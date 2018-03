Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 Ibarretxe las once las diez en Canarias PP Ciudadanos están defendiendo

Voz 2 00:13 hasta ahora en el pleno del Congreso que no se derogue la prisión permanente revisable lo hacen en un debate en el que están presentes familiares de menores que han sido víctimas de crímenes como los de Diana Quer o Sandra Palo vamos al Congreso informa Mar Ruiz sí un debate político de alto voltaje con los padres de Diana Quer de Mata de Castillo de Mariluz Cortés de Sandra Palo y de Yeremi Vargas en la tribuna del que ya han intervenido José Antonio Bermúdez de Castro del PP Juan Carlos Girauta de ciudadanos Live venganza

Voz 3 00:40 ideario eso es señorías lo que hoy venimos a defender

Voz 4 00:43 no respondan sólo al grupo Popular miren también arriba a la tribuna y convenza les ahí

Voz 5 00:50 pocas cosas resultan más absurdas estos días que oir como CEAR bulle la prisión permanente revisable no ha salvado Gabriel por Dios es que las vidas que se salvan no están a la vista

Voz 2 01:04 turno ahora para la oposición con reproches incluidos Ana Oramas Coalición Canaria esa lucha esa

Voz 4 01:09 fiesta de Zidane y del PP a ver quién es más duro aprovechándose del sentimiento de la sociedad no podemos

Voz 2 01:19 el PNV acaba de mantener en tribuna su postura contraria a una pena que considera inconstitucional y mientras tanto la Guardia Civil está dando más detalles en Almería de la investigación de la muerte del pequeño Gabriel Cruz los agentes descartan que pueda haber más personas implicadas además de la autora confesa del crimen siguiendo esa comparecencia está Rosa Ortiz

Voz 0392 01:36 es así es es siempre se manejó la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo Ana Julia actuó sola y no hay más implicados en la muerte del niño los trece días que tardó en resolver en resolverse el caso el cadáver no se movió de la finca de Rodalquilar donde permaneció encerrado en un agujero cubierto con tierra piedras decorativas y unos tablones enzimas son tres claves están dando los investigadores han resuelto el caso sobre el móvil La Guardia Civil revela lo que ya se apuntó que el niño estorbaba a la única detenida lo que no se sabe todavía es que pretendía hacer con el cadáver cuando fue detenida en Puebla dedicar en la búsqueda han participado más de cinco mil personas ha sido definida por la Guardia Civil

Voz 6 02:17 como la mayor búsqueda coordinada desapareció

Voz 0392 02:19 todo en nuestro país hasta la fecha esta rueda de prensa que todavía continua aquí en la Subdelegación de Gobierno está corriendo a cargo del comandante de la UCO Jesús Reyna el teniente coronel de la Comandancia en Almería José Hernández Mosquera

Voz 2 02:33 el próximo veinte de este mes se van a celebrar dos vistas sobre los recursos presentados por Jordi Sanchez y Joaquim Forn para salir de prisión ambos van a poder asistir a las vistas Barcelona Aitor Álvarez

Voz 7 02:42 la vista de Sánchez la avanzado hoy la Cadena SER dieran novedad sí que podemos contar hasta ahora es que el ex cool Sayed de Interior Joaquim Forn también saldrá de la cárcel el martes para ir al Supremo argumentar por qué debe salir en libertad a las diez comparecerá Forner analizará el recurso presentado por su defensa del dos de febrero y media hora más tarde lo hará Sánchez

Voz 1995 05:28 SER Hoy por hoy con Toni Garrido les dejaron claro que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades bueno quizá no sabemos vivir bien pero el mensaje que era nuestra es la dan es que tampoco sabemos morir correcta ante todos los indicadores indican que es lo que hacen los indicadores que España en dos mil cincuenta será el país con mayor número de personas mayores en el mundo sólo por detrás de Japón cómodo minar la esperanza de vida con una baja natalidad la OCDE precisa que dentro de treinta años dimos en las dos roto en nuestro país ahora setenta y seis jubilados por cada cien habitantes en edad de trabajar ya saben que esta semana la Cadena Ser cat la Pepa Javier fin de semana hemos decido poner foco al lo que no se está empezando a preocupar os debería empezar a preocuparnos a todos al conjunto de todos

