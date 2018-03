Hoy por Hoy (12/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:10 son las once de las diez en Canarias el ministro del Interior ha remitido hace unos minutos a la autopsia del pequeño Gabriel Cruz para acabar de determinar las causas de su muerte palabras de Juan Ignacio Zoido mientras la investigación apunta que el niño fue enterrado amplía Ana Terradillos

Voz 0381 00:23 los días qué tal buenos días y ahora mismo la Guardia Civil está haciendo una reconstrucción

Voz 0125 00:26 los hechos en esa finca de la familia del padre de Gabriel donde la detenida recuperó ayer el cadáver hay otra novedad en la investigación que a esta hora puede aportar la Cadena Ser el pequeño Gabriel no estaba en un pozo estaba enterrado en esa finca de los padres de su padre tras tesis oficiales que actuó la detenida sola pero no se descarta todavía que haya tenido con dice sobre todo porque hasta ayer la línea del secuestro Se mantenía abierta por eso se detuvo al arrestadas sesenta kilómetros del lugar donde recuperó el cadáver otro dato por cierto la Guardia Civil y también el ministro del Interior acaba de confirmar que se está analizando un accidente que se dio por cerrado Burgos y que tiene que ver con una hija de la detenida una hija que se trajo de la República Dominicana que se cayó de forma accidental en principio por un balcón ese mató ahora mismo empresa pensado que aquello fue un accidente pero claro por la detención de Ana Julia por su vinculación con la muerte de Gabriel el caso se vuelve analiza

Voz 2 01:19 gracias Ana más cosas su nombre ha muerto esta mañana en Pozuelo de Alarcón en Madrid tras recibir diez disparos está investigando el suceso así como si fue disparado por una o varias personas Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:29 hola buenos días diez impactos de bala realizados desde el exterior del vehículo ir desde el lado del conductor la víctima es un varón de cuarenta y tres años que salía de su domicilio a las nueve y veintiséis minutos de esta mañana los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid recibían la llamada de que se estaba produciendo disparos y que había un vehículo con una víctima en el interior cuando ya han llegado las asistencias los servicios de emergencia la víctima era cadáver el vehículo un Volkswagen Golf tiene las lunas atravesadas por los disparos impactos que iban todos ellos dirigidos únicamente a la víctima

Voz 2 02:46 un apunte del exterior un avión de una aerolínea de Bangladesh estrellado esta mañana en el aeropuerto de Katmandú la capital de Nepal de momento no hay constancia de que haya víctimas mortales once tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:01 el Madrid en Madrid suspendida la declaración de Francisco Granados en los juzgados de Plaza de Castilla por un error en la notificación Sara selva buenos días

Voz 0125 03:08 qué tal buenos días estaba citado a las diez y media de la mañana de este lunes en el Juzgado de Instrucción número tres de Madrid pero la notificación no le ha llegado no ha sido citado en tiempo y forma es según confirman fuentes judiciales la declaración se pospone Granados tenía que comparecer por la querella criminal que interpuso contra él la presidenta madrileña Cristina Cifuentes después de que la acusara abiertamente de estar vinculada a la financiación ilegal del PP de Madrid lo dijo el ex consejero madrileño ante el juez de la Púnica en la Audiencia Nacional Cifuentes lo acusó de lesionar su honor un delito de injurias y calumnias

Voz 0743 03:46 no será antes del día del padre sino justo después los casi dos mil trabajadores del mayor centro de distribución de Amazon en España el de San Fernando de Henares están llamados a secundar una huelga de cuarenta y ocho horas los días veintiuno y veintidós de marzo el comité de empresa sostiene que puede ser la mayor huelga que haya sufrido Amazon en Europa hasta la fecha y amenazan con boicotear la salida de millones de artículos si la multinacional no accede al mantenimiento de las condiciones del actual convenio y aplicar las mejoras pendientes la compañía defiende que debe aplicarse el convenio sectorial de la Comunidad de Madrid que según los trabajadores implica recortes salariales y pérdida de beneficios el miércoles en el cambio de turno al mediodía habrá un acto sindical para informar a la plantilla de los detalles de la huelga

Voz 1275 04:23 esta tarde se reúne la Comisión del Estatuto en la asamblea de los partidos van a designar los grupos de trabajo para que empiecen a desarrollar las nuevas leyes una sobre regeneración democrática y la otra sobre la reforma del Estatuto de Autonomía hay un dato más los usuarios del metro de Madrid aumentaron un siete coma uno por ciento en enero con respecto al mismo mes de dos mil diecisiete según los datos del Instituto Nacional de Estadística hasta alcanzar los cincuenta y seis coma ocho millones de viajeros subieron también los usuarios de la EMT un dos coma seis por ciento con un total de treinta y seis millones y medio

