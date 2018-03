Hoy por Hoy (13/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0325 00:00 son las once las diez en Canarias el Tribunal de Estrasburgo acaba de condenar a España por imponer una pena de cárcel a los manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en Girona en el año dos mil siete considera el tribunal que ese acto entra dentro de la libertad de expresión corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 00:24 a la corte condena a España a indemnizar a los demandantes Enric Stern y Jaume Roura con la misma cantidad que pagaron de multa dos mil setecientos euros cada uno además de otros nueve mil euros en concepto de gastos de honorarios los jueces consideran que la imposición de una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en dos mil siete una foto gigante de los reyes Juan Carlos y Sofía constituyó una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido Se trató de un acto de crítica política la institución monárquica una provocación para atraer a los medios pero no constituyó incitación al odio o a la violencia estiman los jueces

Voz 0325 01:03 hace unos minutos ha comenzado el funeral por el pequeño Gabriel Cruz en la catedral de Almería asiste la vicepresidenta del Gobierno el ministro del Interior o la presidenta de Andalucía desde allí informa Rosa Ortiz

Voz 1 01:13 sí aquí en la plaza de la Catedral de Almería ambiente de desolación absoluta de enorme tristeza por el peor desenlace en el caso de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz un silencio roto por aplausos sobre todo cuando han entrado a la catedral los padres del menor asesinado Patricia hay Ángel también la vicepresidenta del Gobierno el ministro del Interior o la presidenta de la Junta de Andalucía hay especialmente también cuando han llegado representantes de las unidades que participaron en su búsqueda incesante durante doce intensos días hay miles de personas aquí en la plaza de la Catedral de Almería se ha instalado una pantalla gigante para que quienes no han podido entrar puedan seguir la misa funeral que oficia ya el obispo de Almería

Voz 2 01:49 esto González Montes más cosas la mesa

Voz 0325 01:51 el Congreso debate esta mañana si mantiene o no el veto del Gobierno a la propuesta de Unidos Podemos para que las pensiones suban al mismo ritmo que los precios Pedro Sánchez preside además la Reunión del Grupo Parlamentario Socialista ya ha acusado al Gobierno de poner parches en este asunto vamos a la Cámara Baja informa Inma Carretero

Voz 0806 02:06 si el líder socialista calienta motores para el pleno de mañana en la reunión del grupo socialista ha acusado al Gobierno de no haber garantizado la sostenibilidad de las pensiones y le pide que cambie la forma de final

Voz 3 02:18 el señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario la banca con la recaudación de este impuesto extraordinario la banca se puede garantizar que las pensiones crezcan conforme al Índice de Precios al Consumo en nuestro país que es precisamente no

Voz 0806 02:37 pensiones e igualdad han centrado la intervención de Pedro Sánchez que ha asegurado que a la derecha se le cayó la careta el pasado ocho

Voz 0325 02:43 marzo y un apunte más el convoy del primer ministro palestino ha sido atacado esta mañana en Gaza sin que se hayan producido heridos un artefacto explotado al paso del coche que le trasladaba y que según la Autoridad Nacional Palestina lo calificado ya como un intento de asesinato llegamos hacia las once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid el juzgado Instrucción número tres vuelve a citar a Francisco Granados el próximo veintiuno de marzo por la querella que Cifuentes presentó contra él por injurias y calumnias que se ha ampliado en las últimas horas lo avanza Europa Press nueva citación después de que ayer debido a un error en el notificación no asistiera a su declaración en sede judicial a Granados el espera este mediodía en el Congreso en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP su exsocio el empresario David Marjaliza no ha asistido a esta comparecencia prevista para primera hora su abogado ha justificado esa ausencia por enfermedad los diputados de la comisión tienen dudas sobre esa justificación Pedro Quevedo Nueva Canarias presidente de esa comisión Ester Capella Esquerra

Voz 4 03:38 ustedes saben que yo me dedico a esto de las medica dedicaba ciento se confío en que haya un parte de baja más sólido que este que sea ampliado aquí en caso de que no

Voz 5 03:49 si así no sé si hay mecanismos de sanción o tiene repercusiones desde el punto de vista jurídico penal

Voz 1275 03:56 el Tribunal Superior de Justicia da la razón a la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso con la empresa concesionaria que tenía que ampliar el cercanías de Móstoles a Navalcarnero un proyecto paralizado desde dos mil diez y que además está siendo investigado en el caso Lezo Alfonso Ojea

Voz 0089 04:09 los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo señalan que la empresa concesionaria de las obras Cercanías Móstoles Navalcarnero Sociedad Anónima no puede resolver el contrato de construcción y explotación de esta línea ferroviaria ni tampoco solicitar cantidad alguna y no puede porque esas obras no se han llevado a cabo en el plazo que

Voz 2 04:27 acaba el contrato cuatro años esta constructora tan

Voz 0089 04:30 tampoco llegó a soterrar las vías en el cruce con la autovía de Extremadura en definitiva los jueces madrileños le dicen a la empresa que no puede solicitar más presupuesto cuando no ha cumplido ni con la mitad de la obra de construcción

Voz 1275 04:43 de esa línea de Cercanías y la estación de Valdesquí ha reabierto esta mañana con precio reducido tras permanecer cerrada por el temporal durante todo el fin de semana también ayer lunes

Voz 6 04:50 cielos bastante cubiertos hasta ahora aunque no hay previsión de

Voz 1275 04:53 lluvias ocho grados en la Gran Vía

Voz 7 05:00 las familias de verdad salen de viaje pensando que ese es el coche no es nada

Voz 8 05:05 si salgo por eso las familias de verdad necesitan un seguros anda como el de Mapfre con el que tienes garantizado el servicio en carretera veinticuatro horas ante cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 0325 05:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:27 así SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:31 sólo unas pequeñas comprobaciones e apenas pero antes de empezar panteísta entrevistas bueno poco cerciorarse seríamos T Enrique Villarreal si dicen que no es menos cierto que dentro de su profesión se lo conoce como el drogas eso sí

