Hoy por Hoy (12/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy por hoy el anterior Marcos buenos días hola qué tal muy buenos señala guardias

Voz 1018 00:10 Civil continúa interrogando a Ana Julia aquejada detenido ayer en relación con la muerte del pequeño Gabriel Cruz y que era la pareja sentimental del padre de la víctima los agentes intenta clarificar las circunstancias de los hechos sobretodo el móvil del crimen está previsto que en las próximas horas se realice el registro de una finca en la que se pudo ocultar el cuerpo del niño Ana Terradillos

Voz 0125 00:28 lo importante ahora es la reconstrucción de los hechos se rastrea el terreno de los abuelos paternos de Gabriel donde era detenida recuperó el cadáver y en breve como dices Se va a registrar una finca todavía no se sabe si con la presencia del arrestada todo apunta a falta de esa reconstrucción de los hechos que Gabriel fue enterrado Ino depositado en un pozo es uno de los extremos que la Guardia Civil espera incluso que ella misma pueda confirmar la tesis oficial es que ella actuó sola pero no se descarta todavía que haya tenido cómplices sobre todo porque hasta ayer la línea del secuestro se mantenía abierta de momento la detenida no reconoce ningún delito de que se les imputa

Voz 1018 01:03 Patricia Ramírez la madre de Gabriel ha difundido un mensaje de agradecimiento a través de Facebook a las personas que durante casi dos semanas han participado en la búsqueda del niño movimiento ha dicho de buenas personas que debe permanecer por encima de sentimientos irracional

Voz 1 01:15 pues es lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo los mensajes de esperanza y el cariño de la Vía San Gabriel hizo ese movimiento que esa creado de buena persona y no la rabia el odio y todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salir por parte de la gente en cuanto a Ana esa persona que nos persona

Voz 1018 01:43 una vez concluya la autopsia determinará la causa del fallecimiento superará la capilla ardiente con los restos del niño en el patio de luces de la Diputación de Almería Javier Romero sí lo dicho el ministro de interior

Voz 2 01:52 resultados de la autopsia serán trascendentales para saber el cómo y cuándo de la muerte del pequeño Gabriel una vez se conozcan dicho informe será entregado al juzgado número cinco que lleva el caso que decretado secreto sumarial la capillas extraerán la Diputación en el que el patio de luces ya está listo según institución la familia quiere compartir con los Almerience toda España su crecimiento por el cariño recibido a imitación va a informar a lo largo de esta jornada en el horario al público lo decía el presidente de Diputación en la Ser Gabriel Amat

Voz 3 02:15 es meramente pero haremos que termine ya celo a la otra

Voz 4 02:20 es es ciento once a partir de ahí creemos que para

Voz 3 02:23 a medio día o por ahí vallista celebrado un pleno Salinas

Voz 2 02:25 donde se ha decretado tres minutos de luto en toda la provincia la diputada Angeles Martín leía emocionada el punto dos del orden del día

Voz 1 02:32 se convoca de manera extraordinaria

Voz 5 02:35 oficial el pésame a la familia de abriendo un texto de Miguel

Voz 1995 02:44 me enterado antes a las nueve en el colegio de Gabriel también minutos de digo plazas el director

Voz 6 02:51 el dicen de Loreto lamenta el triste desenlace de Gabriel Cruz Ramírez alumno de este centro desaparecido el pasado día veintisiete de febrero en Las Hortichuelas

Voz 2 02:59 el funeral está previsto que se celebre mañana en la catedral de Almería

Voz 1018 03:08 horas doce y tres minutos los accionistas de Bilbao vuelven hoy a la calle para denunciar la mínima subida de esos ingresos a dos días para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso a petición propia para intentar poner límite al creciente malestar de los nueve millones de jubilados que hay en nuestro país la capital vizcaina vuelve a situarse en cabecera de las movilizaciones son el Lamberto

