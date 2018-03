Hoy por Hoy (14/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:07 José Antonio qué tal muy buenos días Mariano Rajoy todavía no ha concretado hasta dónde llega su anuncio de introducir mejoras en las pensiones mínimas y de viudedad del presidente del Gobierno inició su intervención en el pleno monográfico que se celebra la IX en el Congreso con el anuncio de esas mejoras que no han convencido a ningún grupo de la obra posición con diferentes argumentos son los portavoces de la Cámara salvo el del PP han criticado la cicatería del Gobierno en la revalorización de los ingresos de los jubilados de forma especial las mujeres que son las bajas tiradas en las percepciones precisamente por sus escasas cotizaciones al sistema volvemos al hemiciclo Rafa Bernardo

Voz 1762 00:41 qué tal en la media hora que lleva de réplicas Rajoy como decías no ha aportado ninguna novedad sobre su primer anuncio lo que está haciendo es contestar a los grupos uno a uno empezando por el PSOE al que reprochaba que ahora pida revalorizar las pensiones conforme al IPC cuando la época de Rodríguez Zapatero se congelaba las conservas

Voz 1 00:55 acuerdo al anterior presidente del Gobierno venir a esta Cámara diciendo que a pesar de que la ley decía que las pensiones se pagaría según el IPC pues él no lo iba a hacer las congeló al cero y luego el IPC subió el dos coma nueve con lo cual saltándose la ley una pérdida de poder adquisitivo del dos coma nueve

Voz 2 01:16 a las horas de Rajoy contra el PSOE

Voz 1762 01:20 Podemos le reprochaba que las medidas de gasto que propone este grupo que hace el sesenta y tres mil millones habrían llevado según Rajoy a la quiebra del país

Voz 3 01:28 es todo después de una primera intervención de todo

Voz 1762 01:31 los grupos de la oposición en la que la tónica general ha sido criticar al presidente del Gobierno por un discurso inicial decepcionante decían falto de iniciativa política y sobretodo sin medidas concretas e inmediatas para apuntalar el sistema de pensiones gracias UGT Pepe Álvarez ha lamentado que Rajoy haya lanzado esas expectativas sin concretar su alcance

Voz 4 01:47 cuando el presidente del Gobierno no dice cuánto yo algo menos porque tengo la sensación de que impide generar expectativas por parte del presidente del Gobierno no materializar las en el cuanto pues no me parece no me parece muy razonable no

Voz 1018 02:07 al término de ese debate monográfico en el Congreso que como saben incluye la votación de ninguna propuesta comenzará la sesión de banal semanal de control al Gobierno con varias preguntas de la oposición sobre la falta de respuesta con medidas precisas a las demandas de cientos de miles de mujeres durante las movilizaciones del ocho días las pensiones el ex comisario de Economía de la Unión Europea Joaquín Almunia calificó esta mañana de anti-europea la estrategia del Gobierno de responsabilizar a Bruselas de las medidas que han limitado los ingresos de los jubilados algún estuvo aquí

Voz 0955 02:36 yo no recuerdo que en una reforma de pensiones española ni ahora ni antes en Bruselas allá alguien en un despacho escribiendo el proyecto de ley aquí aquí se ha hecho de ese proyecto de ley echar las culpas a Bruselas de lo que no se quiere explicar que son decisiones impopulares son injustas tomadas aquí me parece que es lo más antieuropeo que pueda existir en el en definitiva es tomar por tontos a los ciudadanos

Voz 5 03:08 el descubrimiento de que los agujeros negros emiten radiación es decir que están en el que su tamaño es igual entonces la vida de su horizonte eludirá descontando

