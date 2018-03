Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

muy buenos días noticia que avanza la Cadena Ser a esta hora el Ministerio de Defensa plantea a gastar más de diez mil millones de euros en comprar armas nuevas vehículos de combate fragatas o nuevos aviones de entrenamiento todo está detallado en un documento al que ha tenido acceso esta redacción y que llegar al Consejo de Ministros en las próximas semanas y que inaugura un nuevo ciclo de inversiones dentro del departamento de Cospedal del anterior plan de compra de armamento España debe todavía veinte mil millones de euros a los que habrá que sumar ahora estos diez mil con esta inversión el Gobierno será cercando al compromiso que firmó con la OTAN en diciembre destinar el uno y medio por ciento del PIB español al gasto militar para el año dos mil veinticuatro es ésta una reclamación insistente de Donald Trump a los socios de la Alianza Atlántica es lunes es diecinueve de marzo y Vladimir Putin seguirá siendo presidente de Rusia hasta el año dos mil veinticuatro después de ganar las elecciones de ayer con el setenta y seis por ciento de los votos el mejor resultado de su carrera política cuando acabe este mandato habrá estado en el poder veinticuatro años para seguir más allá de esa fecha debería cambiar la Constitución aunque anoche dijo que no lo hará

Voz 2 01:37 yo estuve

Voz 1727 01:40 me parece ridículo dice Putin significa que voy a estar aquí hasta los cien años en unas elecciones diseñadas para su triunfo Putin también ha conseguido contener la abstención a la que llamaban los líderes opositores como Alexéi Navalni que fue inhabilitado por la justicia y no se pudo presentar ayer al final la participación ha sido del sesenta y siete por ciento ligeramente por encima de la última elección presidencial en Italia la Fiscalía inmovilizado el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms a la que investiga por promover la inmigración ilegal Aimar

Voz 0027 02:15 el Bretos la fiscalía de Catania acusa a la ONG de violar la ley y los acuerdos internacionales por no entregar a las autoridades libias a doscientos dieciocho mil grandes que habían rescatado cerca de la costa del país son rescate durante el penalti fueron amenazados por guardacostas libios explica a la SER Laura Lanuza que es responsable de comunicación de la ONG

Voz 1727 02:31 los voluntarios estaban a bordo no está arriba

Voz 2 02:34 en nuestras embarcaciones sufrieron amenazas de muerte por parte de estos guardacostas libias vídeos por no querer trastero les a estas personas que ya habíamos rescatado previamente

Voz 0027 02:45 los habían rescatado y no los quisieron devolver según la luz porque los puertos limpios unos son

Voz 1727 02:50 seguros y aquí en España después de la masiva movilización de los pensionistas el sábado Rajoy no se mueve de las promesas imprecisas seguimos creo

Voz 4 02:59 dos preo si sigue el crecimiento económico si mantenemos la política económica que ha dado resultado subirán más pronto y sino al tiempo

Voz 0027 03:09 líder del PSOE Pedro Sánchez dice que si el Gobierno no liga las pensiones al IPC propondrá que los sueldos de ministros y parlamentarios suban sólo el cero veinticinco por ciento como las pensiones

Voz 5 03:17 si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en el debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros los diputados y diputadas y senadores Isadora también ligan la evolución de su sueldo al cero veinticinco por ciento en solidaridad

Voz 1727 03:34 la viticultura miles de personas han salido en la calle en Barcelona para pedir un gobierno con Hussein un Gobierno catalán con sentido como una manifestación convocada por

Voz 0027 03:42 sociedad civil catalana a la que han acudido representantes de Ciutadans PSC y PP también el ex primer ministro francés Manuel Valls

Voz 4 03:54 el Pallola Correa que pedía una Cataluña abierta en una españolidad

Voz 1727 03:59 si la Audiencia de Palencia juzga desde hoy a un joven acusado de violar a una chica de veintiún años a la que también grabó insultos en el pecho y el abdomen

Voz 0027 04:09 la baja insultos como puta gorda era su exnovia el fiscal pide para el acusado de diecisiete años de cárcel por los delitos de agresión sexual lesiones detención

Voz 1727 04:19 y en deportes llegamos al último parón liguero por las elecciones ANPE con un nuevo entrenador destituido en Primera División

Voz 1161 04:25 que es Eusebio Sacristán en la Real Sociedad el undécimo esta temporada en Primera tras la derrota del sábado en Anoeta con el Getafe le sustituye hasta final de temporada el técnico del B Imanol algo Ozil no se va solo porque también deja su cargo el director deportivo Loren después de diez años en el cargo así se llega a este último paréntesis en los partidos por los partidos de la selección que esta noche se concentrará en Madrid desde las nueve

