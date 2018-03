Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1727 00:12 son las diez las nueve en Canarias debate de pensiones en el Congreso acaba de terminar la primera intervención de Mariano Rajoy en la que el presidente del Gobierno ha propuesto una mejora de las pensiones mínimas de viudedad así como la concentración de ayudas fiscales en el IRPF C para pensionistas y familias vamos a la Cámara Baja ampliar Rafa Bernardo

Voz 1762 00:33 el anuncio de Rajoy llegaba en los compases finales de su primera intervención Hinault incluía muchos detalles

Voz 2 00:38 más forme parte señorías ya les adelantó que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas

Voz 3 00:49 aquí para familias plantearé también una mejora

Voz 1727 00:52 las tensiones mínimas

Voz 1443 00:54 las

Voz 1762 00:56 todas estas mejoras decía Mariano Rajoy habrá que hacerlas eso sí respetando el procedimiento general de revalorización de pensiones en vigor que según ha dicho ha sido el que está contribuyendo a mantener la sostenibilidad del sistema a la espera de ver si el presidente concreta más esos anuncios en su siguiente intervención hablan ahora los grupos de la oposición está en el uso de la palabra la portavoz socialista Margarita Robles que he dicho que Mariano Rajoy carece de credibilidad escuchamos en directo en estos momentos

Voz 4 01:22 se van a adquirir fondos de pensiones privadas no nos tome el pelo no tome el pelo a los pensionistas de qué país mide la idea vez la aire frío dice claramente como sigamos así en el dos mil veintitrés lo que va a ocurrir es que la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas de este país de los jubilados de este país Ciudad del once coma veintitrés por ciento añade

Voz 1727 01:45 la portavoz socialista recordándole al presidente del Gobierno sus palabras hace un par de semanas recomendando a los españoles que ahorrarán para planes de pensiones y al mismo tiempo que se desarrolla la sesión en el hemiciclo hay reivindicaciones de pensionistas a la puerta del Congreso Antonio Martín buenos y buenos días

Voz 0019 02:01 en una concentración convocada por la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones allí esta Adrián Prado buenos días

Voz 5 02:09 hola buenos días Antonio una veintena de personas han desplegado una pancarta

Voz 3 02:13 bajo el lema blindados las pensiones en la costa

Voz 5 02:15 crución es el acto de presentación de las manifestaciones del próximo sábado Sara García portavoz de la mesa por el blindaje de las pensiones

Voz 6 02:22 que se escuche a la gente y escuche a los pensionistas a los que no lo somos pero esperamos poder tener ese derecho cuando lleguemos después de contribuir tener una una jubilación digna ir también cortar esta cadena ahí está la dinámica de empobrecimiento de de las de los pensionistas que durante la época de la

Voz 1473 02:40 estas han sido el tenedor de sistemas

Voz 6 02:42 ya

Voz 0019 02:45 del pleno de hoy no esperan nada aunque se dan por satisfechos con que el debate a llegue haya llegado al Congreso ir más allá de este debate recordemos que ha muerto y el físico británico Stephen Hawking a los setenta y seis años de edad llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:03 en Madrid la Policía investiga una nueva agresión violenta que ha tenido lugar esta madrugada en Alcalá de Henares un hombre de treinta años se encuentra muy grave tras recibir al menos cinco puñaladas todas en el tórax el uno uno dos lo atendido en la calle ha conseguido sacarle de una parada cardiorrespiratoria Javier Chivite es portavoz de San

Voz 3 03:18 la Policía Nacional Policía Local cuando llegaron

Voz 7 03:20 al comprobaron que se trataba de un varón de treinta años que tenía al menos cinco heridas de arma blanca en el tórax además a la llegada de sanitario se produjo una parada cardio respiratoria que tuvo que ser revertirá por los sanitarios del Summa finalmente una vez revertir la parada consiguieron estabilizarle y trasladarle en estado muy grave al Hospital Príncipe de Asturias donde ha quedado ingresado

Voz 1275 03:43 la empresa que gestiona el metro de Buenos Aires avisa que emprenderá acciones legales contra Metro de Madrid Si se confirma que los trenes que les vendieron en dos mil once contienen amianto material cuya distribución entonces estaba prohibida en ambos países los trenes estuvieron operando en la línea B del SUP T durante

Voz 1926 03:56 cinco años hasta hace dos semanas cuando fueron

Voz 1275 03:59 retirados el consejero delegado el suburbano madrileño Borja Carabante ha propuesto a los sindicatos un plan de retirada del amianto con plazos demasiado largo según UGT y Comisiones Obreras escuchamos los portavoces

Voz 8 04:09 metro maneja extraoficialmente plazos casi hasta el dos mil veintisiete y nosotros entendemos que esos son plazos muy largos nuestra todos los creemos que cuatro o cinco años menos se podría tener todo a incluir a las estaciones y bueno

Voz 9 04:23 con la vamos a valorar muy bueno pues ya de conté estaremos al consejero delegado el que seguramente mañana