Voz 1018 03:23 este cejó cree su voz a través del sistema tecnológico que permitía escuchar sus pensamientos del astrofísico fallecido hoy a los setenta y seis años el testimonio corresponde a la entrevista que le hizo nuestro compañero Javier Gregori en Cambridge hace prácticamente dos años ciudad en la que hoy ha fallecido corresponde a esa entrevista el investigador de los principales divulgadores de las aportaciones de inste sobre relatividad que centró buena parte de sus trabajos en la búsqueda de de una teoría capaz de conciliar esas tesis con las de la mecánica cuántica tenía en su haber algunas de las distinciones internacionales más importantes pero nunca se reconoció su trabajo con el Premio Nobel línea con Londres Begoña Arce

Voz 0273 03:56 Stephen Hawking era una mente brillante y extraordinaria uno de los grandes científicos de su generación ha dicho la primera ministra Theresa May su valentía humor indeterminación ha añadido en un comunicado han sido una inspiración comentarios también de colegas y amigos de la comunidad científica hemos perdido una mente colosal y un espíritu maravilloso dice el inventor de la web Tim Berners que marqué Enric que es un astrónomo y amigo personal de Hawking ha comentado que es simplemente por sobrevivir todos los años que lo consiguió contra pronóstico era suficiente para considerarle un prodigio médico pero por supuesto no sólo sobrevivió añade Se convirtió en uno de los más famosos científicos del mundo

Voz 1018 04:42 hora doce y cuatro en Almería la Ciudad de la Justicia sigue prestando declaración ante el juez Ana Julia Quezada la autora confesa de la muerte desde el niño Gabriel Cruz un Rosa Ortiz

Voz 1478 04:50 hola buenos días a las siete llegaban datos para procedente de los calabozos de la Comandancia que los juzgados a las diez y media lo hacían sus abogados que han aconsejado Ana Julia Quezada que responde a todas las preguntas que elevan a formular hoy el juez y el fiscal la declaración de la única detenida por la muerte de Gabriel Cruz está previsto que comience en los próximos minutos esta mujer confía eso ayer que mató al niño la misma tarde su desaparición y alega que lo hizo en defensa propia porque el niño asegura ella intentó atacarla primero con una una versión que no creen los investigadores junto al garaje que conduce a los calabozos a que la Ciudad de la Justicia de Almería se agolpan a esta hora medio centenar de personas al grito de Adena perpetúa un amplio cordón policial impide que se acerquen a los a los juzgados

Voz 1018 05:34 en Murcia la dirección de la Radio Televisión autonómica mantiene su puesto al periodista Francisco Martínez Campos jefe de control de servicio público cuya destitución han pedido PSOE y Podemos por un artículo machista sobre las presentadoras de esa cadena de televisión información de Ruth García

Voz 1904 05:47 el directivo del ente público ha pedido disculpas a los que se han sentido ofendidos por el artículo publicado que pretendía ser entrecomilla un homenaje a las profesionales de siete uva nunca ha sido su intención dice Martínez Campos que por lo que le ha llegado por redes sociales y otras vías equivocó de todas todas en ese artículo y haciéndose pasar por su perro citaba algunas presentadoras de la televisión pública para alabar las caderas poderosas su buen ver entre otros muchos comentarios acabamos de saber que el ente público ha convocado un Consejo esto

Voz 1018 06:14 ordinaria para esta tarde donde está abierta la posibilidad el cese de Martínez Campos

Voz 1904 06:18 Ciudadanos ha emitido un comunicado apoyando su reprobación

Voz 1018 06:21 Podemos y PSOE pidieron ayer su cese si tenemos todavía Toni otra la información de última hora desde Valladolid en este caso Concha Velasco la gran Concha Velasco anuncia que se retira dejará a la escena la televisión tras la representación teatral que estrenará el próximo viernes es su ciudad natal José Manuel Gozalo

Voz 1081 06:37 después de más de sesenta años se en los escenarios la actriz Concha Velasco que acá acabaría de dar una rueda multitudinaria ha anunciado aquí en su ciudad viene el teatro Calderón que se retira de su carrera profesional el funeral así se llama la obra que va a compartir con Antonio Resines y que será la última ha dicho Concha Velasco de su carrera la veterana cita además coincide con la concesión de la medalla de oro el próximo sábado por parte del alcalde de la ciudad de Valladolid a las

