Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:12 accidente múltiple en la provincia de Toledo con un autobús y varios turismos implicados

Voz 1403 00:17 ha estado cortada en autovía A42 a la altura de

Voz 0027 00:20 les has pero acaba de quedar reabierta de nuevo a la circulación ser Toledo que sabemos Cristina López Huerta buenos días

Voz 1 00:25 buenos días Tráfico acaba de reabrir la carretera pero la circulación está condicionada

Voz 0441 00:29 detenciones entre los kilómetros treinta y cinco y cuarenta sentido Madrid el accidente se producía a las ocho menos cinco de la mañana a precisamente en el kilómetro treinta y cinco a la altura de Illescas por causas que todavía se desconocen colisionaron un autobús con cincuenta pasajeros cuatro turismos y una furgoneta fuentes del Servicio de Emergencias uno uno dos todavía no han podido precisar si hay daños personales hasta el lugar del accidente se ha desplazado una UVI una ambulancia de urgencias bomberos y Guardia Civil

Voz 0027 00:58 el Congreso debate y vota esta mañana las enmiendas a la totalidad que PP y Ciudadanos han presentado contra la derogación de la prisión permanente revisable fuentes de todos los partidos confirman a la SER que nadie va a cambiar el sentido de su voto así que la derogación seguirá tramitándose pero el debate de hoy se espera muy delicado días después de que se conociera el crimen de niño Gabriel la Cámara Baja Adrián Prado buenos días

Voz 0019 01:18 hola buenos días Aimar los diputados empiezan a llegar a la Cámara éste va a ser el tercer punto del orden del día pero sin duda el que más atención a prestar hoy aquí en el Congreso el PP Ciudadanos se van a quedar sólo como decíamos en su intento de frenar la derogación de la prisión permanente revisable de hecho ambos partidos buscan con sus enmiendas endurecer la ampliando los delitos castigados con esa pena y endureciendo el acceso al tercer grado la oposición ya ha dicho que quiere seguir adelante con la derogación al considerar este castigo inconstitucional también cuestionan el momento de este debate con el impacto social que ha generado la muerte del pequeño Gabriel Margarita Robles

Voz 1 01:51 en el debate haya responsabilidad callado un debate jurídico fundamentalmente porque esta es una cuestión jurídica y que no se trate de acudí a sentimientos de las personas porque los sentimientos los compartimos todos el dolor de quien sufre y el dolor de las víctimas los compartimos todos los

Voz 0019 02:08 en la tribuna de invitados estarán entre otros el padre de Diana Quer Mari Luz Cortes

Voz 0027 02:12 sí aquí en la SER acabamos de hablar con Mercedes Gallizo ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias sostiene que la prisión permanente revisable

Voz 1 02:18 no en España un país más seguro entre dos mil cinco y dos mil dieciséis hay que decir que el número de muertes violentas en España han descendido un cuarenta y tres por ciento no sólo es un país seguro que cada vez es más seguro y eso quiere decir que frente a quienes piensan que la dureza funciona mejor que el tratamiento que la dureza funcionan mejor que la libertad lo creo que sucede lo contrario

Voz 0027 02:47 en Estados Unidos el estado de Oklahoma acaba de anunciar que usará la asfixia por nitrógeno como método de ejecución los condenados a pena de muerte dice el fiscal general del Estado que no consigan los componentes que necesitan para las inyecciones letales así que utilizarán la asfixia por nitrógeno será la primera vez que se emplee ese método dentro y fuera del país no tiene precedentes Isabel Villar buenos días

Voz 2 03:07 buenos días son método sí que no se ha usado nunca hay que consiste en obligar al preso a respirar nitrógeno a través de una máscara como no les llega el oxígeno la persona muere asfixiada los abogados de los presos denuncian que el Estado los está usando como auténticas cobayas pero según el fiscal

Voz 3 03:20 general Lluís no

Voz 2 03:23 el nitrógeno es más efectivo y fácil de administrar y de obtener al contrario que los fármacos para la inyección letal como no los conseguía Oklahoma suspendió las ejecuciones en dos mil quince y las retomar ahora

Voz 0027 03:34 en Lugo la Plataforma Feminista de la ciudad denuncia por sexista la celebración de una macrofiesta estudiantil que se anuncia para el veintitrés de marzo en una discoteca bajo el título American Pipe Party en referencia a la película americana en la que cuatro amigos competían por perder la virginidad pocos días después del ocho OIM de hecho caso celebra una fiesta con el mismo título en Vigo radiólogo Carmen López

