea arrinconado

Voz 3 07:20 pues desde hace varios años eso debe ser elogiado

Voz 10 07:23 porque eso es muy positivo pero supongo que a los populares no les extrañará que su repentina conversión inspire muy poca confianza el serial de declaraciones y contra declaraciones de sus líderes en los días anteriores a la jornada de huelga de las mujeres fue todo un curso de patinaje con piruetas bastante grotescas por cierto para acomodarse a un Rajoy que contra pronóstico se había colocado de espaldas al argumentario de su parte ido con la cito morado un viraje así en menos de veinticuatro horas sin tiempo para una mínima reflexión más que una decisión es un espasmo que revela sobre todo pánico electoral espasmo que sacudió también a Ciudadanos un partido que se pasó semanas jugando en el alambre de la ambigüedad y apostando al rojo y al negro simultáneamente para acertar seguro en cualquier caso tanto si es por contrito con atención por lucidez sobrevenida o portal Julio interesado bienvenida sea la nueva voluntad parece que compartida por todos los grupos de revisar las políticas de igualdad y conciliación porque eso es lo fundamental eso es lo que importa sin embargo la reacción al ocho de marzo de los partidos con ser muy importante no es la única importante sería muy bueno con lo que piensan y qué piensan hacer si es que piensan hacer algo los empresarios que no han abierto la boca y también sería interesante saber que ha dejado esta jornada en la mente de nosotros los hombres si es que ha dejado al Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy

Voz 3 13:06 es la madre del pequeño Gabriel después de que la Guardia Civil le trasladara el terrible desenlace de la investigación que ellos estaban llevando

Voz 23 13:18 la puede hasta que no han ido de aquí unos no es

Voz 3 13:30 no le he trasladado el más profundo dolor y conmoción del Gobierno de España y de todos los españoles por la pérdida

Voz 17 13:42 esta vez la madre mejor apoyo para la justicia

Voz 3 13:50 ver qué hay de las que nadie estamos muy grande para todos los que quisieron recorre a lo ocurrido lo cuerpo como madre yo digo de supo seguirle Forner Santo puesto aquí

Voz 17 14:12 y me siento triste pero cómo se puede tanto se dirigiría para matar a un niño en la búsqueda infringir estos afecta y cómo tiene que sentirse esa madre destrozada

Voz 24 14:33 pues lo pudo ser

Voz 25 14:35 Adrià el nada ya en las aguas de cielo ahora desde luego os la justicia que quién tenga que decir quién tenga que hablar y al resto sólo nos queda acompañar en la distancia para quienes verdaderamente querían y querrán Gabriel así que serenidad y acompañamiento en el dolor hoy

Voz 17 14:52 Esparta para evitar una subida de Alicante el dolor que siento de como madre que es vamos por el miedo a que no quiso saber cómo estás a lo que había pensado sacar ahí está que a su maltratador que hoy se ocupa de ella gusta abuela Camila ha sido pues se padre por no estar al lado no no tenemos la culpa unos monstruos que dentro de nosotros aquí

Voz 1727 15:29 la mañana de lunes en Hoy por hoy con Pablo Simón aquí a mi lado en Radio Madrid muy buenos días buenos días pero también el país José Manuel Calvo buenos días o la que hay muy buenos días y en Radio Barcelona la García cómo estás hola buenos días una de esas mañanas en la que la condición humana nos deja con la boca abierta no condición humana capaz de lo mejor y eso es lo general lo mayoritario pero capaz también de lo peor y eso es lo que se convierte en noticia lo excepcional El crimen de un niño ocho años no deja a nadie indiferente y menos cuando se ha seguido día a día la angustia de esa madre y ese padre de toda su familia con la esperanza de encontrarlo en algún momento y encontrarlo olviden la esperanza se truncó ayer al mediodía cuando las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver en el maletero del coche de la pareja el padre se sabe poco más con certeza más que ella lo niega todo que están la Comandancia de la Guardia Civil que se está practicando la la autopsia fuentes de la investigación confirman a la SER que tanto el padre como la madre de Gabriel llegaron a sospechar de Ana Julia Quezada pero que no cambiaron de actitud hacia ella para facilitar la investigación para mantener viva la esperanza de encontrar a su hijo encontrarlo encontrarlo bien en fin es lo que sabemos suficiente para compartir la estupefacción de nuestros oyentes cuando el mal Pablo aparecen nuestras vidas ciertamente

