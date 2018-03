Hoy por Hoy (16/03/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el eh

Voz 2 00:04 apenas eh

Voz 0228 00:12 son las once las diez en Canarias el director general de la Policía considera que la muerte de un ciudadano senegalés anoche por un infarto en Madrid fue una situación fortuita y acusa a algunas personas de aprovecharse del suceso para generar disturbios lo acaba de decir Germán López Iglesias en un acto en Madrid mientras que todos los sindicatos de la Policía Municipal niegan que ese estuviera persiguiendo ese joven fallecido por su parte la comunidad de senegaleses de la capital ha negado que ellos iniciaran ningún incidente Radio Madrid Cristina Machado

Voz 0138 00:37 la concentración convocada esta mañana por la asociación de inmigrantes senegaleses en España ha terminado con la lectura de un comunicado en el que piden

Voz 0458 00:44 justicia para su compatriota muerto cool

Voz 0138 00:46 entre los disturbios a grupos ultras que nada tienen que ver con ellos queremos justicia

Voz 3 00:51 ya porque es un crimen contra la humanidad porque lo que están haciendo no se no se debe hacer no es hacer también queremos dar es decir muy claramente no es los senegaleses que están rompiendo ni robando ni haciendo daño a nadie se han metido en la concentración de ayer grupos ultras de hecho los seis detenidos son

Voz 0138 01:10 españoles de momento hay dos versiones sobre los hechos la de que el chico sufrió el ataque al corazón después de ser perseguido por la policía y la otra que defienden todos los sindicatos de la Policía Municipal que se están mezclando dos intervenciones diferentes una en Sol contra manteros y otra distinta para atender a la víctima tras ser avisados por un ver

Voz 0228 01:27 en fin esto en Madrid en el Parlamento vasco acaba de aprobarse una iniciativa para pedir a los clubes de fútbol más medidas para evitar incidentes en los campos antes de los partidos como los que se han sucedido recientemente en el estadio del Athletic de Bilbao la Cámara de Vitoria está David R

Voz 0458 01:40 si el Parlamento ha exigido una actitud proactiva para acabar con esta lacra a la UEFA a las federaciones y expresamente a los clubes para que veten el acceso y quiten la condición de socios a personas o grupos violentos ya no puede haber más excusas ha dicho la socialista Rafaela Romero no deben de admitirse

Voz 4 01:56 excusas les culpa acciones ni segundas oportunidades ni para el Athletic de Bilbao respecto a los aficionados y aficionadas que practiquen la violencia ni para ningún club que lo permitan

Voz 0458 02:07 PNV PSE y PP han votado a favor se han abstenido podemos ya H Bildu en esta iniciativa que rechazan los últimos incidentes al tiempo que lamenta profundamente la muerte de un ertzaina en los altercados del veintidós de febrero en vilo

Voz 0228 02:18 el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que el abad del Valle de los Caídos debe permitir la exhumación de dos hermanos enterrados allí tal y como establece una orden judicial palabras de Ricardo Blázquez

Voz 5 02:27 la autoridad legítima al abad del Valle de los Caídos Eliseu aquí tenemos estos restos mandemos que están custodiados aquí el abad de los caídos Nasser pueden negar ni para recibirlos ni para sacarlos responsable en ese punto es patrimonio nacional

Voz 0228 02:46 si sumamos un apunte económico la deuda de todas las administraciones suma tres meses al alza al incrementarse en casi mil doscientos millones en enero y situarse en el noventa y ocho coma catorce por ciento del Producto Interior Bruto según datos del Ministerio de Economía llegamos hacia las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1275 03:04 el el Madrid en Madrid volvemos al barrio de Lavapiés tras la concentración de esta mañana el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital José Luis Martínez Almeida quien recorre la zona donde tuvieron lugar anoche los disturbios lo hace acompañado de vecinos Sara selva buenos días

Voz 6 03:17 qué tal buenos días el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital ha defendido la labor de la policía y ha criticado la reacción de la alcaldesa de Manuela Carmena ante los disturbios que tuve tuvieron lugar anoche la escuchamos

Voz 7 03:26 es lo que tenemos claro es que la única reacción ayer de Manuela Carmena fue un tuit en el que se limitó a decir que sí a todo hasta las últimas consecuencias no ha habido una sola muestra de apoyo por parte del equipo de gobierno hacia los servicios públicos municipales y especialmente hacia la policía municipal sino que ayer con su responsabilidad en los tuits precisamente lo que hicieron fue sembrar las sospechas sobre la actuación de la Policía Municipal

Voz 6 03:50 han culpado también a grupos antisistema de los daños y desperfectos que hay por el barrio algo que también han manifestado desde la asociación de inmigrantes senegaleses de España en una concentración que ha tenido lugar hace menos de una hora han dicho también que la muerte de mamá es consecuencia de una ley de extranjería que les tortura y humilla

Voz 1275 04:05 Cristina Cifuentes ha condenado esta mañana los graves disturbios en Lavapiés ha mandado un mensaje de apoyo a los policías que resultaron heridos declaraciones en radio

Voz 0434 04:11 pero el problema es que ayer ayer un lo de ayer fue una revuelta callejera con eh daños a bienes y a personas y lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo muy fuerte a los diez policías creo que fueron dieciséis nacionales como municipales heridos pero me da lo mismo porque son fuerzas de seguridad yo les voy a apoyar siempre en lo que hagan por supuesto yo lo primero que también quiero decir es que yo lamento Se ayer se produjo la muerte de los ciudadanos en Gales de donde fuera

Voz 1275 04:43 sólo a través de un comunicado ha pedido el inicio de una investigación exhaustiva y detallada para esclarecer la muerte de este vecino de Lavapiés siete grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 0228 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:08 así que hoy por hoy con Toni Garrido una nariz una nariz tan hábil como el acero con uno la pluma

Voz 9 05:17 no

Voz 10 05:19 podemos empezar otra vez José Luis que lo he leído mal

Voz 8 05:23 José Luis Gil estas ahí ese empezar que trabajo lo he dicho mal me de Callao porque estaba tan mal que normal normal normal siendo madre mía que entrevista donde venido Jobs es normal de voy otra vez pero claro es que estoy puede haber un poco de agua José Luis sí por favor sino que también la presión que yo noto al tener a uno de los grandes digo por lo hecho fatal eh

