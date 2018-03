Hoy por Hoy (16/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 conduces en verde eso es porque no conoces la tecnología híbrida bi fuel

son las siete y cincuenta y seis

Voz 7 01:35 a que andinas del Madrid

Voz 1375 03:19 hoy pero las noticias de Madrid

Francisco Granados ha sacado las facturas el exconsejero madrileño presentado este jueves en su tercera declaración en la Audiencia Nacional

Voz 0089 03:28 documentos que probarían que el PP usó facturas falsas

Voz 1275 03:31 para financiarse en tiempos de Esperanza Aguirre a través

Voz 0089 03:34 de empresas de comunicación Alfonso Ojea el mecanismo de financiación en B era según Granados muy simple utilizaban empresas de comunicación como empresas pantalla de esas facturas y en esas facturas aparece una compañía fundada por los periodistas Germán Yanke y Álvaro Renedo que logró un contrato para hacer un estudio sobre integración social que nunca se realizó según Granados pero si se pago desde la Consejería de Justicia al frente de ese departamento estaba entonces Alfredo Prada Granados habla de colaboración con la justicia

Voz 5 04:01 documentación que creo que va en la línea

Voz 1964 04:04 de lo que está manifestando el último de la factura

Voz 1375 04:07 más

Voz 0089 04:08 se trata del periodo dos mil cinco dos mil ocho los años de vino y rosas de la y ritmo Prada terminó siendo espiado presuntamente portal

Voz 1275 04:15 jugadores del Gobierno regional no fue nunca un hombre de la confianza de Esperanza Aguirre por eso

Voz 0089 04:20 Ana dos ha dicho ante el juez que Prada no tenía nada

Voz 1275 04:22 que ven ahora desde la Casa del Reloj en Matadero aquí en la capital les saluda Pepa Bueno programa especial hoy sobre las pensiones

hoy que es viernes dieciséis de marzo

Voz 1375 06:48 Pepa Bueno

Voz 1727 07:03 hoy que es viernes dieciséis de marzo y el barrio madrileño de Lavapiés despierta con los restos de una noche difícil de protesta de disturbios disturbios que dejar según datos oficiales seis detenidos y veinte heridos leves Ike empezaron con lo peor con lo peor de la noche la muerte de una persona la muerte de un mantero senegalés de un infarto tras una persecución policial según los testigos este hombre se desplomó en la calle de los son el número diez convertido en un pequeño altar improvisado en memoria de la víctima ahí está nuestra compañera Sara selvas hará buenos días

Voz 0133 07:44 qué tal Pepa buenos días bueno pues Lavapiés comienza a despertarse muy poca gente por la calle algunos vecinos madrugadores comentando lo sucedido en la calle oso como decías enfrente de una puerta de color verde hay varias velas colocadas que siguen encendidas también he flores y un cartel en el que con rotuladores de colores pone el nombre del joven Madame Valle acompañado de un descansa en paz aquí al lado vemos los restos de la noche de ayer adoquines levantados un puesto de Bici Mad quemado y aún hay un coche de policía

Voz 1727 08:09 en Bilbao se recuperan también los dos vigilantes de seguridad del estadio de San Mamés atacados ayer por un grupo de radicales del Olympique de Marsella Roberto torrija buenos días

Voz 1827 08:19 buenos días la Ertzaintza ya ha detenido a tres ultras franceses implicados en la agresión a estos dos vigilantes que ya están fuera de peligro también hay arrestado un ultra del Athletic por lanzar botellas a los hará

Voz 1727 08:31 PP y PSOE se unen para congelar la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 1827 08:36 pero está contando esta mañana la SER después del bronco debate de ayer populares y socialistas utilizarán las prórrogas para alargar los trámites y dejar que se enfría así el debate sobre esta condena ir Rusia respeto

Voz 1727 08:47 a las sanciones de Estados Unidos piensa ampliar su lista negra de norteamericana

Voz 1827 08:52 lo ha dicho el ministro de Exteriores ruso después de que la administración de Donald Trump haya impuesto Rusia las mayores sanciones de su historia por las presuntas injerencias en las elecciones presidenciales de dos mil diez

Voz 1727 09:02 selecciones como las que este domingo se celebran allí precisamente Rusia

Voz 1827 09:06 Putin acude a estos comicios como el gran favorito sin oposición real a sus principales rivales han sido inhabilitados por la justicia y no pueden presentarse a las elecciones

Voz 1727 09:14 la canciller alemana Angela Merkel tiene hoy su primer viaje oficial de su cuarto mandato va a París para verse con el presidente Emmanuel Macron

Voz 5 09:22 la reunión que empieza a las seis y media en la que ambos lideres lideres tratarán entre otras cosas la agenda de reformas para la Unión Europea y en Brasil miles de personas se han echado a la calle con gritos como