Voz 4 04:44 para preparar esos dos próximos amistosos ante Argentina en Dios Eldoret entre veintitrés e ir el Madrid el martes veintisiete con Argentina

Voz 0978 04:56 empieza a llover en Galicia el lluvia provocada por un frente que a lo largo de la jornada irá cruzando toda la Península de noroeste a sureste de madera que al final de la jornada ya de noche alcanzará el Mediterráneo lluvia que puede ser copiosa pero lo más significativo de este nuevo cambio de tiempo será el descenso de temperaturas hoy va a ser un día prácticamente el invierno en la mayor parte del país y consecuentemente también un descenso de la cota de nieve mucha atención en Castilla y León el nevar en prácticamente cualquier cota al final de la jornada en el Cantábrico hubo en el interior de Cataluña por ejemplo llevará a cotas inferiores a los quinientos metros de altura

Voz 6 05:33 hola soy Pedro bienvenido ha hecho y dicho cuéntanos

son las siete las seis en Canarias

Voz 15 07:48 sí sí ya

Voz 4 07:53 aunque los tres

Voz 1727 07:54 a metros bajaban de los doce grados miles de

Voz 0527 07:57 el uso salieron anoche a la calle en Moscú para celebrar

Voz 2 08:00 el triunfo de Vladimir Putin en un discurso trufado de ardor

Voz 1727 08:04 nacionalistas se dedicó a corear como han escuchado el nombre de su país de Rusia un país que lleva dirigiendo dieciocho años más que ningún otro mandatario desde la caída de la Unión Soviética hoy Putin inaugura su cuarto mandato después de unas elecciones marcadas por el debate nacionalista que coincidían con el aniversario de la anexión de Crimea cuando las potencias occidentales acusan a Moscú de orquestar el envenenamiento de un antiguo espía en suelo británico saludamos a esta hora Javier Morales que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea y codirector del grupo de estudios de Europa y Eurasia Javier buenos días

Voz 1 08:40 hola qué tal buenos el Kremlin quería

Voz 1727 08:43 un setenta setenta para estas elecciones más del setenta por ciento de los votos para Putin y un mínimo de un setenta por ciento de participación los votos se han cumplido pero la participación se ha quedado en el sesenta y siete por ciento que no esta mal y además es ligeramente superior a las últimas elecciones Putin gana de manera incontestable

Voz 16 09:01 bueno ese dato de participación también habría que contextualizar lo en en cada región porque claro por ejemplo en Moscú que siempre tiene una una posición pues algo más abierta y más internacionalizar a que las regiones puestas en torno al cincuenta por cien para no pero luego tenemos por ejemplo Chechenia donde defrauda siempre fumador que la participación ya hacer del noventa por ciento no pues aquí cabe preguntarse es esa inseguridad que tiene

Voz 1 09:29 el Kremlin que le lleva a intentar

Voz 16 09:31 interferir como hemos visto con con los resultados de las elecciones con esos aparentes casos de fraude posa porque lo único que hace es legitimar estar facultado por supuesto que habría que plantearse cuál sería sino hubiera ningún tipo de intervención

Voz 1727 09:46 durante su discurso esta noche el presidente ha dicho cosas como que ha ganado nuestro equipo nacional Le acabamos de oír corear el nombre de Rusia además la anexión de Crimea dominado todos los discursos de campaña que peso juega la clave nacionalista en este nuevo triunfo

Voz 16 10:02 técnicamente el único tema para Putin ha en la campaña en la medida en la casa puede decir que ha hecho campaña electoral que ha sido poco de esto revela más bien una una carencia de proyecto porque como habéis fichó después de dieciocho años en el poder hasta dos mil veinticuatro que ya tendrá Putin setenta y un años pues no parece muy claro que puede hacer que no haya tenido oportunidad de hacer anterior medio por eso al final puede hacerse el la intervención en Ucrania la anexión de Crimea Siria etcétera Todo esto alentar a la lucha contra con el exterior y la grandeza Rusia va fiel a ocultar son las carencias esquiando en la situación económica y en la vida cotidiana

Voz 1727 10:44 así entendido que tenemos que esperar de este nuevo mandato en en el asunto de la confrontación con Occidente

Voz 16 10:53 pues realmente la tendencia de Putin suele ser más vibrante al tardar etapas confrontación detención como los dos últimos años que hemos vivido con otras de un cierto retraimiento oí una cierta cautela por supuesto sin sin llegar nunca al acercamiento ha sido la forma positiva entonces eh pues también y los problemas internos la política tierra por ejemplo el asunto clave que va a ser la sucesión de Putin que ahora mismo no tiene un sucesor claro pues le llevan a dedicar mayor atención los puntos sentarnos es posible que ya no veamos una Rusia quizá tan intervencionista como estos últimos años que ir hacia una cosa eh pues exagerada comparada con otras

