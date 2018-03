Hoy por Hoy (16/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las

Voz 0027 00:02 dice en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:26 noche de protestas y disturbios en el centro de Madrid en el barrio de Lavapiés tras la muerte de un mantero senegalés de un infarto tras una persecución policial

Voz 3 00:34 yo no me te suena desde Sol hasta en Lavapiés hace que se cayó el suelo hizo muy buen sus manos eso es totalmente una vergüenza para El País España está vale está me miro es una falta la gente no vivir con él

Voz 0027 00:49 la alcaldesa de Madrid anuncia que investigará a fondo el caso actuaremos en consecuencia dice Manuela Carmena según datos oficiales hay seis detenidos y veinte heridos leves una decena de ellos policías las protestas han derivado en quemas de contenedores y destrozos en mobiliario urbano

Voz 2 01:02 prebendas porque está todo lo que es la calle Lavapiés Ciudad de María todo quemado todos los contenedores en los flamencos los cristales coches todo

Voz 0027 01:08 más que el fallecido tenía XXXV años llevaba catorce en España no tenía permiso de residencia se dedicaba a vender perfumes en la calle el colectivo que agrupa a los vendedores callejeros en la capital ha convocado una concentración de repulsa esta tarde también en Lavapiés y en la SER les estamos contando que después del bochornoso debate de ayer PP y PSOE van a dejar congelada la derogación de la prisión permanente revisable los populares van a pedir una prórroga tras otra para evitar esa derogación pero también los socialistas fuentes del PSOE confirman a la SER que recurrirán a las prórrogas para dilatar la tramitación y dejar que el debate se enfríe la intención del partido es que la derogación no se tramite hasta que el Constitucional se haya pronunciado sobre la prisión permanente revisable siguen apoyando esa derogación pero quieren ir reconocen que este asunto está haciendo daño político ayer a última hora Zapatero le pedía a su partido que resistan este tema

Voz 5 01:59 la interpelación a los poderes públicos es ya los partidos como construir una sociedad mejor no como colmar la angustia incluso la ira entendible para esto hay que tener muchas condiciones y saber afrontar otro igual que en otras ocasiones sabemos que manteniendo las convicciones como tienes credibilidad

Voz 0027 02:16 en víspera de las manifestaciones de pensionistas de mañana en toda España que se prevén masivas el PP perdió ayer una votación sensible sobre este asunto

Voz 2 02:24 es una resolución injusta configura un viento de las pensiones públicas

Voz 0027 02:30 el pidió al Gobierno que derogue el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que entrará en vigor el año que viene Iker bajará la cuantía inicial de la mayoría de las pensiones sólo el PP votó en contra de esa proposición no del del y del PDeCAT que defendía Carles Campuzano como escuchamos proposición que posiblemente el Gobierno dotará pero que queda ahí aprobada ir sobre pensiones mensaje de Aznar a Rajoy

Voz 6 02:52 las pensiones ni la educación ni la transición energética ni el sistema fiscal ni la estabilidad territorial se pueden afrontar sólo con definiciones de corto plazo

Voz 0027 03:07 hoy en la Cadena Ser vamos ahondar en nuestra programación especial sobre las pensiones a las ocho siete en Canarias Pepa Bueno les va a saludar desde el centro de mayores de la Casa del Reloj en Madrid acompañado entre otros por el de Víctor Manuel escritora Almudena Grandes la actriz María Botto

Voz 2 03:25 de nuevo los ultras

Voz 0027 03:31 los del Olympique de Marsella hirieron ayer a dos vigilantes de seguridad en San Mamés dentro del estadio a uno de ellos de clavaron una hebilla en el cuello ambos están fuera de peligro Carolina Gómez

Voz 0393 03:40 hay tres franceses detenidos incluso la Ertzaintza tuvo que cargar dentro del estadio durante la primera parte ya un grupo de aficionados locales del Atleti le cayó encima una bengala

Voz 0027 03:48 en Estados Unidos el Gobierno del país

Voz 0393 03:51 de sanciones a Rusia por la supuesta injerencia en las presidenciales de dos mil dieciséis

Voz 0027 03:55 si Trump se mofa en público de haberle mentido al primer ministro canadiense todo

Voz 2 04:01 dentro todo vino a verme y me dijo

Voz 1275 04:03 los otros no tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y yo les dije te equivocas Justin sí que lo tenemos pero no tenía ni idea simplemente se lo solté

Voz 2 04:11 y la verdad es que él tenía razón

Voz 0027 04:14 y lo dice casi presumiendo con tono de mofa España multa con seiscientos mil euros a Whats App Facebook por pasarse los datos usuarios sin permiso

Voz 0393 04:21 porque cuando Facebook Whatsapp se quedó con los datos de los usuarios sin autorización y los trato para sus propios perfiles

Voz 0027 04:27 la investigación de la Universidad Pompeu Fabra concluye que los bebés son capaces de razonar mucho antes de empezar

Voz 0393 04:34 lo publica hoy la revista Science y cuestiona una de los Tahrir teorías más defendidas hasta el momento la que sostiene que la capacidad de razonar está supeditada al lenguaje según este estudio los bebés sin saber hablar si son capaces de combinar información para razonar y aplicar reglas de lógicas

Voz 4 04:50 no

Voz 0027 04:52 el seleccionador español Julen Lopetegui dará esta mañana la lista de convocados para los dos próximos amistosos Sampe buenos días

Voz 1161 04:58 a unos días ante Alemania el viernes veintitrés en Düsseldorf y ante Argentina el veintisiete en el Wanda Metropolitano la última lista antes de la definitiva de los veintitrés jugadores que acudirán al Mundial de Rusia será desde la una de la tarde en la sede de la Federación y coincidirá en hora con el sorteo de la Europa League en la ciudad suiza de Nyon con el Atlético de Madrid el bombo justo después de que a las doce se haya producido el de la Champions con Real Madrid Barça y Sevilla presentes podría haber enfrentamiento español