Voz 1671 16:53 sí esto es una pérdida irreparable que nosotros ni siquiera podemos imaginar es decir sólo podemos mostrar nuestra condolencia a la familia y quizás en tono que salde del respeto y la calma es decir cuando el duelo sin ventas se hace precisamente para permanecer callado ante esa esa sensación es que ahora se agolpan a todos yo quizá haría ese llamamiento no vamos a dejar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hagan su trabajo todos estamos muy dolidos todos hemos enfatizado mucho con con esta situación y tal vez lo mejor que podemos hacer ahora es guardar un prudente y respetuoso silencio

Voz 1727 17:28 Lola

Voz 26 17:29 sí hay veces que intentamos es buscar explicaciones a todos no es una tendencia natural hay hay veces que hay cosas que no tienen explicación con en este caso por mucho que busquemos móviles y en fin la muerte de un niño no puede ese encontré explica la es pura maldad es que no no se nos contarán cómo ha sido cuáles son los sentimientos que le llevaron a esa persona cometer este crimen pero pero al final es algo que no entenderemos José Manuel

Voz 8 18:02 bueno primero horror y solidaridad horror por el desenlace por los detalles por las imágenes cuando se ven en retrospectiva por las declaraciones en radio cuando se escuchan después leyendas de verdad

Voz 1727 18:14 a esos efectos

Voz 8 18:16 tremendo dos la solidaridad real la movilización eso ha sido muy emocionante frente a a las maldades que hay están las solidaridades eso ha sido impresionante creo que en tercer lugar no es mal momento para hablar de la eficacia de la Guardia Civil en general de los cuerpos de seguridad en este y en otros casos no es mal momento por fin

Voz 27 18:38 eh ni legislar en caliente

Voz 8 18:40 ni juzgar en caliente nunca Icon nada y recordar en estos momentos algo que también creo que es útil España es el país de la Unión Europea junto con Austria con menos muertes violentas es decir el horror la solidaridad la pena pero respirar hondo y mirar las estadísticas Iber que se ha reducido la tasa de criminalidad que estamos ahora mismo una tasa realmente siempre es mejor menos siempre son horribles estos casos los recientes que hemos vivido pero respirar y tener en cuenta aquí ni reaccionar ni juzgar en caliente

Voz 1727 19:16 mandar todo el calor del mundo a esa familia todo el calor todo el apoyo toda la solidaridad ese silencio que ayer siguieron unas diez mil personas en Almería por la tarde silencio sólo interrumpido al final con aplausos y con un mensaje de apoyo que es todo lo que se puede hacer en este momento espera el desenlace judicial y policial como como apuntabas José Manuel pues así a las nueve y veinte ocho y veinte en Canarias con dolor con mucho dolor hoy empieza una semana otra semana que es complicada para Mariano Rajoy con las calles llenas la semana pasada de mujeres esta que entra de mujeres y hombres con las pensiones dignas como reivindicación el CIS del mes de febrero ya incluye la preocupación por las pensiones entre los diez primeros problemas para los españoles Antonio Hernández Rodicio director de la Ser muy buenos días

Voz 10 20:16 la voracidad Pepa sí pues si el Gobierno ha conseguido justo lo contrario de lo que se espera de la política logrado asustar a los ciudadanos en vez de solucionar el problema que les preocupa las declaraciones de Rajoy llamando a los españoles ahorrar para suspensiones y la educación de sus hijos el gobernador del Banco de España descartando que la especie

Voz 1671 20:35 que suban con el IPC y apostando por los

Voz 10 20:37 planes privados o la sempiterna Celia Villalobos recomendando a los jóvenes que ahorren dos euros mensuales ha logrado que los ciudadanos asusten que las pensiones pasen a preocupar al mismo nivel de hace ya treinta

Voz 8 20:48 es que en el momento de mucha sensibilidad social Antonio

Voz 1727 20:51 gobierno comete torpezas inexplicables porque lo que consiguen es encender más los ánimos