Voz 15 06:20 pero esta vez en vez de mirar el problema desde arriba

Voz 1995 06:23 lo vamos a hacer desde abajo vamos a hablar con gente que en el dos mil cincuenta bueno no sabemos si habrá jubilado bueno qué va a pasar pero según los datos su situación en el dos mil cincuenta va a ser la que de la que hablamos estos días vamos a hablar mientras también con rubíes en SER Rich que es analista en político en es buen conocedor de este asunto ahora mismo está en plena madrugada porque vamos a llamarla con ético Connecticut EEUU tu buenos días para las madrugadas

Voz 6 06:53 buenos días son las seis de la mañana aquí que muy temprano lo es pero bueno

Voz 1995 06:57 seis de la mañana ya es Donald Trump que lleva un rato tuitear hasta ahora sí es un poco el inicio en EEUU será el día empieza con Donald Trump pero antes de anoche Lhotse buenos queremos ver el tema de desde desde el otro lado no he y es verdad que lo que nos ocupa sobre las pensiones miles de pensionistas en en España gran con convocatoria el próximo sábado en las calles de decenas de ciudad decir país pero es sostenible un sistema en el que se prevé que en el año dos mil cincuenta setenta y seis estén jubilados cien trabajando

Voz 6 07:32 está diseñado ahora mismo con la última reforma pero el factor de sostenibilidad con la con los incrementos a la que están atados a la diferencia entre los ingresos si el gasto social sí el sistema de seguridad social en España en la última reforma es una reforma que básicamente está diseñada para responder a esto es por eso que las pensiones viniese recortando porque lo que hizo la reforma de pensiones fue asociar el gasto de pensiones a la capacidad de pago a sí que básicamente pues hombre sí en los de mi generación una vez más jubilemos recibiremos pensiones pero veremos las pensiones que demográficamente España puede pagar sin que se destinará absolutamente todo lo que tiene el presupuesto pues a jubilados

Voz 1995 08:19 enseguida vamos hablar con personas con si son personas tan jóvenes pero personas de treinta personas que en el dos mil cincuenta estarán ya jubilados o habrá que aumentar la edad de jubilación a los setenta setenta y cinco años

Voz 6 08:36 sí sí sí pero bueno la cuestión es básicamente un sistema de pensiones como en el español es un sistema de los jubilados actuales los trabajadores actuales para las pensiones de los jubilados actuales si demográficamente España llega un punto donde no hay suficientes trabajadores para los jubilados actuales por cambio de esperanza de vida ha por tasas de natalidad por casos de crecimiento de la población pues lo natural es que bueno no podamos sexy los jubilados los jubilados digamos del futuro los jubilados futuros no puedan exigir a sus trabajadores pagar una tasa les proporcionará impuestas para para cubrir la natalidad aquellas una han generado cuando eran jóvenes digamos no a si la pirámide demográfica tiene el aspecto que tendría en el dos mil cincuenta como decís pues yo como jubilado lo puedo pedir no puedo además exigir a la gente que viene detrás miedo de que oye buena yo no tuve hijos y me tuve que me preocupe de políticas de natalidad cuando era joven así que ahora vosotras vais a pagar las consecuencias injustas formaría parte el intercambio generacional

Voz 1995 09:49 y mucho menos hacer de abogado del diablo pero claro todo esto encierra una frustración dramas decir estudia y tendrán trabajo entidad trabaja tendrás una casa mentira cotiza mentira hacen bueno está bien para empezar a poner las cosas en su sitio para que todos sepamos las reglas de juego porque parece que los mensajes que trasladamos una y otra vez

Voz 6 10:15 bueno es que no se mirado es tal hablar de pensiones hablando un poco el realismo mágico en España no se ha hablado claramente de que el sistema esto de la hucha de las pensiones por ejemplo una ficción contable más una realidad del sistema básicamente los jubilados ahora lo estamos pagando los trabajadores de ahora y eso siempre es así es eso forma parte del pacto generacional igualmente que los trabajadores de ahora pagar la educación de los trabajadores del futuro simplemente pues cuando el está el bienestar en cualquier en cualquier país moderno tiene este este intercambio generacional digamos esta cuestión entre generaciones si el pago de pensiones es una cosa socialmente aritmética es no es o no es una cosa que se puede arreglar milagrosamente a base de bueno sino vamos a tener suficientes trabajadoras sobre el futuro podemos hacer algo digamos un poco de magia contable o forzar los trabajadores actuales ahorrar mucho más dinero para ello yo creo que la gente pueda porque hablamos del presente y el futuro si uno uno