Voz 4 04:50 el de viajeros tenemos ahora mismo nueve

Voz 3 04:53 bien

Voz 5 05:00 la familia es de verdad hubieran juran su que el espacio entre columnas de la más grande

Voz 1995 05:32 once y cinco minutos una hora menos en Canarias Fernando Colomo Carmen Machi muy buenos días

Voz 9 05:37 buenos días

Voz 1995 05:40 tienen que crear festivales específicos el género para que una comedia

Voz 3 05:43 volver a ganar un premio por la verdad es que es que sí sea porque es que ganar un premio competir una comedia en festivales siempre es muy difícil osea normalmente no las cogen sobre todo si ven que es que es muy comercial

Voz 0381 05:59 así

Voz 3 06:00 pero por qué es lo más complejo

Voz 1995 06:02 es que alguien te haga reír que alguien te haga evadirse de lo tuyo dentro eso eso nos vamos esos terapia esto hay que Gonzalo al director de dejan

Voz 0381 06:12 además a la hora de a la hora de llevar a cabo el trabajo el trabajo de la comedia es esa

Voz 0259 06:17 que es es practicamente el más exigente de todos

Voz 1995 06:21 claro que lo mueve fase Lasse la gente llorar a la gente reír es mucho más complicado atención a la pongas a la tele y besazo

Voz 0381 06:31 es hora de una manera extraña pero bueno para eso está festivales como el de dejarle

Voz 1995 06:35 los que acaban de ganar en Montecarlo el premio al Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Comedia Montecarlo que sabemos que había rallies y casinos y una familia

Voz 9 06:44 con poco ver pero nuestro crías

Voz 1995 06:47 tenía aumenta la percepción de Montecarlo un festival de comedia esa gente mala no puede ser faltando a la Grimaldi fantástica familia eso es una familia buena eso una gente digna de una comedia

Voz 3 07:01 a poco platas pero bueno yo eso

Voz 1995 07:03 ya estamos con el esquí este país de verdad eh ya estamos con el paso de los primero se estrena el próximo viernes dieciséis la trigo

Voz 6 07:09 eso dijo que hasta el cinco a los herejía que yo creo que ese chico trágica vida esfuerce Herschel

Voz 4 07:15 soy una de las trescientas personas que apunta calles está sienta ser humano eh

Voz 6 07:23 tu madre biológica que eso de y tobillo no tenemos paga que hasta que hace seis años ya estaremos

Voz 0958 07:29 tres entre otras muchas cosas yo es más complejo que una comedia justo el término comedia hasta vez se quedan poco pues casi todo podríamos deberíamos ampliamente admite

Voz 1995 07:40 pero hable de la música el de la música el baile de lo importante que es bailar me gusta mucho esa frase no sé quien puso en las redes que era yo mi planes esperar bailando a que todo pase y eso es da el baile es maravilloso Carmen

Voz 9 07:54 poder bailar yo es que bailo muy bien también te digo es que bien tienes buena medida en su propia estimación bueno hay alguien que no crea que es así pero yo espero que bailo muy bien

Voz 0381 08:07 aislar de hecho no sois maravillosos y si lo de si les edades y además jugando al además comparte compartes el baile cuando haces esta en este caso estamos hablando de de de edad

Voz 10 08:18 ésta de la calle de de elegir

Voz 0381 08:21 Hope que además la danza urbana tiene que ver sobre todo se comparte mucho con el de al lado tiene es como hay una especie de grito que sale del cuerpo interesante es muy es catártica es terapéutica es desaladora la música y el baile tienes toda la razón

Voz 1995 08:38 en la película Un poco por situar el contexto Fernando incluye expresiones como mover el esqueleto

Voz 9 08:44 no yo creo que para contextualizar

Voz 3 08:48 es eso eso ya está un poco de de los ochenta antes no no la verdad es que ahí hay varias hay cinco o no hacer lo que hace a momento baile no es una película musical debo decir osea la la la música está integrada dentro de la historia pero rodarla así para mí también ha sido muy divertido y me daba mucha energía au saber a estas mujeres osea cómo se movía y cómoda hasta el punto de que de que yo siempre quería hacer más todo mal no pero bueno ya mientras el cuerpo aguante Carmen Machi Belén presentar este vienes una comunidad

Voz 0958 09:24 sí aquí por muchos motivos vamos a hablar con ellos en nuestra ondas

Voz 1995 14:58 unas mujeres a las que hace algún tiempo conocimos en un concurso de talentos vamos a recordar eso

Voz 1 15:04 hola buenas noches hola buenas noches como llamáis mis porque de nombre

Voz 27 15:11 porque llevamos a nuestras hijas a bailar hay nos quedábamos esperando en la puerta hasta que un día dijimos sí porque esperamos en la puerta y no bailamos nosotras también