Voz 10 20:56 sí y además preocupar como decimos porque los trabajos no avanzan porque a la vez el Gobierno del PP presume por las mañanas del crecimiento del tres por ciento de la economía y por las tardes recomienda ahorrar lo que recorta implícitamente la confianza en lo público y es radica parte del problema las protestas de los pensionistas tienen que ver también con el temor a que la recuperación pase de largo para ellos hay muchos sectores que sienten que la desigualdad y la exclusión no sea resuelto y han decidido salir a la calle el sábado lo harán de nuevo los pensionistas

Voz 1727 21:27 hablamos en cualquier caso de un asunto que requiere soluciones complejas duraderas y sobre todo pactadas

Voz 10 21:34 sí es un problema complejo en el debate debería estar sobre la mesa la precarización laboral y la devaluación salarial que sólo dos pilares en los que se ha apoyado España para salir de la crisis urge diseñar políticas de inmigración de empleo de natalidad que permitan invertir las proyecciones mira hay dos ejemplos de Pavía registramos datos preocupantes por ejemplo hay una provincia Orense de ojo porque les sigue muy de cerca Lugo Zamora y Teruel donde hay más pensionistas que ocupados otro dato el hecho de que la pensión media supere ya el salario medio de los trabajadores

Voz 8 22:08 lo que reposa el sufrimiento el sistema y un dato más que pdf

Voz 1727 22:10 días de hecho hoy las pensiones ya no se pagan con el esfuerzo de los trabajadores ocupados no no llevamos

Voz 10 22:15 pagan hace faltan quince mil millones anuales para pagar las pensiones y la OCDE ella ha advertido a España de que el sistema será insostenible en dos mil cincuenta cuando seamos el segundo país más envejecido del planeta detrás de Japón para entonces Se calcula que setenta y siete de cada cien habitantes serán pensionistas esto debería hacer entender al Gobierno que el tema debe ser manejado con seriedad con decisión y con soluciones pactadas a largo plazo todo menos la irresponsabilidad de soltar una ocurrencia diaria esperemos que la comparecencia de Rajoy el miércoles aclare algo aunque en cierta forma ya llega tarde

Voz 1727 22:50 gracias Antonio vídeos así que Rajoy comparece el miércoles tres días es antes de la convocatoria de manifestaciones que es el sábado para hablar de las pensiones pero no pido comparecer ante la histórica movilización de las mujeres del ocho de marzo eso no lo ha decidido desde luego no se puede decir que las movilizaciones del ocho de marzo sean menores que las que venían protagonizando los pensionistas son no se toma tan en serio a las mujeres o no cree que sea una reivindicación sostenida en el tiempo eso o o entiende que no tienen nada que ofrecer o no quiere ofrecerles Lola

Voz 26 23:25 quizá es que el voto de los pensionistas considera que le resulta más rentable de garantizar que el de las mujeres no

Voz 1727 23:31 compra entre las mujeres

Voz 26 23:35 estas precarias soy de cultura como este de que meterse

Voz 8 23:39 pues sí acabamos antes no yo creo que que en fin

Voz 28 23:43 esta es formas vimos a Mariano Rajoy con el lazo lila el ocho de marzo

Voz 26 23:48 es que yo pensé que era una imagen que no vería nunca sinceramente con lo cual consciente de que ahí hay un caladero de votos también que estaba desatendiendo yo creo que sí que es también han Bill me ha sorprendido más la reacción de Ciudadanos no porque bueno en esa obsesión con quitarle votos al PP pues no capta el alcance de del ocho de marzo no hay y al final ha tenido que

Voz 28 24:16 era un poco a trompicones un poco si es recuperar un poco

Voz 26 24:21 de de recorridos y y bueno pues tenemos a un partido que se supone que es joven no que que las nuevas tendencias sociales las tendría que tener mucho más claras que le ha costado muchísimo situarse en este tema digestivo

