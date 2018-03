Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0047 00:00 son las once las diez en Canarias sigue el debate sobre las pensiones en el Congreso turno para los distintos portavoces parlamentarios después de que Mariano Rajoy haya propuesto subir las pensiones mínimas y las de viudedad en los Presupuestos Generales el PSOE ha acusado al Gobierno de tomar el pelo a los pensionistas tanto los socialistas como Podemos han pedido a Rajoy que suban las pensiones en función del incremento de los precios y ciudadanos por su parte ha acusado al Ejecutivo de vaciar la hucha de las pensiones pero ha cargado también en su intervención Albert Rivera contra el PSOE vamos al Congreso amplía Mar Ruíz si toda la oposición ha reprochado al presidente del gobierno su falta de iniciativa y de compromisos concretos con los pensionistas Margarita Robles PSOE

Voz 1 00:45 Mi grupo lo exige medidas a corto plazo ya para el dos mil dieciocho que haya una revalorización de las pensiones con arreglo al índice de precios al consumo

Voz 0047 00:57 Croacia también Pablo Iglesias que pedía un impuesto a la banca para financiar las pensiones y reprochaba a Rajoy su falta de empatía

Voz 2 01:03 piense en los españoles y españolas que se han matado a trabajar y que merecen simplemente una pensión digna y ex agentes señor presidente no merece lo que ustedes están haciendo con las pensiones nada más

Voz 0047 01:15 Albert Rivera ha sido el único que no ha pedido abiertamente una subida con el IPC sino una rebaja fiscal

Voz 3 01:21 creo que los que menos tienen tiene que pagar menos o no tienen que pagar impuestos creo que el pensionista que no llega a final de mes no puede pagar IRPF

Voz 0047 01:29 interviene en estos momentos ya el Grupo Mixto después el presidente del Gobierno dará de nuevo la réplica esto en el Parlamento de nuestro país en el alemán Angela Merkel acaba de conseguir el apoyo suficiente para volver a ser nombrada canciller por cuarta vez corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 01:43 Angela Merkel encara su cuarto mandato tras ser elegida por el Bundestag en una sesión sin sorpresas en la que los diputados han depositado su confianza en ella aunque por estrecha mayoría Merkel necesitaba un mínimo de trescientos cincuenta y cinco votos para ser elegida canciller ha obtenido trescientos sesenta y cuatro

Voz 4 01:58 hacia dónde hay que el INEM intuitiva al ya es ni medieval

Voz 5 02:05 acepta usted la votación la acepto ha dicho Merkel para recibir a continuación un largo aplauso y la felicitación del presidente del Parlamento estrecho colaborador de la canciller Wolfgang Schäuble

Voz 0391 02:15 en estos momentos se dirige al Palacio de Vélez donde precederá firmar el certificado de nombramiento será designada formalmente el presidente de la República Federal Alemana Frank Stein maya a continuación Se reanuda la sesión en el Parlamento donde los miembros del Bundesrat del Bundestag jurarán sus cargos

Voz 0047 02:30 dice vuelta a nuestro país la asesina confesa de Gabriel Cruz ha pasado esta mañana a disposición judicial Almería Javier Romero

Voz 0959 02:36 sí poco antes de las nueve de la mañana Ana Julia de cuarenta y tres años autora confesa del crimen del pequeño Gabriel ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco Se cumplían la una de la tarde las setenta y dos horas detenida la Ciudad de la Justicia ha tomado medidas para garantizar la seguridad de la llegada de la detenida a las instalaciones y también el desarrollo del interrogatorio ayer su abogada afirmaba que había colaborado con los investigadores Beatriz Gálvez apalabrado habrá que esperar a las medidas que adopte el juez titular que lleva el caso Rafael Soriano todo apunta que ingrese hoy en prisión

Voz 0047 03:06 C3 tiempo para la información de su comunicada el Madrid en Madrid el noventa por ciento de los trabajadores de las fundaciones de investigación biomédica de la comunidad tienen contratos temporales lo denuncia Comisiones Obreras que acaba de anunciar movilizaciones porque la Consejería de Sanidad dicen impide la negociación de un convenio que mejore sus condiciones mañana han convocado una concentración en la Puerta del Sol a la una de la tarde Raquel Castejón es presidenta del comité de empresa de la Fundación de investigadores biomédicos del hospital Puerta de Hierro y es Premio Nacional

