Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1501 00:00 de la Vega Baja haber musical aburrimiento tu habitual del hall del Billboard así que tortura una tortura china así que nos vamos directos al número cinco porque este min to be de beber risa está pensándolo al gran vamos

Voz 1 00:12 no he visto

Voz 0699 00:17 empezamos

Voz 2 00:18 Kiril no tiene un rey mito una cadencia no es el rap es todo por eso hinchando algo que te enmendar su mal verdad que te estás calor de veto si esto lo que llevamos por eso eso entera porque sube suben a ver películas vuelve una heroína mítica para la juventud

Voz 0699 00:54 sobre todo Ryder vuelve la bolsa Lara pero nosotras también la otra vuelve sí pero estas otra la escuchaba todo lo escuchamos a la Junta la torna verlo abierto el botón Mis

Voz 1501 01:15 pero esta vez la Lacruz en no es la mujer la exmujer de oraciones Angelina Jolie es Alicia Vikander que ha ganado un Oscar a la mejor actriz de reparto por La chica danesa en interpreta la lacras que es una joven de veintiuno años que decide e intentando seguir la senda de su padre pero a final tenga buscando que va más remedio terminó escándalo y acaba intentando vengar lo que le han hecho a su padre no no no

Voz 0699 01:36 que repartan a ese lenguaje me gusta mucha más leche es que sí sí sí nos trae por qué tal nada nada Tomb Raider Lara supervivientes pero no era el mismo modelo de chica pero repartir ahí la última

Voz 1501 01:52 es la serie yo no sé si has hablado ya de esta es una salida MC que se llama de terror hizo no ahora visto o hagamos

Voz 0027 01:57 entonces comedia

Voz 3 02:00 a mi edad a la me da miedo

Voz 1501 02:03 mira es una serie basada en la novela de Dan sabemos que además está basada en hechos

Voz 0699 02:09 no ha leído en hechos reales basada en hechos

Voz 1501 02:11 cuáles herramientas las mil ochocientos cuarenta y siete cuando un grupo de expedición de la marina británica va intentando surcar los mares buscando una ruta para China y las Indias es atacado por un misterioso depredador que no se sabe qué es está muy bien ambientada no sé si será una abrupto a punto

Voz 0699 02:30 venga vamos a ver mira yo también me lo apuntó a ver qué sale bien nocturnos quedan treinta segundos treinta y treinta segundos Álvaro Benito

Voz 4 02:38 hola Manuel hola a todos los volador sabor sonido ambiente directora Supercopa Argentina Boca cero River en Mendoza minuto trece de la primera parece estar por Brighton Toni López más conocido como tilo hubo la Toni oro que te Almodóvar España de fútbol sala mañana con qué partido

Voz 0027 02:55 a las siete

Voz 5 02:57 sale a las nueve y cuarto el Movistar Inter con España al Rey de Copas el vigente campeón se enfrenta al resto de partidos los otros dos final para el viernes todos en el Center en la que eres para que España importante después

hola logran está Anita grande Benito la mañana Javi Blanco el diario así que dicen

Voz 1372 03:49 Manuel Manuel favor venga darle el Atlético está siguiendo al delantero mexicano de el PSV Ruiz Lozano Monchi quiere hacer de las suyas y ha llamado hoy está siguiendo a Benger Sevilla también se quiere llevar a Lorenzo

Voz 0821 04:04 el delantero del Betis

Voz 1372 04:07 el Dortmund está loco Paul Williams lo vodka al jugador del Celta interesa mucho al térmica ya está en la agenda de la Juve viene Mariano la digo el año que viene crece

Voz 2 04:17 María no es el número uno en las cuales iban los vamos a balón

Voz 0699 04:23 la esposa hablar habrá no y mañana ya está

Voz 0027 04:27 Ponseti media media qué tal cosa

Voz 6 04:32 tu

qué tal está muy buenos días el debate sobre la prisión permanente revisable entra hoy en el Congreso apenas cuatro días después de la conmoción general por el asesinato del niño Gabriel Cruz en un clima de enorme sensibilidad social y tras una semana en la que hemos visto repugnantes intentos de utilizar de forma partidista ambas cosas hoy lo que se discute y vota son las enmiendas a la totalidad que el Partido Popular y Ciudadanos han planteado a la iniciativa original la del PNV que pide la derogación los populares solicitan ampliar los supuestos en los que se aplica ciudadanos endurecer el acceso al tercer grado penitenciario el PP está donde ha estado siempre pero los de Rivera han hecho un ejercicio de con torsión en toda regla se abstuvieron en la votación inicial la de toma en consideración Illes escuchamos decir cosas como ésta Patricia Reyes

Voz 11 06:12 populismo punitivo ya lo decía el señor Legarra así es como llaman algunos a esta medida que impusieron ustedes señorías del Partido Popular a golpea mayoría absoluta no es mal término pero yo prefiero llamarlo de modo demagogia punitiva

Voz 1727 06:28 Ciudadanos gira ciento ochenta grados pero no el resto de los partidos así que salvo sorpresa la derogación seguirá tramitándose en el Congreso un debate que está también en la sociedad la asociación feminista Clara Campoamor por ejemplo defiende la prisión permanente Blanca Estrella Ruiz es su presidente

Voz 12 06:47 ese que ha hecho algo ya un emisario para que cuando salgan los olvidados de ascensor se lo no es una medida de castigo por lo que han hecho sino una medida de protección para que no hagan a otras

Voz 1727 06:59 Se oponen en cambio la abrumadora mayoría de catedráticos de Derecho Penal más de un centenar han firmado un manifiesto en contra uno de ellos Jacobo Dopico de la Universidad Carlos III pasaba anoche por hora25