Voz 6 05:47 se porque tampoco or por Rosa pide la pregunta este mismo activismo siempre por la legalización no esa esa cultura digamos de de la educación respecto no sólo digo que las sustancias psicotrópicas sino un poco por todo no a mí me bastaba con sí se hace usted responsable canciones como esta

Voz 1408 06:23 bueno es es como mía yo me tengo que para él era ir decir jo no que es de los alarma dictaminó

Voz 9 06:31 la tengo ahí como mía hay el cariño

Voz 1408 06:35 siempre transmitidas en la Suay en la calles

Voz 10 06:38 quienes Enrique regiones donde de cantar

Voz 1995 06:42 dos perteneció esté a una banda de rock durante treinta años fundamental para entender Estepa

Voz 1408 06:48 ahí no ya la música este país barricadas

Voz 1995 06:50 sirve para entender este país qué es eso cierto

Voz 6 06:53 pero bueno se hizo lo que se pudo

Voz 1995 06:57 por eso está Olivas un poco la más comprometida ya con esto terminamos las comprobaciones es cierto eso está Enrique Villarreal drogas pero posee usted una colección de pañuelos que haría palidecer al mismísimo Antonio Gala pues

Voz 6 07:10 Clemente cuando estoy no se no no los he contado tampoco me importa tanto el número y yo osados no medios y yo somos incompatibles no ha dicho siempre no me gusta la gente que no sabe qué regalar

Voz 1408 07:24 me regalan pañuelos un libro o no con lo cual me da igual

Voz 6 07:27 los familiares amigos lo tiene fácil ya te digo así tengo la casa esa imagen que sorpresa otro pañuelo

Voz 1995 07:38 bueno Enrique es una de las figuras fundamentales para entender la música de los tipos más interesantes del rock de Europa sin duda su discurso su forma de entender la música sus obligaciones enseguida hablamos de de lo que tú has hecho que sigue siendo actualidad hace un rato con el abogado de de de las familias que tratarle recuperar restos el Valle de los Kay todos con Eduardo y la situación es peor de lo que tú crees cuando empiezas jabalís todavía mucho

Voz 1408 08:03 pero

Voz 1995 08:04 empero antes de eso cómo es posible que un tipo que ayer estaba dándolo todo encima de un escenario esté a las once y ocho minutos de la mañana una hora menos en Canarias como un reto

Voz 6 08:14 lo bueno estaba doble la culpa la tiene memoria

Voz 1995 08:19 no es verdad lo del concierto de ayer en Madrid

Voz 6 08:21 o no una lucha un café bueno ganas también por un lado estar con vosotros y por otro la edad lo que te enseña a esa disimular bien de los estados de físicos el tú acabas bueno para la una y media estaba ahí

Voz 1408 08:39 tumbado en encima de la cama esperando a que el espíritu bajase al cuerpo no que Apple tú no te puesto una noche a pesar te recoge sala una vale pero hasta que el cuerpo empieza a volver a la normalidad pasa mucho rato

Voz 6 08:54 bueno acabo tan reventado que hoy también en la edad te enseña a sabe al espíritu para que baje cuanto antes

Voz 11 09:06 a dormir bueno segundos hablamos con drogas

Voz 2 09:49 sin polizario claro de esos

Voz 0793 09:51 ha ido bien amistoso pasajeros

Voz 2 09:54 en este sentido

Voz 12 09:56 sí a Le regalados billetes de avión al contratar su seguro de hogar celosos como un regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa Lucía punto

Voz 13 10:06 es buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía estamos cerca está seguro

Voz 16 10:17 Colita lo disponible a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI

Voz 13 10:23 treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 2 10:26 Bush lo que quieras

Voz 13 10:30 como los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo

Voz 1408 10:38 de tus deportistas favoritos luego lo tienes que sintonizar ir deportivo nada

Voz 13 10:44 lo mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 10:49 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 17 10:59 ella menos

Voz 18 11:00 bueno mire le llamó de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 19 11:07 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta de señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 20 11:20 si no hay respuesta de digo mente cuadriculada

Voz 19 11:22 ah el corazón que me corazón quiere

Voz 20 11:25 es que estoy muy

Voz 19 11:26 el Corán es porque te gusta no gustamos

Voz 21 11:37 aún no extrajo en un superen los ocho millones de usuarios crean un millón ciento veinte mil no sigan en cuenta más de quinientas treinta y seis mil personas en Feito tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas antes no esta aplicación Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechas pero queremos ser más a Cadena SER Kone

Voz 22 12:12 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 23 12:23 pues ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si ese moño

Voz 24 12:29 bueno los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 25 12:32 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 26 12:37 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 12:47 tú es que no te das cuenta Teramo muchas veces

Voz 13 12:49 aquí mirando made in Spain como dije exprimir yo

Voz 9 12:57 va a ser un largo camino juntos él y hipoteca naranja de ING con el parecer bruscas y cero de ir comisiones encuentra en ING punto es

Voz 2 13:07 me imagino que es la primera vez

Voz 27 13:09 todo el día y no aguanto más me duelen las piernas las tengo muy hinchadas yo estaba igual sentía las piernas muy pesadas hasta que prohibe Orkut con mis piernas son otras su eficacia está clínicamente probada para mejorar la circulación de las piernas al ser un medicamento con sólo un sobre al día gracias María me voy a mi Pharma

Voz 21 13:26 hacía menos de GSK rutinas para el alivio de los síntomas de la insuficiencia venosa leve en adultos lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico

Voz 28 13:34 en ya sabemos que buscas de lo bueno lo mejor y nosotros no tenemos te llevas una cifra muy potente y además dos líneas de móvil gratis pues espera que obtenemos más cositas te damos

