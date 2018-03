Hoy por Hoy (16/03/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el

Voz 2 00:04 cadena SER

Voz 3 00:07 servicios informativos

Voz 0867 00:11 son las diez las nueve en Canarias decenas de personas se concentran a esta hora en el barrio madrileño de Lavapiés de en protesta por la muerte anoche de un vendedor ambulante de origen senegalés hay otra concentración convocada para esta tarde para la que la Delegación del Gobierno Madrid anunciado John refuerzo de agentes después de los disturbios de las últimas horas vamos a Lavapiés ahí está Sara selva buenos días

Voz 1315 00:30 qué tal Antonio buenos días la concentración se está celebrando justo al lado de donde ocurrió el suceso en la Plaza de Nelson Mandela aquí la asociación de inmigrantes senegaleses de España van a leer un comunicado ahora mismo ya lo han puesto en redes sociales en el que dicen que la muerte de mamá me Valle es consecuencia de la Ley de Extranjería que dicen es una ley que mata tortura y humilla añaden además que este suceso no es aislado que es parte de la dinámica del Gobierno español aquí aún está llegando gente hay unas cincuenta personas ya hace un par de horas en este mismo lugar los servicios de limpieza estaban aún retirando los restos de la noche tensa de ayer árboles arrancados adoquines levantados iremos también un puesto de bicis de víctima calcinado

Voz 0867 01:06 precisar el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado en la SER que Mamen Valle murió de un infarto así lo ha corroborado esta mañana en Hoy por hoy Marta Higueras primera teniente de alcalde de la capital que añadido que aún no se sabe con total seguridad si hubo o no una persecución policial previa a la muerte del joven senegalés

Voz 4 01:20 la verdad es que todavía tenemos informaciones contradictorias y no podemos confirmar esa persecución policial por lo tanto bueno pues las regiones que tenemos que esperar a que se confirmen los hechos Si bueno pues a partir de ahí actuaremos

Voz 0867 01:35 el PSOE por su parte defiende la actuación de la Policía José Luis Ábalos secretario de Organización hace unos minutos en televisión España

Voz 5 01:41 yo creo que la policía cumple SUR aborta actúa no por capricho no por una decisión personal sino porque evidentemente habrá instrucciones para impedir la venta

Voz 0867 01:51 solamente cinco de los seis detenidos por estos incidentes siguen en comisaría los que son mayores de edad también las cuatro personas arrestadas en Bilbao por los enfrentamientos que hubo también ayer alrededor del estadio de San Mamés entre aficionados dos del Athletic y del Olympique de Marsella siguen en comisaría más cosas el fiscal pide que no se siga la vía penal por la muerte del piloto Ángel Nieto el Ministerio Público se opone así al recurso que ha presentado la familia de Nieto para que se reabra la causa informa Pedro Jiménez

Voz 1712 02:16 en un folio el Ministerio Público señala que la conclusión del informe de la Guardia Civil sobre el accidente de tráfico que le costó la vida fue no guardar la distancia de seguridad una causa que añade no es constitutiva de delito alguno sino que constituye una infracción

Voz 6 02:30 grave del reglamento de circulación la juez

Voz 1712 02:32 Ibiza archivó la investigación penal con reserva de acciones civiles al considerar que Ángel Nieto falleció porque no llevaba el casco bien abrochado en el momento del accidente otra de las razones que incluye el informe de la Benemérita la familia del piloto defiende que no se ha practicado ninguna prueba que acredite este extremo hoy por eso reclamaba la reapertura de la CAM

Voz 0867 02:49 Musa y el embajador de Rusia en el Reino Unido ha reconocido que la expulsión de veintitrés diplomáticos va a afectar a la delegación de su país en Gran Bretaña el Gobierno ruso ha vuelto a insistir esta mañana en que por su parte va a expulsar también a diplomáticos británicos de Moscú llegamos ese las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:07 el Madrid en Madrid y la Asociación de la Policía Municipal Unificada de la capital asegura que el ciudadano senegalés que sufrió un infarto ayer en Lavapiés no estaba siendo perseguido por agentes del Cuerpo Local que sí tenían en marcha otro dispositivo para perseguir a manteros tras un incidente en Sol esta asociación culpa a los grupos de ultraizquierda de provocar los grabo graves disturbios de noche Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:27 buenos días niegan que el fallecido fuera perseguido por los agentes que acabaron auxiliando el el presidente de esta agrupación Carlos Barrón afirma que sean mezclado dos intervenciones que no tienen nada que ver una en Sol contra manteros y otra distinta para atender a la víctima tras ser requeridos por un vecino

Voz 7 03:43 una persona que sufrió el infarto las fiestas no nos lleva a ninguna mantas y estaba vendiendo buen por delante a la persona que iba por la calle caso con un amigo y en ese momento fueron requeridos los policías que venían de otra intervención que no eran de la de la Puerta del Sol irónico quisieran esos compañeros que además están con una angustia terrible fue intentar salvar la vida de una persona de un ciudadano madrileño que había sufrido una parada cardiorrespiratoria

Voz 0622 04:04 la asociación atribuye los disturbios a grupos antisistema y de ultraizquierda convocados atrás

Voz 1275 04:09 desde las redes sociales la Policía Nacional por su parte da por hecho que los agentes del Cuerpo municipal estaban persiguiendo hasta ciudadano cuando cayó fulminado a las puertas de su casa esta mañana en Lavapiés algunos vecinos nos contaban cómo han pasado la noche

Voz 8 04:20 muy terrible ha sido toda la noche peleas e tiros la policía corriendo la gente desesperada a un chico la plaza que mi marido pensaba que lo habían matado a un chico quedo inconsciente entre ahora en el barrio confía

