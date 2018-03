Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:02 así

Voz 1727 00:17 tal está muy buenos días hoy se vuelve a complicar el tiempo habrá que tirar de paraguas en toda España menos en Canarias y además bajan las temperaturas y baja por tanto la cota de nieve puede nevar incluso a nivel del mar en el Cantábrico

Voz 1727 00:41 es el momento en el que Vladimir Putin agradecía anoche a los rusos que le hayan votado de forma masiva para un cuarto mandato el foco tenía muchas más opciones según las elecciones diseñadas a medida para este zar del siglo XXI Putin no sólo ha conseguido que el rebote un setenta y seis por ciento de los electores según los datos que son todavía provisionales también ha conseguido contener la abstención que era la principal amenaza para él en esta convocatoria la participación ha sido del sesenta y siete punto dos puntos por encima de las últimas elecciones

Voz 4 01:16 no tenía rivales de entidad el único

Voz 1727 01:19 que podía plantarle cara muy similar a este hombre Alexéi Navalni excluido del proceso por una condena judicial que cuestionan ONG's independientes como Amnistía Internacional el papel de Albany se ha limitado a denunciar desde fuera las irregularidades del proceso trufado de exaltación nacionalista tras el conflicto con Reino Unido a raíz del intento de asesinato de un espía exespía ruso que Londres atribuye al Kremlin sí ya Putin se garantiza seguir en la presidencia hasta el año dos mil veinticuatro cuando se cumplan veinticuatro años se suprime la elección presidencial desde entonces ha sido cuatro veces elegido presidente y otras dos veces los dos mandatos de Medvédev ha ejercido como tal desde el puesto de primer ministro desde la Revolución rusa sólo Stalin ha llevado más tiempo las riendas del país más extenso del planeta y a esta hora seguimos muy pendientes de la situación del buque de la ONG española Pro Activa Open Arms retenido en Italia por la Fiscalía de Catania que se dedica el barco auxiliar a migrantes en el Mediterráneo la justicia italiana acusa a la organización de formar una trama delictiva iré fomentar la inmigración irregular el jueves se negaron a entregar a los guardacostas libios a más de doscientos inmigrantes que habían sacado del mar según la ONG eso ocurrió en aguas internacionales lejos de las aguas libias Laura Lanuza es portavoz de proactiva entregarle

Voz 5 02:58 a estas personas a guardacostas libios significa que nosotros de alguna manera estaríamos apoyando a las duras y las evoluciones en caliente porque los guardacostas libios lo único que hacen es capturarlos llevarlos de vuelta

Voz 1727 03:12 alivia que evidentemente no es un puerto seguro proactiva ha denunciado en numerosas ocasiones la supuesta colaboración de la Armada alivia con las mafias que trafican con personas y televisiones internacionales como Al Jazeera o la CNN han dejado en evidencia la esclavitud y las torturas que sufren los migrantes en territorio libio es lunes diecinueve de marzo felicidades a los Pepe a las pipas cuando se costó va la vía de la manifestación ayer en Barcelona en la que se pidió un plan viable y dentro de los márgenes de la Constitución española

Voz 0027 03:47 Aimar Bretos buenos días buenos días Pepa felicidades miles de personas acudieron a la convocatoria de la sociedad civil catalana incluidos los líderes de los partidos constitucionalistas y el ex primer ministro francés Manuel Valls nacido en Barcelona Balza apeló a la unidad de todos los catalanes tras el intento de unos hijo de dividir Cataluña y España desde Suiza donde Puigdemont viajó ayer para dar una conferencia

Voz 6 04:09 del se su servicio me posible aquí tú el Express

Voz 0027 04:14 frente catalán reconoció que hay otras posibilidades aparte de la independencia es nuestro modelo pero no es el único para no

Voz 1727 04:19 y sobre pensiones un día después de las manifestaciones masivas del sábado en toda España todo lo que ha dicho Rajoy es repetir la promesa vaga de subirlas algún día

Voz 7 04:30 si seguimos creando empleo si sigue el crecimiento económico si mantenemos la política económica que ha dado resultado subirán más pronto sino al tiempo que

Voz 1727 04:41 en el PSOE Sánchez pide aplicar el cero coma veinticinco por ciento a los sueldos de parlamentarios

Voz 8 04:47 el ministros del Gobierno si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en el debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros los diputados y diputadas y senadores innovadora también

Voz 2 04:59 digan la evolución de su sueldo al cero veinticinco por ciento en solidaridad

Voz 1727 05:13 Facebook anuncia que investiga una filtración masiva de datos que se utilizaron para influir en las elecciones de Estados Unidos

Voz 0027 05:19 son datos de unos cincuenta millones de usuarios que consiguió una consultora británica de forma supuestamente irregular aquí los Mossos algo

Voz 1727 05:25 firmado que tuvieron que rescatar a una adolescente que trataba de hacerse un selfie colgando de una viga desde una octava planta

Voz 0027 05:33 a la chica de catorce años le fallaron las fuerzas para volver a las

Voz 6 05:36 sea se quedó atrapada con un ataque de nervios a acordar

Voz 1727 05:41 en deportes la victoria del Barça y la derrota del Atlético dejaron ayer sentenciada la Liga en Primera División Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 05:49 días Pepa a falta de nueve jornadas los de Valverde sacan once puntos a los rojiblancos después de ese Barça dos Athletic Villarreal dos Madrid uno el Barça será campeón ganando los cinco partidos que le restan en el Camp Nou masón empate en las cuatro salidas que tiene cerró el domingo el Real Madrid seis es Girona tres cuatro goles de Cristiano Ronaldo los blancos son terceros a quince puntos del líder incompleta del Valencia los puestos Champions Villarreal Sevilla los de Europa League siguen en descenso en Las Palmas Depor y Málaga

