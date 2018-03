Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 buenos días a las diez y media de la mañana se celebra en la catedral de Almería al funeral por Gabriel Cruz van a asistir la vicepresidenta del Gobierno y el ministro del Interior una despedida que será multitudinaria como lo fue el velatorio ayer en la capilla ardiente por la que pasaron miles de personas para apoyar para dar calor a la fama la del pequeño del que hoy sabemos que murió estrangulado el mismo día de su desaparición la única detenida por su muerte sigue negando su participación en el crimen y la hemos visto con la Guardia Civil en los registros que se han realizado en los escenarios de esta enorme tragedia en medio del dolor ha tenido que ser la madre del pequeño en la que se eleve por encima del ruido del desbordamiento mediático y político del caso para pedir a todos los ciudadanos que no se difundan mensajes de odio y que se contenga

Voz 2 01:05 la rabia que lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo un mensaje de esperanza y de cariño de la Vía San Gabriel hizo ese movimiento que ha creado de buena persona y no la rabia el odio y todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salir por parte de la gente cuanto a

Voz 1727 01:31 la misma capilla ardiente del pequeño el diputado popular por Almería hay portavoz del PP en el Congreso aprovechó la ocasión para pedir a la oposición que modifique su intención de derogar la prisión permanente revisable

Voz 3 01:43 yo por eso hoy quiero pedirle al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se ha tratado no es una medida

Voz 1727 01:57 en caliente una pena la prisión permanente revisable que ya está en vigor en España y que no ha evitado por desgracia la muerte de Gabriel este jueves se debaten las enmiendas de PP y Ciudadanos a esa propuesta del PNV de derogar si el prior no va a la montaña la montañera el prior la Comisión de Justicia del Senado ha decidido finalmente acudir al Valle de los Caídos para reunirse con el monje benedictino que se niega a la exhumación de los restos de dos hermanos republicanos enterrados allí Aimar Bretos

Voz 0027 02:30 el dijo que no iría al Senado con el argumento de que no tiene tiempo ya Senado acata iba a ir a los socialistas ya han advertido de que ellos no se pliegan Ander Gil portaba

Voz 4 02:37 el PSOE en el Senado las explicaciones en democracia se dan en las instituciones públicas Hinault en el mausoleo de un dictador sin luz ni taquígrafos ni bajó mucho menos secreto de confesión y a puerta cerrada

Voz 1727 02:50 el movimiento feminista aliada con los jubilados para combatir la brecha en las pensiones

Voz 1 02:55 la Comisión del ocho de marzo decidió anoche participar

Voz 0027 02:58 las movilizaciones este sábado convocadas por los pensionistas en toda España Haizea mire la soporta

Voz 5 03:02 pues parece fundamental participar de las movilizaciones sociales que hay y exigen un sistema justo de pensiones

Voz 1727 03:12 esta mañana la Mesa del Congreso estudia el veto del Gobierno a la revalorización conforme al IPC que propuso Unidos Podemos el PSOE lo apoya la decisión recae sobre ciudadanos Washington se ha sumado esta noche la teoría de Reino Unido de que Rusia está detrás del envenenamiento del ex espía ruso en suelo británico

Voz 0027 03:32 el secretario de Estado de Tram Rex Tillerson asegura que tiene plena confianza en la conclusión a la que ha llegado la investigación del Reino Unido Theresa May

Voz 1 03:39 ah sí

Voz 6 03:42 quién

Voz 0027 03:44 afirma que Rusia ya había producido antes el gas con el que fue envenenado este exespía ruso sigue siendo capaz de hacerlo ahora la primera ministra británica ha pedido a Putin que lo aclares Sergei Skripal y su hija siguen ingresados en estado crítico

Voz 1727 03:57 Conexiones con Putin tiene también el presidente del equipo de fútbol Paok de Salónica que sea enfurecido cuando el árbitro ha anulado un gol de su equipo sea lanzado al campo con una pistola este es el momento

Voz 0027 04:14 el hombre fue directo del árbitro rodeado de sus guardaespaldas con una pistola en la cintura Se trata de Iván Samira ahora es un multimillonario ruso que aparece en la lista Forbes pero llegó a formar parte del Ejército Rojo y fue diputado en el Parlamento ruso por el taxi del Putin la policía ha ordenado esta noche su detención en la federación griega de fútbol ha suspendido la liga de manera indefinida

Voz 1727 04:32 la noche estuvo en El Larguero el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto cree que la Liga Griega es demasiado permisiva con la violencia

Voz 0027 04:39 yo creo que en como una escalada no siempre que ocurre algo grave no se ponen medida normalmente ocurre algo más grave en la liga griega venía ocurriendo cosas muy grave lo último mes en la última semana veíamos a un entrenador española

Voz 1 04:55 a buscar la semana pasada con un labio partido en un

Voz 1727 04:59 Eto'o que les creaban desde la grada se refiere a Óscar García ex jugador del Barça y actual entrenador del Olympiacos al menos no queda ningún equipo griego en las competiciones europeas que vuelven esta tarde Sampe compartido de la Liga de Campeones para el Sevilla

Voz 1910 05:14 sí es un alivio el partido de vuelta de la ronda de octavos de final desde las nueve menos cuarto en Old Trafford Manchester United Sevilla empate a cero en el partido de ida con problemas en lateral para con las lesiones de Corzine Navas y El Aaiún que ya jugó la competición con el Oporto todo arbitral el colegiado holandés Max Kelly a la misma hora en el Olímpico pero masacre Mardones los en que remontar el resultado adverso dos uno en la ida el partido va a ser arbitrado por un colegiado español Undiano Mallenco

Voz 0978 05:38 durante la mañana a las nueve serán abundantes con alguna llovizna más sol durante la tarde con temperaturas que iban a ser parecidas a las de ayer un poco más altas ahora mismo no hace demasiado frío esta tarde máximas de diez a quince grados superando los veinte en Canarias también en el Mediterráneo y todo esto la espera de nuevos cambios que a partir de esta noche van a traer mucho viento también lluvia en Galicia mañana se extenderá por el resto de la Península

