Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 buenos días no es el telón de acero pero Reino Unido y Rusia han empezado empezado a levantar un muro diplomático que recuerda a los tiempos de la Guerra Fría el clímax de este desencuentro lo provocó el ataque con un gas nervioso que sufrieron el suelo británico el antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija dice Londres que Moscú está detrás de ese intento de asesinato y por eso va a expulsar A23 diplomáticos rusos el cuarenta por ciento de la delegación en el Reino Unido además el Gobierno británico ha suspendido los contactos al más alto nivel con el Kremlin Akin Theresa May acusa de tratar este ataque con sarcasmo

Voz 1 00:58 Tigers Chigrisqui

Voz 2 01:01 han tratado el uso en Europa de un agente nervioso de fabricación militar con sarcasmo desprecio yp provocación la única conclusión posibles que sólo el Estado ruso es capaz de llevar a cabo el intento de asesinato de señor Skripal hizo James

Voz 1727 01:16 Londres no está sólo Estados Unidos y Francia apoyan las sanciones a Rusia que augura represalias aunque sin concretar todavía durante la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU el embajador ruso se ha dicho que esas acusaciones son inaceptables

Voz 1910 01:35 como Courier responde más bien añade a una estrategia de propaganda política para

Voz 1727 01:41 desestabilizar las elecciones presidenciales de este domingo en Italia la parálisis política que arrojaron las elecciones generales empieza a configurar un panorama de extraños compañeros de cama los ultras de la Liga Norte se abren a pactar con los populistas del Movimiento cinco Estrellas según el líder de la Liga Matteo Salvini eh empezarán a trabajar esta semana para formar una mayoría de la que Salvini sólo excluye a los socialdemócratas desde el Movimiento cinco Estrellas ya habían dicho que están dispuestos a hablar con todas las formaciones siempre que sea su partido y su programa el que llegue finalmente al Gobierno las futuras alianzas empezarán a verse el día veintitrés de marzo cuando se constituyen las Cámaras hoy es miércoles quince de marzo y los indios llevan ya siete años escuchando el sonido de la guerra este sonido terrible porque hoy se cumplen siete años de las protestas cuya represión desembocaron en esa guerra con más de medio millón de muertos a su espalda hay además cinco millones de refugiados trece millones de sirios en situación de absoluta necesidad siete años después Aimar siguen los ataques siguió en por ejemplo en Guta Oriental un enclave opositor Soriano por el régimen de Al Asad donde la situación es insostenible coma denuncia este hombre en declaraciones

Voz 1 03:11 las jornadas eso ha es la decimosexta caro

Voz 3 03:15 a la que huimos de Pozuelo en Pozuelo a en cada lugar al que vamos somos

Voz 1 03:19 K2

Voz 3 03:20 Nos vemos obligados a vivir con un baño trescientas personas

Voz 1727 03:23 más viejos jóvenes enfermo a las ocho de la mañana les vamos a contar en Hoy por hoy con éxito

Voz 1 03:29 están ahora mismo en Siria y hacia dónde se dirige la verdad

Voz 1727 03:34 aquí en España el Congreso vota esta mañana las enmiendas de PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable el PP quiere ampliar los supuestos de la pena ciudadanos endurecer los requisitos del tercer grado pero ninguno tiene apoyos suficientes así que salvo sorpresa el trámite para la derogación seguirá adelante jo y no convence tampoco a los sindicatos con su promesa de subir las pensiones mínimas y también las de viudedad UGT y Comisiones denuncian falta de concreción y que Rajoy condiciones

Voz 1 03:59 las medidas aprobara que la prueba en los presupuestos Pepe Álvarez y un éxodo de la expectativa por parte del presidente del Gobierno hiló realizarlas cuanto Curro me parece no me parece muy muy rato de indefinición

Voz 4 04:13 mira que nos parece decepcionante e insuficiente a lo que va a demandar Lacalle el sábado que viene sin emociones estará

Voz 1727 04:19 a esta mañana a partir de las nueve en Hoy por hoy y Francisco Martínez Campos ya no es jefe de control de servicio en la radio televisión murciana en la dirección del ente instituido por publicar un artículo machista en el que se hacían pasar por su perro para comentar el físico de las presentadoras de la cadena Martínez Campos dejaba escribir que no le importaría darles un lametón y en los deportes Atlético de Madrid y Athletic buscarán completar hoy en la Europa League una buena semana para el fútbol español Sampe

Voz 1161 04:46 qué ha metido en el sorteo de cuartos de mañana de la Champions a sus tres representantes la semana pasada el Real Madrid el martes al Sevilla anoche el Barça que se imponía tercero al Chelsea sigue dominando el fútbol español con dos equipos dos tiene la Premier Manchester City Liverpool dos el calcio Juventus y Roma

