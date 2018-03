Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 andas ni Pay ni júnior y al que la y Philippe en Río no dicen Bay Pay Pay Pay algo

Voz 2 00:07 este el problema vivo fue encontrado nada aquí está pasando en nuestro equipo

Voz 1372 00:18 alegría Ortuño tal pero bueno yo creo que merecía la pena escuchar la voz de Neil aquello que tiene su hijo un futuro

Voz 1940 00:25 en el París Saint Germain pero esa frase no acabo de entender bien que tiene un futuro tenía tenía al lado estaría muy jodido hay futuro pero bueno dejará

Voz 1684 00:36 a haber más cositas que queda claro Xavi ha marcado su primer gol en la Champions League asiática como Hernández palabras el médico del Bayern de Múnich en su día dimitió por conflictos con Guardiola considera Guardiero una persona de poca confianza en sí mismo y que vive con temor ante la posibilidad de perder poder y autoridad además según

Voz 1940 00:53 les confirma que no será médico del Manchester City se puede confirmar al cien por cien incluso eh Harry Kane tiene dañado

Voz 1684 00:59 los ligamentos del tobillo y trabaja hasta el mes de mayo según anuncia Mirror para finalizar veo por aquí una noticia relacionada con el fútbol asturiano se disputaba en unos días el encuentro entre el Llanes B y el llano dos mil de categoría alevín que estuvo parado durante casi cuarenta minutos a causa de que en una trifulca al final un futbolista local acabó tragándose la lengua Pedro expida lotero asumió el riesgo de meter los dedos en la boca para evitar que ese tragarse la lengua hoy posteriormente le reanimó

Voz 1940 01:28 así que hay que decir que pero bueno pida lotero es el hermano de un ex

Voz 4 01:31 pero de la vida real o un héroe hay anónimo ser un héroe estar más afortunado uno algo más acertado

Voz 1940 01:38 bendito sea Dios eh

Voz 5 01:40 aquí la ronda hasta que yo dice

Voz 1940 01:43 la prensa en el diario As el Sevilla de los sueños Beyeler firmó la gesta en Old Trafford enmarca Big Ben el Sevilla de los dueños conquista Old Trafford con dos goles de Benger estará en cuartos en Mundo Deportivo salto a cuartos el Barça con Messi de regreso tras ser padre a eliminar a un Chelsea que no se da por vencido en el Sport Força Barça el Barça con Iniesta recuperado confía en la magia del Camp Nou para superar al Chelsea pasar a los cuartos de la Cham

Voz 1372 02:10 Manolete que nos trae cogen va por ahí

Voz 1169 02:13 empecemos por Champion porque pese a todo lo que hemos hablado de esta competición vuelve a ponerse muy encima de la mesa el proyecto de una Superliga europea

Voz 4 02:25 ah yo bueno

Voz 1372 02:27 los encargados de las imágenes de venderlas en un proyecto

Voz 1169 02:32 que están metidos todos los equipos importantes de Europa el único problema que les pueda pasar lo que le pasó el anterior vez

Voz 1372 02:39 de UEFA decidió ponerles y apuntaron estoy durante cuatro años ninguno olió la semifinales de esta competición pero lo de aquí el PSD que se vayan olvidando porque bueno yo el Barça muchos menos porque no en todas cosa me ha asegurado ahora mismo Javi Blanco que se ha comprado un chal vencen más de ocho millones

Voz 0027 03:00 venga a justo con lo cual parece complicado

Voz 1372 03:02 lo que pueda aparecer

Voz 1940 03:06 alumbra tu casa sabes la canasta esta que tiene el jardín

Voz 6 03:08 jugamos así toda la mañana en bueno del Rais ahí

Voz 1940 03:11 no sólo deporte hablando de un jugador que oyen

Voz 1372 03:13 hemos visto leen ya el central del Sevilla es el que quieres llevar su el Barça como recambio de un Titi que Mourinho lo tiene muy cerca de cerrar la operación luzca Vázquez echó el jugador que al Bayern Munich ve como el recambio ideal para arriba allí que ya está viviendo su última y bueno jornadas no han temporadas en Ammán Bayreuth él alternativa que están manejando el Madrid para ofrecerle la Juve a ver si les pilla en un momento tonto y a Sergio Rico cada día gusta muchísimo más de lo que ha hecho

Voz 0027 03:51 Artigas hacer señor De Gea para llevarse

Voz 1372 03:54 lo Unite De Gea les van empaquetadas al PS lleguen cuanto quiera y Fernando Llorente parece ser que vuelve al fútbol español porque el Tottenham no pues hola lema que eso ya no ya para mañana no a esta despista no está Dani tanto que sea el compañero de Aduriz es verdad hay un hay treinta y uno Larguero bonito eh con el Sevilla ahí celebrando qué bonito a ver si mañana contamos lo mismo con el vas a única pena lo ve Mourinho

Voz 7 04:26 bueno sí

Voz 1372 04:29 la muerte de nunca puede ser completa un ahí

Voz 1940 04:32 treinta y uno hoy ha sido una buena noche mañana esperamos que sea mejor ocho y cuarto Carrusel y aquí estaremos luego en el larguero hasta mañana

Voz 8 04:42 claro

Voz 9 04:59 pero las seis de la mañana a las cinco

Voz 1727 05:01 Canarias

Voz 1940 05:15 a mí me

Voz 11 05:22 no es la voz del ordenador y que desde hace décadas permitía al científico Stephen Hawking seguir divulgando su gran