Voz 10 13:45 dos smartphones también gratis estas de que se llama gratis el quince días sí sí al quince diez

Voz 2 13:52 Ben Wright Jazztel punto com

Voz 13 13:54 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militante un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres

Voz 29 14:04 digo una seta gastronomía y humor Marie dan perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 2 14:27 cada día habrá más encabezarán no hay más que esto origen Manzano Barreto a partir de ahí a nuestro puede aguantar así no podemos seguir este martes miércoles y jueves las pensiones paso a paso en una programación especial

Voz 1 14:42 Toni Garrido Carles Francino Angels Barceló

Voz 2 14:45 Abu conjunta expertos infectados uno de los problemas es el que más se preocupa mi contrato

Voz 13 14:49 bueno todos los españoles así no las tensiones paso a paso en una programación especial

Voz 7 15:00 cadena SER túnica relata

Voz 1995 15:07 vamos a hablar contigo de tu música de quién eres pero antes me gustaría Enrique me gustaría empezar contigo comentando una noticia que esta misma mañana contaba Pepa Bueno acaba de exhumarse una fosa común en Valencia de Alcántara en Cáceres en la que estaban enterradas al menos cuarenta y ocho personas ejecutadas por el franquismo y me gustaría que que escuchará la voz de la hija de uno de los asesinados

Voz 9 15:29 le

Voz 1408 15:41 las silencio cuando de la tierra está sorda Inquisición libro disco ah si sigue siendo fiel fíjate que Pinilla cuántos años

Voz 6 15:51 con los es del dos mil ocho dos mil nueve

Voz 1408 15:56 años pongamos si es verdad se la actualidad si siguen las impresiones que utilizáis siguen echando vigente completamente doce años después podría sacarlo hoy diciendo que su nuevo trabajo precisamente ambientado en todos aquellos que está luchando mismo

Voz 6 16:09 bueno yo todavía continuo con la tierra estas otra forma parte de cuatro pasos que tenía en la mente en la cabeza para llevar a cabo no fue esa la salida la de ese disco y su posterior gira el segundo paso es la entrada en institutos eco en acústico para hablar con los alumnos al respecto te contaban las historias de sus abuelos y abuelas tu desguazar las las canciones que se creaba ahí una conversación que fue una experiencia preciosa que eso sale luego grabado en un directo acústico bajo el sur el título en la memoria que lo grabamos en Zafra el pueblo de dulce coordinadora además bueno para mi cargo a Cáceres cita la columna La muerte lo lo tengo muy muy leído no sé de todos los rincones del país pero la entrada de la columna la muerte por Andalucía Extremadura eh al respecto el tercer paso bueno me viene lo Barricada tres me costó más hacer ese tercer paso casi dos

Voz 11 17:19 la teatralización versionar

Voz 6 17:23 canciones de la tierra está sorda para llevar a a casas de cultura hay teatros con una tres soy un en fin la historia que el otro día cerramos en Bilbao ya está está tercer pasó y el cuarto que es con un generador la fregona ETA el equipos tomamos lugar de de memoria tocamos

Voz 1408 17:45 se piensa ir a los sitios bueno lo lo estamos haciendo si yo yo llevo haciendo mucho tiempo con un acústica y tal no pero ahora me apetece que sea llegamos en grupo y se hablando hablando es grupo Enrique tú dejas una banda pero te juro ayer veis nueve este nadie es decir tú dejaste una banda pasa el tus tú mismo

Voz 6 18:09 bueno dejar dejasen pero voy a dejar que os dejáis dije dejémoslo

Voz 1995 18:15 empieza un camino en solitario buenos agencia solitario pero hasta el Orfeón Donostiarra y lo tuyo más o menos en número de gente

Voz 6 18:23 bueno la verdad es que antes era el veinticinco por ciento y ahora tampoco está solitario como como se piensa llevó con con sus con flaco y con el dirigí casi diez años desde que comenzamos a preparar el segundo proyecto de ordenanza como disco llegamos a él en ese momento y luego pues vuelta cada uno a su grupo y bueno pues pues las circunstancias no fueron así denominó al hay a la historia que quiero llevar a cabo el drogas pero con con propuso hoy va a ser así me gustaría contar con vosotros vosotros

Voz 1408 18:58 es decidir decidieron venir conmigo hombre cabal y ahí están que van a decir claro bueno que podía haber dado que no tiene aguantar meta

Voz 1995 19:08 Enrique ayer estuve en Madrid el dieciséis estará en Plasencia inmediato Alcazabilla el diecisiete de

Voz 30 19:13 marzo en Miranda de Ebro

Voz 1995 19:18 Enrique Villarreal El Drogas dejó hace mucho de hacer medidos pavimentar la mitología de su apodo pero continúa trabajando para agrandar su leyenda como una de las figuras más respetadas y más queridas de la música de este país

Voz 9 19:30 no

Voz 1995 19:34 Enrique contribuyó a construir el andamiaje del rock urbano de los ochenta enfrente de Barricada y mantiene la militancia de su oficio convertido en uno de los creadores más prolíficos e interesantes además en tipo profundamente entrañable Enrique así que debe permitirnos que que te diga la verdad todos somos contingentes pero escritura es necesario sería muy difícil explicarnos los y explicar los divos Veinte años de música de ese país

Voz 1408 19:58 sentí yo creo que no se me parece bonito es todo turbia con aquel que debe ser la medalla al mérito del trabajo sin perder

Voz 6 20:10 contario a corto medalla nos coge las que no tiene que hay detrás de lo que tú así hecho la bueno de precisión de las palabras de la ponencia cuando las buscaba que es un trabajo muy