Voz 6 03:35 no entendemos muy bien porque Sastre empezó menciones con eh la investigación en los hospitales parece que nosotros no somos del hospital No somos del sector público e esa temporalidad que ahora quieren reducir al ocho por ciento y que es el viernes pasado hace firmo eh

Voz 7 03:53 convenio con todo el sector público eh

Voz 6 03:55 por favor nuestro estamos en un noventa por ciento de temporalidad nuestros queremos llegar a ocho por ciento también

Voz 1995 05:11 Toni Garrido Agustín Fernández Mallo ha muerto Stephen Hawking vaya diga Vaya Cola Toni la mala suerte es que ha muerto una de las mentes más brillantes de la historia y la buena suerte es que justo hoy hemos quedado con un señor muy listo que escribe libros que eres tú

Voz 8 05:30 no digo que el uno en lograr logra no nos permite hablar de bueno gracias por ese eje elogió lleno no es no se corresponde obviamente Antelo en cualquier caso de falsa modestia te impresiona más Stephen Hawking como científico como persona cómo crees que le vamos a recordar

Voz 7 05:49 el como más cosas como científico ha sido un científico brillante

Voz 9 05:54 eh no hace forma no no lo hace falta que lo diga yo está está escrito y está demostrado

Voz 10 06:00 si bien últimamente desde hace algunos años eh también la lance lanzaba una serie de M

Voz 7 06:05 eh de ideas un tanto controvertidas y indiscutibles también por la comunidad científica ir por otra parte como eso que se llama humano que yo no lo puedo separar de lo científico como tú sabes porque los científicos también son humanos si la ciencia están en lo propiamente humano pero bueno es toda esa parte digamos no científica pues lo haré

Voz 9 06:25 dará como una persona que ha luchado con una contra una enfermera Terra

Voz 7 06:30 libre que SL la que ha luchado como un valiente y bueno ahí está no y sobre todo que con esa fe tan grande en el cerebro no esa idea de que aunque la carne se vaya a yendo el cerebro está intacto y si aún se puede construir todo un mundo con un cerebro

Voz 8 06:47 ante esta sea la última frontera la última novela de Agustín Fernández Mallo trilogía de La guerra acaba de ganar uno de los premios literarios más importantes de la literatura en español el Biblioteca Breve un premio que han ganado grandes autores como Vargas Llosa Juan Marsé Agustín también es referentes en referente de una generación de escritores a los que engloban que esto no sé si te gusta mucho bajo el título de generación Nocilla esto es así ya te guste o no extensas y aparte de todo eso

Voz 1995 07:15 sin es licenciado en Ciencias Físicas hombre no sé si decir sí decirlas y correctamente pero hoy si os ha muerto el patrón

Voz 7 07:23 bueno de algún modo uno dos a uno de los patrones no porque también hay que tener en cuenta que Stephen Hawking eh porque bueno mediáticamente de efectivamente tiene una dimensión científicamente pero bueno hay otros científico los que no tan no han tenido una dimensión mediática han sido y son igualmente brillantes eh no hay que no es sólo caiga no sólo atribuírselo a él pero bueno el tuvo una un hallazgo brillante que fue darse cuenta de que los agujeros negros también expulsa radiación océanos son tan negros como decía él y eso es una un hallazgo brillante

Voz 1995 07:56 aquí había mucha poética vamos escuchar por ejemplo desde las grandes preguntas quiénes por qué existe algo

Voz 11 08:03 en lugar de nada

Voz 12 08:06 entonces bueno es no sé

Voz 1995 08:11 pregunta muy poética una mente científica brillante también en encierra cierta poesía

Voz 7 08:17 bueno claro efectivamente es una es una ley que además yo para frase en un uno de mis poemas ahora que me estoy acordando ahora a la inversa es porque hay nada porque la nada no algo no era un un tanto nihilista que escribí hace muchos años

Voz 8 08:34 no pero de todo se sale Agustín perdón de todo se sale

Voz 7 08:39 todo sale eso es eso

Voz 8 08:43 digo que irse preguntó a menudo tanto por la supervivencia de la vida humana en este planeta como es la existencia de otras civilizaciones de las galaxias daba respuestas poco edulcorada

Voz 12 08:53 en que juez pueden roja y creo que lo más que

Voz 8 09:01 no es que seamos la única civilización en un radio de varios centenares de años luz sino hubiéramos oído radio frecuencias la alternativas que las civilizaciones no duran mucho