Voz 13 07:12 nos encontramos metidos de nuevo en una espiral de populismo punitivo e donde más que esto supuso introducirla en dos mil quince para que tres años después tenemos otra vez eh digamos necesidades electorales y vuelve a salir la ampliación de más su puesto que sí

mía aportan datos España es uno de los países del mundo con la tasa de criminalidad más baja con escasa reincidencia y aquí sólo un catorce por ciento de los presos accede al tercer grado penitenciario e intenso debate el que se anticipa hoy como fue ayer el de las pensiones que quedó descafeinado por la ausencia de concreciones de Rajoy se lo reprochaba en la SER la portavoz de la Coordinadora Estatal para la defensa del sistema público de pensiones se llama Victoria portadas

Voz 12 08:05 pocas puesto enorme Ésa es muy pocos naturalmente ha dejado entredicho las pensiones en función del apoyo que tengo no pues como tal

Voz 1727 08:14 es que Rajoy se quedó en eso en la promesa de que subieran las pensiones más bajas pero lo condiciona a que el resto de grupos le apruebe a los presupuestos insatisfacción también en los sindicatos Pepe Álvarez UGT Unai Sordo Comisiones Obreras

Voz 14 08:29 generar expectativas por parte del presidente del Gobierno no materializar las en el cuando pues no me parece no me parece muy muy raros

Voz 15 08:37 el nivel de indefinición en las medidas que nos parece decepcionante e insuficiente a lo que va

Voz 2 08:42 demandar la calle el sábado que viene sin ir más

sobre esta movilización de la calle de

sábado a propósito de las pensiones pero también sobre la propuesta del Sindicato de Comisiones Obreras para acabar con la temporalidad de los contratos vamos a hablar esta mañana con su secretario general con un hay sordo a partir de las nueve Hoy por hoy hoy es jueves quince de marzo la dirección general de la Radio Televisión de Murcia cesó anoche al directivo que había escrito un artículo machista sobre las presentadoras del canal Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 09:16 no estoy la oposición había perdido su destitución Parro escribir ese artículo en el que vertía todo tipo de comentarios sexistas sexual

Voz 16 09:22 les con la excusa de que hablaba en nombre de su perro que acabar

Voz 0027 09:25 Deferr irse a las caderas poderosas de una presentadora o fantasea incluso contarles la metástasis querer

Voz 0978 09:30 en el intento de asesinato de un antiguo espía ruso en Reino Unido desemboca en una crisis diplomática al estilo de la guerra fría nave o Sanchís Troy Gemma

Voz 0027 09:42 Amaia anuncia que expulsará del país a veintitrés diplomáticos rusos y que no enviará ninguna delegación oficial británica al Mundial de fútbol de este verano que Extremadura en Rusia Moscú dice que actuará en consecuencia

los gritos de miles de estudiantes de Estados Unidos

Voz 1727 10:00 para exigir más control sobre las armas se han movilizado justo cuando se cumple un mes del tiroteo en el instituto de Parkland en el que murieron diecisiete personas y la cadena de juguetería Toys

Voz 0027 10:12 de para para cerrar sí es noticia esta madrugada de momento echar la persiana a su setecientas tiendas en Estados Unidos donde trabajan XXXIII mil personas según el Wall Street Journal aunque este periódico asegura también que la compañía tiene intención de hacer lo mismo en otros países incluida España

Voz 1727 10:29 y en los deportes el Barça se impuso anoche sin dificultad Chelsea en otra exhibición de Messi Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 10:36 buenos días Pepa con dos goles que lleva llevan alcanzar los cien de su carrera en la Champions y una sustancial en melé para un tres cero que les coloca en los cuartos de final que se sortearán mañana ellos que también estará el Bayern de Munich hoy partidos de vuelta de los octavos en la Europa League desde las cinco de la tarde Lokomotiv Moscú Atlético Madrid con tres cero en la ida para los de Simeone desde las siete en San Mamés Athletic Marsella los de Ziganda necesitan remontar el tres uno adverso de la ida en Argentina River Plate se ha llevado esta madrugada la Supercopa al imponerse dos cero coca You

Voz 0978 11:03 pronósticos del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días o las nubes serán abundantes pero no tan activas como ayer durante la mañana incluso serán nieblas precaución en carretera y sólo dejarán algún aspecto

Voz 0027 11:14 durante la tarde alternarán con Rato

Sete Sol con chubascos más intensos pero que no afectarán a todo el país se quedarán al margen de estos chubascos Canarias del Mediterráneo temperaturas que han subido las mínimas no hace demasiado frío más fresco esta tarde menos de nuevo en Canarias y el Mediterráneo con máximas alrededor de los veinte grados un poco de viento de poniente mucha tensión al descenso de temperaturas que va a llegar a finales de semana y sobretodo a principios de la semana que viene el ambiente se va a volver dependen de sí

Voz 9 11:42 no

Voz 1491 12:07 judía era alcanzar la playa como canta sobre López Marina Fernández buenos días buenos días Pepa y eso que gracias a los gallegos exiliados Nos sentimos a Madrid casi casi como en casa pero por si la lluvia y el viento no pudieran con la morriña a las ocho y media Nos vamos destapar hasta A Coruña para hablar con su alcalde Xulio Ferreiro y con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que su invitada estos días para hablar del Foro de lecho atlántico que agrupa a los ayuntamientos de Galicia del norte de Portugal para hablar de muchas otras cosas

Voz 9 12:35 el guión se olvida

Voz 1491 12:39 sí así que Eje Atlántico a las ocho y media hay antes a las ocho otro eje de moda el eje PP Ciudadanos por segundo día consecutivo los de Rivera serán alinear comunicó con el Gobierno del PP en contra de toda la