Voz 10 04:28 la mañana volvemos a tener en la reunión con él

Voz 1275 04:30 viral dos personas han resultado heridas leves por intoxicación en un aparatoso incendio originado en un piso de la calle General Perón debido a la intensidad de las llamas sea desalojado todo el inmueble más de ciento cincuenta pisos aunque los vecinos han podido volver ya a sus casas las carreteras más tranquilas a esta hora tras una mañana complicada por la Juve por varios accidentes quedan atascos en la salida en la M seiscientos siete en con

Voz 1473 04:50 Aznar debido a un choque tenemos nueve grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1995 05:18 cinco minutos una hora menos en Canarias el foco de nuestra atención está hoy en el Congreso de los hijos

Voz 12 05:23 estados ahí en estos momentos Margarita Robles tiene la voz

Voz 1443 05:27 Mar Ruíz que está diciendo las el PSCL está reparo

Voz 1441 05:30 echando duramente a Rajoy sus políticas dice que ha agotado ha dilapidado el Fondo de Reserva que le había dejado el Gobierno socialista en la hucha de las pensiones le ha preguntado Margarita Robles a Rajoy si considera que los pensionistas de este país se merecen una subida de dos euros al mes que es lo que ahora mismo están teniendo con esas res dicción del incremento del cero veinticinco por ciento y le ha reprochado falta de iniciativa política ha dicho que el PP se está tomando el Pacto de Toledo a cachondeo una expresión poco habitual en en el vocabulario de de Margarita Robles el PSOE está reprochando a Rajoy toda su gestión nefasta y le ha pedido que derogue la la reforma laboral y le ha pedido además medidas concretas no se contenta al PSOE con esos anuncios genéricos que que hemos escuchado está en el tramo final de su intervención la portavoz del PSOE recordamos que los tiempos asignados a los grupos hongo habilitados apenas diez minutos y a continuación pues intervenga

Voz 12 06:26 el portavoz de Unidos Podemos en estos instantes puesto su intervención Margarita

Voz 13 06:31 Margarita Robles carros grado en el número de pensionistas beneficiados por esa mejora que ha dicho el presidente del Gobierno mínimas y viudas si tenemos en cuenta que hoy dos millones trescientos cincuenta y siete mil pensiones de viudedad dos millones trescientos noventa y dos mil

Voz 14 06:46 cobran complemento a mínimos de las que algunas son coincidentes setecientas treinta y cinco mil pues la medida de mejora no sabemos en cuánto de las pensiones mínimas y debida pueda alcanzar en torno a cuatro millones de P

Voz 1727 06:58 las Mariola Urrea tu impresión de esta primera ola de debate con el presidente haciéndose discurso genérico o de contexto y anunciando esto que acabamos

Voz 1443 07:07 pues me parece en cierta medida desperdiciar un debate que tiene que hablar por supuesto de el importe de las pensiones porque hay un grupo de pensionistas la mayor parte de ellos muy movilizados y por tanto con una acción

Voz 15 07:22 de presión hacia el Gobierno pero hasta ahora no hemos hablado nada

Voz 1443 07:26 de la sostenibilidad del sistema de la preocupación de este país en termina

Voz 16 07:31 los estructurales y en términos estratégicos tiene que ver cómo cómo hacemos sostenible este sistema para las generaciones futuras no sólo cuánto cobran los pensionistas de hoy

Voz 10 07:40 que compañera Luis Linde ha aparecido en la más la más pura eliminar Rajoy de no meterse de no meterse en política nada es posible nada es posible pero claro que estaba para modificar el margen de margen de lo posible no solucionará esquí yo creo que que a medio plazo es ineludible aprobar una especie de ley General de pensiones de la que se ha aprobado en la Ley General de Sanidad en el ochenta y seis pese a la que se desvinculaba directamente de las cotizaciones se desvincula directamente de las cotizaciones habrá que aprobar una una ley en la que se desvincule exclusivamente de las cotizaciones también las pensiones porque son un derecho constitucional los derechos constitucionales hay que atenderlos se a partir de ahí la pregunta tiene que ser de dónde sacan los recursos la discusión del agro

Voz 11 08:23 los recursos tributarios

Voz 10 08:25 no es algo que podemos discutir hay un margen hay margen enorme en este país para obtener esos recurso

Voz 1995 08:31 en seguida escuchamos en los que nuestras momentos está Pablo mencionado pero ante este duro León Gross no nos olvidamos de di que tienes que decir a todos

Voz 1926 08:38 lo bueno decía yo al principio que me temía un debate no solventes sino disolvente y efectivamente el discurso de Rajoy es una medida han tenido ese carácter es activar el clima de descontento tratar de frenar en fin esa ola desde frustración que los pensionistas no yo creo que lo más interesante del debate ha sido precisamente la la con el planteamiento que hacíais vosotros en la Cadena SER no cuando escuchábamos a Rajoy y luego escuchábamos a estas tres mujeres pensionistas que era

Voz 12 09:09 voy a ir digamos una dialéctica entre la retórica de la realidad

Voz 1995 09:14 quién estás pensando la réplica de los distintos portavoces

Voz 1926 09:16 cuando te hablan de una subida de un uno cuarenta y ocho o de unos o de cero sesenta como he dicho alguna de ellas es evidente que que definen los traslada la realidad y la verdad es que está muy lejos de esa retórica complaciente claro lo que si hablamos de realidad Toni es verdad que la realidad también llevará a preguntarnos como decía Mariola si se pueden pagar las aspiraciones que tenemos no es decir lo que todos deseamos lo que creemos que es justo con los pensionistas está claro

