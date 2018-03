Hoy por Hoy (16/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:17 muy buenos días tras una noche de protestas y disturbios en el centro de Madrid protestas por la muerte de un mantero en el barrio de Lavapiés tras una persecución policial según los testigos ex compañeros los agentes les perseguían desde la Puerta del Sol donde estarán vendiendo colonias tras esa persecución el hombre sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida

Voz 4 00:41 imagínate como les ha pasado a lo sumo hermano como a veces pasa por esta persona también Mandiá Valle también tiene hermanos tiene familia

Voz 0027 00:51 se llama tenía treinta y cinco años llevaba catorce viviendo en España hay no tenía papeles las protestas en el barrio de Lavapiés han derivado en disturbios a lo largo de la noche con la quema de numeroso mobiliario urbano con barricadas de contenedores ardiendo según Emergencias Madrid hay veinte heridos leves y cuántos cuantiosos daños materiales la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha anunciado ya que abre una investigación sobre lo ocurrido sobre el papel de la policía también y los colectivos de vendedores ambulantes han convocado ya una protesta para esta tarde esto en Madrid y en Bilbao están fuera de peligro los dos vigilantes de seguridad que ayer sufrieron el ataque de un grupo de radicales en el interior del estadio de San Mamés mientras se jugaba el Athletic Olympique de Marsella en la Europa League a uno de ellos a uno de los agentes que clavaron en el cuello una hebilla de

Voz 5 01:46 bueno otro también algún tipo de arma blanca en la mar esos están como decimos

Voz 0027 01:50 fuera de peligro la Ertzaintza detuvo a tres de sus radicales franceses y después del partido a otro ultra esta vez del Athletic por lanzar botellas a los agentes que participaban en el despliegue es Yves estamos contando en la SER que el PSOE ha decidido dilatar la tramitación de la derogación de la prisión permanente revisable Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:11 buenos días a pesar de que el Congreso tumbó ayer las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos la tramitación no será inmediata porque el PSOE prefiere que el tema se enfríe y se sumará a los populares pidiendo constantes prórrogas al plazo de las enmiendas parciales los socialistas pretenden dejar congelado el asunto hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Voz 0027 02:28 el Congreso pide al Gobierno que derogue la cláusula que va a ligar el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida

Voz 1491 02:44 proposición no de ley en la que insta a Rajoy a eliminarlas

Voz 0393 02:47 la proponía el PDeCAT Carles Campuzano soportados

Voz 6 02:49 quizás no tengan la posibilidad de vivir esa esperanza de vida de su de su corte quizás sacrificio cierto con un beneficio incierto llevas de ese factor no tiene en cuenta que no todas las personas tiene las esperanzas de vida por razones de clase por razones de origen por el tipo de profesiones que se ha desarrollado

Voz 0027 03:12 esta mañana edición especial de Hoy por hoy sobre las pensiones a veinticuatro horas de las movilizaciones que han convocado mañana los pensionistas Pepa Bueno les va a saludar a las ocho las siete en Canarias desde el Centro Cultural Casa del Reloj en Madrid un centro de mayores que allí iban a estar con ella entre otros Almudena Grandes o Víctor más Estados Unidos impone las primeras sanciones a Rusia por sus injerencias durante las elecciones que gana

Voz 0393 03:40 tras afectan a una veintena de personas y entidades que interfiriera en con ataques informáticos en el proceso Estados Unidos también ha hecho frente común con Reino Unido Francia y Alemania tras el intento de asesinato de un exespía ruso en territorio Britta

Voz 5 03:52 aquí en Brasil con gritos de Mariel presente una multitud ha despedido esta noche en Río de Janeiro a la concejala y activista Maricel Fran

Voz 0393 04:03 la asesinaron a tiros en el centro de la ciudad Franco había criticado con dureza la intervención del Ejército brasileño y la policía en las favelas así que se teme que haya sido víctima de un asesinato político

Voz 0027 04:16 en los deportes los cuatro equipos españoles conocerán hoy sus próximos rivales europeos Juan Antonio Sampedro buenos

Voz 1161 04:21 las bueno días Aimar tres en Champions el Madrid Barça y Sevilla junto a Juventus Manchester City Liverpool Roma hay Bayern Munich desde las doce de la mañana en Nyon podríamos tener enfrentamiento español porque sorteo puro desde la una en el mismo escenario el de la Europa League sólo con el Atlético Madrid en el bombo otras vencer ayer uno cinco al Lokomotiv estará con Marsella Arsenal Sporting de Lisboa Ignacio Salzburgo y CSKA de Moscú en casa comienza la jornada veintinueve en Primera desde las nueve Levante Éibar también la XXXI en Segunda la misma hora Sevilla Atlético Albacete

