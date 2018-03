Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días hoy la Mesa del Congreso tiene que decidir si mantiene el veto del Gobierno a la propuesta de Unidos Podemos para que las pensiones suban igual que suben los precios la iniciativa la ha bloqueó el Gobierno el viernes pasado acogiéndose al derecho que le concede la Constitución de frenar cualquier iniciativa que afecte sustancialmente a los presupuestos veremos qué hace finalmente Itt que hace el Gobierno con esta propuesta que apoya también el PSOE y que se produce veinticuatro horas antes de la comparecencia mañana de Rajoy para hablar de pensiones comparecencia que solicitó en la petición propia dos minutos antes de que la oposición le obligará la revalorización ahora de las pensiones según el IPC según sube el coste de la vida es en cualquier caso la respuesta coyuntural a un problema que ya es de fondo que ya es estructural el envejecimiento de la población la llegada masiva a la edad de jubilación de los hijos del baby boom del modelo de salida de la crisis que ha elegido el Gobierno de España con empleos tan precarios que apenas cotizan nos colocan ante un problema complejo que precisa de análisis de largo recorrido claridad debate y soluciones pactadas hoy la SER comienza una programación especial que llegará de la mañana a la noche

Voz 1275 01:33 con los pensionistas de hoy

Voz 2 01:36 cuando desde mil novecientos setenta y nueve ininterrumpidamente tengo cincuenta y ocho años y trabajos de ordenanza mi sueldo está neto ya entorno a los mil euros estoy deseando saber cuándo podré jubilarme en asomando por lo que me quedara

Voz 3 01:56 en mayo cumplo los sesenta y cinco cotizados habrá habido unos cuarenta y tres y algunos meses ícono sueldo medio eh unos dos mil limpios sólo quizá saber más o menos la situación que tengo de cobros por si me tengo que arrepentir y seguir trabajando para

Voz 1727 02:18 pero también con los pensionistas de mañana

Voz 4 02:21 Asturias tengo treinta y cuatro años si llevo once cotizados el primer año ha sido como camarera a media jornada los últimos diez como vigilante de seguridad mi salario neto a ser unos mil doscientos euros en el caso de que llega a la jubilación y es cuando yo llegué ahí cuánto me va a quedar detenido

Voz 1727 02:39 aún les daremos respuesta con las cuentas y proyecciones están haciendo ya los expertos sobre este pilar esencial del Estado del bienestar que depende exclusivamente de la voluntad política y a dónde nos lleva la voluntad política pues de eso empezamos a debatir hoy en la Ser durante toda la semana hay algo más el movimiento también está las organizaciones que convocaron el histórico ocho de marzo han decidido esta noche sumarse a la movilización de los pensionistas por las pensiones de todos y por la brecha también en el último tramo de la vida la media de las pensiones españolas de jubilación es de mil euros pero sí desglosados por sexo la de los hombres es de mil doscientos cuarenta y siete euros la de las mujeres de setecientos noventa y siete euros de media un treinta y seis por ciento de diferencia

Voz 5 03:30 ah bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 03:46 es martes trece de marzo y que Almería despide hoy con un funeral en la catedral al niño Gabriel Cruz y con el eco de fondo de la admirable mensaje de entereza cívica que ha dado su madre Patricia Ramírez pide evitar los mensajes de odio contener la rabia dejar actuar a la Justicia una vez tras otra las familias de víctimas de sucesos que conmociona por su crueldad muestran que el dolor no tiene que nublar necesariamente la razón ni siquiera en el momento más doloroso que cabe imaginar la madre colocándose muy por encima del espectáculo mediático y político de las últimas horas vamos por partes Aimar Bretos

Voz 0027 04:26 sobre la investigación hoy continúan los registros el último ayer a última hora la casa en la que vivía en el padre de Gabriel sigue sin reconocer nada la autopsia preliminar concluye que Gabriel fue estrangulado el día en que desaparece

Voz 1727 04:37 en el PP no ha tenido pudor en defender desde la capilla ardiente la prisión permanente revisable que está en vigor ahora mismo en España y que lo estaba cuando ocurrió el crimen no lo ha hecho cualquiera del PP

Voz 0027 04:48 no su portavoz parlamentario Rafael Hernando todavía dentro del recinto de la capilla cerca aún del pequeño féretro blanco de Gabriel

Voz 6 04:54 quiero pedirle al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se tratado no es una medida

Voz 1727 05:11 y desde hace unos minutos desde las ocho Uber está funcionando de nuevo en Barcelona

Voz 0027 05:15 dejó de hacerlo en dos mil catorce por orden judicial y hoy regresa con conductores profesionales son por ahora ciento veinte coches los taxistas denuncian que suponen más licencias súbete cede las que contempla la ley eso detentar el mercado

Voz 1727 05:26 la Comunidad de Madrid sólo tiene cinco inspectores para controlar todos los apartamentos turista

Voz 0027 05:31 cosa Se calcula que son entorno a diez mil el año pasado el Gobierno regional invirtió solo treinta y un mil euros en esas inspecciones a falta de fondos deriva en una cantidad ínfima de controles en dos mil quince lleva a cabo sólo ciento veintidós de ellos sólo dos terminaron multa en dos mil dieciséis las excepciones fueron once sólo cuatro acabaron en sanción esta mañana vaga compra

Voz 1727 05:50 decir en el Congreso los dos supuestos cabecillas de la Púnica

Voz 0027 05:53 el antiguo secretario general del PP de Madrid Francisco Granados que siguen siendo a día de hoy que la Púnica existe que todo es un montaje y el empresario David Marjaliza que lleva meses confesando lo todo para que la Fiscalía les rebaje su pena

Voz 1727 06:04 la Comisión de Justicia del Senado se pliega ante el prior del Valle de los Caídos e irá hasta allí a escucharlo

Voz 0027 06:10 el se negó a comparecer en la Cámara Alta porque no tenía tiempo decía el PSOE avisa de que no irá al Valle de los Caídos porque lo considera casi una humillación Ángel Ander Gil explicaciones en democracias