Voz 3 15:24 no no estamos diciendo es que el cabo esta frase que real desde cuando fueron a son impresentable concurso de talentos y una película en la copió tal cual tal cual es la duda de mafioso Sandoval ella aportado alguna cosa afortunadamente favor una cosita tal pero yo quería expresar con palabras el concepto de mami no lo encontré mejor os digo bueno se esto va a mejorarlo pero siempre lectores explícame las tú estás viendo la tele

Voz 0958 15:57 claro

Voz 1995 15:58 se está sentado ves que esto que OCU

Voz 3 16:01 no no no no yo no estaba sentado yo estaba sentado en en el Teatro cuando ellas actuaban porque nosotros ya íbamos a hacer la película antes o sea nosotros a la película de la tribu la teníamos decidida bastante antes de que ya se presentarán al concurso de talentos

Voz 1995 16:17 o sea tú ya estás en el teatro viendo cómo van a actuar

Voz 3 16:20 porque yo me pasé allí todo el día lo más divertido es que al final sea que ya Jean pregunté dije oye pero cuando actúan estas chicas estas señoras de Badalona y entonces me dijeron son las penúltimas tienes como tres horas todavía realiza bueno a tomarme una caña y un pincho de tortilla por por el barrio porque claro estaba allí sin comer y entonces cuándo o dónde estabas dónde estabas que ya actuado

Voz 28 16:45 lo digo bueno esto lo tengo que poner la película nunca diría

Voz 1995 16:50 es la historia un grupo de mujeres que acompañar a sus hijas a clases de baile dijeron pues pero vamos a hacer nosotros esa es la historia real

Voz 0381 16:57 historia real si eso es verdad además dos de ellas estaban con nosotros en la película forman parte del grupo de baile dos de las Reales de hecho la voz de la es de Cristina

Voz 3 17:08 Cristina está en la película

Voz 0381 17:11 sin ante porque de hecho también hay

Voz 9 17:13 si hay un plano en el que está

Voz 0381 17:16 media Badalona bailando en en una plaza en Badalona que están todas son mujeres pues eso de Badalona de barrio que sus chicos sus que sus hijos y los esperaban para recoger los de la clase de repente decidieron ellas de dedicas un ratito para sí misma sin tener ninguna idea de danza

Voz 10 17:36 de nada de nada de Girona allí ha

Voz 0381 17:39 sin ideas absolutamente a ponerse la malla tira no es una maravilla es liberador las tienes que ver su momento solventó de felicidad de la semana porque se dedica a sí mismas no es un rato para para gustarse

Voz 1995 17:53 en cuanto a a la selección musical Fernando ahí también está tu mano porque es casi todo reggaetón

Voz 29 18:01 que no andó ayer practico todo luego vamos

Voz 1995 18:04 escuchar un par de canciones de de la de la música

Voz 29 18:06 pero aquí

Voz 9 18:07 el funky street dance es secreto

Voz 3 18:13 cuando tú esto se habrá puesto claro yo me puso al día totalmente yo yo lo que pasa es que también he tenido la anejas ah claro contar una historia tan vital y en que la música es tan importante yo lo practicados al yo mientras Carmen ensayaba del break dance yo ensayaba claqué en otra academia porque porque el break dance un me gusta menos

Voz 0958 18:33 ahora era cómodo el serbio estaba fíjate fíjate Ícaro España uno realizado fíjate

Voz 1995 18:40 se atrase sacada de contexto e mientras Carmen practicaba proyectadas hacía que dos mil dieciocho

Voz 9 18:51 bueno en fin eh

Voz 1995 18:53 es verdad que necesitamos lo que pasó en este país hace unos días el pasado jueves demostraría que que tenías tu razón que que hay que devolver el interés aquí lo tiene no independientemente de la edad el género en contexto supo pones esa mujeres con versiones mujeres maduras PGM de mujer

Voz 0381 19:09 no hay tanto dinero

Voz 1995 19:11 con profesiones normales sin glamour y me empieces a contar una historia desde el interés

Voz 0958 19:15 no desde las luces de neón Fernando si eso es lo que nos atrajo salúdenos atrajo fue ver un vídeo que que que no llegó

Voz 3 19:22 que era un vídeo grabado nada con un teléfono móvil de de las mami reales no entonces yo es que todavía lo tengo presente es ese vídeo yo creo que tenemos un haberlo utilizado de tráiler

Voz 0958 19:33 además que el entusiasmo que veía en esas mujeres

Voz 3 19:37 o como la fuerza lo vínculo así ambos otro lado no la vitalidad como terminaban al final en una poza ahí todas las como tal pues realmente te daban ganas de contar su vida

Voz 0381 19:48 además sede de la personalidad de cada una que eso es muy bonito

Voz 1995 19:51 lo daban las seis mujeres

Voz 0381 19:54 se pasan la vida dedicándose a los demás a cuidar a los hijos hacer las labores del hogar a las que trabajan fuera