Voz 0027 04:49 y qué tiempo va a ser hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:52 buenos días hoy podremos disfrutar de muchas horas de sol temperaturas un poco más bajas durante la tarde algunos chubascos ya hace más frío ahora que ayer por la mañana vuelve a hablar en pueblos del interior tenemos también bancos de niebla o nubes bajas que afectan puntos costeros se irán disipando durante la mañana más sol por la tarde pero con chubascos en cualquier punto del interior no

Voz 0027 05:10 era muy extensos afectarán pocas poblaciones pero donde se

Voz 0978 05:13 en ten descargarán con intensidad pero durante pocos minutos y el fin de semana entre mañana al mediodía la mañana del domingo es cuando tendremos nubes y además activas en prácticamente todo el país lluvia persistente sensación de frío el domingo acabará haciendo mucho sol pero con temperaturas cada vez más bajas un descenso que será contundente a partir del lunes

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 10:24 este sonido de una noche de gran tensión en el centro de Madrid en Lavapiés la muerte de un hombre senegalés Mantero ha incendiado literalmente el barrio el nombre murió ayer de una parada cardiaca según los testigos tras una larga persecución de la policía municipal a medida que se fue conociendo la noticia dentro de la noche la protesta inicial derivó en disturbios a esta hora hay veinte heridos y cuantiosos daños materiales la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha prometido ya que la muerte se va a investigar a fondo Julia Molina buenos días buenos días la policía

Voz 5 10:52 de despejando durante toda la madrugada las calles del barrio ocupadas por decenas de manifestantes han quemado contenedores y que han destrozado buena parte del mobiliario urbano y tres sucursales bancarias

Voz 20 11:04 algunos incluso han lanzado piedras y ladrillos contra los agentes los disturbios también ha generado enfrentamientos entre los vecinos al final algunos pedían que te hacen los destrozos para no desvirtuar la protesta en la que realmente se denunciaba la persecución policial

Voz 5 11:19 la los inmigrantes un barrio mueve como Colita la gente está muy unida de todas las dudas los claro la policía pues se cosa bastante porque es muy desproporcionados los agentes han cargado con pelotas de goma y han detenido a seis personas una de ellas menor de edad

Voz 6 11:37 señorías muchas gracias levanta las

Voz 21 11:41 aplausos dirigidos a los familiares que estaban ayer en la tribuna de invitados del Congreso

Voz 0027 11:45 supusieron un punto y seguido en el debate sobre la prisión Bernard

Voz 21 11:47 entre revisable de ayer fue un compendio de

Voz 0027 11:50 el peso bajos políticos de reproches convenciones incluidas a los casos más recientes de niños asesinados como el de Gabriel pero a pesar de que el Congreso tumbó las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos a pesar de que la derogación de la prisión permanente revisable va a seguir adelante en la Cámara Baja no será de forma inmediata porque como les estamos contando en la SER los de Rajoy y Rivera van a repetir su estrategia que es la de dilatar el procedimiento todo lo que puedan ir lo van a hacer con un aliado inesperado el Partido Socialista que sigue defendiendo la derogación

Voz 22 12:20 pero quiere que el debate se enfríe

Voz 0027 12:23 hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional marroquís buenos días buenas

Voz 1441 12:26 días y después del debate de ayer el Congreso seguirá tramitando a partir de ahora la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable la iniciativa se enfrenta sin embargo a un trámite parlamentario en el que podría quedar congelada de nuevo sine die con la maniobra de prorrogar el plazo de enmiendas parciales en este caso de hecho será así con seguridad hace inicialmente porque tanto PP como PSOE tienen intención de hacerlo por distintos motivos el primero para obstaculizar y ralentizar la posible derogación de la pena y los socialistas porque quieren enfriar el tema después del espectáculo vivido ayer en el Congreso y aguardar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional tal y como pidieron a su recurso fuentes del P PSOE confirman a la SER que suposición de fondo contraria a la pena no ha variado pero recuerdan que no han sido ellos quienes han precipitado este debate sino ciudadanos al desbloquear lo en la Mesa del Congreso en una acción que consideran electoralista e irresponsable fuentes de la formación naranja confirman a la SER que también tienen intención de prorrogar inicialmente ese plazo de enmiendas

Voz 0027 13:28 hace Alex el PSOE es consciente del desgaste político que le está generando un debate que según dicen sus dirigentes es inoportuno está instrumentalizando con fines electorales ayer a última hora el ex presidente Zapatero aplaudió la firmeza con la que su partido está afrontando este asunto aunque tenga que nadar a contracorriente dijo Gemma Carretero buenos días

Voz 0806 13:45 buenos días en el PSOE son muchos los dirigentes que admiten que ahora con la presión añadida de las familias su posición puede hacerles daño pero los socialistas cierran filas ayer después del debate en el Congreso reza

Voz 1913 13:57 forzó el discurso del PSOE el ex preso

Voz 0806 14:00 durante Zapatero que sostuvo con vehemencia que la prisión permanente revisable no suma para hacer una sociedad mejor así que pidió a su partido que aguante

