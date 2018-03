Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias en media hora comienzan en el Congreso de los Diputados las comparecencias de los supuestos cabecillas de la trama Púnica el empresario David Marjaliza y el antiguo número dos del PP de Madrid Francisco Granados

Voz 0027 00:25 los Aimar Bretos antiguos amigos ahora están enfrentados porque Marjaliza ha colaborado casi en este principio con los investigadores astros tendrán que contestar a las preguntas de los grupos sobre la financiación ilegal del Partido Popular supuesta financiación ilegal del PP de Madrid que Granados ha reconocido ya en sede judicial y el Congreso debate hoy si admite a trámite una iniciativa de Esquerra para sacar del código penal el delito de hurto

Voz 1561 00:44 Arias a la Corona eso en España el tribunal

Voz 0027 00:47 el Europeo de Derechos Humanos se tiene que pronunciar también esta mañana sobre la quema de fotos del Rey sobre la quema de fotos del Rey durante una manifestación en Girona hace una década Estrasburgo debe decidir si es delito como sentenció la justicia española Pozzi está avalado por la libertad de expresión corresponsal en Francia Carmen Vela

Voz 0390 01:03 el Alto Tribunal de Estrasburgo resuelve la demanda interpuesta por dos jóvenes Enric están en Jaume Roura que en dos mil siete durante una visita de los monarcas Juan Carlos y Sofía Girona quemaron sus fotografías en público fueron condenados en primera instancia a quince meses de prisión posteriormente la pena quedó reducida a una sanción económica del dos mil setecientos euros a cada uno el caso generó un vivo debate entre los puristas españoles tanto el recurso de los jóvenes ante la audiencia como el de amparo ante el Constitucional dividieron a los magistrados Si bien diez contra seis en la Audiencia confirmaron las cien curias siete contra cuatro en el Constitucional rechazaron el amparo

Voz 0027 01:46 la ONU acaba de señalar el papel que Facebook ha jugado en la crisis de los rojiblancos en Birmania una persecución en la que según Naciones Unidas hay claros indicios de genocidio dice el organismo que el gobierno birmano usó la red social Facebook para difundir el odio contra esta minoría musulmana Carolina Gómez colas

Voz 1 02:01 las buenos días el portavoz de la misión internacional independiente de la ONU en Birmania asegura que las redes sociales han desempeñado un papel determinante para difundir el odio todo se hace a través de Facebook en Birmania me temo que se ha convertido en una bestia Hinault en lo que originalmente se pretendía la red social asegurado en algunas ocasiones que trabaja para eliminar el discurso de odio en Birmania ya eliminar a esos a esas personas el comparten este tipo de contenidos de manera consistente más de seiscientos cincuenta mil musulmanes Rogen ya han huido de Bangladesh para escapar de la persecución de las fuerzas de seguridad birmana

Voz 0027 02:32 el presidente de Uganda escandalizado al continente al decir que los africanos son pobres porque duerman mucho Pascual Donate

Voz 1684 02:39 yo Bowery Museveni se pregunta si África es rica con agua tierra minerales buen tiempo de dónde viene

Voz 1561 02:45 pureza y encuentra la respuesta en el libro de las

Voz 1684 02:47 el oraciones de la iglesia de Uganda que reza así en uno de sus salmos la gente deja sin hacer lo que debe hacer y hace cosas que no debería para el presidente ruandés el principal pecado de los africanos es la pereza duermen demasiado dice usé BN caros

Voz 2 03:02 amor por Donald Trump

Voz 1684 03:05 asegura como su ídolo que los africanos tienen que resolver sus propios problemas dejar de echar la culpa de sus males a otros

Voz 3 03:14 la Bolsa Javier Alonso a esta hora en las principales bolsas europeas registran avanza el IBEX treinta y cinco abre con una subida del cero coma uno por ciento el nivel de los nueve mil setecientos puntos también movimientos en el mercado de las materias primas el barril de petróleo Brent baja hasta ahora hasta los sesenta y cuatro dólares ochenta centavos en la cara

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y tres las ocho y tres en Canarias la opinión de Iñaki Gabilondo