Voz 11 05:47 tuvo una nariz tan hábil con el acero como con la pluma

Voz 9 05:53 tampoco lo mejor es mejor

Voz 10 05:57 ya saben ustedes sino a criticar tampoco venido de ayer José Luis Gil es Irán por fin

Voz 8 06:08 no hay actor en el mundo bueno bueno no quiera interpretar entonces

Voz 1063 06:14 eso yo también verdad que es un personaje tan tan bonito oí la obra es un borrón que cualquier actor y no digo yo que esté deseando por pero que si se lo ponen delante de las narices pues seguramente dirán que sí o por lo menos se lo pensará pues Quillo crujir You

Voz 8 06:33 me gustaría ser Cyrano deben ser

Voz 1063 06:36 a qué bonito que bonito comentó eso que esa Bayo con trece años fíjate cuando yo descubría Cyrano de Bergerac cuando te dramático dije qué bonito debe ser meterse en sus botas ponerse saca vivir esa vida tan tan intensa la receta es que sufre mucho pero pero bueno el sufrimiento

Voz 8 06:55 como gusto Postiga menos no inhibirse casi el glamour de la derrota a alguien que sabes que si el personaje listo es bueno pero nariz una por delante del bueno ayer José Luis Gil estrenó en el Teatro Victoria no te voy a preguntar

Voz 10 07:08 no

Voz 8 07:08 a lo largo del cuerpo que eso es nosotras somos más el espíritu así que qué tal la resaca emocional

Voz 1063 07:14 bien bien bien muy bien muy bien si la otra la otra un poco más tocada pero pero muy bien si estrenamos en el Teatro Reina Victoria de Madrid después de con una gira muy emocionante y la verdad es que el estreno fue igual de emocionante que la giran la gente estuvo muy atenta se lo pasó muy bien todos los comentarios ya sabes que los estrenos de tienes gente más allegada que a lo mejor no te lo cuenta todo pero bueno se les para tienen a todos los ojos

Voz 8 07:46 debe ser así

Voz 1063 07:47 hay dos peones y yo un estreno

Voz 10 07:50 vino un amigo de verdad dice vaya no un amigo de verdad independientemente a lo que tú has dicho video un abrazo dice lo mejor que he visto vivida

Voz 1063 07:59 sí lo que pasa es que hay de también te encuentras esos ya sabes que soy muy sincero y te voy a decir la verdad lo que dice perdona preguntado fíjate invitado también invitado o ha venido tuvo pero yo no me refiero

Voz 10 08:13 hay ocasión los amigos sinceros a desesperar yo los para inmediatamente bueno ya sabes que yo soy muy sincero para para para para para para

Voz 1063 08:21 eh

Voz 10 08:21 no no no tema de las te diría está en según qué circunstancias está completamente sobre

Voz 1063 08:25 valora o no más mentiras no sirve de nada para nada más que para molestar en la en la mayoría de los casos yo para para terminar mal por lo menos ese día te vas a casa enfadado no no menos paro yo empezaba la familia de estar entre otros el Madrid parece que la Champions cambia de tema inmediatamente a las doce damos esos

Voz 8 08:46 pero por cierto en una en una hora uno bambas Cyrano de Bergerac con Ana Ruiz al Gadea Rocío Calvo de jóvenes hoy dique los he mencionado a todos y el grandísimo José Luis Gil

Voz 12 08:59 y no lo sabe todavía pero ahora lo basado yo sé que me Ana bebé ha llegado el momento de decirle soñadora que tiene nivel sale tú que siempre es sólo una cosa os pido un beso

Voz 9 09:25 vas a decirle la verdad

Voz 10 09:27 es que yo quiero vivir ahí deberán me gustaría

Voz 8 09:31 entonces debes un informativo de televisión yo creo que si hablaran así que sentaría mejor lo que nos cuenten lo lo asumiremos como verdades como puños y lo hicieran de de de esa manera

Voz 1063 09:44 bueno nosotros cuando ya sabes cómo es el mundo de los actores nosotros si no sube al escenario unos lo queremos todo todo lo que vive nuestro personaje nos lo creemos por lo menos un quiero creer que una inmensa mayoría porque entre otras cosas es la mejor manera de de transmitir verdad hay un personaje como Cyrano que vive esa esa realidad tan tan intensa tan profunda en algo tan bonito como es el amor Hay tan crudo a veces pues no te lo crees en un teatro como el Reina Victoria de Madrid que es un teatro no que los grandes tienen una capacidad estupendas y eso muy bonito pero pero tiene esa público muy cerca ahí yo creo que la mejor manera de que se crean esa historia de ese sufrimiento y empatizar con el personaje dice lo pasen bien sufriendo o riendo es que vean verdad ambos cosa no no claro yo digo que yo Cyrano de Bergerac es un personaje como todos imaginamos y exigente para un actor a ciertos niveles físicos y a partir de determinadas edades como la mía pues un poquito más pues solamente se pueden se pueden hacer con con verdad y si te lo crees yo siempre digo que yo lo sufro tanto como lo disfruto cuanto más sufre el personaje te das cuenta encima del escenario que te lo estás pasando mejor como por porque porque estás viviendo algo que que es muy muy muy bonito y estás transmitiendo algo entonces esa pequeña esos pequeños datos que te da al público a veces de respuestas de una sonrisa de un silencio o de algún Smith de esos de que lo están sufriendo contigo pues es algo maravilloso piezas el momento

Voz 8 11:36 está en coma poderoso poderoso eso que dices después de te deje tenemos que hacer la prueba sea vamos a ver si a esa verdad de un actor encima de la escenarios ese poder extraordinario que tiene esa manera de de clamar un texto como el de cierres desde Irak Le cambiamos un poco por cierto el argumento que pasaría yo yo te pido es un favor que yo te pido es viernes has estrenado estás feliz que pasaría Si Si por ejemplo Cyrano llegar a La Moncloa la la la opción debido vamos a escuchar un fragmento de algo que dice el actual presidente me gustaría por favor pido escucharlo en voz decir esto es lo que dice el actual