Voz 1995 11:16 es verdad que estos días estamos conociendo Descubriendo pensemos yo mismo no si yo recibo en mi casa la carta de la Seguridad Social que dice los días que trabaja medida los días que a más como que lo hacen ciudad austriaca ha bajado esto que lo sepa casi como amenaza ni muy bien ni mal pero usted ha hecho esto es bueno pero yo pienso que como llevo mucho tiempo cotizando bueno pues en el fondo lo que le estoy diciendo al sistema guárdame dinerito uno por si me quedo amparo al tuve luego me lo das tú me lo guardas en el fondo lo que hace es es guardar me lo que yo estoy poniendo en esa caja no no nadie que esté poniendo por mí y después dos con esto seguros sociales también garantiza ir poniendo Chita pues cuando yo ya tenga una edad el está diciembre pues mira te acuerdas todo aquello que pusiste te acuerdas pues mira aquí está esto es el realismo mágico de qué hablas no

Voz 6 12:04 sí exacto esto es una ficción contable y es una cosa que realmente se hizo pues para justificar la creación del ocho de las pensiones y justificar pues ser sobre ahorro ha o digamos el el aumento de las cotizaciones en determinado punto pero no es realmente cómo es esquema funciona Espasa

Voz 0936 12:23 mientras la manera de explica esa manera explicaron

Voz 6 12:26 pero a los trabajadores pero que no es exactamente lo que está sucediendo con los sistema de pero

Voz 1995 12:30 tienen nos han contado la peli eso es evidente que no han contado muy mal el sistema le vamos a necesitar más de hoy Reyes analista en político suyas en seguir muchísimas gracias por atendernos nada encantado bueno ya sabemos anunciado durante los próximos minutos vamos a hablar con tres jóvenes aunque ya con treinta y tantos ya en fin con tres jóvenes que estarán jubilados en teoría en año dos mil cincuenta son jóvenes como Sara Montero qué tal será también aquí Cortázar Ander buenos días jeta tenemos en Barcelona a Eva Eva estás ahí

Voz 16 13:06 hola buenos que tan supongo

Voz 1995 13:08 claro penséis ahora estaré José y seis jóvenes si somos así pensamos en el minuto a minuto pero cuando cuando pensé hiciera jubilación imagino que piensa

Voz 39 20:06 Toni Garrido son la generación en la que la crisis

Voz 1995 20:08 cómica desbordó cuando llegaban al mercado laboral les pilló de lleno todos los indicadores sociales relevantes como el paro la estabilidad laboral lo acceso a la vivienda cuando ellos tenían que comprar una casa cuando empezaban a tener cierta experiencia su trabajo todos esos saltaron por los aires pero es más en el año dos mil cincuenta estarán en edad o próximos a jubilarse todos ellos desde hace unos días tienen la misma incógnita

Voz 1 20:38 y la previsión este sábado recuerde nuestro país volverá a ser una enorme manifestación en la que hablamos de futuro sin a cabo hablamos de pero sobre todo jóvenes mayores pensionistas miramos al futuro de algunos parecen haber recogido el guante

Voz 40 20:56 que es escuche a la gente y se escuche a los pensionistas a los que no lo somos pero esperamos puede tener ese derecho cuando lleguemos después de contribuir tener una una jubilación digna hija también cortar esta cadena ahí está la dinámica de empobrecimiento de de las de los pensionistas que durante la época de la crisis han sido los os tenedor del sistema social

Voz 1995 21:17 que se les escuche pues eso es lo que vamos a hacer tenemos aquí a Sara Montero que se Madrid tiene treinta y cinco años ahora muy buenos días qué estudias te hacen aderezar y actualmente donde tras

Voz 1 21:29 has actualmente en Correa se cartera por cartera ibas

Voz 1995 21:34 cómo pero como los de antes con repartiendo las cartas a mano con tu

Voz 1 21:38 jaque muy feo eh pero cuánto cobras cobra seiscientos cincuenta hasta bajas alivia trabajo media jornada vale había estridentes otros trabajos sí claro cuantos más o menos otra de las veinte años decir que tuvo que hoy en el micrófono trabajando

Voz 1995 22:00 dices que has tenido hace diez quince de distinto si tú eres licenciada vamos a trabajar a nadie