buenos días Pepa buenos días a todos mañana en el Parlamento Rajoy hablará de pensiones es un tema trascendental con una peca muy fastidioso que exige análisis a largo plazo algo que parece fuera del alcance de la política actual Rajoy para hablar mañana de pensiones porque el sábado está convocada una manifestación gigante de pensionistas sino no lo haría pies esa manifestación y su repercusión política la que va a alinear a todos los partidos en la que seguramente va a determinar la posición de cada sin embargo el problema es de gran calado va mucho más allá de esas protestas de la cultura y hay que abordarlo sin tardanza y profundamente para empezar si dura estudiando la revalorización si es verdad que llegó la bonanza el cero veinticinco por ciento de momento es un insulto y luego hay que volver el espíritu del Pacto de Toledo que hace veintitrés años proyectó hacia el futuro una mirada compartida por todo el Parlamento es imprescindible dejar a un lado los perjuicios que y rediseñar el modelo para hacerlo sostenible y justo a partir de un principio y una realidad el principio que no es cuestionable el mantenimiento del sistema público eso es un imperativo social y la realidad que ningún partido tiene una receta mágica frente a la evidencia del M el crecimiento de la población todas las fuerzas políticas nos deben una reflexión conjunta para afrontar sin ton Matisse Mossos grandes interrogantes a partir del primer de todos ellos sí deben financiarse las pensiones sólo con las cotizaciones o caben otras fórmulas compré complementarias pero hay muchas más cosas porque si la política no se hubiera hecho el pudiese Si tuviera valor si tuviera ambición si creyera en sus posibilidades desafiaría las proyecciones demográficas que no son designios inexorables se atrevería torcer les el brazo con políticas audaces sobre inmigración sobre natalidad sobre productividad con fuertes reformas que favorezcan el trabajo de los jóvenes pieza clave para el sostén de las pensiones las pensiones asunto de primera magnitud lo afrontaremos con la altura de miras que merece o lo toreó haremos como de costumbre mirando al tendido electorado

Voz 9 07:42 lo que no nos gusta es que por ejemplo pone tu personalidad aprueba

Voz 1804 07:45 imagínate que va a saber verán a mil novecientos noventa y tres y eres de esa gente a la que le gusta que las pelis pasen cosas que haces ahí reconoce es que no tiene sentido

Voz 10 07:53 liguera para apreciar la película del año según la crítica o mientes al oeste dices que te ha conmovido

Voz 1561 07:58 la otra cosa que no entendemos es que cuesta

Voz 10 08:00 ahora mismo una peli mala que una buena eso no pasa en otras artes aquí va a haber un concierto de Bob Dylan te va a costar más caro que verá David Civera

Voz 11 08:07 Vocento Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es que Arenas eh

son las dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil han acudido a primera hora con una orden judicial

Voz 13 11:58 no porque esto encima con el presidente del Gobierno llegará al pleno de este miércoles con esa subida del uno coma seis

Voz 21 12:05 porcina curar que vamos a poder pagarles esas pensiones

Voz 1762 12:08 a los pensionistas los que su mano está levantar el

Voz 13 12:10 Beto para que podamos discutir sobre la revalorización de las pensiones públicas en nuestro país

Voz 22 12:22 que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores eso es lo que llamaba una deducción de la cuota

Voz 17 12:31 que tienes con Pepa Bueno

Voz 2 12:35 la grabación Marcia Damasio

Voz 1727 12:48 Grecia a las ocho y trece en Canarias las pensiones son la garantía del futuro de todos una conquista relativamente reciente que le dio dignidad al tramo final de la vida un tramo de edad que por fortuna cada vez es más amplio aquí en España las alarmas empezaron a sonar en el año dos mil once el lo más agudo de la gran crisis el sistema público de pensiones empezó a gastar más de lo que ingresaba pero era sólo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo sobre si el sistema era sostenible o no esta mañana en la Cadena Ser vamos a intentar analizar de la forma más sencilla posible un asunto tan complejo como éste pero invirtiendo la posición de la mirada las grandes decisiones de un país depende de la voluntad de los ciudadanos y en España hay consenso

Voz 6 13:32 sobre que este pilar del Estado del bienestar

Voz 1727 13:34 es imprescindible así que el lugar de plantearnos si el sistema es sostenible o no vamos a plantearnos qué hay que hacer para que el sistema público de pensiones sea sostenible iban a comprobar que como en tantas cosas de la vida todo es cuestión de voluntad de voluntad política en este caso

Voz 2 13:57 por qué

Voz 24 14:02 entonces uno para

Voz 1727 14:05 en anticipar que el sistema público de pensiones sea sostenible hay que explicar primero cómo funciona y determinar qué problemas tiene vamos a intentarlo esta mañana de la mano de Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días

Voz 1561 14:16 hola Pepa buenos días y después veremos qué posibles

Voz 1727 14:18 acciones hay con Rafa Bernardo buenos días señoras haber Miguel Ángel sistema público de pensiones actualmente se financia a través de las cotizaciones sociales de los que trabajan ahora mismo con esas cotizaciones de hoy se pagan las catorce pagas de los ocho millones setecientos mil pensionistas que hay a día de hoy esas cotizaciones se desplomaron en la gran crisis mientras en paralelo aumentó notablemente el número de pensionistas por la llegada la edad de jubilación de los primeros baby boomers ITA cien por las políticas de prejubilaciones de muchas empresas

Voz 1561 14:51 sí fue una tormenta perfecta para el sistema ya decías al principio que en dos mil once el sistema público de pensiones empezó a gastar más de lo que ingresaba pero los problemas comenzaron ante este dato que vamos a dar explica muy gráficamente lo que ha pasado entre dos mil ocho y dos mil trece los años duros de la crisis según el propio Gobierno la recaudación por cotizaciones sociales cayó en más de diez mil millones de euros por la destrucción de casi cuatro millones de empleos en ese mismo periodo el número de pensiones que había que pagar aumentó en setecientas mil pasó de casi ocho millones y medio acerca de nueve coma dos millones dicho de otra forma mientras la recaudación de las cotizaciones sociales caían más de diez mil millones el gasto en pensiones aumentaba en veintidós mil