Voz 12 09:10 sino que se auto destruye

Voz 8 09:14 esto confirmando el pleno extraordinario el pleno monográfico esta mañana en el Congreso confirma la idea de Hawking chadiano de Mariano Rajoy esta mañana de las pensiones confirma esta teoría de Hawking para vamos hacia la autodestrucción van bastante

Voz 11 09:27 bueno bueno a ver vamos hacia eh

Voz 7 09:30 yo no estoy de acuerdo con la el general los mensajes apocalípticos en cuestión de ciencia hay de Yves de Planeta etcétera no yo creo que bueno Joaquín tiene su opinión pero bueno es la opinión de una persona no a veces que también tenemos que tener en cuenta que la que lo que importa en ciencia no es lo que importe una sola persona lo que importa cada vez más en un mundo globalizado es lo que la comunidad científica consensuar como cierto entonces bueno esto que dice dejó Hawkins es una idea que compara

Voz 8 10:00 de mucha gente pero

Voz 7 10:02 eh no es lo que está consensuado en la comunidad científica entonces esas cosas yo la las tomo pues concierto bueno con cierto distancia

Voz 4 10:11 que por otra parte eh

Voz 7 10:13 cómo es mi mi carácter es una cuestión personal de ahí de carácter eh yo no soy apocalíptico oí que además rehuye de las personas que me quieren vender el apocalipsis porque lo que quieren es meterme miedo cuando te mete miedo eh es cuando te están dominando no quiero que me metan en sus mundos de de

Voz 8 10:34 eh posibles futuribles es destrucción usted mucho Agustín esa posición personal sobre el fin del mundo sea pésima me gusta me acuerdo Phoebe en Friends tenía un discurso fantásticos y bueno yo personalmente no creo en la gravedad persona excelente

Voz 7 10:50 bueno está claro pero es que hay este personaje de Friends ahí sí que eso no no estaba muy claro porque la comunidad científica local Vettel decía ante la comunidad científica consensuado que la gravedad existe la comunidad científica no

Voz 13 11:07 ha consensuado que el fin del mundo vaya

Voz 7 11:09 existir no de de hecho el fin del mundo está ya pergeñado en en la Biblia llevamos siglos y siglos que era cada poco tiempo nos anuncian el fin del mundo Pérez que el fin del mundo nunca llega bueno pero once y once

Voz 8 11:22 dos una hora menos en Canarias solamente acabamos de despertar al nuevo día

Voz 7 11:26 ya pues cierto aunque no ya saludó puede decir que

Voz 8 11:29 el tanto de sentimientos señores de compartir tantas horas de radio después de tanta se puede ser

Voz 14 11:34 yo hoy Antonio Garrido no

Voz 8 11:37 ya saludó a otoño Selene que es cómo te llamas deberá pero impronunciable en castellano digamos Karen esto puede revelando secretos hoy eh

Voz 15 11:46 pero yo estoy aquí encantado escucharte a ser estoy grandes referencias al pensamiento pesimista de la civilización occidental como los Friends como como Stephen Hawkins no ver Pérez es es verdad es que hoy en la prensa acabo de verlo Agustín la prensa británica nombran los cincos motivos los cincos maneras que que Stephen Hawking pensaba que el mundo bajaba sin

Voz 1995 12:08 pero robots pero desde luego lo de bola de fuego ya personalmente como hacemos bien yo sólo pido Agustín que el fin del mundo no me pille comprando en Ikea

Voz 7 12:17 eh bueno pero a lo mejor te encuentras una una cama muy cómoda para el fin del mundo que no quede Apocalipsis está de toda civilización vamos a decirlo así a ha visualizado ha pergeñado ha soñado con su propia estos destruir destrucción no sólo la civilización occidental que es que por cierto es de lo que estamos hablando porque ahora te vas a un lugar donde la civilización no está la civilización occidental Illes les parece que estamos hablando de un cuento chino por decirlo de alguna manera entonces toda civilización ha pergeñado su apocalipsis pero es que eso está en el propio ser un ser humano idealizar ficción pero son ficción es evidente

Voz 1940 12:55 bueno no nos Spain les decía que todo es cíclico Blasco

Voz 1995 12:58 Tura sub Verne acaba no sé qué dejadme hacer una pregunta que en Mallorca se va a entender muy bien la pregunta puramente científica una pregunta desde la mente elaborado ilógica a las Islas

Voz 8 13:11 son Agustín vasto Palma

Voz 11 13:13 vas por palmas

Voz 4 13:16 pues no sé que decirte oye vamos

Voz 1995 13:19 yo me he encontrado muchas veces Agustín yendo y viniendo porque son caros encontramos en Mallorca nos encontramos oyendo en el aeropuerto o viniendo

