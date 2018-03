Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:22 pues nosotros sabes de pero bueno

Voz 1727 00:28 cuando llegas al universo te das cuenta de lo insignificante y accidental que es la vida humana

Voz 2 00:34 lo improbable que es que exista Dios

Voz 1727 00:37 muere Hawkins astrofísico Cosmo luego divulgador británico el más conocido entre el gran público que contribuyó con sus estudios a desarrollar la teoría del Big Bang descubrió la radiación de los agujeros negros batallando a la vez con la enfermedad la enfermedad degenerativa que padecía que le impedía moverse y al final de su vida hablar cuando se la detectaron con veintiún años los médicos le dieron dos años de vida ha vivido cincuenta y tres años más completando una vida llena de ciencia de dificultad de reconocimiento aquí en España Rajoy acude hoy al Congreso de los Diputados apremiado por los pensionistas el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones llega al Parlamento a tres días de la gran movilización en la calle convocada para este sábado con el ambiente así de caldeado

Voz 4 01:27 esto es una foto

Voz 5 01:29 a su Gobierno vasco es salvar Banque y todos los que hemos subido país Vori Nolte hambre nos señor

Voz 6 01:38 no lo vamos a consentir el presidente comparece a petición

Voz 1727 01:40 propia aunque varios grupos habían reclamado ya su presencia en el Congreso Moncloa no ha desvelado si va a hacer algún tipo de anuncio concreto que sirva para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados hace quince días Rajoy decía que el Gobierno no tiene margen este no es un problema

Voz 1804 01:59 de que yo no quiera surgen las yo quiero subirlas pero es un problema de poder hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos

Voz 1727 02:07 el Ejecutivo ha rechazado hasta en cinco ocasiones iniciativas de la oposición para subir las pensiones durante esta legislatura la última ayer mismo de Unidos Podemos la mesa bloqueo su tramitación con los votos del PP de Ciudadanos ya los votos de PP y Ciudadanos se han sumado los del PSOE para rechazar sacar del Código Penal las injurias a la Corona justo ayer cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dicho que quemar una foto del Rey no es delito sino crítica política amparada por la libertad de expresión se pronunciaba el Tribunal por unanimidad sobre la condena a quince meses de cárcel a dos manifestantes que en el año dos mil siete quemaron una foto gigante de los Reyes en Girona no es la primera vez que Estrasburgo se pronuncia en contra de España por el delito de injurias y algunos juristas advierten de que la decisión que fue hecha pública ayer tiene que tener efectos concretos y que abre la puerta a revisar multitud de sentencias que llegan firmeza en la principal sospechosa de la muerte de Gabriel ya es autora confesa Ana Julia Quezada admitió finalmente que golpeó y asfixió al pequeño y hoy pasará a disposición del juez

Voz 0027 03:20 según ha relatado mató a Gabriel porque el niño se enfadó la agredió ya ella tuvo que defenderse le golpeó con un hacha y luego le asfixió los investigadores creen que alega defensa propia para evitar la prisión permanente

Voz 1727 03:30 el PSOE y Podemos piden en Murcia la dimisión de un directivo de la radiotelevisión pública por un artículo machistas sobre las presentadoras de la

Voz 0027 03:38 se trata de Francisco Martínez Campos jefe de control de servicio público en ese artículo publicado en Internet relataba los supuestos frutos justo a su perro por las presentadoras de la televisión como la chica que dirige el magacín matinal a quién le gusta verde por sus caderas poderosas o las presentadoras del mediodía zaga las dice a las que no le importaría dar un lametón a Cars en censuradas

Voz 1727 03:58 la dirección del ente público dice que rechaza el tono y el enfoque del mensaje del artículo pero no lo cesa el protagonista se disculpa argumentando que quería loar a las periodistas como profesionales esto es al menos lo que asegura el Colegio de Periodistas de Murcia en una nota en la que no piden su dimisión el Hospital del Mar de Barcelona acaba de probar con éxito un protocolo pionero que va a permitir a los testigos de Jehová someterse a un trasplante de riñón

Voz 0027 04:28 ahora los practicantes esa religión no se podían hacer un trasplante renal porque sus creencias les impiden recibir sangre de otras personas

Voz 1727 04:33 Salvador Sobral viene a Madrid Undi

Voz 7 04:47 trato

Voz 8 04:48 el ganador de la última edición de Eurovisión añadido una parada en la capital a su anunciada gira por España Sobral dará un concierto en Madrid el próximo veinticuatro de ese hombre en el teatro Nuevo Apolo le ponemos esta canción Sampe una vez cada quince días más sobre dos buenos cristianos a la podías poner más Barça Chelsea se juegan esta noche la última plaza de los cuartos de final en la Liga

