Hoy por Hoy (12/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1727 00:11 son las diez las nueve en Canarias la madre de Gabriel Cruz ha pedido esta mañana que no se extiendan mensajes de odio por las redes sociales después de que se haya detenido a la actual pareja del padre del niño como principal sospechosa de la muerte del pequeño el pleno de la Diputación de Almería se encuentra reunido hasta ahora para decretar tres días de luto oficial en la provincia Almería Javier Romero

Voz 2 00:33 sí pues vamos conociendo algunas reacciones del día después del mazazo la madre del pequeño Gabriel a través de un comunicado para los medios decía esto

Voz 3 00:39 yo en mi pescaíto está nadando hacerse si hoy está bien yo soy les gustaría que esto terminara con un mensaje

Voz 4 00:47 positivo uno con con

Voz 1995 00:50 Melissa además ha pedido respeto que no se lancen bulos otra

Voz 2 00:52 desde internet el funeral será mañana en la catedral de Almería la capilla estará en la Diputación en el patio de luces donde hoy esos tres días de luto oficial el presidente de la Diputación de Ávila Mata hablaba en la SER

Voz 5 01:02 primeramente pero haremos que el Estado a veces Mini ya a la docencia es quinientos a partir de ahí creemos que para mayoría o por ahí y basta totalmente a disposición

Voz 4 01:14 la capilla ardiente del paro en el patio de luces

Voz 2 01:16 diputación emotivo el minuto Pepa de silencio que ha guardado las nueve en el colegio del niño

Voz 6 01:21 lo de este centro desaparecido el pasado día veintisiete de febrero en Las Hortichuelas Níjar Si quiere trasladar su pésame a su padre y a toda la familia por esta trágica pérdida

Voz 4 01:30 sonido del director Diego Plaza de este colegio donde estudiaba

Voz 2 01:32 el pequeño Gabriel así novedades en torno a la investigación sigue detenida la pareja del padre Ana Julia en dependencias de la Comandancia la Guardia Civil

Voz 1727 01:40 gracias Javier Romero y la Comisión del Mercado de Valores ha dado luz verde esta mañana la oferta de ACS para comprar Abertis Antonio Martín buenos días

Voz 2 01:48 buenos días Pepa con esa decisión tanto esa oferta como la de la italiana Atlantia por la concesionaria cuentan ya con la aprobación de la CNMV ambas empresas recordemos confirmaron la pasada semana que estaban negociando para intentar llegar a un acuerdo sobre esa operación amplía Eladio mejor

Voz 0527 02:01 como dices a esta segunda utilización de hoy llega cuando hace Si Atlántida reconocen oficialmente que mantienen contactos para una posible actuación conjunta para hacerse con el control de Abertis que de cristalizar evitaría una guerra de opas entre ambas en relación con esas sopas ninguna de las dos empresas ha salvado aún el trámite pendiente con el Ministerio de Energía que les ha pedido información adicional sobre sus intenciones respecto a la empresa española de satélites Hispasat

Voz 2 02:27 en filial de Abertis el Gobierno considera que una manera de que no sigan subiendo los precios del alquiler es construir más vivienda nueva argumento que ha defendido en la SER el director general de Vivienda del Ministerio de Fomento Antonio Aguilar la respondido Javier Gil experto en vivienda de la UNED

Voz 7 02:39 si existe un mecanismo crespones mayor oferta en el mercado lo que no puede ser es que sea ya prácticamente parado la construcción de viviendas en las principales ciudades españolas y que sin embargo la demanda siga aumentando señora mirar habla de la necesidad de

Voz 8 02:55 construir más viviendas en un país donde hay más de tres millones y medio de vivienda lo que tenemos que hacer es que los de los principales tenedores de esas viviendas como son las haré con dos inversión bancos introduzcan esas viviendas en el mercado tres tiempo

Voz 2 03:10 información de su comunidad

Voz 1 03:13 cadena SER Madrid Madrid ya no será

Voz 9 03:16 es necesario estar empadronado en la capital para solicitar el bono cultural para jóvenes lo acaba de anunciar la alcaldesa Manuela Carmena que ha actualizado además las cifras del número de usuarios Comisión de Cultura Plaza de la Villa Felipe Serrano buenos días buenos días más de ocho mil jóvenes están beneficiando

Voz 0622 03:29 ya del bono cultural que puso en marcha el Gobierno municipal a propuesta del PSOE Manuela Carmena acaba de defender el buen funcionamiento de esta iniciativa cuya forma de gestionar ha merecido duras críticas y fuertes reproches por parte de la concejala socialista Mar Espinar el número de usuarios ha aumentado tras una etapa de estancamiento dado que se ha extendido también a los jóvenes que no están empadronados en la capital y el PSOE le ha dicho a Carmena que necesita un curso de gestión pública en materia de cultura la alcaldesa se ha defendido diciendo que esas críticas son pobres además de miserables Eden muy poca altura política

Voz 9 04:04 los trabajadores del centro logístico más grande que Amazon tiene en España el de San Fernando de Henares aquí en la región amenazan con ir a la huelga antes del día del padre si no avanzan las negociaciones para renovar el convenio allí trabajan unas dos mil personas Serena es Javier Galicia

Voz 2 04:16 cuenta atrás para la que podría ser esta semana la primera huelga de trabajadores de Amazon en España serán el centro de distribución de San Fernando de Henares con dos mil empleados mil cien de ellos indefinidos la mayoría aprobó la

Voz 4 04:26 Olga tras dieciocho meses de negociación infructuosa

Voz 2 04:29 sobre el convenio colectivo restó de mamá

Voz 10 04:31 Europa nunca antes mejor asambleas ni con tanta abrumadora mayoría ha dado este pasado puede ser

Voz 9 04:38 el comité que serán los días previos

Voz 2 04:40 el día del padre Amazon dice que cubrirá el servicio desde sus otros centros de distribución en Europa