Voz 7 06:03 una esquina te das cuenta con muchas veces me quedo mirando te bobada me pregunto cómo podía tener yo

Voz 8 06:13 va a ser muy largo camino juntos elige el día y protesta naranja de ING con el precio que buscas y cero Irujo misión encuentra en ING punto es

Voz 7 06:24 sólidos como el voto

Voz 1 06:28 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Adif ayudan a eliminar la suciedad del motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 9 06:36 Amazon válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa

Voz 1 06:38 el beneficio se logre con el tiempo hay puede variar debido a distinto

Voz 9 06:41 factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 06:43 en Nissan queremos que esté seguro y tú también lo quieres solo tienes que darte prisa ya aprovechar el incentivo de hasta cinco mil euros para renovar tu coche por uno con sistemas de seguridad inteligente financiando con ERC iba AMC corre antes de que se acaben son unidades limitadas sólo hasta fin de mes Joyce detalló lío hasta luego Lisa Innovation de Adigsa Vegas

Voz 11 07:05 los vital tesis de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno o en del punto com tu salud empiezan tu boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 12 07:23 venga a la Tierra cada minuto cada segundo de cada pensamiento nada de esto tendría sentido si lo hiciéramos vino Ribera del fuera del origen de una gran idea

Voz 13 07:34 queda en el diez el padre tu hijo te dice Iris mejor papada y monto y para celebrarlo te regalas la mejor pala de paz desde el minuto te sientes muy si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos

Voz 14 07:47 esto sin intereses ni comisiones entre amigos punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy bus

Voz 1 07:54 estoy tu coche espero que conoce

Voz 15 07:56 es la oferta de este mes el Ford con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros

Voz 1 08:01 el TAC

Voz 1100 08:04 por tu seguridad cambia los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera lleva un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en forma

Voz 7 08:17 pues buenas ideas en el sorteo de la ONCE de allí el número premiado

Voz 0136 08:26 los ochocientos diez no olvides que el participar en los juegos de la ONCE paras con su labor social piden el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tengas un gran día

Voz 7 08:44 en la Cadena Ser

Voz 3 08:49 porque yo me imagino que que alguno dirá que que precisamente por la conmoción que todos humanamente hemos sufrido ayer hemos querido hacer cualquier tipo de vinculación imagino Claris vosotros cuando la crónica porque hemos hablado de cuestiones

Voz 1727 09:05 era el portavoz del PP Pablo Casado tratando ayer de desligar con insistencia la agitación del debate sobre la prisión permanente revisable del impacto social que ha supuesto el caso de Gabriel declaración que contrasta muchísimo con la de su compañero Rafael Hernando reivindicando la prisión permanente revisable en la misma capilla ardiente de Gabriel Cruz Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 09:27 buenos días en la puerta de la Diputación de Almería con una foto de niño de fondo Rafael Hernando prometía que el Gobierno dará a la justicia las herramientas necesarias para castigar su crimen y pedía a los grupos políticos una reflexión

Voz 14 09:37 yo por eso hoy quiero pedirle al conjunto de los grupos

Voz 3 09:39 parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se trataba o no es una medida

Voz 1727 09:50 en caliente el jueves se debaten las enmiendas a la total

Voz 0393 09:53 queda presentadas por el PP y Ciudadanos a la iniciativa del PNV que pide la derogación de este endurecimiento del Código Penal aprobado por el Gobierno en dos mil quince el partido de Rivera empiezo diciendo que apoyaría la iniciativa pero ahora prefiere esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional José Manuel Villegas

Voz 16 10:07 no derogación en caliente como se dijo el otro día esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y ese es nuestro compromiso

Voz 0393 10:16 el PSOE asegura que pese a la conmoción por la muerte de este menor mantienen su oposición a la figura penal y votarán en contra de las enmiendas a la totalidad Odón Elorza anoche en Hora veinticinco

Voz 17 10:24 la vigencia ya de esa prisión verbalmente

Voz 1100 10:27 sable ha impedido sus asesinatos

Voz 17 10:29 es lo que buscamos por tanto el mayor justo

Voz 0393 10:32 sino también podemos es partidario de derogar la norma

Voz 18 10:35 Montero creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es

Voz 0393 10:46 se presenta antes de Unidos Podemos se reunieron ayer en el Congreso con el padre de Diana Quer que también reclama a los partidos que esperen a que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Voz 1727 10:53 al portavoz del PP a Pablo Casado le han preguntado también sobre el pleno monográfico a propósito de las pensiones al que acude mañana al presidente del Gobierno a partir de las nueve de la mañana a él a Pablo Casado del PP y Adriana Lastra del PSOE

Voz 19 11:06 es lo que el presidente del Gobierno probablemente el miércoles va a pedir a los grupos de la oposición que esto se despolitizar que volvamos al Pacto de Toledo porque hace muchos años ya nos pusimos de acuerdo en que ciertas cuestiones no entraran en la agenda

Voz 20 11:21 apartidista estamos hablando en el la comisión del Pacto de Toledo todas las semanas sobre esto eh no fuimos capaces de llegar a un acuerdo porque no fuimos capaces de arrancarse los al Gobierno precisamente porque el Gobierno no quiere

Voz 1727 11:35 el importantísimo debate de las pensiones con el problema inmediato de su revalorización este año al cero coma veinticinco por ciento y el problema de fondo sobre si es sostenible o no el modelo y la necesidad de ligar lo o no a los impuestos sobre impuestos los que pagan las grandes multinacionales están hoy en la mirada de Soledad Gallego Díaz las conclusiones sobre

