Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:14 a esta hora comienza en la reunión de la Mesa del Congreso que debe tomar decisiones sobre el futuro de las pensiones la mesa tiene que decidir por ejemplo si mantiene o no el veto impuesto por el Gobierno a la propuesta de Unidos Podemos para vincular la subida de las pensiones a la de los precios esta mañana hemos hablado con Carlos Bravo responsable de Protección Social de Comisiones Obreras defiende que el modelo no

Voz 1995 00:37 no se cambia de la noche a la mañana la ley general de Suria

Voz 2 00:39 de social dice con claridad que las pensiones se financian con cotizaciones sociales aportaciones del Estado y lo que no se puede es decirle a las generaciones que están financiando las pensiones actuales que por el hecho de ser más numerosas no van a poder tener pensiones comparables a las que están contribuyendo a financiar

Voz 1727 00:58 el presunto cabecilla de la trama Púnica David Marjaliza no ha asistido a la cita que tenía hoy en la comisión parlamentaria que investiga la fina

Voz 1275 01:05 en función del Partido Popular Antonio Martín buenos días buenos días pero abogado ha justificado su ausencia por enfermedad y acaba de suspenderse esa comisión hasta mediodía cuando está citado Francisco Granados como acaba de anunciar el presidente de la Comisión Pedro Quevedo a quién no ha acabado de convencerle la justificación de Marjaliza

Voz 3 01:20 ustedes saben que yo me dedico a esto de las me dedicaba ciento se eh confío en que haya un parte de baja más sólido que este que se enviado al quite porque como es natural y corremos el serio riesgo de que este tipo de situaciones se generalizan

Voz 4 01:40 más cosas la policía ha detenido a más de ciento

Voz 1275 01:42 cincuenta personas en una red contra el tráfico ilegal de ciudadanos chinos los cuatro cabecillas de la red han sido detenidos en Cataluña donde se obligaba a los inmigrantes a residir hacinados en pisos Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 01:52 la policía destaca lo hermético y jerarquizado de esta supuesta red que ofrecía viajar de China al Reino Unido aquellos que pagaban veinte mil euros por persona viajaban primero a Barcelona donde la presunta banda les hacía esperar en pisos patera ahí estaban hasta que les llegaba la documentación falsa para seguir el viaje la investigación de hecho empieza hace casi tres años cuando la policía asegura que detectó varias personas chinas que intentaban volar desde el aeropuerto de El Prat con papeles falsos a los cuatro supuestos jefes de la red les han detenido en Santa Coloma de Gramanet en Badalona

Voz 1275 02:21 en el Parlamento Europeo tenso debate esta mañana sobre el Brexit el presidente de la Comisión y varios diputados británicos han enzarzado a cuenta de la frontera con Irlanda siguiendo ese debate está Griselda Pastor

Voz 5 02:30 si el Europarlamento avala que Bruselas exija la aplicación de normas comunitarias en Irlanda del Norte territorio británico en un nuevo debate que ha dividido a los diputados pro Brexit del resto del plenario escuchamos la Jean Claude Juncker

Voz 6 02:42 la crisis no usaré nosotros la cuestión irlandesa no es un problema de Irlanda es un problema europeo afirma el presidente de la Comisión mientras fuera de micro Se oye silbar es un tema británico a un miembro del partido de Farage en un debate tenso en el que siguen interviniendo los eurodiputados

Voz 1275 03:00 diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad el Madrid en Madrid el Ayuntamiento de Carmen ha retirado la imagen de Cifuentes de la campaña contra la violencia machista que comienza mañana en contenedores de reciclaje ubicados en el pase del Prado hoy en Serrano dice el equipo municipal que lo hacen para evitar actos vandálicos Sara selva

Voz 0133 03:18 por ese porque dicen que es mejor que no aparezca ningún perfil político para evitar también posibles controversias según ha contado el mundo esta mañana la imagen de Cifuentes iba a aparecer en uno de esos contenedores de reciclaje con los que se quiere colaborar con la Fundación Luz Casanova contra la violencia de género también aparecía una cita suya que decía además de condenar actuar este es mi compromiso el origen de la campaña están una exposición fotográfica contra la violencia machista en la que aparecen más de veinte retratos de mujeres entre ellos de la alcaldesa Manuela Carmena de Cifuentes Ecovidrio quiso trasladar esas fotos a los contenedores para esta campaña Cifuentes accedió pero Carmena dijo que no al final ninguna de las dos formara parte

