Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal muy buenos días Almería despide hoy con un funeral en la Catedral a Gabriel Cruz un adiós que comenzó ayer en el palacio de la Diputación Provincial donde miles de personas pasaron por la capilla ardiente para acompañar a los padres del niño también representantes de las instituciones que le han mostrado su apoyo en estas horas durísimas la autopsia confirmó que Gabriel murió asfixiado el mismo día de su desaparición mientras la única detenida por su muerte sigue negando su participación en el crimen la lección pública hay cívica la dado la madre del niño Patricia Ramírez se dirigió a los medios de comunicación para pedir que se deje trabajar a la justicia que no se difundan mensajes de odio y que nadie se deje llevar por la rabia

Voz 2 01:01 es lo que tiene que inunda ahora mismo en España sólo los mensajes de Esperanza Aguirre cariño ya hasta Gabrielli todo este movimiento que ha creado de buena persona Hinault la rabia el odio y la palabra

Voz 1727 01:18 es alguien que yo entiendo que tiene Salim la madre de Gabriel poniéndose por encima del espectáculo mediático político y ciudadano que por desgracia vimos ayer con vecinos contenidos por la Guardia Civil que intentaban agredir a la detenida algunas teles y algunas redes sociales reproduciendo a todas horas detalles ir irrelevantes pero agresivos de un caso que ya tiene toda la dureza del mundo el PP aprovechando la conmoción para defender la prisión permanente revisable que ya está en vigor en España y que lo estaba en el momento del crimen y que vuelva a debatirse esta semana en el Congreso y esta madrugada ha terminado la reunión que las plataformas feministas que organizaron la histórica huelga del ocho de marzo han celebrado para decidir los siguientes pasos y lo más inmediato es que van a dar su apoyo a las pensionistas que precisamente han convocado con los pensionistas para este sábado una jornada de protesta Aisa mide la es de la Comisión ocho de mayo

Voz 3 02:20 si la Comisión ocho de marzo está formada de forma plural por mujeres que tiene en diferentes situaciones y una de ellas es eh pues son mujeres pensionistas Nos parece fundamental participar de las movilizaciones sociales que hay y exigen un sistema

Voz 1727 02:38 según denuncian más de tres millones de mujeres viven con una pensión de setecientos euros la media en el caso de los hombres está en mil doscientos es martes es trece de marzo Joy precisamente la Mesa del Congreso tiene que decidir si levanta el veto del Gobierno a una iniciativa de Unidos Podemos que pide volver a ligar la actualización de las pensiones al precio de la vida propuesta que apoya el PSOE Aimar Bretos buenos días

Voz 1727 05:15 en los deportes la victoria de anoche del Betis completó la jornada veintiocho en Primera y esta noche vuelve la competición europea para el Sevilla para Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:23 las Pepa en Old Trafford partido de vuelta de los octavos de la Champions desde las nueve menos cuarto Manchester United Sevilla con empate a cero de la ida en el Pizjuán a la misma hora se disputara también en el Olímpico el Roma Shakhtar Donetsk desventaja para los italianos por la derrota dos uno en la ida y el Betis se coloca octavo a tres puntos de la séptima plaza que da acceso Europa tras vencer anoche en Mendizorroza

Voz 1491 05:41 sino uno tres los vitorianos son décimo sextos con un colchón de once puntos sobre el descenso

Voz 1727 06:12 la edad no perdona a nadie por eso el futuro de las pensiones nos incumbe a todos la Cadena SER comienza hoy una programación especial de la mañana a la noche con motivo de esta Semana de movilización de los pensionistas mañana pleno del Congreso con Rajoy el sábado manifestación y esta mañana ya Nos ocupamos en Hoy por hoy María Fernández buenos días

Voz 1491 06:32 buenos días Pepa con Mar Ruíz a las ocho repasamos todas las veces que el PP ha dado esquinazo con la inestimable ayuda de Ciudadanos a este asunto y María Jesús Güemes les nos cuenta que se ha preparado Rajoy para mañana a las nueve acceso restringido con Miguel Ángel Muñoz Encinas y Rafa Bernardo sobre cómo y por qué el sistema a llegando ha llegado al punto al que ha llegado y si hay solución se lo preguntamos a Ignacio Conde Ruiz profesor de Economía de la Complutense Carlos Bravo secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras tres pensionistas que mañana van a seguir en directo la comparecencia de Rajoy calientan la previa con Toni Garrido que hoy además entrevista a este hombre que escuchamos al drogas

Voz 4 07:12 que viene a hablarnos incombustible de su nueva gira y hoy es martes y trece en Cannes

Voz 5 07:19 entraron de noche vamos a ver amiga gente llama algo que resulta que estaba lloviendo una de pesadilla esa así

Voz 1491 07:24 que todo en nuestro equipo van a recordar los sketches más polémicos de los míticos e humoristas

Voz 5 07:29 la Pradilla haciendo la mili con con encarna ICA ese momento de Tamayo afirmara chico digo no sea que me sé que me moto le

Voz 6 07:38 bueno

Voz 1727 07:41 nosotros también abrimos como cada mañana nuestros teléfonos a ustedes a los oyentes pero hoy no tenemos pregunta para ustedes sino que queremos que nos pregunten a nosotros que pensión van a cobrar a partir