Voz 12 09:43 cuestiones y se puede hacer no Luis nos dice que la política es el arte de lo posible bien pero de donde es es restar Rajoy nos ha dado algunas cifras también estremecedor

Voz 1926 09:52 horas no no de lo que representan respecto a becas respecto al I más D respecto a la seguridad así que eso es equivalente

Voz 10 09:59 esto lo podemos discutir sin sin ningún problema claro yo creo que es efectivamente lo que habría que estar discutiendo discutiendo hoy la presión fiscal en España es muy baja con tan sólo acercarla un poco a la media a la media europea Marianne noventa mil millones al año pues por ejemplo por ejemplo de ahí un impuesto negaría sobre sobre la banca

Voz 12 10:21 el monstruos tan importante que este debate está encima de la mesa vamos a escuchar Viudes y comunes

Voz 17 10:29 datos objetivos más de cinco millones de pensionistas no

Voz 3 10:32 Dani ochocientos euros de pensión datos

Voz 17 10:34 o qué tipos las pensiones han perdido de este dos

Voz 1926 10:37 mil diez hasta dos mil diecisiete usted

Voz 17 10:40 es han gobernado en seis de estos siete años cuatrocientos treinta y dos euros de poder adquisitivo hay un dato definitivo del año dos mil diecisiete saben cuánto ha subido la factura de la luz un diez por ciento ustedes creen que es decente que cuando la luz sube un diez por ciento las pensiones suban un cero veinticinco por ciento hablemos de las mujeres que tienen que percibir una pensión más de dos millones de mujeres viven con una pensión contributiva de menos de seiscientos cincuenta euros hay una brecha de género

Voz 10 11:18 del treinta y cuatro por ciento en las pensiones contó

Voz 17 11:21 base entre hombres y mujeres yo le pregunto señor presidente acaso han trabajado menos las mujeres en este país para no tener derecho a una pensión igual que los hombres el setenta y uno por ciento de las pensionistas que cobran entre seiscientos y seiscientos cincuenta euros de pensión son mujeres

Voz 1443 11:39 ahora vamos a los datos más dramáticos las

Voz 17 11:41 pensiones no contributivas ocho de cada diez pensionistas no contributivo son mujeres sabe en cuántos tilda la pensión no contributiva en España entre noventa y dos euros al mes trescientos setenta euros al mes cuando el umbral de la pobreza está fijado en quinientos setenta y tres euros

Voz 10 12:00 usted cree que se puede vivir dignamente

Voz 17 12:02 cobrando entre noventa y dos trescientos setenta euros yo no cumplan ustedes la Constitución

Voz 1473 12:07 yo presidente

Voz 12 12:11 el eje Maldivas Berlín anima

Voz 1443 12:14 a efectos económicos en la zona euro Angela Merkel es ya canciller

Voz 1727 12:19 en Alemania acaba de ser investida después de ese trabajo si sigo pacto de gran coalición con los socialdemócratas toneladas

Voz 1995 12:26 cinco meses y finalmente Angela Merkel hoy en estos momentos acabas en hora la canciller es una jornada intensa el foco está puesto los pies en el fondo estamos hablando de futuro y cuando hablemos Stephen Hawking de su fallecimiento hace hace pocas horas en en Cambridge y también vamos a hablar de Future remediar nuestros asuntos que hoy nos convocan son las diez doce minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1473 12:47 hola qué tal la mañana aquí estamos de nuevo con buenas noticias de El Corte Inglés si eres de los que buscan la máxima variedad calidad y buenos precios todos los días ahora lo tienen muy fácil sólo tienes que venir a Hipercor y al supermercado de El Corte Inglés los precios son revisados cada día para que compruebe eslovenos expresando además ahora tienes a tu disposición más de mil artículos con la segunda unidad al ser

Voz 10 13:09 en por ciento de descuento

Voz 1473 13:11 igual no lo ha salido muy bien segunda unidad al setenta por ciento esto sí que es un ahorro en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas lo que más te gusta para ti para tu familia para tu casa feliz de tus marcas favoritas seguro que tienes muy cerca un centro de Hipercor On supermercado de El Corte Inglés pero además recuerda que también puede realizar todas tus compras por teléfono por Internet o directamente desde el móvil con toda comodidad si eres de los que buscan lo mejor al mejor precio que hasta ves a tu compra diaria en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida nada más Estado y mañana como siempre se espera de nuevo

Voz 1 13:53 aquí muy felices áreas

Voz 1473 13:59 viento fortísimo una casa sin asegurar que cubra los desperfectos eso sí que es una catástrofe evitarlo contrata línea directa porque tienes el nuevo seguro exención de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 18 14:15 si tienes a Fenosa pitidos en los oídos Tommaso Beat una cápsula el día vida esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 1 14:31 son hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras Hoy por Hoy de la Ser

Voz 1473 14:42 no hay más que chorizos imán que luchó ha confirmado que es de vergüenza hayan