Voz 1727 06:17 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:19 buenos días hoy el ambiente será plenamente invernal en la mayor parte del país con dos excepciones durante la tarde ese pasará de los veinte de máxima en el sudeste de la Península especialmente en la costa murciana también en Canarias pero en el resto frío ahora con heladas en gran parte del interior fuertes en pueblos de montaña durante la tarde máximas de diez a quince grados frío hay que añadir el viento que soplará fuerte enfrente que empiece entrar ahora por Galicia saldrá al finalizar la jornada por el Mediterráneo su recorrido irá dejando precipitaciones y nevadas en cotas inferiores a los quinientos metros ya entrada la tarde especialmente en provincias como León Palencia Burgos Segovia Soria también en Teruel Huesca en gran parte de La Rioja cerca de la costa del Cantábrico ya la próxima madrugada o en el interior de Cataluña también la próxima madrugada

Voz 6 07:46 Bailemos Putin para rato para los próximos seis años por lo menos hasta el dos mil veinticuatro así que vamos a analizar hoy con toda la profundidad que podamos su reelección Marina Fernández buenos días

Voz 1491 07:57 buenos días Pepa había una vez un hombre grande y fuerte en Rusia al que la mayoría de la gente miraba con terror y miedo esto cantaba Bonilla en sobres Rasputín y no vamos a ser nosotros quienes en haremos eh parecidos más allá del nombre lo que vamos a hacer es preguntarle Rodrigo Fernández durante toda la mañana cómo han ido esas elecciones que muchos cuestionan en cuanto a calidad democrática y a las siete coma

Voz 0534 08:18 Javier Morales profesor de Relaciones Internacionales de la

Voz 9 09:10 todos

Voz 10 09:15 y dejamos atrás un fin de semana de manifestaciones en toda España para reclamar pensiones dignas y hacemos cuentas

Voz 1727 09:23 los dedos semanas hemos asistido a dos movilizaciones masivas las del ocho EMI la de este sábado y queremos saber si los oyentes han participado y sobre todo porque creen que se produce esta movilización tan enorme aquí

Voz 0534 09:37 y ahora queremos saber si han ido a alguna de estas dos

Voz 1491 09:39 manifestaciones la deriva de la mujer o la de las pensiones que nos cuenten sus sensaciones y suelen participar o no en manifestaciones porque ahora sí y antes no si es que antes no solían protestar en la calle también ha habido concentraciones por la presión permanente revisable para reclamar un gobierno en Cataluña así que mantenemos abierta además este lunes la barra libre política nueve uno cinco dos dos

Voz 1491 10:01 hay cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:09 las seis y diez cinco y diez en Canaria

Voz 10 10:11 el balón está hoy al frente de la producción Elena Sánchez y Roberto Mahan de la técnica

Voz 1275 12:11 después de prisión no

Voz 0027 12:16 este hombre Vladimir Vladimir Beach tienen será salvo imprevisto el presidente de Rusia hasta dos mil veinticuatro tres de cada cuatro rusos dado este domingo porel en unas elecciones que diseña su medida sin una oposición que merezca tal nombre en medio de un resurgir nacionalista que él mismo se ha encargado de azuzar el resultado es que a día de hoy unos treinta y un millones de rusos uno de cada cinco han nacido con Putin ya en el poder en total desde el año dos mil encadena cuatro mandatos como presidente otros dos como primer ministro pero todos con un punto com que era él el que realmente mandaba lo va a seguir haciendo tras las elecciones de este domingo corresponsal en Moscú Rodrigo Fernández buenos días

Voz 0830 12:50 bueno días a jugar con los resultados la aplastante mayoría de los rusos uno está aburrida de Putin que ha obtenido su mejor votación de las presidenciales de ayer con el noventa por ciento de las papeletas escrutadas obtiene más del setenta por ciento de los votos un cinco más que su récord de los comicios dos mil cuatro en segundo lugar llega el empresario comunista Pavel Grudinin Coca doce lo que bastante más del siete por ciento que le daba las encuestas mientras que el ultranacionalista reinos que saca algo más del seis coma cinco lo agarró todos los candidatos que se podrían calificar como partidarios del modelo occidental es total la derecha representaba a colecciones achaque el empresario Christophe sumaba socialdemócrata Grigori Yavlinski juntos alcanzan sólo un tres coma cinco por ciento de los votos la alta participación cercana al sesenta y siete por ciento esta que el llamamiento al boicot lanzado por la oposición dura que lidera Alexéi Navalni no ha tenido una influencia significativa

Voz 0027 13:41 tras su victoria Putin han anunciado ya que la clave de su nuevo mandato va a ser la continuidad por lo tanto seguirá aplicando su política nacionalista que en los últimos años ha traducido en una intervención cada vez más activa en Oriente Próximo Siria también en choques frecuentes con la Unión Europea con la que comparte zona de influencia en Europa del Este donde el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea han tensado las relaciones hasta un punto que no no se recordaba desde la Guerra Fría Victoria García

Voz 1460 14:04 será una legislatura continuista ahondando en las diferencias existentes entre la Unión Europea la OTAN Estados Unidos Rusia una relación de desencuentros con sanciones incluidas la Unión Europea considerar Rusia un claro factor desestabiliza ante y una amenaza para algunos de sus miembros así que cualquier integración acercamiento con Europa tiene un futuro bastante oscuro Arcadi Moses es director de programas del Instituto finlandés de Asuntos Internacionales ya ha estado en Madrid participando en un seminario organizado percibo la James tal fauna

Voz 1900 14:34 si Rusia no quiere integrarse con Occidente en las condiciones ofrecidas por qué cree que no tendrá voz ni voto ni posición de veto a la hora de tomar decisiones sobre política exterior