Voz 0793 03:53 tras la celebración de esta macrofiesta estudiantil se anuncia para el veintitrés de marzo en una discoteca de la capital lucense para el colectivo feminista la temática de la misma es machista y utiliza las mujeres como reclamo sexual el evento según afirma Begoña Rodríguez de la Plataforma Feminista se promociona como la oportunidad perfecta para encontrar mujeres sexualmente disponibles con un cartel muy sexista dosifica al colectivo femenino

Voz 4 04:16 hacía sólo con cartel muy está tramo pedido Puy exigiendo un código de vestimenta obligatorio claramente discriminatorio no que has mujeres unas decisiones que vayamos de obesidad que si como hemos dicho

Voz 0793 04:32 esta fiesta ya tuvo lugar en Vigo donde acudieron unos tres mil jóvenes y tras su celebración las redes sociales se inundaron de críticas por el trato claramente denigrante según la plataforma hacia las mujeres

es Pepa buenos días a todos el brutal asesinato del pequeño Gabriel hace especialmente difícil defender la derogación de la prisión permanente revisable pero yo defiendo esa derogación en todo caso me parece importante afinar el debate para acotar las expectativas derogar mantener o endurecer la prisión permanente revisable es una decisión muy importante pero no tiene gran cosa que ver con la eficacia en la erradicación de los delitos más abominables que suele decisión más relacionada con nuestra necesidad de fantasear con la idea de que a través del castigo podemos controlar lo que nos horroriza dos que defiende la prisión permanente quiso endurecimiento quieren defender la cadena perpetua sin decirlo añade en la coda de revisable para demostrar

buena voluntad pero engañan

contradicen porque al revisar una condena puede pasar lo que les escandaliza que están queriendo evitar que una interpretación equivocada de la conducta obviamente un recluso ponga en libertad a alguien que vuelva a delinquir en todo caso estar en contra de

esta posibilidad no debería plantearse como un debate de buenos

malos demócratas y mucho menos de buenos y malos porque ambas posturas están jugándose en el filo de una navaja moral muy delicada los terrenos más impenetrables el espíritu humano yo estoy en contra de la prisión permanente revisable que sea porque creo los principios que inspiraron el mandato constitucional y su profundo sentido humano de esperanza pensiones hiciese es ingenuo mucho más ingenuo es creer que la delincuencia tiene algo que ver con la insuficiencia normativa el poder disuasorio preventivo del endurecimiento de las penas incluyendo la pena de muerte ha sido siempre imperceptible y una cosa más observado que muchos de los ciudadanos que bajo la emoción de los recientes sucesos claman por la prisión permanente y están midiendo sus firmas creen que se trata de implantarla ignorando que está en vigor desde el veintiséis de marzo del año dos mil quince es decir desde hace tres años osea que los crímenes horrendos que últimamente han espantado a nuestra sociedad se han cometido estando vigente esta ley que ahora se quiere endurecer sepan por tanto que sirve para castigar si eso es lo que se sea bien pero que no se hagan ilusiones no tendrá utilidad alguna para erradicar los crímenes más horrendos

Rosa Márquez en buenos días hola qué tal

Voz 1727 14:47 te quiero no está en forma de Marina Fernández con esta acaba de la que nos ha regalado hoy para las nueve de la mañana a las nueve y cuarto en realidad las ocho y cuarto en Canarias mañana jueves en Hoy por hoy con Esther Palomera buenos días buenos días Javier González Ferrari buenos días

Voz 3 15:06 Ernesto cómo estás buenos días

Voz 1727 15:08 ICO Unai Sordo muy buenos días

Voz 6 15:10 hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras

Voz 1727 15:13 ya a menos de un año al frente del sindicato qué tal la experiencia

Voz 6 15:16 pues muy intensa y muy interesante porque el país está para para para experiencias intensas e interesantes no seguimos en un momento todavía muy delicado de la y no tanto de la macroeconomía pero sí de cómo los está distribuyendo el crecimiento económico en España y creo que ahí el papel que tenemos que jugar como sindicato es decisivo

Voz 1727 15:34 le hemos propuesto esta mañana a nuestros oyentes muy temprano a las seis de la mañana que reflexionarán sobre ustedes sobre los sindicatos y en general nos dicen esto

Voz 25 15:44 los sindicatos en este país cada vez tiene más mala prensa yo creo que el sindicato debería usar por su propio afiliado