Voz 1727 12:50 posición el Congreso ayer fueron las pensiones hoy

Voz 1491 12:53 prisión permanente revisable a las ocho repasamos la opinión de expertos de la sociedad civil y abordamos la utilidad o no de esta medida con Mercedes Gallizo que algo sabe de Instituciones Penitenciarias

varios jóvenes que serán futuros pensionistas van a comentar esta mañana con Toni Garrido qué les parecen las medidas que ayer deslizó Rajoy en el Congreso y también queremos saber qué opinan ustedes que

Voz 1491 13:20 piensan los oyentes iban a Mainar o no las protestas de los pensionistas con esa propuesta de incluir en los Presupuestos una subida de las pensiones más bajas y de las pensiones de viudedad

Voz 1510 13:29 qué les pareció en general el debate de ayer en el Congo

y a las nueve nos visitan lo hemos con

Voz 1491 13:34 pero ya Unai Sordo que es el secretario general de Comisiones Obreras y que desafíos creen los oyentes que tienen ahora los sindicatos qué preguntas le trasladarían a Unai Sordo que echan de menos en este momento en materia laboral en materias sindical nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 17 13:54 ello

Voz 0027 16:04 Fuentes de todos los partidos confirman a la SER que esta mañana anotó que votar nadie se va a mover iban a mantener sus posiciones sobre la prisión permanente revisable así que PP y Ciudadanos no van a conseguir tumbar hoy la iniciativa que impulsó el PNV para derogar estas pseudo a cadena perpetua esa derogación se seguirá tramitando en el Parlamento pero el debate que se espera en las próximas horas va a ser seguro delicado y doloroso delicado porque PP y Ciudadanos van a llevar a la Cámara su pugna por quienes supuestamente más inflexible ante el crimen y quién va más allá en el endurecimiento del Código Penal a pesar de que hace sólo cinco meses ciudadanos decía que la prisión permanente que ahora quiere agravar le parecía venganza populismo punitivo será un debate doloroso seguro porque la propia presidenta del Congreso Ana Pastor va a recibir en persona esta mañana para que asistan a la sesión a los padres de niños asesinados o desaparecidos los Marta del Castillo Diana Quer Mari Luz Cortés o Yeremi Vargas Mar Ruiz

Voz 1441 16:53 buenos días si PP y Ciudadanos mantendrán hoy su particular competición por el refuerzo del castigo penal e intentarán frenar la derogación de la prisión permanente revisable con sendas enmiendas a la totalidad los populares ampliando los delitos castigados con esa pena los de Albert Rivera endureciendo el acceso al tercer grado ya los permisos penitenciarios será en todo caso un esfuerzo estéril porque salvo sorpresa inesperada el resto de la oposición se mantiene firme en su decisión de derogar una pena que considera inconstitucional y contraria al principio de reinserción que consagra la Carta Magna los socialistas resistirá las presiones ante un debate que provoca indudable incomodidad y que habrían preferido postergar para evitar el que consideran un uso electoralista y en caliente por parte de PP y Ciudadanos de casos como los de Diana que héroes niño Gabriel Cruz fuentes consultadas por la SER apuntan a que todos los grupos mantendrán sus posiciones de modo que las enmiendas de PP y Ciudadanos serán tumbadas y continuarán en el Congreso la tramitación de la ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable catedráticos

Voz 0027 17:52 de Derecho Penal de toda España han firmado un manifiesto apoyando la derogación de de esta prisión permanente revisable porque dicen además de ser inconstitucional e inhumana no da resultados no disuade a los asesinos de cometer sus crímenes Jacobo Dopico catedrático advierte de los peligros de la desinformación en un debate tan sencilla

Voz 12 18:08 si uno útil la radio la televisión un asesino violador a día de hoy consigue el tercer grado en cinco años o hay que derogar redenciones de pena rendirse penas que ya no existe salvo para casos del siglo pasado eh

Voz 0027 18:22 los Rafa queremos un sistema penal

Voz 12 18:24 do cuando tenemos uno de los más duros de Europa occidental o el tercer grado se consigue el facilísimo te cuando estamos en cifras de descenso el

Voz 0027 18:34 a esta mañana en el Congreso Bruselas Carles Puigdemont desplante a su partido el PDeCAT también a Esquerra que habían pedido esta misma semana una fórmula para acabar ya con el bloqueo político un candidato que realmente tenga opciones a someterse a una investidura pues puesto ayer insistió en que el candidato de Junts per Catalunya sigue siendo Jordi Sanchez a pesar de que la justicia le ha prohibido salir de la cárcel para asistir al debate de investidura corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 18:57 buenos días Puigdemont gana tiempo consigue mantener a sus filas Coves sonadas detrás de Jordi

Voz 26 19:03 Sánchez abren sus eurodiputado

Voz 0738 19:06 es que la de ayer no va a ser en Bruselas su última reunión pero con este enroque trasladan a la CUP ya los de Esquerra la obligación de mover ficha mientras ellos recuerdan que sería muy feo dicen aprovechar que les faltan dos votos para negarse a negociar

Voz 0027 19:24 en cuanto apelo al sentido

Voz 0738 19:27 lo de Estado que hemos de tener todos incorporo otro concierto la aritmética porque sería una contradicción alterar la voluntad de un Parlamento con la abstención o con uno sabiendo que nosotros tenemos dos votos que no se pueden expresar Eduard Pujol es el portavoz adjunto confirma así que Puigdemont no renunciar al acta y que el proceso se puede dilatar argumentando a quiénes tienen prisa que en Alemania también ha sido largo eh

