Hoy por Hoy (19/03/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:12 se ve estamos avanzando esta mañana en la Cadena Ser el Tribunal Constitucional apoyado en la mayoría conservadora se dispone a avalar mañana los aspectos más polémicos de la ley Wert Aimar

Voz 0027 00:24 los magistrados creen que financiar con dinero público colegios que segregan a los alumnos por sexos no choca con la Carta Magna también darán previsiblemente su busto en su visto bueno mañana a que la asignatura de Religión siga comportando para la media o a que se pueda separar a los alumnos en itinerarios académicos según su rendimiento Carolina Gómez buenos días

Voz 2 00:41 buenos días el constitucional considera que la segregación por sexo está dentro de la libertad de enseñanza y avala que este tipo de centros reciba subvenciones públicas la presidenta de la Ceapa recibe la noticia como un jarro de

Voz 1727 00:51 esta fría un varapalo más

Voz 3 00:54 nica refuerza al PP y a todas las políticas de recortes y de favorecer a la concertada ya la privada que lleva durante estos últimos años

Voz 2 01:03 Letizia Cardenal considera además que esta decisión perjudicará el pacto educativo porque el PP estará crecido y tendrá pocas ganas de sentarse a negociar dice el texto también respalda el valor académico de la asignatura de Religión avala que los alumnos puedan ser segregados en secundaria en función de las capacidades even dice la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares

Voz 0027 01:22 sí otra noticia que ha adelantado la Cadena SER esta mañana el Ministerio de Defensa plantea gastar más de diez mil millones de euros en comprar armas nuevas diez mil millones de euros que hay que sumar los más de veinte mil millones que España ya debe por compras de armamento anteriores los detalles en Cadena Ser punto consecuencia de los recortes ahora mismo hay ochocientos agentes de tráfico menos vigilando las carreteras españolas que cuando Rajoy llegó al Gobierno es un descenso de casi el nueve por ciento Miguel Ángel Heredia es el diputado socialista al que el Ministerio del Interior la trasladados

Voz 4 01:51 esos datos que llevamos dos años consecutivos de incremento en el número de víctimas mortales de tráfico a que se puede deber ese incremento por una parte a este de censos estos recortes pero también a la falta de inversión en la supresión de puntos negro de tráfico o la falta de inversión en mejores carreteras

Voz 2 02:16 se nos acusaría de ser una organización criminal de fomentar la inmigración ilegal sólo por el hecho de haber desobedecido a los libios en un en un rescate por no querer entregarles a las personas a las mujeres y a los niños que habíamos rescatado

Voz 0027 02:34 es Laura Lanuza portavoz proactiva asegura que rescataron a los doscientos dieciocho inmigrantes en aguas internacionales a setenta y seis millas de la costa libia en Palencia hoy empieza el juicio aún joven que violó supuestamente a su ex novia en una residencia de estudiantes con una navaja le grabó en el pecho y en el abdomen insultos como puta gorda la Fiscalía pide para él diecisiete años de cárcel los Mossos d'Esquadra tuvieron que rescatar in extremis a una adolescente de catorce años que psicólogo de una cornisa de un edificio del centro de Barcelona para hacerse una foto y colgarla en redes sociales quedaron por los pelos a agarrarle de los brazos también este fin de semana el equipo de seguridad en la Sagrada Familia ha reconocidos con grupo de youtubers escaló hace diez días el interior de sus torres entre risas logrando esquivar todos los controles de seguridad y una cosa más la píldora anticonceptiva masculina está un poco más cerca investigadores Estados Unidos la han probado con éxito en ochenta y tres hombres los únicos efectos secundarios que han notado un ligero aumento de peso y un descenso de los niveles del llamado

Voz 5 03:31 colesterol bueno Ramones el anticonceptivos

Voz 1772 03:34 se toma de forma oral una vez al día allí es eficaz en el ochenta por ciento de los casos probados la píldora masculina rebaja los niveles de testosterona bloquea las hormonas

Voz 0027 03:43 se requieren para la producción de esperma

Voz 1772 03:45 los investigadores de este estudio de la Universidad de Washington aseguran que el anticonceptivo comienza a ser efectivo pasado un mes y sostienen que no afecta al deseo sexual aunque la píldora no es el único método anticonceptivo que se está aprobando en nombres también se están desarrollando geles de uso tópico e incluso inyecciones

Voz 0027 04:06 nos vamos a la Bolsa con Javier Alonso la semana empieza en rojo los principales parques aquí en Europa ahora mismo vemos descensos en prácticamente todas las plazas aquí el IBEX35 descienda estará un cero coma cuatro por ciento en el nivel de los nueve mil setecientos puntos caídas más pronunciadas hemos visto hoy en el Nikkei japonés que ha cerrado ya allí con descensos del cero coma nueve por ciento también retrocede el euro a esta hora se cambia por un dolar veintidós centavos

