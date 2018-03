Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 General Perón a la altura de Orense Se mantiene cortada

Voz 1727 00:03 sentido Paseo de la Castellana

Voz 2 00:05 el nuevo espacio jardín empírico de productos exposiciones ideas y mucho más Bella tu tienda

Voz 0867 00:12 Cobreloa ahora más Cardin empírico EPO

Voz 3 00:15 aún no conduces en verde eso es porque no conoce es la tecnología híbrida vi fue el gente más gasolina de Opel

Voz 1704 00:21 con la gama Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro cero restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde reto de la Comunidad de Madrid

Voz 4 00:37 ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba Tutti que de compra más información promo punto madrid punto org Sol punto com iba a ser ya

Voz 5 00:58 plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en ve detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía nuestra experiencia reservan el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o en vez de trapo

Voz 4 01:18 sabías que con un cien por cien eléctrico Nissan no tienes límites para entrar al centro de Madrid sea el día que sea pues aún no lo sabes todo descubre estalló otras muchas más ventajas de conducir un cien por cien eléctrico Nissan en eléctrica hay Madrid punto

Voz 0867 01:31 la cien por cien eléctricos Nissan

Voz 4 01:33 conduciendo el cambio Inteligente Nissan Innovation adicta

Voz 1727 01:38 son las siete y cincuenta y seis

Voz 6 01:41 qué andinas de Air Madrid

Voz 2 01:46 comienza la temporada de jardín Enrico de carpa plegable de tres por tres metros por sólo treinta y nueve con noventa y cinco euros Bennati cien Day descubre mucho más ahora más Pricosa

Voz 7 01:56 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 8 02:01 de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 0867 02:30 no es lo mismo un cielo que un cielo gris

Voz 9 02:33 el submarino submarino amarillo año

Voz 3 02:37 que una luz verde

Voz 0867 02:40 sobre todo no es lo mismo el color negro

Voz 9 02:42 que un Audi Black la y Audi Q5 Black la I edición por trescientos cincuenta euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos a oblicua al contemplar que más información en tu concesionario oficial Audi Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0867 02:56 es supersticioso tenemos noticias para Titi no hace falta pisar una caca para tener suerte pero a qué huele aquí ni tocar la cabeza dibujó Calvo perdone la tripa de una embarazada pues parece un niño porque la suerte está en punto registra te ahora en paz batió un bono cuesta quince euros comienza a jugar slots online Ighalo mayores de dieciocho años juega con responsabilidad

Voz 1275 03:21 el consejero de Sanidad asegura que no habrá ceses ni destituciones en la cúpula de su departamento investigada por prevaricación administrativa cuatro altos cargos entre ellos el viceconsejero Manuel Molina han sido imputados por supuestamente presionar a la empresa de ambulancias alerta para retirarse de un contrato millonario donde partía como favorita Enrique Ruiz Escudero consejero

Voz 10 03:40 a día de hoy es una querella es bueno insistir está en fase de diligencias previas Hinault no se plantea nada hay que dejar pues colaboración total con la justicia ya según lo que determine pues ya veremos

Voz 1275 03:52 Podemos pide la dimisión de todos los imputados mientras que Ciudadanos ha registrado una petición para que comparezcan en la Asamblea en la Comisión de Sanidad y una cosa más metro propone la creación de un comité de seguimiento que tutele la retirada de amianto de las redes lo que contempla el plan que ha presentado el consejero delegado Carabante a los sindicatos con los que se ha reunido después de conocerse la falta de vigilancia de este material en el suburbano los sindicatos creen que es un paso positivo pero consideran que los plazos que da la empresa son demasiado largos hoy la oposición registra en la Asamblea la solicitud para poner en marcha una comisión que investigue las condiciones de seguridad y salud en el metro de

Voz 12 04:34 las familias de verdad salen de viaje pensando que ese run dicho del coche no es nada hiciese algo por eso las familias de verdad necesitan un seguro de venta como el de Mapfre con el que tienes garantizado el servicio en carretera veinticuatro horas ante cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 13 04:56 eh

Voz 1727 05:00 son las

Voz 14 05:00 hecho las siete en Canarias

Voz 1727 05:15 muy buenos días hoy toma posesión el nuevo gobierno alemán fruto de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas socialdemócrata es el nuevo ministro de Finanzas se llama Olaf sol y sustituye en el cargo al todo poderoso soy bleu que dirigió con puño de hierro los destinos económicos de la zona euro durante ocho años los peores de la crisis el halcón del austericidio que ha dejado un sí por de Europa con economías creciendo sí pero al mismo ritmo que crece la desigualdad con gravísimos costes sociales y daños en la fe europeísta de muchos ciudadanos

Voz 0027 05:50 los que se puede esperar de nuevo ministro alemán

Voz 1727 05:53 pertenece al sector más centrista del SPD por lo que ha declarado hasta el momento no tiene intención de abandonar la senda de la austeridad a todo trance Alemania no tiene intención de Mutual izar la deuda lo que significaría repartir entre todos los costes de una crisis agravada por las políticas que ellos mismos tomaron porros temas aunque sus primeras declaraciones públicas también asegura que no se dictará en adelante a los demás lo que tienen que hacer y admite errores en el pasado veremos en Alemania toma posesión el Gobierno que va a liderar esta fase esencial de la salida de la crisis mientras en el Congreso de los Diputados el Gobierno español y todos los partidos lidian esta mañana con una de sus consecuencias las pensiones el recorte de las políticas públicas para atenerse al límite de déficit que marcaban los halcones de la austeridad ha dejado tiritando al Estado del bienestar también en España sumado a la presión demográfica no se enfrenta al problema a corto plazo del empobrecimiento de los jubilados y alargó sobre la viabilidad del sistema Rajoy acude hoy arrastrando los pies presionado por las movilizaciones de un sector muy sensible de su electorado hizo equipo rebaja las expectativas sobre la sesión nos sacará conejos de la chistera dicen a partir de las nueve edición especial de Hoy por hoy en directo en la SER para seguir ese pleno y en streaming a través de cadena ser punto com