Voz 13 12:16 no podemos renunciar a eso tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca las máquinas fabricar máquinas aseguró

Voz 8 12:26 reclamado en voz de Cyrano de Bergerac cómo sonaría

Voz 1063 12:30 bueno de verdad es nuestro amigo Mariano Rajoy se va empalmando eh quiero decir que en las frases de obviedades sobre obviedades y es la de que se mete en un jardín que que no sabe salir termina diciendo una cosa un poco rara las va empalmando fiesta no lo había habido ir poco otra verdad

Voz 8 12:52 siempre pongo a otra mira cuanto peor no

Voz 14 12:54 corren para todos están en cuanto peor para todos mejor mejor para

Voz 15 12:58 mi el suyo beneficio O'Leary

Voz 10 13:01 esto

Voz 1063 13:02 reclama o José como como con palabras tan positivas como mejor positivo y resulta que hace una frase que resulta incomprensible y que además resulta negativa eso tiene su mérito eh dos palabras muy positivas en en una frase absolutamente incomprensible negativa de verdad es quiero decir que que el la clase política les pasa un poco eso yo creo que me cuando no lo tiene un papel que les ha escrito algo nuevo ellos mismos con un poquito de tiempo y paciencia hice ponen a improvisar y han perdido de línea yo creo que una de las cosas que debe tener un buen político saben transmitir uno se creen que unos pecan por defecto y otro por el exceso otros que comunican también empatizar también con con la gente que también se pasan por el otro lado diciendo tonterías

Voz 15 13:56 el inglés físico miras ninguno ningún político tiene esas narices magníficas claro que no es importante es imposible tener una de esas narices grandes si bellas ser mala persona no es es decir no no te molesta

Voz 8 14:12 la nariz cuando te empiezas a Cyrano de agosto

Voz 15 14:14 ah yo ya ya vienes de casa bien abierto pero

Voz 10 14:20 prótesis que Hollywood Si te pones Nadj grande unos

Voz 1063 14:26 aquí no creo que me den nada pero sí es verdad es verdad que es un poco cumplir es la primera vez que te yo procuré de hacerlo lo antes posible en los ensayos para acostumbrarme a tener un elemento ahí que te pilla en mitad de la vista que luego lo ves ahí como un referente como si fuera el pico de la nariz que te de la prótesis lo lo ves constantemente y te puede despistar sí sí es verdad que te tardas un poquito en acostumbrar te porque porque ya te digo hasta que lo haces habitual no que está ahí que está ahí pero cuando te lo puedes Ness te sorprendería lo que te despista ver constantemente el pico de la nariz a través del por los dos ojos además es despistar

Voz 8 15:12 detalles porque ahora cuando vayamos a ver la función de oro cobren

Voz 10 15:17 estoy mirando el adalid de un acto

Voz 1063 15:20 no lo sé pero bueno luego te acostumbras se conocen bien cuando te empiezas a Cyrano cuando te ves con la nariz notas que te falta algo aparte

Voz 8 15:29 Media hora durante unos meses Cyrano de Bergerac en el teatro Reina Victoria de Madrid José Luis siempre es un placer un abrazo muy grande un abrazo muy bien

Voz 10 15:39 el muchísimas gracias ahí os espero eh no podéis dejar de la verdad pensando en la nariz y a sufrir concesiones a un socorrista ya sabes

Voz 9 15:49 hasta siempre

Voz 16 15:59 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección fósforo Di arroba

Voz 9 16:06 cadena Cadena Ser punto com

Voz 17 16:12 escuchado oyentes qué canción he compuesto para

Voz 2 16:15 Arenas la acá eh eh el olmo tutores o relató los técnicos de sonido

Voz 18 16:55 eh o dejó run run run

Voz 19 17:04 Chris lo más emocionante que ha pasado estas

Voz 15 17:07 vale a ver si aciertas que nuestro medida polca este esté entre los cincuenta primeros de alto

Voz 20 17:15 en La Script tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios las series o escúchanos cuando vayas a correr

Voz 21 17:27 es muy triste como están los más a media en este país

Voz 9 17:34 la protección de confidencialidad de las fuentes es un principio clave del periodismo libro de estilo de la Cadena SER

Voz 15 17:42 puerta ya a la venta

Voz 22 17:48 en nuevos tiempos

Voz 15 17:52 vamos a escucharlos significa

Voz 21 18:07 eh

Voz 15 18:10 ser capaces Rocío de compromiso con las personas escuchen

Voz 23 18:16 hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 1876 18:24 la diez Roncalli a recibir el premio pero this dos mil diecisiete entregado por el CERMI en la categoría de medios de comunicación por su esfuerzo dedicación y por poner en valor las capacidades de las personas con discapacidad esta radio que forma parte de la Fundación Juan XXIII tiene actualmente cuatro emisiones semanales Miguel Ángel San Juan es presidente de la Fundación

Voz 24 18:43 a recibir este premio además del Ter ni para nosotros es muy importante porque bueno nos ayuda a seguir creciendo a mantener la ilusión la motivación que tenemos aquí y al final a seguir cumpliendo nuestro objetivo principal que es la presencia de las personas con discapacidad en las ondas país informal dar trabajo a abres más con discapacidad intelectual que pueden ser locutores era el emisora así que son nacionales no

Voz 1876 19:08 los cuatro locutores tienen discapacidad intelectual pero eso no les impide desempeñar su tarea al frente del programa actualidad tertulias y entrevistas son algunos de los contenidos que se pueden escuchar siempre con un objetivo de normalizar y sensibilizar a la discapacidad a través de la difusión de noticias relevantes pero desde una perspectiva diferente

Voz 24 19:27 suponen poder Arles y para ellos es una motivación e increíble porque no te imaginas cómo cómo vienen con qué energía conclusión todos los días cómo afrontan el trabajo que para ellos es eso es un medio de vida es su trabajo de además su pasión porque son apasionados por por el mundo radiofónico dentro de su participación y las ganas que le ponen al trabajo han hecho que los resultados son muy buenos y que hayan podido entrevistar pues a consejeros delegados y presidentes de bancos de multinacionales o grandes rostros de nuestro país incluso internacional

