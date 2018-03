Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias y a esta hora debe o debería comenzar en el Congreso de los Diputados la sesión especial para hablar de las pensiones con la comparecencia del presidente del Gobierno en la intervención de todos los grupos de la oposición en el Congreso está ya más Ruiz van a ser puntuales buenos días qué tal Pepa buenos días

Voz 1441 00:28 pues no puntuales no esperamos que no tarde mucho pero por el momento el hemiciclo se va llenando poco a poco aún no hemos visto al presidente del Gobierno Mariano Rajoy todo preparado en cualquier caso para este debate en un día pasado por agua en Madrid y en el que dentro del hemiciclo le van a llover a Rajoy las peticiones de la mayoría de la Cámara para que suban las pensiones volviendo a ligar las al IPC veremos cómo responde el presidente del Gobierno aunque fuentes de Moncloa y el PP han remarcado en las últimas horas que la intención no es hacer anuncios estrella ni tampoco una subasta de medidas porque la clave es asegurar la sostenibilidad del sistema recordamos que el formato elegido por el Gobierno no va a permitir sin embargo que hoy se voten propuestas concretas de resolución aquí en el Congreso y limitará también a diez minutos el tiempo de intervención de cada grupo parlamentario con un único turno de réplica posterior de cinco minutos va a abrir y cerrar hoy sin límite de tiempo y a la tribuna subir los líderes y portavoces parlamentarios de los partidos Margarita Robles por el PSOE Pablo Iglesias por Unidos Podemos Albert Rivera por ciudadanos entre otros el vicesecretario del PP Javier Maroto Pepa acaba de decir en pasillos que hoy vamos a escuchar aquí una propuesta solvente por parte del Gobierno que dejará a los pensionistas reconfortado lo veremos

Voz 1727 01:36 o estar solvente dicen en el PP hasta ahora decían que nadie espere gran cosa propuesta ha dicho el portavoz popular y en los pasillos de la Cámara Baja José Luis Sastre ambiente de los días grandes

Voz 1 01:49 de los días grandes pero ha habido tanto día excepcional Pepa que es un día de un pleno extraordinario pero tampoco uno de los grandes grandes días de la Cámara de hecho el primer indicio de amar el presidente todavía no ha llegado así que no se ve en Gobierno de tampoco caras de que pasen por grandes apreturas

Voz 1727 02:06 hay mucha expectación porque el piso se produce a tres días de la movilización general convocada por los pensionistas en toda España expectación Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 2 02:16 buenos días Pepa buenos días a todos unos segundos

Voz 0789 02:19 de para acercarnos al Parlamento y al mono

Voz 1487 02:21 luego de Rajoy Manolo que no debate porque

Voz 0789 02:24 en un cartón no con otras siempre se pospone el debate que España necesita de forma que lo que nos espera dentro de un momento es una intervención precavida preventiva del presidente para tratar de enfriar la manifestación multitudinaria del sábado escucharemos con atención pero es tan evidente el oportunismo de esta comparecencia que sólo podemos esperar algunos pases magnéticos algunas invocaciones al consenso que él nunca facilita que un par de regalitos de última hora bisutería política para engatusar a los más caros

Voz 1487 02:52 duros o no que con Rajoy nunca se sabe escuchar

Voz 1727 03:00 con Pepa Bueno Rosa Márquez buenos días o la muy bueno

hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección

Voz 7 04:14 en la Cadena Ser punto com

Voz 8 04:19 los números en economía esconden mensajes el mensaje señores ciudadanos señoras a los españoles hay un problema con las pensiones hay un prueba con la postura rebajaron recaudación y ojo estamos todos vigilados sea esto Carlas de verdad es excelente los estoy diciendo en plan negativo estos un Big Brother estos Un adverbio

Voz 7 04:40 fusiones adquisiciones el posee los miércoles en La Ventana con el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras detrás de Wall Strett Loncar las canciones las cadenas

Voz 3 04:56 sí

Voz 9 04:59 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 4 05:07 que salió el pavo Marta pero el primer pavo no para ser mi primer pavo la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos don Allen porque aquí se ponen nombres a los pavo

Voz 10 05:17 Kim puede seguir nuestro programa más ovalado en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo lo más importante que ocurre este deporte dentro y fuera de estas fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido

Voz 11 05:30 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado vienen como el listín natural vio

Voz 7 05:39 cadena ser punto com la radio que tú programas

Voz 1995 07:30 pues para su cuando utiliza esa palabra solvente utilizar esa palabra en ese mismo instante se produce una media sonrisa porque claro la el anuncio de una propuesta absolutamente justo el día sabiendo que no haber votación y más allá de ese pleno o mini pleno monográfico sobre las pensiones eh yo pensaba Damso con con Bale como es la actualidad como serpentea hace quince días hace tres semanas era imposible pensar que un día como hoy estaríamos con un solo tema encima este mes mesa el de las pensiones como serpentea la actualidad con qué rapidez Mariola