Voz 0027 05:23 bajan un poco y las temperaturas antes de un fin de semana de lluvias Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:29 buenos días hoy bajar un poco bajarán mucho a última hora del domingo y especialmente lunes cuando de nuevo el ambiente será de pleno invierno en la mayor parte del país y como decías la lluvia no nos dejan ni mucho menos hoy como ayer será esporádica nueve ahora en Galicia durante la mañana muchas nieblas pero poco lluvia en el resto del país durante la tarde chubascos algunos intensos yo fin de semana sobre todo en el centro y sur de la península la lluvia ganará protagonismo en intensidad pero también en persistencia va a llover durante muchas horas

Voz 7 06:02 la política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria a más apoyo a los jóvenes agricultores a proteger a los sectores con más dificultades ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC guiris agricultor o ganadero solicita las ahora

Voz 8 06:24 informa punto es Ministerio de agregó

Voz 2 06:27 Pesca Alimentación y Medio Ambiente

Voz 8 06:29 no de España

Voz 9 06:33 ahora vuelve la adrenalina el vértigo la velocidad

Voz 2 06:46 domingo y hasta dejarlo en exclusiva en Movistar Moto GP

Voz 10 06:50 estar dije es que podrá ayudarme buenas llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 11 07:02 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que decía hoy mismo la alarma instalado

Voz 2 07:07 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 07:17 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo

Voz 1112 07:26 solo no hubo Risto todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un bolso Warrick por solo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como paguen renting consulta condiciones hemos Pajín punto es

Voz 5 07:47 qué Waldo suban al estrado e intente justificar su posición no me conteste él sólo anula los respondan sólo al grupo Popular miren tan también arriba a la tribuna y convenza a ella

Voz 0027 08:03 Bermúdez de Castro reconocía ayer de portavoz del PP este convencerles a ellos en referencia a los padres de los menores muertos o desaparecidos estaban allí en la Cámara da la medida del tono del debate de ayer en el que la mayoría de Congreso tumbó las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos a la derogación de la prisión permanente revisable el proceso de derogación sigue en pie pero va a quedar congelado porque los socialistas quieren enfriar un asunto que les es políticamente reconocen incómodo se lo estamos contando en la SER el PSOE impedir que avance la derogación que el Constitucional se pronuncie Mar Ruiz

Voz 1441 08:38 buenos días y después del debate de ayer el Congreso seguirá tramitando a partir de ahora la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable la iniciativa se enfrenta sin embargo a un trámite parlamentario en el que podría quedar congelada de nuevo sine die con la maniobra de prorrogar el plazo de enmiendas parciales en este caso de hecho será así con seguro edad inicialmente porque tanto PP como PSOE tienen intención de hacerlo por distintos motivos el primero para obstaculizar y ralentizar la posible derogación de la pena y los socialistas porque quieren enfriar el tema después del espectáculo vivido ayer en el Congreso y aguardar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional tal y como pidieron a su recurso fuentes el PSOE confirman a la SER que suposición de fondo contraria a la pena no ha variado pero recuerdan que no han sido ellos quienes han precipitado este debate sino ciudadanos al desbloquear lo en la Mesa del Congreso en una acción que consideran electoralista e irresponsable fuentes de la formación naranja confirman a la SER que también tienen intención de prorrogar inicialmente ese plazo de enmiendas parciales

Voz 0027 09:44 la mirada de Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 09:46 el Congreso de los Diputados por una mayoría de ciento setenta y ocho a ciento setenta y siete consiguió ayer resistir la ofensiva oportunista populista del Partido Popular de ciudadanos que pretendían ampliar aún más la figura penal de la prisión permanente revisable creada en dos mil quince por el PP ahora esa misma mayoría que frenó al PP y a Ciudadanos tiene que conseguir avanzar en la derogación de esa figura punitiva equivalente según la mayoría de los expertos en derecho penal a una cadena perpetua encubierta no será fácil porque la iniciativa de derogar esos artículos de la Ley presentada en su día por el PNV con el apoyo en donde incluso de Ciudadanos puede ser bloqueada retrasada una y otra vez en la Mesa del Congreso ahora que Albert Rivera y sus diputados se han pasado sin ningún tipo de disimulo al otro lado la Mesa del Congreso presidida por la titular de la Cámara la popular Ana Pastor ha utilizado ya conejito esas artimañas de dilación en varias ocasiones a lo largo de esta legislatura el debate de ayer fue tosco destemplado se dejó en evidencia claramente la desagradable tristísima instrumentalización que están realizando PP y Ciudadanos de trágicos hechos muy recientes sea como sea lo importante es conseguir que la presión de las otras fuerzas políticas continúe hasta lograr que la mayoría que componen entre traduzca como es lo mínimo que se puede pedir política parlamentariamente

Voz 13 11:12 en la derogación de la prisión permanente revisable es bien de la cadena perpetua

Voz 0027 11:21 la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que archive la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiros ciudadanos e insiste en que esta senadora por Murcia tiene que dimitir como condición para aquellos voten a favor de los presupuestos el PP se ha resistido en los últimos meses a exigirle que dimita y ahora la fiscal ya pide el archivo de la causa porque según dice la perpetración de los delitos no está debidamente justificada la Fiscalía sostiene eso a pesar de que en su día un juez no una acusación Un juez de la Audiencia Nacional dio por acreditado que Barreiro diseñó un plan para pagar con dinero público a las empresas de la Púnica para que éstas le hicieran una campaña de imagen política hay para que limpiarán su reputación en Internet de hecho ese plan criminal como lo calificó en su día el juez Eloy Velasco incluía pagar con dinero público la creación de un medio de comunicación sólo para que publicaran noticias positivas sobre ella Carolina

Voz 0393 12:06 el magistrado Velasco lo definió como un ardid que permitía el pago subrepticia desde las cuentas públicas de lo que debían ser gastos personales de la entonces alcaldesa de Cartagena hoy senadora la Fiscalía pide el archivo pero eso no quiere decir que la causa de caiga porque la acusación la ejerce también la asociación ha dado Gloria de Pascual es la letrada de la acusación

Voz 1172 12:25 si el textos de indicios ideas pruebas que apuntar no sólo a que utilizó fondos públicos desde el propio Ayuntamiento de Cartagena sino que intermedió para que contratasen también desde la Consejería de Educación y a cambio ella se llevaba su reputación gratis