Voz 7 13:26 bueno de hecho ahora te hablo desde Coruña porque ayer presente mi libro en Coruña y hoy mismo me tú eres de Coruña más yo soy de Coruña esto es ahora mismo me voy a Bilbao a presentar hoy en Bilbao y la próxima semana me voy a Méjico Ésta es la vida absurda de los escritores no de de un lado para otro tiene es hablando

Voz 1995 13:46 tiempo y espacio tienes la Iberia Plus ten

Voz 7 13:50 con la Iberia Plus ya la la tengo quemada porqué de tantos de tantos viajes

Voz 8 13:57 bueno vamos a seguir hablando en unos agudos con Agustín Fernández Mallo que además de ser físico que si lo que lo que tiene la pareja de Agustín en casa un buen físico e Guitar en seis Barà Se llama Trilogía de la guerra y enseguida hablamos

Voz 14 14:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 0882 14:20 a Garrido

Voz 8 19:44 claro que eso no va haber eterno retorno a agosto

Voz 7 19:47 sin Fernández Mallo ganado el Premio Biblioteca Breve con su novela Trilogía de la guerra en la que nos propone un viaje intelectual

Voz 8 19:54 en cuatrocientas noventa páginas de Dios Agustín ganase el Biblioteca Breve bueno nosotros a la Complutense

Voz 7 20:09 le muy muy bien es un libro cristalino vamos a decir así sólo que maneja un poco la complejidad de hay muchas muchos asuntos pero es complejo pero no complicado

Voz 8 20:18 por el derecho es que como se que que que pico tiene que que ladrón comanda cosas a escritores otras te proponemos un viaje sonoro a través de tus propias palabras así que primero comenzamos como como Madame Bovary empezamos lentamente y luego iremos más deprisa vamos a libro primero Isla de San Simón combustibles fósiles no te digo yo que no me guste pero que hacemos en la isla de Saint Simon en la ría de Vigo me lo me lo estás preguntando a menos bueno era tan puede ser retórica también en Santo Domingo que hacemos donde vamos a las cuatro las cuatro preguntas fundamentales del ser humano saber cuáles son

Voz 7 21:01 a fines somos de dónde venimos a dónde va vamos

Voz 8 21:04 hace usted en la cama con mi señora ahí

Voz 7 21:08 bueno es que en realidad la novela es surge aparece con él se me aparece en la cabeza cuando viajó hasta isla de San Simon en la ría de Vigo que fue un campo de concentración de la Guerra Civil española están los pabellones no estuvieron los presos etc sí bueno aparecen toda una serie de club de sensaciones de cuestiones eh que la poética que ya había desarrollado hasta entonces es decir mi propia vida no podía dar respuesta entonces para dar respuesta a todas estas preguntas a intentarlo coloca un personaje solitario en esta isla ir hoy día ya que el que lo ocurre entonces cuando empiezan a aparecer todo empieza dialogar con este mundo de muertos IBI vivos no digamos lo sé

Voz 1995 21:48 echas de menos llevas mucho tiempo en Mallorca en las Baleares echas de menos Galicia eh no

Voz 7 21:53 francamente bueno eh bueno eche de menos a la gente no pero como lo que no me gusta de Galicia es el clima pues dice ahora mismo está lloviendo mucho precisamente pero bueno sí que echo de menos en en Galicia hay toda una tradición maravillosa de de contar historias por ejemplo que son no no veo que no ocurre tanto en el lugar en el que vivo ahora entonces está esto que viene de Álvaro Cunqueiro y que se desarrollaban en muchos otros escritores contemporáneos es algo que sí que va a lo mejor hecho un poco de miedo

Voz 1995 22:21 los libros II de Estados Unidos de América Mickey Mouse ha crecido y ahora

Voz 1803 22:26 es una vaca

Voz 34 22:29 el juez

Voz 35 22:37 ahora el narrador de la novela

Voz 8 22:39 ha mutado ya no es Agustín Fernández Mallo A impartidos Kurt viejo astronauta polizón que no sabemos si en algún momento cruza el Rubicón compró otro corto este cuarto a todas luces que cruza mucho Robinson Robinson es porque lo que nos dice dices