Voz 25 15:30 sí

Voz 1561 15:31 diez mil millones menos de ingresos veintidós mil millones más de gastos y esto en solo cinco años eso evidentemente Pepa no existe

Voz 1727 15:38 sólo aguardaron la pregunta inmediata es cómo ha podido aguantar el sistema lo ha hecho gracias al Fondo de Reserva la conocida como hucha de las pensiones

Voz 1561 15:45 sí una hucha que se creó en mil novecientos noventa y cinco y que en dos mil once llegó a tener sesenta y seis mil millones de euros que nos parecía mucho pero que en realidad no era tanto como explicó en el Congreso

Voz 4 15:55 a finales de dos mil dieciséis uno de los mayores expertos

Voz 1561 15:58 es que hay en nuestro país el profesor Ignacio Zubiri

Voz 25 16:00 nunca tuvo una gran cantidad estuvo el año dos mil once donde alcanzó el seis coma dos por todo el país que fueron sesenta y cinco mil sesenta millones esto es mucho son como ocho me ocho metros represiones que tampoco era una gran cantidad que fuera lanzar pero dicho esto ruido es cierto que existe fondos hubiera dotado adecuadamente existe fondo para su día cuidado podíamos haber llegado al dos mil treinta con un fondo que tuvieran una cantidad razonable en torno al treinta por ciento del PIB que ese ciclo ha servido

Voz 1561 16:27 el Gobierno de Rajoy se ha gastado desde dos mil once casi toda la hucha ahora quedan ocho mil millones de euros

Voz 1727 16:32 que no dan ni para un mes de tensión y a día de hoy sigue ingresando el sistema menos de lo que gasta

Voz 1561 16:37 sí ahora mismo siguen déficit de hecho para este dos mil dieciocho Se prevé un gasto de unos ciento veinticinco mil millones de euros en pensiones y unos ingresos a través de las cotizaciones de los trabajadores de ciento diez mil es decir faltan quince mil millones de euros

Voz 1727 16:50 hay Miguel Ángel la pregunta del millón si hay un agujero de quince mil millones y en la hucha quedan apenas ocho mil qué va a pasar nada

Voz 1561 16:56 tranquilidad que nadie se alarme porque el pago de las pensiones está garantizado porque el Gobierno va a pedir un crédito para compensar ese agujero en realidad es una cuestión de prioridades es decir como pronosticó el profesor Zubiri en dos mil dieciséis Si la hucha de las pensiones se acaba

Voz 25 17:08 habrá que sacar el dinero de otra parte si el fondo se acabara o bien se reducían las pensiones en un quince por ciento Osés sacaba ese dinero de otro sitio endeudándose o con impuestos con un o una combinación

Voz 1727 17:29 le añadimos ahora otro problema de fondo que en realidad más que problema debería ser una alegría que cada vez más cada vez se tienen menos hijos cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más población jubilada en relación al número de población que está trabajando

Voz 1561 17:45 exacto la combinación es diabólica para el sistema público de pensiones Si no se hace nada de hecho actualmente hay dos coma veinticuatro trabajadores cotizando por cada jubilado frente a los dos coma siete que llegó a haber hace una década el profesor Ignacio Zubiri dibujo en el Congreso el escenario al que vamos explico cómo vamos a pasar de los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en la actualidad a quince millones en dos mil cincuenta mientras el sistema prevé que se destine el mismo porcentaje de IP de PIB a pensiones cómo se come eso pues sí cómo están pensando con pensiones más bajas el no

Voz 25 18:15 de pensionistas España va a pasar de nueve millones a quince millones aumento de un setenta por ciento el porcentaje de población pensionista dieciocho por ciento de la población es Piet va a pasar tentador también setenta portentos como habiendo más en términos al

Voz 1561 18:29 otros como habiendo más en términos

Voz 25 18:31 pues resulta que el coste permanece constante algún a mediados de de los peces y los planes o que simplemente las pensiones van a bajar la segunda de estimas de libre porque los trabajadores van a absorber todo el coste del envejecimiento vía tensiones Marbà

Voz 1561 18:47 vale entonces con el sistema actual vamos a pensiones más bajas pero cuanto más bajas

Voz 25 18:52 acción de la pensión bastante veinticinco y cuarenta y cinco por ciento

Voz 1561 18:54 el sistema actual iba médicos reducciones de las pensiones reales una bajada de entre el treinta y cinco y el cuarenta y cinco por ciento y esto qué significa que la Granma

Voz 25 19:03 yo le los trabajadores van a él

Voz 1561 19:05 directos a la línea de la pobreza y esto va a acabar con uno de los grandes logros del sistema de pensiones español que ha sido mantener una de las tasas de pobreza más bajas de Europa no hay más que ver por ejemplo Pepa como los jubilados con suspensiones han sido el gran sostén de muchas familias durante la crisis