Voz 1910 05:24 campeón quedando y una está prácticamente reservada para el Bayern Munich que visita desde las seis de la tarde al Besiktas con la eliminatoria decidida por el cinco cero de la ida desde las no menos cuarto la que importa a la que nos interesa Barça Chelsea Cam Nou empate a uno en la ida en Londres recuperado Iniesta que podría ser titular arbitral eslovenos conmina porque lo explicados ayer para el sorteo del viernes el Sevilla que venció uno dos al Manchester United en Old Trafford y la Roma que se imponía en el Olímpico uno cero al Shakhtar Roma y Sevilla se unen a Manchester City Liverpool Juventus y Real Madrid

Voz 9 05:53 vuelve la lluvia la mayor parte del país es sólo el Cantábrico Mediterráneo y Canarias quedarán al margen el resto durante la tarde la lluvia ese intensificará irá acompañada de vientos muy fuertes que de nuevo complicarán la situación marítima en gran parte de Galicia mucha atención a las horas en las Rías Baixas

en la Cadena Ser

Voz 15 09:20 bueno no va parar golpes de efecto hay presentar ocurrencias ni anunciar

Voz 1727 09:28 Rajoy pidió comparecer

Voz 1 09:29 nada más desatarse el huracán de la protesta de los pensionistas pero su entorno se esfuerza ahora en bajar las expectativas sobre la sesión de hoy en el Congreso no habrá sorpresas dicen todo veremos nueve empieza ese pleno que podrán seguir en directo aquí en Hoy por hoy y en streaming en Cadena Ser punto com habrá debate pero el formato no permite que se voten las resoluciones de la oposición Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 09:55 buenos días y el formato elegido por el Gobierno para este debate una comparecencia informativa de Rajoy no un pleno monográfico impedirá que el Congreso vote hoy propuestas concretas de resolución sobre pensiones limitará de treinta a diez minutos el tiempo del que dispondrá cada grupo parlamentario para intervenir con un segundo y único turno de réplica de cinco minutos Rajoy abrirá cerrará el debate sin límite de tiempo podrá responder a los grupos por separado o en conjunto dada la relevancia del asunto tratado serán los principales líderes y portavoces de los partidos quienes suban hoy a la tribuna lo harán Margarita Robles del PSOE Pablo Iglesias de Unidos Podemos y Albert Rivera de C's la mayoría de los grupos lamentan el formato elegido por el Ejecutivo para este debate un traje a medida para evitarse una derrota parlamentaria en los paneles

Voz 8 10:39 de votación dicen insuficiente para debatir

Voz 1441 10:41 profundidad una cuestión tan importante como las pensiones y que no se va a traducir en medidas consensuadas más allá de lo que pueda anunciar el presidente del Gobierno

Voz 1 10:50 días convulsos en el Congreso a cuenta de las pensiones pero también a cuenta del populismo desplegado por algunos en torno al crimen del niño Gabriel Sastre buenos días

Voz 1071 11:00 buenos días Pepa el día que los pensionistas llevaron su protesta a las puertas del Congreso apenas quedaban diputados dentro han tenido que pasar veinte días y varias encuestas para que el asunto llegue a la Cámara Baja es lo que tienen los tiempos parlamentarios que son raros ayer por ejemplo a ratos parecía que fuera campaña electoral Rafa Hernando dijo que para asesinos de niños la pena es la prisión permanente dijo a la vez sólo buscaba contener la ira de los ciudadanos también dijo que las pensiones de ahora son las mejores que ha habido en la historia de España y al poco del Congreso se puso a debatir sobre noticias falsas todo fue a la vez como la declaración de Francisco Granados dejado caer en la misma silla en la que se sentaron Francisco Camps y Rodrigo Rato con su misma actitud a lo mejor es la silla porque ante los jueces Se les ve de una manera distinta en fin que en el Congreso se cruzaban los temas y los tiempos el líder del PSOE habló del levantamiento social en las calles y el PP repetía que no cabe esperar de hoy golpes de efecto señal de que hoy en el Congreso pasarán cosas otra cosa es que Can

Voz 1 11:55 en el día lo completó la sentencia de Estrasburgo que enmienda la plana a los tribunales españoles que en su día condenaron a penas incluso de prisión a dos jóvenes por quemar fotos del Rey en el año dos mil siete el Tribunal Europeo es claro eso es libertad de expresión