Voz 1491 07:54 de las nueve se sientan con nosotros de expertos como Carlos Bravo de Comisiones Obreras así que invitamos a los oyentes a contarnos en que trabajan que es sueldo tienen su edad en que han estado trabajando hasta ahora hay desde cuándo y así podremos calcular a lo largo del programa qué pensión les va a quedar y cuando se van a poder jubilar jóvenes mayores que nos cuenten con detalle su situación que nosotros bueno los expertos más bien AG en el cálculo se lo contamos la edad cincuenta

Voz 1727 08:20 llevan cotizado en nuestro experto le dice pues más

Voz 1491 08:22 menos tanto ya además de las pensiones abrimos a

Voz 0027 10:46 Almería va a despedir esta mañana a Gabriel Cruz en un funeral que se espera multitudinario a las diez y media de la mañana en la catedral de la ciudad asisten por parte del Gobierno la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el ministro el interior Zoido que ayer por la tarde a salir de la capilla ardiente de niño confirmó así

Voz 18 11:01 le dije que vendría a lo mejor hay que vendrían con todos los medios

Voz 1491 11:04 lo han encontrado pero desgraciadamente lo han Deco

Voz 18 11:06 entrado sin vida porque la vida es en la quitaron

Voz 0027 11:09 muy pocas horas de que desapareciera sólido confirmó así que el informe preliminar de la autopsia señala que Gabriel murió estrangulado el día en que desapareció las muestras de cariño ayer en la capilla ardiente fueron masivas hasta mil doscientas personas por hora entraron a despedirse del niño Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0534 11:28 buenos días Aimar si se formaron colas en torno al Palacio Provincial de Almería y es que miles de personas como decías entre ellos voluntarios que participaron en la búsqueda bomberos protección civil policías todo quisieron dar el pésame a los padres del pequeño carteles de apoyo pescaíto que han llenado todos los rincones de Almería gritos de ánimo como escuchamos aplausos para tratar de mostrar todo el cariño a la familia junto a ellos trasladaron también su pésame el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido la presidenta de la Junta Susana Díaz

Voz 0295 11:56 será el nardo y dolor

Voz 0534 12:13 a día a las diez y media de esta mañana se celebra hoy la misa funeral en la catedral de la Encarnación de Almería

Voz 0027 12:19 sí sin siquiera molestarse en salir de la capilla ardiente a unos metros del pequeño féretro blanco de Gabriel el portavoz parlamentario del PP en el Congreso Rafael Hernando aprovechó la situación para hacer campaña política a favor de la prisión permanente revisable que es la pseudo cadena perpetua que introdujo el PP en la anterior legislatura y que ahora la oposición quiere derogar Carolina Gómez buenos días

Voz 0011 12:38 tres días Rafael Hernando promete que la Justicia tendrá las máximas herramientas para castigar el crimen de Gabriel con contundencia hay pide a los grupos políticos que reflexionen sobre la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 19 12:47 yo por eso hoy quiero pedirle al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se trataba o no es una medida en caliente pasado mañana se debaten las enmiendas

Voz 0011 13:04 la totalidad presentadas por el PP Ciudadanos a la iniciativa del PNV que pide la derogación de este endurecimiento del Código Penal aprobado por el Gobierno en dos mil quince el partido de Albert Rivera ha empezado diciendo que apoyaría esa iniciativa pero ahora prefiere esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional José Manuel Villegas

Voz 20 13:18 no derogación en caliente como se dijo el otro día esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y ese es nuestro compromiso

Voz 0011 13:26 el PSOE asegura que pese a la conmoción por la muerte de niño mantienen su oposición a esa figura penal y votarán en contra de las enmiendas a la total

Voz 21 13:32 diga que nuestra Constitución en su artículo veinticinco creo que punto dos me parece que es es muy clara hay habla de que las penas de prisión tienen una finalidad de reinserción social

Voz 0011 13:43 declaraciones de Adriana Lastra también podemos es partidario de que siga adelante la tramitación de la derogación de la norma Irene

Voz 22 13:48 no creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es así lo dicen todos los expertos que Quincy

Voz 1491 14:02 en de forma unánime en esto representantes de Unidos

Voz 0011 14:04 cómo se reunieron ayer en el Congreso con el padre de Diana Quer que reclama a los partidos que esperen a que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Voz 0027 14:12 hoy van a comparecer en el Congreso los dos supuestos cabecillas de la Púnica el antiguo secretario general del PP de Madrid Francisco Granados que a día de hoy sigue diciendo que la púnica no existe que todo es el montaje el empresario David Marjaliza que llevan meses confesando lo todo para que la Fiscalía les rebaje su futura pena grandes amigos en el pasado ahora enfrentados porque el hecho de que Marjaliza esté colaborando deja a Granados con la estrategia al aire ambos comparecen esta mañana en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP Miguel Ángel Campos