Voz 7 06:21 en las instituciones públicas Hinault en el mausoleo de un dictador sin luz ni taquígrafos

Voz 5 06:27 bajó mucho menos secreto de confesión y a puerta cerrada

Voz 1727 06:32 Donald Trump visita hoy por primera vez la frontera con México

Voz 0027 06:35 en unos minutos vamos a traer las voces de los latinos que le esperan allí en protesta en California

Voz 8 06:40 prescinde que su visita no hoc que espió nos bien vendida que hay en Santiago y las son bienes sé que lo que está proponiendo o dentro Start de construir un nuevo

Voz 5 06:53 es lo que rechazamos como comunidad consideran que es un político pirómano que está haciendo bandera de la xenofobia hacia México la enviada especial de la SER Marta del Vado ha hablado con ella

Voz 0027 07:02 Estados Unidos además se ha sumado esta noche a Reino Unido y acusa directamente a Moscú del envenenamiento del exespía ruso investigación británica concluye que el veneno utilizado sólo lo ha producido históricamente el Ejército ruso

Voz 1727 07:21 una noticia un poco desoladora un estudio dice que la empatía no es una cuestión cultural ni tiene que ver con la educación sino que tiene que ver con la genética

Voz 0027 07:31 eso dicen investigadores británicos y franceses que además concluyen que las mujeres son de media más simpáticas que los hombres aunque esa diferencia entre sí

Voz 1375 07:38 esos no es genética esa sí que es cultural

Voz 1727 07:45 más nubes hoy que ayer aunque por la tarde vuelve el sol Jordi Carbó buenos días

Voz 0027 07:50 buenos días incluso durante la mañana algunas nubes en el interior son tan bajas que dará lugar a nieblas en muchas carreteras pero en general hoy todavía podremos disfrutar del tiempo soleado esta situación se acaba luego lo comentaremos eso también ayudará a que las temperaturas sean un poco más altas no hace demasiado frío ahora mismo por ejemplo trece grados en Valencia hay once en Palma de Mallorca también en la ciudad de Barcelona siete de media en Madrid durante la tarde en la mayor parte del país máximas cercanas a los quince por encima de los veinte en la Comunidad Valenciana Murcia el mediterráneo andaluz y también en Canarias ir a última hora es cuando vuelven los cambios empezarán por Galicia esta madrugada lluvia y viento cada vez más fuerte

Voz 1727 08:31 y hoy sobre la honestidad de un futbolista del Barça superado por la presión que les rodea Manu Carreño buenos días

Voz 0027 08:38 buenos días Pepa muchos de los niños que ahora probablemente estén a punto de ir al cole o que estén entrando hayan entrado

Voz 1375 08:43 quieren ser futbolistas muchos niños quiere serlo y casi todos del Madrid o del Barça o del Atlético cuando alguno de ellos cumple ese sueño como el caso de Andre Gomes sorprende a muchos les ha sorprendido las declaraciones que ha hecho la revista Panenka donde ha reconocido que muchas veces no ha querido ni ver a nadie ni con nadie y que incluso no ha querido ni salir de casa por miedo a las cosas que le dijeran por vergüenza a lo que le pudieran echar en cara es la inseguridad de un futbolista de élite en un equipo de élite una estrella del fútbol campeón con la selección portuguesa hace dos años en la Eurocopa que juega en el Barça del que muchos dirán tiene la vida resuelta ex futbolista es millonario pero son declaraciones que anoche además comentábamos en El Larguero con Kiko Narváez con Álvaro Benito con Gustavo López Kiko tantos años comentando con el partido sí Larguero si carruseles no reconocía que en su etapa de jugador del Atlético llegó a inventarse alguna lesión para no jugar o algo ha sido a lo que contaba Andre Gomes en esa entrevista e incluso Gustavo López reconoció que a un compañero suyo no le pasaban el balón por miedo a que el evitaran acostumbrados a declaraciones que tienen que ver con el cuatro cuatro dos con partido a partido o con Si el árbitro nos ha beneficiado nos ha perjudicado no está mal que conozcamos esa otra cara de los deportistas profesionales cada vez más habitual que me pregunto si harán que a partir de ahora la afición del Barça por ejemplo trate de otra manera Andre Gomes hasta luego Pepa

Voz 1727 10:11 adiós Manu

Voz 1779 10:14 hoy por hoy con Pepa Bueno construyó templos cuadrados o pirámides faraón mejor pirámides son menos piedras y será más barato rastreador siempre

Voz 9 10:23 ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora también compara hipotecas Si hubo una hipoteca

Voz 0027 10:28 parece rastrea sus asesores

Voz 1779 10:31 financieros que ayudarán a descifrar la rastreador punto comparador de la historia

Voz 10 10:37 si estás de bajón veinte arriba con actor Simón ayuda tus defensas con actor Simon sin lactosa con vitaminas A b6 ir ahora a Lozano está en tu mano D'Ors y Mora activa el Souvirón de Don Simón

Voz 1779 11:03 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 5 11:07 el arroba Hoy por hoy y en Facebook se terreno nosotros pues es más fácil atrocidad y hay alguno por ahí que dice que somos unos le dijera

Voz 1779 11:27 este martes miércoles y jueves semana de pensión en la SER

Voz 5 11:32 tu única Tito Carles Francino Barceló abordan junto a expertos y afectados problema que quita el sueño a los españoles y que los oiga oiga el calvario de las pensiones paso a paso programación especial Semana de pensión en La Capella ser amé

Voz 1779 11:55 las consecuencias lo que los cambiara sus claves y vamos a intentar ser claros indirectos de lunes a viernes a las dos de catorce las noticias de la mañana

Voz 5 12:07 con José Antonio Marcos son las dos de la tarde la una en Canarias escucha luego en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com

Voz 13 12:17 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 14 12:23 saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día D

