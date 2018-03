Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días la sociedades tienen derecho a defenderse de quienes le hacen daño esta obviedad es tan antigua como la humanidad y por eso existen los códigos penales los sistemas penitenciarios que tiene muchos siglos de antigüedad y que han evolucionado como la humanidad no sólo por una cuestión de moral o de derechos civiles también buscando la eficacia como se defiende mejor la sociedad del crimen de quienes matan a un niño violan matan una niña o a una adulta Juanma adulto tengan detrás una patología criminal social o simplemente maldad esa que cuando aparece nos descompone y que por fortuna son la excepción la inmensa mayoría no hace nada de eso los técnicos los especialistas llevan muchos años mucho tiempo haciendo seguimiento de criminales analizando y debatiendo la mejor y más eficaz manera de intentar que el mundo sea más seguros sabiendo que la seguridad total no existe hoy llega al Congreso el primer debate sobre la prisión permanente revisable que el PP instauró con su mayoría absoluta en el año dos mil quince y que por lo tanto está en vigor ahora mismo en España hay distintas propuestas de partidos de la oposición para derogar una herramienta legal que no evita los crímenes y que se incorporó a un Código Penal español que es de los más duros de Europa lo que hoy se va a debatir son las enmiendas del Partido Popular y de Ciudadanos contra la derogación llegamos al debate en un momento de enorme sensibilidad con el corazón partido por el crimen de Gabriel Cruz por la recogida de firmas encabezada por familiares de otros niños asesinados con la sociedad civil dividida con la repugnancia que provoca el uso partidista de algo tan serio y con el ochenta y cinco por ciento de los catedráticos de Derecho Penal diciendo que esta prisión permanente revisable no hace a España más segura catedráticos juristas pidiendo a los partidos sacar este debate del populismo emocional llevarlo al espacio del derecho y la eficacia lo harán hoy los partidos esta misma mañana lo vamos a saber pero antes vamos a hablar aquí en Hoy por hoy enseguida con Mercedes Gallizo fue casi ocho años la responsable de las cárceles españolas conoce los códigos penales las cárceles de toda Europa

Voz 1727 02:53 es jueves quince de marzo y hoy les estamos contando que España ha recibido solicitudes para general más de veinte mil megavatios de energía renovable a precio de mercado sin necesidad de subvención pública Aimar Bretos

Voz 0027 03:07 veintitrés mil megavatios sólo en solicitudes para paneles solares según la patronal fotovoltaica ISIS se suma la eólica serían más de treinta y cuatro mil megavatios denuncian que Red Eléctrica y las distribuidoras es ponen trabas que no siempre son transparentes para garantizar el transporte y que algunas comunidades se toman hasta dos años para tramitar los expedientes

Voz 1727 03:24 Fomento asume hoy la tercera autopista que Brady rescatada hablo

Voz 0027 03:27 AP36 que con otras ocho van a ser saneadas con dinero público vueltas a privatizar en unos concursos a los que se podrán volver a presentar las mismas empresas

Voz 1727 03:35 nuevo empresario reconoce que pagó mítines del PP a cambio de contratos públicos

Voz 0027 03:39 también la comunión del hijo de una alcaldesa del PP de Madrid o un acto con mariachis cuando fue a cobrar según este empresario un cargo del PP

Voz 2 03:46 que bastante bien recibido

Voz 1727 03:50 Reino Unido expulsa A23 diplomáticos rusos por el escándalo de espías

Voz 2 03:54 adoptivo no hay nada

Voz 0027 03:58 que anunciaba Theresa May en el Parlamento que además no a ninguna delegación oficial británica al Mundial de

Voz 1727 04:03 y hoy se cumplen siete años de las protestas civiles en Siria que el régimen reprimió desembocando en la Guerra Civil

Voz 3 04:10 su sorna las series esta es la décimo sexta Casa a la que huimos de pueblo en pueblo en cada lugar al que vamos somos atacados tres morteros y dos bombardeos aéreos golpearon este refugio y ahora los cimientos está

Voz 1727 04:22 dañado

Voz 3 04:23 es completamente inhabitable no es seguro ni siquiera para los pollos nos vemos obligados a vivir con un baño trescientas personas viejos jóvenes y enfermos

Voz 2 04:32 uno de los seis millones de sirios desplazados que deja esta guerra además de cinco millones de refugiados que son sirios que han tenido que uno