Voz 9 04:44 y en media hora Francisco Granados está citado en los juzgados por la querella que interpuso contra él la presidenta madrileña Cristina Cifuentes siete grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 2 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:21 es es lunes sí lo es en muchos sentidos les lunes en demasiado sentido venas empezábamos a entender la luz que iluminó este país el pasado jueves apenas digo demos ahora como la rutina la política y la tragedia ocupan su sitio natural la pregunta llegó como un puñetazo en el estómago justo antes de la hora de comer porque

Voz 12 05:42 a última hora sobre el niño Gabriel Cruz desaparecido el pasado veintisiete de febrero en Níjar en Almería la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del menor y además ha sido detenida la pare la actual pareja del padre que era una de las principales sospechosas

Voz 13 06:01 la noticia es con él todo lo demás cierta distancia y eso que es hoy doce de marzo escalofríos a escuchar sus gritos frente a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería

Voz 14 06:13 mi contenido no Rennes que

Voz 16 06:19 eh

Voz 14 06:23 a mí no

Voz 17 06:40 eh

Voz 1995 06:43 en fin escuchan hoy por hoy hoy además vamos a hablar de ruido porque esto es la radio ya saben ustedes que además es ruido silencia

Voz 18 06:57 estabas

Voz 1995 07:03 Del Bosque muy buenos días muy buenos días hoy es muy lunes señor muy lunes así que necesitamos cinco motivos para seguir viviendo motivo número cinco

Voz 19 07:11 por qué un hermoso día en casa se puede ir al traste si de golpe dentro de casa empieza a sonar esto si abres La Ventana el escuchas así

Voz 20 07:26 el día te convierte en en externo nos viable recta al ánimo baja bajar a la salud basureros Nos hemos ambientado pero

Voz 19 07:33 hoy vamos a hablar del ruido y queremos que les envía los ruidos con los que convivía seis nueve nueve once treinta veintidós coge el móvil lograba el seis nueve nueve obstetricia veintidós lo recopilamos

Voz 1995 07:43 es todo ese impresionante cuando uno empieza a pensar realmente el ruido que les rodea esa impresionante darse cuenta de del estado de agitación en el que vimos todos absolutamente todos motivo numerado

Voz 19 07:53 cuatro porque cuando el director de cine Fernando Colomo entero que tenía que venir al hoy por hoy esta fue su reacción así porque al final convencido Hice viene con la pronta de su peli la tribu la gran Carmen Machi

Voz 1995 08:11 te iba número tres por qué tanto en el deporte

Voz 19 08:13 en la vida es muy importante que tren ánimos hoy hablaremos de las arengas deportivas de las historias que hay detrás de ellas con el periodista Luis Hermoso

Voz 1995 08:22 lo vamos a hacer después del triunfo de la selección española de rubia hace pocas semanas hablamos con Jaime con el capitán estuvo en este estudio hablándonos de lo importante que es arengar pasito ya del Mundial estamos a un paso a hablar de buenas arengas lo haremos con las historias hermosas motivo número dos

Voz 19 08:37 por qué hoy vamos a hacer lo de experimento muy arriesgado que puede tener efectos secundarios vamos a informarnos de la realidad a través de medios que normalmente no miramos

Voz 17 08:47 dios

Voz 19 08:49 pero yo no lo va a explicar Eva Cruz quiere voluntariamente pinchar su burbuja informativa

Voz 1995 08:55 es verdad vivimos en un entorno de confianza de confort que nos hace ver solamente aquellos medios en los que creemos que está la verdad despreciados todo lo demás y hemos hecho ese ejército

Voz 19 09:05 a hoy

Voz 1995 09:06 tampoco puede ser motivo que hoy final

Voz 19 09:09 Mente no hay investidura en el Parlament de Cataluña y eso siempre es motivo de alegría para algunos diputados unos

Voz 21 09:15 sí de actos cantando hasta nos han dejado un rato salir

Voz 1995 09:19 es no es el diputado que dijo lo de S

Voz 13 09:23 en ese a ser muy bien y harta aquí lo motivo para seguir bebiendo

Voz 1995 09:31 gracias Raúl parece mentira pero han pasado ya siete años del tsunami que a día de hoy se hace muy evidente dicen los vecinos de la zona con los muros que han puesto

Voz 4 09:41 impidiendo que se vea el mar desde muchos muchos lugares tocarle muy muy buenos días es como un cárceles algunos claro ya dos mil once efectivamente un gol fue este el desastre de Fukushima I y todo lo demás dos millones unos países pero la sensación de

Voz 1995 09:59 cada pasar entre muros de que no se puede es como decir una cárcel para esta comunidad protegidos eso sí pero mirando una un muro de cemento tan alto bueno pasa será años todavía quedaba mucho que hacer allí es así y mucho menos se ha resuelto vimos algunas imágenes hace un tiempo sobre cómo la vida quedó congelada y lo que dicen ahora los vecinos de esta gente que vive en la zona en la comarcas que han puesto en los muros de hormigón tan alto hasta de siete metros ocho metros de altura y eso es lo que Donald Trump pero con motivos más Juma cero contra la natural Adese siete años de ese tsunami son las diez y diez minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 22 10:43 hola qué tal va la mañana buenas noticias para compartir con todos aquellos que buscan buenos precios en electrónica y electrodomésticos si eres de los que comparan precios aquí allá algo más antes de decirte asegura tez de lo que ese precio incluye por ejemplo los tecnoprecios de El Corte Inglés e incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos financiación envío puesta en marcha seguros gratis garantía de satisfacción es el momento aprovecha ahora ya adelanta te al calor el Hipercor y El Corte Inglés porque aunque el tiempo ahora no acompañe el calor siempre acaba llegando y ahora puedes financiar tu equipo de aire acondicionado hasta en veinticuatro meses además incluye hasta un veinticinco por ciento de descuento y un diez por ciento en la instalación también tienes financiación de hasta veinticuatro meses en electrodomésticos y un quince por ciento de descuento en lavadoras y secadoras a partir de trescientos cuarenta y nueve euros la guinda la ponen los tecnoprecios de El Corte Ingles con cien euros de descuento en convertibles HP a partir del novecientos noventa y nueve euros recuerda elige los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 17 11:54 más feliz estaba en Canarias