Voz 1995 07:05 pues esto es algo de lo que tenemos por ahora pues muchísimas gracias José Antonio donde hay siete una hora menos en Canarias seguimos hoy por hoy SER Hoy por hoy con Toni Garrido Concha Velasco se retiran y nadie podrá decir que no ha trabajado más de cincuenta años en Trayectoria anunciar como nos contaba sintonía hace unos minutos en el teatro Calderón en Valladolid en sociedad que se retira después de interpretar el funeral así que hago ustedes está contando las entradas para para ver esta última obra de Concha Velasco hablamos de una de las grandes noticias del día que es la muerte de Stephen Hawking y lo cierto es que no sólo hemos perdido a uno de los científicos más brillantes de la historia un gran divulgador sino también aún extraordinario referente de la cultura pop contemporánea y la figura del científico británico ha trascendido for mucho el ámbito académico intelectual sus apariciones en series en películas en anuncios que en discos han ayudado mucho a difundir sus teorías que todavía no entendemos bien sino también a visibilizar la discapacidad Pablo González Batista buenos días

Voz 3 08:12 así Ashton y gracias a eso eh adquirido Stephen Hawking en un ámbito un estatus de figura de culto incluso para aquellos que como dice sólo podemos intentar aparentar aparentar que entendemos salvo de en qué consistía exactamente su trabajo lo habéis dicho antes Hawking es lo más parecido a una estrella del rock que ha existido en el mundo de la ciencia si exceptuamos claro a Brian May que era una estrella del rock luego supimos que también era astrofísico y hace menos de dos años durante una entrevista en la bici le preguntaban a Stephen Hawking precisamente por esto como se sentía al ser un icono de la cultura pop escucha su respuesta

Voz 6 08:42 ahora es el frío te pedía

Voz 7 08:45 el ego frío y ha dicho que hay que Alonso

Voz 3 08:50 dicen no me sentiré un verdadero icono pop hasta que salgan al reality de las Kardashian desafortunadamente no le hemos visto debatir sobre la teoría de cuerdas con Kendall Jenner se va con esa espinita clavada pero le ha faltado muy poco hemos visto por ejemplo cómo aparece en tu vida

Voz 1995 09:05 hace poco extrema una película un biopic sobre subir

Voz 3 09:08 la mente la película La teoría del todo del año dos mil catorce en la que Stephen Hawking era interpretado por Eddie Redmayne que ganó un Oscar por ese papel de hecho en su discurso de agradecimiento Rain nombró como propietarios de ese premio a toda la familia Hawking

Voz 2 09:19 el color es sus Juande no Family hecha Chain Whoopi bien

Voz 3 09:30 así que él también es un poco ganador de un Oscar seis voy a ser el custodio es de seis meses no curiosamente en esa misma gala de entrega de premios estaba nominado otro actor que también había interpretado el papel de Hawking en una película de la BBC que esa estrenó diez años antes que es Benedict verbal recuerdo una entrevista en The Gardian que venir a verbal decía que había tenido contacto con Hawking que lo que lo hubiera gustado mantenerlo alarga el tiempo precia el ex actor yo soy él es astrofísico yo soy actor de que íbamos a hablar

Voz 1995 09:54 han dividido Méndez bueno asegura que tendrían muchos temas de que de los que hablar compartir porque nos han contado esta mañana Stephen Hawking tenía un magnífico sentido humor

Voz 3 10:03 eso es y seguramente por eso nunca tuvo problemas en aparecer interpretando ese asimismo en distintas series de ficción americana en el noventa y tres por ejemplo Le vimos jugar una partida de póquer junto a Einstein Newton el androide Data en un capítulo de Star Trek la nueva generación