Voz 1275 03:53 inciativa el sindicato de maquinistas de metro cifran en un cien por cien el seguimiento del paro de esta mañana en el suburbano los convocantes aseguran que no ha habido incidencias y que apenas se ha notado en el tráfico de trenes debido a los servicios mínimos de casi un setenta por ciento según Metro han circulado en setenta y dos por ciento de los trenes Podemos va a pedir al Gobierno que ponga los recursos necesarios para garantizar los derechos de la infancia en los procesos judiciales sobre todo para regular los equipos psicosociales de los juzgados de Familia que dependen de la Comunidad de Madrid y que son quienes toman declaración a los menores en casos de custodia en casos de violencia doméstica o abuso sexual Isabel Serra es portavoz de infancia menor del grupo de Podemos en la Asamblea

Voz 7 04:27 si no hay herramientas para que los equipos psicosociales puedan valorar esas declaraciones los efectos pueden ser dejar a niños y niñas en una situación de vulnerabilidad y desprotección enorme por parte de la justicia

el lunes de la semana que viene la EMT estrena nueva línea que unirá el barrio de Barajas que en la capital con el Hospital Ramón y Cajal funcionará entre las siete menos cuarto de la mañana hasta las nueve de la noche prestará servicio de lunes a viernes

el martes trece de marzo de dos mil dieciocho

Voz 8 07:15 mienten motivos número cuatro Mejor que en este programa somos muy de darle al droga que te gusta mucho a Rosso nunca lo Caballero no no nosotros somos fans de dar amigo amigo mio pero conocemos somos más fans de darle a la música de droga el que fue cantante y bajista de los míticos Barricada

Voz 1995 07:40 la más interesantes la música de este país ayer actuó en Madrid sigue una larga gira I con el hablaremos dentro de un rato a las drogas en Hoy por hoy

Voz 1995 09:02 gracias Raúl entre las noticias que hoy Tom calen lanza al mundo en su repaso global de información que va de Soriano que ya hay una que a mí me dejó un poco frío y es que en Washington las relaciones la gente de las personas de los seres humanos están viéndose superadas por la actualidad política

Voz 4 09:21 se dice que el romansa pasó de dos mil dieciséis cuando entró en la Casa Blanca ha cambiado mucho es un vídeo de medio por el que el vino es un poco raro no sé si es publicidad para el unas veces americano retratan la realidad pero los datos son así en los que tienen los que hoy India demócratas digan con demócratas republicanos con republicanos cada vez lo no se cruzan entre y cerca eh

Voz 1995 09:46 las posiciones ideológicas determina más lo que estás dispuesto a compartir con tu pareja con alguien que es muy importante que tiene los solteros más guapos del mundo eso es lo que dicen

Voz 4 10:01 en Madrid no lo creo pero no estuvo tan noventa poseen en favor de Hillary el dos mil dieciséis entonces lo que están de la Administración Trump dice que tenemos un poco cruda aquí y conocer pues personas pues largo normativa

Voz 4 15:03 Sergio en Zaragoza Nacho en este estudio muy buenos días buenos días o la muy buenos días cómo estás Sergio

Voz 0695 15:10 bien fastidiado porque he vuelto a elegir más el día para quedarme drogas que luego

Voz 1995 15:17 hoy viene Enrique el drogas estará con nosotros es muy fan apareciendo osaba soy muy fan aparece en mis dos últimos libros unos un día en el último especialmente es

Voz 0695 15:25 ocupa protagoniza una epifanía protagonistas y es muy muy importante tanto luego se lo dotándolo tal vez lo comenta

Voz 1995 15:32 vamos mandarnos un mensaje cielo

Voz 0695 15:34 el jefe manta mandaré a arroba Hoy por hoy

Voz 1995 15:37 son las diez y quince una hora menos en Canarias disculparme porque tenemos una una última hora nuestro vamos a conocer los detalles de una noticia Beatriz la corresponsal de la Cadena SER en Jerusalén muy buenos días

Voz 4 15:47 hola buenos días qué ocurrido esta mañana

Voz 26 15:50 si esta mañana

Voz 27 15:52 hace escasamente una hora y media el convoy del primer ministro palestino a andaluz ha entrado en la franja de Gaza doscientos metros después de haber atravesado el el puesto de control israelí ha producido una explosión al alta sobre el convoy el primer ministro está ileso algunos coches de que la comitiva ha sufrido daños no hay no hay víctimas ir bueno poco se sabe decoradora de del origen de este ataque a la Autoridad Palestina ha señalado inmediatamente a Hamás justamente el primer ministro ha llegado a Gaza para intentar dar un impulso a este proceso de reconciliación entre la Autoridad palestina Hamas que lleva paralizado semanas después los anormalmente y ha dicho