Voz 1995 20:22 lo que tú has hecho durante muchos años bueno ha dedicado

Voz 6 20:24 una cosa que me gusta en un país donde es muy complicado todo es todo sino fíjate menos mal que no me dio por estudiar científico no digo que volviese no pero imagínate estudias tal y luego te tienes que ir fuera o o no estudiar votar y quieres vivir pero no puedes ir te tienes que hay puede pero estuvimos tocando en Edimburgo y aquello fue una excusa para la reunión de la cantidad españoles que allí Sanchinarro a buscarse la vida no no sé se mi vida es un lujo oí me siento en débito digamos con con el público que hace que que yo viva esto

Voz 1995 21:02 si yo de verdad que no quiero que sea un ejercicio de nostalgia pero cuando miras atrás y ves todas las cosas sea puestos todas perdón cuando miras atrás y ves todas las cosas que han pasado cómo ha evolucionado para bien para mal porque ese momento hablábamos de cómo las ciudades evolución si no tenemos claro si Pavía no normal mal pero cuando ves como siete informado la música que siempre ejemplos de de una de las industrias que mejor ha sabido entender los que peor en su momento pero finalmente tú ves a las grandes bandas que han entendido muy bien de qué va esto va de sinceridad que va de contar y hacer un trabajo honesto besa el otro día veíamos a a Metallica por ejemplo esos tiempos han entendido muy bien literalmente han vivido lo mejor de la música y los tiempos más oscuros con toda la piratería con nadie apoyándoles quieren tendido muy bien de qué va esto por fin a tuyas una industria que salta muy bien a la realidad sea la que sea

Voz 6 21:55 bueno posiblemente la industria yo no tanto porque me dedico a sacar discos bueno la anterior fue triple el próximo que estoy trabajando es cuádruple os ha cuando no dicen Hot un negocio por dinero no sé si es es imbécil pero se ahí bueno hallando como perder dinero sí bueno yo realmente ya te decía antes lo de los números y me gusta vivir de esto y bueno en en eso estamos pero tampoco Mi mi finalidad en fin trata de acaparar no sé yo lo que sí me gusta acaparar son experiencias con la gente que me rodea participando en canciones que componen Hoyo y ver cómo se hacen más grandes cuando otra gente mete el instrumento en medio no

Voz 1995 22:45 esa y cuando por ejemplo himnos como esto es un himno

Voz 10 22:53 lo que es la canción salgo me vas a poner a Marta Sánchez estaba un poco

Voz 1408 22:57 lo Rosso quieres escuchar pero no lo ponemos después hay hay hay nada esto es un himno hablamos antes de la las canciones esto ya no es tuyo están mira este este este esto es de sus pertenencias esto como Las Meninas de Velázquez patrimonio común amigo

Voz 10 23:30 si no lo mando si uno se alegra de las

Voz 1408 23:36 no es que es imposible escuchar estos

Voz 10 23:42 incluso venirse no me digas antes de que el sol me diga

Voz 1408 24:01 esto tú nadie Si yo creo eso de yo no digo y me vengo arriba saltando no es normal ir yo creo que son algunos cosa que marque la vida no desveló muchas canciones

Voz 6 24:13 conciertos y carácter policialmente lo músicos más que otra cosa están haciendo carteras como carreteras mejor o peor ya forma parte de tía así que me gusta es que me gusta mucho todo lo relacionado con el oficiosa me gusta hacer carretera porque sé que voy a llegar a un lugar para tocas no que es realmente el protagonista de esa noche en en ese lugar y ahora encima llevo viajando con mi socia pues desde que sucedió lo de barricada trabaja también con con nosotros me suelo ir un día antes a los lugares veo los sitios de día que no conocía aprovechas

Voz 2 24:58 de paso le llevo a ver a aclararle pues ha querido dar una fosa

Voz 1408 25:03 que ETA de vamos los dos

Voz 6 25:07 sí me se la historia sucedida le cuento

Voz 1408 25:10 la quise como muy bien también ante sí a mí me parece ya los bares actitudes saludó al que hombre Enrique lo de siempre por lo más remoto bar de la pedanía Manzanera brillante saludó hombres donde rigen el pómulo

Voz 6 25:24 la verdad que entró poco a los bares a pedir un botellín de agua o o echar un piso en fin para obtener piel sale más bueno no no me no me importa en exceso pero es así es así

Voz 1995 25:40 si podíamos tuvo unos años muy intensos y luego ya dijimos pues los siguientes vamos a tal más tranquilo se se la explicación de

Voz 6 25:49 ya veo la diferencia que puede haber de una de un pueblo a otro en fin antes quizá te metías en un Bari no sabías muy bien dónde estabas llegabas del bar al hotel no sabía si da el número de la habitación era el de hayedo es que lo que pasa

Voz 1995 26:06 con un buenas noches Burgos estando en Plasencia ha pasado

Voz 6 26:10 no no me ha pasado pero apuntó alguna vez entonces porque antes de que me pase he dudado no he dicho ya está

Voz 1995 26:20 ahí se nota la maestre de cuando hay que cuando hay que haya bueno esto ya son algunas de las colaboraciones más extraordinarias con músicos a muy distintos por ejemplo te hemos escuchado con Fito

Voz 1408 26:58 el dinero que son muy interesante esa titánica tarea de estar al día todos los días y consultas Iker lo más sino que también estarás constantemente escuchando nuevas cosas Nuevo Mundo nuevas bandas escuchas adolescente no soy tan

Voz 6 27:25 desguazado o de su bastante como antes no te escucho canciones y luego y no no me quedo con los nombres de los grupos pero bueno en concreto escucho los nuevos de los de los viejos vieja que queda Patti Smith o de Tom Waits pero podemos ahora estoy un poco enganchó con Kaiser orquesta a este tipo de música dance Emir Kusturica define ese de esa estética

Voz 1408 27:54 sí porque estoy adentrando un poco ese tipo de sonoridades hacía de todo el universo eslavos interesantísimo hay una música gitana maravillosa además rítmicamente asombrosa con con lo que hacen con una tormenta sí así es interesante pues recibí sí