Voz 1779 12:34 la actualidad deportiva SER Deportivos

Voz 14 12:37 a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 5 12:46 si hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la información del día algunos fallos en la gestión del temporal mareo colorido fue una sorpresa si Sánchez Fariñas buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 1779 13:02 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora Veinticinco con Ángels Barceló para mí la radio también por las tardes y por las noches es algo que me que me acompaña constantemente no hago el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe siquiera acompaña

Voz 5 13:41 el valor de la radio es de suma el saque de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 12 13:45 sí

Voz 5 13:52 ríen nuevos tiempos

Voz 12 13:56 escucha

Voz 15 14:03 sí

Voz 0205 14:06 hola soy tu coche espero que conozca las

Voz 16 14:09 estoy harta de este mes el por con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros con montaje

Voz 17 14:16 por tu seguridad cambia los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera de Mateo un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford punto es

Voz 18 14:33 qué tal hola de nuevo en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales hubiera Stories ver toda la temporada de esa serie que tanto te gusta pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratar la fibra de Jazztel u lleva te además ahora un smartphone y una Tablet gratis Llama gratis también al quince días

Voz 5 14:55 sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:04 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias en la víspera del gran debate sobre las pensiones en el Congreso mañana hoy la Cámara baja ya va a tomar una decisión importante la Mesa del Congreso tiene que decidir si mantiene o deja sin efecto el veto del Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos para que las pensiones suban igual que los precios Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 15:24 qué tal buenos días el PSOE apoya a unidos

Voz 1727 15:27 hemos pero hoy todos miran además de al Gobierno a ciudadanos que es el partido que sistemáticamente ha ayudado al PP a mantener los vetos cuya decisión esta mañana en la Mesa de la Cámara será una vez más la que incline la balanza

Voz 1441 15:40 si el Gobierno ha vetado la ley de Unidos Podemos que pedía a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida argumentando que eso provocaría un gasto de dos mil ciento setenta y cinco millones este año en concepto de variación del IPC en dos mil dieciséis dos mil diecisiete también aduce que la supresión del factor de sostenibilidad que limita a un cero veinticinco por ciento la subida anual de las pensiones supondría un incremento del déficit público es el último veto sí pero no el único desde comienzos de legislatura el PP se ha vetado otras cuatro leyes dos del PSOE otra de Unidos Podemos y una cuarta auspiciada por los sindicatos y firmada por toda la oposición salvo Ciudadanos el Gobierno no sólo ha frenado iniciativas para revalorizar las pensiones con carácter general sino también crear impuestos finalistas para financiarlas como pedía Unidos Podemos blindar por ley la mejora de las pensiones de viudedad como reclamaba el PSOE o evitar que familiares de segundo tercer grado que conviven en una misma residencia de mayores pierdan la pensión no contributiva como también había pedido el grupo socialista en todos esos vetos por cierto el PP ha contado con el apoyo de Ciudadanos en la Mesa del Congreso

Voz 1727 16:44 contra lo que pueda parecer ha habido mucha actividad parlamentaria entorno a las pensiones en torno a todo tipo de pensiones en el Congreso ya has echado cuentas mar ya sacado conclusiones sobre la posición de cada cual

Voz 1441 16:55 si se han presentado ochenta y ocho iniciativas sumando proposiciones de ley no de ley mociones preguntas el PSOE el que más cincuenta y dos seguido del grupo mixto con dieciséis Unidos Podemos con doce ciudadanos con cinco y el PP con dos de las debatidas hasta el momento se ha aprobado una docena de iniciativas parlamentarias que permiten extraer algunas conclusiones por ejemplo que el PP sólo apoyado cambios puntuales para colectivos específicos la pensión de orfandad que pedía el PSOE para hijos de mujeres asesinadas por

Voz 1727 17:22 Valencia machista o que los autónomos cobren la

Voz 1441 17:25 tensión al tiempo que trabajan como pedía Ciudadanos los populares han hecho caso omiso de la petición del Congreso para ampliar el complemento de maternidad a las pensionistas que hayan tenido sólo hijo como pedía la formación de Albert Rivera los naranja no han apoyado con carácter general las peticiones para que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo y han optado por abstenerse en la gran mayoría de votaciones sí han coincidido con el PP en una proposición no de ley para mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación desarrollo de de una actividad laboral remunerada sea por cuenta propia

Voz 1727 17:55 a UGT Mar Ruíz gracias buenos días

Voz 1441 17:58 luego buenos días y que dirá mañana Rajoy pues Selena

Voz 1727 18:00 horno del presidente asegura la SER que no llevará grandes mensajes ni anuncios al debate de mañana sobre las pensiones debate que por cierto vamos a seguir en directo aquí en Hoy por hoy y que va a ser eso sólo un debate sin votación final para no perderlas el Gobierno evitó un formato con votaciones aseguran en Génova que Rajoy pedirá a la oposición y especialmente al PSOE que deje de calentar la calle dicen María Jesús Güemes buenos días

Voz 1441 18:27 buenas días los colaboradores de Rajoy cuentan que el presidente será muy pedagógico que va a reivindicar su gestión lanzar un mensaje de tranquilidad a los jubilados denunciar la hipocresía de la izquierda sobre todo la de los socialistas porque fueron ellos los que congelaron las pensiones además el jefe del Ejecutivo quiere que este asunto salga de la agenda partidista y vuelva al Pacto de Toledo donde él se mostrara dispuesto a contemplar fórmulas para una posible mejora dentro del Gobierno hay quien sugiere hacer lo mismo que con los sueldos de los funcionarios que se han vinculado al crecimiento económico en el PP hablan de estudiar entre todos nuevos índices o sistemas de cálculo para la revalorización eso sí a día de hoy descartan que las pensiones suban según el IPC Rajoy se comprometió a ello antes de llegar al poder pero ahora los populares lo ven inviable y aseguran que la oposición lo sabe bien señalan que no hay soluciones mágicas y por eso piden responsabilidad al resto de formaciones en una búsqueda de medidas factibles alcanzadas por consenso y los conservadores aguardan el discurso de su líder para ver si sofocar las manifestaciones les gustaría que llegará con un gran anuncio pero los que rodean a Rajoy recuerdan que no va a engañar a los pensionistas con promesas que no pueda cumplir en La Moncloa nos comentan que si el va con la intención de proponer acuerdos lo que no puede hacer es contradecirse sacando un conejo de la chistera