Voz 0027 12:44 el informe que Ignacio González le encargó a dedo a su cuñada contra Gallardón tuvo dieciséis borradores distintos en cadenaser punto com pueden consultar a esta hora una foto de como una de esas versiones hay notas manuscritas supuestamente de Ildefonso de Miguel mano derecha de Ignacio González anotaciones que en muchos casos corregía agravan las conclusiones a las que había llegado el despacho de abogados Cuatrecasas que fue quién elaboró ese informe Ana corbatas

Voz 0127 13:10 ese informe es clave en la acusación contra Gallardón y su equipo porque la investigación se abre cuando Ignacio González que ya sabía que estaba siendo investigado posiblemente grabado le dijo por teléfono Zaplana que tenía un documento sobre supuestas irregularidades del Gobierno de Gallardón en la compra de la empresa y NASA la Ser ya desveló hace un mes el email que demostraba que ese informe lo encargó a OC el propio González que pagó por el cincuenta y ocho mil euros públicos y ahora hay pruebas de que el entorno de González introdujo múltiples modificaciones para sembrar la sospecha sobre el gobierno de Gallardo

Voz 0027 13:43 siete y trece de la mañana seis y trece en Canarias la justicia europea ordena la nulidad de la marca la mafia se sienta a la mesa es la marca de una cadena de cuarenta y dos restaurantes en España ambientados en la película El Padrino Italia el Estado el ex denunció en dos mil quince porque consideraba que estaban haciendo apología de la mafia y ahora el Tribunal General de la Unión Europea le da la razón a Italia dice que el hecho de que estos restaurantes españoles se llamen la mafia se sienta a la mesa evoca a una organización criminal que viola los valores y el patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea Julia Molina buenos días

Voz 1509 14:15 buenos días Lacadena puede mantener el nombre a sus restaurantes en España pero no podrá registrar su marca en la Unión Europea el tribunal considera que los libros son películas sobre la Mafia

Voz 9 14:28 que por Tim

Voz 1509 14:29 sí muestran claramente las fechorías cometidas por esta organización pero que los restaurantes dan una imagen globalmente positiva iba analizan los crímenes la justicia recurre incluso al logo para justificarlo dice que tiene una rosa roja que podría ser percibida como un símbolo de amor y concordia la empresa española registró la marca en dos mil seis la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea pero nueve años después Italia solicitó su nulidad ir recurrió a los tribunales ahora la justicia le dan las

Voz 1441 14:56 nació en Brasil

Voz 0027 15:01 es la conmoción de una ciudad Río de Janeiro tras el asesinato de una de las mayores activistas por los derechos de las mujeres y contra la violencia policial en las favelas el Franco se había convertido en un símbolo criticando el despliegue del Ejército en esas favelas hasta que ayer un coche se puso a la altura del suyo le descerrajó nueve tiros Isabel Villar

Voz 1509 15:18 cuántos jóvenes más van a tener que morir antes de que acabe esta guerra Éste fue uno de los últimos tuits de la activista y concejala el franco para denunciar la intervención del Ejército en las favelas de Río donde ella se crió

Voz 2 15:29 el parón y donde campan a sus anchas las

Voz 1509 15:35 pistolas y los tanques son palabras de Franco víctima a sus treinta y ocho años de un crimen que la policía investiga como una ejecución ella conmocionado al país por las sospechas de que pueda ser

Voz 0159 15:44 un asesinato político un paso atrás es lo que coreaban los manifestantes que han recorrido las calles de Río para despedir a una mujer que tenía en el feminismo su otra gran Mamberti ahora a una compañera negra que peleaba hay que luchaba

Voz 8 16:01 a balazos cuando ahora de puedes hará la boca

Voz 1509 16:04 ganado a lazo es hasta Brasil se han ido incluso las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo también Amnistía Internacional que pide que se haga justicia con el asesinato de Franco un asesinato que el presidente del país Michel Temer ha calificado como un atentado a la democracia

Voz 13 16:22 te

Voz 1509 16:23 Surface subirnos

Voz 14 16:25 Renfe Renfe ofrece veinticinco mil plazas adicionales en trenes AVE y Larga Distancia durante las Fallas ochenta trenes que unen Valencia con Madrid Cataluña y Andalucía duplicarán sus plazas los refuerzos extenderán hasta el veinte de marzo para dar respuesta a la elevada demanda los billetes para disfrutar de las Fallas se pueden comprar en Renfe punto com en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte

Voz 15 16:47 es Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 13 16:59 las cuentas de los azulejos del suelo

Voz 2 17:02 deja tu casa como nueva con la semana del bricolaje hasta el diecinueve de marzo lleva de una limpiadora esta ley de mil setecientos vatios con accesorios de limpieza por sólo ciento nueve euros este muchas ofertas más en la semana del bricolaje más de sesenta tienen las muy cerca de ti

Voz 1112 17:19 cuando en el diez del padre tu hijo te dice Iris mejor patrimonio

Voz 2 17:23 y para celebrarlo te regalas la mejor para de paz desde el punto

Voz 1112 17:26 te sientes munícipe Books si quieres sentirte vivo piden un préstamo y lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran ningún punto es Pot llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos visión de Trevi virus en Carrefour en Carrefour punto es tienes dos jamones curados y pujar pizza de seis kilos en vez de aproximadamente los cincuenta euros Carrefour mejore cada año fíjese vienen esta imagen factor que ve usted aquí una mariposa con la pecador control de crucero y un maletero enorme Ésta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con dos mil euros de ahorro y entrega inmediata hay vehículos de ocasión oferta Fall saquen Faina hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat punto es

Voz 16 18:12 en el momento de subir al coche Nerea dirigió la vista hacia la ventana tras cuyo visillos supuso que su madre como de costumbre estaría observa Muela

Voz 1112 18:23 llegó el día de la victoria de las palabras frente a los disparos de los versos los poemarios las novelas los ensayos

Voz 2 18:32 este viernes lo celebramos con Ignacio

Voz 1112 18:35 Denis Itxaso Isaías Lafuente Nieves Concostrina Iñaki de la Torre Benjamín Prado Mikel Erentxun sea máis y nos acordaremos muchísimo

Voz 2 18:46 de María Teresa Castells José Ramón Recalde el cincuenta aniversario de la librería Laguna este viernes La ventana desde el Kursaal de San Sebastián con Carles Francino Cadena SER