Voz 1727 07:59 qué tal Pepa Bueno ha sido esta vez el presidente del Gobierno que ir por lo menos tenía que ir al Congreso si te acuerdas Pepa yo creo que fue hace tres semanas en una tertulia de miércoles cuando hablábamos de la brecha salarial y tuvimos un debate caliente encendido con Luis y con Theo in me acuerdo que

Voz 19 08:17 comentamos este tipo de actitud el president respecto de la posición de la mujer el presidente no se atreve a tener con los pensionistas

Voz 1727 08:25 bueno pues parece como si hubiéramos olido por dónde iban las los los vientos Luis es Luis Alegre buenos días buenos días el presidente en el Congreso

Voz 20 08:34 si realmente realmente no podía evitar no podía evitar comparecer pero yo creo que no va a poder no a poder hacer ninguna propuesta solvente como ellos mismos lo lo plantean porque es un problema una gravedad que requiere medidas y cambios muy estructurales que un partido tan hipotecado como el Partido Popular incluso como como ciudadanos no van a poder emprender

Voz 1727 08:53 estoy viendo a Mariano Rajoy entrar ya en el hemiciclo dirigiéndose a su escaño Teo es Teodoro León Gross buenos días buenos días menos acompañado en esta travesía desde las primeras protestas de los pensionistas hasta llegar al día de hoy que esperas

Voz 7 09:09 bueno hablaba ido un debate solvente yo espero un debate disolvente decidir creo que lo que se propone Rajoy evidentemente es tratar de disolver el impacto que está teniendo que están teniendo las movilizaciones que son las que le han llevado a tomar la decisión de comparecer en el Parlamento eso sí en ese formato como ya se ha comentado absolutamente ventajoso que impide que es lo que estamos llamando debate de las pensiones sea realmente un debate no Iñaki decía monólogo y me parece que está más cerca de la realidad desgraciadamene

Voz 1727 09:35 Rafa Bernardo están llamando ya desde la presidencia de la Cámara no a sus señorías a que tomen asiento buenos días

Voz 1762 09:41 eso es buenos días acaban entrar Rajoy en el hemiciclo y ahora mismo va a comenzar este debate del que hay como decíais ya veremos resultó hasta ahora lo explicaba el Gobierno el Partido Popular había negado completamente que fue saber alguna sorpresa ahora se ha abierto esa puerta con esa propuesta solvente Vaquero dentro del Partido Popular

Voz 1995 10:00 está de ambos es que la oposición va a presentar

Voz 1762 10:02 ah pues el darle la vuelta a las medidas que el propio Gobierno del Partido Popular puso en marcha en dos mil trece singularmente esa revalorización de las pensiones del cero veinticinco por ciento mientras el sistema esté en crisis la oposición o al menos es lo que ha indicado hasta ahora va a pedir esa vuelta al sistema del IPC de que las pensiones suban con los precios al presidente del Gobierno llega en estos momentos para hacer su discurso inicial

Voz 1487 10:27 podamos sin límites ejecutados quisiera comenzar esta intervención recordando a Gabriel el niño de Almería quiero también trasladar todo mi cariño a sus padres Patricio ya Ángel felicitar a la Guardia Civil por su labor y a todas las personas que han colaborado en la solución de este caso descanse en paz