Voz 41 22:07 dedicación de redactora gestora cultural de operadora de

Voz 1995 22:13 entonces lo estaba cuantos estas de estas el libro cuántos años has cotizado

Voz 1 22:18 pues creo que llego a siete pero lo tendría que confirma con XXXV siete codiciado no sé si me sale las cuentas eh no no sale ya sabes tú que no hecho no salen

Voz 1995 22:30 la corteza tiene treinta años Si también espera que estará de cuantos trabajos más a menos has tenido hasta hasta ahora

Voz 1 22:38 normal como periodista y medio digamos sí pero luego sí ha tenido más pues supervisando un poco como Sara supervisando exámenes trabajando para multinacionales de

Voz 42 22:50 qué tal Liga como Tendero eh que decís verdad trabajando para grandes comercios de estos dos comerciales y tal pero vamos eh cosas sueltas de dos tres meses Isla enlazando uno con otro

Voz 1995 23:01 te pregunto todos los años cotizados o directamente

Voz 42 23:03 o pasamos a la siguiente vamos a saludar a noventa años

Voz 1995 23:06 qué vio en Barcelona también tiene treinta años es dicen que de Administración y Dirección de Empresas IVI trabaja en una editorial verdad Eva

Voz 16 23:12 sí eso es Valentino te preguntaba perdonando

Voz 1995 23:15 cuánto cobras más a menos eh

Voz 1 23:17 el cien alrededor de mil mil cien alrededor es verdad que es muy

Voz 1995 23:22 hacer esta pregunta pero se trataba de entender cómo estamos eh cuánto cobra se va

Voz 16 23:27 fría estoy ahí en los mil más o menos dependiendo también de un mes puede ser

Voz 1 23:32 pero bajar pero cuántos años llevamos cotizados

Voz 16 23:36 pues haría el cálculo de unos cuatro pero tendría que revisarlo en pues en la carta esta que ha comentado el compañero agentes de la Seguridad Social

Voz 1995 23:45 sí esa que dice hasta bajaba dice bueno gracias belicismo no sabes dice bueno le corresponde usted un jamón por cada año trabajado trienios no sé si has tenido antes otros empleos sí

Voz 16 23:56 sí sí bueno he trabajado pues en la caja de ahorros también en el sector farmacéutico en el departamento de ventas hay pues cuando lo más joven de otros trabajito eso sí

Voz 1 24:07 más cinco perdone cuando era más joven

Voz 4 24:13 aún más joven estatal daba con la carrera me refiero

Voz 1995 24:17 la ciudad que ya los baremos de vosotros os sois jóvenes hasta queda diríais que unos joven por cierto

Voz 42 24:23 pero mental no nada nada evidentemente no es no se entienda que hasta los treinta treinta y cinco ya empiezas a tener ser un poco más joven adulto entre veinticinco a partir de hoy ya

Voz 1 24:37 no somos adultos se adultas

Voz 16 24:41 sí yo lo pondría por ahí pero bueno que tampoco me parece una persona de cuarenta

Voz 1995 24:46 pero ustedes escuchando muchas personas que dicen como que te veinte y hasta los treinta y cinco ya gente que lleva trabajando desde los trece desde desde los diez años bueno y estáis escuchando estos días lo que se dice de comparecía en ese pleno no monográfico en el Congreso el presidente Rajoy a no decir demasiado más allá de algo haremos como veis vuestro futuro Sara cómo ves tú cómo te imaginas si es difícil pero como te imaginas en el año dos mil cincuenta

Voz 41 25:15 pues yo creo que hay un peligro real de que de que se privatice la expansión desde que se graben y que se conviertan en un subsidio si a mí me preocupa me preocupa hoy por los míos por mí por mis mayores y me preocupa por por lo que va a ser mi pensión yo creo que Si se siguen degradando a través del IPC del factor de sostenibilidad de mil mecanismos pues las convertían en un subsidio y creo que tenemos que movilizar los movilizarnos para protegerlas para blindar las

Voz 1995 25:52 porque es ver a Eva que insisto que es un ejercicio

Voz 1 25:56 que no solemos hacer porque tampoco es un ejercicio come imaginarse un nuevo jubilado ejercicio incómodo no es mejor no hacerlo pero esta conversación

Voz 1995 26:04 es acusación que debemos tener decir donde vamos a estar en qué sitio vamos