Voz 1727 12:13 ni sobre las conclusiones de este episodio que deberían sacar los tribunales españoles la mirada esta mañana de Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 12:20 el Congreso de los Diputados con el voto conjuntos del PP PSOE C's rechazó ayer la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya de eliminar varios artículos del Código Penal que castigan el delito de calumnia o injurias a los miembros de la Casa del Rey así como multas por ofensas o ultrajes a España

Voz 8 12:39 las comunidades autónomas o símbolo

Voz 1910 12:42 Belém la ley seguirá castigando esos casos pero desde luego tendrá que decir interpretada de otra manera como ha venido haciendo hasta ahora de acuerdo con la ascendente a Quito pública precisamente ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo no se podrán seguir considerando delito la quema de fotografías del Rey porque ese acto queda englobado dentro del derecho a la libertad de expresión no constituye una muestra de desprecio en contra de lo que decidieron en dormir ocho los tribunales españoles y en contra de lo que ratificó el propio Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería obligar a los tribunales españoles atentar son mucho la ropa antes de aplicar los artículos cuatrocientos noventa y cuatrocientos noventa y uno del Código Penal que tener en cuenta con mucho más cuidado el derecho de los ciudadanos a expresar su rechazo o descontento político de hecho bastaría con que atendieran a las razones de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en tu momento emitieron votos particulares discrepantes y contrarios a se sancionar a unos jóvenes que quemaron fotos de Don Juan Carlos y Doña Sofía la crítica malsonante la manifestación políticamente incorrecta los gestos desabrido de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión

Voz 4 13:54 recordó entonces la magistrada

Voz 1910 13:56 Adela Asúa en su voto particular cuando se trata de manifestación de opiniones sobre aspectos políticos o institucionales sobre la actuación de gobernantes y quiénes desempeñan poderes constitucionales el ámbito de la libertad de expresión carece prácticamente de límites explicó entonces la señora Asúa lástima que hayan tenido que pasar tantos años parece un tribunal europeo recuerde a los intérpretes desde la Constitución española exactamente

Voz 8 14:24 de ese mismo principio

Voz 1 14:29 era una de las imágenes más buscadas Beltrán en lo que lleva de Presidencia la visita los prototipos del muro que mandó construir hace meses en la frontera entre San Diego y Tijuana ya tiene la foto ya hace juego con el personaje porque la foto es terrible la foto de un presidente contemplando los trozos de muro en esa frontera como si al otro lado estuviera el enemigo diciendo que deben ser altos porque los inmigrantes son escaladores profesionales corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:58 buenos días Donald Trump ha examinado uno a uno los ocho prototipos que mandó construir en esta frontera hace meses imprescindible según él para garantizar la seguridad da nacional más grande sea el mejor porque será más difícil saltar los quién lo pensaría estos son unos escaladores profesionales de montaña cuando construyamos el muro vamos a acabar con el noventa y nueve por ciento del tráfico de drogas sí personas sino lo construir no vamos a tener ni siquiera París con la cantidad de problemas en México Trump asegura que las leyes Santuario de California protegen a criminales y ponen en peligro la seguridad de todo el país ya ha pedido al Congreso que apruebe los veintitrés mil millones de dólares que pide para construir el muro reforzar la frontera algo a lo que de momento los congresistas y senadores ha negado un mensaje jaleado por varios centenares de partidarios que aclamaban el presidente llegada protestaban contra la inmigración ilegal y de paso entre registraban a votantes para las elecciones legislativas del próximo noviembre

Voz 1727 15:59 son las siete dieciséis las seis y diez

Voz 1 16:02 seis en Canarias

Voz 8 18:43 la comparecencia de Rajoy hoy no espero nada espero sin embargo que al año que viene año electoral entonces si subirán las pensiones Carlos de Burgos si cree que habrá anunció esta misma mañana

Voz 19 18:54 estoy convencido de que el presidente del Gobierno va a tener algún gesto a los pensionistas y los decir pequeño o grande ahora me gustaría preguntarle al presidente del Gobierno sin esta política de reparto de dinero cuando les va a tocar a los parados que muy cerca del cincuenta por ciento no tienen ningún tipo de cobertura

Voz 8 19:11 en fin a cruzan los dedos treinta años cotizando

Voz 20 19:14 y que ahora que estoy a punto de ver la la luz al final del túnel me digan que seguramente mil pensiones verán un recorte del cuarenta por ciento pues me entrado una alegría en el cuerpo como para bailar ahora hora de Ciudad Real sobre las