Voz 1275 04:34 en tracción en repulsa por lo ocurrido habrá otra esta tarde a las seis la Delegación del Gobierno ha anunciado que reforzará la presencia policial para esta concentración y una cosa más la Consejería Educación ha mandado a los colegios una circular por los supuestos intentos de secuestro que se están investigando pide colaboración de los centros con la policía al mismo tiempo que manda un mensaje de tranquilidad a cinco grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 0867 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido desde Tenerife la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:21 es el sitios como el que yo les hablo concretamente Tenerife donde te das cuenta que la moral está intrínsecamente relacionada con el clima y el paisaje como en el Congreso estos días vivimos en el país con las reglas de inmoralidad más rígidas del mundo a esta hora ya conoce el grueso de la información de manera que podemos concentrarnos en lo importante el ser humano está compuesto por un sesenta y cinco por ciento de agua y un treinta y cinco por ciento de clima paisaje apuesten por ello muy buenos días viernes dieciséis de marzo Nos hemos dado cuenta ya estamos a mitad de marzo a pocos días la primavera es lo de Nietzsche y el eterno retorno volverán las mismas cosas de la misma manera una y otra vez sí a mí dos el tiempo acaba poniendo todo en su sitio una frase que vale para todo excepto para las pensiones termina una semana que arrancó con la peor noticia posible en la que nos dejó una de las mentes más brillantes de la historia la que aprendimos gracias a un consejo de pensionistas que montamos aquí en Hoy por hoy que el tiempo y el espacio del universo en España no deberían medirse a través de la velocidad de la luz sino a través de la velocidad de la factura de la luz

Voz 3 06:26 con el fin es viernes

Voz 1995 06:31 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible llegó el viernes tarde pero llegó aunque mañana tenemos deberes con padres madres y abuelos en las calles viendo porvenir será bueno tomar algo de distancia concretamente los dos metros de largo que debe tener el sofá esa es la distancia justa de las cosas descansa en lo que pueda que en apenas unos días vuelve a sonar la canción de la rutina en su hilo musical amigos son ustedes los negros oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiado

Voz 3 07:51 a las nueve y siete minutos en Canarias las diecisiete euros en el resto de país escuchen

Voz 1995 07:59 en Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 5 08:02 a a a él

Voz 3 08:11 vaya gol a Nos hemos venido los

Voz 9 08:14 bueno bueno dejado ahí a la cocina

Voz 1995 08:18 pero mal el nosotras estamos en Tenerife no así el resto de integrantes de Hoy por hoy así que si quiere se que sino me da igual vamos con cinco motivos para seguir viviendo el cinco sino de importa ya te digo eh

Voz 10 08:34 vuelva a pasar ha afirmado digo quiere nuestro invitado nos va a hablar de esto

Voz 11 08:42 no

Voz 10 08:46 eso sí el gran José no es Kiril el que durante mucho tiempo fue el presidente de esta nuestra comunidad nos presentará su nueva obra de teatro Cyrano de Bergerac lo vamos a hacer en en Bercy motivos número cuatro porque hoy nos visita Valderrey

Voz 12 08:59 mamá obras Jean Michel por haber me tocó los huevos

Voz 10 09:03 pero con este nombre joven buenista no no no no Juan Valderrama el hijo del mítico Juanito Valderrama que presenta un programa que lo está apretando en Radio Olé el cuatro por la mañana durante esta juegan con nosotros dio número tres por qué John Williams ha dicho que no volverá a hacer la música de La Guerra de las Galaxias Virtus irse a banda sonora nunca sonara bien

Voz 14 09:34 a ver a partir de hoy hablaremos de cómo

Voz 1995 09:40 creo que te vayas dice ya que vuelve del convento

Voz 14 09:44 es lo que los dejó hoy hablaremos de cómo la música ha representado al espacio en el cine lo hablaremos con nuestro nuevo colaborador

Voz 10 09:49 a nuestro profe de música Altozano y mismos profe de música motivo número dos por las secuelas no sólo a nosotros momentazo es como este chocolate mucho

Voz 15 10:02 la la T T Mobile completa

Voz 10 10:08 son las mejores cocineras que ha habido y que habrá me río de todos los tres estrellas voy hablaremos de las comidas que preparan las abuelas con David de Jorge

Voz 1995 10:16 en las mejores cocineras y los mejores cocineros abuelas

Voz 10 10:20 en los motivos número uno por qué el ucraniano Andriy Shevchenko será el encargado de sacar las bolas del sorteo de Champions

Voz 2 10:26 el llaman no dormido comido mucho me muero las suyas que nunca lo he hecho menos tiene bien sí sí sí o sí

Voz 10 10:37 el Bayón perfecto fue el número nervios Ike los rivales que le salgan de la población fácil para nosotros hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 10:46 gracias Raúl todo es posible que finalmente esa famosa reunión entre entona el Tram y Kim Jong-Un tenga lugar en tu pueblo de todos los lugares del planeta que tenga que ser en tu pueblo donde vaya generados de reunirse Tom

Voz 10 11:01 hola qué mira en el invierno que posible expectativas para mundial podemos tener si se van a unirse en Estocolmo congelada

Voz 1995 11:10 en estas ferias ya Telegraph el de esta materia que anuncia que podría ser Suecia el lugar donde finalmente Kim Jong Un Eaton al Trump se hubieran sí

Voz 10 11:22 a mí me parece estabilizarse actuado como neutral en esto un poco un canal de comunicación entre los dos centros pares porque hay unos de Corea de Norte visitando ahora mismo Estocolmo entonces la esta especulación en titulares que se van a quedar ahí reunirse hablar lo suyo de resolver todo ha ido bien en invierno y les tocó es un bajón es un bajón y creo que puedo afectar Fast del mundo

Voz 1995 11:48 bueno pues vamos a ver si esa noticia Se confirma es lo que anuncia el The Telegraph seis Suecia podría ser el escenario concretamente el pueblo de Tom podría ser el escenario de Andrea tuviera lugar la reunión entre Clinton que ya me gustaría a mí está en esa reunión sólo padre seguramente sea nada que vamos a Sissoko con a noticia mientras tanto Rosa Márquez buenos días