Voz 0027 07:20 sí pero bueno

Voz 1727 07:35 esta noche se ha pagado una de las estrellas más brillantes de la ciencia el físico Stephen Hawking ha muerto a los setenta y seis

Voz 0027 07:43 los Aimar lo ha confirmado hacia las cinco de la mañana su familia Hawking contribuyó al desarrollo de la teoría del Big Bang explican el funcionamiento de los agujeros negros recordad mirar las estrellas no bajo vuestros pies esto responde cuando le preguntaron cuál sería el primer consejo que daría a sus hijos en una entrevista en exclusiva con la SER hace dos años

Voz 1727 08:08 contó que le gustaría ser recordado por descubrir que los agujeros negros son completamente negros sino que emiten radiación

Voz 0027 08:16 pese a los sesudo de su obra consiguió llegar al gran público gracias a su carisma ya su sentido del humor también sus cameos en series como Los Sims y lo convirtieron en un icono popular

Voz 9 08:26 esto gocho la premisa es intrigante y por qué no

Voz 0867 08:30 ataca

Voz 9 08:31 sí que va a seis cuarenta años sentados en una silla

Voz 0295 08:35 si en esta haríais alguna lección no

Voz 1727 08:37 Oxford ha muerto en Cambridge y a esta hora todo Reino Unido va despertando con la tristísima noticia del adiós al autor de gran parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna Londres Begoña Arce buenos días

Voz 15 08:50 buenos días así es los británicos están despertando con la noticia de la muerte de Stephen Hawking conocida apenas hace unas tres horas hoy será sin duda un día de muchos recuerdos de muchos homenajes para esta figura tan familiar el célebre astrofísico formaba parte

Voz 0978 09:04 de del patrimonio sentimental del país era

Voz 15 09:06 he admirado sin duda alguna por sus investigaciones sobre el universo pero era además a nivel de calle un personaje querido muy popular con el que han convivido varias generaciones de británicos había intervenido en numerosos shows de televisión su propia vida había sido dramatizada en la pequeña pantalla y en el cine se admiraba su capacidad intelectual pero también la enorme valentía en la lucha contra la enfermedad que le tenía postrado y ante la que nunca cedió por todo eso se había convertido en un héroe en un héroe distinto a cualquier otro un hombre que amaba la vida por encima de todo y que jamás perdió el sentido del humor

Voz 1727 09:43 aquí en España en unas horas va a pasar a disposición del juez Ana Julia Quezada autora confesa del crimen de Gabriel

Voz 0027 09:48 ha reconocido que lo mató pero asegura que lo hizo en defensa propia ante un niño de ocho años los investigadores no se creen nada y lo atribuyen a un intento por evitar la prisión permanente revisable

Voz 1727 09:56 la Comunidad de Madrid vuelve a reventar a la baja cualquier intento de armonía fiscal

Voz 0027 10:00 el Gobierno regional del PP vuelve a bajar el tramo autonómico del IRPF significaba además el noventa y nueve por ciento de sucesiones y donaciones entre padres e hijos ahora lo rebaja también para tíos y primos por quitar impuestos Cifuentes deja sin grabar incluso las compraventas de las transacciones de menos de quinientos euros entre particulares

Voz 1727 10:16 la frivolidad xenófoba de Trump no da tregua

Voz 9 10:19 ya dijimos nada

Voz 1727 10:23 así presumía anoche de que ni siquiera increíbles escaladores profesionales han conseguido subir por alguno de los prototipos que él encargó para el muro con México

Voz 0295 10:32 ayer en cancha

Voz 0027 10:34 dice siendo tuviéramos estos muros no tendríamos país cuanto más alto mejor para que sea imposible superarlo por arriba

Voz 1727 10:40 aquí poco antes el presidente había confirmado en Twitter que destituya a su secretario de Estado Rex teles

Voz 0027 10:45 saben que muchos consideraban la última parcela de sensatez dentro de la Casa Blanca Trump cambia Tillerson por el hasta ahora jefe de la CIA Mike Pompeo

Voz 1727 10:52 la al frente de la agencia de espionaje Inteligencia pone a Gina has Jasper una veterana que llegó a dirigir una de las cárceles secretas de la CIA

Voz 0027 11:00 allí autorice supuestamente técnicas de tortura durante los interrogatorios como el ahogamiento simulado

Voz 1727 11:04 un ejemplo sangrante de hasta dónde llega la brecha salarial de género eres mi esposa

Voz 0867 11:10 Virreina

Voz 1727 11:10 soy las toscos así tú deberías arrodillarse Santiago

Voz 0867 11:13 no me es este Netflix reconoce que

Voz 1727 11:16 su serie The Crown en la que la protagonista absoluta es Isabel Segunda ha cobrado más el actor que interpreta al rey consorte

Voz 0027 11:23 los productores de la serie lo han reconocido han intentado argumentar que el Maze Smith era más famoso antes que Claire fue hoy pero aseguran que rectificara las propia están en las próximas temporadas