Voz 23 12:06 cinco linda con hoy a Trump

Voz 1 12:08 de Facebook becas los tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera ser

Voz 24 12:19 y la primera fuerza política del Parlamento se llama

Voz 1 12:24 Cataluña pero no gastan Avatar arrancará hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 25 12:33 nada me encontraré autopista somos porque a mi coche la impregnando Acerinox remonta de Línea de la orden a los y la ciencia así a los que Luis el padrón

Voz 1 12:46 bueno pues esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puedes asoció puede ser Rosal cuando ese día

Voz 17 12:54 finalmente amanezca será por magníficas mujeres

Voz 1 12:58 se corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 26 13:06 en este

Voz 27 13:14 seamos realistas

Voz 1995 13:16 tu pareja puede abandonar te hundida

Voz 1 13:18 el respeto Braulio siente voy a tus amigos de Facebook oyentes pueden dejar de seguir el bloqueo jefe puede echarte

Voz 28 13:32 trabajo Braulio hay quienes al puerto en la vida es incierto estar pendiente de un joven que Monroyo pero tranquilo algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto que veía Dani

Voz 29 13:46 se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas perdón

Voz 30 13:51 el camino siempre estaremos

Voz 1995 13:55 contigo

Voz 31 13:57 desde que empecé a oír las

Voz 19 14:05 la cinta que un momento disparate a pensar compara este al contratar tu seguro de vida veinte la mutua con tu seguro de vida como su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua concreciones en Mutua punto es

Voz 32 14:29 si tienes penoso pitidos en los oídos Tommaso sonó Beat una cápsula el día de esas molestias auditivas recuerda a menos sonorico consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 33 14:41 sabes lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte que es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos memorando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 1 14:55 SER Deportivos a las tres de la

Voz 13 14:57 tarde o una hora menos en Canarias con parada en Cisco José Delgado Gal

Voz 34 15:02 de sus vídeos en You Tube conjuros este autor esconden mutuo

Voz 35 15:09 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 36 15:16 Sito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 37 15:28 buenos días para los hola qué tal mira se acerca el Día del Padre seguro que dudas entre un regalo practico o una experiencia única y toda una vez regala audición hasta el veintitrés de marzo gays te ofrece hasta un cuarenta por ciento de descuento un audífono seleccionados sí sí cuarenta por ciento de descuento sólo hasta el veintitrés de marzo reserva visita en tu centro ahoga es más cercano llamando al novecientos ochenta y tres cincuenta y siete cero siete it in

Voz 1 15:52 formará sin compromiso cuando se lo ponga no sabrá vivir sin el Ganges

Voz 1995 16:03 diez y dieciséis una hora menos en Canarias hoy es doce de marzo Eso quiere decir que ayer fue once de marzo es bueno no olvidar

Voz 38 16:16 hoy me eh de tal calado

Voz 39 16:53 no

Voz 40 16:55 eh no no eh

Voz 1 17:17 es lo que sobre la M30 siguen siendo la oposición

Voz 41 17:21 pero a la actualidad el Madrid se suma una última hora e Isco ha habido una explosión hace unos minutos eh que las vías que las vías al parecer no hay heridos según las primeras impresiones los detalles con más precisión parece que en la que la otra explosión somos referido a la de la vía de la bien al parecer otra explosión en la red de Cercanías Kenia Cabrera

Voz 42 17:47 el jueves de marzo hay mucho agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutiva

Voz 41 17:57 en la verdad

Voz 27 17:57 la estación famoso esta mañana jueves once de marzo puesto en fin que no que no que le te Madí Doyen que hablamos diez para que se les no

Voz 1 18:13 a confirmarlo sumiso y media la existencia de víctimas

Voz 17 18:15 mortales atentados

Voz 43 18:20 de nuevo con todos excederse para comentarles la situación que se está viviendo de auténtica crisis en Madrid al menos cinco explosiones se han registrado tres de ellas en las inmediaciones de Atocha en un convoy entre un tren de cercanías

Voz 27 18:41 entrenamos venga vamos en la terminal uno Olympiacos GRE en la isla

Voz 44 18:56 ah sí

Voz 45 18:59 no

Voz 46 19:08 eh

Voz 47 19:14 yo he venido a que bombea impresionante entonces por el pleno salió corriendo nosotros lo hemos bastaba venido Live yo lo demás hablar Cigüela impresionante eran chicos lo sujetaba de digamos que lo que ha hecho como vale en lo que mire mire yo venía a la digo en ella conté ante ante veinte entonces venga tener miedo por editor como lo intentó llamarlo y compañía qué tal es lo que se ve hay gente corriendo bache en la parte de porque están haciendo aquí un polideportivo te vaya está hecha están aquí en un aparcamiento por dónde salir entre las barras gente saliendo

Voz 39 20:34 te ya que a mí Almonte hemos salido corriendo si no sé que desalojar vamos cuando estamos intentando desalojarlo ha habido una segunda explosión no se veía nada más lo que existe es que cuando estábamos saliendo pues decía que había gente que estaba hecho que ya había habido vagones hacen danos vi que había gente que sabía estaba allí es por las bombas breviario inventarme que sale al lo que

Voz 47 21:00 a lo mejor es tener poder hay en enero y ahora mismo con Belén creo que ha sido lo entiendan el primer como imponernos atravesó cuatro personas

Voz 41 21:30 punto viraje a varias informaciones de servicio público en vamos a ver eh de las líneas de Cercanías con origen o destino Atocha están suspendidas son la práctica totalidad de las líneas un millón de viajeros diarios las utilizan debe saberse también que la compañía Metro hay mucha como estar seguro los habrá que mover estima

Voz 48 21:56 eh

Voz 11 22:00 no

Voz 49 22:05 José Delgado

Voz 50 22:07 es realmente lo que estoy viendo es muy difícil de los escribirse en tener muchísima sangre fría estoy como a diez metros del convoy y de cuatro vagones que es el que ha estallado cerca a unos quinientos metros de la estación de Atocha si realmente hay dos don es completamente destrozados convertirse en hierro en su interior con gente que está entre los hierros y se forjan no aproximadamente hay unos cien policías y bomberos trabajando aquí las escenas que se cebó en describir son son de los dos son de pánico hay varios muertos Iñaki era externa realmente aterrador