Voz 1473 12:09 hola qué tal va la mañana por fin viernes ya puedes empezar a hacer planes para salir con los amigos la escapadita de fin de semana pero no te olvides de una cosa el lunes es el día del padre y como buenos hijos e hijas ya teníais que haber pensado que es lo que va a regalar en fin sino tienes muy claro dónde comprar su regalo la respuesta es siempre la misma Hipercor encontrarás su fragancia favorita esta tarta tan especial su afeitado era o es el libro que tanto buscaba tienes para elegir mis ideas para acertar además ahora te puedes llevar uno de los diez fantásticos móviles Huawei p diez Plus que regalan basta conocer diez euros de compra y enviar una foto dibujo o textos sobre la vivencia más especial con papá está claro no bueno pues no lo olvides el diecinueve de marzo es fácil acertar con Hipercor por supuesto

Voz 17 13:08 hoy por hoy a través de Facebook

Voz 3 13:10 me díganos tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quieras

Voz 18 13:21 sólo un clic dos de la tarde la una en Canarias puedes recorrer el mundo es injusta puesto voz posee buenas tardes hasta llegar el lugar exacto no los supervivientes en el momento justo el momento

Voz 5 13:34 en que después de muchas y acceder a la información en directo Campos el juez Eloy Velasco tiene indicios Gil e inmediata gana en la calle aquí en Washington para decir no ahora él otro es donde está astur de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 19 13:58 el primero fue Hablar por hablar la obra de teatro

Voz 5 14:04 ahora llega por fin también por gentileza de la CAM

Voz 20 14:06 de no ser corresponsal que también viñetitas os Ture hoy te más elitistas sin poder cocinar que y muy buenas y mueve mueve dos entrevista

Voz 2 14:33 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier del Pino como nunca habías imaginado

Voz 5 14:42 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 3 14:54 nuevos tiempos

Voz 16 15:05 sí

Voz 21 15:10 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toma ansiado Ahmet porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta a tu farmacéutico dietista

Voz 2 15:21 Dios

Voz 5 15:25 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad el motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 0622 15:32 deposito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1473 15:41 a ver la cantimplora el saco de dormir la tienda de campaña las botas el anti mosquitos el gorro los calcetines gruesos los pantalones multi bolsillos mamá dónde lo vas a meter todo

Voz 2 15:50 es la mochila

Voz 5 15:53 B en El Corte Inglés tenemos todo lo que necesitas para que sus vacaciones sean perfectas hasta el último detalle Semana Santa con El Corte Inglés

Voz 22 16:02 si tienes Fenosa pitidos en los oídos toma sonó Beat una cápsula el día de su alivie esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 10 16:12 hola soy fuentes y tengo una gran noticia que contarte ya está a la venta el disco de Atrévete todas las canciones que escuchas en el programa despertador de Cadena Dial ahora reunidas en un doble CD disfruta de lo mejor de nuestra música con el disco de Atrévete

Voz 23 16:44 la Cadena SER Hoy por hoy Toni

Voz 18 16:48 la Rido

Voz 1995 16:49 diez y dieciséis minutos una hora menos en Canarias comenzamos esta semana mal muy mal ha sido una semana emocionalmente muy dura en este país la búsqueda de Gabriel el desenlace fatal la espeluznante naturaleza del crimen cubriendo una de las noticias más difíciles que se puedan dar toda nuestra compañera en la Cadena Ser en Almería a Ortiz a través de ella queremos dar las gracias a todos los compañeros que han hecho un trabajo impecable Rosa muy buenos días

Voz 12 17:15 Toni buenos días queremos hacer enhorabuena

Voz 1995 17:18 que que es muy difícil solamente es la noticia más difícil que te ha tocado nunca cubrir hay

Voz 12 17:23 pues seguramente sí Toni que tenía además han sido unas semanas desde el día veintisiete de febrero han sido unas semanas muy intensas con mucho trabajo hoy en las que hemos vivido momentos tremendos la verdad sobre todo cuando ese conoce ella la muerte del pequeño Gabriel ver a esos padres absolutamente destrozados el momento del funeral en fin se han sido momentos muy difíciles

Voz 1995 17:52 queremos hablar de de líneas rojas porque creemos que el periodismo ha cruzado varias veces ya es el INE arroja lo viene haciendo tiempo de un tiempo a esta parte escuche lo que denunciaba ayer en rueda de prensa José Hernández Mosquera es decir el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería

Voz 24 18:08 en estos días detectamos también en los seguimientos ayer en una comparecencia que la madre Patricia y Ángel hicieron a los medios de comunicación como incluso la prensa

Voz 1995 18:21 llega a entorpecer

Voz 24 18:23 las labores de seguimiento

Voz 1995 18:27 esto es lo que denunciaba y lo hacían más extensamente insisto el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en en Almería es difícil y entendemos que la dificultad de este de esta tarea eh que tienen los medios de comunicación esta precisamente estar todo el tiempo en en el sitio justo y en ocasiones pues la prensa no lo está que cuando la presión entorpece el seguimiento de los presuntos culpables y pone en peligro la operación policial es que algo se está haciendo muy mal Rosa

Voz 12 18:52 pues sí estamos haciendo Toni algo muy mal pero lo llevamos haciendo desde hace muchos años cuanto más sensacionalismo hoy más escándalo mejor parece que más audiencia nos hemos instalado en una dinámica muy peligrosa pero es lo que hay es la la tendencia hay bueno parece que esto no no no tiene visos de que vaya a ser de otra manera no se supone que que la primera exigencia del manual del periodista es el respeto a la verdad hay que una información no es veraz sino nuestra si no está contrastada con colas fuentes en esta dinámica en que hemos visto en el en el caso Gabriel eh bueno nosotros hemos visto por ejemplo coberturas televisivas con siete equipos diferentes en en en puntos bueno pues a lo mejor muy cercanos unos de otros pero con siete reporteros diferentes eh entrando a cada momento con con informaciones que se supone que tienen que ser nuevas eso que que probó