Voz 1727 04:38 los otros parques y esas migraciones son según el Gobierno de España amenazas que ponen en peligro nuestros valores literal

Voz 0027 04:47 así figura en un temario para niños de Primaria que han aprobado los ministerios de Educación y Defensa figura la inmigración irregular en el mismo capítulo de amenazas a los valores que el terrorismo o el crimen organizado Álvaro Ferrer freak Save the Children

Voz 4 04:58 entendemos que transmitir ese tipo de mensajes refuerzan eso estereotipos que que llevan a la a la xenofobia al al al rechazo al al diferente

Voz 1727 05:08 la cadena de jugueterías Toys Saras cierra en Estados Unidos y peligra aquí en España

Voz 0027 05:12 según publica hoy el Wall Street Journal el máximo responsable de la empresa les anunció ayer a los empleados en Estados Unidos que liquida la compañía allí y que probablemente también lo haga en España Francia Polonia austríaca

Voz 1727 05:22 esta noche se entregan en Tenerife los Premios Cadena Dial

Voz 2 05:27 el hombre

Voz 1 05:33 cuando me encanta veinte

Voz 1727 05:36 los premios de la principal emisora de música en español que este año reconoce el trabajo de artistas como el autor de este me encanta Antonio Carmona

Voz 0027 05:45 también Juanes alud Pablo López Pastora Soler o por salen en la web de Cadena Dial pueden ver ya algunos vídeos de los últimos ensayos por ejemplo ayer a última hora este momento

Voz 5 06:00 demasiado bien porque uno de los compañeros debían lo grabara

Voz 0027 06:02 casi a traición pero es cuando los músicos Ia Amaya sorprendió

Voz 2 06:06 a Alfred sobre el escenario durante el ensayo general cantándole el cumpleaños feliz esto Amaya Aimar ahí fueron del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:25 buenos días para variar vamos a anunciar lluvia un poco de paciencia para aquellos que estáis hartos de tanta lluvia la parece positiva sin duda es que está siendo un buen golpe para combatir la sequía pero es que hasta aproximadamente el sábado seguirá lloviendo en algunos momentos como hoy por ejemplo será en forma de chubascos las nubes se irán retirando hará sol pero durante la tarde los chubascos afectarán prácticamente cualquier punto de la Península procuraremos tanta agua durante muchos momentos no lloverá en días posteriores y que esperamos que la lluvia sea más continuada pero a partir del domingo lo más significativo va a ser que desaparecerán de estas lluvias bien su sitio lo que llegará en su lugar lo que llegará será un descenso importante de las temperaturas que va a ser que a finales de semana y a principios de la semana que viene el ambiente se vuelva de pleno invierno

Voz 1727 07:11 y Manu Carreño hoy sobre Iniesta que puede tener muy cerca su salida del Barça Manu buenos días

Voz 0027 07:18 buenos días Pepa antes del treinta de abril Iniesta decidirá cuál es su futuro si sigue en el Barça un año más posible marcha ha sido lo dijo anoche después de la victoria del Barça ante el Chelsea el otro día redondo de Leo Messi que metió al equipo en el sorteo de cuartos de final de la Champions pero en medio de la victoria del partidazo de Leo

Voz 2 07:38 saltó esa frase que retumbó

Voz 0027 07:41 en las cabezas de muchos culés no porque no lo sepan saben que es una posibilidad que está ahí sino porque Andrés se encargará de recordarlo y él mismo se puso la fecha antes del treinta de abril queda un mes y medio poco más para saber sí Andrés Se va del fútbol español Él y todos tenemos claro que cuando se vaya del Barça será para jugar en cualquier equipo pero no para competir contra el Barça es decir no se irá a otro equipo de Europa será China donde tiene una oferta económica mareante y donde al igual que hizo Xavi con Qatar tal vez decida jugar los últimos años su carrera nunca irá del Barça cien entre pertenecerá a ese club donde tal vez algún día vuelva pero desde luego si alguien se ha ganado el derecho a decir decidir lo que quiera sobre su futuro ese es Andrés al que no tendremos tiempo suficiente para agradecerle todo lo que ha hecho por su club por la selección española sobretodo en aquel minuto ciento dieciséis que hizo que los colgaremos la estrella del pecho de la Roja así que el treinta de abril decidirá su futuro pero nosotros ya lo hemos decidido siempre seremos de Iniesta hasta luego Pepa

adiós Manu

Voz 1727 14:12 que la presidenta del Congreso Ana Pastor vaya a recibir esta mañana a los padres de Marta del Castillo Diana Quer Mari Luz Cortés au Yeremi Vargas y que estos los familiares vayan asistir dentro de la cámara el debate sobre la prisión permanente revisable da la medida de lo delicadas que van a ser en las próximas horas en el hemiciclo pero políticamente no va a haber sorpresas a pesar de la presión ambiental y del uso partidista del dolor que algunos han pretendido hacer no las familias desde luego todos los grupos confirman a la SER que van a mantener su posición sobre la prisión permanente así que la cámara rechazará las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos el Congreso seguirá tramitando la derogación de este modelo de cadena perpetua Mar Ruiz