Voz 1727 11:35 Javier Morales es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea codirector del Grupo de Estudios de Europa y Asia muy buenos días y muchas gracias

Voz 1 11:45 gracias a vosotros y un año y medio después

Voz 1727 11:48 es otras selecciones las que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca siguen dando que hablar esta vez a cuenta de una fuga masiva de datos en Facebook sobre la que reflexiona esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 12:01 los perfiles en Facebook de cincuenta millones de usuarios en su mayoría norteamericanos fueron reunidos en dos mil catorce por una empresa británica llamada investigación científica global que los compartió después con otra sociedad denominada que Vic analítica esta última los usó para construir un poderoso Software informático capaz no sólo de predecir sino también de influenciar el voto de esas personas la empresa Cambridge analítica fue fundada con la ayuda de uno de los mayores donantes de Donald Trump casualmente que hombre es también socio de uno de los mayores portales de la extrema derecha norteamericana próxima al movimiento de supremacía hasta blanco y los movimientos anti feminista un portal dirigido por quién llevó

Voz 1727 12:45 la campaña electoral de Trump en el último tramo

Voz 1910 12:49 la información ha sido revelada por un periódico británico The Observer gracias a la filtración realizada por un antiguo empleado de Cambridge que analítica y ha provocado un escándalo mayúsculo en Unidos en Gran Bretaña hay muchas preguntas que responder primero averiguar cómo llegaron esos datos a Cambridge analítica y después sobre el nivel de detalle que dice empresa conocías lo que los usuarios hice abusó deja información en apoyo de la campaña política del presidente Trump en Estados Unidos el Brexit en el Reino Unido el presidente del comité parlamentario que investiga ya en Gran Bretaña el uso programados de noticias falsas vengan Báñez electorales ha anunciado que convocará al mismísimo fundador de Facebook a declarar pese a que la compañía ya ha negado cualquier implicación en el escándalo pero el caso crece como una enorme bola de nieve

Voz 1727 13:42 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 17 13:44 en el

Voz 18 13:47 a subirnos al tren de la noticia

Voz 0011 13:49 Renfe el Departamento de Transportes del Reino Unido concede a Renfe el pasaporte de operador documento necesario para poder optar a las operaciones de las franquicias ferroviarias es nuevo paso en la estrategia de internacionalización de la empresa que le permite participar en los concursos en el mercado ferroviario más competitivo y liberalizado de Europa donde ya operan dieciséis franquicias ferroviarias que transportan mil setecientos millones de viajeros al año

Voz 19 14:15 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 4 15:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:50 lo contábamos en la portada desde el sábado está inmovilizado en un puerto italiano el barco de Pro Activa Open Apps la ONG española que se dedica a rescatar personas en el Mediterráneo la justicia italiana lo acusa de promover la inmigración ilegal Isabel Villar buenos días

Voz 23 16:05 buenos días si la justicia acusa a la a la ONG de violar la ley al desobedecer a las autoridades libias que les exigieron devolverles a los doscientos dieciocho migrantes que la ONG había rescatado a setenta y tres millas de la costa libia en la SER hemos hablado con la responsable de comunicación de la organización con Laura Lanuza que explican las amenazas que llegaron a sufrir sus voluntarios por parte de guardacostas libios

Voz 24 16:26 entregarles estas personas a guardacostas libios significa que nosotros de alguna manera estaríamos apoyando a las de oración las devoluciones en caliente porque los guardacostas libios lo único que hacen es capturarlos llevarlos de vuelta a Libia que evidentemente no es un puerto seguro

Voz 23 16:44 según datos de la Organización Internacional de las Migraciones en dos mil diecisiete más de tres mil personas murieron mientras trataban de llegar a Europa a través del Mediterráneo y en noviembre del año pasado los líderes de una

Voz 1727 16:55 llena de países de todo el mundo se comprometieron en una cumbre en voy a dejar de utilizar el carbón para generar electricidad antes del año dos mil treinta España no estaba entre esos países pero hoy vamos a conocer el informe del comité de expertos al que el Gobierno encargó estudiar la transición energética Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 17:13 buenos días los catorce expertos ultiman un texto que en fuentes próximas al comité tendrá más de análisis técnico en profundidad que de propuestas concretas de actuación porque esto se quiere dejar los representantes políticos se analizan distintos escenarios objetivos de reducción de CO2 para dos mil treinta dos mil cincuenta las consecuencias prácticas y se suprime la energía nuclear las centrales eléctricas de carbón si se usa más gas natural osea apuesta más o menos por las energías renovables habrá también alternativas para reorientar la fiscalidad medioambiental los impuestos sobre los carburantes sobre electricidad para cumplir mejor los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 pero también las de nitrógeno azufre hoy se votará el texto definitivo pero se dejará margen a posibles votos particulares se prevé entregar las conclusiones definitivas al Gobierno el próximo lunes