Voz 41 22:55 con firmas que hay entonces muerto no

Voz 50 23:00 del del tren de cercanías sólo había en el interior del mismo en el interior hallaron los cuerpos euros Él que en todo que cuanto porque hay personas de las buenas gentes reanudarán en se espera los cuerpos apoyándose en la escena de los cristales rotos entre bueno pues muy muy complicado que hay gente siento yo la gente me como los

Voz 41 23:33 sí

Voz 38 23:38 como muy mucho de ambulancias para el traslado de saque

Voz 1 23:49 hace falta

Voz 38 23:52 aquí que ya no dan más de la vez de los trabajos que están realizando

Voz 51 24:01 hemos más que se ponga a disposición del servicio del Summa y también por favor que los heridos leves acudan por supuesta ahí no hagan uso del servicio de ambulancias porque son necesarias

Voz 52 24:12 me lo aproximadamente unos dos veces Lehman plástico

Voz 50 24:24 la información oficial que maneja el juzgado de guardia del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional cuyo titular es Juan del Olmo son cinco personas fallecidas en Atocha y quince personas fallecidas en Santa Eugenia son datos oficiales de la policía desde el lugar de los hechos le confirma al juzgado de guardia desde este punto a los está coordinando también en este momento

Voz 41 24:45 el Supremo me estaba hablando diciendo Marta Gómez Montero que han suspendido la programa del día no

Voz 50 24:50 en simplemente decir eso pues como no podían Jerez otra manera el Partido Popular Mariano Rajoy ha suspendido los mítines que tenía esta mañana eran me refería especie digitales pues que elegimos en la caravana

Voz 41 25:02 la arqueta convertido este día a día para la historia este quince de marzo estaría en la Historia pero está ya en la historia de nuestro país caer diversión pasando el momento sea preciso pasar podemos convertirlo en un día histórico después contra la democracia unos días después España convirtió aquel día histórica que histórico María saber todavía no es posible el drama está ahí como reprobada bien lo que está además yo pienso en eso mucho la angustia de todos los familiares de quiénes iban a coger el tren que no saben haberse están heridos muertos han salido ilesos coger el tren no cogieron esta sesión extraordinaria Rusia que podemos imaginar en el momento actual ETA se ha apoderado de Jesús que sugieran lo que derroteros que nos cuente lo que ha vivido usted Jesús

Voz 50 26:04 pues mire en el Premi Banc dormitando de repente escucharon una explosión podemos apostar por lo público en lógicamente no ha sido el mil vagón pero se veía el fuego a través de los golpes las ventanas porque los techos cuando me bajo del Tenerife que estaban reventados al hacia arriba y bueno he visto cómo para él se hace unos días el ritmo con las fuerzas de mercancías

Voz 41 26:26 habría que hay un dato relevante es que el sido para

Voz 50 26:35 a quién se lo parece la vez por primera vez quitando o compraría de la colocación de las bombas a pesar de los creo que lo que iba a cinco civiles que confirman aspectos en la habitación en la que hice confirman que los artefactos estaban colocados

Voz 41 26:55 que no te va a tener la calma con los datos que lo hemos confirmaron fuentes oficiales es que hay al menos entre treinta y cuarenta muertos ocho ha sido una secuencia de tres cuatro bombas está todavía por considerarla con más años en Atocha Santa Eugenia y el Pozo posiblemente no Entrevías y ahora mismo oficialmente ya está manejando la cifra cerca de

Voz 1995 27:27 catorce años después es imposible

Voz 53 27:36 que hay un seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos dos los Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizaron nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones semiene directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para tus vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero

Voz 54 27:58 la línea directa una compañía Bankinter el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman Ahmet porque han sido Met contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 55 28:13 sí

Voz 19 28:17 sigue hoy por hoy en cadena

Voz 1 28:19 SER punto com y en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 33 28:29 como tú los habrás todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pascua favorito los obras todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizáis SER Deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 17 28:48 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 19 28:56 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los comunistas que siguen sin saber porqué nos hace llorar la cegó

Voz 1 29:03 ya su próximo destino profesional una sustancia con la que las te hoy selección de de sus depredadores osea otros para los que quieren incorporar un icono de runner en navegadores y buscadores ya sin hacer runner hay con un movimiento social y deportiva que pide a los principales buscadores la incorporación del icono de Brynner SER Runner o disfrutar de un paisaje blanco inmenso Roy llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas en Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 56 29:37 el hollín que de un programa o El lector de Cadena Ser punto com tienen derecho a saber en qué registro género se les dirige el periodista para deducir si los contenidos tienen un sesgo personal del periodista mayor o menor

Voz 17 29:50 por en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta corren nuevos tiempos excusarnos

Voz 19 30:22 durante

Voz 57 30:23 estos estos años contigo ido perdiendo algo de perder de vista de agilidad lo único que sigue como el primer día es la ilusión

Voz 1 30:34 los elige hipoteca naranja de ING con el precio que buscas comisiones encuentra la ONG

Voz 58 30:44 pesquero sin los descensos si bien avisó pasajeros y seguras

Voz 59 30:50 porque es el treinta y uno de marzo Santa Lucía les regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar decesos ningún regalo diré

Voz 4 30:56 el sorteos consulte los destinos

Voz 59 30:59 civiles y las bases de la promociones Santa Lucía punto eres buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía estamos cerca está seguro

Voz 22 31:09 quieres que la primavera entre en tu armario Cunit marque en Hipercor pila con los diseños más actuales para toda la familia Tous básicos más esenciales zapatos y complementos acércate te estamos esperando hijo más que un buen precio en Hipercor

Voz 19 31:28 pues la ayudarle buenas llamaba porque quiero estar alarma si éstas

Voz 9 31:33 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 19 31:37 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad

Voz 60 31:39 suena para que les hoy mismo la alarma instalarla

Voz 1 31:42 protege tu hogar con la alarma Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 32 31:52 si tienes pitidos en los oídos toma sonó Beat una cápsula el día de su vida Libia esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 1 32:04 Juanjo Ruiz muy buenos días qué tal muy buenos días menudo problema que he tenido seis Mi hermano se ha ido a Brasil a jugar un torneo de basket control

Voz 61 32:11 equipo ISE ha dejado aquí las zapatillas que pasa que el sin ellas que no mete una así que hecho pues enviarse las con correos porque correos hace llegar tus envíos a todos los destinos con garantía de entrega el mejor precio del mercado así que ya sabes si necesitas así hacer envíos internacionales paquetería internacional de correos

Voz 1 32:30 algo muy nuestro informa ten con correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 1995 32:37 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido me parecía importante catorce años es puedes recordar lo que ocurría un once de marzo en la ciudad de de Madrid algo que todavía han pasado años vuelves a revisitar ese archivo sonoro de la Cadena SER y sigue siendo algo extraordinariamente emotivo y hoy es lunes como empezamos el diciendo que es un lunes muy lunes hay que decir hay hay un para últimas horas eh un hombre ha sido asesinado a tiros en Madrid al parecer dos individuos le han disparado desde una moto unos vamos a ir hasta Valencia rápidamente hay unos SPE nuestro compañero Juanma Graner porque una persona ha muerto al estallar una caseta en la pirotecnia Ricardo Caballer Juan desde Radio Valencia buenos días

Voz 0882 33:17 buenos días Toni Così el siniestro se ha producido pasadas las nueve y media de esta mañana en principio no habría más afectados por la explosión de la que se desconocen las causas ha destruido todo totalmente una de las casetas donde se montan los artefactos pirotécnicos el plan de emergencias de la pirotecnia ya se ha activado también siguen en el lugar los servicios de emergencias y hay que decir que estamos en la semana que tiene que ver cómo se plantan las Fallas en Valencia la la fiesta grande bien pues la pirotecnia Ricardo Caballer que es una de las más señeras de la Comunitat Valenciana tiene previsto precisamente disparar la tradicional mascletà de la plaza del Ayuntamiento el próximo día quince también es la encargada este año de la Nit del Alba que es el espectáculo pirotécnico de la Nit de la planta que es la noche en que se levantan los monumentos falleros también el próximo

Voz 9 34:01 día quince así que bueno en fin malas

Voz 1995 34:04 gracias Juan por la información y por supuesto seguimos muy pendientes se hubiera cualquier última hora sobre la investigación de la muerte de Gabriel lo conocerán ustedes como siempre en la Cadena SER es casi difícil definir la palabra ruido porque hay muchos tipos de ruidos y el diccionario además expides explicita bien cuando hablamos de ruido a qué nos referimos pero vivimos tan rodeados de todo tipo de ruidos no solamente el sonoro sin esa intoxicación permanente de información la explicación que dicen algunos en fin estamos rodeados de de ruido algunos oyentes estos días no han enviado han tenido no sé si decir han tenido a bien enviarnos sus molestias los ruidos que con los que conviven algunos serbios que conocemos bien todos

Voz 15 34:45 ah

Voz 62 34:50 es el sonido de alguien que vive cerca de un aeropuerto

Voz 1995 34:54 algunos ruidos que provocaban nosotros mismos en la noche

Voz 63 35:05 obras los ruidos de las obras

Voz 1995 35:29 distribuidos puntuales indiscretos esto que van a escuchar es una cisterna no lo parece parece el Halcón Milenario pero realmente es una cisterna

Voz 13 35:46 hay demasiado ruido que da igual porque nadie escucha

Voz 1995 35:57 la semana pasada leímos con mucho interés el reportaje diario The Gardian que se hacía precisamente esa pregunta según la Organización Mundial de la Salud el ruido es paradójicamente un contaminante silencioso paradójico e silenciosa por por lo ignora el ruido puede provocar depresión estrés diabetes y hasta ataques cardiacos hablamos de limitar ilustró el plástico porque no es biodegradable pedimos los aerosoles vamos eliminando progresivamente los motores diésel porque contaminan el aire pero qué pasa con el Ruiz estamos haciendo lo suficiente para acallar todo ese ruido hasta última es retórica la ciudad más ruidosa del mundo es Tokio París y nos ha pasado algo vamos a contar o Nicolas Hayek Nicolas Ballester buenos días

Voz 28 36:36 hola buenos días llevamos a Nicolás para

Voz 1995 36:38 mentar este esta información sobre el ruido y lo primero que nos dijo Nicolás es no Tokio no es muy ruidoso esa fue tu respuesta

Voz 28 36:47 sí sí realmente la noticia a mí también me sorprendía porque la sensación general es que el silencio es una prioridad en Japón para que tenga una idea donde en el móvil el móvil siempre siempre siempre esa el modo silencio yo nunca he escuchado mi móvil igual que no he escuchado nunca en ningún voy dentro el metro o el autobús en ningún lugar público

Voz 1995 37:12 pero en cuanto has empezado a investigar sobre lo que te hemos contado a nosotros nos vas a tener

Voz 28 37:17 la razón pero no totalmente estoy desde la verdad que en un principio ante mi sorpresa me puse a investigar un poquito realmente el toque de la número uno en ruido vamos a ver algunos ejemplo notorios

Voz 1995 37:30 vamos a ver que que has encontró

Voz 28 37:32 por ejemplo un ruido así para empezar una calle no ruidosas en digamos el estándar de de dos ruido

Voz 1995 37:41 este es el no ruido japonés aquí jugamos con el volumen buenos muy arriba a dar la sensación pero él no ruido es ruido

Voz 28 37:57 me interesa ese problema no ruido siempre ruido tenemos un ruido constante que convertimos derruido blanco que nos da la sensación de que no hay ruido pero sí está siempre ahí permanentemente

Voz 1995 38:09 vale uno nuevas que más que que más sonidos tienes

Voz 28 38:12 venga que te Nawal que tengamos a sí que sabemos lo que estamos escuchando

Voz 19 38:21 no

Voz 28 38:23 el sonido de Pyeong de todas las estaciones de metro en tenemos constantemente los anuncio de los genes que lleguen en los trenes que se va en un es un ruido constante con un altavoz que permanentemente hemos no está ladra