Voz 23 14:07 la interpelación a los poderes públicos ese a los partidos como construir una sociedad mejor no como colmar la angustia que incluso la ira entendible para esto hay que tener muchas convicciones y saber aguantar pero igual que en otras ocasiones sabemos que manteniendo las convicciones como tienes credibilidad sino mantienen las condiciones de otras credibilidad entre

Voz 0806 14:27 los cuadros medios del PSOE muchos lamentan que encuentran dificultades para explicar su mensaje sobretodo en el medio rural donde el Partido Popular está llevando la prisión permanente revisable a los plenos municipales en una estrategia que según aseguran en Ferraz sólo busca intentar desviar la atención de los muchos frentes que tiene el Gobierno

Voz 0027 14:45 en esa Escuela de Buen Gobierno del PSOE en la que habló ayer Zapatero el ex presidente del Gobierno también entró en el debate de las pensiones que según dice está falto de altura política reprocha a Zapatero al Gobierno que haya agotado la hucha de las pensiones y dejado al sistema en déficit sin Tobarra iniciativa en ningún momento ya los grupos el ex presidente les pide un debate responsable

Voz 23 15:04 de haber usado sesenta mil millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social tener un déficit de veinte mil millones en el sistema de la Seguridad Social ya casi congelada durante estos años porque cero veinticinco casi congelar hablemos claro yo pediría a todos empezando por el Gobierno un poco de prudencia responsabilidad de sensatez en el debate de las pensiones

Voz 0027 15:29 Zapatero no fue el único ex presidente que reapareció ayer también lo hizo Aznar también para hablar de pensiones de pensiones y de todos los demás asuntos con los que pudiera atizar políticamente Rajoy María Jesús Güemes

Voz 1461 15:38 buenos días Aznar puso anoche de ejemplo la situación de Venezuela para alertar sobre los peligros del nacionalismo del populismo en España dijo que la salida de la crisis económica de la que tanto presume Rajoy no está resultando ser un antídoto para él en nuestro país siguen existiendo desafíos por eso pidió cerrar pactos amplios y duraderos y aprovechó para arremeter así contra su sucesor

Voz 24 15:58 ni las pensiones ni la educación ni la transición energética ni el sistema fiscal ni la estabilidad territorial se pueden afrontar sólo con decisiones de corto plazo cinco mayorías precarias nuestro sistema político tiene que ofrecer una prueba convincente frente a los ciudadanos de su madurez de su eficaz recuperando los mejores precedentes de acuerdo que se ha dado

Voz 1461 16:28 a su juicio esta prueba es aún más exigente con el independentismo en Cataluña el presidente de FAES pidió además extremar la vigilancia porque los partidos que durante décadas han representado las grandes tradiciones occidentales se encuentra según él en pleno declive electoral cuando no en trance de desaparición

Voz 0027 16:48 la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro porque en su opinión no hay caso Barreiro está imputada por intentar contratar con dinero público a las empresas la Púnica para que mejorara su reputación en la imputación de Barreiro tienen una consecuencia política notables que Ciudadanos insiste en que no le aprobara los Presupuestos al Gobierno hasta que Barreiro dimita pero ahora la Fiscalía pide archivar el caso el Supremo tiene que decidir si hace caso al Ministerio Público o al juez que inició la investigación juez de la Audiencia Nacional que sí vio claros indicios de delito Javier Álvarez

Voz 0689 17:21 la Fiscalía no ha escatimado críticas para derrumbar la teoría del juez Eloy Velasco que vio en la actuación de la senadora unos hechos delictivos por haber contratado la mejora de su reputación personal en las redes sociales que iban a ser pagadas con dinero público el fiscal dice que las pruebas o indicios aportados por el juez son precarios intrascendentes y alejados del rigor y seriedad que se necesita para una acusación penal sin embargo todavía permanece activa la acusación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ha de la letrada Gloria de Pascual explica los detalles por los que insistirán en los cargos

Voz 1172 17:51 enumera el multitud de

Voz 25 17:54 eh de indicios

Voz 1172 17:57 idea poner llevas que apuntan a todo lo contario no sólo a que utilizó fondos públicos desde el propio Ayuntamiento de Cartagena sino que intermedió para era que se le ha para que contratasen también desde la Consejería de Educación de Pérez Antonio Sánchez Ia cambio ella se llevaba su reputación gratis

Voz 0689 18:18 la juez Ana Ferrer ya ha realizado las diligencias que necesitaba y ahora tendrá que decidir si continúa con el caso o lo archiva provisionalmente hasta que aparezcan nuevas pruebas