Voz 21 11:13 señora Presidenta señoras y

Voz 1487 11:15 señores diputados comparezco a iniciativa propia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la política del Gobierno para garantizar las pensiones públicas presentes y futuras y lo hago también para responder a la petición de dos grupos políticos que reclaman conocer cómo va a afectar el factor de sostenibilidad a las pensiones a nadie se le oculta que estamos ante asuntos de capital importancia a todos los españoles nos preocupan en el Parlamento a todos no se ocupan y ello es así por su dimensión económica que sin duda es decisiva pero sobretodo por su trascendencia social estamos hablando de un elemento esencial de cohesión y solidaridad entre ciudadanos de unos valores que se han construido con las aportaciones de muchas generaciones a lo largo de nuestra reciente historia sé que muchos españoles se han podido sentir en los últimos día cierto desasosiego sobre el futuro de suspensiones comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello todos los españoles todos los pensionistas de hoy y los que lo serán en el futuro anda tener la seguridad de que su Gobierno y todos sus representantes políticos estamos comprometidos con el presente y el futuro de ese pacto entre generaciones que es nuestro sistema de pensiones teorías a ustedes les garantizo mi compromiso absoluto de que este gobierno hará todo cuanto esté en su mano para mantener y revitalizar cada día el consenso político y social sobre un asunto tan trascendental consenso diálogo han inspirado los grandes acuerdos de nuestra democracia acuerdos que han sido fructíferos que han benefició a tantos españoles y que tienen en el Pacto de Toledo una de sus más genuinas expresiones de los llamados pactos de la Moncloa surgió precisamente hace cuarenta años en mil novecientos setenta y ocho el actual modelo institucional de la Seguridad Social española que no hemos dejado de perfeccionar desde entonces y que ha hecho de nuestro país un referente internacional en protección social por eso hoy al hablar sobre el futuro de las pensiones afrontamos en mi opinión un debate de una enorme importancia en primer lugar porque afecta al conjunto de la población española las pensiones importan a todos interesan por supuesto a quienes hoy son pensionistas pero también a quienes pretendemos serlo en el futuro este debate incumbe sin duda a quienes reciben sus prestaciones cada mes pero también interesa y mucho a quienes las hacen posibles con sus cotizaciones y sus impuestos insisto este es un debate que a nadie puede resultar ajeno ni nadie puede patrimonializar porque afecta a los valores fundamentales que cuestionan nuestra sociedad señorías cuando hablamos del sistema de pensiones no hablamos de abstracciones Mile generalidades sino de los pensionistas españoles es decir de mujeres y hombres que han trabajado toda su vida que conocen perfectamente de primera mano lo que son el esfuerzo el ver el tesón la pensión es el medio de vida único en la mayoría de los casos que tienen todas las personas que llegan a la edad de jubilación o que reciben una prestación por razón de viudedad por falsedad u otras cuando hablamos de pensiones hablamos de personas de subida de sus necesidades historias como saben relación de cualquier gobierno no puede tener objetivo más noble que atender a las personas y más cuando se trata de aquellos que no hace tanto pusieron este país en marcha y necesitan que les ayudemos si España es ahora la mejor versión de sí misma de toda su historia es por los españoles que ahora mismo cobran una pensión ha sido su esfuerzo diario su trabajo constante lo que nos ha traído hasta aquí por eso las pensiones para nosotros son irrenunciables porque no entendemos una sociedad que no garantice unas prestaciones suficientes para asegurar una vida digna nuestros mayores son insisto irrenunciables por eso es bueno que estemos aquí hablando de pensiones porque estamos hablando de todos los españoles es de su vida presente y futura de la solidaridad entre nosotros teorías hay una segunda razón por la que pienso que este debate es tan necesario como importante el gasto en pensiones es el mayor de las administraciones públicas por tanto el mayor gasto que hacemos los españoles no impartida en el presupuesto que se acerque siquiera de lejos a lo que gastamos en pensiones y eso también nos obliga a actuar con responsabilidad a estar a la altura de lo que nos exige esta materia para mantener el sistema hacerlo sostenible y mejorarlo en lo posible por estas dos razones señorías me ha parecido que era oportuno pedir en esta Cámara un debate sobre la situación real de nuestro sistema público de pensiones sus perspectivas en el futuro permítame ahora señorías algunas consideraciones iniciales sobre las cuales incidir más adelante la primera cuando me presente por primera vez a la investidura en esta Cámara España vivía una crisis económica que ustedes a buen seguro recuerdo estuvo a punto de llevarnos a la quiebra y al consiguiente rescate de nuestra economía como les sucedió algunos países de nuestro entorno entonces nos vimos obligados a reducir el gasto de las administraciones públicas era la única alternativa para evitar la quiebra cat y así lo hicimos muchos me lo reprocharon entonces pero el tiempo se ha encargado de demostrar que aquellas críticas no era ajustas en aquel momento de absoluta emergencia sólo quedaron al margen de la reducción del gasto público las pensiones el desempleo las únicas partidas aquel fue mi compromiso en aquella lejana sesión de diciembre del año dos mil once de asilo cumplir las pensiones sedes congelaron Ice hubieron todos los años no lo que a mí me hubiera gustado pero logramos en una situación excepcionalmente complicada mantenerlas incluirlas y lo más importante sentamos las bases para asegurar las en el futuro la segunda consideraciones recordarles mi compromiso de que mientras yo sea presidente del Gobierno las pensiones no se van a congelar subirán siempre haré lo que pueda para mejorarlas

Voz 7 18:03 no todo lo que sea

Voz 1727 18:11 el primer aplauso Toni de la bancada popular a esa las palabras precisas del presidente del Gobierno diciendo que subirá las pensiones cuanto sea posible