Voz 7 22:56 dado en el en en la Luna en el primer viaje a la Luna sólo que él no salía no son de ninguna fotografía porque no hubo él era el que hacía las fotografías entonces que ahora into introduce la la idea de que en una época donde el selfie no existía Prudhomme cielo de algún modo gráfico eh a la pregunta de quién nos ha transmitido la la historia en general sea a través de imágenes y de escribir etc bueno está dentro de la historia o está fuera osea es subjetiva o eso objetiva nos narra pues en realidad la historia un poco de los Estados Unidos a lo largo del siglo veinte y sus guerras no igual es un personaje al que yo quiero quiero mucho porque este hecho título que tú has dicho Mickey Mouse ha crecido a una vaca que es un verso de David Bowie The Life on Mars en realidad describe perfectamente la evolución que ha seguido en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy desde valgo naíf e un mundo idílico de Mickey Mouse ha ido transformando metamorfosee ando como si fuera David Lynch e una personaje de David Lynch una vaca que podría ser el Donald Trump perfectamente es la última metamorfosis siempre de monstruos son estas metamorfosis

Voz 1940 24:05 eh que por otra parte domina un poco el planeta Tierra

Voz 1995 24:09 déjate ahora mencionas a Donald Trump ayer creo en mí una imagen bella en mi cabeza cuando hablaba de esos inmigrantes especialistas en saltar bailar imaginaba un espectáculo del Circo del Sol con inmigrantes mexicanos saltando el muro de otra como como poesía como bello claro claro

Voz 7 24:26 que se mete también sí claro este Atom y lo has dicho es su cabeza tiene ese mundo infantil en el que cree que eso es verdad vamos a decirlo así que no lo interpreta como lo lo lo lo has hecho tú ello no en este caso

Voz 1995 24:40 en Agustín pasa eh

Voz 8 24:43 pero estás te estás haciendo mayor estás

Voz 1995 24:46 siendo mayor porque claro Kurt carta abandona su refugio en Miami para visitar Brooklyn donde denuncia

Voz 8 24:53 la impostura hipster una señal de que nos hacemos mayores es la antipatía que no despiertan los jóvenes los que somos modernos de toda la vida Agustinos llevamos mal con los que ustedes esos muchachos que ahora visten como si los Ramones hubiesen viajado la indio en una excursión organizada por mots nos estamos haciendo mayores afirma no pregunto

Voz 7 25:13 sí claro que nos estamos haciendo mayores no es bueno pero bueno yo creo que de en edad IPI luego hombres en modo de ver la las cosas pero cuidado claro es que todas su cultura en este caso la hipster que es claro es que en realidad la subcultura esta subcultura llamada Esther empezó el tiene ya casi veinte años eh o Kings quince seguro entonces cuando como toda su cultura hay un momento en que sea manera et Is hace rococó esas hace un manierismo hace un amaneramiento de sí misma no iba eres lo que ocurre lo que le ocurre hoy día no creo que sea tanto de hacernos mayores sino como ver la propia realidad tú quieres Agustín que tenía algún bueno yo creo que sí tenía una esencia como toda su cultura de bueno de ir en contra de algo de un mainstream ahí cuando tú ibas

Voz 11 26:02 Williams burda de buenos la me

Voz 7 26:05 pues es lo que yo he conocido a otros lugares del Estado lo lógicamente pues lo veías que había algo unas unas ganas de hacer algo realmente nuevo que luego se configura del modo que sea como ha pasado a todas las su culturas porque las culturas no se pueden programar su cargo orgánico que va creciendo no las propias novelas no pero bueno había algo había algo bueno hoy día pues parece que Gil hipster ese es sencillamente tener una barba muy larga ahí de investir de un modo totalmente programa programado como les ha pasado a todas las culturas eh porque el pan tenía el pantalón roto y las chapas y eso luego quince años más tarde lo absorbe por ejemplo Armani o Chanel para hacer su su moda ese momento en el que una su cultura muere

Voz 8 26:48 digámoslo así libro tercero Normandía Los amos de Ravel si te estás dando cuenta Agustín que después de centralista Casino es necesario leer si tu libro porque estamos haciendo perfecto valor cada uno de los libros de temática el contenido no sé si te viene bien esta entrevista

Voz 7 27:11 no no me me viene envíen me viene fatal si alguien lo interpreta como tú lo has dicho porque libro un libro caleidoscopio de lo que hemos de lo que estamos hablando es una ínfima parte nuestra hay que hay que les

Voz 8 27:24 va hay que dar las cuatrocientas noventa páginas así

Voz 7 27:28 sí además eras feliz ya ya ya verás serás feliz en la actualidad

Voz 8 27:31 hay más de cuarenta conflictos armados en el mundo casi un veinte por ciento del mundo está en guerra contra ahora mismo contra Camps Cuco tras otra parte psico tú dices el mundo está poblado de fantasmas también las guerras sigan vivas bueno claro que siguen di di vivas la