Voz 26 15:51 bueno tenerlo entre las sindicatos todas tienen un problema de credibilidad porque creo que sus representantes piensan más en sus privilegios que la defensa de los derechos

Voz 1727 16:05 porque le ha pasado esto que acabas de escuchar a los sindicatos hemos elegido dos pero esta es

Voz 6 16:11 digamos una reflexión más general yo creo que hay una diferencia bastante importante entre la imagen y la idea que se tiene el sindicato allí donde está el sindicato presente y donde no está presente yo esta es la primera reflexión segundo lugar yo creo que ha calado un discurso que a mí me parece muy peligroso desde un punto de vista no de defensa corporativa al sindicalismo sino de los valores democráticos que es sideral que los derechos de representación de la gente los créditos horarios de los sindicatos el papel institucional que hayamos podido jugar los sindicatos son privilegios en vez de un derecho y que tiene el mundo del trabajo organizado esto me parece muy peligroso seguramente esto no está emplazando a retos porque no se trata tanto de evaluar porque esta gente dice esto no sino ver cómo podemos estar mucho más presentes en aquellos espacios de la sociedad española en las que en los que no estamos presente en este momento y cómo podemos representar y organizar mejor a colectivos muy amplios en la sociedad española que seguramente no se sienten organizados y representados por la forma clásica del sindicato

Voz 1727 17:13 qué tiene que decirle a los sindicatos por ejemplo a los que pueden ser considerados los precarios digitales esos trabajadores que vemos en bicicleta en las grandes ciudades en otros formatos en ciudades pequeñas y que no tienen ningún tipo de derecho en ningún tipo de representación

Voz 6 17:28 pues en primer lugar creo que tenemos que decirles que los derechos laborales siempre se han organizado siempre han conquistado por la vía de la auto organización de la gente en torno a los sindicatos que el sindicato no es un ente abstracto y al margen de la capacidad de organización de la gente nosotros no somos una organización de déspotas ilustrados que generamos derechos a beneficio y tenemos que organizar a la gente porque El Mundo ha cambiado requerimos de organizar a la gente en segundo lugar tenemos que reconocer que hay que mejorar nuestras pautas de organizaciones de acción sindical es que el sindicalismo se crean un perfil de empresa industrial de gran tamaño masculino izada que genera convenios colectivos más o menos que dan respuesta razonable a los problemas de la gente

Voz 1727 18:10 sí ese mundo ya no está el mundo no

Voz 6 18:12 es el preponderante en el mundo del trabajo sí existe pero no es el preponderante existen múltiples realidades a las que tenemos que adaptarnos esa es la reflexión que el sindicato hizo en el Congreso y esa es la reflexión que el sindicato está intentando impulsar como vincular las partes más fuertes donde el sindicato está organizado con los colectivos más debilitados del mundo del traba jo para que no se sientan extramuros de los derechos que somos capaces de conquistar pero hay que el hacerle también esa pelota a la gente yo creo que el sindicalismo no puede correr a un discurso decir sólo lo que se quiere oír estamos dispuestos a dar un salto no organizativo a vincular mucho más nuestras propuestas a la realidad el precario es precarios y de las precarias pero la gente tiene que entender que sin organización es imposible cambiar la correlación de fuerzas que a lo largo de la crisis se ha llevado por delante una parte de los derechos de una parte no menor de las trabajadoras de este país un mundo industrial

Voz 1727 19:05 dado masculino cuando Unai Sordo que es un líder sindical y joven si me lo permite plantea en en los ambientes propios del sindicalismo clásico que por ejemplo hay que revisarlos complementos que es donde empieza la brecha o donde se sustancia la brecha salarial de género que que qué respuesta encuentra porque claro conseguir con seguir un reparto más justo es en muchas ocasiones a base de que alguien renunciar algo