Voz 1727 11:32 sí aquí mucho más cerca un directivo de la Radio Televisión Pública de Murcia ha tenido que retirar el artículo que publicó en un diario digital lleno de comentarios sexistas sobre las presentadoras de la tele murciana haciéndose pasar por su perro habla de las poderosas caderas que tiene una de los la metáfora que le daría a dos de ellas dos Zagales dice en cuyo regazo me le encantaría ocuparse quién escribe esto haciéndose pasar por su perro es todavía hoy jefe de esas mujeres porque tanto la dirección de la radio televisión como el Colegio de Periodistas de Murcia rechazan el contenido pero ni la dirección lo ha cesado ni el Colegio pide su dimisión si lo hace la oposición política en su disculpa reproducida en una nota ese directivo dice a las periodistas pretendía lo aros dio hoy la previsión del tiempo la marca el viento Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 12:27 buenos días así ese vuelve a complicar estas situaciones más complicadas llegarán sobre todo durante la tarde como dices por culpa del viento pero además ir acompañado en muchos puntos de lluvia copiosa la lluvia seguir extendiendo ya lo largo de la mañana prácticamente por toda Katif también Castilla León Extremadura gran parte del Valle del Guadalquivir Castilla La la Comunidad de Madrid el Sistema Ibérico y los Pirineos insistimos que será más durante la tarde cuando lo lluvia caerá con intensidad nieve en los Pirineos a partir de mil quinientos metros de altura y el viento también será durante la tarde cuando ganará más protagonismo de nuevo con marcado oleaje en las Rías Baixas se pueden superar los ocho metros de altura vientos muy fuertes en zonas de montaña y queda más al margen de toda esta situación más aparatosa el Cantábrico donde sólo se notará el viento fuerte el Mediterráneo con ambiente suave todavía esta tarde en Canarias seguirá luciendo el sol con temperaturas altas

Voz 1727 13:19 es sobre la gesta del Sevilla anoche Manchester Manu Carreño buenos días buenos días Pepa tiene el fútbol la balanza las

Voz 0027 13:27 suelen inclinar casi siempre los futbolistas esto es un deporte de futbolistas con permiso de los entrenadores que los hay muy buenos en nuestra liga y en otras ligas muy buenos algunos buenísimos pero el fútbol suelen decidir los humoristas y ayer es lo que pasó en el Sevilla Manchester jinete jugado en el

Voz 1727 13:45 hola

Voz 0027 13:46 mucho teatro de los sueños mucha presión de la afición inglesa pero ayer el Sevilla que con Monte la puso una alineación con jugadores que querían el balón y que demostraron con personalidad que han sido mejores en los ciento ochenta minutos que dura la eliminatoria seca

Voz 9 14:01 cargaron a un Manchester United rácano miedoso defensivo y que lleva claramente el sello de su entrenador no hay que quitarle nada ni un ápice de mérito a la victoria y al brillo del

Voz 0027 14:13 el Sevilla que sesenta años después que se dice pronto sesenta años después vuelve a meterse entre los ocho mejores de la competición reina del fútbol otra vez estará en los cuartos de final que partidazo que eliminatoria Ike viene el Sevilla es verdad que enfrente había un equipo con miedo defensivo que se ha gastado seiscientos cincuenta y cinco millones seiscientos cincuenta y cinco millones el tercer presupuesto más alto de Europa tras Madrid Barça para caer en octavos de final Ike está a dieciséis puntos del líder en la Premier League

Voz 9 14:45 sabes que lo entrena Mourinho The Special One hasta luego Pepa días Manu en la cabeza

Voz 16 14:53 en Hoy por hoy

Voz 17 14:55 con Pepa Bueno en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales suben Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por solo diez euros al mes al contratarla

Voz 1704 15:08 libra de Jazztel lleva te un smartphone fue una tablet gran llamar gratis al quince X si si alguien hace diez o entra en Jazztel punto com

Voz 2 15:16 fíjese en esta imagen doctor Albee usted aquí una mariposa con control de crucero de enorme

Voz 0867 15:23 es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con dos mil euros de ahorro y entrega inmediata hay vehículos de ocasión hay ofertas saquen Files hasta fin de mes consulta condiciones son tu concesionario Seat cauto punto es construyó templos cuadrados opinión el faraón mejor pirámide son menos piedras su será más barato rastreo

Voz 18 15:44 ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora también compara Hipotecas Si una hipoteca te parece un jeroglífico

Voz 3 15:50 entre sus asesores financieros que ayudaran las

Voz 0867 15:53 cifrar la rastrea otro punto com comparador de la historia hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 0295 16:06 Iker a Roma hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 19 16:13 lo que es la vida Tommy iraquí de Jorge no se conocían hasta este lunes en los libros a comer

Voz 0027 16:18 el flechazo sin poder dormir en ese plazo de lazo esas copas esperanzas CDS por tesis padres Belmonte que costará unos sesenta creo mucho pero antes subió a unos zancos era de triada parece pero bueno oye pues no hay no

Voz 19 16:37 pero tras el Adriana de Suecia el Frascuelo de Estocolmo el niño del frío

Voz 0027 16:44 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 20 16:52 el mundo cambia son las dos de la tarde la uno encarar y así que espero que el Partido Popular cumplan en convoca el referendo del guber convocará el referéndum a cada instante enfado al tran cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 21 17:04 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable y no queremos que te pierdas

Voz 22 17:12 en los de marineros hundido vuelve a dar la victoria al Partido Socialdemócrata decir aguantar a seguir en la carrera electoral ha un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad

Voz 0027 17:23 queremos hechos y queremos

Voz 9 17:26 porque es un auténtico acto de Van emitía de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 23 17:32 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena Ser

Voz 0295 17:41 la vez macro gira y hay alguno por ahí que dice que los pues somos unos pero me dijeron

Voz 23 17:47 en este miércoles y jueves semana de pensión en la SER negros

Voz 0295 17:53 Pepa Bueno única Carles Francino y Ángels Barceló abordan junto a expertos y afectados impropio una que quita el sueño a los españoles el calvario de las pensiones paso a paso programación especial Semana de pensión en La Capella

Voz 0867 18:15 la entrada para esa casa a la porra el día en que lleva años aplazando a la porra

Voz 9 18:20 esta aquí la porra de descarga de nuestra aplicación participa advierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 0295 18:36 Villarino cambios para el Fano para el primero en la porra de Carrusel

Voz 0867 18:42 los los goles valen Cadena SER

Voz 12 18:51 nuevos tiempos vamos a escuchar Navas

Voz 0295 19:05 el mundo está lleno de intolerante Stella ayudas a tus defensas con actor Simón sin lactosa vitaminas A d6 ID subidón de Simón