Voz 0027 19:57 debo empresario ha confesado ante el juez del caso Púnica que pagó mítines del Partido Popular durante años a cambio de contratos públicos Se trata del ex gerente de la empresa Winter Music que también reconoce haber pagado la comunión del hijo de una alcaldesa del PP de Madrid y algunas fiestas del partido con mariachis Miguel Ángel Campos

Voz 0699 20:12 el ex gerente de voy Termibus y José Luis Huerta ha reconocido ante el juez que pagó mítines del PP de Madrid en las elecciones municipales de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho incluido un mitin de Rodrigo Rato en Algete por cerca de nueve mil euros entre dos mil siete y dos mil diez abonó actos electorales del PP por los que no cobro nada Huerta ha admitido que el único pago obtenido fueron las adjudicaciones públicas de fiestas de los municipios madrileños que le daban por ser amigos del Partido Popular ha dicho también ha afirmado que pagó una fiesta con mariachis y los gastos de la comunión del hijo de la alcaldesa del Partido Popular de Algete Inmaculada Juárez por un total de cuarenta y un mil euros de los que sólo cobro catorce

Voz 0027 20:51 mil destituido el directivo de la televisión pública de Murcia que escribió ese artículo machistas sobre las presentadoras del canal del que venimos hablando en los últimos días un artículo en el que este hombre hablaba de las caderas poderosas de una de las presentadoras de los la metáforas que le daría a otra de ellas a pesar de la presión social y por a él no ha dimitido sino que ha sido la corporación quién ha terminado de oro a Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 0011 21:12 las buenos días el consejo de administración del ente público Radio Televisión Región de Murcia no lo considera idóneo para el cargo de jefe de control de servicio público tras publicar mensajes impropios de su cargo irresponsabilidad la dirección del ente público constata así la pérdida de confianza por reiterados pronunciamientos que perjudica la imagen y la reputación de la empresa pública es la decisión

Voz 26 21:32 en este cese que se ha tenido en cuenta además

Voz 0011 21:35 las explicaciones del propio Martínez Campos la opinión de la consejera de transparencia y portavoz del Gobierno y también las declaraciones que hacía en la SER el presidente de la comunidad todos ellos calificaban el artículo de totalmente improcedente e injustificable cuatro mujeres periodistas de la tele pública dos aludidas en el artículo firmaron ayer un comunicado en defensa del ya ex directivo de este ente público reconoce en el artículo que es de mal gusto pero dicen que no tenía mayor pretensión

Voz 0027 22:01 sobre valores escuchen esta noticia que les seguimos contando en la SER en un temario que acaban de aprobar los ministerios de Educación y de defensa para niños de Primaria hay un apartado que incluye la inmigración irregular como una amenaza que pone en peligro en nuestros valores esto es literal es un temario que trata sobre las Fuerzas Armadas la seguridad y la bandera para las aulas Adela Molina

Voz 0011 22:21 la unidad en la que se habla de la inmigración irregular lleva por título amenazas que ponen en peligro nuestros valores los flujos migratorios irregulares incluyen en la lista de una docena de riesgos para la seguridad nacional junto al terrorismo o el crimen organizado Álvaro Ferrer es portavoz de Educación de Save the Children

Voz 12 22:36 entendemos que transmitir este tipo de mensajes refuerzan esos estereotipos que que llevan a la a la xenofobia a al al al rechazo al al diferente y entendemos que no son los valores que se tiene que transmitir de desde las aulas que son la no violencia la interculturalidad y el respeto por por el diferentes

Voz 0011 22:56 los contenidos dirigidos a niños de primaria de entre seis y doce años son fruto de un acuerdo entre los ministerios de Defensa y Educación para fomentar en los escolares la cultura y la conciencia de defensa como instrumento para garantizar la paz y las libertades entre las actividades que propone está que los niños aprendan el pasodoble la banderita hagan Pines con el escudo o toquen Diana

Voz 16 23:19 la primera ministra británica Theresa May ha tomado las primeras medidas contra Rusia tras el envenenamiento del exespía Skripal ha transcurrido el plazo que Gmail envió a Putin para explicar a qué sabe el suceso y si el Kremlin está detrás y ante la falta de respuesta May ha anunciado en el Parlamento de su país la expulsión de prácticamente la mitad de los diplomáticos rusos en Reino Unido corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 23:40 el Reino Unido teme una escalada del conflicto con Rusia después del anuncio de sanciones que ayer realizó Theresa May la primera ministra hizo un llamamiento a la comunidad internacional para coordinar una respuesta conjunta al régimen de Moscú al que echó en cara la forma en que ha afrontado el incidente de sol jurídica

Voz 16 23:58 Tiger han tratado el uso en Europa de un agente nervioso de fabricación militar con sarcasmo desprecio provocación la única conclusión posible es que sólo el Estado ruso es capaz de llevar a cabo el intento de asesinato del señor Skripal hizo hija esto representa

Voz 0273 24:18 da un uso ilegal de la fuerza del Estado ruso contra el Reino Unido May anunció como respuesta a ese ataque la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos lo que supone el cuarenta por ciento de todos los funcionarios actuales en el Reino Unido también suspendió todos los contactos al más alto nivel con Moscú ningún ministro ningún miembro de la Familia Real acudirá tampoco este verano al Mundial de fútbol

Voz 0027 24:41 la Unión Europea confirma que va a presionar a través de la política de visados a aquellos países que se nieguen a aceptar la repatriación de los inmigrantes en situación irregular a los países que pongan dificultades se les va a encarecer el visado hacia Europa han acordado en buenos días buenos

Voz 0011 24:53 así lo anunciaba el comisario europeo de Inmigración Dimitris Abramovich