Voz 1995 18:21 estoy pensando en María Lola María Isabel con ellas enseguida vamos a escuchar sus oraciones asociación presidente dice que las pensiones no se van a congelar con ese cero veinticinco apenas un euro para algunas de esas palabras sobre la congelación digo a las escuchas

Voz 1487 18:34 los impuestos el Estado sólo interviene como administrador y como garante asegurando la equidad y la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos por eso por la importancia de lo que estamos hablando porque es un asunto que trasciende a cualquier Gobierno porque afecta a un valor de nuestra convivencia como es la solidaridad porque en definitiva es un asunto de Estado es por lo que en esta Cámara existe una comisión permanente la del Pacto de Toledo para desarrollar entre todos una política que tiene que ser para todos estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara sin excepción alguna compartimos el deseo de que España pueda disfrutar hoy siempre del mejor sistema de pensiones muy sistema que atienda a todos que proporcionen los medios suficientes para vivir dignamente y que sea sostenía L en el futuro pero señorías no basta con desear hay que saber cómo conseguirlo los buenos deseos aquí como en tantas facetas de la vida no son suficientes la clave está en ser capaces de hacer una política que nos permita plasmarlos en realidades y en consecuencia mantener el sistema y mejorar los fundamentales la capacidad para llevar a cabo una política económica que cree empleo aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social pero este asunto me referiré luego teorías después estas consideraciones preliminares creo que es bueno recordar cómo funciona en España al sistema de pensiones los recursos que destinamos a pagarlas y cuál es la evolución del mismo señorías el gasto en pensiones en el inicio

Voz 1727 20:27 en el Congreso no tanto a propósito del discurso del presidente cuanto a propósito del Presupuesto General del Estado de este año que como saben todavía no ha pasado ni siquiera por el Consejo de Ministros Se había dicho el veintitrés de marzo Viernes de Dolores víspera de la semana santa José Luis Sastre dice la vicepresidenta que es orientativo

Voz 1 20:47 así que la fecha es orientativa porque quizá Mariano Rajoy no estaría en ese consejo porque está en Bruselas de manera que la vicepresidenta ha abierto la puerta de que no fuera el XXIII sino que fuera más adelante presupuesto era la primera señal que quería mandar el Gobierno para contrarrestar esa sensación de parálisis de que no había presupuesto es de que en el Parlamento apenas el eje Eslava así que esa primera concreción que pusieron ya concreta porque es el XXIII o como diría Rajoy o no

Voz 1727 21:14 la vuelta de la Semana Santa porque la semana siguiente ya entramos en vacaciones escolares y a partir del jueves este país practicamente sepa

Voz 1487 21:22 que duplican el siguiente capítulo de gasto que la sanidad pero con ser muy importante su magnitud actual no es menos importante su proyección de futuro no hay ninguno que experimente un incremento igual sólo por la evolución democrática y sin necesidad de tomar decisión política alguna no quiero aburrir les con cifras pero algunas son muy expresivas del fenómeno al que me refiero hace tan sólo diez años el gasto público en pensiones era el vent si uno coma seis del total del gasto público en España obvio es el XXIX en diez años ha pasado del veintiuno coma seis del gasto público total español al veintinueve por ciento un incremento de más de cuarenta y ocho mil millones de euros lo pondré un ejemplo muy concreto cuando yo llegué al Gobierno en el año dos mil once la noche

Voz 3 22:22 mensual de pensiones

Voz 1487 22:24 era de ocho mil cien millones de euros la última que se ha pagado en febrero de este año dos mil dieciocho Este diez mil cien millones de euros es decir dos mil millones más al mes de gasto en pensiones entre dos mil once y dos mil dieciocho ocho mil al mes en dos mil once más de diez mil al mes en dos mil dieciocho ah y un dato más muy importante la entrada de nuevos pensionistas en el sistema supondrá en este año dos mil dieciocho un aumento del gasto en pensiones de más de tres mil ochocientos millones de euros eso sin revalorización alguna solamente la entrada de nuevos pensionistas supone un aumento del gasto de tres mil ochocientos millones de euros para que se haga una idea más del doble de lo que destinamos a pagar becas bastante más de la mitad lo que dedicamos al IMAS demasiado o más de la mitad de lo que dedicamos a Seguridad Ciudadana eso sólo el crecimiento anual sin tomar ninguna decisión de tipo político o dicho de otra forma el gasto en pensiones aumenta de forma automática a un ritmo en torno al tres por ciento pues bien señorías con este gasto los españoles pagamos cada año más de diez millones seiscientos mil pensiones de estas más de nueve millones y medio son contributivas más de cuatrocientos cincuenta y cuatro mil son no contributivas y seiscientos treinta y cuatro mil dónde en el sistemas de clases pasivas en su mayoría son pensiones de jubilación pero también las hay como saben muy bien de viudedad orfandad incapacidad etcétera y me gustaría señorías añadir algo más nuestro sistema público de tensiones forma parte además de algo mucho más amplio algo de lo que debemos estar orgullosos y que debemos sostener y preservar es nuestro estado de bienestar que atiende las necesidades sociales básicas de la población Iker no se crean señoría sí que existe en muchos países del mundo más viene en pocos me refiero a la sanidad a la educación a la protección frente al desempleo ya la atención a muchas más personas repito muchas más de las que reciben una pensión como ustedes muy bien saben señorías son más de catorce millones de personas las que reciben en España todos los meses algún tipo de pensión prestación o subsidio pues bien preservar este modelo de bienestar que es tanto como preservar la solidaridad de nuestra sociedad nos exige a todos una visión equilibrada realista del mismo no se exige ser capaces de atender al mismo tiempo a quienes reciben las prestaciones Ita

