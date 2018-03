Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 muy buenos días el Tribunal Constitucional se dispone a avalar a dar el visto bueno a los puntos más polémicos de la ley Wert de Educación es noticia que les cuenta esta mañana la Cadena Ser la ponencia del magistrado conservador Alfredo Montoya que mañana estudiará el pleno avala como plenamente constitucional las subvenciones de dinero público a los colegios que segregan por sexo los que hacen estudiar a las niñas con las niñas y a los niños con los niños avala que la asignatura de Religión cuente en el expediente académico tanto para la nota media como para pedir una vez K avala la existencia de una asignatura alternativa lo que pedía la Iglesia católica y lo que obliga quiénes no quieren estudiar religión a tener una hora más de clase y evaluable Tica desde que está en vigor la Lomce ha subido el número de alumnos que cursan Religión después de años de caída a los escolares la prefieren porque es más fácil de estudiar de aprobar la ponencia avala también la separación de estudiantes en itinerarios académicos otra segregación está consistente en separar pronto a los alumnos para enviar a formación profesional a los que tengan peor nota el tribunal se pronunciará mañana definitivamente sobre el recurso que el PSOE presentó en el año dos mil catorce contra todas estas medidas is salvo sorpresa fuentes de Tribunal de Garantías le dicen a esta redacción que la mayoría conservadora va asumir en su sentencia los argumentos de este magistrado ponente y avalará como plenamente constitucionales los puntos más controvertidos de esa ley Wert es noticia que adelanta la SER Iker reforzará un gobierno que busca desesperadamente reconectar con su electorado aunque sea utilizando de forma descarnada el dolor de las familias de asesinados en crímenes horrendos todo parece valer ante el hecho incuestionable de que por dos veces en menos de quince días este país ha salido masivamente a la calle sí inmovilizado por la sociedad civil primero convocado por las mujeres el ocho de marzo este sábado convocado por los pensionistas quedé de verdad el Gobierno

Voz 1375 02:24 que hay cortina de humo que tape este descontento Pepa Bueno

Voz 1727 02:42 es lunes diecinueve de marzo y Putin ha ganado seis años más de poder casi absoluto en unas elecciones sin oposición real y en medio de un resurgir nacionalista que él mismo se ha encargado de azuzar

Voz 0027 02:55 sobre el principal opositor naval ni al que le prohibieron presentarse había hecho un llamamiento a la abstención como protesta pero la participación ha superado ligeramente la de las últimas presidenciales un sesenta y seis por ciento sesenta y siete de los rusos ha ido a votar y de ellos el setenta y seis lo hecho por Putin

Voz 4 03:09 si el sí

Voz 0027 03:13 el lo cerradas y ha dicho que es estúpido pensar que vaya a cambiar la Constitución para poder presentarse también a las presidenciales de dos mil veinticuatro sobre qué cabe esperar

Voz 1450 03:21 está teóricamente última legislatura de Putin Javier

Voz 5 03:28 que los problemas internos la política para por ejemplo el asunto clave que va a ser la sucesión de Putin que ahora mismo no no tiene claro pues le llevan a dedicar mayor atención a los segundos sentarnos es posible que ya no tengamos una Rusia quizá tan intervencionistas como estos últimos años que yacía una cosa pues se exagerada comparado con otras épocas

Voz 1727 03:48 Italia inmoviliza el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms el acusa de favorecer el tráfico

Voz 0027 03:54 lo de personas por haberse negado a entregarles a los guardacostas libios doscientos dieciocho inmigrantes a los que acababa de rescatar a setenta y tres millas de la costa de ese país en aguas internacionales Laura Lanuza proactiva Open Arms en declaraciones

Voz 6 04:05 en entregarles estas personas a guardacostas libios significa que nosotros de alguna manera estaríamos apoyando a las de evaluación las devoluciones en caliente porque el los guardacostas libios lo único que hacen es capturarlos llevarlos de vuelta a Libia que evidentemente no es un puerto seguro

Voz 1727 04:24 lo está contando también la Cadena SER esta mañana el Ministerio de Defensa plantea gastar más de diez mil millones de euros en comprar armas

Voz 0027 04:32 nuevas diez mil millones nuevos que hay que sumar a los más de veinte mil millones que España debe ya por compras de armamento anteriores España pretende llegar así al uno con cinco por ciento del PIB en gasto militar al que se comprometió ante las

Voz 1727 04:43 después de las manifestaciones masivas de pensionistas este fin de semana

Voz 3 04:47 a Rajoy les pide un acto de fe que seguimos creando preo si sigue el crecimiento económico si mantenemos la política económica que ha dado resultado subirá

Voz 0027 04:58 y pronto al y el PSOE responde planteando que los miembros del Gobierno los diputados y los senadores también se aplica en el cero veinticinco por ciento

Voz 7 05:05 el debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros los diputados y diputadas y senadores desaladoras también liga en la evolución de su sueldo al cero veinticinco por ciento en solidaridad

Voz 1727 05:19 la viticultura habría manifestación en Barcelona reclamando para Cataluña un gobierno con sentido común

Voz 8 05:24 los problemas que tenemos aquí también los tienen lo que se que Puerto Hurraco en Algete en toda España paro educación sanidad cultura eh

Voz 0027 05:36 Catalunya es Rosa María Sardá que subirá al escenario de la concentración convocada por sociedad civil catalana