Voz 1727 24:37 arañarle votos al al PP según la encuesta que publica Weiss ayer en el País de Metroscopia consolida una distancia que es mucho más ya que la distancia técnica por lo menos a fecha de hoy de siete de siete puntos José Manuel mala atención esta especie de contorsiones que tiene una credibilidad cero de decir ahora que incluye entre sus exigencias para Fórum para para apoyar los presupuestos de este año los doscientos millones del pacto contra la violencia de género que tampoco lo sabía puesto la semana pasada el Gobierno de repente los y los incluye como una exigencia ciudadanos

Voz 8 25:09 claro son las contorsiones a muchas bandas cuando se juega al billar a muchas bandas una banda con la financiación se juega con el PSOE ya otras bandas se juega con Ciudadanos y otras con nadie con con uno mismo no no hay elecciones pero parece como si los hubiera no hay el resultados porque no hay elecciones pero parece como si los hubiera porque se van consolidando a las tendencias y eso explica las reacciones mal tarde y eso explica el el nerviosismo por suerte tenemos un sistema democrático

Voz 29 25:42 con esto mucho más sano mucho más vivo mucho más activo una sociedad mucho más

Voz 8 25:49 en avance que lo que de algunos comentarios se podría deducir es muy dinámica es muy vibrante sale a la calle sale a la calle de forma muy transversal defiende los derechos cuando defiende los derechos tanto los sociales y de igualdad como los económicos cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor si el Gobierno alguna vez ha pensado que los avances económicos iban a servir para calmar a la gente está muy equivocado no sirve en Brasil no sirven en España los en ningún lado cuando las cosas empiezan a ir mejor todo el mundo dice yo también yo quiero un poco más esta pensión yo quiero un poco más de desahogo o yo quiero un poco más oportunidades de acceso al mercado laboral es un error enorme y ahora lo que tenemos son múltiples regates y un juego a múltiples bandas ocurre cuando hay esta ebullición ocurre también cuando se llega mal y tarde a los problemas

Voz 1727 26:37 iremos luego a lo que es el Gobierno está ofreciendo pero llamaba la atención de ciudadanos que es un partido que también ha gobernado el que no entendiera efectivamente como dice Lola que no hubiera sido capaz de oler eso que se llama el viento de la historia no estar en la calle y que las mujeres estaban en una en en una oleada de reivindicación imparable y que ahora con esta rapidez sin ningún pudor a la de incluir una nueva demanda en la lista de reivindicaciones al Gobierno para apoyar los presupuestos realmente no como diría la vía móvil

Voz 1671 27:09 Ana recogiendo cables es decir rectificando a última hora para intentar virar yo creo que aquí lo interesante parecen empezar a

Voz 10 27:15 dejar el terreno de juego es decir existen una serie de media

Voz 1671 27:18 es muy concretas que está pidiendo el movimiento feminista que hoy probablemente se articularán y que van a servir para retratar

Voz 1727 27:23 algunas están bien articuladas es cuáles son las y media

Voz 1671 27:27 efectivamente pero bueno empecemos a hablar de implementar de manera efectiva lo de las cuotas en los consejos de administración de las empresas y movernos a listas cremallera empecemos a hablar de la equiparación y la intransferible de los permisos de paternidad y maternidad hablemos de esas dos proponer acciones de ley que ya están registradas en el Congreso para hacer una suerte de vigilancia de la brecha salarial con la publicación de los salarios parecía lo que ya está ocurriendo en Islandia y en Alemania empecemos a hablar de esos doscientos millones de euros que todavía no se han puesto en circulación para la lucha contra la violencia de género todo eso tiene que traducirse ya en actividad parlamentaria específica porque supuesto esta movilización fue fundamental tiene un poder simbólico enorme tuvo una base intergeneracional brutal además ha generado admiración en el mundo entero en nivel de movilización que han tenido las mujeres también los hombres en España por esta cuestión ahora hay que traducirlo en hechos sino habrá que tomar medidas es decir si no se traduce esto después de medidas concretas habrá que ir un paso más

Voz 1727 28:21 en hecho sin fiscalización de las leyes totalmente porque planes de igualdad hay muchas empresas alguien tiene noticia es su eficacia es decir no vale con aprobar los eh luego hay que comprobar que efectivamente se están cumpliendo y sino penalizar eso es lo que tiene por ejemplo en las proposiciones de ley que están en el Congreso de Unidos Podemos y del PSOE que que sepamos de momento el PP no va a apoyar vamos a hacer una pausa son las nueve y veintinueve ocho y veintinueve en Canarias