Voz 1876 19:58 este premio les llega tras nueve años trabajando al frente de este proyecto un verdadero revulsivo para continuar con el trabajo bien hecho

Voz 24 20:04 al final todos ponen lo mejor de sí mismo Si lo que hacemos es potenciar las capacidades de todos los dos somos capaces de hacer muchas cosas y lo que hacemos en Radio Roncalli bien Fundación Juan XXIII Roncalli es precisamente eso no potenciar las capacidades que tienen

Voz 25 20:21 después de pagarle

Voz 26 20:22 la boda de verte vestido como Un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis fibra maquis en vez de jamón de Jabugo le dice es que en lugar de tirantes tu deber es más con cinturón a lo que ella responde

Voz 15 20:36 por qué me tienes que marcar el día más especial de mi vida Papa

Voz 27 20:39 tienes a tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre

Voz 28 20:48 pensar mucho públicos

Voz 25 20:51 a retirarla ya que quiero estar

Voz 29 20:54 la alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 30 21:00 no se preocupen ahora misma visuales la seguridad de sus Ana para que decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 31 21:05 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 19 21:14 eso

Voz 1876 21:15 hola qué tal puedes empezar hacer Pla

Voz 15 21:17 han es para salir con los amigos la escapadita de fin la semana una cosa el lunes es el día del padre como buenos hijos e hijas ya teníais que haber pensado que es lo que vais a regalar en fin sino tienes muy claro dónde comprar su regalo la respuesta es siempre la misma Hipercor encontrarás su fragancia favorita esta tarta tan especial su afeitado o es el libro que tanto buscaba tienes para elegir mis ideas para acertar además ahora te puedes llevar uno de los diez fantásticos móviles Huawei p diez Plus que regalan basta conocer diez euros de compra y enviar una foto dibujo o textos sobre la vivencia más especial con papá está claro no bueno pues no lo olvides el diecinueve de marzo es fácil acertar con Hipercor por supuesto nada más es todo por el lunes como siempre os espero de nuevo por aquí muy felices este fin de semana adiós

Voz 8 22:15 lo cierto es que nos gusta mucho aprender expresó a partir de hoy en Hoy por hoy vamos a tener un profe de música no es la primera vez que está con nosotros pero ahora lo hará de una forma constante en Hoy por hoy tenemos a Jaime Altozano de estos como muy heroico nota

Voz 10 22:34 bueno pero vale vale déjame probar no dejan de probar vale esto no es que esto de abajo recuerdas amaga pero no para llega a Jaime Altozano

Voz 8 22:55 esto me lo imagino a lomos de un tiranosaurio rex llegando por la Gran Vía los Jaime Altozano muy buenos días muy buenos días me encanta

Voz 28 23:05 la imagen te tirándose por la Gran Vía

Voz 8 23:09 es compositor productor musical con sus vídeos en Youtube ha hecho más por la divulgación de la música clásica y las bandas en las que cientos y cientos eruditos y periodistas especializados a través de los medios convencionales así que en primer lugar gracias por aceptar nuestra invitación y queremos que te conviertes a partir de hoy en nuestro procede música queremos contigo viajar a través de las notas y descubrir muchos recovecos en en la musica que parece que están ocultos y cuando los ves son como muy evidentes

Voz 28 23:35 pues yo aquí estoy para explicarnos lo que queráis es que hay que aprender a escuchar que no sólo oír la música no sólo se oye también hay un montón de cosas que si alguien simplemente dice mira ahí tú miras y empiezas a ver

Voz 8 23:49 en realidad Jaime lo notan ahora feliz y contento pero hay que decir las cosas lleva unos días de luto oficial con la bandera a media asta anotando graves perturbaciones en la fuerza porque Jaime desde que conoció que John Williams no va a seguir componiendo las bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias estas de bajón

Voz 28 24:07 bueno bueno estoy ahí con sentimientos encontrados se porque la saga necesita necesita sangre nueva John Williams compuso la banda sonora de la primera película en el año setenta y siete iban haber pasado cuarenta y dos años cuando componga el episodio nueve nueve banda las sonoras con los mismos temas para cada personaje ya por fin ha dicho hasta aquí

Voz 8 24:29 ya pero el que venga ahora tampoco digamos el camino ya va hecho eh

Voz 28 24:32 el que venga ahora tiene una tarea muy difícil porque elevan a comparar todo el rato con John Williams macho Easy y además John Williams para hacer Star Wars se basó en los leitmotiv que es una técnica popularizada por Wagner en las óperas que era asignar a cada tema a cada planeta incluso a cada acción un motivo una melodía

Voz 15 24:53 pero ahora el que llega tiene que respetar

Voz 28 24:55 todo eso macho todas las melodías de nueve

Voz 8 24:58 cúpulas pero Gene hace cuarenta cuarenta años concretamente cuarenta años como Le pones tu música musical espacio porque ahora ya todos sabemos somos muy listos hemos leído mucho hemos visto hace cuarenta años como Le pones tu música el espacio pues es muy buena

Voz 28 25:12 da porque como cojones suena el espacio es que ahora mismo el espacio para nosotros han sido en muy pocos años de Marsha interestelar Gravity pasen tenemos el espacio hasta en la sopa es más común que la mortadela para nosotros pero en cambio en el año setenta y siete era muy difícil ver cómo compaginar una cosa tan extraña como el espacio dio con el cine el lenguaje del cine no que la gente no le resultará ajeno que no le resultará un experimento de serie B que se quedara en el olvido y entonces para eso Jos Lucas se enfrentó a combinar trompos clásicos con el espacio y el primero fue la trama se basó en el mito del héroe de Joseph Campbell Joseph Campbell estudiaba mitología de todas las culturas dijo que había una narrativa en general

Voz 0477 26:02 todas los mil caras del héroe eso es las mil caras

Voz 28 26:04 héroe un héroe con mil caras un héroe en mil mitologías distintas el que siempre el héroe salía de su casa con ayuda de un mentor cruzaba al mundo extraordinario ir hacia algún acto heroico mataba el malo y volvía no esa estructura la acoge tal cual con Luke Skywalker su mentor Obi Wan sale rescata a la princesa destruye la Estrella de la Muerte vuelve convertido en héroe entonces eso lo hizo para la trama quería una trama clásica y con la música quería lo mismo para que a la gente el espacio les sonará a casa quería música pues clásica que todos tuviéramos en la cabeza