Voz 8 19:27 estancia de Estrasburgo con relación a la libertad después

Voz 21 19:29 quién me da muchísima vergüenza que desde fuera tengan que llamar la atención a nuestro jueces

Voz 8 19:36 por qué no aplican bien aquí ha muerto Stephen Hawking

Voz 22 19:39 en ella tanto de miedos vivo en Tenerife soy físico terminen de carreras en Inglaterra que ahora me dedico a divulgar la ciencia a los a los más pequeños pienso que en la mente privilegiada como Stephen Hawking son especiales hay e inspiran a generaciones

Voz 4 19:55 el Barcelona que Una mente maravillosa gracias a todos

Voz 1275 20:19 tal buenos días ocho grados hasta ahora en la Gran Vía y con alerta amarilla por fuertes vientos hoy en la región sobre todo en la sierra donde pueden alcanzar los noventa y cinco kilómetros por hora mucha precaución en las carreteras y en las entradas y salidas de los túneles túneles que en el caso de la capital empiezan a recuperar la normalidad a la empresa Dragados ha comenzado a recuperar a reparar los túneles que se han cerrado al tráfico estos días debido a las filtraciones de agua la concesionaria que mantiene un duro enfrentamiento por el Gobierno de Carmena ha comenzado a trabajar en los pasos subterráneos de Plaza de Castilla Pío XII y Sor Ángela de la Cruz el Ayuntamiento de Madrid confía en que algunos de ellos puedan reabrirse incluso esta misma semana Felipe Serrano

Voz 0027 20:57 las medidas no han surtido un efecto tan rápido como pretendía el Ayuntamiento pero finalmente la empresa ya en pie dado a cumplir con su obligación los trabajos han comenzado en los subterráneos con mayor incidencia sobre la movilidad como Plaza de Castilla Pío XII o Ángela de la Cruz el gobierno municipal confía en que salvo nuevas incidencias a partir de esta semana los diferentes tiene de ese puedan ir abriendo de forma progresiva Dragados que pudo frenar en los tribunales el secuestro de la concesión no va a conseguir esquivar las sanciones de momento ya se ha comenzado a tramitar el procedimiento por los incumplimientos que dieron lugar al cierre del túnel de María de Molina desde mediados de diciembre hasta su reapertura once días después el Ayuntamiento propone la aplicación de una penalidad grave por un importe de cuatrocientos cincuenta mil euros sanción que se podría extender al resto de túneles afectados

Voz 1275 21:52 digamos de conocer el uno uno dos esta ha trasladado en estado muy grave al Hospital Príncipe de Asturias sea un hombre de treinta años con cinco heridas de arma blanca tras revertirla una parada cardio respiratoria el miércoles catorce de marzo y la oposición arremete contra la batería de medidas fiscales que propone el Gobierno de Cifuentes de la que desconfía también el sindicato de técnicos de Hacienda titulares con Sara selva

Voz 2 22:16 eh

Voz 24 22:16 toda la oposición lo critica tachan el anuncio de electoralista desde PSOE y Podemos dicen que es irresponsable y temen que ponga en peligro los servicios públicos básicos ella misma Cifuentes en septiembre rechazó esas medidas

Voz 1275 22:26 la Consejería de Educación ha convocado una Oferta Pública de Empleo de mil seiscientas plazas para estabilizar la plantilla de profesores desde Comisiones Obreras lo consideran insuficiente las oposiciones podrán Fred celebrarse en la segunda quincena de junio

Voz 24 22:38 la ampliación de la estación de Atocha permitirá el paso de cuarenta millones de pasajeros frente a los dieciocho de la actualidad la obra que calculan que termine en dos mil veintitrés tiene un presupuesto de seiscientos sesenta millones de euros y pretende convertir Atocha en un eje que vertebra la alta

Voz 1275 22:51 en la ciudad del país y en los deportes el Atlético de Madrid se entrena hoy por última vez en Moscú para medirse mañana al Lokomotiv en octavos de la Europa League sin Gameiro a Costa que se han quedado en Madrid

Voz 1804 23:00 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina Hora punta iría ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:08 de ahí veintitrés minutos de la mañana han DGT María Forner buenos días

Voz 1257 23:13 buenos días pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en la A5 a la altura de Navalcarnero y que está generando ya a unos tres kilómetros de tráfico lento en sentido entrada a la capital además hay problemas en todos los grandes accesos a Madrid en la uno en Alcobendas en la A dos