Voz 6 28:16 luego bueno en una de las partes que estoy preparando el cuádruple disco y en fin va por ahí digo siempre son puntos de referencia así más y y el el vocabulario el un fardo que me tal entonces bueno pues empleos expresiones que no me importa a que no peguen en y en el párrafo donde está el metidas pero procuro darle un giro pues no sé hicimos vena en el última policiacos parece que se entiende aunque no quiere decir nada

Voz 1408 28:49 ahora no un poco este historias canallesca no digamos no Enrique va a estar el próximo viernes emplazó Plasencia el sábado en Miranda de Ebro y a partir de ahí al luego ya sienten ustedes porque te quedan todavía unos unos cuantos edad empezamos a hacer festivales porque esta foto

Voz 6 29:05 mató Rickman blues lo envió terminó este fin de semana que hacer festivales y en octubre noviembre para más o menos un año para ir dando los últimos retoques al próximo trabajo grabar

Voz 1408 29:23 en fin esquinado esto es una tarea a final empieza son un disco cuatro mejor salimos muy bonito es dianas es Cesar Manrique Villarreal es drogas simple un placer no tengo muchísimas hace solventarlo con vosotros siempre es un placer se nombrase racial

Voz 13 30:07 cadena que hay seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizaron once consulta condiciones semiene directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero Línea directa una compañía Bankinter

Voz 15 30:35 sí

Voz 31 30:38 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección

Voz 13 30:44 por Hoy por Hoy arroba Cadena SER

Voz 31 30:46 el punto com

Voz 7 30:50 la filosofía no es una lista de nombres LOC Hume Adam Smith Descartes Spinoza

Voz 32 30:57 a la Smith pensamos son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas es hoy que es la vida en la única certeza es soy mortal de esa de esa condición de mortal es de donde parte cualquier otro pensamiento posterior

Voz 9 31:15 Irene Lozano piensa allí existe todos los martes la venta Carles Francino

Voz 10 31:23 cadenas

Voz 13 31:28 que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho

Voz 2 31:34 ha sido como como lo he dicho

Voz 21 31:35 pero es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da tanta

Voz 2 31:38 entre iguales bazofia pura bazofia pura estas declaraciones bazofia pura me parece de una bajeza me parece bien que den explicaciones porque esto sus pues que ya basta de tanto ocultismo ya Basf fue antes tiene que esa comisión parlamentaria las la carrera

Voz 13 31:59 cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló a la Cadena Ser se abstiene de acero

Voz 33 32:08 en eso comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 34 32:16 en Antena libros de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 7 32:28 corren nuevos tiempos

Voz 13 32:30 en fin vamos a escucharnos

Voz 35 32:42 por qué será que no escurrimos tampoco el regalo del Día del Padre será porque sabemos que el el regalo le da igual a él le da igual un descapotable rojo o negro un chalé con piscina de riñón o con piscina olímpica

Voz 36 32:53 a ustedes qué les da igual este lunes

Voz 6 32:56 diecinueve de marzo sorteo del Día del Padre

Voz 36 32:58 Lotería Nacional quince millones de parecer

Voz 6 33:01 o no

Voz 23 33:04 pues ayudarle llamaba porque quiero si ese moño

Voz 24 33:10 en a los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 25 33:13 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalado

Voz 26 33:19 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 22 33:29 mujeres que es mi madre

Voz 1408 33:32 esta semana del bricolaje y hasta el diecinueve de marzo lleva una mirilla digital electrónica por sólo cuarenta y nueve euros

Voz 32 33:41 esta hay muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Brickell

Voz 10 33:44 más de sesenta tiendas muy cerca de aquí

Voz 37 33:47 no

Voz 32 33:51 quieres que la primavera entre en tu armario unit marque demodé en Hipercor del atrae con los diseños más actuales para toda la familia Tous básicos más esenciales zapatos y complementos acércate te estamos esperando unit más que un buen precio en Hipercor

Voz 21 34:08 soy Álvaro de Carlas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos ITA las instalamos gratis K kart la red quita encarnadas punto es promoción válida hasta el veintidós de abril consulta condiciones encarnadas punto es cuando suena esto

Voz 1408 34:27 ruge

Voz 9 34:28 Coltrane

Voz 11 34:32 poco que decir

Voz 2 34:36 el que escucha este martes

Voz 9 34:38 son las ocho y cuarto hora menos en Canarias los en el Deportivo B es del teatro de los

Voz 2 34:51 sueños no

Voz 1995 35:00 once y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias Juanjo Ruiz Buenas de nuevo

Voz 38 35:04 hola Toni muy buenas en Jazztel saben lo que se siente cuando está ardiendo tu serie favorita en el móvil y de repente te quedas sin datos esto puede pasarte un martes y trece o cualquier otro día bueno pues para que no te pase lanzan el depósito de migas donde te guardan los megas que no use es para que los disfrutes al mes siguiente la contrata la fibra y el móvil conoce gigas de Jazztel y activa al depósito de megas a también

Voz 39 35:27 ahora te llevas un smartphone y una tablet gratis que son lo más llama ya también gratis al quince sí sí al quince X o entra en Jazztel punto com

Voz 30 35:40 cuando éramos niños cantábamos esto metros

Voz 1995 35:47 llegué a conocer esta canción porque con el paso del tiempo este Gabilondo se ha empeñado en demostrarnos que todo está en los documentales

Voz 40 35:55 y no tenemos cantantes

Voz 30 35:58 estuve unos días no falta mucho para que alguien haga la canción para esto es un mundo interesantísimo cuando empiezas a escarbar un poco

Voz 1995 36:07 hay un documental para cada afición sino me gusta fumar en pipa mientras voy subiendo una colina