Voz 8 26:37 porque este es el tema que íbamos cuarenta años asociando a estar Wars es el tema en el que está basado compuesto por Congo gol que es uno de los grandes referentes de John Williams

Voz 10 27:00 a la sintonía parecía necesitaría aclara la cercanía

Voz 8 27:06 en la superposición y como cómo diferenciar el bien y el mal porque estar guardias una película de buenos y malos y los buenos muy claramente quiénes son los malos también pero musicalmente eso cómo cómo toma forma

Voz 28 27:16 pues mira te a poner un ejemplo muy sencillo vamos a escuchar el tema de Luke Skywalker

Voz 32 27:20 no

Voz 9 27:26 qué buen rollo esos estar ingresada en el sofá viendo la tele y este es el tema de dar vida

Voz 8 27:47 tal de cuál cuál es el recurso musical más efectivo para para generar esa simpatía o ese mal rollo

Voz 28 27:54 pues la clave son los acordes porque la música básicamente una melodía y unos acordes debajo tú imagínate que la melodías como la frase yo te digo anda está nevando vale esto es la melodía anda está nevando pero yo te puedo decir

Voz 33 28:07 anda está nevando o te puedo decir a la nevando

Voz 28 28:11 dientes Miso es ese ese tono se lo dan los acordes las otras notas que hacen el resto de instrumentos por debajo

Voz 34 28:17 sí

Voz 28 28:18 entonces hay acordes muy buen rockeros y acordes muy mal rellenos entonces por ejemplo vamos a coger el tema de Darth Vader y le vamos a poner acordes buen rollo

Voz 8 28:36 y todo tipo la Legión eh llegando con el pecho Palomo pero sí es verdad que cambie al y como eso como una originalmente varios

Voz 10 28:51 pero ella no existen los con menores

Voz 8 28:54 esas en los originales esta es Star Wars

Voz 10 28:56 sí

Voz 8 28:59 y si hacemos un ejercicio de poner de darle la vuelta lo que hace Lucarelli escuchábamos antes buen rollo pero Ile cambiamos acordes como sonaría lo más inquietante y esto lo vamos a hacer con otras músicas por ejemplo Jaime

Voz 28 29:21 esto yo te lo he querido hacer con una música que todos tus oyentes pudieran reconocer y entonces qué música conoce todo el mundo pues o despacito o el himno de España tenía que elegir una de las

Voz 8 29:30 pero después de lo de Marta Sánchez que por cierto que ayer estuvo actuando en en Tenerife después eso tú te vas a meter en ese charco quieres utilizar la misma estrategia que John Williams con los acordes menores y mayores para el himno de este país jaima quejas hoy hijo que empiezas

Voz 28 29:48 te voy a poner el himno de España vale con armonías de Darth Beiras

Voz 10 30:06 esto representa mucho mejor este país bola como es este

Voz 8 30:21 sale ahora Mariano Rajoy diciendo es el alcalde que elige tienes una

Voz 28 30:27 según Sierra Motilla funciona con todas las canciones funciona con todas las canciones de hecho para despedir mete traído la canción de YMCA de los Village People en menor

Voz 10 30:52 tú te lo ponen el fin de fiesta

Voz 9 30:56 te vas a casada con tu que es muy habitual

Voz 8 31:00 los dos estoy haciendo comida bueno tenemos un nuevo profesor de de música Nos gustan mucho que cada semana podamos aprender contigo algo con con un material que tenemos muy cercano a las galaxias con un material con la que convivimos si es bueno conocer más profundamente donde estamos la semana que viene por cierto vamos a estar en Tudela donde se celebra durante todo el fin de semana Congreso el bienestar somos los teloneros el Congreso los vamos a abrir el Congreso haremos el brama desde el salón de plenos del Ayuntamiento entrada libre hasta completar el aforo te vienes con nosotros JEME iré ponemos música ese congreso el bienestar y hablamos de músicas que nos dan bienestar malestar también todo tipo vale busca más de las porque es viernes y hombre no soy un poquito mejor lo primero Jaime trazan a muchísimas gracias muchas gracias Toni

Voz 2 31:52 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 36 32:01 con esta con Hoy por hoy de nuestro tú

Voz 9 32:05 eh

Voz 1804 32:07 vía tus comentarios y opiniones remesa

Voz 9 32:18 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obreros

Voz 1804 32:21 todo de tu equipo de Pas favorito los obras todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 9 32:34 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias acusa vea fondo en el mundo existen súper héroes de carne y hueso

Voz 15 32:52 con una vida

Voz 8 32:53 más de una historia increíble que contar

Voz 9 32:59 historias de una vida intrincada al Depor al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a pida clavaron el querer hacer más de lo que ha hecho

Voz 2 33:08 céntrate pero también soy como su hermana mayor decir que sea ella la que operando sin

Voz 9 33:14 porque los superhéroes también tienen sueños que cumplir

Voz 37 33:17 los años que tiene cada uno que no los abandonen y jamás hay que luchar

Voz 15 33:21 sí es Navidad

Voz 37 33:23 pena te quieres cosas

Voz 9 33:26 Pinto Robin la tu hermano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con mal que el rock síguenos también el acento Robinson punto eh

Voz 15 33:41 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito más sin jugar puntos en el partido Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 21 34:04 pues eso es un avión

Voz 2 34:10 tu pena metió Marc y el día del padre regale tecnología a nivel súper giro como una cuatro confrontar para cabeza por ciento sesenta euros sólo hasta el veintiuno de marzo en la web quien tu tienda y amar

Voz 38 34:25 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 1804 34:34 es extraordinaria de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FGD condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 2 34:49 estos son testimonios reales de experiencias reales estoy enamora a tierra valenciano despertar aquí

Voz 15 34:58 no tiene Pajín a mí dame unas vacaciones verdad da menos

Voz 2 35:01 dirigía Galicia Camiño

Voz 39 35:04 actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 19 35:09 a ver tu ropa la mía la de los gemelos el carrito la cuna el parque la cámara de fotos el cambiador cariño te recuerdo que vamos a ver a tu madre