Voz 8 05:43 los y aquí los ya ya a jugar a ver quién la tiene más larga

Voz 3 05:48 al hilo publica hoy The Gardian la píldora anticonceptiva para aún

Voz 1727 05:53 les está cada vez más cerca un nuevo fármacos aprobado

Voz 0027 05:55 con cien hombres ha funcionado en el ochenta por ciento de los casos claros resultados en ochenta techo cien los resultados del estudio

Voz 3 06:01 no en la Reunión de la Sociedad endocrino estadounidense

Voz 1727 06:07 está entrando ahora mismo un nuevo frente frío por Galicia que va a dejar tiritando la mitad norte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 1450 06:15 buenos días tiritando con paisajes blancos de nuevo ya estamos prácticamente en primavera pero así es también nuestro primavera se pasa de ambiente suave ah muy frío en pocas horas y como decíamos como decías mejor dicho este frente ya está entrando por el norte por el Cantábrico Galicia con el paso de las horas irá desplazando lentamente por toda la Península Ibérica de manera que el Mediterráneo lo alcanzará ya al final de la jornada cuando sea de noche y en su recorrido irá dejando lluvias en toda la Península copiosas incluso que destacar la nevada que afectará ya durante la tarde cotas inferiores a los quinientos metros especialmente en gran parte de Castilla y León incluso cerca de la costa del Cantábrico o la próxima madrugada nevará a partir también de unos doscientos trescientos metros en el interior de Cataluña en los próximos días no tendremos nevadas pero el ambiente se va a mantener prácticamente de pleno invierno

Voz 1727 07:05 sobre la Liga casi sentenciada

Voz 1375 07:09 buenos días Pepa ayer se acabó la Liga la derrota del Atlético de Madrid en el campo del Villarreal

Voz 1275 07:14 hace que si alguna opción tenían

Voz 1375 07:17 ha sumado el todo cero uno iban ganando los del Cholo Simeone en el campo del Villarreal con un penalti que pitó el árbitro que sólo vio él por cierto y que marcó Griezmann pero el cambio amarra Tegui del Cholo Simeone de quitar precisamente a Griezmann con cero uno a favor para meter a Gabi hizo que el Villarreal diera ese paso hacia adelante y acabara remontando y ganando dos uno esos que reconoció el Cholo Simeone como un error propio en la sala de prensa sumado a la victoria del Barça ante el Athletic Club de Bilbao un Barça al que le bastó la primera parte para ganar ese partido hace que la Liga esté en bandeja para los de Ernesto Valverde en su primer año en can Barça Messi sigue a lo suyo aprieta y acelera cuando quiere y frena ese dosifica cuando lo necesita aquí con la Liga decidida la Copa por decidirse el veintiuno de abril entre el Barça y el Sevilla esperemos a ver qué pasa con la Champions donde emerge en plan estelar en el tramo final de la temporada igual que el año pasado Cristiano Ronaldo ayer otros cuatro de golpe ya está a tres de Messi Messi Cristiano y Griezmann los tres protagonistas en la jornada de liga que aspiran a ganar todos los títulos en España hay en Europa e incluso en el Mundial y que hoy por hoy son los tres más decisivos en el fútbol europeo

Voz 1727 08:29 adiós Manu

Voz 11 09:33 la música indie básicamente es música que suena en los anuncios de cerveza en la serie de Netflix se divida en rescate primero de indies segundo de Indy tercero de indique escuchas si estás en primero por ejemplo Vetusta Morla y a veces escuchas y tal pensando que son Vetusta Morla hacia aún de hindi significa odiar a la gente de primero de indie y apreciara los grupos que aparecen con letra pequeña los festivales cuando deja segunda si te jode que un grupo le gusta más gente aparte del ya tienes que pasar a tercero de indirectamente de significa que no te guste nada yo no consiste en ser gilipollas y que te parezca mal todo

Voz 13 10:15 para tener

Voz 14 10:16 siempre es mejor dar justo en el centro en la Viena del día muy pronto ni demasiado tarde la actualidad de cada mañana resumida amplia habéis preparada para que acierten durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante y con los mejores profesionales de lunes a viernes a las dos de la tarde una en Canarias hora catorce dirige José Antonio Marcos

Voz 15 10:50 quiere saber lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte que es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 8 11:05 deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 16 11:12 a Webber el nido o no

Voz 2 11:16 todas lo bueno

Voz 0259 11:17 en el acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices

Voz 17 11:22 no sé cómo lo dices con con Catalunya con lo suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente Pernía interesa mucho es el como es visto como en el Reino Unido ha votado pendiente de Europa pero come

Voz 18 11:37 Michael Robinson se toma el café todos los lunes con Carles Francino en la vida

Voz 3 11:49 escuchas la ser quinto radio te en tu móvil imputable al ordenador y ahora también en la diez T de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España era de mando escucha tu radio preferida en la Cadena Ser en Turquía escucha la corren nuevos tiempos vamos a escuchar las cadenas

Voz 19 12:26 adrenalina pido potencia

Voz 3 12:29 estrategia compete en exclusiva en Movistar no te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo veinticinco de marzo

Voz 2 12:45 dije todo el mundo está lleno de intolerantes a la leche ayuda tus defensas contra dice Simón