Voz 1727 05:31 pasión la física hasta esta noche Hawking ha muerto a los setenta y seis años en su casa de Cambridge en el Reino Unido según ha confirmado ya su familiar El Mundo se despide así de una de las mentes más brillantes de la segunda mitad del siglo XX Premio Príncipe de Asturias entre otras muchas distinciones y que nos acercó los misterios del Universo como la radiación que emiten los agujeros negros y que lleva su nombre le detectaron esclerosis lateral amiotrófica ELA con sólo veinte años ya ha convivido con la enfermedad hasta ahora incluso haciendo

Voz 11 06:04 a gala de un gran sentido del humor profesor Hawking es un honor y un privilegio conocerle señor

Voz 1727 06:15 no le importaba que lo perdieran en el cine en las series en televisión si con eso la ciencia entraba en todas las casas se va a un científico un divulgador y un ejemplo admirable de superación qué tal estaban muy buenos días y aquí en España el Gobierno llega hoy al Congreso arrastrando los pies para hablar de pensiones la presión de la calle la ofensiva parlamentaria de la oposición no le han dejado alternativa a Rajoy que comparece a partir de las nueve de la mañana ya veremos si con alguna iniciativa bajo el brazo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se cuidaba mucho ayer de dar alguna pista mañana se trata

Voz 1727 07:02 seguros sobre los grupos de la izquierda parlamentaria no esperan que Rajoy tome la iniciativa lo decían anoche en Hora veinticinco entre otras la socialista Magdalena Valerio

Voz 0027 07:19 llega además a tres días de la gran movilización que

Voz 1727 07:22 para los pensionistas para exigir que sus pensiones se actualicen al ritmo de la subida de los precios así que en Unidos Podemos creen que Rajoy sólo va la Cámara para intentar aplacar la protesta Yolanda Díaz

Voz 12 07:33 sí que creemos que va a intentar confundir sobre todo neutralizar las manifestaciones que se prevén sea un fuertes el el próximo sábado día diecisiete

Voz 1727 07:45 habrá que ver qué traje se pone hoy ciudad danos si el de azotar a Rajoy o el de muleta del Gobierno ayer de momento hizo lo segundo y unió sus votos a los del Partido Popular en la Mesa de la Cámara para impedir que se levantará el veto de Moncloa una iniciativa de Unidos Podemos que pedía actualizar eso las pensiones con el IPC Toni Roldán entre el partido naranja dice que lo hicieron por responsabilidad

Voz 1940 08:08 nosotros lo que hemos planteado es que este no es un debate que se pueda

Voz 11 08:11 a golpe de ocurrencia

Voz 1940 08:16 sino que hay que tenerlo de manera serena y por eso

Voz 1727 08:19 desde las nueve de la mañana van a poder seguir aquí en directo en Hoy por hoy ese pleno sobre las pensiones y también en nuestra web en Cadena Ser punto com y ayer PP Ciudadanos y PSOE unieron sus votos para tumbar una iniciativa de Esquerra Republicana que pedía sacar del Código Penal las injurias a la Corona el mismo día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había condenado a España por castigar con pena de cárcel la quemado unas fotos del Rey un acto que según Estrasburgo se enmarca en la crítica legítima a las instituciones que protege la libertad de expresión una sentencia a la que apelaba desde la tribuna el diputado de Esquerra

Voz 11 09:00 a Gabriel Rufián no fueron un ataque personal contra el Rey de España sino que suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima no es sodio es libertad de expresión

Voz 1727 09:16 Esquerra consiguió el apoyo de Unidos Podemos PNV PDeCAT y Compromís pero no consiguió convencer al resto que lo acusaron de querer blanquear su expediente o de hacer demagogia Silvia Bel maña PP José Andrés Torres Mora PSOE José Manuel Villegas C's

Voz 13 09:33 cuando la despenalizar hora parcial listas plantea debates falsos o peor falsificados

Voz 1940 09:41 no es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar sino una forma de violencia a la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión ustedes quieren despenalizar

Voz 14 09:51 sus propias actuaciones

Voz 1727 09:56 es miércoles mitad de semana catorce de marzo yo iba a pasar a disposición del juez Ana Julia Quezada la aquella podemos llamar autora confesa del crimen del niño Gabriel Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 10:07 buenos días confesó ayer a la Guardia Civil que sí que mató el niño de ocho años pero dice que fue en defensa propia los agentes creen que es inverosímil que sólo trata de evitar la pena más alta a la que puede enfrentarse que es la prisión permanente revisable

Voz 1727 10:17 Donald Trump despiden un tuit al jefe de la diplomacia de EEUU a Rex Tillerson y lo sustituye por un halcón

Voz 0027 10:24 Mike Pompeo ultraconservador deja a la CIA para convertirse en el nuevo secretario de Estado Tillerson o moderado asegura que ni siquiera sabe el motivo de su cese

Voz 1727 10:32 hoy por primera vez una mujer va a dirigir la CIA a partir de ahora hay viene con polémica civil

Voz 0027 10:36 dejas se llama hasta ahora directora adjunta de la agencia va a ser la nueva jefa del espionaje dirigió una cárcel secreta en Tailandia donde la Agencia practicó torturas a detenidos de Al Qaeda

Voz 1727 10:45 un equipo a la altura de un presidente que se ha ido a la frontera a visitar los prototipos de muro que quiere construir con México y que ha justificado que sean altos porque los mexicanos

Voz 11 10:56 día de cómo estaba son unos escaladores increíbles ha dicho y aquí no Europa Aimar

Voz 0027 11:05 en Alemania hoy toma posesión el nuevo Gobierno de Merkel incluido el nuevo ministro de Finanzas que se llama Olaf Scholz es socialdemócrata pero asegura que promete seguirá con las políticas de austeridad que puso en marcha el todopoderoso