Voz 1275 19:48 Oca que obliga pues a que esas informaciones en

Voz 12 19:51 en muchas ocasiones no están contrastadas por por ninguna fuente fiable por ninguna fuente y verificable e se van diciendo unas cosas que se van solapando por otras cosas la información luego no se rectifica y nos metemos en una vorágine muy compleja Toni porque luego la gente no hablo de la gente en general no se termina creyendo lo que ve en determinados programas de televisión a lo largo de estos días hemos visto también como por ejemplo programas de del corazón que se dedican qué te digo yo lo mismo explicar a explotar el último divorcio de de un famoso pues se han ocupado con todo lujo de detalles y en este caso en el en la muerte del pequeño Gabriel tras mutando Se comentaristas de repente en periodistas bueno pues hemos vuelto a demostrar hasta qué punto los circos mediáticos siguen siendo una realidad cotidiana

Voz 1995 20:48 pero qué cosas aguas desde aquella eh

Voz 12 20:51 aquel caso de las niñas de Alcàsser

Voz 1995 20:53 pero una cosa es defender la deontología de este oficio otras cosas entorpecer una investigación policial es tener que bueno pues con mal gusto buscar testimonios imaginen por ponerle de forma muy gráfica en un tren en marcha Un tren de surgir antiguos alimentaban con una gran máquina por eso un tren que va a una velocidad batirle demanda mucho son muchas horas de televisión horas y horas y horas que demandan mucho combustible pero la información es la misma la información es es la que escasea y es la que precisamente es necesaria para que las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado hagan su trabajo

Voz 5 21:27 eso es nuevo hay más material con el que tarde

Voz 1995 21:29 yo esta máquina acaba echando a esa locomotora todo lo que uno ha pillado ahí aparecen amigos la familias que luego resulta que no lo son e hacemos hemos visto estos días especiales desde el país de origen de la asesina confesa hablando con su madre que como el rato Iker las respuestas de alguien a la pregunta de bueno qué opina usted sobre que su hija ha asesinado a un pequeño chaval pues imaginen cuál puede ser la respuesta eso si quieren local lo lo podemos meter en la categoría de deontología profesional pero luego está la la investigación y pensar que el periodismo esté por momentos torpedeado eso pues pues es una

Voz 12 22:08 mala práctica Rosa efectivamente además mira en este caso por ejemplo ayer lo que denunciaba el teniente coronel José Hernández Mosquera bueno nosotros lo supimos el sábado el sábado esta mujer Ana Julia Quezada estaba ya bajo el foco de la investigación llevaba estando bajo el foco de de los investigadores desde hacía bastantes días estaban haciendo estaban realizando un seguimiento vigilaban todos sus movimientos pero evidentemente necesitaban también darle espacio para que ya no se sintiera demasiado presionada y quitarle digamos esa bueno poso esa presión no que que podía tener a sentirse bajo el foco de la sospecha que ocurre que el sábado por la mañana un equipo de televisión esta mujer coge el coche y se va hacia una localidad cercana hacia Campohermoso y un equipo de televisión se pone detrás de ella a perseguirla para ver qué iba a hacer esta mujer porque se había filtrado que esta mujer estaba bajo el foco de la sospecha de los investigadores que ocurre pues que la Guardia Civil en ese momento se da cuenta de que pueden reventar toda la operación se frena esa persecución les dice a los informadores que que bueno que dejen tranquila esta mujer que en fin desplazan un poco el el el foco y ahí se frena porque los investigadores y ayer lo decía Hernández Mosquera Vieron que ahí se les podría fastidiar a una operación que tenían ya casi atada que solamente esperaban que ella que esta mujer como finalmente hizo les llevara hasta el lugar donde tenía al niño que en ese momento la Guardia Civil todavía pensaba tenía esperanzas de que Gabriel estuviera con vida hemos llegado a este hasta hasta esta situación

Voz 1995 23:51 en situaciones como que la Guardia Civil ha tenido que desmentir varias veces que el padre de Gabriel que hubiera sido detenido a desmentir rumores que sean difundió a través de informadores periodistas medios divulgación que supuestamente están haciendo es trabajo ha insistido la antología la información está por un lado ayudar poco al contrario poner palos en la rueda de la investigación es es algo distinto ojalá Rosa que no volamos nunca más a tener que hablar de esto ojalá no sucederá nunca más algo tan lamentable esto y ojalá alguna vez que estuviéramos a la altura que insisto no habéis hecho un trabajo extraordinario todos los compañeros de la Academia Almería la gente que conoce bien la zona que conoce bien los hilos desde los desde los que hay que tirar que se ha visto inundada por periodistas gente equipos cámaras que Piqué han tomado la zona he hecho muy difícil pues a trabajos Rosa

Voz 12 24:47 pues ciertamente si Tony porque por ejemplo se han quemado fuentes gente con la que tú hablas y que de repente están continuamente expuestos a bueno pues Posada a cámaras de televisión en un programa en otro en esa la competición que que tienen en los en los programas de la mañana cuando tú vas a pedirle algo a esta fuente esta fuente está ya absolutamente quemada en fin nos ha resultado difícil el trabajo y luego Toni hay una cosa si me permites complicada también el funcionamiento que tenemos ahora con el tema de las redes sociales en las que se puede decir cualquier cosa y que todo vale y luego que entre todos quizás a lo mejor de manera no intencionada pero entre todos estamos también alimentando el