Voz 0259 20:00 en el caso

Voz 0381 20:01 mi personaje que a la mujer que estás sola con sus hijos pero sola hice tienes este momento para ti y para elevar la autoestima para equivocar T para sudar para pasárselo bien suena a gloria bendita es lo más difícil de todo porque hacer la vida real es muy difícil para eso está la Villa no que es inimitable en el fondo

Voz 1995 20:23 Dios es que Carmen Machi te hemos visto ya en todos los en el abanico de posibilidades de fracasará muy amplias acertaban en todas ya hace mucho tiempo ya que hasta este a este país en el teatro en el cine la tele en la radio si te diera la gana bailando break dance ahora imagino que cada personajes siempre llevará a un camino y será completamente distinto ver un personaje te obliga a aprender a bailar no puede ser más nociva ya está sin ese personaje me va a obligar a tomar pues tuviera que tomar muchas clases cumbre cosas ese proceso

Voz 0381 20:55 pues bien yo tengo conocimiento de de baile de danza porque yo creo que el noventa por ciento los actores de educación corporal se basa en el baile yo bailado mucho pero nunca la disciplina de Hitchcock que me parece lo más de verdad rompe con muchas de las reglas que tu tienes ya establecida de los de

Voz 1995 21:14 el otro gran salto a sí absolutamente

Voz 0381 21:17 a la contra no tiene nada que ver en Kuta sitios diferentes entonces tienes que que es como que de Sacyr para hacer no ya a una edad pero

Voz 4 21:25 mola muchísimo porque tiene algo de

Voz 0381 21:27 es que es muy es salvo que es común estallido continuo es es muy liberador es muy de verdad muy recomendable pero es lo más bonito de todo es que cuando esta profesión dice madre mía qué cosas que te ríes te regala por la cara no como como cuando tienes que aprender cualquier cosa que tenga que aprender por la película es una bendición es una de una suerte tremenda Osiel dedicar dos meses de tu vida por trabajo atender que habla de bailar esta disciplina de danza me parece lo más

Voz 9 21:58 a acogerá habrá una con el tiempo vas a saber sino que el común de los actores sabe montar a caballo es espadachín baila hip hop pero no conducen no conduzco apreció

Voz 0381 22:14 qué puede sacar del carné mientras estaba aprendo hip hop

Voz 9 22:16 montar a caballo

Voz 1995 22:21 tú tú conoces bien a la la así que ya de los actores porque es que hay una serie de conocimientos normales que el actor decide renunciar a ellos no no puedo hacer puedes verbales entre comillas ya que no pasa nada porque los en una explicación porque yo no

Voz 3 22:34 creo que me mientras en todo el mundo tiene la necesidad de aprender a conducir puede llegar a su sitio de trabajo hoy en día esperemos que se utilice más el transporte público pero bueno tradicionalmente pues era como que necesitamos un coche para poder moverte y tal los actores primero siempre vivían en el centro estaban sino un duro lo poco que tenía se lo gastaban en clases de interpretación no en clases de conducir

Voz 1995 22:58 lo ha cambiado todo

Voz 0381 23:01 es una cosa todavía más terrible es que nos llevan a todos los sitios es verdad es una

Voz 1995 23:08 sí yo tengo amigos de y Suecia es lo mismo conducir ese pero ese momento

Voz 0958 23:17 vamos a hablar ahora ya sinceramente Carmen José

Voz 1995 23:20 dan para tener la seguridad de que vais a su supuesto no porque lo depende diga no es que es muy buena gente claro claro claro

Voz 0381 23:27 eso que quede claro para que lleguemos a la hora

Voz 1995 23:29 los mucha gente dice oye pero son Thaksin algunos invitados dime te presentas y no voy andando

Voz 0958 23:36 te ponemos un taxi porque señor

Voz 3 23:38 andamos aquí ahora digas que estar aquí tocando en tu Time viene baja

Voz 0381 23:44 y luego cuando tienes que vuelve a tu casa como te dé la gana como si no vas a tu casa pero tienen que ver con eso eh

Voz 0958 23:55 dicho esto desde el respeto la admiración el cariño a la profesión

Voz 0381 23:59 entre los actores yo reconduce dos veces trasteros en dos películas porque no lo sé pero que te cagas está hecho

Voz 1995 24:09 lo podemos incluir dentro de habilidades hablo ingles con el de gran éxito otra Ettore no perdió mucho tiempo nótese que no echas un currículum verdad

Voz 0381 24:21 no la verdad es que no lo podía sumar porque realmente nunca se sabe en la vida mujer busca granjero

Voz 9 24:33 la música está muy presente en toda la película

Voz 30 24:35 a veces es bueno

Voz 7 24:48 al proceso de documentación de una película como ésta imagino que habrá tenido oportunidad de