Voz 3 12:55 sin lactosa y vitamina

Voz 2 12:57 las b6 ID y Mora Souvirón Ayrault

Voz 1727 13:12 son las ocho y trece las siete y trece en Canarias es una noticia de enorme calado la que les cuenta hoy la Cadena SER porque consolida el marco educativo en España y lo hace sobre la propuesta de un gobierno del PP por mayoría absoluta sin consenso el Tribunal Constitucional va a avalar mañana los aspectos más polémicos de la reforma educativa de Rajoy la llamada ley Wert salvo sorpresa que puede ocurrir la mayoría de los magistrados conservadores votará en bloque y aprobará que los colegios que segregan a los alumnos por sexo sigan recibiendo dinero público también que la asignatura de Religión mantenga el valor académico que le da la Lomce o que los alumnos puedan ser derivados dura de secundaria a distintos itinerarios académicos algo que los detractores consideran una fórmula para separar a buenos y malos estudiantes y dividirlo entre alumnos de primera y alumnos de segunda el Tribunal dirá que todo esto es plenamente constitucional información de Javier Álvarez

Voz 0689 14:10 buenos días el Tribunal Constitucional va a dar el paso definitivo para consagrar que la educación segregada es legítima

Voz 1450 14:16 no no vulnera ningún derecho no sólo es

Voz 0689 14:19 más sino que tiene todo el derecho a recibir subvenciones públicas aunque los colegios tengan separados a chicos y chicas la ponencia que estudia esta semana el pleno del Tribunal redactada por el magistrado conservador Alfredo

Voz 1375 14:30 Montoya a prueba con sobresaliente

Voz 0689 14:32 constitucionalidad de la ley Wert y en concreto los cinco apartados más polémicos de esta norma educativa que fueron recurridos por más de cien diputados el grupo parlamentario Socialista la ponencia será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del Tribunal no ve obstáculos constitucionales a que los colegios que proclaman una educación diferenciada por sexo puedan recibir ayudas públicas el texto precisará que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y por tanto este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo la propuesta del magistrado también da el aprobado a que los centros podrán seleccionar a los alumnos y permite la segregación en los estudiantes en los itinerarios académicos además el texto avala que haya un límite la participación de las familias en los consejos escolares y considera que el tratamiento de la asignatura de Religión es el adecuado imponiendo así una alternativa obligatoria a la clase

Voz 0221 15:24 la religión esta sentencia del Tribunal

Voz 1727 15:26 direccional el que avanza hoy la sed que conoceremos mañana supone un golpe muy duro para las administraciones públicas que llevan casi veinte años batallando en los tribunales para no tener que financiar con dinero de todos los colegios que segregan a los alumnos por sexo Mario al herido buenos días buenos días Pepa ahora mismo en España hay cerca de cien colegios que siguen separando a niñas y niños con los impuestos de todos

Voz 0259 15:48 sí son alrededor de un centenar de centros que segregan en alguna de las etapas educativas y que están financiados públicamente según datos de la Asociación Europea de educación diferenciada la mayoría son colegios e institutos del Opus Dei los últimos en recuperar las subvenciones fueron el año pasado diez colegios andaluces a los que la Junta les había denegado el concierto al considerar que quiebran el principio de igualdad pero el Tribunal Supremo le obligó en dos mil diecisiete a seguir financiando les la sentencia de la que fue ponente el magistrado conservador José Luis Requero reconoció el derecho de estos centros a recibir dinero público y negó que discriminen el alto Tribunal ese amparo precisamente en la Lomce donde ver brindó las ayudas para estos centros de educación sexista porque hace cinco años la doctrina del Supremo fue justamente la contraria entonces con la LOE la ley del Gobierno socialista rechazó la financiación pública estos centros al concierto

Voz 1727 16:39 dar que esa segregación si era discriminación el visto bueno del Tribunal Constitucional a los artículos más controvertidos de la Lomce le viene de perlas al Partido Popular justo ahora que las negociaciones sobre el pacto educativo han saltado por los aires por la negativa del Gobierno Mariola aumentar la financiación sí la verdad es que es que las

Voz 0259 16:59 solución del Constitucional tiene consecuencias políticas relevantes si llega como dices son un momento crítico para el pacto de Estado educativo porque acaba de no

Voz 1450 17:06 fregar PSOE Podemos y los grupos Cata

Voz 0259 17:09 Cannes han abandonado la negociación y el PNV también se lo está pensando se han ido entre otras razones porque consideran que el PP no garantiza una financiación suficiente y estable para el sistema educativo que suponga la reversión de los duros recortes presupuestarios aplicados durante la crisis el objetivo del paz lo de Estado era derogar la cuestionada al once aprobada recordemos en solitario por el PP elaborar

Voz 1450 17:32 una nueva ley consensuada

Voz 0259 17:34 la habilidad a la educación en España el aval del constitucional es un espaldarazo viene a reforzar al PP y al Gobierno viene a debilitar a la oposición en su rechazo a la ley

Voz 1727 17:45 gracias Mariola Letizia cardenales presidenta de Ceapa de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de la escuela pública muy buenos días

Voz 20 17:55 hola buenos días cómo valora que el Tribunal

Voz 1727 17:57 direccional se disponga a blindar la financiación pública a los colegios que segregan alumnos por sexo

Voz 20 18:04 bueno pues la verdad es que esto es un varapalo más a la escuela pública refuerza al PP y a todas las políticas de recortes de favorecerá la comportaba ya la privada que lleva durante los últimos años