Voz 5 04:44 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos para que en España hay algo parecido a la normalidad debe haber presupuesto para que haya presupuesto debe apoyarlo el PNV para que lo apoye el PNV debe levantarse el ciento cincuenta y cinco para que se levante el ciento cincuenta y cinco debe haber gobierno en Catalunya para que haya gobierno en Cataluña hay que designar un presidente para asignar un presidente hay que poner de acuerdo a Junts per Cataluña osea de Puigdemont a Esquerra osea Junqueras ya las CUP osea a las CUP y además a la ley para que eso ocurra hace falta talento político Milano es decir hace falta Umia que a la espera de que llegue la sociedad sedes del hacha y al tiempo que se pregona el éxito económico del momento las calles se llenan de damnificados por las políticas de recorte a hachazos por la inoperancia en la dirección de la cosa pública mientras tanto el Gobierno finge que sigue vivo ir Rajoy finge que su parálisis es control de los tiempos la gracia de este cuento es que el enfrentamiento PP Ciudadanos empuja a España a la derecha mientras que el enfrentamiento PSOE Podemos no la empuja Iker

Voz 8 05:52 y estanca ambos este día del padre

Voz 5 05:55 es en política el día del lío padre de la orfandad política de los españoles

Voz 16 07:59 sus consecuencias lo que los cambia sus claves en el ser claros indirectos de lunes a viernes a las dos hora catorce las noticias de la mañana con José Antonio Marcos

Voz 10 08:12 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 17 08:19 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 5 08:23 queda polemista y ahí está la policía

Voz 0027 08:26 pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 10 08:29 nosotros tener derechos de autor cronista gastos estas sea pues así comenzábamos este once de septiembre con la resaca del día si de una madrugada que hacer muy buenas noticias vigilante vamos a buscar otro otro reverso de haberse él es más que eso

Voz 22 10:14 el título de ayer yo pido al resto de fuerzas políticas que escuchen Naranjito

el cero veinticinco por ciento el ocho

Voz 16 10:35 el cero veinticinco por ciento el ocho

hasta que el cero veinticinco el mucho para que ya tenemos una casa para nada nos los muebles Di Caprio conviene escuchar a la gente por regla el mejor puesto de trabajo y en España lo tiene Mariano Rajoy sabes porque cobra por no hacer nada el Gobierno ofrece Pensiones seguras el gobierno del Consejo de Ministros los diputados y diputadas y senadores celadora del día la evolución de su sueldo al cero veinticinco por ciento que en solidaridad y el pobre

Voz 8 11:16 falsos dejen de Amper porque es política

Voz 23 11:26 a mí el catalán en la sociedad tendrán necesita ponerse en marcha si el fracaso separatista nos lleva al bloqueo de Cataluña permanente y ellos quieren ir a las urnas porque no no saben conformar gobierno pues estaremos preparados

Voz 1591 11:39 con las ganas de que cese cuanto antes la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución a través de la elección de un presidente uno presidente y la formación del Gobierno que como dice el lema de esta manifestación tendría que producirse

Voz 8 12:11 muy que sufren los que aquí kilos y allá

Voz 10 12:21 para ver si en la tiene más larga y lo digo con conocimiento

Voz 10 12:37 a los a las nueve y trece las ocho en Canarias comenzamos el análisis de ese bla bla bla que reponía Marina Fernández mañana de lunes en Hoy por hoy con José Manuel Calvo en el País director adjunto buenos días

Voz 24 12:54 aquí hay qué tal muy buenos días con la directora adjunta de la banca

Voz 10 12:57 García en Radio Barcelona buenos días hola buenos días y con José María Calleja que lo tengo aquí a mi lado en Radio Madrid buenos días y felicidad de José María buenos días y felicidades para ti también por todo lo que te toque ido primero

Voz 1727 13:09 esta mañana es saber vuestra opinión sobre esa decisión del Tribunal Constitucional que hoy anticipa la Cadena SER salvo sorpresa el tribunal avalará mañana pues todo eso que durante mucho tiempo fue objeto de mucha polémica no sólo política sino también con la comunidad educativa que los colegios que segregan a los alumnos por sexos sigan recibiendo dinero público que la asignatura de Religión mantenga su valor académico y haga media por tanto para conseguir por ejemplo una beca que quiénes no quieren religión tengan que tener una hora más de clase alternativa os segregar a los alumnos en itinerarios que separan a los buenos de los malos estudiantes calle