Voz 24 19:29 qué tal hola de nuevo en Jazztel saben que siempre buscas de lo bueno lo mejor bueno pues ahora te lo traen te vas a llevar una fibra muy potente con Jazztel y además dos líneas de móvil gratis esto es como una casa bueno pues aún hay más espera aún tenemos más cosas te damos dos smartphones también totalmente gratis esto que se llama también gratis al quince diez

Voz 0867 19:50 sí sí al quince X o entrar en Jazztel punto com

Voz 9 19:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 19:59 son las ocho y cuarto a las siete y cuarto en Canarias Stephen Hawking superó cualquier expectativa científica hay personal la enfermedad Layla no apagó ni sus ideas ni su humor ni su voz

Voz 25 20:10 Begoña estando en esas es

Voz 1727 20:14 y quiero saber por qué existe el universo porque hay algo y no la nada esa sed de conocimiento y divulgación impulsó su trabajo también su vida hay logró contagiar su pasión a millones de personas por ejemplo a Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 20:29 qué tal buenos días porque te apasionaba bueno sí yo creo que Breve historia del tiempo y la teoría del todo son los dos esfuerzos más impactantes de un científico por acercarnos cosas que creo que si las entendemos del todo probablemente no Solaria la cada vez hay un libro en España que ha publicado ya hace años pretextos pretextos que es el mensajero de el pit Harley la cita de sal de ese libro precisamente la usa Hawking en teoría del todo para avisar de lo que va a tratar de explicar dice el pasado es un país extraño en él se hacen las cosas de forma diferente pero por qué es tan diferente del futuro porque recordamos el pasado pero no recordamos el futuro todo lo que tiene que ver con con Stephen Hawking es fascinante

Voz 1727 21:12 esa capacidad que tiene de satisfacer la curiosidad a científica porque no tenemos conocimiento de tantos de nosotros sin ponernos por delante una ecuación necesaria

Voz 1389 21:22 el fíjate en Breve historia del tiempo utiliza sólo una coacciones

Voz 0955 21:24 el lo hace todo muy muy muy digerible

Voz 1389 21:27 yo creo que además obras entiende mejor sabiendo que la escrito un hombre que debería estar muerto

Voz 1727 21:32 desde los Veinticinco dijeron los médicos

Voz 1389 21:34 ya que ha muerto a los veintisiete sabéis Hadad esa edad a maldita en el rock no IU nombra que en su juventud cuando está en pleno crecimiento intelectual le dicen que que que que en fin que no le queda tiempo y mientras él se encoge máximas estudia con más lucidez la expansión del Universo cuando le dicen qué le quedan dos años de vida acaba explicando el nacimiento de todo acaba explicando dejaba anunciando el Big Bang no creo que en su torturas hay una poesía formidable es decir cada batalla que pierde contra su propio cuerpo es una batalla que sin embargo gana en lugares que la gente ni siquiera aspira a tratar de de entender después de practicamente sesenta años estudiando escribiendo y dando conferencias dejó una frase maravillosa que creo que demuestra que el lo entendido todo dice el universo no sería para tanto sino fuese porque es el lugar en el que vive la pero Ana que amas esta mañana Harold hasta mañana un beso en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 22:32 pocas veces una movilización ciudadana encontrado tan rápido eco en Moncloa como la de los pensionistas pocas veces el camino de la calle al Congreso ha sido tan veloz Rajoy que nos coste no se ha planteado por ejemplo un debate sobre la desigualdad de género tras el histórico ocho EMI hoy acude al pleno del Congreso para hablar de pensiones debate monográfico que empieza dentro de tres cuartos de hora poco menos que no tendrá votaciones al final el Gobierno eligió un formato sin votación para evitar perderla y la muestra de que saldría derrotado la tuvieron ayer a última hora la oposición consiguió que la Cámara aprobara una proposición no de ley del PSOE pidiéndole al Gobierno que suba las pensiones lo mismo que crecen los precios no tiene efectos concretos la Moncloa pueden ignorarlo pero constata que hay una mayoría parlamentaria a favor de volver a vincular o por lo menos los acercar las pensiones al IPC

Voz 26 23:24 qué piensa hacer al Gobierno para garantizar a todas nuestro justo derecha una vejez digna rebosa imprescindible

Voz 27 23:31 pero de Estado vale dar la regularización de las canciones al IPC de hecho nunca nunca nunca tendría que haber sido de otra manera

Voz 26 23:38 castigan los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo segura y sobre todo a aquellos que cobran menos pensiones

Voz 1727 23:45 reproches de la oposición que sirven casi de prólogo de lo que tendrá que escuchar y contestar Rajoy esta mañana el PP ha difundido ya que no se deben esperar grandes anuncios del presidente aunque quizá sí un tono menos pirómano que el portavoz popular ayer Gerardo Camps

Voz 0867 24:00 no sé en la realidad

Voz 28 24:03 los especialistas han mantenido el poder adquisitivo durante la crisis eso es una realidad sea reduciendo el riesgo de pobreza entre las personas mayores de sesenta y cinco años a la mitad

Voz 1727 24:12 con qué diagnóstico con qué propuestas llega cada partido el debate de esta mañana Rafa Bernardo

Voz 1762 24:18 los grupos llegan tras casi año y medio de trabajos en la comisión del Pacto de Toledo la que se ocupa de los asuntos de pensiones pero tras todo este tiempo han sido las últimas sesiones al calor de las movilizaciones en las calles las que han propiciado los debates más intensos sobre las materias donde más desacuerdo hay como en lo tocante a revalorización de aunque no hay ni por asomo pacto parece que afloran algunos consensos como explicaba la semana pasada tras la última reunión del Pacto el portavoz del PNV en la Comisión Iñigo Barandiaran

Voz 0867 24:42 que hay un lugar común y es que el cero veinticinco

Voz 26 24:45 B para actualizar las pensiones pero que en principio cada uno lo por tendemos abordar de forma diferente pero manteniendo o intentando una normal