Voz 1460 14:46 este especialista va más allá hablado un conflicto transversal con Europa basado en la desinformación deliberada que Rusia utiliza como maquinaria de propaganda la usa como arma estratégica los valores de Occidente entran en conflicto con los de los rusos o al menos sus líderes ponen el acento en eso Nicolás de Pedro es investigador del Cibona especializado

Voz 1900 15:05 no estuvo bien conflicto con Rusia entrará en conflicto con Occidente durante los próximos seis años en este conflicto no tiene por qué crecer una confrontación abierta podría pero no tendría por qué sin embargo

Voz 1460 15:17 desde Estados Unidos la situación no pinta mucho mejor aunque es el único presidente de los últimos cuatro que no ha tratado de modificar esa relación

Voz 1900 15:25 es el presidente Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos después de la guerra fría que no ha tratado de reconducir las relaciones con Rusia y sus tres predecesores lo hicieron lo intentaron los tres Icon los tres terminó en desastre

Voz 1460 15:42 a Uribe por otro lado bastante claro para los especial

Voz 1900 15:45 fue a básicamente sabemos que va a pasar más o menos va a haber más de lo mismo habrá tendencias claras y hablando con propiedad estas tendencias no serán nueva

Voz 21 15:57 a New erró

Voz 0027 16:01 la justicia italiana ha ordenado inmovilizar el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms le imputa delitos como el fomento de la inmigración irregular por rescatar a migrantes que están jugando la vida en el Mediterráneo y todo porque sus responsables los responsables Open Apps se negaron a entregarle al ejército libio a más de doscientas personas que habían rescatado cuando viajaban en la A la deriva hay que se exponían a regresar al infierno en el que se ha convertido el país norteafricano para los migrantes corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 16:27 la fiscalía italiana acusa al comandante de la nave Open Arms y al coordinador a bordo de la Asociación Española proactiva de asociación para delinquir con resultado de inmigración ilegal un supuesto delito de solidaridad ha ironizado la abogada defensora Rosa lo faro que acaban de inventarse ha añadido el secuestro del Open Arms se ha ordenado tras el desembarco en Sicilia de doscientos dieciocho náufragos en condiciones dramáticas rescatados en aguas internacionales a setenta y tres millas de Libia razón por la cual la ONG fundada por Oscar Camps y con sede en Badalona se negó a entregar los inmigrantes a militares de patrulleras libias que incluso amenazaron con abrirles fuego desde la firma del acuerdo de Roma con el Gobierno de Trípoli

Voz 1900 17:10 Italia ha suministrado naves equipos

Voz 0946 17:12 Nikos asesoramiento y financiación alivio para que impida en sus aguas territoriales la salida de navegación de barcazas de inmigrantes con destino a Europa ahora por primera vez desde la caída del Gobierno de Berlusconi en el dos mil once Italia acusa a una organización humanitaria de un delito de tráfico de clandestinos expresión esta última que utiliza la Fiscalía la orden de secuestro del Open Arms

Voz 0027 17:41 Mariano Rajoy reúne hoy a la cúpula del Partido Popular dirección políticamente aturdida por la potencia de la demostración de fuerza que han hecho los pensionistas este fin de semana la única respuesta que les ha dado el presidente ha sido pedirles a los pensionistas un acto de fe

Voz 7 17:53 si seguimos creando empleo si sigue el crecimiento económico si mantenemos la política económica que ha dado resultado subirán más pronto y sino al tiempo

Voz 0027 18:04 esta tarde Rajoy tendrá que tranquilizar a muchos de los barones regionales del PP que se lo juegan todo el año que viene en las autonómicas que asisten con pavor a ésta

Voz 2 18:11 la movilización de los pensionistas potenciales votantes

Voz 22 18:15 Pepe María Jesús Güemes buenos días buenas días Rajoy va a repasar con los suyos todos los frentes abiertos así hablará

Voz 1461 18:21 los presupuestos que va a presentar el próximo veintisiete de marzo sus colaboradores ya dan por hecho que los aprobará con el apoyo del PNV ciudadanos también sacará el tema de la de la financiación autonómica dos pactos pendientes de cerrar con el PSOE aunque cuanto más se acerquen los comicios más difícil será

Voz 1276 18:37 puesto el presidente analizará la situación de Cataluña

Voz 1461 18:40 el jueves va a Roberto Bermúdez de Castro al Senado para informar de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco a punto de cumplirse tres meses de las elecciones en la Moncloa están convencidos de que se formará Gober en el último minuto qué ocurrirá como en dos mil dieciséis con pudo Mon reemplazando a más in extremis aunque en el PP algunos no descartan que vuelva a haber elecciones que Rajoy tenga que enviar entonces para allá la ministra Dolors Montserrat como ya tuvo que hacer en su día con

Voz 0027 19:03 los no nos cae en el comité ejecutivo

Voz 1461 19:05 con Nacional de hoy comenzarán además los preparativos de la Convención Nacional de Sevilla hice aprobará el reglamento de la Oficina Anticorrupción un año después de su creación empezará a funcionar este organismo que según nos cuentan velará entre otras cosas por evitar incompatible

Voz 1276 19:19 Linares denunciará ante los tribunales los hechos

Voz 1461 19:21 Instituto de delito en los que incurre sus cargos bien

Voz 0027 19:23 el debate de las pensiones tras las manifestaciones masivas el sábado la propuesta del PSOE ayer domingo fue plantear que los diputados senadores miembros del Gobierno también se apliquen en el cero veinticinco por ciento que sus salarios suban sólo ese porcentaje cada año como las pensiones Inma Carretero buenos días

Voz 0806 19:38 buenos días ayer comentaba Pedro Sánchez que claro que hay que politizar las pensiones y era toda una declaración de intenciones porque el líder socialista quiere capitalizar el malestar de los pensionistas para ello incluso ayer hacia suyas las consignas de la calle