Voz 1910 11:58 el pago de impuestos sea que ha llegado el periódico británico Financial Times considerado como el mejor representante del mundo de los negocios son apabullantes ídolos según el enorme trabajo publicado ayer las grandes empresas multinacionales pagan hoy día significativamente menos impuestos que en dos mil ocho cuando estalló la crisis financiera en teoría los distintos gobiernos han dado a entender que ejercía progresivamente un control mucho mayor pero en la práctica la realidad es muy otra no sólo eso los gobiernos han basado en los impuestos que esas empresas tienen formalmente que pagar sino que además esas grandes corporaciones se las arreglan para pagar todavía menos utilizando todo tipo de triquiñuelas consentidas es un puerto es efectivos que pagan esas grandes compañías han caído dos puntos porcentuales desde dos mil ocho y casi un tercio desde el año dos mil Se podría decir que desde la consolidación de la revolución neoconservadora es decir las mayores corporaciones multinacionales del mundo contribuyen cada vez menos a las finanzas públicas de los países en los cooperan para mayo incredulidad los mismos gobiernos que desde el año dos mil ocho han bajado un cinco por ciento los impuestos de las multinacionales han aumentado simultáneamente esos impuestos a los trabajadores y a los consumidores en aproximadamente un seis por ciento El mundo al revés pero en unas dimensiones cada día más brutales los datos explican el desánimo y la falta de afección de los ciudad

Voz 0136 13:28 danos por los políticos incapaces de acabar

Voz 1910 13:30 con esa situación ni aún después de que sus países haya experimentado una crisis formidable que ha provocado falta de recursos fiscales que recortes en el Estado de bienestar en medio mundo por la Unión Europea es capaz de poner realmente coto a tanta competencia entre países a tanta arbitrariedad ya tanto atropello la Unión es capaz de volver a alimentar razonablemente las arcas públicas o todo entrará en una fase realmente peligrosa

Voz 1727 14:01 hablando de peligro hace tres meses Donald Trump anunció el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv Jerusalén acompañado del reconocimiento de que Jerusalén la Jerusalén ocupada es capital de Israel fue una medida de enorme carga política y simbólica el anuncio porque todavía no se ha producido de enorme cargas política simbólica decía pero que parecía que en poco más podía afectar a la vida de los palestinos marcada ya por la ocupación y sin embargo varios expertos han advertido de que desde el anuncio de Trump ha aumentado el traslado forzoso la expulsión de palestinos de Jerusalén que tienen un estatus distinto al resto de palestinos están en un limbo legal informa la corresponsal de la Ser en Jerusalén Beatriz la cumbre

Voz 21 14:46 hace tres meses que Donald Trump declaró que reconocía a Jerusalén como capital de Israel noventa días después un grupo de organizaciones palestinas denuncian que la decisión de Trump además de bloquear aún más cualquier negociación de paz ha traído consigo una aceleración de los desplazamientos forzosos de palestinos en Jerusalén escuchamos a nada agua abogada del centro de Acción Comunitaria de la Universidad de Al Quds de Jerusalén que venga hacen Claudio Abbado es verde Israel autoriza cosas que era otro Gobierno estadounidense había permitido hasta ahora esta escalada llevará a nuevas leyes y estas leyes a más traslados forzados de Palestina de brechas más de trescientos mil palestinos viven hoy en Jerusalén representan un cuarenta por ciento de la población de la ciudad Israel que ocupó el este de Jerusalén en el año sesenta y siete no los considera ciudadanos sino sólo residentes y el preciado certificado de residencia permanente puede perderse por varias razones en los últimos cincuenta años Israel ha revocado a unos catorce mil quinientos permisos para palestinos la mayoría de ellos por vivir en el extranjero o por residir largos periodos en otras ciudades palestinas desde dos mil seis una ley también permite privar de la residencia en Jerusalen como forma de castigo y una enmienda actualmente en curso en el Parlamento israelí prevé revocar el permiso de residencia si los palestinos no muestran lealtad al Estado de Israel bicha Felice de falta de lealtad puede ser de un acto de terrorismo pero también pertenencia a organizaciones políticas que quiere decir realmente nada si está ley es aprobada por el Parlamento israelí sacrificará que trescientos mil palestinos de Jerusalén están amenazados converso reciente ofreció la ley Internacional exige a una potencia ocupante que en otras la de civiles dentro del territorio ocupado ni tampoco fuera de él eso queremos que la comunidad internacional Side cuenta de que esta es una tendencia peligrosa tendremos que Israel riesgo agentes palestinos consideran que Israel desea que para el año dos mil veinte el número de palestinos en Jerusalén se reduzca al treinta por ciento

Voz 1727 16:47 son las siete y diecisiete las seis diecisiete en Canarias

Voz 22 16:52 el

Voz 10 16:53 que sus de subirnos al tren de la noticia

Voz 7 16:55 que Renfe está remodelando el interior

Voz 0011 16:58 los trenes de la serie cuatrocientos cuarenta y seis cuarenta y siete de ellos ya están renovados y circulando además invertirá cerca de quince millones de euros para hacer accesibles a personas con movilidad reducida los trenes de la serie cuatrocientos cuarenta y siete los trabajos consisten en reducir la altura del coche intermedio para que se pueda acceder desde el andén estas obras se enmarcan dentro del plan de mejora de la flota

Voz 7 17:20 de Renfe Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 12 17:26 trabajar de horas horas en buscar donde los demás no encontraron nada nada de esto tendría sentido si sólo hiciéramos vino Ribera del Duero del origen de una gran idea

Voz 11 17:36 Bella los vital tesis de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent les vaya tu consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno When Vitaldent punto com tu salud empiezan tobogán tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 1 17:55 ahora en General Óptica miramos proto audición

Voz 10 17:58 con como has dicho sí sí lo has oído bien ahora en General Óptica

Voz 14 18:01 también cuidamos tu audición pena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Oncología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno el Audi General Óptica cuidamos retirada cuidamos de tu audición

Voz 1 18:16 un ex Sanjay perderán puedes repetirlo ponen Zurich la número cincuenta y seis deja lo dudo que nos hayamos te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 23 18:29 quién las líneas ICO empiezo a creer si alguien en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 1 18:37 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas voces vas a subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwan para que con el mejor equipamiento para qué desde veintidós mil cien euros