Voz 13 19:08 nuestra memoria

Voz 0393 19:10 por el debate de ayer en el Congreso empezando por no

Voz 1275 19:12 en Huelva

Voz 18 19:15 eso sí deleznable partidista que se ha hecho por parte de algún que otro miembro del PT de nuestro sencillo e incluya a Ciudadanos

Voz 19 19:25 Alberto de Plasencia viendo la demencia usada por el diputado del PSOE mi decisión de cambiar en adelante mi voto hacia Ciudadanos se hace más fuerte creo que ha faltado al respeto de esos padres que estaban para escuchar el debate

Voz 20 19:36 el seis de Valladolid puestos a invitar a víctimas yo creo que el Gobierno se podía plantear invitar también a las victimas en serio en recortes en sanidad

Voz 1275 19:47 los recortes es viernes de barra libre

Voz 21 19:50 buenos días Juan desde Valencia después de los últimos acontecimientos en el partido de fútbol ayer en Bilbao para cuando un debate sobre el mundo de la seguridad privada porque están

Voz 1084 19:59 muy bien que se equiparen sueldos entre policías entre

Voz 21 20:02 los Mossos d'Esquadra hechas pero el mundo de la seguridad privada

Voz 13 20:05 qué tan desamparados estamos gracias a todos

Voz 22 20:11 en Hoy por hoy

Voz 2 20:21 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:27 buenos días la alcaldesa Manuela Carmena anuncia una investigación para esclarecer lo ocurrido anoche en Lavapiés la muerte de un ciudadano de origen senegalés un vendedor ambulante que falleció de un infarto según sus compañeros tras una larga persecución policial Ike desencadenó graves disturbios en el barrio el barrio amaneció hoy destrozado Lunas rotas sucursales bancarias saqueadas motos tiradas bicicletas quemadas adoquines levantados los antidisturbios de la Policía cargaron contra los que se concentraron en Lavapiés Si hay veinte heridos seis detenidos Julian Molina estuvo anoche en Lavapiés Julia buenos días buenos días la policía ido despeja

Voz 0159 21:06 durante toda la madrugada las calles del barrio ocupadas por decenas de manifestantes han quemado contenedores y que han destrozado buena parte del mobiliario urbano y tres sucursales bancarias algunos incluso han lanzado piedras y ladrillos contra los agentes los disturbios también ha generado enfrentamientos entre los vecinos al final algunos pedían que te hacen los destrozos para no desvirtuar la protesta en la que realmente se denunciaba la persecución policial a los inmigrantes

Voz 2 21:33 este es un barrio muy como política la gente está muy unida de cara claro la policía pues pasar bastante porque es juez desproporcionados los agentes han cargado con pelotas de goma y han detenido a seis personas una de ellas menor de edad

Voz 1275 22:00 Cifuentes reunió anoche de urgencia a su Consejo de Gobierno para paralizar una de sus leyes estrella su ley de Universidades una maniobra parlamentaria que le permite de alguna forma enmendar su error se equivocó al votar no pulsó el botón con lo que permitió en el pleno que

Voz 1084 22:13 prospera en una enmienda de Podemos que venía cambiar

Voz 1275 22:16 a su texto al cien por cien la conocida como leves vuelve al punto de partida con las dudas de si ahora tendrá que iniciar de nuevo todo el trámite lo que complicaría que llega a tiempo para esta legislatura Ángel Garrido portavoz de Gobierno madrileño Edward

Voz 1084 22:28 cuando Fernández Robinho podemos sopa y muy importante este proyecto ley de universidades por lo tanto lo hemos en el plazo más breve posible ese plazo pobres siempre tiene que ver lógicamente con los tiempos que jurídicamente se establezcan unos informes que sean preceptivos que el reglamento efectivamente a ella

Voz 24 22:44 Elite al Gobierno si quieren a retirar su texto pero evidentemente esto significa que el trámite parlamentario volverá a empezar en todo caso desde nuestro grupo también nos planteamos que quizás presentamos nuestra ley directamente

Voz 25 22:56 hay más noticias en titulares con Sara selva Granados ha presentado en su tercera declaración ante el juez documentos para acreditar la financiación ilegal del PP facturas según el exconsejero con las que se pagaban gastos de las campañas

Voz 1275 23:07 Aguirre la justicia archiva la denuncia del Ayuntamiento de Madrid contra el Open de tenis no ve indicios de delito en el contrato que el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón cerró con los organizadores del evento

Voz 25 23:15 la Consejería de Educación ha mandado a los colegios una circular por los supuestos intentos de secuestro que se están investigando pide colaboración de los centros con los cuerpos y fuerzas de seguridad al mismo tiempo que manda un mensaje

Voz 1275 23:25 la deportes el Atlético de Madrid ganó ayer al Lokomotiv uno cinco Moscú hoy Real Madrid Atlético conocerán sus rivales en cuartos de Champions y Europa League en los sorteos que se celebran en la ciudad suiza de Nyon

Voz 9 23:36 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina Hora punta sirio ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:45 a saber qué tal las carreteras DGT María Forner buenos días buenos días pues situación bastante complicado en la M cuarenta donde a las seis de la mañana se producía una colisión múltiple en el entorno de Villaverde al sentido a la cuatro que ahora mismo ya está generando más de seis kilómetros de tráfico prácticamente detenido hasta llegar al entorno del barrio de La Fortuna hasta incidencia está afectando a la circulación del enlace con la A42 por esta vía donde observamos ya tráfico muy intenso hasta llegar a Parla además hay circulación intensa en esta m cuarenta en sentido contrario en el punto en el que se ha producido este accidente encontramos complicaciones en todos los grandes accesos Madrid qué tal inspira el tráfico en la capital pantallas Jesús subió buenos días

Voz 1084 24:27 hola qué tal Laura muy buenos días han demostrado con una situación bastante cómoda en general los principales accesos salvo en la entrada por el Mediterráneo y en la plaza de Cristo Rey con un tráfico algo más intenso y también el acceso por la prolongación de O'Donnell de sacar el interior que se ha abierto ya un carril por sentido en el túnel de Sor Ángela de la Cruz pero atentos porque la M30 ha comenzado la hora punta desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno en el puente de Ventas desde el nueve de Costa Rica hasta alcanzar el enlace con el nudo de Manoteras o en el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 2 25:00 con Guti acostumbrado está tu corazón