Voz 1995 24:54 a pasarte Spotify de Cabrera este disco que escuchar mucha música

Voz 3 24:59 sí la verdad es que sí es es es una de las ventajas que tiene el cine no que cuando te metes en en un tema que teóricamente no conoces te tienes Geo comentarios luego que decía Carmen antes no que es parte del trabajo

Voz 1995 25:11 entonces entiendo que no habrá ningún prueba hemos ido a las fuentes en este caso son tres grandes estrellas del reggaeton imaginamos que no ningún problema por ejemplo en explicarnos con los demás que no hemos hecho ese proceso de aprendizaje que es el frío Doll

Voz 3 25:29 el candor es como el frica Dhul pero pero con una variante muñeca de vive anécdota

Voz 1 25:36 el estoy dando frío que apoyarla

Voz 9 25:40 cuando un cuando un reggaetón dice vamos a balbucear balbucear que es la golear la propia palabra a

Voz 1 25:51 habla lo que no debe

Voz 9 25:54 habla lo que tenía que decir eso mira películas se puede ver llamaba así habla lo que no tiene que decir no son más que fueron frontera

Voz 1 26:04 mano humilde

Voz 1995 26:07 eh tengo una forma no humildad mucha gente es verdad que el rey Don Miquel una vez más es un estilo musical el reggaetón tiene Celia acompaña de una mala fama que después eso justifica es la música latina que ha triunfado donde donde un grupo de latinos da igual seis Estados Unidos allá donde hay una comunidad latina más o menos razonablemente importante el reggaeton no ha conseguido nunca ni la bachata ni en flamenco ningún otro estilo solamente el el el reggaeton porque será sí

Voz 3 26:34 pero fíjate además es una cosa curiosa porque el el reggaeton el hombre lapa que que que tenía que la película pues al principio era como bueno ver un reggaeton me déjanos lo quieres ir a Joaquín y también decía un tal y luego se ha hecho al hombre lapa Il la canción que nos ha cautivado a todos

Voz 0381 26:57 se tiene contra el reggaeton es que yo no yo no lo entiendo porque además si tú te pones a bailar

Voz 1995 27:00 buenas letras Carmen un poco machista

Voz 9 27:03 las muy tú crees que

Voz 0381 27:05 pero no creo eso ahora decimos que son machista pero el desprestigio el reggaetón no creo que tenga que ver con eso

Voz 9 27:12 yo siempre hay algo que porque se lo creado eh no yo os es una música muy simple muy fácil como muy

Voz 0381 27:19 buscamos bailar las muy gozosa bailar y a quién no le gusta el que críticas que todo se pone a bailar sobre lo que lo practica uno su casa porque es verdad que es mola mucho no es buena cosa sexual y sensual hay algo ahí en carne viva me encanta no soy para nada pero

Voz 9 27:37 no yo tampoco si bien en el sueco sí que es un en realmente una ha sido elegido el bailao ni ni sentir un sentido del ritmo de

Voz 0381 27:46 probado el reggaetón no aprobar el hombre lapa

Voz 4 27:50 pues claro si ha fallado de todos los que os prosa puede tener que no tener por favor

Voz 3 27:56 es todo una vida sin sentido

Voz 1995 28:00 Carlos hace cuatro días estando este cronología de las bestias anunciado español de de Madrid hay gente que piensa usted se estrenó en Buenos Aires hace ya algún tiempo quise desmayado durante la función es una función muy dura déjame decir porque la actualidad es como es en estos días además para mucha gente que vaya mañana a ver la función no esta semana va a cobrar todavía un sentido todavía más más profundo y desconocemos la autoría la frase pero es la vida imitando el arte el arte imitando a la vida

Voz 0381 28:29 Curtis esa función si el anuncio es cronología de las bestias

Voz 1995 28:33 sí

Voz 0381 28:34 que que tiene además que la premisa de inicios la desaparición de un hijo me caso mío en este caso mio que aparece a los diez años Ia y hasta ahí puedo leer de una parte no pero tiene que ver con la familia tiene que ver con la desaparición con la mentira con el con lo que ves no es lo que parece y es terrorífica la cantidad de similitudes pero la cantidad cosa que no puedo desvelar porque tiene algo de thriller desfile den cuanto de de suspense y este descoloca mucha tiene una estructura muy cinematográfica y juega con flash back con lo cual es como espectador más flipando pues como por desgracia no está pasando estos días con la con con el bueno con el pobre Gabrielli con toda la todo lo que de lo que se nos está entrenando de la gran sorpresa de la es hacer un seguimiento y la función y esto tiene nosotros ahí no podíamos hacerla sea yo no dijo pero es que son tantas las cosas tantas las palabras exactas que estamos viendo tanto las noticias que se parecen que que me parecía demoledora además de manera increíble yo creo que ayer además el el los espectadores estaban un poco sobrecogido igual que nosotros prohíbe compañía Pilar Castro no podía saludar lo voy a parar de llorar porque era como era un poco demoledor no