Voz 23 19:53 yo siempre he creído desde el mejor puesto de trabajo hoy en España lo tiene Mariano Rajoy sabes

Voz 1727 19:57 porque gorra por no hacer nada ya haciéndose eco de él

Voz 0806 19:59 las quejas por la diferencia de sueldo entre los políticos y los jubilados Sánchez quiere someter a lo que él llama la dictadura del cero veinticinco por ciento a los

Voz 1276 20:08 ministros diputados senadores y también a los

Voz 0806 20:10 miembros de la dirección socialista como muestra de solidaridad eso aseguró ayer en el cierre de su Escuela de Gobierno que estaba pensada para escenificar la unidad y que ha terminado sacando a la luz su distancia del Rubalcaba mismo o de Susana Díaz en cambio veteranos como Demetrio Madrid o Enrique Barón quisieron ayer provocar sonoros aplausos de reivindicación del líder socialista que contó en la clausura con Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia

Voz 0027 20:36 los sindicatos de la justicia van a pactar hoy y anunciar mañana una jornada de movilizaciones del todo el sector para reivindicar mejores condiciones laborales principalmente la equiparación salarial entre los funcionarios el Ministerio con los de aquellas comunidades autónomas que tiene las competencias de Justicia transferidas dicen que la diferencia llega a quinientos euros brutos al mes han visto que policías guardias les han logrado un compromiso salarial importante haciendo bandera precisamente de la equiparación con ertzainas y mossos y los trabajadores de Justicia quieren novísimo Julio Guerra denuncian una brecha salarial de más de quinientos euros brutos mensuales con respecto a los funcionarios de Justicia de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia judicial Francisco Lama es el responsable de Justicia del sindicato CSIF

Voz 24 21:18 puesto de manifiesto en pos pos un desinterés total de absoluto o de personal después estamos servicios en la Administración de Justicia vamos a iniciar movilizaciones para que el Ministerio de una vez por todas haciendo nuestra reclamación tanto en lo retributivo como en las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia

Voz 0027 21:39 las movilizaciones coinciden con las de jueces y fiscales que ya han convocado una jornada de huelga para el próximo veintidós de mayo al ver que ninguna de sus propuestas para la mejora de la justicia ha sido tenida en cuenta precisamente los trabajadores de la justicia gallega cumplió hoy cuarenta un días en huelga y además con un seguimiento brutal que está paralizando los juzgados este lunes los negociadores de la Xunta han convocado a los sindicatos de nuevo estos los sindicatos esperan que hoy así les presenten una oferta dicen digna porque consideran ridículas las cantidades que fijo ha puesto hasta ahora sobre la mesa y un dato conseguir

Voz 1900 22:10 de de los recortes ahora mismo hay ochocientos

Voz 0027 22:12 de este tráfico menos vigilando las carreteras españolas que cuando Rajoy llegó al Gobierno es un descenso de casi el nueve por ciento mientras llevamos dos años de aumento de del número de muertes en las carreteras Laura Marcos buenos días

Voz 1276 22:23 qué tal buenos días y de nueve mil seiscientos setenta y tres agentes que había en dos mil once a ocho mil ochocientos cincuenta y dos registrados en dos mil diecisiete un recorte de ochocientos veintiun guardias civiles de Tráfico en todas las comunidades sobretodo Madrid Andalucía y Castilla y León que el propio Gobierno reconoce en una respuesta parlamentaria hilo los recortes afectan a la siniestralidad porque en dos mil diecisiete se alcanzó la cifra más alta de muertos al volante de los últimos cinco años mil doscientos fallecidos Miguel Ángel Heredia es diputado socialista

Voz 25 22:53 que llevamos dos años consecutivos de incremento en el número de víctimas mortales de tráfico a que se puede deber ese incremento por una parte a este descenso estos recortes pero también a la falta de inversión en la supresión de puntos negros de tráfico o la falta de inversión en mejores

Voz 1276 23:09 en este tiempo no sólo sean reducido los guardias civiles también los vehículos el material y los controles de alcoholemia estos en un diez por ciento a pesar de que el número de positivos se ha incrementado

Voz 0027 23:20 hoy comienza en Palencia el juicio contra un joven usado de violar a una chica de veintiuno años en una residencia de estudiantes además de la agresión sexual en si el joven supuestamente también le marcó insultos como puta gorda con una navaja en el pecho y en Castilla y León Eva Marín

Voz 1276 23:35 el Ministerio Fiscal pide diecisiete años y dos meses de cárcel para este joven acusado de un delito de agresión sexual dos delitos de lesiones y otro de detención ilegal ese habrían cometido contra su ex pareja de veintiuno años en una habitación de la residencia de estudiantes Escuela Castilla de la capital palentina

Voz 1900 23:51 propiedad del Gobierno autonómico la Asociación Clara

Voz 1276 23:54 tu amor eleva la petición de cárcel a veintiséis años y medio al igual que hace la acusación particular y la defensa del acusado mantiene que la denuncia es falsa y que su defendido es inocente todos estos hechos que se juzgan entre hoy y mañana en la Audiencia Provincial de Palencia habrían ocurrido a finales de dos mil quince