Voz 35 35:18 las torrijas

Voz 19 35:19 Vine al supermercado de El Corte Inglés tenemos todo lo que necesitas para que sus vacaciones sean perfectas además recuerda que podrás tener tu nevera llenen ciento tu pedido la Line hasta el último detalle en tu Semana Santa con el Corte Inglés

Voz 25 35:31 según

Voz 29 35:33 tirarle buenas llamaba porque quiero alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 30 35:41 no se preocupe ahora misma visual experto de seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 31 35:47 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 19 35:55 punto eso quien paga descansar y más aún sin Hipercor todas las bases y colchones tiene Moon cuarenta más un veinte por ciento de descuento

Voz 15 36:05 al para mayor comodidad puedes contar con la financiación más flexible adaptada a tus necesidades consulta condiciones en Hipercor y en Hipercor punto es

Voz 20 36:19 tengo un dolor de muelas terrible Joe sentí que de entrada

Voz 39 36:24 ahí comenzó caiga de laboratorios piñas es una solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes Ciencias del lea las instrucciones de este médicamente consulte Ashton Maceo tica

Voz 40 36:36 una vecina CIU

Voz 15 36:37 sí es mi madre

Voz 41 36:40 no es la gran semana del bricolaje de ahora y hasta el diecinueve de marzo debate una mirilla digital electrónica por sólo cuarenta y nueve euros

Voz 15 36:47 esta hay muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Brief

Voz 41 36:51 más de sesenta tintas muy cerca

Voz 42 36:54 el propio la puerta de casa hay veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista queden muy guay guay

Voz 19 37:02 lo vas a los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar

Voz 43 37:08 ahora la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con David Trueba Ana Belén Víctor Manuel Vicente Molina Foix Luz Gabás Ángeles Caso Ángel Gabilondo hizo muchos más

Voz 19 37:23 con el patrocinio de paz echarán Zoco revista magacín tu plana a punto com Bardenas Reales Reserva de la Biosfera turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 42 37:34 te has enterado de todo lo que lleva a la nueva gama Opel Black edición pero porque habla reside bajito porque es una a una exclusiva pero tú

Voz 9 37:44 nuestra serie especial Opel división aprovecha esta gama con un diseño

Voz 15 37:48 hoy cuatro mil euros del equipamiento más exclusivo

Voz 9 37:51 ven a conocer a tu concesionario Opel

Voz 8 37:59 todos o casi todos tenemos hemos tenido un abuela quemar con nuestro paladar

Voz 2 38:05 pero el caldito madrileño que comodín

Voz 8 38:13 bueno vamos a apelar hoy a la memoria gusta dijo haber asociada otro sentimientos también vamos a pensar el mítico guiso de la infancia hecho por la abuela una figura tan emblemática gastronómica mente que como hemos escuchado ejemplifica mejor que nadie los sabores auténticos tradicionales de nuestro recetario colectivo para auténtico tradicional

Voz 9 38:34 David de Jorge pesquero gordo hecho hombre sí

Voz 8 38:39 la presentación que no tiene fisuras

Voz 15 38:42 me parece una bota de vino sin traicionar lleve su voto debido a los toros probó probó la vida amigo por cierto viajas este fin

Voz 8 38:52 semana a mi tierra sí sí sí voy a palos

Voz 0477 38:54 haciendo un rato voy para allí sí voy a a hacer un espectáculo de la Cadena Ser en las fin haya reencontrarme con Juan Carlos Ortega de Sergio Sauca y Juan Echanove que son la el trio calaveras

Voz 8 39:05 yo detrás no es ir a comer con ellos no tiene que ser divertido e que que Mediaset tiene que ser una conversación insulsa tartamudo es gente que tenga mucho que Sauca por ejemplo

Voz 44 39:17 sí sí haga hace más calladito que no dice nada muy poco hablador Ortega examina de adivinos no le gusta el vino usted a que es un triste que entregan como un horror

Voz 8 39:26 si tuviera imaginación donde hubiera llegado ese nombre por un poquito de imaginación que tuviera Ortega Echanove que lo más como siempre es muy tiquismiquis y come muy poquito de nada de todo así está mal

Voz 15 39:38 peor es verdad así como jamón yo por un poco de me gusta mucho un poco triste y de verdad que bueno ánimo e David por error hoy a dos mallorquines que tengo que decirle esto es con amabilidad que es lo que no puedo decir para que no me saquen

Voz 44 39:53 a hablar de allí pues por ejemplo porque me fui a Valencia les dijo

Voz 0477 39:58 es que yo echaba casi me matan

Voz 15 40:00 lo que hay que hacer bueno y uno de defensa

Voz 8 40:03 ensaimada con las obras con pero da igual lo que digas Semel quien ya lleva tan a ya visto un alemán acercó

Voz 15 40:11 es increíble es cruel sabroso y a estas alturas lo que tú puedes decir

Voz 8 40:16 se lo típico ahí yo he visto los bocatas de patatas fritas con vinagre

Voz 10 40:22 que no de las de chip sino pedir patatas fritas Ingla el pan es muy haces un bocata con vinagre

Voz 2 40:28 muy nórdico Ponzi punta muy bien

Voz 8 40:31 sí pues no tiene simple van bueno hablamos de de las abuelas qué tal cocinaban Margarita y esperanza

Voz 0477 40:37 a las pues mira yo Margarita que le llamaban paquetes porque tenía influencia francesa dando la vi cocinar porque suponiendo el setenta y uno setenta entonces no la puede conocer pero la esperanza la abuela de mi de mi padre de cocinaba increíblemente bien no hemos recorrido alucinante de las Chow que sean una especie de postas una especie como quizás con cebolla patatas las orejas fritas que hacían Navidad

Voz 28 40:59 si más el Bardem escabeche

Voz 0477 41:02 de patatas con cebolla el bacalao con coliflor con patata ajada en fin luego también me acuerdo de una empanada de bacalao y pasa es sorprendente que que era jugosa con las pasas muy muy jugosas con el bacalao con cebolla con pimiento verde en fin esperanza era gallega y cocinaba que te cagas