Voz 3 28:49 dices que estacas hasta diez minutos del centro sí más o menos pues entonces según tu manera de calcular el tiempo distancia

Voz 8 28:55 la luna está apenas una hora ya pero es que

Voz 0027 34:36 sí lo acaba de confirmar que que ya sospechaba que Ana Julia era quien tenía su hijo desde el momento dice yo tenía la esperanza de que de que ese ablandar hay de que se viniera abajo jo de que en algún momento los soltara por eso apelamos a su conciencia en nuestras comparecencias pero no podíamos hacer nada porque era parte de la investigación él en referencia al padre de Gabriel él es una persona maravillosa que nadie dude de él está destrozado porque es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que quieres en sus intervenciones esta mañana en varios medios hecho además la madre un llamamiento a que la gente no repite mensajes de odio hacia la detenida dice esto es literal se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo y me gustaría que continuara entiendo que hay personas que tienen la misma rabia aquello dentro pero que lo usen para perdiz bonita

Voz 1727 35:26 hablábamos con Manuel Jabois a primera hora de la mañana justamente de esto del ejemplo impecable de ciudadanía que está dando esta madre en un momento en fin en un momento que no podemos ni imaginarnos el dolor el destrozo el vacío que sufre esta mujer y que llama que llama que este movimiento solidario Díaz no se convierta en otra cosa que se respete al padre que no se difundan mensajes de odio en fin va a ser una mañana así ya ya lo anticipábamos en una semana llena de novedades porque el caso está abierto porque todavía quedan algunas dudas por resolver pero lo fundamental lo principal es que el crío está muerto eso sí que no tiene vuelta atrás este ejemplo impecable de una madre en el peor momento de su vida de una mujer en el pero momento de su vida sin ninguna duda estábamos nosotros con estas cosas tan importantes para la vida de las personas como son las políticas a la verdad a veces a algunas cuestiones en las que Nos quedábamos palidece no al lado de de la vida y la muerte cuando se cruzan en en la actualidad de Un país como se nos ha cruzado en las últimas horas hablamos de la semana compleja que tiene Rajoy por delante con esa comparecencia para hablar de las pensiones con el eco de las manifestaciones de las mujeres con todo lo que cada día vamos contando de esos sectores que empiezan a decir que hay de lo mío asusté dice que la economía trece qué hay de lo mío bueno con José Luis Sastre nos hemos hecho la pregunta de por qué está pasando esto que en este momento cuando la macroeconomía emite señales de que brillaban tres años sostenidos el estado de los de ánimo de los españoles cae Sastre se lo ha preguntado a Paco camas que es especialista demoscópico de Metroscopia que asegura que ahí está una de las claves de que el malestar social

Voz 1071 37:08 crezca pese a la recuperación económica Sastre buenos días a cualquier análisis Pepa buenos días hay que entender la manera de entender que tiene el Gobierno el Gobierno tienen unos papeles según los cuales puede hablarse en España de recuperación económica hay cierta contrariedad en el Gobierno porque en los papeles pone lo que pone emerjan ahora protestas en las

Voz 1727 37:26 calles que en plena parálisis política

Voz 1071 37:28 algo se mueva pero un gobernante tiene que

Voz 1671 37:31 a unir a la gente gobernante tiene que ver lo que dice la calle pero Rajoy se refería así

Voz 1071 37:36 la apuesta con ahora sí los datos son los que dice el Gobierno que son qué es lo que pasa de que esas encuestas Wes las expresiones de malestar

Voz 40 37:45 la mitad de los pensionistas que habían votado al PT están ahora mismo en tierra de nadie están el indecisión uno de cada tres votantes del PP son pensionistas o jubilados uno de cada tres

Voz 1071 37:56 Paco coca es analista de Metroscopia irá algunos datos clave por ejemplo más de la mitad de los españoles ve recuperación económica pero no la atribuye a la gestión del Gobierno por ejemplo que pueda existir recuperación económica no quita para que esté creciendo a la vez el malestar ciudadano

