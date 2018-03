Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias la Guardia Civil está registrando un despacho en el Palau de la Generalitat y también la sede de Omnium Cultural en Barcelona el juez investiga la gestión el posible uso de dinero público en el referéndum ilegal del uno de octubre en la sede de Omnium está Aitor Álvarez al día

Voz 3 00:28 bon día Pepa pues ahora mismo según fuentes de la entidad independentista la Guardia Civil tiene retenidos a siete trabajadores de Omnium ya miembros de la dirección de la entidad según esas mismas fuentes los agentes policiales están interviniendo los emails corporativos de los trabajadores y cambiando las contraseñas estamos ahora mismo frente FEM frente a esa sede de Omnium como decías y los coches que pasan por delante pues tocan el claxon en señal de protesta porque se han ido enterando por la radio de lo que está ocurriendo además de esta entrada y registro la Guardia Civil lo ha hecho lo mismo en el domicilio particular y también el despacho del secretario de difusión y Atención Ciudadana Antoni Moulins en el Palau de la Generalitat por el dinero gastado en publicidad para el uno de octubre

Voz 2 01:07 el Congreso de los Diputados decide esta mañana si sigue adelante con la derogación de la prisión permanente revisable Antonio Martín buenos días las pruebas se van a debatir las enmiendas contra ese proceso para derogar la que han presentado el Partido Popular y Ciudadanos el PSOE ha pedido antes de empezar que un debate sobre argumentos jurídicos no dirigido por las emociones después de las muertes violentas de Diana Quer o de Gabriel Cruz vamos al Congreso informa Adrián Prado

Voz 0019 01:30 es sin duda el punto del pleno que más expectación levanta hoy ahora mismo en la Cámara se debate una enmienda del PP el último intento del grupo popular de mantener la reforma de la justicia universal que hizo el Gobierno Esquerra Republicana quiere derogar durante el debate se ha colado la situación de la política catalana María Jesús Moro PP Joan Tardá Esquerra

Voz 4 01:47 para que los tribunales españoles

Voz 5 01:50 pueden cual Quijote del siglo XXI cuando ese otro lado defienden que los suyos queden al margen de las normas

Voz 6 01:57 no nos parece que esto es un regalo

Voz 1046 02:00 sionismo intelectual

Voz 6 02:02 y un infantilismo político que no nos merecemos

Voz 0019 02:06 uno a uno los grupos de la oposición están confirmando sus posturas iniciales ahora está en el turno de la Palabra Gregorio Cámara del PSOE

Voz 2 02:13 una es sordo en la SER el secretario general de Comisiones Obreras apuesta por una mejora del empleo para poder consolidar las pensiones y no descarta movilizaciones sino suben nosotros vamos a descartar ningún ningún escenario pero nosotros

Voz 7 02:24 creemos que estamos en el momento en el que hay que canalizar una protesta social que bailen crescendo en pensiones lo que hay que hacer es mejorar los ingresos del sistema que sepuede para esto es muy importante crear empleo y empleo mejor pagado derogar o modificar la reforma del año dos mil trece que es la que va a hacer que caigan las pensiones no sólo actuales sino

Voz 2 02:43 el futuro y dos personas han muerto otras tres han resultado heridas en un accidente con varios vehículos implicados en nueva cartilla en Córdoba además ha cortado la A42 a la altura de Illescas por una colisión entre un autobús cuatro coches y una furgoneta se desconoce todavía el número de afectados por este último accidente diez y tres tiempo ya para el información de su comunicado es un Madrid en Madrid la Policía investiga un nuevo intento de secuestrar una niña de once años a la salida de un colegio de la capital el barrio de Salamanca Sara selva

Voz 1491 03:11 ocurrió ayer por la tarde cuando la menor salía del centro y se dirigía a un polideportivo municipal cercano según la denuncia un hombre la agarró con fuerza intentó meterla dentro de un coche blanco la policía analiza este caso junto a otros cuatro conatos de secuestro a menores en Madrid dos de ellos en el entorno también de colegios en Las Rozas y Pinto y otros dos uno en una estación de autobuses también en Las Rozas y el otro en un centro comercial de Arroyomolinos aunque en este último caso los hechos sucedieron en diciembre y la policía analiza la veracidad de la denuncia la Delegación del Gobierno ha pedido la policía ya la Guardia Civil que intensifiquen la vigilancia en las entradas salidas de los centros educativos al mismo tiempo que pide tranquilidad a las familias

Voz 8 03:44 la Guardia Civil ha detenido a ocho personas que formaban parte de un

Voz 2 03:46 grupo delictivo especializado en el robo de maquinaria de obra aprovechaban los fines de semana con las obras paradas para cometer los delitos