Voz 1727 19:40 lo que si sacaba cuando estaba en la oposición a Zapatero a aliarse con las pensionistas es uno de los siguientes pasos que han decidido los colectivos feministas que convocaron la huelga y manifestaciones del ocho de marzo anoche en su primera reunión tras el éxito apabullante del Día de la Mujer decidieron sumarse a las protestas como la de este sábado para denunciar que la precariedad de las pensionistas desde media mucho más extrema que la de ellos Mario el aludido

Voz 0259 20:07 dime tú feminista seguirá manteniendo la presión en las calles y se ha marcado unos objetivos muy concretos para este mes de marzo el primero la alianza con las pensionistas para combatir la brecha de las pensiones porque hay más de tres millones de mujeres mayores que cobran menos de setecientos euros al mes por eso apoyarán las movilizaciones como la de este sábado Hayes Umbrella

Voz 19 20:27 la Comisión de ocho de marzo está formada de forma plural por mujeres que tienen diferentes situaciones

Voz 0205 20:33 es una es mujer

Voz 19 20:35 es pensionistas Nos parece fundamental participar de las movilizaciones sociales que hay exigen un sistema justo de pensiones

Voz 0259 20:45 en los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno el exigen los doscientos millones de euros para el pacto de Estado y un calendario de aplicación de las medidas

Voz 1727 20:53 además piden la ratificación el convenio ciento ochenta

Voz 0259 20:56 B de la OIT para ampliar los derechos de las empleadas de hogar y coincidiendo con el Día contra el racismo y la xenofobia de la próxima semana reclaman el cese de las redadas racistas y el cierre de los Cíes a partir de

Voz 1727 21:09 las nueve aquí en Hoy por hoy en poco más de cuarenta minutos especial sobre las pensiones

Voz 20 21:26 las muestras de cariño fueron interminables

Voz 1727 21:28 ayer en la capilla ardiente de Gabriel esta mañana continuarán en la

Voz 20 21:31 tendrá al de Almería

Voz 1727 21:33 a las diez y media ese oficio allí el funeral al que van a asistir la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 21 21:41 le dije que vendería los mejores y que vendrían con todos los medios y ellos han dado cuenta que es verdad que vinieron los mejores es verdad que traían medio lo han encontrado pero desgraciadamente lo han entrado sin vida porque la vida es la quitaron a muy pocas horas de que desapareciera

Voz 1727 21:57 zoido confirma así ayer por la tarde al salir de la capilla ardiente que el informe preliminar de la autopsia apunta que Gabriel murió estrangulado el mismo día de la desaparición Ana Terradillos buenos días qué tal buenos días o iban a continuarán a los registros pero la única detenida en Ajuria Quezada sigue sin admitir nada hay sino lo hace en las próximas horas la Guardia Civil la tendrá que llevar ante el juez sin una confesión

Voz 1441 22:21 si la UCO dice que la detenida lo colabora en niega de hecho absolutamente todo y de momento la Guardia Civil no le ha mostrado esa arma letal que tiene contra ella los documentos gráficos las fotografías que reflejaría como trasladó el cadáver de Gabriel hasta el maletero de su coche para conducir sesenta kilómetros ella sola hasta Almería capital donde todavía no se sabe esa va a hacer con el cadáver va a pasar a disposición judicial mañana es decir va a estar el máximo tiempo posible permitido en dependencias policiales setenta y dos horas pero antes le enseñarán esas fotos hoy se van a seguir haciendo registros para intentar seguir construyendo la escena del crimen la detenida ayer participó en dos en esa inspección ocular que se hizo en el terreno de los abuelos paternos donde como contábamos ayer en la SER Gabriel estaba enterrado no en un pozo y en la casa donde vivía con el padre de Gabriel

Voz 1727 23:09 sin que la detenida haya prestado todavía declaración ante el juez y con el niño todavía sin enterrar el Partido Popular se lanzó ayer a utilizar el caso de Gabriel para defender la prisión permanente revisable fue os centros escuchar Rafael Hernando en la capilla ardiente pidiendo la oposición que no derogue la modalidad de cadena perpetua que instauró el PP en la legislatura pasada Carolina Gómez buenos días buenos días en la puerta de la Diputación de Almería con la foto del niño de fondo Rafael Hernando prometía que el Gobierno dará a la justicia las herramientas necesarias para castigar su crimen y pedía una reflexión a los grupos políticos

Voz 6 23:43 que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se trata o no es una medida

Voz 1779 23:52 en caliente también se abordó la derogación de la prisión permanente

Voz 1727 23:55 hable en el Comité de Dirección del PP ayer en Génova aunque Pablo Casado se esforzó por desligar lo del caso

Voz 1779 24:01 qué conseguido dejar muy claro que lo he desligado completamente de la actualidad

Voz 1727 24:05 el jueves se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos a la iniciativa del PNV que pide la derogación de ese endurecimiento del Código Penal aprobado por el Gobierno en dos mil quince el partido de Rivera empezó diciendo que respaldaría esa iniciativa de la oposición pero ahora prefiere esperar a que se pronuncie el Constitucional José Manuel Villegas

Voz 22 24:21 no derogación en caliente como

Voz 0027 24:24 se dijo lo torea esperar a la sentencia

Voz 22 24:27 del Tribunal Constitucional y ese es nuestro compromiso

Voz 1727 24:30 el PSOE asegura que pese a la conmoción por la muerte de Gabriel mantienen su oposición a esa figura penal iban a votar en contra de las enmiendas a la totalidad Odón Elorza anoche en Hora Veinticinco