Voz 8 10:17 lo dije según solución el medio de mercurio debió comenzar en la dirección

Voz 5 10:23 en puesta

Voz 3 10:26 la buena historia en el que es Einstein por supuestas a mano la gana Hawking que para algo de todos los cabellera lo único que está vivo

Voz 1995 10:33 vale sí eh bueno es cierto que sus apariciones son constantes por ejemplo en series de mucho éxito con mucha autoridad en audiencia muy difícil conquistar por ejemplo Víctor y no le gusta nuestro artículo

Voz 9 10:47 puesto artículo me gusta mucho la premisa es intrigante porque nos ataca si se seis cuarenta años sentados en una silla también estaría Isabel

Voz 3 10:59 y en otras series al menos tan importante eso tan referenciales como y como puede ser por ejemplo Los Simpson Hawking dijo una vez que los Simpson era lo mejor que había en la televisión estadounidense prestó su voz hasta cuatro capítulos de la serie el primero de ellos en el año noventa y nueve

Voz 10 11:13 su teoría de un universo con forma de rosquillas es interesante Homer tal vérsela plagies

Voz 3 11:19 no es que no puedo creer que un tipo del que nunca

Voz 5 11:21 hoy hablar este bebiendo con un tipo como el yo

Voz 9 11:24 vale ahora de cerrar quién paga la esto yo no he dicho eso

Voz 3 11:29 bueno se lleva muy bien comadrona creador de la sin de hecho le hicieron una figurita de acción de este personaje que Hawking tenían sobre la mesa de despacho en en Cambridge ID hecho aparece también en la otra gran creación de maduró en que es la serie futura ama Stephen Hawking no es usted el físico que inventó

Voz 5 11:45 la gravedad claro porque una pregunta

Voz 3 11:49 descubierto alguien una joven solía decir que esta series trataban muy bien o con mucho respeto su discapacidad seguramente no podía decir lo mismo de otra serie de animación que también les sacan sus capítulos en bastantes ocasiones y que no hace de la corrección política digamos su característica más notable me refiero a Padre de familia

Voz 11 12:05 estoy junto a Stephen Hawking es el primer hombre blanco de conozco que sabe de matemáticas más que yo señalan tienes que significa el descubrimiento de este agujero negro para sus investigaciones

Voz 3 12:16 estoy encantado significa

Voz 12 12:19 nominación de mi carrera propuesto como termina estantes

Voz 3 12:21 vista cortan ni Hawking se levanta y se va a hacer surf con con una tabla no hay uno no alcanza el estatus de icono de la cultura pop hasta que utilizan su imagen para vender algo por eso Hawking también ha aparecido en anuncios a principio de los noventa utilizaron su su voz en un anuncio de la British Telecom en el noventa y nueve anunció unas ópticas espesa en dos mil trece aparecían un anuncio de una web de comparación de servicios financieros de su última diciendo en publicidades reciente hace un par de años que interpretaba a algo así como un villano de James Bond en un anuncio de Jaguar que dirigía Tom Hooper

Voz 13 12:51 si me los cuidados

Voz 3 13:01 un este su versión de la risa maligna no sería como la risa maligna que tendría tu virus informático por algo así

Voz 1995 13:08 por último muy rápidamente en la música porque también la música Stephen Hawking ha tenido una presencia notable

Voz 3 13:19 Pink Floyd Pink Floyd Le influye en dos de sus canciones y también aparece cantando en un show de los Monty Python

Voz 14 13:26 se en la expansión estoy en Sants

Voz 3 13:29 hablan de lo que hoy está dirigiéndose hacia él

Voz 1995 13:36 el discurso inicial en la gira de

Voz 15 13:38 dos que los médicos

Voz 1995 13:41 altura a mí en Hawkins en cada uno de los grandes figuras de nuestro tiempo gracias a Olof gracias Tanit

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales arroba Hoy por hoy y en Facebook