Voz 4 16:33 este que estas posible

Voz 27 16:35 simplemente les refuerza la idea de que hay que seguir los esfuerzos de reconciliación no tenemos más detalles por ahora

Voz 1995 16:41 pues esa es la última hora había Berry corresponsal de la Cadena SER en Jerusalén el titular es que el primer visto palestinos e ileso de un explosión en Gaza cerca del convoy en el que viajaba nos damos cuenta Nacho Sergio del delicado equilibrio en el que vivimos ya hemos visto lo que ocurre con con noticias que rápidamente Scaloni toman el poder se apoderan de de de de la información y de de la inquietudes es tremendo el equilibrio en el que está

Voz 28 17:05 estos epicentros como es cuáles

Voz 1 17:07 estimada Israel en Oriente Medio general

Voz 28 17:10 los equilibrios tan delicados que cuando sale una noticia sífilis pero otro te dicen aquí en Gran Vía que Hamás y Al Fatah Autoridad Palestina se enfrentan otra vez y parece que es una cosa pero un efecto dominó que que nos afecta a todos

Voz 1995 17:22 eso no seamos capaces de medir cómo finalmente ese tipo de sucesos acaban apoderando de la opinión pública de nuestra vida de nuestro entorno de la inquietud

Voz 0695 17:31 claro porque además es constante no es una es una situación siempre al final nos acabamos acostumbrando no yo vamos tenemos la idea de que de que hay ciertas zonas del mundo que son avispero son los cuales ni siquiera somos capaces de de entender muy bien quién está contra quién quién pelea contra quién hay que que en fin que entendemos a normalizar estás

Voz 4 17:55 la noticia Si a no darle uno a prestarles la

Voz 0695 17:58 atención debida no además da la sensación

Voz 4 18:01 esto no tiene solución no debería tenerla hombre cualquier día pero la última hora

Voz 1995 18:06 es que el primer ministro palestino una explosión en Gaza cerca al convoy en el en el que viajaba no vamos a ir un actualidad bueno quizá un poco más cercana el leímos el pasado domingo las palabras de el exalcalde de O Grove en una entrevista crees que merece la pena Sancho yo creo que no pero estoy Sergio sigamos digamos dar más voz a alguien que tiene la merece a juicio protagoniza la historia no es nuestra nuestra ocupación esta semana no has tenido que defender la vigencia de ningún otro clásico verdad Sergio por lo visto no

Voz 0695 18:37 otro de algunos siguen con la habían me había dicho que que en los periódicos había incorporó una nueva sección aparte de cultura o la sección Lolita no saber incorporado ya hay que está

Voz 4 18:48 ya desde un montón de librerías si os fijáis porque Sergio toda la foto de Sergio el y Lolita la

Voz 1995 18:55 no es menuda Sarah salidas páginas

Voz 4 18:59 bueno entonces si os parece que la actual

Voz 1995 19:01 has muy intensa y con con vosotros sabemos que es resulta muy fácil ilustra gráficamente en la actualidad más inmediata así que vamos a viajar les pedimos a ustedes que que nos acompañen vamos a viajar el primer destino es un poco lejano qué sería más esto

Voz 29 19:26 estamos de la frontera de México con Estados Unidos Donald Trump

Voz 1995 19:31 es un poco es no es muy dramático pero resulta difícil vivir del humor hace la visita piloto al muro y quiere poner mirando catálogo en el que hay no es aquello de acero véase figura uno primer módulo de cemento qué os parece que cubren tipo cómoda hasta el desierto a comprobar los distintos modelos de de Muro que ha encargado del cual convencerlas ante estas

Voz 0695 20:00 pero cómo que va a ir a probar distintos modelos aprobarlo va mira el alicatado habérselo como si los gremios no hablar con él desde luego un error

Voz 28 20:12 para él es no esperaba menos quiero decir es una campaña a la a la altura del

Voz 4 20:17 lo que esperamos de Trump que vaya a la frontera hay prevé muros personalmente no curas delega lo va

Voz 1995 20:23 intentar saltar a ver si se puede retratar a entrar

Voz 4 20:27 todo

Voz 1995 20:28 bueno no no no puedo con vosotros vamos a viajar en el vamos a otro lugar donde hoy se conmemora

Voz 12 20:43 han podido mostrar buena cera

Voz 30 20:47 cinco años su cumple hoy pues a Pete

Voz 1995 20:50 que fuera fue elegido en Roma fuera elegido el argentino Francisco I como como para ir

Voz 0695 20:59 dicen que ha mejorado mucho su italiano nuestros cinco años desde ese primer discurso ahora ya suena mucho más italiano lo lo que dice el el el Papa Francisco yo del papá me quedo sabéis qué es