Voz 30 36:14 bicicleta hay un no lo lo vi el otro día muy bueno te recomiendo

Voz 1995 36:20 la semana pasada por cierto no recomendar este ilícito tienen ocasión valor es un documental ganó el Oscar en esta en la plataforma Netflix llama Ícaro y habla de dopaje y no te crees lo que va pasando ah es un tipo que decide empezar a doparse para demostrar como un un deportista va a mejorar sus marcas hasta un veinte por ciento y va a competir en una en una prueba a mejorar su marca pero mientras invita a tres empiezan a aparecer personajes alucinantes convirtiendo en una un placer

Voz 0793 36:50 trama de espías Room

Voz 1995 36:53 pero no es digo deberías en fin si tiene oportunidad de lo sigue las esporas recomendación de que nos vas a hablar

Voz 0793 36:59 pues yo creo que era necesario hablar de feminismo porque es de lo que se está hablando en las calles tu a masajista ahora de feminismo basal panadero te habla de feminismo yo hoy os voy a dar herramientas para que vuestra conversación sea más consistencia me he visto un documental que está en Netflix que se llama mis representa desde muy pronto las niñas reciben el mensaje de que lo más importante es el aspecto que tienen que su valía dependo de eso y los niños reciben el mensaje de que eso es lo más importante las chicas lo vemos en los feos en las películas en los programas videojuegos donde quiera que miremos así que no importa que más haga la mujer importan sus logros de la seguirá valorando según su aspecto Tiago pues es lo que es la premisa la premisa pero se centra sobre todo los medios de comunicación qué responsabilidad tienen los medios de comunicación sobre el machismo que existe hoy en día los medios de comunicación son un espejo son responso cables empieza a dar ejemplos como trescientos quinientos ejemplos de que efectivamente eh hay un machismo impresionante en los medios de comunicación pero no se queda solamente ahí va más allá qué repercusiones tiene esto en la calle en el día a día

Voz 21 38:15 yo M in la imagen de la belleza es más

Voz 0530 38:18 crema inalcanzable que nunca antes la perfección alcanzara con maquillaje y un buen peinado pero ahora esa imagen puede ser absolutamente perfecta con los ordenadores ya nunca vemos la imagen de una mujer considerada bella que no había sido tratada por ordenador para que parezca inhumana mente perfecta y a las niñas se les anima para alcanzar esos ideales en edades cada vez más temprana acaba midiéndose si algún su estándar imposible

Voz 1995 38:44 me gustó mucho esa expresión sino humanamente perfectas

Voz 0793 38:47 claro esto cinismo encierra encontrose va va acompañado de unas imágenes de cómo retoca una imagen una fotografía de una chica que es una chica guapa normal de la calle que de repente se convierte en una belleza inhumana entonces claro qué pasa que las chicas quieren ser algo que no existe y no sólo eso los chicos de la calle juzgan a las mujeres según unos estándares que que no existen que no son reales y entonces se produce una frustración de un malestar increíble en las mujeres especialmente en las más jóvenes que lo sufren una barbaridad acabo Yanguas lengua hermana pequeña ahí ella ella hace cortes

Voz 0325 39:23 ya hace cortes porque se meten con ella en el colegio porque no tiene el cuerpo perfecto y es muy duro para mí verlo que pueda hacer para que los medios de comunicación dejen de hacerle daño enviar mana pequeña cuanto tiempo va a pasar antes de que algo

Voz 1704 39:34 que haga algo ilegal las sambenito hay que bucear

Voz 1995 39:39 pues es una buena pregunta cuánto tiempo va a pasar

Voz 0793 39:42 pues bien

Voz 1995 39:43 creí que me pasara para porque todos estamos de acuerdo además unidades donde esa sensibilidad está está especialmente a flor de piel en los imágenes vuelve a repetir porque me gusta mucho el término inhumana veinte perfectas como ejemplo pues no son los mejores compañeros desde luego

Voz 0793 39:58 en el documental que es estupendo maravilloso lo recomiendo muchísimo

Voz 1995 40:02 es representa

Voz 0793 40:05 eh participan mujeres famosísima que aportan su granito de arena tenemos aquí en la Davis Jane Fonda Condoleezza Rice Katy Kubrick que fue la primera periodista mujer que presentó los informativos nacionales en solitario en Estados Unidos esto pasaba en dos mil seis Si esta es la lectura que hicieron los medios de comunicación sobre el hecho de que una mujer presentara por fin los informativos para en recuerdo cuando me llámanos reporteros preguntándome sobre

Voz 41 40:31 de qué pensaba acerca de la primera presentadora inevitablemente la pregunta que hacían era que cree de esas piernas cree que enseñaba mucha pierna y la chaqueta blanca no fue un grave error todo eran observaciones relacionadas con su aspecto himno con el contenido Eurocopa of Pedró

Voz 1408 40:48 qué bajón sea es un bajón muy serio pero esto ocurrió el año dos mil seis

Voz 0793 40:54 sí sino que antes ayer antes de antes de ayer bueno el documental es importante matizar los del año dos mil once es muy muy anterior a todos los movimientos muy todo todo lo gordo que ha pasado durante el año pasado y este año se nota un pelín el discurso Se nota un pelín antiguo al se nota parece que no pero ha pasado muchas cosas

Voz 1408 41:15 ahora dicen sí y que ahora tiene

Voz 0793 41:18 verlo y lo entenderéis lo entenderéis un pelín antiguo pero es fundamental verlo porque te enseña a mirar la televisión con un ojo diferente porque estamos dando por hecho cosas que que no tenemos que dar por hecho porque estamos acostumbrados a verlas las Toronto

Voz 1995 41:31 las cosas se había o tantas cosas que incluso en estos años desde dos mil once el foco Llanos ante está la televisión sino también en las redes sociales que vuelven a transmitir no sé si retroalimentan ocasiones pero vuelven a transmitir una idea equivocada de lo que supone

Voz 10 41:46 ser hombres mujeres la belleza

Voz 1995 41:48 en los estándares no solamente la televisión los medios sino también ahora las redes sociales bueno justo algo más me representa los grados próximas ha visto echasen