Voz 0867 24:54 a los miembros de la Comisión el aproximar el

Voz 26 24:58 eh que la medida que se tome a una efecto equivalente al del incremento conforme al IPC

Voz 1762 25:04 por parte del Gobierno el que más sabe de los márgenes que tienen las cuentas del Estado el ministro de Hacienda hablaba ayer Hinault dejaba caer ningún indicio de que el presidente vaya hacer anuncio alguno sobre pensiones más bien al contrario el presidente vuelve a enviar la pelota a los grupos Cristóbal Montoro

Voz 0447 25:17 emplazar a los grandes grupos políticos a que pongan de sobre la mesa ofertas de futuro sobre lo que debe ser eh la continuidad de nuestro sistema público de pensiones es el momento por tanto de aportar soluciones en el seno del Pacto de Toledo

Voz 1762 25:36 en caso de que se prepare alguna medida con impacto presupuestario el momento es de luego ahora a diez días de la fecha que al propio Gobierno sirvió para presentar las cuentas de dos mil dieciocho después de resolver la semana pasada mediante pacto otro de los grandes hitos necesarios para tener presupuestos las subidas salariales de los empleados

Voz 1727 25:51 muy ricos en media hora Toni Garrido nos va a presentar aquí en Hoy por hoy a tres mujeres jubiladas con las que vamos a seguir en directo en la SER el debate sobre las pensiones la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que establece que quemar fotos del Rey es libertad de expresión no va a tener consecuencias legislativas en España o no inmediatas por lo menos PP PSOE y Ciudadanos se niegan a sacar del código penal el delito de injurias a la Corona lo proponía Esquerra la sentencia de Estrasburgo les sirvió ayer como el mejor de los argumentos posibles pero los diputados populares socialistas y Ciudadanos que suman más de dos tercios de la Cámara ya han anunciado que el jueves van a bloquear este intento de reforma legal Carolina buenos días buenos días el Congreso rechaza la petición Esquerra de eliminar los artículos del Código Penal que castigan con penas de cárcel las injurias y calumnias graves al Rey e imponen penas de multa para los ultrajes ofensas a España o a sus símbolos PP Ciudadanos y el PSOE consideran que los soberanistas pretenden con esta iniciativa cambiar la legislación en beneficio propio amparándose en la libertad de expresión para comer dar la violencia verbal avalan el Código Penal que protegen los valores constitucionales y a la Corona Estrasburgo asegura que el caso concreto no fue un ataque personal dirigido a denigrar a las personas sino que forma parte de una crítica política una denuncia contra el símbolo una mera escena provocadora que no constituye un acto de odio e incitación a la violencia cuando el Tribunal Constitucional confirmó en el año dos mil quince la pena de cárcel que ahora deja sin efecto Estrasburgo cuatro magistrados del Tribunal Constitucional firmaron votos particulares en contra de aquella sentencia y entre ellos la entonces vicepresidenta del Constitucional Adela Asúa buenos días

Voz 1 27:30 bueno días en concreto usted

Voz 1727 27:32 dijo en ese voto particular la crítica malsonante la manifestación políticamente incorrecta los gestos au actos desabrido de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión señora sua ahora Estrasburgo le da la razón

Voz 1 27:51 bueno Gustavo Ron en realidad da la razón a la doctrina a la doctrina del Tribunal Constitucional también a matizar el aspecto de que esa frase está tomada de de la jurisprudencia del Tribunal Europeo pero también la jurisprudencia española hemos aceptado que mientras hayan crítica política el puede identificarse como crítica política efectivamente la exageración el mal gusto incluso palabras que ofenden entran en el campo de la libertad después Longa libertad de expresión de idea política de crítica el no es que la propia sentencia el Constitucional digamos que acoja esto pero lo que hace el Tribunal Constitucional es considerar que en este caso estamos más allá de la crítica política es un supuesto de incitación al odio contra los reyes este campo de discusión porque si se le la sentencia o con el perímetro mucho detenimiento sabe que la propia sentencia reproduce lo que ha sido doctrina oficial citando incluso Estrasburgo pero luego para justificar el rechazo del amparo de la demanda de amparo no dice que que no haya el ejercicio libertad expresión pero dice pero estamos ante los límites de esa libertad de expresión de crítica política porque aquí por el hecho de que se utilizara el fuego porque se quemaran las fotos al Rey esto ya supone un salto cualitativo vino a decir entonces estamos ante lo que su límite en el en la jurisprudencia europea las declaraciones que también internacionales si es que la la expresión desabrida que pueda incitar a violencia contra otras personas entonces este es el problema que se ha distorsionado es lo que decimos a los votos particulares en varios también el magistrado Siol que se ha distorsionado lo que significa un límite a la libertad de expresión que es aquí

Voz 1727 30:00 el que va a suponer la creación de una

Voz 1 30:02 gente de hostilidad para acometer a grupos vulnerables que está en el riesgo de ser excluidos por razón de por razón de pertenencia o por razón de orientación sexual étnica por razón de pertenencia étnica otros similares que son tradicionalmente

Voz 1727 30:21 dado que entonces esto que está previsto en Jerez

Voz 1 30:23 como una excepción se aplica a los reyes y esto es lo que parece

Voz 1727 30:27 e intolerable e Adela Asúa consecuencias debería tener aquí en España esta sentencia de Estrasburgo donde estamos viviendo en los últimos tiempo interpretaciones jurídicas de leyes que en fin que parece que atentan contra la libertad de expresión no sabemos si es una interpretación que hacen los jueces si es que hay un defecto en la redacción de las leyes que consecuencia debería tener esta sentencia bueno