Voz 28 21:11 hincha fanático de San Lorenzo del equipo de fútbol de Argentina yo me quedo con una vez que estaba atravesando la Plaza de San Pedro en loor de multitudes saludando vio a alguien con la camiseta de huracán

Voz 4 21:21 es que es el equipo rival

Voz 28 21:24 y entonces él les saludo Illa

Voz 4 21:27 de los tres con los dedos porque había ganado tres

Voz 28 21:29 pero su equipo el día anterior libera un Papa vacilando del equipo rival del medio en el papamóvil dije este Papa

Voz 1995 21:37 es mío este es mi papá vale el siguiente destino debemos encontrarla música pertinentes pero quizá esto no sirva para trasladar esta ya ayer el prior administrador del Valle de los Caídos Santiago Cantera se negó a comparecer en la Comisión de Justicia del Senado para explicar su negativa a cumplir con las resoluciones judiciales que le obligan a exhumar los cuerpos de las víctimas del franquismo ya devolvérselo a sus familiares

Voz 32 22:06 el tío el cantera que dijo que no

Voz 1995 22:08 podía acudir a la Cámara Alta porque sus deberes en el monasterio su condición de religioso se lo impedían señaló entre los motivos para negarse a va a ser una sentencia judicial las cartas de familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos que en su opinión se niegan a las citadas exhumaciones y Quili habrían instado a proteger los restos allí enterradas ceniza una opinión al respecto de la actitud del prior

Voz 1 22:32 su manera en Barcelona

Voz 0695 22:34 una una siempre Monzón erige porque vamos desde luego eh yo creo que cuando te llama el Senado ya estás metido además en un lío judicial tan grande que es tienes que dar la cara sobre todo cuando es estar tan cuestionada tu propia posición que incluso se está planteando que los benedictinos sigan sigan teniendo la gestión del del Valle de los Caídos que es algo bastante bastante anormal dentro de de una democracia ya el hecho de que se permita el lujo de no de no responder a un requerimiento que no está obligado legalmente es verdad que no que nada le obliga a ir pero buenas bastante bastante feo que una que el representante de una institución que está gestión cuando un lugar del estado un lugar público de Patrimonio Nacional se niegue a a dar explicaciones a al a los parlamentarios la verdad que es es sin es una cosa que no tiene nombre no es esto es terrible y esa chulería además con la que ha dicho porque ya no sólo eso sino que ha dicho que les invita a ello salir a al Valle de los Caídos que si quieren que les recibe pero que por favor que vayan un Durex que es el día que no se recibían visitas turísticas en fin que que que que no molestan mucho que no está para tonterías tremendo

Voz 28 23:43 que la Iglesia aún flota no quiero meterme en barrizal espero

Voz 0695 23:46 aún flotan las nuestras no puedes

Voz 28 23:48 el otro barrizal pero que aún flota cierta sensación de que la ley no va con ellos sonó va enteramente con ellos y de vez en cuando será se da muestra de ello a mí me recuerda cuando Antonio Canales el bailaor sobre el atropello Farruquito dijo a moco tendido que la ley no puede ser igual para todos lo decía en serio recuerda un poco esto que la Iglesia parece como que la ley para ellos no tiene que ser

Voz 1995 24:12 menos mal que las avisado no queridas mal que no quería meterme en esperas metido en SER

Voz 4 24:18 por Farruquito y Antonio Gala el pan

Voz 1995 24:21 lo que luego dices que por qué

Voz 4 24:23 aquí estamos en el mapa bueno bueno eso

Voz 1995 24:26 el asunto dramático y encierra además una una tragedia encerradas muchos años injusticia así que vamos a veinte a conocer algo más sobre este asunto con Eduardo Sanz que es abogado de ocho familias de víctimas pendientes de ser quemadas Eduardo muy buenos días es difícil entenderlo es muy difícil ciudadano normal que que que cumple con sus obligaciones que trata a defender sus derechos es difícil que entender que no todos estamos en el mismo en el mismo lado ni todos tenemos las mismas obligaciones y todos tenemos que responder de la misma forma ante la ley o ante un requerimiento

Voz 1182 24:59 bueno la comparecencia en el Senado es un deber con la democracia para mí es un honor que el Senado de mi país me llame para comparecer y lo hice encantado cuando una persona no comparece quienes lo pagamos somos el resto de los demócratas al resto de los ciudadanos hay que decir que las cartas salas que hizo una mención el peor Él sabe que no tienen validez legal esas cartas ya fueron aportadas en el juzgado el juez dijo que no tenían legitimidad lo dijo por un criterio de sentido común que es que esas cartas hacia mención a unas turistas que están a un kilómetro de donde nosotros queremos exhumar el peor es perfectamente conocedor que no tiene validez porque es que hace unas semanas se desplazó en persona al juzgado afirmar que es un trámite procesal con el hábito vestido con el hábito es que se desplazó en persona