Voz 25 19:03 todo bien varía mi situación es bastante clara creo yo en mayo cumplo los sesenta y cinco cotizados ahora pido unos cuarenta y tres y algunos meses y con un sueldo medio desde que tenemos euros de unos dos mil limpios más en bruto unos dos mil ochocientos sólo quisiera saber más o menos la situación que tengo de cobros por si me tengo que arrepentir y seguir trabajando

Voz 26 19:34 venga gracias gracias Nati Ramón Juan de Valencia llevo cotizando desde el año setenta nació en el cincuenta y cinco tendría mucha gracia que después de cincuenta años cotizando cuando me jubile que de una pensión para no poder vivir muchas gracias

Voz 21 19:51 bueno pues a las nueve hacemos cálculos con Carlos Bravo de Comisiones Obreras gracias a todos

Voz 27 20:00 hoy por hoy

Voz 30 20:09 muy puro y las noticias de Madrid con la

Voz 1 20:13 era Gutiérrez

Voz 1275 20:15 qué tal buenos días hay paros en el metro en hora punta esta mañana han comenzado a las seis semana extender hasta las nueve y media con servicios mínimos que hasta el sesenta y ocho por ciento la plantilla está llamada a secundar la protesta convocada por el sindicato de maquinistas por la gestión que la empresa está haciendo de la presencia de amianto en la

Voz 1727 20:30 de suburbano habrá otra jornada de paros esta semana serán

Voz 1275 20:33 jueves por la tarde acribillado a tiros a escasos metros del colegio de su hijo la policía sigue investigando el crimen ocurrido ayer por la mañana en Pozuelo de Alarcón un hombre fue tiroteado cuando estaba dentro de su coche junto a su pareja que resultó ilesa los investigadores sospechan que puede tratarse de un asunto de narcotráfico dado el historial delictivo de la víctima perteneció a la banda de los Miami que durante años controló tráfico a las puertas de los locales de ocio de Madrid Alfonso

Voz 1727 21:06 cojea

Voz 0089 21:07 once disparos que han atravesado la ventanilla ya han sido realizados por una pistola por el gran número de proyectiles que han impactado en la víctima un revólver nunca con ocho balas habría podido tener esa capacidad de fuego eran las nueve y media de la mañana a la altura del número tres de la calle Solano en Pozuelo de Alarcón acababan los dos de dejar a su hijo de nueve años los en un colegio cercano cuando se han acercado dos hombres subidos en una moto uno de ellos ha comenzado a disparar al conductor del vehículo después han huido el pasado delictivo del fallecido Ricardo Rojas ha llevado a los investigadores hacia un ajuste de cuentas por asuntos de narcotráfico un ajuste de cuentas al haber sido uno de los integrantes de la banda de los Miami una banda que durante veinte años controló la seguridad de locales de copas de Madrid coaccionando a sus propietarios en cuanto lograban la vigilancia de las puertas comenzaba la distribución de droga por parte de ellos mismos

Voz 1275 22:04 ayer Granados no acudió a su declaración ante el juez por la querella de Cifuentes contra él por un error en la notificación hoy se le espera en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP Iain nueva citaciones parlamentarias por el caso Lezo titulares con Sara selva

Voz 0188 22:17 Ignacio González Esperanza Aguirre tienen cita el veintitrés de marzo para comparecer en la Comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid y por este asunto por el caso Lezo está llamada mañana a declarar ante el juez como testigo la cuñada de González Pilar

Voz 1275 22:29 pero no imputados cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad por un delito de prevaricación administrativa la justicia los investiga por supuestamente presionar a la empresa de ambulancias alerta para que abandonara un contrato millonario en el que

Voz 1727 22:39 partía como favorita el Ayuntamiento de Madrid aprueba

Voz 0188 22:41 a retirar más de cuarenta y tres millones de euros del presupuesto vigente por incumplir el gasto en dos mil diecisiete desde el Consistorio acusan al Ministerio de Hacienda de cambiar el cálculo del

Voz 0136 22:50 la regla de gas y UGT pide a la asamblea que restituya su

Voz 1275 22:52 derecho a formar parte del Consejo de Administración de Telemadrid el Constitucional anulado el acuerdo de PP Ciudadanos con el que quedó fuera del proceso de selección

Voz 1 23:01 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina Hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:10 siete XXIII vamos a ver cómo se circula a esta hora de la mañana en las calles de la capital centro de control de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada buenos días hola buenos días la mañana

Voz 21 23:20 han decidido con bastante humedad once fortuna

Voz 1275 23:23 meter en el casco urbano no llueve el tráfico más importante está en la entrada

Voz 21 23:28 por la avenida Juana de Austria en dirección Plaza Elíptica para enlazar con la calle Ferrocarril en la M treinta ya sabe inglés la más madrugadora a la que más tráfico lleva prestarle atención a esta hora al dado este porque hay un vehículo parece averiado a la altura del Puente de Ventas en la calzada lateral sentido norte y dentro de la ciudad es muy importante que eviten en esta mañana la zona de Cuatro Caminos Raimundo Fernández Villaverde la parte norte de las rondas porque ayer quedó cortado totalmente el paso inferior de la plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela

Voz 1275 23:59 Carlos un vistazo también al tráfico en las carreteras DGT roció Cano buenos días

Voz 31 24:02 muy buenos días pues esta estamos pendientes de un accidente que acabas de producirse en la IV y en Pinto y que está provocando tráfico intenso de entrada a la capital paciencia porque me encontré con cuatro kilómetros de tráfico denso además registramos de complicaciones en el resto lácteos especialmente en la uno de Alcobendas en La dos en Torrejón de Ardoz en la tres en Santa Eugenia en la IV el M30 y también en la cinco en Campamento y Alcorcón y además en las seis en Majadahonda y El Plantío precaución porque la Guardia Quirós también van a encontrarse con circulación saturada a su paso por Parla y además en varios tramos de la M cuarenta especialmente entre Vallecas y Coslada sentido A dos en Villaverde hacia la cuatro y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos

Voz 32 24:43 como costumbre esto está tu corazón las emociones de un gran viaje si sientes esa necesidad viaja al corazón de u donde podrás probar la trama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores

Voz 7 24:57 ven a BMW en Madrid concesionario filial BMW en las Tablas el corazón de BMW

Voz 33 25:04 esta semana santa que escaparate con Rivo Hotels Resorts a los mejores destinos textual y playa desde tan sólo sesenta euros reserva ya en Riu punto com

Voz 14 25:18 lo que el hombre es un submarino submarino amarillo que hace un año

Voz 34 25:24 es que una luz verde

Voz 1 25:27 sobre todo no es lo mismo el color negro

Voz 14 25:29 que un Audi Black la edición Audi Q5 Black la edición por trescientos cincuenta euros al mes con mantenimiento y todo riesgo incluidos a oblicua al contemplar que más información en tu concesionario oficial Audi Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 1 25:43 hay pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis Bingo Copacabana casi lo queremos premiar tu fidelidad por eso si vienes a jugar con nosotros te invitamos a comer merendar cenar gratis y los domina

Voz 14 25:54 dos menú especial arroz con bogavante el Cid Campeador cinco Móstoles recuerda juega con responsabilidad Bingo Copacabana Casino parte bienvenido al espacio de juego del futuro

Voz 10 26:04 sabías que muchas de las enfermedades de retinas deben ser tratadas de inmediato estos patología suelen avanzar rápidamente y pueden ocasionar graves pérdidas de visión en Clínica Baviera somos líderes en oftalmología disponemos de una excelente unidad de retina donde damos respuesta a estos problemas solicito tu consulta en el teléfono gratuito novecientos veinte sesenta veinte o en Clínica Baviera punto com

Voz 35 26:25 señoras y señores pasajeros en breve tomaremos

Voz 0136 26:28 cierra el respaldo de su asiento

Voz 36 26:30 en posición vertical el cinturón apretado y su mesa plegada sí aparcaron su coche en el parking oficial de AENA el comandante y la tripulación del explicita llegaran a casa los primera

Voz 1 26:40 y tú sabes viajar descubre todas las ofertas en AENA parking punto com supersticioso tenemos noticias para ti no hace falta pisar la Kaká para tener suerte pero a qué huele aquí ni tocar la cabeza dibujó Calvo perdone la tripa de una embarazada

Voz 37 26:56 pues parece un niño porque la suerte está en paz pulpo registra te ahora en paz Diabaté un bono cuesta quince euros comienza a jugar a slots online Langa punto Es mayores de dieciocho años juega con responsabilidad

Voz 38 27:09 Fotocasa presenta el efecto y me veo gris soplón fíjate que es salón yo ya me veo con Fotocasa descarga tela

Voz 39 27:20 vuelve a mirar vuelve a escuchar Boel sean acciones vuelve a inspirar vuelve a prender Bosnia están

Voz 40 27:28 es simplemente vuelve Joan Miró horas del veinte de marzo al dos de septiembre vena el Centro Botín el Santander vuelve a descubrir el va

Voz 1275 27:43 entre dos mil quinientas firmas ha recogido ya la Plataforma ciudad Ana que impulsa la defensa de las escuelas de música y danza para pedir a la Comunidad de Madrid que vuelva a subvencionar estos centros desde que en dos mil doce esa financiación se retiró muchas escuelas se han visto abocadas al cierre o a triplicar en algunos casos sus tarifas a la campaña se ha sumado miles de personas Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:02 entre esas miles de personas muchos anónimos pero también gente grupos conocidos como Vetusta Morla o Nacho Vegas lanzan un grito un SOS música y danza que esperan sea escuchado de una vez por todas por la Comunidad de Madrid Fernando sacarnos director de la Escuela Municipal de Música de San Lorenzo de El Escorial y forma parte de la plataforma marquemos el ritmo

Voz 31 28:21 de qué te tienen que hacer responsable

Voz 41 28:24 al frente de las escuelas ya que consideramos que son un bien de la comunidad no pueden dejar es solamente concebidas

Voz 0887 28:31 desde Podemos aseguran que apoyarán en la Asamblea todos las iniciativas que lanza esta plataforma Jazmín Beirak que su portavoz de Cultura

Voz 31 28:38 eh para dos mil dieciocho en principio no se podría ser nada porque ya estará tramitación presupuestaria siempre se podrían aprobar de alguna manera bueno crítico sus créditos extraordinarios modificaciones de créditos de voluntad política siempre se pueden hacer modificaciones

Voz 0887 28:54 además de las redes también se recogerán firmas presenciales en los municipios de la Comunidad

Voz 0622 28:58 avanza a la SER la EMT conectará Barajas con el Hospital Ramón y Cajal a par

Voz 1275 29:02 desde el próximo lunes Felipe Serrano la cabecera

Voz 0622 29:05 esta nueva línea estará en el barrio del aeropuerto y atravesará todos los barrios del distrito comenzará a funcionar el próximo lunes facilitando a los vecinos una conexión directa con su hospital de referencia tal y como vienen reclamando tanto los residentes como la propia Junta municipal desde hace tiempo funcionará entre las siete menos cuarto de la mañana hasta las nueve nueve menos cuarto de la noche y prestará servicio de lunes a viernes coincidiendo con los horarios de consulta en este centro hospitalario con un intervalo aproximado de treinta minutos fue en septiembre de dos mil quince al poco de llegar Ahora Madrid al gobierno municipal cuando la delegada Inés Sabanés Se dirigió por primera vez al consorcio solicitando la puesta en marcha de esta línea que hasta ahora había sido desestimada en varias ocasiones eso gradas harán ahora mismo