Voz 0089 03:55 las en esta operación conjunta de la Guardia Civil y de la policía municipal madrileña esta organización criminal desmantelada se dedicaba a robar maquinaria de obra que estaba parada en los tajos durante los fines de semana esa maquinaria era luego desmontada vendida en piezas en el mercado negro marroquí con destino a otros países africanos de hecho las piezas serán perfectamente en baladas para realizar ese viaje al otro lado del Estrecho se han recuperado numerosas maquinarias de obra y casi cuarenta mil euros en efectivo

cercanías se ha solucionado la avería entre las estaciones de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz que se ha producido esta mañana aunque sigue suspendido el servicio entre Pinar de las Rozas y Chamartín por otra avería en este caso en la catenaria afecta a todas las líneas de Cercanías en las carreteras empieza a normalizar el tráfico en la A42 entrada en Madrid tras un accidente en Illescas ha habido otro accidente en la A dos en San Fernando de Henares que está provocando algo de atasco y uno más en la M seiscientos siete en Tres Cantos dirección capital con unos cinco kilómetros de retenciones hoy han abierto Valdesquí Navacerrada cinco grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1995 05:24 no sé cómo lo hemos conseguido pero los españoles somos vuelto rebeldes inconformistas a la vez ver anciano reclamando futuro en las calles es como pedir a gritos silencio concentrados en todo caso importante ese cerca la conquista de líneas aunque recuerden que esta semana jugamos una bola extra el sábado con una gran manifestación convocada en decenas de ciudades de todo el país como no relacionar el hecho de que Rajoy hablara de pensiones en mismo día en que falleció nombre que afirmaba que si la raza humana quiere sobrevivir debe conquistar nuevos planetas gracias otros que por el momento lo de las pensiones no implica la conquista del espacio aunque sí del tiempo en fin Rajoy sabe bien lo que son los agujeros negros ayer mismo otro empresario declaró haber pagado mítines populares a cambio de adjudicaciones públicas pero no sólo auditivas

Voz 1995 06:40 que con la que tenemos encima esas cosas no son importantes pero debemos recordar una vez más que ser honrado no conduce a nada que aprecie los demás

Voz 11 06:49 por su parte Zahra gana más de tres mil millones en un año mientras Mas pretende implementar esos tiendas máquinas de realidad aumentada para hacer más eficientes nuestras compras realidad aumentada eso es lo que son sus beneficios saben si se trata de garantizar las pensiones yo mismo España debería incluir el logo de Zara en la bandera e imitar el modelo económico de Inditex verán ustedes qué risa cuando alcohol

Voz 1995 07:13 vamos a Marta Sánchez que debe incluir Pull and Bear

Voz 1046 07:15 en la letra del himno en fin escuchan hoy por hoy

Voz 12 07:29 en invierno es llegaron dos Ray Rice

Voz 1995 07:33 Pérez jueves así que necesitamos hoy y mañana me da igual

Voz 1046 07:37 pero hoy necesitamos cinco motivos para seguir viviendo vamos el motivo número cinco

Voz 13 07:41 por qué hoy el jueves y eso significa una cosa

Voz 14 07:44 a preparar kleenex preparar tiras y psicólogos clero es psicólogo

Voz 13 07:48 porque por mucho que les pese a algunos hoy Comet Santander nos volverá a demostrar que España

Voz 10 07:57 país maravilloso sólo que todavía

Voz 13 08:00 claro a motivos número cuatro por qué si eres de los nacidos en los años ochenta y crees que cuando llegue el momento de jubilar te podrás decirle

Voz 15 08:08 eh

Voz 13 08:11 no es igual es que te gustan mucho la ciencia ficción hoy hablamos contener jóvenes pensionistas del pub

Voz 10 08:16 Duro Carl Sagan número tres

Voz 4 08:24 complete la siguiente frase todos los ex tesoreros del Partido Popular

Voz 13 08:32 será en la entrevista manipulada por John de arena muy manipulada motivo número dos por qué las autoridades sanitarias y esta señora advierten que coma tenía un Emmy Jerez pechó usted la rosca siguió hoy hablamos de Ros Carla pero todos vamos a repasar las cinco maneras posibles de que se acabe el mundo que predijo Stephen fijo

Voz 8 08:50 Kim Jog a nivel personal Tom no creo en el fin del personalmente pues sí pero el polen entre los cinco alternativo podemos elegir favorito

Voz 13 08:59 la gente de motivo número uno porque esto es lo que opina Montoro de la subida de lo que han subido las pensiones San Gil estuvo Antón sin concretamente un montón de que ya está aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 10 09:16 pitido era aún de censura osea tiene una tal es la de que cada uno que creyera cosa que no venir

Voz 1046 09:45 dos a tu familia es más creíble que parecen más reales

Voz 10 09:48 sí pero de ahí a que los rosas crean que lo que pasa con lo de Salisbury esto lo tenía que investiga al ser JONS pues hay un hay tres tres

Voz 8 09:56 no sabes tú que popular es el Rusia hay grandes películas pero el Basque del ruso existe hay clubs deshielo con Say el obviamente el embajadora