Voz 1 26:08 a vivir como es El país

Voz 1995 26:11 dónde vamos a residir o donde nos gustaría estar en una conversación que debemos tener tú cómo te imaginas que va a ser ese entorno Eva

Voz 16 26:18 pues es cierto que está lleno de incertidumbre la verdad como como dice Sara y tal como están avanzando los años cada vez nos pintan un panorama peor Si bueno la verdad que solamente imaginarlo da un poco de miedo yo no quiero ser pesimista yo pienso que pues también quedan muchos años nosotros tenemos muchos por delante pues también como sociedad para poder cambiarlo oí que salgan otras medidas adelante pero la dinámica que se está llevando con los últimos gobiernos parece ser que apunta a que cada vez las pensiones sean más bajitas hay pues que la gente se tengan que preocupar por pues para hacer a ahorros aparte por planes de pensiones incluso pues hasta hasta creo que alguna persona habían recomendado pues oye de tu piso no es por lo menos así tendrás tu lesión y y a mí me parece algo

Voz 1995 27:10 es vende tú el tuyo tuyos claro

Voz 16 27:13 creo que es verdad ha pasado no en algunos casos

Voz 1995 27:17 luna de una cosa iba que tú notas en torno a esta pregunta usted Sander también será noticia en Boston torno porque dice una Eva una cosa muy bueno que hay que empezar a moverse notáis ese aroma de la responsabilidad cree creía realmente que con treinta años en el sector en el que trabajáis empieza a haber cierta preocupación y cierta decisión de vamos a tomar cartas en el asunto vamos a empezar a preocuparnos de este programa nos notáis que esto está encima de la mesa

Voz 1 27:43 yo me he casado es decir la verdad

Voz 42 27:46 no de o tanto amigo eso tanta gente que está en paro como la gente que está en trabajo que tiene trabajos más cualificados o lo que sea no les noto una especial preocupación no una especial interés

Voz 1995 27:56 entiendo que el sábado no da igual arrestos no pero bueno

Voz 42 27:59 incluso en un mar de que para salir ese tema tampoco surge a una al final esto está también asociada evidentemente a la edad de cada uno que nunca se proyectan hoy proyectarse a dos mil cincuenta pues resulta complicado no porque pero

Voz 41 28:14 si no existe yo no siento que exista todavía salvo focos

Voz 42 28:19 ese deban saliendo de una preocupación latente

Voz 41 28:21 pero los jóvenes no yo creo que sí yo creo que cada vez tenemos más conciencia de hecho con la crisis las pensiones han sido un colchón para muchas familias

Voz 29 28:31 entonces que se degrade o

Voz 41 28:34 la situación de precariedad que tenemos muchos jóvenes pues sí que a lo mejor no estás haciendo planes ya pero sí que hay preocupación y conciencia

Voz 1995 28:44 pero como dices tú a alguien de treinta años Tom de versiones ahorra dos euritos que un cuento era cada mes cada semana ahí dentro de de poco serlo entra dentro miserable pero vendas dos euritos

Voz 0936 28:57 es es es es imposible una arma en vuestro favor en nuestro favor hay que decir es que los jubilados para hacer una mayoría entonces va a mantener un puedo ser político histórico jamás en un país o un mundo censal Un país vas a tener una mayoría con tanto poder político precisamente para entrega su poder y su voto a los que van a cuidar

Voz 1995 29:20 efectivamente la el cine nos ha enseñado que ganen los que son más pero no es así no es así

Voz 0936 29:26 no se puede cambiar digo yo no no hay que será la toalla

Voz 1995 29:29 no

Voz 1 29:29 aquí todavía no lo tiramos no yo

Voz 41 29:33 a ver yo creo que afecta a todo el país que no afecta sólo a los jubilados y nos afecta a todos directa o indirectamente ahora en el futuro y creo que nos tenemos que moviliza yo desde luego voy a participar en la manifestación de este sábado por la mañana además vivía con mis padres yo he oído participan muchas movilizaciones nunca había ido con mis padres creo que las pensiones es algo

Voz 1 29:55 que en Sony a todos

Voz 41 29:58 creo que fueron una conquista de de nuestros mayores yo creo participar también de