Voz 0027 24:11 el actor Willy Toledo ha anunciado este domingo que no se presentará no se presentará ante el juez que le está investigando por supuestos insultos a Cristo y a la Virgen el viernes les contamos que el Juzgado de Instrucción número once de Madrid ha abierto diligencias contra él contra Willy Toledo por un comentario que escribió en Facebook criticando precisamente que un juzgado de Sevilla hubiera abierto juicio oral a tres mujeres por aquella protesta que se conoció como la procesión del coño insumiso Toledo criticó aquella apertura de juicio oral una organización llamada Asociación de Abogados Cristianos le denuncio la Fiscalía le atribuye un delito contra los sentimientos religiosos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 24:45 buenos días la vista está fijada para el dieciocho de abril en Madrid aunque el actor ha adelantado que no asistirá quiero comunicar a los sicarios del Régimen borbónica franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un solo segundo de mi vida en acudir ha asegurado en Facebook Willy Toledo dice además que estará actuando en un teatro de Barcelona los días después a esa citación por si el juez emite una orden de búsqueda y captura la justicia siga por insultar a Dios y a la Virgen María a través de las redes sociales unos comentarios que la Asociación de Abogados Cristianos denunció denunció ante la justicia la misma asociación que se querelló contra la drag queen ganadora de los carnavales de Tenerife del año pasa

Voz 0027 25:26 hoy es San José día grande de las Fallas de vale hacia esta pasada madrugada se disparaba a la Nit del foc el espectáculo pirotécnico más importante del año

Voz 1276 25:34 por primera vez lo disparado una mujer Reyes Martí

Voz 0027 25:37 por la noche arder a más de setecientas falla después de varios días intensos de fiesta con cientos de miles de visitantes en Valencia Radio Valencia Ana Talens bon día

Voz 0141 25:46 bon día están siendo unas joyas multitudinarias como cada vez que caen en fin de semana hoy es el último día para disfrutarlas pendientes estamos del tiempo porque puede que yo

Voz 1276 25:54 nueva para visitarlas como digo para tirar

Voz 0141 25:56 dardos el primer día para visitar la plaza de la Virgen y contemplar el manto que ha tejido con los miles de ramos de flores que le han llevado los falleros cien mil personas han participado en la ofrenda cincuenta mil claveles han formado este manto que es el fin de la Fallera Mayor a las dos de esta tarde en la plaza del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Reyes Martí que no sea también disparaba la Nit del Foc un espectáculo maravilloso dieciocho minutos con final atronador muy valenciano se quemaron más de mil doscientos kilos de pólvora esta noche un año más las oyes van a ser pasto de las llamas para darle la bienvenida a la primavera

Voz 0027 26:34 con Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días Aimar se quedan

Voz 1161 26:37 vas a dieciséis puntos de llevarse el campeonato de Liga Se van restando jornadas al calendario amplía la ventaja culé en una temporada en la que después de veintinueve partidos siguen invictos a falta de esas nueve jornadas los dos los de Valverde sacan once puntos al Atlético de Madrid

Voz 1276 26:48 han campeones ganando los cinco partidos que restan en el que

Voz 1161 26:51 y un empate un empate en las cuatro salidas a Pizjuán Balaídos Riazor o Ciudad de Valencia el domingo nos llevó al último parón liguero en Primera por los amistosos de la selección para los que el concepto que se concentran en Madrid esta noche desde las nueve irnos dejó esa victoria del Barça dos cero en el Camp Nou sobra Athletic en el que marcaron al cáncer y Messi en los primeros treinta minutos y donde la otra noticia estuvo en la grada con recado para Iniesta de esa victoria Jun culé junto a la derrota del Atlético deja sentenciada la Liga el Atlético dominaba cero uno penalti marcado por Griezmann cuando llegaron dos momentos clave en forma de cambios en los amarillos centró un aval en el setenta y tres y Simeone quitó a Griezmann en el ochenta Gabi Milito después llegaba el empate marcado por el propio al que lograba también el segundo en el tiempo añadido sufriendo el Atlético su primera remontada en contra en esta temporada a Simeone reconoció su error

Voz 26 27:42 la sensación que tengo que lo perdí partido sinceramente me quedó una sensación hicieron un esfuerzo enorme y no los ayuda para para que se pueda llevar el partido al final realmente me has equivocado

Voz 1161 27:53 termino Vitolo expulsado en el noventa y tres además victoria del Real Madrid seis tres sobre el Girona cuatro de Cristiano Ronaldo que se coloca ya segundo en la tabla de goleadores veinticinco Messi veintidós Cristiano XXI Luis Suárez Zidane descontento con los goles recibidos

Voz 27 28:05 si llegamos a un buen momento de la temporada pero sabemos que quiere tenemos que currar en los detalles por ejemplo porque hoy estamos contento con los tres goles encajado algo amparado así pues no hay que hay que pensar también en esto

Voz 1161 28:20 además Celta cero Málaga cero castiga a los dos porque aleja a los gallegos de su intención de alcanzar puestos europeos y deja a los andaluces casi sentenciados a trece puntos de la salvación y también Leganés dos Sevilla uno nuevo entrenador destituido en Primera llevan once Eusebio en la Real Sociedad después de la derrota del sábado en Anoeta uno dos con el Getafe le sustituye hasta final de temporada el técnico del B Imanol Alguacil no se va solo porque también dejó su cargo el director deportivo Loren después de diez años en el cargo con todo eso terminada esta jornada veintinueve a sólo nueve del final de la temporada Barça Atlético y Real Madrid en ocupan plasta plazas Champions Villareal a doce puntos del Valencia y Sevilla ocupan las de Europa League siguen en descenso Las Palmas a seis puntos del Levante que marca la salvación también están Depor y Málaga en Segunda es líder provisional el Rayo tras vencer ayer tres dos al Reus con los mismos puntos que el Huesca que tiene un partido menos aunque cierra esta noche la jornada XXXI desde las nueve Huesca