Voz 1727 18:18 la ponencia que aprobará mañana el Tribunal da por bueno también que las asociaciones de madres y padres pierdan peso en los consejos escolares lo contaba nuestro compañero Javier Álvarez esto qué consecuencias tiene

Voz 20 18:31 bueno pues si ahora mismo ya somos minoría en los consejos escolares y además las decisiones que tomamos eh no son vinculantes pues luego pues mucho más por lo tanto consecuencias pues muchas porque al final la participación de la familia se va a hacer supeditada a una simple presencia mínima en un consejo escolar que el luego no va a servir para nada además

Voz 1727 18:53 es llamativo no que defiendan esa reducción de competencias de de las Ampas quiénes defienden la libertad de los padres de elegir colegio porque es perjudicial a su juicio para los alumnos que se les puedan derivar a distintos itinerarios académicos como la formación profesional básica y los programas de mejora del aprendizaje porque esto también lo va a avalar el Tribunal Constitucional

Voz 20 19:14 sí estamos viendo confiemos en que mañana como decía anteriormente pueda haber alguna sorpresa no porque no tenías como estas pues son de verdad que que al final por lo que estamos peleando las asociaciones de padre lo vemos muy muy muy debilitado muy debilitado

Voz 1727 19:33 prácticamente toda la oposición se ha levantado de la negociación del pacto educativo porque el PP se niega a comprometer una mayor financiación Ceapa da por imposible que se pacte en esta legislatura una nueva ley educativa por consenso después de que el Constitucional avale mañana cuando conozcamos esa sentencia el modelo del PP

Voz 20 19:53 bueno ya éramos muy reacios desde los comienzos cuando el presidente de aquel entonces José Luis Pazos compareció en la subcomisión no mostraba muy reacios porque pensábamos pero la parte política sí que podría llegar a consensos pero la parte social no estaba bien articulada por lo tanto se nos hacía muy complicado que la parte social podría avalar ese pacto ahora me imagino que el PP estará todavía mucho más crecido y esto le va a reportar por lo tanto va a tener pocas ganas de sentarse a negociar con nadie solamente de las tenía no no se comprometía en cosas tan importantes como la financiación

Voz 1727 20:29 Letizia cardenales presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de la escuela pública iremos viendo a raíz de la sentencia mañana si hay alguna sorpresa o no un abrazo buenos días

Voz 20 20:41 un abrazo esperemos que la hayan buenos días

Voz 1727 20:43 ojalá que la haya sobre prioridades de inversión publica hoy en la SER les estamos contando también que el Ministerio de Defensa prevé gastar más de diez mil millones de euros en nuevo armamento desde vehículos de combate hasta aviones militares este nuevo desembolso millonario que prepara Cospedal hay que sumarlos a los veinte mil millones que España debe todavía de anteriores compras de material militar esa información de Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 21:10 buenos días el nuevo ciclo inversor se iniciará en breve con siete programas cuyo coste estimado en diez mil ochocientos cinco millones de euros así reza el documento elaborado hace menos de una semana por la Secretaría de Estado de Defensa y al que ha tenido acceso la Cadena Ser los programas son los siguientes el Vehículo de Combate ocho por ocho las fragatas F ciento diez nuevos aviones de entrenamiento la modernización del sistema de mando y control aéreo aviones de reabastecimiento helicópteros NH noventa analizados y la modernización de los helicópteros Chinook estos siete programas constituyen la primera fase del nuevo ciclo inversor de Defensa un plan de adquisición de sistemas de armas para los próximos quince años este nuevo ciclo suscrito al iniciado en los noventa llamado Plan de los programas especiales de armamento como era el caso del Leopard o el Eurofighter pero por aquellos programas anteriores todavía se deben cerca de veinte mil millones de euros es decir esos veinte mil millones de deuda en armamento del plan anterior se suman a los diez mil ochocientos cinco del nuevo plan de compras un plan que el departamento de Cospedal llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros y que ayudará a la ministra a cumplir el compromiso adquirido ante la OTAN esto es que España en dos mil veinticuatro destinen uno coma cinco por ciento del PIB al gasto mil

Voz 1727 22:18 un compromiso de la OTAN que Donald Trump ha requerido con insistencia a los socios de la Alianza Atlántica noticia que llega en mitad del creciente debate social sobre la gestión de los recursos públicos tras la masiva movilización de los pensionistas de este fin de semana al Gobierno se le abre ahora un nuevo frente no tan amplio pero que puede poner patas arriba el poder judicial con su protesta son los funcionarios de la justicia que piden su particular equiparación salarial siguiendo el camino abierto por cierto por el propio Gobierno Ciudadanos de policías guardias civiles

Voz 21 22:52 sí hicimos al Ministerio cabras saber de recibo opciones para equiparar los sueldos al resto de compañeros que presta sus servicios en las comunidades autónomas transferirlas

Voz 1727 23:03 estaba cantado que esto iba a ocurrir es Francisco Lama del sindicato CSIF que calcula que un trabajador de la Administración estatal de Justicia cobra de media quinientos euros brutos menos al mes que uno de las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia judicial y por eso iban a aprobar mañana anunciar movilizaciones que pueden terminar en una convocatoria de huelga para el veintidós de mayo coincidiendo con la que han anunciado ya los jueces la sociedad civil se moviliza ya el Gobierno le crece la conflictividad por todas partes a semana y media de que presenten los presupuestos en Consejo de Ministros es el tiempo del director de la Ser de Antonio Hernández Rodicio buenos días antes