Voz 1995 30:05 de protegerla así blindar las docentes hacer ahí cuentos

Voz 15 30:09 presupone que no hay diferencia ontológica futuro

Voz 1995 30:13 que es donde vamos a estar todos con les gustaría estar a todos Eva Sara muchísimas gracias un placer

Voz 1995 36:09 la semana pasada fue muy importante para las mujeres y por eso mismo no hablamos con ellas estaban de huelga andaban ocupando sus ciudades porque por eso son ciudadanas de primera y Las Palmas de Gran Canaria a la diseñadora de los paseos marítimo Nos por la por los que todos unos Nos gusta pasear por los que queremos pasear muy buenos días en Málaga la paseantes sociólogo de género y ensayista Patricia entran autora del ensayo divinas muy buenos días Patricia un placer saludar os vamos a empezar hoy con una noticia que conocimos ayer el diccionario de la Real Academia Española te después de lo de de diversas peticiones ha cedido a estas presiones decidiendo cambiar la quinta acepción de la Ejecutivo fácil que se refería a la mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales donde ponía mujer

Voz 1 36:58 ahora va a poner persona si aroma de cambio lo percibí es verdad

Voz 13 37:04 sin duda sin duda la verdad es que bueno esta es una iniciativa X aplaudido mucho una de las de los lugares de los que surgió fue un instituto de La Orotava en Tenerife y los de chicos de primero de Bachillerato y efectivamente yo creo que que bueno que se suma yo creo que aún momento de verdad de aceleración en el proceso eso hacia la igualdad en el cual hay temas como los de El lenguaje que son fundamentales no

Voz 1995 37:29 porque claro el marco lingüístico Patricia define realmente de relación define el entorno define todo

Voz 13 37:34 bueno pensamos a través del lenguaje y el lenguaje

Voz 5 37:37 claro límites posibilita el lo que pensamos y como vemos la realidad a esto se le llama la función por formativa del lenguaje

Voz 16 37:44 claro

Voz 5 37:46 Academia siempre se debate entre la necesidad de recoger el habla tal como se utiliza de manera que entendamos lo una expresión aún alguien que no la habla un extranjero que aprende español pues lo entienda ir el el tratar de ser lo que se da en llamar políticamente correcto

Voz 4 38:01 a recogerlas las acepciones de las

Voz 5 38:04 cosas que van cambiando no va cambiando la mentalidad ha cambiado el significado de las palabras pero yo creo que es muy importante modificar la manera en la que hablamos

Voz 13 38:13 sin duda Además hay un tema que yo creo que vale la pena subrayar y que en el lenguaje se ve muy claro yo creo que estamos en este momento de abordar este aspecto de la igualdad que tiene que ver con acabar con los neutro que se supone que son comprensivos y que por tanto cuando se dice todos nos tenemos que sentir también dentro del conjunto y eso no es así en el momento en el que te fijas en que eso no es así empiezas a sentir por tanto partícipe de determinado tipo de Ci de lenguaje y te da cuenta de la importancia que tiene de de dónde viene y cuánto está digamos hace referencia a ese tema digamos a la relación poder la imagino Lino saque cuanto el poder de ahí el lenguaje que es muy importante de alguna forma en en esos neutro y la construcción de la ciudad yen muchas otras cosas venía a ser igual no atiende a más de la mitad

Voz 1995 39:15 sí vamos a poner algunos ejemplos de sana narrativa pero déjame decisivamente enseguida vamos aplicar en apenas unos minutos pero ya podemos confirmar que la oposición ha tumbado las enmiendas del Partido Popular Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable de manera que el Congreso seguirá tramitando esta proposición de ley enseguida se lo vamos a ampliar pero volviendo a la narrativa entrarse narrativa masculina es una narrativa de de hombres fuertes lo veíamos hace unos días cuando Jinping el presidente del vitalicia a partir del Pro desde el pasado domingo perdón líder vitalicio del partido en el poder en China

Voz 16 39:54 sí sí sí sí

Voz 15 39:58 mostrando la idea de un hombre fuerte sólido inmortal casi tenemos como no sé cómo presentará Donald Trump

Voz 4 40:08 es lícito

Voz 1995 40:11 estos esta semana eh donarán centrarse muro hablando de escaladores de inmigrantes escaladores profesionales chinos vamos a a Rusia otro de los ejes internacionales más relevantes Nos encontramos un señor duro alguien que puede matar osos con sus manos Vladimir Putin