Voz 1727 09:37 este ni un paso atrás para pedir justicia tras el asesinato de la concejala y activista Maricel Franco

Voz 1827 09:43 el asesinaron a tiros en mitad de Río de Janeiro Franco se había convertido en un símbolo a denunciar la violencia del ejército y la policía en las favelas brasileñas donde ella misma secreto

Voz 1727 09:55 pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 09:59 buenos días la situación meteorológica que avance hoy viernes y sobre todo el fin de semana vastas destacada sobretodo por el descenso de temperaturas un descenso que será

Voz 5 10:07 anunciado a última hora del domingo temer en red que en

Voz 0978 10:11 dientes sin otra incluso de invierno pero tendremos más cosas la lluvia no nos deja hoy como ayer lo verá sobre todo en Galicia como en forma de chubascos en el resto del país sol durante la mañana nubes durante la tarde con chubascos que pueden ser fuertes pero descargarán durante pocos minutos y el fin de semana en el centro y sur de la península entre mañana al mediodía y el domingo por la mañana es cuando la lluvia va a caer con más intensidad y con viento que de nuevo soplará con fuerza

Voz 1727 10:38 Manu Carreño esta mañana con ese nuevo capítulo de incidentes ultras en el fútbol Manu buenos días

Voz 1375 10:44 buenos días Pepa no nos vamos a cansar hasta que no se vayan del fútbol al menos nosotros no nos vamos a cansar anoche nuevo episodio en esa competición a la que ya se conocen toda Europa como la ultra Europa League cada jueves de Europa League hay fiestas anoche otra vez en Bilbao dos guardias de seguridad de San Mamés heridos uno acuchillado en el cuello el otro con golpes en la mano y además en Francia en el Lyon CSKA de Moscú batalla campal con al menos cinco policías heridos por cierto los dos que han liado clasificados enhorabuena el Olympique de Marsella y el CSKA de Moscú hubo hace unos días una reunión entre el Gobierno español y la UEFA pues ya hemos visto el caso que ha hecho la voz así que nada ahora tres semanas de descanso para que después vuelve a la competición se volverán a rearmar los grupos ultras para volver a liarla

Voz 1727 11:34 bueno a la unas el sorteo para qué

Voz 1375 11:36 vayan tomando nota a las doce el de la Champions y a la una de la Europa League así que donde sea armar a la próxima fiesta de la Europa League donde quedó próximamente los grupos ultras pues no tardaremos mucho en saber por qué esta competición para desgracia de todos se ha convertido en eso en la auténtica ultra Europa League a ver si se lo han virando ya hambre hasta luego Pepa mañana a las

Voz 1 12:02 Pepa Bueno a pedir la Guía Repsol es tú te acuerdas de Cristina papá aquella novia a la que lleve al restaurante que me recomiendas T no volvió a llamarme pues he pensado que necesitaba una ayudita para recomendar mejores planes ya sobrepasó los haces tú también

Voz 18 12:16 este día del padre regalan Lin la nueva Guía Repsol convierten en un experto además incluye inspiraciones un libro con experiencias de viaje que te invitan a descubrir España con los cinco sentidos

Voz 19 12:28 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea de saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones Le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 5 12:48 tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa

Voz 20 12:58 eh mucho

Voz 1375 13:06 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 21 13:17 lo que es la vida el Toñi iraquí de Jorge no se conocían hasta este lunes en los últimos a comer

Voz 5 13:23 sin poder dormir ese plazo rechazó esas cubos de pedazos ese porte y empates Belmonte Joaquín que comemos

Voz 21 13:32 unos sesenta creo que debemos era de Triana padecen pero bueno oye pues me encanta eso

Voz 5 13:41 pero el Tribunal me Suecia el frasco

Voz 1375 13:44 bueno de Estocolmo el niño el frío de

Voz 5 13:48 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es solo un clic las dos de la tarde la una en Canarias puede recorrer el mundo gasta llegará el Lucarelli acto supervivientes en el momento justo en el momento en que después de muchas acceder a la información en directo Campos el juez Eloy Velasco tiene indicios fácil e inmediata a ganar la calle aquí en Washington para decir no ahora dónde estás tú

Voz 1 14:21 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 5 14:25 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER señoras y señores oyentes

Voz 1375 14:35 son escuchantes caramba del gran Isaías con

Voz 5 14:39 todos ustedes promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia la zona ha sido un está quemando más precisó que ha perdido ya hay cinco mil millones de empleos sola que en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho la más cercana de Pedro la más bilingüe sí misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano o el español los viernes la Unidad de Vigilancia que dirige el gran Isaías Lafuente donde y con quien con La Ventana de Carles Francino Cadena Ser sábado en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los cositas que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla óxido de tío profanar una sustancia con la que las tengo ya se defienden de sus depredadores o sea nosotros Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 4 15:44 lo que en España se llama Ciro en México o Guatemala Se denomina banqueta Beretta en Panamá andén en