Voz 40 38:12 la tendencia actual de centrar el foco político única y exclusivamente en un tema como en Cataluña eso está generando un estado de ánimo que de alguna manera está grabando el malestar y el descontento con la ciudadanía la ciudadanía española está percibiendo que la economía está mejorando a nivel general pero su situación personal no se está traduciendo todavía en una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos

Voz 1071 38:39 podrían preverse por tanto más movilizaciones en fin a la espera de que se note en el Congreso el efecto de que Ciudadanos haya levantado ahora el freno de mano por el momento el panorama es este parálisis política índices que hablan de recuperación económica y crecientes expresiones de malestar la sociedad no da muestras de estar inactiva mientras los partidos están pensando en las elecciones del año próximo estará en la agenda no que una vez que bajará la presión informativa sobre Cataluña todo lo demás José Manuel iba a emerger todo aquello de lo que no no sabíamos ocupado no

Voz 8 39:08 claro claro yo yo no creo que quizá entendió mal el estado de ánimo caiga sube el estado de ánimo el estado de ánimo sube muchísimo la la la seguridad y la progresiva da seguridad para salir a la calle para reivindicar sea uno un pensionista sea uno o lo que sea Iggy y lo malo creo lo malo es que a medida que se acerquen las fechas electorales el debate Se enturbiar a cada vez más por oportunismo por oportunismos porque aquí no se libra nadie por la ansiedad del voto y bueno lo hemos tenido hace poco un ejemplo con esto a subidas de sueldo de los funcionarios pasará con los pensionistas naturalmente que pasará ahora con otros sectores porque ahí está el pescado que hay que vender porque faltan meses y catorce doce catorce para la primera convocatoria no sabemos muy bien cuánto para la otra ojalá los problemas como decías hace unos minutos de verdad los problemas de la vida y los problemas del dinero quiere llegar a fin de mes ojalá se discutan hice debatan con la cabeza un poco fría con las posibilidades que hay delante con aportaciones sobre números sobre lo que es posible indeseable hacer ojalá no tengo muchísimas esperanzas de que eso ocurra Galán sí

Voz 26 40:30 lo hace unos días leía un artículo Antón Costas que me pareció muy interesante y muy ilustrativo de lo que creo que está pasando y que poco coincido con José Manuel en en el diagnóstico él hablaba del efecto túnel que consiste un poco en que cuando todos estamos metidos en un túnel en el coche parados Isabel vimos que hay hay un atasco que va para para largo oí en fin que no vamos a poder salir y bueno pues todos nos quedamos tranquilitos nadie le da el claxon te quedas a esperar y asumes que que no queda otro remedio cuando de repente ves que por el carril izquierdo e los que los coches que salen en el carril izquierdo empiezan a moverse Easy empiezas a ponerte un poco quieto porque tú no te mueves resulta que el Derecho se mueven va rápidamente y tú sigues parado dices bueno esto que es no se supone que el estos está recuperando yo no me muevo qué haces pues ocupa el carril derecho el carril izquierdo provoca puso pues una manifestación no yo creo que que un poco lo que está pasando sexo que el repaso acto la redistribución de esa recuperación no se está produciendo de la forma que sea de una forma que la sociedad perciba que sea justa y ese es un problema que creo que Rajoy no ha captado el debe mirar todas esas cifras macroeconómicas que seguramente pues dicen que efectivamente España está está creciendo incluso más que otros países europeos pero eso no quiere decir que toda la gente se beneficie de ello o que una inmensa mayoría de la gente normal se beneficie de ello no

Voz 1671 42:02 bueno yo creo que si el debate poquito a poco va girando hablar de Paul críticas públicas concretas y no tanto de la política de partidos de sube tal en las encuestas baja yo creo que ya es una buena noticia sólo que pongamos el foco en eso disfrutamos y la al Plan de Vivienda puede ser mejor peor cómo se puede diseñar para que sea más eficiente no qué hacemos con las pensiones tocamos todas tocamos las mínimas como puede tener una traducción más efectiva en solucionar un problema que de fondo que es que salimos de la crisis con una situación mucho más desigual que como entramos tenemos una desigualdad ancla la mucho mayor tenemos un reparto de los costes de la crisis que no ha sido equitativo y ahora evidentemente diferentes sectores van a presionar para conseguir lo suyo y por lo tanto quien tenga más capacidad de movilización y más peso numérico va a tener más oportunidades de revertir esos nuevos beneficios aquí es donde el Gobierno sí tiene cierta sensibilidad cierta astucia tendrá que distribuir ese nuevo crecimiento de tal manera que recaiga en sectores que