Voz 49 40:27 Gloria al pueblo vencedor

Voz 4 40:29 yo les felicito con el día

Voz 49 40:32 de la discordia

Voz 1995 40:37 forman fijen fijaos la la diferencia y la diferencia de cada uno de ellos en su trayectoria vital en su camino pero por fin los tres representan exactamente la misma figura de once

Voz 5 40:51 bueno es el hombre que que que alcanzó los derechos del hombre cuando se hizo la Revolución francesa era el hombre blanco educado propietario de clase alta para incluir a las mujeres en los votos lo zonas que no eran propietarias hombres también pues hubo que luchar de la misma manera que ahora hay que cambiar yo creo en las mentalidades si tenemos mucho mucho trabajo por delante al hilo de lo que decías Elsa yo por ejemplo he dejado de decir hombre digo ser humano cuando me refiero a la humanidad en general esa es supuesto neutro que en realidad de la forma masculina es que no me siento representada ya sé que viene de lanza de latín y tal pero también venimos todos de una historia y una realidad que nos rodea que en no en la cual es un espejo que no no refleja las mujeres casi no estamos para estar tenemos que estar luchando

Voz 1995 41:34 por cierto Toni Nos extrañas Teese el otro día muchísimo

Voz 15 41:38 a ver fue muy difícil muy complejo imposible decir nada

Voz 1995 41:43 no tiene sentido hacer más allá de lo que uno quiera pensar es que es imposible si no no tiene ningún sentido

Voz 5 41:49 pero como sentís vosotros delante estos hombres tan tan digamos de matadores de Oxford

Voz 1995 41:57 por una parte eh yo con sus palabras y hablo en lo personal yo me siendo poco insultado porque tratan a la gente al ser humano y ahí sí sí os pediría quizás vosotras ejercicio fue inclusivo nos tratan como como niños pequeños in mucha gente a eso pues imagino que responderá bien muy cómodo en brazos del del Papa que le cuida pero hay otro tipo de persona quién lo que no se siente cómodo yo cuando oigo a esta gente me gusta porque tratan a la sociedad de una forma absolutamente infantil como si no fuésemos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos como single en como si no estuviésemos dotados de herramientas

Voz 1 42:32 para poder criticar juzgar decidir

Voz 1995 42:35 qué es lo que queremos ser a mí eso me molesta sinceramente

Voz 4 42:38 sí sin duda yo creo que fíjate que bueno la única explica

Voz 13 42:41 con qué me doy porque yo afortunadamente a mi alrededor yo estoy viviendo a todo lo contrario un montón de hombres que como dice se sienten igual de repugnante que me puedo sentir yo frente a este tipo de hombre fuerte entre comillas no eh por tanto piensa que a qué se debe que estos líderes están surgiendo ahora quizás podría entenderse como una respuesta de ese digamos frente a que de verdad estamos viviendo un momento de acelerar ción de un cambio muy importante muy trascendente en cómo nos organizamos como sociedad diferente a un montón de personas que igual están si sintiendo todavía a digamos el el miedo al cambio surgen esta figura populistas que sean clan efectivamente a los sentimientos más infantiles no para darle sí para darle para ofrecer una cierta esperanza a personas que se sienten pérdida no solamente por el cambio por el cambio de este respecto de la igualdad sino que bueno sumado a todo lo que estamos viviendo digamos de temas de desigualdad que han sean más han recrudecido después de la última crisis etcétera no es la única explicación que soy capaz de darme no

Voz 0936 43:56 pues yo no soy capaz de Matarós con los mandos Keaton por lo menos son buen cuchillo para yo creo que hay un dilema un problema también porque cuando yo creo que este modelo es tan tan presente que incluso cuando los mujeres llegan al poder se manifiestan a menudo de la misma forma pensamos en cómo es lo más obvio pero sobre todo parte mira la jefa de la CIA bueno es que bien que tenemos una mujer jefa de las si así es bueno que si existe eso es otra pregunta pero resulta que ella también está implicado tortura por parte del Estado pero pero

Voz 5 44:30 que no pensamos en otros ejemplos por ejemplo la presidenta de Islandia actual la anterior hay hay hay otros ejemplos y otros tipos de hombre por suerte no a Macron por ejemplo tiene una esposa que es alguien importante a como se dice Obama Michelle Obama no Desmond Tutu Nelson Mandela son personas hombres que son líderes que son carismáticos que tienen una autoridad yo creo que muchas veces la cuestión es un la cuestión moral no tener una autoridad moral no la autoridad de un ejército poderoso de

