Hoy por Hoy (15/03/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:09 qué tal muy buenos días el Congreso seguirá tramitando las derogación de la prisión permanente revisable pleno de la Cámara acaba de rechazar las enmiendas de PP y Ciudadanos a la propuesta del PNV que pondrá fin a la reforma legal que se implantó en marzo del año dos mil quince el hemiciclo ha vivido además un pleno retrete repleto de reproches entre los diferentes portavoces con la presencia en la tribuna de invitados de los padres de Diana Acker barro del Castillo o Sandra Palo vamos en directo al Congreso Mar Ruiz

Voz 2 00:35 sí un debate de alto voltaje político y emocional en el que la oposición se ha mantenido firme en su intención de derogar una pena que considera inconstitucional y contraria al principio de reinserción y que ha degenerado en un tenso y agrio cruce de acusaciones por los reproches mutuos de uso electoralista y partidista al calor del dolor de las víctimas Juan Carlos Campo del PSOE Rafael Hernando PP bochornoso

Voz 3 00:58 vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando

Voz 1460 01:09 pero fúnebre por el pequeño quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las SITE en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar ostente Vergüenza será de la vergüenza propia no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles tras haberse escuchado

Voz 2 01:33 la presidenta del Congreso Ana Pastor ha tenido que emplearse a fondo para llamar al orden en una sesión muy tensa con los padres de varias víctimas en la tribuna de invitados

Voz 1018 01:42 pero días después del hallazgo del cadáver del niño Gabriel Cruz y la detención de la autora confesa del crimen Ana Julia Quezada los responsables de la Guardia Civil que llevaron a cabo el dispositivo que están aportando detalles sobre la investigación ha sido la búsqueda coordinada más importante de cuantas se han realizado hasta la fecha a nuestro país y además se confirma que la supuesta autora actuó en solitario Almería Rosa Ortiz

Voz 4 02:01 pues sí Ana Julia Quezada una mujer poses egocéntrica ahí manipuladora es el perfil que la Guardia Civil traza de la única implicada en el asesinato del pequeño Gabriel Cruz este supuesto y no el de homicidio junto con la detención ilegal son los delitos incluidos en las diligencias policiales que la investigación ha trasladado al juez que por segunda vez toma declaración a esta hora a la detenida siempre han dicho hoy los investigadores se trabajó con la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo se ha trabajado a un ritmo brutal porque sale buscaba con vida precisaba el comandante de la UCO Jesús Reyna el teniente coronel José Hernández Mosquera mando operativo señalaba que no hay masa implicados y que Ana Julia actuó sola

sí parece que no podemos escuchar ese testimonio del responsable de la Guardia Civil ha comparecido en esa rueda de prensa gracias han cosa vamos a Barceló porque agentes de la Guardia Civil siguen registrando el patio de un alto cargo de la Consellería de Presidencia de la Generalitat secretario de atención al ciudadano anónimo Long si la sede de Omnium Cultural en un dispositivo ordenado por un juzgado de Barcelona que sigue el rastro al dinero gastado por el Gober para la consulta ilegal del uno de octubre otro compañero Aitor Álvarez se encuentra en la sede de Omnium

Voz 5 03:12 los agentes de la Guardia Civil llevan ya más de tres horas en el interior de esta sede de Omnium Cultural los Mossos han acordonado la zona de hecho la acera de enfrente y como dices Paralelamente la Guardia Civil está registrando el domicilio del secretario de difusión de la Generalitat y también su despacho que se encuentra en el Palau de la Generalitat frente a este edificio en la plaza Sant Jaume está previsto que esta hora empiece a una concentración de repulsa al operativo de la Guardia Civil un operativo que está activo

Voz 2 03:37 mismo como decías y que tiene como objetivo recabar

Voz 5 03:39 pruebas sobre hipotéticos gastos de dinero público en la promoción y difusión del referéndum del uno de octubre

Voz 1018 03:51 hora doce en tres minutos la tensión política diplomática entre Rusia Gran Bretaña por el caso de El espía envenenado en Londres da un paso más y Lavrov ministro ruso de Exteriores argucia uno respuesta inminente a la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos acreditados ante el Gobierno de Londres en Vitoria

Voz 1460 04:08 Rusia se prepara para responder a esa expulsión lo acaba de decir el ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov Antón grupos de estudiantes hemos como sabéis esta historia demuestra que lo absurdo de la situación ya les prometo que en la respuesta llegada muy pronto informaremos primero al Reino Unido y luego en la opinión pública las acusaciones de Londres contra Rusia son groseras y absurda adolecía Boris Johnson el canciller inglés dice que no hay duda de que ha sido Rusia que ellos lo niegan dice vanaglorias al mismo tiempo dando una respuesta sarcástica agredida el presidente francés o también anunciará medidas contra Rusia por el ataque contra el antiguo espía ruso dice que comparte la tesis del Reino Unido que la culpabilidad

Voz 1018 04:51 como la Organización Médica Colegial denuncia que el pasado año se incrementaron un cuatro por ciento las agresiones a facultativos por parte de pacientes estamos hablando de una cifra que supera