Voz 5 04:59 el Bayern Múnich por la Bundesliga hoy partidos de vuelta de Estado

Voz 1161 05:02 dos en la Europa League Lokomotiv Moscú Atlético Madrid tres cero en la ida para los de Simeone desde las siete en San Mamés Athletic Marsella los de Ziganda la citan remontar el tres uno adverso de la ida

hoy la lluvia a afectando la mayor parte de la Península dejando al margen el Mediterráneo chubascos que ahora afectan sobre todo Galicia algunas tormentas Asturias también chubascos a ratos intensos en Andalucía durante la mañana semana romper un poco las nubes durante la tarde alternarán sol y nubes precisamente con estos chubascos y ambiente un poco más fresco que ayer la excepción en Canarias y al Mediterráneo donde un día más las máximas se situarán alrededor de los veinte grados

Voz 1727 08:15 son las siete y ocho la seis y ocho en Canarias a punto de cumplirse tres meses de las elecciones Cataluña sigue sin gobierno los independentistas no se ponen de acuerdo impuso como ha vuelto a insistir en Jordi Sanchez encarcelado preventivamente como candidato a pesar de que el Supremo no le concedió permiso ya una vez para acudir en persona a la investidura la defensa de Sanchez recurrió esa decisión del juez Llarena en La Ser avanza esta ahora que el líder independentista si podrá dejar la cárcel para ir a la vista que debe resolver el recurso Pedro Jiménez

Voz 1712 08:48 Sánchez solicitó la celebración de una vista para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez Pablo Llarena de impedirle acudir al pleno de investidura una petición que según fuentes jurídicas consultadas por la SER ha sido atendida por el alto tribunal la vista por el recurso del líder independentista tendrá lugar el próximo martes Pablo Llarena rechazó la posibilidad de que el diputado de Jones percata acudiera al Pleno para ser investido president de la Generalitat por el riesgo de reiteración delictiva el juez apuntó a la falta de garantías en el traslado de quién ha desbordado y sobrepasado la fuerza del Estado desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales

Voz 1712 09:26 su parte respondió en su recurso que en un sistema democrático respetuoso con las libertades ciudadanas nunca riesgos sobre el orden público basados en intuiciones o riesgos de futuros delitos de improviso milésima comisión pueden legitimar vulneraciones ciertas e irreparables

Voz 1910 09:43 el debate sobre la prisión permanente revisable llega hoy al Congreso en un clima de mucha intensidad emocional por el asesinato reciente de Gabriel Cruz sobretodo por la utilización partidista de ese clima Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 09:56 los días el PP quiere ampliar los delitos castigados con esa

Voz 1910 09:58 pena es muy importante que los crímenes

Voz 13 10:01 antes que que se puedan cometer no dudan de que ese es destina a niños en el que se ocultan los cadáveres y ciudadanos endurecer el tercer grado los permisos penitenciarios

Voz 1463 10:10 es ser las condiciones en todos los casos para

Voz 14 10:13 de tener acceso al sentarse degradó la puerta

Voz 0393 10:16 Tura de Ciudadanos no siempre ha sido la misma seas tuvieron cuando se admitió a trámite la iniciativa del PNV

Voz 15 10:21 la prisión permanente revisable es lema demagogo hasta en su nominación la llamaron así para que sonara más amable pero todos sabemos muy bien que frente a lo que estamos frente a la cadena perpetua

Voz 0393 10:32 así lo defendía la portavoz de Ciudadanos Patricia Reyes el esfuerzo del PP de Rivera será estéril porque la oposición hasta el momento se mantiene firme al considerarla inconstitucional y contraria a la reinserción

Voz 16 10:42 por este debate con una finalidad electoral

Voz 1910 10:45 de tergiversar la realidad Polly

Voz 16 10:47 Tico penal de este país cree el PSOE

Voz 0393 10:50 qué están haciendo un uso electoralista y en caliente derivado de la muerte del niño Gabriel Cruz los familiares de algunos menores asesinados asistirán hoy al debate desde la tribuna y serán recibidos por la presidenta del Congreso Ana Pastor sobre otro debate el de ayer en el Congo