Voz 23 24:39 a la vigencia ya de esa prisión permanente revisable ha impedido esos asesinatos que es lo que buscamos por tanto el

Voz 1779 24:47 mayor justicia han bien podemos es partidario de derogar

Voz 1510 24:49 la Irene Montero creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es

Voz 1727 25:01 representantes de Unidos Podemos se reunieron ayer en el Congreso con el padre de Diana Quer que reclama a los partidos que esperen a que se pronuncie el Constitucional gracias Carolina Manuel Jabois cómo estás buenos días

Voz 1389 25:11 buenos días Pepa tú estuviste ayer en Burgos

Voz 1727 25:13 es una ciudad atravesada también por la noticia ésta y la noticia de que Interior va a reabrir el caso de la muerte de la hija pequeña de la detenida de Ana Ana Julia Quezada que en el año noventa y seis murió al caerse por una ventana en su momento se archivó como una muerte accidental pero ahora se va a volver a investigar a pesar de que en el hipotético caso de que hubiera habido un delito ya habría prescrito publica hoy en el país que las últimas

Voz 1389 25:39 horas están siendo complicadas también en Burgos están siendo muy complicadas porque no es fácil asumir en que tu vecino esa es la principal sospechosa de haber matado a un niño de ocho años pero además el hecho de descubrir que la muerte de esta niña de cuatro años un sistema auxiliar que no hubiese sido accidental ella directamente insoportable no llevaba mucho tiempo en Burgos a sólo tres meses de diciembre a marzo lo son en unos años en los años noventa

Voz 1727 26:04 cuando ocurrió cuando ocurrió el mono está muerto

Voz 1389 26:06 que ahora a la luz de los hechos que hemos conocido esta semana eso tiene un significado diferente es decir estamos hablando de una niña de cuatro años que según la versión que dio que dieron los padres sin a la policía en su momento se se despertó se levantó se fue a la habitación contigua abrió una ventana a doble hoja se precipitó al vacío el a la hija de una de las parejas de de de Ana María Quezada dijo ayer que que a ella le contó que la niña había levantado ese despierta y lo había hecho consciente porque no conseguía eh integrarse en España una niña de cuatro a cuatro cuatro años Nos José que ayer hizo carreteras retraído y nuevamente Familia resultaba desconcertó

Voz 0205 26:43 pero cómo reaccionaría de cuatro años tirarse con cambiar de vida

Voz 1389 26:46 es decir en en esos momentos ante dos padres destrozados evidentemente la policía pues califica la muerte accidental porque no les cabe la cabeza otra cosa ahora conociendo que esta mujer pudo haber sido la la la la la asesina de un niño tiene otro los tipo de significado y esto los vecinos y que no lo pueden soportar es decir tú puede soportar que la persona con la caso vivido veinte años pues si hubiera involucrado un clima de esas características pero es que además que a la luz de estos hechos esto de repente tenga otro otro color es es bastante

Voz 1727 27:12 el grupo de de asumir que de momento sólo dolor entre los vecinos ninguna muestra de ira ni nada

Voz 1389 27:17 no es una cosa que llamamos que me llamó la atención en la corriente de empatía que haya ochocientos kilómetros por el hecho de que esta mujer haya vivido allí Isaiah ido hace dos años porque la gente con la que hablabas decía ya llevo mucho tiempo sin verla digamos dos años dos años sin saber nada de ella pero esa corriente de empatía con el niño S S

Voz 1779 27:34 si hay una cosa que hacemos mucho los periodistas en estos

Voz 1389 27:36 esos no que es eh pues involucrarnos bastante los hechos pregunta Arenas es la gente responde de una forma u otra yo me fui a un bar estudios clínicos que instalado el portal me me puso escuchar las conversaciones

Voz 24 27:47 caray que llevaban a gente ahí aguerrida pedir susurro vino después de comer y te decía estado llorando toda la noche decía la Cámara no he podido conciliar el sueño por culpa de este problema este suceso las decía para mí

Voz 5 28:01 la derrota alegan porque esa mujer que nos ha dado una lección de para qué sirven los balón

Voz 1727 28:05 es para domeñar la bestia que cualquiera lleva dentro para encauzar el dolor la madre de Gabriel pidió ayer

Voz 5 28:15 lo que si podíamos todos despertaremos esta mañana con esta canción de rock Allen con con girasoles porque era la favorita de

Voz 1490 28:22 Biel así que por ella a los humildes a los asistirles cuidando los hechos ni la lengua hay quienes donde pueden y quien esté dispuesto a comparecer al tiempo que tiene Santa pura que esto estas escuchas Viena tan bien pues ya que ella sonríe las tres ya que ella

Voz 1779 29:23 esta mañana Jabois estaban ganó un beso

Voz 25 29:28 vuelven las cuarenta y ocho horas peligro

Voz 26 29:30 sólo del quince al diecisiete de marzo inglés una ventaja de éxtasis y mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a ser Mrs

Voz 5 29:41 el neumáticos escribí entonces buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1727 29:54 sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres

Voz 5 30:00 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 1727 30:09 cuarenta y siete

Voz 5 30:12 hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 27 30:24 bonitas que podrá ayudarles vuela llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 28 30:34 no se preocupe ahora misma visuales la seguridad de su suela para que les dé si hoy mismo la alarma instalado

Voz 29 30:39 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1779 30:49 sabéis durante todos estos años contigo e ir perdiendo algo de de dista de agilidad lo único que sigue como el primer día es la ilusión

Voz 5 31:01 tú eliges hipoteca naranja de ING con el precio que buscas hacer se encuentra la ING punto es

Voz 30 31:09 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Ibra maquis en vez de jamón de Jabugo le dice es que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 5 31:24 porque me tienes que amarrar el día más especial de mi vida papá tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la ONU