Voz 6 19:35 sí pero yo creo que no hay que perder un poco la perspectiva es decir nosotros lo dijimos sea malo dijimos de mano es decir no sólo ha tenido que preguntar nadie la brecha salarial España tiene dos grandes explicaciones una la feminización de la contratación a tiempo parcial el setenta y tres por ciento de la contratación a tiempo parcial en España es ocupada por mujeres y esto determina salarios más bajos y dos en los complementos salariales en España hay una diferencia del cuarenta y cuatro por ciento tiene que ver también con él todo el techo de cristal le tiene también también con cómo se promociona se deja de promocionar en las en las empresas pero el tema de los complementos no sólo tiene que ver con cómo se componen los complementos sino por qué las mujeres en general tienen carreras laborales mucho más discontinuas y este no es un problema de complementos salariales este es un plan de que no hay una dotación son suficiente en España de Servicios Públicos de servicios de atención a la dependencia atención a la infancia que evite que los periodos de maternidad se acaben convirtiendo en auténticos va dianas de la trayectoria laboral de las mujeres que acaba influyendo en sus trayectorias profesionales en sus antigüedades en sus capacidades de promoción sus capacidades de adaptación a los cambios que pueden darse en las empresas claro hay que ver todo el conjunto no evidentemente muchos de los viejos complementos por ejemplo ligado a la a la antigüedad por decir algo hay que irlo sustituyendo por otro tipo de complementos pero porque aquí no sólo es una cuestión de hombre mujer es una cuestión de empresario trabajadoras trabajadores no se pueden eliminar esos complementos que sólo una parte de los al

Voz 1727 21:02 el sustituirlos por otros no vaya a ser

Voz 6 21:04 algún listo o incluso alguna lista de edad que bueno como hay que eliminar según con qué de complementos que tienen un sesgo de género lo que hay que hacer es eliminarlos y por tanto bajar los salarios Ícaro esa no puede ser la conclusión de sesgo de género que en efecto tiene los complementos salariales que existen en España pero ya digo tienen mucho más que ver también con el techo de cristal que con que propiamente sean complementos de discriminen discriminatorios no lo son sólo que tienen algunos sesgos de género porque interactúan con otros déficit que hay en España fue ante los servicios públicos

Voz 1727 21:33 le preguntaba también porque es verdad que hay un componente de regulación legislación de negociación colectiva componente muy importante para acabar con la con la brecha salarial de género pero también tiene que ver con los comportamientos con la cultura están contando en contacto con un mundo que ha sido muy masculino efectivamente no para que hay que introducir políticas de género es absolutamente nuevo a Le preguntamos mucho a los empresarios le preguntamos mucho a los colegas pero tenía curiosidad por saber cómo se sume el mundo sindical

Voz 6 22:05 no no no no está nuevo porque de hecho el nuestra secretarías de mujeres que en su día fueron pioneras estética negro

Voz 1727 22:10 nuevo quiere decir que yo creo que han impulsado mucho

Voz 6 22:12 esto y las mujeres han ocupado un espacio clarísimo las organizaciones sindicales no por tanto nuestra organización sindical a menos eh lo han ocupado de forma natural a través de la de las cuotas y en este momento creo que funcionan vamos de una forma alejada a lo que podría entenderse como un funcionamiento en clave de lobby sino que sea transversal izado mucho la visión de las mujeres dentro del sindicato pero es verdad que la el trabajo retribuido en España eran mayoritariamente muy masculino y esto tenía un reflejo las organizaciones representativas que éramos los sindicatos no pero yo creo que eso está en un proceso de transformación muy importantes las propuestas del sindicato en ese terreno datan

Voz 1727 22:48 a nosotros hemos dicho de general los oyentes nos dicen esto bueno pues en particular

Voz 27 22:53 esto otro pregunta para una y sordo no se siente usted frustrado de ves que no son capaces de movilizar a la gente que han ido perdiendo afiliados porque su eficacia es escasa no digo la de usted digo la de los sindicatos porque no está derogada la red la ley para la reforma laboral que muchos de sus artículos contraviene otras leyes esto nos pregunta

Voz 6 23:21 sí es cierto que los sindicatos hemos perdido algo de afiliación pero Comisiones Obreras sigue teniendo un millón de personas afiliadas que es más que el conjunto por ejemplo de partidos políticos que existe en España hay que CCOO es el sindicato más representativo de este país porque no sólo nos medimos en términos de afiliación sino de representación porque que la gente no vota en las elecciones sindicales y en la crisis ya dos periodos de elecciones sindicales que han ratificado esa mayoría dicho esto no se trata de venir aquí a echarse loas Se trata de entender los cambios que se han dado la sociedad española por qué ahora mismo la gente se moviliza si en torno a los sindicatos es decir las huelgas generales últimas que los sindicatos son movilizaciones masivas yo reemplazaría a la gente a que busque las fotos de las huelgas de dos mil doce porque recordaría mucho algunas manifestaciones que hemos visto no hace mucho tiempo que no sé porque estas fotos de año dos mil doce han desaparecido del imaginario colectivo que las busque que están en