Voz 0221 23:50 a bordo ciudad Pepa estudiantes pensionistas y mujeres copan en los últimos tiempos la movilización en España pero ni el 15M ni el ocho de mi niña los pensionistas los han movilizado ni los partidos ni los sindicatos es un éxito de la sociedad civil incluso a los partidos el incómodos en la protesta a la que se apuntan como puede en España está ocurriendo lo mismo en otros rincones del planeta la pérdida de relevancia de los poderes tradicionales los partidos están en crisis sus líderes cuestionados surgen nuevos referentes apoyados en una inteligencia colectiva que auspicia estos éxitos mientras que el mundo digital actúa como catapulta pero en cualquier caso las movilizaciones obedecen antes a los problemas que afectan a la vida de la gente dio una consigna partidista estamos ante un nuevo

Voz 1727 24:35 fenómeno Antonio Bueno la irrupción del nuevo lidera

Voz 0221 24:37 los de los ciudadanos es la consecuencia de lo que llama Moisés Naim la centrifugadora política en su libro el fin del poder un ensayo que explica eternamente la degradación de los poderes tradicionales que se produce por la desaparición de la barreras que separaban al profesional de la política del ciudadano común en opinión de Nine Pepa hoy es más fácil obtener el poder pero también perderlo

Voz 1727 24:58 así que llegados a este punto la pregunta es cómo está siendo la reacción de los partidos políticos ante esta situación están interpretando bien está oleada

Voz 0221 25:05 bueno pues están entre el bloqueo la incapacidad para entender bien lo que ocurre y la búsqueda de fórmulas que permitan sumarse a esta nueva inercia ciudadana el PP está contra las cuerdas de las encuestas vigilando a ciudadanos aunque no tiene termómetro en la calle y cada acto les supera ciudadano se conduce con una mano y una veleta la otra el PSOE Si atendemos la teoría de José Félix Tezanos el secretario de Estudios y Programas está sometido a una conspiración para desprestigiar lo por parte de los medios ya acosado por encuesta falsa así Podemos

Voz 2 25:37 activado en las tribunas institucionales

Voz 0221 25:39 cuando de manual de agitación pero con escasa capacidad prescriptor iba así que con este panorama Pepa ya veremos quién y cómo pesca en la próxima

Voz 0027 25:47 el conocidas

Voz 0221 25:54 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol

Voz 22 25:57 pero arte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones Le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 1727 30:12 la ONU un porcentaje como mínimo sorprendente en democracia un setenta y seis por ciento del voto emitido Putin ha arrasado en las elecciones presidenciales de este domingo en Rusia concurría sin ninguna oposición que pudiera hacerle sombra después de que la Justicia del país vetara la candidatura de Elena

Voz 0027 30:30 el aspirante opositor pero según los datos oficiales ni siquiera ha tenido gran eco el llamamiento que hizo ese activista opositor naval ni para vehicular el voto protesta a través de la abstención según la Comisión Electoral Central rusa la participación ha sido del sesenta y siete por ciento dos puntos superior a la de las últimas presidenciales en dos mil doce corresponsal de la Ser en Rusia Rodrigo Fernández buenos días

Voz 2 30:48 bueno el triunfo arrollador de Putin con ya casi al cien por ciento de los votos escrutados acerca el setenta y siete por ciento de apoyo para que el modelo occidental en Rusia no es popular los candidatos que representa el Chuck y Boris Tito por la derecha más el socialdemócrata Grigori Yavlinski suman menos del cuatro por ciento lo que se podría calificar de izquierda de populismo representados por el comunista de Enemy el ultranacionalista Orlov juntos del Canal veinte el boicot al que llamó el opositor Alexéi Navalni otro partidario del modelo occidental pero que no pudo competir debido a sus antecedentes penales no ha influido la participación que ronda el sesenta y siete por ciento suele arrestado votos a alguien lo ha hecho principalmente Chuck con la que Navalni se ha negado a colaborar incluso después de los comicios los cambios en el Gobierno a Putin una vez que asuma su cuarto período mostrarán siesta después tono a emprender las impopulares reformas estructurales que el país necesita así que

Voz 0027 31:46 por seis años más todo el poder queda en manos de Putin al que los gobiernos de Occidente consideran un actor exponencialmente desestabilizador Rafa Muñoz buenos días

Voz 1375 31:54 buenos días desestabilizador para la Unión Europea ya amenaza para algunos de sus miembros como explica Arcadi Moses del instituto finlandés de Asuntos Internacionales Not on the web Rusia no quiere integrarse con Occidente porque cree que no tendrá ni voz ni voto en la política exterior asegura no tiene porqué haber una confrontación abierta pero se da por hecho que la cooperación con Occidente será nula Javier Morales es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea y con el hablábamos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 5 32:26 la tendencia de Putin suele ser más bien altar pase de confrontación retención como estos últimos años que hemos vivido con otras sea un cierto retraimiento oí una cierta cautela es posible que ya no veamos una Rusia e intervencionista como estos últimos años