Voz 16 10:05 Naciones Unidas bares sin Neven sin es uno de ellos porque él aprovechando ese momento hay hablando de esto de escándalo del espía envenenado Inglaterra dice no tiene nada que ver la los británicos y copiaron la policía son como el inspector lastrada no sé qué buen nombre pero torpe no dice por por ellos porque no hay un señaló Holmes para dejar claro que es de es una movidos por patrio británicos de publicidad

Voz 1995 10:34 no sé si el secretario permanente de las Naciones Unidas ruso utilice legalidad de embajador en el Comité Permanente de Naciones Unidas utilice la idea deshielo Honey Net como necesario en la investigación de un exespía envenenado no sé si me tranquilizan no

Voz 8 10:50 los tampoco Pérez deja claro que este personaje nuca con gases adiós esta

Voz 10 10:55 como como como otros inmortal porque esa y otras noticias en el resumen de tocarle en la que pueden acceder y pueden suscribirse sin quieren pero mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 19 12:12 conectan gol Hoy por hoy

Voz 20 12:14 hoy a través de Instagram

Voz 1390 12:31 buscaremos enseguida los últimos datos sin los situación

Voz 1995 15:53 casas de apuestas donde apuesta puesto a los que pues es que me gusta mucho esa expresión donde apuesta los oigo yo tengo semana eh pues prevalente pocos el donde apuestan los que apuestan se jugarían su dinero a favor de la tesis de que España es un país maravilloso porque claro semana semana tenemos muchas evidencias que contradice en esa teoría en cualquier caso tenemos con nosotros a alguien que sin pestañear ese decir se proclama coach de España aquí afirma que España asume país maravilloso Javier Gómez Santander

Voz 1 16:39 buenos días Toni como estos que estoy bien

Voz 1046 16:42 no estoy bien estoy pensando en esto habéis tenido una diferencia como digo Qods por cobró lo Panizo titular pero si prefieres llamarme el entrenador o el míster Mister España de caso

Voz 1995 16:52 Míster España del baranda español tú no percibes un descontento que empieza de nuevo las calles después el susto que nos metieron con con la crisis tú no percibe en cierto descontento más Jerez porque afirmar una vez más por cuarta o quinta no me acuerdo que España es un país maravilloso qué fue lo mejor de la crisis de todos esos años

Voz 1046 17:13 la movilización el descontento la

Voz 1995 17:16 España es un país maravilloso atómica lo mires por donde lo mires bueno en que premisa Bashar de esta semana para convencer a este país que nos escucha de que de que estamos en una nación maravillosa

Voz 1046 17:28 es verdad que los apóstoles del pesimismo tenéis Isabel la realidad de

Voz 9 17:32 de otra manera pero

Voz 1046 17:33 esta semana podemos decir lo según vuestro punto de vista que tenemos políticos chulos por ejemplo los chulos eso es negativo si lo queremos ver desde el punto de vista de que España es maravillosa este país se crece ante la adversidad entorno

Voz 10 17:49 por Bravo chulería vamos a chulería pero bueno no es que vamos a demostrarle llevamos de maravilla

Voz 1046 17:56 en tenemos las pensiones no me estamos viendo las extrema no las mismas que no lo estoy las tendremos ese están en su cultivo ahora mismo las pensiones bueno Rajoy ayer más o menos ya eludió el problema pero la clave de un político chulo vamos a decirlo es decir ante un problema que no existe el problema y Fátima Báñez nos dio el otro día una lección maravillosa

Voz 14 18:16 esto porque fíjese lo he dicho ya en diables es un modelo bueno que incluso nos están teniendo copiar países tan importante en este momento en el mundo como China

Voz 1046 18:27 a ver si se está cumpliendo en China lo copia todo lo mismo te copia un bolso de Louis Bouton que dejó ella quizá China no tengan nuestro problema demográfico

Voz 10 18:37 ahí no les pillamos pero bueno vamos a hablar de todas maneras no nos están copiando los graves problemas que atraviesa uno nuestro propio

Voz 1046 18:44 es lo que lo bueno lo bueno lo bueno la chulería todavía no nos la han copiado que otra forma de enfrentarse a los problemas cuál es nuestro mayor problema histórico una pista

Voz 1 19:01 no son los juegos arcade

Voz 10 19:02 pero no hombre podría ser pero no creo que sea

Voz 1 19:05 esta sonando el doble juego de las burbujas más va a las a las brujas

Voz 1046 19:11 España tiene un problema con la burbuja y sobre todo lo tuvo con una la burbuja inmobiliaria ese agujero en el que no íbamos a volver a caer pero seremos el único animal que tropieza dos veces en el mismo ladrillo Toni hay pues mira de esto hablo el otro día Javier Gil aquí con Pepa Bueno se está gestando una burbuja

Voz 25 19:29 es que se articula lo que estamos viviendo una vez más una burbuja inmobiliaria articulada políticamente se trata de fondos de inversión extranjeros que gracias a las condiciones que ha generado el Gobierno vuelven a invertir en vivienda y vuelven a especular conviviendo nuestro país