Voz 1910 11:03 eso también de las pensiones a la mirada esta mañana de Soledad Gallego Díaz del debate sobre las pensiones que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados sólo ha quedado claro una cosa que Ciudadanos está muy cerca de apoyar los Presupuestos Generales del Estado que el Partido Popular va a presentar en los próximos días por lo menos a Albert Rivera dio a entender que la negociación estaba adelantada que Rajoy podría contar con su apoyo es una buena noticia para el presidente aunque aún así seguirán necesitando algunos votos más en cuanto a las pensiones no quedó muy clara la estrategia del Gobierno cara a las movilizaciones de jubilados que volverán el próximo sábado a las calles se sabe que Rajoy no piensa modificar ninguna de la reforma que se han ido introduciendo en los últimos años todas ellas destinadas a retrasar la edad de jubilación ya impedir el suban en la misma medida que el IPC el presidente aludió a la necesidad de llegar a un nuevo Pacto de Toledo tiene razón en que el sistema de pensiones en España como en cualquier país democrático debe ser fruto de un consenso lástima que no se haya negociado practicamente nada desde que empezó la crisis financiera y lástima que las propuestas de diálogo lleguen después de haber agotado el Fondo de Reserva de las pensiones lo lógico hubiera sido abrir la negociación sobre posibles fórmulas de financiación sostenible antes de gastar completamente los miles de millones de que disponía en ese fondo lo peor de todo será intentar enfrentar a jubilados ya jóvenes como interés intereses fueran contrarios como uno no fueran los nietos de los otros superan bastante bien quién es responsable de la precariedad y los bajos sueldos el Ministerio de Energía tiene ahora mismo sobre la mesa una carpeta muy importante es clave para el desarrollo de las renovables en España se trata de un paquete de solicitudes para instalar energía eólica o térmica y que podría generar al menos veinte mil megavatios Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 13:05 buenos días según el Ministerio de Energía hay solicitudes para

Voz 0861 13:09 once mil cuatrocientos megavatios de energía eólica

Voz 0527 13:11 K diez mil doscientos de renovable veintiun mil seiscientos en total incluidos los ocho mil que ganaron las dos subastas del año pasado pero la patronal fotovoltaica UNICEF asegura que sólo en paneles solares hay solicitudes para veintitrés mil megavatios en Extremadura Castilla La Mancha Andalucía Aragón Murcia Castilla y León en total con la eólica serían ya más de treinta y cuatro mil megavatios ya han depositado avales diez mil euros por megavatio son más de trescientos millones de euros en total para garantizar que van en serio porque sólo recuperara en el dinero sí realizan el pollo

Voz 1910 13:44 solicitudes que van sin subvención pública las solicitudes ya están en marcha así pero la patronal te cuenta también Eladio que están surgiendo problemas para su instalación

Voz 0527 13:53 sabiendo trabas nos dice José Donoso presidente de Unicef

Voz 17 13:56 hay dos tipos de trabas con es de tipo administrativo y luego pueden estar las derivadas de la capacidad de encontrar financiación para los proyectos

Voz 0527 14:04 ha advertido ya al Gobierno de las trabas administrativas entre ellas sostiene que Red Eléctrica irás distribuidoras no siempre son transparentes ni rápidas en garantizar el transporte de esa Trinidad algunas autonomías además se toman hasta dos años para tramitar los expedientes medioambientales en cuanto al dinero los bancos entran en los proyectos even asegurada la rentabilidad a falta de nuevas subastas públicas algunos promotores están buscando contratos con clientes directos que garanticen la salida de su producción eléctrica José Donoso confía en que en unos años buena parte de estos proyectos pueda salir adelante

Voz 17 14:39 algunos de estos proyectos que iban a comenzar sus obras muy próximamente en las próximas semanas o meses y otros cerrarían recuerda también iba y conseguir la financiación adecuada a lo mejor en un plazo pues éste ahora hasta un máximo de cinco años

Voz 1910 14:53 son ahora las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 1463 17:34 Madrid la primera manifestación del Orgullo LGTB Kuyt activistas que fueron pioneros en la lucha por los derechos humanos de personas con diferentes identidades sexuales un activismo que bajo los ochenta por el sida ese reinventó después llegando a conseguir con el Gobierno de Zapatero el matrimonio igualitario mujer

Voz 1 17:51 su compañero mesones de la calle la salida de cada año en el que el orgullo y este año de una Wolf Prize del ser de dónde eres de vivir en Madrid de los últimos cuarenta años de activismo español

Voz 1463 18:06 es Fernando González Molina director de películas taquilleras como Palmeras en la nieve ahora estrena el documental debes day of my life que produce prisas Sundance TV hizo el Ayuntamiento de Madrid cuyos un arma

Voz 1 18:17 que los ha puesto en la calle que hemos hecho visibles

Voz 1463 18:22 para reivindicar para exigir la cinta recorre las vidas de varias personas alrededor del mundo que acaban en Madrid celebrando reivindicando sus derechos en el World Pride dos mil diecisiete la fiesta mundial del Orgullo que es en realidad la gran fiesta popular

Voz 1315 18:35 de la ciudad de Madrid que una fiesta de lucha activista Se convierta la FISA óperas nacida no puede ser más ejemplo de lo que es una obsesión