Voz 0027 32:43 según los expertos los espera una legislatura con

Voz 1375 32:45 el desencuentros y sanciones entre Rusia y Occidente

Voz 0027 32:50 y en Italia la Fiscalía inmovilizado el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms a la que acusa de promover la inmigración ilegal corresponsal en Roma Joan Soles

Voz 0946 32:59 la fiscalía italiana acusa al comandante de la nave Open Agustí al coordinador a bordo de la Asociación Española proactiva de asociación para delinquir con resultado de inmigración ilegal un supuesto delito de solidaridad ha ironizado la abogada defensora Rosa lo faro que acaban de inventarse ha añadido el secuestro del Open Arms Se ha ordenado tras el desembarco en Sicilia de doscientos dieciocho náufragos en condiciones dramáticas rescatados en aguas internacionales a setenta y tres millas de Libia razón por la cual la ONG fundada por Oscar Camps y con sede en Badalona se negó a entregar los inmigrantes a militares de patrulleras libias que incluso amenazaron con abrirles fuego desde la firma del acuerdo ante Roma con el Gobierno de Trípoli Italia ha suministrado naves equipos técnicos asesoramiento y financiación alivio para que impida en sus aguas territoriales la salida de navegación de barcazas de inmigrantes con destino a Europa ahora por primera vez desde la caída del Gobierno de Berlusconi en el dos mil once Italia

Voz 2 33:58 acusa a una organización humanitario de un

Voz 0946 34:01 mito de tráfico de clandestinos expresión esta última que utiliza la Fiscalía la orden de secuestro del Open Arms

Voz 12 36:04 en Hoy por hoy

Voz 1727 36:12 son las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias esta semana se reúnen Granada un grupo de cincuenta expertos internacionales convocados por ONU Hábitat que es el Programa de Naciones Unidas para mejorar el futuro urbano una cita enmarcada en el dato que los expertos no dejan de recordarnos el éxodo hacia las ciudades hará que en el año dos mil cincuenta el setenta por ciento de la población de todo

Voz 29 36:35 el mundo sea ya urbana Isabel Villar millones de personas habrán dejado los rural

Voz 33 36:40 el para concentrarse en las ciudades uno de los principales retos es planificar esa concentración y que no derive en ciudades de aluvión en improvisadas y por eso los cincuenta expertos que llegan mañana a Granada tendrán que elaborar un informe con sus diagnósticos y recetas un informe que le presentarán después al Secretario General de la ONU António Guterres llena

Voz 1727 36:58 ellos lugares donde por fortuna se planifica Se piensa las ciudades una de las variables que tiene cada vez más peso es el urbanismo de género y eso que es Se preguntarán muchos pues hace sólo unas semanas hemos tenido un ejemplo aquí en España Isabel

Voz 33 37:11 si los autobuses municipales de Vigo Bilbao han empezado a parar por las noches allí donde lo pidan las viajeras aunque quede lejos de la parada oficial eso aumenta la seguridad de las mujeres y su sensación de seguridad Terrassa lo está haciendo también Zaragoza San Sebastián y Vitoria se lo están planteando

Voz 1727 37:25 aunque es algo puntual suma para hacer de una ciudad un entorno más habitable al final para todos para las mujeres pero para todos que el urbanismo de género va mucho más allá Paula Losada

Voz 1693 37:35 el pasado diecinueve de febrero el colectivo catalán de mujeres urbanistas pum sí

Voz 29 37:40 realizó una marcha exploratoria por Sant Adrià del Besòs para que les vecinas contarán qué puntos del barrio les generan y ser viva

Voz 34 37:47 o de la iglesia pero no sé si voy a parte alguna

Voz 29 37:50 a la para

Voz 34 37:51 situación la percepción en Sahagún hasta el Geta

Voz 35 37:55 a par si Basanta color blanca Valdivia forma parte del colectivo lo que suele salir Márquez exploratoria es por ejemplo tema relacionado con las condiciones físicas del espacio de iluminación de falta de finalización de falta de mantenimiento los espacios equipamientos que hacen nuevos que no tienen ventanas no tienen transparencias que comuniquen con el exterior y que por lo tanto generan porque tienen inseguridad

Voz 1693 38:19 la seguridad es uno de los elementos importantes del llamado urbanismo con perspectiva de género pero no el único falla Music es doctora arquitecta y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Voz 36 38:31 si la ciudad Tura piensas desde una perspectiva que falsamente se ha hecho universal y neutral que es la del hombre pues a la ciudad le faltan muchas cosas

Voz 1693 38:42 los estudios muestran que los hombres son más conductores en las mujeres más peatones y eso se refleja a la hora de levantar una ciudad porque son las mujeres las que más han hecho la compra las que suelen tener personas a su cargo es por eso que necesitan aceras más anchas bordillos más bajos más zonas verdes centros de salud escuelas próximas a la vivienda o una colocación y un tiempo estratégicos de los semáforos para los hombres es importante tener abundantes plazas para aparcar las calzadas anchas buenas conexiones a puntos como el aeropuerto y zonas industriales

Voz 36 39:16 da la perspectiva en general lo que quiere en primer lugar es poner en igualdad de condiciones la requerimientos del mundo reproductivo del mundo del género femenino yendo productivo o del género masculino porque la manera de utilizar la ciudad que deriva de detener personas a cargo de tener que realizar tareas de cuidado tareas de cuidado de la casa las compras etcétera es muy diferente del que solamente va a un trabajo va en coche a la noche siguiente platos de comida lista tiene la ropa limpia