Voz 8 41:18 yo con todo respeto hacia tu abuela la memoria olfativa

Voz 15 41:22 lo de las pasas eso no no no no no

Voz 0477 41:26 sí eso es como la que dicha Chelsea en Mallorca la sobrasada osea

Voz 15 41:31 te vas a poner pasas

Voz 0477 41:34 el bacalao que si el calor el viento y con el contrapunto de un ceda pasa jugó cita sea te juro Toni que flipa es en colorines osea

Voz 8 41:44 ahí te lo acepto denomina el tío que que decidió pone el los restos de pipas y cacahuetes pasas esto tiene que estar tipificado una que vas a te vas de ponen los kikos idealmente es una pasase Cal

Voz 0477 41:57 a unos y bueno pues vale te lo aceptó venga vale eso sí pero la empresa bacalao con pasas es la bomba es brutal como dicen los críos ahora que me hace mucha gracia todo el brutal usted todo a la hora

Voz 8 42:08 Ivi David es verdad que hay una parte yo también lo digo hacinaban nuestras abuelas que tiene que ver con lo bien que cocinaban

Voz 44 42:16 aparte que está vuelan si claro está lo que haga está claro eso es verdad es verdad me había un gran

Voz 0477 42:25 el senador queda Arturo Pardos que sin duda no sé si lo habéis conocido que decía que para cocinar bien había que matar a la madre de

Voz 45 42:32 y quizás hemos

Voz 0477 42:32 están matando a las madre durante muchos años yo creo que no somos un poco tontos pero bueno yo creo que hay que volver a Irak hechos estamos volviendo a esa cocina sin chorradas INCIBE es verdad que muchas veces había vueltas que cocinaban horrorosamente mal eso sí misma los sabores

Voz 15 42:50 estancia no hay nadie cocinaba horrorosamente mal bastante mal de mi abuela Tecla que tengo la gloria mira de carne de caballo eso sí me recuerdo hay que Cañas estas que padece que cocinaba con odio e al loro de Tenía tanto paquete a cocinar es que cocino con odio y me sale todo bien pero es que cocinó con novio o sea eso es lo supera no increíble y si caballo caballo de uno el odio de sí sí sí de

Voz 8 43:22 desde allí perdone lo siento tengo te moleste pero allí el harén que ese de Hayes un rato eso no llamáis cocinar también a que tampoco hay mucho que cocinar

Voz 15 43:32 tal vez está tirando con ellos

Voz 8 43:34 sé que David dejadez de James una pregunta normal sea estos ponen

Voz 15 43:38 a cabo ya eso que esto no es asilvestrado usted el desprecio hablando hablando de odio rencor

Voz 8 43:48 quiere contestar a la pregunta de dónde eso eso es cocinar poner a secar esos cocinar para

Voz 15 43:54 el a Rain que hablan que es para mí un familiar así cuidado con los comentarios de pescadores oraciones para nosotros lo que sale del mar es una bendición siempre ahora sí quizás no es la alta gastronomía

Voz 11 44:08 a ponerle en una en una lata con un poco de nada

Voz 15 44:10 de tan bien pero

Voz 8 44:14 este concepto hace pocos días en el hormiguero en el programa de Pablo Motos hicieron una prueba con el susto Robin su patrona se hizo una prueba y tuvieron que vaciar varios días el el plató porque eso es una lata de pescado que lo ponía podría se lo cierran Bergareche tuve tú tuviera también hemos hecho un experimento éramos sexo hace muchos años han desde hace diez años hicimos eso vencer al terrible olor que despide ese pescado podrido raramente la boca eso está al alcance de muy poca gente te si no

Voz 46 44:48 además una hace unos años una una sueca viviendo en Alemania fue expulsado de su piso por comer Susana en así que no es ninguna tontería RSS es poderoso es de alimento entre humillaron

Voz 0477 45:00 sí pero te aseguro que en la podredumbre fermento del Mou está la alegría en casa

Voz 15 45:05 por eso dolor eso ignorar o uno para disfrutar con el otro eso sí

Voz 8 45:13 esta frase justificaría también el tema de las pensiones tú crees que

Voz 15 45:18 debí está está fin oye oye cómo estáis hoy por hoy parece un periodista de Siglo de Oro oye como como vocablo tras vocablo

Voz 8 45:29 es contestar a mí aumenta que estos tiempos son de cocina de abuela porque no nos engañemos ponen estarán de precioso un poquito todos iguales la verdad todos sitios maravillosos pero lo que se hace aquí es la cocina de verdad la autenticidad cocina estos tiempos son tiempos de verdad

Voz 0477 45:46 sí señor tengo ninguna duda antes con menos recursos con menos tonterías es verdad que había más hambre y hoy quizás estemos muchísimo más en Pachauri no tengo duda que estamos mucho más empatados dejado al final caminamos

Voz 33 45:57 de la normalidad ahí cuando uno está cabalgando Tolo

Voz 0477 46:01 a este horror y entonces tres en las grandes ciudades esto es al final lo que tú mundo quieres empuñar la cuchara a todo el mundo se de se derrite ante una legumbre ante un estofado y ante un guiso sencillo la cocina es vamos es lo que hay

Voz 15 46:16 yo creo que todos lo que supone comer con los dedos charra

Voz 8 46:20 sí pero no pero no la se no a la de David de Jorge es muy buena persona ya estar muy buenas personas y hace un tiempo de realizar un concurso de pinchos más que cuatro años y Suiza junto a su chica concurso de pinchos en una residencia ancianos el aquella trabaja vamos a escuchar una amiga en el que la chica

Voz 44 46:37 la mujer Elin paradero Pilar de esa familia

Voz 28 46:41 cómo va la cosa Amorós en un centro Gerontológica una residencia que este grupo Matthias eso y que ahí estamos un montón de gente trabajando viviendo con bebiendo riendo llorando y haciendo de todo viviendo sí eso es

Voz 8 46:56 de que es la que tiene criterio y sentido en esa casa

Voz 0477 46:59 dice bueno no te quepa la menor duda criterio y sentido común es la que sujeta el los cimientos de de Mi vida sea nosotros no lo tengo claro