Voz 1552 14:40 a partir de las doce de la mañana está prevista la comparecencia de Francisco Granados a quién los diputados pedirán que profundice en la financiación ilegal del PP de Madrid que ya admitió ante el juez de la Púnica quien fuera mano derecha de Aguirre en el partido y el Gobierno de la Comunidad reconoció que en las elecciones de dos mil siete y dos mil once hubo dinero negro o para las campañas de Aguirre una estructura de financiación ilegal dirigida desde Sol según sus palabras por la presidenta e Ignacio González con un núcleo de poder formado por la actual presidenta autonómica Cristina Cifuentes entre otras personalidades Cifuentes se ha querellado contra Granados por estas afirmaciones antes de Granados a las nueve y media de la mañana declarará el

Voz 0027 15:21 conseguidor de la Púnica David Marjaliza quién

Voz 1552 15:24 será interrogado por las supuestas comisiones abonadas al ex secretario general del PP a cambio de

Voz 1491 15:29 indicaciones Public y quién no va a pasar por ninguna

Voz 0027 15:32 comisión parlamentaria sino que la Comisión va ir a él es el prior del Valle de los Caídos este monjes se negó acudirá al Senado donde lo habían convocado para explicar por qué se resiste a exhumar a dos represaliados del franquismo a pesar de que hay una sentencia que le obliga el monje ya dijo que no

Voz 0858 15:46 no iba a ir al Senado porque no tiene tiempo

Voz 0027 15:48 que si los senadores querían saber algo de él que fueran a buscarle al Valle de los Caídos iban a ir la comisión se va a desplazar hasta el valle a pesar de la protesta de los socialistas que ya han dicho que ellos no se somete nada semejante humillación Adela Molina

Voz 0011 16:00 la Comisión de Justicia del Senado visitará el Valle de los Caídos el veintiséis de marzo tras la negativa del prior Santiago Cantera irá a la Cámara Alta por falta de tiempo por su condición de religiosos según la carta que remitió a los senadores a la Abadía no acudirá el PSOE que fue el grupo que citó a cantera para que aclarara su negativa a cumplir una sentencia firme que autoriza exhumar los restos de los hermanos la Peña Ander Gil Porta

Voz 0861 16:21 estas explicaciones en democracia Sedán

Voz 9 16:24 en las instituciones públicas en el mausoleo de un dictador sin luz ni taquígrafos ni bajó mucho menos secreto de confesión y a puerta cerrada

Voz 0011 16:33 los socialistas van a pedir la comparecencia del presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez para que aclare si la Iglesia católica está realmente dispuesta a colaborar con la justicia la senadora del PP Ester Muñoz la única que defendió ayer tímidamente al prior ha pedido no usar el dolor de las víctimas

Voz 23 16:47 de nuestro lado del del legislador lo que necesitan las víctimas es que una vez por todas dejemos de utilizar su dolor políticamente y que les demos soluciones

Voz 0011 16:54 por la Cámara pasó este lunes el abogado de la familia la Peña Eduardo Sanz advirtió de que se acaba el tiempo para que las familias puedan dar una sepultura digna a sus seres quería

Voz 0027 17:03 que hoy llega al Parlamento el debate sobre el delito de injurias a la Corona que Esquerra Republicana quiere sacar del Código Penal iba ha coincidido precisamente con el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la quema de fotos al Rey hoy dentro de unas horas esta mañana Estrasburgo sentenciara si quemar fotos del Rey o banderas de España es un delito de injuria

Voz 0861 17:21 las o es libertad de expresión

Voz 0027 17:28 Huber vuelve hoy a las calles de Barcelona con el sector del taxi dispuesto a plantarle cara a la compañía de coches con conductor dejó de prestar servicio a la capital catalana por orden judicial en dos mil catorce pero a partir de las ocho de esta mañana desembarca de nuevo en Marcelo Ana con incidencias ITC tal y como exige la legislación en total por ahora ciento veinte coches y tarifas que están de media un quince por ciento por debajo de las en los taxis los taxistas en que de guerra denuncian que les han dado más permisos que los que permite la ley Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0978 17:57 bon día Over asegura que los últimos años ha recibido muchas demandas

Voz 0706 18:00 este Barcelona que sólo en dos mil dieciséis Un millón de personas abrieron su aplicación en la capital catalana ahora vuelve hice llama Uber X ya no es un servicio con conductores particulares como hace cuatro años sino con profesionales y las licencias de vehículos de alquiler con conductor como ya sucede por ejemplo en Madrid los taxis mantienen que aún así Uber es competencia desleal ya adelantan que este van a movilizar además el área metropolitana de Barcelona se comprometió a restringir la actividad también de estos servicios con un reglamento propio un reglamento que tendría que en que tendría que entrar en vigor el mes que viene en abril y que con las competencias de Medio Ambiente les permite limitar los vehículos que circulan por el área de Barcelona

Voz 0027 18:36 es que van a escuchar son datos que avanzó hoy la Cadena Ser la Comunidad de Madrid Destino en dos mil diecisiete solo treinta y un mil euros para las inspecciones a pisos de uso turístico treinta y un mil euros en toda la Comunidad de Madrid buena cantidad pírrica que ya en años anteriores se ha traducido en inspecciones muy escasas por ejemplo en dos mil quince sólo se impusieron dos multas en dos mil dieciséis cuatro Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 18:59 en dos mil Quirce hubo ciento veintidós inspecciones y sólo dos multas en dos mil dieciséis inspeccionaron ciento once viviendas Ivo cuatro sanciones en ese año en concreto en dos mil dieciséis el Gobierno madrileño ni siquiera llegó a los once mil euros de presupuesto para inspeccionar los pisos turísticos son datos oficiales que la Comunidad de Madrid ha dado en una respuesta parlamentaria a Podemos para su diputado Pablo Padilla estos datos demuestran que la Comunidad no está capacitada para asumir las competencias en inspección