Voz 0027 18:26 en Barcelona varios centenares de personas se concentraron ayer en la plaza Sant Jaume para protestar por los últimos registros de la Guardia Civil relacionados con el uno de octubre los agentes se personaron tanto en el Palau de la Generalitat come la sede de Omnium Cultural para buscar pruebas que acrediten el supuesto delito de malversación Radio Barcelona Frederic Vincent bon día Guadiamar la Guardia Civil detuvo durante doce horas durante las horas que duraron los registros al secretario de difusión de la Generalitat que después quedó en libertad

Voz 0689 18:56 si el registro noni en términos son las siete y media de la tarde aproximadamente según la entidad los agentes se llevaron la contabilidad de los dos últimos años discos duros entre otras

Voz 0027 19:04 esas buscaban saber si la Generalitat pagó el referendo

Voz 0689 19:07 voy a través de las subvenciones a Omnium Cultural algo que niega la entidad ha no

Voz 1161 19:12 en tendrá forma privada

Voz 0689 19:14 hola su vicepresidente existía ayer que la entidad se financia de modo exclusivamente privado esto por un lado por otro

Voz 5 19:23 este era el momento en que la Guardia Civil y el Secretario de dice

Voz 0689 19:25 siendo entraban dentro del Palau de la Generalitat para registrar su despacho antes habían registrado su casa como decías quedó libre a la espera de declarar ante el juez también aquí se investiga un presunto desvío de dinero público al uno de octubre ah y poco después concentración en la plaza Sant Jauma con gritos de ni un paso atrás como escuchábamos según Omnium la Guardia Civiles advirtió por cierto que si se ponían delante de esta concentración podían terminar encarcelados como el presidente Jordi Cuixart presidente de la entidad hubo concentración también delante del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona protegida por un cordón de los Mossos d'Esquadra han quemado esta noche fotos del Rey la noche ha terminado con cuatro personas identificadas por la policía

Voz 0027 20:02 qué catalana en Madrid Cristina Cifuentes se ha visto obligada a retirar su propia ley de Universidades por su propio error a la hora de votar la presidenta de la Comunidad de Madrid no apretó el botón como la mayoría de PP y Ciudadanos están ajustada en la Asamblea prosperó el texto alternativo de Podemos el error de Cifuentes al votar uno de sus proyectos estrella iba a hacer prosperar la ley de Podemos con así fuentes el almendro rápidamente reunió al Consejo de Gobierno y retiró toda la ley la suya y la enmienda Laura Gutiérrez buenos días buenos días a estas

Voz 1491 20:31 siete veces comprobaron que el sistema de voto del escaño de la presidenta madrileña de la Asamblea funcionaba If funcionaba el problema es que se olvidó de apretar el botón para rechazar la enmienda de Podemos que había presentado a la totalidad de su ley de Universidades

Voz 26 20:43 no se puede señala presentado se puede comprobar de inmediato probarlo comprobarlo después por tanto realizará la comprobación de la asiste el sistema de voto a continuación el éxito la votaciones de ciento veintiocho diputados presentes sesenta y cuatro votos a favor sesenta y tres votos en contra

Voz 1491 21:01 el voto de Cifuentes Trumbo su propia ley el no voto más bien dicho hizo prosperar el texto alternativo de Podemos así que acto seguido la presidenta reunió de forma extraordinaria a su Gobierno para retirar su proyecto de ley una maniobra parlamentaria con la que se garantiza paralizar la tramitación del texto de la formación morada y poder volver a presentar unos días de nuevo

Voz 1275 21:17 su ley no está claro si ahora se tendría que presentar desde

Voz 1491 21:20 cero lo que supondría dilatar en el tiempo incluso con la duda de que estuviera lista para esta legislatura Laura gracias a Dios

Voz 0027 21:30 el gremio de libreros de Madrid ha lanzado una el gremio de libreros el gremio el IVA toros de Madrid ha lanzado una nueva plataforma web para leer Fariña el libro de Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego libro secuestrado por orden judicial ahora Fariñas se va a poner

Voz 27 21:44 a ver leer a través del Quijote Cervantes Javier Torres tan sencillo como darle a la tecla teclee dejar que el ordenador seleccione de la obra cumbre de la literatura española del Quijote las ochenta mil palabras justo las ochenta mil contenidas en Fariña el libro escrito por Nacho Carretero Ike jueza secuestrado ochenta mil palabras ordenadas de tal manera que se puede leer la historia de cabo a rabo

Voz 28 22:08 la página web que realiza ese trabajo es indie Fariña punto com Finder Fariña o buscando a Fariña Il ha puesto en marcha el Gremio de Librerías de Madrid Fernando Valverde

Voz 0689 22:17 ver cómo poner en evidencia que

Voz 29 22:20 en la era digital secuestrar un libro es posible P2 secuestrar la palabra no hacerlo encima a través de de la más universal de nuestras obras literarias y ante un personaje que también tiene es bueno que se sobre el Quijote que es el Quijote alguien que sale a luchar contra todas las adversidades decir contra todas las injusticias pues darle voz a Fariña a través del Quijote los padecía una idea magnífica de que había que poner en marcha