Voz 3 14:48 se puede aguantar así ponemos

Voz 10 14:50 abrir este miércoles y jueves las pensiones

Voz 1473 14:53 paso a paso en una programación especial

Voz 1 14:56 Pepa Bueno Toni Garrido Carles Francino

Voz 1473 14:58 ya Ángels Barceló junto a expertos y afectados uno de los problemas

Voz 19 15:02 es el que más les preocupa y con razón a todos los españoles así no podemos seguir

Voz 20 15:10 las pensiones paso a paso en la Cadena Ser

Voz 11 15:18 recordó pues las camas de esos acosos que yo soy el tío al que están ves

Voz 1 15:27 el mal uso perfil asuntos de una sexta Isaí sotana cuarta temporada de Negra y Criminal es comida dos nuevos capítulos Caramés con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com balear

Voz 1473 15:55 si te gusta correr excusas

Voz 1 15:57 el programa de Running de La Ser

Voz 1473 16:00 sólo el principio de que esta es la máxima que guía a Kilian Jornet en su doble ascensión al Everest que ahora podemos disfrutar en los cines además hacemos un recorrido entre las diferentes carreras por la igualdad que este fin de semana llenarán el asfalto escucha SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe te para no perderte ningún programa SER Runner el universo Running en la red corren nuevos tiempos vamos a escucharlos

Voz 22 16:26 sí

Voz 23 16:28 sí

Voz 24 16:32 después de pagarle toda la boda de verte vestido como Un pingüino subido el carruaje después incluso de aceptar que sirvan maquis Ciboure maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 1473 16:47 por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá tienes día tu cupón del extra Día del padre de la ola

Voz 1 16:54 el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa

Voz 12 17:19 bueno especial que tiene su foco en pleno en el pleno monográfico sobre las pensiones escuchamos aplausos a Pablo Iglesias Mar Ruiz

Voz 1443 17:27 acaba de finalizar la intervención del portavoz de Unidos Podemos que le ha pedido a Rajoy empatía con los

Voz 1441 17:35 los millones de pensionistas que están sin duda escuchando este debate le ha pedido que no rompa la paz social y el orden y que suba las pensiones en este país como ordena la Constitución española también ha reprochado al Partido Popular el que no esté garantizando unas pensiones dignas sin embargo este recomendando a los españoles que puedan eso sí que se hagan un plan privado de pensiones el líder de Unidos Podemos ha insistido en su idea de exigir ese impuesto la de recargo a la banca para poder afrontar la hucha de las pensiones se dice que en este país

Voz 1926 18:07 si se tiene que abrochar el cinturón todo el mundo

Voz 1441 18:09 desde luego no sólo los pensionistas o las clases medias sino también los de arriba igualmente ha pedido suspender las grabaciones en los planes privados de pensiones interviene en estos momentos es el turno ya del líder de Ciudadanos Albert Rivera en estos momentos

Voz 17 18:23 si ir o no estamos allí porque algunos partidos quieran de hacer de esto un debate partidista en vez de Estado hoy estamos aquí porque el artículo cincuenta de la Constitución nos obliga a todos los legisladores de este país a cumplir ese artículo piensa artículo dice que tiene que haber pensiones dignas habla de revalorizar o actualizar periódicamente esas pensiones y por tanto todos los grupos que estamos en esta Cámara salvo los que no respeten la Constitución o quieran cambian es articulo deberíamos estar de acuerdo en que este es un tema de Estado en que gobierne quien gobierne siempre tiene que garantizarse esas pensiones dignas esa periódica actualización por tanto esa Constitución que algunos desprecian esa Constitución por cierto que el PSOE y el PP utilizan legítimamente en el artículo ciento treinta y cuatro para pedir garantías presupuestarias eso que algunos dicen vetos eso que el se habla de vetos lo mismo que señor Zapatero hizo con el señor Rajoy con el artículo ciento treinta y cuatro en la Constitución lo mismo que el de Rajoy ha dicho con las propuestas el PSOE

Voz 1727 19:19 Teodoro León Gross Albert Rivera respirando por su herida porque ha sumados los votos de ciudadanos a los del PP para vetar las iniciativas del resto de la oposición que pedían la revalorización de las pensiones conforme al IPC y está respirando en su primera intervención por esa herida de uno de que el resto de de los grupos de la oposición acusen a ciudadanos de ser una muleta de las políticas populares en materia de pensiones

Voz 1926 19:47 sí es eh y digamos que hasta cierto punto sorprendente no porque Ciudadanos lleva lleva algunas semanas en los que parece que tener tiene cierto vértigo de verse ya en la posición hegemónica no al menos en una posición muy competitivas las encuestas hay brújula demasiado demoscópica mente no como lo hemos visto con la prisión permanente revisable porque este discurso de Ciudadanos yo sinceramente tengo cierta tengo ciertas dudas ser me gustaría entender si Ciudadanos cree que que el apoyo al PP en este caso

Voz 12 20:17 conviene o le va a funcionar con súplica

Voz 1926 20:19 de la electoral si realmente está actuando un verdadero digamos por una verdadera verdadero sentido de la responsabilidad que le lleva a pensar que que en este caso todo debe resolverse en la comisión del Pacto de Toledo una comisión por cierto asombrosamente dirigida para mí por lo presidida por Celia Villalobos que no me parece la persona que favorezca eso que Rajoy ha insistido tanto de que debe resolverse por consenso diálogo no en cualquier caso para mi ha sido sorprendente la actitud de Ciudadanos en las que como mínimo faltado eso que decía Pablo Iglesias ahora mismo que es empatía