Voz 1727 18:00 por cierto que en ese comité sólo hay hombres son catorce los expertos INI el Gobierno ni los partidos políticos ni los sindicatos propusieron el nombre de una sola mujer Ana

Voz 1910 18:11 Berbatov el Gobierno de sino a Jorge Sanz ex director

Voz 0127 18:13 General de Energía que preside la comisión a Ignacio Orange el nuevo presidente del operador del mercado a Miguel Davidson director de operaciones de Red Eléctrica de España y a Francisco Javier Arana ex subdirector general de Energía Nuclear por su parte los partidos políticos designaron a Diego Rodríguez por el Partido Popular ya Luis Atienza que lo nombró el PSOE Unidos Podemos propuso a Cristóbal José Gallego ciudadanos a Pedro Linares a Óscar la Pastora lo propuso Foro Asturias a Chechu Sáenz de Hanna el PNV Josep salas lo nombró Esquerra por parte de los sindicatos UGT propuso a José Luis Lafuente O'Connor y comisiones a Jorge Aragón y por último la patronal que eligió a Guillermo hacia

Voz 6 18:53 sí

Voz 25 18:56 bueno

Voz 1915 18:58 la opinión de los oyentes sobre las últimas manifestaciones multitudinarias Fernando década

Voz 4 19:03 se puede bochornoso espectáculo de nuestros político en el Congreso la semana pasada ha sido un orgullo ver mil especialista armados de Paraguay luchar por los oigo su atención

Voz 1915 19:15 móvil a dos como Jokin de Bilbao que fue a la manifestación con sus hijos

Voz 26 19:18 nieta de un año más fue como un grupo de chicos en la Plaza Elíptica este siguieran adelante jurídica pues impresionante haciéndolos pasillo como otros grandes equipos de correcto

Voz 1915 19:32 Rosa de Madrid ha ido a la del ocho m y a la de este sábado y hace esta reflexión

Voz 27 19:36 S M hermano hijos toldo muchas veces pero la verdad es que por conseguir cosas no porten tener Terre Taro recuperar lo que ya tenían de escribe Ángela

Voz 1915 19:47 desde hacía cuarenta años que no iba a una manifestación pero este sábado fue motivada después de escuchar a la chica que contó en el diario que a su abuela nunca la habían gustado las zanahorias gracias Ángeles gracias a todos

Voz 28 20:02 hoy por hoy

hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días igual tiempo que vuelve a pasar por agua este lunes se anuncian precipitaciones en toda la comunidad en la sierra hay alerta por nevadas y por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los ochenta kilómetros por hora más frío ahora por la mañana aunque las máximas se mantienen sin cambios como estos días se lo está contando la SER ni un solo juzgado de la Comunidad de Madrid cuenta con cámaras Hessel son una habitación un lugar en la que las víctimas en especial los niños que han podido sufrir abusos sexuales y malos tratos de encontrar lo ocurrido a expertos generalmente psicólogos forenses en un ambiente relajado incluso de juegos sin sentirse observados por abogados la Comunidad lo reconoce y promete que los pondrá en marcha como marca la legislación Isabel Salvador

Voz 0027 20:59 jueces y abogados coinciden en la desprotección a la que se somete a la víctima por falta de un lugar adecuado o la princesa suficiente que ayude a crear el clima de confianza como para contar situaciones muy duras especialmente en el caso de los más pequeños Rosa María Freire es titular del Juzgado de Instrucción número treinta y dos de plaza de cara

Voz 16 21:17 estamos hablando de delitos muy graves con esta que sexual del menor e delitos de malos tratos nunca es un entorno amable para el menor estar en una sala de vistas estar en un despacho en mujeres

Voz 0027 21:29 por eso Vicente Peláez coordinador del Servicio de Atención jurídica de menores del Colegio de Abogados de Madrid cree que hay que ponerse en el lugar de la víctima

Voz 2 21:37 yo a usted la recibo pueda asesorar pero usted me que juntar a veces contar intimidades cuestiones sexuales el lugar donde la privacidad no está plenamente garantizada pues la víctima no me gusta ese tramos mimo empatía creo que es fácil de entender