Voz 1727 19:17 si lo siguen siendo es evidente que esa crisis ha sido un torpedo en el sistema público de pensiones pero ahora que estamos creciendo por encima del tres por ciento y creando empleo a buen ritmo no basta para revertir la situación

Voz 1561 19:29 bueno eso depende de a quién preguntes aunque los datos la verdad son turcos el gobernador del Banco de España por ejemplo Luis María Linde decía la semana pasada que el empleo lo puede arreglar todo el empleo si creciendo

Voz 26 19:38 añade que si los últimos tres años pues eso es una vía exclusión de estabilidad de sostenibilidad para extraer pensiones pensiones tiene problemas más serios y hay que enfrentarlos desde luego como el motor demográfico no se puede se puede modificar ir de Sevilla Antonio modificar pues entonces está ahí es evidente es evidente que es el empleo

Voz 1561 20:06 el problema viene con el tipo de empleo que se está creando algunos expertos como el profesor Santos Ruesga ya han señalado que la reforma laboral del PP que en su opinión a precarizar el empleo y por ende también las cotizaciones es una complicación añadida entonces a corto plazo que necesitaríamos para salvar el sistema a través del empleo responde el profesor Zubía

Voz 25 20:24 habría que crear un millón y medio de empleos antes de que acabe el Fondo de Reserva y no me vale cualquier mi cualquier empleo me me metí tienen que ser empleos que tengan una cotización igual al promedio del asistentes de nuevo al empleo de de poca cotización Dick en empleos de cierta calidad definiendo es decir de calidad como que la cotización queda sea igual a la promedio actual esos esos posibles posibles muchas cosas es probable no

Voz 1561 20:48 bueno esto a corto plazo y a largo plazo cuántos empleos habría que crear según el profesor Zubiri

Voz 25 20:53 la largo plazo había que crear en torno a doce millones de empleos adicionales que sumados los de corto plazo serían trece millones de empleos adicionales de aquí al dos mil cincuenta es posible no es imposible porque bueno porque en realidad no se así como dieciocho trabajadores si se crearan recibía siempre había treinta trabajadores según el INE en hay unos mil cincuenta va a ver cuál es decir de personas vino El País de que de cuarenta y cinco millones de personas tendrían que trabajar a treinta y millones tú incluiría ancianos niños y alguno más imposible

Voz 1561 21:23 en resumen que el empleo por sí solo no va a salvar el sistema público de pensiones

Voz 1762 21:27 menos no tal y como están las cosas a Murcia

Voz 27 21:32 esos momentos son nosotros

Voz 1727 21:40 con estos mimbres el sistema público ha sufrido dos modificaciones en los últimos años una en el dos mil once con Zapatero en el Gobierno y otra en el trece ya con Rajoy en La Moncloa

Voz 1561 21:51 si en dos mil once el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones

Voz 13 21:54 el compromiso de subir el IPC aunque negó las mínimas uno por ciento reformó el sistema para aumentar la edad de jubilación de sesenta y cinco la máxima de jubilación de sesenta y cinco años

Voz 1704 22:03 veinte años algo que según los expertos tiene lógica a tenor de la esperanza de vida de hecho buena parte de los países de nuestro entorno han hecho lo mismo en dos mil trece

Voz 1561 22:12 el cambio impulsado por el Gobierno del PP que básicamente introdujo dos novedades primero cambió la forma

Voz 1704 22:16 ah de revalorizar las pensiones se pasó de subir anualmente el IPC

Voz 1561 22:20 ha subido el cero veinticinco por ciento mientras el sistema esté en déficit que visto lo visto es algo que va para años el Gobierno presume de que gracias a esta reforma los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo como dijo hace un mes la ministra de Empleo Fátima Báñez

Voz 13 22:33 la moderada subida de pensiones de lo último año han hecho posible que lo pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo los datos son tozudos están ahí

Voz 1561 22:46 pues como los datos son tozudos están ahí no les vamos a aburrir con metodologías pero por resumir el Gobierno hizo el cálculo del IPC que le venía bien ir decía que como mucho desde el inicio de la crisis los pensionistas han perdido una décima de poder adquisitivo exento Kato Comisiones Obreras reveló que con el cálculo del IPC que se había hecho toda la vida los pensionistas han perdido desde dos mil doce entre el cero coma nueve y el uno coma ocho ciento varía porque las pensiones mínimas tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy la subieron por encima del resto de ahí la diferencia pero esa horquilla me refiero pero volviendo a la reforma de dos mil trece la segunda gran novedad fue la introducción del conocido como factor de sostenibilidad se aplicará a partir del año que viene en dos mil diecinueve e implica tener en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilar los los futuros pensionistas vivirán más años teóricamente sus derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante más tiempo por tanto aunque de manera global recibirán una cantidad equivalente a los jubilados actuales la cuantía mensual será más reducida es decir se cobrará menos al mes pero durante más tiempo por poner un ejemplo un trabajador que se jubilará este año y cobrar una pensión de mil euros si lo hiciera el año que viene cobraría novecientos noventa