Voz 0793 41:56 pone ha visto uno de una mujer súper mujer de las que tenemos hoy en día una en teoría una de las de las heroínas de actuales que curiosamente tiene un discurso porque el digo curiosamente porque no no lo parece se ella es Lady Gaga y Netflix hace unos meses

Voz 42 42:12 eh ha ha estrenado un documental

Voz 0793 42:16 eso sobre ella se llama Gaga Fight For Two el típico documental de seguimiento a una estrella pose de día está acompañada de un ejército de personas que le hace la pelota por la noche llora porque está más solo que Kung Fu pero su discurso feminista es interesante vamos a escuchar

Voz 43 42:33 los productores se comportan en plan no sería nada sin mí especialmente con las mujeres son hombres con tanto poder que pueden someter a las mujeres de una manera que nadie más puede hacerlo tienen todo lo que quieren cuando quieren cocaína dinero champán chicas las chicas más buenas que has visto en tu vida entonces llegó hoy ocho de cada diez veces me meten en ese saco esperan de mí lo mismo que de esas chicas cuando lo que tengo para ofrecernos para nada eso yo no estoy aquí para esto no soy un cajón para tu dolor

Voz 44 43:01 en ese desnuda metafóricamente en el en el

Voz 0793 43:07 el documental vemos un una a Lady Gaga sin sin caché

Voz 2 43:11 tras encima no de repente besa a una

Voz 0793 43:13 es que es muy vulnerable muy segura se abraza a su padre como si fuera un koala antes de cada actuación dan muchísima ternura y es una mujer que demuestran el documental que necesita desesperadamente que la tomen en serio de una vez

Voz 9 43:26 el fuego

Voz 2 43:28 sólo quiero componer y hacer a la gente feliz ir de gira a formar una familia y nunca podría hacerlo todo bien al mismo tiempo cuando miré a la Cámara hoy Ivy la expresión muerta de mis ojos por qué crees que me asusté tanto porque lo puedo ver ahora no necesito un millón de pelucas y todo este rollo para decir algo con peluca dice filetes dices sí

Voz 1995 43:49 bueno tiene sentido esconderse tanto tanto tanto que es un personaje porque eres demasiado fuerte a la hora de afrontar la situación en la que interesante si es muy

Voz 0793 43:59 Teresa de pero curiosamente lo que también te enseña el documental es que a pesar de ser súper insegura la tía tiene un par de ovarios es una líder magnífica toma decisiones sobre absolutamente todos los detalles del proceso creativo Ésta es ella durante los ensayos de la actuación en la Super Bowl lo tiene clarísimo

Voz 2 44:18 eso me distrae mucho que las cosas no están bien para mí no puedo actuar hasta que todo esté perfecto porque sino solo estoy corrigiendo errores si cojo la guitarra y tocó la nota incorrecta delante de cien millones de personas la culpa es mía no importa que haya acabado otro es mi nombre Smiley

Voz 0793 44:36 a mí me vengan John oral no le había hecho mucho caso esta mujer

Voz 30 44:40 según mental me ha me ha muy interesante que llame especialmente el de diga es muy interesante muy el proceso creativo tiene interés muy rápido en llevamos al último que hemos has visto bueno

Voz 0793 44:51 documental este hay que verlo seas mujer hombre perro salchicha o extraterrestre osa este documental pide a gritos que el que lo veáis vamos vamos a descubrir uno de los grandes misterios de la de la historia política reciente cómo es posible que que un hombre

Voz 45 45:09 como como Donald Trump eh

Voz 0793 45:11 con con esa arrogancia todo lo déspota que es con ese pelo haya conseguido salir presidente de los Estados Unidos pues bien la clave está en Roger stone el es el asesor de Donald Trump es el hombre en la sombra

Voz 46 45:27 mire en el mundo de la consultoría política hay mucho

Voz 2 45:30 pero realmente no hay nadie

Voz 46 45:32 ese como área de Troya es Roger SL

Voz 2 45:35 Gamble siniestro de la política americana no es que sea ahí no era sino un maquiavélico o lunático cada momento clave de la historia reciente de Estados Unidos

Voz 1408 45:49 Roger Stone quién hombre

Voz 0793 45:51 don es el título del documental precisamente quiénes Rogers Tom está en Netflix Inc es una especie de Rey Midas una especie de Yago de Otelo Un ser súper maligno que está en la sombra moviendo los hilos y además lo mejor de todo es que tío Se ha escrito un decálogo de normas sobre cómo ser el más maligno del mundo y quiere dejar como legado al al planeta Éste es el tesoro que nos deja

Voz 47 46:16 esto lo arregle todo en son cosas que he aprendido en la vida Iker quiero pasar a los que estén interesados en mi oficio en cualquier otro porque son totalmente aplicable ha mirado unas reglas de Stone por ejemplo es mejor ser infame que no ser famoso Sirera

Voz 13 46:33 siglas de Ston una de ellas es negar navegar negar los medios funcionan así hijos son malvados lo son vagos o amigos y si entiendes eso puedes hacer lo que te dé la gana

Voz 47 46:44 de las reglas de Stones es que el odio es un motivador más poderoso que el amor porque lo es

Voz 30 46:51 bueno él las reglas es todo

Voz 1995 46:54 hace unos en la aplica escuchándole piensas que España tenemos que ser infames mejor que no se es famoso

Voz 0793 47:01 es un ejemplo a seguir además estoy escuchando esto huele como a Donald Trump no hoy no les

Voz 1995 47:05 el tufillo bueno ahí lamentablemente si en que hoy Donald Trump está precisamente en la Hambrán visitando muros pilotos para elegir el que supuestamente va a pagar México

Voz 1408 47:16 y que el va a construir la la frontera pero te dejamos este tienes un largo trabajo esta semana tienes que seguir buscando más toque esos documentales que iban a iluminar nuestra vida sea la que sea estoy hablando muchísimas gracias