Voz 0699 24:56 a We will en estricta

Voz 27 24:59 condición SFOR sin visas Juana

Voz 0011 25:01 esas condiciones más estrictas se traducen en que Europa podrá tardar más en tramitar las solicitudes de visados la duración de esos visados podrá ser más corta las tasas que se paguen para obtener los más caras así que sanciones por un lado a los países que no cooperen

Voz 27 25:14 luego el que pidió dos Opel Ford afirmó tras Velez Batlló us for those

Voz 0011 25:20 hay procedimientos menos lío eso sí más rápidos para los viajeros que abramos pueblos define como viajeros de buena fe

Voz 0027 25:27 en Estados Unidos la Camara de Representantes ha aprobado esta noche un proyecto de ley para mejorar la protección en las escuelas tras el tiroteo de Parkland aunque el texto no contiene ninguna disposición para aumentar el control de armas horas antes frente al Capitolio en Washington frente a escuelas de todo el país cientos de miles estudiantes había manifestado para exigir precisamente medidas concretas que restrinjan el acceso a las armas de fuego corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 25:49 buenos días piden libros en vez de balas se preguntan en qué instituto será la próxima masacre exigen al Congreso que endurezca de una vez la legislación para la tenencia de armas en una vigilia esta noche en el instituto Columbine donde ocurrió el primer tiroteo en un centro escolar en mil novecientos noventa y nueve es más escaso fuesen transferirse a esta estudiante mostraba su decepción ante la inacción política no sólo tras la última matanza en Florida dice sino otras las ciento ochenta y cinco matanzas que ha habido en escuelas desde dos mil doce tras la muerte por armas de fuego de más de siete mil menores desde ese mismo año vuelve de un hombre de los estudiantes ha pedido a los congresistas y senadores que dejen de lado la política la ideología hay sus partidos y se pongan de acuerdo para actuar de una vez a esta lacra la Casa Blanca ha presentado su plan para entrenar y armar a personal cualificado en las escuelas para que dejen de ser áreas libres de armas y ha reculado en su propuesta de elevar de los dieciocho a los veintiuno años la edad para la compra de rifles de asalto ante la presión de la Asociación Nacional del Rifle ayer miles de estudiantes guardaron diecisiete minutos de silencio uno por cada una de las víctimas de Parkland justo diez días antes de la Gran Marcha Nacional que tendrá su epicentro frente al Capitolio donde volverán a alzar la voz ya decir basta ya

Voz 0027 27:06 Donald Trump ya tiene nuevo asesor económico principal el anterior la dimitió la semana pasada porque no comparte la guerra comercial que Trump está dispuesto a iniciar con su política de aranceles altísimos al acero y el aluminio el presidente ya ha nombrado sustituto esta noche un famoso personaje de la tele puro neoliberalismo

Voz 16 27:25 se llama le preguntaban la semana pasada así va a ser el nuevo asesor económico de Trump siguen respondió con evasivas me encanta la CNBC decía que esta noche se ha confirmado él será el nuevo asesor

Voz 0027 27:35 el económico a pesar de que tampoco comparte en principio esa política de aranceles o no por lo menos hasta hace bien poco Julián Molina buenos días

Voz 1501 27:41 las buenos días de las pocas cosas que al nuevo asesor no le gustaban de su presidente ha regularizado en infraestructuras incluso en materia de inmigración pero no se le da bien el comercio decía culo a principios de este mes ahora será él el encargado de cambiar eso su currículum está nutrido ha trabajado en Wall Street y formó parte del Gobierno de Reagan pero lo que de verdad atrae a Trump es su experiencia en televisión Francia precisamente en ella criticaba hace unas semanas los aranceles de Trump decía que no les gusta castigar a sus aliados este fin de semana apenas unos días antes de que se hiciese público su nombramiento aflojó el tono entonces dijo que Trump sólo buscaba llegar a un acuerdo y que realmente lo con

Voz 0027 28:23 seis y veintitrés de la mañana cinco y veintitrés en Canarias la Guardia Civil investiga en León la agresión a un chico de quince años en un colegio un chico con síndrome de Asperger al que tres compañeras Le han rociado la cara y el cuerpo con lejía en la puerta de clase gracias a la rápida intervención de los profesores el chico no ha sufrido daños irreversibles en los ojos Radio Valladolid va Marín buenos días

Voz 0603 28:48 buenos días al parecer el niño había sufrido ya incidentes en el recreo había sido increpado por las estudiantes la habrían llegado incluso a poner la zancadilla cuando corría hacia su aula para protegerse Le siguieron tras apoderarse de un bote del carro de la limpieza de arrojaron parte del líquido en la cara y después en la cabeza según relató el propio afectado a los guardias civiles el asunto ha pasado a manos de la Policía Judicial servicio desprecio de la Dirección Provincial de Educación de León está valorando el suceso

Voz 0027 29:16 y en Cádiz tres niños de seis y siete años tuvieron que ser ingresados intoxicados en el colegio al comer un huevo Kinder que encontraron en el patio Ike tenía hachís en la policía investiga cómo llegó hasta allí la droga camuflada en esa chocolatina Andalucía Sara Ernesto buenos días

Voz 1491 29:30 buenos días la droga llegó a sus manos durante el recreo cuando entre los tres abrieron un recipiente de los que guarda el regalo del huevo Kinder ese recipiente no tenía ningún regalo sino hachís y los niños curiosos empezaron a probar esa droga sin saber lo que era poco más tarde cuando volvieron a clase los menores de seis y siete años empezaron a mostrar síntomas de fatiga mareos y fueron llevados centro sanitario donde las pruebas médicas confirmaron que se encontraban bajo los efectos del hachís fueron ingresados dados de alta poco más tarde la Policía Nacional investiga los hechos que han trascendido ahora pero que ocurrieron la semana pasada los agentes y los responsables del colegio de Cádiz tratan de aclarar cómo terminó ese recipiente las manos de los tres menores quién introdujo la droga allí