Voz 1727 11:19 y una nueva borrasca va a golpear hoy a prácticamente toda la Península Giselle que es como la han bautizado viene con viento fuerte iba a dejar lluvia este miércoles en todo el país menos en las Islas y en la costa mediterránea detalles Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 11:35 buenos días mucha precaución a lo largo del día de hoy sobre todo durante la tarde al viento soplará con intensidad en la mayor parte del país especialmente en la costa de Galicia con rachas de hasta noventa kilómetros por hora viento de suroeste con marcado oleaje en las Rías Baixas en zonas de montaña se superarán con creces los cien kilómetros por hora y la lluvia caerá sobre todo durante la tarde con más intensidad gran parte de Galicia Castilla y León también Extremadura la Comunidad de Madrid el Valle del Guadalquivir Ia en toda la cuenca del Tajo durante la tarde lloverá en la Ibérica y los Pirineos nieve a partir de mil quinientos metros de altura en el Sistema Central en su vertiente sur norte de Extremadura esperamos a de desde más de cien litros por metro cuadrado más ratos de sol con algún chubasco aislado en el Cantábrico máximas alrededor de los quince también sol en el Mediterráneo y Canarias con máximas alrededor de los veinte grados

Voz 1727 12:25 y en los deportes el Sevilla rompió anoche los pronósticos y estará el viernes en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 12:33 buenos días Pepa transitoria anoche en Old Trafford Manchester United uno Sevilla dos doblete Benger en apenas tres minutos setenta y cuatro y setenta y siete y sólo tres después de haber saltado al campo sustituyendo Muriel marcó el uno dos Lucas siete minutos del final acompaña al Sevilla la Roma se imponía uno cero Shakthar hoy los dos últimos partidos a las seis de la tarde Besiktas Bayern ventaja alemana cinco cero en la ida desde las nueve menos cuarto Barça Chelsea en el Camp Nou empate a uno en la ida

Voz 1727 13:03 así siempre damos otro programa especial sobre las pensiones en España programa especial que se alargará durante la mañana en paralelo al pleno en el Congreso de los Diputados Marina Fernández buenos días

Voz 15 13:15 buenos días Pepa desde las nueve vamos a escuchar a Rajoy y a la oposición y vamos a verlos porque vamos a seguir el pleno también por streaming en Cadena Ser punto com vamos a emitirlo por nuestra página web vamos a tener análisis político y análisis real porque vamos a contar con Mariano TIM y Lola Sánchez y María Isabel García tres pensionistas que Toni Garrido nos la presentará a las nueve y que se van a quedar todo el programa con nosotros eso sí entre muchos pensionistas que se les ha denegado el futuro por el que tanto han trabajado de otro futuro que tampoco pinta muy halagüeño del de Europa y el de la socialdemocracia vamos a hablar a partir de las ocho y media con alguien que sabe mucho de los dos temas con Joaquín

Voz 16 14:18 pero gran

Voz 1727 14:19 la especial este Hoy por hoy a lo largo de todo el día en la Cadena SER para seguir en directo la comparecencia de Rajoy queremos saber qué esperan los oyentes de este pleno pie han que Rajoy va a hacer algún anuncio se va a hacer alguna promesa ante las protestas de los jubilados ya tres días de las manifestaciones convocadas por los pensionistas el sábado a las ocho vamos a comentar con Adela Asúa que fue miembro del Tribunal Constitucional magistrada que emitió un voto particular oponiéndose a aquella condena a penas de prisión para quienes quemaron la foto del Rey vamos a comentar con ella la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que dice lo mismo que dijo ella en minoría entonces que quemar fotos del Rey es libertad de expresión pero sigue estando en nuestro código penal tipificado como delito que desaparece sentencia europea en plena cascada de condenas en nuestro país que han primado el Código Penal por encima de la libertad de expresión y seguro que muchos quieren opinar esta mañana Marina de la muerte de Stephen Hawking

Voz 15 15:12 a los setenta y tres años setenta y seis años ha muerto decíamos cincuenta y tres años más tarde de lo que en su día los médicos le dijeron que llegaría a vivir la estrella más brillante

Voz 1727 15:20 de la astronomía moderna como nos recuerda hoy The Gardian

Voz 15 15:23 invitamos a los oyentes también a recordarlo nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 16 15:31 sí

Voz 1940 15:34 bueno

Voz 0027 15:36 son las seis y diez cinco y diez en Canarias Aimar empieza hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega la producción

Voz 10 18:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 18:23 han muerto Stephen Hawking su familia confirmada sólo una hora que el brillante físico británico ha fallecido a los setenta y seis años tras una vida empeñado en que los humanos conocieran un poco más universo el consiguió que los agujeros negros por ejemplo salida de los libros de física hay entraran hasta en nuestro lenguaje coloquial por todo eso recibió entre otros el Premio Príncipe de Asturias en el ochenta y nueve Pascual Donate buenos días

Voz 1684 18:44 días Hawke quien superó cualquier expectativa científica hay personal con veintiún años le diagnosticaron ELA y los médicos le dieron sólo dos años de vida a la que se aferró pese a perder poco a poco la movilidad y hasta la voz voz que recuperó gracias a la ciencia

Voz 0027 18:57 ver

Voz 23 19:00 o eso es

Voz 1684 19:03 quiero saber por qué existe el universo porque hay algo inopinada Ésa fue la gran pregunta a la que dedicó su vida contribuyó a desarrollar la teoría del Big Bang descubrió que los agujeros negros no son completamente negros sino que emiten radiación fue un gran divulgador su Breve Historia del Tiempo uno de los libros científicos más vendidos no crean Dios mí en la posibilidad de que haya extraterrestres en nuestra galaxia y predijo que la humanidad tendrá que salir del planeta tierra si quiere sobrevivir su trabajo su filosofía su carisma y su sentido del humor de convirtió en un icono popular protagonista de películas y de cambios en series como Los sin son o sea