Voz 0958 29:52 pues tú siempre sabrán lo que hacéis ahí

Voz 1995 29:56 los buenos actores cuando cuando la vida está apretando pro Lao el texto es uno hay tu cabeza hasta imagino es imposible

Voz 0958 30:02 abstraerse de del momento pero

Voz 1995 30:06 ejercicio sigue sigue estando en un teatro delante del desde el público

Voz 0381 30:09 de tela a los personajes y no somos nosotros los personajes no les pasa lo que nos ocurre a nosotros pero sí es verdad que hay un hay un grado de sensibilidad que tú tienes por dentro por lo que te acaba de ocurrir lo que acabas de nosotros íbamos al teatro con la noticia recién dada y es verdad que eso siempre se empapa todo de algo no pero tú no tienes tú puedes dejar que se contamine de de eso para nada pero sí es cierto que con el mal momento de los salido ya eres tú ya eres tú el que sale a saludar ya eres tú el que te viene con todo no se fue ayer fue muy curioso ahora con esto es terrorífico

Voz 1995 30:44 en las logias de las bestias teatro con verla en el Teatro Español de Madrid y el viernes dejadme decir a los dos porque la historia de Colomo se porque director de conmigo yo no me parece injusto que tienen director de comedia

Voz 3 30:58 no yo yo lo que pasa es que por eso comedia sí se ha hecho alguna comedia Hay en general en mis películas hay hay siempre un tono de comedia casi siempre no pero pero es verdad que a mí cuando me preguntan siempre tengo un guión lo a productor hizo dice pero es comedia entonces yo digo

Voz 28 31:15 pasa algo parecido Fernando es algo muy similar persona todo

Voz 1995 31:21 pues dejadez y es que como nos habéis hecho disfrutar tanto tantas veces

Voz 0958 31:26 en

Voz 1995 31:26 en tantas ocasiones y me da igual si es la tele el cine gracias porque es difícil encontrar gente buena con todo lo lo que estamos viendo es difícil encontrar gente que te haga bien vosotros habéis hecho cada uno por puesto la y ahora juntos estrena próximo viernes recuerde la tribu dejadez darlas Asier hay poca gente que nos haga disfrutar

Voz 0958 31:47 las reír y evadir no si durante un rato

Voz 1995 31:50 preocupar más por mí y eso también lo consigue teatro sí que infinitas gracias si pueden vayan al teatro y si pueden vayan Steiger esa gracia sonando

Voz 0958 31:58 verdad

Voz 1 31:59 la gente complacer

Voz 9 36:29 llega el momento de hacer algo que la mayoría de ustedes han hecho este fin de semana o lo están haciendo esta mañana vamos a hablar de deporte

Voz 1 36:38 porque el deporte es imprevisible el deporte es un grito colectivo este es el que salir con la pistola

Voz 24 36:52 es sangre fría puede conquistar el Masters de Augusta vamos vamos el Pinar del Rey esta Sergio deshacer el camino del dos los brazos marcando las venas atrás para deporte es llegar a la meta

Voz 37 37:06 eh

Voz 0958 37:09 pero sobre todo por encima de todo el deporte

Voz 1995 37:12 Fermoso

Voz 0958 37:15 porque el deporte no es lo que pasó es como lo cómo lo contaron ahora por ejemplo somos todos muy fans del se hombre

Voz 9 37:24 pero muy fans de eslogan de toda la vida eh algunos ya ha llegado un poco tarde pero mejor que nunca

Voz 1995 37:30 lo demás es historias de las que les hablamos viven en el recuerdo de Luis famoso que es coordinador de Informe Robinson y nuestra gramola deportiva emocional aquí en Hoy por hoy los lunes por la mañana Luis muy buenos días muy buenos días pues la es Intur es de toda la vida ahora

Voz 29 37:42 tengo que poner las pilas de aquí al año que viene para el Mundial de toda la vida

Voz 0958 37:46 porque mira el año que viene no este no este año que viene correcta rato porque estábamos de aquí al verano el diecinueve digo yo que no ayer España ganó a Alemania arrolló Alemania ochenta y cuatro diez en un partido que todavía un con poco más al próximo Mundial ya que queda uno o ganan el siguiente nuestro Jaime Nava que es el gran harén Gador se pues eh

Voz 29 38:09 cree creada estará palabra hayan hecho así

Voz 0958 38:12 estuvo con nosotros ha hablado también que por favor generoso que arenga a su equipo como como poca gente ante veinte mil personas y el Rey Felipe VI se ha notado el TS que Jaime Nava decía esto

Voz 38 38:27 todo el que Domecq impropio ha decidido bajar al césped lo hemos metido dentro del del del círculo de jugadores para charlar un poco hay de de lo que ha sido el partido ya rápidamente conectar sobre la semana siguiente para preparar Bélgica no se ha felicitado por el partido y yo le he visto una persona encantada con el momento