Voz 1441 14:56 buenos días si PP y Ciudadanos mantendrán hoy su particular competición pues el refuerzo del castigo penal e intentarán friend dar la derogación de la prisión permanente revisable con sendas enmiendas a la totalidad los populares ampliando los delitos castigados con esa pena los de Albert Rivera endureciendo el acceso al tercer grado ya los permisos penitenciarios será en todo caso un esfuerzo estéril porque salvo sorpresa inesperada el resto de la oposición se mantiene firme en su decisión de derogar una pena que considera inconstitucional y contraria al principio de reinserción que consagra la Carta Magna los socialistas resistirá las presiones ante un debate que provoca indudable incomodidad y que habrían preferido postergar para evitar el que consideran un uso electoralista y en caliente por parte de PP y Ciudadanos de casos como los de Diana que héroes niño Gabriel Cruz fuentes consultadas por la SER apuntan a que todos los grupos mantendrán sus posiciones de modo que las enmiendas de PP y Ciudadanos serán tumbadas y continuarán en el Congreso la tramitación de la ley del PNV para derogar la prisión permanente

Voz 1727 15:53 la besarle todos los grupos mantendrán por tanto la posición que han sostenido desde que el PP aprobó esta modalidad de cadena perpetua en el año dos mil quince todos menos ciudadanos que ha pasado de considerar la populismo punitivo y venganza de pedir su derogación a defender la hora impedir incluso su endurecimiento Oscar García aunque

Voz 1645 16:13 la dirección de Ciudadanos empeña en repetir una y otra vez la verdad es que no no no hemos cambiado de posición lo cierto es que lo que se pide hoy mantener la prisión permanente revisable está en las antípodas de lo que se firmó en aquel famoso Pacto del abrazo segundo punto del apartado nueve sobre la reforma

Voz 6 16:27 los de Justicia derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal

Voz 1645 16:33 pero el acuerdo con el PSOE entró en vía muerta y meses después no fue con este partido sino con el PP con quién ciudadanos firmaría otro pacto para investir como presidente a Rajoy máximo defensor de la prisión permanente revisable y aquí es donde comienza el equilibrio de la formación naranja a mediados de dos mil dieciséis ciudadanos vota a favor de una proposición no de ley de Esquerra para derogar esta figura penal Marcial Gómez Balsera diputado de

Voz 1727 16:55 ciudad en los diccionarios utilidad porque entendemos crean no nacional inmadura no previenen los delitos

Voz 1645 17:01 desde ese voto pidiendo su derogación era abrir llegamos a octubre de dos mil diecisiete el PNV plantea una iniciativa para eliminar la prisión permanente revisable Ciudadanos pasa de apoyarla abstenerse en la votación la diputada Patricia Reyes lo defendía así en el Congreso

Voz 19 17:14 se utilizando un eufemismo es introducir algo que en otros países se reconoce abiertamente como cadena perpetua

Voz 1645 17:24 el cambio total de posturas se produciría a comienzos de este año cuando ciudadanos presentó una enmienda para tratar de frenar la petición del PNV de derogar la prisión permanente revisable no sólo pide que se mantenga activa sino que

Voz 0027 17:35 todas las lesiones en todos los casos

Voz 20 17:37 para poder tener acceso a ese tercer grado

Voz 1645 17:40 si hay un último matiz que ponía hace unos días sobre la mesa Albert Rivera

Voz 6 17:44 mientras no se pronuncie concesional nosotros queremos que siga vigente en referencia

Voz 1645 17:47 al recurso del PSOE que ahora estudia el Tribunal Constitucional

Voz 1727 17:50 pero los intentos políticos por sacar rédito de debates tan sensibles estrellan contra los argumentos jurídicos que más de cien catedráticos de Derecho Penal han plasmado en un comunicado suponen el ochenta y cinco por ciento de todos los catedráticos de penal en España y piden que no se aplace más la derogación Javier Álvarez