Voz 1046 19:43 aquí tenemos algunos datos en los últimos tres años la vivienda en alquiler ha subido en Madrid el treinta por ciento el cuarenta y nueve en Barcelona en los últimos cuatro la venta de viviendas ha subido un setenta y siete por ciento bueno pues debemos decir que a lo mejor esta generando algo no estuvo Quito le preguntaron al director general de Vivienda del Ministerio de Fomento Antonio Aguilar

Voz 26 20:04 todo el mundo sabe nosotros vivimos en un mercado de oferta y demanda de lo que se está produciendo en estos momentos es un incremento de la demanda que no está acompañada de ese incremento proporcional que tendría que haber telón falta

Voz 1046 20:19 bueno he dicho así dices bueno a andar no parece preocupante pero vamos al fondo de la situación de pasa

Voz 1 20:27 que avalaron hablar mató ni alarma tenemos algo aquí porque esto para que me estaba durmiendo cuando la sección que ya no solo estaban diciendo cuando se gestó la primera burbuja Rodrigo Rato oferta demanda

Voz 27 20:38 no no lo creo no creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria

Voz 10 20:41 estamos ante una demanda muy fuerte

Voz 1046 20:45 vamos a no es que estemos cayendo en los mismos

Voz 1995 20:47 sino que estamos utilizando los mismos argumentos para lo mismo

Voz 1046 20:49 por qué son argumentos de crecerse ante la adversidad esta es la fase de la negación ya la conocemos de la otra vez cuando alertó el Banco de España incluso se negó

Voz 1 21:00 no hay burbuja inmobiliaria la idea segunda sea leído mal el informe del Banco de España

Voz 10 21:06 otra de las grandes declaraciones históricas de Emilio

Voz 1046 21:09 Pero Botín estaban vendiendo hipotecas que quieren crisis

Voz 10 21:11 quieran pero ya que me quieres hábiles puesto problema como socio es que lo sabéis

Voz 1046 21:16 lo que más me gustó a MIT de toda la burbuja este es un corte en texto que lo dijo el secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga por qué no había burbuja entonces muestra de chulería Nacho ver si me puedes poner un rever a esto que merece la pena

Voz 12 21:29 no hay burbuja mientras que el interior de una burbuja está hueco la vivienda es cemento y ladrillo quería hispana a la fase de la negación de ser burbuja todo claro porque hay ladrillo hay la de lado

Voz 10 21:45 imposible

Voz 1995 21:48 estamos en la fase negación cometer hay más

Voz 1046 21:51 la farsa de negación normalmente la otra vez vino acompañada de la frase la de la fase de la exaltación hoy el director general de Vivienda que dice pues sí que hay que darle un nuevo brío a las hormigoneras

Voz 26 22:01 es necesaria mayor oferta de vivienda lo que no puede ser es que sea ya prácticamente parado la construcción de viviendas en las principales ciudades españolas que sin embargo la demanda siga aumentando

Voz 1046 22:14 claro que tenemos sino los datos en España hay ahora mismo tres millones y medio de viviendas vacías doscientos mil en la Comunidad de Madrid pero hay que hacer es fase de la exaltación y esto también no vivimos Álvarez Cascos cuando era ministro

Voz 28 22:27 lo que no podemos es aspirar a la convergencia en niveles de renta que tengamos las viviendas más baratas de Europa porque sólo así se explica que creciendo tanto el precio de las dan todas

Voz 1046 22:39 es están vendiendo que problema de esto de la chulería hombre Venecia arriba con los problemas la mayor muestra de chulería la dio como no Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados

Voz 10 22:51 diría que se han vendido en España en pocos años tres millones de viviendas es un gran éxito social

Voz 1046 22:57 las hacia las cinco va lo que parece que te teclea las palabras delante

Voz 10 23:01 entonces no el éxito del piso pero si hablamos de chulería

Voz 12 23:11 nosotros Paz eh sí que sí Francis

Voz 1046 23:18 con Granados pegó T de House estar anónimas

Voz 10 23:21 ya ahora pero que no está está

Voz 1046 23:24 la comisión de investigación en el Congreso sobre la posible financiación irregular del PP pero bueno tu vas allí y los tienes que tener cuadrados para ir a esa comisión acaba de salir de la cárcel y que

Voz 12 23:36 Moving a Íñigo Errejón

Voz 1046 23:40 hola buenas

Voz 29 23:42 qué achaca usted su caída en desgracia su caída en desgracia cosas de la política claro y ha contribuido a sus

Voz 12 23:49 señoría he ahí la toma de A

Voz 1995 23:52 llegó a vuelve a lo malo desde pasan muchas cosas cada día

Voz 10 23:57 si no no lo ponemos no podemos poner atención en todas pero

Voz 1995 24:00 qué Íñigo Errejón jamás la pregunta es muy larga porque usted fue estuvo en ese cargo estuvo la ninguna quede cree que debe su cae desde Iker tengo