Voz 15 47:06 pero pero esta idea fue mía esta idea fue decía no no no veía cada día

Voz 0477 47:12 dije por puro o por puro egoísmo ahí le dije com como coño se todas estas gente mayor sin que no tenemos todas sus recetas porque hay mucha gente que se lleva a la tumba eh esas recetas que golfos que han que han sujetado y que ahora tan felices a tanta gente tantos críos a tantos niños sabes yo le dije mira bueno mejores recordarlas trabajar con ellos en buscar esas recetas perdidas y la verdad que lo dice por pura ambición desmedida de atesorar las mejores recetas de la buenismo así que lo que hicimos fue hacer un concurso y hacer ese ejercicio de que las reescribir Hacienda recordarán para que no se pierdan y punto llevamos tres o cuatro años haciendo así concurso estamos muy bien porque los abuelos están felices de ver que sus nietos o que los asistentes o lo la gente que está alrededor de ellos pone en práctica es bizcochos tartas esos esto Faust y al final ganar alguien hizo lo pasamos muy bien y la verdad es un ejercicio que yo recomiendo que lo haga todo el mundo

Voz 8 48:06 pues parece medida fantástica del y que lo pasé muy bien en Mallorca disfruta hay sitios donde se come extraordinariamente bien en esa isla

Voz 0477 48:15 sí sí dónde dónde dónde dónde dónde dónde dónde dónde

Voz 44 48:18 dos cuatro mira tienes caballito de mar al lado

Voz 10 48:20 la lonja insistiendo a acaba es una toma nota

Voz 8 48:23 tienen un bueno tiene muchas cosas muy buenas te Pescao a la de la cadera aquí vengo de parte también herido

Voz 15 48:31 bueno mejor no lo diga no te digo sitio que puede de tu parte y así ha ocurrido a comer esto pero dime caballito

Voz 8 48:43 Iraola cola por si acaso y la última vez no estuvo muy acertado esto y luego los com

Voz 15 48:49 os a salir cuando el saludo de Toni Garrido oye vaya a las Fallas sitios espectacular lo vais a pasar fenomenal David de Jorge muchísimas gracias un beso muy grande

Voz 0477 48:59 las chao

Voz 2 49:03 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 39 49:06 a ver las toallas la crema para el sol el libro

Voz 28 49:09 ayer en las gafas tres dos bañadores las

Voz 39 49:12 Class cariño ahí cómo piensas dar envidiada

Voz 1876 49:15 desde la oficina

Voz 35 49:17 la cámara

Voz 19 49:19 ven a El Corte Inglés tenemos todo lo que necesitas para que tu que desean perfectas hasta el último detalle Semana Santa con El Corte Inglés

Voz 38 49:27 bueno tú vendes salvo si quieres vender más si Ikea esperar mal Ike a anunciar T no tengo dinero no es problema anuncia

Voz 1804 49:34 Medio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club

Voz 15 49:46 dio punto en Carrefour Carrefour entonces tienes dos jamones pujar de aproximadamente por sólo cincuenta euros en Carrefour mejor hipermercado del año

Voz 36 50:04 conectan con hoy

Voz 15 50:06 hoy a través de Instagram

Voz 1804 50:09 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 23 50:18 en esta ventana desde la que habla cada semana sentimos a Benjamín leer

Voz 15 50:23 todo el género de las novelas policiacas está al género

Voz 2 50:26 las novelas de atracadores contar

Voz 15 50:29 una cosa es abolir la monarquía el proclamar la República y otra que se te vaya la chaqueta sustituyendo a San Fermín por el día de la Caparrós amarillo para ver la televisión podemos exportar cultura con las series y esto es muy importante Irene filosofar que soy que es la vida la única certeza es soy muy

Voz 47 50:47 pase a Carlos diga para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez a Santiago hacer números hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura hay un problema con la recaudación a Juan Ángel escuchar el Requiem de Verdi por encima de todo es humano a Mikel mirar es la angustia del del hombre moderno sin duda la pintura de mucho lo lo recoge a Elvira observa cuando ya uno se dedica a escribir se da cuenta de lo importante que es la palabra huida a Isaías corregir es decir él es más que suficiente

Voz 34 51:20 asusta el susto corre entre una oreja y otra oreja

Voz 15 51:23 qué otras yo estoy mal está tu cabeza y a Paco día en campo una placita pequeña encantadora muy recolectaron están la Fundación estampados La Ventana un espacio abierto al conocimiento con Carles Francino

Voz 2 51:45 ahora me porque muy trabado muchísimo eso no hay derecho a veces es una burla no hay movimiento este van en aumento se va a conseguir sin lugar porque es una miseria es una barra que menos se ha visto pues eh

Voz 15 52:06 acosado por lo hay un astronómico las pensiones dignas y un sistema público equilibrada

Voz 2 52:11 pero con Mariano Corleone decían ellos no van a robar las

Voz 15 52:14 en Hora veinticinco de lunes a viernes

Voz 19 52:17 desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 9 52:23 viernes My Lol

Voz 49 52:26 de momento no se puede quitar tan drásticamente como lo habéis hecho

Voz 24 52:29 sobria de la cumbre especie muy gratis

Voz 25 52:32 no no he quitan los suavemente

Voz 2 52:36 no

Voz 14 52:37 no

Voz 49 52:38 el toque de corneta con el toque de corneta

Voz 2 52:44 Ortega Juan Carlos Ortega Kutcher orcas sexo como le llaman los jóvenes de Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol

Voz 40 52:56 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 9 53:08 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seísmo y usted hace de servicios útiles

Voz 15 53:23 buenos días acerca la Semana Santa una época

Voz 1876 53:24 ya en la que se hacen muchos contratos en especial para el sector de la hostelería para la restauración los

Voz 15 53:30 próximos días tiene una entrevista de trabajo en las empresas

Voz 1876 53:32 es de Recursos Humanos recomiendan ir bien informado sobre el tipo de puesto al que optamos sobre la compañía que el ofrece o sea puntual en la entrevista vaya reglado Hinault tute a la persona que le haga al entrevista a menos que se lo pida responde a las preguntas de manera clara y concisa evite hablar mal sobre otros jefes que haya tenido