Voz 1727 15:52 Colombia son variaciones léxicas

Voz 4 15:54 español que se deben conocer

Voz 5 15:57 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 20 16:06 sí

Voz 22 16:11 si estás de bajón

Voz 1375 16:14 arriba con activos por su ayuda tus defensas con activos con Simon sin lactosa con vitaminas B6 ahora a Lozano que humano D'Ors y Mora actriz Souvirón de Don Simón

Voz 7 16:31 sabíamos cuenta te gusta ahora

Voz 1 16:33 dar por eso en Hipercor y supermercado El Corte Inglés de ofrecemos buenos precios cada día y ahora setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en el higiénico escotes distintas variedades y formatos combina los como quieras llevan dos la segunda unidad sale por sólo tres euros Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 5 16:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 23 16:58 ya les adelantó que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 1727 17:13 esta fue la única oferta que el presidente del Gobierno hizo esta semana en el Congreso a los ocho millones setecientos mil pensionistas de España subir las más bajas y alguna rebaja fiscal imprecisa también a través del IRPF pero todo condicionado a que el resto de grupos le permitan aprobar el Presupuesto una manera de repartir entre todos los la indignación de miles de personas que reclaman como mínimo una subida de suspensión similar a la del precio de la vida

Voz 24 17:46 el derecho pero honesto

Voz 1727 17:51 Especialistas que como estos que escuchamos salieron a principios de semana las calles de Bilbao y que volverán a hacerlo mañana en más de cien ciudades españolas Rafa Bernardo

Voz 1762 18:01 las manifestaciones que van a recorrer España mañana no serán unitarias en todo el territorio en algunos sitios y se ha llegado a acuerdo entre los convocantes para marchar todos juntos pero en otros no es el caso de Madrid por ejemplo habrá una manifestación por la mañana convocada por la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones UGT y Comisiones y otra por la tarde a la que llama la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones los sindicatos mayoritarios llaman a participar en las dos pero estarán en la de por la mañana en Barcelona hay dos manifestaciones que coinciden en el espacio y casi en el tiempo Comisiones UGT y la Plataforma de personas mayores de Cataluña llevan a las diez y media en la plaza Urquinaona la Marea de pensionistas a las once y media hora después también en esa plaza en total hay más de cien manifestaciones y concentraciones convocadas en todo el país por distintos grupos plataformas organizaciones

Voz 1727 18:43 los sindicatos y después el debate del miércoles en el Congreso ayer por la tarde saltaba la sorpresa en la Carrera de San Jerónimo el PDeCAT lograba sacar adelante una proposición no de ley para eliminar el factor de sostenibilidad el mecanismo introducido en la reforma del PP que vincula las pensiones a la esperanza de vida y que crea tanta incertidumbre ese factor sobre cuánto dinero tendrán en mano los pensionistas del futuro inmediato Carles Campuzano es el portavoz del PDeCAT

Voz 25 19:10 quizás no tenga la posibilidad de vivir esa esperanza de vida de su de su corte quizás no sacrificio cierto con un beneficio incierto además ese factor no tiene en cuenta que no todas las personas tienen las esperanzas de vida por razones de clase por razones de origen por el tipo de profesiones que se ha desarrollado

Voz 1727 19:32 una proposición no de ley una PNL no tiene ningún efecto vinculante no obliga a nada al Gobierno pero el hecho de que salir adelante si nos deja una fotografía clarísima de que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a cambiar las cosas Juana León muy buenos días buenos días Juana León Sánchez es portavoz de Varea pensionista que forma parte de la Coordinadora Estatal para la defensa el sistema público de pensiones y que está aquí tan temprano con nosotros ya en la casa de traerlo en el Matadero de Madrid en el centro de mal señores donde por cierto tenemos sitio para quienes quieran acompañado esta mañana de radio y hay mucha gente sentada también muy tempranera a nuestro lado pero si quieren todavía se pueden acercar Juana que ayer saliera adelante esta proposición no le no de ley ya dijimos que no tienen ningún valor y vinculante pero que pide eliminar el factor de sostenibilidad es un motivo para la esperanza para pensar que sus movilizaciones pueden surtir efecto

Voz 22 20:29 bueno pienso que las movilizaciones efectivamente surten efecto lo que ocurre es que con el sistema del PAL