Voz 0027 19:36 tengo que colgar prometidos

Voz 24 19:38 ayudar al hijo del vecino con sus deberes de matemáticas

Voz 0027 19:47 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias es sin duda la noticia este miércoles en un día marcado aquí en España por el debate de las pensiones

Voz 25 19:54 es emplazar a los grandes grupos políticos los representantes de los ciudadanos de España ha o que pongan eh sobre la mesa ofertas de

Voz 1441 20:36 si Rajoy llega a este debate horas después de haber vetado con la ayuda de Ciudadanos en la Mesa del Congreso esa ley de Unidos Podemos que pedía volver a alegar las pensiones a la inflación y derogar el factor de sostenibilidad el Gobierno aduce que aprobarlas supondría un gasto de dos mil ciento setenta y cinco millones este año comprometería déficit público el Ejecutivo no sólo ha vetado en las últimas horas esa subida sino que también ha bloqueado de nuevo con el apoyo de Ciudadanos otra ley de Unidos Podemos que pedía un impuesto a los bancos para financiar servicios sociales y entre ellos la hucha de las pensiones es el quinto veto del Gobierno a otras tantas leyes de la oposición que pedían subir las pensiones esta legislatura dos del PSOE dos de Unidos Podemos y una quinta auspiciada por los sindicatos y firmada por todos los grupos parlamentarios salvo Ciudadanos para la oposición estos veto retratan con hechos y no con palabras la nula voluntad del Gobierno de subir las pensiones echando mano del único mecanismo a su alcance impedir que nada se vote en el Congreso porque es expondría a una derrota parlamentaria asegura

Voz 0027 21:34 un grupo nutrido de intelectuales representantes sociales y artistas progresistas publican hoy un manifiesto en el país en defensa de la manifestación convocada para el sábado una manifestación que se prevé masiva en protesta contra la subida del cero veinticinco por ciento anual lo firman intelectuales escritores como Javier Marías Fernando Savater Maruja Torres o Rosa Montero y en pleno debate sobre cómo gestionar los recursos hoy la Comunidad de Madrid envía una nueva señal de que haya no le hacen falta más ingresos el Gobierno de Cristina Cifuentes baja aún más los impuestos no sólo en el tramo autonómico del IRPF que se consolida como el más bajo de España también vuelve a meter mano en los impuestos de donaciones y sucesiones hasta ahora el Gobierno de Madrid el PP los bonifica va casi por completo al noventa y nueve por ciento en casos de padres e hijos pero es que ahora les va a bonificar también entre tíos sobrinos hace unos meses Cifuentes decía que no se podían bajar los impuestos en Madrid ahora a un año de las elecciones los baja sustancialmente y además haciendo oídos sordos a las críticas del resto de comunidades que se quejan les reprochan que esté haciendo dumping fiscal competencia desleal con los impuestos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 22:32 buenos días la Comunidad de Madrid propone bajar medio punto el tipo mínimo del IRPF que pasará del nueve y medio por ciento nueve Se propone también bonificaciones en el impuesto que hay que pagar por las herencias entre tíos y sobrinos se amplía la deducción de gastos por escolaridad a los niños de cero a tres años aumenta la deducción por acogimiento de ancianos o discapacitados que pasa de novecientos a mil quinientos euros proponía además la que se conoce ya como la deducción de La Pobla comunidad dejará exenta de tributos la compra venta entre particulares que no pase de los quinientos euros el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha tiene deudas con estas medidas José María Mollinedo

Voz 26 23:03 una pérdida de ingreso es incompatible con un sentirse posteriormente Insúa financiado y pedir al ministro Montoro Noguer sistema de financiación que más generoso con esas comunidades autónomas que están aprobando así positiva

Voz 1275 23:19 la oposición a que Madrid da por hecho que Cifuentes ha entrado en campaña electoral con estas medidas que ella misma hace sólo unos meses calificó de irresponsable

Voz 1372 23:25 pues

Voz 11 23:28 a pesar de la sentencia

Voz 0027 23:29 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que quemar fotos del Rey es libertad de expresión España no cambiará la ley o por lo menos no por ahora para dejar de penar lo con cárcel el Código Penal seguirá marcando penas de prisión por los delitos de injurias y calumnias al Rey PP PSOE y Ciudadanos se niegan a modificarlo Esquerra defendía precisamente ayer una reforma legal en esa dirección la sentencia de Estrasburgo le vino genial largó mentalmente pero ese bloqueo de PP PSOE y Ciudadanos mantendrá la ley Itálico está Óscar García

Voz 1645 23:57 buenos días como anillo al dedo le vino al diputado de Esquerra Gabriel Rufián esa sentencia cuando ayer defendía su propuesta para despenalizar las injurias a la Corona o la quema de banderas

Voz 11 24:06 a fueron un ataque personal

Voz 27 24:09 el Rey de España no es sodio

Voz 11 24:11 es libertad de expresión

Voz 0027 24:14 la propuesta contó con el rechazo mayoritario por los

Voz 1645 24:16 votos en contra de los diputados de PP PSOE y Ciudadanos Silvia aval PP José Andrés Torres Mora PSOE José Manuel Villegas C's

Voz 13 24:24 cuando la despenalización parcial y partidista plantea debates falsos o peor falsificados

Voz 1940 24:32 no es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad es ustedes quieren despenalizar sus propias actuaciones

Voz 1645 24:45 a pesar del rechazo la propuesta de Esquerra la quinta vez ya que propone un asunto así en el Congreso sí contó con el respaldo de Unidos Podemos el PNV PDeCAT y Compromís esas