Voz 1093 13:46 esta fue una ley nefasta hecha por uno de los ministros más nefastos que hemos tenido en los últimos gobiernos señor Wert que después de predicar la ley del esfuerzo del trabajo y el sacrificio no fue capaz de aguantar una sola legislatura es una ley que está hecha en contra de los criterios de igualdad esta idea de segregar chicos de chicas era una de las conquistas que se había logrado con el sistema democrático la educación en igualdad y es una ley que está favoreciendo a colegios que ha doctrina básicamente se estigmatiza a aquellos que no quieran estudiar Religión se les penaliza con una hora con lo cual es una forma de disuadirle de que estudien obligarles a que estudien es religión que va a ser evaluable es una ley nefasta que es hizo por atraco cuando tenía mayoría absoluta al Partido Popular no hubo el más leve consenso con ningún partido político se hizo una con una componente ideológica muy fuerte desde luego con menos pero como digo manifiestamente mejorable que ahora está con una canonjías en París después del destrozo que ha provocado con esta ley que el Tribunal Constitucional avale esta ley tan ideológica tan segregado ahora tan contraria a la igualdad me parece realmente lamentable Ava

Voz 1727 14:51 al como plenamente constitucional ese serie de puntos que había recurrido el Partido Socialista lo que está contando la Cadena Ser esta mañana es la ponencia

Voz 1093 15:00 la encargada el magistrado considera

Voz 1727 15:02 desde el sector conservador Alfredo Montoya fuentes de la institución no se dicen que con toda probabilidad dan por hecho el bloque de magistrados conservadores que tienen mayoría en el tribunal va a asumir todos esos argumentos que de alguna manera a José Manuel consolida lo que hace es consolidar el marco educativo español después de años reclamando un pacto educativo se consolida un modelo aprobado por una mayoría absoluta de un partido de una ley que estuvo que fue tan discutida insisto no sólo por los partidos de la oposición sino por la comunidad educativa

Voz 5 15:39 si marco educativo

Voz 24 15:41 español esas tres palabras decir eso eh suscita Dolores Dolores de todo tipo porque no hay manera esto que de lo que estamos hablando y que habrá que leer con mucha atención estos avances sobre la violencia es una buena muestra de que ese marco educativo español está sujeto a una enorme enorme cantidad de de ataques todo esto cuando se confirme serán en malas noticias por diferentes razones José María ha enumerado ya casi todas es interesante a mí me parece interesante ver que aquí como en otras partes pero por razones distintas avanza con pasos más o menos vacilantes la segregación aquí hay segregación da la impresión de que es religiosas es muy curioso que también hay debate sobre la segregación razones religiosas en escuelas musulmanas en el Reino Unido donde hay reclamación para que has Mínguez vayan solas a clase por los peores motivos como los podemos imaginar hay una corriente en Estados Unidos que aunque parezca increíble por el otro lado del espectro por el lado ultra feminista también es partidario de las agregación ya hay unas quinientas escuelas ya segregadas porque alguno teoriza que es muchísimo mejor que las momias existen zonas porque si estudian más ingeniería bueno es una acumulación de políticas que desafían las mejores experiencias que desafían las mejores razones de la educación unida iras que están avanzando y es muy lamentable que esto vaya como da la impresión a recibir aquí la la bendición del Tribunal Constitución

Voz 10 17:17 a la cantidad de cosas que tiene que hacer el Tribuna Constitucional

Voz 1727 17:20 si no ha tardado tampoco demasiado poco en llegar a esta conclusión porque es del catorce el recurso del PSOE contra estas medidas se pronuncia ahora en el dieciocho en fin caído a su ritmo es importante subrayar que de lo que se trata aquí es de si hay que financiar ese sí educación con dinero público porque es el que se lo quiere pagar de su bolsillo allá él con lo que le propone a a sus hijos a sus hijas a lo que estamos discutiendo bueno lo que estábamos discutiendo no sobre lo que sólo pronunciar el Tribunal Constitucional Lola es sobre si con dinero público hay que financiar este modelo educativo no

Voz 25 17:55 exacto es que yo creo que el problema no es del Tribunal Constitucional nos guste más o menos la sentencia seguramente debe debe estar dentro de los márgenes de la Constitución esta ley no es otra cosa es que el la Constitución y sanciona un régimen aconfesional del Estado que en fin que aconfesional no significa laico por tanto yo creo que en esto todavía tenemos que avanzar mucho para que realmente un tribunal Constitucional pudiera decir que efectivamente este tipo de educación en los centros públicos no es lo que es lo lo deseable a estas alturas de de una democracia no yo creo que esta ley efectivamente fue dicha con un ánimo vengativo ideológico por parte del señor Wert en el tema qué tal también lo pudimos comprobar y en eso parece que el Constitucional ha actuado de otra manera que ahora pues pues bueno viene ratificado por un constitucional pero el problema no es el Constitucional insisto el problema es que cada vez que si cambia de gobierno de color político tenemos una ley nueva creo que llevamos siete hoy no fíjate Cristo se abstuvo aparato