Voz 1995 25:39 cómo debemos interpretar que el Senado haya aceptado esa invitación junto a Sergio los lunes porque no hay turistas cómodo porque parece que ante este eh esa acción la respuesta no no sabemos es exactamente la la la la que debía ser

Voz 1182 25:53 bueno vamos a ver es que tenemos al Poder Judicial sentencia judicial firme tenemos al poder legislativo una ley que lleva diez años en vigor al poder ejecutivo puesto que la nada menos que la ministra de la Presidencia hizo una resolución a favor de exhumar en la cual por cierto el prior dejó caer una falacia en vez de sancionar a este señor que eso es intolerable lo que hace es inventar una Comisión de Justicia itinerante que cuanto menos no está prevista en el Reglamento sus señorías se desplazan al Valle de los Caídos cuando la intención de todo esto es precisamente que sea una sede parlamentaria un debate un acta etcétera etcétera y no una reunión a puerta cerrada que mucho me temo que ya sabemos lo que nos va a decir

Voz 1995 26:27 Eduardo cuando llevamos a este señor peor administrador sintiendo que entre sus funciones está la de administrar un bien del que no es propietario hacer porque de quiénes Valle de los Caídos

Voz 1182 26:36 ahora no podemos olvidar que veintidós personas viven en una propiedad con un valor catastral de veintiún millones de euros si ser ellos los propietarios es que los propietarios somos todos los españoles por tanto hay que buscar una solución hay que mirar el convenio pero con todo esto no quiero que nos vayamos de la acción específica a la que nos estamos refiriendo preceptiva efectivamente

Voz 1995 26:55 si no se presentan de entender el contexto porque no lo permitiría hemos si fuese un ministerio ocupado por una familia probablemente ya habría sido desalojadas es Cifu sea alguien que no pagar a su casa ya habría sido desalojado pero no entendemos muy bien porque en un patrimonio que es común el administrador en este caso quiénes ahí residen lo utilizan como algo como si fuese propio inacción no es así

Voz 1182 27:18 bueno no es no es sólo eso el valor catastral sino bueno que no pagan IBI tasa de basuras dialogamos por imposible pero qué pasa con el dinero de las entradas qué pasa con el dinero del cepillo que está calculado en doscientos trescientos mil qué pasa con el dinero que reciben de los presupuestos generales del Estado que encima lo computan como gasto porque nada más entrar se transfiere a una fundación gestora qué pasa con la cafetería que dentro donde están los pliegos que pasa que es que se anuncian en buque la hospedería Se anuncian buque en qué pasa con ese IVA qué pasa con la licencia de actividad

Voz 1995 27:43 la hospedería perdón sea luce evoque sin no hayamos ahora mismo invoque yo puedo ir a germen

Voz 4 27:49 esta noche voy a Busquin

Voz 1182 27:50 B los precios puedes ver la comida pero no come gente yo de hecho hubo quien pero también pone el precio de una comida etcétera etcétera Las valoración no las ha podido ver pero lo que es impresentable es que donde está la fiscalidad de todo esto yo lo he dicho siempre el Valle de los Caídos es un paraíso fiscal en plena Península y aquí nadie sancionado estoy buscando eh amigo es verdad no todo es elegir una una habitación al sol creo

Voz 1995 28:16 es verdad que digerir que ha contado con dos buen fino uno

Voz 28 28:20 perdona todo lo alardes a si no tenía la obligación legal no de de acudir

Voz 1182 28:25 es una comisión no una comisión de investigación en una comisión informativa por tanto la obligación es digamos moral no es obligatoria pero lo que la hace esta una respuesta como si fuéramos a y la montaña es decir yo no voy porque es lunes pero vengan ustedes a mi casa dentro de dos lunes vos que tres impresentable

Voz 28 28:39 suponga que jugará sus armas el también legalmente

Voz 1182 28:42 claro bueno legalmente es una una información pero es que no vemos que estamos en partes contrarias porque es lo ha decidido el ha contratado abogados Él ha iniciado un procedimiento judicial contra patrimonio nacional nada menos que ante la Audiencia Nacional a mí me gustaría saber quién financia todo eso insisto es que estamos hablando de algo que se soluciona con un poco de empatía abriendo una puerta