Voz 10 29:05 Sporting la promoción es para Cádiz propios

Voz 1161 29:07 Martín Granada y Oviedo el descenso para Cultural Leonesa Córdoba Lorca y Sevilla Atlético además el Jara en Jaén Paraíso Interior se hizo ayer con su segunda Copa de España con chino como protagonista en las semifinales con dos goles en el último minuto ante Zaragoza para remontar y entrar en la final y de nuevo ante Movistar Inter en la prórroga para el tres cuatro definitivo ante trece mil espectadores pese a que perdían tres uno por lo demás se iniciaba ayer el Mundial de Moto segundo Mar Márquez en Moto GP primero Jorge Martín por delante de aún Canet en Moto3 tercer puesto para Alex Márquez en Moto2 la segunda carrera en tres semanas en Argentina en Rubio España Kaya diez de ocho diez en Bélgica se queda fuera del Mundial de forma directa muy polémico arbitraje del colegiado rumano precisamente España juega con Rumanía la plaza directa en el Larguero Marco pintora claro

Voz 0027 29:45 Avis perdió por el árbitro

Voz 28 29:48 son golpes de castigo contra ocho es que no hemos podido ni jugar a veintiocho de golpes de castigo

Voz 29 29:53 es es imposible ganar un partido internacional que sin

Voz 24 29:56 lamentación rojo

Voz 1 30:00 son las seis y media

Voz 1727 30:02 ocho y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy la revista The Economist dedicaba una de sus últimas portadas zar Putin coincidiendo con el centenario de la Revolución Rusa un zar del siglo XXI que no ha dejado de acumular poder desde hace veinte años esta noche ha ganado las elecciones presidenciales con el setenta y seis por ciento de los votos en la practica no tenía rivales

Voz 3 30:34 el sí

Voz 0027 30:37 con una participación del sesenta y siete por ciento Putin ha superado el setenta setenta por ciento de los votos en las principales ciudades como Moscú y San Petersburgo ya ha conseguido más del noventa por ciento de los votos en cinco regiones entre ellas Crimea recién anexionada a Rusia el segundo partido más votado en alcanzado ni el trece por ciento de los votos Putin llegado a estas elecciones prácticamente sin rival porque el principal opositor había sido inhabilitado por la justicia y aunque este naval ni había hecho un llamamiento a la abstención como protesta la participación ha sido ligeramente mayor incluso que en las últimas presidenciales este resultado le da a Putin seis años más de poder hasta dos mil veinticuatro en su primera comparecencia ha dicho que de momento no se plantea reformar la Constitución para seguir más tiempo de momento

Voz 1275 31:15 en su escrito estuve simios no

Voz 0027 31:18 lo que plantea es ridículo no voy a estar aquí ha respondido Putin a un periodista los kurdos de Afrín aseguran que el conflicto en ese canon sirio pasa a una nueva fase la guerra de guerrillas exigen un anuncio que llega después de que el Ejército turco y sus aliados sirios tomaran la ciudad de manera sorprendentemente rápida está por ver ahora si la campaña militar turca continúa en otros cantones kurdos conoció Erdogan y mientras tanto en Guta Oriental cerca de Damasco continúan los combates intensos cincuenta mil personas han salido de la región en los últimos tres días ante el avance rápido de las tropas del régimen sus bombardeos indiscriminados informa desde Beirut Oriol tres

Voz 30 31:55 soldados turcos y sus aliados sirios celebran en el

Voz 6 31:58 dentro de la ciudad de Afrín la victoria en su campaña militar contra los kurdos

Voz 30 32:02 de esta localidad que ha sido rápida y con poca resistencia que su culminación los combatientes arrancan banderas kurdas y la sustituyen por aquellas burkas y del Ejército Libre de Siria destrozan símbolos y monumentos la estatua de Caguán en el centro de la ciudad es destruida está vinculada a una de las máximas festividades kurdas en Bruce que tendrá lugar esta semana en Afrín no se permitirá su celebración tampoco hay muchos habitantes para hacerlo ciento cincuenta mil huyeron de la ciudad en los últimos días se encuentran en zona del régimen en situación crítica muchos analistas temen que nunca vayan a volver y que el objetivo de Turquía sea una limpieza étnica una teoría que cobra sentido con las palabras desde Afrín del comandante rebelde sirio Ghassan ano

Voz 6 32:41 porque ataque con granadas sólo si Dios quiere es cuestión de horas que nuestras familias desplazadas en campos regresen

Voz 30 32:49 mientras el presidente sirio Bachar al Asad visitaba sus tropas en la región de Guta oriental de donde habían salido ayer veinte mil habitantes según Rusia huyendo de los combates y los bombardeos del régimen ante la crítica situación humanitaria en el territorio rebelde uno de los grupos insurgentes anuncios tan negociando con la ONU un alto el fuego para evacuar a los heridos y a los enfermos más

Voz 1276 33:09 sabes

Voz 0027 33:10 hay transformaciones comerciales que con la revolución tecnológica parecían inminentes pero en algunos casos los consumidores se resisten un ejemplo El País publica hoy este dato más de la mitad de los usuarios de banca en España visita la sucursal al menos una vez al mes han acordado en buenos días

Voz 0534 33:25 buenos días el perfil más común es el de mayores de cincuenta y cinco años de clase social baja y que no viven en grandes ciudades por comunidades donde más va a los clientes a oficinas en Castilla La Mancha Murcia Extremadura donde menos en Cataluña Canarias y Euskadi pese a los costes que conlleva para las entidades mantener abiertas las sucursales a los clientes la atención en persona les genera confianza y por eso muchos de ellos consultan los movimientos y el saldo por Internet pero prefieren ir a la oficina para hacer operaciones importan

Voz 0027 33:50 Tráfico María Forner buenos días

Voz 4 33:52 las pues hasta ahora ya empezamos a ver cómo aumenta el tráfico en las entradas a la capital a Madrid especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz en la A tres en la zona de Santa Eugenia en la A cuatro en el cruce con la M treinta de Pinto hoy en la A5 en la zona de campamento ya la altura de Alcorcón hay circulación saturada han A42 en Parla