Voz 1910 18:42 esta queda mucho por conseguir dicen los aquí

Voz 1463 18:45 vista sigue habiendo violencia contra el colectivo y los derechos de los trans siguen sin estar garantizados eso en España en otros países la lucha es todavía más dura como muestra esta película que es un homenaje a la vez un símbolo de reivindicación

Voz 22 18:58 pero bueno por lo que nos cuentan los oyentes parece que Rajoy no ha convencido a los pensionistas con su comparecencia de ayer en el Congo

Voz 1910 19:09 China desde Mollet Barcelona solo no

Voz 23 19:11 el club comunitario que no advertencias se preparar el señor Rajoy que este este sábado se notaba o ir alto

Voz 1910 19:18 sí claro enfadado también Jokin de Bilbao

Voz 24 19:22 dicen que nos traten como si fuéramos tontos a la que añadir el sábado en a la calle en todos los sábados y los lunes y los martes que los miércoles

Voz 1315 19:32 hoy a las nueve entrevistamos a el secretario general de Comisiones Obreras

Voz 25 19:36 hola buenos días termine de Málaga yo una aliado pregunta Unai Sordo es la primera que se cree que los sindicatos mayoritarios desperdigadas como ingenuo institucionalizado y la segunda cómo va a tratar temas oscuros va tratan Comisiones Obreras en el tema de los trabajadores que estamos en precario trabajador que trabajo nada entera pero que no cotiza dándole al que me dio

Voz 1315 19:57 ocho horas gracias a todos

Voz 1 20:01 en Hoy por hoy

las noticias de Madrid con Laura Guti

Voz 1 20:15 R

Voz 1275 20:23 la Policía y la Guardia Civil investigan hasta cinco intentos de secuestro de menores en la región cuatro de ellos han tenido lugar en la última semana y la mayoría en las entradas y salidas de los colegios el último caso que hemos conocido desde ayer mismo Sara selva buenos días

Voz 1315 20:37 buenos días lo avanzaba ABC por la tarde en el barrio de Salamanca una menor de once años salía del cole se dirigía a un polideportivo cercano cuando se acercó a ella un hombre lagar

Voz 1463 20:45 todo un brazo intentó introducir por la fuerza nunca

Voz 1315 20:47 el culo de color blanco la pequeña se resistió y consiguió zafarse su familia interpuso después una denuncia en comisaría como hicieron también los padres del chico de catorce años de Las Rozas al que intentaron subir en una furgoneta la semana pasada o el menor de Pinto al que el lunes también intentaron raptar hay otras dos investigaciones más abiertas también en Las Rozas pero no en un colegio sino en una parada de autobús y otra que ha denunciado esta semana

Voz 1910 21:08 lo que ocurrió en diciembre en los alrededores de Xanadú

Voz 1315 21:11 en Arroyomolinos la Guardia Civil descarta por ahora

Voz 1275 21:13 la relación entre estos casos los investigadores dan veracidad a los testimonios de los menores y la Delegación del Gobierno ha pedido a las fuerzas de seguridad que refuercen la vigilancia en los colegios delegada condición Dancausa

Voz 23 21:24 yo creo que debemos estar vigilantes pero tampoco debemos de llevar las cosas más allá yo creo que los los éxitos y el esclarecimiento de los delitos que tiene como resultado la Guardia Civil y la Policía Nacional no estén que da la tranquilidad necesaria para pues extremando las precauciones no estar preocupa

Voz 1275 21:40 estos son los colegios están avisando a sus docentes al personal del centro para que también estén vigilantes y extremen la precaución en cualquier caso fuentes de la Consejería de Educación aseguran que hay total disposición de colaborar en lo que sea necesario con esta vigilancia vuelven los paros al metro en protesta por el amianto serán en hora punta por la tarde a partir de las cinco mientras que este caso vuelve a protagonizar el pleno de la Asamblea titulares

Voz 1315 22:03 debatirá una proposición no de ley de Podemos en la que solicita el cese del consejero delegado de Metro por su falta de diligencia pleno en el que atan en también comparece la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo lo hace a petición del PSOE

Voz 1275 22:14 nueva avería en un hospital en el Clínico San Carlos este martes se desplomó parte del techo de la UCI no hay heridos porque los pacientes habían sido trasladados poco antes por el riesgo de derrumbe

Voz 1315 22:23 trece millones de euros y diez meses para construir el nuevo estadio de Madrid en Chamberí ocupará el

Voz 28 22:27 lugar del estadio Vallehermoso que fue derribado en dos mil siete

Voz 1315 22:29 las obras comenzarán el tres de abril de bordes

Voz 1275 22:32 partido de vuelta de la Europa Ligue Moscú el Atlético de Madrid semilla Lokomotiv a las cinco de la tarde con la duda hasta el último momento de si jugará Oblak