Voz 10 24:09 me va a contar un beso enorme pero

Voz 1046 24:12 lo malo de pegar un gancho es que dejas a veces la guardia baja

Voz 10 24:15 si Errejón encontró un franco

Voz 29 24:18 es una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la Hacienda Pública falsedad documental cohecho tráfico de influencias

Voz 1995 24:27 cosas de la política no cosas de la justicia

Voz 1046 24:31 hombre bueno si te pones a sigue ticket Mike ha sido así

Voz 10 24:35 a Ghani pone

Voz 1046 24:38 esa cosa del manual del chulo que podría escribir Granados es igual tiene tiempo y a mi me gusta como dijo él Jo ahora no soy imputada no soy diputado perdona escucharse escucharla Fabre mulás que utilizo decirle que yo lamentablemente por

Voz 1995 24:52 por por lo emotivo que sea pues no no estoy bien en la posición que está usted para lo que sea no

Voz 10 25:00 sí porque había un millón de euros en el cuartito de ahí de mi suegro por lo que se hubieran el otro es que me pierde o no lo tenían era altillo González y que se habían dejado allí las de Ikea a recordar el mismo claro que sí

Voz 1046 25:16 pero luego hay otra cosa que me encanta del carácter del chulo Granados tú estás allí en una cosa que sí

Voz 1995 25:20 la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular Si te dicen eso ofende

Voz 30 25:28 es evidente lo que la comisión que este señor diga que él deduce que el bipartito tenía unas cuentas

Voz 1046 25:33 de aquí de que hemos venido a hablar pues de este de de la España de la Comisión recuerda que España se llama comisión de investigación sobre presunta financiación irregular del Partido Popular es que siempre damos así van claro es que esto se podía Jean la obra la historia los gobiernos liberales ya sí pero Bari para terminar pues también lo que tienes que hacer si tú eres chulo es que cuando te metan fuese hambre tú temporadas

Voz 30 26:00 señoría yo no sé he venido aquí a decir sí o no yo respondo o no respondo No me diga usted que tengo la obligación de responder yo no es que me interrumpe todo el rato se por qué pero usted modera o que modera es que no sabía si moderaba usted al presidente

Voz 1995 26:14 a esa debe pasar que cartel cae ese caracter este tipo de citas cuando estás en ambientes turcos necesita cartelito hombre

Voz 1046 26:23 no desvelos que llegan a la ducha dispone en la pastilla en el suelo y ex por detrás ni el rumor del viento y no se acerca nadie

Voz 10 26:31 Javier López Santander gracias por tratar de hacernos creer que España es un país maravilloso sólo que todavía no

Voz 31 26:40 leyendo esto yo he vivido o yo el yo a vivir ahí

Voz 32 27:01 les es mala ancha playa Citic pero me han dicho Mar Negro

Voz 31 27:19 el que todo el que esté

Voz 12 27:32 Toni

Voz 4 28:20 la batalla

Voz 1 28:23 ah

Voz 9 32:59 calar una máquina que que huele

Voz 29 33:03 una sorpresa por favor no lo cuentes nuestra música porque es una empresa por favor ya no no no hablamos entre nosotros nosotros nosotros

Voz 1995 33:14 no tengo más datos bueno fue sólo un gesto duró tan solo un par de segundos pero se convirtió en la imagen más viral en las redes sociales del planeta en una rueda de prensa del presidente chino Xi Jinping y ante una pregunta bastante empalagosa de una periodista en la que se alababa las reformas del país

Voz 10 33:33 sí

Voz 1995 33:37 otra periodista contestó al talante servil de su compañera archivando las cejas dejando los ojos en blanco lo que en España como por Dios por Dios la fuerza de una imagen capaz de explicar más cosas que cien editoriales juntos se evidencian en lo que vimos ayer así que será de verdad que a veces de imagen una imagen vale más que mil palabras lo vamos a colgar en nuestras redes sociales ya sabemos además que ha habido reacciones ese gesto ya ha sido despedida esa periodista

Voz 12 34:09 muy claras su gesto es muy severa nada sutil

Voz 1995 34:14 pero sobre todo esto con dos de las mentes más creativas

Voz 10 34:17 lo haces que hay en nuestro país Toni Segarra muy buenos días buenos días buenos días ahora ahora te escuchamos perfectamente Gonzalo Madrid muy buenos días

Voz 1995 34:28 el esquí se nos olvida un gesto un detalle no sé si estamos acostumbrados Toni aquí da igual donde estemos que hay una cámara grabando y algo que es natural reaccionar a lo que está diciendo alguien se puede convertir en la imagen más vista en el planeta

Voz 10 34:45 eso es cierto que que dicte antillano podemos escapar a esa permanente mirada de Gran Hermano no pero lo bonito de este asunto yo creo que es el descubrimiento de que un gesto tan normal tan cotidiano editada en que hemos ido tantas veces se convierta realmente en el símbolo de algo tan poderoso no al final la la la publicidad la poesía o el cine depende de de ese de ese encuentro de esos pequeños