Voz 1275 20:38 soy la zanahoria no podemos llegar muy lejos

Voz 22 20:40 los nosotros yo vengo aquí delegada por mis compañeros de marea pensionista de Madrid nosotros tenemos una eh tabla reivindicativa una tabla reivindicativa que consideramos que son las necesidades básicas a nuestra generación incluso la que viene detrás Isabel si saben defenderla entonces es que los presupuestos recogerlos como un derecho que está ganado pagado lo hemos pagado es nuestro entonces tenerlo como derecho constitucional siguiendo con las cotizaciones de trabajadores y patronal y en caso de que con esas cotizaciones no se pueda llegar pese acuda a los presupuestos generales del Estado pero no pidiendo créditos no porque luego hay que pagar intereses sin pedir créditos sacándolo de los presupuestos como se saca para la Iglesia como se saca para la Casa Real y cómo se saca para el fanatismo es otras cosas que no son necesarias como respetar la vida de los ciudadanos

Voz 1727 21:45 usted Juana va ir mañana a las dos manifestaciones calle Madrid verdad a Estados vuela de la mañana y en la de la tarde en el hecho de que esta convocatoria esté dividida debilita la reivindicación

Voz 22 21:56 bueno yo creo que no debilita la reivindicación yo creo que es son dos formas distintas de expresarse el problema es llegar a la unidad

Voz 27 22:06 eh hemos tenido un parón de lucha

Voz 22 22:10 grande desde que conseguimos ciertas cosas hay que hay que recomponer lo que indudablemente todas las personas no pensamos igual pero es necesario que hagamos un esfuerzo de comprensión unos con otros para poder llegar a una unidad nosotros pensamos que lo principal aquí dice sentimos mucho con los compañeros de Comisiones UGT pensamos que con el Pacto de Toledo que fue uno de los primeros pasos que se dieron para empezar la agonía de las pensiones pensamos que el Pacto de Toledo no puede solucionar los problemas pensamos que tenemos que hay que ir a unificar la lucha

Voz 26 22:51 sí

Voz 22 22:52 una lucha que obligue a las Cortes en pleno ya al Gobierno a hacer ley de nuestras reivindicaciones queremos una pensión mínima de mil ochenta ochenta y cuatro euros y un salario mínimo interprofesional de la misma cantidad mil ochenta y cuatro euros eh

Voz 1727 23:11 qué tal como dice la Carta Social Europea los salarios de hoy que son las pensiones de mañana eso está claro le veo gesto de luchadora a Juana ustedes no han podido verla pero en un gesto de nosotros hicimos tantas batallas que luego dejamos de hacerlo y además ha hecho un guiño Víctor Manuel que lo tengo buenos días buenos días encanta deterioros aquí María Botto buenos días días no tenemos

Voz 28 23:33 un un autor Hyun

Voz 1727 23:36 si un autor y cantante y una actriz que con otros muchos artistas y personalidades muy conocidos han firmado esta semana un manifiesto pidiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución y que se sume a todo el mundo las movilizaciones de mañana Roberto

Voz 1827 23:52 entre otros firmantes el pintor Antonio López el director de cine Fernando Trueba los escritores y escritoras Javier Marías Rosa Montero Maruja Torres Juanjo Millás también el diseñador Javier Mariscal rough Alen o Rafael Matesanz Matesanz que fue fundador de la hora Comisión Nacional de Trasplantes en ese manifiesto que se titula blindar las pensiones en la Constitución proponen una reforma de la Carta Magna que prohiba a cualquier gobierno ya sea la actual o cualquier otro tocar recortar o privatizar el sistema público de pensiones reclama también que la Constitución marque como una obligación el mantenimiento del poder

Voz 1727 24:26 efectivos de los pensiones a Rafael Matesanz le mandamos un beso muy grande porque quería estar aquí esta mañana pero está afónico no ha habido manera a alguien que ha dado tanta vida como como él al frente del sistema nacional de trasplantes hubiera querido estar aquí hablando de la vida de los pensionistas Víctor Manuel siempre en la batalla siempre nos encontramos en la batalla quién nos iba a decir que algunas conquistas no que considerábamos ya que ya dio un paso atrás para ellas quiere irrenunciables iba a volver que salir a la calle para defenderlas sí

Voz 1964 24:53 yo creo que estos tiempos todo le todo se puede descomponer Si dejamos de empujar y dejamos de manifestarnos damos fe de de la situación real del país no que no es la que nos encantan determinadas televisión en los medios de comunicación

Voz 1727 25:12 a descifrar esa María Botto queda personalmente mucho tiempo para pensar en jubilarse pero que ha querido firmar este manifiesto para no seguir la corriente a quiénes nos dicen directa o indirectamente oiga usted ese apaño como pueda con lo suyo no cuando lo suyo es la dignidad del último tramo de la vida