Voz 7 27:46 la la la protagonista de esta tercera parte que es una mujer que recorre la costa normanda como tú has dicho Alarcón me hoy porque quiere ver quiere ver qué se siente al pisar las playas donde murieron casi cien mil hombres y ella recalca esto cien mil varones no Civil mujeres que es una bueno entonces eh a ella empieza todo hace una reflexión acerca de qué significa que el varón también haya ejercido históricamente una violencia sobre el propio barón

Voz 14 28:14 no

Voz 7 28:15 eh y así hace toda esta reflexión a colación de todos los inmigrantes que están llegando auguró a Europa e para para pensar que a veces no nos damos cuenta de que Europa es una anomalía terrestre Europa ese lugar es una especie de Disneylandia o de vergel eh cuál por ejemplo puede salir a la calle sin armas eh esto en la en la mayoría del planeta Tierra hay que salir a la calle Koch con armas bien qué demonios estamos intentando cargar no Europa no entonces ella suele hace toda una reflexión acerca de los nacionalismos que que están asaltando Europa véase el Brexit te veas en Austria en Holanda ir sí bueno y quizá lo mejor es porque los que hemos vivido varias generaciones de europeos hemos hemos crecido sin saber lo que es una una guerra hay sin saber lo que ha costado construir la Unió una Unión Europea ya sin sin sangre que es lo que ha ocurrido fue afortunada entonces bueno es una reflexión que se plantea en todo el libro que es la violencia hoy sí se ha trasladado la guerra a la guerra a las guerras económicas guerras no cruentas

Voz 8 29:19 Agustín Fernández Mallo es uno de los mejores escritores de este país y la buena noticia es gracias nuevo libro trilogía la guerra no sé si tiene aeropuerto no se sin mayor que no sé si en A Coruña pero seguro que vamos a coincidir será siento un placer amigo cuya mucho

Voz 14 29:33 cuidaros mucho ambos Tony Tom Russo

Voz 8 29:36 hemos vuelto a cien tío más Marte incluye Tom no como yo que no te saludo al para resto

Voz 4 29:42 dar un ejemplo en todos los prueba

Voz 8 35:23 ya conocen ustedes una de las noticias el día muerto Stephen Hawking el hombre que más sabía del universo en el que vivimos uno de los grandes cerebros de la historia de la humanidad

Voz 1995 35:34 es un día en el que pues no hace ningún tipo eh

Voz 8 35:37 salta a la prudencia a los elogios porque es tipo era el más grande no hay ninguna ninguna duda sobre eso seguramente a partir de hoy nos iremos dando cuenta poco a poco del extraordinario legado de de está con nosotros esta mañana jefe de la sección de Ciencia de la Cadena Ser Javier Gregori buenos días hola buenos días en las tu tuviste hace muy poco la oportunidad de Sarkozy

Voz 0882 35:56 sí eh con él en su despacho de la Universidad de Cambridge hablando con el se permitió incluso bromear y la verdad que es una una auténtica oportunidad porque recibió unos de los grandes premios si de el último que que ha recibido que es el de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y me permitieron ir en una entrevista exclusiva a estar con él si tú en su salsa no rodeado de de pizarras llenas de números con sus estudiantes con sus alumnos con sus compañeros tomando un café y la verdad es que ya se veía un poco que es el estaba haciendo un homenaje porque ya sus setenta y cuatro años entonces ya su salud estaba bastante deteriorada aunque va ha batido un récord ha sido el enfermo de es la que más allá

Voz 1940 36:39 de hecho se lidiaron dos años de vida

Voz 0882 36:42 más de cincuenta y cuatro no yo le pregunté si me permites Toni le le pregunté por qué le gustaría ser recordado no está fue su contestación si me permites que contribución porque idea fundamental estaría ser recordado por las generaciones futuras

Voz 12 37:01 joven

Voz 0882 37:03 por su descubrimiento de la radiación de los agujeros negros hasta él se pensaba que un agujero negro en la era tan enorme que no dejaba escapar nada pues él descubrió teóricamente que los agujeros negros dejan escapar energía y que pierde en materia esto se le llama radiación de Hawking no debería haberse dado el Premio Nobel por este descubrimiento pero al final como el premio Nobel son los edad aplicaciones prácticas sino a descubrimientos teóricos pues es una auténtica pena