Voz 0027 21:57 es la Consejería de Presidencia y Justicia de Madrid ha confirmado a la Cadena Ser que ninguno de los juzgados de la Comunidad cuenta con estas cámaras Hessel pero que a corto plazo dentro de un plan de choque se pondrán en marcha como exige la ley del estatuto de la víctima del delito

Voz 30 22:15 de nuevo reclama justicia para Mamén Vallet

Voz 1275 22:17 eres consagra selva decenas de personas han concentrado

Voz 0133 22:20 domingo en Lavapiés por la muerte de mami de otro ciudadano senegalés que murió de un ictus piden transparencia en la investigación de estas muertes que son dicen consecuencia de la discriminación hacia la comunidad negra

Voz 1275 22:29 el joven de dieciocho años ha muerto y otros tres estado crítico después de un accidente la M seiscientos cuatro San salido de la carretera y ha chocado el vehículo en el que viajaban contra un árbol en el término municipal de Rascafría

Voz 0133 22:39 es una mujer de noventa años con movilidad reducida en estado crítico tras el incendio registrado este domingo en un bloque de pisos de Tetuán hay además otras dos vecinas y policía intoxicados leves

Voz 1275 22:48 los deportes victoria de este domingo del Real Madrid en el Bernabéu contra el Girona seis tres y derrotan de del Atlético en Villarreal dos uno

Voz 1275 27:40 Madrid ha sido este domingo escenario de varias reivindicaciones la primera tocaba marea blanca unas doscientas personas abrazaban el Hospital Niño Jesús critican la situación que atraviesa este centro que los últimos siete años dicen ha sufrido una significativa reducción de personal ya perdido en todo este tiempo hasta un siete por ciento de camas Nieves Lozano es portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

Voz 0027 28:00 el personal se ha reducido un diez por cien bueno un nueve por ciento para ser exactos eso es mucho eh bueno hay que agradecer a todos los profesionales y trabajadores no sanitarios que que lo estén sacando adelante igualmente

Voz 1275 28:13 demás hubo protesta dos ruedas convocada por la asociación PETA libre marcha en bicicleta entre el paseo del Prado la Castellani la Gran Vía para pedir más carriles bici en la capital y que sean de buena calidad piden también que con la construcción de estos carriles se fomente el uso de la bicicleta entre los ciudadanos para que sirva también a los más pequeños como medio de transporte con

Voz 0159 28:30 tenemos un Madrid más amable para para todo es más amable para las bicis para los patines para el niño falo mayores para que puedan salir a la calle disfrutar es una manera de de recuperar espacio de ganar que se lo hemos cedido poco con los años a a los guiones

Voz 1275 28:43 era protesta de asociaciones de protección animal y colectivos ecologistas que suman

Voz 0527 28:47 festejaron ayer en Madrid para pedir más protección para el lobo ibérico Javier K por tercer año consecutivo la manifestación exigió a las administraciones que cumplan con los compromisos para proteger al lobo ibérico

Voz 1 29:06 los datos del censo del lobo revelan que entre quinientos

Voz 0527 29:09 sí seiscientos cincuenta ejemplares murieron en dos mil diecisiete por causas no naturales como la caza furtiva

Voz 4 29:16 al final en la extinción

Voz 0159 29:18 masacrando solamente por el hecho de hacer un deporte que es la caza y necesidad

Voz 0527 29:24 desde la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid aseguran que en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hay tres manadas que llegaron desde las provincias de Segovia y a Villa anoche el grupo

Voz 1275 29:34 lo especial de rescate a la altura de la comunidad consiguió localizar a un hombre de cincuenta y tres años que se había perdido en la sierra de Guadarrama en la zona del collado de de Martín había salido excursión con grupo de los treinta monte admitieron le perdieron de vista ya ha sido localizado desorientado sólo con una leve hipotermia seis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1 30:00 son las siete

son las siete Media las seis y media en Canarias

Voz 4 30:10 hoy por hoy

Voz 1727 30:15 a las puertas de la primavera seguimos sumando frío comienza el lunes diecinueve de marzo felicidades padres con un nuevo descenso de las temperaturas se vuelve a complicar el tiempo en España y en algunas zonas no ha dado ni un respiro en las últimas semanas como en Andalucía donde el temporal deja ochocientas incidencias sólo este fin de semana la más grave la muerte de un motorista que fue arrastrado por la crecida de un arroyo en Martos en Jaén y continúa abierto el dispositivo para localizar al guardia civil que cayó a un río en Guillena en la provincia de Sevilla cuando trataba de rescatar a una pareja Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 1915 30:52 ya a ser retomada la búsqueda de Diego Díaz de cincuenta y dos años el guardia civil desaparecido el sábado en el arroyo Galapagar en Guillena arrastrado por la corriente doscientas personas han participado este fin de semana en las labores de rastreo de nueve kilómetros en el entorno al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido la presidenta de la Junta Susana Díaz se acercaron a la zona para mostrar su apoyo de hacer un llamamiento a la prudencia