Voz 1995 25:31 no te digo esto porque el otro día

Voz 12 25:33 lo a las puertas de los juzgados quienes estábamos allí acababa de llegar la la acusada para prestar declaración por primera vez ante el juez había unas treinta a primera hora de la mañana unas treinta cuarenta personas concentradas frente a la puerta por donde tenía que salir del furgón policial continuamente estaban gritando asesinos Design a pena de muerte a esa gente que eran adultos principalmente se fueron uniendo a medida que iba pasando la mañana adolescentes chicos de un instituto que hay al lado cuando la mujer con cuando la acusada sale del furgón policial camino de nuevo a la dependencia a las coman a la Comandancia de la Guardia Civil porque el juez había empleado veinticuatro horas la detención estaban ya concentradas pues ciento y pico personas la mayor parte de ellas como te digo adolescentes que se pusieron a gritar asesina asesina a pena de muerte corriendo detrás de nosotros de los informadores había tan bien madres con niños pequeños de siete ocho años profiriendo gritos y uno dice pero bueno que estamos haciendo

Voz 1995 26:36 en fin espero que algún día Alena porosas diez compañías de la Cadena Ser en Almería muchísimas gracias nada Toni muchas gracias a ti pero no es no es la primera vez que pero insisto en que sea la última vez que criticamos esto es la última esperemos que ponemos la televisión algunos tramas que hacen en televisión en tela de juicio lo hicimos hace poco a cuentas de la basura que lanzaban programas sin escrúpulos sobre diera que algunos de los que trabajen esos espacios enfadaron mucho con lo que planteamos en Hoy por hoy nadie va a darnos lecciones de periodismo deciden entonces hacían a través de las redes sociales y en eso tienen razón nadie puede darnos lecciones de periodismo porque os dedicáis a otra cosa de boquilla definió hace muchos años os dedicáis a replantear con un palo en el cubo donde comen los cerdos

Voz 18 27:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 27:30 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque han sido mi contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 3 27:40 no

Voz 25 27:45 geometría del Rayo es el nuevo disco de Manolo García toda la fuerza de Manolo García en quince canciones irrepetibles toda la información del disco y su gira en tres W punto Manolo guión García punto com

Voz 17 28:08 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 3 28:13 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 26 28:24 experiencia yo creo que es lo que ha cambiado en el mundo de los cruceros ha sido la socialización pero sentido de la orientación sitúa hace hacia el norte deja por detrás el Duomo hacia la derecha Isidro dirección norte ahí ya sabe que en Venecia Piazza solamente

Voz 3 28:40 no estar nunca en el mismo sitio Paco Nadal buenas tardes

Voz 27 28:43 hola qué tal muy buenas tardes desde

Voz 10 28:46 qué dices

Voz 3 28:49 los viernes Carles Francino abre la ventana de los día con Paco Nadal

Voz 18 29:01 en Hora veinticinco que dos políticos analizan la actualidad la cantidad de referencias que Saleh hace aún

Voz 28 29:10 sin ningún ciudadano en ningún

Voz 10 29:13 monárquico se siente siete un amplísimo sector

Voz 1995 29:16 áreas de la sociedad catalana

Voz 10 29:19 hay desafección respecto al papel que ha jugado la aquí a las Performance Se hacen cada día entre Sara tocado en los saludar al Rey

Voz 29 29:26 lunes a las nueve la mesa política de Hora veinte del avalaba paraba pero tenían a petición Echenique eh Paco voy contra se precipitarse pero luego se pierden no se pierden los recuperaría no te preocupes Michel Angels Barceló

Voz 1995 29:40 en Cadena Ser punto com quienes mucha radio por escucha para los apasionados por el bel canto

Voz 2 29:46 Parsifal es una ópera ambiciosa religiosa críptica mágica y mística Play

Voz 5 29:52 la Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 30 29:59 La Ser

Voz 5 30:00 corren nuevos tiempos

Voz 31 30:02 vamos a escucharnos

Voz 16 30:07 sí

Voz 32 30:12 el Corte Inglés Ebay vinimos te invitan a conocer las últimas novedades para tipo tuve ofertas especiales experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales informa la aventura de ser madre punto com participa nuestro sorteo

Voz 2 30:27 tienes hasta el uno de abril Baby míos en el corticales

Voz 33 30:35 es que pueda ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 34 30:44 venga va misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 35 30:48 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 22 30:59 si tienes pitidos en los oídos toma una cápsula el día alivie esas molestias auditivas recuerda a menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 5 31:09 los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo ocho But ton Picos aunque nadie lo entienda aquí nadie sabe todo nada nombre alguna iré patada en los huevos en Briz bien sabe nadar con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar de todo hola qué tal menuda marrón que traiga este viernes

Voz 1038 31:44 si es que mi hermano seguido a Brasil a jugar un torneo de basket pues eso con con su equipo es alto se ha dejado sus zapatillas en casa y es que él sin ellas no mete una así que que hecho pues enviarse a las con Correos claro porque correos hace llegar tus envíos a todos los destinos con garantía de entrega y el mejor precio del mercado así que ya sabe si necesitas hacer envíos internacionales paquetería internacional de Correos algo muy nuestro informa Correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 1995 32:17 bueno es viernes son las diez y treinta y dos minutos una hora menos aquí en las canarias con la secuencia que contamos los sesenta recordando a Elvis Presley Genís Llop lin Bob Marley que está muy bien nuestro olvidamos una generación de artistas que cantó la historia de este país con el Lille Molina hay por supuesto gran Juanito Valderrama

Voz 5 32:54 lo tengo

Voz 1995 33:03 los artistas que dieron forma a la música popular en nuestro país y curiosamente casi llano suenan cuando hablamos de música popular Juan Valderrama muy buenos días que De la Vega buenos días esto es algo que tuvo otras tratando de poner remedio qué pasa con la música popular qué pasa con la gente que nos ha formado como somos

Voz 6 33:20 bueno no pasa nada pasa que los tiempos atropellan todo Ike ABC da un poco de pudor poner cierta música luego soy un sinvergüenza musical en este sentido no sólo musical

Voz 1995 33:33 vamos a secas

Voz 6 33:35 en los ponga hoy no pasa nada y pongo Escobar y también ponga Poveda y pongo Antonio Carmona hay pongo música ibérica de cualquier época porque me encanta ya está la gente lo goza