Voz 8 23:29 rejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia Lakua

Voz 1257 23:31 pero en el cruce con la M treinta ya a la altura de Pinto en esta misma a cinco también en la zona de campamento ya Alcorcón Jen las seis en Majadahonda y El Plantío tráfico intenso en el acceso a la capital por la A42 y a la altura de Parla circulación congestionada en la M40 entre Vallecas y Coslada hacia la dos en Villaverde hacia la A cuatro en el barrio de La Fortuna hacia las seis y en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la A uno

Voz 0089 23:53 en la capital como despierta el tráfico esta mañana pantallas Margarita Pérez

Voz 1476 23:56 buenos días hola buenos días cuando destacamos el corte de la calle del General Perón desde el cruce con Orense está cortada desde ese cruce con la calle Orense en sentido paseo de la Castellana sentido plaza de Lima por lo tanto es una zona evitar en la medida de lo posible de momento hay poco tráfico no se registran retenciones en el resto de las nuevas del interior de la ciudad aumentan poco a poco la circulación en la mayor parte de entradas las más madrugadoras como de costumbre la franja sur también incluida la franja sur de la M treinta

Voz 1804 24:25 acostumbrado está tu corazón

Voz 0887 27:48 Tanto PSOE como Podemos piden a Cristina Cifuentes que explique cómo comer

Voz 0089 27:52 Nos dinero va a garantizar los servicios públicos

Voz 0887 27:55 Ángel Gabilondo Lorena Ruíz Huerta todos los

Voz 1804 27:57 años tiene que sobre cómo piensa compensar lo Si los ingresos van a ser menores

Voz 0089 28:03 Nos parece es una tremenda irresponsabilidad lo que produce es un es sexo

Voz 8 28:07 eso de descapitalización de los servicios

Voz 4 28:10 público ciudadanos y lo apoya aunque con sus pelos

Voz 0887 28:12 dice no entender porqué en septiembre cuando ellos lo pedían Cifuentes rechazó la medida y ahora la ejecuta desde el PP dicen que es gracias al fuerte avance de

Voz 0089 28:20 la economía madrileña César Zafra Enrique

Voz 0887 28:22 los Orio días solamente bajarle los impuestos

Voz 32 28:25 los porque las encuestas elevan absolutamente mal

Voz 0089 28:28 ha avanzado tantísimo la economía

Voz 8 28:30 madrileña el empleo que es posible en estos momentos a cometer esta rebaja fiscal para que todavía la economía madrileña avance

Voz 0887 28:40 más de hecho el PP a catorce meses de las elecciones lanzaba un claro mensaje Si se quiere menos impuestos ellos son dicen los únicos que lo garantizo

Voz 0089 28:48 en Rivas la Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal se investiga una adjudicación a la Federación Española de Fútbol Alfonso Ojea Se trata de un requerimiento fijado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga determinados contratos públicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con compañías vinculadas

Voz 0887 29:06 a la Federación Española de Fútbol entidad que Pérez

Voz 0089 29:09 amanece bajo la lupa de la justicia el gobierno local ha entregado a los agentes de la UCO la documentación requerida es decir un contrato administrativo que la empresa Hein dos mil doce Sociedad Limitada firmó en verano de dos mil diecisiete con el Ayuntamiento para la renovación de césped artificial en instalaciones deportivas los funcionarios municipales han entregado la documentación no se trata por tanto de una operación especial contra el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid sino de la macro causa que se desarrolla en la Audiencia Nacional contra la Federació no española de fútbol y el que fuera su presidente Ángel María Villa ocho grados tenemos esto

Voz 1275 29:45 hora de la mañana en la Gran Vía sigue la información aquí en La Ser en Hoy por ahí

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 8 30:02 Arias en la Cadena SER Hoy por hoy

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:21 no somos viajeros sin el tiempo viajando hacia el futuro pero trabajemos juntos para hacer de ese futuro un lugar que deseemos sitar Se Valiente se decidido supera las probabilidades Éste es uno de los muchos mensajes que con su inconfundible timbre robótico ha dejado para la posteridad Stephen Hawking esta noche ha muerto en su casa en Reino Unido el cosmo luego físico divulgador que sin duda superó todas las probabilidades empezando por las de su esperanza de vida porque atrapado ya en una silla de ruedas por el ELA le dijeron que no llegaría a los veinticinco años muere con setenta y seis pero sus teorías se quedan para siempre en la historia de la ciencia con su teoría de los agujeros negros o la del Big Bang él decía también recuerda mirar arriba a las estrellas y no abajo a tus pies este miércoles catorce de marzo miraremos arriba sin duda aunque ahora nos toque mirar hacia abajo en Almería esta mañana va a pasar a disposición judicial Ana Julia Quezada después de confesar ayer ante la Guardia Civil que sí que mató al pequeño Gabriel los agentes creen que su versión farragosa es inverosímil asegura que golpeó al niño en defensa propia SER Almería Javier Romero