Voz 1693 39:47 desde que en dos mil tres e hizo una transposición de una directiva europea todos los planes urbanísticos deben incluir un informe de impacto de género pero quince años después se observa que estos informes se han empezado a elaborar hace relativamente poco tiempo lo dice Inés Sánchez de Madariaga profesora de Urbanismo de la Politécnica de Madrid directora de la Cátedra Unesco de género y asesora de ONU Habitat

Voz 36 40:10 los pajes urbanísticos en España tienen carácter de ley entonces tienen que tener donación en parte de género hasta ahora las administraciones públicas ha mirado para otro lado deportes está empezando a hacer ahora pues porque ha habido un tarde sentencias del Tribunal de Justicia de Madrid y otro en Andalucía que han anulado el plan de Loeches y el plan de Boadilla por tenemos haciendo parte de género

Voz 1693 40:33 sólo Euskadi Cataluña incluyen en sus leyes de igualdad artículo sobre urbanismo Extremadura lo hará en breve pero al revés incluirá artículos sobre igualdad en su legislación de urbanismo

Voz 1727 40:45 Eduardo Moreno director de investigación y desarrollo de ONU Habitat muy buenos días

Voz 0221 40:49 hola muy buenos días gracias por estar ahí

Voz 1727 40:52 nosotros en la SER el tiene su base en Nairobi que es donde su equipo trabaja la base de operaciones está allí ahora viene de de París vamos enseguida con el reto que le ha traído a España en concreto pero me gustaría detenerme en esto último que acabamos de contar el en que está trabajando la ONU en materia de género cuando mira a las ciudades

Voz 0221 41:12 mire lo primero y fundamental es que una ciudad se diferencia en donde vives en donde trabajas en donde tiene elementos de de descanso etcétera el cada uno de ellos tienen que ver con formas de diseño tienen cada vez con formas de acceso a la ciudad en en lo que ustedes presentaron está oyendo que con con cuarto plenamente el espacio las calles las ciudades las distancias se diseñan dijeron en función del hombre yo diría en función de los negocios en función de las desventajas que tiene una visión muy corta del desarrollo curiosamente España no es no es una excepción de eso los espacios públicos las calles de acceso las calles peatonales se han ido reduciendo en los últimos veinte años España redujo Madrid introdujo en diez quince por ciento accesos públicos y calles ahora las que hay no se diseñaron en función de una distinción de necesidades extra cebaron accesos para hombres y mujeres en el que las mujeres casi siempre salen perdiendo en ese dinero

Voz 1727 42:24 pues a que no hay diseño de las ciudades en definitiva en lo entiendo bien se van construyendo casas hice van dibujando las ciudades que ya están en función de los negocios claro y por eso

Voz 0221 42:35 como como los negocios significa las ventas ves un incremento de los espacios privados y una reducción de los públicos tiene esa reducción alguien pierde casi siempre el que pierde es donde donde hay una ausencia de diseño hay hay una falta de visión de quién puede vivir la ciudad

Voz 1727 42:54 ceder a ella como

Voz 0221 42:57 por naturaleza en la mujer es número dos en ese proceso

Voz 1727 43:01 y además afortunadamente y además la vivienda vuelve a ser un problema en España después de haber sido el ladrillo el sector que precipita por lo menos precipita no el único pero sí precipita la gran crisis en nuestro país con el tema de las de de las hipotecas no vuelva a ser un problema porque hay una burbuja de alquiler ahora a los expertos dicen que las burbuja no voy a entrar en si técnicamente lo eso no pero el acceso a la vivienda vuelve a ser complicado con dar sigue siendo complicado y hay una expulsión del centro de las ciudades de las economías medias si como ustedes anuncian se va a producir una concentración de personas en las grandes ciudades y el acceso a la vivienda en las grandes ciudades es cada vez más imposible hacia donde vamos

Voz 0221 43:44 vamos a un modelo de desarrollo que olvida una de las grandes funciones incluso hace dos mil años los teóricos de la ciudad lo dijeron es la prosperidad es el beneficio de bebí en la ciudad es es una visión de largo plazo dónde vas a realizar tus sueños estos aspiraciones y entonces las ciudades se convierten en espacios de sólo algunos realizan esos sueños aspiraciones y otros viven mucho más la parte negativa es de la ciudad es cuáles son las partes negativas es innecesariamente tener que viajar una hora más en transporte innecesariamente pagar diez quince pan quince por ciento más de estos ingresos en transporte desplazamientos a zonas de inseguridad o a zonas con equipamientos mucho más limitados todo esto que hay la idea de que como el suelo es muy caro hay que buscarlo en lugares más baratos más accesibles y eso hace que las ciudades crezcan y crezcan

Voz 1727 44:49 tú

Voz 0221 44:50 cree en los últimos veinticinco años creció tres veces más de lo que necesitaba como pues decir que es lo que necesitaba que es el crecimiento de la población

Voz 1727 45:00 si tú comparas población ciudad

Voz 0221 45:03 te das cuenta que las ciudades digamos que que tu ropa creció tres veces más que tu cuerpo entonces dices quién la hizo crecer así te das cuenta que fueron factores muy vinculados a la promoción inmobiliaria a los agentes de viviendas etc que hicieron que esas periferias hicieran cada vez más distantes