Voz 1727 24:17 porque la memoria es cada vez más cortar la memoria

Voz 6 24:19 es muy frágil no pero dicho esto nosotros somos conscientes de que venga la gente se relaciona de formas múltiples en la sociedad española que el mundo del trabajo ya no es el elemento central sobre el que pivota el reconocimiento colectivo de la gente en España es uno más importando el sindicato sabe que tiene que dialogar con nuevas formas de expresión de la movilización social en España una cosa es dialogar y otra cosa es andar corriendo detrás del trono del Trending Topic década mandé vamos al gato creo que tampoco está para eso perdón no hemos podido derogar la reforma laboral simple y llanamente porque no hemos encontrado la correlación de fuerzas suficiente en un país como España que ha sido cuasi intervenido para un proceso de devaluación interna casado en España hay prácticamente en toda Europa de la Reforma Laboral juega un papel importantísimo pero no renunciamos a modificar la reforma laboral

Voz 1727 25:07 enseguida una de las herencias de esa reforma laboral una herencia en realidad de la estructura laboral española porque la temporalidad no salgo de hoy ni de ayer ni de hace cinco años en nuestro país enseguida entramos en lo concreto porque tiene comisiones una interesantísima propuesta en esa dirección pero tendremos una información de última hora la Guardia Civil está registrando el Palau de la Generalitat y la sede de Omnium Cultural buscando documentación sobre el uno de octubre supuestas pruebas nos dicen de malversación de caudales públicos han apuntado bon día

Voz 28 25:39 buen día Pepa pues así es la Guardia Civil confirma que está haciendo registrarse dos puntos muy concretos hacia la sede de la entidad cultural en el despacho de Antonio Angulo insiste el secretario de difusión en Atención Ciudadana de la Generalitat que haga el poder de la que depende emular asegura además que también la Guardia Civil está registrando Orson y sirvió particular es una nueva operación de la Guardia Civil dirigida por el Juzgado número trece de Barcelona y en este caso como decías busca el rastro del dinero destinado supuestamente a la publicidad y difusión del uno de octubre para averiguar quién dinero salió de las arcas públicas

Voz 1727 26:14 son las nueve y veintiséis las ocho y veintiséis en Canarias

Voz 6 31:38 pues es una gran pregunta porque lleva viendo tasas de empleo temporal prácticamente los últimos treinta años muy suyas hizo una apuesta política por la temporalidad como una forma de inserción laboral yo creo que esto ha sido un error mayúsculo cuando la economía va bien cuando la economía va regular cuando la economía va mal ya tiene las tasas de temporalidad más altas de Europa y esto hay que romper los tú no puedes

Voz 1727 31:58 aquí no está solo vinculado al empleo de sectores estacionales como el turismo que tienen mucho peso en nuestra economía

Voz 6 32:04 no porque cuando desagregados los datos industriales también estamos aproximando entre ocho nueve puntos por encima de la media europea en tasas de temporalidad esto en mi opinión tiene que ver con una legislación y unos incentivos que han impulsado esta forma de contratar y que han creado toda una cultura empresarial según la cual las empresas contratan unos colchones de personas e temporales que rotan por los puestos de trabajo y cuando las empresas tienen algún problema económico de demanda lo que sea lo que hacen es soltar el lastre de los temporales de las temporales la temporalidad tiene sesgos afecta mucho más a las personas jóvenes afecta un poco más a las mujeres y por tanto lo que estamos trabajando es una propuesta que vaya al centro al núcleo del problema y aparte de la persecución del fraude a parte de desincentivar la contratación de temporal busque otras formas para que las empresas cuando tienen algún tipo de problema el despido sea el último recurso y la temporalidad disminuya radicalmente no

Voz 1727 32:57 no puede seguir esta entrevista también en Cadena Ser punto com a través de extremen pues vamos con esa propuesta cómo hacer posible que una empresa tenga la tranquilidad de que si llegan malos tiempos porque llegan cíclicamente va a poder ajustar su plantilla sin que eso convierta a al mercado laboral español en una especie de carrusel donde dentro de un rato y sales al día siguiente

Voz 6 33:17 pues yo creo que se trata de para conseguir que en España no se incentive el contrato temporal y el despido libre que hoy en día existe no gratis pero sí libre se pongan cotos al fraude en la contratación y se persiga ese tipo