Voz 1995 33:47 Juan como ya saben seguro está a los mandos de un maravilloso programa los sábados a partir de las diez en en Radio Olé de eso vamos a hablar enseguida pero antes permite menor tu por poner en contexto en dos mil dieciséis años es la cimientos tu padre Juanito Valderrama pues con un homenaje posesiones del país con el nombre bajo el ala del sombrero

Voz 38 34:08 de algunos seres viene al mundo de Jaime llevas normal no sí que es llamamos GER esta es la historia de una lengua que tuve la oportunidad de conducción Juan Manuel Valderrama Galán

Voz 1995 34:25 bajo el a la delegación pleno te acompaña la bailaora Ana Belén Anabel Veloso una banda de músicos lleva ya algún tiempo con este con este escenario en ese escenario te das cuenta que no solamente que acompaña al público que hechada que echa de menos a tu padre sino que aparece un nuevo público Juan si el asunto

Voz 6 34:44 que claro esto nace de lo que él me contaba esto es lo que yo sé de él

Voz 1995 34:47 sus amigos de su época

Voz 6 34:50 pienso que es una historia muy interesante no voy llena de de de claroscuros rescata una parte nuestra memoria musical que está muy bien que la conozcamos pues entonces hay gente que viene acompañando a su mamá suscita la abuelita gente resulta que son los que más les gusten los quemaran más aplauden y y bueno lo que iba a ser un espectáculo que iba a durar unos meses nada más pues estoy todavía con él y este año ya que cierro esta pagina porque para mí es dolorosamente gustoso pero entiendo que que tiene que tener un momento nada más y luego continuar camino pero sí que es cierto que la gente reacciona sobre todo la gente joven me ha sorprendido muchísimo su su reacción al interés que despierta esta época en ellos

Voz 1995 35:34 pero Forqué precisamente tiene que ver con la música de La Cala vamos a comienzo eh porque son quienes se sorprenden porque son quienes desconocen realmente el extraordinario tesoro musical que tenemos en este país

Voz 6 35:46 claro tú le preguntas a un chaval norteamericano sabes quiénes trae chal y te dice no saber o Elvis Presley dejen por supuesto pero es que aquí le preguntas a un a cualquier chaval joven que no esté un poco en su familia flamenco la canción quién era niña de La Puebla uno lo sabe yo creo que es que eso es un error porque es es eso la música muy enriquecedora yo no trato de dar lecciones pero pero me parece que se está perdiendo un un mundo musical apasionante

Voz 39 36:13 no dejó ante tiene toda la razón en Estados Unidos por ejemplo se sin notas cómo valoran los pioneros dentro una música que por fin son unos antepasados musicales toda viene de algo yo creo que es genial que podemos volver a recordar es darnos cuenta

Voz 10 36:29 todo ello no se no sólo les hace un ejercicio de nostalgia no lo que va de raíces eso es lo lo light

Voz 6 36:36 lo perdone Los Chichos han vendido dieciséis millones de discos hay perdido la cuenta creo que hayan vendido otro millón que son cifras de de Malumbres osea no son cifras normales entonces bueno pues esos Lola y los hay lo reducimos todo se decide detrás de todo eso hay hay una calidad musical en las letras en los arreglos

Voz 1995 36:55 en tremendas eso es bueno vamos a escuchar porque merece porque hay algo extraordinario vamos eso luchar en ese homenaje que que que tiene lugar hace muy poco tiempo aparece un individuo que también construye el paisaje emocional donde vimos queramos o no queramos los españoles editada de Joan Manuel Serrat que le dedico un tributo que relanzó la carrera de tu padre hasta sus últimos días

Voz 40 37:25 de no tiene

Voz 1995 37:29 a uno y otro eh sí

Voz 6 37:32 el fíjate en este esto fue el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro en la plaza de Las Ventas un gran homenaje que se le dio a mi padre estaba Enrique Morente Carlos Cano Rocío Jurado María Dolores Pradera

Voz 41 37:42 está todo el mundo allí no entre otros muchos este dueto yo estaba entre cajas

Voz 6 37:47 cuando terminaron de cantar

Voz 41 37:49 Serrat se abrazó a mi padre le dio un beso en la frente le dijo gracias padre

Voz 40 37:57 sólo lo soy yo

Voz 9 38:03 la piel de gallina

Voz 1995 38:04 pero bueno aparte de eso insisto todos los sábados a partir de las diez en Radio Olé esto

Voz 13 38:12 el Pardo

Voz 1995 38:15 que parece inverosímil es uno de los pocos programas y además parece como muy muy evidente donde puedes escuchar a Bon Jovi al Fary hay tiene una audiencia doscientos sesenta y cinco viviendas que se quedan cortos con los que van a ser a partir de ahora pero eso que diría el Bon Jovi Al Faris y los y lo tuvo

Voz 6 38:36 delante del Bon Jovi Flip varía con el Fary chorizos a cualquier el camping hice lo pasaría muy bien vamos a ver si esto es así

Voz 1995 38:45 como dice un amigo mio eso ha de monstruos eso

Voz 6 38:49 desean de aquí o de allí si es así la radio también sirve para desconectar y pasarlo bien para escucharla mientras hacen la paella del fin de semana y mientras en fin piensas en otras cosas porque ya la realidad es bastante tozudo ahí tenemos la semana entera para darle a la realidad hay Valderrama simplemente hay una ventanita donde nos divertimos si ponemos la música

Voz 1995 39:10 sí porque hay que decir la gente que no solamente cuando es un artista que mañana por cierto en Marbella con bajo el sombrero espectador alquilamos sino que tú eres periodista datos estudiado periodismo hijo mio

Voz 6 39:20 todos los efectos

Voz 1995 39:21 y entonces que es un periodista que canta seis de todo se sale dejó de editarse sale nivel tú eres un periodista que canta eres periodista artista eres un periodo que esto