Voz 26 25:30 sí a mí me da la sensación de bueno me da la sensación no llevan dándonos un mensaje desde hace muchos años donde nos están diciendo es un mensaje individualista donde Nos Nos dicen tú ocupa de ocupante lo tuyo o tu ocupa TDT

Voz 28 25:46 hay eh tú sacas de un un

Voz 26 25:49 un seguro médico privado porque como está la cosa vaya que mientras recortan en derechos recortan en educación recurre recortar en sanidad que nos han hecho creer que la culpa de la crisis es nuestra porque gastamos mucho porque nosotros gastamos el dinero ya lo último es este mensaje que nos están mandando de que no hay dinero para las pensiones porque los mayores vive mucho porque los mayores ahora son más longevos que ya me parece osea no tenemos dinero para las para las pensiones porque no se mueren que ya me parece el mensaje más mezquino que ese puede mandar mientras rescate rescata a bancos culpables de la crisis a la a la bancas rescata las autopistas justo después del día del de de el del debate de las pensiones Se rescata otra otra autopista eh con quinientos millones de euros entonces no hay dineros a hay dineros para hay dinero para los privilegiados pero no para la gente la mayoría de los

Voz 1727 27:01 artistas forma parte del colectivo de personas que llegar a la edad de la jubilación siguen en activo en España es es una minoría son unos cuarenta mil suponen el siete por ciento de los jubilados pero en otros países en Suecia por ejemplo representan el treinta por ciento mientras trabajan después de jubilarse sólo cobran el cincuenta por ciento de la pensión Sonia Ballesteros nos acerca a esta realidad que es muy poco conocida y que es muy importante porque tiene que ver con la economía y con la calidad del empleo

Voz 1913 27:31 España legalizó en dos mil trece la posibilidad de prolongar la vida laboral cuando te has jubilado con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones esto se consigue porque el jubilado que trabaja sigue cotizando paga más impuestos como el IVA si es autónomo y sobre todo porque salen menos dinero de la caja común

Voz 29 27:48 los grandes beneficios es que el sistema

Voz 30 27:51 superada la mitad de la pensión yo personalmente

Voz 29 27:53 Le estoy dando sistema veinte mil euros cada año porque cobra la mitad de la pensión que me corresponda

Voz 1913 27:59 José Antonio Herce exprofesor de la Complutense se ha convertido en autónomo da cursos conferencias y colabora con distintas organizaciones ante las críticas de quienes opinan que estos mayores quitan puestos de trabajo a los jóvenes este economista afirma que los países con menos paro son los que tienen mayor porcentaje de jubilados trabajando lo hemos comprobado los datos dicen que Reino Unido Dinamarca o Suecia con un paro que ronda el cinco por ciento emplean a más del treinta por ciento de los mayores de sesenta y cinco en España con un paro superior al dieciséis por ciento sólo trabajan el seis por ciento de los

Voz 1727 28:30 yo hay gente que puede hacer este tipo de de cosas hay profesiones donde es imposible hablábamos hace unos meses con las Kelly no no nosotros cuando los jubilados los jubilados y tenemos que hacerlo además muchas antes de de de la edad correspondiente porque es un trabajo que castiga mucho físicamente pero habrá gente Victor en el sector ah y no sólo de los artistas en profesor Stat que que trabaje mucho gente que trabaje poco se quedan con el cincuenta por ciento de la pensión os estamos penalizando a aquellos sectores que sí podrían seguir en activo no

Voz 1964 29:02 sí cómo no recordar a Forges momento porque él dio la batalla hasta el final y se reunió con todo cristo para que el explicasen por qué ocurría eso no ridículo de completamente ridículo porque son no se te aplica prejubilado de tienes un piso y lo alquilas no te rebaja a la mitad de la pensión no entonces por el trabajo intelectual porque lo que tú hagas si puedes pensión el trabajo que es insólito insólito

Voz 1727 29:31 hay en el fondo una especie de ninguneo no Juana de desprecio de de quiénes inician esta etapa de la vida que afortunadamente como decía María

Voz 26 29:41 afortunadamente ahora parece que duró más

Voz 1727 29:43 en mejores condiciones y con y con personas muy activas hay una especie de precio por todo lo que se puede hacer en este tramo de la edad incluida la consideración de que hace falta dinero para vivir con dignidad

Voz 22 29:57 sí eh ese tramo de la edad es difícil conforme se iban pasando los años es más difícil todavía por eso nosotros seguimos pidiendo