Voz 12 35:09 no sé cómo llevarlo a los símbolos

Voz 10 35:11 gestos que de de de pronto encapsulado en la cantidad de significado impresionante no eso es lo que ha ocurrido ahora de una manera azarosa pero pero a tu puedes

Voz 1995 35:22 moderar tus palabras tener claro cuáles son aquellos tratar pero la reacción instantánea de gesto eso Gonzalo nada es verdad controles muy complejo

Voz 9 35:34 es de esas cosas que si lo intenta no te sale ya no se puede decir tanto en tampoco es hemos

Voz 1995 35:41 esto vamos a poner en Facebook en Twitter el vídeo para que ustedes lo vean

Voz 9 35:45 Samad es que lo bonito de oro gestos es a mí esas cosas me hacen que viaja muy bien porque son universales el hartazgo desigual en China que en Japón que en Madrid la sonrisa dice lo mismo aquí que en Johannesburgo fíjate que todo es no sé todo es interpretable por tu cultura dato los gestos no viaja muy bien

Voz 1995 36:02 sí es verdad que algunos sondeos

Voz 9 36:04 depende del futuro un poco la esto es Lapan

Voz 29 36:07 en la cara dura cosas esto unos

Voz 9 36:11 sí hay algunos a lo mejor un poquito más locales cero esa sensación lo que hace esta mujer en el vídeo que vais a ver

Voz 8 36:16 cero se cerrarlos ojo ojos pero qué es esto

Voz 1995 36:20 es Gonzalo tiene esa cuando tú ves no estás entendiendo nada de lo que están diciendo está en chino ir ese gesto entiendes perfectamente cuál es la

Voz 9 36:29 ese es el esperando real Juve había

Voz 10 36:31 difícilmente se podría haber explicado mejor el lío en que consiste la censura en China que en ese gestito de nada que no ha trasladado a una situación

Voz 1046 36:41 qué más o menos suponíamos pero de la que no éramos tan

Voz 1995 36:43 si antes no tiene sentido censurar la red tiene sentido tratar de censura el bosque por algún sitio escapa desde hace un poco frustrado con esta porque me gustaría creer que hay un atisbo a la esperanza y qué difícil censura un gesto una sonrisa o una cara de desesperación por el hecho objetivo es que Instagram censura pezones todos lo días que verbo que es el juez moral y decide lo que es bueno y lo malo You Tube censura

Voz 9 37:08 el día el otro día ayer salía que Uber ya no te permite hacer anuncio de grupo monedas tiene una cuota de Mega noventa y ocho por ciento de su monopolio Giovanna decidir lo que podemos hablar de lo que no podemos hablar yo pensaba que que poner cara de no no puedo más ese iba a colar pero no

Voz 8 37:22 no cuela contra la censura

Voz 10 37:24 debido mejor nada es la dice Ana

Voz 8 37:27 dice fin la libertad no es poca cosa que todavía no se dejan hacer

Voz 1995 37:31 pero ese día es como si el hecho

Voz 9 37:34 espectáculo entretenimiento más grande del planeta que más gente ve va con DJ con retraso de cinco segundos para que no se les vuelva a colar un pezón

Voz 10 37:41 yo ya dije bueno Gonzalo es eso es verdad no decir cuando cuando nosotros nos enfrentamos a un problema un cliente más vale que no suponga un problema que nos ponga límite seguimos ponga prisiones dice hacer lo que queráis habla partía yo me siento muy cómodo en ese hacer lo que queráis yo no necesitas Marcos desgranó necesita un encargo no sí no el marco en el que te mueves para entender bien cómo cómo

Voz 9 38:03 es verdad que debe ser llame cayó debe ser divertido censurar los gestos de lo chino en mil cien millones de personaje no generando gesto subiendo las redes no sé si debe haber dos mil millones de personas diciendo éste no seguro que ya hay un algoritmo lo identificaron

Voz 1995 38:17 esto en una cara en el metro a veces estoy ese gesto no se corresponde al Movimiento Revolucionario Popular China bueno esta semana como sabéis estamos hablando mucho de de las personas mayores que están peleando en las calles por su poder adquisitivo en un rato más vamos a hablar con futuros pensionistas

Voz 10 38:32 algunos datos además son como nosotros futuros pecados otra nuestro hermano reunió más jóvenes

Voz 1995 38:37 el futuros a somos todos somos todos pero en este caso es planean que cercano en el año dos mil cincuenta van a ser pesimista que es cuando la OCDE establece que habrá en España setenta y seis personas pensionistas por cada cien que estén trabajando son son datos terrible pero que quiere nosotros ese perfil de un sector de la población que cada vez es más amplio

Voz 12 38:58 y que parece que todavía el ocio en la economía la cultura no está enfocado ovación

Voz 1995 39:05 el grupo de población que cada vez va a ser mal más amplio estamos muy acostumbrados a que por ejemplo desde la publicidad Se trata de captar los intereses de los más jóvenes