Voz 1727 20:52 ya hay algo muy delicado y que tenían que tener en cuenta todos los que suben a la a la tribuna nos escucha millones de pensionistas millones de jóvenes con empleos precarios que saben que su empleo depende

Voz 13 21:03 el que se puedan pagar las pensiones subieran las eh

Voz 1727 21:05 unas a la del Congreso en este caso tan solemne para repetir los artículos de la Constitución que tantos españoles saben que en la práctica no se están cumpliendo el derecho a la vivienda no cierta empatía cierta cierta cercanía más allá de las grandes palabras de volver a la política de volver a la política el valor de las palabras no

Voz 1995 21:26 por eso también tenemos a varían Bilbao Lalola enseguida llamarían

Voz 3 21:30 en Barcelona escuchando muy atentamente

Voz 1995 21:32 las conclusiones en unos minutos escucharemos sus conclusiones sobre lo que hoy está diciendo en el Congreso pero antes todos los miércoles a esta hora saludamos a Baltasar Garzón siempre viene los miércoles salvarnos de justicia y de derechos y en el fondo Baltasar buenos días lo de hoy tiene que ver con justicia y tiene que ver con derechos

Voz 3 21:48 sí buenos días mucho cruelmente lo que estamos viendo hoy es esencialmente una cuestión de justicia y lo que estamos viendo hoy desgraciadamente ganaron los monitores del Congreso es no hay más demagogia líos de cifras no acabamos de entender salvo los muy expertos que es lo que quiere decir el presidente del Gobierno cuando yo creo que que hoy era un día a día para hablar muy claro muy claro los ciudadanos decirle estamos parados aquí estamos no tenemos Street podemos asumir lo que ocurre es que se está haciendo nuevamente un discurso pensando en lo inmediato añadió harto políticamente hablando decir esta Padrón los propios y no está hablando ni de reformas estructurales que son las que realmente se necesita sino estamos hablando sobre la inmediatez es verdad que tenemos que eh subir las pensiones es hacerlo con seriedad inocua así como riéndose de los millones de pensionistas con un cero veinticinco por ciento diciendo que no hay que atender al IPC que es la que no a la inflación cuando tenemos que en definitiva están perdiendo un uno coma veinticinco por ciento de que si se sigue así dentro de treinta años pues ya estamos por un XXV un treinta por ciento menos no es

Voz 1995 23:20 casi rayando lo perdona casi regañando no por la longevidad de civismo

Voz 3 23:25 claro nombres que vuelvo a decir porque es que es que no quiere entrar en su cabeza su modelo como en el de ciudadanos que también va por ahí ponga nervioso no creen que se hace falta que estamos casi apretados con el sistema que tenemos entonces hay que tomar decisiones muy drásticas a futuro va a ser un gran líder político la mejor significa sacrificarse en este momento para que las generaciones venideras puedan tener una perspectiva pero no aquí es aguantar aguantaría

Voz 1727 23:56 Baltasar y si hay un pueblo que ha entendido las situaciones complejas y que ha sido capaz de asumir el sacrificio que necesita unas una situación complejas el pueblo español desgracias la mente por su historia no sé a los ojos explica claramente no poniendo tiritas a las fugas electorales probablemente

Voz 3 24:16 absolutamente contigo pero es que los políticos

Voz 1727 24:19 el tiempo político no acaban de verlo políticas que hay que hacer hoy para asegurar el futuro no todo el mundo lo entiende pero claro lo que lo que lo que es imposible es el lenguaje de madera en un asunto que tiene que ver con lo que uno cobra cada mes con los gastos quiere que tiene para llegar a final de esto esto es imposible que se haga demagogia porque cada uno es protagonista de esa historia no lo he visto

Voz 10 24:45 totalmente el cero estuvo por supuesto de acuerdo con con Baltasar en que en que hacen falta reformas estructurales y bastante bastante drásticas pero se puede empezar por por por por discutir respecto a cuestiones muchísimo más inmediatas tendrían efecto descrito mañana incluso la posibilidad de aumentar ingresos vía vía cotización con con medidas tan sencillas como suprimir los topes máximos que cobran lo que que dicen los salarios más alto pero esto nos va a tocar las cotizaciones de los Salam

Voz 1727 25:13 los de los salarios más altos

Voz 10 25:16 las las bonificaciones que Nacho Álvarez explicaba hace unos días un artículo de país estar bonificaciones que el Gobierno concede a las grandes empresas en su cuota y que son completamente completamente ineficientes acercar la cotización de autónomos a a la cotización de del régimen general es decir hay montón de medidas inmediatas que se pueden tomar para aumentar los ingresos en el acto el sistema pero además hay que discutir sobre la posibilidad de aumentar ingresos vía impositiva indirecta vimos eso es lo que hay que estar discutiendo en el el Parlamento porque decir bueno mira hacer autopistas por las que no circula ningún coche no es un mandato constitucional eso es garantizar el poder afirmó las pensiones si es un mandato constitucional de tal forma que hay que discutir bien de dónde sacan de donde sacan los recursos para sostener un nivel Dean aproximado para cuántos de los trabajando