Voz 27 30:07 con carácter de innegociable en la red

Voz 22 30:13 la operación de todo lo perdido desde dos mil once todo es es imposible que se que te la patronal con todo lo que nos han quitado eso por un lado por otro que la revalorización de las pensiones se ajuste al IPC real ese cero veinticinco ellos hacer cincuenta impuesto por el Gobierno del PP es una burla y una indignidad eso por otro lado y luego pues tenemos otras reivindicaciones entre los cuales eh son los derechos humanos ahora lo que ha pasado con con este eh compañeros extranjero el derecho a una vida digna junto a un amigo

Voz 1727 30:53 el mantero que murieran ocho infarto esto

Voz 22 30:56 el derecho a una vida digna a una muerte digna

Voz 1375 31:00 a la libertad a trabajo

Voz 22 31:03 lo que ha dicho la compañera una sanidad pública de calidad y universal una vivienda tenemos derecho a tener una tasa porque la hemos conseguido trabajando hasta dieciocho horas al día también cómo no tratar a los refugiados a los que hemos estado expoliado y explotando durante años una ley de extranjería que recoge el regule a todas estas personas que huyen de la miseria y el hambre que hemos impuesto desde Europa en sus países

Voz 1727 31:35 María es muy importante que los que hoy no están directamente afectados no me los jóvenes que ven la pensión como un horizonte lejano no están afectados directamente por esta reclamación comprendan que aquí nos jugamos un modelo de país que no es sólo la pensión que cobran hoy los pensionistas que es un modelo de país no votó

Voz 26 31:53 sí yo creo que bueno es que el sistema mil en que vivimos eh nos lo que decía antes nos manda este mensaje no nos están diciendo constantemente preocupa deportivo lo que no estamos creando es una socia

Voz 1727 32:11 edad donde todos nos preocupemos portó

Voz 26 32:13 es una sociedad generosa una sociedad donde los desamparados estén amparados

Voz 28 32:20 eh yo vivo en un pueblo y ir

Voz 26 32:22 yo me encuentro todo todos los días bajo al pueblo y me encuentro con con el mayores con gente con la que hablo hay desde hace varios años ir cómo estás Dolores pues hija aquí tirando a ver cómo salimos adelante y así todos todos vamos a ser mayores no no me da mucha pena ir mucha angustia que en el momento donde donde una persona más sabe más sabiduría tiene más experiencia dónde deberíamos aprender porque es gente que ha vivido que había pasado hambre que ha luchado que ha pasado guerras que nos pueden enseñar tanto que lo que hagamos sea apartarlos hay quitarles el dinero que se merecen hay dos

Voz 1727 33:22 Bates aquí verdad el inmediato el de que no se siga perdiendo poder adquisitivo ese cero veinticinco por ciento de subida que llegó en la carita a cada funcionario que a cada función a cada pensionista que ha encendido mucho los ánimos y el debate de fondo como a hacer esto cómo organizar la caja común para garantizar las pensiones hemos querido como hacemos siempre el llevarnos un peldaño es saber cómo lo hacen otros cómo se financian las pensiones en países de nuestro entorno europeo y cuánto reciben en mano a final de mes vamos vamos a encontrar de todo en este carrusel que empieza ahora y que empieza en Alemanía porque también allí está pendiente todavía una profunda reforma del sistema de pensiones la gran coalición de conservadores y socialdemócratas fue incapaz en el gobierno anterior de llegar a un acuerdo en un asunto tan capital como este Easy empiezan este nuevo gobierno esta nueva legislatura para intentarlo de nuevo para intentar reformar suspensiones corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 34:19 en Alemania la tasa de cotización al seguro de pensiones obligatorio desde el dieciocho coma siete por ciento los empresarios y los empleados comparte la mitad de la contribución a pagar la mayoría de los trabajadores lo compagina con un plan de pensiones privado o con el de sus empresas la pensión media asciende a novecientos cuarenta y cuatro euros para los hombres y a quinientos setenta y seis para las mujeres según datos del Instituto Alemán de Investigación Económica en dos mil diecisiete entró en vigor una ley que permite flexibilizar el paso de la vida elabora la la jubilación la conocida como Flex siguente permite obtener el máximo subsidio a los sesenta y tres años si se han cotizado cuarenta y cinco años aunque la edad oficiales de sesenta y cinco e irá aumentando progresivamente hasta llegar a los sesenta y siete años en el año dos mil treinta

Voz 1727 35:02 la OCDE dice que Francia es uno de los países del mundo donde los pensionistas tienen menos problemas para llegar a fin de mes corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 35:10 en Francia el sistema está fundado en el reparto las cotizaciones de los activos sirven de base para pagar las pensiones de los jubilados la última reforma de calado fue hecha bajo el presidente Sarkozy para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los sesenta y siete para obtener una pensión completa hoy hay que cotizar cuarenta y un años y medio en dos mil treinta y cinco serán cuarenta y tres la pensión media del régimen básico es de mil ochenta y seis euros mensuales a los que hay que añadir el complemento obligatorio muy variable y en algunos casos el facultades