Voz 8 37:29 déjame preguntas de cómo están su despacho generalmente es una curiosidad solamente generalmente solemos pensar en estas nuevas compañías de grandes genios eh que avanza la sociedad como espacios de trabajo donde hay una mesa de billar para que los trabajadores tengan oportunidad de dispersar sus pensamientos una decoración excelsa que permite además relajarnos seguro que el despacho de Stephen Hawking no era así

Voz 1940 37:54 pues no la verdad es que realmente no me

Voz 0882 37:57 jo hacer fotos en el interior su despacho porque estaba lleno de fotografías de de su familia no de sus hijos de actividades

Voz 7 38:03 dianas de este sevillana hoy vivo muy vivo muy muy alegre

Voz 0882 38:07 pues había también portadas en las que se veía su figura de de revistas muy importantes ir era muy celoso de su intimidad fíjate digo que no me dejó hacer fotos del despacho para que no se hubiera de de fondo pues a sus hijos no tuvimos que hacer la entrevista en donde toman ellos el café donde se reúnen los científicos en este centro donde intercambian ideas

Voz 14 38:26 y claro para mí hockey

Voz 0882 38:28 no sólo es uno de los más grandes científicos de la Historia y desde luego el mayor científico el siglo XXI sino que es un icono social porque para mí es un ejemplo yo de hecho si me permites también le pregunté por esto no qué mensaje le daría a las personas que como él han estado y siguen sufriendo una enfermedad tan dura como como el ELA y este es el mensaje que mandaba lleno de optimismo usted científicos a todo el mundo lo sabe pero también es un símbolo para muchísima gente en el mundo para esas miles de personas que sufren enfermedades incurables o que tienen dificultades físicas o mentales que mensaje les daría qué mensaje de esperanza si es posible

Voz 12 39:09 bueno entonces fue Suances

Voz 0882 39:12 expuesta es que hay que concentrarse en lo que uno pueda hacer o dejar de lado lo que uno no puede hacer yo creo que esa puede ser la receta de la felicidad

Voz 8 39:21 tenemos al teléfono desde Suiza a Gary que israelíes astrofísico es miembro del equipo que descubrió el primer planeta extrasolar en mil novecientos noventa y cinco y amigo personal de Stephen Hawking Cary muy buenos días

Voz 42 39:33 bueno si en tu curso este personal

Voz 1995 39:35 el mente a Stephen Hawking había mucha diferencia entre lo que suponía un una un hombre de esa talla a nivel internacional a nivel mundial lo que suponía

Voz 11 39:46 la cercanía de la familia de los amigos

Voz 42 39:50 bueno sí pero es que para conocer a Hawking donde hay que pasar mucho tiempo con él yo tuve la suerte de pasar horas y horas muchas horas meses con él en Tenerife que en que en que se quedó tres veces en Tenerife para atender en el para estar en el festival estábamos y fue miembro del Consejo Asesor de del festival de poesía yo tuve esa suerte conocer a el como persona me decía viven es muy muy celoso con sus amigos ir con mucho cuidado hay muy poca gente que tenían acceso a su casa yo estuve muchas veces en su casa estuve es su cumpleaños la suerte que tengo el que él estuvo dos veces en mi cumpleaños

Voz 13 40:47 pues

Voz 42 40:49 eso debía que si yo tuve esa suerte conoces en persona creo que Hawking no ha cambiado mucho su filosofía sus ser humano de este que tenía veinte años fue la misma persona con mismo sentido de humor que qué observando mucho la gente escuchando pero sin hacer comentarios hasta un momento oportuno sabía muy bien qué es lo que tiene que decir podría preparar horas y horas una frase sí es muy difícil sabe como que estaba comunicando a través de los ordenador muy lento y a veces pasaba que empezaba a escribir la frase parando porque estaba cansado de esperar una hora más para que continúa la frase muy muy difícil estar a su lado esperas como el está escribiendo todo el sufrimiento y todo lo que tú vas al pensando en ese momento no nunca ocurre con personas así que en ese nosotros estamos hablando muy rápido yo pregunto hoces contestan pero con Hawking era totalmente diferente de Historia habría que esperar mucho tiempo hizo lo que tu pensabas en ese momento mirando a él ir a él está intentando sufriendo escribir cada cada carácter

Voz 8 42:23 muy muy muy interesante poder hacer esa cotidianidad que desconocemos porque el fondo Stephen Hawking para la mayor parte de nosotros es algo así Gary como una estrella del rock