Voz 26 25:02 desde un cambia si sientes esa necesidad viaja al corazón de BMW donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón bailan al ritmo de nuestros motores

Voz 15 25:15 viene a BMW en Madrid concesionario filial BMW en las Tablas el corazón de BMW

Voz 27 25:26 Cuaresma y Semana Santa Pasión por el bacalao Yell la sirena en oferta nuevo bacalao un bacalao salvar con una textura y sabor únicos y si detrás sirena Cruz compra bacalao podrás ganaron viaja a Islandia la sirena

Voz 9 25:44 Carlos gira la lista Si cariño

Voz 1275 25:48 no olvidamos nada en la sí

Voz 9 25:50 niño creo que sí arroz

Voz 0159 25:52 no no pues claro el de siempre no más de ochenta años juntos

Voz 28 26:01 señoras y señores pasajeros en breve tomaremos tierra aseguren se que el respaldo de su asiento está en posición vertical el cinturón apretado plegada sí aparcaron su coche en el parking oficial de AENA el comandante y la tripulación les felicita llegaran a casa los primera

Voz 1275 26:16 de sólo tres coma diez euros al día cubre todas las ofertas eh Brain a Parking punto com

Voz 1084 26:22 el virus capaz de combinar la eficiencia y potenció de un nutrido con la elegancia de un cross over viene a conocerlo a la izquierda de la Comunidad de Madrid bate lote este diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem se ha u hasta el XXXI de consulta condiciones en que a punto com

Voz 13 26:39 a calidad con siete años de garantía

Voz 9 26:43 déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Clio uno punto cinco veces Energy de once mil seiscientos cuarenta euros desde cinco euros al día y con hasta cinco años de garantía incluido su entrada dos mil cuatrocientos veintiséis euros cuarenta y ocho cuotas de ciento cincuenta coma diecisiete por ciento comisión de apertura dos coma setenta y cinco cien foto final cuatro

Voz 0027 26:58 trescientos noventa y seis con cuarenta y hasta fin de mes

Voz 9 27:02 comunidad de Madrid

Voz 2 27:05 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora páramos menos nosotros elegimos el día de la semana en más consumo y ahora no sale gratis día nosotros ya hay más de doscientos mil hogares contempló Happy a como nosotros llama Endesa prueba tempo Hardy el condiciones de la oferta de tiempos aquí punto com

Voz 13 27:24 y cariño inventor de la bombilla en su momento hubo un mejor que los momentazo usted aborda más hondos que tampoco tanto

Voz 1112 27:31 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahora más viento las Puyo rojo por sólo uno con cincuenta euros el kilo ahora

Voz 4 27:40 a lo bueno empieza aquí

Voz 2 27:44 me compra este vestido en los zapatos a juego como lo hace muy fácil tengo superpoderes con los que ahorra en la compra diaria

Voz 29 27:52 la hipermercados Leclerc nadie como nosotros

Voz 2 27:55 quién de ahorro sólo en el Leclerc

Voz 29 27:57 los superpoderes de compra

Voz 2 28:04 las noticias de Madrid

Voz 1275 28:06 vendió eso lo venimos contando en la SER Metro ha retirado una veintena de vagones que contenían amianto lo confirma la compañía hay ahora será una empresa especializada la que elimine las piezas de los trenes que contiene de este peligroso

Voz 1441 28:17 pero Javier Bañuelos Se trata de convoyes de varias líneas de Metro ha confirmado a la SER que han inmovilizado por ahora esos veintitrés trenes que forman un total de ciento treinta y ocho vagones esos coches están ahora mismo retenidos están averiado Nos dicen para su reparación es necesario Access ver al cofre con las piezas recubiertas con amianto por eso para extremar la seguridad nos asegura la compañía han decidido que sea una empresa autorizada la que manipule esas piezas con ese material tóxico aún no han comenzado sus trabajos ir desde Metro no concretan por ahora cuando van a iniciar esas tareas en paralelo la investigación de la Fiscalía continúa la policía judicial sigue con sus pesquisas ayer estuvieron visitando varios depósitos de metro toda la información que están recopilando va a ser incorporada de inmediato al escrito que está preparando la fiscalía en el pleno

Voz 1275 29:14 este jueves en la Asamblea Podemos PSOE Ciudadanos han votado a favor de una proposición no de ley que reclama metro y a la Comunidad de Madrid y que asuman responsabilidades políticas por su gestión del caso del amianto ir desde las ocho Pepa Bueno de todo su equipo se trasladan esta mañana Centro Cultural Casa del Reloj aquí en Madrid junto a matadero programa especial sobre las pensiones a un día de las movilizaciones convocadas para este fin de semana movilizaciones sobre todo aquí en la capital

Voz 2 29:40 están todos invitados acompañarlos

Voz 1275 29:43 desde las ocho de la mañana tenemos ahora mismo

Voz 2 29:45 cobrados en la rabia

Voz 1 30:01 son

Voz 0027 30:01 las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 2 30:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:22 le están reventando pobre hombre esto los aficionados el Athletic que tres semanas después volvieron a sufrir ayer la violencia de los ultras dentro de su estadio los radicales del Olympique de Marsella hirieron a dos vigilantes de seguridad a uno de ellos llegaron a clavarle una hebilla de un cinturón en el cuello según CCOO es el sindicato al que están afiliados estos estos vigilantes seguridad los ultras empezaron a tirar bengalas a las gradas inferiores están Mames varios vigilantes intervinieron y fue entonces cuando los radicales les dieron una paliza brutal los dos heridos están fuera de peligro y la Ertzaintza ha detenido a tres franceses supuestamente relacionados con esas agresiones y esto sólo tres semanas después de los gravísimos incidentes también en San Mamés con los ultras del Spartak de Moscú Isabel Léon