Voz 2 47:31 Toni Garrido

Voz 13 47:33 lo que hay un seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y también los mejores servicios que el precio más competitivo para vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero Línea directa una compañía Bankinter

Voz 21 47:58 hay que te pasa en pleno un dolor terrible yo uso de distraen de distrae

Voz 0325 48:04 Pray con Benzo caiga de laboratorios piñas de una solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes Ciencias del spray lee las instrucciones de este médicamente con su texto en más gritos

Voz 23 48:16 bueno ayudarle buenas llamaba porque quiero si esa moño

Voz 24 48:21 en a los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 25 48:25 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 26 48:30 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 13 48:45 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Beit arroba Hoy por hoy

Voz 9 48:51 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 2 48:58 y no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y cuarto el primer repaso a la informar

Voz 10 49:06 donde el día algunos fallos en la gestión del temporal mareo florido fuera sus buenas noches Ángels varillas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis verán alguna responsabilidad al Gobierno no

Voz 13 49:15 desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 2 49:30 salud doctor Brito que le pasa a este Real Madrid

Voz 0325 49:34 sonido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 2 49:38 mira con Rajoy habló alguna vez de fútbol

Voz 1 49:41 entre sorprendería lo lo mucho que sabe de economía te puede costar un jugador de las características

Voz 2 49:48 música de Manuel de agradezco mucho este saquen el David es un placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes Griezmann

Voz 13 49:58 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 2 50:01 así pues vamos a hablar de todo libre todo un poco pero en El Larguero con Manu Carreño nos también en El Larguero punto es Arenas

Voz 37 50:15 tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 48 50:19 el gran apagón tercera y última temporada con Macarena Gómez Israel Elejalde

Voz 13 50:26 Juanra Bonet Adriana Navarro

Voz 48 50:28 Nancho Novo

Voz 19 50:32 Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 7 50:35 qué ganas me encanta el gran favorito puedes escuchar escucharía

Voz 13 50:40 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo que ocurra el gran

Voz 0793 50:45 pago

Voz 33 50:49 la narración de una noticia conflictiva o polémicas requiere del uso de al menos dos fuentes independientes entre sí

Voz 34 50:55 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 13 51:04 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 1408 51:11 la óxido de Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defiende de esos depredadores sea

Voz 2 51:19 los Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 49 51:32 corren nuevos tiempos

Voz 33 51:49 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis de usted agenda de servicios útiles

Voz 0127 52:04 buenos días la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria asegura que un consumo moderado de carne de vacuno no incrementa el riesgo cardiovascular si se escoge escogen piezas magras Se retira la grasa antes de cocinar las por consumo moderados entiende cuatro raciones a la semana de unos ciento cincuenta gramos cada una los médicos recuerdan que los nutrientes que tiene este tipo de carne contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso muscular son beneficiosos también para la piel para la vista

Voz 33 52:30 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 0793 52:36 después de darle toda la boda de ver Tévez

Voz 0325 52:39 pido como un pingüino subido el carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo Le dices que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 32 52:51 porque me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá

Voz 39 52:55 tienes a tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre

Voz 7 53:10 hoy es martes y trece Martes y trece

Voz 1704 53:16 el cántabro que diga lo que diga una cosa bonita digo que como yo de empanadillas unánime muestra le digo Moya enfrían achican que no lleguen bien y me quedé sin escucha en ganaré más Ben Stiller Pradilla tienda Emily con con con encarna Ica amanecer comete Tamayo haciéndola chico

Voz 1995 53:35 buenos todos los fines de año donde siempre siempre siempre coincidía el fin de año con Martes y Trece Sergio Castro muy buenos días

Voz 51 53:42 qué tal es imposible dar una generación que hoy somos los cuarenta o que lo supera que esto no le provoque

Voz 2 53:47 más que una risa una emoción un regreso al pasado a la mezcla de sonrisa

Voz 51 53:53 si hoy puede que no haga mucha gracia pero entonces estábamos en mil novecientos ochenta y seis cuando la televisión seguía una fórmula más o menos recurrente grababa el programa definido

Voz 1995 54:01 yo no siguen en mil algunas siguen emiratí

Voz 51 54:03 es es el correcto entonces grababa el programa no había ninguna otra televisión y la la evacuación de éxito era un montón de gente cantando la canción Un poco de moda de ese año y una suma más o menos quizá de sketches e plagados por ahí imparte situarse tenía previsto hacer un sketch sobre una parodia del Portal de Belén impidió un cordero vivo pero ese cordero nunca llegó así que tuvieron que improvisar esto de la empanadillas haciendo una parodia una famosa periodista de de la noche y así se consagraron como hicieron de repente en un mito capaces de hacer cosas tan emblemáticas míticas como es

Voz 1704 54:38 fue la de falta que os pero ya lo han visto se dio mucho a esta canción como no se vendieron perro aproximadamente

Voz 52 54:46 bienvenido Mendez le mandé a brindar por puesto pata está empezando ahora mismo patrón de una gira por Soria

Voz 21 54:56 que te jodan

Voz 2 55:02 Sergio queremos una pero aprovechemos

Voz 1995 55:05 a poner esto que este este martes y trece

Voz 1408 55:08 a tres millennials de veinte años no les

Voz 51 55:12 a la menor gracia vemos sus expresiones

Voz 1408 55:14 ahora vemos una cabra para bosnio revive de moralidad una gira por Soria

Voz 51 55:22 la es es así ir por ejemplo yendo más allá si tú me preguntas qué cosas de las que hizo en Martes y Trece que es una manera de repasar el momento de una época de una historia concreta de España

Voz 13 55:32 hoy se podrían evitar pues algunas no

Voz 51 55:34 templo si escuchamos esto que entonces hacía mucha gracia que nadie se quejó que nadie alzaba la voz pero es que eran otros tiempos

Voz 1995 55:41 luego

Voz 53 55:44 tu