Voz 24 19:30 pero que los madrileños y las madrileñas merecemos la gobernantes que estén dispuestos a afrontar los nuevos problemas los nuevos fenómenos y que lo hagan como se está haciendo en el resto de Europa como en Ámsterdam en París en otras capitales europeas Hinault diciendo que las cosas arreglan solas

Voz 0861 19:47 a eso hay que sumar que el número de inspectores se ha reducido con el paso de los años en dos mil quince había siete pero en dos mil dieciséis dos mil diecisiete bajó sólo hay cinco inspectores para toda la casa

Voz 0027 19:58 inmunidad de Madrid y hablando de economía un dato que publica hoy el diario El País sólo el cuarenta por ciento de los contratos indefinidos en España duran más de un año la prueba de que gracias a las últimas reformas laborales ya ni siquiera a ser indefinido protege de la precariedad Javier Alonso buenos días

Voz 0858 20:13 Mar los indefinidos los que coloquialmente se han llamado toda la vida contratos fijos son cualquier cosa menos eso cuatro de cada diez ni siquiera llegan a superar los doce meses según un estudio que publica el blog económico nada es gratis Ica recoge esta mañana el diario El País además nos sacaban precisamente por decisión del empleado sino de la empresa ocurre así en seis de cada diez ocasiones en el que es el empleador el que rescinde el contrato por la vía del despido que ahora es más barato para los nuevos contratos indefinidos tras las últimas reformas laborales la estabilidad de eso si llega pasados los tres años a partir de ahí según ese mismo estudio sólo se rescinde uno de cada día

Voz 0027 20:49 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias Estados Unidos ha sumado esta noche a Reino Unido y acusen juntos a Moscú de haber envenenado al exespía ruso que sigue ingresado crítico la inteligencia británica ha certificado que Sergei Skripal fue envenenado con una sustancia que sólo utiliza Rusia por lo que consideran que la autoría del ataque está fuera de duda esta madrugada el secretario de Estado de Tram Rex Tillerson también ha dado por hecho que fue el Kremlin Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:15 Serge Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con no Bichot un tipo de agente nervioso que produce exclusivamente los laboratorios militares rusos desde los tiempos de la Unión Soviética y la guerra fría tras este descubrimiento la conclusión para el Gobierno británico anunciada ayer en la Cámara de los Comunes por Theresa May es obvia el Gobierno ha llegado a la conclusión que es altamente probable que Rusia esté involucrada en el ataque contra Serge Yulia Skripal según May sólo hay dos posibilidades Soccer Rusia es responsable de LOC

Voz 0027 21:47 herido

Voz 0273 21:47 o que las autoridades han perdido el control de una partida de esa sustancia que potencialmente puede ser catastrófica el embajador ruso fue llamado urgentemente al Foreign Office para informarle que Moscú debe explicar cuál de esas dos posibilidades es la correcta el Kremlin tiene un plazo para responder

Voz 25 22:05 hasta la noche de hoy sino hay una respuesta clara

Voz 0273 22:07 libres señaló May la conclusión será que el Estado ruso ha utilizado ilegalmente la fuerza contra el Reino Unido tres explica Chema los westerns gays de intento de asesinato utilizando como arma a un agente nervioso en una ciudad británica no es sólo un crimen contra los Skripal es un acto indiscriminado y temerario contra el Reino Unido poniendo en riesgo la vida de civiles inocentes vivo no sólo por ahí no vamos a tolerar ese descarado intento matar civiles inocentes en nuestro suelo concluyó la jefa del Ejecutivo Meyer retornará el miércoles a la Cámara de los Comunes para anunciar las medidas con las que su Gobierno responderá a las autoridades de Moscú

Voz 26 22:54 empatía no debe

Voz 0027 22:56 en de sólo de la educación de la experiencia de la cultura de la persona sino también de su genética así lo establece un estudio de investigadores británicos y franceses que además concluye que las mujeres son de media más en pláticas que los hombres aunque esto último que esta diferencia entre sexos no es genética sino cultural Julia Molina buenos días

Voz 1915 23:12 buenos días sin ellas y la empatía seríamos incapaces de entender las relaciones humanas pero no vale con que nos eduque en una parte de cómo nos comportamos con los demás también va en la sangre lo publica la revista psiquiatría tirarse nacional el porcentaje eso sí es pequeño respecto a lo que adquirimos socialmente un diez por ciento va en el ADN y un noventa por ciento lo aprendemos por eso error es de géneros también determinan nuestro comportamiento el estudio dice que las mujeres son más simpáticas pero no por factores genéticos las enseñan a serlo los investigadores han observado además que las variaciones genéticas asociadas a una menor empatía se relacionan con el autismo unos resultados que los científicos consideran muy valiosos para entender mejor a las personas que sufren dificultades para interpretar los sentimientos de los demás