Voz 6 39:32 los autónomos un autónomo autónoma autónomos

Voz 1995 39:35 los pueden muestre de pago

Voz 6 39:37 ahí y luego bueno me gusta mucho el mundo del arte yo rompía cantar ya mayor y me di cuenta de que tenía una habilidad hay un poder que me servía no en la vida para expresarme para para que las muchachas se fijaron en mí para ganar unas perras y luego estudió una carrera que me apasiona que es periodismo y la comunicación ya hay camino entre entre uno y otro y me parece que tiene mucho en común porque al final

Voz 1995 40:00 les eh distraer y emoción a la gente no sé si el orden es el correcto pero en tu caso digo eh porque yo viví con con el espectáculo invertiría los factores lo que emocionas seguro y que la gente tienes bueno y el programa que que éxito que manera de empezar a poner las cosas las cosas claras encima de la mesa haciendo algo que parece más que evidente trata de poner buenas canciones

Voz 6 40:25 yo no he hecho nada yo no he hecho nada yo lo único que da lo es intentar triunfar la mañana de los sábados de de canciones de todo tipo de escuchar a la gente me dejan nota de voz y bueno tengo unos colaboradores que son impagables me experto sevillana tengo a Juanito el golosinas tengo a Lidia Lozano y entre todos echamos una mañana extraordinaria eh no lo pasamos muy bien ya está sin sin grandilocuencias y no hemos inventa

Voz 1995 40:49 donada hace llamó la radio de toda la vida enumero Juan Juan yo tengo un sueño nunca realizado con madera

Voz 10 40:54 yo estar ante los micrófonos de Radio Olé estoy hacer

Voz 1995 40:56 la cumbre de mes cosa me parece

Voz 9 40:59 prepárate unos eh ya te ahí te he leído que

Voz 1995 41:03 entonces tú y que si a mí me yo dije que sí hace quince años oí ni con agua caliente se o sea tuviera

Voz 6 41:10 con los Sinai forman un lío los dos tú dadas no no

Voz 1995 41:13 Juan broma es un deseo no con nunca complejo que es una espita una espina nunca quitado que voy a preguntar por lo que está llegando que ya no es que esté llegando sino que ya ha llegado esta amiga de este programa Nos gusta muchos Rosalía por ejemplo

Voz 6 41:27 sí

Voz 1995 41:30 me gusta mucho que esta generación comparte contigo la desvergüenza no hay géneros no hay estilo simplemente hay ganas de de de asumir que nuestra historia nuestra cultura y la de fuera también es un bien que se ponen en común a través de la de la música es una es un buen ejemplo el que nos dan claro aquí

Voz 6 41:47 lo que sí mira Rosalía por ejemplo está cantando ahora mismo la Catalina de Manuel Vallejo que la gravedad de la agravaría allá por mil novecientos treinta y ahora resulta que la canta Rosalía sí echo como decía el fallo esto son melocotón pues se sume lo que pone los pelos escenario lleno de gente joven de hipster sí de gente muy moderna escuchar a lo que cantaba Vallejo hace cien años no y eso pues es maravilloso

Voz 1995 42:10 no

Voz 42 42:13 qué

Voz 1995 42:20 mañana estás en Marbella el programa de mañana entonces qué pasa qué pasa

Voz 6 42:24 tengo aquí me pega a las diez de la madrugada que empiezo aquí en en Radio Sevilla que lo voy a hacer y tal como acabe la maleta preparada el coche preparado y Chelo cómicos de la legua cojo mi coche me voy a Marbella

Voz 1995 42:36 buscaron ese ese giro flamenco de a las diez de la madrugada aquí esto peor que ese sí que uno no puede evitarlo Juan tú sabes que te queremos mucho que no seguiremos mucho de de todos esos éxitos que compartimos más muchas muchas cosas muy cercanas y que todo lo que sea que admite vaya bien a nosotros mañana a las diez de la mañana tiene usted buen criterio haber aquí está Javier del Pino que eso es una cosa loca buenísima pero en la pausas

Voz 6 43:07 está bien no es un poquito más desenfadado los mares y una cosita es otra cosita hay tiempo para todo un poco

Voz 1995 43:15 es a eh

Voz 6 43:16 juegan un abrazo muy muy grande cuya te mucho toda la suerte del mundo un verdadero

Voz 1995 43:20 hacer halagos

Voz 38 43:21 digo muchas gracias ahora

Voz 43 43:26 en fin

Voz 38 43:38 hoy por hoy

Voz 6 43:40 en y Garrido

Voz 33 43:42 podrá ayudarle buenas llamaba porque quiero extenderme alarma si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 34 43:52 P ahora misma visual experto en seguridad de su zona para que les deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 35 43:57 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 44:06 sí sí

Voz 17 44:13 conecta con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 3 44:16 a ver nos tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 30 44:28 deporte

Voz 3 44:32 nos une a todos nos une el fútbol busca el pase hambre para Messi

Voz 30 44:59 Pradillo y el deporte lo hacemos entre todos Larguero

Voz 3 45:03 con Yago de Vega los viernes a partir de las once y diez de la noche y sábados desde las doce siempre una hora menos en Canarias y que no estaba en el Larguero punto es Capella ser

Voz 44 45:17 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente en la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España

Voz 5 45:26 sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas templarios monjes con Mc también tienen el dinero hacían en el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extraviada

Voz 45 45:44 está hecha de similitudes llegan demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto

Voz 5 45:49 además aquí empieza la por este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de Historia madrugada del sábado al domingo después

Voz 46 46:08 el Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es Cadena Ser

Voz 6 46:19 sino

Voz 5 46:19 quieres ser como este sólo se parece a la Thais las ratas que es Lana Turner escuchas Sucedió una noche aquí huele a oscars veo Oscars me encantó la película el programa de la SER dedicado al cine clásico es el primer hombre en cinco años ha dicho que le parezca dejan y Caleil nada más