Voz 1727 23:50 y quién sabe cuánto va a vivir uno qué factores de incertidumbre introduce esto en el debate y aquí llegamos al punto clave porque la única solución real que ha aportado el Gobierno es esta bajar las pensiones para garantizar que el sistema sea viable

Voz 1561 24:03 bueno aquí acudimos de nuevo al profesor Ignacio Zubiri quién ya en dos mil dieciséis dijo en el Congreso que no sería justo que esa fuera la única solución si seguimos con el sistema actual

Voz 10 24:12 bueno da la bajada ya hemos contado que va a ser de aúpa a decirle mira

Voz 25 24:16 yo te a este sistema nacional general tengo mucha gente que vivir demasiado mala suerte te bajo la tensión por qué porque si lo hiciera se está comportando igual que se han comportado con las preferentes las cajas de ahorros exactamente igual pero con un agravante los de las preferentes podido a los tribunales ya han ganado aquí no ganarían por tanto yo creo que sí que os destino en derecho moral a recibir pensiones similares a los que de Sanidad a pagar cosas cotizaciones que no se pueden pagar similares no se queden en cuanto más medidas lo que nosotros puedes bajar un treinta cuarenta por ciento a poder se puede pero éticamente yo creo que no es aceptable no

Voz 1727 25:09 este es el diagnóstico de la situación vamos con las recetas que se proponen para garantizar que el sistema sea viable nos fijamos en el ámbito internacional en que hacen otros países Rafa Bernardo qué herramientas se puede utilizar en España que no se hayan probado todavía

Voz 1762 25:24 es de las que se han utilizado en los países de nuestro entorno en España la verdad ha utilizado casi todas no porque varios países de la OCDE la mitad de ellos en los últimos años han optado por elevar la edad de referencia de jubilación y aquí se hizo de alguna forma con esa reforma de dos mil once que hace que la edad de jubilación pase de los sesenta

Voz 1561 25:40 toda referencia a una horquilla que va de sesenta y cinco

Voz 1762 25:43 la A67 no estos este proceso se completará en dos mil Veintisiete ahí habrá que decidir de nuevo si se vuelve a mover esa

Voz 1727 25:50 hacia arriba se supone supone que arriba claro

Voz 1762 25:52 otra estrategia el uso de mecanismos automáticos de actualización que es lo que se ha hecho también en los últimos años en España y lo que está ahora puesto en cuestión ese índice de revalorización de las pensiones que sustituya al IPC como guía para la revalorización puesto en cuestión ahora en las calles también esta el factor de sostenibilidad que entrará en vigor a partir del año que viene de cómo explicaba Miguel Ángel ahora que a medida que aumenta la esperanza de vida baje la pensión inicial de los nuevos pensionistas que entran en el sistema mecanismos automáticos que en teoría sacan

Voz 2 26:19 el debate político la cuestión de las pensiones

Voz 1762 26:22 vamos que no ha sucedido otra medida que se ha tomado en el ámbito internacional fomentar la extensión de la vida laboral para conseguir que la longevidad no se traslada directamente al peso las presiones que hay que pagar bueno aquí se haya intentado hacer eliminando de alguna forma las posibilidades de jubilación anticipada querellantes y también extendiendo eh la posibilidad de compatibilizar salario y pensión

Voz 1727 26:44 pero depende del trabajo en Trobajo que no permiten prolongarse mucho más allá de los sesenta y cinco sesenta y siete

Voz 1762 26:49 el momento esto no ha no ha agarrado mucho pero también se ha intentado y qué es lo que queda que es lo que está sonando ahora más pues el que haya estado siguiendo el debate de pensiones que esto escuchado lo que está diciendo en el Pacto de Toledo habrá oído hablar con insistencia de las cuentas nacionales que es un sistema lleva ya tiempo sobre la mesa pero bueno obviamente es escucha más es un sistema que han adoptado ya en Italia en Noruega en Polonia en Suecia entre otros de alguna forma mantiene de que ahora conocemos en España no ese carácter de para todo el sistema puesto que las pensiones se pagan las pensiones de los actuales pagarían con las cotizaciones de los trabajadores actuales pero es bastante distinto en el sentido en que para cada trabajador se abre una cuenta individual personal en la que se mide con precisión cuánto aporta para luego dárselo de forma de renta vitalicia relacionada con la esperanza de vida en el momento de la jubilación

Voz 1727 27:37 es decir cotizan al sistema y además se abre una pequeña cuenta particular no eso no

Voz 1762 27:42 el sistema consta de cuentas individuales en las cuales se registra precisamente no en forma de bases de cotización precisamente cuanto ha adoptado cada uno y luego al llegar al final de la vida laboral aplicando un coeficiente correspondiente se redistribuye eso en forma de renta vitalicia en función de la esperanza de vida se llama nacional porque no se aporta dinero no se mete dinero no está invertido en ningún activo sino que es es virtual es un cálculo actual eh bueno pues esto eh dicen los partidarios que es más transparente más justo de lo que tenemos ahora sí justos entiende dar a cada cual según ha aportado para los que son detractores pues no dice por ejemplo el gobernador del Banco de España que no solucionaría el problema actual de las pensiones