Voz 1093 19:01 de conseguir una ley con el con Gabilondo lo yo creo que fue el momento en el que estuvimos más cerca de conseguir una ley de de consenso con todas las fuerzas políticas y el Partido Popular en el último minuto se descolgó por un criterio estrictamente electoral y lo que hizo el señor Wert es hacer una ley ideológica no una ley con espíritu

Voz 25 19:21 completamente permanencia no una ley que

Voz 1093 19:23 es tremendo lo decía antes Josema la idea de que no seamos capaces de tener una ley que esté a salvo de las alternancias en el Gobierno es decir una ley que no integra a todos es imposible aquí tenemos sectores muy conservadores representados básicamente por la Iglesia entidades privadas que tienen un carácter ideológico que no forman en en igualdad que no forman en libertades forman ideológicamente están adoctrinados más que formando bueno usted quiere hacer eso a mí me parece discutible pero que encima pretende hacerlo con dinero público me parece de todo punto rechazable nos encontramos con que hoy hay una comisión que está tratando de debatir para sacar una ley antes de la que han levantado el partido los socialista no refleja otra vez la dificultad enorme de llegar a un acuerdo pero una cosa es eso y otra cosa es que tú hagas por atraco con una mayoría absoluta sin consultar con nadie haciendo un proyecto ideológico de los sectores más conservadores que favoreció desde luego a entidades de carácter privado yo no quiero que con dinero público sestear en entidades privadas usted doctrina en lo que le dé la gana pero con su dinero no con el mío

Voz 7 20:26 por cierto hoy perdón eh

Voz 24 20:30 estoy todo a favor lo que no me parece lo que no acabo de ver lo que creo que no es el camino es levantarse desde las mesas y dejar el campo libre en fin ya lo dijo Solana en la Escuela de Gobierno del PSOE cuando dijo que claro que claro que que que que quieren ir poner un recorte de gastos estamos ahí para pelear por ellos no estamos para levantarnos es que levantarse romper o las mesas no conseguir el pacto educativo que llevamos desde la Transición para conseguirlo con siete u ocho leyes es es muy fácil hay que tener mucha más razones que aguante

Voz 25 21:08 o sea no claro es que si horda

Voz 24 21:11 es que en dos mil diez también Rajoy se levantó de la mesa dijo a no

Voz 10 21:14 pues me voy porque al final las lo

Voz 25 21:16 es fácil para para el partido que está en el poder no queda claro seguir con lo que está aprobado y si listos no

Voz 24 21:23 eso es en este caso además con el aval que Recio

Voz 1727 21:26 la mañana del Tribunal Constitucional Si se confirma en todos los extremos lo que venimos contando en fin le va a preocupar muchísimo al PP que sea ya partido por la mitad la comisión parlamentaria no

Voz 6 21:36 porque no se viene esto es a consolidar todo lo que ellos defienden claro está diciéndonos habéis dado la razón fíjate que para no dormir esta noche

Voz 1093 21:44 ministro Wert que fue muy criticado en todo por mil cosas pero sobre todo por ese carácter absolutamente sectario ideológico y que ha sido

Voz 1727 21:53 premiado por el señor Rajoy con esa

Voz 1093 21:55 con esa canonjías que tiene en París que no tampoco le veo haciendo ahí una ley del esfuerzo realmente notable verdad Iggy retribuido una forma casi insultante no bueno pues señor Wert claro dice un proyecto ideológico además venía a decir vamos a acabar con las pamplinas esas de la izquierda de que todos somos iguales del buenismo de que se pasa de curso aquí vamos a hacer nuestro proyecto como Dios manda nunca mejor dicho ha salido lo que ha salido instaló el Tribunal Constitucional TC adelante con ello a mi me parece que para la educación en España para las fuerzas democráticas que han luchado por una educación en condiciones de calidad pública es voluntaria esto es un varapalo tremendo

Voz 1727 22:33 el Gobierno sin duda va a interpretar esto como como una bala su política han Generali está muy necesitado este Gobierno eh de algún aval que llegue por donde sea con la calle llena de gente como no se recordaba en mucho tiempo en España pero ojo ojo que es gente que vota Sastre buenos días

Voz 1071 22:49 hola buenos días los votantes no son los tuiteros suelen decir los partidos para que no se confunda el ardor en las redes con quienes acaban decidiendo los gobiernos pero en este curso en teoría sin elecciones se ha presentado otra pregunta más interesante no son los manifestantes también votantes