Voz 1275 29:51 en el centro de Madrid

Voz 42 30:00 las siete y media

Voz 1 30:01 a las seis y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 comienza el martes trece de marzo con cielos nublados y ligera subida de las temperaturas sobre todo en el Mediterráneo y comienza con noticia que se va a producir dentro de justo media hora porque a partir de las ocho de la mañana Uber vuelve a operar en Barcelona hace cuatro años un juez ordenó a la empresa que dejara de dar servicio porque sus conductores no tenían autorización administrativa ahora la plataforma tiene eh licencias súbete TC las licencias de alquiler de vehículo con conductor profesional y los taxistas advierten de que volverán a movilizarse Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 30:50 los taxis mantienen que aún así con estas nuevas licencias ubres competencia desleal y que además tienen demasiadas licencias la compañía sin embargo dice que en los últimos años ha recibido muchas demandas desde Barcelona y que por ejemplo sólo en dos mil dieciséis un millón de personas abrieron la aplicación en la capital catalana a partir de las ocho el servicio vuelve a estar disponible como mínimo con ciento veinte coches por ahora con tarifas que prometen Strand un quince por ciento por debajo de la que ofrecen los

Voz 1727 31:15 es la Comunidad de Madrid Destino en el año dos mil diecisiete el año pasado poco más de treinta mil euros para inspeccionar los pisos de uso turístico son recursos tan escasos que desde el año dos mil quince apenas ha habido inspecciones porque sólo hay cinco personas dedicadas a esta tarea Radio Madrid Laura Gutiérrez en dos mil quince hubo

Voz 1275 31:34 ciento vendidos inspecciones y sólo dos multas y en dos mil dieciséis inspeccionaron ciento once viviendas y hubo cuatro sanciones ese año el Gobierno madrileño ni siquiera llegó a los once mil euros de presupuesto extra que sumar que el número de inspectores ha ido reduciendo en dos mil quince había siete cero en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete bajó y ahora hay solo cinco inspectores para todos los pisos turísticos de la Comunidad de Madrid son datos oficiales que el Gobierno regional ha dado en una respuesta parlamentaria el grupo de Podemos Se calcula que sólo en la capital en Madrid capital hay más de diez mil pisos turísticos de los que sólo cuatro mil están registrados la Comunidad siempre ha defendido que son inspecciona cuando media una denuncia que no lo pueden hacer de oficio

Voz 1727 32:09 en Galicia a medida que pasan los días las posiciones en la huelga de la justicia están cada vez más enfrentadas lo último El vicepresidente de la Xunta dice que no tiene sentido seguir haciendo reuniones con los sindicatos si cada vez van a pedir más Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 32:25 los sindicatos replican que tampoco tiene sentido sentarse si la Xunta va subiendo su oferta de cinco en cinco en vez de poner sobre la mesa una subida salarial suficiente los sindicatos han celebrado asambleas por toda Galicia para debatir la última propuesta de la Xunta mientras el vicepresidente Alfonso Rueda les pide que reflexionen y no parece dispuesta a volver a la mesa de negociación mientras sigan aumentando sus reclamaciones escuchamos a rueda y al portavoz del comité de huelga

Voz 43 32:50 ámbitos sentido eh seguir Facenda erróneos

Voz 1727 32:54 para un renovado con los sindicatos hasta obteniendo

Voz 43 32:57 más esos morritos sentirme por lo tanto esa oferta que está la mesa

Voz 44 33:01 una vez porque si lo que en lo que a lo que está jugando ha hecho esperar a ver bueno a ver si se cae alguna organización por el camino pues está equivocado

Voz 0846 33:11 la huelga indefinida vaya por sus esta semana con un alto seguimiento por parte de los funcionarios

Voz 1727 33:18 en Murcia el portero de discoteca o en coma un joven al pegarle un puñetazo podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de diez mil euros Radio Murcia Ruth García la Audiencia Provincial e impone

Voz 0136 33:31 haciendo presentarse todas las semanas en el juzgado le retira el pasaporte el impone además un alejamiento de la víctima de quinientos metros la defensa del portero de discoteca que agredió al joven Andrés Martínez en diciembre de dos mil dieciséis interpuso un recurso ante la Audiencia

Voz 1275 33:44 Provincial sosteniendo que en la actualidad tras un año

Voz 0136 33:46 tres meses en prisión no se daban las condiciones para mantener a su cliente privado de libertad principalmente porque tiene arraigo familiar en España además argumenta que la evolución de la salud de la víctima ha sido muy positiva la puesta en libertad de acusados espera en las próximas horas aún no hay fecha para

Voz 1727 34:01 muy bien en el municipio leonés de San Andrés de Rabanedo la policía ha desmantelado una plantación de marihuana en un piso que estaba deshabitado y que tiene en propiedad un banco Radio León Chechu Gómez

Voz 1910 34:12 se trata de una vivienda vacía que había sido ocupada oficialmente pertenece a una entidad bancaria estaba deshabitada todo eso convertía la casa

Voz 0317 34:18 el escenario propicio para que de puertas afuera la plantación plantaciones sus cuidadores pasarán bastante inadvertidos dentro había levantado un completo y complejo sistema eléctrico especial con controles de iluminación y temperatura enganche ilegal a la luz incluido el interior era casi todo un invernadero doméstico trescientas veintisiete plantas de marihuana se agolpaban en las cuatro habitaciones de la vivienda la Policía lo desmantelado aunque no ha conseguido dar todavía con los responsables de la plantación

Voz 1727 34:46 diecisiete años después de su estreno en la gran pantalla Tomb Raider vuelve al cine esta vez se mete en el papel de Lara Croft la actriz sueca Alicia que asegura que vamos a ver una película mucho más feminista que las anteriores se estrena este viernes en España Pepa Blanes Lara atroz emprendió