Voz 6 05:00 el medio millar Laura Marcos si agresiones tanto por parte de pacientes como de sus acompañantes que llegan a máximos históricos quinientas quince suben por tercer año consecutivo y un doce por ciento son físicas más de la mitad son amenazas un treinta y dos por ciento insultos las mujeres siguen siendo las principales víctimas estos ataques se ceban en nueve de cada diez casos con la sanidad pública no cesan a pesar de que desde hace un año ya está operando en todas las comunidades la figura del interlocutor policial sanitario Serafín Romero presidente de la organización médica

Voz 7 05:31 lejía seguimos año tras año asistiendo a un fenómeno que no lo tiene tendencia disminuir hace falta mayor implicación de las administraciones sanitarias para esta necesaria coordinación en el ámbito autonómico

Voz 6 05:43 este organismo celebran que cada vez más médicos denuncian

Voz 1018 05:46 la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con multas de trescientos mil euros a guasa vigués book por el tratamiento de datos personales sin consentimiento María Manjavacas

Voz 2 05:55 terminó la investigación con multa de seiscientos mil euros el total por dos infracciones graves trescientos mil para Whatsapp en su caso Porter datos a Facebook sin haber obtenido el consentimiento válido de los usuarios y otra a Facebook de la misma cuantía por tratar esos datos para sus propios fines que muchas veces suele ser comerciales el marco normativo establecimiento establece que el consentimiento debe ser libre e informado estos algo que no han cumplido estas dos empresas ahora sancionadas algo más con Quintana se cumplen hace años del inicio de la guerra en Siria que deja más de trescientos cincuenta mil muertos hasta el momento un tercio de ellos civiles sobre el terreno un convoy humanitario ha entrado hoy en Guta Oriental con ayuda para veintiséis mil personas Salvamento Marítimo rescató a quince jóvenes subsaharianos hacinados en una balsa de Play en el Estrecho que estaban en apuros debido al viento y la lluvia además otros cuatro inmigrantes han saltado la valla fronteriza en Ceuta y han tenido que ser trasladados al hospital con cortes en piernas y brazos la Organización Mundial de la Salud investigará la presencia de micros las ticos en el agua embotellada a una investigación internacional a una decena de marcas líderes revela contaminación

Voz 10 08:29 bueno pues se también va a pasar por esto de por este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife Antonio Carmona Pastora Soler Sergio Dalma Juanes Pablo López Ros salen Malú y por supuesto va a saber también han reconocido toda la gente de Operación Triunfo no como fenómeno musical del año la verdad Toni que la carrera de muchos de estos triunfitos más que caminar está volando desde luego en especial la de Amaya y la de of que nos representa en Eurovisión y que esta noche se subirán al escenario para interpretar tu canción

Voz 9 09:21 tu Irún Erika hace pocas semanas tres recordar en este mismo estudio interpretando en directo esa canción al Maya Amaya y al CETI la verdad es que tienen algo que te hace pensar que la música por si por más que este mundo evolucione hacia un sin sentido tecnológico de relaciones frías que se conquistan a través de redes sociales bueno pues cuando les oyes cantar dices pues no pues no va a ser todavía hay esperanza mágico vale entonces ir donde donde es una pregunta yo lo sé no pero pregunta como si no supiera dónde vamos a poder seguir esta gala

Voz 10 09:56 Eric bueno pues esta gala la vamos a poder seguir a partir de las ocho y media de la tarde eso en Canarias a nueve y media de la noche para el en toda España en dimitir lo vamos a poder ver en directo en la tele y por supuesto también en el streaming en Cadena Dial y por supuesto también vamos a poder vivirla en todas las emisoras de Cadena Dial lo podrán sintonizar a partir de las nueve y media para toda España y en concreto aquí en Caracas ocho y media de la UE dicen agotaron el primer día ya no quedan entradas vamos las pusimos a la venta a las ocho y media a las ocho el ocho de enero perdón Dixie a las ocho y media de la mañana IT puedo comentar Toni una anécdota tuvimos que ir cambiando el titular porque lo teníamos publicado en nuestra página

Voz 9 10:38 a ver cada dos por tres vamos cada media hora venía

Voz 10 10:40 a nuestra directora de Informativos Ana Martínez no decía hay que cambiar el titular primero pusimos en en entradas a la venta luego a punto de agotarse no llegamos al Hora catorce ya teníamos que decir que no había ni una sola localidad de las siete mil Majo menos que van a llenar el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife esta noche que decir

Voz 11 10:59 no va a estar porque Pastora Soler Antonio Carmona Juanes el inserción de Alonso Pablo López Malú Amaia Montero ve Vanesa Martín Marta Marta Sánchez no hará Perich

Voz 8 11:13 pelín no vamos no si no no no

Voz 10 11:15 o sea natas no no no no de momento yo creo que se lo va a reservar suelo barras celo va a reservar un titular no por ir acorde que ver entonces la verdad es que de todas maneras queda mucho queda mucho tiempo galas oye que a lo mejor no sorprende

Voz 12 11:31 ha cambiado de opinión lo habéis avisado bien porque iba yo me iré más informal sabes

Voz 10 11:36 pues bueno bueno o gritos ni Marta Sánchez fue acompañar también a otro artistas que no van a ser galardonados pero que evidentemente no se lo han perdido e Antonio José Rosana David de María Melendi así los Amaya Montero bebe imagínate dan ganas de venir no ya está ya estás tardando

Voz 12 11:53 la creerle Benin vete vete haciendo el cheque Eric Pestano gracias un abrazo muchísimas gracias