Voz 1727 26:03 lores en activo que nos están escuchando aceptarían que les suban por ejemplo debates el IRPF para que los pensionistas reciban una prestación mayor es que hacer preguntas muy concretas cuando hablamos de recursos de qué estamos hablando sólo de hacer políticas públicas sino resolver una cuestión de inmediato por cuántos hay que hacérsela era uno de nosotros

Voz 10 26:23 pero hay Pepa yo creo que que es muy importante distinguir dos cosas las medidas que cabe tomar para que en el actual sistema directamente vinculada a las cotizaciones sociales puedan aumentar los ingresos de otra discusión distinta que es la de cómo aumentar la vía tributaria ordinaria para financiar lo que le resta a ese a ese sistema con la vista puesta en que haya finalmente un sistema de pensiones público garantizado y con carácter universal no exclusivamente vinculado a las cotizaciones tal y como se transformó la sanidad que dejó en su momento de estar vinculada a las cotizaciones directamente pasó a ser un derecho universal al comandaba la Constitución

Voz 3 27:02 pero lo que dices tú pregunta probablemente mucha gente estaría dispuesta a hacerlo pero claro con unas condiciones es decir ustedes finalmente van a hacer frente a lo que es el fraude fiscal El por ejemplo de una vez por todas

Voz 25 27:18 la la danza de de

Voz 1926 27:21 de fondos fiscales a otros a los paraíso fiscal

Voz 3 27:24 desde más la Obama combatir realmente porque cuando ha habido un rescate hito todos hemos sufrido las consecuencias y ahora generan ya beneficios las entidades bancarias no se impone un impuesto a esos beneficios para que financien no vayan al fondo de de pensiones bueno algunas cosas más es decir aquí se cuenta por ejemplo

Voz 10 27:45 con los trabajadores y demás para opte

Voz 3 27:48 tener si se da el empleo por eso se paga pero a partir de ahí sostienen los beneficios pero esos beneficios no se obtendrían sin el trabajo de todos y cada uno porque no compensar eso pues estuvo de alguna forma es decir reformas estructural

Voz 1995 28:01 el deseo para eso es necesario que esta sociedad se ponga delante del espejo se mira de que cada tenemos nos vamos de nuevo al al cangrejos al Congreso José Luis Sastre

Voz 1443 28:11 consejos qué tal muy buenas migas pues

Voz 1239 28:13 en la primera hora para hacer balance de cómo ha ido la mañana preguntaba Pepa cuál era un poco la sensación a primera hora en el hemiciclo diremos que a primera hora durante el discurso de Rajoy la verdad que hemos visto bastantes postes esos son los escaños apenas aplausos el más despierto el nuevo ministro Román Escolano que miraba todo como para tomar medidas en la tribuna sí que hay varios jubilados que van tomando nota los Burguillos son empezado hasta el turno de la oposición al discurso sin leer por cierto de Margarita Robles recibido con desde en el PP que vuelve a Solbes que ha llegado a gritar uno ha sido llamativo que los diputados del PP hoy se ha notado más hostilidad contra Margarita Robles que contra Pablo Iglesias de la misma manera que ahora que intervenía Albert Rivera se han enzarzado desde la tribuna del PSOE con Rivera como si la cosa no fuera con el Gobierno así que para el Gobierno estos está siendo un debate en el que ellos ya entraban sin grandes acaloramiento parece que van a seguir salir con la misma actitud esos debates él en los que ya acabó con los que cada uno cada diputado de su grupo cada grupo parlamentario aplaude en pie al suyo escucharán

Voz 1727 29:15 de una Sastre que no me ha quedado claro le dicen a Margarita que ojalá vuelva Solbes no Elena Salgado por ejemplo

Voz 1239 29:21 un diputado de un diputado del PP ha escuchado lo que no hemos podido identificarlo desde arriba en la tribuna que vuelva a Solbes y en efecto muy llamativa esa actitud desde la tribuna del PP que ha sido más hostil con Robles que con Pablo Iglesias también hay una diferencia entre los dos hoy Iglesias iba leyendo su discurso y Robles como hace habitualmente no lo lee se suele hacer también para despistar y marear un poco valor

Voz 1727 29:44 estaba nada más y nada menos que porque Elena Salgado fue igualmente vicepresidenta de del Gobierno vicepresidenta económica ya aplicó políticas muy parecidas a Solbes

Voz 1443 29:52 se podían haber referido a ella Ainhoa a un ministro hombre de presidente

Voz 1473 29:57 estoy debate gracias Sastre desde el Congreso

Voz 1995 30:02 gracias a un debate que debemos provocar y sostener ojo que eso no no acaba hoy sino que se va a alargar con ese anuncio del proyecto de Presupuestos a final de mes enseguida vamos a escuchar a Carlos Bravo responsable de Protección Social de Comisiones Obreras en seguida vamos a escuchar esas tres pensionistas que están repartidas por toda la geografía española escuchando atentamente lo que dijo el presidente como señala de lo que están diciendo los distintos portavoces de la oposición porque no podemos saber de focalizar el debate en una parte sino en el todo eso es importante son las diez y treinta minutos una hora menos en Canarias en sedes