Voz 0027 23:55 la casa de juguetes que desde hace sesenta años fabrica la muñeca Barbie ha intentado hacer un guiño al movimiento feminista muy crítico con los ganarán con los cánones de belleza que la marca traslada con sus muñecas a los niños y sobre todas las niñas Mattel lo ha intentado pero con una torpeza formidable porque ha lanzado la colección de Barbies inspiradas en mujeres de todo el mundo reconocidas por su labor profesional pero todas comparten las irreales proporciones de la Barbie original Pepa Blanes

Voz 1463 24:22 desde el éxito del ocho de marzo han sido muchos los que se han ido apuntando a él también las grandes empresas que han descubierto un nicho de negocio ahí tienen Annette Luis promocionando sus series protagonizadas por mujeres las camisetas con la palabra feminista impresa o una colección de diecisiete muñecas Barbie que la fábrica Mattel ha sacado a la venta inspiradas en mujeres que han dejado huella

Voz 2 24:44 seis siete grados norte siete siete coma cero tres tres tres tres grados margen de treinta metros

Voz 1463 24:53 una de ellas es el personaje real el que está inspirada la protagonista de la película Figuras ocultas una matemática negra que trabajaba en la NASA hay una famosa ecologista una luchadora de boxeo una jugadora de fútbol una piloto y hasta una periodista polaca de España la representación es la diseñadora Vicky Martín Berrocal es nuestro deber defender el mundo es lo que apoya también está Frida Kahlo cuyos herederos van a denunciar a la empresa de juguetes y la directora de Wonder Woman Patty Jenkins en un intento de que las líneas vean distintas mujeres que destacan profesiones diversas Hasta ahí todo bien lo negativo además de que se hace negocio del propio feminismo movimiento reivindicativo es que todas las nuevas Barbies mantienen el cuerpo delgadísima irreal sexual izado de la muñeca original que crea un rol de belleza hegemónico que no se corresponde ni con el de esas diecisiete mujeres ni con el de la grandísima

Voz 27 25:42 quería Lomba da ya rota pero nadie va de CHA

Voz 0027 26:31 íbamos con los deportes ya Sampe buenos días bueno el Sevilla aspira esta noche a volver a unos cuartos de la Champions sesenta años después

Voz 1161 26:40 cuando todavía se llamaba Copa de Europa la edición de mil novecientos cincuenta y ocho y cayeron eliminados por el Real Madrid y la puerta de entrada en la historia es también un marco histórico como Old Trafford desde las nueve menos cuarto Manchester United Sevilla empate a cero en el partido de ida en el Sánchez Pizjuán a la baja de cortesía se ha sumado la de Jesús Navas así ve el partido el técnico Fontela es que el equipo

Voz 29 26:59 creo muchos muchas oportunidades de lo mismo futbolista que crean Sermas más concreto en mañana creo que la para ellos

Voz 1161 27:11 tienen que ser más concretos y ante la posibilidad de hacer historia hay pese a enfrentarse a uno de los presupuestos más potentes del fútbol el presidente del Sevilla José Castro es optimista la final

Voz 4 27:19 once contra once y yo de verdad que veo a mi equipo muy ilusionado con mucha Hannah sobre todo de hacer algo importante de aquí de darles alegría a nuestra afición

Voz 1161 27:28 en los ingleses no van a estar y Brad Jones rojo bling y Ander Herrera y es duda hasta última hora a Mourinho ante la posibilidad de no pasar a cuartos

Voz 1120 27:35 los no personados para mí seré más una desilusión no una eliminatoria aquí en nuestra casa en un partido en que tenemos que ganar nos tenemos que ganar por tres cuatro por cinco tenemos que ganar humos de Ardoz uno dos cinco cuatro ocho siete no ganar o sería una una de sus

Voz 1161 27:54 en una entrevista en Atresmedia aprovechaba para mandar un recado al Real Madrid en torno a su posible interés de nuevo en De Gea

Voz 1120 27:59 lo veo aquí todas las sentencias de lleva madre pero se fuera ellos

Voz 1161 28:07 desde las nueve menos cuarto de arbitrar el colegiado holandés Makelele y a la misma hora en el Olímpico de Roma cartones los italianos tenían que remontar un resultado adverso de dos uno en la ida arbitrado por el español Undiano Mallenco también tenemos partido de la Champions Juvenil cuartos de final a partido único desde las seis de la tarde Barça Atlético mal dir en el Miniestadi el ganador accederá a la fase final que se disputará entre el veinte y el veintitrés de abril en Nyon se medirá al vencedor del Manchester City Liverpool además es semana de competiciones europeas en la que hay preocupación en torno a los equipos

Voz 1491 28:32 el rusos o con los ultras del Marsella que visitarán Bilbao el jueves

Voz 1161 28:35 aunque al menos no están los equipos griegos donde este pasado fin de semana se pudieron ver las imágenes del presidente del paddock Iván un API con una pistola en la cintura bajando el césped contra él se ha cursado orden de arresto ha suspendido sin fecha la Liga griega después de estos incidentes por el reguero pasa el pago José Alberto Cañas que reconoce que en la Liga griegas están sobrepasando los límites