Voz 28 22:45 en fin Fariña punto com aparece también el lema difunde el libro prohibido también se puede obtener una breve información de la obra

Voz 12 22:55 la ayudarles buenas llamaba porque quiero sí

Voz 13 23:00 eran los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 14 23:04 no se preocupe ahora misma visual experto de seguridad de sus Ana para que el ERE si hoy mismo la alarma instalado

Voz 1491 23:45 el parón en esos ataques están ya detenidos Radio

Voz 0027 23:48 a Isabel León fueron ayer Bilbao

Voz 0821 23:50 era prácticamente un Estado policial el operativo funcionó durante todo el día al menos en la calle los ultras del Olympique estuvieron escoltados aunque se dejaron ver y oír San Mamés vallado sin contenedores pero los problemas se originaron dentro del campo privará cuenta de esa agresión que se saldó con dos vigilantes heridos uno por contusiones que está ya de alta y el otro por cortes en el cuello con un objeto punzante parece sí que la hebilla de un cinturón recibió puntos de sutura SL ha practicado un escáner en principio está todo bien pero sigue en observación a partir de ahí la Ertzaintza tuvo que entrar como decimos en el campo comenzó el lanzamiento de bengalas y una mujer de las gradas bajas resultó herida leve finalmente hubo que desalojar a parte de Sagrada dentro del campo en los pasillos del estadio se produjeron escenas propias de una batalla campal y como decimos los antidisturbios intervinieron al término del encuentro hubo algún incidente más en pozas en el entorno de San Mamés y la Ertzaintza detuvo a una cuarta persona un aficionado del Athletic por desordenes públicos

Voz 10 24:55 hoy

Voz 0027 24:58 Sampe buenos días en la ciudad suiza de Nyon se convierte esta mañana en la capital del el del fútbol mundial con los sorteos de Champions y de Europa

Voz 1161 25:05 en cuartos de final en ambas competiciones desde las doce de la Champions tres equipos españoles en el bombo Real Madrid Barça y Sevilla junto a Juventus y Roma del calzado Manchester City leve Liverpool de la Premier Bayern Munich de la Bundesliga son los ocho que han llegado hasta el penúltimo escalón podríamos tener un enfrentamiento entre españoles porque sorteo puro en el Larguero el madridista Rafa Varane ante la posibilidad de que el sorteo les depare un Barça Madrid

Voz 1897 25:26 sí sí nos tocamos son español mejor nunca había una final de Champions Barça Real Madrid bueno sería bonito no te gustaría porque no mejor que en cuartos si yo prefería una final

Voz 1161 25:36 el central hablaba también sobre la transformación del equipo en la competición europea

Voz 1897 25:40 en la Champions para el club es una competición diferente te da una energía que no sabe de dónde viene esa para jugar en el Madrid tienes que tener una motivación extra en la Champions y se nota se nota que la gente bueno está un poquito más presión a sí

Voz 0027 25:58 la extensión más precio

Voz 1897 26:00 Nos gusta mucho y no descarta seguir haciéndolo

Voz 1161 26:03 Corea en la Champions nosotros sobre

Voz 1897 26:05 todo en Champions estamos bien con un con

Voz 10 26:09 con esfuerzo lo sigo pensando que este equipo estoy grupo puede

Voz 1897 26:13 pues seguir superándose llegaran Loreto que que nunca se ha hecho que ganar otra vez

Voz 0027 26:19 no están Pods será el sorteo estrella pero desde la una

Voz 1161 26:21 en el mismo escenario sorteo de cuartos de la Europa League consuelo un equipo español Atlético Madrid que volvía a ganar ayer al Lokomotiv de Moscú uno cinco con doblete de Fernando Torres y mala noticia la adhesión de Filipe Luis que hoy pasará pruebas posibles rivales del Atlético el Arsenal inglés el Sporting portugués el alemán el CSKA ruso el Salzburgo austriaco Larache de Italia y el Olympique de Marsella francés

Voz 0027 26:40 que eliminaba ayer al Athletic como escuchábamos antes tras ganar uno dos

Voz 1161 26:43 en San Mamés la ida de cuartos en Champions tres y cuatro de abril el jueves cinco de la Europa League también tenemos hoy la lista de Lopetegui para los dos próximos partidos amistosos ante Alemania el XXIII y Argentina el XXVII ambos en marzo y última antes de la definitiva para el Mundial de Rusia desde la una de la tarde en la sede de la Federación podrían dar Thiago pese a que se retiró en el partido ante el Besiktas lesionado y tienen molestias Iniesta Piqué Jordi Alba el que no va estar seguro con la selección y con el Barça será Busquets en las próximas tres semanas por una fractura en un dedo de su pie derecho y tampoco el central Atlético Lucas Hernández que hace unos días reconocía Televisión Española su deseo de jugar con España