Voz 0861 27:27 la Lesmes afronta hoy en la Asamblea en el pleno dos enmiendas a la totalidad una de Podemos que ha presentado un texto alternativo y otra del PSOE que directamente quiere tumbar la propuesta del Gobierno madrileño porque creen que no hay consenso entre la comunidad educativa Javier Bañuelos el rector de la Complutense fue un ejemplo llegó a decir que este no era el proyecto de los rectores los socialistas creen que la nueva ley de universidades de Cifuentes se queda muy lejos de lo que necesita una educación superior de calidad estará hoy dicen es intervencionista imita la autonomía universitaria Ángel Gabilondo

Voz 0175 27:58 sí es verdad que ya hace falta una ley de espacio madrileño de educación superior pero no este proyecto quién merece una enmienda a la totalidad sea elaborado sin un acuerdo sin participación adecuada de profesores estudiantes esa comunidad educativa además no se tiene en cuenta cuál es el sentido de la autonomía universitaria parece que se modera uniformización sin que la propia universidad encuentre su singularidad

Voz 0861 28:22 entre PSOE y Podemos han presentado más de setecientas enmiendas en sus propuestas por ejemplo podemos propone becas salario o que haya un cuarenta por ciento de mujeres en los órganos de gobierno de las universidades

Voz 1275 28:34 a la una de la tarde en son los profesionales

Voz 0861 28:37 las funciones madrileñas de investigación biomédica están llamadas una concentración para denunciar que la Comunidad de Madrid impide la negociación de un convenio que mejore sus condiciones el noventa por ciento de estos profesionales tienen contratos temporales Raquel Castejón es investigadora Premio Nacional

Voz 1 28:51 creo que la sociedad tiene la idea que hacemos algo como muy muy etéreo

Voz 28 28:56 eso son los verdad nuestro trabajo está implicado

Voz 23 28:58 el día a día de la labor médica de cualquier hospital nosotros tenemos la implicación absolutamente directa tanto en el diagnóstico como en los tratamientos que se hace en un hospital un centro de salud a los pacientes

Voz 0861 29:12 más de mil doscientos investigadores y técnicos en la región sólo ciento treinta y cuatro tienen contratos indefinidos y en el juicio contra tres hombres acusados de contactar con niñas a través de redes sociales para recibir de ellas contenido sexual los tres han reconocido que sabían que eran menores de edad ellas mismas se lo dijeron ayer comenzó este juicio la Fiscalía pide entre tres y siete años de prisión una de las madres de estas chicas ha relatado que irán hasta el final

Voz 32 29:34 vamos a denunciar porque aquí detrás de esto no hay niños pequeños que uno puede asustar los y decirles bueno esto no sea hace pero que lo que hay detrás lleva un montón de personas mayores de hombres que se ven que son hombres además en el tipo de conversación y en el tipo de solicitudes de fotos que también mandar seis grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 33 30:00 sobre las siete y media las seis

Voz 1910 30:01 a y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy comienza el jueves quince de marzo y seguimos en la G de las borrascas que van en orden alfabético continuamos con la borrasca Giselle sobre nosotros así que hoy va a poder llover en casi cualquier punto de España y comienza el jueves con la destitución de Francisco Martínez Campos el ya ex directivo de la Radio Televisión de Murcia por el artículo que les contábamos ayer con comentarios sexistas sobre las presentadoras del canal Radio Murcia Ruth García el Consejo de Administración del ente público no lo considera idóneo para el cargo de jefe de control del servicio público tras publicar mensajes impropios de su cargo y responsabilidad con ese artículo de Trotski y sus gustos femeninos la dirección del ente constata la pérdida de confianza por reiterados pronunciamientos que perjudica la imagen y la reputación de la empresa pública decisión tomada por unanimidad que ya ha pesado las declaraciones en la SER el presidente de la comunidad Fernando López Miras calificando el escrito de improcedente e injustificable cuatro mujeres periodistas de la tele pública aludidas por este escrito de Martínez Campos han salido en su defensa lo califican de mal gusto pero lo enmarcan en un contexto irónico sin otra pretensión un artículo en el que hablaba de las poderosas caderas modelos la metáfora que le daría las presentadoras que hasta anoche eran sus subordinadas todo haciéndose pasar por su perro que están poco salido escribía literalmente el artículo se público este lunes el doce de marzo sólo cuatro días después de la histórica jornada del ocho eh siguiendo la oleada de rebajas en el impuesto de sucesiones de algunas autonomías el presidente Javier Lambán anuncia que bajará también este impuesto en Aragón será el próximo año justo antes de las elecciones Radio zaragozanas Sánchez Borrallo