Voz 0689 18:09 los catedráticos de penal reconocen en primer lugar que los ciudadanos están poco informados y se les confunde a menudo Jacobo Dopico es catedrático de Derecho Penal y uno de los firmantes

Voz 21 18:17 uno tiene la radio y la televisión un asesino violador a día de hoy consigue el tercer grado en cinco años o hay que derogar redenciones de pena que ya no existe salvo para casos del siglo pasado o tenemos un sistema penal es blando cuando tenemos uno de los más duros de Europa occidental o el tercer grado se consigue el fácil y sumamente cuando estamos en cifras de descenso

Voz 0689 18:42 la realidad en cambio es otra es la prisión permanente revisable es para estos expertos

Voz 1645 18:46 incuestionable es inhumana e inconstitucional

Voz 0689 18:49 lo explica el profesor Javier Álvarez

Voz 22 18:51 es inconstitucional porque conculca el mandato de la reinserción social es inconstitucional porque hay una pena inhumana y además decimos que eso no tiene amparo ni parangón siquiera con la así con las teórica similares penas que hay en otros países de la Unión Europea

Voz 0689 19:15 para el profesor Dopico la ley no representan ningún avance ni sirve para disuadir a los delincuentes

Voz 21 19:20 se trata de un proyecto que no incrementa la disuasión desde nadie en su sano juicio puede pensar que alguien ante la comisión de un delito grave y día bueno por veinte años me la jugaría pero claro no voy a ir tampoco trae cosas buenas en el ámbito supuestamente interesante de esta pena como es el control de presos

Voz 0689 19:38 Cross la opinión de los ciento seis catedráticos describe una intencionalidad poco adecuada al elaborar una ley en un sistema penal que ya tiene suficiente control en este asunto nuestro

Voz 22 19:48 en al funciona bien es el que mejor funciona de la Unión Europea la vista de las estadísticas entonces para que nos hacía falta esto

Voz 0689 19:57 para nada el comunicado alienta la convicción de que la ley debe ser anulada porque lo que hay es suficiente

Voz 1441 20:04 hablaba el catedrático Álvarez

Voz 1727 20:06 las estadísticas europeas pues vamos en concreto con las españolas según los últimos datos de Interior en el año dos mil diecisiete el año pasado hubo en España menos de trescientas víctimas por homicidio son muchas ya lo sé pero según el propio ministro España es el segundo país de la Unión con menos asesinatos al año sólo en Austria se dan menos y sin embargo a pesar de lo claro que lo tienen los catedráticos este asunto divide profundamente a la sociedad civil Mario la Lorenzo la asociado

Voz 0259 20:34 con Clara Campoamor lleva treinta y ocho años defendiendo los dedos

Voz 1727 20:37 estos de la mujer y de los menores apoya la pena

Voz 0259 20:39 son permanente revisable su presidenta Blanca Estrella Ruiz afirma que hay delincuentes peligrosos y reincidentes como violadores pederastas y asesinos que no se ha reinsertado

Voz 21 20:49 ese que ha hecho algo ya con emisarios para que cuando salgan los olvidados de asesor género no es una medida Decca excluido por lo que han hecho sino una medida de protección para que no lo hagan a otras parejas conservadoras eso es algo o no lo hubiera puesto en la calle en estilo de ha sido nada

Voz 0259 21:09 Amnistía Internacional dice que no está ni en contra ni a favor pero le preocupa que suponga un retroceso y al final sea una pena inhumana y cruel Verónica Barroso

Voz 23 21:17 los elevados plazos de revisión entre veinticinco y treinta y cinco años siembran serias dudas de que realmente pueda servir para la reinserción del reo y no se convierta en una pena inhumana iré garante contraria por tanto al derecho internacional de los derechos humanos

Voz 1727 21:33 radicalmente en contra la Asociación Pro Derechos

Voz 0259 21:35 Nos de Andalucía Valentin Aguilar es su coordina

Voz 24 21:38 dos a medida no sirve para nada es inútil sólo sirve para satisfacer el deseo de la venganza es una simple apuesta electoralista la campaña ha aprovechado la indignación generada por el caso de Diana Quer y la del pequeño Gabriel además el PP parece que se ha decidido por él se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología

Voz 0259 21:58 la Asociación Clara Campoamor y las cinco familias encabezadas por la de Diana Acker que han recogido casi tres millones de firmas contra la derogación asistirán al debate del Congreso

Voz 1727 22:08 Mercedes Gallizo buenos días hola buenos días a los oyentes de la SER la conocen bien fue colaboradora de este programa varios años así que me me van a permitir me vas a permitir el tuteo Mercedes ahora es parlamentario socialista la Asamblea de Madrid pero fuiste la responsable de las cárceles de los presos durante casi ocho años has hablado con muchos especialistas has visto la realidad de cerca y tú crees que la prisión permanente revisable no hace a España más eh

Voz 1542 22:35 cura desde luego ong sea tengo la firme convicción es además es una convicción fundamentada en datos España primero como ya se ha dicho es un país muy seguro es uno

Voz 1727 22:46 los países más seguros de la Unión

Voz 1542 22:48 yo creo que el más y más seguro en este momento Bono Austria tiene una una tasa de homicidios un poco más baja pero está está muy cerca aquí entre mil entre dos mil cinco y dos mil dieciséis hay que decir que el número de muertes violentas en España ha descendido un cuarenta y tres por cien si no sólo es un país seguros ves que cada vez es más seguro y eso quiere decir que frente a quienes piensan que la dureza funciona mejor que el tratamiento lo que es la dureza funcionan mejor que es la libertad yo creo que sucede lo contrario que España es una prueba evidente en cuanto más ensanchar la libertad mejor va la seguridad y las cifras no mienten España es un país que progresa adecuadamente en esa dirección

Voz 1727 23:37 no trae nada interesante en el tema esencial del control de presos peligrosos decía el profesor Dopico a propósito de la prisión permanente revisable pero claro hay una pregunta que también llegaba por parte de algunas asociaciones como la Clara Campoamor sin prisión permanente revisable cómo se controla que un preso peligroso no rehabilitado pueda o no salir a la calle el argumento es habido violadores que han salido y han bueno

Voz 1542 24:02 la violar vamos saber llevamos toda la vida sin prisión permanente revisable toda la vida que conocemos no porque ese dinero en España yo creo que fue un año XXVIII eh por supuesto el sistema sabe cómo controlar sabe cómo reeducar sabe cómo irá intentar tratar a estas personas para que no reincidan hay que decir también frente a la creencia clase tienes que las personas que cometen los delitos más peligroso no son las que más inciden personas cometieron los delitos más graves suelen ser personas que cometen un delito en una circunstancia determinada no son asesinos profesionales sin embargo sí que personas cometen pequeños delitos que tienen una patología detrás importante sobre todo en el caso de los agresores sexuales que representan un factor de riesgo pero claro a alguien que convertido en pequeño delito tú no puedes meterlo en prisión de por vida porque es un pequeño delito los códigos son proporcionales al daño que causan bloques sí puedes hacer es trabajar para que esa persona no cometa un delito mayor yo quiero poner en valor el trabajo que hacen los funcionarios el sistema penitenciario español que es uno de los mejores del mundo justa gente para crear seguridad que es para trabajar las distorsiones cognitivas que tienen estas persa zonas para intentar rehabilitar las recuperarlas para que no vayan a más para que cuando cumplan esa pena pequeña no cometan un delito mayor nuestro sistema está orientado a la reinserción y la seguridad de la sociedad porque eso es lo que proporciona seguridad a la sociedad si nos fijamos en los en los casos más graves y más mediáticos son muy singulares no son la mayoría de la gente afortunadamente son muy pocos y casi siempre primarios personas que antes no habían hecho nada muchas veces en el ámbito familiar miembros de la propia familia te esto qué tiene que ver con la prevención con la protección con la cadena perpetua en que protege otra cosa es el castigo si discutimos que queremos tener un castigo más duro para que no ha cometido un delito ahí entramos en otra discusión pero a mí no me cuenten que esto es un sistema de proteger a la sociedad porque no es verdad

Voz 1727 26:04 cuando ocurre Mercedes cuando después de salir de la cárcel es un fallo del sistema