Voz 0027 24:54 tenencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sólo obliga a España a indemnizar a los jóvenes independentistas que quemaron la foto del Rey en Girona en dos mil siete también abre la puerta a multitud de revisiones de sentencias no sólo sentencia esta hora en adelante tan sentencias ya dictadas Javier Álvarez

Voz 0689 25:08 sentencias del Tribunal Europeo terminan aplicándose tarde o temprano en los tribunales españoles y los abogados estudian su recorrido particular la decisión puede repercutir tanto en los casos abiertos como los ya juzgados en los que los letrados pueden solicitar su aplicación al tratarse de lo más beneficioso para sus clientes el abogado Benet Salellas defensor de este caso ganado en Estrasburgo lo explica en estos términos

Voz 28 25:29 en aquellos casos en los que estén todavía en fase de recurso pues va a poder justificar una absolución en la instancia en la que esté pendiente en los casos que ya sean sentencias firmes Se va puede plantear una revisión de esas sentencias a la vista de este precedente

Voz 0689 25:43 los tribunales también pueden actuar de oficio y a la vista del precedente a los casos abiertos si son similares

Voz 0027 25:53 hoy a mediodía va a pasar a disposición judicial Ana Julia Quezada lo va a hacer ya como autora confesa del crimen de Gabriel Cruz el niño de Níjar después de cuarenta y ocho horas detenida ayer Ana Julia Quezada acabó admitiendo que mató al niño niño de ocho años ya alega que fue en defensa propia porque según dice el crío Le quería pegar con un hacha y los investigadores no se cree nada y lo atribuyen a que alega defensa propia para evitar la prisión permanente revisable el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando va a más después de haber aprovechado el lunes su paso por la capilla ardiente de Gabriel para hacer una defensa política de la prisión permanente revisable ayer Hernando dijo que de oportunismo nada que lo que el intento fue calmar la ira de parte de la ciudadanía

Voz 29 26:35 yo no he pretendido hacer oportunismo por lo tanto mi mensaje iba a sencillamente a tranquilizar a todos aquellos que podían estar en una situación pues de conmoción de ira o de rabia para que confíen en el sistema

Voz 0027 26:57 en Murcia la oposición pide la destitución inmediata de Francisco Martínez Campos que es directivo de la Radio Televisión de Murcia por un vergonzoso artículo machista público en Internet haciéndose pasar por su perro en el que invertía comentarios sexistas sobre las presentadoras del propio canal sobre las caderas poderosas que tiene una dice y los la metáforas que les daría a otras de esas presentadoras dos esta gala según él en cuyo regazo le encantaría Kurt jugarse quién escribe esto haciéndose pasar por su perro sigue siendo a día de hoy jefe de esas periodistas ha pedido perdón pero dice que siente hacia ya un profundo respeto y apoyo Radio Murcia Ruth García buenas ideas

Voz 1856 27:32 buenos días tanto PSOE como Podemos exigen el cese del jefe de control de Servicio Público de la Radio Televisión de la Región de Murcia después de ese artículo machista sobre la presentadoras de la televisión publicado en un periódico digital en él haciéndose pasar por su perro decía que mira de manera picaron a una de las presentadoras le gusta sobre todo cuando habla de pie por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable similar lenguaje utilizaba para referirse a la directora de uno de los programas que además de agua pica tiene una forma de ser que le ponen también Éstos son algunos de los ejemplos de lo escrito por el que fue director general de Medios de Comunicación de la comunidad entre enero y junio de dos mil diecisiete director de informativos de siete TV durante cinco años el PSOE denuncia que el artículo constituye una falta de respeto intolerable hacia la sala

Voz 0027 28:15 trabajadoras de la televisión pública regional que las

Voz 1856 28:17 escribe por sus atributos físicos sin entrar a valorar sus cualidades profesionales Martínez Campos ya retirado el artículo ha pedido disculpas la dirección del ente público manifestó también su rechazo al mensaje al tono y al enfoque del artículo también los trabajadores y trabajadoras de la cadena pública han condenado el escrito

Voz 11 28:36 Brit digo la frivolidad de los como

Voz 0027 28:42 varios de trampa anoche presumiendo de que ni siquiera increíbles escaladores profesionales han conseguido subir por algunos de los prototipos que el encargó para el muro con México que ahora va a ordenar instalar por buena parte de la frontera entre los dos países dice Trump cuanto más alto mejor para que sea imposible superarlo a Riga Miren si no tuviéramos estos muros no tendríamos país palabras hace solo unas horas poco antes el presidente había confirmado por Twitter que destituye a su secretario de Estado Rex Tillerson al que muchos consideraban la última parcela de sensatez centro de la Casa Blanca Trump sustituya Tillerson por el hasta ahora jefe de la CIA Mike Pompeo Alfredo

Voz 1684 29:18 de la agencia de espionaje coloca a Giner

Voz 0027 29:21 el que es una veterana que llegó a dirigir una de las cárceles secretas de la CIA y allí autorizó supuestamente técnicas de tortura durante los interrogatorios como el ahogamiento simulado Julia Molina buenos días

Voz 30 29:30 buenos días una promesa dentro de la agencia que quedó desplazada después de que saliese a la luz su papel en la guerra sucia contra el terrorismo después del 11S y que ahora contra al mando de la Casa Blanca vuelve a la primera línea como bien ha remarcado el presidente

Voz 31 29:45 y ahí será la primera

Voz 30 29:47 mujer en dirigir la CIA si el Senado ratifica el nombramiento una cámara ante la que tendrá que responder sobre su pasado manchado por los interrogatorios con torturas físicas y psicológicas a sospechosos de terrorismo o por el borrado de unas cintas en las que se veía ahogamientos simulados a presos aun así con el apoyo los republicanos bastará para designar la directora no parece de difícil que lo consiga porque aunque sus prácticas son controvertidas el propio Trump las defendió en campaña entonces dijo que la tortura funciona para combatir el terrorismo pese a que de momento sigue prohibida por ley