Voz 1779 31:31 el diecinueve de marzo diecisiete

Voz 5 31:34 yo les de euros ser padre

Voz 1779 31:37 pensé que tendríamos que limpiar esta a las juntas de los azulejos del suelo deja tu casa como nueva con la semana del bricolaje hasta el diecinueve de marzo lleva de una hidra limpiadora esta ley de mil setecientos vatios con accesorios de limpieza por sólo ciento nueve euros este muchas ofertas más en la semana del bricolaje de más de sesenta tiendas muy cerca de ti

Voz 13 32:01 en el diez del padre tu hijo te dice dejar papá timorato y para celebrarlo te regalas la mejor pala de va desde el mundo te sientes muy Books si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos los intereses ni comisiones entran virus punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Teddy Bush

Voz 31 32:20 sí hay Álvaro de Carlas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos sus

Voz 32 32:25 algo de escobillas vos ITA las instalamos gratis

Voz 31 32:28 K L

Voz 33 32:30 Carlas ha sido cita a encarar las punto es promoción válida hasta el veintidós de abril consulta condiciones encargadas punto es

Voz 0205 32:36 el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor

Voz 1779 32:38 por motor del mundo en su categoría

Voz 30 32:41 sacarle que lo haya ganado seis años consecutivos

Voz 5 32:45 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta Semana Santa financiando con FG convicciones en punto esa prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1727 33:03 Pepa Bueno tres minutos pasan de las ocho y media de las siete y media en Canarias

Voz 0205 33:08 Caixabank patrocina este espacio

Voz 1727 33:19 Hoover vuelve hoy a las calles de Barcelona con el sector del taxi dispuesto a plantarle cara

Voz 0027 33:24 la compañía de coches con conductor dejó de prestar servicio allí en la capital catalana por orden de la justicia en dos mil catorce pero a las ocho de esta mañana ha desembarcado de nuevo en Barcelona con licencia sube TC tal y como exige la legislación en total por ahora son ciento veinte coches y tarifas que están de media un quince por ciento por debajo de las te los taxis los taxistas en pie de guerra que les han dado más permisos celos que autorizada Il avanza la SER esta mañana la Comunidad de Madrid destinó en dos mil diecisiete solo treinta y un mil euros para inspecciones a los pisos de uso turístico treinta y un mil euros en total la Comunidad de Madrid es una cantidad pírrica que ya en años anteriores se ha traducido en inspecciones muy escasas por ejemplo en dos mil quince sólo se impusieron dos multas dos mil dieciséis cuatro sanciones Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 34:07 quinientos mil Quirce hubo ciento veintidós inspecciones y sólo dos multas y en dos mil dieciséis inspeccionaron ciento once viviendas llevó cuatro sanciones en ese año en concreto en dos mil dieciséis El Gobierno madrileño ni siquiera llegó a los once mil euros de presupuesto para inspeccionar los pisos turísticos son datos oficiales que la Comunidad de Madrid ha dado en una respuesta parlamentaria a Podemos para su diputado Pablo Padilla estos datos demuestran que la Comunidad no está capacitada para asumir las competencias en inspección de obras

Voz 1375 34:38 que los privilegios madrileñas

Voz 34 34:41 la gobernantes que estén dispuestos a afrontar los nuevos problemas los nuevos fenómenos que lo hagan como se está haciendo en el resto de Europa como en Amsterdam en París en otras capitales europeas Hinault diciendo que las cosas se arreglan solas a eso

Voz 0861 34:56 hay que sumar que el número de inspectores se ha reducido con el paso de los años en dos mil quince

Voz 0205 35:00 sí había siete pero en dos mil dieciséis

Voz 0861 35:02 en dos mil diecisiete bajó sólo hay cinco inspectores para toda la

Voz 0027 35:07 comunidad de Madrid y un dato que publica hoy El País sólo el sesenta por ciento de los contratos indefinidos en España dura más de un año la prueba de que gracias a las últimas reformas laborales ya ni siquiera ser indefinido proteger a precarias y hoy llega al Parlamento al Congreso el debate sobre el delito de injurias a la Corona un delito que Esquerra Republicana quiere sacar del Código Penal iba a coincidir precisamente con el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la quema de fotos del Rey hoy Estrasburgo sentenciara si quemar fotos del Rey o quemar banderas de España es un delito de injurias o es libertad de expresión

Voz 1779 35:42 tiene su minuto para Cruz para contarte un todas las ventajas de agrupar tu seguros con Caixabank de salud y el de auto ahora todas las

Voz 5 35:52 ción y protección que necesitas aquí allí ya ahora

Voz 1779 35:55 con el fast Family seguro sido alarma de Securitas más información en tu oficina o en Caixa Bank punto es

Voz 35 36:01 Caixabank

Voz 27 36:05 por ayudarle buenas llamaba porque quiero tener alarma si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 28 36:14 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 29 36:19 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es el rastrean ahora

Voz 5 36:29 para una hipoteca te parece

Voz 1779 36:32 lo calificó rastrea autor y sus asesores que ayudarán a descifrar la rastrea otro punto Cobo la mejor comparador de la historia

Voz 36 36:39 te has enterado de todo lo que lleva a la nueva gama Opel Black Edition pero porque habla así de bajitos porque es una ama exclusiva pero tú

Voz 5 36:48 nuestra serie especial Opel Black prisión aprovecha esta gama con un diseño único y cuatro mil euros equipamiento más exclusivos Ven a conocer a tu concesionario Opel

Voz 0205 36:59 en Jazztel sabemos que buscas de lo bueno lo mejor de nosotros lo tenemos de llevas una figura muy potente y además dos líneas de móvil gratis pues espera que obtenemos más cositas te damos

Voz 5 37:10 dos smartphones también gratis estos días llama gratis al quince inferior al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 25 37:20 vuelven las cuarenta y ocho horas peligro

Voz 26 37:22 sólo del quince al diecisiete de marzo tengo una ventaja de hasta siete mil euros en periquitos muertos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Service y dos ponernos