Voz 0821 31:02 los tres hinchas del Olympique y el aficionado del Athletic detenido por desórdenes públicos permanecen hasta ahora en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial noche de calabozo por tanto después de los graves incidentes registrados dentro de San Mamés en los que supuestamente están implicados los aficionados ultras del Olympique pese a que se les requisaron navajas bengalas pelotas y barras de hierro había más bengalas y las lanzaron desde la grada con la posterior intervención de los antidisturbios de una batalla campal en los pasillos de San Mamés hasta hay que sumar la grave agresión en la puerta veintiuno a dos vigilantes de seguridad uno por contusiones que ya está en casa y otro por cortes en el cuello ha recibido puntos de sutura el escáner correspondiente continúa en observación hoy precisamente el debate sobre la permisividad de los clubes y la exigencia de un plan de choque llega al pleno del Parlamento vasco

Voz 0027 31:51 Ia anoche en Madrid cargas policiales contenedores y coches incendiados en el barrio de Lavapiés disturbios derivados de las protestas por la muerte de un mantero senegalés que falleció de un paro cardiaco tras una persecución policial según los testigos

Voz 3 32:07 el nuevo comité es uno que es una sobreviviente estás muy miro es no falta la gente vive con él no están dando unos aprendiendo dos Lanuza la igualdad

Voz 0027 32:22 el muerto más Mellado que tenía XXXV años llevaba catorce en España en situación irregular sin papeles se dedicaba a vender colonias el Ayuntamiento de la capital ha anunciado ya una investigación para saber exactamente qué pasó y qué papel jugó a la policía un error de Cristina Cifuentes al votar uno de sus proyectos estrella la Ley de Universidades hizo ayer que salir adelante la ley alternativa ya ha presentado Podemos la presidenta de la Comunidad de Madrid se equivocó no voto Icomos su mayoría en la Cámara autonómica depende sólo de un escaño quedó aprobada la enmienda a la totalidad con texto alternativo de Podemos fuentes lo solucionó rápido reunió anoche a su Gobierno de urgencia retiró su propia ley muerto la enmienda Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 32:59 buenos días hasta siete veces comprobaran los servicios de la Cámara madrileña que el sistema de voto de descanso de la presidenta funcionaba Ifo

Voz 1441 33:05 sonaba el problema es que se olvidó de apretar el botón

Voz 1275 33:07 la rechazar la enmienda que podemos había presentado a la totalidad de su ley de Unidos

Voz 0159 33:11 edades no se puede

Voz 30 33:12 ha presentado Se puede comprobar de inmediato probarlo comprobarlo después Santos es realizar la comprobación de las Islas

Voz 1275 33:20 el voto de Cifuentes tumbos su propia le hizo prospera el texto alternativo de Podemos así que acto seguido la presidenta reunió de forma extraordinaria su Consejo de Gobierno para retirar su propio proyecto de ley una maniobra parlamentaria con la que se garantiza paralizar el texto de Podemos yp poder volver a presentar en unos días de nuevo su ley lo que no está claro ahora es si tendrá que empezar de cero lo que podría hacer peligrar que uno de los proyectos estrella de Cifuentes se apruebe esta legislatura

Voz 0027 33:42 los juzgados de la ciudad de Marbella preparan su mudanza van a trasladar paradójicamente a un inmueble requisado a Juan Antonio Roca el cerebro del caso de corrupción Malaya ese edificio se convertirá en el futuro Palacio de Justicia de Marbella ser Málaga

Voz 0393 33:56 Jesús Sánchez buenos días buenos días Aimar junta Andalucía

Voz 0502 33:58 el Ayuntamiento así lo acordaron un edificio de quince mil metros cuadrados que forma parte del patrimonio incautado a Juan Antonio Roca que pasará a propiedad del municipio como pagó como parte del pago de las indemnizaciones que el cerebro del caso Malaya debe el Consistorio marbellí por las sentencias dictadas en su contra recordemos que Roca acaba de lograr el tercer grado cuando se cumplen ya doce años desde que estallara el mayor caso de corrupción política y urbanística en España

Voz 0027 34:21 el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo se negó ayer a contestar que delegado del Gobierno le avisó en su día de que existían unas fotos en las que él aparecía en un barco de recreo con el narcotraficante Marcial Dorado profesor dijo dijo en La Sexta hace dos semanas que cuando el país público esas imágenes a él no le sorprendió porque ya un delegado del Gobierno le había avisado en dos mil cuatro en de que existían las fotos sabían encontrada en la casa de dorado durante un registro desde la Agencia Tributaria dijo pero ese año dos mil cuatro tuvo tres delegados del Gobierno en Galicia así que ayer los periodistas gallegos aprovecharon una rueda de prensa de fijó para preguntarle o al de ellos fue quién le avisó de que existían esas fotos IFE hijo de

Voz 1112 34:58 pues de esquivar la pregunta cuatro veces escuchen el lo que terminó contestando

Voz 23 35:02 pero cuando teníamos una entrevista igual ya escritas

Voz 0027 35:08 cuando tengan ustedes un programa en La Sexta inmediata en una entrevista igual les contesto Ésta fue la displicente respuesta dijo a los periodistas es su propia comunidad

Voz 2 35:20 precisamente en Galicia los agentes

Voz 0027 35:21 esta les que investigan los incendios denuncian que tienen tan pocos medios que terminan comprando ese las cámaras de su propio bolsillo y que ya se han cansado de mendigar que les pongan unos coches sin rótulos oficiales para que los incendiarios no les vean llegar a la Legua Radio Galicia siempre López os días

Voz 0846 35:36 los días fue en la comisión del Parlamento que estudia la ola de incendios del pasado mes de octubre que arrasó cincuenta mil hectáreas de monte los brigadas forestales los que mejor conocen el terreno certifican que el ochenta por ciento de los incendios son intencionados pero aseguran que la Xunta no los tiene en cuenta los brigadas ligadas que son pocos y mal equipados y así no pueden investigar a Mario Ferreiro trabaje en el distrito de Miño Arnau ya

Voz 2 35:58 mí personalmente esto canso de mendigar por ejemplo un coche al rotunda decir que este ano ve una cámara de Trump para cada distrito a su otras cámaras compramos las asiente de técnicos los López de ser eu un dos dos final al servir los que luchan contra el fuego los grupos

Voz 0846 36:18 de emergencia Protección Civil y brigadas forestales tienen clara claro que la causa de los incendios están en el abandono del monte y su escasa rentabilidad