Voz 34 31:40 casi caso resuelto la Ana Julia pues confesó se derrumbó y dijo que mató a Gabriel de forma accidental cuando el niño la atacó con un hacha asegura que tras un forcejeo con el menor de ocho años le golpeó en la cabeza por la parte de atrás del hacha y a continuación le asfixió también declaró que actuó sola Beatriz Gálvez es su abogada

Voz 1727 31:58 la que está colaborando les Labrador ardiera no es que no no es que esta es la primera vez que le han preguntado de de que la declaración policial ha sido hoy que ayer finalmente fueron dos registros hoy lo quedan ya le han preguntado ya colabora con tu tiempo

Voz 34 32:16 Ana Julia de tres años pasará hoy a disposición del Juzgado número cinco de la Ciudad de la Justicia ya ha tomado medidas para garantizar la seguridad de la llegada de la detenida las instalaciones y también el desarrollo del interrogatorio por parte del juez

Voz 1727 32:27 directivo de la Radio Televisión Pública de Murcia ha tenido que retirar el artículo machista que publicó en un diario digital lleno de comentarios sexistas sobre las presentadoras de la tele murciana

Voz 8 32:39 haciéndose pasar por su perro habla de las poderosas caderas que tiene una idea los la metáfora que le daría dos de ellas dos Zagales dice en cuyo regazo el encantaría colocarse en escribe esto haciéndose pasar por su perro es todavía hoy jefe de esas mujeres porque tanto la dirección de la radio televisión como el Colegio de Periodistas el Colegio de Periodistas de Murcia rechazan el contenido pero ni la dirección lo ha cesado ni el Colegio pide su dimisión si lo hace la oposición política Radio Murcia Ruth García

Voz 1257 33:13 el Partido Socialista como podemos exigen el cese de Francisco Martínez Campos actual jefe de control de Servicio Público de la Radio Televisión de la Región en el artículo que mencionas de carácter sexista se hace pasar por su perro se refiere a las presentadoras de la tele a las que mira de manera Pi Arona le gusta sobre todo cuando habla de pie por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable similar lenguaje que utiliza para referirse a la directora de uno de los programas que además de una forma de ser que le ponen también ejemplos de lo escrito por el que fue director general de medios de la comunicación de comunicación de la comunidad entre enero y junio de dos mil diecisiete Martínez Campos retiró el artículo pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos

Voz 8 33:51 ahora está a la espera de la decisión que tome la dirección de

Voz 1257 33:54 ente público que también ayer manifestó su rechazo al mensaje al tono y al enfoque del artículo dos trabajadores y trabajadoras de la cadena pública

Voz 2 34:01 también condenaron el escrito

Voz 1727 34:04 la Dirección General de Consumo ha expulsado de forma cautelar a la Unión de Consumidores de Andalucía una medida muy tibia dicen desde Facua que denuncia que la Unión de Consumidores de Andalucía cobró cientos de miles de euros de empresas para hacer informes favorables a las mismas Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 24 34:23 la Junta expulsa cautelarmente a la Unión de Consumidores UCA UCE de los órganos consultivos por su falta de representatividad al comunicar dos de sus asociaciones provinciales su baja para Rubén Sánchez de Facua es una medida insuficiente

Voz 35 34:38 no se toma la medida definitiva contundentes de prohibir a UCA UCE denominarse Unión de Consumidores una entidad con ánimo de lucro con una entidad que ha ingresado cientos de miles de euros de empresas no puede decirle a los ciudadanos que es una ONG no lucrativa dedicada a la defensa del consumidor la ley lo prohíbe

Voz 1727 34:56 Facua critica que se mantenga la entidad dentro del Registro Andaluz de asociaciones de consumidores más de la mitad de la superficie habitable del casco histórico de Santiago de Compostela está ocupada por plazas turísticas ilegales es la conclusión de un estudio elaborado por el Ayuntamiento que además dice que el negocio de los pisos turísticos genera al año ocho millones y medio de euros sin declarar Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 35:20 hablamos de cuatro mil trescientas plazas idea ilegales suponen un cincuenta y tres por ciento sobre la oferta reglada la mayoría se concentran en el casco viejo donde una de cada dos viviendas se destina este uso entre otras consecuencias bajan los precios del sector hoteleros a dejan de generar puestos de trabajo se pierde habitabilidad los precios del alquiler llegan a los dos mil euros al mes en meses de gran afluencia Jorge Duarte es el concejal de espacios ciudadanos