Voz 5 37:33 neumáticos inscribir brillante

Voz 37 37:39 el Corte Inglés Ebay vinimos te invitan a conocer las últimas novedades para y tuve ofertas especiales experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales informa tela aventura de ser madre el punto com participa nuestro sortea sólo tienes hasta el uno de abril Pinillos

Voz 1779 38:01 que tengo un dolor son buenas terrible Joe distraen Penti y con Benzo caiga de laboratorios piñas una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes Ciencias lea las instrucciones de este médicamente consulte a formación

Voz 1727 38:17 hola soy tu coche espero

Voz 16 38:19 que conozca es la oferta de este mes en Four con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros con montajes

Voz 17 38:27 por tu seguridad cambian los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera lleva un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Fort punto es

Voz 38 38:41 el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años

Voz 1779 38:43 en medio después del gran apagón el gran apagón tercera y última temporada meta

Voz 1510 38:48 el cocaína sabes cuánto dura el apagón con Macarena

Voz 1779 38:51 comer Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho Novo

Voz 0205 38:56 tuve otras cosas aquí en el TS ver otras cosas tu llanto de vosotros sus nos carroñeros

Voz 13 39:01 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com señor Vallejo usted aceptó venir aquí

Voz 1389 39:15 hola qué tal

Voz 39 39:15 hoy me he levantado un poco raro pensando no hace tanto tiempo que estoy con la misma compañía seguro que hay alguno de mi seguros en el que estoy pagando alguno más bueno pues si tú también piensas que podrías pagar menos veinte de la mutua Konko

Voz 0205 39:28 quieren de tu seguros coche moto o Haro vida

Voz 39 39:31 te bajamos su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en punto a punto es vamos veinte a la mutua en la Cadena Ser

Voz 5 39:42 en Hoy por hoy

Voz 1727 39:52 son las nueve menos veinte ahora a las ocho menos veinte en Canarias por primera vez desde que es presidente de Estados Unidos Donald Trump va a visitar hoy la frontera con México para comprobar in situ cuál de los ocho prototipos de su polémico proyecto de Muro le gusta más seis empresas han instalado en los últimos meses esos modelos de pruebas y Trump llega hoy a decidir cuál de ellos despliega por los miles de kilómetros que quiere fortificada sin que esté claro todavía de dónde va a sacar el dinero

Voz 5 40:21 sí

Voz 1727 40:23 y el punto de la frontera que visitará hoy está en California estado en el que Trump perdió por cuatro millones de votos en el año dos mil seis y que por su tamaño ni por el predominio demócratas se ha convertido casi casi en un símbolo de resistencia ante las políticas xenófobas del presidente allí en San Diego sigue la enviada de la SER Marta del Vado buenos días

Voz 1510 40:45 buenos días la resistencia recibe a Donald Trump en las calles de San Diego decenas de organizaciones civiles han convocado varias manifestaciones durante las últimas veinticuatro horas ante la llegada del presidente a la frontera es la primera visita de trampa a California estado al que demandó la semana pasada por negarse a cumplir las órdenes federales en materia de migración el Ayuntamiento de San Diego con con un alcalde republicano tampoco las cumple en la SER hemos hablado con Joan Jett Gómez ex regidora del distrito nueve de esta ciudad gran esfuerzo para

Voz 8 41:14 Sinde hace que su visita no saludo que es nos seguir venida que en Diego y son bienes sé que lo que está proponiendo el centro estar de construir un muro esto es lo que rechazamos con comunidad como comunidad fronteriza

Voz 1510 41:29 aunque la Policía Local no colabora con las detenciones de inmigrantes y deportaciones que llevan a cabo los agentes de migración ceder les estos últimos sí tienen presencia en las comunidades la semana pasada por ejemplo la migraña como le llaman los latinos detuvo a más de doscientos inmigrantes con papeles e indocumentados con antecedentes penales y sin ellos unos abusos que han aumentado desde que Trump está en la Casa Blanca

Voz 8 41:51 pues hemos olvidado que hay ya sea vivos más poco más opuso en en del nivel comunitario ver tranquilos mirando que es de que el portero churro a en Bendito un beso exalumnos nuestras comunidades sabemos que la nuestras centrales Sham ha declarado guerra acá en California pues el último todo el día los situarse que queremos asegurar la seguridad de nuestros de nuestra conducta Trump visita

Voz 1510 42:18 para los ocho prototipos en la frontera con Tijuana un gesto con el que pretende movilizar a sus bases de cara a las elecciones legislativas de noviembre y evidenciar todavía más la confrontación con el Estado más progresista y con más población latina de todo el país

Voz 1727 42:36 Donald Trump echando gasolina a la campaña electoral para el ex el presidente en Méjico elecciones muy inciertas y que serán el uno de julio insidia con la guerra punto de entrar en su octavo año la cifra de civiles muertos se multiplica dramáticamente en las últimas tres semanas la ofensiva del régimen sobre el enclave opositor de Guta ha matado ya a mil personas de ellas doscientos son niños la agencia de la ONU para la Infancia Unicef ha confirmado que este último año de guerra ha sido el más letal para la infancia informa desde Beirut Oriol Andrés

Voz 0205 43:10 ante la creencia que la guerra está acabando se se imponen dolorosamente las cifras en Siria un país cada vez más peligroso para los más pequeños el pasado año fue el más mortífero para infancia siria asegura UNICEF en total la organización verificó la muerte de novecientos cien niños un cincuenta por ciento más que en dos mil dieciséis Además el número de menores reclutados para combatir se ha triplicado en sólo dos años según la agencia de Naciones Unidas para la infancia ninguno de los actores en la guerra respeta el principio universal de protección de los menores

Voz 1727 43:38 pero la situación no sólo es preocupante

Voz 0205 43:41 las donde la guerra está aún viva lo explicaba el director regional de UNICEF en San Beirut Today en Siria