Voz 0027 36:25 volvemos a Málaga porque un juzgado ha condenado a un año de cárcel a un religioso del colegio Los Olivos por un delito de pornografía infantil la policial encontró miles de fotos de niños desnudos en el ordenador el dice que tenía las imágenes porque te gusta el naturismo porque les recuerdan a Sorolla Jesús Sánchez

Voz 0502 36:43 el procesado dijo que las escenas estéticamente le pareció en situaciones agradables vamos a enumerar nueve pen drives tres tarjetas de memoria doce discos duros ciento veintiocho DVD's con vídeos sobre naturismo así como seis carpetas en crispadas todas ellas como decías imágenes con menores de edad la condena para este ex administrador de un colegio de Málaga llega seis años después de su detención no entrará en prisión porque no tenía antecedentes tendrá que hacer un curso obligatorio eso sí de educación sexual

Voz 2 37:19 ya estén en falles

Voz 0027 37:26 con los monumentos infantiles ya en pie y la planta de las fallas grandes a punto de terminar lo hará a las nueve de la mañana Valencia entra hoy en los días centrales de Fallas Ana Durán bon día

Voz 1478 37:35 a día con los últimos detalles como decías están ya las comisiones porque enseguida va a empezar a pasar el jurado que esta noche dará a conocer los premios de este año en las fallas grandes las infantiles ya tienen a su triunfadora una falla además que no había ganado nunca maestro goza algo Conde Altea con un monumento con el lema mira dentro que insta a eliminar los prejuicios las hayas grandes llenas de sátira de crítica de políticos de futbolistas están ya en la calle Valencia va a vivir este fin de semana con muchísima intensidad también con muchas más medidas de seguridad que otros años ya sabéis estos días por aquí manda la música de banda la pólvora el chocolate los buñuelos la fiesta eso hasta el lunes por la noche que lo que haremos todo y hasta el año que viene

Voz 0027 38:31 es siete y treinta y ocho de la mañana a seis y treinta y ocho en Canarias

Voz 8 38:47 bienvenida a la espera que no te mola

Voz 2 38:49 este invité a un amigo vino aquí reserva prometo no ponerme los Viña al Valencia con un placer cotidiano buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido treinta y cuatro mil setenta y cinco asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este lunes diecinueve de marzo se celebra el sorteo extra día del padre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros disfruta de día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1112 39:37 cumple en Carrefour Carrefour punto es de tres unidades de solomillo de cerdo por sólo seis euros con cincuenta mil entre coches vacuno especial para la piedra por sólo veinticinco alquilado por mejor hipermercado del año

Voz 1084 39:54 dedican en la tienda cada minuto cada segundo

Voz 31 39:59 nada de esto tendría sendos

Voz 1084 40:00 yo no sé si lo hiciéramos vino

Voz 31 40:01 Rivera de fuera el origen de una carnicería

Voz 0115 40:05 el futuro de todos los españoles todos los pensionistas de hoy y los que lo serán en el

Voz 0027 40:10 puro en la Cadena Ser este viernes

Voz 1112 40:13 Pepa Bueno se desplaza hasta el Centro Municipal de Mayores de Arganzuela en un programa especial donde abordaremos un tema que nos preocupa a todos

Voz 0159 40:20 las pensiones pero no lo he hecho por mi pensión simplemente sino por la de Luis hijos y mis nietos las pensiones a partir de las ocho de la mañana junto a Pablo Simón y Almudena Grandes

Voz 2 40:30 el futuro de todos nuestros sistema detención Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 40:44 ocho menos veinte de la mañana siete menos veinte en Canarias Sampe buenos días

Voz 2 40:48 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy valen para las personas

Voz 0027 40:56 hoy va a ser una mañana de viernes muy futbolera con los sorteos de Champions y Europa League y con la lista de convocados de Julen Lopetegui

Voz 1161 41:02 por orden cronológico lo primero será el sorteo de la Champions a las doce de la mañana en la ciudad suiza de Nyon ronda de cuartos de final los ocho mejores entre los que están tres españoles Real Madrid Barça y Sevilla además de Juventus y Roma del calcio Manchester City Liverpool de la Premier y Bayern Munich de la Bundesliga podría haber enfrentamiento español ya que sorteo sin condicionantes

Voz 1441 41:18 ante un posible Madrid Barça el central del Real Madrid Rafa Varane

Voz 1161 41:20 que pasaban por el larguero los prefiera en la final

Voz 2 41:23 sino tocamos con español mejor nunca había una final de Champions Barça Real Madrid no te gustaría porcino mejor que en cuartos si puedo yo prefería nacional

Voz 1161 41:33 en el mismo escenario desde la una de la tarde sorteo de cuartos de la Europa Liga Atlético Madrid es el único representante español posibles rivales el Arsenal el Sporting de Lisboa el leit sigue el CSKA ruso el Salzburgo el HD de Italia y el Olympique de Marsella la ida de cuartos en Champions tres y cuatro de abril Jueves cinco de la Europa League a la misma hora nueva lista de Julen Lopetegui en la sede de la Federación en este caso para los dos próximos amistosos en Alemania el veintitrés en Argentina siete en Madrid ambos en marzo Javier Herráez buenos días

Voz 0115 42:00 hola qué tal muy buenos días tras el portazo de Lucas Hernández que jugará finalmente con Francia Lopetegui va a ofrecer la última lista antes de la definitiva para el próximo Mundial de Rusia que será ya con el mes de mayo no estará a Busquets por lesión Se puede apañar con Illarramendi con Saúl el futbolista del Atlético merezca jugado en esa demarcación en algún encuentro con la selección española de fútbol espera la convocatoria de hombres como Lucas Vázquez del Real Madrid Key de Pablo Sarabia del Sevilla en ataque con la inclusión de Diego Costa Morata Aspas Rodrigo lo tienen complicado hombres como Mariano o también Gerar Moreno del español en la banda izquierda quién sabe quizás hoy sea el primer día en la citación de un futbolista como

Voz 2 42:39 Marcos Alonso también en casa se levanta esta noche el telón

Voz 1161 42:42 la jornada veintinueve en Primera con el Levante Éibar lo arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva Jan segunda la jornada treinta y uno a la misma hora Sevilla Atlético Albacete con arbitraje del colegiado vasco Bicanic Garrido y en baloncesto completamos la jornada veintiséis de la Euroliga con el Unicaja Panathinaikos a las nueve ayer victorias de Baskonia Barça derrota de Valencia vasco