Voz 0136 35:02 primera aventura de Tomb Raider en mil novecientos noventa y seis esta joven arqueóloga fue el primer y quizá más importante personaje femenino de un videojuego que se convirtió en franquicia multimillonaria fue llevado al cine en dos mil uno con Angelina Jolie poniéndole rostro hasta aquí en dos sin duda es el videojuego hoy el cine dominadas por hombres el personaje era fuerte yacía exactamente lo mismo que los hombres sin embargo tuvo sus críticas porque físico sexual izado

Voz 1 35:29 su nombre

Voz 0136 35:35 ahora en dos mil dieciocho el año del Michu después del éxito del ocho de marzo Se estrena una nueva versión de Tom Raider con Alicia Vic Under the protagonista menos sexual izada algo que también ha cambiado en el videojuego y que la actriz de promoción en Madrid achaca a un cambio de mentalidad en esta nueva generación a la que pertenece ya la que va dirigida la película tan les hardware fue él el papel femenino que habíamos visto en una cinta de acción un mundo dominado por hombres creo que de alguna manera la película ha sido feminista desde el principio pero lo importante es que el contexto ahora es diferente en parte gracias a una generación si los millennials y eso hace que tengan éxito protagonistas femeninos como éste dice la ganadora del Oscar por La chica danesa picando insiste en que esa mirada masculina ha cambiado y que hoy es más fácil ver papeles de acción para las mujeres y espera que en pocos años las mujeres tengan más referentes en todos los géneros y las historias que llegan a la gran pantalla

Voz 45 36:42 quieres que la primavera entre en tu armario Univ marque de moda en Hipercor atrás con los diseños más actuales para toda la familia Tous básicos más esenciales zapatos y complementos acércate estamos esperando unir más que un buen precio en Hipercor

Voz 46 37:00 hola bienvenida hola espera que no te mola

Voz 1 37:03 este invité a un amigo Viña al Bari reserva prometo no ponerme los Viñals Bali con un placer cotidiano UM Sanjay perdón Ponent Sanjay número cincuenta y seis déjalo todo que nos hayamos Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 23 37:24 poquitas líneas ICO empiezo a creer al informe en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno Brett

Voz 1 37:46 domingo dieciocho de marzo en exclusiva en Movistar Moto GP

Voz 10 37:50 Movistar elige cómo definiría en artísticamente Anabel Alonso le damos una vuelta de la imaginan de juez fue de montar un caballete dentro de momento voy a decidir si es legal o no lo que habéis hecho una persona justa o arbitraria hay desaforada

Voz 1 38:10 en su risa la define

Voz 10 38:15 este martes en el plató de La Ventana Anabel Alonso nos habla del estreno en Televisión Española de su programa Dicho y hecho con Carles Francino Cadena SER

Voz 1727 38:27 con Pepa Bueno son las siete y XXXVIII las seis y treinta y ocho en Canarias esta noche el Sevilla visita uno de los templos del fútbol mundial visita Old Trafford

Voz 1 38:52 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 39:08 pues este ambiente vive uno de los presupuestos más fuertes de Europa es lo que van a tener que superar Sampe para volver a unos cuartos de final sesenta años después

Voz 1910 39:17 no va a ser fácil desde luego con qué novedades llegan a Manchester los de monte las ante Ortega buenos días

Voz 1870 39:22 hola qué tal buenos días Sevilla dar la sorpresa de hacer historia en Old Trafford en meterse en los cuartos de final de la Champions League con varias bajas sobre todo en la banda derecha las ausencias de Nava de Chad y la Llum que no puede jugar la Champions League tendrá que inventar una defensa montera que estuvo ensayando ayer con mercado en esa posición Icon que ayer en el centro de la defensa el resto del equipo en principio todo igual con morir arriba en ataque busca el Sevilla a las nueve menos cuarto al menos empatar con goles

Voz 1727 39:46 frente al Manchester de Mourinho Ike Manchester se van a encontrar enfrente de lo normal

Voz 1910 39:49 días buenos días es todo o nada para él

Voz 0089 39:52 Manchester United el equipo de Mourinho que se lo juega todo a la carta de la Champions Liga intentar remontar esta eliminatoria contra el Sevilla es duda que ayer sólo pudo completar parte del entrenamiento con el resto del equipo y el resto del once sigue está bastante claro Lukaku va a ser la referencia arriba y Alexis va ser también titular queda la duda también de Sierra que viene en racha después de marcar un doblete el sábado ante el Liverpool será titular ante el equipo de monte

Voz 1910 40:19 pues es tras nada menos cuarto en Old Trafford va a arbitrar lo el colegiado holandés Makelele y a la misma hora el otro partido de este martes Bruno es el primer gran

Voz 0089 40:26 toda la temporada para la Roma que dirige desde la adiós John deportiva Monchi tienen que remontar el dos a uno de la ida ante el Shakhtar ante el peligro de los futbolistas brasileños del conjunto ucraniano como refuerzo para el equipo de Di Francesco Allison el gran portero brasileño va a estar en la meta también se difunde el futbolista turco va a ser de la partida tratando de remontar ese eliminatoria en favor del equipo romanista

Voz 1910 40:52 lo arbitrará el colegiado español Undiano Mallenco y también tenemos partido Champions Juvenil cuartos de final a partido único desde las seis de la tarde Barça Atlético de Madrid en el Miniestadi el ganador accederá a la fase final que se disputará entre el veinte y el veintitrés de abril en Nyon se medirá al vencedor del Manchester City Liverpool una semana con fútbol en Europa en la que se siguen siguen preocupando los ultras rusos y los del Marsella que el jueves van a visitar Bilbao y todavía con las sorprendentes imágenes en la retina del presidente del paddock

Voz 1 41:19 soy van a bilis con una pistola en la cintura baja

Voz 1910 41:21 al césped en el partido ante la ECA a contra él se ha cursado una orden de arresto se ha suspendido sin fecha la liga griega después de estos incidentes por el larguero pasaba al jugador del paddock José Alberto Cañas que reconoce que en la liga griega se están sobrepasando los límites