Voz 30 28:53 hace mucho tiempo que la Liga Griega pasan episodio de esto pero creo que últimamente son demasiado grave y son cosas que que no se pueden permitir hay aunque los perjudican a nosotros pero son cosas que no son buenas evidentemente

Voz 1161 29:07 también el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto que ve demasiada permisividad en la Liga

Voz 31 29:11 o sea siempre que ocurre algo grave y no se ponen medidas normalmente ocurre algo más grave en la liga griega venía ocurriendo cosa muy grave lo último mes en la última semana veíamos a un entrenador español a a Óscar la semana pasada con un labio partido en por un objeto que le tiraban desde la grada

Voz 1161 29:29 en casa Nacho se completaba la jornada veintiocho en Primera con la victoria del Betis un otros en Mendizorroza a a los desearía en octavos a tres puntos de los que da acceso Europa y al Alavés decimosexto con un colchón de once puntos sobre el descenso en Indian Wells clasificada Carla Suárez en dos sets eliminado Fernando Verdasco esta noche no antes de las diez David Ferrer se medirá al argentino Del Potro y además se inicia en la jornada veintiséis en la Euroliga desde las nueve menos cuarto el Real Madrid visita la cancha del Armani Milán

Voz 1727 30:10 no en un informe publicado esta madrugada a Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno español hace un uso abusivo de la ley para atentar contra la libertad de expresión

Voz 0027 30:20 desde dos mil once la justicia condenado a ciento diecinueve personas en España por enaltecer el terrorismo o humillar a las víctimas la mayoría de sentencias editaron a partir de dos mil quince con las aprobó la llamada Ley Mordaza desde entonces se han disparado también el número de multas a periodistas artistas y usuarios de las redes sociales Amnistía Internacional acusa al Gobierno de criminalizar un gran abanico de opiniones de forzar a muchos autos censurar se por miedo a sufrir represión el Eurogrupo carga contra Donald Trump por los aranceles al acero a la reunión de ministros de Economía acudió ayer por primera vez el español Román Escolano que criticó el proteccionismo como un error político Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 30:59 la industria europea de la Cyrus reclama a Bruselas Francia asume la representación del malestar is suministro exige claridad mientras el español propone actuar con unidad

Voz 33 31:11 yo creo que es importante que todos lleguemos a un acuerdo de la evaluación de cuál puede ser los pasos de siguientes que la Unión Europea tiene que dar el proteccionismo es siempre un error político es un error histórico y que desde luego dos

Voz 0027 31:26 zonas económicas y comerciales tan importantes como Suso al europea no pueden entrar en ninguna forma en una escalada comercial

Voz 0738 31:33 el Escolano mantiene que España puede actuar de puente en este yen los más conflictivos temas de estructura futura para el euro un ministro español que estrena el cargo reclamando un presupuesto para la crisis pero también diciendo que está convencido que será posible un consenso europeo con el norte y los bálticos cuanto alemán

Voz 9 31:56 venga

Voz 25 32:02 bueno pues ahora ya encontramos las primeras retenciones en las entradas a la capital especialmente en La dos a la altura de Torrejón de Ardoz también hay tráfico intenso en la tres en Santa Eugenia en la IV en el cruce con la M30 treinta Pinto y en la A5 en la zona de campamento de Alcorcón en la A42 circulación saturada la altura de Parla hay congestión en la M40 especial demente en el tramo entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la A2 Además un accidente en Castellón en San Mateu mantiene cortada la CV diez van a encontrar desvíos habilitados por la CV ciento XXXII precaución por último por fuertes vientos en Lugo en la ocho a la altura de Mondoñedo por niebla en la A52 en Zamora en la hice en León y en Burgos en la Nacional ciento veinte

Voz 0027 32:45 tendremos una mañana de nubes y lluvia en la mayor parte de la Península aunque por la tarde lucirá el sol de nuevo hoy se espera viento fuerte en Galicia y temperaturas agradables en el Mediterráneo y en Canarias

Voz 1727 35:00 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias abrimos la Mesa de España hoy en Galicia la Audiencia de A Coruña ha archivado la causa contra la mujer de chicle el autor confeso de la muerte de Diana Quer el tribunal asegura que no hay indicios suficientes que la impliquen en la desaparición de la joven Galicia María Dios bos días

Voz 0011 35:20 dos días de ETA la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha sobreseído la causa abierta contra Rosario Rodríguez desestimando el recurso presentado por los padres de la víctima el Tribunal coincide así con el primer juez instructor del caso en que las diligencias practicadas hasta el momento no sugieren la participación de la investigada ya que las pesquisas realizadas no parecen situarla en la noche del veintiuno al veintidós de agosto de dos mil dieciséis junto a su esposo esta decisión judicial se produce unos días después de que haya trascendido una carta escrita por el chicle a sus padres desde prisión en esa misiva al autor confeso de la muerte de Diana Quer acusa a su mujer de ir con él en el coche esa noche mientras José Enrique en permanece en la cárcel de Alhama el juzgado de Ribeira continúa con la instrucción de la causa en los últimos días ha tomado declaración a cuatro nuevos

Voz 1727 36:07 como si en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días el hombre asesinado ayer a tiros en una urbanización exclusiva de Pozuelo de Alarcón en Madrid era un antiguo miembro de los Miami una banda que durante años controlo la seguridad de locales nocturnos madrileños que traficaba además control