Voz 1779 43:46 ya

Voz 0205 43:48 Boeing en Siria tres coma tres millones de niños están expuestos diariamente a explosivos sin detonar municiones abandonadas incluso en áreas donde el conflicto ya no está activo la explosión de dichos dispositivos continúa causando heridas de por vida menores Unicef indica que los niños con discapacidades físicas son especialmente vulnerables con riesgo de exclusión y estigmatización ante la generalizada falta de una atención adecuada el informe alerta además que el conflicto civil dejará una generación de sirios devastada psicológicamente

Voz 1727 44:17 se cumplen cinco años de la proclamación del Papa Francisco el Colegio Cardenalicio lo eligió el trece de marzo del año dos mil trece para suceder a Ratzinger y es precisamente Ratzinger quien acaba de salir a defender al Papa de quiénes desde dentro de la Iglesia católica llevan esto cinco años conspirando contra él Roma Joan Solés

Voz 0205 44:38 en el quinto aniversario de la elección de Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco Joseph Ratzinger Papa Benedicto XVI ha roto su silencio y ha arremetido contra lo que llama la tontería de los perjuicios según los cuales Francisco sería un hombre práctico carente de formación teológica o filosófica mientras que él sería todo lo contrario según escribe en un mensaje el puntito dice emérito hoy muy anciano vive en una residencia de los jardines vaticanos no muy lejos de la de Francisco que en su día renunció a los aposentos en el Palacio Apostólico al vehículo de gran lujo ya la pompa de los ceremoniales de jefe de Estado no sin críticas de los más conservadores a la curia romana claro que él tampoco se ha quedado callado en estos cinco años los ha calificado de fomenta valores a la Copa Fangio especialistas del logos príncipes del Renacimiento obispos de aeropuertos cortesanos leprosos patinadores de la Inquisición ideólogos del abstracto fundamentalistas pegajosos e Idol atrás adoradores del Dios Narciso vanidoso esquema y posean hipócritas del clérigo malísimo religiosos de corazón amargo como el vinagre y en definitiva viejos nostálgicos de estructuras y usos fuera de lugar

Voz 0946 45:48 en el mundo de hoy en el último año Francisco ha moderado sus expresiones y ha destacado el mensaje social de su pontificado un matadero humano una vida verdaderamente humana ha afirmado en vísperas de su quinto aniversario cuando se acerca a los pobres y en una sociedad en la que nadie

Voz 40 46:07 cinco Innes uno Si aquello esta nieve

Voz 5 46:11 ah bueno Cadena SER llevamos días simple

Voz 1727 46:14 yo opera meses en los que buena parte de la actualidad ha girado en torno a las identidades así que hoy los chicos de play Opera Mariela Rubio y Rafa Bernardo nos hablan de la versión musical de las banderas de los himnos

Voz 0205 46:27 buenos días Pepa buenos días Pepa es el mejor el más feliz

Voz 32 46:48 el himno de la Federación Rusa horas así una adaptación del himno soviético que compuso Alexander Alexandra el himno Yasin estas referencias a Lenin y a la irrompible Unión Soviética pero podemos decir que ha sido y es la banda sonora de Moscú bueno a excepción de los años noventa en los que Boris Yeltsin prefirió

Voz 5 47:06 adaptar la conocida como canción patriótica compuesta por Mijail bonito y patriótico lo oye pero bueno volvamos al himno ruso bueno nosotros Pepa no sabemos si los himnos han de ser interpretados necesariamente con con el corazón velo

Voz 32 47:39 lo que está claro es que resulta conveniente hacerlo con las notas correctas y esto no sucedió cuando el presidente Putin se reunió en El Cairo con su homólogo egipcio si allí fue recibido así

Voz 5 48:03 la cara de Putin era era un poema me escucha

Voz 12 48:14 mal día o día horrible tiene

Voz 32 48:16 cualquiera posiblemente no escuchar en todo caso lo que pasó hace no mucho en la misión europea en Mali sí pero para contarnos lo tenemos que cambiar Dane el himno europeo esta vez una adaptación del himno a la alegría de Beethoven para su Novena sinfonía fue adoptado oficialmente como uno de Europa en mil novecientos ochenta y sonó hace poco más de un semanas yo creo en el cuartel general de la misión Eu me Mali en Bamako España tomaba el mando de Bélgica y ahí estaba María Dolores de Cospedal y su homólogo

Voz 1727 48:50 la

Voz 32 48:51 no dudamos que se habrán hecho interpretaciones de todo tipo del himno europeo pero ésta que vais a escuchar interpretada a la gaita por un militar alemán

Voz 5 48:59 el tipo más horrible

Voz 41 49:04 no podemos acoger este eso

Voz 42 49:09 ya hemos perdido

Voz 12 49:16 vamos

Voz 43 49:42 mira de la deliciosa pieza he adiós Mariela con Rafa hablamos también a partir de las nueve en el especial pensiones de hoy por ahí

Voz 5 49:54 hoy por hoy muy puro y noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:08 qué tal buenos días en algo más de media hora acaban los paros de esta mañana en el metro han comenzado las seis con servicios mínimos de casi el setenta por ciento los trabajadores protestan por el caso del amianto en las redes suburbano bajamos a Sol a esa estación para ver si se ha notado allí los paros Saras el buenos días

Voz 44 50:24 sí

Voz 45 50:25 tal Laura buenos días pues no se está notando mucho los tres llegan cada cinco seis minutos alguno con algo de retraso pero no hay grandes incidencias como ocurrió la pasada jornada de paros los sindicatos dicen que esos servicios mínimos de casi el sesenta por ciento son abusivos además aquí en el centro se notan menos los paros afecta más a la periferia porque la Comunidad refuerza las líneas centrales como decías los trabajadores están llamados a parar por la falta de diligencia de metro que no ha garantizado la seguridad salud de sus trabajadores y hoy está previsto que el consejero delegado de la compañía se reúna con los sindicatos para hablar sobre el plan de retirada de amianto que anunció la semana pasada