Voz 0695 29:02 pues ahora vas ahora hay una sentencia del Tribunal

Voz 1182 29:05 Escorial que han recurrido no están que está en fase de recurso a la sentencia que les da la razón no las sentencias judiciales firmes desde hace dos años Byrne firme desde hace dos años esto es importante lo que él ha hecho ha sido impugnar la respuesta de la ministra de la Presidencia así lo ha hecho en vía contenciosa la sentencia es firme en vía civil y lo ha hecho ante la Audiencia Nacional es un procedimiento entre la abadía Patrimonio Nacional procedimiento que por cierto caducó en Reyes hace más de dos meses osea ahora mismo patrimonio nacional no está cumpliendo el auto de salud de El Escorial no lo está cumpliendo los explica porque hay una negativa del prior insisto es que no se está pidiendo lo imposible en Unió es abrir una puerta el ayer no tuvimos el honor de conocer al prior pero quién sí nos acompañó fue Nicolás Sánchez Albornoz testigo de semejante locura y por supuesto las familias la familia la peña que totalmente alejada del revanchismo lo único que busca es reencontrarse con sus seres queridos dar un entierro como Dios manda

Voz 1995 29:55 enseguida entramos lo importante IS

Voz 4 29:57 esas ocho familias a las que representa es que está entendiendo es

Voz 1995 30:00 de de que todo esto llega a su fin y que llevan demasiado tiempo peleando para Justicia pero efectivamente en Brooklyn puede desalojar de los cedían Santa Cruz hay doscientos setenta y tres comentarios con el trato del personal es excepcional las instalaciones preciosas entorno inmejorable todo espectacular está a punto de un siete con seis que hay catorce personas mirando al anuncia ahora así que entre ellos tú vence prisa no y una habitación cuesta para una habitación doble dos camas cuesta cincuenta euros también hemos sabido y lo ha adelantado la Cadena Ser que en la Comunidad de Madrid por cierto han dedicado sólo treinta mil euros a investigar todos aquellos pisos turísticos que no están dentro de la ley así que tampoco bares va a pasar nada por lado pero qué pasa con esto esto es un patrimonio común varios directores españoles que alguien está sacando al que alguien está sacando partido sin que sepamos exactamente ni adónde va las cuentas ni cómo se rinde en y como sentido

Voz 1182 30:55 el mes que yo lo he dicho comer todo lo que es un paraíso fiscal hasta el Tribunal de Cuentas ya ha dicho que las las suites junior sargento euros los Eduardo son euros se sienta vieron mal de precio pero bueno en cambio otros científicos quieren entrar a realizar una exhumación y practicar una sentencia judicial firme y él

Voz 1995 31:13 pero mira pues lo mismo esta es la clave es la denuncia de Algar unas habitaciones y a partir de ahí quedarse es que mueve a primera hora

Voz 1182 31:19 su porque moralmente exhumar un oscuro FARC una familia se reencuentra con unos restos a priori es algo muy católico muy cristiano bueno el prior pueda verbalizar manifestar lo que quiera estamos en una libertad de expresión libertad que no siempre ha sido posible en España el problema es que se fía o quién cree lo que dice el problema es que por encima de tres poderes que no están respondiendo a la altura de las expectativas están permitiendo que este señor fue con los tres poderes sea a mí me preguntan desde luego a mí me hubieran separado con dos años de mi padre yo no cesaría en toda mi vida hasta reencontrarme con él hasta que dejara de ser un olvidado hasta darle un entierro digno ya está darle ese último beso que hace falta para cerrar una herida un dato que no me parece menor muy rápido que Santiago Cantera el prior administrador de del Valle de los Caídos

Voz 0695 32:02 nació en el año mil novecientos setenta y dos quiero decir no estamos hablando de de un anciano nostálgicos del régimen no estamos hablando de Dean de una persona joven no que que está en fin que que también es un dato para mí

Voz 1182 32:12 es revelador si es un señor de y pocos años es discípulo del anterior ustedes lo han definido es prior no es Abad no es porque no cuenta con los votos suficientes en la abadía esto es importante la Abadía no sabemos sabemos cuál es lo peor pero no sabemos cuál es la opinión del resto del abad de la Abadía no sabemos cuál es la opinión de la Vall de asilo no sabemos cuál es la opinión del Arzobispado de Madrid

Voz 1995 32:30 cuando se nos acaba el tiempo y tenemos que marcharnos hasta hasta Almería donde empieza ahora mismo el el funeral por la miel en cualquier caso otras leyes las familias

Voz 29 32:39 nuestro apoyo y esperemos que está en algún momento llegue a su fin es la de rands favorables a estas familias gracias gracias

Voz 1995 32:46 veces

Voz 33 32:49 no

Voz 12 32:52 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Beit arroba hoy