Voz 43 31:12 haber visibilidad en el fondo dado lodo que hay pues van a utilizar un Arsenio una línea de plomo de tal manera de que van a atar rastreando el fondo con el tacto

Voz 1275 31:24 insisto Un llamamiento que sigamos teniendo las

Voz 44 31:26 Emma precaución la prudencia ID no ir

Voz 1915 31:30 a zonas donde no se ve el temporal ha dejado más de ochocientas incidencias en Andalucía lo más grave como decías la muerte de un joven en Martos arrastrado por la crecida de un arroyo cuando intentaba cruzar con su moto la localidad declara hoy tres días de luto

Voz 1727 31:44 y hoy en el Campo de Gibraltar se va a vivir seguro con expectación la reunión que van a mantener precisamente el ministro del Interior Zoido la presidenta de la Junta Susana Díaz para abordar medidas contra el narcotráfico los vecinos de La Línea llevan meses clamando contra los narcos son vecinos que han vivido con estupor las últimas semanas desde robos de narco lanchas a punta de pistola hasta el asalto en un hospital de veinte encapuchados para rescatar a un narco detenido ser Algeciras Cándido Romadera

Voz 45 32:22 la Junta Andalucía quiere trasladar una imagen de unidad institucional en la lucha contra el narcotráfico porque considera que es necesario afrontar con determinación a esta lacra que azota al Campo de Gibraltar antes de que el problema se haga más grande por ellos Susana Díaz la presidenta va a pedir al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que no escatiman refuerzos policiales y otras medidas que garanticen la seguridad en esta comarca una petición

Voz 1727 32:42 en la que vienen insistiendo los colectivos contra las drogas del campo tan su presidente Francisco Mena ha dicho que espera un compromiso en firme de esta reunión sobre violencia la que padece México hoy la Comunidad gallega en aquel país amanece de nuevo de luto por otra muerte violenta José González un conocido empresario de setenta y dos años ha muerto este fin de semana tiroteado en plena calle a las puertas de su negocio en la capital es el segundo ourensano asesinado en México en sólo tres meses Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 33:12 ocurrió el sábado en la capital del Estado José González recibió al menos dos tiros en la cabeza fallecía ayer de madrugada en el hospital este empresario natural del ayuntamiento ourensano debe David regentaba varios negocios familiares que incluyen desde hoteles gasolineras hasta restaurantes el asalto se produjo en plena calle Se especula con un asalto fortuito con un atraco José González era el cuñado el presidente del Centro Gallego de México ID Beariz es natural el padre del hombre de cuarenta años Daniel Balboa Morrazo cuyo cuerpo apareció calcinado en el interior de su vehículo

Voz 30 33:45 la localidad mexicana de Guadalajara a primeros de año

Voz 1727 33:50 hoy comienza en Palencia el juicio contra un joven acusado de violar a su ex novia una chica de veintiún años en la habitación de una residencia de estudiantes además de la violación está

Voz 6 34:01 usado de marcar el cuerpo de la chica con una navaja

Voz 1727 34:04 describir en su abdomen en su pecho las palabras Puta o gorda Radio Palencia Juan Francisco Rojo

Voz 0717 34:11 según relata el Ministerio Fiscal a finales de noviembre de dos mil quince los dos jóvenes quedaron para hablar en la habitación de una residencia estudiantil cuando el investigado de veintidós años presuntamente mató a la chica le tapó la boca y la cara y le agredió sexualmente además de escribirle la palabra puta en el vientre con un objeto punzante una semana después volvieron a encontrarse en la habitación en esta ocasión le grabó con una navaja la palabra gorda en el pecho la Fiscalía pide diecisiete años y dos meses de cárcel por los delitos de agresión sexual con penetración detención ilegal y lesiones graves la acusación particular y la Asociación Clara Campoamor elevan la petición a veintiséis años y medio de cárcel mientras que la defensa pide la absolución

Voz 1727 34:58 en Barcelona a menudo susto por una foto imprudente los Mossos han tenido que rescatar a un adolescente de catorce años que tuvo la ocurrencia de subirse a la cornisa de un octavo piso para hacerse una fotografía para sus redes sociales Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0527 35:15 los Mossos lo difundieron en Twitter con la pregunta crees que vas