Voz 1727 30:37 Pardo

Voz 1473 30:39 siento un momento hay parate a pensar no crees que deberían revisar lo que

Voz 26 30:44 los seguros de hogar invente a la mutua con tu seguro de hogar de bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua conclusiones en bruto apuntó

Voz 27 30:59 es la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido Ahmed han sido MEC contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 29 31:18 rectas con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

por eso también tenemos a varían Bilbao Lalola enseguida llamarían

Voz 1727 36:00 creí que iba a decir que en la manifestación del ocho m río si esto implica ser multitudinario lo que hay en este estudio esta mañana

Voz 1995 36:09 tengo muchas ganas Pepa tengo muchas ganas de escuchar llevan desde las nueve menos cuarto no nos salvamos hoy ayer ya las presentamos llevan desde primera hora de escuchando

Voz 14 36:19 sí

Voz 1995 36:19 todo lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados así que ha llegado el momento de hacer conclusiones de hacer valoraciones las vamos en primer lugar a Sevilla los escucha Lola Sánchez Pensionista viuda que

Voz 0291 36:31 parece todo lo que he escuchado durante toda la mañana Lola pues mire un resumiendo el discurso de Rajoy no me dice nada nada no es de recibo para mina entendemos de tantos datos políticos no cambian su forma de hablar para que lo entendamos bueno que todo está razonablemente hecho que todo muy bien pero que nosotros que no interesa el día a día y que no nos llega el dinero entonces sí son político puede a ver si puede ser que los resuelva en un consenso o como ellos crean que para eso además están ahí para resolver las cosas

Voz 3 37:02 y a otra cosa

Voz 0291 37:02 qué quería decir yo únicamente y dos Mi vida a una manifestación que fue el cuatro de diciembre por la autonomía de Andalucía fuimos toda la familia mis hijos mi marido todo y ahora el sábado voy a ir otra vez a esta porque la verdad es que es que no podemos vivir que estamos casi en el umbral de la pobreza y no hay derecho después de tantísimos años cotizando y criando hijos voy dando lo amo para nosotros para los que vienen también claro por supuesto

Voz 1727 37:26 seiscientos treinta y nueve con treinta euros de ciento XXXIX algo de tensión Cobra cobra Lola que por lo que deduzco Lola el discurso del presidente no te ha disuadido de la me ha dicho nada

Voz 0291 37:37 esa propina en aquella dicho después del regalito porque es un regalito que no sé lo que va a hacer pero bueno que ni me lo creo que yo voy a seguir luchando porque no porque me parece que tenemos que vivir dignamente también de vez en cuando me gusta comer algo comprarme algún vestido también

Voz 1727 37:55 la dignidad que le dices muy bien les explicas estupendamente

Voz 0291 37:59 bueno con nada María está en Bilbao una de las

Voz 1727 38:02 capitales que levantó antes la bandera de los pensionistas nos sorprendió a todos aquella primera manifestación multitudinaria María es divorciada tiene una pensión de setecientos veinte te con treinta que esto es calculando la subida de sesenta céntimos de lo escuchado al presidente del Gobierno María tú dirías que después de escuchar esto no va a salir a la manifestación del sábado

Voz 39 38:22 vamos vamos no sólo que vamos salir sino que vamos a seguir hablando no nos olvidemos que sea la hucha de las se pidan pensiones sal rescatado bancos autopistas si paga la Iglesia menos a nosotras ya nosotros vamos a seguir íbamos a seguir íbamos a seguir cada día somos más y cada día no llegamos a la tercera semana del mes muchas y muchos

Voz 1727 38:51 tenemos hijos sacar Dana tan vida

Voz 39 38:53 en este país está cayendo pero es que la gente joven no podía tener hijos dado la precariedad de los trabajos estos eh desde el País Vasco no sólo que vamos a salir el sábado sino que vamos a seguir convocando lunes tras lunes lunes insistimos muchísimo en que dentro de nuestras concentraciones y manifestaciones no queremos sindicatos ni partidos políticos que vengan como simple ciudadanos en apoyo pero sin siglas han tenido cinco años para solucionar esto no han hecho absolutamente nada

Voz 1727 39:28 o sea que varía no te convence el presidente del Gobierno pero Tango uno de los líderes del de las hablado

Voz 39 39:33 no a ninguno de ellos porque todos tienen el sueldo en es café entonces no tiene una posición privilegiada habla muy muy bien prometen

Voz 1727 39:41 es mucho pero yo no me creo nada yo hasta que

Voz 39 39:44 no lo tenga ingresado en mi cuenta no creo nada de nadie y como yo somos miles y millones

Voz 1727 39:50 oye bebé apuntar es todo el sueldo en cafés me encanta eh lo voy a apuntar a partir de ahora solo había soltar alguno

Voz 1995 39:55 gracias por la claridad por la reflexión María desde aliviado por último para Isabel desde desde Barcelona a la conclusión de todo lo que ha escuchado en estas horas desde las nueve de la mañana en estas horas hora y cuarenta minutos cuáles