Voz 7 03:26 no habrá concentración novena ya aquí en Bilbao y no parece tampoco que vaya a ser la última la de hoy acaba de comenzar con un minuto de silencio en recuerdo a Gabriel Cruz el niño desaparecido cuyo cuerpo fue encontrado ayer un lunes más los jubilados jubiladas viudas y pensionistas vizcaínos vuelven a colapsar el Ayuntamiento vuelven hacer miles mal donde el ciento cero veinticinco del Gobierno de Rajoy piden unas pensiones dignas y calientan motores para la manifestación del sábado convocada en diferentes ciudades llena de toda España la de aquí en Bilbao partirá a las cinco de la tarde esperan con ella a superar la cifra de la anterior en la que se sumaron alrededor de cinco mil personas y en la que echaron en falta a los jóvenes facción escindida alguna vez más a gritar junto a sus mayores ya que se trata dicen de una lucha intergeneracional

Voz 1018 04:12 tenemos además los dice a última hora sobre la crisis política de Cataluña la defensa del candidato a la presidencia del Gober Jordi Sanchez ha presentado escrito de apelación ante el Supremo pide que se le permita salir de la cárcel sólo para participar en el pleno de investidura que de momento no tiene nueva fecha una posible

Voz 0196 04:27 la defensa de Jordi Sanchez se pregunta en qué datos se basa el juez Llarena para afirmar que puede haber riesgo de orden público cree que es pura intuición personal del juez sobre la reiteración delictiva también explícitamente dice en qué momento de la conducción se supone que cometerá una nueva sedición rebelión acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament el abogado dice que si lo que pretende la arena es sostener que Sánchez podría cometer un nuevo delito durante su discurso en la Cámara catalana esto significa que el juez está pasando por alto la inviolabilidad de los diputados reconocida por la Constitución el Estatut

Voz 1018 04:59 venga sano los el letrado Eduardo Ramos representante de la familia la peña que sigue exigiendo el cumplimiento de la sentencia que obliga a sumar los restos de sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos a pesar de la negativa del prior el letrado ha presentado una serie de fotos que avalan su tesis de que desde el punto de vista técnico no hay nada que lo impida Adela Molina

Voz 0011 05:15 el abogado es fundador Eduardo Arranz que comparece a petición del PSOE ha dicho a los senadores que lo que se pide no es un imposible sino abrir una puerta a la que da acceso a la capilla del Santo Sepulcro donde están enterradas dieciocho víctimas del bando republicano en el Valle de los Caídos y entre ellas los hermanos la Peña una puerta que el prior se niega a abrir ha recordado también el letrado a pesar de que una sentencia judicial lo ordena Hideki un informe del Ministerio de la Presidencia señala que se trata de un cementerio público no de la iglesia antes de la comparecencia del abogado que todavía continúa la Comisión de Justicia del Senado ha acordado aceptar la invitación del prior de visitar el Valle de los Caídos el próximo veintiséis de marzo el PSOE ha confirmado que ellos no aranesa visita el senador Tontxu Rodríguez ha dicho que considera la ausencia del Prioro hoy en esta cámara una falta de respeto y una nueva humillación a las víctimas

Voz 1018 06:00 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón la policía sigue investigando las circunstancias del asesinato de un hombre de cuarenta y tres años acribillado por diez disparos cuando viajaba en su coche con su esposa que resultó ilesa parece que los autores eran dos hombres que iban en una moto Alfonso Ojea

Voz 0089 06:14 en una moto con dos ocupantes en efecto Antonio esperaban a la víctima en las inmediaciones del colegio donde a esa hora iban a dejar a su hijo de cuatro años cuando el padre y la madre del pequeño han dejado a su hijo en el centro escolar esa moto sea aproximado al lado del conductor el segundo ocupante de la moto ha comenzado a disparar su arma una pistola ante el gran número de disparos diez impactos por la ventanilla que han acabado con la vida de este varón de cuarenta y tres años de forma inmediata tanto el fallecido como su compañera que por cierto ha tenido que ser atendida por los servicios de psicología de las emergencias madrileña son de nacionalidad colombiana residen aquí en Pozuelo

Voz 1995 06:49 con esa fosa pues Toni de momento esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias José Antonio seguimos la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Se vende bonito pueblo en la provincia de Segovia gran oportunidad inversora y que podría devolver la vida Varona del Fresno bulo que se encuentra prácticamente en el olvido precio dos millones cien mil euros este anuncio circula desde hace días en más de cien inmobiliarias en todo el mundo y es la razón que indignado a los seis habitantes y otros muchos que sinvivir allí suelen acudir los fines de semana realidad pese al anuncio lo que una inmobiliaria online vende suelo solares adquiridos a una constructora que en su día sin éxito cuanto allí un hotel rural Andrea ricos alcaldesa Riaza que es un pueblo al que pertenece Barahona de Fresno uno de sus vecinos Andrea alcaldesa buenos días ha leído usted el anuncio que han puesto esas inmobiliarias y cuál es su reacción que piensas hombres anuncio porque