Voz 1542 26:10 no un violador por ejemplo vamos Sabero sea aún es el sistema puede tener la culpa de todo pero la persona tiene una eh una culpa básica no bien comete un delito no es el sistema es la persona a la que comete el delito detrás lo que hay que preguntarse siempre para lo que que tenemos que servir los políticos los expertos es para preguntarnos qué hay detrás de la persona de el delito y cómo podemos actuar para evitarlo por cada actuar para castigar a quién ha cometido un delito obviamente necesario porque sino la sociedad pues en fin sería un campo de batalla en campo de batalla un caos pero lo importante es que tengamos que evitemos que los delitos se cometan para eso hay que escuchar a los expertos habéis leído e la opinión de los catedráticos de derecho penal y penitenciario dos en prácticamente la totalidad son las personas que se dedican a estudiar esto hay que escuchar a los criminólogos hay que escuchar a los trabajadores que desde la institución penitenciaria están en contacto directo con estas personas y saben qué mecanismos mueve la mente humana para poder hacer una acción de este tipo para protegernos para evitar que suceda no el castigo bueno tiene su este pero la prevención tiene que ser el elemento que dé seguridad a la sociedad no y el castigo no todo el mundo lo vive de la misma manera hay gente que necesita víctimas quiero decir bueno primero yo quiero decir que el Estado de Derecho los tribunales la justicia funcionan para que el castigo no lo impongo a las víctimas porque claro para la para la víctima no hay un castigo nunca suficiente pero no todas las víctimas de la misma manera tampoco hay gente que en fin he visto a la madre de Gabriel no claro a la gente que les reconforta pues la venganza la dureza del exigir el ojo por ojo y hay gente que lo contrario que lo que les reconforta es la solidaridad la bondad el pensar que los humanos no somos así que tenemos que mantener nuestros valores yo creo que eso son ejemplo sociales extraordinarios no pensemos que la víctima es alguien que quiere comerse eh a todos no sólo a quién le ha hecho daño sino a todos los demás de paso no la víctima está muy herida tenemos que cuidarle protegerle a lo mejor manera de cuidarla es hacer bien cada uno su trabajo y además expresar la solidaridad confiar en las buenas personas Clark que se eh

Voz 1727 28:31 a Gallizo gracias hasta la próxima aquí te esperamos cuando quieras vale gracias a un beso

hoy

Voz 1727 39:00 son las ocho y treinta y nueve las siete y treinta y nueve en Canarias y el poder local el de los ayuntamientos es el más próximo a los ciudadanos y a sus problemas cuando se juntan muchos consistorios de un mismo entorno la radiografía que pueden elaborar de la realidad una zona de las necesidades sus vecinos es Ford que hable y eso es básicamente lo que pretenden los ayuntamientos de Galicia hay de la zona norte de Portugal en lo que se conoce como el Atlántico el Eje Atlántico hoy en Coruña van a celebrar un foro para impulsar la agenda urbana de es el eje Xulio Ferreiro ex alcalde de A Coruña buenos días

Voz 1990 39:36 hola qué tal varias junto al alcalde de A Coruña

Voz 1727 39:39 en Radio Coruña está da Colau alcaldesa de Barcelona bon día

Voz 1441 39:42 hola amo el bon día con permiso del anfitrión déjeme

Voz 1727 39:45 el resolver una duda que puede tener ahora mismo mucha gente que no esté escuchando que hace la alcaldesa de la principal ciudad mediterránea española en un foro sobre ciudades del Atlántico

Voz 1441 39:55 bueno pues además de que siempre es un placer venir A Coruña y que las experiencias municipalistas de Barcelona Coruña pues son hermanas no porque venimos de un recorrido muy muy parecido que compartimos y colaboramos habitualmente pero además porque Xulio tuvo el detalle de invitarme a este encuentro atlántico para intercambiar experiencias porque Barcelona además participa también en la Red Mediterránea que es la que nos toca a nosotros también en una red mundial que es la más importante de ciudades y es algo que hacemos cada vez más las ciudades tenemos que enfrentar grandes retos globales que se concretan en nuestras ciudades básicamente Nos tenemos que apoyar entre nosotras para para poder enfrentar

Voz 1727 40:30 los serio Ferreiro la agenda urbana es un amplísimo documento de ciento veinticinco páginas en las que uno se puede llegar a ahogar entre tanto objetivo y retó dígame en qué mejora en concreto la vida de gallegos vecinos el norte de Portugal del otro lado de la raya un foro como este lo que pretende el foro bueno creo