Voz 13 28:19 sirve para mejora trasferencia para mejorar la gestión del sistema pero positivismo insisto soberano por lo de los civilidad es el mismo condicional esos doce celulares

Voz 1762 28:29 los tres actores dicen también que no recoge el carácter de solidaridad que tiene el actual sistema hice tuviera que contar alguna experiencia más ordenado en este caso de los gastos esté hablaría de que fuera de nuestro sistema sea adoptado fundamentalmente dos medidas para conseguir que se aumenten los gastos al sistema son las medidas calado en Francia las medidas que han adoptado en Alemania no es lo has cuenta el colaborador del Instituto Max Planck es director del Instituto Nacional de la Seguridad Social Fidel Ferreras

Voz 29 29:02 Francia con la contribución sociedad fertilizarla está el veinte por ciento el año pasado el gasto de las pensiones en su sistema si Alemania a través de los impuestos están financiando pero me recordaba el veintiuno coma cuatro del gasto el año pasado del sistema público de pensiones a través de la vía presupuestos no estamos hablando de adelantos si mía hacer eh

Voz 30 29:31 lo que estamos haciendo aquí que un anticipo de financiación no no estamos hablando de pensiones a la vuelta de la

Voz 31 29:37 sí

Voz 1727 34:46 con Miguel Ángel Muñoz Encinas y Rafa Bernardo le hemos hecho una fotografía al sistema de pensiones al sistema público y a lo que nos puede venir de fuera nos quedaba Rafa Bernardo algo importante porque nada hemos hablado de los mecanismos de ingreso que es muy importante claro no sólo el gasto sino el ingreso para sostener el gasto que se estaban articulando por el resto de Europa por el resto del mundo y aquí en España

Voz 1762 35:10 bueno habíamos dicho que en los países de referencia tenían esa contribución francesa generalizada en Alemania directamente del Presupuesto General del Estado aquí estamos todavía sea debatido en la Comisión del Pacto de Toledo si es conveniente subirnos las cotizaciones sociales algunos dicen que afecta al empleo otros dicen que no sería lo suficientemente rápido no la subida una subida de cotizaciones para apuntalar el sistema en el momento en el que en el que se está ahora claro luego está la cuestión de la empleo que abordará Miguel Ángel no como cuánto de qué calidad necesario para sostener este sistema quizá lo mejor para afrontar que hay que hacer con el sistema lo mejor sería preguntarse qué clase de pensiones queremos pagar antes que ver cómo se puede no parchear apuntalar el sistema pensar en cómo las pensiones de ser suficientes para hacerlo

Voz 1727 35:52 esta Rafael Ángel gracias hombre eso puesto algo Ignacio Conde Ruiz muy buenos días hola buenos días es profesor de Economía en la Universidad Complutense autor de un libro muy ad hoc que será de mi pensión y Carlos Bravo responsable de Protección Social de Comisiones Obreras buenos días

Voz 6 36:07 bueno Dios todo el mundo me dice Carlos Bravo de la persona que va

Voz 1727 36:10 sabe de pensiones en España y que probablemente pueda responder en directo a los oyentes esa pregunta cuando me podré jubilar y cuánto voy a cobrar de pensión al final que no supongan ayer nervioso que entrarán oyentes en el tramo final de de esta ahora primaba ahora vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre esta fotografía que han hecho mis compañeros

Voz 39 36:33 es una cuestión de gasto de ingresos de política de voluntad política os sólo de demografía

Voz 35 36:44 en mi opinión es una cuestión de todo yo creo que afecta todo y el problema es que la solución una solución global donde la política es la que tiene que que implementarlas ahí ya símbolo digo sino hay un gran pacto por las pensiones la solución no va a llegar yo creo que muy bien pero yo creo que sólo me gustaría un poco el debate hacer ver dos característica el sistema de pensiones que a veces olvidamos y que yo creo que son los que al final van a determinar dónde tiene que las soluciones sistema de pensiones es de reparto es decir es un contrato aunque implícito entre generaciones es decir los que estamos ahora cotiza cuando estamos pagando las pensiones a los que ya están jubilados a cambio de que los que vengan en el futuro niños que ya han nacido que van a nacer o inmigrantes que es la paguen a nosotros por lo tanto no se puede interpretar como algo normal que se gastan de educación este año a la educación sino un contrato qué quiere decir esto que al final todos los además otra cosa importante todos los países están sufriendo los mismos problemas que España que es un problema de la longevidad que aumenta de forma espectacular en España viene acompañada también de otros temas como Alice mencionó de la tasas tasas bajas de fecundidad pero sobre todo la longevidad que ha hecho digamos que un sistema que estaba diseñado para jubilar de una determinada es luego sobrevivir unos cuantos años pues se ha quedado desajustado porque es más años que ocurre que todos los países cuando hace una reforma lo que estaba haciendo reescribir este contrato para que las futuras generaciones lo puedan pagar porque de nada me sirve que hoy viene el Parlamento votemos lo que queramos de hecho pueden los políticos votar lo que quieran sin cuando nos vayamos a jugar dentro de veinte y veinticinco años los que están allí no van a cumplir este contrato y una cosa más sabemos que en tres décadas que ya empieza a ser tres décadas va a haber como bien ha dicho eso