Voz 1 30:53 por lo pronto ya avisó Estrasburgo con la sentencia de dos mil once en el caso de que el que fue la expresión de dos a torturar etc no sólo en esta en esta sentencia Otegi mucha fotos desde el propio Tribunal porque es una niña muy consolidadas de Tribunal europeo que dijo que deben excluirse de la alucinaciones todas aquellas previsiones que ofrezca una protección reforzada las personalidades públicas en relación a difamación o relación la libertad de expresión que es verdad que tenemos pendientes la limitación de cuatrocientos noventa tres porque vamos o la exclusión porque una cosa es la amenaza y otra cosa es la mera e injuria que que sea fruto de una expresión pública pero qué es lo que preocupa y en relación con lo que ha me es relaciona F yo lo ponen conexión repetidamente el discurso del odio algo como tal así oído como así ha expresado con la palabra odio estamos ante una palabra que es tiene mucho sin ir Estados y que en todo caso hay que interpretaron el contexto para saber si realmente estamos incitación al odio a grupos vulnerables el derecho penal no puede castigar igual que expresiones malsonantes o ímprobos eras decía lo mal educadas o rechazo que que causen cuando vehicular una crítica política dirigida a sí símbolo instituciones au políticos igualmente el derecho penal no está para castigar el odio sino está haciendo lo dio cuando se produzcan expresiones que objetivamente por el contexto se iban a crear Özil fomentan este es el el problema de Ci fomentan una actuación que va a generar previsiblemente una violencia una exclusión la exclusión es decir que tienen un efecto amenaza pero hay un fallo de interpretación por parte en general lo bueno desde las universidades y de algunas también sentencias está dejando claro que hay que ser restrictivo pues en la interpretación de cuando estamos ante la incitación de un odio sólo puede ser objeto de de de le reflejo de respuesta penal cuando sea un audio pues por ejemplo pues contra los mendigos de manera que ahora que en Bilbao el uno

Voz 1727 33:08 de manera que está prácticamente citando

Voz 1 33:10 eso vaya poner a la mente cuando se

Voz 1727 33:13 critica a instituciones públicas incluida la Corona Adela Asúa gracias por estar en la SER un día más buenos días buenos días

Voz 7 33:27 hola qué tal verdad que no se puede trabajar sin compromisos Banco Sabadell lo sabe por eso trabajar con las empresas como si fueran uno por ejemplo ofreciéndoles todo no

Voz 0867 33:36 de su empresa necesita y necesitará en un solo acuerdo por escrito descubren restos de compromiso se Banco Sabadell punto com barra compañía arte

Voz 12 33:53 la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo a Real asociados hagamos lo fácil

Voz 29 34:14 en las cuarenta y ocho horas pero sólo del quince al diecisiete de marzo tengo una ventaja de éxtasis en mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Financial Services y dos fueron

Voz 9 34:26 el neumáticos escribirte ya P

Voz 16 34:29 entonces

Voz 30 34:33 bueno yo darle bola llamaba

Voz 1727 34:35 lo que quiero estar alarma

Voz 30 34:38 si esta mañana nos han robado

Voz 21 34:41 minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 31 34:43 bueno ahora misma visuales de seguridad para que les decía hoy mismo la alarma instalado

Voz 9 34:48 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 34:57 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragar de los dos tiempos la prórroga bajo la lluvia de subir Tedax saltamontes barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 9 35:17 tienes ya tu cupón del extra Día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre

Voz 2 35:26 pero mucho que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su

Voz 3 35:32 categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 9 35:37 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FGD convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 35:53 sí

Voz 2 35:56 no crees que debería encargarle la web a alguien duda número ocho

Voz 23 35:59 que pueda hacer esa inversión el ICO te facilitamos la financiación para sus proyectos para que empiece a creer en ti

Voz 9 36:06 tú negocios informa en tu bancos Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 21 36:12 cuando en el diez del padre tu hijo te dice he visto mejor paparazzi monto y para celebrarlo te regalas la mejor palo

Voz 2 36:19 te sientes muy Books si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos

Voz 14 36:26 Moore sin intereses ni comisiones entran virus punto es

Voz 9 36:29 se llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 14 36:31 siete de Teddy tribus

Voz 21 36:34 buenos días en el sorteo te el triple Estela XI de ayer el número premiado

Voz 9 36:41 quinientas ochenta y ocho vidas que el participar

Voz 32 36:44 los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el triple excelencia tú vendedor también en puntos de venta autorizados pueden fuegos once punto es en la ONCE Nos mueve tu ilusión que tengas un gran día

Voz 3 36:59 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo Beagle

Voz 0867 37:08 bueno no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con Weis renting estoy contrariado también un bolso Warrick por solo diez euros al día oferta por posible euros al día al golf por diez euros al día como página y renting consulta condiciones tiempos Pajín punto es

Voz 1727 37:24 bueno dos minutos pasan de las ocho y media de las siete y media en Canarias Caixabank patrocina este espacio

Voz 9 37:35 eh

Voz 1727 37:38 la Guardia Civil pone hoy a disposición del juez a Ana Julia Quezada que ya ha confesado

Voz 0027 37:43 después de cuarenta y ocho horas detenida ayer acabó admitiendo que mató a Gabriel pero alega que fue en defensa propia porque según ella el crío de ocho años le quería atacar con un hacha los investigadores no se creen nada y lo atribuyen a que alega defensa propia para evitar la prisión permanente revisable ir portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando pues de haber aprovechado el lunes su paso por la capilla ardiente para hacernos defensa política de la prisión permanente revisable

Voz 0867 38:03 ayer Hernando dijo que el de oportunismo nada de lo que intentó fue calmar la ira de parte de la ciudadanía

Voz 33 38:10 yo no he pretendido hacer oportunismo por lo tanto mi mensaje iba sencillamente al tranquilizar a todos aquellos que podían estar en una situación pues le conmoción de ira o de rabia para que confíen en el sistema

Voz 1704 38:28 eres un minuto para para contar tienen aún todas las ventajas de Gluck puertos seguros con Caixabank de salud y el de auto sí sí ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí allí ya ahora con el fast Family seguro y la alarma de Securitas Direct más información en tu oficina o en Caixa Bank punto es