Voz 9 30:12 cada segundo en el mundo

Voz 0027 30:13 dos se llenan de agua veinte mil botellas de plástico según una investigación pionera realizada con marcas líderes en nueve países esas botellas contienen micro plásticos que en cantidades ingentes podrían ser peligrosos para la salud Javier Gregori

Voz 0882 30:27 una investigación realizada por or media una organización de periodistas sin ánimo de lucro con sede en Washington demuestra que las botellas de agua contienen una cantidad significativa de partículas microscópicas de plástico org ya alertó el pasado verano de la presencia de micro plásticos en el agua de grifo en concreto los análisis exclusivos realizados Polop en más de doscientas cincuenta botellas de once marcas líderes en el mercado revelan una contaminación generalizada con residuos como nailon o Page y la media mundial se sitúa en las trescientos catorce Particulas por litro de agua embotellada y se encontraron restos de plástico en el noventa y tres por ciento de las muestras que procedían de diecinueve lugares de nueve países de los cinco continentes sin embargo tras ser consultados los fabricantes de agua embotellada subrayaron que sus productos cumplían con todos los requisitos gubernamentales

Voz 1161 31:23 con Juan Antonio Sampedro buenos días buenos días Aimar y Messi como protagonista que medianoche al Barça en los cuartos de la Champions completando así el equipo de un el pleno de equipos españoles en esta semana dos goles uno en la primera jugada del partido además de la asistencia Denver en el segundo de un claro tres cero que les coloca en la penúltima ronda eliminatoria de la Champions por undécima temporada consecutiva de nuevo el astro argentino dominó el encuentro y sumó dos esos dos goles más en su cuenta particular en Champions que le permiten llegar ya al centenar Messi en UEFA televisión

Voz 1293 31:51 es una a poder llegar a los tengo en esta competición tan hermosa tan importante pero si no lo importante hoy que que el equipo hizo un partido muy muy difícil jugábamos contra un grandísimo equipo que tienen jugadores individualmente muy bueno ahí lo sacamos adelante por suerte no puso a favor muy temprano que si hay lo pudimos manejar

Voz 1161 32:12 el otro disimularlo dejó Andrés Iniesta en zona mixta cuando pese a que renovó recientemente se le preguntaba por su futuro antes del treinta de abril pues tengo que tomar una decisión oí a partir de ahí pues la decisión que sea siempre lo he dicho que será la más honesta para para mí para el club hay dos salir seguido Ana Marchán no hay una decisión que tendrá que tomar no no cambia nada desde el discurso que hice cuando renové ante la posibilidad de que no siga más allá del treinta de abril Valverde no se imagina un Barça sin él a corto plazo es una edición muy pronto

Voz 28 32:41 al que tiene que decidir él presidirá yo creo que lo mejor para para él pie

Voz 0027 32:45 Soriano en un Barça siguen sin Andrés

Voz 28 32:48 que ahora mismo estamos viendo un Barça con

Voz 1161 32:50 con Andrés en el lección el Chelsea que se vio condicionado por el gol tempranero de Messi del que se culpaba al propio Courtois en Bin

Voz 29 32:57 yo creo que no es el primero que no me esperaba un un tiro de Messi justo veo entre mis piernas verdad es lo más alto yo creo que genera Hornillo y luego los otros son malos pases y no se ha pagado caro

Voz 1161 33:08 buen recibimiento el Camp Nou a Pedro en su regresaría aplausos Andre Gomes cuando salió al terreno de juego hoy dejó además la lesión de Busquets con una contusión en el pie con herida pendientes ahora de su evolución en el sorteo de cuartos de mañana sigue dominando el fútbol español tres equipos dos tiene la Premier Manchester City Liverpool dos el calcio Rubén Juventus y Roma y el Bayern Munich por la Bundesliga que ayer volvía a ganar al Besiktas uno tres en Turquía y hoy partidos de vuelta de octavos en la Europa League el Atlético va a jornada del jueves desde las cinco de la tarde en el frío de Moscú ante el Lokomotiv con el tres cero de la ida en el Wanda Metropolitano parece decidida aunque Simeone no quiere relajación

Voz 28 33:38 lo que más me preocupa es el pensamiento general alrededor de todo piensen que puede ser un partido accesible del partido determinado que el partido no tiene la importancia que tiene a mí me acostumbraron de Chiquito que uno le da más valor a las cosas como la vive lo preocupante que todos lo vean como una situación tan simple

Voz 1161 33:56 no están Diego Costa Gameiro y hasta última hora sigue siendo duda Oblak que ayer seguía sin entrenar Barreiro el colegiado portugués días y desde las siete de la tarde Atlético Olympique de Marsella en San Mamés bajas las de Raúl García y Mikel San José por sanción y la de Balenziaga por lesión tienen que superar un tres uno adverso de la ida para ello Ziganda tiene claro cómo tiene que ser el partido

Voz 30 34:12 el fútbol sabemos que cambian de una semana para otra aquí también hemos tenido rivales grandes que han sufrido mucho ya tiene que ser esas que sufran ponerles en dudas adelantarnos y bueno a partir de ahí el partido se puede estar la ropa los dos la idea tiene que ser que