Voz 8 38:45 muy agradecido oí ha sido la que

Voz 0958 38:48 ni especial explicaba Heine cómo fue el encuentro con con Su Majestad escuchen lo que JEME decía ante el partida en el partido ante Rumanía

Voz 39 39:16 te digo fuera

Voz 0958 39:25 es emocionante Luis escuchar esas palabras del capitán a los jugadores antes del partido

Voz 29 39:29 es el último gran gran gran punto el último ingrediente no que tiene una una gesta deportiva es decir después de la semana física después de la semana psicológica este último que esta última capacidad de aunar de otorgar pertenencia de sentirte enfrente de algo de ir todos a una creo que es el ingrediente necesario exclusivo el desliz derogó pues muy motivador que es lo que busca evidentes

Voz 1995 39:51 tú crees que este país

Voz 0958 39:54 buenos no sé si decir arengado

Voz 3 39:58 buenos capitanes buenos líderes

Voz 1995 40:01 capaces de

Voz 3 40:02 te motivar bien al equipo hay ejemplos hay ejemplos de

Voz 29 40:05 debut de buenas charlas de buenas motivaciones tiene algo de fascinante no Paul arte en un en un lugar sagrado siempre nos lo ha metido así los deportistas Doll el vestuario ese lugar sagrado en el que no se puede entrar y cuando entramos y lo escuchamos tiene algo de de sentirte parte parte del yo sí sí sí sí hay sí hay grandes arengado

Voz 0958 40:21 este país varios tipos dos tipos

Voz 29 40:24 Mario de varios tipos

Voz 0958 40:27 con qué empezamos vamos a empezar con una con

Voz 29 40:29 una arenga de un entrenador de del San Roque se hizo viral hace dos años creó dos tres años y el equipo juvenil el equipo juvenil dado por una época falta fatal de resultados estaban a punto de irse a Segunda División y llega el entrenador nuevo

Voz 0958 40:44 Antonio Fernández antes del partido decisivo les les cuenta

Voz 39 40:49 cinco para que ni un solo en ese cuando había muy bonito aquí en Las Vegas averiguado eh Henson novia progresismo los Bielorrusia sí sí yo ducho ese ahí viendo puerta

Voz 0958 41:27 Antonio Fernández que pasó con el equipo esos cinco partidos y daban para acabar la clasificación

Voz 29 41:32 pero ese partido lo ganan seis cero evidentemente el resto de los cinco tres ganan dos hitos empatan salvan y no me extraña porque después de esa arengas como una o es Polonia o te pones ayer

Voz 0958 41:45 tarde imposible y este es un estilo directo del fútbol es la vida el foto volvamos a ganar cómo definirías el siguiente estilo de arenga

Voz 29 41:57 tenemos el el problema entre comillas de que claro cuando estas cosas las escuchan los niños pues oye las quieren las quieren repetir mi Nos encontramos pues en un partido de niños de diez años ojo diez años en un derbi de Rosario que es algo así como el Barça Madrid elevado a la enésima potencia de Rosario contra Newell's Old Boys

Voz 3 42:16 en Argentina en Argentina por supuesto decía Valdano

Voz 29 42:18 que ser de Rosario una forma exagerada de ser Argento

Voz 0958 42:21 no vamos a ver

Voz 41 42:24 el índice Buendía yo hago lo que me llevaré admite este joven de sede y a todo el endeudamiento podría volver desde el palco jugó con dos puntas

Voz 1 42:51 hoy de diez años

Voz 29 42:53 el año saques tendrá once ahora mismo y seguirá jugando partidos de de su vida claros

Voz 0958 42:58 estoy pensando claro que viendo el estilo de algunos entrenadores en España Cano todas arengas deben tener ese componente heroica Verónica casi un viril ya hay entrenadores no se piensan Vicente del Bosque que no destilan precisamente

Voz 29 43:15 estilo no te imaginas a Del Bosque y apelando a la patria al honor a la sangre no ese es otro tipo de de perfil tuvo una ocasión maravillosa para hacer uno de esos discursos que pasarán la historia con la final del Mundial de Suráfrica el España Holanda del dos mil diez pero Vicente del Bosque fue fiel a su

Voz 0958 43:33 bueno pues vamos a escuchar como recuerdan ese momento no sabemos si perdido momento de Vicente del Bosque

Voz 1995 43:40 antes de la final se dirigió a los jugadores

Voz 0958 43:42 por lo recuerdan Reina

Voz 1 43:45 Xavi Hernández y el propio Vicente del Bosque no nos manda un mensaje patriótico

Voz 42 43:51 ambos pueblos ganar podemos perder pero pero

Voz 1 43:54 eso es lo que nosotros sabemos que Javier

Voz 42 43:56 al fútbol tendremos más saliera adelante de perder claro

Voz 8 44:00 vamos todas esta victoria a todos los niños de España están pendientes del perfume