Voz 0812 07:56 da pie a equívocos pues si da pie a equívocos en el anuncio no no responde a la a la realidad que se buscó titular sensacionalista y bueno pues si es cierto de que existe en este caso pues esa empresa que hace acceso su anuncio para vender su solares hizo antiguo hotel no tenía allí una inversión realizada

Voz 1995 08:22 entiendo que cuando un vecino le eso se queda de piedra

Voz 0812 08:27 pues sí porque parece como que se vende puesto que efectivamente lo cual pues ya digo que que resultó sorpresivo por parte de de todos y no respondía a la realidad buscan con este titular pues bueno sea el reclamo no lógicamente de los posibles compradores

Voz 1995 08:44 actualmente viven ahí insisto seis personas pero viven allí seis personas y entiendo que por tanto no salen de la iglesia románica el pueblo ni el consultorio ni su hablar escolar ni tampoco

Voz 0812 08:53 no somos hoy tanto por supuesto lo que es a nivel de de la Iglesia por la venta del Ayuntamiento que lógicamente los vecinos me parece bien la iniciativa privada que que traten de buscar otros posibles compradores a a esa inversión que en su momento realizó esta empresa pero desde luego que lo busquen el titular la lista todo lo que sea positivo para para emprender en el pueblo será bienvenido pero en fin que vaya acorde con la realidad

Voz 1995 09:27 distintos olvida muchas veces alcaldesa lo dificil que tiene que ser la vida para esos seis habitantes que deciden vivir en el en el pueblo a pesar de seguro tener oportunidades para para hacerlo en otro lugar qué tipo de servicios de primera de sida se siguen manteniendo con tan pocos habitantes

Voz 0812 09:42 bueno pues se trata de mantener las infraestructuras básicas pues que estén atendidos desde el punto de vista abastecimiento saneamiento el servicio de recogida de basuras que asista el médico ha al consultorio para para las para para atenderlos de primera mano pero lógicamente nos quedan pues en muchos servicios que seguir acometiendo y eso pues hay cuestiones que se le escapa a este Ayuntamiento no como por ejemplo el tema de de internet yo creo que la cuestión básica que hoy en día pues deberíamos tener que Bono por la Unión Europea ha dicho que que debe tenerse es acceso a Internet con más de treinta megas a partir de dos mil veinte y aquí andamos en zonas donde todavía la telefonía ni siquiera móvil pues pues lleva zonas oscuras no es decir estamos hemos en esa en esa parte que que debemos de aunar esfuerzos y tener voluntad política para para no quitar servicios porque si quitamos mal vamos porque se quitan se recupera sino todo lo contrario de seguir apostando por por mantener los pueblos

Voz 1995 10:50 bueno pues vamos a tranquilizar a los habitantes a esos familiares de toda la gente que pasa ahí el del fin de semana el pueblo no se vende vende una parte unos solares irá intenciones dinamizar lo que no está mal de todas maneras si se trata de dinamizar y buscar negocio y nueva gente que ayuda al pueblo aseguró que en eso sí vamos a estar de acuerdo ahora que no se haga mediante publicidad que no explicita lo que supone la realidad no se deben del pueblo afortunadamente no se del pueblo Andrea ricos alcaldesa Riaza el que pertenece Barahona de Fresno muchísimas gracias Andrea

Voz 0812 11:19 ah gracias a vosotros y nada esperamos que que los pueblos miren desde un punto de vista positivo porque tienen mucho que ofrecer hay sobre todo que hay posibilidades pero aún andante todos esfuerzos para que los pueblos no

Voz 8 11:34 que si es gracias Andrea seguimos

Voz 9 11:40 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 11:45 si hay un seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos

Voz 9 11:50 todos los AVE línea directa siempre las

Voz 11 11:53 es coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para tus vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero Línea directa una compañía Bankinter

Voz 9 12:15 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 14 12:25 salud doctor Brito que le pasa a este Real Madrid

Voz 4 12:29 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 9 12:33 pues mira con Rajoy habló alguna vez de fútbol