Voz 12 39:18 tengo todos los pero todavía no hemos

Voz 1995 39:24 avezado detenido darnos cuenta del increíble poder ya empieza en las calles saberse inquirir poder económico que tiene un sector que en España hora esos son diez millones de personas

Voz 10 39:36 desde luego yo no estoy tan seguro de que no nos estemos dirigiendo a ese segmento de población yo lo que creo es que ese el segmento de población eh se cree distinto a lo que es es decir todos somos millennials al final economías a despejó novedades al señor S de cincuenta y cinco canoso y barbudo sino que un jovenzuelo veinticinco años te sientes llegado con la ropa que ves en los escaparates que es la misma con la que se ha identificado los chavales sigue al final creo que la publicidad y la ahí el consumo on se dirigen a esas a ese segmento ofreciéndole asesoramiento quiere ver

Voz 9 40:12 no yo ahí tengo mis discrepancias vuelven hoy

Voz 1046 40:16 vamos a ver yo creo que en este caso sin sic

Voz 9 40:18 sin que sirva de precedente la publicidad igual de despistada que la sociedad en general no yo creo que ese efecto de vivir más años más retrasar el envejecimiento vivir un año vivir mejor y que no nazcan niños es impacta demografía no cuesta colocarlo en lo que está pasando no hicimos unos cálculo de pensiones para que no murieron setenta y vive no están noventa eso hay que repensar la yo creo que en la milicianos pasa algo parecido yo creo que es que no sabemos hablarles es decir es el primer si hay más cine no hay más sueños que millennials pero yo creo que no sabe muy un hablarles creo que no sabemos muy en hablarle de policía uno porque la policial hacen veinteañeros y creo que no cuesta ponernos en la piel de una persona de setenta creo que nos cuesta hablar de la publicidad porque la publicidad amarilla muy mal con la madurez la publicidad conceptualmente ni tan poquita reflexión un poquito impulso hombre yo quiero creer que según vamos haciéndonos mayores somos más reflexivos somos menos impulsivos no está claro cómo María eso con la sociedad

Voz 1046 41:10 bueno ya lo estamos haciendo algo

Voz 8 41:13 que es muy de verdad sin duda impulsivo sino compulsivo que hagas

Voz 1995 41:18 cosas siempre

Voz 8 41:20 sí hay más difícil de engañar discurso es más difícil engordado tú cuando te miras al

Voz 10 41:25 pero no es un señor de pueda haber otra cosa nos pasa a todos seguí la publicidad refleja eso así despeja el espejo en el que no miramos para para vernos yo yo recuerdo que yo soy un señor muy Calvo recordó que descubrí que era una foto desde arriba porque había decidido que no lo era no lo veía espejo y es verdad que es

Voz 9 41:46 es un discurso complicaron primero hay una cosa que es que por eso decía que estamos igual de perdidos que la sociedad hacerlo mi abuelo no tenía nada que ver con un abuelo de hoy los abuelos de hoy de este país tenían treinta años en la movida no sé cómo explicarlo es que mi abuelo era una persona mayor los abuelos de hoy no son mayores es una generación bajada es una generación formada es una generación moderna es una generación entorno tenemos muy claro

Voz 1046 42:09 con mejor salud esto evidentemente con mejor

Voz 9 42:11 Ehud con no no no no tiene yo joe más que yo quería mi abuelo pero no tiene nada que ver un señor de setenta años yo tengo un abuelo agentes

Voz 1995 42:17 la verdad que las medidas donde ponemos eh para cada una de las ciudades las denominaciones claro hablamos de jóvenes de cuarenta y cinco años Clara me pues con ese cuarenta y cinco años y todos tenemos asumido que los cincuenta cuarenta

Voz 10 42:30 el otro día había una noticia maravillosa no sé dónde Eloy supongo que la radio que deseo de todo lo interesante que decía que habían incrementado los divorcios de mayores de setenta años en un dos por ciento

Voz 1995 42:41 a lo mejor

Voz 10 42:42 pero claro empeorar es esa esa realidad se traslade

Voz 9 42:45 el a la ilusión tienes tiempo madurez y poder adquisitivo Javier Ayna ahí a mi tiene y criterio que tiene algo que ver con el divorcio el criterio esa otra conversación también hay una imagen que me parece muy bella sabes eso que de cuando éramos pequeños los abuelos con tatuaje que decía este echaba cuando llegue cuando sea abuelo cómo va eludir ese tatuaje pues ahora hay algunos en Instagram

Voz 12 43:06 es que el mundo cambia mucho y no puede

Voz 1995 43:09 en esta madurez diese criterio que que tiene ese gran público al que se tiene obligadamente que dirigirla la policía tenía que que hubo esto hacia proyectos más éticos más defendible es más sostenible es decir caro te estás dirigiendo a alguien que ya tiene

Voz 9 43:27 yo tengo mi hermana en una acción subida fíjate no la publicidad yo creo que la sociedad tiene que evolucionar en esa en ese en esa ecuación en la que une belleza y juventud en esa especie de dictadura de lo joven yo creo que eso de verdad que hay que repensar