Voz 1 32:59 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 44 38:28 hola Toni buenos días cuál es el ambiente que hay en estos

Voz 1995 38:31 momentos en la catedral de Almería

Voz 44 38:33 bueno pues el ambiente aquí es de total pesadumbre de desolación de enorme tristeza por ese peor desenlace posible en el caso de la desaparición de Gabriel Cruz útiles

Voz 1275 38:42 creo que sólo se ha roto en aplausos cuando

Voz 44 38:44 han entrado a la cátedra los operativos que durante doce días participaron incesantemente en ese dispositivo de búsqueda también eh aplausos

Voz 45 38:52 cuando ha entrado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría con el ministro del Interior con Juan Ignacio Zoido o la Guardia Civil ya esa desolación sale une Toni la perplejidad de saber que la presunta autora del asesinato del niño es la mujer que hasta ahora convivía con su padre Ana Julia Quezada sigue en los calabozos de la Comandancia hasta ahora ha mantenido un silencio hermético se ha negado a colaborar con los investigadores cabinas baja ayer la vimos participar esposado de los registros que se practicaron en la finca de Roda alquilar y en el piso de Vícar que compartía con hacen Ángel Cruz el padre del pequeño y a todos toledanos llamó la atención un detalle que añade sordidez al caso vestía una suda

Voz 44 39:32 era roja con capucha una prenda idéntica a la que llevaba Gabriel el día que desapareció

Voz 1995 39:38 escuchamos de fondo e Rosa algunos aplausos imagino que son según van entrando algunos de los presentes en en esa ceremonia

Voz 44 39:47 sí efectivamente todavía estamos esperando a los padres que estaban en la capilla ardiente en la Diputación nos dicen que estaban todavía por salir como te decía ha llegado hace escasamente unos minutos Soraya Sáez de Santamaría desde ayer están

Voz 1275 40:00 aquí el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 44 40:02 la presidenta de la Junta Susana Díaz eh hay muchos representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando algunos de ellos pasan aquí a la catedral es cuando la gente rompe en aplausos hay miembros del Gobierno andaluz está también el delegado del Gobierno en Andalucía Antonio Sanz hay

Voz 1473 40:18 miles de personas aquí en la plaza de la Catedral han puesto

Voz 44 40:21 una pantalla gigante para que siga esa misa todavía no ha comenzado esta esta misa funeral hay gente venida también de otras provincias que han querido dar aquí su último adiós al pequeño Gabriel

Voz 1995 40:32 la comitiva fúnebre está a punto de llegar esa catedral mientras ayer extraordinario más de cinco mil personas pasaron ayer Rosa por la capilla ardiente

Voz 44 40:41 pues así es una presencia multitudinaria de ciudadanos los padres de Gabriel Patricia hay Ángel mantuvieron una actitud de entereza a pesar del dolor absolutamente admirable ayer Patricia pedía eh pedía que que en que se recuerde con amor a su hijo que no haya a mensajes de odio e bueno fue muy muy emocionante durante durante todo el día la la presencia de miles de personas en esa capilla ardiente instalada en la Diputación Provincial como te digo todavía aquí en la plaza de la Catedral se espera la llegada de los padres de Gabriel

Voz 1995 41:17 pues eh Rosa vamos a volver en unos minutos en breves minutos va a comenzar el funeral en la catedral de la Encarnación de Almería Rosa volvemos contigo en unos minutos tenemos una última hora nos vamos hasta París Carmen Vela muy buenos días muy duros días parece ser que hay de distancia encima del pierdo derechos humanos

Voz 46 41:37 Carme Miralles haces una sentencia si te oigo muy bien durante toda la crisis Promotur única hola hola el Tribunal sentencia por unanimidad que el Estado

Voz 1995 41:52 sí adelante tenemos cierto retardo la conexión no no está siendo sencillo pero lo que no quiere lo que revela nuestra corresponsal es que el Tribunal Europeo derechos humanos condena hoy a España por imponer una pena de cárcel los dos manifestantes que llevaron en Girona en dos mil siete una foto gigante de los Reyes es así Carmen

Voz 0390 42:12 es así sentencia por unanimidad que el Estado español violó el artículo diez de la Convención de Derechos Humanos que consagra la libertad de expresión los jueces consideran que la imposición de una pena de cárcel a los dos manifestantes quemaron en Girona en dos mil siete esa foto gigante de los reyes Juan Carlos y Sofía es tuyo una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido la quema de fotografías se trató de un acto de crítica política en la institución monárquica una provocación para atraer a los medios pero no constituyó una incitación al odio o a la violencia dicen los jueces la Corte condena por tanto a España a indemnizar a los demandantes Enric está ahora con la misma cantidad que pagaron de multa dos mil setecientos euros cada uno además de otros nueve mil euros en concepto de gastos John horarios