Voz 1727 23:05 la novedad política del año está en la calle es lo más relevos

Voz 1071 23:07 ante esta al margen de los partidos con la parálisis de los parlamentos del foco puesto siempre en Cataluña aunque en Cataluña no hubiera novedades la sociedad empezó a moverse por razones distintas había ocurrido hace unos años pero nunca So muy concreto el del soberanismo que convocaban manifestaciones para imponer a la Generalitat su agenda propia a la calle ha salido Societat Civil ahora para romper precisamente esa hegemonía pero hay mucho más y más amplio en la calle al margen de ideologías y de partidismos construyó una histórica reivindicación feminista o una protesta que ha vuelto a concentrar este fin de semana a miles de jubilados todo eso ha ocurrido ir Rajoy ha dicho que conviene escuchar la gente lo dijo ayer mientras vibraba la calle y el PP caía en las encuestas pero por gente del presidente del Gobierno se refería sólo a quienes piden como él la presión

Voz 1727 23:51 entre revisar interesante esta reflexión desastre porque los tuiteros también votan los manifestantes también votan llevamos dos semanas de manifestaciones masivas una contestación en la calle que como mínimo merece una reflexión merecería una reflexión de fondo por parte del Gobierno una reflexión que no hemos escuchado teniendo en cuenta además que por mucho que algunos insistan en la instrumentalización política de ambas movilizaciones

Voz 1093 24:15 lo que parece claro es que tanto el ocho de marzo

Voz 1727 24:18 convocado por las mujeres como el diecisiete de marzo convocado por los pensionistas son movilizaciones que nacen de los protagonistas de ambas movilizaciones no independientemente de que en algún momento coincidan con planteamientos algún partido pero desde luego ya querrían los partidos tener en este momento Lola esa capacidad de movilización no

Voz 25 24:37 desde luego bueno yo creo que además son sectores que muy claramente ha sido lo de los más perjudicados durante la crisis de los jubilados y las mujeres los jubilados que han mantenido familias enteras con sus pensiones y por debajo del mileurismo y las mujeres que la precarización laboral les afectado muchísimo yo creo que los próximos podrían ser perfectamente los jóvenes y nos viéramos hacer una predicción no porque son los que están sufriendo realmente una dificultades de acceso al mercado laboral que se viene prolongando ya durante durante muchos años antes decíais no votan los tuiteros bueno pues uno de cada tres votar desde el PP es jubilado pensionista en fin yo creo que el señor Rajoy no es que tenga que escuchar a la gente es que tienen que escuchar la y atenderla no no se trata sólo de escucharla allí por uno otro me sale no el el problema este fin de semana publicamos en La Vanguardia una encuesta en la en el que nos fijáramos en las pensiones y en resultaba que el había un treinta por ciento de los de los encuestados que decía que bueno pues quizá un impuesto específico podía ser la solución Pravia más del cuarenta por ciento que no sabía cuál era la solución lo que sí sabían es que no creían que que el sistema se fuera a venir abajo por un incremento de las pensiones en este momento hay un cuarenta y pico por ciento que no sabe cuál puede ser la solución yo creo que nos falta un debate en profundidad social y político sobre las pensiones y cuando escuchas a los políticos hablar sobre este tema prácticamente nunca se atreven a A

Voz 1727 26:17 la aportar posibles soluciones no

Voz 25 26:20 bueno ellos no solamente escuchas hay que subirlas que subirlas porque sino todo se vendía bajo pero no escuchas nada más

Voz 1093 26:27 hay una propuesta que es un cambio epistemológicos en el pensamiento occidental Celia Villalobos que era dos euros al mes

Voz 6 26:33 es decir que ha sido un recorrido alguna que otra vuelta porque

Voz 1093 26:39 Heras que no tú a poniendo dos euritos al mes Zelanda hacerlo daño lo a darle la misma tasa ninguna entidad de te vienes arriba quiere decir que yo creo que no está siendo justa evaluando el gran calado intelectual que hay por parte de la de la responsable del Partido Popular en el Pacto de Toledo es decir que no es tampoco alguien que pasa por ahí si no realmente el debate de las pensiones uno de los debates centrales pero respecto de la supuesta manipulación no a las manifestaciones están haciendo por ejemplo en Bilbao de forma masivas están haciendo con sectores ideológicos que te están diciendo que no quieren saber nada de los propios partidos que hay un un rechazo muy fuerte desde luego a todos los políticos cuando tú le metes el micro alguna de la gente gasista estar manifestaciones hay un rechazo a todos los partidos políticos incluso a los propios sindicatos eso que que están hablando está hablando de una temperatura emocional de una temperatura política que desde luego como el Partido Popular no sea capaz no sólo como dices tú no sólo de escuchar sino de darle una vuelta Eide tratar de arreglarlo pero que es lo que hace el Partido Popular manda una carta que resulta casi una forma de convocar a las manifestaciones impone a hacer declaraciones a la señora Celia Villalobos o a la señora Fátima Báñez que son una forma de espolear a los que a lo mejor estaban dudando si salía no no salían a la calle este es el problema