Voz 1727 34:10 ya vemos las primeras retenciones de la jornada la M

Voz 4 34:12 de entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la A dos en León en la A6 un accidente a la altura de La Ribera de Folgoso dificulta la circulación en este punto en Guipúzcoa un vehículo averiado en la AP ocho al paso por Elgoibar está complicando el tráfico hacia Cantabria en toda España en estos momentos hay veinticuatro vías afectadas por la nieve nueves encuentran intransitables y en siete hay que utilizar cadenas por lo que respecta la red principal precaución en Zamora en la A52 donde pueden encontrar nieve en el asfalto a la altura de Requejo aunque la situación todavía es de tránsito habilidad eso sí con precaución

Voz 34 36:27 ninguna que gira gira vida iraquí

Voz 1727 36:37 son las seis y treinta y siete las cinco y treinta y siete en Canarias que no digan que las víctimas piden venga

Voz 35 36:45 eso es mentira porque eso es insultar lo que están pidiendo es que nadie tenga que sufrir nunca más un dolor como el que sufren ello

Voz 1727 36:56 el presidente del Gobierno Mariano Rajoy aprovechaba para decir esto casi a la misma hora en la que familiares de las víctimas de menores asesinados defendían en Huelva la prisión permanente revisable Elena Carazo buenos días

Voz 0534 37:09 los día Pepa padres como Juan Carlos que es Juan José Cortés Antonio del Castillo Ruth Ortiz María anhela Olmedo del doble crimen de Almonte han rechazado la derogación de la prisión permanente revisable que se tramita en el Congreso los diputados y Junta ello unas seis mil personas según la Policía Nacional que se sumaron a su demanda en un acto en el que se guardó silencio en recuerdo de las víctimas Ruth Ortiz la madre de los pequeños Ruth y José se dirigía emocionada a los asistentes que llenaban la Plaza de las Monjas

Voz 36 37:36 la familia nunca nunca vamos a olvidar muestra

Voz 0027 37:39 hoy

Voz 0534 37:42 a una convocatoria a la que se sumaron la ministra de Empleo Fátima Báñez y el presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno el colectivo lleva recogidas más de tres millones de firma

Voz 1727 37:51 las asociaciones de inmigrantes se han concentrado este domingo en Lavapiés para exigir que se investigue con transparencia la muerte del joven mantero que falleció la semana pasada de un ataque al corazón también piden que se aclare otra muerte la de otros senegalés que sufrió un ictus coincidiendo con los disturbios Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1276 38:11 hola buenos días decenas de personas volvían este domingo a darse cita en la Plaza de Nelson Mandela para denunciar la situación en la que vive el colectivo africano irá persecución policial nos margina nos tortura no señalan acosan y persiguen denuncia

Voz 1275 38:22 todo con la lectura de un comunicado malestar al que

Voz 1276 38:24 suman otras asociaciones y también los vecinos de La

Voz 22 38:27 pies es que estos chicos están aquí para Puskas subida de tener libre estas subidas están tus siguiendo pero todos los días como vecinas de Lavapiés el barrio pues tenemos mucho dolor y queremos despedir a los cuerpos de estos dos chicos muertos vecino

Voz 1276 38:49 el desglose revise la ley de Extranjería arremeten contra el trato que al que les somete la policía impiden que se sancione a los agentes que estuvieron relacionados con la muerte de Mamen Vallejo en Aragón Ana Sánchez borró y buenos días hola qué tal buenos días hoy despiden al ya ex rector de la Universidad de Zaragoza Manuel López que morir

Voz 1727 39:06 pero ayer a los setenta y dos años la capilla ardiente se ha colocado en el Paraninfo de la Universidad fue también presidente Ana de la Conferencia de Rectores

Voz 0148 39:14 si Manuel López fue rector de la Universidad de Zaragoza desde dos mil ocho hasta dos mil dieciséis Se doctoró en farmacia en la Complutense de Madrid en el setenta y dos pero diez años después llegó a la capital aragonesa donde ocupó la cátedra de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria dirigió en la Universidad de Zaragoza en los peores años de la crisis y el actual rector José Antonio Mayoral destacaba ayer su perfil profesional y sobretodo el humano

Voz 28 39:36 ha sido un gran universitario que FICOD un excelente rector y sobre todo una buena persona maravillosa es una persona de hace preguntas a una vida de vez en cuando dices pertenece a ese equipo de personas que echamos de menos desde el momento del momento menos uno que nos faltan ha dejado huella ahí es historia Zaragoza lleva perversa

Voz 0148 39:59 por deseo expreso de su familia la capilla ardiente estará abierta hoy en el Paraninfo desde las diez de la mañana hasta las diez

Voz 1276 40:05 lo de la tarde

Voz 33 40:10 eh

Voz 1727 40:11 Euskadi hoy es el último día para apuntarse a las veintiocho categorías de Oferta Pública de Empleo que acaba de hacer Osakidetza el Servicio Vasco de Salud hasta el jueves se habían inscrito noventa y tres mil personas tres de cada cuatro mujeres dos de cada diez de fuera del País Vasco Radio Bilbao Isabel León en uno

Voz 1276 40:30 qué tal Pepa Bueno han van Rozas en duda las seis mil personas inscritas para esta obra que se va a celebrar entre mayo y junio meses en los que venimos contando Euskadi va a ser territorio de oposición a las más de veinte Exeo es por categorías en Osakidetza se van a sumar los previstos para una plaza en la Ertzaintza o para educación con más de mil plazas cada una en el caso de Osakidetza a la oferta ya es histórica con tres mil trescientas treinta y cinco plazas y todo apunta que lo va a ser en el número de aspirantes de momento la media es de veintiocho mil por plaza pero hoy se ampliará esta cifra con las categorías restantes el cinco de abrir es el último plazo para las publicadas a primeros de este mes en Murcia la Policía buscaban Pérez