Voz 8 38:47 Caixabank

Voz 0867 38:49 cuento con preste tu casa pudiste elegir el seguro de hogar piénsalo ya lo has pensado vente a la mutua con tu seguro de hogar de bajamos su precio sea cual sea tan bien en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es el rostro ahora comparamos hipotecas Si una hipoteca te parecen jeroglíficos rastrea y sus asesores que ayudarán a descifrar la rastreador punto com la mejor comparador de la historia vuelves

Voz 29 39:22 las buenas dieciocho horas pero sólo del quince al diecisiete de marzo inglés una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a ser Mrs y dos

Voz 9 39:34 el neumáticos escribe utillaje empellón

Voz 16 39:37 eso es ahora te vuelve la adrenalina el vértigo la Beloki domingo dieciocho de marzo en exclusiva en Movistar Moto GP

Voz 34 39:58 Movistar dije que tenemos y no pues con el día del padre tenemos la cuenta el padre de la ciencia

Voz 35 40:07 las moléculas del Samsung Galaxy Copa siete dos mil diecisiete por doscientos nueve euros

Voz 34 40:12 Samsung Galaxy J siete dos mil diecisiete por doscientos veintinueve euros y tres por dos en accesorios Samsung del ocho al quince de marzo el caos

Voz 21 40:21 Amanda ya viene el día del padre que regalarle fácil en Hipercor supermercado El Corte Inglés hay de todo su colonia la tarta es más rica y Reagan diez manda tu mejor foto dibujo textos sobre papá podrás ganar un Hawley Pez diez Clos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 0867 40:42 Álvaro de Carlas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos juego de escobillas Vos imita las instalamos gratis Carla red gratuita a encarar las punto eh

Voz 3 40:54 es promoción válida hasta el veintitrés de abril consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 36 40:58 te has enterado de todo lo que llevan una nueva gama Opel Black Edition pero porque hablas así de bajitos porque es una ama exclusiva pero tú vale

Voz 1704 41:08 a nuestra serie especial Opel división aprovecha hasta cama con un diseño único y cuatro mil euros el equipamiento más exclusivo Ven a conocer dato concesionario Opel

Voz 21 41:20 no acabamos de empezar la mudanza

Voz 2 41:22 dolor de espalda Radio salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1275 41:35 pues fíjate

Voz 37 41:36 está pensando que siempre revisó las ruedas el aceite pero lo que nunca reviso es lo que es seguro del coche yo creo que ya va siendo hora si eres de los que piensa que ya es hora de pagar menos cambia te de la mutua IT baja en el precio de tu seguro del coche sea cual sea

Voz 0955 41:49 también el moto Gary vida Te doy teléfono nueve cero

Voz 37 41:51 los cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción

Voz 0867 41:57 con el a punto es vamos veinte a la mutua en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 42:06 ocho y treinta y siete ahora setenta y siete en Canarias hoy toma posesión el nuevo Gobierno de Alemania nuevo Gobierno de Merkel incluido el ministro de Finanzas que son socialdemócrata fruto de la gran coalición se llama Olaf Scholz es socialdemócrata pero promete mantener políticas similares a las de su antecesor soy el hombre que dictó las recetas de la austeridad durante los últimos ocho años durante la época peor de la gran crisis Joaquín Almunia muy buenos días hola buenos días qué podemos esperar del nuevo ministro de Finanzas alemán del nuevo Gobierno

Voz 0955 42:40 tan sólo del Gobierno alemán en lo que nos importa más al resto de los europeos es que sea un gobierno proeuropeo que lidere junto con otros países pero si Alemania no se puede liderar nada en Europa

Voz 1762 42:55 que lidere la construcción europea

Voz 0955 42:57 avances en la construcción europea en lo económico en lo social en relación con la inmigración con los refugiados en relación con la seguridad de los europeos y con una Unión Europea más fuerte más sólida sin la la inestabilidad que ha pasado durante la crisis yo confío en que eso suceda con este Gobierno de tiene un apoyo parlamentario fuerte es una gran coalición Icon una declaración programática que empieza hablando de Europa Ike es una declaración claramente pro europea

Voz 1275 43:27 eso es una buena noticia pero la austeridad parece que va a seguir en la hoja de ruta Llanos ya

Voz 0955 43:32 estamos en los tiempos de lo más profundo de la crisis ahora es verdad que los alemanes no les gusta tener déficit público lo han conseguido reducen su deuda pública quieren que los demás países sigan su ejemplo no todos pueden pero yo creo que ya no estamos en ni mucho menos ni siquiera en la mente del Gobierno alemán actual en la época de la austeridad de los recortes estamos en otra fase

Voz 1727 43:56 hay dos crisis que en estos años hemos vivido paralelamente la de Europa atravesada por el resurgir del nacionalismo que pone en duda los cimientos mismos de la Unión Europea Illa de la socialdemocracia que elección tras elección ha perdido apoyos en todo el continente sale debilitada del periodo crítico de la Gran Recesión de todo esto hablamos con Joaquín Almunia porque acaba de publicar un libro que se titula ganar el futuro como Europa y la socialdemocracia puede salir juntas de sus crisis lo publica Taurus es un libro que quiere ser optimista es un libro que quiere ese optimista a pesar de que el panorama que nos rodea no permite grandes alegrías por ejemplo el libro reconoce por por por explicar de dónde venimos reconoce que se erró en recetar dosis excesiva de austeridad fiscal ante la situación de Grecia e no reconoce muy al principio las dificultades en el mercado la deuda de otros países de la euro zona un error que incrementó las consecuencias sociales que todavía se padecen en muchos países del sur cuánto vamos a tardar en cerrar esa herida la herida de las consecuencias sociales de Ferrari

Voz 0955 45:01 consecuencias sociales eso significa restablecer la capacidad del Estado de las políticas públicas de las políticas del Estado de bienestar para reducir desigualdades para ofrecer empleos empleos de calidad para que así los salarios puedan ser salarios dignos para que quién tiene necesidades sino las pues resolver por sí mismos encuentre en las políticas públicas una red que le proteja respecto de la pobreza respecto de la exclusión para que los jóvenes las mujeres los inmigrantes que vienen a Europa tengan una esperanza en el futuro