Voz 21 25:22 bien a quienes las paga

Voz 1487 25:26 es volvamos a las pensiones que es lo que nos ha convocado hoy aquí tenemos la fortuna de contar en España con un buen sistema de pensiones entre otros muchos estudios así lo dice el informe de la OCDE de de dos mil diecisiete sobre pensiones que lo hemos conocido hace unas fechas es del año pasado dicho informe estudia los treinta y cinco países de la OCDE que se encuentran entre los más desarrollados

Voz 1727 25:52 es decir salidos del Gobierno comparece en el Congreso para hablar de las pensiones está en un discurso ahora mismo muy explicativos del sistema de los gastos del sistema todavía no ha hablado de los ingresos tenemos

Voz 1995 26:03 a tres pensionistas compartiendo con nosotros esta mañana todo está siendo muy didáctico el presidente aunque por momentos el discurso solidaridad debe y deberíamos tener claro que la solidaridad del sistema anodina que ver con los derechos que tienen aquellos que han cotizó durante muchos años como es el caso de

Voz 7 26:20 María

Voz 1995 26:21 que están Bilbao escuchando atentamente lo que estaba diciendo que el presidente en las primeras impresiones después de escuchar estos minutos que Mariano Rajoy María tus primeras impresiones

Voz 1487 26:30 sí

Voz 3 26:31 más más esto indio

Voz 1487 26:34 en este tiene nariz y más está hablando

Voz 3 26:36 en estado de bienestar que parece ser que es el suyo porque luego de de los pensionistas no es en absoluto

Voz 2 26:44 no estamos viviendo en situaciones

Voz 3 26:47 dramáticas digo bien de dramáticas cuando habla del estado de bienestar no sé de qué estaba hablando quiero señalar además la falta de respeto que este señor ha tenido llegando tarde a una comparecencia me parece dado su posición en hostelería por lo menos el haber sido puntual el Estado de bienestar de verdad no sé de qué está hablando

Voz 1727 27:10 no la Sánchez está en Sevilla en Radio Sevilla es viuda desde hace cuatro años tiene cinco hijos quince nietos no tiene cotización cobran la pensión mínima de viudedad seiscientos treinta y nueve con treinta euros Lola impresión te da al presidente del Gobierno

Voz 22 27:24 el tema la verdad es que buena no para nada porque es que está diciendo cosas que yo me suena a chino que el bienestar que que las pensiones que cómo se forman yo no sé nada de política ni de mi historia y que desde luego lo que no hay derechos que cuando una persona cotizado cuarenta y tres años en el régimen de la Sociedad de la Seguridad Social veintisiete veintisiete en ese régimen dieciséis último de autónomos que han que mi marido ha muerto pero me queden seiscientas treinta y nueve que no llego a fin de no es que me tienen que ayudar Mis hijos me gustaría saber cómo él viviría con ese dinero vamos porque es que el bienestar será para otro yo desde luego desde que me he quedado viuda estoy peor que antes pero bastante vamos

Voz 1995 28:10 vamos a conocer también las inversiones de María Isabel después de cuarenta y cinco años cotizados cuando ha dado Mariano Rajoy habla de solidaridad como interpretas esas el mensaje palabra la sintética

Voz 0149 28:23 lo que la solidaridad la tuve yo y ahora quiero que la tengan conmigo eso de principio y luego decirle pedirle al señor Rajoy de que como somos más longevo pues tiene que pagar las pensiones perdón por vivir pero el día que yo me vaya haya al te diré te espero pronto nada más y que pase mucho tiempo antes de que te vayas María Isabel exagerada por supuesto vaya por delante pero el día que me vaya el episodio giró oye te espero pronto para ver qué reacción puede tener decir van somos más longevos tienen que pagan las pensiones no es nuestra culpa