Voz 1161 34:26 que sea la rueda arbitrará el colegiado inglés Taylor noticia de esta madrugada en Argentina River Plate se ha llevado la Supercopa al imponerse dos cero a Boca Juniors además en Indian Wells eliminado Pablo Carreño en tres sets por el sudafricano Kevin Anderson eliminado también Feliciano López en dos sets por tono norteamericano Curry en el cuadro femenino Carla Suárez se medirá en la siguiente ronda a la norteamericana Venus Williams en fútbol sala arranca los cuartos de final de la Copa de España desde las siete Palma

Voz 0027 34:49 tal El Pozo Murcia desde las nueve y cuarto Movistar Inter

Voz 1161 34:51 esta es una magna

Voz 10 35:00 son las seis y media lascivo

Voz 1727 35:11 la española ACS y la italiana Atlantia han llegado a un acuerdo para controlar a partes iguales la concesionaria de autopistas Abertis

Voz 0027 35:20 en el pacto pone fin a la guerra de opas que amenazaba con disparar el precio de la operación la oferta conjunta para comprar Abertis se queda en dieciocho mil doscientos millones de euros que es el equivalente al PIB de Extremadura entera Eladio Meizoso el acuerdo establece que era alemana

Voz 24 35:34 la filial de ACS mantendrá su opa sobre Abertis pero sólo en efectivo a razón de dieciocho con treinta y seis euros por acción para luego traspasar las acciones de Abertis aún holding en el que participará junto a ACS y la italiana Atlantia esta última tendrá en ese holding dueño de Abertis el cincuenta por ciento de las acciones más una hace es un treinta por ciento hijo Saif el veinte por ciento restante están pendientes de desarrollar los detalles de funcionamiento y relación entre las tres partes tras hacerse público el acuerdo ACS subía ayer en Bolsa un ocho por ciento Atlantia bajaba un dos concibo porqué

Voz 0027 36:09 y Podemos consultará a sus bases la semana que viene si el nombre del partido debe aparecer en todas las candidaturas a las elecciones municipales autonómicas y europeas de dos mil diecinueve como quiere Pablo Iglesias Mariela Rubio Assis Podemos celebrará entre el veinte en Hoy el veinticinco de marzo una consulta en la que los inscritos del partido deben decidir si aceptan la propuesta de su secretario general Pablo Iglesias quiere que la mal

Voz 1684 36:30 cerca de la organización se visibilidad en las candidaturas

Voz 0027 36:33 para las elecciones municipales autonómicas y europeas de dos mil diecinueve salvo eso sí excepciones en lugares como Madrid o Barcelona donde ya hay una marca consolidada la pregunta que el partido trasladará sus bases es la siguiente apoya es que Podemos se presente a las próximas elecciones en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra podemos formando parte del nombre de la candidatura las consultas comenzarán a las diez del próximo miércoles y acabarán a las dos del domingo veinticinco y se van a desarrollar en tres ámbitos por un lado se realizará un a nivel estatal para decidir la marca para las europeas y por otro una cada autonomía y por cada municipio las carreteras María Forner buenos días

Voz 31 37:15 hola muy buenos días pues hasta ahora ya encontramos tráfico muy intenso en la entrada a Madrid por la A dos en Torrejón de Ardoz circulación densa en la tres en Santa Eugenia en la A4 en el cruce con la M treinta Pinto en la A5 en la zona de campamento y Alcorcón y también en la A42 a la altura de Parla primeras retenciones ya en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la dos precaución porque en Cuenca un vehículo averiado en la tres Cervera del Llano ocupa el arcén y complican la circulación en este punto en Huesca está cerrada la XXXIX entre el cruce de Cerler Llanos del Hospital debido a la posibilidad de que se produzcan desprendimientos controlados en la calzada y son obligatorias las cadenas en la A veintiséis cero seis entre Panticosa hay baños de Panticosa en Guadalajara también está cerrada la CEM diez cero siete por la presencia de balsas de agua precaución además en esta provincia por densos bancos de niebla en la dos entrega anejos allí Alcolea del Pinar la nieve

Voz 0821 38:08 Liga restringir el paso de camiones en Lugo en la él

Voz 31 38:10 EEUU seis tres tres en Pedrafita do Cebreiro afecta en total a veinte días de toda España de la red principal pueden encontrar nieve en el asfalto en la A52 en Zamora entre Requejo y las entradas

Voz 1727 40:43 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias comenzamos en Euskadi la Ertzaintza va a vallar San Mamés para evitar que se repitan esta noche los disturbios entre aficionados del Athletic y los ultras del Olympique de Marsella hace tres semanas sólo un agente murió de un infarto durante el enfrentamiento entre los ultras locales hilos del Spartak Moscú Isabel León buenos días egun on

Voz 0821 41:07 qué tal Pepa Bueno en el vallado si es la principal novedad y una de las diferencias con respecto al dispositivo anterior la idea es impedir que coincidan las aficiones de los dos equipos en el entorno de San Mamés además se van a retirar los contenedores algo que no se hizo en la anterior ocasión respecto al número de agentes el Departamento de Seguridad no ha dado números no ha dado cifras aunque diversas fuentes los dicen que se está llamando agentes de otras unidades y comisarías para tratar de reforzar el dispositivo que en la anterior ocasión y sumando Policía Municipal de Seguridad Privada era según el Departamento de seiscientas personas fue una de las quejas de los sindicatos la falta de personal y el exceso de horas de ahí nació su amenaza de huelga encubierta ahora la mantienen en stand by

Voz 1501 41:43 tras sigue las reuniones bilaterales desde el departamento

Voz 0821 41:46 existen

Voz 1727 41:48 autora confesa de la muerte de Gabriel va a volver a declarar hoy ante el juez que ha prorrogado su detención para conseguir más pruebas Andalucía Sara Armesto buenos días