Voz 42 42:36 se le gustaba mucho es una estrella de rock que iban le gustaba mucho los así estar en el centro de atención es el yo siempre en en Tenerife sentía muy bien porque yo le daba mucho mucho libertad pues cualquier cosa que quería Elliot que quieres pues quiero ir ahí vamos eso no lo tenía en Londres estaba mucho debajo de control de su familia sus médicos y todo no tenía libertad pero una vez en Tenerife encontró pues una atmósfera yo soy igual cuando hacemos lo que queremos y entonces yo esto

Voz 11 43:19 declarando declarando

Voz 42 43:21 baile privado flamenco para él en el hotel jurar cosa que por ejemplo estaba un poco mal no quería ir al flamenco yo le dije en ningún problema ayer ya muy viene a qué hacemos aquí el yo encantado reíamos todo momento pues cosas así montaron un helicóptero hito Stephen Érase una persona muy muy muy de vida le encantaba música estar en conciertos y una de las cosas que les gustó mucho mucho en prime estábamos cuando yo eligió una música de rock muy fuertes pero mudos los rock AC para acompañar cuando él salía al escenario

Voz 43 44:06 le gustó mucho ir ira

Voz 42 44:08 me fideos dice pues puedes enviar

Voz 43 44:10 este año quiero siempre y cuando se nadie quiere Eric S

Voz 1995 44:18 se trajo a nuestro país inventó nuestro país un evento extraordinario creo que no hemos todavía salido bueno no lo hemos sabido valorar seguro pero no hemos dado dimensión de lo que hizo Gary inventándose estás más que tenía sede en Tenerife ya no es una pena pero cree que es un tipo que finalmente el tiempo va a poner en su sitio es un placer hablar contigo Gary Israel en nuestro físico amigo personal ha sido J gracias por atendernos nos vamos a ir muy rápidamente a Londres donde nos espera nuestra corresponsal Begoña Arce hoy se a los británicos con una muy mala noticia Stephen Hawking era una verdadera estrella en el Reino Unido

Voz 0273 44:52 era una absoluta estrella alguien de la familia diría yo a alguien que entrado en todos los hogares y desde luego su muerte domina la actualidad en el Reino Unido

Voz 0047 45:00 a a pendiente de una actualidad muy beligerante

Voz 0273 45:02 tres Londres y Moscú era aquí o una persona que era un símbolo de la lucha de la tenacidad mucha gente no entendía realmente sus teorías de la relatividad del Quantum pero si era alguien que llegaba al corazón que era un gran divulgador ir desde luego su desaparición está causando una conmoción hoy en todos los aspectos una mente brillante extraordinaria ha dicho la primera ministra imaginaros toda clase de comentarios de homenajes de la comunidad científica de la gente de la calle también

Voz 8 45:34 siguieron personaje traspasó como como pocos el umbral es cierto lo que dice Begoña quizá no no entendemos lo que dice pero de una forma otra sabemos Javier que es importante lo que dice

Voz 0882 45:44 pues sí allí por ejemplo en Cambridge yo creo que era más conocido y apreciado que Messi o que Ronaldo no recuerdo hablar con estudiantes pero no de de física sino de cualquier especialidad todos me decía así yo lo vi el otro día en el en el

Voz 14 45:56 a ver si yo conseguí un

Voz 0882 45:59 verlo unos minutos será como como realmente una estrella de rock no del o del fútbol pero también hay que reivindicar yo lo reivindico desde aquí su importancia como como científico Illa lástima que se haya ido sin un premio Nobel que quede sin duda merecía

Voz 8 46:14 Begoña es un poco pronto pero sabemos si por parte del Gobierno era un tipo de de homenaje a Stephen Hawking

Voz 1995 46:18 eh

Voz 0273 46:19 no lo sabemos dentro de aproximadamente una hora la primera ministra tiene que intervenir en el turno habitual de los miércoles en el en la Cámara de los Comunes es muy posible que ahí anuncia algún tipo de homenaje también es posible que haya alguno acto oficial de momento su familia ha mantenido todo esto en la en la intimidad no se ha dado ningún tipo de detalles sobre funerales aquí de todas formas los funerales tardan bastante tiempo a veces semanas en celebrarse no es igual que que en España o en otros países mediterráneos

Voz 8 46:48 pues muchísimas gracias Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Londres placer como siempre gracias Javier Gregori profesor de ciencia de la SER ha muerto Stephen Hawking a los setenta y seis años edad