Voz 0027 30:18 sí en Siria en Afrín las fuerzas pro turcas están cerca de rodear completamente la mayor ciudad de la región provocando una potencial nueva crisis humanitaria en el país crisis que se sumaría a la de Guta Oriental donde cuatrocientas mil personas siguen atrapadas bajo los bombardeos del régimen ayer tuvo lugar una primera evacuación de personas con necesidades médicas Beirut murió la Andrés

Voz 1856 30:37 es un hombre a Java

Voz 11 30:39 por Yaiza

Voz 32 30:42 división Siria lo retransmitía en directo con pomposidad heridos y enfermos saliendo ayer del enclave rebelde de Guta Oriental Se trata de la primera evacuación médica desde que hace casi un mes el régimen lanzará su brutal ofensiva contra esta zona asediada el Observatori

Voz 1940 30:56 los y dio por los Derechos Humanos asegura que saliera

Voz 32 30:59 en alrededor de ciento cincuenta civiles mientras en el norte del país el ejército turco aseguraba haber rodeado la ciudad kurda de Afrín con casi trescientas cincuenta mil personas dentro ante el miedo a un largo asedio se pudieron ver inacabables colas de vehículos intentando abandonar la localidad las autoridades kurdas afirmaron que aún quedaba una carretera abierta hacia territorio gubernamental pero se encontraría bajo permanente fuego turco por su parte Naciones Unidas advirtió que la situación humanitarias grave ya empieza a escasear el agua en la ciudad

Voz 11 31:32 hoy

Voz 0027 31:35 el Sevilla alcanza por segunda vez en su historia los cuartos de final de la máxima competición europea Sampe buenos días

Voz 1161 31:41 buenos días Aimar y con autoridad imponiéndose al Manchester United uno dos en Old Trafford un partido muy igualado hasta los últimos veinte minutos en el que monté la hizo el cambio que revolucionó todo sacó del campo al colombiano murió el le dio entrada al franco tunecino Benger y en apenas tres minutos en el primer balón que tocaba superó a De Gea cero uno dejaba fuera a los de Mourinho que dio entrada a Mata y sólo minutos después en el setenta y siete Benger marcaba el segundo que les colocaba ya en cuartos el gol de Luca con el ochenta y tres para los diablos rojos ya era insuficiente no domina mucho el castellano jugador del partido pero el himno sólo sabe bien lo cantaba tras el partido en vinos Force

Voz 7 32:10 la High Granda orgullosa de ver a Sevilla de salsa es viejo ha

Voz 33 32:16 vi hace vi a Sevilla

Voz 7 32:18 la que está nuevo contigo Sevilla

Voz 1161 32:22 la alegría en el goleador y el presidente José Castro que no ve límites hasta Sevilla

Voz 34 32:27 la tengo presión los sevillista que sigan disfrutando que sigan animando a su equipo así porque no sólo van a disfrutar de sesenta años de unos cuartos de final de Champions sino también sueñan con ganar la Copa del Rey el veintiuno de abril XXXVIII equipo quisieran estar

Voz 1161 32:41 al final no fue sólo están el Sevilla y el Barcelona lo finales de debía sólo pueden estar felices en el Manchester Mourinho lo suyo no encaja bien las derrotas

Voz 35 32:49 sí se y en de la causa de la lucha por el título y la Sander que la temporada pase lo que pase con la

Voz 11 33:01 setenta y seis suena a España

Voz 1161 33:08 al Sevilla le va a acompañar el viernes en el sorteo la Roma que se imponía de olímpico uno cero al Shakhtar gol de Dzeko y vuelve en las últimas a las últimas rondas de la Champions de la mano de Monchi ex director también del Sevilla que pasaba por el larguero

Voz 36 33:18 es curioso mi equipo orgulloso y contento por la sesión

Voz 37 33:21 claro que no ha periodo y de manera especial

Voz 36 33:24 contento todo el presidente de la si era competente por el míster probadores por todos los que creemos en este proyecto estamos trabajando para meterlo María posible

Voz 1161 33:33 esta noche conoceremos qué otros dos equipos acompañan en cuartos a Real Madrid Sevilla Manchester City Liverpool Juventus y Roma dos españoles dos ingleses y dos italianos lo tiene hecho el Bayern Munich ya vencía al rositas cinco cero en la ida tendría que caer en Turquía por seis cero desde las seis de la tarde para no estar en la siguiente ronda sólo queda la duda del que cerrará estos octavos el Barça Chelsea desde a las nueve y cuarto en el Camp Nou empate a uno en la ida vuelve Messi después de su tercera paternidad sobre él hablaba Valverde en la previa

Voz 1940 33:56 te veo muy bien

Voz 1161 33:57 contento Ibai Illes veo como a los demás con ganas de este partido porque se que la Champions a los jugadores les hace estar especialmente motivados y así pero el equipo recuperado Iniesta que está en la convocatoria incluso apunta a poder ser titular los ingleses sólo tienen la baja de David Luiz va a arbitrar el colegiado esloveno es conmina en la Liga de Campeones Juvenil el Barça alcanza las semifinales después de ganar ayer dos cero Atlético Madrid se mete también el Oporto que vencía cero dos al Tottenham hoy conoceremos los otros dos equipos que alcanzarán la final four de Nyón el Real Madrid reciben nacida deportiva el Chelsea desde las cuatro de la tarde el Manchester City recibe al Liverpool en tenis David Ferrer ha caído en Indian Wells ante Del Potro en Dorset sacrificado en tres Feliciano López ante el estadounidense SOC también Carla Suárez en el cuadro femenino se vendieran Venus Williams en la siguiente ronda esta noche Pablo Carreño se enfrenta al sudafricano Kevin Anderson en baloncesto segundo partido hoy de la Champions FIBA en los octavos desde las ocho y media Tenerife recibe UCAM Murcia con cinco puntos de renta tras ganar en la ida sesenta y seis setenta y uno