Voz 1491 41:58 bueno sigas esa mañana se practicará nuevas diligencias y a las dos Ana Julia Quezada volverá a declarar ante el titular del juzgado número cinco de Almería ayer le dijo lo mismo que le contó el martes a la Guardia Civil que golpeó Gabriel con la parte más de un hacha que ya ha sido localizada luego la asfixió y mantiene que la agresión se produjo durante una discusión con el menor según la abogada de la asesina confesa su actitud está siendo muy colaboradora se mostró muy afectada en su declaración de hora en hora y media durante la cual un centenar de personas se concentraron frente a los juzgados al grito de asesina la Guardia Civil ofrecerá hoy en una rueda de prensa detalles sobre la investigación de este caso

Voz 36 42:39 eh

Voz 1727 42:40 el Ayuntamiento de Vitoria ha pedido a sus trabajadores no reciban más paquetes privados en dependencias municipales es que Isabel en los últimos meses se ha disparado el número de envíos de compañías como Amazon Wallis

Voz 0821 42:54 según hemos podido saber si esta petición ha llegado a los trabajadores vía circular les demandan que no pongan la dirección del trabajo en sus envíos personales con estas compañías que no se manden los paquetes a los diferentes edificios municipales porque claramente está afectando a la mensajería interna del Consistorio a su funcionamiento añade

Voz 1684 43:09 popular que no les pueden asegurar que los envíos lleguen

Voz 0821 43:11 a su destinatarios y que tampoco se responsabilizan de la pérdida el deterioro o incluso el robo de los paquetes eso sí ofrecen una alternativa a abrir un buzón en las oficinas generales para que los trabajadores puedan recoger allí sus pedidos y es que el problema aseguran fuentes municipales no es indicar el lugar de trabajo para la recepción de paquetes sino incluir estos paquetes en el circuito de mensajería interna usando recursos municipales para beneficio particular

Voz 1727 43:34 buen día Isabel un abrazo agur Nos vamos a Cataluña hora Frederic Vincent bon día los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona han desmantelado tres narco pisos en el barrio del Raval y hay cuatro detenidos

Voz 0706 43:47 es una nueva operaciones al número cuarenta y ocho de entre las que han hecho a Mossos Guardia Urbana que hablan ya de setenta detenciones en pisos del Raval de Barcelona entre los que se vende y se consume básicamente heroína los vecinos llevan meses años hecho quejándose de esta cuestión y desde la policía mantienen que se han reforzado las patrullas injustamente ayer sobre este tema del Ayuntamiento de Barcelona reconocibles a nueve de sus pisos de alquiler social se están usando así como un arco pisos han detectado en una inspección según el Ayuntamiento no son pisos vacíos que han ocupado narcotraficantes como pasa con la mayoría de Arco pisos sino que en este caso son inquilinos con contrato firmado que se han dedicado a vender droga o permitirlo según el consistorio estos nueve casos ya están en los tribunales

Voz 1727 44:30 valenciana Duran qué tal bon día

Voz 1491 44:32 qué tal día se ha creado hay un aplica

Voz 1727 44:35 son para móviles que permite a los ciegos disfrutar más de las fallas el usuario solamente tiene que caminar alrededor del monumento y la aplicación que detecta la posición exacta describe los ninots a su paso si la aplicación se llama la falla de hola falla y funciona mediante una tecnología que se llama Become uno dispositivos pequeñas como una moneda mediante Bluetooth emiten señales

Voz 1491 44:59 que pueden alcanzar hasta cincuenta metros como si fueron

Voz 1727 45:01 GPS cada Become dispone de una señal que permite conectar enviar y recibir información con los dispositivos que estén cerca como móviles o Tablet S establece así ese canal de comunicación personalizado según donde esté el usuario la aplicación se puede utilizar ya de forma pionera en una falla en San José de la Montaña Teruel la apadrina el deportista paralímpico valenciano David Casinos un grupo de estudiantes de Ejea de los Caballeros en la provincia de Zaragoza se va a mojar hoy por una buena causa son veintiséis estudiantes que se van a lanzarse a la piscina para intentar hacer veinte mil largos el objetivo recaudar dinero para una ONG Ana Sánchez borró y buenos días buenos

Voz 0821 45:41 ya son alumnos del grado de actividades físico deportivas que quieren recaudar fondos a beneficio de la Asociación de Discapacitados de la comarca llevan semanas entrenando duro piden el apoyo de los vecinos les animan a que se lancen con ellos al agua Sergio Castillo es una de los estudiantes que va a participar en el reto

Voz 38 45:57 este reto va a consistir en entre en todo el mundo que a dar y quiera colaborar en nadar quinientos kilómetros en total son veinte mil largos y cada persona que venga nada pues se contabilizarán sus metros para intentar conseguir este objetivo

Voz 9 46:12 toda la recaudación irá destinada a la mejora del piso tutelado

Voz 0821 46:16 la Asociación de Discapacitados de las Cinco Villas

Voz 39 46:28 me quedé con uno de ocho

Voz 1727 46:39 a las seis y cuarenta y dos minutos de la mañana cinco y cuarenta y dos en Canarias Nos vamos de las Cinco Villas aragonesas a Eslovaquia el primer ministro ha presentado su dimisión después del asesinato de un periodista que investigaba la conexión de altos cargos de su gabinete con la mafia italiana la protesta en la calle la presión de sus socios de gobierno lo han obligado finalmente a dejar el cargo Pascual donar

Voz 1684 47:03 Eva dice el socialdemócrata Robert Fico para salvar la coalición tripartita que dirige el país desde hace dos años

Voz 2 47:09 Tanto Themis