Voz 0534 41:06 lo que se ha fugado durante el traslado al hospital La donde lo llegaban lo llevaban porque tenía un fuerte dolor en la piel

Voz 1727 41:12 Hernán Radio Murcia Ruth García buenos días

Voz 0534 41:15 buenos días se trata de un preso magrebí de origen francés con un amplio historial delictivo ingresado en un módulo reservado a presos conflictivos y multi reincidentes que se fugó este sábado durante ese traslado al hospital el preso comenzó a quejarse por la mañana de un fuerte dolor en la pierna fue atendido por el médico en el centro penitenciario allí decidió derivar la un hospital para poder realizarle más pruebas sobre las dos de la tarde fue conducido al Arrixaca por miembros de la Guardia Civil para hacerle una radiografía al llegar a la puerta el magrebí propinó un fuerte empujón a uno de los guardias civiles y salió corriendo se subió a un coche con matrícula francesa que el estado esperando en la zona y huyó rápidamente todo apunta por tanto a que la fuga estaba preparada algo que se está investigando sedes conoce el paradero del preso para el que ya se ha dictado una orden de búsqueda y captura y ahora volvemos

Voz 1727 41:58 caddie porque la Guardia Civil ha entregado a la Diputación de Gipuzkoa trescientos kilos de angulas para repoblar los ríos Oyarzun Georgia los animales habían sido requisados en el aeropuerto de Barajas vivos y ocultos en maletas hola de nuevo Isabel

Voz 1276 42:12 hola Pepa esto ocurre hace sólo un mes una de tantas porque según los expertos sólo esta temporada se han podido exportar hasta ciento diez millones de angulas a Asia no ocurriría nada si no estuviera prohibido pero es que lo está de ahí el tráfico ilegal que intenta a saltarse lo continuamente comprando aquí angulas vivas que se envían a Asia para crearlas allí y que se venden en Japón como anguilas la Unión Europea aprobada el mes pasado los fondos necesarios para un proyecto de la Fundación Asti que busca precisamente recuperar la anguila europea en peligro de extinción Estíbaliz Díaz es bióloga y responsable del proyecto

Voz 37 42:42 de la población de Aguilar completada la última evaluación que hicimos los expertos Europa es vimos que reclutamiento saber decir cuántas angulas llegaron a nuestra costa hoy en día es ocho coma siete por ciento de los históricos anteriores al a los años ochenta cuando hablamos de ochenta que en algunas pues hoy en día llegan ocho consigue

Voz 1276 43:02 a partir de que otra propuesta crear una plataforma de gobernanza que además de coordinar los planes de recuperación haga lo propio con los controles policiales

Voz 1727 43:09 les Isabel igual

Voz 39 43:20 me suenan me

Voz 1727 43:31 en Estados Unidos el candidato republicano a las elecciones en el Estado de me hice recibida después de llamar lesbiana cabeza rapada a una de las supervivientes del tiroteo de Parkland Carolina Gómez

Voz 0393 43:43 Ana González captó la atención de los medios con un emotivo discurso tras la masacre del catorce de febrero en Florida

Voz 40 43:49 para mí Anson y mal que estaríamos en Chile allí sigue presidente viene aquí me dice a la cara que ha sido una tragedia terrible que nunca debería haber sucedido yo le preguntaré cuánto dinero ha recibido de la Asociación Nacional del

Voz 0393 44:01 le decía esta joven de dieciocho años interpretando a Trump una joven que consiguió sobrevivir al tiroteo escondiéndose en un armario desde entonces y gracias a esa fuerza y pasión en la oratoria se ha convertido en una de las caras más visibles del movimiento estudiantil contra las armas desde entonces recibe las críticas de algunos republicanos el último el candidato a la Cámara de Representantes en el estado de Mein Leslie Gibson quién escribió en Twitter esa lesbiana skin head no me impresiona para nada tras un intento de rectificación acabado presentando su renuncia aunque no se arrepiente dice que se va por su familia pero con la cabeza alta Emma González encabezará la manifestación contra las armas en Washington el próximo sábado una manifestación que se prevé masiva

Voz 1727 44:42 el Circo del Sol está de luto este es el momento en el que uno de los acróbatas más veteranos de la compañía cae al vacío en medio del espectáculo en Florida murió en el acto Rafa Muñiz

Voz 1772 45:00 ya han Arnau XXXVIII años francés y padre de dos hijos estaba realizando una de las actuaciones más esperadas más arriesgadas de nuevo espectáculo del Circo del Sol

Voz 6 45:12 suspendido en el aire junto a otro compañero sin

Voz 1772 45:15 arnés sujeto de pies y manos a varias con

Voz 6 45:17 Arda

Voz 1772 45:20 en un ejercicio que ya había realizado en otras muchas ocasiones porque llevaba más de quince años en la compañía aunque algo salió mal

Voz 41 45:28 estamos por Charlton

Voz 1772 45:31 parece que una de las manos el les resbala dice el entrenador Zac actuar el acróbata cayó al suelo desde seis metros de altura y falleció por las heridas provocadas en el hospital

Voz 6 45:40 la verdad

Voz 1727 45:42 ah

Voz 1772 45:45 el Separ hoy Nos dijeron que se cancelaba comentaba este testigo de lo ocurrido la gran familia de Circo del Sol está conmocionada hay devastada por esta tragedia ha dicho el presidente del grupo en un comunicado la policía investiga las circunstancias de este accidente mortal el tercero que sufre Circo del Sol desde su fundación en mil novecientos ochenta y cuatro