Voz 1275 36:23 hasta diez impactos de balas recibió la víctima que viajaba en su coche junto a su pareja y que acababa de dejar a su hijo de nueve años en el colegio muy cerca del lugar donde fue asesinado dos hombres subidos en una moto se acercaron al vehículo y uno de ellos comenzó a disparar después huyeron la mujer resultó ilesa pero tuvo que ser atendida por una fuerte crisis de ansiedad el pasado delictivo de la víctima lleva a los Sims tiradores a pensar que el asesinato esté relacionado con el narcotráfico el fallecido fue integrante de esa banda de los Miami estuvieron durante veinte años controlando los accesos a las discotecas y los locales de copas de Madrid coaccionada a los propietarios en cuanto se hacían con las puertas de acceso comenzaban la distribución de droga

Voz 39 37:03 mil

Voz 1727 37:03 desde profesores interinos de Andalucía cerraron ayer con una gran manifestación en Sevilla una jornada de huelga para demandar estabilidad laboral Elena Carazo buenos días

Voz 0534 37:13 buenos días Pepa así más de un millar de personas se manifestaron el Sevilla reclamando a la Junta que diseñe un plan de estabilidad para evitar lo que temen un ERE masivo en la enseñanza como consecuencia de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno central y es que los veinte mil docentes interinos andaluces una quinta parte del total de la plantilla ven peligrar su trabajo precisamente por esta oferta de empleo público aprobado por el Ejecutivo central que lo próximos cuatro años sacará oposición las plazas que ocupan sin garantizarle su futuro laboral

Voz 4 37:43 después de siete años trabajando puede acabar la calle siete ocho diez años trabajando en dos palabras

Voz 40 37:48 ERE masivo Ibon que no van a consolidar a las intestinal ya lo Binter y no

Voz 0534 37:53 en torno al cincuenta por ciento de los docentes interinos secundaron la huelga según los convocantes los sindicatos CGT y Ustea la Junta rebaja la participación al dos coma ocho por

Voz 1727 38:01 a la cúpula de la Consejería de Sanidad de Madrid ha sido imputada por obligar supuestamente a una empresa renunciar al concurso público que gano para gestionar las ambulancias Laura en los imputado

Voz 1275 38:12 dos son el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina un director general un Secretario General Técnico y el director de gestión del suman los cuatro están acusados de un delito de prevaricación administrativa y la justicia los investiga por supuestamente presionar para que la empresa de Ambulancias Alerta abandonara un contrato millonario en el que partía como favorita esta compañía en los denunció basándose en unas grabaciones de las reuniones en las que

Voz 1491 38:31 altos cargos de Sanidad intentaron convencer

Voz 1275 38:33 a los dueños de que lo mejor para ellos era dejar el concurso porque no iban a poder cumplir con la oferta económica alerta contrató para su demanda al despacho de Manuel Lamela consejero de Sanidad de Madrid Guinness adjudicó contratos millonarios cuando estaba ocupando ese gobierno ese cargo en el Gobierno a Madrid hasta luego Laura

Voz 1727 38:50 Nos vamos a Extremadura Justo Pérez buenos días

Voz 1491 38:52 buenos días Pepa un juzgado ha obligado

Voz 1727 38:55 el mercado de presencia en la provincia de Cáceres a readmitir a una empleada a la que despidió por pedir días para cuidar de su hijo que tiene una patología del corazón grave

Voz 1491 39:04 si además la carta de despido le llegó al día siguiente de plantear una posible reducción de su jornada laboral hasta entonces nunca se había puesto en conocimiento de la trabajadora la supuesta dejación de funciones alegada por la empresa en el despido tampoco había sido requerida por ningún superior por incumplimiento de las mismas la empleada es madre de dos menores ambos con patologías cardiacas la cadena de supermercados va a recurrir la sentencia que de momento también le obliga a pagar a la mujer los salarios dejados de percibir desde mayo del año pasado

Voz 1727 39:30 la algo más en Extremadura localizado en Valencia de Alcántara en la provincia de Cáceres una fosa común con los restos de cuarenta y ocho personas asesinadas por el franquismo los investigadores creen que entre los fusilados podrían estar el alcalde y varios concejales leales al

Voz 1491 39:48 pública si los cuerpos han aparecido en el paraje conocido como mina Terry en una finca privada estaban cubiertos de cal más de ochenta años después la hija del alcalde asesinado se ha mostrado agradecida a la Universidad de Extremadura y la Asociación para la Memoria Histórica Concha vía

Voz 2 40:03 Córdoba

Voz 1491 40:20 los cuerpos estaban sin conexión anatómica ahora tratarán de identificar a cada uno de ellos para poder entregarlos a sus familias y cumplir así con su memoria un beso

Voz 1727 40:28 esto Buendía igualmente Pepa

Voz 4 40:36 bueno me en Estados Unidos la policía de T

Voz 1727 40:50 has investiga la explosión de tres paquetes bomba

Voz 1491 40:53 va en casas de familias negras

Voz 1727 40:56 hoy hispanas los ataques que han causado dos muertos podrían estar relacionados y no se descarta que se trate de crímenes de