Voz 0706 35:17 la pena poner en riesgo tu vida por una foto así esto pasó hace una semana la chica se colgó de una viga para hacerse la foto la viga sobresalía de un azote en la octava planta al querer volver a la azotea le fallaron las fuerzas y se quedó en la cornisa donde tuvo un ataque de nervios al ver que no podía volver y que el amigo con el que estaba no la podía ayudar tuvieron que avisar a los Mossos que la rescataron con heridas leves en los brazos

Voz 1727 35:39 felicidades a todos los padres felicidades a todos los José es José FAS Pepsi tocaya estepas felicidades a aquellos que lo celebran hoy es San José día grande de las Fallas en Valencia esta noche el fuego se va a llevar por delante las más de setecientas fallas que han contemplado turistas y valencianos durante el fin de semana así ha sonado esta noche la Nit del Foc que por cierto por primera vez ha disparado una mujer Reyes Martí Radio valenciana Talent monde

Voz 6 36:12 la bon día Reyes Mate es también la encargada de disparar hoy la última mascletà

Voz 0141 36:16 de las Fallas dos mil dieciocho unas fallas multitudinarias como suele pasar cuando los días más importantes caen en fin de semana

Voz 2 36:22 he ido a ver las luces todas las Fallas donde están las luces

Voz 0159 36:25 pero estoy disfrutando de la mascletà me encantan los monumentos también me gusta mucho pero muchas veces me molesta tanta

Voz 6 36:32 en con unos amigos

Voz 0159 36:34 mira todo lo que tengo la caja tiene

Voz 30 36:37 TDAH es muy muy muy bueno pero mucho mucha gente X

Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy

Voz 1161 38:43 porque sus declaraciones el pasado miércoles tras el partido de Champions con el Chelsea lo han dejado en el área y es que a falta de nueve jornadas a los culés les basta con ganar los cinco partidos que le restan en el Camp Nou y un empate en alguna de las cuatro salidas al Pizjuán Balaídos Riazor o Ciudad de Valencia de así llegamos al último parón liguero

Voz 0527 38:58 primero por los compromisos de la selección que se concede

Voz 1161 39:01 esta noche desde las nueve en Madrid para preparar los amistosos ante Alemania y Argentina once puntos del Barça sobre el Atlético de Madrid tras el Barça dos Athletic cero y el Villarreal dos Atlético uno sufriendo los de Simeone en la primera remontada en contra en esta temporada con los goles de un al en el ochenta y dos y en el noventa y uno para superar el de Griezmann de penalti

Voz 1910 39:17 sí que cambió el Cholo un minuto antes del empate del técnico

Voz 1161 39:20 jo asumía su asumió la culpa la sensación que tengo

Voz 6 39:22 que lo perdí partidos sinceramente me quedó una sensación hicieron un esfuerzo enorme no los ayuda para que se pueda llevar el partido al final posiblemente me has equivocado

Voz 1161 39:31 y seis través del Real Madrid al Girona en el Bernabéu cuatro goles de Cristiano que se coloca a tres de Messi en la carrera por el pichichi Zidane pide más concentración en las jugadas a balón parado

Voz 47 39:39 tenemos que currar en los detalles porque hoy

Voz 6 39:42 estamos contento con los tres goles encajado

Voz 47 39:45 para dos Si no hay que piensas también y en esto

Voz 1161 39:48 además Leganés dos Sevilla uno y Celta cero Málaga cero que castiga a los dos porque aleja a los gallegos de su intención de alcanzar puestos europeos y deja a los andaluces casi sentenciados a trece puntos de la salvación yo X técnico destituido en Primera Eusebio en la red

Voz 0527 40:00 sociedad le sustituya hasta final de temporada el técnico del

Voz 1161 40:02 e Imanol Alguacil no sepa sólo porque también deja su cargo de director deportivo Loren después de diez años además con todo esto terminada la jornada veintinueve a sólo nueve del final de la temporada Barça Atlético Real Madrid y Valencia son los que ocupan plazas de Champions Villareal está a doce puntos del Valencia junto al Sevilla ocupan las deudas Dalí siguen en descenso Las Palmas a seis puntos del Levante que marca la salvación de A7 y Málaga ya a trece el segundo es líder provisional el Rayo tras vencer ayer tres dos al Reus con los mismos puntos que el Huesca que tiene un partido menos el que cierra esta noche la jornada XXXI desde las nueve de la de la noche precisamente Huesca Sporting la promociones para Cádiz el propio Sporting Granada y Oviedo el descenso es para Cultural Leonesa Córdoba Lorca Sevilla Atlético además el Jaén Paraíso Interior Se hacía ayer con su segunda Copa de España con chino como protagonista en las semifinales con dos goles en el último minuto ante Zaragoza para remontar y entrarán en la final y de nuevo ante el Movistar Inter remontada en la prórroga para el tres cuatro definitivo ante trece mil espectadores pese a que perdían tres uno no perdió la fe