Voz 31 27:15 España me lo de todo haya pues está cerca de hacerse pues estaría encantado yo me considero pues una España más claro a lo mejor España que franceses entonces con ese toro

Voz 1161 27:26 pero finalmente ha sido llamado por Deschamps para jugar con Francia a Varane no les

Voz 1897 27:30 el no porque es un buen jugador polivalente que ojo a central au lateral izquierdo y es bueno yo juega juega más minutos esta temporada está madurando está jugando mejor hay no no me sorprende porque es un buen jugador

Voz 1161 27:44 en casa esta noche arranca la jornada veintinueve en Primera con el Levante Éibar desde las nueve de la noche muchas bajas en ambos equipos los levantinos para remontar la zona baja los eibarreses oliendo puestos europeos lo arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva hay también empieza la jornada treinta y uno en Segunda la misma hora Sevilla Atlético Albacete arbitraje del colegiado vasco Bicanic Garrido en fútbol sala Inter Movistar y Palma Futsal pasaban ayer las semifinales de la Copa de España hoy los otros dos partidos cuartos desde las siete de Cartagena Jaén desde las nueve Barcelona hables en tenis ha caído Carla Suárez ante Venus Williams tres seis dos seis en baloncesto se completa la jornada veintiséis de la Euroliga con el Unicaja Panathinaikos desde las nueve ayer victorias de Baskonia ahí Barça derrota de Valencia Basket

Voz 5 28:20 Sampe Time que ya es viernes a ya más alegría alegría Jorge Mira vaya calentando el Allen

Voz 0027 28:30 el nuevo Single de Bisbal y Sebastián ya que se estrena ahora mismo esta mañana estando como estamos en marzo posicionados firme candidata no sé si a la canción parecía una de las canciones del verano ya empieza

Voz 32 28:44 siempre hay alguien como ocho con Thomas mete el uno más intento enamorada

Voz 3 29:18 eh eh

Voz 33 29:45 vale no es otro de sin excavado ya no no hay nada que ver con todo yo no

Voz 1 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 3 35:02 mira mira aquí

Voz 0027 35:10 siete menos veinticinco de la mañana seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Almería Ana Julia Quezada ingresa hoy en el módulo de mujeres en la cárcel de El Acebuche ayer el juez ordenó su ingreso en prisión incondicional por el asesinato del niño Gabriel Cruz saquen asfixió con malvada voluntad según el auto del juez un auto en el que se detalla además que Quezada ha confesado supuestamente que quería deshacerse del cuerpo del niño en un invernadero será Almería Javier Romero buenos días

Voz 1161 35:35 sí buenos días además en ese auto Hora Veinticinco Ana Julia el rapto y mostró pura crueldad el relato de enorme crudeza cuyos detalles están de vamos a excluir de esta crónica muestra una malvada voluntad dirigida especialmente asegurar la comisión del crimen Rafael Soriano el titular del Juzgado cinco de Almería ofrece la resolución una distinción demoledora de la acusada las pruebas revelan presuntamente una falta de sentimientos y humanidad que ella misma calificado ha de ser ciertas serían de pura crueldad por otra parte la Guardia Civil daba por cerrado ya el caso y ofrecía todos los detalles en la denominada operación Nemo en homenaje al pequeño de abrir han explicado que la autora confesa de la muerte de Gabriel actuó sola Iggy decían estos sobres la personalidad escuchamos a Juan Jesús Reina comandante

Voz 1897 36:19 de la UCO es una persona con la frialdad máxima que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas positiva egocéntrica de alguna forma u otra de que ciertas circunstancias que les son negativas que pueden provocar una ansiedad muy muy gorda desde entonces ese perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora

Voz 1161 36:45 pues Ana Julia qué pasa su primera noche en la cárcel y hoy como dices Aimar estará con el resto de empresas

Voz 0027 36:50 gracias Javier un juzgado de Málaga ha condenado a un año de cárcel a un religioso del colegio Los Olivos por un delito de pornografía infantil la policial el incautó miles de fotos de niños desnudos en su ordenador elige que tenía esas imágenes porque le gusta el naturismo irle recuerdan a Sorolla ser Málaga Jesús Sánchez buenas ideas buenos días Aimar el procesado dijo

Voz 37 37:08 que las escenas estéticamente le parecían situaciones agradables nueve pen drive tres tarjetas de memoria

Voz 10 37:14 doce discos duros hizo ciento veintiocho

Voz 37 37:17 sedes con vídeos sobre naturismo así como seis carpetas encriptada todas como decías con imágenes de menores de edad la condena para este ex administrador de un colegio religioso de Málaga capital llega seis años después de su detención no entrará en prisión porque no tiene antecedentes tendrá que hacer eso sí un curso obligatoriamente de educación sexual Un