Voz 4 34:07 a mí siempre los pasajeros cien polizario claro de estos si bien avisó pasajeros y se mueran

Voz 36 34:13 porque es el treinta y uno de marzo Santa Lucía les regalados billetes de avión al contratar su seguro de hogar decesos en ningún regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa Lucía punto eres buen cualquiera de nuestras agencias Santa Lucía estamos cerca está seguro y hoy por hoy

Voz 1487 34:37 demagogo y defender los sin demagogia quiere decir pensar en soluciones que no miran solo a lo inmediato sino que atiendan a la sostenibilidad del modelo en el medio plazo pues objetivo que no podemos eludir es la creación de empleo cuanto más y mejor empleo más y mejores pensiones por eso nuestra política económica debe ser responsable en un sistema de reparto contributivo como el nuestro este es un factor esencial Rajoy rastrojo

Voz 1727 35:10 habla en el Congreso sacan las pensiones entrando ahora en un asunto central que es el empleo que se crea de qué calidad con qué base de cotización para que esta política pública política pública pública la la cotización haga sostenible las pensiones dos noticias que se han producido en estos últimos minutos una ya está a disposición del juez la autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz dos otro dato de la economía que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo los españoles en este momento o no sólo los españoles la compra compraventa de viviendas se ha disparado en nuestro país un veintitrés por ciento en el mes de enero un veintitrés con respecto al mismo mes del año pasado la mayor cifra

Voz 2 35:55 desde mayo del dos mil ocho

Voz 1727 35:57 el origen de la crisis estas dos autopistas por las que circula en la actualidad económica las grandes cifras que hablan de recuperación la vida de los españoles que habla destaca viento de estancamiento en el recorte nos vamos al Congreso Mar Ruiz qué ha dicho el presidente del Gobierno en este tiempo en el que no estábamos escuchando lo Rafa Bernardo

Voz 1762 36:21 a Bernardo pues eh Mariano Rajoy ha dicho ha dado una pista importante más sobre lo que piensa hacer sobre lo que no piensa hacer porque lo que he dicho es que en pensiones en materia de pensiones hay que avanzar con consenso hay que crear sobre lo ya construido y que por tanto lo que no hay que hacer es dar marcha atrás a ninguna de las reformas ya citado explícitamente la última de las reformas la de dos mil trece que es la que le pide la oposición que derogue un recordemos la que cambia el sistema de revalorización de las pensiones abandonando el sistema de seguir a los precios y cambiando lo por una fórmula queda un cero veinticinco por ciento de subidas en los años de crisis que el sistema más bien como este vamos a escuchar a Mariano Rajoy

Voz 1487 37:02 porque la injurias Esteban de su revista demagogia también quiere decir actuar con equidad aportar fórmulas que consideran el justo equilibrio entre los intereses de todos los grupos que necesitan la protección del Estado Iker no a los jóvenes a los que hay que dar la formación que el siglo XXI requiere los parados de larga duración que tienen que adquirir nuevas competencias para regresar al mundo laboral las mujeres que tienen que superar las dificultades que las desigualdades suponen para conciliar su vida personal y laboral una conciliación que por cierto también concierne

Voz 1727 37:39 Carlos Bravo responsable de políticas públicas y Protección Social de Comisiones Obreras se puede garantizar no sólo el sistema público de pensiones sino la mejoría de la pensión que cobran los pensionistas

Voz 1487 37:53 no es Partiendo de la base que acaba de decir

Voz 1727 37:55 de cara al presidente del Gobierno no da marcha atrás a la reforma de las pensiones que se hizo en el dos mil trece

Voz 1487 38:00 son limitados bueno el presidente del Gobierno acaba

Voz 2 38:03 es una afirmación cuando dice que no va a corregir ninguna de las reformas

Voz 7 38:07 que lo que hace es poner todas las reformas que sí

Voz 2 38:10 se han hecho en los últimos veintidós años en en el mismo saco la reforma del dos mil trece es una reforma distinta de todas las anteriores es una forma que lo que tiene es como objetivo hoy el tiempo un cambio sistémico del sistema un caos ir a un sistema distinto que aparentemente tiene los mismos que actual se construye con la cotización de las personas pero que con dos medidas una que reduce el valor real de las pensiones que se han construido durante la vida de una persona en su cotización y otro

Voz 1487 38:38 lo que repercute en una disminución

Voz 2 38:41 de todas las pensiones futuras el incremento de esperanza de vida no lleva necesariamente a un sistema que va a proteger en torno al cuarenta por ciento menos que lo actual