Voz 1727 27:52 y que después de las manifestaciones todo lo que ha vuelto a decir el presidente del Gobierno es esa oferta bajada que deslizó en el en el Congreso cuando el pleno de la semana pasada de subirán sin duda con el crecimos lo económico en fin cuando todo el mundo sabe que aquí hay un problema a corto plazo y él también lo sabe por supuesto problema a corto plazo de problema a largo plazo no es como se revalorizan ahora cómo se combate el empobrecimiento pero otro es cómo afrontamos el mantenimiento de este pilar del Estado de bienestar que los españoles han decidido votación tras votación en que quieren mantenerlo ya sé quede toca hablar José Manuel pero lo hacemos enseguida

Voz 10 28:27 a las nueve y veintiocho ocho eh

Voz 1727 28:30 de ocho en Canarias

Voz 20 30:39 sí

Voz 25 30:42 productos pero deja el plan

Voz 1 30:45 siempre tiene el mismo sonido cuando en el diez

Voz 1591 33:03 es que es entretenido ver los movimientos el Gobierno los gana

Voz 24 33:07 vernos pero éste desde luego capea el temporal y habla de que escuchar a la gente y trate de organizar otras manifestaciones sobre otros asuntos la oposición bueno está ahí como puede y cuando puede cuando le dejan se coloca en primera fila y cuando no en segundo y en tercera fila es decir son manifestaciones muy desbordado en cuanto a los partidos se refiere son manifestaciones muy transversales también es verdad que muy distintas podemos decir que coinciden porque coinciden pero son muy distintas me parecía interesante lo que antes se decía Lola España es un país de manifestaciones está muy estudiado muy por encima de la media lo cual yo creo que es bastante sano yo creo que la calle está bien creo que la calles

Voz 5 33:50 parte de la democracia números aparte

Voz 24 33:54 T es decir independientemente de cuánta gente está ahí y hay estudios que también los han sumado pero no es el caso hay que entender que es parte de la democracia pero en la cayesen matiza mal en el megáfono es lo no lo contrario pero no es la conversación eh no es la pincelada más bien lo aprovechó no por lo tanto yo creo que la calle que muestra la pujanza democrática la exposición de motivos la sensación de participado protagonismo todo eso está muy bien es parte del proceso ahora debería ir a a las instituciones a las mesas a la negociación a los intermediarios de la política que parece

Voz 1727 34:37 no están si nos gustan nos echando

Voz 24 34:39 los cuatro años que fíjate Josema

Voz 1093 34:42 se trata porque resulta que la opinión de la calle no vale cuando son las manifestaciones

Voz 24 34:48 por la igualdad o no vale cuando son los planes

Voz 1093 34:50 listas y sin embargo sí vale cuando es la prisión permanente revisable que se utiliza de una manera absolutamente obscena a mi juicio no ese dolor de las víctimas que se utiliza como si los que se niegan a derogar esa prisión permanente revisable fuesen poco menos que cómplices de los de los asesinos es decir claro pero claro que hay que tener mucho cuidado en el manejo de esas emociones pero está claro que reflejan un estado de ánimo un estado de ánimo en el caso de las pensiones es muy significativo por ejemplo en Bilbao que es donde las manifestaciones más masivas buen resulta que las pensiones en el País Vasco son las más altas del conjunto de España hay aún así la gente se manifiesta que porque hay un estado de razonable indignación y de irritación porque será la sensación de que frente a una situación de de de crisis de su propia pensiones el mensaje político por parte del Gobierno parece que es atizar aún más el fuego el la manifestación maravillosa excelente que se hizo con por la igualdad de las mujeres bueno ha sorprendido en todo el mundo quiere decir que tenemos un problema con la igualdad mayor que el que pueden tener en otros países donde se han manifestado menos gente no no es cierto pero está reflejando también un cambio de opinión sobretodo mujeres muy jóvenes que decidan salir a la calle reclamando la igualdad es decir están poniendo en cuestión un sistema digamos con el que no están de acuerdo y eso no es de un partido ojalá vamos cualquier partido a diría con un canto en los dientes si dijera yo Chas con los dedos inmovilizó a millones de pensionistas o a millones de mujeres es un movimiento que está reflejando una temperatura política una temperatura emocional y que deben ser atendido por parte del Gobierno

Voz 1727 36:22 sí

Voz 1093 36:23 no sólo porque sea él el caladero de votos el de los jubilados sino porque por sentido común

Voz 24 36:28 está está claro si yo lo que quería decir es que hay muchas movilizaciones que hay muchas calles Il lo único que me parece estupendo lo único que podría resultar preocupante es cuidado a todo el mundo con alentar soluciones sencillas a problemas que no lo son cuidado con desatar emociones luego difícilmente gobernaba les también ojo hoy también cuidado porque ya tenemos experiencias por un lado arden las redes por otro lado orden las calles luego esto Carter a las urnas ahí las expectativas a veces no se cumplen por qué pues porque hay mucha gente mucha transversalidad mucho desbordamiento mucha gente en la calle mucha gente su casa de forma que hay que ver un poco yo creo el cuadro completo de las emociones tratar desde que se conviertan en razones y que se pongan a trabajar los intermediarios los representantes políticos