Voz 1275 45:37 el IVE aunque desde el Estado desde las político

Voz 0955 45:40 las públicas Se les ayuda a avanzar hacia un futuro mejor

Voz 1727 45:45 tres hemos sufrido la idea la idea de Europa

Voz 0955 45:47 ha sido una idea de democracia de progreso no sólo económico sino social la crisis Europa ha sufrido mucho los europeos hemos sufrido mucho y ahora Europa tiene que volver a recomponer esa esperanza en el futuro a poner los medios para que ese futuro no sólo sea imaginables sino posible

Voz 1727 46:06 dónde están los líderes que hagan eso

Voz 0955 46:10 tenemos que contar con los líderes actuales no las podemos inventar vivimos en democracias tenemos los líderes que han votado los ciudadanos yo creo que Macron elegido en Francia el año pasado tiene una visión europea incontestable ojalá sea capaz de Irla llevando a la práctica durante su mandato ahora tiene un nuevo gobierno alemán de nuevo con la señora Merkel una coalición socialdemócrata con un programa como lo acaba de proeuropeo tienen que establecer una buena sintonía Si la sintonía entre Francia ademanes no funciona o es simplemente defensiva el resto de Europa no va a avanzar ahora sólo franceses alemanes no pueden hacer todo tenemos que estar los demás tenemos que contribuir a ello Italia tenía un resultado electoral dificilísimo por no decir horrible un el domingo pasado España tenemos una situación difícil políticamente no estamos demasiado presentes fuera no estamos presentes como para ser invitados inmediatamente a la mesa de las discusiones

Voz 1727 47:11 que la toma de decisiones entre el nuevo Gobierno alemán

Voz 0955 47:14 Annie Francia la Comisión Europea está en su último año afronta su último periodo antes de las elecciones europeas del año que viene por lo tanto hay que ver las posibilidades reales que existen ya en este momento la posibilidad

Voz 1275 47:29 la Real más al alcance de la mano

Voz 0955 47:32 es que ese eje franco alemán empiece a funcionar con visión de futuro que los demás países Nos integramos a ese eje en vez de poner palos en las ruedas

Voz 1727 47:42 la entrevista que estamos haciendo en el señor Almunia la pueden seguir si quieren también en streaming en Cadena Ser punto com les invito a que busque en el momento en España a a al describir la situación política española El libro critica critica que los Mary

Voz 1275 47:56 te usted la recuperación económica se presenten como logros no

Voz 1727 47:58 al final es en fin tuvimos viento de cola

Voz 1275 48:01 la muchas veces no el precio del petróleo o la política

Voz 1727 48:03 la monetaria en la zona euro

Voz 1275 48:07 y que luego los problemas achacan a una cosa indefinida que se llama Bruselas e incluso la reestructuración del sistema financiero

Voz 0867 48:15 como consecuencia de la burbuja inmobiliaria

Voz 0955 48:18 crisis tuvimos unos problemas en el sistema bancario tremendos en las cajas en particular Si no hubiese sido por la Unión Europea sino hubiese sido por el rescate bancario no estaríamos donde estamos

Voz 1275 48:28 en unos minutos Rajoy comparece en el Congreso para hablar de

Voz 1727 48:31 las pensiones fuentes del en torno del Gobierno y el PP insinúan que el factor de sostenibilidad la introducido en la reforma de las pensiones del año dos mil trece fue la prenda que dimos a Bruselas a cambio del rescate bancario a usted le parece verosímil de consta esto

Voz 0955 48:48 pues mire yo estaba en Bruselas entonces en la comisión yo creo bandas aprobó esa ley de pensiones no recuerdo que allí había llamas a la puerta pedir permiso desde la Unión Europea desde el Eurogrupo desde el Consejo Europeo desde cualquiera de las plataformas donde se analiza la situación de los países es el es dar recomendaciones se les pone condiciones a cambio del apoyo financiero se establecen unas líneas de actuación porque si quieres que te apoyen no puedes hacer lo que te da la gana pero yo no recuerdo que en una reforma de pensiones española ni ahora ni antes en Bruselas allá alguien en un despacho escribiendo el proyecto de ley aquí aquí se ha hecho ese proyecto de ley y aquí hubo una comisión de estudio el sistema de pensiones del Gobierno utilizó lo que quiso de aquella comisión del sistema de pensiones y por lo tanto echar las culpas a Bruselas a ese magma a que se define como Bruselas de lo que no se quiere explicar que son decisiones impopulares son injustas tomadas aquí me parece que es lo más antieuropeo que puede existir en el en definitiva es tomar por tontos a los ciudadanos

Voz 1727 49:57 se las autorizaría o no pondría objeciones por ejemplo a una subida de las pensiones en España ligada al IPC

Voz 0955 50:03 mire en la Unión Europea y en particular en la Unión en la zona euro en la unión económica y monetaria se mira la evolución de la deuda pública en España porque si un país de la zona euro importante como España tiene problemas con su acceso a los mercados para refinanciar su deuda eso afecta a toda la zona euro se mira el déficit público que es el origen de una buena parte del endeudamiento público no del todo no al cien por cien pero así y por lo tanto si en España se desequilibra las finanzas públicas y todavía no hemos bajado del tres por ciento de público tenemos casi el cien por cien de deuda sobre el PIB pues entonces se llama la atención oiga tengan cuidado con lo que hacen ahora decidir qué es

Voz 1275 50:47 rebajen las cotizaciones sociales

Voz 0955 50:49 para dar ventajas a no sé qué colectivo o decidir un factor de sostenibilidad que lleva a que los pensionistas reciban cartas una vez al año diciéndoles han aumentado unos céntimos la pensión eso no está escrito en Bruselas eso está escrito aquí