Voz 1443 40:09 bueno pues nos cositas la primera ya se ha comentado en eso de que él dice que no está que no las va a congelar las pensiones porque de hecho ya están congeladas sino ese cero veinticinco de media que con Picoc ha subido el IPC aparte claro si el Estado es ser garante según el artículo cincuenta de la Constitución pues si él es el garante de garantizar las pensiones no debe permitirse lujos es decir que no las va a congelar porque están congeladas es una cosa y otra cosa Él siempre va un poco tarde yo no sé si ha comparecido obra porque estaba un poco a a quizás asustado de ver la masificación de las manifestaciones que hay pero quiero recordarle que no son de la primera manifestación multitudinaria grande fuera de nueve de octubre el gen concluyó en la Puerta del Sol donde toda España hay gente que vino con medio motorizado y otros hicieron el camino a pie esa parece que la tiene olvidada fue después ha habido otras que son estas que son casi semanales y a lo mejor es asusta un poco entonces yo le pido que no nos tenga miedo que solamente unos tenga respeto para que trate de nuestras pensiones con la dignidad que se merecen y nada más y que tenga en un buen día

Voz 1727 41:14 yo tengo una última curiosidad personal vuestros hijos que dicen de esta movilización de los pensionistas está muy preocupada Mariola Urrea con en fin con el proyecto de futuro con fue la España productiva vuestros hijos que están en edad de trabajar todos que usted dice María

Voz 39 41:32 bueno yo tengo un hijo de cuatro Day cinco años que lleva sin trabajar y si lógicamente la juventud está desesperada y muchos de ellos muchos de nuestros hijos tienen común remordimiento de que están a nuestra es desolador en este país yo creo que todo el mundo se merece tener una vida digna estamos jugando con la dignidad de la juventud Juventud sin futuro con la de los ancianos que hemos levantado este país somos niñas y niños de la posguerra hemos pasado hambre hemos pasado frío de jóvenes y no hay derecho que lo estemos pasando ahora también estamos asistiendo a la pobreza energética no nos podemos poner la calefacción pues y nos ponemos la calefacción no comemos entonces es todo se soluciona ya no sé quién ha dicho que no los tiene que tener miedo respeto yo diría yo diría que las dos cosas que no tienen que tenemos respeto y que nos tiene que tener ni a todos somos diez millones de votos entonces respeto y miedo porque no nos hemos tenido que tirar a la calle con frío con calor no tenemos ningún fondo somos seres anónimos confeccionando pancartas y recogiendo firmas esto no hay derecho han jugado con nuestra vida con nuestra dignidad la están acortando la vida con tanto disgustó no lo vamos a olvidar

Voz 1995 43:00 María Isabel profundamente agradecido de poder escuchar son reflexión su participación en este programa no quedábamos ni que decir que vamos a volver a llamarla vamos a insistir mucho en este asunto cada vez que sea oportuno para volver a escuchar sus palabras muchísimas gracias a María Isabel Lola María que nos han acompañado esta mañana tratando de aportar un valor como acaba de demostrar María Isabel a todo lo que está diciendo en el día de hoy tenemos tiempo la reflexión de Monique tenemos mucho todavía esta mañana Pepa que hablar sobre las pensiones sobre su futuro pero vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos

Voz 1727 48:59 edición especial de Hoy por Hoy por eso les hablo hasta ahora aquí en el estudio con Toni Garrido pendientes del pleno del Congreso que debate sobre las pensiones toda la expectación estaba en lo que podría decir el presidente del Gobierno habían apuntado fuentes populares que habría una propuesta solvente la propuesta es imprecisa una mejora de las pensiones mínimas mejora de las pensiones de viudedad y algún gesto fiscal en el IVA R P F esto es lo que el presidente ha dicho y no parece que las réplicas vaya a precisar un poco más hay que recordar que no hay presupuestos todavía y que también ha dicho esta mañana que la fecha del veintitrés de marzo que estaba inicialmente prevista para aprobar en Consejo de Ministros al menos e iniciar la tramitación parlamentaria las cuentas públicas de este año donde se debe imputar cualquier mejora callan las pensiones pues esa fecha ha dicho el Gobierno hoy que también es orientativa ya que estamos hablando de un plazo bastante indefinido mañana en Hoy por hoy de echar cuentas también pero de escuchar Toni el impresionante testimonio de las pensionistas que hemos tenido acompañándonos toda la mañana que ponen mucha verdad mucho sentido común inmensa rabia en el análisis de su día a día de lo que reciben del Congreso desde la tribuna no

Voz 1995 50:14 en el fondo han sido las mejores lecturas señalaba Baltasar que en ocasiones nuestros presidentes sitúa un diccionario pues hoy han sido muy claras ellas en la interpretación de lo que ha dicho el presidente desde el Congreso hablabas de fechas yo no sé si sale el sábado una nueva fecha el día diecisiete que hay convocada una movilización por todo el país Service después de lo de hoy no solamente la intervención porque hay que hablar de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso no solamente del tramo en el que ha ocupado el estrado el presidente Rajoy Si de lo que hoy se extrae en el Congreso a animar a mucha gente a salir a la calle el próximo sábado todo lo contrario yo me atrevo dir que después los Gloria va a ser multitudinaria cada una de las manifestaciones convocadas próximo sábado