Voz 1990 40:51 que esto hay que marcarlo evidentemente en una red de cooperación transfronteriza que es este visado Atlántico donde prácticamente todas las ciudades Si villas importantes de Galicia de Portugal trabajan en redes hace muchísimos años no bueno porque hay esa conciencia de eurorregión no que entre Galicia Norte de Portugal y efectivamente el ex Atlántico fue pionero en tener un documento agenda urbana la agenda urbana digamos que es la forma de de fijar objetivos y retos para las ciudades que se ha fijado la la Unión Europea valga la redundancia que efectivamente es la primera agenda urbana transfronteriza que identifica efectivamente una serie de retos para las ciudades en este mundo global del siglo XXI digamos traza caminos que seguir no bueno si hablamos de movilidad por ejemplo no pues cuál es la la movilidad de las ciudades del siglo XXI cuáles son los objetivos no es objetivos tienen que pasar entre otros efectivamente mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte públicos pero también por un gran desafío para las ciudades que es la la reducción de las emisiones de CO2 en la lucha contra el cambio climático etc hay que tener en cuenta que obviamente estamos hablando de focalizar pruebas a las ciudades pero hablamos de problemas globales no

Voz 1542 42:02 el porcentaje de población mundial que

Voz 1990 42:05 vive en ciudades pero también las tasas de producción de de CO2 por ejemplo es esa mayoritariamente las ciudad en las ciudades entonces bueno se trata de de atacar Riesgos Globales desde desde lo local que es la la ciudad

Voz 1727 42:17 la también de planificar ciudades más compactas en el futuro para evitar la dispersión no sostenible del tejido urbano estoy leyendo literalmente en la página ciento veinticinco veintiuno de esa agenda pues en Galicia tienen tarea eh así es de ser la la Galicia del futuro más ciudades para evitar el encarecimiento de servicios públicos

Voz 1990 42:35 bueno evidentemente decía ruso norteamericano las ciudades son en estos momentos el último reducto de la de la democracia fríamente es en las ciudades donde se juegan muchas veces no las las luchas de intereses en las ciudades donde se juega los derechos de las personas no y por lo tanto la presa acción de de servicios efectivamente en Galicia y el Norte Portugal un reto es hacerlas sostenibles también desde el punto de vista de utilización del territorio la movilidad no efectivamente si uno diseña ciudades dispersas pues es mucho más difícil después prestar servicios eficientes no IS efectivamente tienes razón es un reto no en en Galicia y en el norte de Portugal que en este sentido son bastantes semejantes no pero bueno yo creo que eso es una de las políticas que la agenda identifica después el foro de hoy es como la puesta en marcha del Plan de Acción de la Agenda es decir de empezar a bajar no ha medidas concretas lo esos esos objetivos programáticos que señala la agenda

Voz 1727 43:29 Ada Colau usted preside el Ayuntamiento de una gran ciudad de una de las grandes urbes del mundo Xulio Ferreiro ex alcalde de una ciudad de buen tamaño como Coruña Nos estarán escuchando en este momento alcaldes de muchos municipios pequeños españoles muchos de los que se llama La España vacía ustedes con gran presupuesto ya sé que nunca suficiente pero gran presupuesto con las oportunidades de empleo y crecimiento que tienen las urbes Ada Colau tienen algo que ver con quiénes gestionan poblaciones que van reduciéndose poco a poco perdiendo vecinos y servicios

Voz 1441 44:01 tenemos muchísimo que ver claro que sí y además las ciudades que somos más grandes que lo que también tenemos esa responsabilidad de de estar pendientes de esas ciudades más pequeñas medianas que esta vez nuestros entornos por ejemplo Barcelona la Ciudad Real es la ciudad metropolitana que son treinta y seis municipios no y de hecho Barcelona no puede ser arrogante tiene que ser una capital humilde haya una capital el cooperadora con otras muy municipios porque tenemos muchas necesidades que no podemos satisfacer por ejemplo en tema alimentario sea cada vez más hay que caminar hacia un modelo de sostenibilidad alimentaria necesitamos eh producto ecológico

Voz 1727 44:35 acto de proximidad porque yo creo que es evidente que hay

Voz 1441 44:37 los llegado ya la saturación de un modelo industrial de un modelo de donde se trae alimentos del otra punta del mundo cosa que es híper contaminante y nada sostenible entonces necesitamos que nuestro territorio hay que cuidar ese territorio por lo tanto podemos ayudar a lo mejor que un pequeño pueblo que produce cerezas por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona pues ayudarle a que la comercializar esas cerezas en nuestros mercados en nuestro comercio barcelonés a través de la gran distribuidora que tenemos en el área metropolitana de de productos alimentarios que es Mercabarna no pues la cereza el aceite todo aquello que podamos probar en nuestro entorno en los pequeños pueblos ayudará a esos pequeñas poblaciones a tirar adelante ya encontrar una forma productiva propia no de de para para salir adelante pero es que a nosotros también como gran ciudad necesitamos que ese territorio cuidarlo mimarlo y ayudarle efectivamente a dar esa producción local que para nosotros para el futuro de la ciudad es absolutamente impresa