Voz 28 31:55 Javier Lambán aseguró ayer que la reforma de este impuesto en la Comunidad está casi lista y que servirá para que en dos mil diecinueve los aragoneses paguen igual que el resto de los españoles

Voz 0802 32:05 desde luego lo razonable es que en el año dos mil diecinueve entre ya en vigor que un impuesto de sucesiones rebajado reformado armonizado con el resto de las comunidades autónomas españolas e insisto un impuesto de sucesiones que haga posible que los aragoneses no paguen ni un euro más de lo que paga en el resto de los ciudadanos españoles

Voz 28 32:24 a la vez el presidente aragonés criticó ayer la reforma propuesta en Madrid por aprovechar de manera ventajista dijo unos ingresos extraordinarios y dejar en una situación complicada al resto de las comunidades

Voz 1910 32:35 tras una larga pelea interna Soraya Sáez de Santamaría y Javier Arenas le ganan la partida a Cospedal y a Zoido e imponen a su candidato a la Alcaldía de Sevilla será el actual portavoz municipal Beltrán Pérez y la decisión se va a aprobar mañana en un comité electoral Nacional Radio Sevilla Sara Armesto

Voz 1315 32:53 apadrinados por Arenas Beltrán Pérez y la presidenta provincial le ganaron el último congreso los afines a Zoido y ahora logran otra victoria que también pueda anotarse el vicesecretario nacional e histórico líder de los populares andaluces finalmente será Pérez actual portavoz en el Ayuntamiento hizo el alcalde de Tomares como querían los excluido el candidato popular para recuperar la Alcaldía de Sevilla

Voz 1 33:12 próximo año que Sevilla no les va a fallar que Sevilla va a ser la sorpresa de las elecciones municipales

Voz 1315 33:19 el próximo año mañana el comité electoral nacional confirmará su designación y el sábado Rajoy presentará todos los candidatos a las capitales andaluzas

Voz 1910 33:27 en un acto en Marbella el histórico sindicato minero asturiano el SOMA iniciado su desvinculación de UGT después de ciento siete años juntos y no está siendo un divorcio de mutuo acuerdo

Voz 1 33:41 no sólo no son de de que se les quité de la cabeza es decir no va a Bono Bozidar nada

Voz 1910 33:49 el sindicato es Pepe Álvarez el secretario general de UGT Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 1463 33:55 la herida que deja el proceso de fusión de federaciones el histórico sindicato minero se niega en redondo a renunciar a sus siglas una multitudinaria asamblea se ha decidido por unanimidad desvincularse de UGT después de ciento siete años en común el secretario general Pepe Álvarez niega validez a esta Asamblea mientras el secretario del SOMA José Luis Alperi esperaba más generosidad la otra parte

Voz 1 34:16 la UGT la dirección no reconoce ninguna asamblea del SOMA no hay ninguna asamblea estatutaria como la que han celebrado ayer

Voz 1910 34:25 yo pensé que quiere esta mediación se iba por otro tema

Voz 34 34:28 hay fiesta hay que hay que seguir va a acercar las como

Voz 28 34:30 duros esperado ha pedido

Voz 1463 34:33 UGT considera que el sindicato minero ya está integrado en la gran Federación de Industria junto al metal o la construcción por ejemplo mientras los dirigentes de Soma se muestran decididos a seguir utilizando las siglas así que el conflicto está servida

Voz 1910 34:44 si bien la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconoce que el bebé con malaria del que venimos hablando esta semana la contrajo por contagio con otro paciente con el que compartió planta cuando estuvo ingresado en el hospital de Móstoles por otro motivo Sanidad

Voz 1315 34:59 no aclarar sin embargo cómo se contagió Radio Madrid Sara selva ni el bebé ni sus padres habían viajado al extranjero y por lo tanto se trataba de un contagio autóctono se supo el veintisiete de febrero es abrió una investigación pero como dices no han podido determinar ni el mecanismo ni el momento de la transmisión sí que la menor se contagió por otro niño que estaba ingresado en el hospital con malaria en la misma planta Juan Martínez director general de Salud Pública

Voz 35 35:21 ha quedado establecido que el caso de malaria recientemente ha notificado es de adquisición hospitalaria a partir del contagio con otro paciente no es un caso importado entró estas fusiones ni por supuesto de pican las dos

Voz 1315 35:36 ambos pacientes también restablecidos y en casa dice el comunicado enviado por la Consejería del Servicio Madrileño esa

Voz 1910 35:42 Luz asume las responsabilidades en Madrid seguimos la Guardia Civil la Policía dan credibilidad a cinco intentos de secuestro de menores en la Comunidad madrileña tres de ellos en la última semana en la entrada o salida de colegios se va a reforzar la presencia policial en el entorno de los centros Laura útil