Voz 8 42:56 a lo mejor nos están movilizando pero que sí son

Voz 1671 42:59 los más vulnerables yo creo que entre los pensionistas se puede ver claro pongo un ejemplo tenemos ocho coma siete millones de pensionistas pero de ellos uno coma dos cobran una pensión menor a seiscientos euros complementada muchas veces con pensiones de viudedad que además normalmente son mujeres que tienen no contributivas bueno sí a mi me dijeran tengo que repartir diez dónde metería esos diez extra que puedo repartir evidentemente tiene que ir para ese sector es decir tenemos que entender que a veces tapamos el debate de manera general diciendo bueno los pensionistas son todos los pensionistas iguales pues los jóvenes tienen todos los jóvenes las mismas dificultades de empleabilidad

Voz 8 43:33 es verdad que a ponernos que no tienen

Voz 1671 43:36 el abandono escolar que no los podemos recolocar de ninguna manera ya hay que recalificar los muy bien porque no tenemos también esa sensibilidad para mirar a esos sectores cuya voz nos escucha porque no tiene los recursos para movilizarse pero que yo creo que están

Voz 10 43:49 la base de los problemas de desigualdad que tenemos en España

Voz 26 43:51 es que probablemente los jóvenes sean la la próxima movilización que no espere porque si te fijas la movilización de pensión de pensionistas y de mujeres no es porque si los pensionistas han asumido durante estos años de crisis el mantenimiento de muchas familias todos conocemos casos de personas que con su pensión ido a hijos y mal incluso a nivel más efectivamente IN a eso de las mujeres en fin a la precariedad laboral a quién más afectados a las mujeres y el paro durante estos años también osea no es casualidad que eso se produzca ahora hay por tanto esos sectores que son los que más han sufrido en la crisis y que ahora les está en explicando que hay una recuperación sin no notan en sus propias vidas esa recuperación pues las movilizaciones está asegurada

Voz 1727 44:37 hace otra pausa ahora hay hablamos después del Valle de los Caídos arrastramos en España algunas cosas algunos problemas conflictos que parece mentira que a estas alturas tengamos que seguir hablando de esto

Voz 41 44:52 Putin ha visto pero los pesqueros sin polizario claros descensos si bien avisó pasajeros y se va

Voz 1727 50:40 una carta desafiante a los senadores en la que les decía que si quieren saber del Valle el ex espera gustosamente la abadía Andrés Perelló Secretario de Justicia del PSOE muy buenos días

Voz 13 50:50 hola muy buenos días el prior está obligado a acudir al Senado o es opcional

Voz 54 50:56 vamos a ver estamos obligados todos los españoles sacudida cualquier comisión de investigación está en la Comisión de Justicia no tendría una obligación legal pero claro si no acudimos a la llamada de las instituciones democráticas que nos representan a todos vale damos para eso que estamos en la basílica de un monumento que representa lo que representa pues lo que estamos haciendo es una soeces reverencia a la democracia española seguramente el prior como ya tanto tiempo junto a un famoso allí ha tomado parte de él y creo que estamos de debajo dólares estaban por debajo de los árbitros en sí

Voz 1727 51:30 han contactado ya con Ricardo Blázquez

Voz 54 51:34 bueno yo creo que no porque la propuesta nace mi compañera Ander Gil hoy el senador que se dirija a Ricardo Blázquez Daniel Pedrosa en la propuesta muy acertada porque algo que en la que fila episcopal de este hombre que no sólo falta el respeto a a la a la institución democrática que representa al pueblo español no no es que además no compras las sentencias Dopa

Voz 1727 51:53 claro eso en vía judicial tiene algún recorrido el incumplimiento de la sentencia bueno vamos