Voz 36 35:44 fue imposible que ningún ciudadano de Compostela pueda acceder a esas viviendas porque tienen sus precios claramente dirigidos a un mercado turístico que imposibilitan que hasta en nuevos residentes en la luz ver nadie la Vivenda

Voz 0846 35:58 el Ayuntamiento y la Xunta llevarán a cabo el control de estos pisos sin licencia las multas podrían ascender a los treinta mil euros

Voz 1727 36:04 este hombre vivo que manifestar que lamento profundo

Voz 37 36:07 ante el daño que ha causado a la ciudad de Marbella ya lo ciudadano de Marbella

Voz 8 36:12 con motivo de esta causa este hombre es Juan

Voz 1727 36:15 Antonio Roca El cerebro del caso Malaya se acuerdan con condenas firmes por seis casos ha salido

Voz 8 36:21 libertad vigilada dos semanas antes de comer

Voz 1727 36:23 Blair doce años de cárcel Roca acaba de conseguir el tercer grado ser Málaga Ana Tere Vázquez ya no tendrá que dormir en la cárcel tiene una pulso una pulsera de control telemático una oferta de trabajo ya empezaba a colaborar en el Centro de Reinserción de Cáritas en Málaga Roca está obligado

Voz 8 36:38 a cumplir un máximo de veinte años de prisión plazos sobre el que este calculan sus beneficios penitenciarios tiene todavía pendientes un centenar de rechaza un acuerdo global de conformidad sobre ella sobre el cerebro de la trama Malaya pesan ya seis condenas firmes

Voz 2 36:52 no

Voz 8 36:54 así non este es el mensaje de un grupo de artistas de vivo que ha presentado un documento firmado por quinientos

Voz 1727 36:59 profesionales del mundo del arte en el que exigen la convocatoria de un concurso público para la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo para Marco en abril el Museo va a retomar su programación elaborado íntegramente por el Ayuntamiento de Vigo una programación sin director Issing responsable de exposiciones Radio Vigo María Díaz

Voz 1257 37:19 sí es que desde que Iñaki Martínez Antelo su anterior director dimitió el marco sigue abierto pero sin director sin responsable de exposiciones y sin que la mayoría de los artistas invitados a participar en la programación quieren hacerlo de hecho como decías dieciocho de los veinte artistas que han sido invitados a una exposición colectiva ha dicho que no así no hubiese ese el lema de hecho de manifiesto firmado por el colectivo de artistas que denuncian que se está desvirtuando el museo y que pide un concurso público para contratar un nuevo director Iria va

Voz 4 37:47 que es es una de las firmantes hemos que decir Marco así no solicitamos a complicidad de apoyo ciudadanía eco seus artista

Voz 1257 37:57 por su parte desde el Ayuntamiento se alega que se han programado para partir de abril cuatro grandes exposiciones y recuerda que ya sólo el Concello practicamente invierte en este museo que se abriera hace quince años con aportación de la Xunta el Gobierno central y la fundación de Caixanova

Voz 1 40:39 Pepa son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias el Sevilla está en los cuartos de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia

Voz 40 40:46 la hay gran ha subido orgullos ACB ya es viejo a Sevilla Sevilla Sevilla está contigo Sevilla

Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy

Voz 2 41:03 vale tanto para las personas

Voz 8 41:10 de contento malamente entonado estaba el goleador de anoche Benger ver nada más terminar el

Voz 1275 41:17 el partido ante el Manchester United Sampe

Voz 1910 41:21 lo canta mejor que habla a los debiera Sport editoras heredero de la eliminatoria tras el cambio de Montera en el setenta y uno sacó del campo al colombiano Muriel y dio entrada al fan franco tunecino Benger que en el setenta y cuatro y los setenta y siete marcaba los dos goles que les meten en los cuartos junto a la Roma precisamente eso buscará esta noche el Barça novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 41:38 buenos días Andrés Siniesta es la gran novedad en la convocatoria del Barça para recibir esta noche al Chelsea el Camp Nou el capitán no quería perderse este partido está recuperado ya de su lesión en el bíceps femoral ayer recibió el alta después del entrenamiento y veremos si esta noche puede estar de inicio en el once del Barça vuelve también Leo Messi después de su paternidad y el único descartado del equipo es Jerry mina recordemos que Coutinho no puede jugar la Champions Denis Suárez siguen lesionados si Iniesta es titular esta noche quedará sólo una duda en el equipo una apuesta acción que se disputarán en el once seguramente André Gomes Paulinho o incluso velé el Barça no va a especular esta noche saldrá por el partido pese a que le vale el empate a uno de la ida frente al Chelsea pero el equipo saldrá a por todas buscando estar en los cuartos de final de la Champions por undécima vez de forma consecutiva