Voz 37 33:30 de de prácticas pero cuando en la SER

Voz 6 33:33 presas hay algún tipo de problema se puedan adoptar medidas lo que llamamos de flexibilidad interna por ejemplo sobre el volumen de jornada laboral que sea apoyada por un marco legal distinto y que pueda ser apoyado por ejemplo por algún tipo de recurso público hablo por ejemplo del modelo de que las reducciones de jornada para para evitar despidos cuente con una presta son social que haga que lo que disminuye el salario sea compensado mediante una prestación es decir que si se reduce un cuarenta por ciento la jornada porque resulta que no hay trabajo en vez de echar a los temporales y reducir se se reducía a esa jornada

Voz 37 34:06 pero una parte de esa pérdida de salario se eh

Voz 6 34:11 compensara con algún tipo de prestación el trabajador si finalmente hay despidos luego recupere su prestación de desempleo

Voz 1727 34:18 habérselo dice sí sí lo estoy entendiendo bien una empresa tiene dificultades idea ahora mismo me sobra plantilla en lugar de echar a los temporales reduce su jornada laboral

Voz 6 34:29 negocia con los referentes a los trabajadores de la plantilla para por ejemplo acomodar las jornadas efectos reducir

Voz 1727 34:35 es despedirlos sin despedirlo se reduce por tanto también esa el salario de una manera proporcional lo que se pierde salario se compensa con una prestación pública y para eso hace falta incrementar los presupuestos públicos

Voz 6 34:49 bueno esto habría que hacer una cuantificación porque muchos de esos trabajadores extranjeros que salgan a la calle cobran una prestación de desempleo con lo cual también hay un consumo de recursos públicos es decir es reordenar el SIS

Voz 37 35:00 te

Voz 6 35:01 Illes Chery si es llegado el caso hay que introducir más recursos públicos se introducen porque creo que vale la pena introducirlos porque la temporalidad tiene causas no se atiene a consecuencias fatales sobre la gente joven sobre las mujeres sobre las personas que pierden el empleo y entran a trabajar con cuarenta y tantos cincuenta cincuenta y tantos años ya siempre están rotando por empleo temporal es decir que proyecto de vida se puede hacer con empleo temporal de forma permanente como se puede permite Pierce pretil

Voz 37 35:29 a la gente que se califique

Voz 6 35:31 de forma permanente que se adapte a los cambios tecnológicos con un treinta por ciento de temporalidad ya que es una necesidad no sólo de la gente a la que representamos qué es lo que nos motiva sino de la economía española

Voz 1727 35:41 el temporal en lugar de parar el desempleo se paga la compensación pero se mantiene esa persona vinculada a la empresa

Voz 0591 35:47 Esther no quería que nos explicaban poquito más esta medida porque si no recuerdo mal en la reforma laboral que aprobó la el Partido Popular ya contemplaba la posibilidad que era una decisión del empresario reducir las jornadas laborales de los trabajadores y reducir en la misma proporción el salario que decir que la única novedad sería la prestación que recibiría el trabajador sino entendido mal y luego llevamos tantos años hablando de la temporalidad de esa dualidad en el mercado laboral que yo me pregunto si esta revisión no está reordenación del marco es posible con él

Voz 1727 36:20 actúa la actual legislación que tenemos es decir

Voz 0591 36:23 sería necesario volver a la situación anterior a la reforma laboral o aprobar esa de la derogación de la que llevaba hablando en el Parlamento meses todavía no se ha conseguido

Voz 6 36:34 de nosotras y nosotros hemos dicho nosotros queremos derogar las reformas laborales las dos últimas particularmente la dos mil doce pero la cuestión no es tanto volver al modelo laboral de España del año dos mil nueve porque no era modelo perfecto ni mucho menos en el dos mil nueve en el dos mil siete antes de la crisis estamos por encima del treinta por ciento al temporalidad como reconstruir un marco de relaciones laborales distinto en España para adaptarlo al futuro no se trata de volver a lo que había en los dos mil Se trata de rehacer el marco laboral que tenía déficits muy importantes en España la reforma laboral aunque sí decía que perseguía a esto de buscar escenarios de flexibilidad interna que eso no es lo que hizo fue dar todo el poder al empresariado para hacer de las condiciones de trabajo para hacer dicho en plata de su capa un sayo para poder reducir los salarios reducir las jornadas despedir pero además se incentivó el despido porque hay al modificar la abaratar el despido cuando tú tocas todos los palos la empresa en España lo que hace es seguir por su vieja inercia y esto que estamos diciendo caro habría que hacerlo a condición de perseguir de verdad la utilización sistemática la contratación temporal hay que perseguir el fraude en la contratación temporal hay que encarecer mucho la contratación temporal hay que desincentivar la contratación temporal que está muy incentivada por qué hubo una apuesta política en su día incentivar formas alternativas de funcionamiento en las empresas esto alguien puede pensar esto no valen la empresa Media española que es muy pequeñita que no puede hacer esto es verdad hay que buscar otras otras pautas también no