Voz 1727 35:41 vivo en Reino Unido las pensiones no se pagan con las aportaciones de los trabajadores sino que cada empleado tiene un fondo obligatorio que va llenando hasta la jubilación corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 35:52 en el Reino Unido hay dos tipos de pensiones una básica y una adicional ligada a los ingresos ambas son complementadas con un gran sistema privado de pensiones a partir de los veintidós años los trabajadores quedan inscritos en un sistema de capitalización parte del sueldo junto a una aportación de la empresa alimentan el plan de pensiones en estos momentos la pensión básica es de ciento sesenta libras ciento ochenta y un mil euros a la semana la edad de jubilación ha ido aumentando de los sesenta y cinco años para los hombres y los sesenta para las mujeres se ha pasado a una equiparación entre ambos sexos en el dos mil veinte la edad para empezar a cobrar la pensión serán los sesenta y seis años ir a los sesenta y siete años en el dos mil veintidós

Voz 1727 36:37 ocho y en la vecina Portugal el Gobierno de Costa empezado a enmendar las recetas de la troika que dejaron un agujero descomunal en el bolsillo de los pensionistas y ahora sí las pensiones suben según lo hace la inflación Lisboa Aitor Hernández

Voz 31 36:51 en Portugal el sistema de pensiones públicas se financia a través de la tasa social única que descuenta el once por ciento del salario bruto mensual de cada trabajador dado de alta en la Seguridad Social las pensiones se perciben en catorce pagas y su valor medio este cuatrocientos treinta y cuatro euros mensuales pero la mayoría de los lusos reciben cantidades inferiores a este total Latre ha recortado las pensiones lusas entre dos mil once y dos mil catorce pero desde su llegada al gobierno el socialista Antonio Costa ha autorizado la reposición y actualización paulatina de las mismas este año las pensiones de dos coma ocho millones de portugueses han aumentado entre tres y cincuenta y cinco euros gracias a la Ley de actualización de pensiones que aplica subidas automáticas según la tasa de inflación y el crecimiento económico del país Resino

Voz 1727 37:35 el caso italiano donde pequeñas y continuas reformas han convertido el sistema de pensiones en prácticamente un oasis corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 37:43 Italia aumentó suspensiones en enero pasado en un uno coma uno por ciento están exentas de este aumento las pensiones superiores a tres mil euros por en este país hay jubilados que cobran diez mil veinte mil e incluso treinta mil euros mensuales del Instituto de Previsión Social sin embargo el sistema Se mantiene en equilibrio hay un fondo de reserva de doscientos mil millones hay dieciocho millones de pensionistas y casi veintidós millones de trabajadores con una Annette aportación de inmigrantes seis millones que cotizan frente a tres que cobran la pensión media es de dos mil dieciocho euros mensuales

Voz 1727 38:20 pensión media en Italia dos mil euros se han ido haciendo reformas que han llegado hasta aquí parece claro que es hora de abrir este debate lástima que tengamos que hacerlo ahora porque los pensionistas nos tiran de las orejas y no porque los dirigentes políticos se hayan anticipado y que tenga que ser cuando tenemos vacía la hucha de las pensiones para cerrar este tras amo me he acordado de uno de esos regalos que Víctor Manuel nos ha hecho a esta emisora la Ser que los hizo en la noche del veinte de diciembre del año dos mil quince Se acuerdan había elecciones ya había mucha esperanza en este país en los hizo una versión de este tema que sonaba así

Voz 32 38:58 el vídeo se ve un país hundido y feliz pero fe que cubre el do como e Iker sabe muy bien lo que no quieres ser siempre en equívoco por casualidad la mirada tiempo puede ser humor

Voz 5 39:25 hay cosas que se han sido

Voz 32 39:30 in Love está paso tras porque huelen mal

Voz 1727 39:35 eh

Voz 32 39:36 observo Moria hindú podría culmina el ruido ni los nombres y lo que hay detrás está el virus Se del país

Voz 1727 39:47 aquella esperanza de Víctor y aquí estamos otra vez ahí estamos otra vez con con las mujeres hace una semana con con los pensionistas mañana con la calle como escenario de esta España que quiere avanzar en derechos desde luego no retrocedió

Voz 1964 40:04 la verdad es que en cuanto rascas un poquito en determinados esto desde que el país no funciona yo siempre digo cuando las cosas no funcionan determinado sector porque no copian no vengo de dar una vuelta por ahí incluirá a ver cómo lo hacen los italianos por ejemplo pero bueno esta es la realidad con la que tenemos que convivir no es la única manera es plantar cara afincarse bien en el suelo