Voz 1727 37:18 sí es posible que quienes tienen la responsabilidad de dar efectivamente las respuestas complejas a problemas que lo son se anticipen sea anticipen inquieto tenga que reclamar los la calle no que que que que si se anticipan igual no no provoca en este estado de malestar esta temperatura tan alta si se anticipan a los problemas que efectivamente llegan porque llegar a acaban llegando desgraciadamente son las nueve y treinta y ocho las ocho y treinta y ocho en Canarias Joan Ribó alcalde de Valencia bon día

Voz 0942 37:45 día buenos días qué queríamos

Voz 1727 37:48 pasará este día de San José día grande de las Fallas en Valencia esta noche arde eran más de setecientas falla se después de muchos días intensos de fiesta y queríamos decirle al alcalde hola cómo lo están viviendo alcalde bien

Voz 0942 37:59 no bien muy bien los con mucha intensidad osea yo creo que son las fiestas son nuestras fiestas mayores evidentemente de la ciudad hay de bastantes en pueblos y ciudades del entorno de Valencia y lo estamos viviendo con muchísima gente que ha venido do a la ciudad en las Fallas ya son patrimonio material de la o Inmaterial de la Humanidad como sabéis desde el año pasado hizo unas fallas que cada vez no sólo las conocen los españoles sino también todos los europeos y gente de todo el mundo tenemos va gente aquí estamos cerca de lleno total a nivel de paso a nivel la hostelería

Voz 1727 38:35 la alegría

Voz 0942 38:36 practicamente practicamente osea es difícil poder andar por las calles que tenemos peatonalizar en en un círculo muy amplio porque las fuerzas están funcionando muy bien por supuesto no

Voz 1727 38:49 si algo ha añadido este año esta madrugada se ha disparado la Nit del Foc espectáculo pirotécnico más importante del año en Valencia hay por primera vez lo ha disparado una mujer Reyes Martí después de un cuarto de siglo como Caldes democráticos Valencia no había encontrado una mujer hasta ahora

Voz 0942 39:04 bueno no sólo una yo por supuesto Reyes Martí es el gran exponente es hoy disparar la mascletá también de la mascletá final que es la más importante pero yo quiero indicar que este año la pirotecnia valenciana de las diecinueve más completas que hemos tenido pues está va a ser la tercera que es la dispara mujeres yo creo que en la industria pirotécnica también están despuntando las mujeres nosotros tenemos mucho interés en visibilizar no porque pensamos que es un elemento muy importante en toda la fiesta de las Fallas

Voz 1727 39:35 alcaldesa reconoció en lo que dijo este sábado el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se refirió los llamados ayuntamientos del cambio como focos y esto es literal de sectarismo en estado puro con una agenda irrelevante

Voz 0942 39:51 me sonreía osea yo creo que el señor Mariano Rajoy tiene una espinita cambia una espinita clavada con los ayuntamientos del cambio

Voz 5 40:00 impuesto no nos rendimos reconocía

Voz 0942 40:02 que nadie se reconociera en lo que él ha planteado si hay sectarismo evidentemente es en sus filas y de una forma muy clara pero por supuesto en Valencia queremos que esté todo el mundo luchamos para que esté todo el mundo los hombres las mujeres cualquier opción sexual cualquier raza cualquier religión y ese es un trabajo que estamos desarrollando con mucha intensidad en la lucha contra cualquier tipo de segregación donde las personas sea cual sea su opción su color o su religión

Voz 1727 40:32 queda un año para las elecciones municipales para que todo esto que nos cuenta el alcalde lo sancione o no los ciudadanos en las urnas usted ha insinuado alguna vez que llegará un momento en el que la cercanía electoral empaña hará la apariencia de unidad del tripartito el pacto de gobierno en Valencia el acuerdo de izquierdas llegará vivo a mayo del dos mil diecinueve

Voz 0942 40:50 mire yo estoy convencido que llegara vivo y por supuesto voy a trabajar intensamente para que el año en número cuatro donde de esta legislatura sea funcione también como los tres primeros que ha funcionado practicamente sin ningún problema pero a la vez hay un hecho que es constatable que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando se acercan las elecciones cada uno quiere marcar su perfil cada uno quiere resaltar los aspectos diferenciales y en consecuencia es normal pues que hay algunos elementos de diferenciación más importantes de lo que ha ocurrido con los últimos tres años pero yo insisto sea eso es un hecho normal que ocurre siempre pero a la vez tenemos que trabajar y estoy convencido que mis compañeros de coalición y el Partido Socialista ahí València en Comú también trabajarán para que dos cuatro años demos una imagen de algo que creo que es fundamental en la izquierda el decirles a toda la ciudadanía que a pesar de nuestras diferencias programas políticos podemos ponernos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo para gobernar una ciudad hay para transformar en positivo