Voz 47 41:34 hace mucho tiempo que la Liga Griega pasan episodio de esto pero creo que últimamente son demasiado grave y son cosas que que no se pueden permitir hay aunque no perjudiquen a nosotros pero son cosas que cupo no son buenas evidentemente

Voz 1910 41:47 y uno más en casa anoche se completaba la jornada veintiocho en Primera con la vitola del Betis en otros en Mendizorroza que deja a los de Setién octavos a tres puntos de la séptima plaza que da acceso Europa y al Alavés decimosexto con un colchón de once puntos sobre el descenso en Indian Wells ha caído eliminado Fernando Verdasco esta noche no antes de las diez David Ferrer se medirá al argentino Del Potro en el cuadro femenino clasificada Carla Suárez en dos sets en baloncesto tenemos el comienzo de la jornada veintiséis en la Euroliga desde las nueve menos cuarto Armani Milán Real Madrid sin Doncic lesionado para Pablo Laso no es todavía una final por meterse en los IV entre los cuatro primeros

Voz 48 42:16 queremos conseguir cuanto antes la clasificación matemática para el playoff está en nuestra mano dependemos de nosotros mismos sabemos que el partido de mañana es muy difícil no es una final no me gustaría verlo así pero ahora estamos en una buena situación para para depender de nosotros mismos para conseguirla el play off para conseguir la ventaja de campo

Voz 1910 42:31 y en la NBA victoria de Oklahoma ciento seis ciento uno sobre Sacramento con seis puntos de Abrines derrotas de los Gasol de Pau con San Antonio en Houston ciento noventa y tres cuatro puntos cuatro rebotes del español y derrota de Memphis con mil ciento tres ciento veintiuno diecisiete puntos siete rebotes de Marc Gasol además Portland ciento quince Miami noventa y nueve

Voz 1 42:48 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas bases subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus sólo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwan para que con el mejor equipamiento para qué desde veintidós mil cien bien es un minuto para que para contarte aún todas las ventajas de Gluck puertos seguros con Caixabank de salud y el de auto ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí allí ya ahora con el fast Family seguro la alarma de Securitas Direct más información en tu oficina o en Caixa Bank punto

Voz 49 43:29 pues Caixabank Securitas podrá ayudarle llamaba porque quiero estar alarma sí

Voz 0136 43:37 esta mañana nos han robado en los veinte minutos

Voz 7 43:40 donación la con los enfrenta ahora mismo

Voz 50 43:42 al experto de seguridad Jesús Ana para que merece hoy mismo la alarma

Voz 1 43:45 Cara protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 51 43:58 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 52 44:08 eh

Voz 53 44:13 buenos días durante

Voz 0127 44:14 las próximas semanas va estará abierto el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles de toda España para elegir la más adecuada los expertos hacen varias recomendaciones fíjese bien en las instalaciones que tiene en los sistemas de seguridad que ofrece el centro pregunte por la formación que tiene el profesorado y cuántos alumnos por aula informes sobre el ideario del centro sobre el tipo de aprendizaje y los materiales que se usan durante las clases no se decida sin antes saber si la escuela ofrece la opción de hacer actividades extraescolares

Voz 51 44:42 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos bueno

Voz 54 44:48 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir te saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones Le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 1 45:08 tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa ocho tal buenos días si este martes quieres una noticia buena tela vamos a dar ahora Seat presenta el híbrido teje y de Gas Natural Il gasolina la combinación puede parecer sorprendente no bueno pues el resultado es increíble el híbrido teje y de gas natural y gasolinas una alternativa eco más económica porque ahorra

Voz 1727 45:39 hasta el cincuenta por ciento de combustible modo gas

Voz 1 45:41 más ecológica porque reduce las emisiones de CO2 también tiene clasificación Eco con la que podrás circular sin restricciones todos los días del año gracias a su doble depósito que es completamente hermético y totalmente seguro podrá recorrer más kilómetros sin repostar descubre el híbrido teje y de Gas Natural gasolina de Seat la alternativa eco

Voz 55 46:04 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 56 46:07 hola

Voz 7 46:09 hola

Voz 28 46:11 José Mari que titula hoy hombres mujeres

Voz 1727 46:15 sesiones buenos días Pepa o Td1

Voz 57 46:17 por delante de las pensiones comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy tipos detrás es una misión ministra del jueves pasado

Voz 1100 46:25 la mujer de pensión algunos datos de la pensión media de jubilación es de mil setenta y cinco euros al mes con la siguiente distribución la de los hombres ha alcanzado los mil doscientos cuarenta y cinco mientras las mujeres se queda extendiendo el noventa y cuatro euros un treinta y siete por ciento menos Piojo y sesenta por ciento de los Príncipes vistas no pasa de los mil

Voz 1 46:48 euros al mes

Voz 1100 46:49 el dato por sexo es cruelmente explicativo de cómo lo largo de los últimos cincuenta años por no retroceder demasiado la vida laboral de mujeres y hombres ha sido distinta discriminatoria hasta la indignidad cobran menos pensión lógicamente porque han cobrado salarios más bajos durante todos sus años de trabajo pero un buen amigo nos llama la atención sobre un aspecto que se desprecia las estadísticas Doder estructura social española no en exclusiva pero casi muchas mujeres además en especial a los mayores de sesenta y cinco años no han trabajado nunca fuera de lugar estamos hablando grosso modo de dos millones y medio quizá tres de mujeres que no reciben ningún maldito euro uno de pensión así que sería justo rebajar notablemente el ingreso medio de muchos pensionistas ya que debe repartirlo con la consorte ninguneada datos simplemente a datos no solucionan pero a Dukan el ojo izquierdo

Voz 2 47:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno dos veces qué es

Voz 1727 48:20 diariodehoyporhoy del trece de marzo del año dos mil dieciocho escribe Begoña excede es una página muy especial porque Begoña nos anticipa en exclusiva Un cuento que elevan a publicar sobre la educación amigo