Voz 38 38:02 proponen crear un fondo de garantía de estabilidad en el empleo para financiar suspensiones temporales o reducción de

Voz 1727 38:07 drama en empresas de menos de cincuenta trabajadores eso

Voz 38 38:10 tener un impacto tremendo en España claro porque somos

Voz 6 38:12 conscientes de cómo es el mercado laboral desde como la empresa tipo en la Españas que el noventa y tantos por ciento de las empleo en España son pymes micropymes dado también que hay muchos autónomos incluidos pero la empresa de cierto tamaño en España es minoritaria aunque emplea a bastante más gente no entonces hay que buscar fórmulas no no vale una medida única para todos pero yo creo que la cuestión de fondo es cambiar las pautas de cómo ha funcionado la contratación en las empresas porque han dejado fuera a mucha gente del empleo estable y esta gente que antes vinculada a veintitantos años noveno es que esto ya está en medias de edad muy superiores no es una patología del mundo del trabajo en España está temporalidad sistemática

Voz 0587 38:53 yo quería preguntarle por las pensiones porque me parece que es el tema central que hay en este momento en España

Voz 1727 38:59 vamos a llegar a las pensiones perdón el resto quiero aclarar muy bien cuál es la propuesta de de de comisiones para acabar efectivamente si el empleo estable y de calidad puede garantizar las pensiones

Voz 39 39:10 aunque con alguna duda enseguida Ernesto usted la palabra áreas no que usted mismo ha reconocido que que hay una hay un

Voz 0591 39:18 una parte muy importante la temporalidad que afecta fundamentalmente a las mujeres que como consecuencia la reforma laboral y de la crisis económica han sido las más castigadas en el mercado laboral alguna propuesta concreta para mujeres porque hemos tenido algunas mujeres la sensación de que los sindicatos en la última movilización del ocho m los sindicatos tradicionales han estado bastante desaparecidos y me preguntaba yo esos días que si de alguna forma en este país habíamos superado el bipartidismo también empezábamos a superar ese Busi bis sindicalismo que hemos vivido en los últimos cuarenta años

Voz 6 39:52 bueno eso no lo hizo en las elecciones sindicales que siguen ratificando la mayoría ha de Comisiones Obreras y desde luego mucho más mayoría de CCOO y UGT yo no comparto que el sindicato haya estado desaparecido del ocho de marzo el sindicato ha formado parte del movimiento feminista desde el inicio el movimiento feminista hemos compartido las reivindicaciones que se planteaban en el ocho de marzo hemos convocado un paro parcial de dos horas que hombre lo voy a decir que si una huelga general al uso pero que ha tenido un seguimiento cualitativamente muy importante eh sinceramente ha sido el único paro que ha tenido un seguimiento de una mediana importancia y creo de verdad que las reivindicaciones feministas son perfectamente compatibles con lo que está planteando el sindicalismo lo que está plantando Comisiones Obreras

Voz 1727 40:35 pero pero nuestro apuestas concretas para para el empleo

Voz 0591 40:38 lo femenino y que no y que no se castigue

Voz 6 40:41 ahora toca ahora lo que toca es es tsunami social que ha sido el ocho de marzo hay que llevarlo a medidas que seamos capaces la temporalidad afecta un poquito más a las mujeres pero no mucho más el gran problema es la temporada el tiempo parcial

Voz 1 40:54 la diarios sistemática

Voz 6 40:55 no deseado en España que esto es muy importante conocer lo bueno pero así compatibilizan vida laboral y vida a personal no es que no es deseado en el sesenta y tantos por ciento de los casos hay empresas donde limitan las jornadas semanales contempla veinticinco horas Hinault contratan más horas siempre son empresas con plantillas femeninas porque porque el contrato a tiempo parcial es un contrato tan flexible para el empresario es tan fácil utilizar un tiempo parcial y luego jornadas que se alargan a disposición del empresario que es un incentivo a una mala utilización hay que regular de nuevo el contrato a tiempo parcial como una medida potentísima para romper ese sesgo esa discriminación de género que existe en el mundo el trabajo pero hay muchos más quedaría un programa