Voz 1995 38:46 Nicolás nosotros hemos puesto hace segundos los daba un oyente un sonido de la calle de noche como un ambiente festivo en Tokio

Voz 28 38:53 bueno el el sonido de una zona de ocio en Tokio es un ruido realmente impresionante eh no si lo escuchamos hondo y un poquito para que vayamos a ver si podemos percibiendo que el ruido de la calle ruidosa de una zona de ocio vamos a escuchar al Szabo se vamos a escuchar esa voz de la de restaurante que nos llama para que entremos que siempre hay en la calle gente en la puerta de la calle gritando para animar a los Sansegundo entre dos mil y aparte de todo estas de esas llamadas tenemos un músicas que que no hemos solicitado queremos cedido instó en la máquina expendedora acción haciéndolos Milito constantemente de Kampala de sonido para animarnos a comprar a que no aceptemos que a ver si vuelvo a escuchar los gritos

Voz 1995 39:47 eh eh y por último Nicolás hay un fenómeno puramente japonés que es el Pachá cinco que es un salón recreativo que explicarlo hay un ambiente sonoro un global hay unos altavoces puestos pues imagínese una sala de recreativos apuestas aquí ahora que son más famosas con una música a tope por encima pero es que cada máquina tienen su propia música y lo que se produce es una locura como esta y pobres explica el ambiente de un Pacheco

Voz 28 40:23 un par cinco para que me lo más parecido al infierno en la tierra es un ruido atronador constante y permanente para que los los jugadores de cinco los símbolos moneda sino que se usaban algunas bolitas metálicas que se va naciendo pirado una serie de de mecanismo esa voluntad mecánica los jugadores pasan unas hice ponen las bolitas dentro de las de las de las orejas para taparse ellos mismos un poco para intentar darse dice ruido permanente y constante de verdad no podía hacer una idea

Voz 1995 40:58 pues la ciudad más ruidosa del mundo es Tokio Nicolás Ballesteros muchísimas gracias sancionara es impresionante es que no nos damos cuenta que así es el el esa contaminación silenciosa de la cara la la OMS es muy evidente por eso nos hemos decidió llamar a Jorge Pinedo porque en España existe desde hace años un ejército de abogados que luchan contra el ruido trata de Juristas contra el Ruido los responsables de las sentencias que protegieron a vecinos el ruido al aeropuerto de Barajas por ejemplo el presidente es como les decía Jorge periodo Jorge buenos días

Voz 4 41:28 hola buenos días es impresionante

Voz 1995 41:30 a no ser conscientes del ruido con el que vivimos de una forma muy cotidiana y no solamente las grandes ciudades porque tenemos esta mala costumbre de mirar solamente Madrid en cualquier entorno en cualquier ciudad en cualquier pueblo el ruido es extraordinariamente alto

Voz 4 41:43 sí sí sí al final todo el mundo en las ciudades sobre todo las asume ruido existente las calles no la propia definición de ruido es cualquier sonido no deseado entonces ya eso llevan componente muy subjetivo y en este sentido los ruidos digamos los que más molestas son los que más inútiles e los percibe al receptor

Voz 1995 42:03 claro que los más molestos en los mastines

Voz 4 42:05 es claro los que más molestan son los que tú entiendes que son eh gratuitos por ejemplo si tú tienes el sonido de una gota de agua que a lo mejor en un hotel que estás en silencio y el olvido goteando ese ruido no excede los límites permitidos evidentemente pero te está machacando totalmente y porque lo entiende además que es inútil Ximo

Voz 19 42:24 no cuando pasa una ambulancia cuando pasa de bomberos

Voz 4 42:27 el ruido es muy alto pero tú entiendes que eso están ejerciendo una actividad pública y social y demás entonces tampoco te supone tanto

Voz 19 42:35 pues estaban crecimientos alguien que se sometió

Voz 1995 42:37 a lo que entendemos como ruido un ruido notable pero de aeropuertos ruido de de la calle el ruido del tráfico que padecimientos tienen las víctimas de de servir a los que usted represión

Voz 4 42:47 cuando básicamente por los despachos de los abogados de unos digamos a estos todas las personas llegan con síndromes ansioso depresivos tratados con ansiolíticos eso básicamente es la enfermedad principal que te supone por el Estado ese de de angustia de de de no saber si esa noche vas a poder dormir bien o no cuando ya vas a casa pensando en el ruido en tu casa que decir que ya está contaminado por lo por los ruidos no dices luego a partir de ahí te llega la impotencia de reclamar a los ayuntamientos la solución de problemas sin que lo hagan pasan años y años años y al final pues en muchas ocasiones es que ir al juzgado

Voz 1995 43:22 pero yo creo que hasta que no llegamos a ese límite ya extremo donde hemos perdido la la la la la la cabeza por el ruido yo creo que hasta entonces no somos conscientes de que estamos siendo sometidos de forma permanente

Voz 4 43:34 poco a poco porque fíjate el el el corresponsal en toque decía al principio que era consciente del ruido que había en en la ciudad hasta que se lo has dicho tú y es que el ruido tienen un componente obsesivo muy grande tú el ruido a lo mejor no lo estás detectando aquel momento te das cuenta que tiene ruido y a partir que ya no te puedes evadir ya está estos rato pensando en el ruido que tengo en el portazo en el tacón de la señora de arriba o en el bar de abajo que está con las bajas frecuente estas chunda chunda machacando de la vida ahí eso al final te va recomiendo que es lo que te genera esos episodios de angustia de depresión de estrés lógicamente tienes que ir a a

Voz 1995 44:11 el a la que tiene una parte de percepción Antón ya digo yo creo que si la pregunta es que es como cultura que la de España el ruido es más comprado con países nórdicos donde donde sea