Voz 1910 42:27 o si se van a encontrar los de Valverde Browne hablarán buenos días

Voz 0017 42:29 buenos días la gran duda en el equipo de cohetes Wert quién actuará en punta de ataque conté en las últimas semanas ha ido dando bastante bola a Hazara que ha jugado en punta como falso nueve en muchos partidos aunque en el último encuentro fue Giroud del delantero francés el que hizo de boya en ataque al resto del equipo está bastante claro va a jugar casi con toda seguridad con el mismo once que jugó el partido de ida la el único cambio podría ser el de Pedro por giro Utah Arrieta

Voz 1910 42:58 a este partido de este las no menos cuarto el esloveno es conmina de esta eliminatoria saldrá último clasificado para cuartos porque ya conoceremos el otro que se juega desde las seis de la tarde en Turquía Besiktas Bayern decidida tras el cinco

Voz 0027 43:08 el alemán en la ida va a arbitrar el inglés Oliver en la Liga de Campeones Juvenil

Voz 1910 43:12 Barça alcanza las semifinales tras ganar ayer cero Atlético Madrid remite también el Oporto vencía cero dos al Tottenham y hoy conoceremos los otros dos equipos que alcanzan la Final Four de Nyón el Real Madrid recibe en la Ciudad deportiva el Chelsea desde las cuatro de la tarde y el Manchester City recibirá al Libia

Voz 1275 46:48 con pregunta viene esta mañana José Marí dice saben qué significa libertad de expresión

Voz 1100 46:53 buenos días Pepa

Voz 1804 46:54 sido de futuro Plan Europeo de Derechos Humanos que su lado

Voz 1100 46:58 apures duro de la libertad de expresión multar a los jóvenes por quemar retratos de los Reyes que un urbano decir por meter en la cárcel a raperos malencarado salvo y rotos pero cantantes al fin sólo por sus letras sin duda brutales la fuerza de la libertad Of qué pedazo palabra libertad parece que todavía no ha conseguido Talavera la dura cabeza de algunos políticos y jueces empeñados y la censura y el oscurantismo de tiempos pasados sorprendente por cierto que de nuevo la portavoz del sur el Congreso Margarita Robles juez en excedencia volviera a meter la pierna con como ya hiciera con arco con su renuncia a defender derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y alinearse con PP y Ciudadanos porque sentencia de los jueces de Estrasburgo aquella quemado de fotografías desde dos mil siete esa es otra la lentitud de la justicia formó parte de una crítica política más que personal contra la institución monárquica en general y en particular encontráramos añora afirman que el acto no constituía incitación al odio o la violencia que remachan que la sentencia de cárcel no fue ni proporcional ni necesaria en una sociedad democrática

Voz 0887 48:15 verdad que sentí con claridad los

el ojo Izquierdo

diariodehoyporhoy

Voz 45 48:31 diariodehoyporhoy

Voz 1275 48:32 el catorce de marzo del año dos mil dieciocho escribe Elpidio Eider ex compañera de profesión en Valencia

Voz 46 48:38 hola me llamo el Turia Bellver soy periodista el en junio de dos mil catorce intervine en vuestro diario trabajaban cara no se cerró la la Radiotelevisión Valenciana en ese año se hizo un ERE de extinción que afectó a seiscientos trabajadores y me tuve que apunta al paro evidentemente Cortina cada vez con cuarenta y tres años ahora vuelvo a contactar con vuestro diario porque después de casi cuatro años Puelles vuelvo a trabajar eh lo hago también como periodista Dana punto de diez son los nuevos medios públicos de comunicación de la Comunidad Valenciana el lunes cinco de marzo empezaron las emisiones de boletines horarios la radio bueno participé en el I oí fue un todo un subidón de adrenalina y mucha ilusión creo que es una noticia muy importante evidentemente el nacimiento de un medio en base en de momento con la crisis que atraviesa la profesión la cual se cierran pues muchos otros y también porque afortunadamente pues la comunidad recupera sus medios públicos de producto de proximidad allí en lengua en Valencia no

Voz 4 49:44 cuesta cuatro años durante estos años