Voz 0027 37:36 calvario judicial de diez años la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera una década después de que la jueza Mercedes Alaya abriera una causa contra él por supuesta apropiación indebida y administración desleal según la Audiencia la gestión de Lopera no causó perjuicio alguno para el club Radio Sevilla Sara Armesto buenos días

Voz 1491 37:53 buenos días Lopera no ha causado perjuicio al

Voz 1913 37:56 según la sentencia al contrario con el el club pasó de una situación deficitaria a tener treinta y cinco millones de euros en dos mil ocho precisamente cuando la juez Alaya comenzó a investigarlo tras la querella de varias asociaciones béticas la magistrada como medida cautelar ordenó en dos mil diez el embargo de sus acciones en contra del criterio de la Fiscalía y recibió el respaldo de la audiencia Lopera acabó cediendo el cincuenta y uno por ciento de sus acciones a cambio de quince millones para él y para Luis Oliver Encarnación molinos abogada

Voz 38 38:24 ha sido un camino muy duro han sido muchos años aquí y bueno el que se vea recompensado con este final el te lo tenía muy merecido

Voz 1913 38:34 el fallo absuelve también al resto de acusados al administrador de las empresas del opera ya sus testaferros

Voz 0027 38:39 en Cantabria llega al Parlamento regional la petición para que el Gobierno de la Comunidad impida que atracan en eh

Voz 0830 38:44 Puerto de Santander los barcos que transporten armas hace unos días estuvo atracado en la ciudad

Voz 0027 38:48 en un barco saudí con miles de toneladas de armamento a bordo al que habían expulsado previamente del Puerto de Bilbao Fermín Mier buenos días qué tal buenos días hace una semana el colectivo de ayuda a refugiados Pasaje Seguro llevó a cabo una acción de protesta en suelo portuario ante un barco de origen saudí que atracó el Santander para cargar armas preso

Voz 1491 39:05 visiblemente con destino la guerra del Yemen es el mismo barco que tuvo que salir del puerto de Bilbao por las protestas de Greenpeace

Voz 39 39:12 la marcha sospechamos que como siempre es Arabia Saudí centrarnos en lo que queremos dejar bien claro es que en Santander tampoco queremos un barco que comercial no

Voz 0830 39:23 ahora podemos Cantabria va a preguntar al Gobierno de la Comunidad si piensa tomar medidas para evitar que vuelvan a atracar en Santander barcos de transporte de armas la formación morada no quiere asegura que se convierta en algo habitual por lo que tú

Voz 1491 39:35 bien va a exigir en sede parlamentaria que el Ejecutivo tome el acuerdo de prohibir siempre el atraque de barcos cargados con armamento

Voz 3 39:43 hay que girar girar girar la vida

Voz 5 39:51 en Alicante han construido un puente con cerca de mil quinientos a los de lado

Voz 0027 39:57 con fuente que aguanta más de novecientos kilos de peso banda de verdad no se cae y no ha sido Calatrava han sido tres estudiantes de Arquitectura Ingeniería Jano Durán bon día

Voz 0131 40:06 a día así son tres estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche han conseguido el primer premio de un concurso con este puente que tiene un triángulo en la cúspide para poder aguantar mejor el peso lo diseñaron en dos semanas lo han montado en cuatro días eso sí sin dormir demasiado y se llama pisó ni en honor al elefante personaje de Los Simpson la Escuela de Ingeniería les ha dado novecientos euros de premio pero no son los únicos ni mucho menos con estabilidad el segundo lugar con un premio de quinientos euros lo ha ganado otro proyecto de Puente también con palitos de lado se llama

Voz 1491 40:34 fortuna hizo Forza quinientos sesenta kilos

Voz 0027 40:37 el adiós al palo y anoche Tenerife acogió la fiesta anual de la música en español

Voz 3 40:46 ya

Voz 0027 40:53 Manolo García en directo en la gala de los Premios Cadena Dial una noche de muchísima música hay emoción Radio Club Tenerife Héctor palmero buenos días

Voz 40 40:59 las que tal Aimar muy buenos días una vez más no defraudó la gala de entrega de los

Voz 1491 41:03 Jody Allen un escenario que ya como su casa el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife que vibró como nunca con la cita más importante de la música en español una gala que unió a a muchas generaciones y sin lugar a dudas uno de los grandes momentos de la noche la actuación de la pareja de moda que representará a España en Eurovisión Alfred y Amaia pero también con los premios especiales por su trayectoria de Carlos vive Manolo García al que escuchamos y Tequila en un evento en el que no faltaron los mensajes reivindicativos hacia la importancia del papel de la mujer o la subida de las pensiones la cadena musical premió en esta edición

Voz 40 41:34 recordemos no Antonio Carmona Juanes Malú Malú

Voz 1491 41:38 López Pastora Soler Ros salen Sergio Dalma pero no fueron los únicos artistas que se subieron al escenario puesto que un elenco de cantantes de moda deleitaron a todos los efecto