Voz 2 45:00 la arma que amenaza sino tratar

Voz 5 45:03 cero el mundo no tan competitivo y salvaje digamos sino más domesticado y cooperativo

Voz 1995 45:08 no quiero nunca antes en ese entorno la crítica es evidente que por ejemplo bueno en Rusia hay en China situaciones bien distintas una democracia consolidada

Voz 1 45:19 como creemos que es la americana

Voz 1995 45:22 criticar el sistema es ser antiamericano y si eso se empeña muy mucho el presidente en señalar que las críticas no son contra él son contra el país por eso vuelvo a la infantil facción hay gente que cree que es así tiene que criticar la administración del Gobierno por parte de un individuo más que cuestionables criticar el sistema sin criticar el país

Voz 13 45:44 bueno claro el además de alguna forma sigue volvemos otra vez a que se utiliza digamos el aquellos sentimientos convoque Tamada y aún queda alguno más son flor de piel el tema del patriotismo en Estados Unidos no que dice bueno si estos contra el país pues entonces ya pierde un poco de fuerza sin embargo las últimas manifestaciones de mujeres en Estados Unidos no creo que estén entendiendo como manifestaciones contra el país pese a lo que Trump pueda opinar no y por tanto creo que que bueno qué bueno que vamos que seguro que es que se están produciendo determinadas transformaciones independientemente de lo que ellos puedan digamos que plantearnos no

Voz 5 46:28 Patricio sigue totalmente de acuerdo es un run run de de además hay cambios por ejemplo generacionales no las manifestaciones se vieron la cantidad de mujeres jóvenes que hay yo es que sido docente muchos años y todavía impartió la docencia estaba contenta porque pensaba son mis hijas son entre comillas son mis herederas intelectuales estos mensajes están llegando están difundiendo es viendo que las generaciones se juntan y hay un cambio de mentalidad pero no sólo de las mujeres en obviamente de los hombres que se están bien que es la masculinidad que queremos que sea tenis que ésta de la misma manera que hay muchos corsés que las mujeres nos nos limitan pues los hombres también esta idea de tener que de que para triunfar hay que debilitar al otro no y hay que ser competitivo de una manera destruyendo al al al otro esto eso a mí me parece una falta de ética lo que sea más suma cero una falta de ética impresionante no

Voz 13 47:17 vamos el propio ambiente de la manifestación yo creo que el día D el el el el último ocho de marzo lo recordaremos había una alegría una alegría hay una emoción pero también una cierta tranquilidad en las calles llenas de gente de mujeres de hombres de niñas de niño de seis ahora a mayores pero realmente no había no había violencia no había ningún tipo de agresividad bueno lo de los cantos en el País Vasco es que ya me pareció que tuvo que ser pero mágico no pero en todos los lugares y lo he comentado con mujeres de otras ciudades en España desde luego fue espectacular yo creo que ese ambiente tiene algo que ver con ese cambio que está que se está queriendo propugna no frente a lo cual yo comprendo que en la defensa del poder agarrado a las vísceras surjan determinado tipo de monstruo no

Voz 5 48:10 pero es un poder de una sola el horquillas no porque en realidad lo que se está pidiendo el movimiento feminista estabais hablando con estos jóvenes precarios mucho de lo que están diciendo es es es estar diferente manera de pensar la economía que sea más justo más repartida más transparente de fechas en Barcelona Nos mirábamos sino reíamos gente que no sólo nos mirábamos unos a otros sino son reíamos y fue muy tranquila también no hubo prácticamente Cannes dos muy pocos gritos osera fue muy silenciosa de hecho

Voz 1 48:37 también por las que no estaban claro por todas las

Voz 5 48:40 es que matan esa violencia

Voz 1995 48:42 esa es un placer escuchar a las constructoras de ciudad y de ciudadanía un placer hasta la semana que viene

Voz 54 54:35 no pueden apartarse

Voz 15 54:37 bueno cada día luchamos contra gérmenes toxinas enfermedades catástrofes y eso que hay mil maneras de morir ayer como saben su conocimos el fallecimiento de Stephen Hawking la mente más lúcida de la ciencia contemporánea no secó sus teorías para comprender el funcionamiento de universo sí pero también un buen número de