Voz 1275 36:00 la semana pasada un chico de catorce años consiguió zafarse de un hombre que intentó meterle en una furgoneta Las Rozas el lunes otro niño de once escapó al salir de su colegio en Pinto de otro hombre que intentó raptar ley ayer mismo por la tarde en la capital barrio de Salamanca otra chica de once años que salía del cole consigue escapar cuando un hombre el aquí someterá a la fuerza en un coche blanco la policiales da credibilidad porque cree que no guardan relación entre ellos ha intensificado la vigilancia Concepción Dancausa delegada del Gobierno cumpla

Voz 23 36:23 decir está investigando estos supuestos delitos de secuestro de yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad a las familias en el sentido de que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad de las indicaciones para que refuercen la presencia de las patrullas en los colegios tanto la salida como la de entrada a estos casos

Voz 1275 36:42 en centros educativos hay que sumar otros dos intentos más uno en un centro comercial en Arroyo Molinos otro en una parada de autobús también han Las Rozas todo ha

Voz 1910 36:48 los escolares cruel pero algunos casos lo son especialmente como el que se investiga en León un chico de quince años

Voz 1727 36:55 los

Voz 1910 36:55 con síndrome de Asperger fue rociado con lejía en la cara y en el cuerpo presuntamente por tres compañeras Radio León Chechu Gómez

Voz 36 37:03 pérdida civil inspección educativa lo están investigando a partir de la denuncia que ha presentado a la familia de la supuesta víctima de quince años de edad según ha relatado el padre a diario de León el chico fue abordado por tres compañeras que previamente ya le habían acosado siempre según su versión en un momento dado cogieron un bote de producto abrasivo de un perrito de limpieza y la rociaron el cuerpo y parte del rostro con él el padre agradece que la rápida reacción de los profesores y una limpieza eficaz de la zona afectada evitarán que los daños y quemaduras fueran a más aunque el chaval eso sí tuvo que ser atendido en el hospital de las lesiones sufridas como

Voz 1910 37:35 pudo llegar un huevo Kinder relleno de hachís al patio de un colegio es la pregunta que todos se hacen hoy en Cádiz tres niños de seis y siete años se intoxicar en en el centro al comer esa chocolatina Radio Cádiz Pedro Espinosa

Voz 6 37:49 sucedió en el patio del colegio durante el Recre

Voz 0116 37:51 veo tres alumnos abrieron el recipiente amarillo que va dentro del huevo de chocolate comieron lo que contenía cuando volvieron a clase empezaron a sentirse mareados y fueron llevados al centro de salud allí saltaron las alarmas cuando se corroboró que daban positivo en el consumo de hachís ahora ya se encuentran bien fue el propio colegio el que denunció esos hechos a la Policía que es la que investiga ahora cómo es el huevo de chocolate relleno de droga llegó hasta las instalaciones

Voz 36 38:14 escolares

Voz 1910 39:49 son las ocho menos veinte las siete menos veinte en Canarias esta mañana en la alegría culé por su clasificación para los cuartos de la Liga de Campeones tiene un punto de preocupación ante el tren

Voz 39 40:00 abre pues tengo que tomar una decisión

Voz 1161 40:03 seis seguirlo a marcharme

Voz 1161 40:23 según él decía no ha cambiado nada de su discurso cuando renovó esta misma temporada pero el que haya una fecha tan concreta inquietar afición aunque Valverde es cauto es una decisión muy personal

Voz 40 40:32 qué tiene que decir él decidirá yo creo que lo mejor para para él no pienso en un en un Barça sin sin Andrés porque ahora mismo estamos viendo un Barça como collages además hemos disfrutado eh

Voz 1161 40:42 pues lo veremos el treinta de abril es junto a la victoria del Barça el Chelsea que le da el pase y los dos goles de Messi llevan Ostende en Champions el principal titular que nos dejaba el partido del Camp Nou de cara al sorteo de mañana sigue dominando fútbol español con tres equipos Real Madrid Sevilla y Barça dos tiene la Premier Manchester City Liverpool dos el calcio el Juventus y Roma y el Bayern de Munich por la Bundesliga que ayer volvió a ganar al Besiktas uno tres en Turquía y esta tarde partidos de vuelta de los octavos de la Europa League abre el jueves el Atlético de Madrid en Moscú ante el Lokomotiv anuncian nieve a la hora del partido Simeone no da por terminada la eliminatoria pese a la ventaja por el tres cero de la ida

Voz 1 41:15 como me preocupa es el pensamiento general alrededor de todo piensen que puede ser un partido accesibles el partido ha terminado que el partido no tiene la importancia que tiene Amin acostumbraron de Chiquito que uno le damos valor a las cosas como las vive lo preocupante que todos lo vean como una situación tan simple