Voz 1491 41:04 odio racial Julia Molina un paquete en la puerta de las casas dejado durante la noche y con explosivos dentro la forma en la que mataron hace diez días a un afroamericano de treinta y nueve años y a otro ayer de diecisiete años ha puesto en alerta a las autoridades de Texas tiene Teeth azzurri investiga la relación entre los casos por las similitudes según ha explicado el jefe de la Policía además esas dos explosiones se ha producido otra en casa de una mujer hispana que está hospitalizada los agentes tiene la población no entrar en pánico pero advierten de que hay que extremar las precauciones ante cualquier sospecha equipos hizo pintar o llamar a la policía con la información que tengan de momento los casos investigan como homicidios y no se han detectado indicios de terrorismo aunque las autoridades no descartan que se trate de crímenes racistas

Voz 4 41:53 claro

Voz 1727 41:58 el contable de Auschwitz ha muerto a los noventa y seis años sin haber entrado nunca en la cárcel en el año dos mil quince en un juicio tardío contra el nazismo fue condenado por complicidad con el asesinato de trescientos mil judíos era el encargado de quitar el dinero y las pertenencias a los prisioneros del campo de concentración Pascual Donate

Voz 1491 42:18 Oskar Groening tenía veintiuno años cuando entró a trabajar en ello Sweet durante dos años con envío a Berlín el dinero que revisaban los deportados nunca mató a nadie decía pero reconoce que fue testigo y cómplice moral de las muertes ocurridas en el campo de concentración más mortífero del nazismo en dos mil quince le condenaron a cuatro años pero recurrió

Voz 0295 42:37 hombre eso en prisión por su edad y su mala salud y sorprendentemente encontró

Voz 1491 42:41 en aliados entre los supervivientes si tú Cherry Jones como es la mujer que decía que a lo mejor sería que esto lo fuera condenado a servicios para enseñar a los jóvenes lo que era el nazismo tras dejar las SS Browning volvió a la vida civil como contable de una fábrica de vidrio su procesamiento fue posible gracias a un precedente marcado en el juicio en dos mil once contra un guardia del campo de Sobibor según el cual

Voz 1727 43:17 una mujer india ha sido detenida por hacerse pasar por un hombre para estafar a otras dos mujeres aprovechando que en aquel país todavía existe la dote se casó con ellas para quedarse con el dinero de sus familias Lied Víctor Martín

Voz 41 43:32 Krishnas en es un hombre y una mujer en realidad ambos son la misma persona Sweeting y llevaba desde dos mil trece haciéndose pasar por un hombre y así se lo hacía creer a las mujeres con las que se casaba que desconocían la verdad Krishna au City se casó con una mujer en dos mil quince de la que se separó pocos meses después

Voz 1275 43:50 con otra hace un año lo hacía por amor

Voz 41 43:52 no lo que buscaba era casarse para pedirles la dote matrimonial que en India a la familia de la novia paga a la familia del novio tras la boda ahora Sweet y ha sido detenida después de que su última esposa la denunciase lo que ella denunció en comisaría es que su marido la pegaba por lo que al detenerle se le realizó un reconocimiento médico en el que se descubrió que la agresora era una mujer ser la denunciante afirma que nunca vio desnudo a su esposo y que éste se comportaba como cualquier hombre indio bebía fumaba montaba en moto se relacionaba solo con hombres Easy la maltrataba según los testimonios recogidos por la Policía Sweet y siempre había querido comportarse como un hombre lo que después le llevó a convertir su identidad de género en una estafa para ganar

Voz 1491 44:33 el dinero o el engaño en el que participó también

Voz 41 44:36 su familia que organizaba las bodas según las autoridades los familiares

Voz 1491 44:40 llevan preparando el tercer casamiento

Voz 44 46:53 Eva Asturias llama treinta y cuatro años y llevo once cotizados el primer año ha sido como camarera media jornada los últimos diez como vigilante de seguridad de los cuales seis he pertenecido grupo de cotización número seis y los últimos cuatro este grupo de cotización número mi salario neto vienen a ser unos mil doscientos euros en los que incluyen las pagas extras prorrateo dadas y los cruces ya que el salario base es de unos novecientos que poco pues en el caso de que llega la jubilación y exista cuando yo llegué ahí cuánto me va a quedar de tensión a las nueve

Voz 1727 47:28 Eva se lo preguntamos a Carlos Bravo que es experto en pensiones y tendrá una una respuesta en el especial que hoy hacemos en este programa en Hoy por hoy a lo largo de todo el día la Cadena SER sobre las pensiones y en el que queremos ayudar a los oyentes ayudarles a ustedes a calcular la suya marinas

Voz 1491 47:46 queremos que nos cuenten su situación al detalle como lleva años cotizados sueldo edad Ile pasa vamos de trabajo a los expertos

Voz 9 47:54 y hubo que trabajar de manera como le desde el unos veinte tengo cuarenta y nueve tengo cotizados como como ven y ocho años que tu voz de un período de dos años cobrando prestaciones estuve como un año y tres meses con una actividad y me gustaría que me vine a darle no agradable cima sorpresa

Voz 1491 48:23 de eso esperamos nos cuenta también su caso Rosa de Madrid