Voz 26 38:19 mire siete millones más de de jubilados pero va a haber siete

Voz 35 38:24 tienes menos de personas de trabajar si uno hace las cuentas y piensa en el futuro con la proyección demográfica por una tasa de empleo de pleno empleo ponemos la tasa de empleo más alta de cualquier país que jamás hayamos observado lo que vamos a ver es que practicamente iba haber un jubilado por cada trabajador estamos exigiendo sin hacer reformas que en el futuro una persona Levante paga una pensión que ocurre que al final para que este contrato se pueda cumplir todos los países introducen reformas es la reforma no son más ni menos que adaptar el contrato para que las futuras generaciones puedan pagar los derechos a pensiones fijemos hoy

Voz 1727 38:54 Carlos Bravo suficiencia hay sostenibilidad las protestas de los jubilados ponen el acento en las dos cosas quieren pensiones que sirvan para vivir con dignidad y a la vez quieren un sistema que les garantice que van a tener esa pensión hasta el final de su vida es posible casar ambas aspiraciones ahora mismo

Voz 6 39:13 es posible es posible y además se estaba previendo España no sea visto sorprendida por la evolución del sistema de pensiones ha visto sorprendida por la crisis y la destrucción masiva de empleo una vez más por la intensidad de la misma pero ya en mil novecientos noventa y cinco no preveíamos que el sistema de pensiones había que financiarlo de una manera mixta creciente durante una serie de décadas puesta en el Pacto de Toledo en el noventa y cinco cuando se dice las pensiones se financiarán preferentemente con cotizaciones sociales hoy ya el sistema se financia en un diez por ciento con impuestos todas las personas en las pensiones mínimas sobre los complementos a mínimos se financian con impuestos de hecho se financian casi en un veinte por ciento con impuestos porque este préstamo que se inventa o el Gobierno que no puede hacer un préstamo lo que tienen un aportaciones y es intencionado también porque esa acción presta

Voz 1804 40:00 hoy tiene efectos sobre las pensiones de la gente ese Pérez

Voz 6 40:03 estamos es una aportación del Estado porque la Ley General de Seguridad Social dice con claridad que las pensiones se financian con cotizaciones sociales aportaciones del Estado lo que no se puede es decirle a las generaciones que están financiando las pensiones actuales que por el hecho de ser más numerosas no van a poder tener pensiones comparables a las que están contribuyendo a financiar hay que dejar muy clara una cosa cuando alguien paga una cotización a la Seguridad Social no sólo está pagando la pensión de sus mayores está construyendo su derecho futuro a pensión lo que no podemos decirle es que no se va a respetar su derecho fango

Voz 1727 40:37 por su parte del contrato claro por tanto

Voz 6 40:39 las generaciones más numerosas tienen que ser tratadas de manera razonablemente similar a la que están contribuyendo a financiar esto es posible claro es posible aportando diferentes soluciones la primera es más empleo y de mayor calidad la segunda es una aportación creciente del Estado pero hay una cosa que sí me gustaría decir también sólo hay un dato fijo conocido inapelable el número de pensionistas a mediados de siglo están todos aquí en España están todos empadronados y empadronadas los podemos contar uno a uno todas las demás variables requieren permiten políticas públicas cuánta gente va a trabajar en España que modelo laboral tenemos en este país qué tasa de natalidad tenemos que impuestos pagamos

Voz 1727 41:19 qué política migratoria por ejemplo eh todo eso

Voz 6 41:22 eso requiere políticas públicas y mecanismos de actuación sólo hay un dato fijo no demos como datos fijos ningún otro porque todos los demás pueden ser trabajados pueden ser tratados desde la política

Voz 35 41:34 poco la opinión vamos a ver todos los focos de Ruiz si uno mira a los estudios que se hicieron en el año dos mil seis dos mil siete antes de la crisis económica uno anticipaba que el sistema entraría en déficit en dos mil veinticinco es decir lo que ha ocurrido es que estos déficits nos han sorprendido por la crisis económica pero si uno de los informes que escribíamos en dos mil seis decíamos que el sistema estaba reformas las necesita igual porque digamos que están pronto sabios que en los mil veinticinco es cuando empieza a jugar a los baby boomers y es cuando realmente deshacer los problemas de sostenibilidad que ha ocurrido que ha llegado esta crisis económica que nos ha destrozado a eso de las cuentas de reserva que no servía digamos como va CAP como como fondo de maniobra para el futuro pero tan pronto como superemos esta crisis económica tan pronto como alcancemos ese millón y medio de trabajadores igual tenemos una especie de espejismo de uno dos años de superávit pero esto al final sabemos que la solución no viene por allí entonces qué ocurre que es verdad que no es justo que a la gente que se ha firmado un contrato por así decir será tenga que cambiar lo que ocurre es que esto ocurre muchas veces tan pronto como cambian las condiciones en los años ochenta se hizo una reforma con huelga general donde practicamente tu pensión era igual al salario de estos dos últimos años os podéis imaginar lo Burriana esa época la gente se ponía salarios muy altos durante dos años ya cobrarla pensó al resto de su vida eso estaba ahí ese cambio siempre que se introducen reformas se introducen un poco para digamos que el contrato se pueda cumplir imaginamos una cosa