Voz 15 12:36 entre sorprendería lo lo mucho que sabe de economía

Voz 9 12:39 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 15 12:41 la del francés quería hacer música Manuel

Voz 9 12:44 le agradezco mucho este saquen el danés un placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina se enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes Griezmann

Voz 14 12:53 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar y de todo letrado un poco pero en El Larguero con

Voz 9 13:01 Manu Carreño que nos también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 4 13:07 de lunes a jueves no My Lol diversos sexual no quise tener CIS CIS CIS que tu identidad sexual con tu sexo biológico vale o sea que yo tengo presidente son los ex

Voz 9 13:23 la vida moderna con David Broncano pero me presentaré bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 16 13:46 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso hoy llego la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 1 14:08 escuchar capital hacer

Voz 13 14:14 sí

Voz 4 14:19 sí hay Álvaro de carreras ahora la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos su juego de escobillas Vos imita las instalamos gratis K kart la red Tita las punto

Voz 17 14:30 es promoción válida hasta el veintidós de abril consulta condiciones

Voz 4 14:33 Carlas punto es tu es que no te das cuenta

Voz 18 14:36 tenemos muchas veces me quedo mirando te bobada y me pregunto cómo pues dijo tener yo tan

Voz 9 14:43 el largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el propio Cruise Comisión encuentra en ese punto

Voz 19 14:54 y El Corte Inglés y vinimos te invitan a conocer las últimas novedades para ti y de ofertas especiales experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales informa la aventura de ser madre punto com participa nuestro sorteo

Voz 9 15:10 esto lo tiene hasta el uno de abril Baby ni ostenta el cortinas

Voz 20 15:16 el Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 9 15:28 la fibra de Jazztel lleva te un smartphone de una Tablet gratis Llama gratis al quince días sí sí al quince diez fue entra en Jazztel punto com

Voz 4 15:37 es que pudo ayudarle buenas llamaba porque quiero estelar alarma si esta mañana los han robado

Voz 1995 15:44 veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 21 15:47 te preocupes ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma

Voz 4 15:51 escalada usted con la alarma

Voz 22 15:53 cabe Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 16:01 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo ha ganado seis años consecutivos

Voz 9 16:11 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motor Cobos que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo a esta semana fin haciendo con FC convicciones en por punto es prueba lo en la red de concesionarios cien palabras parecen pocas pero dan para mucho ni más ni menos que en mil cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y seis es una auténtica barbaridad decir que no ayudará a partir de ahora

Voz 1995 16:40 para cerrar los ojos

Voz 9 16:44 relatos en cadena los lunes en La Ventana seis mil euros pueden ser una realidad gracias a tu imaginación cadenas

Voz 1995 16:58 antes de acabar no estaremos las preguntas que nos deja el día cuánto tardarán Partido Popular y Ciudadanos en poner sobre la mesa de asuntos súper urgentes de su campaña la prisión permanente revisable llegué de Donald de armar a los maestros no es nueva aquí los profesores saben que el saber es un arma ellos siempre van armados no sólo eso los profesores aquí están armados de paciencia después de que el presidente del PAOK invadirá el campo armado con una pistola para protestar por un gol anulado seguiremos pensando que el rugby es un deporte violento Javier Marías estén en Topic no sería un buen nombre para un grupo de rock ahora que la reivindicación social vuelve a tomar el protagonismo la frase las calles serán siempre nuestras no es demasiado genérica no debería ser un poco más específica de quién a las calles ahora que Jean Marie Le Pen quiere cambiar el nombre del Frente Nacional por el de Agrupación Nacional servirán también morros de nutria en los comités es su partido cómo puede explicarse el descalabro electoral de las FARC en Colombia cuando está claro que pueden acreditar una larguísima experiencia en carteles

Voz 8 18:12 ah ya ya ya imaginen que

Voz 1995 18:15 esta llega sentirse muy del Atleti de corazón abre el fin de la limitación de mandatos en China la posibilidad de que su presidente Xi Jinping pueda estar aún más quema más quema Mao hubiese para lunes y esto es un lujo más esta expectativa se pero te ha gustado me ha gustado mucho nos vamos y volveremos mañana a partir de las seis con Pepa Bueno hasta entonces

Voz 9 19:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 23 19:51 no