Voz 1 40:59 te digo la verdad sabía que era complicado pero este equipo no para de luchar no se rinde nunca de Jin cuando hemos empatado sabía que íbamos a ganar

Voz 1161 41:07 por lo demás iniciaba ayer el Mundial de Motos terminó segundo Mar Márquez en Moto GP primero Jorge Martín por delante de Aaron Canet en Moto3 tercer puesto para es Márquez en Moto2 la segunda carrera será en tres semanas en Argentina en Rubi España Kaya dieciocho diez en Bélgica en el partido decisivo y se queda fuera de momento del Mundial de forma directa muy polémico el arbitraje del colegiado rumano precisamente España se jugaba con Rumanía y la plaza directa en El Larguero Marco pintó era claro avispado por el árbitro

Voz 1 41:32 pues sí veintiocho golpes de castigo contra ocho es que no hemos podido ni jugar veintiocho golpes de castigo es es imposible ganar un partido internacional cree sinceramente sido un robo

Voz 1161 41:43 ahora España tiene un cruce a partido único con Portugal en Madrid y luego otro a doble partido con Samoa con vuelta también en Madrid si no lo logra por esa vía todavía podría clasificarse para el Mundial con un cuadrangular con Canadá Hong Kong Zimbabue o Kenia en Indian Wells victoria del argentino Del Potro sobre Roger Federer en una final muy igualada las seis cuatro seis siete y siete seis en la ACB sigue líder el Real Madrid con cuatro victorias sobre Barça Valencia Baskonia a falta de siete jornadas para terminar la liga regular en la NBA enfrentamiento español Toronto ciento veinticinco Oklahoma ciento treinta y dos siete puntos de Ibaka otros seis de Abrines victoria en New Orleans sobre Boston ciento ocho ochenta y nueve con dobles números de Mirotic dieciséis puntos diez rebotes sin españoles victorias de Houston y Portland

Voz 53 45:01 el ojo izquierdo que Hoy por hoy

Voz 54 45:04 hola

Voz 1727 45:06 aquí estamos detrás a Putin dice lo

Voz 2 45:09 jo

Voz 1100 45:10 buenos días Pepa hay momentos en los que merece la pena frenar la carrera subirse a un taburete echar un vistazo al mundo que hay por ahí afuera la victoria de Vladimir Putin a alguien le importa el porcentaje exacto es un buen motivo para esa parada en el camino caída del muro de Bernard Kouchner ochenta y nueve y hoy treinta años después aquí seguimos emparedado en los Estados Unidos regidos por un loco y una Rusia bajo los mandos de vuelo un desastre y lo es porque entre tanto Europa continúa siendo ese ridículo reino de taifas que incluso se ha ido uno de sus socios más potentes dominados polonio capitalistas más duros que han copado todos los resortes del poder político y económico sus miembros incluido esta España de Rajoy apenas y logran hilvanar una unión que sirva para algo y que hagan continente más fuerte y más relevante en escena mundial con unos encargados de exteriores perfectamente inútiles para colmo el único relevo que sea atisba la llegada al poder de la extrema derecha tampoco China con presidente vitalicio ese desprecio abominable de los derechos humanos ilusión a nadie Oceanía nunca pintado una mayoría África llega lo que deseamos de pobreza extrema lo dicho a Putin los cortamos las venas o no las dejamos largas

Voz 1 46:34 el ojo izquierdo

Voz 30 46:40 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno es que

Voz 1727 47:06 diariodehoyporhoy del diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho escribe Ana Moura nos habla de un cómic que recupera la historia de las recogidas en Málaga las mujeres que bajaban productos hasta la frontera de Gibraltar para sobrevivir durante la posguerra una de esas récord veras era su abuela

Voz 55 47:24 hola buenos días me llamo ganas Mora dedico esta página el recuerdo de mi querida abuela Gertrudis Carrascosa con una mujer valiente de ojos grande que vivió uno de los episodios más cruenta de la guerra civil en Málaga la Sandra del ocho de febrero del año treinta y siete como centenares de miles de personas tuvo que huir de las tropas de Málaga hacia Almería empleo enviarles andando con la costa malagueña bajo bombardeos de aviones y barcos alemanes italianos ella iba con su marido Manuel carabinero de la República republicano de ideología lo fusilaron hoy sigue en una fosa

Voz 1 48:01 como en el cementerio de San Rafael