Voz 1727 42:50 puede que ahora decimos que no hacemos nada mira yo estoy trabajando

Voz 35 42:53 yo estoy cotizando a mí que me paguen lo mismo que me que está en que me han prometido inmediato dicen con el IPC etcétera Si yo mira los datos ya verdad algunas ese podrían corregir yo realmente pienso que en el año dos mil y cuarenta una persona en España Un joven mi hija o la hija de alguien alguien que van a hacer se va a levantar por la mañana es lo primero que va a hacer con sus sueldos pagar una pensión igual que la que se pagan hoy alguien cree que esto se va a mantener todo el mundo sabe que no hay por lo tanto sí se va a introducir la reforma todos los países lo hacen sea no es una cuestión de que si o no la reforma se produce

Voz 6 43:22 había este contrato hay una cuestión eh ávidos cinco reformas de pensiones desde mil novecientos noventa y cinco todas las condiciones cuatro tienen una lógica de actuación equilibrada con más intensidad con menos sobre los gastos del sistema sobre los ingresos del sistema sobre los comportamientos de cotización

Voz 35 43:41 mira las

Voz 6 43:41 pues sí pero todos ellos todos lo que hacen es reforzar la contributividad actúan reforzando el ingreso del sistema la actuación sobre los gastos es siempre sobre la contributividad es decir sobre la mayor relación entre lo que las personas cotizan y reciben Label dos mil trece rompe eso iba a otra forma va otro modelo nuevo modelo distinto de pensiones un modelo distinto que lo que dice es lo que sea escritor descrito perfectamente al principio con un porcentaje del PIB similar al actual vamos a pagar pensiones a siete millones de pensionistas por tanto la única manera de hacer eso el bajando la pensión de manera generalizada esto es una reforma sistémica que no lleva un modelo de pensiones más parecido al anglosajón que es donde que establece una pensión para una pensión mínima y que la gente sea Venture a construirse lo que pueda y eso la mayoría de la gente no lo puede hacer no tiene capacidad de ahorro disponible para hacerlo

Voz 35 44:32 vamos a ver la reforma dos mil trece y una parte que como viene de ese explicado antes mejorar la contributividad porque básicamente factor de sostenibilidad lo que hace es que si una madre y una hija entraba a trabajar el mismo día con la misma edad se jubilan con la misma edad trabajan por el mismo sueldo una cosa ficticia resulta que si la hija a vivir por más tiempo entonces digamos que va a percibir un poco menos cada año para poder percibir lo mismo por lo tanto se a partir de dos mil nueve lo que pretende justo es garantizar un poco la contributiva contributividad del sistema es verdad que la gente se olvida de decir que pudiera ocurrir Dios no lo quiera que ocurre al revés es decir cuando se me jubilo me bajan la pensión por el factor sostenibilidad es que mi generación está muriendo con mayor probidad que la anterior por lo tanto Dios no lo quiera pero irreversibles

Voz 6 45:10 no ha ido en los últimos podría espero que no ocurra realmente

Voz 35 45:12 por hacer ver que es justo la contributividad se aumenta la esperanza de vida aumenta sino baja al revés no pero digamos que efectivamente el factor de de las pensiones digamos que tiene una parte a mí no me gusta cómo se está implementando pero lo único que está diciendo en principio en la que se basa todo es una especie de restricción presupuestaria que dice algo un ciclo económico los ingresos tienen que ser suficientes para financiar los gastos a lo largo de un año estamos hablando

Voz 6 45:35 la resolución presentó digamos que el Gobierno

Voz 35 45:38 dado por no tocar nada ni los ingresos ni los gastos y entonces hay lleva al sistema a garantizar la sostenibilidad a través de una cuasi congelación de pensiones y esto es lo que es injusto y es lo que hay que evitar pero esa restricción presupuestaria va a seguir allí porque tú le puedes dotar de más ingresos que da holgura reacción presupuestaria podría subir

Voz 6 45:55 no sólo discuto me parece la clave de la pero digamos es

Voz 35 45:57 supuesto siempre están allí podemos pintar las un papel pueblos pueden incomodar pero sin no hay restricción no hay recursos no se pueden

Voz 1727 46:03 sí es la clave del asunto necesita tiempo una pausa y seguimos