Voz 1727 40:29 darse una vuelta por Italia no es mala recomendación María Botto muchas gracias también fuera verlo sacó de las Juana tú te quedas con nosotros siguiera hasta y quiero decir una cosa adelante vamos a ver además de que se puede recoger dinero para pagar pensiones para pactar escuelas públicas etcétera etcétera con una reforma fiscal importante porque este país tiene muchas cosas que cambiar hay que tener una cosa que es muy importante es la voluntad política de hacerlo si no hay voluntad política no conseguiremos nada y la voluntad política la tenemos que forzar todos los ciudadanos si se consiguen cosas manifestándose como no se consiguen es que tanto sicos porque el debate de las pensiones hoy habla de muchas cosas habla de la dignidad económica imprescindible para seguir activos en la vida y en la sociedad durante los muchos años que por fortuna nos dice la estadística de la realidad que vamos a vivir gracias Víctor gracias María

Voz 32 41:28 el Bloc mudé aunque sabe muy bien lo que no quieres es el Pirulí es ser confundido y feliz pero bien Yang Das Neves pudiendo como eh aunque sabe muy bien lo que no quieres eh

Voz 33 41:57 buenos días

Voz 1727 41:57 en el sorteo de triples delante de ayer

Voz 1727 49:33 este es el sonido que nos deja una noche una madrugada muy complicada en el centro de Madrid protestas disturbios en el barrio de Lavapiés tras lo peor que ocurre

Voz 5 49:42 sido del todo

Voz 1727 49:43 qué es la muerte de una persona la muerte de un mantero un hombre de origen senegalés que vendía a Colonia en la calle se llamaba Mann tenía treinta y cinco años según testigos y según su entorno ha muerto de un infarto tras una larga persecución policial Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días

Voz 1 50:00 las protestas como decíamos han terminado en disturbios

Voz 1727 50:02 los con heridos y con varios vehículos quemados

Voz 1275 50:06 sí coches quemados bicis calcinadas adoquines levantados los antidisturbios se desplegaron por Lavapiés el barrio estaba tomada anoche de un lado ciudadanos senegaleses y vecinos del otro la policía que terminó cargando con pelotas de goma

Voz 1375 50:17 con todo lo que es la calle Lavapiés María todo quemado todos los contenedores con los cristales coches todo todo el barrio entero

Voz 5 50:26 para empezaba han quemado un banco han quemado una moto

Voz 1275 50:29 los disturbios dejaron veinte heridos dieciséis de ellos policías seis detenidos entre ellos un menor los compañeros del fallecido relataban la persecución policial que le llevó desde Sol hasta la puerta de su casa

Voz 40 50:39 motos cero mito

Voz 1 50:42 intentaba salvar salvarle

Voz 40 50:44 pero vino la policía le Álvaro uno puñetazo Fun

Voz 1275 50:47 a los manteros ha convocado para esta mañana a Iberia una concentración en Lavapiés

Voz 1727 50:52 gracias las

Voz 22 50:52 la saludamos ahora Marta Higueras buenos días hola buenos días

Voz 1727 50:56 es la primera teniente de alcalde en Madrid en este momento alcaldesa en funciones porque Manuela Carmena está de visita oficial a París a la capital de Francia señora Higueras que versión tiene de lo ocurrido anoche en Lavapiés

Voz 30 51:09 bueno yo estuve anoche en en Lavapiés la verdad es que todavía tenemos informaciones contradictorias no podemos confirmar esa persecución policial por lo tanto bueno pues la regiones tenemos que esperar a que se confirmen los hechos Si bueno pues a partir de ahí actuaremos

Voz 1727 51:29 pero había un operativo de la Policía Local anoche en Madrid contra los manteros

Voz 30 51:35 en el azote decía antes vamos a esperar de verdad vamos a hacer esa investigación desde el Ayuntamiento tenemos que ser muy prudentes tenemos que verificar los hechos tenemos que verificar estas informaciones que acabo de ir de persecución policial como te digo está todo sin confirmar si es realmente llamamos a la calma llevamos la prudencia esperar vamos a abrir una investigación eso se lo puedo confirmar vamos a una investigación desde luego si hay que depurar alguna responsabilidad lo vamos

Voz 1727 52:05 de la información que sí puede contra el Ayuntamiento ahora mismo de la que tiene contrastada la causa de la muerte de esta persona

Voz 30 52:13 la tiene confirmada en la causa de la muerte en un infarto un infarto

Voz 1727 52:18 murió de un infarto treinta y cinco años en la puerta de su casa en la calle del oso esto lo tienen confirmado irme puede confirmar señor la Higuera escribieron operativo contra los manteros esto no me lo puede confirmar