Voz 4 44:23 sí sí sin duda sin duda ahí la clave la muestra de ello es que España ha sido condenado tres veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso López ostra en el noventa y cuatro Moreno Gómez en el dos mil cuatro y esta última de Cuenca forzoso en el en enero del dos mil dieciocho aquí estamos acostumbrados a vivir en la calle los ayuntamientos no despliegan realmente eh toda la actividad necesaria para para para controlar todo ese tipo de ruidos aquí las terrazas proliferan como hongos las terrazas en el todo es una actividad y de pública concurrencia que amplía en muchos seguramente el tamaño del del local interior y eso sin embargo no tiene control ninguno hay pues los vecinos lógicamente lo padecen graves límite

Voz 1995 45:06 o la que dice esto de las terrazas qué pasa con el acordeón porque hasta hace poco lo que para muchos es el instrumento del diablo acompañaba muchas terrazas con músicos que trataban de amenizar digo esto con mucha prudencia a amenizar que a la gente que estaba en la terraza mientras que los vecinos poco menos que se lanzaban al con lo que ha pasado esto porque muchas horas en ido desapareciendo poco a poco hay normativas que a mí

Voz 4 45:29 tiene que haber ganado en las que ya les han establecido las zonas en las que pueden tocar y los horarios no se puede tocar y con el tipo de instrumentación que con la que pueden tocar entonces bueno más o menos eso Icon las multas que les van poniendo pues pues evidentemente ese van yendo ya a zonas donde deben estar mejor como en el metro en sitios donde realmente pues no no moleste puedan en la vida

Voz 1995 45:49 ese interés desde les pedimos que hagan el ejercicio de tratar de ser conscientes de Porto bien vamos de ruido con el que convive Jorge Pinedo es un defensor de los anti revistas es decir así

Voz 4 46:01 sí sí sí luchamos contra que os anda

Voz 1995 46:04 sí revistas Seron se me imagino que serán

Voz 1 46:09 en tono amable

Voz 4 46:11 qué pasa que luego se Bono calentando en alguna discusión decía entonces ya no se controlan las escribe

Voz 1995 46:15 por Giner gracias por ilustrarnos sobre ese terrible enemigo que en ocasiones el Oviedo gracioso

Voz 45 46:21 la verdad que se ha hecho ahora eh eh eh

Voz 11 46:54 eh

Voz 19 47:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 53 47:09 ellos seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 23 47:31 conectan con Hoy por hoy

Voz 1 47:36 cuéntanos lo que quieras Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 65 47:44 el mundo cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan en convocada para el guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación aparecen goteras por otra parte

Voz 22 47:57 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable no queremos que te pierdas

Voz 1 48:05 en la demore muros donde vuelve a dar la victoria al Partido Sociedad decir aguantar a seguir en la carrera electoral ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 28 48:16 creemos que hechos y queremos acción

Voz 1 48:19 porque es un auténtico acto de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 9 48:25 hora catorce José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 27 48:35 seamos realistas

Voz 1 48:37 tu pareja puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes sienta que tenemos que apenas sus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir puede echarte

Voz 28 48:53 estaba Gaudio hay quien eso puertas toda la vida es incierto estar pendiente de un hilo joder qué mal rollo pero tranquilo hallazgo que Castilla abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 29 49:07 ya venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas

Voz 30 49:14 cadena SER siempre estaremos

Voz 1995 49:17 contigo

Voz 31 49:19 desde que empecé a oír las

Voz 19 49:24 son las ocho las siete en Canarias cada día cuando queda

Voz 9 49:27 arte y Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches Torrent president del Parlament de Cataluña muy buenas noches buenas noches que pasan muchas cosas el partido de vuelta Camp Nou Barça Sergio Dani para que José el estar siempre año Maria Flotáts Volta estará una obra Pin primerizas a mí me cuesta entenderlo Illa creo que las cosas están astucia seguida

Voz 34 49:50 no semana que nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias hay gente que tiene

Voz 19 50:00 cosas tan buenas que decir y que contar con Ana

Voz 34 50:03 al Barcelona

Voz 66 50:06 y antes de escribir

Voz 13 50:08 la primera es necesario pensar en el oyente el texto que habrá de ser leído debe resultar fácil

Voz 17 50:13 el de entender Infantino libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 19 50:22 Bin Nasser corren nuevos tiempos

Voz 1 50:26 vamos a escucharnos

Voz 67 50:34 porque en Vitaldent nunca te te amo sólo el presupuesto porque hasta que no tengamos una revisión gratuita no podemos hablar de nada primero te tienen que ver el doctor y luego vemos todo lo demás casi siempre está detrás con tu presupuesto y lo más importante con tu diagnóstico comprueba la OCU pide tu cita ya en el novecientos treinta y siete XXXIII XXXIII suben Vital Dent punto com

Voz 54 50:55 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tome han sido Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansía Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 68 51:06 en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros lo tenemos te llevas una fibra muy potente y además dos líneas de móvil gratis pues espera que obtenemos más cositas te damos

Voz 1 51:17 dos smartphones también gratis que se llama gratis al que inferior al quince diez hasta Jazztel punto com

Voz 19 51:26 un chaval con restas a punto de conocer al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no Salim Nochevieja aunque sus padres le dejan

Voz 11 51:36 una seta

Voz 1 51:38 tronó mía hay humor Marie dan perfectamente en canela fina el fin de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 1995 52:04 aviso que van a sufrir un golpe de edad tremendo con lo que vamos a escuchar a continuación pero es que es así la tecnología avanza tan rápido que socialmente envejecidos antes la nostalgia dieron cita más de un lustro apenas cinco años para instalarse y mientras nuestra generación sigue rememorando las batallas entre sí vaqueros de caza fantasmas ya que el jamón de la abuela sino de Pravia los nuevos ídolos de masa de masas los que ahora están en todo lo alto no saben lo que es

Voz 22 52:32 mi película de Disney favorita es la verdad es que la veía muchísimo y no sé cómo se llamaba al con estas gordas tíos estoy pareciendo demasiado joven las gordas los discos estos gordos que te que decías los casquetes no no es mío las películas Walsum Chance no gas ella si las hubiese VHS

Voz 34 53:03 si las cintas

Voz 1995 53:06 hs es una de las finalistas de Operación Triunfo hablando con su público no sabe lo ya no se acuerda de esas cosas colgado la adherido cintas V h6 así que sienten usted hacer un chiste de Matrix encima e va a quedar usted francamente mal