Voz 1727 35:11 el físico británico Stephen Hawking ha muerto esta noche a los setenta y seis años contribuyó al desarrollo de la teoría del Big Bang explicar el funcionamiento de los agujeros negros pero su contribución Aimar fue mucho más allá

Voz 0027 35:23 así su Breve historia del tiempo ha vendido más de veinticinco millones de ejemplares lo que da una dimensión el trabajo de Hawking como divulgador científico una vez le preguntaron cuál sería el primer consejo que daría a sus hijos el dijo recordad mirar a las estrellas sino bajo nuestros pies quien luchó contra la ley contra la ELA enfermedad que le diagnosticaron con veintiuno años y que le dejó en silla de ruedas y sin voz voz que recuperó después gracias a la ciencia explicó el universo sin Dios

Voz 23 35:51 bueno a ver si a usted

Voz 0027 36:01 cuando miras la grandiosidad el universo Yves lo insignificantes de la vida humana Dios parece improbable estrategia Hawkins su trabajo sufrió Sofía su carisma lo convirtieron en un icono popular muy muy enormemente famoso en el universo conocido esta mañana sólo tres días de la manifestación que se prevé masiva el sábado convocada por los jubilados en toda España Rajoy comparece en el Congreso a las nueve para debatir con la oposición sobre las pensiones debate que van a poder seguir en directo aquí en la Cadena Ser en el que la oposición va a pedirle al presidente que vincule de nuevo la subida de las pensiones

Voz 0019 36:36 al IPC Adrián Prado es el caso del PSOE que cree que de esta manera su homólogo harán con el conjunto de la Unión Europea los socialistas pedirán a Rajoy que mejore las pensiones de las mujeres lideró de la reforma laboral en cuanto a la fórmula para financiar estas medidas Pedro Sánchez le hace esta recomendación al presidente del Gobierno

Voz 11 36:53 Señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario la banca ciudadana

Voz 0019 37:03 los quiere un pacto de Estado sobre pensiones en el marco del Pacto de Toledo y esperan que el debate se centre en la sostenibilidad

Voz 38 37:09 sistema Juan Carlos Girauta la media de las pensiones está en mil setenta euros si la media de los salarios están mil ciento setenta euros como vamos a hacer para que esto sea sostenible

Voz 0019 37:19 las expectativas de Unidos Podemos son nulas ya que desde su punto de vista está claro quién es el culpable de haber vaciado la hucha de los pensé

Voz 11 37:27 listas si consiguiésemos tener un gobierno en este país que no roba podríamos tener noventa mil millones disponibles para gastar dos mil en la actualización de las pensiones

Voz 0019 37:37 los nacionalistas se quejan del formato del pleno que impedirá dicen llegar a acuerdos concretos

Voz 0027 37:44 DGT María Forner buenos días hola buenos días

Voz 1509 37:47 después a esta hora ya encontramos las primeras retenciones de la jornada en los accesos a Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia en la A4 en el acceso con la M treinta y Pinto en la A5 en la zona de campamento ya el paso por Alcorcón también en la A42 van a encontrar

Voz 1727 38:03 curación saturada a la altura de Parla en la N

Voz 1509 38:05 cuarenta vemos las primeras congestiones especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la autovía de Barcelona las últimas lluvias han provocado desprendimientos en la calzada en Granada que obligan al corte de la A tres cuatro ocho a la altura de PIB con encontrarán desvíos por la A cuarenta y uno treinta ya cuarenta y uno veintisiete hay que tener precaución por fuertes rachas de viento en la provincia de Lugo especialmente es Ivana circular por la ocho al paso por Mondoñedo y la niebla complica ahora mismo la conducción en la A52 en Zamora a la altura de Fornelos la misma situación que se repite en Guadalajara en la A2 entre las localidades de Torija ya Alcolea del Pinar

Voz 40 40:19 hoy por hoy Mesa de España que gira gira

Voz 0027 40:40 o sea Pepa El Hospital del Mar de Barcelona se convierten

Voz 1727 40:42 el primer centro de España que ofrece a los testigos de Jehová la posibilidad de hacer trasplantes de riñón sin transfusión de sangre es un avance importante Freddie para ellos porque su religión les prohíbe recibir sangre de otras personas

Voz 0027 40:56 sí el Hospital del Mar asegura que aplicado esto nuevo sistema ya en dos operaciones haya un tratamiento previo con estos pacientes para reducir las probabilidades de pérdida de sangre pero sí la hay durante la operación literalmente se usa la misma sangre del paciente es decir la que pierden la operación se recupera y a partir de aquí se hace una transfusión córner medidas de preparación previa

Voz 42 41:14 de aquí de recuperación de sangre reducimos al máximo la necesidad tras fusionar esa es la filosofía y la técnica de las

Voz 0027 41:22 el centro de todo es el doctor Julio Pascual del Hospital del Mar insiste en que esto sea aplicado ya con dos operaciones las dos con éxito

Voz 1727 41:28 y algo más en Rubí en la provincia de Barcelona la Generalitat ha quitado la custodia de dos niñas pequeñas a sus padres porque entre otras cosas les ponían vídeos de atentados yihadistas