Voz 12 43:01 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo

Voz 1112 43:09 bueno no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un bolso Warrick por sólo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día iconos por diez euros al día como Ahmed y renting consulta condiciones compostaje Pajín punto es

Voz 13 43:25 tenemos que cambiar es Televison y arreglar ese enchufe montar la estantería colgarlas cortinas

Voz 2 43:30 a punto tu casa con la semana del bricolaje de Briatore hasta el diecinueve de marzo maletín de setenta y ocho herramientas por sólo cuarenta y cuatro con noventa y cinco euros esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje

Voz 8 43:43 más de sesenta tiendas y muy cerca de Ci dedican

Voz 31 43:48 minuto cada segundo cada pensamiento nada de esto tendría sentido si sólo hiciéramos vino Ribera de fuera el origen de una gran idea

Voz 1112 43:57 bien es un minuto para para contar tienen aún todas las ventajas de agrupar tu seguros con Caixabank

Voz 2 44:03 el de salud y el de auto Brau ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí allí ya ahora con el fast Family seguros y de alarma de Securitas Direct más información en tu oficina o en Caixa Bank Caixa

Voz 8 44:18 porque sabemos que te gusta ahorrar en tú

Voz 1112 44:20 compra diaria Hipercor supermercado el Corte Inglés te ofrece muy buenos precios todos los días

Voz 0393 44:25 ahora el cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel combinan les como quieras y paga sólo la mitad en la unidad de

Voz 2 44:34 por importe Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 0393 44:36 es alimenta tu vida

Voz 2 44:43 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 0393 44:58 bueno

Voz 0127 44:59 días desde hoy está disponible la nueva aplicación para móvil de la Agencia Tributaria a partir del próximo cuatro de abril podremos útil

Voz 0393 45:05 cerrarla para presentar la declaración de la renta sino sale a devolver los mandará un mensaje cuando Hacienda haya dado la orden de pago para acceder a la aplicación deberá identificarse con un número de referencia que podrá obtener con la casilla cuatrocientos cincuenta de la declaración del año anterior con el DNI con una clave PIN o con un certificado electrónico

Voz 2 45:24 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos bueno

Voz 0027 45:31 después de para darle toda la boda de verte

Voz 32 45:33 pido como Un pingüino subido el carruaje después incluso de aceptar que sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 33 45:46 porque me tienes que amargar el día más especial de mi vida Papa

Voz 9 45:49 tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo is siete millones de euros ser padre

Voz 0027 46:06 son las siete y cuarenta y seis de la mañana a las seis y cuarenta y seis en Canarias

Voz 34 46:11 el ojo izquierdo que doy toro

Voz 0027 46:14 sobre la indecencia José María Izquierdo buenos días

Voz 35 46:18 buenos días Aimar ha hecho bien el PSOE era aguantar a pie firme el tirón Burgos cero y repugnante TP Ciudadanos en el asunto de la prisión permanente revisable

Voz 1100 46:29 estamos acostumbrados a los bajezas del partido de Rajoy en su utilización de las víctimas que apenas si les prestamos atención discurso del diputado Bermúdez de Castro exigiendo a los socialistas que miraran a la cara a los padres de las víctimas debería estar grabado a fuego en el monumento a la ignominia que alguna vez habrá que levantar al partido de Génova tan impúdico como recibimiento de Rajoy a esos mismos padres poco después han encontrado estos chicos de la derecha de toda la vida humana acompañamiento en el pim pollo Rivera que según de dónde sople el aire digo y si mañana estos son mis principios y si no les gusta la que tengo estos otros en esa carrera loca entre PP y Ciudadanos para ver quiénes más finamente populista pausa ser testigo de grandes momentos ser los relatar demos por lo pronto no le ha gustado nada este ojo el paseo por parte del ministro Zoido la bufanda azul celeste del niño Gabriel la madre del pequeño es muy dueña de dársela que quiera faltaría más pero un cargo público debería entender cuándo debe guardarla por pura decencia el ojo izquierdo

Voz 37 47:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos son web que es escuela de ataques Francia que es eh

Voz 0027 48:11 diariodehoyporhoy del dieciséis de marzo escribe Sara García que es empleada de hogar

Voz 38 48:15 ella mojada el hacía que lo cincuenta Mijangos soy empleada de hogar ahora mismo desde estos tubos muchísimo en otro grandes lo llevo cuatro años en las marcas trabajo seis horas Mi suelen desde seiscientos euros como un mes de vacaciones si paras pagas incluidas en el suelo y la verdad es que tengo la casa fabulosa la única queja que tengo es que por qué no tenemos derecho nosotras a paro como tienen todos los trabajadores porque no estamos en el régimen general somos el colectivo virago yo creo que estar un poco más que deberían preocuparse más de nosotros yo ya digo yo tengo pero hay mucha gente que lo está pasando muy mal hay muchas que no tiene la suerte que tengo yo si todos parar sito Gaspar vamos a ver qué hacía España ya digo es que viene hay elecciones no vengan a decir que no hay un político que los nombres Congress suele ninguna parte pienso que ella siempre decía jamás voy a estar empleado lo que yo quiero trabajar en el reacciona al poder Boswell sentido tuvo que acabar

Voz 0027 49:47 ocho menos diez de la mañana siete menos diez en Canarias

Voz 22 49:52 SER Hoy por hoy

Voz 2 50:01 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:07 qué tal buenos días así sonaban anoche los graves disturbios que han puesto patas arriba Lavapiés de asesinos asesinos tras la muerte de un ciudadano senegalés que falleció por la tarde por un infarto según los testigos según sus compañeros después de una larga persecución policial

Voz 39 50:38 el sol está la salva fiesta hasta aquí la de escalas la calle Coso hasta la puerta de su casa si Annan Prince mutuos pero mi paisano intentaba salvar el salvarle pero cuando vino la policía le ayudaron uno puñetazos para apartarlo es horrible apostar una persona su casa or

Voz 2 51:01 barricadas en las calles contenedores