Voz 5 41:47 Héctor un abrazo lo mismo buen fin de semana

Voz 3 42:02 bajo la banda de

Voz 0027 42:05 si empezamos en Portugal donde se han encendido las alarmas sanitarias en el país vecino por un brote de sarampión en la región norte que afecta a decenas de personas también en Oporto primera parada esta mesa del mundo

Voz 5 42:16 Portugal Aitor Hernández

Voz 41 42:19 yo no han sido confirmados en el hospital de San Antonio en el centro histórico de Oporto y al menos treinta y cuatro personas se encuentran bajo observación ante la posibilidad de que ellos hayan contraído la enfermedad las autoridades lusas recomiendan que las personas que estén en la zona revisen su historial de vacunación para confirmar que se encuentran protegidas de la infección viral que es altamente contagiosa ahí tras evite por vía aérea en dos mil dieciséis la Organización Mundial de Salud declaró que el sarampión había sido erradicado en Portugal pero el año pasado se registraron varios brotes y una víctima mortal aunque no hay un movimiento anti vacunas en el país vecino ha aumentado el número de personas que no es evacúan por deja disco aquí el pasado otoño las autoridades confirmaron que por primera vez en quince años el número de portugueses inmunes al sarampión era inferior al noventa y cinco por ciento de la población a umbral clave para garantizar la inmunidad de grupo

Voz 3 43:08 él

Voz 0027 43:09 la justicia de Israel ha suspendido de manera provisional la expulsión de miles de inmigrantes africanos que viven en el país expulsión que había ordenado el gobierno de Netanyahu la mayoría de esas personas demandantes de asilo la decisión del Gobierno había sido fuertemente criticada dentro y fuera de Israel corresponsal Beatrice con Berry

Voz 42 43:26 han sido semanas de manifestaciones en las principales ciudades israelíes de fuertes críticas hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu por parte

Voz 1491 43:35 de organizaciones humanitarias locales

Voz 42 43:37 Acciona les la razón es la decisión de Israel de expulsar a más de cuarenta mil inmigrantes ilegales africanos procedentes sobre todo de Sudán Eritrea el jueves el Tribunal Supremo al que habían apelado organizaciones de defensa de los inmigrantes decidió suspender por

Voz 5 43:53 ahora este plan del Gobierno hirió al Egipto

Voz 42 43:55 Thibault diez días para que presente documentación y argumentos que justifiquen este masivo plan de expulsiones que Israel es el país occidental que menos peticiones de asilo reconoce menos del uno por ciento de las demandas presentadas según datos de oenegés el Gobierno israelí asegura que protege al país de la inmigración ilegal y quiere que estos inmigrantes africanos se vayan de manera

Voz 1491 44:16 voluntaria antes del uno de mayo a partir

Voz 42 44:19 entonces sus opciones serán la expulsión o la cárcel en Israel de manera indefinida en la mayoría de estos africanos que huyeron de sus países debido a la guerra o la represión política prefiere el sin duda la cárcel

Voz 0027 44:32 en Brasil el Gobierno ha desmantelado una secta religiosa que mantenía en condiciones de esclavitud a casi seiscientas personas han acorralado

Voz 0189 44:39 el Ministerio de Trabajo cuenta en un comunicado que los líderes de la secta iban a Sao Paulo a reclutar a la gente les convencían de que debían donar sus bienes e irse a vivir a una hacienda controlada por ellos y allí los ponían a trabajar en el campo en talleres en gasolineras o en restaurantes que eran propiedad de la sexta de la secta trabajaban en condiciones inhumanas con horarios exhaustivos y muchas veces sin cobrar nada a cambio estaban adoctrinados hasta tal punto que creían que dentro de la Hacienda estaban protegidos del fin del mundo entre las

Voz 1491 45:05 personas liberadas había una treintena de menores de edad

Voz 0027 45:09 cerramos esta mesa del mundo con la frivolidad hecha foto el futbolista el Neymar ha colgado una foto equiparando su lesión con la ELA que padecía Stephen Hawkins ha intentado presentar como un homenaje Isabel Villar buenos días buenos días frivolidad

Voz 1913 45:22 directamente mal gusto porque animarnos el ocurrido otra cosa que hacerse una foto en silla de ruedas con la cabeza ladeada como Stephen Hawking ICO la pierna derecha en una tablilla en el pie de foto el futbolista escrito una frase del científico tienes que tener una actitud positiva y sacar lo mejor de la situación en la que te encuentres pero los internautas no han visto nada positivo en esa foto que equipara una lesión en el pie con la esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad degenerativa con la que Hawking vivió cincuenta y cuatro años que le dejó en silla de ruedas e incapaz de hablar sin la ayuda de su sintetizador de voz

Voz 12 45:57 ayudarle llamaba porque quiero sí