Voz 1995 43:03 es la última hora Carmen Vela muchísimas gracias ya tenemos sentencia anoche

Voz 28 43:08 me pregunto si cada vez que llega una sentencia este tipo de Europa Estrasburgo de derechos humanos no sé la tumban a la legislación española cada vez que tiene algo que ver con un ataque hacia ciertas instituciones que aquí la legislación en España considera intocables siempre acaba pasando lo mismo que cada vez que se elevan este tipo de sentencias llegan a Europa las sacaba tumbando Europa y me pregunto si esto no invita a la reflexión o a pensar a los legisladores y a los políticos en España si es que habría que revisar algo o modernizar algo porque no está pasando que por aquí desfilan de gente por la cárcel por cosas así Europa no

Voz 1995 43:43 estaba diciendo alcade un tiempo cuando ya no es noticia y sobre todo que este no es un delito esos recursos tarda en llegar tres cuatro cinco años Alarcos gracias está como invitación a la reflexión

Voz 28 43:52 creo que debería influir la quemaba traer

Voz 1995 43:54 dos mil siete la quema de fotos dos mil siete año dos mil dieciocho por fin conocemos la sentencia del Tribunal de derechas e del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega muy tarde pero llega incendio tienes razón debería alguien hacer alguna reflexión sobre el camino que estamos siguiendo Sergio

Voz 0695 44:09 sí porque ya son ya son muchas no oí y es verdad que además se que la gente por el camino porque no todo el mundo lleva llega al al Tribunal de Derechos Humanos es un camino arduo que que tarda mucho tiempo ahí a mí lo que me sorprende es que esto no genera ningún tipo de lo que decía Nacho no genera ningún tipo de debate nido inquietud eh ya no en el Gobierno en en general la sociedad española yo creo que este debate no está no está ahora mismo no se plantea debería yo creo que debería estar de belleza llevarse al Parlamento porque son demasiadas sentencias ya hemos visto un goteo de casos últimamente que a ver en que acaban cuando lleguen cuando llegan a Estrasburgo no que llegaran en algún momento

Voz 1995 44:49 bueno pues en unos segundos regresamos a la catedral de Almería diez cuarenta y cuatro una hora menos en Canarias seguimos

Voz 12 44:56 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido las mejores coberturas bien el mejor precio genial pero si además tienes los quince puntos recuerda Limia

Voz 47 45:08 te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche lo que cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin línea directa punto com

Voz 36 45:16 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toma ansiada me porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda ansía Ahmed consulta tu farmacéutico dietista

Voz 11 45:34 conecta con Hoy por hoy Price de nuestro tú

Voz 12 45:38 a ver

Voz 13 45:40 vía tus comentarios y opiniones

Voz 21 45:50 lo lo que los vamos a intentar ser claros sin de estos de lunes a viernes a las todos de catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 1 46:05 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 12 46:07 escucha lo en Cadena SER en nuestra aplicación o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 8 46:21 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 49 46:28 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo de dieciocho mil a no sé qué tramo pero mejor se bajó lo mejor sobre a lo mejor se cuando de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga Icon

Voz 1 46:46 la Cadena SER se terreno nosotros pues tiene que luchar hasta el final y hay alguno por ahí que dice que somos

Voz 12 47:04 este martes miércoles y jueves semana de pensión en la SER Pepa Bueno Toni carrito Carles Francino y Ángels Barceló abordan junto a expertos y afectados el problema que quita el sueño a los españoles exige que los GAL el calvario de las pensiones paso a paso programación especial Semana de pensión en la Capella ser llamé

Voz 21 47:32 Charles recorrimos todas las camas esos Acosta yo sigue vivo al que están verse

Voz 51 47:41 el mal

Voz 1 47:43 que

Voz 51 47:46 barritas de baja al fondo

Voz 1 47:50 que estéis cuarta temporada de Negra y Criminal con dos nuevos capítulos Caramés con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible emporio hipotecas punto com balear

Voz 23 48:08 no

Voz 21 48:09 la información de sucesos de tribunales nunca se transformará en un espectáculo los periodistas Nou sur paran los papeles que corresponden a acusaciones y ajustados

Voz 53 48:19 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 23 48:27 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 55 48:38 los vital desde de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent les vaya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno en Vitaldent junto con tu salud empiezan boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 37 49:00 buenas llamaba porque quiero estelar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hacerla cumplir

Voz 38 49:08 no se preocupe ahora mismo avisó visual experto en seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalado

Voz 39 49:13 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es