Voz 6 46:37 es más un patio Verónica de madrugada

Voz 5 46:40 sábado el domingo de cuatro a cinco y media de la maravillosa interpretación de Cali Mary de unos en los podios

Voz 47 46:47 pues de Cadena Ser punto com Icon haces esas páginas web hablan sobre películas que se van enredando

Voz 48 46:59 un a

Voz 5 47:06 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 2 47:18 no acaba

Voz 5 47:19 hemos de empezar la mudanza dolor de espalda radios salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios salir radios salir de laboratorios Viñas liarla

Voz 22 47:26 instrucciones de este medicamento hay consulte al farmacéutico

Voz 50 47:30 el próximo veinticuatro de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta hace WWF el mayor movimiento mundial contra el cambio climático este año te animamos a conectar con el planeta ya a pagar por la naturaleza por porque a pajas únete a la campaña entra en Hora del Planeta punto Es apunta T

Voz 3 47:53 Prisa contra el cambio climático

Voz 51 47:58 en Carrefour Carrefour punto es tienes el pan de tres unidades de solomillo de cerdo por sólo seis euros con cincuenta mil entre coches vacuno especial para Lapiedra por sólo Mode brusco noventa y cinco el quinto mejor hipermercado del año

Voz 52 48:14 último aviso para los pesqueros sin polizario claro descensos si está oído bien avisó pasajeros y muy bien

Voz 53 48:20 porque es el treinta y uno de marzo Santa Lucía les regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar decesos ningún regalo directo y sin sorteos consulten los destinos posibles y las bases de la promociones Santa Lucía punto es buen cualquiera de nuestras agencia

Voz 1995 48:34 Santa Lucía estamos cerca

Voz 53 48:36 estas seguro

Voz 3 48:39 por cadenas

Voz 1995 48:42 yo aquí el sueco allí la radio nos permite estar donde nos da la gana y además nos permite tener el tremendo placer de estar con dos de las periodistas mejor informadas del planeta Londres capital del mundo que Avilés donde hoy se esperan nubes y una temperatura máxima de trece grados en ocho muy buenos días

Voz 54 49:01 muy buenas y soleados días con nubes

Voz 10 49:04 de Double porque aquí en dos

Voz 1995 49:08 que en el otro lado del Atlántico en la capital del mundo que habla español en Miami se despiertan con buen tiempo como siempre pero consternados por lo que sucedió ayer Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 55 49:18 muy buenos días qué tal pacto Estany la verdad Si la verdad

Voz 1995 49:22 imagínese peatonal que se ha caído sobre una autopista de seis carriles que que ha ocurrido

Voz 55 49:28 la verdad es que entramos en el mundo de la especulación todavía las investigaciones no han empezado pero se ha prometido que a partir de esta misma mañana cuando se siguen las labores de rescate de los diferentes coches que quedaron bajo este puente que colapsó que a penas había sido digamos esto en ambas columnas el día sábado que aunque todavía no estaba inaugurado y todavía no había gente transitando por él sí que había debajo todavía tránsito y tráfico de automóviles así que digamos que empiezan las investigaciones pero sí se levanta Miami con una con una ciudad muy triste una ciudad que empieza incluso hoy con la Feria o el Festival de la Juventud que es uno de los digamos eventos que se hace durante todo el año y que pues ha decidido seguir adelante aún con todas la situación que se está viviendo junto a la Universidad Internacional de La Florida donde sucedió este accidente

Voz 1995 50:27 la verdad es que les detalles son muy llamativos fue diseñado para aguantar un huracán de categoría cinco veladas la empresa constructora se jactaba de que tenía una durabilidad de cien años estaba construido con hormigón auto limpio antes el primer puente del mundo ocho solamente completamente con ese material ilustraron solamente en unas horas no sé si las comparaciones son correctas en este caso pero era el Titanic de los puentes Esla una obra de ingeniería fastuosa de la que presumían

Voz 55 50:55 exactamente fue ensamblado en otro lugar lo trajeron hasta Miami y lo ubicaron exactamente en la calle Ocho que es una de las calles digamos en ese sector más amplia era como de día es carriles básicamente pero todavía no estaba del todo terminado Toni es importante que lo sepan y todavía no estaba inaugurado el sábado domingo en una digamos en un proyecto increíble lo pusieron encima de las columnas empezaban a trabajar en digamos tanto en las escalinatas como en los ascensores y todavía no estaba terminado así que yo creo que es central un poco en el en el mundo de la especulación de empezar Nos a preguntar hoy qué fue lo que pasó pero infortunadamente ha cobrado la vida de cuatro personas y hay varias personas en el hospital

Voz 5 51:38 muy grave tres

Voz 1995 51:41 el suceso también ha sido una semana convulsa horas convulsas en en Inglaterra en Londres concretamente que andan agitados indignados intento de envenenamiento de de espías en su territorio bueno entonces no los han envenenado pero afortunadamente todavía la situación es grave para tanto el exespía aconseja pero todavía sobreviven indignados también por la reacción vamos a escuchar cómo reaccionaba a los rusos

Voz 56 52:05 han tratado el uso en Europa de un agente nervioso de fabricación militar con sarcasmo desprecio ir provocación es la única conclusión posible es que sólo el Estado ruso es capaz de llevar a cabo el intento de asesinato del señor Skripal hizo eh

Voz 1995 52:19 a esto os esta no es la reacción de los rusos Ésta es la Santa Teresa May ha ordenado la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos sabemos que no va a acudir ningún miembro del Gobierno de la Casa Real al Mundial de fútbol que el próximo verano se desarrollará en en Rusia se jugarán en Rusia esto no es de ahora es decir hay una serie que recomendamos que se llamaba Mc Mafia que recoge estómago vio como los de los rusos dos oligarcas se han apoderado de una parte la ciudad esto no es de ahora Emma