Voz 6 41:55 bueno eso eso milagro que la izquierda se ponga de acuerdo señor alcalde porque incluso cuando están de acuerdo no lo parece

Voz 0942 42:02 es una voluntad decidida que tenemos los tres grupos es una voluntad decidida que a pesar de que haya diferencias estamos trabajando para que eso se traduzca en realidad hay en realidad funcionaba muy bien hemos tenido un apodo un unos presupuestos que hemos aprobado con mayor antelación que en ninguna otra ciudad importante de España ya que estamos desarrollando con mucha normalidad evidentemente tenemos algunas diferencias no podía ser de otra manera no somos del mismo partido pero esas diferencias nunca llega la sangre al río irás tormentas suelen reducirse a tormentas en un vaso de agua

Voz 1727 42:35 la se está contando esta mañana que el Tribunal Constitucional se dispone a avalar mañana en el pleno los puntos más controvertidos de la reforma educativa de Rajoy la que lleva el nombre de de suministro de educación entonces la ley Wert darán el visto bueno a que los colegios que segregan a los alumnos por sexo sigan recibiendo dinero público también que la asignatura de Religión mantenga el valor académico que le da la Lomce lo que pedía la Iglesia católica española o que los alumnos puedan ser derivados durante la secundaria distintos itinerarios académicos usted qué le parece que se consolide ese modelo educativo con el aval del Constitucional que dice que se ajusta a la Carta Magna

Voz 0942 43:09 me parece muy bien me parece un paso atrás muy importante y muy muy preocupante para para nuestro país yo creo que segregar niños hizo profesor durante muchos años me parece absolutamente intolerable y me parece absolutamente intolerable que en este país no entendamos que estamos en un Estado aconfesional y que la religión es algo muy importante para aquellos que quieran practicarlo pero evidentemente debía alejarse al máximo de la sal de las aulas acercarse más a Estados confesionales no nos acerca a Europa nos acerca a unas situaciones que yo creo que queremos olvidar de nuestro pasado y que nos aproxima a situaciones que consideramos deleznables de otros países que no quiero mencionar

Voz 1727 43:53 terminamos con CSM alcalde había algún

Voz 6 43:55 not con su figura algo que la ya irritado porque el humor y el Rita eh cuando se mete con uno hombre Ariel uno Nos encanta cuando cuando afecta a terceros

Voz 0942 44:02 no te voy a engañar que había uno a muchos me hicieron muchísima gracia pero había uno pues que un poquito menos vamos a dejarlo así aquel que me ponía como general franquista porque dice que tengo comportamientos autoritarios cosa que intentó no tener pero ese fue el que menos me gustó dejemos Ron

Voz 1727 44:17 de hecho reflexionar porque si si si la gente lo interpreta así a lo mejor tiene que revisar algo

Voz 0942 44:23 bueno lo revisaremos evidentemente que lo revisaremos pero a la vez tengo que decir que cuando nosotros nos presentamos con un programa estamos obligados a cumplir lo doy la el cumplimiento de un programa no es un acto dictatorial es un acto democrático y evidentemente lo que estamos haciendo es el cumplimiento de un programa ahora es cierto que hay sectores de la sociedad vinculados a la derecha pues que eso no les gusta de lo pueden considerar dictatorial porque no atendemos a sus planteamientos que van en contra en contra de lo que nosotros hemos planteado nuestros programas electorales pero la democracia es así ellos todo el mundo tiene el derecho y la de de que cuando lleguen las elecciones siguientes pues evaluar no si evidentemente votar hacían considere mejor

Voz 37 45:06 que han Ribó alcalde de Valencia que ustedes terminen bien la fiesta un abrazo bon día

Voz 0942 45:11 venga un abrazo muchas gracias no

Voz 15 46:32 lo que quieras

Voz 20 48:22 Da Silva

Voz 42 50:39 si los problemas internos la cantaba por ejemplo el asunto clave que va a ser la sucesión de Putin que ahora mismo no no tiene claro pues le llevan a dedicar mayor atención a sólo un presentarlos es posible que ya no veamos una Rusia quizá tan intervencionista como es pues últimos años que una cosa eh pues exagerada comparado con otros

Voz 5 50:59 José Manuel ojalá no habla ojalá se dedica a arreglar lo suyo ojalá ojalá por lo pronto hay Putin hasta dos mil veinticuatro

Voz 24 51:08 lo hizo en China

Voz 7 51:11 pese a no