Voz 0027 41:40 son niñas que tienen dos y cinco años y en una visita a la casa del padre los servicios sociales comprobaron que las pequeñas podían ver en la tele del comedor estos vídeos atentados islamistas o incluso decapitaciones este es un motivo de la retirada de la custodia pero además el padre acumula varias detenciones la última este mismo viernes por amenazar a su expareja es la quinta vez que le restan esto delito de violencia de género por todo ello a partir de los informes de servicios sociales y Mossos Sedesa

Voz 1727 42:06 hasta luego Frederic hasta luego y ahora nos vamos a Euskadi porque cerca de veintiséis mil docentes de la enseñanza pública no universitaria están llamados a secundar hoy y mañana una huelga convocada por todos los sindicatos y además dos sindicatos Ammann también a una huelga complementaria en los centros infantiles en los que son de cero a tres años en el personal de cocina y limpieza y en Educación Especial Isabel Léon alguno

Voz 0821 42:32 qué tal Pepa Bueno en este miércoles y mañana jueves se complica para muchos padres y madres y las llaman a la huelga en todos los sectores se suma al Abi por tanto la mayoría sindical en el colectivo del profesorado no universitario que afectará a ciento setenta y seis mil alumnos reivindican más inversión dos mil personas más de plantilla y reducir al seis por ciento la temporalidad que sitúan en un treinta y ocho por ciento los docentes un cuarenta y uno en ahorro rescoldo hasta los tres años un cincuenta y ocho en educación especial y un sesenta y tres por ciento en cocina limpieza el Gobierno vasco ha planteado sustituciones en Secundaria Bachillerato a partir del tercer digno del quinto como sucede ahora sustituir bajas programadas desde el primero en todos los niveles educativos sin embargo no todos los sindicatos lo consideran suficiente ayer el portavoz de

Voz 13 43:12 el recurso a la huelga es una medida extrema seguramente injustificada pedimos a los sindicatos por tanto realismo irresponsabilidad no

Voz 0821 43:21 a la huelga se añade hoy una única manifestación que se va a celebrar en Vitoria

Voz 20 43:24 ya

Voz 40 43:28 aquí la gente quizá recuerden este sonido

Voz 43 43:35 Provença entre los mejores de la huelga del Día Internacional de la Mujer

Voz 1727 43:42 hablo un tipo que pretendió mofarse de la huelga feminista del ocho de marzo grabándose vídeo al volante con comentarios de desprecio bueno pues el desprecio Él ha salido caro porque lo han detenido por conducir sin carnet Ruth García buenos días

Voz 1856 43:57 buenos días Pepa es la lógica del karma hay que la hace la paga así se refiere en Twitter la Policía Local de Murcia la detención de este repartidor que se mofó en redes sociales de la huelga feminista de lo bien que se conducía por Murcia ese día de protestas por la igualdad agentes de Atestados lo detenían este lunes al carecer de permiso de circulación por sentencia judicial Melo denunciaban además por no llevar el cinturón de seguridad recuerdas al conductor que el día de la huelga del ocho de marzo se jactaba de conducir sin atascos en Murcia pregunta por Twitter la policía para acabar diciendo el que la hace la paga la supuesta broma que hizo este repartidor sin duda le va a salir cara

Voz 1727 44:32 las Palmas de Gran Canaria tres adolescentes han sido condenados a trabajar para la ONG a la que robaron los chicos se llevaron instrumentos musicales valorados en más de dos mil euros Héctor palmero buenos días

Voz 1684 44:44 hola Pepa buenos días en concreto se les ha impuesto a esos menores una medida de cincuenta y cinco horas de prestaciones en beneficio de la comunidad menores que en junio de dos mil diecisiete asaltaron el colegio donde ensayaban los niños del proyecto barrios orquestados que se trata de una iniciativa pedagógica y de acceso a la cultura en los barrios más deprimidos de Las Palmas de Gran Canaria las medidas impuestas por la autoridad

Voz 1727 45:04 el sesenta eran en la asistencia

Voz 1684 45:07 ayuda en las clases de barrios orquestados limpiando instrumentos y participando y colaborando con las distintas tareas que se les así ni en este caso los profesores en los ensayos y en las actuaciones que lleven a cabo la encargada de la sentencia ha sido la magistrada Reyes Martel conocida también por otras sentencias ejemplares

Voz 1727 45:24 es antes y no va a ser difícil para la policía de Toledo de detener a un ladrón de bicicletas en su último golpe perdió el DNI y el teléfono móvil Castilla La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 1856 45:36 buenos días pues sí ocurría la pasada tarde un hombre acudió con su bicicleta a un establecimiento para realizar una compra una vez aparcada cerca de la entrada una persona la sustrajo extraviado en ese mismo lugar y en su huida su teléfono móvil el DNI la víctima encontró ambas cosas al salir del comercio y las entregó a la Policía Local que puso después el caso en manos de la Policía Nacional la quién seguro no va a costar mucho trabajo dar con el autor de este surrealista robado

Voz 40 46:03 sí

Voz 1727 46:05 te vamos a encerrar la Mesa de España hoy en Teruel que va a intentar batir el récord Guinness de la cadena de besos más larga del mundo Aragón Ana Sánchez borró y buenos días

Voz 20 46:14 hola qué tal buenos días

Voz 1727 46:17 dentro de un mes como homenaje a los amantes de Teruel a Isabel y Diego esa historia de amor que es leyenda ya desde hace ochocientos años

Voz 20 46:25 Diego de Marcilla la amante de la leyenda dará el primer beso la cadena Se va a realizar dentro de la plaza del Seminario para poder controlar el número exacto de personas según exige el protocolo de la organización del Récord Guinness Emma Buj es la alcaldesa de Teruel