Voz 1487 38:50 por tanto es una reforma que difería

Voz 2 38:52 hacia ve todas las anteriores lo que hace es cargar toda el incremento de necesidades

Voz 1487 38:58 además derivado excesivamente en el mayor número de personas que

Voz 2 39:00 van a ir en los próximos años sobre una disminución del gasto en pensiones

Voz 1487 39:03 se han creado más va a gastar más o menos lo mismo

Voz 2 39:06 seis sobre una población pensionistas decrecerá en siete millones si tú vas a gastar poco más de lo que gastas ahora para atender frente a esos diez millones seiscientos mil pensionistas a más de dieciséis millones significa que tienes que reducir sustancialmente las pensiones esto no llevo modelo completamente distinto y esto es lo que el Gobierno del Partido Popular tiene que asumir ha empezado el presidente del Gobierno hablando más de un país en quiebra de un país amenazado de intervención

Voz 1487 39:31 va la cabeza un país que aunque no lo reconozcan fue

Voz 2 39:34 atado ni por tanto donde se le impuso condicionalidad yo creo que sería mejor que el Gobierno empezará por asumir que aquella reforma fue una reforma

Voz 1487 39:42 te y si quieren que diga que tuvieron que hacer

Voz 2 39:44 porque se vieron obligados a ello que en cuanto hay posibilidad de que el país empieza a crecer tienen que corregir sus efectos que no plantear que es algo irremediable porque insisto modelo de protección social distinto

Voz 3 39:55 pues que es irremediable es lo que acaba de decir

Voz 1727 39:58 desde luego se Si el Gobierno que ha dicho asumamos mirar para adelante y no deshacer las reformas que se han hecho hasta el momento incluida esa que se hizo en el dos mil trece lo peor de la crisis cada vez cada vez que interrumpe vivos a Rajoy quiero saber dónde lo retomamos qué está pasando mientras tanto Rafa Bernardo

Voz 1487 40:16 ah pues como decíais

Voz 1762 40:19 el Gobierno aparte de dar esta este avance que os habíamos contado de lo que no piensa hacer no piensa revertir las reformas ha seguido insistiendo pues un poco lo que lo que estaba hablando antes de que de que para seis no en la importancia de la creación de empleo en el aspecto fundamental que es garantizar la sostenibilidad del sistema creando empleo y empleo de calidad ha defendido que gracias a esta creación de empleo que se ha vivido desde el final de la crisis las cotizaciones están creciendo por encima de los gastos un cinco coma tres por ciento frente al tres por ciento del gasto en pensiones que en los últimos años un mensaje que venimos oyendo mucho del Gobierno Se están creando cinco nuevos empleos por cada nuevo pensionista revirtiendo la situación un poco de los momentos de crisis en la que la destrucción de empleo era muy fuerte mientras el número de pensiones esta salida entrando en el sistema

Voz 1487 41:03 a este mes en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado de dos mil dieciocho los traeremos a esta Cámara es en el contexto de estos presupuestos donde podremos hablar de las mejoras posibles para el bienestar de los españoles en materia de pensiones señorías el debate de Presupuestos nos ofrece una magnífica oportunidad para discutir a qué vamos a dedicar el espacio presupuestario que estamos ganando gracias a la mejor situación de la economía yo les ofrezco trabajar desde este momento para alcanzar un acuerdo a lo largo de la tramitación de los Presupuestos de dos mil dieciocho porqué es en el marco de ese debate donde debemos valorar qué decisiones queremos tomar sobre ingresos tributarios Ike decisiones queremos tomar sobre gastos sociales y debemos hacerlo teniendo muy en cuenta que no podemos gastar lo que no tenemos porque eso fue lo que hundió a nuestro país Ike estamos obligados a cumplir nuestros compromisos europeos en materia de déficit público porque eso fue lo que salvó a nuestro país por mi parte señorías ya les adelantó que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad en teoría este esfuerzo adicional podemos hacerlo ahora que la situación económica mejora pero debe ser un esfuerzo responsable lo que significa respetar el procedimiento general de revalorización que está siendo un elemento determinante para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas a todos a los de hoy y a las nuevas generaciones no olvidemos que esa es nuestra mayor obligación nuestra mayor responsabilidad para con nuestro país en cualquier caso señorías como les decía antes la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y el importe de las mismas dependen del empleo de que trabaje

Voz 1727 43:51 bien ya se ha producido un primer anuncio por lo menos pero que viene a abundar en lo que había anunciado Cristobal Montoro eh el presidente dice que en el presupuesto Bryan Clay a incluir algún tipo de gesto fiscal en el IRPF para los pensionistas y una mejora Carlos Bravo de la pensión mínima de viudedad