Voz 10 43:40 pero yo yo gran EBIT es a las inevitables otras veces el descrédito de la política del que es un ejemplo el programa ante en el apartado anterior es maravillosa lleva a una a un auge de la idea de que el consumo y las marcas son lo que construye el mundo y por tanto ahí inevitablemente va a tener que haber e ideología comprendes social propósitos las marcas tienen que explicar cómo cómo quieren construir segundo o como pretende que construyamos dos consumiendo

Voz 1995 44:08 hacen no pero sí eso que dices es cierto y ilegible Halley en el punto en el que estamos fíjate íbamos hemos hecho una recopilación de anuncios que ahora se dirigen a ese sector de evaluación y los anuncios no están ahí en fin son estas

Voz 1390 44:22 tomando cada día con Latour cuidas tus articulaciones huesos músculos dietario que yo siempre acabo comiendo las

Voz 1 44:30 gracias a la fijación corearon Javier puede disfrutar de este que aunque Protos

Voz 17 44:35 tira de las pérdidas leves bien las tabletas para limpiar mi dentadura apostemos uso pasta de dientes chica no seas antigua lo cómodo

Voz 1390 44:43 el sus diez minutos limpia fondo su dentadura postiza dejando la Linklater

Voz 10 44:48 eso es lo que se escucha esto es lo que se oye pero no olvidemos que los anuncios utilizan para vender productos y lo que hacen estos anuncios un poco pedestre es vender productos crean poco

Voz 9 44:58 sí pero de verdad que no hablan no hablan abuelos con

Voz 8 45:01 no sólo es que nosotros los que primero

Voz 9 45:04 conseguir que tiene setenta años iba maquillada es que el mundo ha cambiado seguimos hablando a las mismas personas que hablábamos hace cuarenta años y de verdad un hombre de setenta no tiene nada que ver con lo que era un hombre setenta hace cuarenta años

Voz 10 45:14 eso es evidente pero yo creo que la mayoría del salsas que creemos que nos no van dirigidos hombres a setenta van dirigidos a ese setenta y pensamos que va dirigidos a milenios de hecho lo que sale en televisión va dirigidas a gente porque son los que ven la televisión el resto de los jóvenes no estará ahí hecho avería

Voz 1046 45:29 sabe eso sí que los intenta sólo no Millenium

Voz 10 45:31 claro que todos todos somos millennials así tú que tienes y yo no quiero ser millennials pero de enorme por último cuando claro cuando hablamos la segmentación de la provincia hay el reflejo social que supone por ejemplo un té

Voz 1995 45:48 en España ya es puramente digital ya se inserta en You Tube

Voz 1046 45:52 pongo me parece en FEIL más de un tercio

Voz 1995 45:54 pero bueno ya inserta solamente en plataformas digitales que nos dan vídeos que nos cuentan noticias ahí no está ese ese segmento de no está ajustada ahí empieza una vez más una gran diferencia entre la publicidad lo que cuenta sino dónde se invierte si la realidad el sistema en que vivimos

Voz 9 46:13 a ver primero los Gage dar datos en en un medio como La SER con tantos oyentes da cierto pudor y entonces me Columbia haré pero el cuarenta por ciento de la gente de Google Facebook creo que tiene más de cincuenta años primero no no es verdad que los mayores no estén en Facebook insisto es que no es que las estable estás hilos smartphone han hecho mucho por sea igual que una persona setenta un ordenador será hace bola un tablet lo maneja muy fácil de manejar en marzo en manejar guasa

Voz 1046 46:38 salvo que manejes Instagram para ver la foto de tu nieta

Voz 9 46:41 no no es verdad que la persona mayor mayores no estén en denominado medios dos completamente de acuerdo y estoy de acuerdo que di sigue habiendo una de sincronía o o entre lo que es la realidad y como y cómo trabajamos todavía en la publicidad es asimétrico es verdad que a vez seguimos invirtiendo en medios que ya sabemos que la gente no consume pero da igual porque es más fácil invertir ahí que repensar el mundo con esta generación en concreto insisto hay más simios que Millennium es el primer seguimiento de mercado que tiene más futuro seguimos haciendo las cosas sabíamos cuando cuando eran residuales yo

Voz 10 47:12 el tema el tema de la medición de las audiencias que acabas de plantear Gonzalo es un tema

Voz 1995 47:16 las FARC

Voz 10 47:17 vuelvan a gente que tiene que ver con el Vaticano la mención día viendo la cara de Toni Garrido pero en la siguiente semanas

Voz 1995 47:25 lo hacemos con música de detención pero sólo sólo spin off

Voz 9 47:28 por no Villamil milenio sin lo único que os pido cuál es una cosa peor ese no a mí no me da mayor es que este futuro pensionista que están en llamas tu Milenio para vamos en la calle sacas un abrazo muy grande hasta un placer diez y cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 1390 47:45 los

Voz 12 47:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 49 50:02 Erika la historia del Reino de León a la Historia de España sino