Voz 1727 45:24 eso contradice totalmente la versión del Gobierno cuando se le pregunta por pues justamente por los precios del alquiler que dicen su problema de oferta y demanda es que no hay viviendas se ha crecido tres veces lo que necesitaba no es un problema de que haya viviendas o no sino de cómo se permite el acceso a esas viviendas de las personas no

Voz 0221 45:42 es es un problema de diseño de diseño urbano pero el diseño y eso es lo que es importante no es no es un ejercicio técnico no es trazar una calle es un ejercicio político es decir que en lugar de trazar una calle hay que hacer que la gente llegue a vivir otra vez en los centros está

Voz 1727 46:00 en las ciudades

Voz 0221 46:02 que haya mucho más diferenciación social en las ciudades más usos de suelo mixtos pero las ciudades nuevas hacen lo contrario separar y separar ese para tiene esa separación de nuevo en tu primera pregunta las mujeres cada vez más relegada porque no es parte de ese diseño

Voz 1727 46:19 y además tiene una derivada muy importante que es la contaminación es decir expulsar del centro de las ciudades a la mayoría de la población a obligarla a usar transporte transporte público choca de frente con la batalla contra la contaminación

Voz 0221 46:32 contra la batalla contra las políticas porque si tú entonces el Gobierno tiene políticas que dice vamos a reducir gases de efecto invernadero invernadero vamos a reducir el consumo de energía etcétera La forma de la ciudad que creció tres veces más va en contra de esa política entonces tú estás creando un mecanismo que genera muchos efectos negativos medioambientales y al mismo tiempo políticas que los combaten cuando era respuesta eran Mejor diseño de la ciudad evitar que que si era tres veces más hacer que gastara mucho menos energía hay mucho produjeran menos gases si tuviera menos consumo de espacios verdes en las periferias urbanas muchas veces en zonas protegidas sin mecanismos muy claros de cómo se como se accedió a ese tipo de suelos muchas veces muy especulativos muchas veces muy

Voz 2 47:22 a sinceramente porque

Voz 0221 47:25 cambios de usos de suelo de las de los planes iniciales que que que exigieron en casi como decimos un poco en México en los Curie

Voz 1727 47:34 es en lo escrito no sin que nadie se enterara cuando te querías enterar ya estaba hecha la ciudad o el desarrollo de que se tratara le agradezco las referencias a Madrid a las ciudades españolas pero estamos hablando de un problema que es global verdad independientemente del nivel de desarrollo de cada país

Voz 0221 47:49 eso es una cosa muy curiosa porque tú puedes vivir en África en un país cuyo ingreso per cápita es un tercio que él de España o puedes vivir en Asia que es igual lo en Europa en otros lugares que podría ser un poco más elevado que España pero es el mismo fenómeno lo que quiere decir si te voy a dar un dato que te va a sorprender estimamos que el cincuenta sesenta por ciento de las ciudades es verdadero es verdad era gente que las diseñó son los promotores inmobiliarios no al Estado no el municipio no en los planes sino mecanismos directos indirectos de especulación y desarrollo ese fenómeno acontece en ciudades ricas muy ricas y pobres es decir hay todo una tendencia mundial cierto capitalismo mundial que se expresa de la misma manera que las ciudades sufren ese efecto de la misma manera eso sí

Voz 1727 48:44 en el que un asunto capital como este porque el derecho a la vivienda es muy básico desde una vivienda desde el lugar donde uno está protegido de la intemperie puede proyectar la vida no si eso no está garantizado una vida está truncadas ante mano no ocupe el espacio en el debate público debería ocupar no porque no se habla tanto de esto de lo que hablamos en este momento usted Trillo en el debate público otra cosa es que cada uno cuente la amargura de conseguir una vivienda en algunos sitios

Voz 0221 49:11 me dijiste que me que hablar de otros países en muchos lugares hoy hoy día por ejemplo en Latinoamérica hay tres países que están celebrando elecciones presidenciales el debate la ciudad del debate a la vivienda el debate con prosperidad en las zonas urbanas es muy ausente del discurso político en muchas veces se monopoliza por discusiones casi banales sobre los los los candidatos sobre ciertas características de ellas pero las cuestiones más trascendentales del desarrollo del futuro de la durabilidad de la sustenta habilidad mundial no están en la agenda como debían de estar no nos tan políticamente porque se ha perdido un poco esa esa función de de bien común del desarrollo

Voz 1727 49:56 la política que tiene que recuperar el mando no sigue la política no recupera el mando mal vamos yo lo agradezco muchísimo a Eduardo Moreno que haya estado en la SER esta mañana muy buenos días

Voz 0221 50:06 muchas gracias por la invitación a hacerlo

Voz 1727 50:14 son las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias

Voz 1375 50:29 sí

Voz 1275 50:35 qué tal buenos días la previsión anuncia lluvia así más que dentro de la Comunidad de Madrid hay alerta en la sierra por nevadas la cota de nieve va a descender hasta los setecientos metros con acumulaciones que pueden alcanzar los diez centímetros de espesor que hay aviso también por fuertes vientos en zonas altas que alcanzarán los ochenta kilómetros por hora los hijos y la Comunidad de Madrid ha saltado la ley para hacer bilingüe el único colegio

Voz 12 50:59 eh