Voz 2 44:09 bueno eso efectivamente el ministro de Hacienda y colocó una pieza hace unos días encima de la mesa que tuvo prácticamente que desdecirse de manera inmediata porque si tenemos en cuenta que las personas no tienen ni retenciones ni obligaciones de declarar apartada hasta doce en A partir un hasta que no tienen doce mil cuatrocientos cincuenta euros de ingresos anuales es a partir de ese momento empiezan a aparecer las retenciones o a partir de veintidós mil euros la obligación de declarar el utilizar la figura de las deducciones fiscales significa dejar fuera a la mayoría de la población pensionista esto fue lo que hizo Montoro hace unos días y tuvo que corregir tecnológicamente de inmediato otra cosa es que lo que ha dicho el presidente del Gobierno ahora sea hablar de una nueva figura en forma de impuesto negativo sobre la renta que signifique devolverle renta a aquellas personas que no tienen obligación de hacer declaración que no tienen retenciones fiscales pero que están por debajo determinado nivel pero eso habrá que verlo de momento no ha dicho nada

Voz 1727 45:11 hay que descender al detalló otra cosa que ha dicho el presidente yo no voy a congelar las pensiones cero veinticinco es congelar las pensiones

Voz 1487 45:18 de

Voz 2 45:18 pero vamos a ver eso únicamente cogerá es cero cero claro dónde pero pero esto es un juego de palabras que con el que el Gobierno está insistiendo machaconamente las pensiones contributivas Se mantienen en su poder adquisitivo desde el momento en que se genera en el de alguno se jubila hasta el mes antes de fallecer si tú no mantienes el poder de compra de esas pensiones están perdiendo poder adquisitivo la gente tiene cada vez menos capacidad de compra cero veinticinco cuando el escenario medio de inflación futura del Banco Central Europeo de lo uno y medio dos por ciento Un pues significa perder

Voz 1727 45:50 tenemos a nuestras jubiladas preparadas para después de esta pausa de publicidad que tenemos que hacer ahora nos cuenten qué le parece lo que va anunciando el presidente

Voz 1995 45:57 muchos lo tengo más que han empezado moderadas a estas alturas del discurso del presidente no puedo garantizar que la moderación la prudencia estoy con ellas enseguida las vamos a escuchar

Voz 1727 51:26 nueve minutos faltan para las diez de la mañana a las nueve en Canarias sigue hablando Rajoy está en los compases finales de su discurso en el Congreso de los Diputados vamos por orden porque ha habido anuncio vago impreciso pero anuncio del presidente del Gobierno Rafa Bernardo acaba de terminar el discurso no

Voz 44 51:48 sí lo que nos deja es como decís ese anuncio al que le falta todavía mucho por aportar no para saber qué qué dimensiones va a tener sí sabemos que ha anunciado Mariano Rajoy que va a actuar uno sobre un impuesto luego sobre dos colectivos de pensionistas en concreto

Voz 1487 52:04 por mi parte señorías ya les adelanto que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 1762 52:22 cómo de nuevo es esto pues eh relativamente nuevo en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas porque como indicaba hace unos minutos esto ya había dado alguna pista el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que si va a actuar sobre este impuesto en relación con los pensionistas lo de las pensiones de viudedad pues depende porque hay una obligación

Voz 1727 52:41 mínimas en Rafa mínimas hicieron pensiones mínimas y de viudedad

Voz 1762 52:45 ahí iba a tener yendo por parte de lo menos nuevo a lo más nuevo es decir la debilidad depende porque hay una obligación legal que tiene que cumplir el Gobierno de cara al año en curso y el año que viene que es actualizar esas pensiones de viudedad para que pasen de representar el cincuenta y dos por ciento de la base reguladora al sesenta por ciento simplemente con cumplir esta obligación pendientes desde la reforma de dos mil once ya estaría de alguna forma actualizando la reforma de las pensiones debido era lo más nuevo islam también lo más impreciso no porque no sabemos cómo va a ser esa mejora lo de las pensiones mínimas una mejora una actualización de las pensiones mínimas por encima del cero veinticinco por ciento parece que es por donde quiere ir el presidente del Gobierno ahora por supuesto lo más interesante ver cómo es esa cuantía que proyección tiene futuro si representa de alguna forma el saltarse aunque sea para las pensiones mínimas esa obligación fijada en la Ley de dos mil trece que año tras año han estado sufriendo los pensionistas una actualización de sólo del cero veinticinco por ciento mientras haya déficit en el sistema que es lo que de haber previsiblemente durante los próximos años y Silleda

Voz 1727 53:46 el IPC Si llega a la subida del precio de la vida qué opinan en el PSOE de esta oferta tan genera