Voz 0958 44:06 la verdad que dijera palabra románticos románticos excavar fue todo por el todo lo haríamos todas las cosas posibles y que estamos ante esa oportunidad que es nombre no sé no sé

Voz 29 44:21 nunca do o no no debería además es normal yo creo que hay hay tipos de arengas hay dos tipos que es la la que de alguna manera si repite constantemente la vacías de contenido no es mejor yo creo que es mejor que te de que cada cada arenga vaya relacionada evidentemente con lo que va a ocurrir a enseguida porque si es honor patria sangres como que dos semanas después es la

Voz 0958 44:41 no

Voz 29 44:42 yo soy más de de al que te deja algo de reflexión algo de de segunda lectura no digamos llamémosle así

Voz 0958 44:47 estuviese en tipos como ingente un poco más a presidir ahora es raro pero con un carácter un poco más especial Pierson Marcelo Bielsa por ejemplo

Voz 29 44:57 yo voy a poner otra palabra que es obsesiva vamos a intentar tratará desde el punto de vista positivo de la del concepto obsesivo tres esa persona que puede estar siete días dando vueltas a un partido llamaba a los jugadores al cabo de siete días inicial

Voz 0958 45:09 lo tengo ya sea porque perdimos esa capaz para aliviar el fútbol de su líder dos y incompleta estaba metido en sus datos y en sus vídeos ICIT tiene que ver con otro tipo de charla esa esa que hemos dicho de de segunda lectura reflexiva ahí un ejemplo fantástico para para entender lo que tiene que ver con un ya Charles reflexiva cosa no la arenga antes del partido correcto sino la pos partido correcto que deja lectura y en este caso vamos vamos a escuchar una donde perdieron

Voz 29 45:37 perdieron perdieron además perdieron el tren de la Liga de hace dos años era entrenador del Olympique de Marsella se jugaban cazar al París Saint Germaine fueron ganando cero dos y acabaron perdiendo tres dos se les fue la Liga se les fue de manera bastante dolorosa

Voz 0958 45:51 voy a ver que a ver qué dice Bielsa

Voz 7 45:54 no

Voz 43 46:18 sí porque se mataron por el partido lo merecieron y no lo consiguieron acepte la injusticia que todo se equilibra va bueno nosotros jugamos así a nueve lo que van a leer es la respuesta que merece

Voz 29 46:39 qué pasó en esas nueve fechas se les escapó la luna se les escapó la Liga perdieron dos partidos más ganaron tres pero no pudieron cogería al París al Paris Saint Germain pero el concepto no reclame

Voz 16 46:50 en nada eh al final

Voz 29 46:53 me parece fascinante después de una derrota tremenda en la que lo normal salía la rueda de prensa la zona mixta a echar la culpa a todos ellos Rodin que no reclama nada lo has hecho bien acabará triunfando no en abril

Voz 0958 47:05 poca claro hubo un momento en que teníamos a Mourinho en el malí a Guardiola en el Barça son muy de arengar estos son son son

Voz 29 47:13 de arengar desde el de evidentemente desde distintos escenarios pero si los dos los dos trabajan de manera fascinante la comunicación

Voz 0958 47:24 aún con el jugador por supuesto pues Jobs acusa escuchar momento en el que Guardiola una de las veces en las que contestaba a Mourinho

Voz 1143 47:30 mañana a las ocho y cuarenta y cinco Nos enfrentamos aquí en el campo fuera del campo y ha ganado la grada durante todo el año a de todo este temporada les regalos Champions particular fuera del campo la lleve a casa y la disfrute como todos los de otras el auto jugaremos a veces ganaré a veces perderé o ganaremos o perderemos normalmente gana él porque es historia si de aval nuestros saber tienes conformarnos con victorias más pequeñitas los cuales pueblo acabamos admiración del mundo en el cual no estamos muy muy orgullosos en esta sala Él es el puto jefe el puto amo pues el que más sabe del mundo yo no quiero competir ni un instante

Voz 29 48:05 pues os acordáis de esos seis derbis entre Madrid Barça del año dos mil once que jugaron seis veces Madrid Barça que diera un tono absolutamente irrespirable el Elma el Barça venía de perder la Copa del Rey con el Madrid Guardiola siente que pierde al equipo en el partido de ida de la Champions League va a la zona mixta la rueda de prensa a dar esta especie de arenga no pensada los jugadores del Barça la escuchan en el autobús según van al hotel cuando Guardiola llega al hotel que se ha enfrentado a Mourinho la ovaciones tremenda al día siguiente no diré que fue por esto el Barça gana cero

Voz 0958 48:35 en el Bernabeu pues por eso y por otros motivos pensamos que el deporte es Fermoso