Voz 1727 45:31 entienda Montoro confirmó el sábado que en dos semanas va a llevar al Consejo de Ministros el decreto para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit del año pasado en los ámbitos que él el ministro de Hacienda marca que son muchos pero no son todos se resuelva como se resuelva el tema del superávit Xulio Ferreiro los ayuntamientos perdieron mucha autonomía política y financiera durante lo peor de la crisis es recuperable

Voz 1990 45:55 y bueno me recuperables si tenemos un si tuviésemos unas Cortes Generales que creyese en en la autonomía local la autonomía local que por otro lado está reconocida constitucionalmente no por lo tanto sólo con creerse de verdad los artículos de la construcción todos no sólo algunos pues tendríamos podríamos recuperar yo creo que sí

Voz 1542 46:13 eh será bienvenido el decreto de de Montoro extremo

Voz 1990 46:16 es mejor con el decreto que que hoy pero no va a suponer un gran avance ni un gran cambio los problemas reales van a seguir ahí van a seguir bueno pues que efectivamente durante la crisis ese culpabilizar a las a o pero se toman medidas enfocadas en las administraciones locales con lo cual has perdido toda tu capacidad de gestionar el presupuesto sí yo estoy de acuerdo en que efectivamente tiene que haber unos límites deuda miento etc bueno que de racionales pero cuando se cumplen en el caso A Coruña el caso Barcelona creo que igual no que estamos cumpliendo con todos los parámetros habidos y por haber pues deberíamos tener cierta capacidad para decidir no si uno quiere aumentar la plantilla municipal para prestar los servicios de forma mejor a sus ciudadanos y eso es algo que no podemos hacer la diferencia entre este año y el año pasado bueno será que ganaremos unos meses porque el decreto estará espero antes de lo que estuvieron los presupuestos generales del Estado el año pasado y que pues podremos invertir ese superávit en varias cosas que el año pasado no podíamos tejidos y selecciones deportivas extracciones sociales el resto sigue igual el resto sigue igual no no hay mucho cambio con lo cual bueno en fin creo que que aún queda mucha pelea no me hace poco que en el Ayuntamiento de A Coruña aprobamos en pleno una moción que bueno que pedía eso no recuperar esa autonomía local yo creo que ahí puede haber una mayoría parlamentaria en estos momentos pero tiene que ser valiente esa mayoría Parlamento

Voz 1727 47:39 la alcaldesa estará mañana en la movilización de los pensionistas

Voz 1441 47:43 pues por supuesto que vamos a dar todo el apoyo de hecho nos hemos reunido con la María pensionista también esta esta semana hemos hecho varias iniciativas también el Consistorio al plenario para darles apoyo en unas demandas que tenemos que tener muy claros que son las de todo sean no es la de los pensionistas de ahora es que es la del conjunto de la población es que es la de mi madre que qué le falta poco tiempo para jubilarse pero también de mis hermanas y mía que si mi madre no va a tener una pensión digna como todos

Voz 1727 48:09 punta con el sistema actual quiere decir que va

Voz 1441 48:11 para enriquecer los hijos los que cobramos o los tengamos que encargar y por lo tanto se va a invertir lo que había pasado en las últimas generaciones lo que era que que los hijos vivían mejor que los padres y aquí vamos en realidad ata a que se tengan que acumular varios núcleos familiares en una sola vivienda a que con un solo sueldo dos sueldos tengan que vivir varias generaciones entonces estamos yendo sea la gente tiene que tener claro que con el debate de las pensiones no sólo está a la dignidad de los pensionistas actuales que hay que defender porque han luchado y trabajado toda su vida se merecen tener una una jubilación digna pero es que está el futuro del conjunto de la sociedad de la ciudadanía estamos signo peleamos por unas pensiones dignas Nos estamos condenando a todos nosotros al empobrecimiento progresivo y por lo tanto está en juego el modelo de sociedad

Voz 1727 48:56 no son mañana las movilizaciones que termine esta semana da Silva Ferreira hoy el alcalde de A Coruña estará en esas movilizaciones