Voz 1161 41:32 se quedaron en Madrid Diego Costa Gameiro y a última hora sigue siendo duda Oblak que ayer seguía sin entrenar a ver el colegiado portugués días y dos horas más tarde el Athletic buscará la remontada Íñigo Marquínez

Voz 0802 41:42 a las siete de la tarde en San Mamés Athletic Olímpico de Marsella con tres uno a favor de los franceses en el partido de ida ha sido una noche relativamente tranquila se ha registrado ningún tipo de incidentes y hay un operativo policial sin precedentes se preparado para el día de hoy para que no se repitan aquellos graves incidentes de la eliminatoria anterior toca ante el Athletic y el Spartak de Moscú se espera que cerca de quinientos ultras del conjunto francés estén a lo largo del día en las calles de Bilbao por lo demás en el capítulo meramente deportivo en el Athletic que tres bajas importantes por sanción en la de Raúl García y la de Mikel San José y una profesión la de Mikel Balenziaga hay diecinueve hombres en la convocatoria del Cuco Ziganda entre ellos el joven delantero del Leal pero no las enfrente un conjunto del Olympique de Marsella con una duda que se va a mantener hasta última hora la de Tobarra el partido a las siete con previsión de muy buena entrada en la cata

Voz 1161 42:32 arbitrará el colegiado inglés Taylor a la misma hora Viktoria Pilsen Sporting Lisboa ventaja portuguesa dos cero en la ida Zenit Lake victoria alemana dos uno en la ida Irina en el que el Lazio empate a dos en la ida y en el horario a las nueve y cinco Arsenal Milán casi resuelto para los ingleses por el cero dos de la ida Salzburgo Dortmund que perdían los alemanes uno dos en la ida que Olympique de Lyon CSKA de Moscú los franceses ya ganaron cero uno en la ida y noticias de esta madrugada en Argentina River Plate sea halla dado la Supercopa al imponerse dos cero a Boca Juniors además en tenis Indian Wells eliminado Pablo Carreño tres sets por el sudafricano Kevin Anderson eliminado también Feliciano López en dos sets por el norteamericano Kerry en el cuadro femenino Carla Suárez se medirá en la siguiente ronda la norteamericana Venus Williams en fútbol sala arrancan los cuartos de final de la Copa de España desde las siete Palma Futsal El Pozo Murcia desde las nueve y cuarto Movistar Inter Osasuna Magna en baloncesto UCAM Murcia dio ayer la sorpresa al remontar en el partido de vuelta de octavos la derrota en casa del partido ida ayer Tenerife setenta y dos UCAM Murcia ochenta y tres entran los murcianos en los cuartos de la Champions FIBA

Voz 6 43:27 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir por un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo da sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo llega el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con Weis renting contrariado también un bolso Warrick por solo diez euros al día ofrece apoyo posible euros al día iconos por diez euros al día como página y renting con esta condición es tiempos bajen punto es

Voz 1315 45:41 buenos días la Organización Mundial de la Salud alerta de que el número de personas con diabetes se ha duplicado en las últimas cuatro décadas la mayoría son de tipo II la que se produce por el sobrepeso por el sedentarismo pero un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de Cataluña recuerda que dormir poco también puede hacer que nos volvamos diabéticos la falta de horas de sueño hace que desarrollemos resistencia a la insulina y que el riesgo de contraer la enfermedad sea mucho más alto así que tengan en cuenta e intente descansar como mínimo siete horas diarias

Voz 10 46:10 esperemos que esta información de ser útiles

Voz 0527 46:16 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragar de los dos tiempos la prórroga bajo la lluvia de subir saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias

Voz 43 46:35 gracias tienes día tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE diecinueve

Voz 1910 46:41 Marzo

Voz 1 46:41 diecisiete millones de euros

Voz 43 46:45 padre compensa mucho

Voz 44 46:49 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 27 46:53 no viene no muy optimista esta mañana José Mari porque dice olviden toda esperanza

Voz 1100 46:59 buenos días Pepa luminoso clarificador sobre las pensiones no habrá subidas dignos para los jubilados mientras gobierne Mariano Rajoy o cualquiera de los suyos poemas que hablar jamás habrá mejoras serias el propio presidente con ese aire cansino funcionarial que emplea cuánto tiene que ocuparse de cosas que no le interesan casi todas por cierto se lo ha dejado claro a los diarios que salen a las calles se queda el ustedes a dos velas porque para atender sus peticiones que tendría que lograr otra política social recaudar más impuestos a los que más tienen daré empleos bien pagados a los jóvenes para