Voz 1727 41:35 su última pregunta sobre temporalidad que vamos a las pensiones Ernesto

Voz 0789 41:39 Javier si mono yo quiero insistir un poco en lo que ha dicho este sí si estamos viviendo no el final pero sí una gran crisis de la vieja política yo creo que empezamos mucho antes a vivir la crisis del viejo sindicalismo que ese viejo sindicalismo un poco institucionalizado como leve la gente como leve institucionalizado el leve

Voz 6 41:59 con una falta de credibilidad importante hombre yo creo que sería un error confundir un logro histórico de momento sindical que es tener una participación

Voz 37 42:09 en la en lo institucional me lo voy a decir el cante

Voz 6 42:13 yo a nivel personal a mí no se me ha perdido nada en La Moncloa pero en la Moncloa se definen o los consejos de ministros se deciden muchas de las cuestiones a la gente que afectan a la gente a la que el sindicato representa

Voz 7 42:27 buenas

Voz 6 42:28 el sindicato tiene que tener las patas metidas en el carril en el barro en la absoluta pero para poder ser un interlocutor de los gobiernos de las administraciones y el presidente del Gobierno no podemos caer en confundir nuestro papel institucional con la institucionalización de los sindicatos sí se ha dado esa imagen seguramente algo hemos hecho mal seguramente algo hemos hecho mal pero es un logro histórico del movimiento sindical dicho eso yo soy de las personas convencidas de que el sindicato ahora mismo el gran reto lo que tiene es abrirse representar organizar a colectivos que se sienten fuera de las normas habituales del mundo el trabajo no creo que ahí se va a recomponer ese elemento de legitimación de los sindicatos que soy consciente que se ha debilitado la crisis porque ojo todo el aparato institucional o todo el mejor dicho todo el aparato de representatividad de mediación social se ha deteriorado en España hay en toda Europa a lo largo de la crisis es un reto

Voz 1727 43:21 todos los intermediarios también los periodistas los intermediarios Ernesto caer las pensiones

Voz 37 43:28 muy interpretación

Voz 0587 43:30 si ayer Mariano Rajoy ha sido mientras yo sea presidente no se dan las tensiones cosa que ocurrió en el Gobierno de Zapatero el extremas circunstancias de prisión del Eurogrupo y de la Comisión Europea pero mientras yo sea presidente las pensiones seguirán de paralizando se ese es el mensaje de ayer usted como decía Pepa es joven hace veintitrés años hubo la primera huelga una de las primeras huelgas por la reforma de las pensiones de un proyecto el Gobierno socialista que había sacado adelante ministro de Trabajo Simon Joaquín Almunia en el Congreso sea habla de jubilación el período de diez a quince años hice tomaban los últimos ocho años se ampliaba para calcular la base entonces hice una huelga Comisiones Obreras vuelve a Marcelino Camacho estuvo a la cabeza fue usted debía tener doce años en el ochenta y cinco y trece años no no todavía no los había cumplido porque usted compre en septiembre en octubre en octubre fue junio estoy exacto los doce años entonces yo lo que quiero preguntarle los y entre los pensionistas en estos momentos están diciendo realmente La Vanguardia la denuncia de la política de devaluación salarial de ajuste del Gobierno de Rajoy este ajuste fundamental pensiones y salarios

Voz 37 44:58 vais a convocar una huelga general vais a trabajar por lo que nosotros vamos a descartar ningún ningún escenario pero no

Voz 6 45:05 dos creemos que estamos en el momento en el que hay que canalizar una protesta social que bailen crescendo porque las pensiones e insertan como bien dices en un momento en el que creciendo macro económicamente no se está repartiendo la riqueza que se crea en nuestra opinión esto está pasando porque en un momento de crecimiento estamos trabajando con las reformas que se hicieron en España para un periodo de evaluación de caída salarial de devaluación interna del país por tanto hay que modificar esas reformas en pensiones lo que hay que hacer es mejorar los ingresos del sistema que sepuede para estos muy importante crear empleo empleo mejor pagado pero se pueden tomar otras medidas la derogar o modificar la reforma del año dos mil trece que es la que va a hacer que caigan las pensiones no sólo actuales sino las futuras

Voz 1727 45:51 con esas medidas enseguida con la respuesta de nuevo a esa pregunta ha dado Barnes toca sí descarta una huelga Si esta es nuestra red

Voz 37 46:02 es que no te das cuenta