Voz 1 53:27 lo único que te ofrezco es la

Voz 1995 53:30 es posible que aún reconozca lo que son los trazos pero lo que son las canicas pues eso pues en fin habrá caído ya en el en el pozo del olvido o la ruta el bacalao

Voz 1 53:45 su gran brecha generacional

Voz 1995 53:50 vamos a hablar con GM arcilla Cantero que es director el suelo entre retina de del país porque en ocasiones como la de hoy el escuchar a Aitana a la cantante de de lo mal Operación Triunfo no saber qué eran esas cosas Jaime pues no siendo un golpe tremendo

Voz 7 54:04 tremenda tremenda aquellas tope además en en muy pocos años uno puede sentirse completamente fuera de lugar no

Voz 1995 54:11 el ya recordemos que la primera generación de iPod Nano que sacó Apel para escuchar música fue el año dos mil cinco que Basque brecha digital deberíamos hablar de socavón

Voz 7 54:22 si no absolutamente claramente Beta solemos esa bala genérica Cala definidas desigualdades en el acceso a la a la tecnología la edad es una de las muchas que estamos viendo

Voz 50 54:34 no porque el el problema de todo esto que puede ser gracioso

Voz 7 54:37 en una situación como ésta es que tengo otras situaciones está dejando colectivos enteros pues no hay que son muy complicado muy difícil al tecnología sea esto que algunas cosas como olvidar al bacalao puede ser hasta muy positivo en unas otras situaciones puede ser bastante dramático

Voz 1995 54:52 y tú crees que es más difícil que los jóvenes utilicen aparatos antiguos bloqueos mayores se manejen con las nuevas tecnologías

Voz 7 54:59 pues pues yo creo que ambas ya que ambas es cierto es cierto que es la la generalización de internet vastas una vuelta por You Tube es mucho más fácil encontrar como aprender a usarlo de ahora para que nunca hablamos dado que empatada usarlo de antes para esta nueva generación no entonces es cierto que si quieres aunque sólo sea por volumen en You Tube es mucho más Patil aprenderlo nuevo que retomar lo que teníamos

Voz 1995 55:24 vamos a escuchar que dice los niños cuando les preguntan por una máquina antiguo cae es decir no habría que decir antigua porque es una máquina de escribir a secas pero eso es lo que hacen los niños cuando les preguntan por una máquina antigua describir

Voz 17 55:35 esto

Voz 22 55:38 para impedir memos que es deja claro hoy Ana diré a escribir un chut fue eludir el título convendría no

Voz 11 55:50 no INTA

Voz 1995 55:54 claro es que en ocasiones lo que lo que sucede genes que creo que hablamos todos el mismo idioma pero hay un punto donde ellos hablan con referentes y de cosas que nosotros no queremos ni de ahí al revés que nosotros hablamos con referentes que cosas que

Voz 19 56:07 Ellos no tienen ni ni ideas hablamos el mismo idioma o parecido

Voz 7 56:11 eh yo creo que él que es una es una tendencia en la que estamos viviendo está echando gasolina al fuego que haya entendido no yo creo que que que esta diferencia tiende tiende a aumentar el lo que solamente es distintos dispositivos sino que distintos lenguajes vamos a ya no no es que hablemos de cosas distintas es que hablamos lenguajes distintos lo cual tiene tiene complicaciones por todavía

Voz 1995 56:38 en fin tú crees que esto tiene algún tipo de lo digo pues ser positivos tiene algún tipo de solución

Voz 7 56:43 el como decía yo creo que que en el día a día estas cosas generalmente no ocasionan grandes problemas cuando ocasionan problemas es el dejamos colectivos completos fuera claro cómo podíamos pensar pues en la tarde o gente que creemos que Internet usó todo el mundo nos damos cuenta de que estamos dejando fuera no sólo de tubos de edad es importante por motivos económicos incluso por motivos de género que hay que estamos dejando gente fuera de esta revolución que parece que es maravillosa pero a meterme para todos

Voz 1995 57:12 entonces unas Jaime hace unas semanas estuvieron aquí esto aquí la ganadora Amaya a la ganadora de Operación Triunfo coral que va a representar a nuestro país en Eurovisión y das cuenta que hay una generación yo creo a mi juicio que en algunos aspectos es mucho mejor por ejemplo ellos no tienen prejuicios Juan de música te hablaban de lo mismo de Mecano que Tom Waits que

Voz 19 57:31 me metían todo ello estos pero

Voz 1995 57:33 dice os musicales han desaparecido y quizá nosotros la nuestra y la de nuestros padres es una generación con demasiados clichés con demasiadas ideas preconcebidas que posiblemente no partían de uno mismo sino eran cosas que te inculcaron

Voz 7 57:46 por supuesto yo tengo yo tengo clarísimo que el que el que el pasado siempre fue peor que la generación que viene por mucho miedo que no le sobra es mucho mejor que la nuestra sí sí sí

Voz 1 57:54 lo bueno yo estoy ya aprenderá lo que es una cinta VHS

Voz 1995 57:56 el bien pues eh

Voz 19 58:00 esto lo es yo creo que eso no hoy es un buen día para hablar con la prensa ya el Inter cumple veintinueve años veintinueve años el de su concepción más que su nacimiento veintinueve los que tienen Jaime

Voz 7 58:12 pero sé se cuando menos caros hace ya dos que la ONU lo reconoció como un derecho universal Don derecho universo

Voz 1995 58:19 universal el acceso a Internet

Voz 7 58:21 es que parece que que hacía eso vamos

Voz 34 58:25 no sé dónde vamos ni tengo y dónde acabaremos Jaime muchísimas gracias un verdadero placer bueno pues si vamos a acabar con esta canción

Voz 1995 58:35 vez de unas semanas dentro de unos meses no

Voz 34 58:37 el representará a todos

Voz 69 58:40 sí

Voz 11 58:44 no

Voz 70 59:03 sí

Voz 17 59:12 punto

Voz 71 59:14 bueno

Voz 11 59:23 entre